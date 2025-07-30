10 najlepszych alternatyw dla Tally Forms do lepszego tworzenia formularzy

Szukasz kreatora formularzy, który wykracza poza podstawowe funkcje?

Chociaż Tally Forms oferuje proste i nieskomplikowane podejście, marketerzy, zespoły start-upowe, menedżerowie produktu, kierownicy operacyjni i przedsiębiorcy indywidualni często potrzebują bardziej zaawansowanych funkcji.

Pomyśl o płynnej integracji, potężnej automatyzacji i bardziej przejrzystym interfejsie użytkownika. Jeśli chcesz ulepszyć tworzenie formularzy, gromadzić bogatsze dane lub usprawnić cykle pracy, trafiłeś we właściwe miejsce.

Zebraliśmy listę 10 najlepszych alternatyw dla Tally Forms, które oferują narzędzia do wszystkiego, od skomplikowanych ankiet i generowania leadów po rejestrację wydarzeń i pobieranie płatności.

I nie, nie potrzebujesz do tego wiedzy z zakresu kodowania!

Czego należy szukać w alternatywie dla Tally?

Kiedy będziesz gotowy, aby przejść na wyższy poziom tworzenia formularzy, wykraczający poza możliwości Tally Forms, warto wiedzieć, jakie funkcje naprawdę mają znaczenie.

Pierwsza zasada? Nie utożsamiaj złożonego formularza z formularzem zaawansowanym!

Zamiast tego, oto kilka kluczowych aspektów, które warto wziąć pod uwagę:

✅ Zaawansowana logika i dynamiczne pola: Poszukaj funkcji, które pozwolą Twoim formularzom „myśleć”. Oznacza to możliwość wyświetlania lub ukrywania pytań, pomijania sekcji, a nawet zmiany przepływu formularza na podstawie poprzednich odpowiedzi użytkownika

✅ Głęboka personalizacja i kontrola nad brandingiem: Twoje formularze są rozszerzeniem Twojej marki. Poszukaj alternatyw, które umożliwiają szerokie dostosowanie wizualne, w tym niestandardowe czcionki, kolory, układy i kluczową opcję korzystania z własnych domen niestandardowych

✅ Płynna integracja i zaawansowana automatyzacja: Dane nie mają wartości, jeśli są zamknięte w silosie. Najlepsze alternatywy bez problemu łączą się z systemem CRM, platformami e-mail marketingu, narzędziami do zarządzania projektami i innymi aplikacjami biznesowymi. Co więcej, powinny umożliwiać automatyzację cyklu pracy bezpośrednio z przesłanych formularzy

✅ Solidne raportowanie i analityka: Wyjdź poza proste liczenie odpowiedzi. Silna alternatywa zapewnia pulpity, wykresy i wgląd w wydajność formularzy, umożliwiając identyfikację trendów, wskazanie punktów spadku i zrozumienie danych

✅ Bezpieczne pobieranie płatności: Jeśli sprzedajesz produkty, pobierasz opłaty za wydarzenia lub zarządzasz subskrypcjami, wbudowana, bezpieczna obsługa płatności jest niezbędną funkcją. Poszukaj bezpośredniej integracji z popularnymi bramkami płatniczymi

✅ Komfort użytkowania (UX) zarówno dla twórcy, jak i respondenta: Doskonały kreator formularzy jest intuicyjny w obsłudze i posiada przejrzysty interfejs typu „przeciągnij i upuść”. Równie ważne jest, aby tworzone formularze były atrakcyjne, dostosowane do urządzeń mobilnych i proste do wypełnienia dla odbiorców, co zwiększa wskaźnik wypełnienia

✅ Funkcje zgodności i bezpieczeństwa: w przypadku danych wrażliwych upewnij się, że narzędzie oferuje niezbędne certyfikaty, takie jak HIPAA, GDPR lub PCI, a także funkcje takie jak CAPTCHA i szyfrowanie danych w celu ochrony informacji

10 alternatyw dla Tally w skrócie

Zanim przejdziemy do szczegółów, oto krótki przewodnik, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie:

Nazwa narzędzia Kluczowe funkcje Najlepsze dla Ceny ClickUp Dynamiczne formularze, automatyzacja, analizy AI, niestandardowe brandowanie, bezpośrednie tworzenie zadań Zautomatyzowane, kompleksowe cykle pracy Plan Free Forever; Dostosowania dostępne dla przedsiębiorstw NoteForms Integracja z Notion, logika warunkowa, niestandardowe brandowanie, powiadomienia Przechwytywanie danych do baz danych Notion Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 24 USD/miesiąc Typeform Formularze konwersacyjne, skoki logiczne, multimedia, analityka Formularze konwersacyjne Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 29 USD miesięcznie Jotform ponad 10 000 szablonów, integracja płatności, formularze wielostronicowe, edytor PDF Szerokie możliwości szablonów Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 39 USD miesięcznie Formularze Google Unlimited formularze, integracja z Arkuszami, współpraca Proste gromadzenie danych Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 6 USD/użytkownik/miesiąc SurveyMonkey Zaawansowana logika, analiza AI, integracje, wielojęzyczność Zaawansowane analizy ankiet Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 99 USD/miesiąc Formularze Formstack Zgodność z HIPAA/PCI/RODO, automatyzacja cyklu pracy, analityka Bezpieczne i zgodne z przepisami cykle pracy 14-dniowa wersja próbna Free; płatne plany zaczynają się od 99 USD miesięcznie Formularze Zoho Responsywność na urządzenia mobilne, cykle pracy zatwierdzania, płatności Integracja z pakietem Zoho Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 12 USD miesięcznie Formsite Przeciąganie i upuszczanie, zgodność z SSL/PCI/HIPAA, wizualne raporty Bezpieczne formularze, operacje Brak planu bezpłatnego (14-dniowa wersja próbna); płatne plany zaczynają się od 24 USD/miesiąc Cognito Forms Zaawansowane obliczenia, podpisy elektroniczne, portale Zaawansowane obliczenia Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 19 USD miesięcznie

Najlepsze alternatywy dla Tally

Poświęć chwilę na zapoznanie się z kilkoma alternatywami dla Tally — wiele z nich oferuje bezpłatne wersje próbne lub hojne bezpłatne plany — aby przekonać się, jak mogą one zmienić Twoje wysiłki związane z gromadzeniem danych i wzmocnić Twoją firmę. Zaczynamy!

