10 najlepszych narzędzi do śledzenia udziału w dyskusjach, które pomogą Ci śledzić widoczność marki

Nawet najlepszy produkt nie ma znaczenia, jeśli Twoja grupa celowa nie wie o jego istnieniu. Bez widoczności Twoja marka może równie dobrze być niewidoczna.

Właściwe narzędzia do analizy udziału w dyskusjach przyczyniają się do sukcesu w mierzeniu widoczności Twojej marki, porównywaniu jej z konkurencją oraz śledzeniu, jak duża część dyskusji online dotyczy właśnie Twojej marki.

W tym artykule omówimy najlepsze narzędzia do pomiaru udostępniania w kanałach cyfrowych oraz poprawy strategii marketingu cyfrowego, wyników marketingowych i udziału w rynku Twojej marki.

Oto porównanie najlepszych narzędzi do analizy udziału w dyskusjach, które pomoże Ci wybrać narzędzie najlepiej odpowiadające Twoim potrzebom w zakresie monitorowania marki i raportowania:

Narzędzie Najlepsze dla *najważniejsze funkcje Ceny* Oceny ClickUp Kompleksowe zarządzanie kampaniami świadomościowymi dla agencji i wewnętrznych Teams marketingowych każdej wielkości Planowanie kampanii, dokumenty, kalendarz, pulpity nawigacyjne, asystent AI, ponad 200 integracji Dostępny Free Plan; niestandardowe ceny dla Enterprise G2: 4,7/5, Capterra: 4,6/5 Semrush Udostępnianie udziału w wynikach wyszukiwania z wykorzystaniem danych SEO i PPC dla dużych agencji i Enterprise Market Explorer, Keyword Gap, udział w wyświetleniach Google Ads, analiza ruchu Dostępna jest Free wersja próbna; płatne plany od 139,95 USD miesięcznie G2: 4,5/5, Capterra: 4,6/5 Wzmianka Powiadomienia dotyczące marki w czasie rzeczywistym i śledzenie kampanii dla agencji PR i dużych Business Wzmianki na różnych platformach, analiza nastrojów, konfigurowalne alerty, narzędzia publikacyjne Brak Free Plan lub wersji próbnej; płatne plany od 49 USD miesięcznie za użytkownika G2: 4,3/5, Capterra: 4,7/5 Brand24 Monitorowanie marki w czasie rzeczywistym i analiza nastrojów dla dużych agencji marketingowych i Enterprise Wzmianki, wykrywanie nastrojów, informacje o influencerach, alerty dotyczące słów kluczowych Dostępna jest Free wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 199 USD miesięcznie za użytkownika G2: 4,6/5, Capterra: 4,7/5 Awario Precyzyjne śledzenie głosu dzięki logicznym wyszukiwaniu dla średnich i dużych firm Wyszukiwanie logiczne, nastroje według regionu/kanału, śledzenie influencerów, raportowanie dotyczące głosu Dostępna jest bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 29 USD miesięcznie za użytkownika G2: 4,0/5, Capterra: 4,3/5 Meltwater Analiza mediów i opinii na poziomie Enterprise dla agencji Analiza głosu oparta na AI, wiadomości + relacje w mediach społecznościowych, konfigurowalne pulpity nawigacyjne, śledzenie kampanii Niestandardowe ceny G2: 4,0/5, Capterra: 4,0/5 Sprout Social Analiza konkurencji w mediach społecznościowych dla agencji marketingu społecznościowego Śledzenie marki, benchmarking, ujednolicone pulpity nawigacyjne, nastroje, raportowanie dotyczące udostępniania wyświetleń Dostępna jest bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 199 USD miesięcznie za użytkownika G2: 4,4/5, Capterra: 4,4/5 Google Trends Śledzenie setek wyszukiwarkami w czasie rzeczywistym dla osób indywidualnych i małych Teams Trendy w czasie rzeczywistym, informacje regionalne, porównania marek w czasie Free G2: 4,6/5, Capterra: 4,7/5 Digimind Szczegółowe informacje o konkurencji i rynku dla dużych marek zorientowanych na konsumentów Monitorowanie mediów społecznościowych, identyfikacja influencerów ID, śledzenie trendów, monitorowanie reputacji, zwrot z inwestycji w kampanię Niestandardowe ceny G2: 4,5/5, Capterra: 4,4/5 Hootsuite Planowanie działań w mediach społecznościowych i śledzenie wzmianek o marce dla średnich firm i agencji Kalendarz zawartości, zarządzanie skrzynką odbiorczą, monitorowanie mediów społecznościowych, analityka, integracja z Canva i Drive Dostępna jest Free wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 149 USD/użytkownik/miesiąc G2: 4,2/5, Capterra: 4,4/5

Marka to głos, a produkt to pamiątka.

