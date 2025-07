13 najlepszych alternatyw dla Poe AI w 2025 roku

Każde narzędzie ma swój próg, przy którym zatrzymujesz się i zastanawiasz: „Czy to nadal mi odpowiada?”

Nie dlatego, że jest zły lub coś poszło nie tak. Po prostu zmieniły się Twoje potrzeby, a cykl pracy ewoluował. To, co kiedyś wydawało się ekscytujące, teraz jest po prostu w porządku.

Właśnie tam trafia wielu użytkowników Poe AI. Poe nadal jest doskonałą opcją dla wielu osób. Jeśli jednak zaczynasz odczuwać, że osiągnąłeś już jego limit, czy to pod względem zaawansowanych funkcji, elastyczności, czy dopasowania, nie jesteś sam.

Niektórzy użytkownicy chcą mieć większą kontrolę nad wynikami. Inni szukają narzędzi, które wspierają różne modele lub po prostu oferują najlepsze alternatywy z płynniejszym cyklem pracy.

Niezależnie od powodu, dobrą wiadomością jest to, że istnieje wiele potężnych alternatyw, które nadążają za zmianami. Zebraliśmy najlepsze alternatywy dla Poe AI, z których każda ma swoje mocne strony, unikalne funkcje i przykłady zastosowań.

🤖 Czy wiesz, że... 64% firm oczekuje, że AI zwiększy ich wydajność, ale tylko wtedy, gdy narzędzie faktycznie będzie dla nich odpowiednie. 😬

Dlaczego warto poszukać alternatywy dla Poe AI?

Poe AI jest szybki i elastyczny, ale nie jest idealny. Jeśli używasz go od jakiegoś czasu, być może spotkałeś się z następującymi problemami 👇

Ograniczona integracja : Poe nie łączy się natywnie z narzędziami takimi jak Slack czy Zapier, co utrudnia dostosowanie go do codziennych cykli pracy. Dla zespołów, które priorytetowo traktują : Poe nie łączy się natywnie z narzędziami takimi jak Slack czy Zapier, co utrudnia dostosowanie go do codziennych cykli pracy. Dla zespołów, które priorytetowo traktują AI w miejscu pracy , ten brak integracji staje się poważnym problemem

Brak współpracy zespołowej : nie można wspólnie edytować, udostępniać wątków w czasie rzeczywistym ani komentować z zespołem, co sprawia, że rozwiązanie to jest bardziej odpowiednie do użytku indywidualnego

Brak możliwości dostosowania : Nie ma możliwości dostosowania odpowiedzi do konkretnych branż, takich jak prawo, medycyna czy finanse. Brak szablonów, brak dostosowania do konkretnych branż, co wpływa na satysfakcję użytkowników

Nieuporządkowane zarządzanie czatami : czatów nie można organizować ani oznaczyć etykietami, nie ma też możliwości przeszukiwania długich historii ani zapisywania ważnych wątków

Brak zaawansowanych cykli pracy : Poe nie oferuje wsparcia dla narzędzi do tworzenia cykli pracy, wyzwalaczy zadań ani automatycznych działań, które są obecnie dostępne w wielu narzędziach zwiększających wydajność

Ograniczone opcje eksportu : Nie można eksportować do formatów takich jak PDF, Word lub Markdown, ani przesyłać wyników do systemu CMS lub dokumentów

Brak szczegółowych analiz: Poe nie pokazuje statystyk użytkowania, analiz na poziomie konwersacji ani wskaźników zaangażowania zespołu, które pomagają zoptymalizować wydajność

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, poparty badaniami i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Najlepsze alternatywy dla Poe AI w skrócie

Chcesz szybko ocenić każde narzędzie? Zapoznaj się z naszym porównaniem, które ułatwi Ci podjęcie decyzji.

