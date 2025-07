10 najlepszych alternatyw dla Stackby zapewniających inteligentniejsze cykle pracy w 2025 r

Nie da się temu zaprzeczyć — Stackby przyciągnął nas wszystkich od pierwszego wejrzenia. Był przejrzysty, nie wymagał kodowania i wydawał się idealnym pomostem między bazami danych a arkuszami kalkulacyjnymi.

Jednak gdy cykle pracy stają się bardziej złożone, zaczynają pojawiać się pierwsze problemy. Użytkownicy uznali automatyzację za podstawową funkcję, a narzędzie za mniej wydajne niż oczekiwano. Wielu z nich zgłaszało frustrację z powodu braku integracji z innymi narzędziami.

Jeśli Twój obszar roboczy przerosnął możliwości oprogramowania do arkuszy kalkulacyjnych, które miało go uprościć, to zestawienie jest dla Ciebie.

Wybraliśmy kilka potężnych alternatyw, które oferują wszystko to, co Stackby, a nawet więcej. Te alternatywy dla Stackby pomogą Ci uporządkować rozproszone dane, zautomatyzować powtarzalne zadania i zapewnić Twojemu zespołowi przestrzeń do rozwoju bez konieczności przebudowywania wszystkiego od podstaw.

👀 Czy wiesz, że? W debacie na temat baz danych i arkuszy kalkulacyjnych jedną z głównych różnic jest sposób powiązania danych. Podczas gdy arkusze kalkulacyjne obsługują płaskie, liniowe dane, bazy danych umożliwiają tworzenie struktur relacyjnych, co oznacza, że można łączyć różne tabele za pomocą unikalnych identyfikatorów — tak jak w przypadku łączenia zamówień klientów z indywidualnymi profilami. Dzięki temu bazy danych są znacznie wydajniejsze podczas zarządzania złożonymi lub dynamicznymi danymi w wielu kategoriach.

Czego należy szukać w alternatywach dla Stackby?

Jeśli Stackby przestał spełniać Twoje potrzeby lub potrzebujesz bardziej zaawansowanych funkcji i solidnej funkcjonalności, odpowiednia alternatywa może mieć ogromne znaczenie. Jednak nie każda hybryda arkusza kalkulacyjnego i bazy danych będzie odpowiadać Twoim potrzebom w zakresie cyklu pracy.

Oto, co jest najważniejsze przy wyborze zamiennika Stackby:

Elastyczne widoki danych : Wyjdź poza tabele dzięki narzędziom, które obsługują widoki listy, kalendarza, tablicy i galerii — przełączalne za pomocą jednego kliknięcia

Funkcje automatyzacji : Automatyzuj powtarzalne zadania za pomocą wyzwalaczy i akcji, aby zaoszczędzić czas i zminimalizować błędy

Głębokość integracji : płynna synchronizacja z istniejącymi rozwiązaniami technologicznymi, w tym CRM, Slackiem, Gmailem i innymi niezbędnymi aplikacjami

Kontrola uprawnień : Ustaw szczegółowe poziomy dostępu, aby chronić poufne dane i zapewnić bezpieczną, usprawnioną współpracę

Personalizacja: Dodawaj niestandardowe pola, formuły i układy — bez konieczności pisania kodu — aby w pełni spersonalizować obszar roboczy

Zanurzmy się w najlepszych alternatywnych narzędziach do organizacji danych, które spełniają wszystkie te wymagania i wiele więcej.

👀 Czy wiesz, że... Relacyjna baza danych nie jest przeznaczona wyłącznie dla programistów — stanowi podstawę wielu narzędzi bezkodowych, z których już korzystasz. Dzięki organizowaniu danych w połączonych tabelach relacyjne bazy danych umożliwiają śledzenie wszystkiego, od szczegółowych informacji o klientach po aktualizacje projektów, bez powielania danych. To właśnie sprawia, że platformy takie jak ClickUp i Airtable są tak potężne.

Najlepsze alternatywy dla Stackby do zarządzania projektami

Wybraliśmy najlepsze narzędzia programowe podobne do Stackby, które płynnie łączą funkcje bazy danych z zarządzaniem zadaniami i cyklem pracy. Narzędzia te są idealne dla nowoczesnych zespołów, które chcą osiągnąć więcej przy minimalnym wysiłku.

1. ClickUp (najlepszy do kompleksowego zarządzania cyklem pracy)

Śledź i organizuj wszelkiego rodzaju punkty danych w przestrzeni zarządzania pracą za pomocą ClickUp

Pomyśl o platformie do zarządzania pracą ClickUp jako o alternatywie dla Stackby z lepszymi funkcjami współpracy.