Najlepsze narzędzia do analizy udziału w dyskusjach śledzą wzmianki o marce w kontekście i informują, czy Twoja marka zyskuje na popularności, jak wypada na tle innych marek w Twojej przestrzeni oraz jak wyglądają wskaźniki udziału w dyskusjach we wszystkich kanałach marketingowych, w tym w wynikach wyszukiwania i płatnych reklamach.

Oto jak wybrać odpowiednie narzędzie do analizy udziału w dyskusjach. Należy zwrócić uwagę na kilka istotnych funkcji:

Śledzi wzmianki w wynikach wyszukiwania, mediach społecznościowych, blogach i serwisach informacyjnych, zapewniając pełny zakres zasięgu

Zapewnia analizę w czasie rzeczywistym , aby wykrywać zmiany widoczności w momencie ich wystąpienia

Porównaj udostępnianie Twojej marki bezpośrednio z konkurencją, aby uzyskać lepszy wgląd w udział w rynku

Oferuje konfigurowalne pulpity nawigacyjne dla wskaźników takich jak udostępnianie wyświetleń, nastroje i dane głosowe

Obejmuje analizę nastrojów w celu oceny tonu rozmów dotyczących marki na różnych platformach

👀 Ciekawostka: Burger King zastosował kiedyś geotargetowanie w stosunku do restauracji McDonald’s, oferując kupony na Whoppera tylko użytkownikom znajdującym się w pobliżu lokalizacji McDonald’s.

W poniższej liście przedstawimy kilka specjalistycznych narzędzi, które pomogą Ci obliczyć udział w wyświetleniach, monitorować wzmianki o marce i prowadzić śledzenie rozmów online w celu uzyskania cennych informacji.

jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp* Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do zarządzania projektami marketingowymi z wykorzystaniem współpracy zespołowej)

Połącz połączenie pracy swojego zespołu marketingowego z namacalnymi wynikami, przechodząc na ClickUp

Jeśli Twój wysiłek marketingowy jest dobrze zaplanowany, ale źle realizowany, głos Twojej marki może zagubić się, zanim dotrze do celu.

*przypisuj zadania z terminami realizacji, aby poprawić wydajność dzięki zadaniom ClickUp

ClickUp pomaga zespołom marketingowym, oferując udostępnianą przestrzeń do planowania, realizacji i śledzenia każdego elementu kampanii w różnych kanałach marketingowych.

Twórz cykle pracy za pomocą zadań ClickUp , gdzie zadania są przypisywane autorom, redaktorom, projektantom i specjalistom ds. SEO

Podziel duże kampanie marketingowe na mniejsze, wykonalne zadania, np. przydzielając jeden Teams do tworzenia zawartości na bloga, a drugi do przygotowywania reklam Google Ads

Ustawiaj etykiety, planuj i monitoruj zadania, aby każdy wiedział, za co jest odpowiedzialny i kiedy ma wykonać swoje obowiązki

Przepływaj pracę bez zatorów i zyskaj lepszą widoczność dzięki zadaniom ClickUp

łatwo śledź postępy i dostosowuj cele w razie potrzeby dzięki pulpitom ClickUp*

Co więcej, zamiast przełączać się między arkuszami kalkulacyjnymi i wiadomościami, aby sprawdzić postępy, możesz skorzystać z pulpitów ClickUp, aby tworzyć widoki na żywo kluczowych wskaźników świadomości marki i uzyskać głębszy wgląd w dane.

Na przykład menedżer zawartości może osadzić pulpit Google Analytics, aby śledzić ruch z bezpłatnych wyników wyszukiwania lub udział w wyświetleniach z jednej kampanii. Ułatwia to połączenie pracy zespołu z rzeczywistymi wynikami w zakresie ruchu na stronie internetowej, wzmianek o marce i udziału w dyskusjach.

ClickUp jest kompatybilny z narzędziami takimi jak Google Analytics, HubSpot i platformami monitorowania mediów społecznościowych, co zapewnia większą elastyczność w połączeniu źródeł danych, które mają znaczenie dla strategii budowania świadomości marki.

