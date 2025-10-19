15 szablonów wniosków o dotacje dla organizacji non-profit

Pozyskiwanie funduszy dla organizacji non-profit poprzez dotacje może być bardzo konkurencyjnym zadaniem. Znalezienie odpowiednich możliwości, dostosowanie ich do misji organizacji finansującej, planowanie projektów i opracowanie wniosków o dotacje o powodzeniu wymaga czasu i przygotowań.

Badanie przeprowadzone przez Grant Station wykazało, że 61% osób ubiegających się o dotacje polega wyłącznie na jednej lub dwóch osobach, które zajmują się całym procesem pisania wniosków i przesłanych wniosków o wsparcie finansowe, co jeszcze bardziej utrudnia nadążanie za zmianami.

Aby się wyróżnić i zdobyć dotację, organizacje non-profit potrzebują dobrze skonstruowanych, spersonalizowanych wniosków, które nie wymagają wielu godzin ręcznej pracy. W tym przypadku przydatny jest szablon wniosku o dotację dla organizacji non-profit.

W tym artykule udostępnimy kilka najskuteczniejszych szablonów wniosków o dotacje, które pomogą Ci stworzyć atrakcyjne wnioski. Gotowy do napisania zwycięskiego wniosku?

Czym są szablony wniosków o dotacje dla organizacji non-profit?

Szablony wniosków o dotacje dla organizacji non-profit to gotowe do użycia dokumenty, które mają pomóc organizacjom w skutecznym opracowywaniu wniosków o finansowanie.

Oto wszystkie kluczowe elementy, które oferują one organizacjom non-profit:

List motywacyjny przedstawiający organizację non-profit , jej misję i cel wniosku o dotację

Streszczenie podsumowujące całą ofertę, w tym problem, proponowany projekt i oczekiwany wpływ

Oświadczenie o potrzebie określające problem, którym zajmuje się projekt, z wsparciem odpowiednich danych i kontekstu

cele projektu* określające wymierne wyniki i konkretne kroki niezbędne do ich osiągnięcia

Budżet projektu zawierający szczegółowe informacje na temat przewidywanych wydatków, preferowanych źródeł finansowania, zakresu dodatkowego finansowania oraz wykazujący odpowiedzialne planowanie finansowe

Co sprawia, że szablon wniosku o dotację jest dobry?

Dobrze opracowany szablon wniosku o dotację może pomóc w znalezieniu dotacji, nakreśleniu zróżnicowanych planów pozyskiwania funduszy i stworzeniu zwięzłych wniosków.

Rozważ poniższe przykłady: Organizacja non-profit ubiegająca się o dotacje edukacyjne korzysta z szablonu, który zawiera jasne określenie potrzeb, kluczowe elementy mierzalnego planu działania oraz szczegółowy budżet projektu, co pomaga jej w pozyskaniu finansowania od dużej fundacji

Organizacja zajmująca się zdrowiem społeczności składa wniosek do agencji rządowej o dotację badawczą, korzystając ze strukturalnego szablonu zawierającego streszczenie, opis projektu i plan oceny, wykazując silną zgodność z priorytetami fundatora

cechą wspólną tych powodujących sukces szablonów jest to, że pomagają one organizacjom non-profit przedstawić przekonujące i zakończone argumenty przemawiające za przyznaniem finansowania*.

Oto, o czym należy pamiętać przy wyborze idealnego szablonu:

✅ Zawiera niezbędne sekcje, takie jak list motywacyjny, streszczenie, uzasadnienie potrzeby, cele projektu, metodologia i budżet

✅ Zapewnia uporządkowane podpowiedzi dotyczące wymiernych wyników, realnych planów i kryteriów oceny , które pozwalają na śledzenie powodzenia

✅ Dostosowuje cele projektu do misji i wymagań organizacji finansującej

✅ Oferuje logiczny przepływ, który przedstawia przekonującą historię, jednocześnie osiągając spotkanie z wytycznymi dotyczącymi przesłanych wniosków

✅ Pomaga autorom wniosków o dotacje zachować przejrzystość i spójność w całym wniosku

Szablony wniosków o dotacje dla organizacji non-profit w skrócie

Oto tabela podsumowująca szablony wniosków o dotacje dla organizacji non-profit:

15 najlepszych szablonów wniosków o dotacje

Na Reddicie specjaliści z organizacji non-profit często dyskutują, ile czasu naprawdę zajmuje pisanie wniosków o dotacje.

