Bezpłatne szablony budżetu remontu domu do śledzenia kosztów

Planowanie remontu domu może być ekscytujące, ale bez solidnego systemu budżetowania koszty mogą wymknąć się spod kontroli.

według serwisu Houzz ponad jedna trzecia właścicieli domów przekracza budżet przeznaczony na remont. * Dzieje się tak, ponieważ albo w ogóle nie prowadzą oni śledzenia wydatków, albo polegają na nieaktualnym arkuszu kalkulacyjnym, który przynosi więcej szkody niż pożytku.

W tym miejscu przydają się szablony budżetu remontowego. Dzięki nim masz jasny obraz wszystkich wydatków, od materiałów po robociznę, dzięki czemu zachowujesz kontrolę, podejmujesz mądrzejsze decyzje i kończysz remont w ramach budżetu.

W tym przewodniku przedstawimy bezpłatne, gotowe do użycia szablony budżetu remontu domu opracowane przez ClickUp, które ułatwiają zarządzanie kosztami.

👀 Czy wiesz, że... Wartość amerykańskiej branży remontowej szacowana jest na około 509 miliardów dolarów, a do 2027 roku ma osiągnąć aż 600 miliardów dolarów!

Szablony budżetu remontu domu w skrócie

Oto podsumowanie wszystkich szablonów budżetu remontu domu wymienionych na tej liście bloga:

Czym są szablony budżetu remontu domu?

szablony budżetu remontu domu to gotowe narzędzia, które pomagają planować i śledzić wszystkie wydatki związane z remontem w jednym miejscu. * Działają one jak system zarządzania wydatkami dostosowany do Twojego projektu, dzięki czemu każda złotówka jest rozliczana.

Dzięki tym szablonom możesz:

Wcześnie wykryj ukryte koszty (np. opłaty za dostawę, dodatkowe narzędzia, nadgodziny wykonawców), zanim się one nawarstwiają

Zapobiegaj przekroczeniom budżetu , dzięki śledzeniu wydatków w czasie rzeczywistym w porównaniu z limitami budżetowymi

bądź na bieżąco z wykonawcami*, poprzez udostępnianie przejrzystych planów kosztów

Łatwo dostosuj swój plan , gdy ceny ulegną zmianie w trakcie projektu (np. wzrost kosztów materiałów)

ustal priorytety wydatków* na podstawie dostępnego przepływu pieniężnego i etapów projektu

Przechowuj dokumentację w jednym miejscu na potrzeby odliczeń podatkowych, wniosków kredytowych lub przyszłych projektów

Czym charakteryzuje się dobry szablon budżetu remontowego?

Dobry szablon budżetu remontowego powinien ułatwiać planowanie i śledzenie wydatków, a nie je komplikować. Oto, na co należy zwrócić uwagę 👇

Przejrzyste kategorie kosztów: oddzielne pozycje dotyczące materiałów, robocizny, pozwoleń, urządzeń i innych nieprzewidzianych wydatków

Kolumny „Szacunkowe” i „Rzeczywiste”: Układ obok siebie pokazuje planowane wydatki w porównaniu z rzeczywistymi wydatkami

Sekcje edytowalne: umożliwiają łatwe dodawanie, usuwanie lub zmianę nazw wierszy w zależności od indywidualnego zakresu remontu

Wbudowana oś czasu lub kalendarz: Pomaga planować płatności według etapów projektu, takich jak rozbiórka, instalacja, wykończenie itp

Automatyczne obliczanie sumy: oszczędza czas i zapobiega błędom, sumując wszystkie koszty w czasie rzeczywistym

Notatki i śledzenie zmian: Pomaga rejestrować nieoczekiwane koszty, zmiany zakresu lub ulepszenia projektu, zapewniając pełną przejrzystość

Kolumna „Nieprzewidziane wydatki”: zapewnia rezerwę budżetową na nieoczekiwane naprawy lub podwyżki cen

Wizualne wskazówki lub kody kolorystyczne: Ułatwiają dostrzeżenie nadwyżek, kosztów oczekujących lub elementów o wysokiej wartości na pierwszy rzut oka