1. ClickUp (najlepszy do zautomatyzowanych, kompleksowych cykli pracy)

Wypróbuj ClickUp już teraz Zbieraj dane w prosty sposób i przekształcaj je w praktyczne ścieżki działania dzięki formularzom ClickUp

Wyobraź sobie świat, w którym gromadzone dane nie pozostają tylko w arkuszu kalkulacyjnym, ale natychmiast wywołują działania, tworzą projekty, a nawet oferują inteligentne spostrzeżenia. To potężna rzeczywistość dzięki ClickUp, aplikacji do pracy, która ma wszystko!

Tworzenie formularza w ClickUp jest niezwykle proste i intuicyjne. Dzięki interfejsowi typu „przeciągnij i upuść” możesz szybko tworzyć formularze dostosowane do swoich potrzeb — niezależnie od tego, czy zbierasz opinie klientów, zarządzasz zgłoszeniami serwisowymi, czy przeprowadzasz ankiety wewnętrzne. Możesz dodać własne oznaczenia firmowe, wybierać spośród różnych typów pytań i mapować każdą odpowiedź, aby została zarejestrowana w określony sposób.

Rejestruj opinie pracowników, przeprowadzaj ankiety pulsacyjne, zbieraj pomysły i śledź nastroje w zespole dzięki formularzom ClickUp

Gdy użytkownik prześle odpowiedź, natychmiast staje się ona zadaniem ClickUp, a kluczowe dane są mapowane do określonych pól niestandardowych wraz ze wszystkimi potrzebnymi szczegółami, co ułatwia śledzenie, przypisywanie i zarządzanie bezpośrednio z pulpitu.

Ale prawdziwa magia dzieje się dzięki automatyzacji ClickUp. Możesz skonfigurować potężne wyzwalacze, dzięki którym po przesłaniu formularza zadania są automatycznie przypisywane do odpowiedniego członka zespołu lub priorytetyzowane na podstawie podanych informacji. Na przykład, jeśli odpowiedź w ankiecie zostanie oznaczona jako „pilna”, ClickUp może natychmiast oznaczyć ją jako priorytetową i powiadomić odpowiednią osobę.

Włącz wyzwalacz automatyzacji i obserwuj, jak cykle pracy przebiegają samodzielnie!

A jeśli kiedykolwiek będziesz potrzebować pomocy w stworzeniu ankiety od podstaw lub zrozumieniu wszystkich zebranych odpowiedzi, ClickUp Brain jest gotowy do pomocy.

Ten asystent oparty na sztucznej inteligencji może generować pytania ankietowe, analizować dane z formularzy, podsumowywać opinie, a nawet wykrywać kluczowe trendy lub elementy wymagające podjęcia działań. Niezależnie od tego, czy zaczynasz od zera, czy chcesz wyciągnąć wnioski z ogromnej liczby odpowiedzi, ClickUp Brain sprawia, że cały proces jest inteligentniejszy i bardziej płynny, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co najważniejsze.

Analizuj dane przesłane w formularzach w czasie rzeczywistym i uzyskaj wgląd w dane dzięki sztucznej inteligencji ClickUp

W ten sposób tworzy się kompleksowy, zautomatyzowany cykl pracy formularzy bez 10 integracji! Jeśli potrzebujesz pomocy na początku, wypróbuj ten prosty szablon formularza od ClickUp!

Najlepsze funkcje ClickUp

Twórz dynamiczne formularze z logiką warunkową: Formularze ClickUp umożliwiają wyświetlanie lub ukrywanie pól na podstawie poprzednich odpowiedzi, dzięki czemu zbierasz tylko najbardziej istotne i szczegółowe informacje od respondentów, tworząc wysoce spersonalizowane doświadczenie

Oznacz swoje formularze, aby zachować spójny profesjonalizm: Dostosuj wygląd formularzy ClickUp, dodając logo firmy, kolory marki, niestandardowe tła, a nawet niestandardowe domeny

Przekształcaj przesłane formularze bezpośrednio w zadania do wykonania: Każdy zakończony formularz ClickUp może natychmiast wygenerować nowe zadania w ramach Twoich projektów

Wzbogać dane dzięki wszechstronnym polom niestandardowym: Mapuj odpowiedzi z formularzy bezpośrednio do pól niestandardowych w zadaniach i projektach

Optymalizuj cykle pracy dzięki inteligentnej automatyzacji: Wykorzystaj solidny silnik automatyzacji ClickUp, aby wyzwalać kaskadę działań na podstawie przesłanych formularzy

Uzyskaj inteligentne informacje dzięki ClickUp Brain: Wykorzystaj potężnego asystenta AI ClickUp do podsumowywania danych, wskazywania trendów lub wyodrębniania kluczowych elementów do działania z odpowiedzi

Scentralizuj wszystkie zebrane dane w jednym obszarze roboczym: Każdy przesłany formularz ClickUp jest płynnie integrowany z powiązanymi zadaniami, dokumentami i komunikacją, tworząc połączony cykl pracy

Limity ClickUp

Kompleksowy charakter i bogaty zestaw funkcji ClickUp, choć potężny, może prowadzić do stromszego krzywej uczenia się dla zespołów skupionych wyłącznie na tworzeniu podstawowych formularzy