Jeden z użytkowników udostępnił swoją opinię

Obecnie zajęłoby mi to z prawdopodobieństwem co najmniej 30 godzin tygodniowo

Inny, w swojej notatce, zauważył natomiast, że

Moim celem jest składanie 3–4 głównych wniosków rocznie i 3–4 mniejszych wniosków, przy czym główne wnioski definiuję jako dostęp do odnawialnego źródła finansowania.

Niezależnie od tego, co jest dla nich najważniejsze, wszyscy autorzy wniosków o dotacje są zgodni co do jednego: oszczędność czasu poświęcanego na sporządzanie wniosków oznacza więcej godzin, które można poświęcić na inne kluczowe aspekty prowadzenia organizacji non-profit.

Oto 15 najskuteczniejszych szablonów wniosków o dotacje dla organizacji non-profit:

1. Szablon wniosku o dotację ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Skorzystaj z wbudowanych pól do pomiaru wydajności, kosztów i sekcji wniosków dzięki szablonowi wniosku o dotację ClickUp

Pisanie wniosku o dotację może wydawać się trudnym zadaniem, zwłaszcza gdy trzeba pogodzić je z codzienną pracą związaną z prowadzeniem organizacji non-profit.

Szablon wniosku o dotację ClickUp został stworzony, aby odciążyć Cię od części obowiązków. Dzięki temu szablonowi możesz uporządkować wszystkie sekcje wniosku o dotację, od celów po budżety, w jednym miejscu. Ponadto pola, które można dostosować, ułatwiają dostosowanie wniosków do różnych dotacji i agencji finansujących.

Ten szablon można wykorzystać do:

Zapewnij uporządkowaną przestrzeń do planowania i organizowania wniosków

Podziel wniosek na mniejsze, łatwe do śledzenia kroki, aby monitorować postęp

Skonfiguruj sekcje zawierające szczegóły, takie jak koszty i osie czasu, aby uniknąć pominięcia informacji

Pomożemy Ci skupić się na opowiadaniu historii i podkreślaniu znaczenia Twojej sprawy

✨ Idealne dla: zespołów organizacji non-profit i autorów wniosków o dotacje, którzy chcą spokojniejszego, bardziej zorganizowanego sposobu przygotowywania mocnych wniosków bez poczucia przytłoczenia.

👀 Ciekawostka: Słowo grant pochodzi ze starofrancuskiego graanter, oznaczającego „obiecać”. Jego pochodzenie odzwierciedla oparte na zaufaniu powiązanie między organizacjami finansującymi a organizacjami non-profit, które trwają do dziś.

2. Kliknij szablon wniosku projektowego dla organizacji non-profit

Pobierz bezpłatny szablon Określ cele projektu, pokaż, jaką różnicę przyniesie Twoja praca, i zaplanuj potrzebne zasoby, korzystając z szablonu wniosku projektowego dla organizacji non-profit ClickUp

Wiele osób uważa, że organizacje non-profit opierają się głównie na darowiznach, ale w rzeczywistości większość ich przychodów pochodzi z usług oraz dotacji lub kontraktów rządowych. W rzeczywistości ponad 80% dochodów organizacji non-profit pochodzi z tych źródeł. Oznacza to, że aby realizować swoją misję, konieczne jest przygotowanie solidnej propozycji projektu.

Szablon wniosku projektowego dla organizacji non-profit ClickUp zapewnia prostą, wspierającą strukturę, która ułatwia jasne udostępnianie swoich pomysłów. Dzięki wbudowanym sekcjom dotyczącym misji, celów, kamieni milowych projektu i podziału budżetu szablon ten gwarantuje, że wniosek będzie kompleksowy i uporządkowany.

