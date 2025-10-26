11 najlepszych programów IDP do automatyzacji dokumentów w 2025 r

48% respondentów twierdzi, że ma trudności z szybkim wyszukiwaniem dokumentów, a 47% uważa, że system archiwizacji online w ich firmie jest niejasny i nieefektywny. Skutkuje to stratą czasu, spadkiem wydajności procesów biznesowych i większą liczbą błędów ludzkich.

Oprogramowanie do inteligentnego przetwarzania dokumentów (IDP) pomaga rozwiązać ten problem, eliminując konieczność ręcznego przetwarzania dokumentów.

Automatycznie pobiera kluczowe informacje z plików nieustrukturyzowanych i przekształca je w uporządkowane, użyteczne dane. Oznacza to, że Twój zespół poświęca mniej czasu na wyszukiwanie, a więcej na pracę z dokładnymi informacjami, które przepływają płynnie do istniejących systemów.

W tym artykule znajdziesz zestawienie najlepszych opcji oprogramowania IDP, które mogą uprościć zadania związane z dużą ilością dokumentów, ograniczyć powtarzalne wprowadzanie danych i zintegrować się z narzędziami, z których już korzystasz.

10 najlepszych programów IDP w skrócie

Oto krótkie porównanie najlepszych rozwiązań w zakresie oprogramowania IDP, które pomoże Ci wybrać odpowiednie rozwiązanie na podstawie kilku kluczowych funkcji, dodatkowych funkcji, cen i ocen użytkowników.

Narzędzie Najlepsze dla Najważniejsze funkcje Ceny* ClickUp Zarządzanie dokumentami oparte na AI, zautomatyzowane cykle pracy i współpraca zespołowa. Tworzenie dokumentów z wykorzystaniem AI, pomoc kontekstowa, integracja OCR, automatyzacja, szablony Free plany; niestandardowe dostosowania dla przedsiębiorstw ABBYY Ekstrakcja danych i inteligencja procesowa oparte na AI Wstępnie wyszkolona AI, wielojęzyczne OCR, eksploracja procesów, umiejętności typu „plug-and-play”. Niestandardowe ceny UiPath Połączenie IDP z RPA Kompleksowe boty, walidacja z udziałem człowieka, modele niestandardowe, narzędzia bezkodowe Płatne plany już od 25 USD miesięcznie za użytkownika. IBM Datacap Wielokanałowe przechwytywanie danych na poziomie Enterprise NLP, ekstrakcja ML, redagowanie oparte na rolach, wdrożenie w chmurze/lokalnie Niestandardowe ceny Microsoft Azure Elastyczne cykle pracy dokumentów oparte na AI dla przedsiębiorstw Gotowe i niestandardowe modele, Power Automate, zgodność z wymogami bezpieczeństwa Niestandardowe ceny Google Document AI Generatywna ekstrakcja oparta na sztucznej inteligencji Gotowe procesory, niestandardowe narzędzia, integracja z BigQuery/AI Niestandardowe ceny Appvia Bezpieczna samoobsługa programistów w chmurze Guardrails, koordynacja Kubernetes, widoczność w wielu chmurach Niestandardowe ceny Rossum Cykl pracy bez użycia papieru oparty na AI Rejestrowanie bez szablonów, walidacja, rozszerzenia typu low-code i integracje Niestandardowe ceny Infrrd Przetwarzanie bezobsługowe oparte na umowie SLA przetwarzanie 24/7, walidacja AI, inteligentne wykrywanie obrazów Niestandardowe ceny Docsumo Bezdotykowe cykle pracy i ekstrakcja dużych ilości danych Inteligentne tabele, wstępnie wyszkolone modele, niestandardowe cykle pracy, pulpit nawigacyjny w czasie rzeczywistym Płatne plany już od 199 USD miesięcznie za użytkownika Nanonets Elastyczne cykle pracy oparte na AI, wysoka dokładność AI OCR, silniki decyzyjne bez kodowania, integracje, szybki zwrot z inwestycji Niestandardowe ceny

Na co należy zwrócić uwagę w oprogramowaniu IDP?

W każdym miejscu pracy pracownicy potrzebują szybkiego i niezawodnego dostępu do informacji. Jednak bez inteligentnego przetwarzania dokumentów zespoły spędzają dużo czasu na przeszukiwaniu nieuporządkowanych plików.

W rzeczywistości prawie dwóch na trzech pracowników musiało odtworzyć dokument, którego nie mogli znaleźć, a wielu z nich spędza ponad cztery godziny tygodniowo na wyszukiwaniu plików cyfrowych.

Odpowiednie oprogramowanie IDP ogranicza te straty dzięki wykorzystaniu uczenia maszynowego, przetwarzania języka naturalnego i optycznego rozpoznawania znaków w celu automatyzacji dokumentacji procesów, klasyfikacji plików i dokładnego wyodrębniania istotnych danych.

Wybierając inteligentne rozwiązanie do przetwarzania dokumentów, zwróć uwagę na następujące funkcje oprogramowania do automatyzacji dokumentów:

Dokładna ekstrakcja danych dla danych ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych

Łatwa integracja z istniejącymi systemami i innymi systemami biznesowymi

Silne funkcje bezpieczeństwa chroniące poufne dane

Skalowalne, oparte na automatyzacji przetwarzanie dokumentów dla dużych ilości danych

Prosta konfiguracja i przyjazne dla użytkownika cykle pracy pozwalają ograniczyć ręczne przetwarzanie dokumentów

🧠 Czy wiesz, że... 66% organizacji już testuje automatyzację? Przykłady i przypadki użycia automatyzacji przepływu pracy pokazują, jak zautomatyzować codzienne zadania, aby Twój zespół mógł poświęcić mniej czasu na rutynowe czynności, a więcej na to, co naprawdę ważne.

11 najlepszych programów IDP

Chcesz przestać tonąć w przestarzałym ręcznym wprowadzaniu danych?

