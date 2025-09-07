10 najlepszych szablonów Smartsheet dla projektów budowlanych

zarządzanie projektem budowlanym oznacza śledzenie oś czasu, ekip, budżetów, kontroli bezpieczeństwa i zmieniających się warunków na placu budowy — wszystko jednocześnie. * 🏗️

Gdy informacje są rozproszone w wiadomościach e-mail, arkuszach kalkulacyjnych i oddzielnych narzędziach, komunikacja ulega spowolnieniu, a opóźnienia szybko się kumulują.

W tym miejscu z pomocą przychodzą szablony budowlane Smartsheet. Usprawniają one organizację od pierwszej oferty do ostatecznego odbioru, dzięki czemu poświęcasz mniej czasu na tworzenie systemów, a więcej na realizację projektu.

W tym przewodniku przedstawimy najlepsze szablony Smartsheet dla Teams pracujących w polu oraz zaprezentujemy inteligentniejszą alternatywę w postaci dynamicznych szablonów dla Teams, które chcą działać szybciej i lepiej współpracować.

co sprawia, że szablon Smartsheet dla branży budowlanej jest dobry?*

Oto, z czego składają się dobre szablony Smartsheet dla branży budowlanej:

Przejrzystość zadań i oś czasu: Solidny Solidny szablon do zarządzania budową zapewnia widoczność faz projektu, terminów i zależności, ułatwiając wczesne wykrywanie opóźnień lub nakładania się zadań

Wbudowane formuły i automatyzacja: Dobre szablony ograniczają pracę ręczną dzięki wykorzystaniu formuł do automatycznego obliczania kosztów, oś czasu lub aktualizacji postępów

Niestandardowe dostosowanie do różnych typów projektów: Od niewielkich remontów po wieloetapowe budowy — najlepsze szablony dostosowują się do wielkości i zakresu prac budowlanych oraz pomagają Od niewielkich remontów po wieloetapowe budowy — najlepsze szablony dostosowują się do wielkości i zakresu prac budowlanych oraz pomagają zarządzać wykonawcami

Funkcje współpracy w czasie rzeczywistym: Dobre darmowe szablony wycen budowlanych w Smartsheet umożliwiają łatwe udostępnianie, komentowanie i aktualizowanie informacji między kierownikami projektów, kierownikami budowy i podwykonawcami

projekt dostosowany do urządzeń mobilnych:* Ponieważ wiele decyzji dotyczących budowy podejmowanych jest na miejscu, najlepsze szablony kosztorysów budowlanych powinny być łatwe w użyciu na tablecie lub telefonie, bez utraty funkcji

*opcje raportowania wizualnego: Szablon z wbudowanymi pulpitami nawigacyjnymi, paskami postępu i wykresami pomaga w jasnym przekazywaniu aktualnych informacji interesariuszom

szablony budowlane w skrócie*

najlepsze szablony Smartsheet dla branży budowlanej*

Oto najlepsze szablony Smartsheet dla branży budowlanej, które warto sprawdzić:

1. Szablon narzędzia do śledzenia dokumentacji budowlanej firmy Smartsheet

za pośrednictwem Smartsheet

Szablon Construction Documentation Tracker firmy Smartsheet pomaga zarządzać dokumentacją projektową bez konieczności przeszukiwania folderów lub wątków czatu.

Zostały one stworzone, aby zapewnić uporządkowanie i łatwy dostęp do planów, raportów z inspekcji i aktualizacji harmonogramów. Twój zespół i interesariusze zawsze dokładnie wiedzą, gdzie znaleźć najnowszą wersję każdego dokumentu.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Przechowuj plany, pozwolenia i raporty z inspekcji w jednym hub z funkcją wyszukiwania

Zapewnij wszystkim zainteresowanym stronom dostęp do potrzebnych informacji w łatwo dostępnym miejscu

Użyj kodowania kolorami do ustawienia status każdego zadania

*idealne dla: Teams projektowych i kierowników, którzy potrzebują niezawodnego systemu do zarządzania dokumentacją budowlaną.

🎥 W budownictwie dokumentacja to nie tylko papierkowa robota — to Twoja siatka bezpieczeństwa. Ten wideo pokazuje, jak narzędzia AI mogą usprawnić dokumentację, zmniejszyć liczbę błędów oraz zapewnić dokładność i dostępność dokumentacji projektowej.