Ten szablon można wykorzystać do:

Przedstaw szczegółową oś czasu i budżet, aby pomóc fundatorom i partnerom zrozumieć, w jaki sposób ich wsparcie przyczynia się do zmian

Podkreśl wpływ swojego projektu poprzez jasną narrację

Zmniejsz czas poświęcany na format i strukturę, aby skupić się na przekazie

✨ Idealne dla: organizacji non-profit, które chcą pozyskać dotacje, partnerstwa lub darowizny dzięki jasnej i szczerej propozycji projektu.

💡 Porada dla profesjonalistów: Dzięki ClickUp Brain możesz łatwiej i mądrzej tworzyć wnioski o dotacje, szybko wyszukując dokumenty badawcze, poprzednie wnioski i inne ważne dokumenty w całym obszarze roboczym. Możesz również generować zawartość do swoich dokumentów za pomocą prostych podpowiedzi. Wypróbuj ClickUp Brain za darmo Natychmiast wyszukuj poprzednie wnioski, dokumenty badawcze i wymagania dotyczące finansowania we wszystkich podłączonych aplikacjach i w Internecie

3. Szablon planu pozyskiwania funduszy ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Dzięki szablonowi planu pozyskiwania funduszy ClickUp Twój wysiłek będzie przebiegał płynnie i pod śledzeniem od początku do końca

Zbieranie funduszy na cel, który jest dla Ciebie ważny, może wydawać się przytłaczające bez jasnego planu, który Cię poprowadzi. Szablon planu zbierania funduszy ClickUp pomaga pozbyć się tego stresu, oferując prosty sposób na uporządkowanie pomysłów i przekształcenie ich w działania.

Ten szablon do zbierania funduszy umożliwia wyznaczenie realistycznych celów, zaplanowanie kroków prowadzących do ich osiągnięcia oraz śledzenie każdego etapu kampanii.

Ten szablon można wykorzystać do:

Skup się na nawiązywaniu połączeń z wsparciem i budowaniu zaufania bez niepewności co do kolejnych kroków

Zwiększ skuteczność działań związanych z pozyskiwaniem funduszy dzięki kompleksowemu szablonowi planu, który można pobrać

Postępuj zgodnie z krokami dotyczącymi planowania strategicznego, ustawiania celów i realizacji

Zadbaj o to, aby Twoja kampania osiągnęła swój pełny potencjał dzięki zorganizowanemu wsparciu

✨ Idealne dla: organizacji non-profit i zespołów zajmujących się zbieraniem funduszy, które potrzebują jasnego, krok po kroku planu przeprowadzenia kampanii o powodzeniu i zwiększenia wsparcia społeczności.

Jeśli chodzi o śledzenie wskaźników, wiele zespołów korzysta z ClickUp Dashboards. Oto krótki przewodnik po tym, jak to działa:

4. Szablon zakresu prac ClickUp do pisania wniosków o dotacje

Pozyskanie dotacji może otworzyć nowe możliwości dla Twojej organizacji, ale napisanie jasnego zakresu prac często wydaje się najtrudniejszym zadaniem. Szablon zakresu prac ClickUp Grant Writing Scope of Work Template został stworzony, aby ułatwić ten krok.

Otrzymasz przydatną listę kontrolną i wstępnie ustalone osie czasu, dzięki czemu nigdy nie przegapisz żadnego etapu podczas planowania projektu. Przeciągaj, upuszczaj i dostosowuj każdą sekcję — ten szablon jest na tyle elastyczny, że można go dostosować do każdej sprawy, która jest Ci bliska!

Ten szablon można wykorzystać do:

Jasno określ cele projektu, działania i wyniki

Śledź zasoby, osie czasu i kamienie milowe w jednym miejscu

Utrzymuj porządek we wszystkim, aby ułatwić planowanie

Skup się na tworzeniu wartościowych wniosków zamiast na zarządzaniu strukturą

✨ Idealne dla: zespołów organizacji non-profit, które chcą jasno określić szczegóły projektu i przedstawić fundatorom dobrze zorganizowany, profesjonalny zakres prac.