Nazwa narzędzia Kluczowe funkcje Najlepsze dla Ceny ClickUp Wbudowana sztuczna inteligencja do pracy, scentralizowane zarządzanie pracą, współpraca w czasie rzeczywistym, automatyzacja, ponad 1000 integracji Osoby indywidualne, małe zespoły, przedsiębiorstwa potrzebujące opartego na AI, dostosowywalnego zarządzania zadaniami i projektami Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 7 USD ChatGPT Multimodalny GPT-4o (tekst, głos, obrazy), wtyczki, pamięć, niestandardowe GPT Wszechstronny asystent AI Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 20 USD/użytkownik/miesiąc HuggingChat Wiele modeli open source (LLaMA, Mixtral), wyszukiwanie w Internecie, generowanie obrazów, przesyłanie plików PDF Odkrywanie różnych modeli AI Dostępny plan Free; dostępne plany Pro Perplexity Wyszukiwanie w Internecie w czasie rzeczywistym z cytatami, zwięzłymi streszczeniami i zaawansowanymi modelami wnioskowania Badania i weryfikacja faktów Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 20 USD miesięcznie Claude Wysokiej jakości generowanie tekstu, pomoc w kodowaniu, analiza obrazów (Claude Vision) Bezpieczne i elokwentne rozmowy Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 17 USD/miesiąc You. com Wyszukiwanie czatu AI, konfigurowalni agenci AI, zintegrowane aplikacje, generowanie obrazów Wyszukiwanie internetowe oparte na sztucznej inteligencji z podsumowaniem odpowiedzi Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 20 USD miesięcznie DeepSeek Rozumowanie na poziomie GPT-4 (model R1), bezpłatny dostęp, wydajna praca Free, potężny czat AI Dostępny plan Free; ceny API uzależnione od wykorzystania Microsoft Copilot Integracja z aplikacjami Microsoft 365, zapytania w języku naturalnym, narzędzia zwiększające wydajność Asystent AI w ekosystemie Microsoft Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 20 USD/użytkownik/miesiąc Google Gemini Odpowiedzi konwersacyjne, integracja z aplikacjami Google, model Gemini Advanced Czat AI i wydajność oparte na technologii Google Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 19,99 USD miesięcznie Pi Empatyczny styl konwersacji, zapamiętuje poprzednie interakcje, obsługa wielu platform Osobisty towarzysz AI Dostępny plan Free YesChat. ai Wiele modeli AI, generowanie muzyki/wideo AI, GPT tworzone przez społeczność Kompleksowy hub AI do tworzenia treści Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 10 USD miesięcznie Llama Chat Rozmawiaj z modelami LLaMA firmy Meta, offline/samodzielnie hostowanymi, z możliwością dostosowania Prywatny czat AI typu open source Dostępny plan Free; płatne plany oparte na zużyciu tokenów (od 0,19 USD/1 mln tokenów) Replika Spersonalizowana interakcja, wsparcie emocjonalne, doświadczenie AR, rozmowy wideo Empatyczny przyjaciel/towarzysz AI Niestandardowe ceny

13 najlepszych alternatyw dla Poe AI

1. ClickUp Brain i Brain Max (najlepsze rozwiązanie do zintegrowanych cykli pracy i konsolidacji wielu aplikacji AI w jednym)

Jeśli szukasz chatbota AI, który wykracza daleko poza prostą rozmowę, ClickUp Brain jest Twoim wszechstronnym towarzyszem zwiększającym wydajność. W przeciwieństwie do narzędzi służących wyłącznie do czatowania, takich jak Poe, ClickUp Brain płynnie łączy zaawansowaną sztuczną inteligencję z wbudowanymi funkcjami zwiększającymi wydajność — takimi jak natychmiastowe generowanie zadań, streszczanie dokumentów i automatyzacja cyklu pracy — a wszystko to bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym.

ClickUp Brain jest idealnym rozwiązaniem dla zespołów i osób, które chcą, aby ich pomysły zamieniły się w działanie, a nie pozostały tylko w oknie czatu.

Dzięki Brain otrzymujesz asystenta AI, który jest zawsze gotowy do pomocy: zadawaj pytania i otrzymuj natychmiastowe odpowiedzi w swoim obszarze roboczym, przypisuj zadania za pomocą ClickUp Tasks, planuj sprinty, pisz treści lub nadrabiaj zaległości w dyskusjach dotyczących projektów za pomocą czatu ClickUp i wątków komentarzy. Może podsumowywać całe wątki projektów, konwertować notatki ze spotkań na zadania do wykonania, a nawet sugerować ulepszenia w Twoich tekstach.

Ponadto ClickUp zapewnia dostęp do wielu wiodących modeli AI, takich jak ChatGPT-4o, Claude i Gemini, dzięki czemu zawsze możesz wybrać odpowiednie narzędzie do swojego cyklu pracy, nie opuszczając ClickUp.

Jednak tym, co naprawdę wyróżnia ClickUp jako najlepszą alternatywę dla Poe, jest Brain MAX. Chociaż ClickUp Brain jest już potężnym wbudowanym asystentem, Brain MAX przenosi wszystko na zupełnie nowy poziom jako samodzielna aplikacja komputerowa!

Brain MAX to pierwsza kontekstowa superaplikacja AI, która łączy cały kontekst pracy — nie tylko w ramach ClickUp, ale także w Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, a nawet w Internecie. Łączy wyszukiwanie, automatyzację i wydajność opartą na głosie w jednej natywnej aplikacji komputerowej.

Dzięki Brain MAX możesz błyskawicznie znaleźć wszystko, zautomatyzować zadania, czatować z wieloma modelami LLM za pomocą jednego interfejsu, a nawet wydawać polecenia głosowe, a wszystko to przy pełnym zrozumieniu Twoich projektów, zespołu i unikalnego cyklu pracy. Koniec z przełączaniem się między niepołączonymi narzędziami AI i utratą kontekstu — wystarczy jedna sztuczna inteligencja, która zna Twoją pracę i pomaga Ci ją wykonać.

Krótko mówiąc, ClickUp Brain to wbudowany asystent AI, który zapewnia inteligentniejszą i szybszą pracę w ClickUp, a Brain MAX to przełomowa aktualizacja, która eliminuje rozrost AI i zapewnia prawdziwą inteligencję kontekstową w całym cyfrowym obszarze roboczym.