Oto wizualny przewodnik krok po kroku, jak stworzyć pulpit nawigacyjny do zarządzania projektami marketingowymi

Najlepsze funkcje ClickUp

Planuj i zarządzaj kampaniami marketingowymi w różnych kanałach dzięki niestandardowym cyklom pracy zadań

Śledź wyniki kampanii za pomocą pulpitów nawigacyjnych w czasie rzeczywistym z wbudowanymi funkcjami analitycznymi

ClickUp Chat i Współpracuj między Teams dzięki wbudowanym narzędziom, takim jak ClickUp Dokument ClickUp Tablica , które pomagają w burzy mózgów, tworzeniu i zarządzaniu zawartością

Zautomatyzuj procesy, twórz zawartość i wyciągaj wnioski z danych dzięki pomocy AI ClickUp Brain

Przypisuj zadania z zależnościami i priorytetami, aby zapewnić spotkanie terminów kampanii

Zintegruj ponad 200 narzędzi, w tym Google Analytics, HubSpot i Slack, aby ujednolicić dane dotyczące głosu

Limit ClickUp

Wstępne ustawienia mogą być przytłaczające dla Teams, które nie mają doświadczenia w korzystaniu z oprogramowania do zarządzania projektami

Niektórzy użytkownicy dokonują raportowania, że wydajność urządzeń mobilnych pozostaje w tyle za doświadczeniem pulpitu

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 10 400 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4300 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp

Użytkownik serwisu G2 sporządził notatkę:

Jako dyrektor generalny zarządzający wieloma inicjatywami medialnymi i akademią szkoleniową, ClickUp stał się moją ulubioną platformą do koordynowania wszystkiego. Używam go do zarządzania cyklami pracy redakcyjnymi, automatyzacji rutynowych zadań, obsługi CRM w celu dotarcia do klientów, a nawet śledzenia postępów w kursach edukacyjnych. Jego wszechstronność jest niezrównana.

📖 Przeczytaj również: Narzędzia marketingowe dla małych Business

2. Semrush (najlepsze narzędzie do łączenia danych SEO i PPC w celu pomiaru udostępniania marki w wynikach wyszukiwania)

za pośrednictwem Semrush

Jeśli Twój zespół ma trudności ze zrozumieniem, jak dużą część rozmów w wyszukiwarce faktycznie zajmuje Twoja marka, narzędzia Semrush Keyword Gap i Market Explorer pozwolą Ci uzyskać widoczność w ciągu kilku sekund.

Funkcje te pokazują dokładnie, gdzie Twoja marka plasuje się na stronach wyników wyszukiwania w porównaniu z konkurencją, łącznie z odpowiednimi słowami kluczowymi, dla których uzyskuje pozycję w rankingu, oraz zawartością, która generuje wzmianki o marce.

Zamiast pokazywać tylko dane dotyczące ruchu, Semrush przedstawia udział Twojej marki w wynikach wyszukiwania organicznego, kampaniach PPC, a nawet udostępnianiu w wyświetleniach Google Ads.

Najlepsze funkcje Semrush

Analizuj udostępnianie marki w wynikach wyszukiwania organicznego i płatnego, LLMs oraz Google Shopping

Porównaj SEO swojej marki z konkurencją, analizując ruch, słowa kluczowe i luki w linkach zwrotnych

Śledź dane dotyczące głosu marki poprzez analizę nastrojów, funkcje SERP i generowane przez /AI klastry słów kluczowych

Mierz udział w udostępnianiu i trendy zaangażowania za pomocą Market Explorer i EyeOn

Odkryj powtarzające się słowa kluczowe w wynikach wyszukiwania organicznego i PPC, aby ujednolicić komunikaty we wszystkich kanałach

Ograniczenia Semrush

Szacunki ruchu mogą różnić się od danych GA4, zwłaszcza w przypadku witryn niszowych

Ze względu na bogactwo funkcji nauka obsługi może być trudna dla początkujących użytkowników

Ceny mogą wzrosnąć w przypadku dodatków, takich jak zarządzanie zawartością i zarządzanie projektami w mediach społecznościowych

Ceny Semrush

Pro : 139,95 USD miesięcznie za użytkownika

Guru : 249,95 USD miesięcznie za użytkownika

business*: 499,95 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Semrush

G2 : 4,5/5 (ponad 2600 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2200 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Semrush

Użytkownik Capterra podkreślił:

Korzystam z Semrush głównie ze względu na funkcje przeglądu domen i słów kluczowych. Pomaga mi to szybko ocenić konkurencję i potencjalnych klientów, a także wyszukiwać tematy na stronie.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Masz trudności z udowodnieniem skuteczności swoich kampanii? Marketingowe wskaźniki KPI, które należy śledzić, pokazują dokładnie, które metryki mają znaczenie, dzięki czemu można podejmować mądrzejsze decyzje szybciej, bez konieczności przeglądania arkuszy kalkulacyjnych.

3. Wzmianka (najlepsze narzędzie do monitorowania marki w czasie rzeczywistym we wszystkich kanałach)

za pośrednictwem wzmianki

Kiedy pojawia się wzrost liczby wzmianek o marce — pozytywnych lub negatywnych — liczy się szybkość działania.

Jedną z najcenniejszych funkcji serwisu Mention są powiadomienia w czasie rzeczywistym, które informują Cię o pojawieniu się wzmianki o Twojej marce w mediach społecznościowych, blogach, forach lub serwisach informacyjnych.

