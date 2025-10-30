11 najlepszych AI, które słuchają i robią notatki w 2025 roku

Robienie notatek nie oznacza już bazgrania w notatniku lub gorączkowego pisania na klawiaturze, próbując nadążyć za rozmową.

Dzięki AI, która słucha i robi notatki, możesz w pełni zaangażować się w spotkania, wykłady lub sesje burzy mózgów, podczas gdy technologia zajmie się ciężką pracą. Narzędzia te transkrybują rozmowy w czasie rzeczywistym, podsumowują kluczowe punkty i automatycznie organizują notatki.

I nie jest to tylko moda. Według ClickUp Insights 88% respondentów korzysta z AI w jakiejś formie, a ponad połowa (55%) korzysta z narzędzi AI kilka razy dziennie. Asystenci spotkań i aplikacje do sporządzania notatek ze spotkań oparte na sztucznej inteligencji należą do najczęściej stosowanych rozwiązań.

W tym blogu zebraliśmy najlepsze narzędzia AI do sporządzania notatek, które pomagają profesjonalistom i studentom na zawsze porzucić ręczne sporządzanie notatek.

Czego należy szukać w AI, która słucha i robi notatki?

Nie wszystkie narzędzia AI do sporządzania notatek są takie same.

Niektóre z nich po prostu transkrybują wirtualne spotkania, podczas gdy inne przekształcają nieustrukturyzowane dyskusje zespołu w zwięzłe podsumowania spotkań, podkreślają kluczowe elementy i zgrabnie integrują wszystko z Twoim cyklem pracy.

Oto kilka rzeczy, o których warto pamiętać przy wyborze odpowiedniej AI, która słucha i robi notatki:

Transkrypcja w czasie rzeczywistym: wybierz narzędzie o wysokiej dokładności transkrypcji, zwłaszcza jeśli Twoje spotkania przebiegają szybko lub uczestniczy w nich wielu mówców z różnymi akcentami.

Inteligentne streszczanie: wybierz narzędzie, które nie tylko transkrybuje, ale także rejestruje kluczowe wnioski, decyzje, zależności i kolejne kroki.

Integracja z przepływem pracy: poszukaj narzędzi, które synchronizują się z Twoim kalendarzem, menedżerem zadań i platformą dokumentacyjną, dzięki czemu notatki ze spotkań staną się częścią szerszego procesu.

Wyszukiwalna baza wiedzy: Wybierz oprogramowanie, które ułatwia organizowanie i wyszukiwanie notatek w ramach wydajnych ustawień Wybierz oprogramowanie, które ułatwia organizowanie i wyszukiwanie notatek w ramach wydajnych ustawień zarządzania wiedzą osobistą

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i neutralny wobec dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Najlepsza AI, która słucha i robi notatki – przegląd

Oto krótkie zestawienie najlepszych aplikacji do sporządzania notatek, dzięki któremu możesz szybko porównać funkcje AI, ceny i zastosowania.

Nazwa narzędzia Najlepsze dla Najważniejsze funkcje Ceny* ClickUp Kompleksowe zarządzanie zadaniami, dokumentami i spotkaniami • AI Notetaker z podsumowaniami w czasie rzeczywistym • Zintegrowane z zadaniem ClickUp i dokumentem • Scentralizowane notatki ze spotkań dzięki ClickUp Brain Free Forever; dostępne niestandardowe opcje dostosowywania dla przedsiębiorstw. Otter. ai Transkrypcja i napisy w czasie rzeczywistym • Transkrypcje na żywo z identyfikacją mówców • Otter AI Chat do natychmiastowych pytań i odpowiedzi • Automatyzacja przechwytywania slajdów podczas spotkań Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 16,99 USD/użytkownik/miesiąc. Fireflies Podsumowania spotkań sprzedażowych i wewnętrznych • Transkrypcja i wyszukiwanie oparte na AI • Analiza i inteligencja konwersacji • Integracja z CRM i kalendarzem Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 18 USD/użytkownik/miesiąc Avoma Zespoły ds. przychodów i spotkania z klientami • Notatki w czasie rzeczywistym i analiza spotkań • Synchronizacja CRM i wideo • Informacje o transakcjach i narzędzia coachingowe Płatne plany zaczynają się od 29 USD/użytkownik/miesiąc Notta Lekkie narzędzie do robienia notatek i wielojęzycznych spotkań • Transkrypcja w czasie rzeczywistym w ponad 100 językach • Podsumowania AI z wykrywaniem słów kluczowych • Przesyłanie plików i niestandardowe słownictwo Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 13,49 USD/użytkownik/miesiąc Tactiq Teams korzystające z Google Meet i Zoom • Pasek boczny z transkrypcją na żywo podczas spotkań • Natychmiastowe zaznaczanie i udostępnianie notatek • Eksport do Dokumenty Google i Notion Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 12 USD/użytkownik/miesiąc Sembly Współpraca zespołowa z analizą rozmów • Podsumowania spotkań i spostrzeżenia generowane przez AI • Wspólne obszary robocze do udostępniania notatek • Wyodrębnianie zadań i elementów do wykonania Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 15 USD/użytkownik/miesiąc Krisp Redukcja szumów podczas sporządzania notatek • Eliminacja szumów i echa • Asystent spotkań AI z automatycznymi streszczeniami • Analiza czasu rozmowy i spotkań Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 16 USD/użytkownik/miesiąc Fathom Free notatki AI dla Zoom i Google Meet • Podsumowania spotkań generowane przez AI • Notatki automatycznie porządkowane według tematów • Integracja z CRM i wyszukiwanie transkrypcji Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 20 USD/użytkownik/miesiąc MeetGeek Rozmowy wideo z analizami i automatyzacją • Podsumowania AI i najważniejsze fragmenty transkrypcji • Automatyczne udostępnianie w Slack, Notion i HubSpot • Śledzenie słów kluczowych i analityka Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 19 USD/użytkownik/miesiąc Jamie AI Szybkie generowanie notatek niezależne od języka • Nie wymaga rejestracji bota • Działa na różnych platformach • Podsumowania AI dostarczane natychmiast po spotkaniu Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od około 28 USD miesięcznie

Najlepsza AI, która słucha i robi notatki

Omówmy szczegółowo każdą aplikację AI do sporządzania notatek.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do kompleksowego zarządzania zadaniami, dokumentami i spotkaniami)

Zachowaj notatki ze spotkań, zadania i rozmowy w połączeniu dzięki ClickUp

Jako pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji, ClickUp jest centrum dowodzenia, które pozwala przekształcić rozmowy w możliwe do śledzenia elementy.