ClickUp, aplikacja do wszystkiego w pracy, łączy zarządzanie projektami, śledzenie zadań, zarządzanie dokumentami i współpracę, automatyzację oraz konfigurowalne bazy danych w jednym, zunifikowanym obszarze roboczym opartym na sztucznej inteligencji.

Łatwo edytuj dane zbiorczo za pomocą intuicyjnej bazy danych bez kodowania, utworzonej za pomocą widoku tabeli ClickUp

Widok tabeli ClickUp odzwierciedla prostotę arkuszy kalkulacyjnych, ale jest lepszy dzięki połączonym zadaniom, flagom priorytetów, obliczonym kolumnom i interaktywnym paskom postępu. Możesz go używać do zarządzania kampaniami marketingowymi, organizowania zadań związanych z wprowadzaniem produktów na rynek lub tworzenia lekkiego systemu CRM w jednej lokalizacji.

Prawdziwa magia tkwi w możliwościach dostosowania platformy. Dzięki ponad 15 typom pól niestandardowych, w tym rozwijanym, formułom, walutom i ocenom, to elastyczne narzędzie pozwala zespołom przechwytywać, filtrować i działać na wszelkiego rodzaju danych projektu.

Pobierz darmowy szablon Wykorzystaj szablon arkusza kalkulacyjnego ClickUp, aby usprawnić śledzenie finansów

Szablon arkusza kalkulacyjnego ClickUp ułatwia zespołom przechodzącym z Stackby odtworzenie struktury danych za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Niezależnie od tego, czy zajmujesz się planami rozwoju produktów, czy kalendarzami treści, ten szablon pozwala zaoszczędzić czas potrzebny na ustawienia, oferując jednocześnie zaawansowane funkcje, takie jak scalanie zadań i zagnieżdżone podzadania.

Kolejną wyróżniającą się zaletą jest automatyzacja. Możesz tworzyć reguły przypisywania właścicieli, aktualizowania statusów lub wysyłania alertów, co znacznie zmniejsza nakłady pracy ręcznej.

Wszystko synchronizuje się z kalendarzem, pocztą e-mail i ulubionymi narzędziami innych firm, dzięki czemu ClickUp jest doskonałą alternatywą dla Stackby i poważnym ulepszeniem w zakresie planowania i harmonogramowania projektów.

Chcesz wiedzieć, jak zacząć automatyzację cyklu pracy? To wideo wyjaśnia to w prosty sposób! 👇

Niezależnie od tego, czy jesteś samodzielnym przedsiębiorcą, czy zarządzasz dużymi zespołami wielofunkcyjnymi, przyjazny dla użytkownika interfejs ClickUp dostosowuje się do Twoich potrzeb i skaluje wraz z rozwojem firmy.

Najlepsze funkcje ClickUp

Wyznaczaj cele i śledź OKR za pomocą wbudowanych pulpitów nawigacyjnych

Korzystaj z gotowych szablonów do zarządzania projektami, CRM i planowania treści

Przełączaj widoki tabeli, listy, kalendarza i Gantta, aby uzyskać lepszą perspektywę

Uzyskaj szczegółowe informacje na temat wydajności dzięki śledzeniu czasu

Twórz powtarzające się zadania za pomocą zaawansowanych wyzwalaczy automatyzacji

Importuj dane z Arkuszy Google w kilka sekund

Limity ClickUp

Nieco stroma krzywa uczenia się ze względu na szeroki zakres funkcji

Może wydawać się przytłaczające w prostych zastosowaniach

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,6/5 (ponad 10 300 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 4400 recenzji)

Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 pisze:

Używam tych niestandardowych pól do powiązania danych i automatyzacji ClickUp w celu wdrożenia reguł biznesowych. Mogę zbudować praktycznie WSZYSTKO. Jakby tego było mało, ClickUp posiada API, które może wykonać praktycznie wszystko, co robimy na ekranie. A ja korzystałem z niego BARDZO CZĘSTO.

Używam tych niestandardowych pól do powiązania danych i automatyzacji ClickUp w celu wdrożenia reguł biznesowych. Mogę zbudować praktycznie WSZYSTKO. Jakby tego było mało, ClickUp posiada API, które może wykonać praktycznie wszystko, co robimy na ekranie. A ja korzystałem z niego BARDZO DUŻO.

2. Airtable (najlepsze rozwiązanie dla baz danych bez kodowania z wizualnymi dodatkami)

za pośrednictwem Airtable

Niewiele narzędzi sprawia, że organizowanie danych jest tak płynne i satysfakcjonujące jak Airtable. Łączy w sobie elastyczność arkusza kalkulacyjnego z wrażliwością projektową nowoczesnej aplikacji, dzięki czemu jest ulubionym narzędziem zarówno twórców, jak i planistów.