Ta szybkość działania dostarcza przewagi zespołowi marketingowemu i liderom PR, umożliwiając im wykorzystanie nagłego zainteresowania mediów lub zarządzanie potencjalnymi negatywnymi reakcjami.

Wzmianka najlepszych funkcji

Śledź wzmianki o marce w mediach społecznościowych, blogach, forach i serwisach informacyjnych w czasie rzeczywistym

Wykrywaj nastroje i emocje kryjące się za wzmiankami dzięki analizie opartej na AI

Korzystaj z konfigurowalnych alertów i logicznego wyszukiwania, aby precyzyjnie dostosować monitorowanie

Publikuj i planuj posty na Facebooku, Instagramie, LinkedIn i X z jednego pulpitu nawigacyjnego

Analizuj zaangażowanie, zasięg i wpływ wzmianek dzięki wbudowanym narzędziom do analizy mediów społecznościowych

Limitacje dotyczące wzmianek

Interfejs może być przytłaczający dla początkujących użytkowników

Analiza nastrojów może czasami błędnie klasyfikować ton emocjonalny

Filtrowanie zduplikowanych wzmianek jest niespójne przy wyższych poziomach głośności

Ceny za wzmianki

Solo: 49 USD miesięcznie za użytkownika

Pro: 99 USD miesięcznie za użytkownika

Pro Plus: 179 USD miesięcznie za użytkownika

firma: *Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje wzmianek

G2 : 4,3/5,0 (ponad 440 recenzji)

Capterra: 4,7/5,0 (ponad 290 recenzji)

Co użytkownicy mówią o wzmiankach

Użytkownik G2 podkreślił:

Podoba mi się, że Mention potrafi wyszukiwać wzmianki o marce w treści artykułów i znajdować ukryte linki zwrotne do mojej strony internetowej, co pomaga mi w śledzeniu działań promocyjnych. Umożliwia również przeglądanie stron internetowych, co czasami jest pomocne, gdy artykuł dotyczący Twojej marki jest dostępny tylko za opłatą.

✨ Dodatkowa wskazówka ClickUp Brain, potężna AI zintegrowana z ClickUp, wykonuje wszystko, od przeszukiwania sieci w celu analizy wzmianek o marce w danym tygodniu, po analizę zgłoszeń do wsparcia w celu wygenerowania podsumowań nastrojów. Skorzystaj z ClickUp Brain, aby uzyskać wgląd w opinie i analizować nastroje dotyczące Twojej marki na podstawie wzmianek w Internecie

4. Brand24 (najlepsze narzędzie do pomiaru wpływu marki i oddziaływania mediów)

za pośrednictwem Brand24

Kiedy liczba wzmianek o Twojej marce rośnie, łatwo jest ekscytować się zainteresowaniem konsumentów, ale nie wszystkie wzmianki mają taką samą wagę.

Wskaźnik wpływu Brand24 pomaga zidentyfikować nie tylko osoby, które mówią o Twojej marce, ale także określić, jak duży mają one wpływ. Narzędzie rozróżnia tweet niszowego twórcy z 200 obserwującymi od wzmianki czołowego dziennikarza technologicznego, umożliwiając priorytetyzację zawartości, która ma rzeczywisty wpływ na Twoją markę.

Dzięki wbudowanej analizie nastrojów i wizualnym wykresom udostępniania rynku łatwiej jest również przeprowadzać raportowanie interesariuszom.

Najlepsze funkcje Brand24

Zidentyfikuj najważniejszych influencerów, którzy dokonali wzmianki o Twojej marce w mediach społecznościowych, korzystając z autorskiego wskaźnika Influence Score

Monitoruj wzmianki o marce w mediach społecznościowych, na forach, blogach i stronach z recenzjami w czasie rzeczywistym

Śledź nastroje związane z marką i filtruj wzmianki według emocji lub zasięgu

Generuj wizualne raporty analizy głosu, w tym wykresy dotyczące udostępniania wyświetleń i zasięgu

Wykorzystaj narzędzia AI, aby odkrywać trendy i anomalie, generować spostrzeżenia i nie tylko

Eksportuj dane w celu przeprowadzenia głębszej analizy lub sporządzenia raportowania dla interesariuszy

Limit Brand24

Zaawansowane opcje filtrowania mają limit w planach niższych poziomów

Klasyfikacja nastrojów może czasami błędnie interpretować sarkazm lub slang

Integracja ze Slackiem i Teams wymaga ręcznych ustawień

Ceny Brand24

Indywidualny : 199 USD miesięcznie za użytkownika

Teams : 299 USD/miesiąc na użytkownika

Pro : 399 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 599 USD/miesiąc

*enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Brand24

G2 : 4,6/5,0 (ponad 320 recenzji)

Capterra: 4,7/5,0 (ponad 150 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Brand24

W komentarzu na Reddicie podkreślono:

Brand24 umożliwia śledzenie dowolnych słów kluczowych w Internecie, a dodatkowe filtry są naprawdę pomocne. Instalancja polega na tym, że zwracam również uwagę na niektórych influencerów, gdy wspominają oni określone słowo kluczowe.