Na początek kalendarz ClickUp inteligentnie wyszukuje najlepsze terminy dla Twojego zespołu, eliminując konieczność ręcznego planowania spotkań. Niezależnie od tego, czy chodzi o cykliczne spotkania, czy jednorazowe rozmowy strategiczne, możesz ustawić spotkania bezpośrednio ze swojego obszaru roboczego, a ClickUp zajmie się logistyką.

Poproś ClickUp Brain o zaplanowanie spotkań za Ciebie!

Niezależnie od tego, czy chodzi o cykliczne spotkania, czy jednorazowe rozmowy strategiczne, sztuczna inteligencja ClickUp AI Notetaker automatycznie dołącza do spotkań w Zoom, Google Meet lub Microsoft Teams, zapewniając zakończone podsumowanie spotkania wraz z nagraniem audio, głównymi punktami spotkania w skrócie oraz listą kontrolną działań, aby wyjaśnić obowiązki i zapewnić płynny przebieg spotkania.

Otrzymasz również pełny zapis rozmowy, który możesz rozwinąć i przejrzeć w razie potrzeby, wraz z zakończonym nagraniem audio, idealnym do szybkiego odtworzenia lub nadrobienia zaległości, jeśli przegapiłeś spotkanie.

Twórz dokładne transkrypcje spotkań dzięki ClickUp AI Notetaker

Ale to nie wszystko. ClickUp Brain, potężna sieć neuronowa ClickUp, może tłumaczyć notatki ze spotkań na dowolny język, wyodrębniać działania do wykonania, przekształcać je w zadania i łączyć je z istniejącymi osiami czasu projektów.

Może również odkrywać spostrzeżenia z poprzednich rozmów, ponieważ transkrypcje można przeszukiwać w ClickUp. W ten sposób możesz skupić się na rozmowie, a ClickUp zajmie się dokumentacją i dalszymi działaniami.

Zadaj konkretne pytania dotyczące transkrypcji spotkań i uzyskaj wyczerpującą odpowiedź dzięki ClickUp Brain

Wszystkie notatki ze spotkań są automatycznie zapisywane w ClickUp Dokument i można do nich łatwo uzyskać dostęp za pośrednictwem kalendarza lub hub Docs. Chcesz zapisywać bieżące dyskusje? Stwórz wewnętrzną bazę wiedzy. Wolisz uporządkowane formaty? Wypróbuj szablon notatek ze spotkań do codziennych spotkań lub aktualizacji dla klientów.

Ale to nie wszystko. W ClickUp cały cykl pracy — w tym czaty i komentarze do zadań — można natychmiast przekształcić w zadania ClickUp. Niezależnie od tego, czy przeprowadzasz burzę mózgów na kanale czatu w ClickUp, zostawiasz opinię na temat dokumentu, czy omawiasz kolejne kroki w komentarzu do zadania, każda rozmowa w obszarze roboczym może zostać zrealizowana.

Wystarczy jedno kliknięcie, aby przekształcić dowolną wiadomość lub komentarz w zadanie, które można śledzić, przypisać je odpowiedniej osobie i ustawić terminy. To ujednolicone podejście oznacza, że każda dyskusja, decyzja i pomysł — niezależnie od tego, gdzie mają miejsce — mogą być rejestrowane, śledzone i realizowane w ClickUp. Twój zespół może płynnie przechodzić od rozmowy do działania, utrzymując projekty na właściwym torze i zapewniając wszystkim spójność działań.

Chcesz zobaczyć, jak ClickUp AI Notetaker pomaga zwiększyć wydajność spotkań? Obejrzyj ten wideo ⬇️

Najlepsze funkcje ClickUp

Kalendarz oparty na sztucznej inteligencji: automatycznie planuj bloki pracy, synchronizuj wszystkie wydarzenia, zadania i notatki oraz płynnie współpracuj, mając widoczność w dostępności członków zespołu dzięki kalendarzowi ClickUp.

Integracja pracy i czatu : połącz dyskusje z odpowiednimi zadaniami i dokumentami za pomocą ClickUp Chat i zamień dowolną wiadomość w zadanie z tytułem, opisem i linkami automatycznie wypełnionymi przez ClickUp Brain.

Automatyzacja przepływu pracy: wybierz z bogatej biblioteki gotowych przepływów pracy: przypisuj zadania, zmieniaj statusy, przenoś listy, wysyłaj e-maile i nie tylko dzięki : wybierz z bogatej biblioteki gotowych przepływów pracy: przypisuj zadania, zmieniaj statusy, przenoś listy, wysyłaj e-maile i nie tylko dzięki ClickUp Automations

Limitacje ClickUp

Szeroki zestaw funkcji może początkowo przytłaczać nowych użytkowników.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

ClickUp jest bardzo przydatny nawet jako zwykła lista rzeczy do zrobienia! Początkowo byłem przekonany, że wolę notatki pisemne, ale bardzo podoba mi się możliwość układania wszystkiego według własnych preferencji, zmiany terminów i załączania plików do zadań itp. Dzięki temu nic nie zostanie zapomniane, ponieważ wszystko znajduje się w jednym miejscu.