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 10 200 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4400 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Opinia użytkownika:

Kiedy skonfigurowałem naszą pierwszą automatyzację ClickUp, to było jak olśnienie. Teraz, dzięki tak prostej czynności jak dodanie etykiety, cały szablon podzadania stosuje się automatycznie. Nie tracimy już czasu na przeszukiwanie podzadań ani martwienie się, że ktoś zapomniał o ważnym kroku. Dodaliśmy również automatyzacje, które przypisują zadania, aktualizują statusy i wysyłają przypomnienia. Wszystkie te rzeczy same w sobie są drobne, ale razem całkowicie usprawniły nasze działanie. Nie chodzi tylko o oszczędność czasu (chociaż zdecydowanie ją osiągamy), ale o stworzenie płynniejszego, mniej stresującego środowiska, w którym zespół może skupić się na wykonywaniu swojej pracy bez angażowania się w zadania administratora.

Kiedy skonfigurowałem naszą pierwszą automatyzację ClickUp, to było jak olśnienie. Teraz, dzięki tak prostej funkcji jak dodanie etykiety, cały szablon podzadania jest stosowany automatycznie. Nie tracimy już czasu na przeszukiwanie podzadań ani martwienie się, że ktoś zapomniał o ważnym kroku. Dodaliśmy również automatyzacje, które przypisują zadania, aktualizują statusy i wysyłają przypomnienia; same w sobie są to drobne rzeczy, ale razem całkowicie usprawniły nasze działanie. Nie chodzi tylko o oszczędność czasu (chociaż zdecydowanie tak jest); chodzi o stworzenie płynniejszego, mniej stresującego środowiska, w którym zespół może skupić się na wykonywaniu swojej pracy bez angażowania się w zadania administratora.

2. NoteForms (najlepsze rozwiązanie do gromadzenia danych bezpośrednio w bazach danych Notion)

za pośrednictwem NoteForms

Jeśli Twój zespół żyje i oddycha w Notion, NoteForms zmieni zasady tworzenia formularzy. Pozwala tworzyć eleganckie formularze z brandingiem, które automatycznie wypełniają bazy danych Notion, eliminując ręczne wprowadzanie danych i zapewniając, że wszystkie informacje są uporządkowane tam, gdzie są najbardziej potrzebne.

Jest to szczególnie atrakcyjne dla samotnych przedsiębiorców, zespołów start-upowych i menedżerów produktu, którzy używają Notion jako centralnego hubu do wszystkiego, od CRM po planowanie treści. Zapomnij o nieporęcznych integracjach; NoteForms sprawia, że połączenie wydaje się natywne, oferując znaczący krok naprzód w stosunku do podstawowych narzędzi do tworzenia formularzy.

Najlepsze funkcje NoteForms

Generuj formularze bezpośrednio z istniejącej bazy danych Notion

Automatycznie dodawaj nowe przesłane formularze jako nowe elementy lub aktualizuj istniejące

Rozbudowane możliwości dostosowywania formularzy do kolorów, czcionek i logo Twojej marki, a nawet dodawania niestandardowych domen

Dodaj różne typy pól, takie jak przesyłanie plików, podpisy i oceny gwiazdkowe

Wdrażaj logikę warunkową, aby tworzyć inteligentniejsze, dynamiczne formularze, które dostosowują się do odpowiedzi użytkowników

Skonfiguruj powiadomienia w czasie rzeczywistym wysyłane na e-mail, Slack lub Discord o nowych przesłanych dokumentach

Pozwól respondentom edytować przesłane odpowiedzi po ich wysłaniu

Ograniczenia NoteForms

Podstawowa wartość jest powiązana z Notion; jeśli cykl pracy nie opiera się w dużym stopniu na Notion, jego główna zaleta jest ograniczona

Jako rozwiązanie niszowe, skoncentrowane na Notion, może nie oferować tak szerokiego zakresu integracji z narzędziami innymi niż Notion, jak niektóre uniwersalne kreatory formularzy

Ceny NoteForms

Free

Pro: Od 24 USD/miesiąc

Team: Od 59 USD/miesiąc

Oceny i recenzje NoteForms

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o NoteForms prawdziwi użytkownicy?

Opinia użytkownika:

Wypróbowałem formularze Notion do wewnętrznych zgłoszeń i są one bardzo wygodne, jeśli już korzystasz z Notion. Integracja z bazami danych jest płynna, a interfejs użytkownika przejrzysty. Nadal nieco ograniczone (brak logiki warunkowej lub głębszej personalizacji), ale solidna pierwsza wersja z dużym potencjałem.

Wypróbowałem Notion Forms do wewnętrznych zgłoszeń i jest to bardzo wygodne rozwiązanie, jeśli już korzystasz z Notion. Integracja z bazami danych jest płynna, a interfejs użytkownika przejrzysty. Nadal jest nieco ograniczony (brak logiki warunkowej lub głębszej personalizacji), ale jest to solidna pierwsza wersja z dużym potencjałem.

3. Typeform (najlepszy do doświadczeń konwersacyjnych)

za pośrednictwem Typeform

Chcesz przekształcić podstawowy formularz w angażującą rozmowę? To supermoc Typeform. Ta platforma zasadniczo redefiniuje tworzenie formularzy, prezentując pytania pojedynczo i tworząc eleganckie wizualnie i wysoce interaktywne doświadczenie, które łączy respondentów.

Dla marketerów skupionych na maksymalizacji współczynników konwersji lub menedżerów produktu poszukujących bogatszych danych jakościowych, Typeform oferuje odświeżającą alternatywę dla tradycyjnych, statycznych formularzy. Zapewnia dopracowane, zorientowane na człowieka podejście, które znacznie odróżnia go od wielu alternatyw dla Tally Forms, sprawiając, że każda interakcja jest przemyślana i bardziej atrakcyjna.