📮 ClickUp Insight: 24% pracowników twierdzi, że powtarzalne zadania uniemożliwiają im wykonywanie znaczącej pracy, a kolejne 24% uważa, że ich talenty nie są w pełni wykorzystywane. Oznacza to, że prawie połowa pracowników czuje się zablokowana i pomijana. 💔 ClickUp pozwala skupić się na tym, co najważniejsze — pracy przynoszącej efekty. Jego agenci AI zajmują się rutynowymi zadaniami dzięki prostym automatyzacjom opartym na wyzwalaczach. Na przykład po oznaczeniu zadania jako zakończonego AI może przypisać kolejne, wysłać terminowe przypomnienia lub zaktualizować postęp projektu — bez konieczności wykonywania ręcznych kroków. 💫 Rzeczywisty wpływ: Firma STANLEY Security skróciła czas raportowania o ponad 50% dzięki elastycznym funkcjom raportowania ClickUp, dzięki czemu jej Teams mogą poświęcić więcej czasu na analizę, a mniej na format.

📖 Przeczytaj również: Przykłady i szablony pulpitów nawigacyjnych do zarządzania projektami

5. Awario

za pośrednictwem Awario

Co może być gorszego od braku wzmianek o marce? Wyobraź sobie, że zauważasz nagły wzrost liczby wzmianek o marce, ale okazuje się, że połowa z nich nie ma żadnego połączenia z Twoją marką. Właśnie w takich sytuacjach Awario pokazuje swoją wartość.

Zaawansowana funkcja logicznego wyszukiwania pozwala dokładnie kontrolować, co śledzisz, a co ignorujesz. Dla Teams monitorujących rozmowy dotyczące marki w bardzo konkurencyjnych lub hałaśliwych przestrzeniach taki poziom kontroli jest niezbędny.

Możesz ustawić reguły śledzenia hashtagów kampanii, filtrować według nastrojów i grupować informacje według lokalizacji lub kanału.

Najlepsze funkcje Awario

Wykorzystaj wyszukiwanie logiczne, aby precyzyjnie filtrować i zawężać wyniki wyszukiwania wzmianek

Monitoruj rozmowy dotyczące marki w mediach społecznościowych, blogach, forach i serwisach informacyjnych

Śledź nastroje związane z marką, dane demograficzne i trendy oparte na lokalizacji

Identyfikuj influencerów na podstawie zasięgu i zaangażowania, aby ocenić wyniki marki

Generuj raporty z etykietą udziału w rynku dla konkurencji, kampanii lub regionów

Awario limit

Dostęp do danych historycznych jest podlega limitowi w planach podstawowych

Dokładność analizy nastrojów różni się w zależności od języka

Brak wbudowanych narzędzi do publikowania lub angażowania użytkowników

Ceny Awario

Pakiet startowy: 29 USD miesięcznie za użytkownika

Pro: 89 USD/miesiąc za użytkownika

*enterprise: 249 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Awario

G2 : 4,0/5,0 (ponad 40 recenzji)

Capterra: 4,3/5,0 (ponad 45 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Awario

W recenzji G2 znalazła się notatka:

Jedną z największych zalet Awario jest monitorowanie mediów społecznościowych w zakresie 360 stopni. Technologia tej firmy prowadzi śledzenie wszystkich wzmianek z wielu platform społecznościowych, takich jak Twitter, Reddit, Meta itp.

💡 Porada dla profesjonalistów: Nie nadążasz za śledzeniem osi czasu kampanii i oczekiwań klientów? Nasz przewodnik po zarządzaniu kampaniami marketingowymi pokaże Ci, jak planować, realizować i osiągać wyniki.

6. Meltwater (najlepsze narzędzie do analizy opinii w mediach społecznościowych i wiadomościach na poziomie Enterprise)

za pośrednictwem Meltwater

Podczas gdy większość narzędzi zajmuje się śledzeniem mediów społecznościowych, Meltwater idzie o krok dalej, łącząc wzmianki o marce zarówno z serwisów informacyjnych, jak i platform społecznościowych.

Ponadto oparta na AI analiza głosu firmy Meltwater uwzględnia nastroje, zasięg i częstotliwość, aby pokazać nie tylko, kto mówi, ale także, jak bardzo jest to istotne. Możesz filtrować wyniki według lokalizacji geograficznej, typu mediów, poziomu wpływu lub etykiet kampanii, co ułatwia pomiar udostępniania i wyników marki w różnych regionach i branżach.