Dzięki Interface Designer możesz tworzyć niestandardowe pulpity nawigacyjne i widoki przypominające aplikacje, które dostosowują się do różnych użytkowników bez konieczności kodowania. Oznacza to, że zespół ds. treści może skupić się na publikowaniu cykli pracy, podczas gdy zespół finansowy śledzi zwrot z inwestycji w kampanię — wszystko w tym samym obszarze roboczym.

W porównaniu ze Stackby, Airtable zapewnia bardziej dopracowane, sprzyjające współpracy i skalowalne środowisko użytkownika, zwłaszcza gdy zespoły potrzebują widoków opartych na rolach lub muszą wizualizować dane na wiele sposobów.

Airtable upraszcza również tworzenie baz danych dzięki bogatej bibliotece szablonów i intuicyjnemu łączeniu tabel, co w Stackby nadal wymaga większej ilości ręcznej pracy.

Najlepsze funkcje Airtable

Importuj pliki CSV lub synchronizuj zewnętrzne źródła danych w czasie rzeczywistym

Twórz uprawnienia na poziomie rekordów, aby kontrolować dostęp użytkowników

Wizualizuj dane za pomocą tabel obrotowych, wykresów i osi czasu (dodatek Pro)

Udostępniaj filtrowane widoki na zewnątrz za pomocą unikalnego adresu URL

Współpracuj w czasie rzeczywistym dzięki śledzeniu zmian na poziomie pól

Limity Airtable

Ceny mogą szybko wzrosnąć w przypadku większych zespołów

Raportowanie i analityka są stosunkowo podstawowe bez dodatków

Ceny Airtable

Free

Zespół: 24 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 54 USD/miesiąc na użytkownika

Skala Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Airtable

G2 : 4,6/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2000 recenzji)

Co mówią o Airtable prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

Interfejs Airtable jest bardzo przyjazny dla użytkownika. Posiada potężną strukturę do pobierania i udostępniania danych w różnych formatach. Podoba mi się możliwość tworzenia różnych interfejsów na podstawie jednej tabeli. Doceniam możliwość wypełniania formularzy, które ładują dane do tabel bez konieczności posiadania licencji dla każdej osoby wypełniającej formularz.

Interfejs Airtable jest bardzo przyjazny dla użytkownika. Posiada potężną strukturę do pobierania i udostępniania danych w różnych formatach. Podoba mi się możliwość tworzenia różnych interfejsów na podstawie jednej tabeli. Doceniam możliwość wypełniania formularzy, które ładują dane do tabel bez konieczności posiadania licencji dla każdej osoby wypełniającej formularz.

3. monday. com (Najlepsze rozwiązanie do wizualnego śledzenia projektów i współpracy)

Oznaczone kolorami, oparte na osi czasu i uporządkowane — monday.com to niezawodna alternatywa dla Stackby do zarządzania projektami. Użytkownicy szczególnie cenią sobie charakterystyczne tablic wizualne i kreator cyklu pracy typu „przeciągnij i upuść”.

To, co wyróżnia ten serwis, to płynne połączenie śledzenia danych ze współpracą. W przeciwieństwie do Stackby, który może sprawiać wrażenie odizolowanego i statycznego, monday.com oferuje interaktywne tablice, na których zespoły mogą komentować, aktualizować statusy i przypisywać właścicieli w czasie rzeczywistym.

Układ oparty na kolumnach może przypominać arkusz kalkulacyjny, ale pod tą prostotą kryje się solidna platforma, która z łatwością obsługuje zależności zadań, śledzenie czasu i automatyzację. Wsparcie AI platformy może również zautomatyzować cykle pracy i uporządkować dane.

Dla zespołów, które chcą wyjść poza pasywne bazy danych i przejść do praktycznej realizacji, monday.com jest ulepszeniem.

najlepsze funkcje monday.com

Twórz niestandardowe automatyzacje przy użyciu ponad 250 gotowych wyzwalaczy i akcji

Użyj widoku obciążenia pracą, aby zrównoważyć obciążenie zespołów pracą nad wieloma projektami

Natywna integracja z Gmailem, Outlookiem, HubSpot i innymi aplikacjami

Uzyskaj dostęp do szablonów zaprojektowanych specjalnie dla zespołów marketingowych, PMO, HR i IT

Skonfiguruj prywatne tablice i uprawnienia na poziomie elementów dla wrażliwych strumieni pracy

ograniczenia serwisu monday.com

Może wymagać szkolenia dla użytkowników bez wiedzy technicznej

Niektóre widoki (np. Gantt) są dostępne tylko w planach wyższych poziomów

ceny monday.com

Free (do 2 licencji)

Podstawowy: 12 USD/miesiąc na użytkownika

Standard: 14 USD/miesiąc za użytkownika

Pro: 24 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

oceny i recenzje Monday.com

G2 : 4,7/5 (ponad 13 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 5000 recenzji)

Co mówią o monday.com prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi:

monday. com Duża elastyczność ułatwiła nam dostosowanie go do naszych potrzeb. Posiada imponujące pulpity wizualne, które zapewniają nam widok w czasie rzeczywistym tego, co dzieje się w naszej organizacji.

monday. com Duża elastyczność ułatwiła nam dostosowanie go do naszych potrzeb. Posiada imponujące pulpity wizualne, które zapewniają nam widok w czasie rzeczywistym na to, co dzieje się w naszej organizacji.