łatwe opcje eksportu lub drukowania: *Idealne do udostępniania offline wykonawcom, architektom lub pracownikom banku w razie potrzeby

🏡 Ciekawostka: Oto główne powody , dla których właściciele domów decydują się na remont. Do której kategorii należysz? Aby naprawić uszkodzenia (35%)

Aby zwiększyć komfort (35%)

Aby poprawić komfort strony głównej (32%)

Aby poprawić estetykę swojej strony głównej (32%)

Aby spersonalizować swoją stronę główną (31%)

Aby zwiększyć wartość swojego domu (30%)

Szablony budżetu remontu domu

Poniższe bezpłatne szablony budżetu remontowego obejmują wszystko, od prostego śledzenia wydatków po kompleksowe zarządzanie budżetem budowlanym. Każdy szablon zawiera gotowe przydatne widoki, pola niestandardowe i integracje, dzięki którym śledzenie kosztów remontu jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Zapoznaj się z tymi szablonami i dowiedz się, jak mogą one pomóc Ci zrealizować remont na czas i zgodnie z budżetem.

1. Szablon remontu strony głównej ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Zaplanuj każdy szczegół remontu domu, korzystając z szablonu ClickUp Home Renovation Template

Remont domu brzmi ekscytująco, dopóki nie zasypią Cię czaty na WhatsAppie, zagubione paragony i dziesiątki nakładających się na siebie zadań. Dzięki szablonowi ClickUp Home Renovation Template możesz uniknąć tego bałaganu.

Dają one zakończony, widok ogólny całego projektu remontowego, od początkowej rozbiórki po ostatnie wykończenia. Możesz podzielić projekt na poszczególne pomieszczenia, ustalić terminy wykonania zadań i zaznaczyć zależności, aby nie doszło do sytuacji, w której prace hydrauliczne rozpoczną się przed ułożeniem podłogi zrobionej.

Pomaga to również koordynować działania wszystkich zaangażowanych osób (wykonawców, dostawców i członków rodziny) oraz zapewnić uporządkowanie projektu remontowego, dotrzymanie harmonogramu i nieprzekroczenie budżetu.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Śledź status projektu za pomocą wizualnego widoku tablicy Kanban ClickUp , aby natychmiast wykrywać przeszkody i zakończone prace

Zautomatyzuj rutynowe aktualizacje i powiadomienia, aby zapewnić synchronizację działań swojego zespołu lub wykonawców bez konieczności ręcznego monitorowania postępów

Grupuj prace zewnętrzne, wewnętrzne i projektowe w oddzielnych folderach, aby łatwiej się skupić i poruszać po nich

✅ Idealne dla: Właścicieli domów zarządzających kompleksowymi remontami, którzy chcą przejrzystości, kontroli i mniej problemów z arkuszami kalkulacyjnymi

2. Szablon ClickUp do zarządzania projektami remontowymi strony głównej

Pobierz bezpłatny szablon Łatwo zarządzaj zespołami, zatwierdzeniami i oś czasu dzięki szablonowi ClickUp do zarządzania projektami remontowymi

Czy wiesz , że 12% właścicieli domów opóźnia projekty remontowe tylko dlatego, że nie mają czasu, a 9% rezygnuje z nich z tego samego powodu? Remont domu to coś więcej niż tylko poszczególne zadania; chodzi o koordynację pracy wykonawców, uzyskanie pozwoleń i realizację wielu zadań jednocześnie.