Na przykład podczas globalnej premiery produktu marka może porównać wzmianki w mediach społecznościowych z tradycyjnymi publikacjami prasowymi i śledzić w czasie rzeczywistym, które kanały marketingowe mają największy wpływ.

Najlepsze funkcje Meltwater

Połącz platformy społecznościowe, blogi i serwisy informacyjne w jednym systemie monitorowania

Wykorzystaj analizę głosu opartą na AI, aby śledzić ton, zasięg i zmiany trendów w czasie

Filtruj według języka, regionu lub typu mediów, aby dostosować śledzenie nastrojów związanych z marką do lokalnych warunków

Porównaj udostępnianie marki na rynku z udziałem konkurencji, korzystając z konfigurowalnych pulpitów marketingowych

Wykorzystaj dane historyczne do długoterminowego raportowania trendów i planowania strategii

Limit Meltwater

Ceny są niestandardowe i mogą być wysokie dla małych Teams

Interfejs może wydawać się skomplikowany dla Teams przyzwyczajonych do prostszych narzędzi

Ustawienia wymaga pomocy przy wdrażaniu, aby w pełni skonfigurować śledzenie i raportowanie

Ceny Meltwater

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Meltwater

G2 : 4,0/5,0 (ponad 2200 recenzji)

Capterra: 4,0/5,0 (ponad 90 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Meltwater

W recenzji G2 udostępniono:

Meltwater to świetne narzędzie, którego używam głównie do monitorowania mediów społecznościowych i śledzenia wzmianek w mediach. Możliwość śledzenia wzmianek, planowania postów w mediach społecznościowych i opracowywania celnych terminów wyszukiwania całkowicie zmieniła zasady gry.

📖 Przeczytaj również: Free szablony raportów z marketingu cyfrowego zapewniające wgląd w dane

7. Sprout Social (najlepsze narzędzie do analizy konkurencji w mediach społecznościowych)

za pośrednictwem Sprout Social

Załóżmy, że Twoja kampania uzyskała 50 tys. polubień. Świetnie — ale jeśli Twój główny konkurent uzyskał tego samego dnia 150 tys. polubień, to najwyraźniej jest jeszcze wiele do zrobienia. Sprout Social pomaga mierzyć udział w dyskusjach w kontekście, a nie w izolacji.

Narzędzia do analizy konkurencji zawarte w tym oprogramowaniu do analizy marketingowej pomagają w śledzeniu wyników własnej marki w porównaniu z konkurencją, oferując wgląd w czasie rzeczywistym w widoczność marki, udział w udostępnianiu i wskaźniki zaangażowania.

Od analizy nastrojów po raporty, które można udostępniać, i narzędzia do publikowania — Sprout Social został stworzony, aby pomóc Ci w pełni wykorzystać Twoje cele marketingowe.

Najlepsze funkcje Sprout Social

Porównaj wyniki marki z konkurencją w głównych sieciach społecznościowych

Śledź wzmianki o marce, trendy zaangażowania i nastroje w czasie rzeczywistym

Wykorzystaj informacje oparte na AI , aby uzyskać głębszą analizę wyników

Zobacz widok zawartości, odbiorców i kanałów w jednym miejscu dzięki ujednoliconym pulpitom nawigacyjnym

Zautomatyzuj raportowanie w mediach społecznościowych dzięki gotowym do eksportu podsumowaniom danych dotyczących udziału w dyskusjach

Monitoruj skuteczność kampanii, korzystając z danych dotyczących udostępniania wyświetleń i zaangażowania

Limit Sprout Social

Funkcje premium, takie jak benchmarking konkurencji, są dostępne wyłącznie w planach wyższych poziomów

Może być kosztowne dla małych Teams zarządzających wieloma profilami

Dostęp do danych historycznych jest ograniczony w planach podstawowych

Ceny Sprout Social

Standard : 199 USD/miesiąc za użytkownika

Professional : 299 USD/miesiąc za użytkownika

Zaawansowane : 399 USD/miesiąc za użytkownika

*enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Sprout Social

G2 : 4,4/5,0 (ponad 2400 recenzji)

Capterra: 4,4/5,0 (ponad 530 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Sprout Social

W recenzji G2 napisano:

Bardzo łatwe dodawanie nowych kanałów i wyszukiwanie słów kluczowych do monitorowania, bardzo łatwe filtrowanie w celu uzyskania dokładnie odpowiedniej zawartości, dość intuicyjny interfejs odpowiedzi i publikacji, a wsparcie jest moim zdaniem solidne.

💡 Porada dla profesjonalistów: Nie wiesz, co powiedzieć, kiedy i gdzie? Stworzenie skutecznej strategii komunikacji marketingowej pomoże Ci opracować komunikaty, które faktycznie trafią do odbiorców i przełożą się na konwersję.