ClickUp jest bardzo przydatny nawet jako zwykła lista rzeczy do zrobienia! Początkowo byłem przekonany, że wolę notatki pisemne, ale bardzo podoba mi się możliwość układania wszystkiego według własnych preferencji, zmiany terminów i załączania plików do zadań itp. Dzięki temu nic nie zostanie zapomniane, ponieważ wszystko znajduje się w jednym miejscu.

💟 Bonus: Brain MAX to oparty na AI towarzysz na pulpicie, który zmienia sposób rejestrowania informacji dzięki zaawansowanym funkcjom zamiany głosu na tekst. Po prostu wypowiedz swoje myśli, sesje spotkań lub sesje burzy mózgów, a Brain MAX będzie słuchać w czasie rzeczywistym, natychmiast transkrybując Twoje słowa na uporządkowane, możliwe do przeszukiwania notatki. Dzięki głębokiej integracji z Twoim obszarem roboczym może automatycznie łączyć notatki z odpowiednimi zadaniami, projektami lub kontaktami, zapewniając, że nic nie zostanie utracone ani zapomniane. Niezależnie od tego, czy jesteś na spotkaniu, podczas rozmowy telefonicznej, czy po prostu głośno myślisz, Brain MAX sprawia, że robienie notatek jest łatwe, dokładne i zawsze zsynchronizowane z Twoim cyklem pracy.

2. Otter. ai (najlepsze rozwiązanie do transkrypcji spotkań w czasie rzeczywistym i współpracy zespołowej)

za pośrednictwem Otter.ai

Bezpłatna AI Otter do sporządzania notatek słucha Twoich rozmów w Zoom, Google Meet i Microsoft Teams, a następnie natychmiast tworzy inteligentne notatki ze spotkań, które można edytować, przeszukiwać i udostępniać.

Dzięki botowi „OtterPilot” płynnie integruje się z głównymi platformami wideokonferencyjnymi, automatycznie dołączając do rozmów w celu rejestrowania transkrypcji na żywo z oznaczeniem czasu i automatyczną identyfikacją mówców. Platforma wyróżnia się pod względem wydajności po spotkaniu, generując zwięzłe podsumowania AI, zaznaczając elementy do wykonania i oferując wspólną przestrzeń roboczą, w której członkowie zespołu mogą edytować transkrypcje.

Możesz również dodawać komentarze i udostępniać najważniejsze informacje bezpośrednio w narzędziach takich jak Slack, Notion i Salesforce, jednocześnie ucząc się niestandardowego słownictwa w celu poprawy dokładności.

Najlepsze funkcje Otter.ai

Uzyskaj dostęp do transkrypcji na żywo dla Zoom, Google Meet i Microsoft Teams, pomagając uczestnikom śledzić rozmowy na bieżąco.

Skorzystaj z funkcji automatycznego przechwytywania slajdów i kluczowych elementów wizualnych wyświetlanych podczas wirtualnych spotkań i odwołuj się do nich w razie potrzeby.

Stwórz scentralizowane repozytorium wszystkich swoich spotkań z funkcją wyszukiwania słów kluczowych w transkrypcjach, dzięki czemu odnajdywanie informacji będzie niezwykle szybkie.

Ograniczenia Otter.ai

Aplikacja mobilna wydaje się mieć limit w porównaniu z pełnym pakietem na komputery stacjonarne, zwłaszcza jeśli chodzi o edycję lub oznaczanie notatek.

Ceny Otter. ai

Podstawowe: Free

Pro: 16,99 USD za użytkownika miesięcznie

Biznes: 30 USD za użytkownika miesięcznie

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Otter. ai

G2: 4,3/5 (ponad 290 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 90 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Otter.ai w praktyce?

Recenzja G2 mówi:

Podoba mi się, jak Otter AI przegląda cały zapis spotkania i podsumowuje wszystkie kluczowe punkty rozmowy, a jeśli czegoś nie ma na liście, można edytować sekcję podsumowania, aby to dodać.

Podoba mi się, jak Otter AI przegląda cały zapis spotkania i podsumowuje wszystkie kluczowe punkty rozmowy, a jeśli czegoś nie ma na liście, można edytować sekcję podsumowania, aby to dodać.

3. Fireflies (najlepsze rozwiązanie do przeszukiwania rozmów i kompatybilności między platformami)

za pośrednictwem Fireflies

Fireflies jest przeznaczony dla zespołów poszukujących asystenta spotkań opartego na AI, który wykracza poza zwykłe generowanie notatek. To narzędzie słucha Twoich spotkań, transkrybuje je z dużą dokładnością i zapewnia przeszukiwalne transkrypcje, które pozwalają powrócić do rozmów nawet po kilku dniach lub miesiącach.

Fireflies wyróżnia się głęboką inteligencją konwersacyjną i potężną funkcją „Ask Fred”, która wykorzystuje funkcjonalność opartą na GPT, aby umożliwić użytkownikom czatowanie na temat zawartości spotkania, natychmiastowe uzyskiwanie odpowiedzi, wyodrębnianie kluczowych szczegółów lub generowanie treści uzupełniających, takich jak e-mail lub posty w mediach społecznościowych.

Oprócz automatycznej transkrypcji i podsumowań AI, Fireflies zapewnia dogłębną analizę, która śledzi czas wypowiedzi i nastroje rozmówców, a także funkcję Topic Trackers do monitorowania określonych słów kluczowych. Dzięki temu jest to niezawodne narzędzie dla zespołów sprzedaży, marketingu i rekrutacji, które pozwala analizować rozmowy, automatycznie rejestrować dane w systemach CRM, takich jak Salesforce i HubSpot, oraz uzyskiwać praktyczne informacje na podstawie rozmów telefonicznych.

Najlepsze funkcje Fireflies

Uzyskaj wsparcie dla spotkań na wielu platformach, takich jak Zoom, Google Meet, Webex i inne, co pozwoli zespołom korzystającym z różnych narzędzi pozostać w synchronizacji.