📮 ClickUp Insight: Myślisz, że Twoja lista rzeczy do zrobienia wystarczy? Być może nie. Nasze badanie wykazało, że 76% profesjonalistów polega na własnych metodach ustalania priorytetów, ale badania pokazują, że 65% nadal koncentruje się na szybkich korzyściach, a nie na zadaniach o dużym znaczeniu. Priorytety zadań ClickUp pomogą Ci to zmienić. Dzięki przepływom pracy opartym na AI i konfigurowalnym znacznikach priorytetów możesz natychmiast zobaczyć, które zadania są najważniejsze, i z pewnością siebie zająć się tym, co naprawdę posuwa Twoje projekty do przodu.

5. Szablon ClickUp do planowania wydarzeń dla organizacji non-profit

Pobierz darmowy szablon Usprawnij planowanie i skup się na nawiązywaniu połączeń z darczyńcami oraz tworzeniu niezapomnianych wydarzeń, korzystając z szablonu ClickUp do planowania wydarzeń non-profit

Wydarzenia organizowane przez organizacje non-profit odgrywają ważną rolę w zbliżaniu ludzi, którzy udzielają wsparcia danej sprawie. Badania pokazują, że 85% darczyńców w Stanach Zjednoczonych poświęca swój czas na wolontariat, 81% uczestniczy w wydarzeniach charytatywnych organizowanych przez organizacje non-profit, a wielu z nich przekazuje również darowizny rzeczowe, takie jak żywność lub artykuły pierwszej potrzeby.

Szablon ClickUp do planowania wydarzeń dla organizacji non-profit zawiera gotowe listy zadań, narzędzia do śledzenia budżetu i koordynacji wolontariuszy, które zapewnią sprawny przebieg wydarzenia. Od logistyki miejsca wydarzenia po działania następcze po jego zakończeniu — ten szablon pozwala zespołowi zachować spójność i dotrzymać harmonogramu.

Ten szablon można wykorzystać do:

Planuj i zarządzaj wszystkimi aspektami wydarzenia non-profit dzięki osi czasu, liście kontrolnej i śledzeniu budżetu

Współpracuj z członkami zespołu, aby koordynować zadania i zapewnić powodzenie

Uzyskaj przejrzysty przegląd osi czasu wydarzenia i efektywnie monitoruj wydatki

Zidentyfikuj obszary wymagające poprawy i oszczędności kosztów, aby przyszłe wydarzenia były bardziej efektywne

✨ Idealne dla: organizacji non-profit organizujących wydarzenia fundraisingowe lub działania społeczne, które chcą w jasny i uporządkowany sposób planować i zarządzać każdym krokiem od początku do końca.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Skorzystaj z wbudowanej funkcji śledzenia czasu w ClickUp, aby monitorować, ile czasu faktycznie zajmują zadania w ramach kampanii pozyskiwania funduszy. Dzięki funkcjom takim jak czas rozliczeniowy, karty ewidencji czasu pracy i śledzenie w czasie rzeczywistym możesz zoptymalizować obciążenie pracą zespołu, uzasadnić wykorzystanie zasobów i usprawnić plan przyszłych kampanii

6. Szablon darowizn ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zmniejsz ilość rutynowych zadań, aby Twój zespół mógł poświęcić więcej czasu na realizację prawdziwej misji dzięki szablonowi ClickUp Donations Template

Darowizny są siłą napędową wielu organizacji non-profit, ale ręczne śledzenie ich może być wyczerpujące. Szablon darowizn ClickUp ułatwia zarządzanie wszystkim w jednym miejscu.

Z łatwością rejestruj dane darczyńców, śledź historię wpłat i monitoruj cele zbiórki funduszy. Szablon pomaga również w segmentacji darczyńców w celu ukierunkowanego dotarcia do nich oraz generowaniu raportów za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Ten szablon można wykorzystać do:

Widok wszystkich darowizn od osób fizycznych i organizacji dzięki uporządkowanym informacjom o darczyńcach

Bądź na bieżąco z celami i terminami dzięki kalendarzowi ClickUp

Śledź zabezpieczone darowizny i działania następcze za pomocą list i widoków priorytetowych

Efektywnie zarządzaj darowiznami, aby skupić się na pielęgnowaniu powiązań i zwiększaniu wsparcia

✨ Idealne dla: Organizacji non-profit poszukujących zorganizowanego, bogatego w funkcje systemu do śledzenia darowizn, monitorowania postępów w zbieraniu funduszy i utrzymywania silnych połączeń z darczyńcami bez konieczności zagłębiania się w arkusze kalkulacyjne.