Oto 11 najlepszych programów IDP, które pomogą Twojej firmie rozwijać się dzięki automatyzacji przetwarzania dokumentów.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do kierowania cyklem pracy i współpracy nad dokumentami między zespołami)

Zamień nieuporządkowane notatki i szkice w przejrzyste, uporządkowane dokumenty dzięki opartemu na AI ClickUp Docs

Użytkownik serw isu Reddit doskonale opisał idealne oprogramowanie IDP:

Gdybym miał dziś wybrać rozwiązanie IDP, byłoby to rozwiązanie o prawdopodobieństwie sprawdzonej skuteczności, które stale ewoluuje i dostosowuje się do nowych technologii.

Właśnie to oferuje ClickUp.

Jako pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na AI, ClickUp łączy inteligentne przetwarzanie dokumentów, zawartość opartą na AI i zautomatyzowane cykle pracy. Oferuje również zaawansowane integracje, dzięki którym zespoły mogą obsługiwać zarówno dane ustrukturyzowane, jak i nieustrukturyzowane.

twórz i udostępniaj dokumenty oparte na AI dzięki ClickUp Docs*

ClickUp Docs, oparte na technologii ClickUp Brain, zamienia statyczne pliki w inteligentne dokumenty.

Teams mogą wykorzystywać przetwarzanie języka naturalnego do generowania szkiców, podsumowywania długich aktualizacji projektów lub przepisywania skomplikowanych tekstów technicznych na jasne instrukcje zrozumiałe dla wszystkich.

Na przykład zespół produktowy może w ciągu kilku minut przekształcić notatki ze sprintu w uporządkowaną dokumentację projektu. Podobnie zespół wsparcia może natychmiast tworzyć artykuły do bazy wiedzy na podstawie powtarzających się zapytań.

Uzyskaj pomoc kontekstową dzięki ClickUp Brain

Natychmiast wyszukuj zadania, komentarze i aktualizacje, aby Twój zespół nigdy nie tracił czasu na wyszukiwanie informacji za pomocą ClickUp Brain.

Oprócz generowania zawartości, ClickUp Brain oferuje usługi kontekstowe, które wyświetlają odpowiednie informacje dokładnie wtedy, gdy ich potrzebujesz.

Niezależnie od tego, czy tworzysz dokument, przeglądasz projekt, czy szukasz odpowiedzi, ClickUp Brain może pobrać powiązane zadania, komentarze i zasoby z całego obszaru roboczego, zmniejszając czas poświęcany na poszukiwanie szczegółów.

Oto wideo pokazujące, jak w ciągu kilku sekund uzyskać odpowiedzi na swoje pytania w ClickUp Brain:

ClickUp staje się jeszcze bardziej wydajny dzięki Brain Max , dzięki któremu możesz: Ujednolicone wyszukiwanie: Natychmiastowe wyszukiwanie umów, faktur i ważnych dokumentów w ClickUp, Google Drive, SharePoint i wszystkich podłączonych aplikacjach, a także w Internecie.

Rozmowa z tekstem: używaj poleceń głosowych, aby przesyłać, organizować i wyszukiwać dokumenty bez użycia rąk, dzięki czemu przetwarzanie dokumentów będzie szybsze i bardziej dostępne.

Kompleksowe rozwiązanie AI: Zastąp wiele niepołączonych narzędzi, takich jak ChatGPT, Claude i Gemini , jedną platformą gotową do użytku w przedsiębiorstwie, która rozumie Twoje cykle pracy i automatyzuje powtarzalne zadania związane z dokumentami. Brain MAX to superaplikacja AI, która naprawdę Cię rozumie, ponieważ zna Twoją pracę. Porzuć rozproszone narzędzia AI, używaj głosu do wykonywania zadań, tworzenia dokumentów dotyczących zasad, przydzielania zadań członkom zespołu i nie tylko. Jest to Twój kontekstowy towarzysz na pulpicie, zaprojektowany w celu usprawnienia zarządzania dokumentami i zwiększenia wydajności.

Zautomatyzuj cykl pracy za pomocą ClickUp Automatyzacji i AI Agents

Przekierowuj dokumenty, wyzwalaj procesy zatwierdzania i automatycznie przydzielaj zadania, aby ograniczyć powtarzalne czynności dzięki automatyzacji ClickUp

Ręczne przekazywanie dokumentów, utracone pliki i powtarzające się aktualizacje mogą spowalniać procesy biznesowe. Automatyzacje ClickUp automatycznie obsługują rutynowe kroki. Przesłany dokument może pełnić rolę wyzwalacza dla przeglądów, zatwierdzeń lub powiadomień dla interesariuszy bez konieczności ręcznej interwencji.

Wyobraź sobie zespół finansowy przetwarzający setki raportów wydatków. Dzięki ClickUp, gdy zeskanowana faktura trafia do systemu, automatyzacja może przypisać ją do działu finansowego, oznaczyć terminem płatności i zaktualizować status płatności po zatwierdzeniu. Tak, to takie proste!🚀

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: ClickUp oferuje również funkcję zautomatyzowanych agentów AI, które mogą obsługiwać powtarzalne procesy, odpowiadać na pytania, a nawet pełnić rolę wyzwalaczy działań w oparciu o zawartość dokumentów lub zapytania użytkowników. Agenci ci działają w tle, proaktywnie sugerując i wdrażając kolejne kroki. Dzięki temu zespoły mogą skupić się na zadaniach o większej wartości, podczas gdy rutynowe zadania i wyszukiwanie informacji są zarządzane automatycznie.

Wypróbuj integrację OCR z polami niestandardowymi ClickUp

Wyodrębnij dane ze skanowanych dokumentów i przenieś je bezpośrednio do zadań i pól niestandardowych, aby ułatwić śledzenie

ClickUp łatwo integruje się z narzędziami OCR poprzez Google Drive, Zapier lub inne połączone aplikacje. Zespoły mogą skanować dokumenty papierowe lub wyciągi bankowe, wyodrębniać kluczowe dane za pomocą OCR i przesyłać je bezpośrednio do zadań ClickUp lub pól niestandardowych w celu śledzenia.