Korzystaj z inteligentnych funkcji wyszukiwania, aby odkrywać trendy, powtarzające się tematy lub decyzje podejmowane podczas rozmów telefonicznych.

Zautomatyzuj tworzenie podsumowań spotkań opartych na AI i organizuj notatki w sekcje, takie jak działania, pytania i zadania, aby szybko realizować działania następcze po spotkaniu.

Limit Fireflies

Dokładność transkrypcji może się różnić w hałaśliwym otoczeniu lub gdy wielu rozmówców przerywa sobie nawzajem.

Ceny Fireflies

Free

Pro: 18 USD za użytkownika miesięcznie

Biznes: 29 USD za użytkownika miesięcznie

Enterprise: 39 USD za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Fireflies

G2: 4,8/5 (ponad 700 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co o Fireflies mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Fireflies po cichu dołącza do każdej rozmowy, transkrybuje ją z zaskakującą dokładnością, a następnie tworzy elementy do wykonania, podsumowania, a nawet notatki dotyczące poszczególnych rozmówców — bez żadnego wysiłku z mojej strony. Funkcje wyszukiwania AI i Smart Highlights są szczególnie przydatne, gdy potrzebuję w ciągu kilku sekund przypomnieć sobie dyskusje sprzed kilku tygodni.

Fireflies po cichu dołącza do każdej rozmowy, transkrybuje ją z zaskakującą dokładnością, a następnie tworzy elementy do wykonania, podsumowania, a nawet notatki dotyczące poszczególnych rozmówców — bez żadnego wysiłku z mojej strony. Funkcje wyszukiwania AI i Smart Highlights są szczególnie przydatne, gdy potrzebuję w ciągu kilku sekund przypomnieć sobie dyskusje sprzed kilku tygodni.

👀 Czy wiesz, że... Najstarsze notatki w historii zostały wyryte na glinianych tabliczkach w Mezopotamii ponad 5000 lat temu. Starożytni skrybowie byli w zasadzie pierwszymi osobami sporządzającymi notatki!

4. Avoma (najlepsze rozwiązanie dla zespołów sprzedaży i powodzenia klienta, które potrzebują uporządkowanych informacji dotyczących spotkań)

za pośrednictwem Avoma

Avoma wykracza poza zwykłą aplikację AI do sporządzania notatek, oferując bogate, kontekstowe informacje o spotkaniach.

Jego kluczową zaletą jest integracja czterech podstawowych modułów: asystenta spotkań AI do transkrypcji i sporządzania notatek, harmonogramu i routera leadów do rezerwacji i routingu, analizy rozmów do dogłębnej analizy połączeń oraz analizy przychodów do automatyzacji CRM i śledzenia ryzyka transakcji.

Avoma może również generować dostosowane do potrzeb, uwzględniające kontekst karty wyników dla przedstawicieli handlowych, śledzić zgodność z metodologiami sprzedaży (takimi jak MEDDIC/BANT) oraz automatycznie aktualizować pola CRM, zapewniając potężny system do zarządzania kondycją potencjalnych klientów i wydajnością zespołu.

Od podsumowań spotkań opartych na rolach po analizy czasu rozmów — te informacje są dostosowane do potrzeb zespołów sprzedaży, obsługi klienta i produktów. Możesz nawet wprowadzić te informacje do wewnętrznej bazy wiedzy, aby zapewnić spójność działań swojego zespołu.

Najlepsze funkcje Avoma

Pozwól uczestnikom dodawać uwagi w czasie rzeczywistym dzięki funkcji wspólnej edycji notatek na żywo.

Uzyskaj szczegółowe informacje na temat tego, ile każdy uczestnik mówił, dzięki analizie czasu rozmowy generowanej przez /AI, która pomaga menedżerom dostrzec dominujące głosy lub brak zaangażowania.

Włącz natywny CRM, aby synchronizować spostrzeżenia i elementy bezpośrednio z platformami takimi jak Salesforce i HubSpot.

Ograniczenia Avoma

Zaawansowane funkcje są przeznaczone dla zespołów sprzedaży i obsługi klienta, więc freelancerzy lub studenci mogą nie skorzystać z pełnego zestawu funkcji.

Ceny Avoma

Startup: 29 USD miesięcznie/użytkownik

Organizacja: 39 USD miesięcznie/użytkownik

Enterprise: 39 USD miesięcznie/użytkownik (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Avoma

G2: 4,6/5 (ponad 1300 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co o Avoma mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Avoma całkowicie zmieniła naszą organizację. Transkrypcje i podsumowania spotkań oparte na sztucznej inteligencji zapewniają, że opinie klientów są rejestrowane, a kolejne kroki są jasne dla wszystkich. Istnieją natywne integracje z Zoom, HubSpot (naszym obecnym CRM) i innymi narzędziami, które usprawniły nasze procesy pracy, ułatwiając koordynację zespołów i realizację projektów.

Avoma całkowicie zmieniła naszą organizację. Transkrypcje i podsumowania spotkań oparte na sztucznej inteligencji zapewniają, że opinie klientów są rejestrowane, a kolejne kroki są jasne dla wszystkich. Istnieją natywne integracje z Zoom, HubSpot (naszym obecnym CRM) i innymi narzędziami, które usprawniły nasze cykle pracy, ułatwiając koordynację zespołów i realizację projektów.

💡 Porada dla profesjonalistów: Wybierz metodę sporządzania notatek w zależności od swoich celów, stylu i tego, jak szczegółowe mają być notatki: Metoda konspektu : Zapisz główne tematy jako nagłówki, a pod nimi umieść podpunkty.