2. Szablon budżetu budowlanego autorstwa Smartsheet

za pośrednictwem Smartsheet

Każdy projekt budowlany zależy od sumy liczb, a ten szablon budżetu budowlanego Smartsheet pomaga to zapewnić. Zapewnia on scentralizowaną platformę do śledzenia szacowanych i rzeczywistych kosztów w poszczególnych pozycjach.

Śledź kategorie wydatków, takie jak robocizna, materiały, koszty podwykonawców i inne, dzięki widoczności w czasie rzeczywistym. Układ jest przejrzysty i można go dostosować, co pomaga wcześnie wykrywać odchylenia od budżetu.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Porównuj rzeczywiste koszty z budżetem i kontroluj wydatki

Kategoryzuj wydatki, aby uzyskać bardziej przejrzyste raportowanie

Podziel koszty na godziny pracy, stawki, jednostki i koszt jednostkowy

🔑 Idealne dla: wykonawców, kierowników budowy i zespołów finansowych zarządzających kosztami budowy w czasie rzeczywistym.

3. Harmonogram budowy z szablonem Gantt firmy Smartsheet

za pośrednictwem Smartsheet

Szablon harmonogramu budowy Smartsheet z wykresem Gantta ułatwia wizualizację oś czasu i zależności. Wyświetla cały plan na przejrzystym wykresie Gantta, pomagając zobaczyć, kiedy zaczyna się, kończy i łączy się każda faza.

Niezależnie od tego, czy dopiero rozpoczynasz budowę, czy zbliżasz się do zakończenia projektu, ten szablon pomoże wcześnie wykryć opóźnienia i zapewnić, że Twój zespół będzie realizował plan.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Wizualizuj etapy projektu, kamienie milowe i czas trwania zadań

Dostosuj harmonogramy, przeciągając paski na wykresie Gantt

Określ zadania, przydziel obowiązki i dostosuj terminy

idealne dla: *zarządzających projektami, którzy poszukują prostego sposobu planowania, dostosowywania i komunikowania osi czasu projektów.

*4. Rejestr zgłoszeń incydentów z szablonem formularza firmy Smartsheet

za pośrednictwem Smartsheet

Każde miejsce pracy potrzebuje prostego i niezawodnego sposobu dokumentowania zdarzeń, a szablon Smartsheet Incident Report Log with Formularz Template właśnie to zapewnia. Został zaprojektowany tak, aby rejestrować, co się wydarzyło, kto był w to zaangażowany, kiedy to miało miejsce, gdzie i jakie kroki podjęto w następstwie zdarzenia.

Format ten zapewnia spójne i wydajne raportowanie, ułatwiając rejestrowanie danych w celu analizowania trendów i usprawniania procedur bezpieczeństwa.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Ujednolicenie śledzenia incydentów dzięki wbudowanemu formularzowi

Widok zakończonego dzienników wszystkich zgłoszonych incydentów, w tym informacje o przełożonym, działaniach następczych i dacie przeglądu

Natychmiastowe udostępnianie aktualizacji zespołom ds. bezpieczeństwa lub zgodności z przepisami

🔑 Idealne dla: Kierowników budowy i inspektorów BHP, którzy chcą spójnie dokumentować zdarzenia.

5. Szablon harmonogramu konserwacji maszyn autorstwa Smartsheet

via Smartsheet

Szablon harmonogramu konserwacji maszyn Smartsheet ułatwia utrzymanie sprawnego działania sprzętu. Pomaga on planować i śledzić regularną konserwację maszyn, filtrując codzienne kontrole, comiesięczne przeglądy lub coroczne remonty.

Dzięki temu możesz przydzielić każde zadanie odpowiedniej osobie, ustawić daty przypomnień i rejestrować wyniki lub notatki po każdej konserwacji.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Planuj zadania konserwacyjne według maszyn z jasnymi terminami

Rejestruj wyniki kontroli i notatki do wykorzystania w przyszłości, dzięki czemu nikt nie będzie tracił czasu na szukanie informacji

Widok pełnego kalendarza konserwacji na jednym udostępnianym arkuszu

🔑 Idealne dla: ekip konserwacyjnych i kierowników budowy, którzy chcą zapewnić niezawodność bez przestojów sprzętu.

6. Szablon kalkulatora kosztów budowy telekomunikacyjnej firmy Smartsheet

za pośrednictwem Smartsheet

Potrzebujesz dokładnego budżetu dla instalacji telekomunikacyjnych? Szablon Telecommunications Construction Estimator Template firmy Smartsheet został stworzony specjalnie z myślą o projektach infrastruktury telekomunikacyjnej.