Na przykład zespół prawny może przechowywać zeskanowane umowy i automatycznie rejestrować daty, strony i warunki jako pola wyszukiwania w ClickUp.

Wykonuj swoją pracę z łatwością dzięki zarządzaniu wiedzą i funkcji Connected Search w ClickUp.

Kluczowym wyzwaniem w IDP jest nie tylko ekstrakcja danych, ale także zapewnienie zespołom natychmiastowego dostępu do nich i możliwości ich wykorzystania. ClickUp Connected Search wypełnia tę lukę poprzez:

Pobieraj informacje ze Slacka, e-maila i narzędzi projektowych za pomocą jednego wyszukiwania, korzystając z funkcji Connected Search w ClickUp.

Wyszukiwanie federacyjne: natychmiastowe przeszukiwanie wszystkich przesłanych dokumentów, wyodrębnionych danych oraz powiązanych zadań lub cykli pracy.

Kontekstowe pytania i odpowiedzi: Użytkownicy mogą zadawać pytania w języku naturalnym (np. „Pokaż mi wszystkie faktury od dostawcy X w drugim kwartale”) i uzyskać bezpośrednie odpowiedzi, a nie tylko listy dokumentów.

Zintegrowana wiedza: łączy wyodrębnione dane z dokumentów z zadaniami projektowymi, komentarzami i bazami wiedzy, dzięki czemu zespoły mogą działać w oparciu o uzyskane informacje bez konieczności zmiany narzędzi.

💡 Porada dla profesjonalistów: Tworzenie dokumentów to świetna sprawa. Jednak przekształcenie ich w długoterminową, wiarygodną wiedzę jest tym, co odróżnia najlepszych od dobrych. Chcesz być jednym z najlepszych? Skorzystaj z funkcji zarządzania wiedzą ClickUp.

Najlepsze funkcje ClickUp

Zamień rozproszone notatki w dopracowane dokumenty dzięki pisaniu opartemu na AI i inteligentnym streszczeniom.

Natychmiastowe wyświetlanie zadań i komentarzy związanych z powierzchnią dzięki kontekstowej pomocy ClickUp Brain.

Zautomatyzuj przekazywanie dokumentów, zatwierdzanie i przekazywanie zadań dzięki łatwym w obsłudze cyklom pracy związanym z zarządzaniem dokumentami

Zintegruj narzędzia OCR, aby przechwytywać kluczowe dane z dokumentów papierowych lub zeskanowanych.

Korzystaj z szablonów, takich jak dokument planu procesu, aby ujednolicić kroki, właścicieli i poprawki.

Limitacje ClickUp

Wymaga zewnętrznego oprogramowania OCR do pełnej ekstrakcji danych.

Zaawansowane automatyzacje wymagają nauki

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 4,7/5 (ponad 9400 recenzji)

Capterra 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp

Użytkownik G2 sporządził notatkę:

ClickUp stał się najczęściej używaną aplikacją w naszej organizacji. Łączy on w sobie zarządzanie zadaniami, tworzenie dokumentów, śledzenie czasu, cele i narzędzia do współpracy w jednym zunifikowanym interfejsie, który zapewnia łatwość wdrożenia.

ClickUp stał się najczęściej używaną aplikacją w naszej organizacji. Łączy on w sobie zarządzanie zadaniami, tworzenie dokumentów, śledzenie czasu, cele i narzędzia do współpracy w jednym zunifikowanym interfejsie, który zapewnia łatwość wdrożenia.

💡Porada dla profesjonalistów: Masz dość przeszukiwania nieuporządkowanych wersji plików? Blog „Dlaczego kontrola wersji dokumentów jest ważna? ” pokazuje, jak uporządkować i aktualizować wszystkie dokumenty, aby Twój zespół nie tracił czasu na zgadywanie, który plik jest ostateczną wersją.

2. ABBYY (najlepsze rozwiązanie do ekstrakcji danych opartej na /AI i analizy procesów)

za pośrednictwem ABBYY

Ręczne przetwarzanie dokumentów spowalnia pracę zespołów, gdy mają do czynienia z fakturami, reklamacjami lub dokumentacją klientów w dziesiątkach formatów i języków. ABBYY pomaga firmom zastąpić powtarzalne zadania związane z wprowadzaniem danych automatycznym pozyskiwaniem danych.

Na przykład zespół ds. zobowiązań może używać ABBYY Vantage do automatycznego przechwytywania danych z faktur, dopasowywania ich do zamówień zakupu i oznaczania wyjątków do przeglądu. Ubezpieczyciele mogą szybciej przetwarzać tysiące roszczeń, klasyfikując formularze, pobierając kluczowe dane, takie jak numery roszczeń, i kierując je do odpowiedniego kierownika przy minimalnej liczbie ręcznych punktów kontaktu.

ABBYY łączy to z inteligencją procesową, dzięki czemu kierownicy operacyjni mogą dokładnie zobaczyć, gdzie występują wąskie gardła, i je usunąć.

Najlepsze funkcje ABBYY

Zautomatyzuj przetwarzanie faktur, wdrażanie nowych pracowników i rozpatrywanie reklamacji poprzez ekstrakcję danych z dowolnego typu dokumentów

Wstępnie wyszkolone modele AI obsługują różne formaty, języki i pismo odręczne z wysoką dokładnością

Połącz eksplorację procesów z IDP, aby znaleźć opóźnienia, ukryte koszty i sposoby usprawnienia cyklu pracy

Skorzystaj z ABBYY Marketplace, aby pobrać gotowe do użycia funkcje związane z dokumentami i szybko rozpocząć pracę

Zamień dokumenty papierowe i zeskanowane pliki na uporządkowane dane gotowe do wykorzystania w podstawowych systemach

Ograniczenia ABBYY

Może wymagać specjalistycznych ustawień w przypadku niestandardowych cykli pracy

Optymalne tylko w połączeniu z szerszymi projektami automatyzacji

Ceny ABBYY

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje ABBYY

G2 4,5/5 (ponad 340 recenzji)

Capterra 4,7/5 (ponad 420 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ABBYY

Użytkownik serwisu G2 podkreślił:

ABBYY FineReader Engine to bardzo eleganckie, uproszczone i łatwe w użyciu rozwiązanie do skanowania dokumentów fizycznych. Program jest bardzo przejrzysty i zawiera tylko najczęściej używane opcje.