Jeśli szukasz sztucznej inteligencji, która nie tylko rozmawia, ale naprawdę rozumie i przyspiesza Twoją pracę, ClickUp — wraz z Brain i Brain MAX — jest alternatywą dla Poe, na którą czekałeś.

⚡ Archiwum szablonów: Chcesz uzyskać lepsze wyniki z narzędzi AI? Wypróbuj gotowe szablony podpowiedzi AI, aby zaoszczędzić czas i poprowadzić chatbota do bardziej trafnych i kreatywnych odpowiedzi

Najlepsze funkcje ClickUp

Kontekstowa sztuczna inteligencja, która rozumie Twoje zadania, projekty, spotkania i dynamikę zespołu

Ujednolicone wyszukiwanie w ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint i Internecie

Dostęp do wielu najlepszych modeli AI (ChatGPT-4o, Claude, Gemini i innych) na jednej platformie

Generowanie zadań oparte na sztucznej inteligencji na podstawie notatek, czatów i podsumowań spotkań

Natychmiastowe podsumowywanie dokumentów i wątków w celu uzyskania szybkich, praktycznych wniosków

Wydajność dzięki funkcji Talk to Text, która umożliwia wydawanie komend i tworzenie treści bez użycia rąk

Współpraca w czasie rzeczywistym i natychmiastowe odpowiedzi w czacie ClickUp

Bezpieczeństwo na poziomie przedsiębiorstwa z zerowym czasem przechowywania danych i brakiem szkolenia AI w obszarze roboczym

Limity ClickUp

Ze względu na szeroki zestaw funkcji nowi użytkownicy mogą początkowo napotkać trudności związane z nauką obsługi

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Jak napisał recenzent G2:

ClickUp Brain naprawdę oszczędza czas. Wbudowana sztuczna inteligencja może teraz podsumowywać długie wątki, tworzyć szkice dokumentów, a nawet transkrybować klipy głosowe bezpośrednio w zadaniu, co pozwala mojemu zespołowi ograniczyć przełączanie się między kontekstami i korzystanie z dodatkowych narzędzi.

ClickUp Brain naprawdę oszczędza czas. Wbudowana sztuczna inteligencja może teraz podsumowywać długie wątki, tworzyć szkice dokumentów, a nawet transkrybować klipy głosowe bezpośrednio w zadaniu, co pozwala mojemu zespołowi ograniczyć przełączanie się między kontekstami i korzystanie z dodatkowych narzędzi.

2. ChatGPT (najlepszy do codziennego pisania, burzy mózgów i zadań związanych z kodowaniem)

za pośrednictwem ChatGPT

Oparty na technologii GPT-4o firmy OpenAI, ChatGPT jest solidną alternatywą dla Poe, która obsługuje tekst, głos i obrazy, dzięki czemu możesz komunikować się w dowolny sposób. Funkcja Canvas umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym nad tekstem i kodem, ułatwiając wspólną edycję i uzyskiwanie natychmiastowych opinii.

Platforma oferuje również opcje dostosowywania za pomocą narzędzi, takich jak niestandardowe instrukcje i spersonalizowane GPT, które pozwalają dostosować odpowiedzi do własnego stylu, preferencji lub przypadku użycia. Dzięki funkcji zadań możesz ustawić przypomnienia i powtarzające się zadania bezpośrednio w aplikacji.

Ponadto dzięki planom dla zespołów zyskujesz dostęp do dodatkowych funkcji, takich jak wspólna historia czatu, generowanie obrazów za pomocą DALL-E, wspólne obszary robocze i rozszerzone uprawnienia administratora.

Najlepsze funkcje ChatGPT

Prześlij pliki CSV lub arkusze kalkulacyjne, a ChatGPT zamieni je w spostrzeżenia, podsumowania, a nawet wizualne wykresy

Przechowuj, edytuj i zarządzaj obrazami generowanymi przez AI za pomocą biblioteki obrazów

Wykorzystaj pamięć, aby pomóc ChatGPT zapamiętać imiona, preferencje lub nawyki pracy, dzięki czemu rozmowy z czasem będą bardziej naturalne i spersonalizowane

Limity ChatGPT

Czasami może „halucynować” lub podawać nieprawdziwe informacje, zwłaszcza w przypadku złożonych lub niszowych zapytań

Ceny ChatGPT

Free Forever

Dodatkowo : 20 USD/miesiąc

Pro : 200 USD/miesiąc

Team : 30 USD za użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie) lub 30 USD za użytkownika miesięcznie (rozliczane miesięcznie)

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje ChatGPT

G2: 4,7/5 (ponad 700 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 100 recenzji)

Co mówią o ChatGPT prawdziwi użytkownicy?

Jak napisał jeden z recenzentów G2:

W ChatGPT najbardziej podoba mi się to, że czuję się jakbym miał niezawodnego przyjaciela, który zawsze jest gotowy mi pomóc, o każdej porze dnia i nocy. Niezależnie od tego, czy prowadzę badania, aplikuję o pracę, czy po prostu potrzebuję szybkiej informacji, w ciągu kilku sekund otrzymuję inteligentne, dobrze skonstruowane odpowiedzi.