4. Asana (najlepsze rozwiązanie do ustalania priorytetów zadań i koordynacji pracy zespołu)

za pośrednictwem Asana

Wyobraź sobie listę zadań, która nie tylko przypomina Ci o tym, co masz do zrobienia, ale także pokazuje, jak zadanie wpisuje się w szerszy kontekst. Taką przejrzystość zapewnia Asana. Dzięki przejrzystemu interfejsowi i etykietom oznaczonym kolorami Asana sprawia, że złożone projekty stają się łatwiejsze do zarządzania i bardziej sensowne.

Funkcja Oś czasu pozwala wizualnie przedstawić zależności, dzięki czemu wszyscy widzą, jak opóźnienia wpływają na plan. W porównaniu z płaskimi tabelami danych Stackby, Asana łączy zadania w żywy plan projektu. Komentarze, podzadania i priorytety zapewniają spójność działań zespołu bez konieczności przełączania się między narzędziami.

Możesz za jednym kliknięciem załączać pliki, oznaczyć członków zespołu i ustawić terminy. Sugestie AI Asany pomagają również podzielić cele na możliwe do śledzenia kroki, co sprawia, że jest to mądrzejszy wybór dla zespołów, które oczekują czegoś więcej niż tylko miejsca do przechowywania danych.

Najlepsze funkcje Asany

Twórz cele i śledź kluczowe wyniki dzięki wbudowanym pulpitom OKR

Zautomatyzuj rutynowe zadania za pomocą reguł i warunków logicznych Asana

Wizualizuj obciążenie pracą poszczególnych członków zespołu, aby zapobiec wypaleniu zawodowemu

Dodaj pola niestandardowe i filtry sortowania, aby dostosować widoki zadań

Korzystaj z szablonów projektów do cyklu pracy w marketingu, projektowaniu i inżynierii

Ograniczenia Asany

Brak natywnego widoku podobnego do arkusza kalkulacyjnego dla zadań wymagających intensywnego korzystania z baz danych

Oś czasu i zaawansowane funkcje raportowania są dostępne tylko w planach płatnych

Ceny Asana

Osobiste: Free

Pakiet startowy: 13,49 USD/miesiąc za użytkownika

Zaawansowane: 30,49 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Enterprise+: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Asana

G2 : 4,4/5 (ponad 11 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 13 000 recenzji)

Co o Asanie mówią prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik serwisu G2 pisze:

Asana to przyjazne dla użytkownika i elastyczne narzędzie do zarządzania projektami, które doskonale nadaje się do organizowania pracy zespołów i utrzymywania ich na właściwej drodze. Jest łatwe w konfiguracji, zwłaszcza dla małych zespołów, a przejrzysty interfejs sprawia, że codzienne korzystanie z niego jest intuicyjne. Chociaż na początku, zwłaszcza dla nowych użytkowników, nauka obsługi może być nieco trudna, pomocne przewodniki i solidne centrum wsparcia ułatwiają przejście na nowe narzędzie.

Asana to przyjazne dla użytkownika i elastyczne narzędzie do zarządzania projektami, które doskonale nadaje się do organizowania pracy zespołów i śledzenia postępów. Jest łatwe w konfiguracji, zwłaszcza dla małych zespołów, a przejrzysty interfejs sprawia, że codzienne korzystanie z niego jest intuicyjne. Chociaż na początku może być nieco trudne w obsłudze, zwłaszcza dla nowych użytkowników, pomocne przewodniki i solidne centrum wsparcia ułatwiają przejście na nowe narzędzie.

5. Smartsheet (najlepszy do złożonych harmonogramów projektów i operacji przedsiębiorstwa)

za pośrednictwem Smartsheet

Smartsheet wygląda jak arkusz kalkulacyjny, ale działa jak potężne narzędzie. Pod rzędami i kolumnami kryje się pełnoprawna platforma do realizacji zadań, stworzona z myślą o koordynacji całościowego obrazu.

Wykresy Gantta, śledzenie ścieżki krytycznej i łączenie między arkuszami znacznie wykraczają poza możliwości Stackby. Możesz wizualizować wielofazowe projekty, przydzielać zasoby i zarządzać ryzykiem, a wszystko to przy jednoczesnym informowaniu kierownictwa za pomocą dynamicznych pulpitów.