Szablon ClickUp do zarządzania projektami remontowymi wyjaśnia te niejasności, działając jak wirtualny generalny wykonawca, który nigdy nie kończy pracy. Dzięki wbudowanym narzędziom do planowania i współpracy zapewnia, że każdy członek ekipy wie, co ma robić, a każda zgoda jest uzyskiwana na czas, dzięki czemu projekt przebiega zgodnie z harmonogramem i zakresem.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Ustal kluczowe kamienie milowe dla każdej fazy remontu i łatwo śledź je na osi czasu szablonu, aby mieć pewność, że najważniejsze etapy zostaną zakończone na czas

Przydziel członkom zespołu jasne role i obowiązki, zapewniając widoczność dystrybucji obciążenia pracą

Śledź kluczowe wskaźniki wydajności za pomocą wbudowanego pulpitu ClickUp , dostosowanego do śledzenia nieruchomości i projektów

Organizuj wiele nieruchomości lub etapów za pomocą folderów i niestandardowych tagów, aby szybko poruszać się po projekcie

✅ Idealne dla: wykonawców lub kierowników remontów zarządzających wieloma ekipami, dostawcami i scenami, zwłaszcza gdy każde opóźnienie generuje koszty

3. Prosty szablon budżetu ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Monitoruj miesięczne dochody i wydatki, jednocześnie dbając o śledzenie swoich wydatków dzięki prostemu szablonowi budżetu ClickUp

Prosty szablon budżetu ClickUp upraszcza planowanie budżetu remontu domu, zapewniając gotowe widoki i kategorie dla arkusza kalkulacyjnego budżetu. Jest idealny, jeśli chcesz mieć jasny obraz tego, co wpływa, co wypływa i ile naprawdę masz do dyspozycji.

To, co sprawia, że są one tak przydatne, to fakt, że nie tylko śledzą Twoje wydatki, ale także pokazują, jak zmieniają się koszty w czasie.

Jeśli więc Twoje wydatki na materiały zaczną rosnąć z miesiąca na miesiąc, szybko to zauważysz. Dzięki temu będziesz mieć szansę na dostosowanie, ograniczenie lub wstrzymanie wydatków, zanim sytuacja wymknie się spod kontroli. Jest to jeden z najprostszych sposobów na zarządzanie budżetem projektu bez stresu.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Śledź dochody z wielu źródeł dzięki dedykowanym polom dochodów i filtrowalnym typom kont

Przełączaj się między widokami planu budżetu, dochodów i wydatków, aby uzyskać zarówno widok ogólny, jak i szczegółowy obraz sytuacji finansowej

Automatycznie obliczaj miesięczne i roczne sumy, aby wiedzieć, ile oszczędzasz lub wydajesz za dużo

✅ Idealne dla: Właścicieli domów lub osób przeprowadzających remont po raz pierwszy, które poszukują prostego narzędzia do śledzenia budżetu remontowego, aby zarządzać miesięcznymi wydatkami i dochodami związanymi z projektem bez konieczności zajmowania się skomplikowaną księgowością

🎉 Ciekawostka: Według danych NARI i REALTOR® 43% właścicieli domów raportuje, że po zakończonym remoncie czuje się naprawdę szczęśliwe, a kolejne 38% jest zadowolone. W rzeczywistości średni wynik Joy Score dla projektów remontowych wynosi solidne 8,2 na 10! Tak, kurz, opóźnienia i stres związany z budżetem mogą wystawić Twoją cierpliwość na próbę, ale co zyskujesz w zamian? Dom, który naprawdę kochasz!

4. Szablon budżetu projektu ClickUp z WBS

Pobierz bezpłatny szablon Podziel zakres projektu na szczegółowe działania i efektywnie monitoruj wydatki dzięki szablonowi budżetu projektu ClickUp z WBS

Gdy projekt remontowy obejmuje więcej niż jedno pomieszczenie — każde z własnym wykonawcą, harmonogramem i centrum kosztów — szablon budżetu projektu ClickUp z WBS jest nieocenioną pomocą. WBS oznacza strukturę podziału pracy (Work Breakdown Structure), a ten szablon pomaga podzielić plan projektu na przejrzyste, łatwe do zarządzania części według pomieszczeń, etapów lub ekip.