W ChatGPT najbardziej podoba mi się to, że jest jak niezawodny przyjaciel, który zawsze jest gotowy mi pomóc, o każdej porze dnia i nocy. Niezależnie od tego, czy prowadzę badania, staram się o pracę, czy po prostu potrzebuję szybkiej informacji, w ciągu kilku sekund otrzymuję inteligentną, dobrze skonstruowaną odpowiedź.

3. HuggingChat (najlepszy do testowania i przełączania się między wieloma modelami AI typu open source)

za pośrednictwem HuggingChat

HuggingChat (autorstwa Hugging Face) to darmowy chatbot AI typu open source, idealny dla użytkowników, którzy cenią sobie niestandardowe dostosowanie i dostęp do wielu modeli LLM, takich jak LLaMA, Mistral i Cohere.

Działa bardziej jak przyjazne miejsce spotkań, specjalnie dla modeli AI typu open source – tych stworzonych przez społeczność i często przejrzystych pod względem działania.

Jeśli więc jesteś osobą, która uwielbia odkrywać możliwości świata open source, a może nawet chcesz zajrzeć pod maskę, Hugging Chat jest fantastyczną alternatywą, zapewniającą bezpośredni dostęp do naprawdę potężnej, opartej na społeczności sztucznej inteligencji, często bez żadnych kosztów, podczas gdy Poe oferuje szerszy wybór zarówno znanych rozwiązań zastrzeżonych, jak i niektórych perełek open source, czasami z dodatkowymi funkcjami.

Najlepsze funkcje HuggingChat

Twórz i udostępniaj spersonalizowane chatboty z unikalnymi nazwami, awatarami i podpowiedziami systemowymi

Wybierz jeden z wiodących modeli otwartych, takich jak Meta Llama 3. 3, Cohere Command R+ lub Mistral, w zależności od zastosowania i wymagań dotyczących wydajności

Skorzystaj z narzędzi takich jak wyszukiwanie w Internecie, generowanie obrazów lub analizowanie plików PDF, aby uzyskać inteligentniejsze i bardziej interaktywne doświadczenia AI

Limity HuggingChat

Niestandardowe kodery nie działają poprawnie, chyba że dodasz specjalny znacznik, co sprawia, że wszystko staje się niejasne i zawodne

Ceny HuggingChat

Free Forever

Oceny i recenzje HuggingChat

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

📮 ClickUp Insight: Prawie 88% respondentów naszej ankiety obecnie korzysta z narzędzi AI w celu uproszczenia i przyspieszenia wykonywania zadań osobistych. Chcesz osiągnąć te same korzyści w pracy? ClickUp jest tutaj, aby Ci pomóc! ClickUp Brain, wbudowany asystent AI ClickUp, może pomóc Ci zwiększyć wydajność o 30% dzięki mniejszej liczbie spotkań, szybkim podsumowaniom generowanym przez AI i zautomatyzowanym zadaniom.

4. Perplexity (najlepsze rozwiązanie do szybkich i niezawodnych badań z cytatami z internetu w czasie rzeczywistym)

za pośrednictwem Perplexity

Perplexity AI to wszechstronny asystent do wyszukiwania i badań konwersacyjnych, który łączy odpowiedzi oparte na sztucznej inteligencji z cytatami z internetu w czasie rzeczywistym. Jest również wyposażony w funkcję Pro Search, która wyciąga ukierunkowane wyniki z wyselekcjonowanych artykułów naukowych, blogów i zaufanych publikacji.

Zawiera również tryb Focus, który pozwala filtrować odpowiedzi według typu zawartości, np. Reddit, YouTube lub czasopisma naukowe, aby uzyskać wyniki dostosowane do Twoich potrzeb.

Najlepsze funkcje Perplexity

Wykonuj złożone, wieloczęściowe zapytania z uporządkowanymi i logicznymi odpowiedziami

Organizuj wątki, strony i pliki w jednym miejscu i wybierz, z których stron Perplexity ma pobierać informacje

Zamień badania w dopracowaną, gotową do udostępnienia treść, która czyta się jak dobrze skonstruowany wpis na blogu z cytatami

Limity Perplexity

Brak gotowych cykli pracy i szablonów dostosowanych do konkretnych branż lub przypadków użycia

Ceny Perplexity

Free

Pro: 20 USD/miesiąc

Maksymalnie: 200 USD/miesiąc

Enterprise: 40 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Perplexity

G2: 4,7/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Perplexity prawdziwi użytkownicy?

Jak napisał jeden z recenzentów G2:

Uwielbiam szybkość i elastyczność, jaką oferuje Perplexity Pro. Świetnie radzi sobie z wykorzystaniem dostarczonego przeze mnie kontekstu i zewnętrznych wyszukiwań internetowych. Tempo wprowadzania innowacji jest oszałamiające.

Uwielbiam szybkość i elastyczność, jaką oferuje Perplexity Pro. Doskonale radzi sobie z wykorzystaniem dostarczonego mi kontekstu i zewnętrznych wyników wyszukiwania w Internecie. Tempo wprowadzania innowacji jest oszałamiające.