Metoda Cornella : Podziel stronę na trzy sekcje: Notatki (główna zawartość spotkania), Wskazówki (słowa kluczowe, pytania, zadania do wykonania) i Podsumowanie (najważniejsze wnioski na dole strony)

Metoda tworzenia wykresów: Używaj tabel, aby śledzić, kto co powiedział, terminy lub kategorie (np. Temat | Decyzja | Działanie | Właściciel | Termin wykonania)

5. Notta (najlepsze rozwiązanie do transkrypcji wielojęzycznej i konwersji notatek)

za pośrednictwem Notta

Notta wspiera transkrypcję w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Notta Bot, który może dołączać do spotkań w Zoom, Google Meet, Microsoft Teams i Webex, oferując opcje transkrypcji jedno- i dwujęzycznej.

Wyróżnia się wszechstronnością i obsługą wielu języków, zapewniając wyjątkowe możliwości transkrypcji i tworzenia podsumowań w imponującej liczbie 58 języków, z tłumaczeniem na 42 języki, co czyni go najlepszym wyborem dla globalnych zespołów i komunikacji wielojęzycznej.

Wyróżniające się funkcje Notta obejmują możliwość nagrywania i transkrypcji do pięciu stron internetowych jednocześnie, funkcję tworzenia podsumowań wideo z YouTube za pomocą jednego kliknięcia oraz opcje integracji sprzętu, umożliwiające użytkownikom łatwe przechwytywanie i organizowanie dźwięku z wirtualnych spotkań na żywo, wcześniej nagranych plików, a nawet rozmów osobistych.

Masz możliwość zastosowania szablonów do sporządzania notatek i dodania niestandardowego słownictwa, takiego jak żargon firmowy, aby poprawić dokładność transkrypcji. Transkrypcje można eksportować w wielu formatach, w tym TXT, DOCX, PDF i SRT.

Najlepsze funkcje Notta

Korzystaj z transkrypcji głosowej w czasie rzeczywistym, aby natychmiast rejestrować wypowiedziane słowa, z wsparciem dla ponad 50 języków i dialektów, umożliwiając globalną współpracę

Automatycznie segmentuj transkrypcje, organizując notatki według tematów, co ułatwia przeglądanie długich nagrań

Eksportuj do Notion, Evernote i Word, aby zintegrować swoje notatki z profesjonalnymi cyklami pracy

Brak limitów

Pulpit nawigacyjny na komputerze może wydawać się zagracony, zwłaszcza podczas obsługi wielu nagrań lub nakładających się notatek

Ceny Notta

Free

Pro: 13,49 USD miesięcznie/użytkownik

Biznes: 27,99 USD miesięcznie/użytkownik

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Notta

G2: 4,4/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co o Notta mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Przeciągnij i upuść link do wideo lub plik, aby w ciągu kilku sekund uzyskać zakończone streszczenie wideo. Bardzo podoba mi się to, że mogę przeciągnąć jednocześnie wiele plików (10–20). Następnie konwertuję je do formatu streszczenia YouTube. Używam tego do filmów z kursów i jest to dla mnie niezbędne narzędzie!

Przeciągnij i upuść link do wideo lub plik, aby w ciągu kilku sekund uzyskać zakończone streszczenie wideo. Bardzo podoba mi się to, że mogę przeciągnąć jednocześnie wiele plików (10–20). Następnie konwertuję je do formatu streszczenia YouTube. Używam tego do filmów z kursów i jest to dla mnie niezbędne narzędzie!

6. Tactiq (najlepsze rozwiązanie do tworzenia napisów na żywo i szybkiego eksportowania spotkań)

za pośrednictwem Tactiq

Tactiq wykorzystuje rozszerzenie Chrome do transkrypcji spotkań na żywo, bez konieczności dołączania bota do rozmowy.

Możesz używać podpowiedzi AI, aby wyodrębnić konkretne spostrzeżenia, działania następcze, podsumowania, aktualizacje projektów itp., a nawet zautomatyzować zadania po spotkaniu (udostępnianie podsumowań, aktualizowanie CRM, tworzenie zgłoszeń, synchronizacja spostrzeżeń) w oparciu o wyzwalacze.

Oferuje wsparcie dla transkrypcji w czasie rzeczywistym w Google Meet, Zoom i MS Teams, a jego konfigurowalne „spersonalizowane działania AI” zapewniają możliwość ponownego wykorzystania podpowiedzi.

Ponieważ ten generator notatek AI zapewnia bezpieczeństwo danych dzięki SOC-2 Type II, ISO 27001, GDPR i innym odpowiednim standardom, jest to dobra opcja dla organizacji, które priorytetowo traktują poufność i zgodność z przepisami.

Najlepsze funkcje Tactiq

Uzyskaj transkrypcje spotkań na żywo w Google Meet, Zoom i Microsoft Teams z napisami wyświetlanymi na ekranie

Skorzystaj z funkcji przechwytywania cytatów, aby zapisać kluczowe wypowiedzi podczas rozmów i dodać kontekst, aby później łatwiej je przywołać

Eksportuj do Dokumentów Google i Notion, aby natychmiast połączyć proces sporządzania notatek z procesem dokumentacji

Ograniczenia Tactiq

Nie ma wbudowanego zarządzania zadaniami, więc zarejestrowane elementy nadal trzeba ręcznie przenosić do narzędzi zwiększających wydajność

Ceny Tactiq

Free

Pro: 12 USD miesięcznie/użytkownik

Zespół: 20 USD miesięcznie/użytkownik

Business: 40 USD miesięcznie/użytkownik

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Tactiq

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co o Tactiq mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Jest kilka funkcji, ale moją ulubioną jest, według prawdopodobieństwa, streszczenia tworzone przez AI. Po zakończeniu spotkań Tactiq dostarcza mi krótkie streszczenie, podkreślając kluczowe punkty i elementy do podjęcia. Jest to niesamowite, zwłaszcza gdy mam spotkania jedno po drugim i nie mam czasu na sporządzanie szczegółowych notatek.

Jest kilka funkcji, ale moją ulubioną jest, według prawdopodobieństwa, streszczenia tworzone przez AI. Po zakończeniu spotkań Tactiq dostarcza mi krótkie streszczenie, podkreślając kluczowe punkty i elementy do wykonania. Jest to niesamowite, zwłaszcza gdy mam spotkania jedno po drugim i nie mam czasu na sporządzanie szczegółowych notatek.