Wbudowane formuły obsługują sumy i marże, zapewniając dokładność kosztów materiałów, robocizny i sprzętu. Pozwalają one rozbić koszty według typu instalacji, stawek robocizny, objętości wykopów, wysokości wieży i potrzeb sprzętowych — zapewniając uwzględnienie każdego szczegółu przed złożeniem oferty lub rozpoczęciem budowy.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Skorzystaj z wbudowanych formuł przeznaczonych dla branży telekomunikacyjnej, dotyczących materiałów konstrukcyjnych wież, anten i systemów elektrycznych

Twórz szybkie i dokładne podsumowania ofert telekomunikacyjnych gotowych do przedstawienia klientom

Śledzenie pozwolenia, opłaty za prawo przejazdu (ROW) i opłaty regulacyjne wraz z budżetem

🔑 Idealne dla: Kosztorysantów i kierowników projektów zajmujących się rozbudową sieci, wdrażaniem światłowodów lub budową wież.

7. Szablon harmonogramu sprzętu autorstwa Smartsheet

za pośrednictwem Smartsheet

Masz trudności z ustaleniem, gdzie znajduje się Twój sprzęt lub czy jest on w ogóle dostępny? Szablon harmonogramu sprzętu Smartsheet zapewnia przejrzystość zarządzania zasobami budowlanymi.

Pomaga Teams koordynować alokację zasobów między placami budowy, unikać podwójnych rezerwacji i planować zapotrzebowanie na sprzęt. Od koparek i dźwigów po małe narzędzia — możesz rejestrować, co jest w użyciu, co wymaga naprawy, a co jest gotowe do pracy.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Przypisuj sprzęt do zadań lub projektów z jasno określonymi datami rozpoczęcia i datą końcową

Śledź status dostępności i potrzeby konserwacyjne na pierwszy rzut oka

Rejestruj godziny użytkowania, operatorów, sceny, lokalizacje i notatki bezpośrednio przy każdym zasobie

🔑 Idealne dla: Kierowników budowy i kierowników floty, którzy chcą uzyskać lepszy wgląd w stan magazynowy i wykorzystanie sprzętu.

8. Szablon dokumentacji podwykonawcy autorstwa Smartsheet

za pośrednictwem Smartsheet

Szablon dokumentacji podwykonawcy Smartsheet centralizuje wszystkie umowy z dostawcami, statusy zgodności, certyfikaty i dane kontaktowe w jednym przejrzystym, udostępnianym arkuszu.

Pomaga w śledzeniu, kto został zatwierdzony, czyje ubezpieczenie jest aktualne i które dokumenty są nadal w toku. Automatyczne powiadomienia przypominają o terminach ważności, zapewniając płynne odnowienia i wdrażanie nowych pracowników.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Śledź referencje podwykonawców, ubezpieczenia i terminy umów w jednym widoku

Filtruj lub grupuj wpisy według statusu, dostawcy lub roli, aby uzyskać szybki dostęp

Dołącz pliki umów i dokumentację zgodności jako załączniki do arkusza

🔑 Idealne dla: Kierowników budowy i specjalistów ds. zgodności, którzy chcą zarządzać dokumentacją podwykonawców.

9. Szablon przesłanego problemu bezpieczeństwa autorstwa Smartsheet

za pośrednictwem Smartsheet

Szablon przesłanego problemu bezpieczeństwa Smartsheet usprawnia sposób, w jaki Twój zespół przeprowadza raportowanie i śledzenie zagrożenia bezpieczeństwa w miejscu pracy. Za pomocą formularza rejestruje on istotne szczegóły, takie jak lokalizacja problemu, jego powaga, opis i zdjęcia.

Raporty są wysyłane do odpowiednich osób, dzięki czemu działania są podejmowane szybko. Wszystko, czego potrzebujesz do zarządzania zagrożeniami i śledzenia rozwiązań, znajduje się w jednym miejscu.

Oto dlaczego spodoba ci się to rozwiązanie:

Użyj śledzenia do monitorowania problemów bezpieczeństwa i zbieraj opinie od interesariuszy

Prześlij zdjęcia, aby zapewnić jasny kontekst dostawcy problemu

Efektywnie śledź status rozwiązań i terminy realizacji

🔑 Idealne dla: kierowników ds. bezpieczeństwa, kierowników budowy i pracowników pierwszej linii, którzy chcą identyfikować i eliminować zagrożenia na miejscu.