Będziesz nie tylko wiedzieć, co się dzieje, ale także kiedy, dlaczego i ile Cię to kosztuje. To tak, jakbyś powiększał i pomniejszał obraz remontu, nie tracąc przy tym z oczu śledzenia całości.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Przypisz daty rozpoczęcia, priorytety i szacunkowe nakłady pracy do każdego zadania, aby zapewnić uporządkowane planowanie i harmonogramowanie

Śledź szacunkowe i rzeczywiste godziny pracy oraz koszty w widoku porównawczym, aby zapobiec przekroczeniu budżetu

Wizualizuj postępy poszczególnych etapów i zależności dzięki wbudowanym widokom Gantt , budżetu i osi czasu

✅ Idealne dla: zarządzania projektami, ekip budowlanych lub wszystkich osób zarządzających wieloetapowymi remontami lub dużymi projektami o ścisłym budżecie

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Większość chaosu związanego z remontem domu wynika z jednej rzeczy: rozproszonych narzędzi do planowania, które nie komunikują się ze sobą. Gdy budżet znajduje się w jednym pliku, zadania w innym, a notatki w skrzynce odbiorczej kogoś innego, więcej czasu poświęcasz na koordynację niż na tworzenie. Tutaj możesz skorzystać z ClickUp Brain, aby zmienić sposób planowania i budżetowania remontu domu. Jest to asystent oparty na sztucznej inteligencji, który zna Twój budżet, listę zadań, koszty materiałów, a nawet oś czasu projektu. Dzięki zunifikowanej sztucznej inteligencji i funkcji wyszukiwania w całym obszarze roboczym ClickUp możesz natychmiast zadać pytanie: „Stwórz plan budżetu remontowego dla kuchni poniżej 20 000 dolarów, obejmujący szafki, płytki i instalację wodno-kanalizacyjną”

podsumuj oś czasu mojego projektu łazienkowego i powiadom mnie, jeśli przekroczymy budżet 8000 dolarów”

wyświetl listę zadań oznaczonych jako „oczekujące na zatwierdzenie” i oszacuj czas zakończenia, jeśli materiały dotrą do piątku”

„Ile z budżetu przeznaczonego na remont salonu już wykorzystałem i gdzie przekraczam wydatki?”

5. Szablon zarządzania projektami z budżetem ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Uzyskaj jasny widok swojego projektu i skutecznie śledź jego realizację dzięki szablonowi ClickUp do zarządzania projektami budżetowymi

Prawie 80% właścicieli domów przekracza budżet podczas remontów, a dwie trzecie z nich zadłuża się, aby je sfinansować. Powodem jest brak odpowiedniego planu budżetu i właśnie w tym miejscu szablon ClickUp do zarządzania projektami budżetowymi staje się Twoją finansową siatką bezpieczeństwa.

Dają one podstawę do planowania projektu remontu domu z uwzględnieniem kosztów na każdym kroku. Pomagają one zrównoważyć priorytety projektu, zasoby i osie czasu w ramach ustalonego budżetu, zapewniając, że każde zadanie przyczynia się do osiągnięcia celów bez przekraczania budżetu.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Podziel zadania remontowe na uporządkowane etapy, aby łatwiej zarządzać osiami czasu i śledzić budżet

Śledź szacunkowe, rzeczywiste i pozostałe koszty w czasie rzeczywistym, korzystając z dedykowanych kolumn budżetu

Kategoryzuj zadania, korzystając z pól takich jak faza projektu, status budżetu i procentowy postęp

Wizualizuj harmonogramy i kamienie milowe za pomocą wbudowanego widoku harmonogramu projektu w stylu Gantt

✅ Idealne dla: kierowników projektów i wykonawców remontów, którzy muszą zarządzać projektami przy ścisłych budżetach, upewniając się, że każde zadanie i każdy zakup są uzasadnione

6. Szablon zarządzania kosztami projektu ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Kontroluj wszystkie wydatki i usprawnij współpracę dzięki szablonowi zarządzania kosztami projektu ClickUp

Szablon zarządzania kosztami projektu ClickUp zapewnia pełną widoczność wszystkich wydatków związanych z remontem domu, pomagając kontrolować każde wydane pieniądze. Podczas gdy szablon zarządzania projektami budżetowymi pomaga planować w ramach ustalonego budżetu, ten szablon został stworzony, aby pomóc Ci w śledzeniu, analizie i kontroli wydatków na każdym etapie.