Podczas gdy Stackby boryka się z problemami związanymi z dużymi zależnościami i prognozowaniem harmonogramów, Smartsheet doskonale radzi sobie w takich sytuacjach. Jego warstwy uprawnień i dzienniki aktywności są idealnym rozwiązaniem dla zespołów korporacyjnych zajmujących się zgodnością lub raportowaniem międzydziałowym.

Najlepsze funkcje Smartsheet

Zautomatyzuj zatwierdzanie i powiadomienia za pomocą wbudowanego silnika cyklu pracy

Twórz i udostępniaj pulpity nawigacyjne do raportowania projektów w czasie rzeczywistym

Generuj formuły, obliczaj wskaźniki i twórz wykresy dzięki AI

Korzystaj z historii na poziomie komórek, aby kontrolować każdą aktualizację

Zarządzaj dostępem za pomocą uprawnień na poziomie grupy i arkusza

Współpracuj z dostawcami lub klientami, korzystając ze wspólnych arkuszy i raportów

Limity Smartsheet

Interfejs użytkownika może wydawać się przestarzały w porównaniu z nowoczesnymi narzędziami

Zaawansowane funkcje wymagają czasu na konfigurację i naukę obsługi

Ceny Smartsheet

Pro: 12 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 24 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Zaawansowane zarządzanie pracą: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Smartsheet

G2 : 4,4/5 (ponad 19 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 3000 recenzji)

Co mówią o Smartsheet prawdziwi użytkownicy?

Opinia użytkownika Capterra:

Ogólnie rzecz biorąc, Smartsheet wyróżnia się w tworzeniu środowiska współpracy, w którym zespoły mogą płynnie ze sobą współpracować. Połączenie przyjaznego dla użytkownika projektu, logicznego interfejsu i zaawansowanej prezentacji projektów sprawia, że jest to cenny atut w zarządzaniu projektami i osiąganiu sukcesów zespołów.

Ogólnie rzecz biorąc, Smartsheet wyróżnia się w tworzeniu środowiska współpracy, w którym zespoły mogą płynnie ze sobą współpracować. Połączenie przyjaznego dla użytkownika projektu, logicznego interfejsu i zaawansowanej prezentacji projektów sprawia, że jest to cenny atut w zarządzaniu projektami i osiąganiu sukcesów zespołów.

👀 Czy wiesz, że... Zanim firma Microsoft nazwała swoje oryginalne oprogramowanie do arkuszy kalkulacyjnych Excel, nadała mu tytuł „Odyssey”!

6. Quickbase (najlepsze rozwiązanie do tworzenia niestandardowych aplikacji biznesowych bez kodowania)

za pośrednictwem Quickbase

Pomyśl o Quickbase jako o wewnętrznym zestawie do tworzenia oprogramowania — nie jest wymagane wykształcenie inżynierskie. Jest przeznaczony dla zespołów, które chcą przekształcić arkusze kalkulacyjne w uporządkowane aplikacje z logiką biznesową, formularzami i raportowaniem w czasie rzeczywistym

Quickbase wykracza daleko poza ofertę Stackby bez kodowania, umożliwiając użytkownikom tworzenie w pełni relacyjnych aplikacji, które automatyzują cykle pracy w różnych działach. Możesz tworzyć reguły warunkowe, konfigurować modele danych i wyzwalać działania, takie jak zatwierdzanie lub powiadomienia — wszystko to z poziomu interfejsu wizualnego.

W przeciwieństwie do Stackby, które pozostaje w sferze śledzenia zadań i baz danych, Quickbase staje się zapleczem dla wszystkiego, od kontroli zapasów po wdrażanie dostawców.

Jest to szczególnie cenne dla zespołów operacyjnych, finansowych i IT, które chcą skalowalnych cykli pracy dostosowanych do logiki biznesowej bez konieczności wymyślania koła na nowo.

Najlepsze funkcje Quickbase

Używaj formuł i wyrażeń do niestandardowych obliczeń w różnych polach

Twórz raporty z filtrowaniem, grupowaniem i dynamicznymi wykresami

Zautomatyzuj synchronizację danych z zewnętrznych źródeł, takich jak Excel lub Salesforce

Wprowadź pulpity nawigacyjne oparte na rolach, aby dostosować dostęp użytkowników

Wykorzystaj środowiska sandbox do testowania aplikacji przed wdrożeniem

Limity Quickbase

Może być zbyt rozbudowane do prostego śledzenia zadań lub projektów osobistych

Interfejs użytkownika nie jest tak dopracowany jak w nowszych narzędziach

Ceny Quickbase

Team: Od 35 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)

Business: Od 55 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)