10. Szablon kosztorysu budowlanego firmy Smartsheet

via Sm a rtsheet

Tworzenie dokładnych szacunków jest kluczowym elementem każdego projektu budowlanego, a szablon Smartsheet Construction Estimator zapewnia solidną podstawę do zrobienia tego zadania.

Pomaga Teams w tworzeniu mapy przewidywanych kosztów w uporządkowany i zorganizowany sposób. Wbudowane formuły i kategorie umożliwiają szybsze obliczenia, a edytowalne kolumny pozwalają dostosować je do konkretnych typów projektów.

Oto dlaczego spodoba ci się to rozwiązanie:

Opracuj szczegółowe kosztorysy dla swoich projektów budowlanych

Przechowuj powiązane dokumenty w łatwo dostępnym miejscu

Twórz dopracowane oferty dla klientów lub wewnętrzne plany projektów

🔑 Idealne dla: wykonawców, kosztorysantów i kierowników projektów, którzy chcą usprawnić tworzenie i udostępnianie ofert budowlanych.

🔎 Czy wiesz, że... Wydajność w budownictwie prawie nie wzrosła w ciągu ostatnich 20 lat! W latach 2000–2022 wzrosła tylko o około 10%, czyli mniej więcej 0,4% rocznie. To znacznie mniej niż w przypadku całej gospodarki, która w tym samym okresie odnotowała wzrost o 50%, oraz sektora produkcyjnego, który poprawił się o 90%. To ciągłe wyzwanie pokazuje, dlaczego usprawnianie procesów i narzędzi w budownictwie jest ważniejsze niż kiedykolwiek.

Ograniczenia Smartsheet

Smartsheet to szeroko stosowane oprogramowanie do zarządzania projektami. Jednak, podobnie jak każde narzędzie, ma ono swoje wady. Oto kilka limitów, z którymi często borykają się Teams korzystające z Smartsheet:

stroma krzywa uczenia się: *Podstawowe arkusze są łatwe do opanowania, ale opanowanie automatyzacji, formuł lub raportowania wymaga szkolenia lub doświadczenia, zwłaszcza w przypadku użytkowników nieposiadających wiedzy technicznej

ograniczona funkcjonalność w trybie offline: *Smartsheet wymaga połączenia z Internetem dla większości funkcji, co sprawia, że nie jest idealnym rozwiązaniem dla Teams pracujących zdalnie lub w polu, które mogą potrzebować dostępu w warunkach offline

ograniczona funkcja aplikacji mobilnej: *Użytkownicy zrobili notatkę, że aplikacja mobilna nie jest tak elastyczna i łatwa w użyciu jak wersja na pulpit, szczególnie w zakresie edycji i nawigacji po dużych arkuszach

kosztowne dla rozwijających się Teams: *Ceny są podane za użytkownika, a funkcje na poziomie Enterprise są dostępne wyłącznie w planach premium, które mogą nie być przystępne cenowo dla mniejszych firm

smartsheet vs. ClickUp: porównanie szablonów budowlanych*

Funkcje/możliwości szablony Smartsheet* szablony ClickUp* Format szablonu Arkusze w stylu arkuszy kalkulacyjnych z wbudowanymi formułami W pełni konfigurowalne zadania, widoki i dokumenty Współpraca w czasie rzeczywistym Podstawowe udostępnianie i komentowanie Edycja na żywo, @wzmianki, dokumenty, czat i zintegrowana komunikacja *układy wizualne Gantt, siatka, karta, kalendarz Wykres Gantt, lista, tablica, kalendarz, oś czasu, obciążenie pracą Funkcjonalność mobilna Ograniczone możliwości edycji w aplikacji mobilnej W pełni funkcjonalna aplikacja mobilna z wsparciem zadań, dokumentów i śledzenia czasu Dostęp offline Bardzo ograniczone Wybierz dostęp offline dla dokumentów i zadań (poprawia się wsparcie urządzeń mobilnych) Funkcje AI Niedostępne ClickUp Brain do generowania zadań, podsumowywania i automatyzacji Codzienne rejestry i raportowanie Wymagane ręczne ustawienia Gotowe szablony raportów dziennych, planów działań awaryjnych i dzienników budżetowych Zarządzanie dokumentami Tylko załączniki ClickUp Dokument, zagnieżdżone strony, edycja w czasie rzeczywistym i linki do udostępniania Automatyzacja Tak (tylko plan zaawansowany) ✅ Wbudowane automatyzacje z wyzwalaczami, warunkami i działaniami Cena Ceny za użytkownika; zaawansowane funkcje dostępne po wykupieniu Free Plan z szablonami budowlanymi + skalowalne płatne poziomy Idealne dla Teams zaznajomione z arkuszami kalkulacyjnymi Teams potrzebujące /AI, szablony i wszechstronnej elastyczności