To coś więcej niż zwykły arkusz kalkulacyjny – to centrum dowodzenia, które pozwala na śledzenie kosztów w czasie rzeczywistym, porównywać je z budżetem i reagować na odchylenia, zanim staną się problemem.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Śledź koszty realizacji wielu projektów, korzystając z widoków tabeli, które porównują planowane i rzeczywiste wydatki

Przekieruj niewykorzystane zasoby do obszarów priorytetowych, wcześnie identyfikując luki kosztowe lub nieefektywność

Ustaw ustawienia alertów i progów, aby z wyprzedzeniem wykrywać nadmierne wydatki dzięki wbudowanej automatyzacji

Dostosuj budżety do osi czasu, kamieni milowych i wyników, korzystając z połączonych widoków, takich jak kalendarz, dokumenty i lista projektów

✅ Idealne dla: zarządzających projektami lub wykonawców nadzorujących projekty budowlane lub remonty, które wymagają szczegółowego nadzoru nad kosztami

💡 Porada profesjonalisty: Oto kilka sprawdzonych wskazówek dotyczących zarządzania kosztami od profesjonalistów zajmujących się remontami: Przed rozpoczęciem prac przygotuj szczegółowy budżet , uwzględniający materiały, robociznę, pozwolenia, koszty utrzymania oraz 10–15% rezerwę na nieprzewidziane wydatki

Określ zakres prac na wczesnym etapie podczas fazy projektowania, aby uniknąć kosztownych zmian w trakcie realizacji projektu

Priorytetowo traktuj rzeczy niezbędne, a nie te, które byłyby miłe do posiadania , aby pokryć podstawowe potrzeby, nawet jeśli koszty ulegną zmianie

Śledź wydatki w czasie rzeczywistym za pomocą arkuszy kalkulacyjnych lub narzędzi; rejestruj wszystkie faktury, wyceny i płatności

Unikaj pochopnych decyzji , takich jak finalizowanie projektów i materiałów przed rozpoczęciem prac, aby zapobiec przekroczeniu budżetu

Przed rozpoczęciem remontu mieszkaj przez jakiś czas w swoim domu , aby zrozumieć, co naprawdę wymaga zmiany (a co nie)

Uważaj na „ukryte” koszty, takie jak transport, wyposażenie lub wykończenie, które często są pomijane

7. Szablon propozycji budżetu ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Twórz szczegółowe i profesjonalne propozycje budżetu remontu domu dzięki szablonowi propozycji budżetu ClickUp

Szablon propozycji budżetu ClickUp pomaga stworzyć profesjonalną, szczegółową propozycję budżetu, aby uzyskać kredyt na remont domu lub zatwierdzenie projektu. Zawiera on zestawienie wszystkich kosztów, wyjaśnia ich wartość i pokazuje dokładnie, na co zostaną przeznaczone pieniądze.

Zamiast zaczynać od pustego dokumentu, będziesz przygotowany dzięki dokumentowi, który mówi tym samym językiem i pomaga szybciej podejmować decyzje.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Uporządkuj swoją ofertę w postaci wstępnie ustrukturyzowanych sekcji budżetu, które wyraźnie oddzielają źródła przychodów, przewidywane wydatki i uzasadnienia

Dostosuj dane finansowe dzięki edytowalnym polom dla kategorii kosztów, ram czasowych, źródeł finansowania i notatek dostosowanych do każdego projektu

Przypisuj zadania związane z przeglądem i zatwierdzaniem bezpośrednio w propozycji, aby przyspieszyć proces zatwierdzania

Dołącz odpowiednie pliki, arkusze kalkulacyjne lub dokumenty pomocnicze do każdej sekcji, aby zapewnić zakończony kontekst w jednym widoku

✅ Idealne dla: właścicieli domów, kierowników projektów lub właścicieli małych firm, którzy muszą przedstawić propozycję budżetu remontu lub budowy, aby uzyskać zgodę interesariuszy, inwestorów lub kredytodawców