ABBYY FineReader Engine to bardzo eleganckie, uproszczone i łatwe w użyciu rozwiązanie do skanowania dokumentów fizycznych. Program jest bardzo przejrzysty i zawiera tylko najczęściej używane opcje.

📖 Przeczytaj również: Jak wykorzystać AI do dokumentacji

3. UiPath (najlepsze rozwiązanie do połączenia IDP z automatyzacją procesów robotycznych)

za pośrednictwem UiPath

Teams, które toną w powtarzalnych formalnościach i niepołączonych aplikacjach, często mają trudności z rozszerzeniem automatyzacji, gdy dane z dokumentów nadal wymagają ręcznej kontroli. UiPath rozwiązuje ten problem dzięki modułowi Document Understanding, który łączy inteligentne przetwarzanie dokumentów, AI i automatyzację procesów robotycznych (RPA) w jednej bezpiecznej platformie.

Na przykład firma ubezpieczeniowa obsługująca duże ilości formularzy roszczeniowych może wdrożyć roboty UiPath do odczytywania zeskanowanych przesłanych i wyodrębniania kluczowych informacji, takich jak numery polis, kwoty roszczeń i dane klientów. Wszelkie rozbieżności mogą być oznaczane w celu szybkiej weryfikacji przez człowieka.

Podobnie, dostawcy służby zdrowia mogą korzystać z parsera PDF do przechwytywania dokumentacji pacjentów z różnych formatów i automatycznego kierowania jej do odpowiedniego zespołu, co pozwala ograniczyć zaległości administracyjne.

Najlepsze funkcje UiPath

Zautomatyzuj złożone cykle pracy od początku do końca, łącząc boty RPA z inteligentnym oprogramowaniem do przetwarzania dokumentów

Wykorzystaj modele oparte na AI do obsługi danych nieustrukturyzowanych, formularzy wypełnionych odręcznie i zeskanowanych plików

Weryfikuj wyjątki za pomocą Centrum akcji, aby zespoły mogły obsługiwać skrajne przypadki bez zakłócania przepływów automatyzacji

Szybko twórz i trenuj niestandardowe modele dokumentów za pomocą narzędzi bezkodowych dla użytkowników biznesowych

Zintegruj się płynnie z systemami CRM, ERP i innymi systemami biznesowymi, aby zapewnić bezpośrednie przetwarzanie danych

Ograniczenia UiPath

Wymaga poświęcenia czasu na wstępne szkolenie niestandardowych modeli ekstrakcji

Może wydawać się skomplikowane dla zespołów bez doświadczenia w zakresie RPA

Niektóre zaawansowane dodatki AI mogą wymagać oddzielnej licencji

Ceny UiPath

Plan podstawowy : 25 USD/miesiąc na użytkownika

Standard : Ceny niestandardowe

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje UiPath

G2 4,6/5 (ponad 7000 recenzji)

Capterra 4,6/5 (ponad 700 recenzji)

Co użytkownicy mówią o UiPath

Udostępnianie tej recenzji na Reddicie:

Po kilku dniach testowania UiPath Studio jestem naprawdę pod wrażeniem oferty tego produktu. Działa on jak bot, który przegląda internet zgodnie z ustawionymi przeze mnie automatyzacjami, a także przenosi informacje bezpośrednio za pomocą integracji.

Po kilku dniach testowania UiPath Studio jestem naprawdę pod wrażeniem oferty tego produktu. Działa on jak bot, który przegląda internet zgodnie z ustawionymi przeze mnie automatyzacjami, a także przenosi informacje bezpośrednio za pomocą integracji.

📮ClickUp Insight: 30% pracowników uważa, że automatyzacja pozwoliłaby im zaoszczędzić 1–2 godziny tygodniowo, a 19% szacuje, że dzięki niej zyskałoby 3–5 godzin na głęboką, skoncentrowaną pracę. Nawet niewielkie oszczędności czasu sumują się: zaledwie dwie godziny zaoszczędzone tygodniowo to ponad 100 godzin rocznie — czas, który można poświęcić na kreatywność, myślenie strategiczne lub rozwój osobisty. Dzięki agentom AI ClickUp i ClickUp Brain możesz zautomatyzować cykle pracy, generować aktualizacje projektów i przekształcać notatki ze spotkań w praktyczne kolejne kroki — wszystko w ramach tej samej platformy. Nie potrzebujesz dodatkowych narzędzi ani integracji — ClickUp zapewnia wszystko, czego potrzebujesz do automatyzacji i optymalizacji dnia pracy w jednym miejscu. 💫 Rzeczywiste wyniki: RevPartners obniżyło koszty SaaS o 50% dzięki konsolidacji trzech narzędzi w ClickUp — uzyskując ujednoliconą platformę z większą liczbą funkcji, ściślejszą współpracą i jednym źródłem informacji, które jest łatwiejsze w zarządzaniu i skalowaniu. ”

4. IBM Datacap (najlepsze rozwiązanie do wielokanałowego przechwytywania danych na poziomie przedsiębiorstwa)

za pośrednictwem IBM

Branże, w których wykorzystuje się duże ilości papieru, nadal poświęcają zbyt dużo czasu na ponowne wpisywanie formularzy i przesyłanie zeskanowanych plików między niepołączonymi systemami.

Czym wyróżnia się IBM Datacap? Łączy inteligentne przetwarzanie dokumentów, uczenie maszynowe i przetwarzanie języka naturalnego w celu przechwytywania, klasyfikowania i kierowania wszystkich rodzajów dokumentów.