8. Google Trends (najlepsze narzędzie do śledzenia zainteresowania użytkowników wyszukiwarką w czasie rzeczywistym)

za pośrednictwem Google

Kiedy Twoja marka zyskuje popularność, często najpierw zauważysz to w Google Trends.

Free narzędzie do analizy udziału w dyskusjach czerpie informacje bezpośrednio z wyników globalnych wyszukiwarek, aby pokazać, czego szuka świat w każdej minucie.

W przeciwieństwie do narzędzi opartych na monitorowaniu mediów społecznościowych lub ręcznym śledzeniu, Google Trends oferuje oparty na wyszukiwaniach przegląd widoczności marki, popytu konsumenckiego i popularności na rynku w całym ekosystemie wyszukiwania Google, w tym w serwisie YouTube.

Najlepsze funkcje Google Trends

Wizualizuj odsetki wyszukiwaniem w czasie rzeczywistym w różnych krajach, regionach i miastach

Porównaj udostępnianie marki w wynikach wyszukiwania na tle konkurencji w czasie

Analizuj popyt na produkty, obserwując trendy sezonowe i długoterminowe

Odkrywaj popularne zapytania, wzrosty zainteresowania wiadomościami i pojawiające się odsetki

Wykorzystaj dane historyczne do analizy wpływu poprzednich kampanii lub planowania przyszłych

Ograniczenia Google Trends

Brak analizy nastrojów lub wskaźników dotyczących konkretnych głosów

Brak wzmianek w mediach społecznościowych lub o marce poza danymi wyszukiwania

Brak API do niestandardowej automatyzacji lub integracji pulpitu nawigacyjnego

Ceny Google Trends

Free

Oceny i recenzje w Google Trends

G2 : 4,6/5,0 (ponad 230 recenzji)

Capterra: 4,7/5,0 (ponad 30 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Google Trends

W recenzji G2 podkreślono:

Google Trends jest dostawcą wglądu w czasie rzeczywistym w to, czego szukają ludzie na całym świecie. Doceniam to, jak łatwo można porównywać wyszukiwane hasła, identyfikować pojawiające się trendy i badać odsetki według regionu lub okresu. Interfejs jest przejrzysty, interaktywny i przyjazny dla użytkownika, nawet dla osób bez doświadczenia w pracy z danymi.

👀 Ciekawostka: Firmy Adidas i Puma zostały założone przez braci, którzy pokłócili się – Adolfa i Rudolfa Dasslerów. Ich rodzinna waśń przerodziła się w globalną wojnę na rynku obuwia sportowego.

9. Digimind (obecnie Onclusive Social) (najlepsze rozwiązanie do dogłębnej analizy konkurencji)

za pośrednictwem Digimind

Kiedy marki próbują ocenić swoją obecność na rynku, dane mają limit do liczby polubień, wzmianek i obserwujących. Jednak świadomość marki dotyczy również narracji.

Digimind (obecnie część Onclusive Social) pomaga firmom rozszyfrować te warstwy, wykorzystując połączenie narzędzi do monitorowania mediów społecznościowych i analizy rynku, które wykraczają poza powierzchowne wskaźniki. Dzięki temu możesz monitorować opinie klientów, konkurencji i całych branż w wiadomościach, blogach, forach i platformach społecznościowych.

Jednak główną zaletą platformy jest możliwość łączenia analizy nastrojów, śledzenia influencerów, zarządzania reputacją i prognozy trendów, aby zapewnić kompleksowy widok widoczności Twojej marki.

Najlepsze funkcje Digimind

Monitoruj rozmowy w mediach społecznościowych, blogach, forach i serwisach informacyjnych w czasie rzeczywistym

Analizuj nastroje, najważniejszych influencerów i trendy wśród odbiorców, korzystając z wniosków opartych na /AI

Śledź reputację marki i identyfikuj wczesne oznaki kryzysu

Porównaj skuteczność kampanii, media zarobione i udostępnianie z konkurencją

Twórz konfigurowalne pulpity nawigacyjne i eksportuj raporty w wielu formatach

Limit Digimind

Ceny nie są przejrzyste i wymagają niestandardowej wyceny

Niektórzy użytkownicy dokonują raportowania sporadycznych opóźnień w integracji z LinkedIn

Bardziej stroma krzywa uczenia się dla użytkowników, którzy dopiero zaczynają korzystać z platform społecznościowych dla Enterprise

Ceny Digimind

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Digimind

G2 : 4,5/5 (ponad 210 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 15 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Digimind

W recenzji Capterra znalazła się notatka:

Śledzenie publikacji naukowych jest prawie niemożliwe bez Digimind. Gorąco polecam.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze narzędzia do budowania świadomości marki, które zwiększą Twoją widoczność

10. Hootsuite (najlepsze narzędzie do analizy konkurencji i skalowalnych analiz mediów społecznościowych)

za pośrednictwem Hootsuite

Kiedy wyniki Twojej firmy w mediach społecznościowych osiągają plateau, często nie wynika to z niskiej jakości zawartości, ale z tego, że nie mierzysz właściwych wskaźników.