⚡ Archiwum szablonów: Czy kiedykolwiek próbowałeś uzyskać kredyt na remont domu, przedstawiając niechlujnie wypełniony arkusz kalkulacyjny i modląc się o pozytywną decyzję? Spoiler: to nie działa. Przejrzysty, dobrze skonstruowany szablon propozycji budżetu pokazuje kredytodawcom lub interesariuszom, że dokładnie zrobione zostało na ostatni dolar. Pomaga to przedstawić plan w jasny, pewny i kontekstowy sposób. Gdy Twoja propozycja zawiera zestawienie kosztów, oś czasu i wartość, jest traktowana poważnie (i często szybciej zatwierdzana).

8. Szablon zarządzania projektami budowlanymi ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Zapewnij płynną realizację projektów budowlanych dzięki niestandardowym statusom, polom i elastycznym widokom, korzystając z szablonu ClickUp do zarządzania projektami budowlanymi

Nie będzie dla Ciebie zaskoczeniem, że 87% projektów budowlanych napotyka opóźnienia, a prawie połowa wykonawców obwinia za to złe planowanie i koordynację. Szablon ClickUp do zarządzania projektami budowlanymi pomaga zapobiegać tym problemom, zanim jeszcze się pojawią.

Ten szablon budżetu budowlanego jest przeznaczony dla wykonawców i firm remontowych. Łączy on zarządzanie harmonogramem z śledzeniem kosztów i zarządzaniem polem.

Umożliwia śledzenie działań na miejscu i kosztów prac, zarządzanie kontrolami bezpieczeństwa i zgodnością z przepisami oraz uporządkowanie wszystkich dokumentów budowlanych (takich jak wyceny i faktury). Dzięki widokowi projektu w poszczególnych fazach i aktualizacjom w czasie rzeczywistym możesz z pewnością i precyzją nadzorować remonty budynków mieszkalnych lub niewielkich obiektów komercyjnych.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Dodaj dane dotyczące konkretnego projektu, korzystając z 14 konfigurowalnych pól, aby udokumentować takie informacje, jak lokalizacja, budżet, wielkość projektu i właściciel zadania

Przełączaj się między 5 widokami, w tym mapą myśli, listą i wykresem Gantt, aby wizualizować pracę na swój sposób i efektywnie planować osie czasu budowy

Połącz połączone zadania, aby utworzyć zależności między nimi i otrzymywać powiadomienia, gdy osie czasu są zagrożone

Zorganizuj swoją przestrzeń za pomocą niestandardowych scen, które odzwierciedlają rzeczywiste działania na miejscu, takie jak uzyskiwanie pozwoleń, zakupy i architektura

✅ Idealne dla: Kierowników budowy lub firm remontowych zajmujących się wieloma kosztownymi przebudowami jednocześnie, które potrzebują wspólnej przestrzeni roboczej do koordynowania prac terenowych, zgodności z przepisami bezpieczeństwa i śledzenia budżetu

⚡ Bonus: Kiedy zarządzasz wieloma dostawcami lub planujesz dużą przebudowę, odpowiednie narzędzia mają ogromne znaczenie. Skorzystaj z oprogramowania do zarządzania projektami budowlanymi, aby uniknąć „gaszenia pożarów” i rozpocząć prawdziwy przepływ projektu. Najlepsze jest to, że oszczędza Ci to ciągłych telefonów, nieporozumień i niespodzianek w ostatniej chwili. A kiedy nadejdzie czas przedstawienia planu, nie pozwól, aby niechlujna oferta spowolniła Twoje działania. Wybierz jeden z najlepszych szablonów ofert budowlanych, aby jasno przedstawić zakres prac, zestawienie kosztów, oś czasu i warunki.

9. Szablon planu projektu remontu strony głównej ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Planuj inspekcje, zatwierdzanie projektów i kluczowe kamienie milowe remontu dzięki szablonowi planu projektu remontu domu ClickUp

Szablon planu projektu remontu domu ClickUp służy jako plan projektu remontu domu (np. gruntownej renowacji lub dobudowy nowego pomieszczenia) i zawiera gotowe cykle pracy obejmujące wszystko, od rozbiórki i uzyskania pozwoleń po inspekcje i zatwierdzenie projektu.