5. Claude (najlepszy do bezpiecznych, elokwentnych rozmów oraz pomocy w pisaniu/kodowaniu)

za pośrednictwem Claude

Claude AI pozwala tworzyć dedykowane obszary robocze dla projektów, w których czaty, dokumenty i spostrzeżenia są uporządkowane, co sprawia, że idealnie nadaje się dla zespołów i długoterminowych zadań. Dzięki wbudowanym opcjom personalizacji możesz dostosować ton, zachowanie i preferencje Claude'a do swojego cyklu pracy.

Tryb badawczy pozwala Claude'owi przeprowadzać wieloetapowe wyszukiwania w Internecie i dostarczać dobrze cytowane odpowiedzi, a narzędzie analityczne umożliwia uruchamianie kodu JavaScript bezpośrednio na czacie w celu uzyskania wglądu w dane w czasie rzeczywistym.

Zaprojektowany w oparciu o framework Anthropic Constitutional AI, zapewnia pomocne, uczciwe i bezpieczne odpowiedzi, co czyni go niezawodną alternatywą dla POE w pracy twórczej i technicznej.

Najlepsze funkcje Claude

Aktywuj tryb głębszej analizy, aby uzyskać dokładniejsze odpowiedzi w zadaniach takich jak debugowanie, zaawansowana matematyka lub zapytania wymagające logiki

Generuj, edytuj i organizuj dokumenty, kod i zawartość w interaktywnym panelu bocznym podczas czatu

Zadawaj pytania bezpośrednio dotyczące przesłanych dokumentów, a Claude odpowie kontekstowo, ułatwiając wyodrębnianie i podsumowywanie informacji

Ograniczenia Claude

Claude AI często źle wykonuje polecenia, kończąc tylko część zadania, a następnie zatrzymując się, aby zapytać, czy ma kontynuować, co powoduje wysyłanie dodatkowych wiadomości

Ceny Claude

Free Forever

Pro: 20 USD/miesiąc

Maksymalnie: 100 USD/miesiąc

Teams: 30 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Claude

G2: 4,4/5 (50 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 20 recenzji)

Co mówią o Claude prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja G2:

Claude świetnie radzi sobie z tabelami i wykresami — faktycznie nadaje sens danym i wyciąga kluczowe punkty bez większego wysiłku z mojej strony.

Claude świetnie radzi sobie z tabelami i wykresami — faktycznie nadaje sens danym i wyciąga kluczowe punkty bez większego wysiłku z mojej strony.

6. You. com (Najlepsze rozwiązanie do wyszukiwania w Internecie oparte na sztucznej inteligencji, zawierające podsumowane odpowiedzi poparte źródłami)

za pośrednictwem You.com

You. com to zunifikowana platforma AI, która obsługuje wiele modeli AI, takich jak GPT-4, Claude i Gemini Pro, umożliwiając wybór odpowiedniego narzędzia do danego zadania. Oferuje funkcję AI Agents, niestandardowych asystentów stworzonych do zadań takich jak streszczanie dokumentów, tworzenie obrazów, kodowanie lub pisanie wiadomości e-mail. Możesz nawet tworzyć własnych agentów, ustawiać konkretne instrukcje i udostępniać je innym.

Twórcom treści YouWrite pomaga generować wszystko, od postów na blogu po e-maile, a YouImagine umożliwia tworzenie obrazów generowanych przez AI przy użyciu modeli takich jak DALLE-3 i Stable Diffusion.

Najlepsze funkcje You.com

Wybierz między głębokim rozumowaniem a szybkimi odpowiedziami w zależności od złożoności zadania

Śledź trendy użytkowania, zachowania wyszukiwania i zaangażowanie, aby zoptymalizować sposób interakcji zespołów z AI

Dostosuj źródła, z których AI pobiera informacje, takie jak Reddit, Wikipedia lub arXiv, aby uzyskać bardziej ukierunkowane wyniki

Limity You.com

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że czasami wyświetla niepowiązane linki

Ceny You. com

Free Forever

Dostępne są płatne plany

Oceny i recenzje You.com

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o You.com prawdziwi użytkownicy?

Jak napisał jeden z recenzentów G2:

W przeciwieństwie do konkurencji, AI Chat Search zapewnia krótkie informacje i najnowsze strony internetowe z wysokiej jakości wynikami. Używam go jako niezawodnej wyszukiwarki konkretnych tematów, aby znaleźć artykuły, takie jak najnowsze prace badawcze, i uzyskać streszczenia akapitów.

W przeciwieństwie do konkurencji, AI Chat Search zapewnia krótkie informacje i najnowsze strony internetowe z wysokiej jakości wynikami. Używam go jako niezawodnej wyszukiwarki konkretnych tematów, aby znaleźć artykuły, takie jak najnowsze prace badawcze, i uzyskać streszczenia akapitów.