Najlepsze funkcje Typeform

Twórz angażujące interakcje dzięki interfejsowi z jednym pytaniem na raz

Wdrażaj zaawansowane funkcje, takie jak wyrafinowana logika warunkowa i „skoki logiczne”, aby tworzyć dynamiczne, spersonalizowane ścieżki

Korzystaj z szerokich opcji dostosowywania, od czcionek i kolorów po tła i układy

Zintegruj się płynnie z rozległym ekosystemem narzędzi biznesowych, w tym najlepszymi systemami CRM, platformami marketingu e-mailowego i rozwiązaniami analitycznymi

Ułatw bezpieczne pobieranie płatności bezpośrednio w formularzach za pomocą głównych bram płatniczych, takich jak Stripe i PayPal

Osadzaj multimedia, takie jak obrazy, pliki GIF i wideo, bezpośrednio w pytaniach

Skorzystaj z solidnych wbudowanych narzędzi analitycznych, w tym wskaźników rezygnacji dla poszczególnych pytań, aby uzyskać dogłębne informacje

Ograniczenia Typeform

Inwestycja w Typeform może być wyższa niż w przypadku wielu innych rozwiązań do tworzenia formularzy, zwłaszcza dla firm, które otrzymują duże ilości przesłanych formularzy lub potrzebują dostępu do określonych zaawansowanych funkcji na wyższych poziomach

Chociaż format z jednym pytaniem jest atrakcyjny wizualnie, nie zawsze jest skuteczny w przypadku formularzy, w których respondenci muszą przeglądać wiele pól jednocześnie lub szybko wprowadzić dużą ilość informacji

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że zaawansowane funkcje, takie jak reCAPTCHA do ochrony przed botami, są ograniczone do droższych planów, co może być powodem frustracji dla użytkowników dbających o koszty

Ceny Typeform

Free

Podstawowy: 29 USD/miesiąc

Dodatkowo: 59 USD/miesiąc

Business: 99 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Typeform

G2 : 4,5/5 (ponad 870 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 900 recenzji)

Co mówią o Typeform prawdziwi użytkownicy?

Opinia użytkownika:

Moje ogólne doświadczenia z Typeform są pozytywne, zwłaszcza ze względu na intuicyjny wygląd, łatwość obsługi i możliwość tworzenia atrakcyjnych wizualnie, angażujących formularzy. Doskonale sprawdza się w zapewnianiu płynnego, przyjaznego dla użytkownika doświadczenia zarówno dla twórców, jak i respondentów. Jednak podczas pracy z dużą liczbą projektów lub złożonymi cyklami pracy ujawniają się pewne ograniczenia. Brak zaawansowanych narzędzi organizacyjnych, takich jak funkcja przeciągania i upuszczania do powielania projektów w folderach, może spowolnić wydajność. Myślę, że coś podobnego dzieje się w przypadku braku opcji edycji zbiorczej tekstu lub globalnych ustawień slajdów, co może sprawiać, że powtarzalne zadania stają się bardziej żmudne.

Moje ogólne wrażenia z korzystania z Typeform są pozytywne, zwłaszcza ze względu na intuicyjny wygląd, łatwość obsługi i możliwość tworzenia atrakcyjnych wizualnie, angażujących formularzy. Doskonale sprawdza się w zapewnianiu płynnego, przyjaznego dla użytkownika doświadczenia zarówno dla twórców, jak i respondentów. Jednak podczas pracy z dużą liczbą projektów lub złożonymi cyklami pracy ujawniają się pewne ograniczenia. Brak zaawansowanych narzędzi organizacyjnych, takich jak funkcja przeciągania i upuszczania do powielania projektów w folderach, może spowolnić wydajność. Myślę, że coś podobnego dzieje się w przypadku braku opcji edycji zbiorczej tekstu lub globalnych ustawień slajdów, co może sprawiać, że powtarzalne zadania stają się bardziej żmudne.

4. Jotform (najlepszy wybór dla rozbudowanych opcji szablonów)

za pośrednictwem Jotform

Dla zespołów, które wymagają elastyczności i szerokiego wyboru punktów wyjścia, Jotform jest doskonałą platformą do tworzenia formularzy. Narzędzie to zawiera ponad 10 000 gotowych szablonów formularzy, umożliwiających szybkie wdrożenie w praktycznie każdym celu, od formularzy kontaktowych po podania o pracę.

Wykracza daleko poza możliwości Tally Forms, integrując zaawansowane funkcje, takie jak solidna logika warunkowa, rozbudowana integracja z rozwiązaniami innych firm, a nawet potężną wbudowaną bazę danych podobną do arkusza kalkulacyjnego o nazwie Jotform Tables.

Umożliwia to użytkownikom zarządzanie i analizowanie przesłanych danych bezpośrednio na platformie, przekształcając zebrane informacje w praktyczne wnioski, a nie tylko surowe dane.

Najlepsze funkcje Jotform

Projektuj formularze z szerokimi opcjami dostosowywania, w tym możliwościami CSS

Bezpiecznie przetwarzaj płatności bezpośrednio za pośrednictwem formularzy dzięki integracji z ponad 40 bramkami płatniczymi

Wdrażaj zaawansowaną logikę warunkową, aby tworzyć wysoce dynamiczne i adaptacyjne formularze

Wykorzystaj wbudowaną bazę danych Jotform Tables do zarządzania, organizowania i analizowania danych

Skorzystaj z solidnych funkcji, takich jak zgodność z HIPAA, podpisy elektroniczne i dedykowany edytor PDF

Ograniczenia Jotform

Chociaż są one rozbudowane, osiągnięcie unikalnej lub nowatorskiej estetyki projektu może nadal wymagać pewnej wiedzy na temat niestandardowego CSS w porównaniu z innymi alternatywami Jotform

Ceny mogą stać się istotnym czynnikiem wraz ze wzrostem skali użytkowania; większa liczba przesłanych formularzy i większa liczba formularzy szybko powodują, że użytkownicy przechodzą na droższe płatne poziomy

Ceny Jotform

Free

Brąz: 39 USD/miesiąc

Silver: 49 USD/miesiąc

Gold: 129 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Jotform

G2 : 4,7/5 (ponad 3000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2700 recenzji)

Co mówią o Jotform prawdziwi użytkownicy?