najlepsze szablony budowlane ClickUp (alternatywy dla Smartsheet)*

Szukasz bardziej elastycznych, sprzyjających współpracy i gotowych do obsługi AI alternatyw dla Smartsheet? ClickUp to wszystko aplikacja do pracy, zaprojektowana tak, aby działać szybciej niż arkusze kalkulacyjne. Od codziennego raportowania po zapytania ofertowe, śledzenie budżetu i koordynację podwykonawców — ClickUp pozwala zarządzać cyklami pracy budowlanymi w jednej, zunifikowanej przestrzeni, bez konieczności korzystania z aplikacji innych firm lub rozwiązań offline.

Dzięki ClickUp Dokumenty do tworzenia ofert, ClickUp Brain do aktualizacji opartych na AI, automatyzacji i współpracy w czasie rzeczywistym, produkt ten zamienia statyczne szablony w inteligentne systemy, które rozwijają się wraz z Twoim projektem.

Zapoznaj się z gotowymi do użycia szablonami budowlanymi od ClickUp i przenieś działalność swojej firmy na wyższy poziom. 👇

szablon ClickUp do zarządzania projektami budowlanymi*

Pobierz szablon Free Zapewnij płynny postęp projektów budowlanych dzięki szablonowi zarządzania projektami budowlanymi ClickUp

Szablon zarządzania projektami budowlanymi ClickUp pomaga zarządzać wszystkimi aspektami projektu budowlanego. Wszystko znajduje się w jednym miejscu, od zadań i oś czasu po podwykonawców i pozwolenia.

Łatwo jest przydzielać zadania, śledzić opóźnienia i udostępniać aktualizacje bez konieczności wielokrotnego wysyłania wiadomości. Zarządzanie projektami budowlanymi staje się prostsze, ponieważ dokładnie widać, na jakim etapie są prace i kto jest za nie odpowiedzialny.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Dodaj szczegóły dotyczące każdego projektu, takie jak status, osoba przypisana, scena, rozmiar, typ i adres lokalizacji

Organizuj zapytania ofertowe, pozwolenia i notatki dotyczące placu budowy wraz z codziennymi zadaniami

Uzyskaj przegląd wszystkich bieżących i przeszłych projektów podzielonych na kategorie: przed terminem, zgodnie z harmonogramem i zagrożone

🔑 Idealne dla: Kierowników budowy, którzy chcą połączyć wszystkie ruchome elementy projektów w jeden płynnie działający system.

2. Szablon wykresu Gantt ClickUp dla budownictwa

Pobierz Free szablon Wizualizuj postępy i terminy dzięki szablonowi wykresu Gantt dla budownictwa ClickUp

Czy śledzenie osi czasu budowy jest projektem samym w sobie? Nie jesteś sam! Szablon wykresu Gantt ClickUp Construction pomaga to wszystko zwizualizować.

Przedstawia on wszystkie etapy projektu budowlanego w jednym, łatwym do śledzenia oś czasu, dzięki czemu nie musisz pamiętać wszystkiego (ani zapisywać w schowku). A ponieważ nie jest to tylko wykres, możesz przechowywać plany, przydzielać osoby i śledzić postęp.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Przechowuj projekty budowlane i współpracuj nad nimi z różnymi Teams w zintegrowanym ClickUp dokumencie

Wizualne przedstawianie harmonogramów i osi czasu projektów

Wcześnie wykrywaj przeszkody, korzystając z zależności i powiązań między zadaniami

🔑 Idealne dla: firm budowlanych, które chcą wizualizować swoje projekty na jednej osi czasu.

📢 ClickUp Callout: Twórz, współpracuj i organizuj wszystkie dokumenty projektu, takie jak specyfikacje, listy kontrolne i notatki ze spotkań, wraz z zadaniami ClickUp za pomocą ClickUp Docs. Dzięki edycji na żywo, formatowi strukturalnemu i linkom, które można udostępniać, łatwo jest informować wszystkich i współpracować w jednym miejscu.