7. DeepSeek (Najlepszy darmowy, potężny czat AI z rozumowaniem na poziomie GPT-4)

za pośrednictwem Deepseek

DeepSeek AI to wysokowydajny model językowy typu open source, zaprojektowany do obsługi złożonych zadań wymagających rozumowania, takich jak kodowanie, logika i matematyka, z zachowaniem przejrzystości na każdym kroku. Wyszkolony przy użyciu uczenia się przez wzmocnienie, pokazuje użytkownikom dokładnie, w jaki sposób dochodzi do każdej odpowiedzi.

Oferuje kilka specjalistycznych modeli do różnych zastosowań AI. Model DeepSeek-VL obsługuje zarówno zadania językowe, jak i wizualne, natomiast DeepSeek Coder jest intensywnie szkolony w zakresie kodu i doskonale sprawdza się w uzupełnianiu kodu, wypełnianiu i wsparciu debugowania.

Najlepsze funkcje Deepseek

Wsparcie dla ogromnej długości kontekstu 128K tokenów i wykorzystanie przewidywania wielu tokenów

Pisz i debuguj kod szybciej dzięki specjalistycznemu modelowi stworzonemu dla programistów i zadań programistycznych

W pełni dostępne na licencji MIT i zoptymalizowane pod kątem wydajnej pracy bez konieczności stosowania kosztownej infrastruktury

Ograniczenia Deepseek

Często cenzuruje odpowiedzi w nieprzewidywalny sposób, przełączając się w trakcie odpowiedzi na „Przykro mi, to wykracza poza mój zakres” bez podania jasnego powodu

Ceny Deepseek

Free Forever (ceny API oparte na zużyciu tokenów)

Oceny i recenzje Deepseek

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

8. Microsoft Copilot (najlepsze rozwiązanie do pomocy opartej na sztucznej inteligencji w aplikacjach Microsoft 365, zwiększające wydajność)

za pośrednictwem Microsoft

Microsoft Copilot jest wbudowany w narzędzia Microsoft, z których już korzysta Twój zespół, takie jak Word, Excel, Outlook i Teams. Wykorzystuje GPT-4 i Microsoft Graph, aby zapewnić spersonalizowaną pomoc w czasie rzeczywistym dla plików, czatów i kalendarza.

Jeśli zajmujesz się badaniami, tryb Deep Research wyciąga wnioski z dokumentów i zaufanych źródeł. Zawiera również funkcje takie jak Copilot Actions, które pomagają organizować e-maile lub organizować spotkania bez konieczności ręcznej pracy.

Najlepsze funkcje Microsoft Copilot

Przekształcaj odpowiedzi generowane przez AI w edytowalne dokumenty, które można udostępniać w ramach Microsoft 365 Copilot Chat

Organizuj i kontekstualizuj dane projektowe za pomocą Notebooków, które działają jak interaktywne obszary robocze do zarządzania zadaniami i informacjami

Twórz i wdrażaj niestandardowych asystentów AI dostosowanych do konkretnych potrzeb organizacji

Limity Microsoft Copilot

Niektórzy użytkownicy uważają, że czat Copilot jest ograniczający, ponieważ rozmowy mają ustaloną długość, a po osiągnięciu limitu powrót do wcześniejszych wiadomości wymaga przełączenia okien

Ceny Microsoft Copilot

Free Forever

Microsoft Copilot Pro: 20 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Microsoft Copilot

G2: 4,3/5 (ponad 70 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Microsoft Copilot prawdziwi użytkownicy?

Jak napisał recenzent G2:

To świetne i proste narzędzie do edycji i generowania układu dokumentów. Pomogło mi również stworzyć tekst przy użyciu odpowiedniej ilości danych wejściowych.

To świetne i proste narzędzie do edycji i generowania układu dokumentów. Pomogło mi również stworzyć tekst przy użyciu odpowiedniej ilości danych wejściowych.

9. Google Gemini (najlepsze rozwiązanie do multimodalnej pomocy AI zintegrowanej z ekosystemem Google)

za pośrednictwem Google Gemini

Google Gemini to zaawansowany asystent AI zintegrowany z ekosystemem Google — od wyszukiwarki i Gmaila po Dokumenty i urządzenia z systemem Android. Jego multimodalne możliwości pozwalają mu rozumieć i odpowiadać na tekst, obrazy, audio, wideo, a nawet kod, wszystko w tej samej rozmowie.

Dostęp do Gemini jest płynny na wszystkich urządzeniach. Obsługuje komendy głosowe w Android Auto, zarządza przypomnieniami i wiadomościami w Wear OS oraz wspiera generowanie i edycję obrazów dla twórców.

Najlepsze funkcje Google Gemini

Angażuj się w rozmowy głosowe w czasie rzeczywistym i otrzymuj natychmiastowe opinie, udostępniając swój ekran lub obraz z kamery

Steruj funkcjami urządzenia, takimi jak alarmy, odtwarzanie multimediów i uruchamianie aplikacji, bezpośrednio przez Gemini

Organizuj i kontekstualizuj dane dla konkretnych projektów, usprawniając zarządzanie zadaniami i wyszukiwanie informacji

Ograniczenia Google Gemini

Niektórzy użytkownicy ostrzegają, że kod generowany przez Gemini może być zawodny — często zawiera błędy i może powodować luki w zabezpieczeniach, jeśli nie zostanie dokładnie sprawdzony

Ceny Google Gemini

Free Forever

Gemini Advanced (Google One AI Premium): 18,99 USD/miesiąc

Gemini Advanced dla studentów: Free do końca 2026 r. (obejmuje Gemini Advanced, NotebookLM Plus, Whisk i 2 TB przestrzeni dyskowej)

Oceny i recenzje Google Gemini

G2: 4,4/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Google Gemini prawdziwi użytkownicy?