Opinia użytkownika:

Jotform ułatwia i przyspiesza tworzenie prostych formularzy za pomocą narzędzi typu „przeciągnij i upuść” do gromadzenia danych. Używamy go do tworzenia formularzy do różnych zadań, w tym między innymi: przesyłania niestandardowych zamówień produktów, zapytań o informacje na naszych stronach internetowych, rejestracji nowych kont, podpisywania oświadczeń o zrzeczeniu się praw, zatwierdzania dowodów itp. Bardzo podoba mi się to, że formularze/przesłane dane można zintegrować z wieloma aplikacjami, aby jeszcze bardziej usprawnić nasze procesy. Na przykład integrujemy większość naszych formularzy z Arkuszami Google, aby automatycznie tworzyć bieżące arkusze kalkulacyjne z informacjami o przesłanych formularzach. Niektóre formularze integrujemy również z Adobe Sign, co sprawia, że zbieranie podpisów jest dziecinnie proste.

Jotform ułatwia i przyspiesza tworzenie prostych formularzy za pomocą narzędzi typu „przeciągnij i upuść” do gromadzenia danych. Używamy go do tworzenia formularzy do różnych zadań, w tym między innymi: przesyłania niestandardowych zamówień produktów, zapytań o informacje na naszych stronach internetowych, rejestracji nowych kont, podpisywania zrzeczeń się, zatwierdzania dowodów itp. Bardzo podoba mi się to, że formularze/przesłane dane można zintegrować z wieloma aplikacjami, aby jeszcze bardziej usprawnić nasze procesy. Na przykład integrujemy większość naszych formularzy z Arkuszami Google, aby automatycznie tworzyć bieżące arkusze kalkulacyjne z informacjami o przesłanych formularzach. Niektóre formularze integrujemy również z Adobe Sign, co sprawia, że zbieranie podpisów jest dziecinnie proste.

5. Google Forms (najlepszy do prostego i wspólnego gromadzenia danych)

za pośrednictwem Google Forms

Gdy wymagane jest proste gromadzenie danych bez żadnych kosztów, Google Forms jest rozwiązaniem bezkonkurencyjnym. To narzędzie, głęboko zintegrowane z Google Workspace, pozwala każdemu posiadaczowi konta Google na szybkie i bezproblemowe tworzenie ankiet, quizów lub formularzy opinii.

Jego główną zaletą jest łatwość obsługi i możliwość współpracy w czasie rzeczywistym, dzięki czemu jest ulubionym narzędziem nauczycieli, małych grup społecznościowych lub przedsiębiorców indywidualnych, którzy potrzebują szybkiego gromadzenia informacji i łatwego udostępniania.

Chociaż nie posiada wielu zaawansowanych funkcji ani rozbudowanych opcji dostosowywania oferowanych przez platformy do tworzenia formularzy premium, Google Forms konsekwentnie zapewnia niezawodne wyniki, co jest nieocenione dla użytkowników dbających o budżet.

Najlepsze funkcje Google Forms

Korzystaj z nieograniczonej liczby formularzy i przesłanych dokumentów

Skorzystaj z płynnej integracji z Arkuszami Google, aby uzyskać natychmiastową analizę, sortowanie i raportowanie

Ułatw współpracę w czasie rzeczywistym, umożliwiając wielu użytkownikom edycję formularzy i zarządzanie nimi

Używaj podstawowej logiki warunkowej do prostego rozgałęziania formularzy

Skorzystaj z szerokich opcji udostępniania, w tym bezpośrednich linków, e-maili, mediów społecznościowych i bezpośredniego osadzania

Uzyskaj automatyczne podsumowania i wykresy odpowiedzi generowane bezpośrednio w interfejsie formularzy

Uzyskaj dostęp do wyboru gotowych szablonów do typowych scenariuszy, takich jak potwierdzenia udziału w wydarzeniach

Limity formularzy Google

Formularze często mają ogólny wygląd, co utrudnia idealne dopasowanie ich do estetyki konkretnej marki

Wiele zaawansowanych funkcji, takich jak wbudowana obsługa płatności, podpisy elektroniczne, szczegółowe kontrole przesyłania plików lub złożona logika wielostronicowa, nie jest dostępnych w wersji podstawowej

Połączenie z zewnętrznymi systemami CRM lub narzędziami do automatyzacji marketingu zazwyczaj wymaga ręcznego eksportu danych lub płatnej subskrypcji Zapier

Nie są przeznaczone do bardzo skomplikowanych cykli pracy z danymi ani profesjonalnych badań rynkowych, najlepiej sprawdzają się w prostszych zadaniach związanych z gromadzeniem informacji

Ceny Google Forms

Free

Business Starter: 6 USD/użytkownik/miesiąc

Business Standard: 12 USD/użytkownik/miesiąc

Business Plus: 18 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Google Forms

G2 : 4,6/5 (ponad 40 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 11 000 recenzji)

Co mówią o Google Forms prawdziwi użytkownicy?

Opinia użytkownika:

Ogólnie jestem zadowolony z łatwości obsługi, funkcji automatyzacji (dotyczących ustawienia wysyłania wiadomości e-mail po wypełnieniu formularza przez użytkownika) oraz wykorzystania Arkuszy Google, ponieważ jestem z nimi zaznajomiony. Mogę również połączyć się z innymi narzędziami, takimi jak Zapier, w celu dalszej automatyzacji.