3. Szablon protokołu ze spotkania budowlanego ClickUp

Pobierz Free szablon Rejestruj kluczowe decyzje i agendy za pomocą szablonu protokołów spotkań budowlanych ClickUp

Szablon protokołu ze spotkania budowlanego ClickUp eliminuje stres związany z zapamiętywaniem, kto co powiedział (i kto obiecał to zrobić). Pozwala on na szybkie zapisywanie notatek, decyzji i elementów w miarę ich pojawiania się.

Dzięki temu możesz prowadzić spotkania w sposób uporządkowany i na bieżąco przydzielać zadania do wykonania. Możesz przydzielać etykiety członkom, śledzić głosy, ustalać terminy i tworzyć publiczne linki, aby udostępniać dokumenty.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Użyj śledzenia, aby poznać, kto uczestniczył w spotkaniu, co zostało omówione i co należy zrobić dalej

Przypisuj zadania bezpośrednio z dokumentu za pomocą @wzmianek lub powiązanych zadań

Dodaj strukturę do cyklicznych spotkań dzięki sekcjom wielokrotnego użytku

🔑 Idealne dla: Kierowników budowy i właścicieli projektów, którzy chcą, aby każde spotkanie było wydajne i przebiegało zgodnie z planem.

📮 ClickUp Insight: 1 na 4 pracowników korzysta z co najmniej czterech narzędzi tylko po to, aby stworzyć kontekst w pracy. Kluczowe informacje mogą być ukryte w e-mail, rozwinięte w wątku Slacka i udokumentowane w oddzielnym narzędziu, co zmusza Teams do tracenia czasu na poszukiwanie informacji zamiast wykonywania pracy. ClickUp łączy cały cykl pracy w jedną zunifikowaną platformę. Dzięki funkcjom takim jak ClickUp E-mail Zarządzanie Projektami, ClickUp Chat, ClickUp Dokumenty i ClickUp Brain wszystko pozostaje połączone, zsynchronizowane i natychmiast dostępne. Pożegnaj się z „pracą nad pracą” i odzyskaj swoją wydajność. 💫 Rzeczywiste wyniki: Dzięki ClickUp Teams mogą zaoszczędzić ponad 5 godzin tygodniowo, co daje ponad 250 godzin rocznie na osobę, eliminując przestarzałe procesy zarządzania wiedzą. Wyobraź sobie, co Twój zespół mógłby osiągnąć, mając dodatkowy tydzień wydajności w każdym kwartale!

4. Szablon budżetu budowy ClickUp

Pobierz Free szablon Monitoruj budżet w czasie rzeczywistym dzięki szablonowi budżetu budowlanego ClickUp

Szablon budżetu budowlanego ClickUp zapewnia przejrzystą, uporządkowaną przestrzeń do planowania budżetu, śledzenia wydatków i porównywania rzeczywistych kosztów z oczekiwanymi.

Znajdziesz tu wszystko, od robocizny i sprzętu po materiały i pozwolenia, a wszystko to można łatwo aktualizować w miarę postępu projektu. Dzięki polom niestandardowym dla każdego szczegółu możesz sortować lub filtrować dane w dowolny sposób.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Skorzystaj z widoku harmonogramu budowy, aby zwizualizować osie czasu dla różnych scen budowy

Porównaj szacunkowe i rzeczywiste koszty każdego zadania

Sortuj i filtruj zadania według kategorii z niestandardowymi statusami, takimi jak „Nie rozpoczęto”, „W trakcie”, „Opóźnione” i „Zakończone”

idealne dla: *wykonawców i kierowników projektów, którzy chcą mieć jasny obraz budżetu w porównaniu z rzeczywistymi wydatkami.

5. Szablon ClickUp do planowania projektów remontowych strony głównej

Pobierz Free szablon Organizuj i monitoruj zadania związane z planem remontowym dzięki szablonowi ClickUp do planowania projektów stron głównych

Renowacja przestrzeni wymaga czegoś więcej niż tylko inspiracji — potrzebny jest łatwy do realizacji plan. Szablon ClickUp Home Improvement Project Planner pomoże Ci go stworzyć!

Pomaga to kontrolować zadania, osie czasu i budżety bez konieczności przełączania się między aplikacjami lub używania karteczek samoprzylepnych. Dzięki temu można organizować działania według pomieszczeń, porównywać szacunkowe koszty z rzeczywistymi oraz śledzić postęp.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Wizualizuj wszystkie działania związane z remontem strony głównej w formie kart na tablicy Kanban

Skorzystaj z widoku osi czasu, aby planować dostawy, harmonogramy prac lub urlopy

Przechowuj pomysły, notatki i aktualizacje, korzystając z pól tekstowych o dużej pojemności dla każdego zadania

🔑 Idealne dla: Każdego, kto zarządza projektem remontowym i chce mieć zakończoną widoczność w jego przebiegu od początku do końca.