Na przykład zespół zajmujący się przetwarzaniem roszczeń może robić zdjęcia ręcznie wypełnionych formularzy na tablecie, a sztuczna inteligencja Datacap wyodrębni kluczowe pola danych, zapewniając prywatność dzięki redagowaniu opartemu na roli. Przetworzone dane przepływają następnie bezpośrednio do systemu zarządzania sprawami.

Najlepsze funkcje IBM Datacap

Wsparcie wielokanałowego przechwytywania danych ze skanerów, e-mail, urządzeń mobilnych i aplikacji

Wykorzystaj NLP i uczenie maszynowe do ekstrakcji danych ze złożonych lub nieznanych układów

Zastosuj redagowanie oparte na roli, aby chronić poufne dane podczas przetwarzania

Zintegruj czyste dane bezpośrednio z innymi narzędziami IBM do automatyzacji biznesowej

Wdrażaj w chmurze dzięki Datacap on Cloud, aby uzyskać elastyczną skalowalność

IBM Datacap ograniczenia

Może wymagać zaawansowanej konfiguracji dla cykli pracy specyficznych dla danej branży

Może wydawać się zbyt rozbudowane dla mniejszych zespołów, które potrzebują jedynie podstawowego przetwarzania dokumentów

Integracja poza ekosystemem IBM może wymagać dodatkowych ustawień

Ceny IBM Datacap

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje IBM Datacap

G2 : 4,1/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o IBM Datacap

W tej recenzji G2 uwzględniono:

IBM Datacap to narzędzie typu low-code/no-code (nie zawsze) do przechwytywania zawartości dokumentów, które spełnia to, co obiecuje. Jest łatwe w użyciu dzięki opartemu na regułach narzędziu programistycznemu, które oferuje mnóstwo funkcji do obsługi OCR/ICR/AI (z ADP) w celu ekstrakcji/identyfikacji zawartości ze skanowanych dokumentów strukturalnych i nieustrukturyzowanych.

IBM Datacap to narzędzie typu low-code/no-code (nie zawsze) służące do przechwytywania zawartości dokumentów, które spełnia swoje zadanie. Jest łatwe w użyciu dzięki opartemu na regułach narzędziu programistycznemu, które oferuje mnóstwo funkcji do obsługi OCR/ICR/AI (z ADP) w celu ekstrakcji/identyfikacji zawartości ze skanowanych dokumentów strukturalnych i nieustrukturyzowanych.

👀 Ciekawostka: Pierwsza znana próba „przetwarzania dokumentów” miała miejsce w XIX wieku, kiedy to Christopher Sholes, wynalazca maszyny do pisania, chciał przyspieszyć proces tworzenia dokumentów pisanych ręcznie. Układ klawiatury QWERTY, z którego nadal korzystasz, został pierwotnie zaprojektowany w celu spowolnienia pracy maszynistek, aby klucze nie zacinały się.

5. Microsoft Azure (najlepsze rozwiązanie do elastycznych cykli pracy z dokumentami opartych na AI na poziomie przedsiębiorstwa)

za pośrednictwem Microsoft

Niektóre firmy potrzebują ścisłej kontroli nad sposobem i miejscem przetwarzania dokumentów. Microsoft Azure zapewnia taką kontrolę. Możesz uruchamiać ekstrakcję dokumentów opartą na AI w chmurze, lokalnie lub na obrzeżach sieci, w zależności od potrzeb w zakresie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

Azure AI Document Intelligence łączy gotowe szablony paragonów i faktur z narzędziami do tworzenia niestandardowych modeli. Możesz dostosować ekstrakcję do konkretnych branż, formatów lub języków. Ponadto zespoły mogą połączyć wyodrębnione dane z Power Automate i Azure Search, aby tworzyć zakończone przepływy pracy od początku do końca.

Najlepsze funkcje Microsoft Azure

Uruchom ekstrakcję dokumentów AI w chmurze lub na lokalnych serwerach

Szybko rozpocznij pracę dzięki gotowym szablonom lub trenuj modele niestandardowe

Zrealizuj połączenie danych dokumentów z Microsoft Power Automate i Azure Search

Zastosuj zabezpieczenia i zgodność z przepisami na każdej scenie

Skaluj przetwarzanie w górę lub w dół w zależności od obciążenia pracą

Limity platformy Microsoft Azure

Koszty mogą szybko wzrosnąć w przypadku gwałtownego wzrostu wykorzystania

Złożone ustawienia niestandardowe wymagają doświadczonych programistów

Portal Azure może wydawać się przytłaczający dla nowych użytkowników

Ceny Microsoft Azure

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Microsoft Azure

G2 : 4,4 (ponad 2080 recenzji)

Capterra: 4,6 (ponad 1920 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Microsoft Azure

W recenzji Capterra funkcją było:

Jedną z wyróżniających funkcji platformy Microsoft Azure jest kompleksowy zestaw usług, obejmujący wszystko, od przetwarzania danych i przechowywania po AI i uczenie maszynowe.

Jedną z wyróżniających funkcji platformy Microsoft Azure jest kompleksowy zestaw usług, obejmujący wszystko, od przetwarzania danych i przechowywania po AI i uczenie maszynowe.

📖 Przeczytaj również: Organizowanie plików i folderów: strategie usprawniające cykl pracy

6. Document AI (najlepsze rozwiązanie do elastycznego generowania danych opartego na AI)

za pośrednictwem Google

Niska jakość danych szkodzi niemal każdej firmie, ale tylko niewielka część traktuje ją jako priorytet. W niedawnej ankiecie 91% specjalistów ds. danych stwierdziło, że złe dane wpływają na wydajność, ale tylko 23% uznało to za obszar wymagający szczególnej uwagi.

Google Document AI wypełnia tę lukę, przekształcając nieuporządkowane, nieustrukturyzowane pliki w przejrzyste, uporządkowane dane, którym można zaufać.