Enterprise: Niestandardowe ceny

Bezpłatna wersja próbna: 30 dni z dostępem do funkcji biznesowych

Oceny i recenzje Quickbase

G2 : 4,4/5 (ponad 1200 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 300 recenzji)

Co mówią o Quickbase prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

Quickbase daje nam elastyczność w zarządzaniu procesami w sposób dostosowany do naszego stylu pracy. Podoba mi się, że nie jest sztywny. Pozwala nam tworzyć cykle pracy dostosowane do naszych potrzeb, nawet jeśli są one złożone. Na przykład mamy do czynienia z wieloma klientami, reklamacjami i fakturami, a Quickbase pozwala nam tworzyć potoki i automatyzować część tego procesu.

Quickbase daje nam elastyczność w zarządzaniu procesami w sposób dostosowany do naszego stylu pracy. Podoba mi się, że nie jest sztywny. Pozwala nam tworzyć cykle pracy dostosowane do naszych potrzeb, nawet jeśli są one złożone. Na przykład mamy do czynienia z wieloma klientami, reklamacjami i fakturami, a Quickbase pozwala nam tworzyć potoki i automatyzować część tego procesu.

7. Nifty (najlepsze do tworzenia osi czasu projektów i śledzenia kamieni milowych)

Nifty łączy planowanie i realizację w jedną przejrzystą przestrzeń do współpracy. Jest to narzędzie, które wydaje się zaskakująco lekkie, dopóki nie zdasz sobie sprawy, że obsługuje cały proces projektu, od rozpoczęcia do realizacji.

Funkcja osi czasu automatycznie łączy zadania z kamieniami milowymi, dzięki czemu zespoły mogą skupić się na wynikach, a nie tylko na efektach. W przeciwieństwie do Stackby, gdzie śledzenie kamieni milowych wymaga tworzenia niestandardowych widoków i formuł, Nifty oferuje wbudowaną wizualną mapę drogową, która pozwala wszystkim pozostać na bieżąco bez zbędnych komplikacji.

Otrzymasz również czat, dokumenty, udostępnianie plików i tablice zadań w jednym miejscu, co sprawia, że jest to znacznie bardziej wszechstronne rozwiązanie dla zespołów zarządzających projektami klientów lub sprintami produktowymi.

Najlepsze funkcje

Twórz powtarzające się zadania i zależności między zadaniami w różnych projektach

Korzystaj z czatu zespołowego z wątkami tematycznymi powiązanymi bezpośrednio z zadaniami

Generuj inteligentne zadania i dokumenty związane z projektami dzięki Orbit AI

Łatwe przełączanie między widokiem osi czasu, torów i listy

Ustaw uprawnienia do projektów dla klientów i linki do udostępniania na zewnątrz

Sprytne ograniczenia

Mniejszy ekosystem integracji w porównaniu z większymi platformami

Ograniczone funkcje analityczne lub zaawansowane funkcje raportowania

Atrakcyjne ceny

Free (nieograniczona liczba członków)

Pakiet startowy: 49 USD/miesiąc za użytkownika

Pro: 99 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 149 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Zręczne oceny i recenzje

G2 : 4,7/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 300 recenzji)

Co mówią o Nifty prawdziwi użytkownicy?

W recenzji Capterra czytamy:

Nifty to świetne narzędzie, jeśli szukasz porządnego narzędzia do zarządzania projektami. Bardzo łatwo jest zacząć z nim pracę. Śledzenie projektów jest łatwe, ponieważ posiada różne funkcje, takie jak Kanban i osie czasu. Cena jest również najbardziej przystępna i rozsądna. Funkcja obsługi klienta również działa bez zarzutu.

Nifty to świetne narzędzie, jeśli szukasz porządnego narzędzia do zarządzania projektami. Bardzo łatwo jest zacząć z nim pracę. Śledzenie projektów jest łatwe, ponieważ posiada różne funkcje, takie jak Kanban i osie czasu. Cena jest również najbardziej przystępna i rozsądna. Funkcja obsługi klienta również działa bez zarzutu.

8. Trello (najlepsze rozwiązanie do tworzenia wizualnych tablic zadań i prostych cykli pracy)

za pośrednictwem Trello

Trello zamienia śledzenie zadań w wizualne doświadczenie — notatki na cyfrowej tablicy korkowej, ale o wiele bardziej inteligentne. Jest to narzędzie, które pomaga zespołowi „zobaczyć” pracę w toku, a nie tylko ją wyliczyć na liście.

Piękno Trello tkwi w jego interfejsie opartym na kartach. Każda karta może zawierać listy kontrolne, komentarze, załączniki, terminy i pola niestandardowe.