6. ClickUp Przyjazny dla początkujących dzienny raport budowlany

Pobierz Free szablon Rejestruj codzienne działania i udostępniaj je interesariuszom, korzystając z szablonu codziennego raportu budowlanego ClickUp

Przyjazny dla początkujących codzienny raport budowlany ClickUp dostawca przejrzysty i uporządkowany sposób dokumentowania wszystkiego na placu budowy, w tym warunków pogodowych, wykorzystania sprzętu, dostarczonych materiałów i obecności personelu.

W przeciwieństwie do ogólnych podsumowań, ten szablon pomaga kierownikom pola rejestrować szczegóły w czasie rzeczywistym, takie jak warunki pogodowe, dostawy, zmiany ekip i kontrole bezpieczeństwa.

Dzięki uporządkowanym układom i wbudowanym dokumentom możesz efektywnie organizować codzienne dzienniki i przygotowywać je do audytu.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Rejestruj codzienne działania według lokalizacji, zadania i zespołu, korzystając z wpisów w stylu listy kontrolnej

Dokumentuj kontrole bezpieczeństwa, rejestry odwiedzających i wykorzystanie sprzętu

Korzystaj z ClickUp Dokumentów i publicznych linków do natychmiastowego udostępniania aktualizacji

🔑 Idealne dla: Teams budowlanych, które poszukują wydajnego, profesjonalnego sposobu śledzenia i udostępniania codziennych działań na placu budowy.

zaawansowane raportowanie dziennie ClickUp dla budownictwa z polami niestandardowymi*

Pobierz Free szablon Śledź postępy i szybko udostępniaj informacje dzięki szablonowi dziennego raportu budowlanego ClickUp

Zaawansowany szablon dziennego raportu budowlanego ClickUp z polami niestandardowymi pomaga kierownikom projektów kompilować dane terenowe w podsumowaniach wysokiego poziomu dla kierownictwa, klientów lub interesariuszy.

Przekształca to, co wydarzyło się na miejscu, w uporządkowany raport z wizualnymi wskaźnikami postępu, problemów i ryzyka — bez konieczności korzystania z arkuszy kalkulacyjnych.

Dzięki aktywnym linkom i scentralizowanym widokom codzienne aktualizacje stają się przejrzyste, profesjonalne i łatwe do udostępniania.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Wyciągnij kluczowe informacje z raportów z pola i przypisz im etykiety według poziomu ryzyka

Udostępniaj aktualizacje w czasie rzeczywistym partnerom zewnętrznym za pomocą linków do widoku publicznego

Śledź osie czasu, problemy i działania ekipy w formacie dostosowanym do potrzeb interesariuszy

🔑 Idealne dla: Teams budowlanych, które potrzebują kompleksowego codziennego raportowania, aby zapewnić spójność działań interesariuszy i płynny przebieg projektów.

8. Szablon planu zarządzania budową ClickUp

Pobierz Free szablon Planuj i zarządzaj harmonogramem budowy dzięki szablonowi planu zarządzania budową ClickUp

Zastanawiasz się, jak zapewnić spójność wszystkich etapów projektu budowlanego, nie przekraczać budżetu i realizować projekt bez zamieszania? Szablon planu zarządzania budową ClickUp zapewnia ogólny przegląd całego projektu, od początku do końca.

Wykorzystaj je do zarządzania pozwoleniami, materiałami, ekipami, terminami i podwykonawcami na etapie przed rozpoczęciem budowy, podczas prac budowlanych i po zakończeniu projektu.

W przeciwieństwie do podstawowych list zadań, ten szablon łączy połączone dokumenty, wykresy Gantt i harmonogramy w jednym elastycznym obszarze roboczym.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Zorganizuj swój plan na scenach przedbudowy, budowy i zamknięcia projektu

Przypisz właścicieli do każdego zadania, zapytania ofertowego i kontroli

Śledź status według osi czasu, kosztów, zespołu lub priorytetu — w zależności od tego, co najbardziej Ci odpowiada

🔑 Idealne dla: kierowników budowy, generalnych wykonawców i kierowników projektów, którzy potrzebują scentralizowanego narzędzia do planowania w czasie rzeczywistym.