Hootsuite ułatwia zrozumienie, dlaczego niektóre posty zyskują popularność, a inne nie, oferując zaawansowane narzędzia analityczne i porównanie z konkurencją.

To narzędzie do monitorowania mediów społecznościowych pomaga Teams porównać swoje wyniki z średnimi branżowymi, śledzić najlepsze pory na publikowanie postów i dostrzegać trendy, zanim osiągną szczyt popularności.

Najlepsze funkcje Hootsuite

Analizuj wyniki konkurencji na Instagramie, Facebooku i X za pomocą narzędzi do porównywania wyników

Śledź nastroje, zaangażowanie i wzrost liczby odbiorców dzięki niestandardowym analizom

Wykorzystaj AI do generowania podpisów, hashtagów i pomysłów na posty w oparciu o aktualne trendy

Scentralizuj wiadomości ze wszystkich platform w jednej skrzynce odbiorczej dzięki regułom automatyzacji

Monitoruj wzmianki o marce i nastroje odbiorców przez okres od 7 do 30 dni, w zależności od planu

Ograniczenia Hootsuite

Plany mogą szybko stać się kosztowne dla rozwijających się Teams

Niektórzy użytkownicy dokonują raportowania trudności w opanowaniu zaawansowanych funkcji analitycznych

Monitorowanie mediów społecznościowych ma limit w planach niższych poziomów

Ceny Hootsuite

Standard : 149 USD miesięcznie za użytkownika

Zaawansowane : 399 USD/miesiąc za użytkownika

*enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Hootsuite

G2 : 4,2/5 (ponad 6200 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 3800 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Hootsuite

W recenzji G2 wyróżniono funkcję:

Bardzo podoba mi się dogłębna analiza, jaką dostarcza to narzędzie. Jest ono bardzo łatwe w użyciu i pozwala mi publikować posty w wielu miejscach jednocześnie, bez konieczności logowania się do wielu kanałów. Dzięki narzędziom do monitorowania opinii klientów łatwo jest mi zrozumieć ich nastroje.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy dla Hootsuite

👀 Ciekawostka: Lojalność wobec marki może przeważać nad logiką. W testach ślepych wielu konsumentów preferuje smak Pepsi, ale nadal wybiera Coca-Colę ze względu na postrzeganie marki.

Oto cztery dodatkowe przydatne narzędzia, które uzupełniają lub rozszerzają możliwości omówionych już narzędzi do analizy udziału w dyskusji:

BrandMentions: monitoruje wzmianki o marce na blogach, forach, w serwisach informacyjnych i serwisach z recenzjami oraz zawiera oceny nastrojów i wpływu

Zignal Labs: Śledzi nastroje, zasięg i dezinformacje dotyczące konkretnej marki w czasie rzeczywistym w telewizji, radiu, wiadomościach internetowych i mediach społecznościowych

Socialbakers (obecnie część Emplifi): oferuje dogłębną analizę zachowań odbiorców, trendów dotyczących zawartości oraz benchmarking konkurencji dla Teams opracowujących długoterminowe strategie w mediach społecznościowych

📖 Przeczytaj również: Wskaźniki KPI świadomości marki: maksymalizacja skuteczności marketingowej

Stań się tematem rozmów w mieście dzięki ClickUp

Każde Team Marketing chce, aby jego marka była na pierwszym miejscu, ale jest to możliwe tylko wtedy, gdy jesteś pierwszy w rozmowie.

Narzędzia do analizy udziału w dyskusjach pomagają mierzyć obecność marki, analizować opinie na jej temat oraz porównywać jej widoczność z konkurencją, co ostatecznie przyczynia się do rozwoju Business.

Jednak większość narzędzi ogranicza się do słuchania. Właśnie w tym zakresie ClickUp wyróżnia się na tle innych. Posłuchajcie, co ma do powiedzenia zespół marketingowy ClickUp. 👇

ClickUp łączy połączenie strategii marketingowej z rzeczywistą realizacją: śledzenie nie tylko opinii użytkowników, ale także działań podejmowanych przez zespół w związku z nimi.

Niezależnie od tego, czy chodzi o przydzielanie aktualizacji zawartości, rejestrowanie działań influencerów, czy osadzanie pulpitów GA4, ClickUp zapewnia Teams pełny kontekst liczb.

Chcesz realizować swoje kampanie w oparciu o dogłębną analizę? Zarejestruj się w ClickUp już dziś!