Zawiera niestandardowe statusy dostosowane do remontu (np. szkielet, hydraulika, elektryka, wykończenie), dzięki czemu można śledzić postępy na każdym etapie budowy. Strukturalne planowanie, komentarze i wizualne osie czasu gwarantują, że żadne kluczowe kroki nie zostaną pominięte.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Twórz uporządkowane cykle pracy dotyczące pozwoleń miejskich, zatwierdzeń klientów i kluczowych punktów decyzyjnych, korzystając z list kontrolnych zadań

Koordynuj działania różnych zespołów, oznaczając wykonawców, projektantów lub właścicieli domów bezpośrednio w zadaniach, aby scentralizować komunikację

Oddziel główne obszary remontu, takie jak instalacja elektryczna, szafki i podłogi, korzystając z indywidualnych list zadań i widoków tablic

Prześlij zdjęcia przed i po remoncie, aby zarejestrować postępy prac i zachować dokumentację wizualną

✅ Idealne dla: Teams zajmujących się kompleksowymi remontami domów lub wieloetapowymi modernizacjami, które wymagają ścisłej współpracy i śledzenia kamieni milowych

10. Szablon planera projektu remontowego ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Z łatwością zajmij się szybkimi modernizacjami, takimi jak malowanie lub oświetlenie, korzystając z elastycznego szablonu ClickUp Home Improvement Project Planner Template

Nie każda modernizacja domu wymaga gruntownej przebudowy. Szablon ClickUp Home Improvement Project Planner zapewnia wystarczającą strukturę do planowania i realizacji mniejszych modernizacji w ramach projektu remontowego bez przytłaczania Cię szczegółami.

Pomaga on sporządzić listę zadań, materiałów i kosztów dla każdego mini-projektu (takiego jak odświeżenie pokoju w weekend lub prosta renowacja kuchni) i śledzić je aż do zakończenia. Możesz go używać do planowania jednego pokoju na raz lub zarządzania wieloma drobnymi ulepszeniami w całym domu, jednocześnie kontrolując czas i wydatki.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Ustal priorytety szybkich korzyści, korzystając z przejrzystego, wizualnego pulpitu nawigacyjnego dla poszczególnych pomieszczeń, aby lepiej skoncentrować się na zadaniach

Zaplanuj poszczególne zadania remontowe dla każdego pomieszczenia, korzystając z układu Room View z funkcją „przeciągnij i upuść”

Wykorzystaj zapisane struktury, aby powielać często używane listy kontrolne dotyczące remontów domowych bez konieczności rozpoczynania od zera

Oznacz każde zadanie potrzebnymi materiałami lub narzędziami, aby zawsze być przygotowanym przed rozpoczęciem prac

✅ Idealne dla: Właścicieli domów i entuzjastów majsterkowania, którzy realizują szybkie projekty remontowe lub drobne renowacje

11. Szablon planu projektu remontu łazienki ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Wyeliminuj opóźnienia, przekroczenia kosztów i nieporozumienia z wykonawcami podczas remontu łazienki dzięki szablonowi planu projektu remontu łazienki ClickUp

Remont łazienki może wydawać się niewielkim przedsięwzięciem, ale jest to jeden z najbardziej wymagających koordynacji projektów w każdym domu. Szablon planu projektu remontu łazienki ClickUp dzieli projekt łazienki na przejrzyste sekcje, aby zaplanować zmiany hydrauliczne, montaż armatury, układanie płytek i modernizację instalacji elektrycznej.