📮 ClickUp Insight: 21% respondentów chce wykorzystać AI do osiągnięcia sukcesu zawodowego, stosując ją podczas spotkań, w wiadomościach e-mail i projektach. Chociaż większość aplikacji e-mail i platform do zarządzania projektami ma wbudowaną sztuczną inteligencję jako funkcja, może ona nie być wystarczająco płynna, aby ujednolicić cykl pracy między narzędziami. Ale w ClickUp udało nam się złamać ten kod! Dzięki funkcjom zarządzania spotkaniami opartym na sztucznej inteligencji ClickUp możesz z łatwością tworzyć elementy porządku obrad, rejestrować notatki ze spotkań, tworzyć i przypisywać zadania na podstawie notatek ze spotkań, transkrybować nagrania i nie tylko — dzięki naszym narzędziom AI Notetaker i ClickUp Brain. Połącz je z agentami ClickUp, a otrzymasz potężny zestaw narzędzi! ⭐️ Zaoszczędź nawet 8 godzin spotkań tygodniowo dzięki ClickUp, tak jak nasi klienci z Stanley Security!

7. Sembly (najlepsze do analizy spotkań i śledzenia decyzji)

za pośrednictwem Sembly

Sembly specjalizuje się w dostarczaniu szczegółowych, uporządkowanych podsumowań spotkań opartych na sztucznej inteligencji, kładąc duży nacisk na zarządzanie zadaniami i wiedzę organizacyjną.

Wyróżniające się funkcje obejmują automatyczne rozpoznawanie i wyodrębnianie kluczowych elementów, takich jak decyzje, wymagania, ryzyka i problemy, z transkrypcji, dzięki czemu żadne commit nie zostanie pominięte.

Sembly oferuje również funkcje „czatów wielospotkaniowych” i „artefaktów AI”, które umożliwiają użytkownikom dostęp do całej historii spotkań w celu wyszukiwania informacji z wielu dyskusji. Jest to pomocne narzędzie dla kierowników projektów i programów, którzy muszą śledzić postępy i konsolidować informacje w czasie.

Najlepsze funkcje Sembly

Prześlij pliki audio i wideo o czas trwania do 5 godzin i rozmiarze do 500 MB, aby przetworzyć nagrania spotkań w trybie offline.

Filtruj poprzednie spotkania według uczestników, źródła, słów kluczowych, zakresu dat itp. dzięki zaawansowanej funkcji wyszukiwania.

Grupuj powiązane spotkania w „kolekcje”, aby uzyskać lepszą strukturę, i korzystaj z dostosowywalnych szablonów oraz formatów notatek ze spotkań.

Ograniczenia Sembly

Jego interfejs nie jest najbardziej intuicyjny dla początkujących użytkowników, a krzywa uczenia się może spowolnić wdrażanie nowych zespołów.

Ceny Sembly

Osobiste: Free

Profesjonalny: 15 USD miesięcznie/użytkownik

Zespół: 29 USD miesięcznie/użytkownik

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Sembly

G2: 4,6/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co o Sembly mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Uwielbiam AI Chat. Można przetwarzać notatki ze spotkań, podając podpowiedzi AI Chat. Było to znacznie szybsze i lepsze niż w przypadku człowieka.

Uwielbiam AI Chat. Można przetwarzać notatki ze spotkań, podając podpowiedzi AI Chat. Było to znacznie szybsze i lepsze niż w przypadku człowieka.

🧠 Ciekawostka: Badanie przeprowadzone przez Frontiers in Psychology pokazuje, że pisanie ręczne aktywuje więcej obszarów mózgu i zapewnia wsparcie dla lepszej pamięci w porównaniu z pisaniem na klawiaturze. Dobra wiadomość jest taka, że wiele aplikacji do robienia notatek opartych na AI potrafi teraz rozpoznawać i indeksować niechlujne pismo odręczne, dzięki czemu nawet odręczne notatki można przeszukiwać.

8. Krisp (najlepszy do czystego dźwięku i automatycznej transkrypcji)

za pośrednictwem Krisp

Oprócz transkrypcji rozmów/spotkań i generowania notatek przez AI, Krisp modyfikuje akcent mówcy w czasie rzeczywistym, dzięki czemu słuchacz słyszy bardziej neutralny lub zrozumiały lokalnie akcent.

Najważniejszą i najbardziej cenioną funkcją Krisp jest opatentowana technologia AI, która eliminuje szumy, echo i głosy w tle. Zapewnia ona stałą, wyraźną jakość dźwięku, inteligentnie oddzielając głos użytkownika od praktycznie wszystkich dźwięków otoczenia, w tym stuków klawiatury, hałasów ulicznych i rozmów innych osób.

Działając jako lekkie wirtualne urządzenie audio, Krisp działa płynnie we wszystkich aplikacjach komunikacyjnych bez konieczności stosowania bota lub specjalnego sprzętu. Zaawansowane funkcje, takie jak AI Agent Assist do tworzenia podsumowań spotkań, dopełniają ofertę.

Najlepsze funkcje Krisp

Zapewnij czysty dźwięk dzięki redukcji szumów i echa w czasie rzeczywistym.

Wykorzystaj AI do wyróżnienia słów kluczowych, zadań i punktów dyskusji bez konieczności ręcznego przeglądania całego tekstu.

Po zakończeniu rozmowy uzyskaj zestawienie czasu, jaki każdy z uczestników poświęcił na rozmowę.

Limit Krisp

Skupia się głównie na jakości dźwięku, a w mniejszym stopniu na szczegółowych podsumowaniach spotkań lub generowaniu zadań do wykonania.