Jak napisał recenzent G2:

To przydatny asystent do codziennych zadań, który pomaga w pisaniu, streszczaniu, a nawet wyjaśnianiu złożonych tematów prostymi słowami i zapewnia płynny przepływ informacji bez nadania im robotycznego lub sztywnego charakteru.

To przydatny asystent do codziennych zadań, który pomaga w pisaniu, streszczaniu, a nawet wyjaśnianiu złożonych tematów prostymi słowami i zapewnia płynny przepływ informacji bez nadania im sztywnego lub robotycznego charakteru.

10. Pi (najlepszy do prowadzenia empatycznych i wspierających rozmów)

za pośrednictwem Pi

Pi, stworzony przez Inflection AI, to osobisty , zorientowany na człowieka towarzysz AI, zaprojektowany z myślą o emocjonalnie inteligentnych, ludzkich rozmowach. Dostępny przez Internet, aplikacje mobilne i platformy takie jak WhatsApp, Instagram i Messenger, Pi pozostaje z Tobą, gdziekolwiek jesteś.

Asystent wspiera również kreatywność i koncentrację, pomagając użytkownikom w tworzeniu szkiców wierszy, burzy mózgów lub omawianiu trudnych decyzji. Możesz nawet odkrywać różne tematy za pomocą zakładki Discover. Z czasem Pi dostosowuje się do Twojego tonu, potrzeb i nawyków, zapewniając coraz inteligentniejsze i trafniejsze sugestie w miarę korzystania z niego.

Najlepsze funkcje Pi

Angażuje się w rozmowy z empatią, zapewniając wsparcie i zrozumienie wykraczające poza zwykłe przekazywanie informacji

Uczy się na podstawie interakcji użytkowników, aby dostosować odpowiedzi, tworząc z czasem bardziej spersonalizowane doświadczenia

Oferuje naturalne rozmowy głosowe z wieloma opcjami głosowymi, zwiększając zaangażowanie użytkowników i dostępność

Limity Pi

Niektórzy użytkownicy zauważają, że Pi ma ograniczone zrozumienie wrażliwych, emocjonalnych tematów, co sprawia, że jest mniej skuteczny w bardziej delikatnych rozmowach

Ceny Pi

Free Forever

Dostępne są płatne plany

Oceny i recenzje Pi

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Pi prawdziwi użytkownicy?

Jak napisał recenzent G2:

Zdecydowanie łatwość obsługi, rozumienie języka naturalnego i inteligencja emocjonalna, które są rzadkością w przypadku chatbotów AI. Ponadto fakt, że jest dostępny na wszystkich urządzeniach i wielu platformach, sprawia, że jest łatwo dostępny.

Zdecydowanie łatwość obsługi, rozumienie języka naturalnego i inteligencja emocjonalna, które są rzadkością w przypadku chatbotów AI. Ponadto fakt, że jest dostępny na wszystkich urządzeniach i wielu platformach, sprawia, że jest łatwo dostępny.

11. YesChat. ai (Najlepsze rozwiązanie do łatwego tworzenia i zarządzania różnorodnymi treściami)

za pośrednictwem YesChat.ai

YesChat. ai to kompleksowa platforma AI, która integruje wiele modeli AI, w tym GPT-4o, Claude 3 Opus i DALL·E 3. Użytkownicy mogą przełączać się między modelami w celu wykonywania zadań takich jak pisanie, kodowanie lub generowanie obrazów. Platforma obsługuje również przesyłanie plików, umożliwiając użytkownikom interakcję z dokumentami, takimi jak pliki PDF, a nawet przeglądanie biblioteki zawierającej ponad 200 000 specjalistycznych GPT.

Zawiera również asystenta pisania AI do poprawiania gramatyki i przejrzystości, AI Humanizer, który sprawia, że tekst generowany przez AI brzmi bardziej naturalnie, oraz narzędzia takie jak AI Detector do identyfikowania treści generowanych przez AI.

Najlepsze funkcje Yeschat. ai

Przekształcaj podpowiedzi tekstowe w obrazy za pomocą narzędzi takich jak AI Picture Generator i AI Human Generator

Twórz niestandardowe utwory muzyczne, wprowadzając opisy tekstowe lub teksty piosenek, z opcjami różnych stylów i nastrojów

Konwertuj treści pisemne na angażujące wideo, odpowiednie do prezentacji lub mediów społecznościowych

Ograniczenia Yeschat. ai

Bezpłatna funkcja Document Fusion AI nie działa, nawet jeśli wymagania dotyczące rozmiaru pliku są spełnione

Ceny Yeschat. ai

Free Forever

Plan Pro: 8 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Plan Ultra: 16 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Plan Unlimited: 40 USD/miesiąc (rozliczany rocznie)

Oceny i recenzje Yeschat. ai

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

12. Llama Chat (najlepszy do dostosowywania i zapewnienia prywatności czatów AI)

za pośrednictwem Llama

Llama Chat, oparty na modelach Meta Llama 3. 2, jest asystentem AI typu open source z rozszerzoną długością kontekstu do 128 tys. tokenów. Potrafi również skutecznie obsługiwać złożone i długie rozmowy.