Dzięki podzieleniu remontu na te elementy możesz realizować projekt krok po kroku i mieć pewność, że uwzględniłeś pozwolenia, inspekcje i kolejność prac.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Grupuj zadania według branż (np. hydraulika, elektryka) i przypisuj terminy realizacji

Śledź zatwierdzenia inspekcji i status usług dzięki wbudowanym kolumnom służącym do aktualizacji dotyczących konkretnych zadań

Zapobiegaj rozszerzaniu zakresu prac, dzieląc złożone instalacje na podzadania z jasno określonymi terminami realizacji

Dodaj niezbędne załączniki, takie jak układy projektowe lub oferty dostawców, bezpośrednio do każdego zadania

Uzyskaj widoczność w czasie rzeczywistym w postępie dzięki paskom postępu, przypomnieniom i automatycznym aktualizacjom statusu

✅ Idealne dla: właścicieli domów, projektantów lub wykonawców planujących małą lub średnią przebudowę łazienki z udziałem wielu branż

Przyjrzyjmy się najnowszym kosztom i trendom w zakresie przebudowy łazienek , wynikającym z ankiety przeprowadzonej przez serwis Houzz: Remonty łazienek zyskują na popularności, dorównując kuchniom; 24% właścicieli domów remontowało łazienki, co stanowi taki sam odsetek jak w przypadku kuchni

W przypadku większych remontów małych łazienek głównych (poniżej 100 stóp kwadratowych) odnotowano 13-procentowy wzrost, a średnie wydatki wzrosły do 17 000 dolarów

W przypadku dużych łazienek (ponad 100 stóp kwadratowych) standardowy koszt remontu utrzymał się na poziomie 25 000 dolarów

Odnotowano znaczny wzrost popularności luksusowych remontów łazienek: ceny dużych, luksusowych łazienek zaczynały się od 70 000 dolarów, a małych, ekskluzywnych łazienek – od 45 000 dolarów Rosnące koszty podkreślają potrzebę rozpoczęcia planowania budżetu i planu przed przystąpieniem do projektu remontu łazienki.

12. Szablon ClickUp do projektowania wnętrz

Pobierz bezpłatny szablon Organizuj zadania projektowe, koordynuj działania z dostawcami i prowadź śledzenie opinii klienta, korzystając z szablonu ClickUp Interior Design Template

Szablon ClickUp Interior Design pomaga projektantom wnętrz i dekoratorom zarządzać wszystkim, od wstępnej tablicy inspiracji po ostateczny montaż. Zapewnia przestrzeń do planowania koncepcji projektowych, pozyskiwania i śledzenia mebli lub materiałów, koordynacji z dostawcami oraz obsługi opinii i zatwierdzeń klientów.

Możesz skupić się na ogólnym projekcie, podczas gdy ClickUp dyskretnie zarządza budżetem, oś czasu i komunikacją z klientem. Dzięki temu Twoja wizja (i wizja klienta) zostanie zrealizowana bez przeszkód i bez przekraczania budżetu.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Umieść tablice inspiracji projektowych z serwisu Pinterest, makiety 3D lub Dokumenty Google bezpośrednio w zadaniach projektu, aby mieć do nich szybki dostęp

Śledź dostawców, dostawy i czas realizacji dla poszczególnych pomieszczeń, aby uniknąć opóźnień w dostawie mebli lub materiałów

Zarządzaj opiniami klientów i poprawkami dzięki wbudowanym polom statusu zatwierdzenia, które ułatwiają podpisywanie dokumentów

Stwórz centralny hub zasobów dla wszystkich próbek, wzorów i kreatywnych referencji, aby zachować porządek w całym projekcie

✅ Idealne dla: Projektantów wnętrz i dekoratorów zarządzających wymagającymi projektami klientów od pomysłu do zakończonych

Ułatw sobie planowanie budżetu remontu domu dzięki ClickUp

Remonty domów rzadko przebiegają dokładnie zgodnie z planem, zwłaszcza jeśli chodzi o pieniądze. Koszty materiałów, opłaty dla wykonawców i nieoczekiwane zmiany sprawiają, że łatwo stracić śledzenie budżetu.

Dlatego korzystanie z szablonu budżetu ClickUp ma sens. Dzięki niemu wszystko, od szacunków po rzeczywiste koszty, znajduje się w jednym miejscu, więc nie musisz przeglądać paragonów ani niedokończonych arkuszy kalkulacyjnych.