Ceny Krisp

Free

Pro: 16 USD miesięcznie/użytkownik

Biznes: 30 USD miesięcznie/użytkownik

Oceny i recenzje Krisp

G2: 4,7/5 (ponad 550 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co o Krisp mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Integruje się płynnie z Zoom, Teams i innymi narzędziami do konferencji, a ustawienia są szybkie i łatwe. Jakość transkrypcji znacznie się poprawiła, funkcja nagrywania wideo jest świetna, a asystent AI w elementach z spotkania jest zawsze trafny!

Integruje się płynnie z Zoom, Teams i innymi narzędziami do konferencji, a ustawienia są szybkie i łatwe. Jakość transkrypcji znacznie się poprawiła, funkcja nagrywania wideo jest świetna, a asystent AI w elementach z spotkania jest zawsze trafny!

💡 Porada dla profesjonalistów: Niektórzy profesjonaliści preferują ustrukturyzowane szablony, podczas gdy inni lubią swobodną formę sporządzania notatek. Nie wiesz, co będzie dla Ciebie odpowiednie? Te metody sporządzania notatek pomogą Ci to ustalić.

9. Fathom (najlepszy do zaznaczania fragmentów o roli i automatycznego rejestrowania danych w CRM)

za pośrednictwem Fathom

Dla kierowników projektów, którzy chcą skrócić czas między zakończeniem spotkania a podjęciem dalszych działań, dobrym rozwiązaniem jest Fathom, ponieważ generuje podsumowania w ciągu około 30 sekund od zakończenia spotkania.

Dostępny jest również interfejs asystenta AI, w którym można zadawać pytania dotyczące nagrań (np. „Co powiedziano na temat X?”) i uzyskać szybkie odpowiedzi.

Oferuje również szeroką integrację, szczególnie dla zespołów sprzedaży i powodzenia, poprzez automatyczną synchronizację nagrań wideo rozmów, transkrypcji i uporządkowanych podsumowań bezpośrednio z platformami CRM, takimi jak Salesforce i HubSpot, wraz z asystentem AI „Ask Fathom” do zadawania zapytań o zawartość spotkań.

Dzięki temu narzędziu AI do sporządzania notatek ze spotkań zespoły mogą tworzyć wspólne, przeszukiwalne repozytorium poprzednich rozmów/transkrypcji, zachowując wiedzę, umożliwiając nowym członkom zespołu nadrobienie zaległości i zapewniając łatwy dostęp do wniosków z różnych spotkań.

Najlepsze funkcje Fathom

Podkreślaj fragmenty spotkania podczas rozmowy lub po jej zakończeniu i udostępniaj je członkom zespołu zamiast udostępniania zakończonego zapisu.

Zadawaj pytania dotyczące spotkania i uzyskaj informacje dzięki znacznikom czasu itp.

Śledź informacje dotyczące konkretnych transakcji (problemy, role zakupowe itp.) i synchronizuj je z CRM, aby dostosować zawartość spotkań do cykli pracy generowania przychodów.

Ograniczony limit

Działa tylko z Zoomem, co może być limitem dla zespołów korzystających z innych platform spotkań, takich jak Google Meet lub MS Teams.

Ceny Fathom

Free

Premium: 20 USD miesięcznie/użytkownik

Zespół: 18 USD miesięcznie/użytkownik

Biznes: 28 USD miesięcznie/użytkownik

Oceny i recenzje Fathom

G2: 5/5 (ponad 5400 recenzji)

Capterra: 5/5 (ponad 790 recenzji)

Co o Fathom mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Fathom sprawia, że sporządzanie notatek ze spotkań jest dziecinnie proste — mogę skupić się na dyskusji, nie martwiąc się o pominięcie jakichkolwiek szczegółów. Automatyczne transkrypcje, streszczenia i funkcje podświetlania pozwalają zaoszczędzić mnóstwo czasu i zapewniają dokładność dalszych działań.

Fathom sprawia, że sporządzanie notatek ze spotkań jest dziecinnie proste — mogę skupić się na dyskusji, nie martwiąc się o pominięcie jakichkolwiek szczegółów. Automatyczne transkrypcje, streszczenia i funkcje podświetlania pozwalają zaoszczędzić mnóstwo czasu i zapewniają dokładność dalszych działań.

10. MeetGeek (najlepsze narzędzie do analizy po spotkaniu i uzyskiwania informacji przydatnych w coachingu)

za pośrednictwem MeetGreek

Dzięki MeetGreek możesz kontrolować, do których spotkań dołącza narzędzie AI: czy do wszystkich spotkań z kalendarza, tylko do tych, które organizujesz, czy też możesz ręcznie zaprosić osobę sporządzającą notatki lub wkleić link do spotkania.

Siła platformy polega na jej zdolności do automatycznego wykrywania rodzaju spotkania (np. sprzedaż, spotkanie zespołu, wdrożenie) i stosowania odpowiedniego, wysoce kontekstowego szablonu podsumowania, dzięki czemu generowane notatki są natychmiast przydatne i możliwe do wykorzystania.

Zapewnia dogłębną analizę dzięki ponad 100 kluczowym wskaźnikom wydajności (KPI) skupiającym się na zaangażowaniu, wydajności i spostrzeżeniach mówców, które menedżerowie mogą wykorzystać do coachingu zespołu.

Aby zapewnić większą prywatność, narzędzie pozwala wybrać, kto otrzyma automatycznie generowane e-maile z podsumowaniem spotkania: wszyscy uczestnicy rozmowy, osoby z domeny Twojej firmy lub tylko Ty.

MeetGeek oferuje również otwarty interfejs API, który umożliwia pobieranie transkrypcji, najważniejszych fragmentów, podsumowań i danych ze spotkań do własnych narzędzi lub uruchamianie cykli pracy za pomocą wyzwalacza.

Najlepsze funkcje MeetGeek

Analizuj punktualność, zaangażowanie i równowagę wypowiedzi w czasie dzięki wskaźnikom wydajności spotkań.

Uzyskaj generowane przez AI podsumowania w ustrukturyzowanych formatach (np. kluczowe punkty, zadania, ryzyka), aby ułatwić sobie działania następcze po spotkaniu.