W przeciwieństwie do Stackby, który priorytetowo traktuje dane strukturalne, Trello zostało stworzone z myślą o przepływie informacji. Doskonale nadaje się do lekkiego zarządzania zadaniami, planowania pracy zespołów i cyklu pracy redakcyjnej, gdzie elastyczność jest ważniejsza niż bazy danych.

Ponadto narzędzie do automatyzacji Butler pozwala skonfigurować reguły i wyzwalacze do przenoszenia kart, przypisywania członków zespołu i wysyłania alertów, co zmniejsza ilość pracy bez konieczności integracji. W ramach droższych planów możesz również wykorzystać Atlassian Intelligence w swojej pracy.

Najlepsze funkcje Trello

Dodaj dodatki do kalendarzy, śledzenia czasu, głosowania i nie tylko

Używaj szablonów kart, aby ujednolicić powtarzające się zadania

Filtruj tablice według etykiety, członka lub terminu

Synchronizuj tablice z Slackiem, Google Drive i Microsoft Teams

Zarządzaj wieloma tablicami dzięki obszarom roboczym Trello

Ograniczenia Trello

Nie nadaje się do złożonych cykli pracy lub dużych zbiorów danych

Ograniczone raportowanie i analiza projektów

Ceny Trello

Free (do 10 współpracowników)

Standard: 6 USD/miesiąc za użytkownika

Premium: 12,50 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: 17,50 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie, szacunkowo dla 50 użytkowników)

Oceny i recenzje Trello

G2 : 4,4/5 (ponad 13 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 23 000 recenzji)

Co o Trello mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 udostępnia swoją opinię:

Trello pozwala mi organizować projekty i pracę w otwarty, graficzny sposób, który jest łatwy do zrozumienia na pierwszy rzut oka. Jest intuicyjny, więc spędzam mniej czasu na cyklach pracy, a więcej na samej pracy. Ponieważ jest prosty w obsłudze, mogę łatwo wdrożyć go w zespole bez wydawania fortuny na skomplikowane szkolenia.

Trello pozwala mi organizować projekty i pracę w otwarty, graficzny sposób, który jest łatwy do zrozumienia na pierwszy rzut oka. Jest intuicyjny, więc spędzam mniej czasu na cyklach pracy, a więcej na samej pracy. Dzięki prostocie obsługi mogę łatwo wdrożyć go w zespole bez konieczności wydawania fortuny na skomplikowane szkolenia.

9. Coda (najlepsze rozwiązanie do przekształcania dokumentów w dynamiczne obszary robocze)

Coda, będąca czymś pomiędzy dokumentem a bazą danych, po cichu łamie zasady dotyczące tego, co może zrobić dokument. W Coda nie tylko piszesz — budujesz, automatyzujesz i łączysz całe cykle pracy na jednej stronie.

Prawdziwą magią Coda są pakiety i system formuł, które zmieniają dokument w potężną mini-aplikację. Możesz pobierać dane z narzędzi takich jak Slack, Jira lub Kalendarz Google, uruchamiać przyciski wyzwalające zadania i pisać formuły obejmujące tabele i sekcje.

Stackby, oferując moc bazy danych, nie pozwala na taki poziom interakcji i dostosowywania w ramach dokumentu.

W Coda Twój zespół nie musi przełączać się między zakładkami ani narzędziami — może zarządzać zadaniami, podejmować decyzje i działać bez opuszczania dokumentu. Jest to idealne rozwiązanie dla zespołów opartych na wiedzy i kierowników operacyjnych, którzy potrzebują elastycznego obszaru roboczego z wbudowaną inteligentną logiką.

Najlepsze funkcje Coda

Twórz interaktywne strony z sekcjami, które można zwijać, i wbudowanymi tabelami

Użyj przycisków, aby wyzwalać działania, takie jak powiadomienia, aktualizacje lub wywołania API

Dostosuj cykle pracy dzięki formatowaniu warunkowemu opartemu na logice

Publikuj dokumenty jako strony internetowe lub udostępniaj je w przyjaznych dla klientów portalach

Współpracuj dzięki szczegółowym uprawnieniom w tabelach, na stronach i w pakietach

Ograniczenia Coda

Opanowanie pełnej logiki i składni formuł może zająć trochę czasu

Korzystanie z aplikacji mobilnej jest mniej płynne niż z wersji na pulpit

Ceny Coda

Free

Pro: 12 USD/miesiąc za Doc Maker (redaktorzy są bezpłatni)

Zespół: 36 USD/miesiąc za Doc Maker (redaktorzy są bezpłatni)

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Coda

G2 : 4,7/5 (ponad 450 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 90 recenzji)

Co mówią o Coda prawdziwi użytkownicy?