Ogólnie jestem zadowolony z łatwości obsługi, funkcji automatyzacji (dotyczących ustawienia wysyłania wiadomości e-mail po wypełnieniu formularza przez użytkownika) oraz możliwości korzystania z Arkuszy Google, ponieważ jestem z nimi zaznajomiony. Mogę również połączyć się z innymi narzędziami, takimi jak Zapier, w celu dalszej automatyzacji.

6. SurveyMonkey (najlepszy do zaawansowanych analiz ankiet)

za pośrednictwem SurveyMonkey

Zastanawiałeś się kiedyś, co naprawdę myślą Twoi klienci? A może chcesz poznać puls swojego rynku bez ogromnego bólu głowy?

SurveyMonkey to doświadczony profesjonalista w świecie ankiet, idealny dla zespołów, które potrzebują dogłębnej analizy opinii. Pozwala projektować profesjonalne ankiety przy użyciu ogromnej biblioteki szablonów napisanych przez ekspertów, a także mnóstwa typów pytań, w tym takich ciekawych funkcji, jak opcje rankingowe i specjalistyczne pytania NPS (Net Promoter Score).

Dodatkowe funkcje obejmują „logikę pomijania” (gdzie pytania zmieniają się w zależności od poprzednich odpowiedzi), „piping” (wstawianie poprzednich odpowiedzi do nowych pytań) oraz „losowość”, dzięki czemu ankiety są naprawdę osobiste i angażujące. Marketerom, menedżerom produktu i wszystkim, którzy prowadzą poważne badania, SurveyMonkey oferuje potężne narzędzia do gromadzenia najbardziej istotnych danych.

Najlepsze funkcje SurveyMonkey

Wykorzystaj AI do analizy nastroju w komentarzach otwartych, analizy tekstu, a nawet danych porównawczych

Skorzystaj z SurveyMonkey Audience, ogromnego globalnego panelu, aby szybko uzyskać odpowiedzi

Płynne połączenie z ponad 200 popularnymi aplikacjami biznesowymi

Spraw, aby Twoje ankiety wyglądały całkowicie zgodnie z wizerunkiem marki, dostosowując je za pomocą elementów wizualnych

Uzyskaj wsparcie dla ankiet wielojęzycznych, które pozwala zbierać opinie w różnych językach

Limity SurveyMonkey

Chociaż jest to bardzo potężne narzędzie, niektórzy uważają, że interfejs, zwłaszcza w przypadku naprawdę złożonych ankiet, nie jest tak elegancki ani nowoczesny, jak w przypadku niektórych nowszych, skoncentrowanych na wyglądzie kreatorów formularzy dostępnych na rynku

Jego główną zaletą są zdecydowanie ankiety, więc jeśli potrzebujesz tylko bardzo prostego narzędzia do tworzenia formularzy, może to być nieco zbyt rozbudowane rozwiązanie

Ceny SurveyMonkey

Plan Free

Standardowy abonament miesięczny: od 99 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Notatka: Więcej płatnych planów rocznych jest dostępnych na stronie

Oceny i recenzje SurveyMonkey

G2 : 4,4/5 (ponad 23 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 10 000 recenzji)

Co mówią o SurveyMonkey prawdziwi użytkownicy?

Opinia użytkownika:

Szkoda, że nie ma większego wsparcia AI. Z tego, co do tej pory wypróbowałem, opcje AI są pomocne na początku, ale po utworzeniu szablonu nie jest łatwo dostosować go lub wprowadzić poprawki w podpowiedziach AI.

Szkoda, że nie ma większego wsparcia AI. Z tego, co do tej pory wypróbowałem, opcje AI są pomocne na początku, ale po utworzeniu szablonu nie jest łatwo dostosować go lub wprowadzić poprawki w podpowiedzi AI.

7. Formstack Forms (najlepszy wybór dla bezpiecznych formularzy zgodnych z przepisami)

za pośrednictwem Formstack

Czy bezpieczeństwo danych i zgodność z przepisami są dla Ciebie absolutną koniecznością? W takim razie Formstack Forms jest doskonałym rozwiązaniem. Platforma ta została stworzona z myślą o ochronie poufnych informacji i posiada certyfikaty zgodności z HIPAA i PCI, dzięki czemu jest nieoceniona w sektorze opieki zdrowotnej, finansowym i prawnym.

To coś więcej niż tylko tworzenie formularzy — to narzędzie, które umożliwia zespołom operacyjnym i przedsiębiorstwom tworzenie inteligentnych cykli pracy, w których zebrane dane automatycznie wyzwalają kolejne kroki, podpisy elektroniczne lub generowanie dokumentów. Formstack stanowi poważną aktualizację w stosunku do Tally Forms, zapewniając nie tylko bezpieczeństwo formularzy, ale także ich głęboką integrację z kluczowymi procesami biznesowymi.

Najlepsze funkcje formularzy Formstack

Zapewnij najwyższy poziom bezpieczeństwa danych i zgodność z normami branżowymi, takimi jak HIPAA i RODO

Zautomatyzuj złożone cykle pracy za pomocą wyzwalaczy, aby wysyłać powiadomienia, generować dokumenty itp.