Wytrenuj narzędzie, używając niestandardowego słownictwa, aby pomóc mu dostosować się do języka Twojej firmy i uzyskać dokładniejsze transkrypcje.

Limit MeetGeek

Interfejs pulpitu może działać nieco wolno podczas spotkań na żywo, zwłaszcza podczas wykonywania wielu zadań jednocześnie.

Ceny MeetGeek

Podstawowe: Free

Pro: 19 USD miesięcznie/użytkownik

Biznes: 39 USD miesięcznie/użytkownik

Enterprise: 59 USD miesięcznie/użytkownik

Oceny i recenzje MeetGeek

G2: 4,6/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o MeetGeek prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Wystarczy, że dopuszczę bota do spotkania, a wszystko inne zostanie załatwione za mnie. Jest bardzo łatwy w użyciu, a dodatki pomagają mi mieć wszystko na oku, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Mam tylko do zrobienia dopuszczenie bota do spotkania, a wszystko inne zostanie załatwione za mnie. Jest bardzo łatwy w użyciu, a dodatki pomagają mi mieć wszystko na oku, jeśli zajdzie taka potrzeba.

11. Jamie AI (najlepsze rozwiązanie do sporządzania notatek ze spotkań bez konieczności nagrywania)

za pośrednictwem Jamie AI

Wiele narzędzi do spotkań wymaga, aby bot dołączył do spotkania, aby przechwycić transkrypcje. Jamie AI unika tego, przechwytując dźwięk za pośrednictwem urządzenia/aplikacji w tle. Dzięki temu jest to solidny wybór do spotkań w polu, rozmów osobistych lub ustawień hybrydowych.

Dzięki temu narzędziu AI do sporządzania notatek zyskujesz scentralizowane hub wszystkich transkrypcji i podsumowań spotkań, które są uporządkowane, łatwe do przeszukiwania i opatrzone tagami.

Koncentruje się na generowaniu wysokiej jakości notatek ze spotkań, przypominających ludzkie notatki, z zaawansowanym wykrywaniem tematów, które dzieli długie dyskusje na uporządkowane, podzielone na rozdziały podsumowania. Projekt stawiający na pierwszym miejscu prywatność, w połączeniu z funkcjami takimi jak inteligentna identyfikacja mówcy i możliwość czatowania z /AI w celu uzyskania natychmiastowych, uwzględniających kontekst odpowiedzi, sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy priorytetowo traktują dyskrecję i przejrzystą, uporządkowaną dokumentację.

Najlepsze funkcje Jamie AI

Otrzymuj przypomnienia z mikrofonu, które dają Ci podpowiedź, aby uruchomić Jamie, gdy rozpocznie się spotkanie.

Zdefiniuj szablony wyglądu podsumowań i łatwo je udostępniaj, nawet osobom, które nie korzystają z Jamie.

Dodaj niestandardowe słownictwo lub żargon dla zespołów technicznych, wielojęzycznych lub specjalistycznych.

Ograniczenia Jamie AI limit

Brak integracji z popularnymi narzędziami, takimi jak Notion lub Slack, co może spowolnić cykl pracy dokumentacji.

Ceny Jamie AI

Free

Standard: ~28 USD (25 EUR) miesięcznie/użytkownik

Pro: ~ 55 USD (47 EUR) miesięcznie/użytkownik

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Jamie AI

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Chcesz zrezygnować z ręcznego sporządzania notatek? Wypróbuj ClickUp.

Istnieje wiele narzędzi AI do sporządzania notatek, które mogą transkrybować spotkania lub streszczać rozmowy.

Niektóre z nich są idealne dla zespołów wielojęzycznych, inne do coachingu lub integracji z CRM. Dobra wiadomość? Masz wiele opcji do wyboru.

Jeśli jednak szukasz czegoś więcej niż tylko kolejnego asystenta AI do spotkań, ClickUp łączy wszystko — notatki, zadania, dokumenty i AI — w jednym miejscu. Dzięki ClickUp AI Notetaker możesz rejestrować podsumowania spotkań, łączyć je ze swoim cyklem pracy i faktycznie realizować zadania bez konieczności przełączania się między narzędziami.

Chcesz przekształcić swoje notatki ze spotkania w działania? Wypróbuj ClickUp za darmo i zobacz, jak zmieni to Twój dzień.

Często zadawane pytania

Tak, AI może słuchać nagrań audio i robić notatki. Nowoczesne narzędzia AI mogą transkrybować wypowiedziane słowa z spotkań, wykładów lub rozmów i automatycznie generować podsumowania lub szczegółowe notatki, ułatwiając rejestrowanie ważnych informacji bez konieczności ręcznego wysiłku.

Tak, istnieje kilka narzędzi AI zaprojektowanych do robienia notatek za Ciebie. Aplikacje te mogą dołączać do spotkań, nagrywać dźwięk, transkrybować rozmowy i dostarczać uporządkowane notatki lub zadania do wykonania, pomagając użytkownikom zachować koncentrację i zaoszczędzić czas poświęcany na ręczne sporządzanie notatek.

Sam ChatGPT nie obsługuje natywnie plików audio, ale po zintegrowaniu z innymi narzędziami lub platformami dostarczającymi transkrypcję audio może pomóc w podsumowaniu lub uporządkowaniu transkrybowanej zawartości w przejrzyste notatki. Niektóre platformy łączą ChatGPT z funkcją rozpoznawania głosu, aby oferować tę funkcjonalność.

Tak, dostępnych jest wiele aplikacji, które mogą słuchać rozmów lub spotkań i automatycznie robić notatki. Przykłady obejmują Otter.ai, Microsoft Teams, Zoom z funkcjami transkrypcji oraz inne narzędzia wspomagające spotkania, które wykorzystują AI do transkrypcji i podsumowywania dyskusji w czasie rzeczywistym.