Zespoły mogą szybko rozpocząć pracę dzięki gotowym procesorom do faktur, odcinków wypłat lub kart, lub tworzyć niestandardowe modele na podstawie zaledwie kilku przykładów. Wyniki są przekazywane bezpośrednio do BigQuery w celu przeprowadzenia dogłębnej analizy lub podłączane do cyklu pracy za pośrednictwem Vertex AI i innych narzędzi Google Cloud.

To, co wyróżnia to oprogramowanie, to ścisła integracja z szerszym ekosystemem AI Google. Zespoły mogą korzystać z OCR klasy korporacyjnej w ponad 200 językach, najwyższej klasy rozpoznawania pisma ręcznego oraz prostego podejścia do tworzenia inteligentnych aplikacji do obsługi dokumentów.

Najlepsze funkcje Google Document AI

Zacznij od gotowych procesorów dla popularnych formularzy

Skorzystaj z Workbench, aby tworzyć niestandardowe narzędzia do ekstrakcji danych przy minimalnej ilości danych szkoleniowych

Stwórz połączenie z BigQuery i Vertex AI, aby uzyskać zaawansowane funkcje analityczne

Zaawansowane OCR z rozpoznawaniem pisma ręcznego w ponad 50 językach

Łatwe wdrożenie za pośrednictwem API lub Google Cloud Console

Ograniczenia Google Document AI

Brak możliwości przetwarzania dużych plików w trybie wsadowym

Mniej wyspecjalizowane niż dedykowani dostawcy IDP

Automatyzacja wykraczająca poza przechwytywanie danych często wymaga dodatkowych ustawień z wykorzystaniem innych narzędzi

Ceny Google Document AI

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Google Document AI

G2 : 4,2 (ponad 35 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Google Document AI

W recenzji G2 pojawiła się notatka:

Document AI okazało się dla nas niezwykle przydatne we wdrażaniu OCR. Szkolenie, uruchomienie i integracja z naszym istniejącym przepływem były dość proste.

Document AI okazało się dla nas niezwykle przydatne we wdrażaniu OCR. Szkolenie, uruchomienie i integracja z naszym istniejącym przepływem były dość proste.

👀 Ciekawostka: NASA stosuje zaawansowane techniki przetwarzania dokumentów od lat 60. XX wieku w celu digitalizacji odręcznych notatek astronautów, dzienników misji i planów lotów, zachowując w ten sposób miliony stron historii przestrzeni.

📚 Przeczytaj również: Najlepsze oprogramowanie PSA do automatyzacji procesów biznesowych

7. Appvia (najlepsze rozwiązanie do bezpiecznej transformacji w chmurze i samoobsługi programistów)

za pośrednictwem Appvia

Appvia pomaga organizacjom wdrożyć nowoczesne operacje w chmurze bez utraty kontroli i bez utraty snu. Jego głównym celem jest uproszczenie i zabezpieczenie złożonej infrastruktury chmury.

Dzięki Wayfinder (samodzielnej wewnętrznej platformie programistycznej Appvia) Twoi programiści mogą wdrażać zasoby chmury i zarządzać nimi na żądanie, podczas gdy zespół platformy utrzymuje ścisłe zabezpieczenia.

Najlepsze funkcje Appvia

Zapewnij programistom bezpieczną samoobsługę dzięki jasnym zabezpieczeniom

Scentralizowana kontrola i widoczność w wielu chmurach dostawców usług

Zautomatyzuj wdrażanie klastrów Kubernetes i zarządzanie cyklem życia dokumentów

Podnieś kwalifikacje zespołów dzięki praktycznemu wsparciu i transferowi wiedzy

Skróć czas wdrażania, spełniając jednocześnie surowe standardy bezpieczeństwa

Ograniczenia Appvia

Może wymagać niestandardowych ustawień w przypadku bardzo złożonych środowisk hybrydowych

Ograniczona liczba recenzji społeczności w porównaniu z większymi graczami w chmurze

Najlepsze wyniki często zależą od korzystania z usług konsultingowych Appvia wraz z platformą

Ceny Appvia

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Appvia

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Appvia

W recenzji G2 udostępniono:

Kompleksowa funkcja samoobsługi jest cennym atutem w moich zadaniach związanych z zarządzaniem chmurą, a uzupełnia ją scentralizowana kontrola, która zwiększa moją wydajność. Dodatkowo widoczność i automatyzacja chmury jeszcze bardziej ułatwiają mi obciążenie pracą.

Kompleksowa funkcja samoobsługi jest cennym atutem w moich zadaniach związanych z zarządzaniem chmurą, a uzupełnia ją scentralizowana kontrola, która zwiększa moją wydajność. Dodatkowo widoczność i automatyzacja chmury jeszcze bardziej ułatwiają mi obciążenie pracą.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze oprogramowanie wspomagające pisanie z wykorzystaniem AI

8. Rossum (najlepsze rozwiązanie dla cykli pracy opartych na AI i bez użycia papieru)

za pośrednictwem Rossum

Wiele firm nadal tonie w papierach. Dokładniej mówiąc, prawie połowa małych i średnich przedsiębiorstw. Jednak Rossum pomaga wypełnić tę lukę.

Platforma Rossum, oparta na sztucznej inteligencji i chmurze, przechwytuje, weryfikuje i przesyła czyste dane bezpośrednio do Twoich systemów. Mniejsza liczba błędów i szybsze cykle pracy pozwalają Twoim zespołom skupić się na zadaniach, które przyczyniają się do rozwoju firmy, bez sztywnych szablonów i straty czasu.