Wykorzystaj wnikliwą analizę formularzy, aby wskazać dokładne punkty, w których użytkownicy rezygnują

Generuj automatycznie dopracowane, wstępnie wypełnione dokumenty lub umowy na podstawie przesłanych formularzy

Wprowadź szczegółowe ustawienia dostępu i uprawnień użytkowników, umożliwiające bezpieczną współpracę zespołową

Ograniczenia formularzy Formstack

Pomimo wysokiej funkcjonalności, niektórzy użytkownicy uważają, że ogólny wygląd platformy i interfejs użytkownika są mniej nowoczesne i intuicyjne

Pełna obsługa niestandardowych domen dla bezpośrednich adresów URL formularzy jest ograniczona głównie do subdomen (twojafirma.formstack.com)

Ceny formularzy Formstack

14-dniowa bezpłatna wersja próbna

Formularze: Od 99 USD/miesiąc

Pakiet: Od 299 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje formularzy Formstack

G2 : 4,3/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4/5 (ponad 100 recenzji)

Co mówią o formularzach Formstack Forms użytkownicy w prawdziwym życiu?

Opinia użytkownika:

Formstack wdrożył rygorystyczne środki bezpieczeństwa w celu ochrony wrażliwych danych, niezależnie od tego, czy są one gromadzone, udostępniane czy przechowywane. Hasła bezpieczeństwa mogą być używane do szyfrowania danych i gwarantowania, że tylko osoby posiadające odpowiednie uprawnienia mają dostęp do określonych danych. Dodatkowo wprowadzono zatwierdzanie cyklu pracy, dzięki czemu użytkownicy mogą uzyskać dostęp do formularza wyłącznie poprzez autoryzowane wejścia. Dzięki temu użytkownicy mogą ściśle monitorować i śledzić każdy wpis w formularzu.

Formstack wdrożył rygorystyczne środki bezpieczeństwa w celu ochrony wrażliwych danych, niezależnie od tego, czy są one gromadzone, udostępniane czy przechowywane. Hasła bezpieczeństwa mogą być używane do szyfrowania danych i gwarantowania, że tylko osoby posiadające odpowiednie uprawnienia mają dostęp do określonych danych. Dodatkowo wprowadzono zatwierdzanie cyklu pracy, dzięki czemu użytkownicy mogą uzyskać dostęp do formularza wyłącznie poprzez autoryzowane dane wejściowe. Dzięki temu użytkownicy mogą ściśle monitorować i śledzić każdy wpis w formularzu.

8. Zoho Forms (najlepszy do tworzenia zintegrowanych formularzy w pakiecie Zoho Business Suite)

za pośrednictwem Zoho Forms

Zoho Forms może wydawać się rozszerzeniem istniejących operacji biznesowych, zwłaszcza jeśli korzystasz już z innych produktów Zoho. Najlepiej sprawdza się jako część większego ekosystemu, zaprojektowanego tak, aby zapewnić płynny przepływ danych między narzędziami CRM, marketingowymi i wsparcia.

W porównaniu z podstawowymi możliwościami wielu alternatyw dla Tally Forms, narzędzie oferuje bogaty zestaw funkcji, takich jak formularze wielostronicowe, opcje zapisywania i wznawiania dla respondentów oraz złożoną logikę warunkową, która pozwala tworzyć wysoce dynamiczne i przyjazne dla użytkownika formularze.

Najlepsze funkcje Zoho Forms

Twórz formularze dostosowane do urządzeń mobilnych, które dostosowują się do każdego urządzenia, a nawet przechwytują dane w trybie offline

Ustal zaawansowane cykle pracy zatwierdzania przesłanych formularzy

Ułatw bezpieczne pobieranie płatności dzięki natywnej integracji z popularnymi bramkami płatniczymi, w tym PayPal

Szeroko dostosuj formularze dzięki szerokiemu zakresowi motywów, niestandardowych kolorów, unikalnych czcionek i niestandardowych domen

Otrzymuj natychmiastowe powiadomienia przez e-mail, Slack lub inne kanały za każdym razem, gdy zostaną przesłane nowe formularze

Ograniczenia Zoho Forms

Łączenie z aplikacjami innych firm, które nie są częścią Zoho, może czasami być mniej proste lub wymagać więcej wysiłku w porównaniu z uniwersalnie zintegrowanymi kreatorami formularzy

Niektóre typy pól lub konkretne scenariusze użytkowania mogą napotkać ograniczenia dotyczące liczby znaków lub rozmiaru danych, co może mieć wpływ na bardzo niszowe lub złożone potrzeby w zakresie gromadzenia danych

Ceny Zoho Forms

Plan Free

Podstawowy: 12 USD/miesiąc

Standard: 30 USD/miesiąc

Profesjonalna: 60 USD/miesiąc

Premium: 110 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Zoho Forms

G2 : 4,4/5 (ponad 160 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 120 recenzji)

Co mówią o Zoho Forms użytkownicy w prawdziwym życiu?

Opinia użytkownika:

System Zoho jest ogólnie bardzo zagmatwany, ponieważ większość narzędzi wymaga dodatkowej opłaty. Podczas wdrażania formularza Zoho mieliśmy duże problemy ze stronami docelowymi Zoho, a także z kontami osobistymi i służbowymi klientów. W rezultacie klienci musieli płacić dwa razy za tę samą usługę, ponieważ nie mogliśmy połączyć konta osobistego z kontem CRM, które było powiązane z kontem służbowym.

System Zoho jest ogólnie bardzo zagmatwany, ponieważ większość narzędzi wymaga dodatkowej opłaty. Podczas wdrażania formularza Zoho mieliśmy duże problemy ze stronami docelowymi Zoho, a także z kontami osobistymi i służbowymi klientów. W rezultacie klient musiał zapłacić dwa razy za tę samą usługę, ponieważ nie mogliśmy połączyć konta osobistego z kontem CRM, które było powiązane z jego kontem służbowym.

9. Formsite (najlepszy do tworzenia bezpiecznych formularzy)

za pośrednictwem Formsite

Jeśli chodzi o bezpieczne gromadzenie danych i sprawne wykorzystanie ich w ramach obecnych ustawień biznesowych, Formsite to nazwa, na której możesz polegać. Ta platforma nie jest nowością na scenie tworzenia formularzy; to doświadczony weteran znany z priorytetowego traktowania najwyższej klasy funkcji bezpieczeństwa, takich jak szyfrowanie SSL i zgodność z PCI, które są absolutnie niezbędne dla firm przetwarzających poufne informacje.