Recenzent Capterra dzieli się swoją opinią:

*Moim zdaniem Coda jest jak Word/Documents z funkcjami Excela/Arkuszami/Airtable i wyglądem Notion – weź to wszystko i dodaj do tego niemal nieograniczone możliwości dostosowywania oraz fantastyczny zespół obsługi klienta, który pomoże Ci osiągnąć rzeczy, o których nawet nie śniłeś – a efektem końcowym będzie po prostu dokument, taki jaki powinien być

*Moim zdaniem Coda jest jak Word/Documents z funkcjami Excela/Sheets/Airtable i wyglądem Notion – weź to wszystko i dodaj do tego niemal nieograniczone możliwości dostosowywania oraz fantastyczny zespół obsługi klienta, który pomoże Ci osiągnąć rzeczy, o których nawet nie śniłeś – a efektem będzie po prostu dokument, taki jaki powinien być

10. Retable (najlepsze rozwiązanie dla lekkich hybryd arkuszy kalkulacyjnych i baz danych)

Pod minimalistycznym wyglądem Retable kryje się zaskakująca elastyczność — jak arkusz kalkulacyjny, który po cichu nauczył się nowych sztuczek, kiedy nie patrzyłeś.

Retable oferuje znany układ tabeli, ale wzbogaca go o formatowanie warunkowe, wiele widoków i inteligentne typy kolumn. Tam, gdzie Stackby wydaje się sztywny lub przytłaczający wraz ze wzrostem złożoności, Retable zapewnia elastyczność i łatwość obsługi.

Możesz łatwo filtrować widoki, oznaczyć dane kolorami i stosować formuły bez konieczności długiego szkolenia. Dynamiczna struktura sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla osób pracujących samodzielnie, start-upów lub zespołów, które chcą uniknąć nieporęcznych arkuszy kalkulacyjnych bez konieczności inwestowania w oprogramowanie dla przedsiębiorstw.

Najlepsze funkcje Retable

Współpracuj w czasie rzeczywistym dzięki natychmiastowej synchronizacji na poziomie komórek

Ustaw uprawnienia na poziomie kolumn, aby zapewnić bezpieczną współpracę zespołu

Korzystaj z widoku kalendarza, kanban i galerii, aby wizualizować dane

Udostępniaj widoki na żywo na zewnątrz za pomocą publicznych linków lub kodów osadzających

Śledź zmiany dzięki historii wersji i opcjom przywracania

Wzbogać dane dzięki typom kolumn Chat GPT

Ograniczenia Retable

Ograniczona biblioteka szablonów w porównaniu z większymi platformami

Brak głębokiej automatyzacji lub natywnych integracji

Ceny Retable

Zespół: 12 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Retable

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: 4,6/5 (ponad 70 recenzji)

Co mówią o Retable prawdziwi użytkownicy?

W recenzji Capterra czytamy:

Wypełnia lukę między bazami danych a arkuszami kalkulacyjnymi. Z perspektywy arkusza kalkulacyjnego jest bardziej nastawiony na przechowywanie danych bez pełnej bazy danych, ale bogatszy w przyjazne dla użytkownika narzędzia do tworzenia treści niż baza danych. Podoba mi się, że istnieje wiele sposobów osadzania widoków danych w innych aplikacjach, gdzie można je modyfikować i gromadzić dane.

Wypełnia lukę między bazami danych a arkuszami kalkulacyjnymi. Z perspektywy arkusza kalkulacyjnego jest bardziej nastawiony na przechowywanie danych bez pełnej bazy danych, ale bogatszy w przyjazne dla użytkownika narzędzia do tworzenia niż baza danych. Podoba mi się, że istnieje wiele sposobów osadzania widoków danych w innych aplikacjach, gdzie można je modyfikować i gromadzić dane.

Od arkuszy kalkulacyjnych do supermocy dzięki ClickUp

Spójrzmy prawdzie w oczy — Stackby pomógł Ci zacząć, ale nadszedł czas, aby przejść na narzędzia, które oferują więcej niż tylko przechowywanie danych. Niezależnie od tego, czy chcesz usprawnić współpracę, zautomatyzować procesy, ułatwić planowanie projektów, czy też potrzebujesz platformy, która dostosuje się do Twoich unikalnych cykli pracy, odpowiednia alternatywa może całkowicie zmienić sposób pracy Twojego zespołu.

Spośród wszystkich dostępnych narzędzi ClickUp wyróżnia się jako wszechstronne rozwiązanie, które łączy w sobie elastyczność, strukturę i łatwość obsługi jak żadne inne. Od pól niestandardowych po dynamiczne widoki tabel — to nowoczesny obszar roboczy, z którego nie wyrośniesz.

Chcesz zapomnieć o zmaganiach z arkuszami kalkulacyjnymi? Zarejestruj się w ClickUp i zmień swój cykl pracy z podstawowego na genialny.