Jedną z jego kluczowych zalet jest możliwość dostosowania. Od obsługi klienta w przedsiębiorstwach po badania naukowe — użytkownicy mogą dostosować Llama Chat za pomocą otwartego kodu źródłowego i dostosować go do konkretnych branż. Ponadto integracja z platformami Meta, takimi jak WhatsApp i Instagram, sprawia, że jest to znane i płynne doświadczenie dla wielu użytkowników.

Najlepsze funkcje Llama Chat

Zwiększ funkcjonalność poprzez integrację zewnętrznych narzędzi i API w celu rozszerzenia zakresu zastosowań

Monitoruj czasy odpowiedzi i wykorzystanie tokenów, aby zapewnić przejrzystość i optymalizację

Dostosuj modele do specjalistycznych pól, takich jak opieka zdrowotna, aby zapewnić dokładne i trafne odpowiedzi

Limity Llama Chat

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że wyniki Llama Chat mogą czasami być niedokładne, generowane obrazy mogą być niejasne (szczególnie w przypadku tekstu), a funkcja animacji zdjęć nie zawsze działa płynnie

Ceny Llama Chat

Free Forever

Koszt za 1 mln tokenów wejściowych i wyjściowych (3:1 mieszane): 0,19–0,49 USD

Oceny i recenzje Llama Chat

G2 : 4,3/5 (ponad 140 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Llama Chat prawdziwi użytkownicy?

Jak napisał jeden z recenzentów G2:

Używałem go jako niedrogiego uzupełnienia modeli OpenAI i Anthropic, zwłaszcza do konkretnych, wąskich zadań. Jest łatwo dostępny i wyróżnia się jako silna alternatywa open source.

Używałem go jako niedrogiego uzupełnienia modeli OpenAI i Anthropic, zwłaszcza do konkretnych, wąskich zadań. Jest łatwo dostępny i wyróżnia się jako silna alternatywa open source.

13. Replika (najlepsza do budowania emocjonalnego połączenia z dostosowywalnym towarzyszem AI)

za pośrednictwem Replika

Replika to towarzysz AI, który wykorzystuje uczenie maszynowe oparte na czacie, aby nawiązać z Tobą trwałą relację emocjonalną. Jedną z głównych funkcji Repliki jest pamięć rozmów, która zapamiętuje szczegóły z poprzednich czatów, aby móc się do nich później odwołać.

Oferuje również śledzenie nastroju, prowadzenie dziennika i scenariusze odgrywania ról, sprzyjające rozwojowi osobistemu i dobremu samopoczuciu emocjonalnemu. Konfigurowalne awatary i dynamika relacji pozwalają użytkownikom dostosować swojego towarzysza AI do własnych preferencji, zwiększając poczucie towarzystwa.

Najlepsze funkcje Repliki

Użytkownicy mogą włączyć muzykę w tle w wirtualnym pokoju Repliki, aby stworzyć spokojniejsze, bardziej spersonalizowane środowisko czatu

Zarabiaj walutę w aplikacji, aby odblokować nowe funkcje, stroje i działania, zachęcające do zaangażowania i eksploracji

Dostosuj osobowość swojej Repliki dzięki odblokowywanym cechom, takim jak „ciekawska” lub „wspierająca”, i odkrywaj wspólne zainteresowania w miarę upływu czasu

Ograniczenia Repliki

Użytkownicy twierdzą, że nie specjalizuje się w bazie wiedzy ani wyszukiwaniu, więc nie rozwiąże problemów związanych z kodowaniem ani nie pobierze informacji z Internetu

Ceny Repliki

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Replika

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Usprawnij cały cykl pracy dzięki ClickUp Brain

W tej pełnej wrażeń podróży odkryliśmy najlepsze alternatywy dla Poe AI — narzędzia z inteligentniejszymi czatami, szybszym wyszukiwaniem, lepszym interfejsem użytkownika i kreatywną zawartością. Jeśli jednak szukasz rozwiązania, które łączy AI z prawdziwą wydajnością i automatyzacją cyklu pracy, czas wybrać ClickUp.

To kompleksowy obszar roboczy z AI wbudowanym w zadania, dokumenty, projekty, tablice, szablony i dosłownie wszystko inne! Od automatycznego generowania zadań do podsumowywania długich dokumentów i zarządzania cyklami pracy zespołów — ClickUp Brain wykonuje ciężką pracę, abyś mógł skupić się na tym, co naprawdę ważne.

Chcesz zrobić więcej dzięki AI? Zarejestruj się w ClickUp i pracuj mądrzej, na swój sposób.