👀 Ciekawostka: Jedną z największych dotacji dla organizacji non-profit, jakie kiedykolwiek przyznano, była kwota 1,2 miliarda dolarów przekazana przez Fundację Billa i Melindy Gatesów na walkę z malarią, co pokazuje, jak dotacje mogą mieć ogromny wpływ na zdrowie publiczne.

7. Szablon listu z prośbą o darowiznę ClickUp

Pobierz darmowy szablon Dzięki ustrukturyzowanemu punktowi wyjścia możesz skupić się na wyjaśnieniu wpływu, jaki będą miały darowizny, korzystając z szablonu listu darowizny ClickUp

Proszenie o darowizny często wydaje się jedną z najtrudniejszych części prowadzenia organizacji non-profit. Chcesz dotrzeć do serc ludzi, nie brzmiąc przy tym wymuszenie lub pospiesznie. Szablon listu z prośbą o darowiznę ClickUp znacznie ułatwia ten proces.

Pomaga tworzyć jasne, przekonujące komunikaty dzięki dostosowywanym sekcjom przeznaczonym na opisy, statystyki dotyczące wpływu i wezwania do działania. Niezależnie od tego, czy zwracasz się do nowych darczyńców, czy długoletnich sympatyków, ten szablon gwarantuje, że każdy list będzie miał odpowiedni ton.

Dla zespołów organizacji non-profit korzystających z ClickUp jest to niewielkie, ale znaczące narzędzie, które pomaga nawiązać osobisty i zorganizowany kontakt z darczyńcami.

Ten szablon można wykorzystać do:

Zapewnij uporządkowany punkt wyjścia do pisania jasnych, przekonujących listów wsparcia

Śledź wszystkie prośby o darowizny i odpowiedzi w jednym miejscu, aby łatwo monitorować postępy

Uprość zarządzanie podziękowaniami i bieżącą komunikacją z darczyńcami

✨ Idealne dla: organizacji non-profit i zespołów zajmujących się zbieraniem funduszy, które chcą pisać szczere, profesjonalne listy z prośbą o darowizny i z łatwością prowadzić śledzenie komunikacji z darczyńcami.

8. Szablon formularza darowizny ClickUp

Pobierz darmowy szablon Spraw, aby przekazywanie darowizn było łatwe i miało znaczenie dla wszystkich zaangażowanych osób dzięki szablonowi formularza darowizny ClickUp

Ułatwienie ludziom przekazywania darowizn to jeden z najlepszych sposobów na wsparcie misji Twojej organizacji non-profit. Skomplikowany lub nieporęczny formularz darowizny może zniechęcić nawet najbardziej chętnych darczyńców. Szablon formularza darowizny ClickUp pomaga stworzyć prosty i przyjazny sposób przekazywania darowizn przez sympatyków.

Z łatwością dostosuj pola dotyczące nazwisk darczyńców, kwot, metod płatności i opcji darowizn cyklicznych — wszystko w przejrzystym, przyjaznym dla użytkownika układzie. Szablon umożliwia również przypisywanie zadań związanych z aktualizacją formularzy oraz śledzenie statusu przesłanych.

Ten szablon można wykorzystać do:

Dostosuj formularze, aby zbierać dane darczyńców, bezpiecznie przetwarzać darowizny i wysyłać natychmiastowe podziękowania

Skorzystaj z prostego, dostosowywalnego szablonu, aby usprawnić proces zbierania darowizn na cele charytatywne lub specjalne wydarzenia

Zapewnij bezpieczny system płatności i automatyzację potwierdzenia powodzenia wpłat

Uprość doświadczenia darczyńców, zbierz kluczowe informacje kontaktowe i zachęcaj do przekazywania darowizn za pomocą spersonalizowanych wiadomości

✨ Idealne dla: organizacji non-profit i charytatywnych, które chcą stworzyć płynną, przyjazną dla darczyńców platformę internetową do przekazywania darowizn, łatwą w zarządzaniu i niestandardowym dostosowywaniu.