Najlepsze funkcje Rossum

Pobieraj dane z dokumentów transakcyjnych bez użycia predefiniowanych szablonów

Zautomatyzuj procesy zatwierdzania, monitorowania dostawców i walidacji danych dzięki agentom AI

Bezpiecznie skaluj kompleksowe cykle pracy związane z dokumentami, od przetwarzania wstępnego po przetwarzanie końcowe

Łatwa integracja z SAP, Coupa, NetSuite, Workday, Microsoft Dynamics i innymi systemami

Zarządzaj platformą za pomocą rozszerzeń low-code, mikrousług i gotowych rozwiązań SaaS

Ograniczenia Rossum

Może wymagać zarządzania zmianami w zespołach, które nie mają doświadczenia w korzystaniu z IDP

Potrzeby w zakresie niestandardowego dostosowywania mogą wydłużyć wdrożenie w niszowych przypadkach

Podejście całkowicie pozbawione szablonów może wymagać szkolenia w zakresie nietypowych dokumentów

Ceny Rossum

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Rossum

G2 : 4,5/5 (ponad 110 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Rossum

W recenzji G2 jako funkcja przedstawiono:

Platforma automatyzuje cały cykl życia dokumentów, od ich otrzymania po wprowadzenie danych do systemów wewnętrznych, znacznie zmniejszając wysiłek ręczny. Rossum AI zostało zaprojektowane z myślą o łatwej implementacji, umożliwiając firmom szybką integrację i rozpoczęcie automatyzacji cyklu pracy związanego z przetwarzaniem dokumentów przy minimalnych ustawieniach.

Platforma automatyzuje cały cykl życia dokumentów, od ich otrzymania po wprowadzenie danych do systemów wewnętrznych, znacznie zmniejszając wysiłek ręczny. Rossum AI zostało zaprojektowane z myślą o łatwej implementacji, umożliwiając firmom szybką integrację i rozpoczęcie automatyzacji cyklu pracy związanego z przetwarzaniem dokumentów przy minimalnych ustawieniach.

9. Infrrd (najlepsze rozwiązanie do bezdotykowego przetwarzania dokumentów opartego na umowach SLA)

za pośrednictwem Infrrd

Infrrd wykracza poza tradycyjne OCR, oferując bezdotykowe, oparte na umowie SLA inteligentne przetwarzanie dokumentów. Jak to wygląda? Wyobraź sobie zespół HR w przedsiębiorstwie, który co tydzień zarządza setkami dokumentacji pracowników, umów i dokumentów dotyczących zgodności, mając do dyspozycji bardzo mało czasu.

Zamiast poświęcać godziny na sprawdzanie brakujących danych lub ręczne wprowadzanie błędów, AI Infrrd automatyzuje ekstrakcję, walidację i routing od początku do końca.

Najlepsze funkcje Infrrd

Zapewnij ekstrakcję danych zgodną z umową SLA bez żadnej ręcznej interwencji.

Obsługuj ponad 1000 typów dokumentów w ponad 22 językach z poziomem błędu poniżej 0,1%.

Zautomatyzuj przepływy pracy od początku do końca dzięki agentom AI i niestandardowym regułom ekstrakcji.

Włącz inteligentne wykrywanie obrazów i czat na żywo dotyczący dokumentów, aby uzyskać informacje w czasie rzeczywistym.

Bezpiecznie skaluj operacje dzięki przetwarzaniu dostępnemu przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Ograniczenia Infrrd

Może wymagać poświęcenia czasu na niestandardowe dostosowanie złożonych reguł ekstrakcji.

Ceny są niestandardowe, więc planowanie budżetu wymaga bezpośredniej konsultacji.

Mniejsze zespoły mogą uznać pełne wdrożenie za bardziej zaawansowane niż to konieczne.

Ceny Infrrd

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Infrrd

G2 : Za mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Infrrd

W recenzji G2 podkreślono:

Infrrd dysponuje zespołem, który zajmuje się dostarczaniem firmom rozwiązań w zakresie rozumienia dokumentów i ekstrakcji danych w wyjątkowej i wymagającej przestrzeni dokumentów nieustrukturyzowanych, z którymi mamy do czynienia w dużych ilościach w przypadku dokumentów budowlanych.

Infrrd dysponuje zespołem, który zajmuje się dostarczaniem firmom rozwiązań w zakresie rozumienia dokumentów i ekstrakcji danych w wyjątkowej i wymagającej przestrzeni dokumentów nieustrukturyzowanych, z którymi mamy do czynienia w dużych ilościach w przypadku dokumentów budowlanych.

📖 Przeczytaj również: Darmowe szablony do tworzenia zawartości, które przyspieszą proces tworzenia zawartości

10. Docsumo (najlepsze rozwiązanie do bezdotykowych cykli pracy i ekstrakcji dużych ilości dokumentów)

za pośrednictwem Docsumo

Docsumo eliminuje uciążliwość kopiowania i wklejania oraz powtarzalne wprowadzanie danych, przekształcając nieustrukturyzowane dokumenty w przejrzyste, uporządkowane tabele. Wyobraź sobie zespół operacyjny zajmujący się stosami umów z dostawcami i miesięcznymi raportami wydatków z wielu działów.

Zamiast zajmować się żmudnym wprowadzaniem danych, mogą oni korzystać z AI Docsumo do przechwytywania kluczowych informacji, oznaczania anomalii w celu szybkiego przeglądu oraz organizowania wszystkiego w uporządkowane, łatwe do przeszukiwania formaty. Oznacza to szybsze zatwierdzanie, mniej błędów ręcznych i więcej czasu dla zespołów na skupienie się na zadaniach o większej wartości.

Najlepsze funkcje Docsumo

Zautomatyzuj złożoną ekstrakcję danych z faktur, wyciągów bankowych, odcinków wypłat i innych dokumentów.

Przekształć nieuporządkowane, nieustrukturyzowane dane w tabele podobne do arkuszy Excel, gotowe do analizy.

Obsługuj zeskanowane pliki PDF, obrazy, długie dokumenty i formularze wypełnione odręcznie.

Wytrenuj modele niestandardowe lub skorzystaj z ponad 100 wstępnie wytrenowanych modeli do zastosowań branżowych.

Twórz niestandardowe cykle pracy z regułami walidacji, obsługą wyjątków i integracjami.