9. Szablon planu działania w sytuacjach awaryjnych ClickUp Construction

Pobierz Free szablon Twórz kompleksowe plany awaryjne dzięki szablonowi planu działań awaryjnych dla budownictwa ClickUp

Sytuacje awaryjne na placu budowy są nie tylko możliwe — są wręcz oczekiwane. Dlatego tak ważne jest posiadanie solidnego planu awaryjnego. Plan działania na wypadek sytuacji awaryjnej ClickUp Construction pomaga nakreślić wytyczne dotyczące rozwiązywania pojawiających się problemów.

Od urazów i zagrożeń pożarowych po trudne warunki pogodowe lub awarie sprzętu — umożliwiają one stworzenie przejrzystego, łatwego do udostępnienia planu reagowania dostosowanego do Twojej lokalizacji i projektu. Można je również łatwo aktualizować w miarę rozwoju sytuacji, dzięki czemu wszyscy są na bieżąco i bezpieczni.

Oto dlaczego spodoba ci się to rozwiązanie:

Stwórz przejrzysty i profesjonalny plan awaryjny z gotowymi sekcjami

Przechowuj szczegóły dotyczące lokalizacji, kontakty i procedury w jednym dokumencie

Łatwo aktualizuj plan w miarę zmian w projekcie lub ryzyku i udostępniaj go zespołowi

🔑 Idealne dla: Kierowników budowy i inspektorów bezpieczeństwa, którzy potrzebują niezawodnego planu awaryjnego.

10. Szablon zarządzania budową ClickUp

Pobierz Free szablon Zapewnij płynną współpracę między wykonawcami a Teams dzięki szablonowi zarządzania budową ClickUp

Szablon ClickUp do zarządzania budową to kompleksowe miejsce pracy dla Twojego zespołu, służące do planowania, harmonogramowania, śledzenia i zarządzania wszystkim, co dotyczy projektów budowlanych.

Umożliwiają one podzielenie projektów na trzy fazy: przygotowanie, budowa i finalizacja, z widokami takimi jak lista, tablica, budżet i harmonogram. Dzięki temu zawsze masz pod kontrolą status zadań, postępy, osoby odpowiedzialne oraz prognozowane i rzeczywiste koszty budowy.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Zaplanuj harmonogramy budowy w widokach kalendarza, widok listy, Tablica i osi czasu

Organizuj notatki, koncepcje, projekty i dokumentację w czasie rzeczywistym

Grupuj, filtruj i sortuj zadania w oparciu o swoje potrzeby: status, role, budżet lub fazę

🔑 Idealne dla: Teams budowlanych zarządzających wieloma projektami, poszukujących prostego sposobu na utrzymanie spójności i realizacji zadań.

*clickUp: kompleksowe rozwiązanie do zarządzania budową

Szablony Smartsheet dla branży budowlanej porządkują złożone cykle pracy, ograniczają kosztowne nieporozumienia i pomagają Teams zachować spójność na każdej scenie budowy. Od śledzenia wykorzystania sprzętu po zarządzanie dokumentacją podwykonawców — odpowiednie szablony zapewniają postęp projektów budowlanych.

🚀 Szukasz lepszego sposobu na zarządzanie tym wszystkim? ClickUp zapewnia zespołom budowlanym elastyczne widoki, funkcje oparte na AI oraz gotowe do użycia szablony stworzone z myślą o placu budowy. Planuj mądrzej, śledź postępy w czasie rzeczywistym i realizuj zadania z pewnością siebie — wszystko na jednej platformie.

👉 Zacznij korzystać z ClickUp już dziś za darmo!

Często zadawane pytania

czy szablony budowlane Smartsheet są Free?*

Niektóre szablony Smartsheet są Free, a inne mogą wymagać wykupienia płatnego planu. Pamiętaj, aby sprawdzić poziom dostępu dla każdego konkretnego szablonu.

czy mogę udostępniać szablony Smartsheet podwykonawcom?*

Tak, szablony Smartsheet można udostępniać zewnętrznym interesariuszom za pośrednictwem e-mail lub udostępnionych linków, ale dostęp może zależeć od ustawień uprawnień i typu planu.

3. Jaka jest różnica między szablonami Smartsheet a szablonami ClickUp?

Smartsheet oferuje szablony w stylu arkuszy kalkulacyjnych, a ClickUp zapewnia konfigurowalne obszary robocze w czasie rzeczywistym z wbudowanymi dokumentami, automatyzacją i agentami AI — idealne dla zespołów budowlanych, które chcą się rozwijać lub przejść na cyfrową technologię.