Pobierz darmowy szablon Spraw, aby sponsoring był bardziej opłacalny zarówno dla Twojej organizacji, jak i partnerów, dzięki szablonowi formularza sponsoringowego ClickUp

Sponsorowanie przez firmy jest głównym źródłem wsparcie dla organizacji non-profit. W rzeczywistości globalne marki zainwestowały ostatnio prawie 100 miliardów dolarów w sponsoring, co pokazuje, jak duży jest potencjał budowania silnych partnerstw.

Szablon formularza sponsorskiego ClickUp pomaga wykorzystać ten potencjał, tworząc łatwy i uporządkowany sposób nawiązywania połączeń ze sponsorami. Dzięki temu szablonowi formularza sponsorskiego możesz gromadzić informacje o sponsorach, przedstawiać możliwości współpracy i przechowywać wszystkie szczegóły w jednej platformie.

Ten szablon można wykorzystać do:

Połącz sponsorów z odpowiednią sprawą, korzystając ze strukturalnego formularza sponsoringowego

Zbierz informacje o sponsorach i jasno przedstaw możliwości współpracy

Przechowuj wszystkie dane sponsorów w jednym miejscu, aby ułatwić zarządzanie

Uprość śledzenie sponsorów, aby budować silniejsze i trwałe partnerstwa

✨ Idealne dla: organizacji non-profit, które poszukują prostego sposobu zarządzania możliwościami sponsoringowymi i budowania trwałych, wpływowych powiązań z partnerami korporacyjnymi.

10. Szablon ClickUp do planowania wydarzeń związanych z pozyskiwaniem funduszy

Pobierz darmowy szablon Korzystaj z jednego miejsca do przydzielania zadań, ustalania osi czasu i śledzenia darowizn dzięki szablonowi ClickUp do planowania wydarzeń związanych z pozyskiwaniem funduszy

Wydarzenia charytatywne zbliżają ludzi do wspierania danej sprawy, ale ich planowanie może szybko stać się przytłaczające ze względu na tak wiele zmiennych elementów.

Jeden z użytkowników Reddita ujął to dosadnie:

Nienawidzę planowania wydarzeń! Dzięki Bogu, nie mam już nic do zrobienia.

Nienawidzę planowania wydarzeń! Dzięki Bogu, nie muszę już tego robić.

Wielu specjalistów z sektora non-profit może odnieść się do tego uczucia. Szablon ClickUp do planowania wydarzeń związanych z pozyskiwaniem funduszy pomaga znacznie zmniejszyć ten stres. Umożliwia on śledzenie budżetów, zarządzanie umowami z dostawcami oraz koordynowanie pracy wolontariuszy dzięki wbudowanym listom kontrolnym i automatycznym przypomnieniom.

Ten szablon można wykorzystać do:

Przydzielaj zadania, ustalaj osie czasu i prowadź śledzenie darowizn w jednym scentralizowanym miejscu

Zachowaj porządek bez gorączkowego przygotowywania się w ostatniej chwili podczas planowania wydarzeń

Skoncentruj się na tworzeniu znaczących wydarzeń, które wzmacniają połączenia społecznościowe

Wykorzystaj ustrukturyzowany plan, aby dopasować każdy szczegół do swojej misji

✨ Idealne dla: Organizacji non-profit i charytatywnych organizujących wydarzenia charytatywne, które chcą w jasny i bezstresowy sposób planować i zarządzać każdym aspektem wydarzenia.

👀 Ciekawostka: Wczesne dotacje Fundacji Forda w latach 50. XX wieku pomogły w utworzeniu publicznego nadawcy w Stanach Zjednoczonych, co doprowadziło do daty powstania stacji PBS i NPR, które do dziś są wspierane przez organizacje non-profit i dotacje.