Uzyskaj dostęp do pulpitów nawigacyjnych w czasie rzeczywistym, dzienników audytowych i zaawansowanej wyszukiwarki, aby uzyskać pełną widoczność danych.

Ograniczenia Docsumo

Niektórzy użytkownicy notują, że niestandardowe dostosowywanie modeli ekstrakcji wymaga pewnego nakładu pracy.

Wdrożenie w przypadku dokumentów o dużej zmienności może wymagać dodatkowego czasu na ustawienia.

Pełne wykorzystanie możliwości wymaga wcześniejszych przykładów i jasnego planu procesów.

Ceny Docsumo

Pakiet startowy : 199 USD/miesiąc na użytkownika

Wzrost : 499 USD/miesiąc za użytkowanie

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Docsumo

G2 : 4,8/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Docsumo

Ta recenzja G2 została oznaczona:

Skróciło to czas potrzebny nam na ręczną ekstrakcję danych, z prawdopodobieństwem 80–90%, nawet uwzględniając ręczne sprawdzanie próbek danych wyjściowych.

Skróciło to czas potrzebny nam do zrobienia ręcznej ekstrakcji danych z prawdopodobieństwem 80–90%, nawet uwzględniając ręczne sprawdzanie próbki danych wyjściowych.

📖 Przeczytaj również: Free szablony i formaty SOP

11. Nanonets (najlepsze rozwiązanie do elastycznych cykli pracy opartych na AI i wysokiej dokładności przechwytywania danych)

za pośrednictwem Nanonets

Nanonets jest przeznaczony dla zespołów, które chcą zautomatyzować żmudne przetwarzanie dokumentów bez sztywnych szablonów i złożonego wsparcia informatycznego. Niezależnie od tego, czy automatyzujesz rozliczanie zobowiązań, przetwarzanie roszczeń czy uzgadnianie zamówień, Nanonets łączy w sobie funkcje OCR, uczenia maszynowego i przepływów pracy bez kodowania.

Dzięki temu Twój zespół może pozyskiwać dane z nieuporządkowanych dokumentów i przenosić je bezpośrednio do systemu CRM, ERP lub dowolnego systemu ewidencyjnego.

Najlepsze funkcje Nanonets

Wyodrębniaj dane z faktur, zamówień, kart identyfikacyjnych, paragonów i innych dokumentów dzięki zaawansowanemu OCR opartemu na AI

Zautomatyzuj złożone cykle pracy związane z dokumentami dzięki silnikom decyzyjnym bez kodowania

Łatwa integracja z narzędziami takimi jak Slack, Salesforce, Dropbox lub Microsoft Dynamics

Automatycznie weryfikuj, oznaczaj lub wzbogacaj dane przed eksportowaniem do systemów niższego szczebla

Szybko osiągnij wymierny zwrot z inwestycji, średnio 3,5-krotny w ciągu zaledwie sześciu miesięcy

Limity Nanonets

Może wymagać poświęcenia czasu na dostosowanie cykli pracy w przypadku złożonych lub starszych wersji układu dokumentów

W skrajnych przypadkach lub przy rzadkich formatach nadal może być konieczna ręczna weryfikacja

Ceny Nanonets

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Nanonets

G2 : 4,8/5 (ponad 90 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 80 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Nanonets

W recenzji G2 udostępniono:

Rozpoznawanie OCR jest całkiem dobre od razu po uruchomieniu. Zespół Nanonets wykonał również wstępne szkolenie modelu, a także dostarczył niestandardową logikę dopasowującą pola w naszym systemie ERP w celu integracji.

Rozpoznawanie OCR jest całkiem dobre od razu po uruchomieniu. Zespół Nanonets wykonał również wstępne szkolenie modelu, a także dostarczył niestandardową logikę dopasowującą pola w naszym systemie ERP w celu integracji.

💡Porada dla profesjonalistów: Masz problem z uzgodnieniem wspólnego stanowiska? Czym jest współpraca zespołowa? 10 skutecznych strategii dla Twojego zespołu – blog przedstawia proste sposoby na zainspirowanie pracy zespołowej, dzięki czemu projekty będą realizowane szybciej i sprawniej.

Jeśli szukasz jeszcze więcej sposobów na automatyzację cyklu pracy dokumentów, oto trzy kolejne inteligentne narzędzia do automatyzacji cyklu pracy dokumentów, które warto rozważyć obok głównych liderów, o których wspomnieliśmy:

Hyperscience: Wykorzystuje AI do automatyzacji klasyfikacji dokumentów i ekstrakcji danych, jednocześnie pozostawiając ludziom możliwość reagowania na wyjątki

Kofax TotalAgility: Łączy IDP z koordynacją procesów, automatyzacją cyklu pracy i RPA w celu zaawansowanego przetwarzania faktur

Amazon Textract: Wykrywa drukowany tekst, pismo odręczne, tabele i pary klucz-wartość bez konieczności stosowania predefiniowanych szablonów

Inteligentniejsza automatyzacja, szybsza praca — zalety ClickUp

Od zagubionych plików po godziny straconego czasu na powtarzalne wprowadzanie danych — zespoły na całym świecie codziennie tracą cenny czas i dokładność.

Oprogramowanie do inteligentnego przetwarzania dokumentów (IDP) zmienia sytuację, zapewniając przejrzyste, możliwe do przeszukiwania i wykorzystania dane. Jednakże, chociaż wiele narzędzi IDP automatyzuje ekstrakcję danych lub przyspiesza proces zatwierdzania, często nie tworzą one połączenia dokumentów z pozostałą częścią codziennej pracy.

Właśnie tę lukę wypełnia ClickUp.

ClickUp łączy inteligentne przetwarzanie dokumentów, pisanie oparte na AI, automatyczne kierowanie i wspólne cykle pracy w jednym zunifikowanym obszarze roboczym. Koniec z przechodzeniem między niepołączonymi aplikacjami, martwieniem się o kontrolę wersji lub poszukiwaniem utraconych informacji.

Chcesz odzyskać swój czas? Zarejestruj się w ClickUp już dziś!