To narzędzie jest inteligentnym wyborem dla kierowników operacyjnych i rozwijających się firm, zapewniającym praktyczne podejście do bezpiecznego, funkcjonalnego i zintegrowanego przechwytywania danych.

Najlepsze funkcje Formsite

Projektuj profesjonalne formularze za pomocą prostego kreatora typu „przeciągnij i upuść”

Wybierz spośród ponad 50 wszechstronnych typów elementów i zastosuj szerokie możliwości dostosowywania, aby uzyskać precyzyjny układ

Zapewnij solidne bezpieczeństwo danych i zgodność z przepisami dzięki funkcjom takim jak szyfrowanie SSL, zapobieganie spamowi CAPTCHA i opcjonalna zgodność z HIPAA (w planach Enterprise)

Skorzystaj z funkcji „Zapisz i wróć”, aby zapisać częściowo przesłane formularze i umożliwić użytkownikom ich wypełnienie w dogodnym dla nich czasie

Generuj wnikliwe raporty wizualne bezpośrednio ze zebranych danych, korzystając z wbudowanych wykresów i tabel oraz łatwych opcji eksportu

Limity serwisu Formsite

Opcje dostosowywania wyglądu, zwłaszcza bez zaawansowanej wiedzy na temat CSS, mogą być nieco ograniczone

Niektórzy użytkownicy zgłaszali ograniczenia w funkcjonalności aplikacji mobilnej lub nieoptymalną responsywność projektu na niektórych urządzeniach mobilnych

Integracja z mniej popularnymi lub wysoce wyspecjalizowanymi platformami innych firm może wymagać niestandardowej pracy API, co zwiększa złożoność niszowych ustawień

Ceny Formsite

14-dniowa wersja próbna

Osobiste: 24 USD/miesiąc

Profesjonalna: 39 USD/miesiąc

Business: 69 USD/miesiąc

Business Plus: 99 USD/miesiąc

Enterprise: 249 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Formsite

G2 : 4,4/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 40 recenzji)

Co mówią o Formsite prawdziwi użytkownicy?

Opinia użytkownika:

Bardzo łatwy w użyciu i integruje się z Slackiem i innym oprogramowaniem. Pomaga we wszystkim, od formularzy zamówień sprzedaży po gromadzenie informacji.

Bardzo łatwy w użyciu i integruje się z Slackiem i innym oprogramowaniem. Pomaga we wszystkim, od formularzy zamówień sprzedaży po gromadzenie informacji.

10. Cognito Forms (najlepszy do formularzy z zaawansowanymi obliczeniami)

za pośrednictwem CognitoForms

Jeśli Twoja praca wymaga skomplikowanych obliczeń, zawiłej logiki lub dynamicznej interakcji danych w formularzach, Cognito Forms może być idealnym rozwiązaniem. Ta platforma to solidny wybór dla menedżerów produktu, kierowników operacyjnych lub samodzielnych przedsiębiorców, którzy potrzebują narzędzia do tworzenia formularzy, które potrafi więcej niż tylko zbierać podstawowe dane.

Wyróżnia się tworzeniem inteligentnych formularzy, które mogą obsłużyć wszystko, od kalkulatorów cenowych po szczegółowe formularze zamówień z logiką warunkową i powtarzającymi się sekcjami.

Najlepsze funkcje Cognito Forms

Twórz formularze z zaawansowanymi niestandardowymi obliczeniami, dynamicznymi cenami, automatycznym punktowaniem itp.

Wyzwalaj zadania następcze, wysyłaj powiadomienia i kieruj dane do zatwierdzenia bezpośrednio z poziomu platformy

Umożliwia użytkownikom dodawanie wielu wpisów (np. kilku uczestników, wielu produktów)

Wykorzystaj podpisy elektroniczne do zbierania prawnie wiążących zatwierdzeń lub umów

Zapewnij bezpieczne portale samoobsługowe, na których użytkownicy zewnętrzni mogą przeglądać swoje poprzednio przesłane dokumenty

Zapewnij bezpieczeństwo danych i zgodność z przepisami dzięki funkcjom takim jak gotowość do spełnienia wymogów HIPAA

Ograniczenia Cognito Forms

Możliwości dostosowania wyglądu do własnych potrzeb mogą być mniej elastyczne niż w przypadku niektórych konkurencyjnych produktów, co może utrudniać osiągnięcie wysoce unikalnego lub spersonalizowanego wyglądu marki bez zaawansowanego CSS

Plan Free stanowi dobry punkt wyjścia, ale szybko staje się ograniczony dla aktywnych użytkowników, szczególnie pod względem przestrzeni dyskowej i dostępności zaawansowanych funkcji

Niektórzy użytkownicy wyrazili chęć posiadania większej liczby wbudowanych szablonów dostosowanych do konkretnych branż niszowych, wykraczających poza ogólną ofertę

Ceny Cognito Forms

Plan Free

Pro: 19 USD/miesiąc

Team: 39 USD/miesiąc

Enterprise: 129 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Cognito Forms

G2 : 4,5/5 (ponad 80 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 100 recenzji)

Co mówią o Cognito Forms użytkownicy w prawdziwym życiu?

Opinia użytkownika:

Możliwości tego narzędzia są niemal nieograniczone – można go używać jako listy rzeczy do zrobienia, metody gromadzenia danych, przechowywania, dokumentowania itp.

Możliwości tego narzędzia są niemal nieograniczone – można go używać jako listy rzeczy do zrobienia, metody gromadzenia danych, przechowywania, dokumentowania itp.