11. Szablon wniosku dla organizacji pozarządowej autorstwa PandaDoc

za pośrednictwem Panda Dokumet

Pisanie wniosków może być jednym z najtrudniejszych elementów prowadzenia organizacji pozarządowej, zwłaszcza gdy jesteś już mocno obciążony pracą, aby osiągnąć realną zmianę w terenie. Szablon wniosku dla organizacji pozarządowej PandaDoc pomaga zmniejszyć to obciążenie, zapewniając gotową strukturę, dzięki której możesz jasno udostępnić swoją historię i potrzeby finansowe.

Ten szablon można wykorzystać do:

Dołącz list motywacyjny oraz sekcje dotyczące dotychczasowych osiągnięć, wyróżnień i celów projektu

Pomóż wyjaśnić, dlaczego Twoja organizacja jest wyjątkowo odpowiednia do realizacji projektu

Upewnij się, że nie pominiesz żadnych istotnych szczegółów, takich jak uzasadnienie budżetu lub cele wpływu

Zapewnij uporządkowany sposób przedstawiania uzasadnienia projektu i wzmocnij swoje wnioski

✨ Idealne dla: organizacji pozarządowych i zespołów non-profit, które potrzebują zakończonego, łatwego w użyciu szablonu do prezentacji swoich projektów, pokazania ich wpływu i pozyskania finansowania od darczyńców lub organizacji przyznających dotacje.

🧠 Czy wiesz, że: RevPartners osiągnęło 64% szybszą realizację usług dzięki wykorzystaniu szablonów ClickUp do tworzenia podręczników realizacji usług dla klientów. Szablony te skracają czas poświęcany na zadania organizacyjne i operacyjne, pozwalając zespołom skupić się na bardziej efektywnym osiąganiu wyników.

12. Szablon wniosku o dotację w formacie PDF autorstwa Click NonProfit

via Kliknij NonProfit

Szablon wniosku o dotację w formacie PDF autorstwa Click NonProfit został zaprojektowany, aby krok po kroku przeprowadzić organizacje non-profit przez proces pisania wniosków o dotacje. Ten szablon dla organizacji non-profit pomaga uporządkować wnioski o dotacje, prowadząc użytkownika przez wszystkie niezbędne układy i wymagane informacje.

Ten szablon można wykorzystać do:

Dołącz list motywacyjny i uporządkowany układ z sekcjami dotyczącymi tożsamości, potrzeb, strategii, wyników, celów i budżetu

Zapewnij przestrzeń na wyróżnienie kluczowych członków zespołu, dotychczasowego powodzenia i pomiaru wyników

Pomóż stworzyć przekonującą historię, która będzie zgodna z misją organizacji finansującej

Pokaż, jak Twój projekt może wywrzeć znaczący wpływ, dzięki dobrze napisanej propozycji

✨ Idealne dla: Organizacji non-profit poszukujących gotowego do użycia szablonu PDF do tworzenia profesjonalnych, zakończonych wniosków, które zawierają wszystkie istotne szczegóły, których poszukują fundatorzy.

13. Szablon wniosku o dotację w formacie PDF autorstwa proposalsforNGOs

za pośrednictwem proposalsforNGOs

Wiele organizacji non-profit ma trudności z ustaleniem, jak dokładnie skonstruować kompletną ofertę dotacji, która będzie zrozumiała dla darczyńców i wzbudzi ich zaufanie.

Szablon wniosku o dotację w formacie PDF od proposalsforNGOs zapewnia przejrzystą, uporządkowaną strukturę, która poprowadzi Cię przez każdy krok procesu pisania wniosku o dotację.

Ten szablon można wykorzystać do:

Dodaj niezbędne sekcje, takie jak streszczenie, kontekst, opis problemu, cele, zakres prac, beneficjenci, harmonogram, budżet, ocena i plan zrównoważonego rozwoju

Zapewnij wskazówki, aby każda sekcja była zwięzła, ale jednocześnie miała duży wpływ

Pomóż dostosować swoją ofertę do priorytetów organizacji finansującej

Zapewnij sobie uporządkowane podejście, które uwzględnia wszystkie kluczowe wymagania dotyczące finansowania

✨ Idealne dla: organizacji non-profit i pozarządowych, które potrzebują szczegółowego szablonu PDF do tworzenia zakończonych, uporządkowanych wniosków o dotacje o dowolnej wielkości i zakresie.

14. Szablon wniosku o dotację na projekt społeczny autorstwa Template. Net

za pośrednictwem szablon.net

Projekty społeczne często wymagają solidnych, dobrze skonstruowanych wniosków, aby pokazać fundatorom, w jaki sposób ich wsparcie może zmienić sytuację na lepsze. Szablon wniosku o dotację na projekt społeczny autorstwa Template. Net pomaga organizacjom non-profit właśnie w tym.

Szablony można w pełni edytować w redaktorze opartym na AI, dzięki czemu można łatwo niestandardowo dostosować cele, budżety, osie czasu i sekcje dotyczące wpływu na społeczność

Ten szablon można wykorzystać do:

Wyjaśnij jasno cel swojego projektu, jego cele i wpływ na społeczność

Dodaj sekcje dotyczące celów, metodologii, etapowego wdrażania i szczegółowego budżetu

Pomóż w nakreśleniu oczekiwanych wyników, aby uzyskać wymierne korzyści

Pomóż wykazać pozytywne wyniki w takich obszarach, jak edukacja, zdrowie, zrównoważony rozwój i zatrudnienie

✨ Idealne dla: organizacji non-profit, lokalnych organizacji i liderów społeczności ubiegających się o dotacje na finansowanie zrównoważonych projektów, które odpowiadają na potrzeby społeczne, edukacyjne, zdrowotne i środowiskowe.

15. Szablon wniosku o dotację dla organizacji non-profit autorstwa Template. Net

za pośrednictwem szablon.net

Stworzenie przekonującej propozycji charytatywnej może pomóc organizacjom non-profit w uzyskaniu wsparcia, którego potrzebują, aby dokonać realnych zmian. Szablon propozycji charytatywnej dla organizacji non-profit autorstwa Template. Net zapewnia organizacjom gotowy schemat, dzięki któremu mogą jasno przedstawić swoją misję i potrzeby finansowe.

Możesz dostosować go, aby uwzględnić liczbę celowych beneficjentów, konkretne potrzeby finansowe i wskaźniki wpływu.

Ten szablon można wykorzystać do:

Dodaj sekcje dotyczące wprowadzenia, streszczenia, celów, działań, grupy docelowej, potrzeb finansowych i oczekiwanych rezultatów

Pomóż organizacjom non-profit jasno wyjaśnić inicjatywy, takie jak korepetycje, mentoring i dystrybucja zasobów

Pokaż, w jaki sposób finansowanie przyniesie wymierne korzyści społecznościom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji

Zapewnij strukturę, aby skutecznie przedstawiać programy i wymagania dotyczące finansowania

✨ Idealne dla: Organizacji charytatywnych i non-profit zajmujących się edukacją, wspieraniem młodzieży i rozwojem społeczności, poszukujących dopracowanego szablonu, który pomoże im zapewnić finansowanie i tworzyć wnioski o powodzeniu.

Nawiązanie kontaktu z fundatorami nigdy nie było łatwiejsze

Dotacje mogą otworzyć organizacjom non-profit drzwi do uruchamiania nowych projektów, zapewnienia wsparcia społeczności i kontynuowania realizacji ważnych programów.

Jednak, jak wie wielu liderów organizacji non-profit, proces tworzenia wniosków o dotacje od podstaw wymaga czasu, energii i zasobów, które często są już mocno ograniczone.

Posiadanie próbkowego szablonu wniosku o dotację pozwala poświęcić cenny czas na realizację swojej misji.

Spośród wielu dostępnych opcji szablony ClickUp wyróżniają się, ponieważ zostały zaprojektowane specjalnie dla zespołów organizacji non-profit. Od śledzenia darowizn po pełne planowanie wniosków — ClickUp zapewnia wszystko w jednym miejscu, abyś mógł zachować porządek, łatwo współpracować i tworzyć atrakcyjne wnioski o dotacje.

Jeśli chcesz uprościć proces tworzenia wniosków o dotacje i skupić się na osiąganiu większych efektów, zarejestruj się w ClickUp już teraz!