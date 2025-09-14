10 najlepszych narzędzi AI do wprowadzania danych, które umożliwią automatyzację Twojego cyklu pracy

Ręczne wprowadzanie danych nie jest wymarzoną pracą dla nikogo. Kopiowanie faktur, rejestrowanie wyników ankiet, aktualizowanie arkuszy kalkulacyjnych... to powolne i powtarzalne zadania. A jedna literówka może spowodować chaos.

Jeśli Twoje dni przypominają niekończącą się pętlę kopiowania i wklejania, czas sprowadzić posiłki.

Narzędzia do wprowadzania danych oparte na AI zostały stworzone, aby zająć się żmudną pracą. Wyodrębniają, czyszczą, weryfikują i organizują informacje — a Ty możesz skupić się na pracy, która naprawdę ma znaczenie.

Na tej liście zebraliśmy najlepsze narzędzia do automatyzacji procesów wprowadzania danych. Prowadzisz małą firmę lub zarządzasz zespołem? A może po prostu lubisz uporządkowane cykle pracy? Niezależnie od tego, te narzędzia AI do automatycznego wprowadzania danych pomogą Ci zaoszczędzić czas.

Gotowy na spotkanie z nowymi pomocnikami w przetwarzaniu danych?

🧠 Ciekawostka: Deutsche Bank wykorzystał kiedyś automatyzację procesów robotycznych (RPA) do przetworzenia ponad 500 000 transakcji rocznie, osiągając 99% dokładności danych i zerową liczbę przerw na kawę. Jest to praktyczne przypomnienie tego, że gdy boty zajmują się nudnymi zadaniami, ludzie mogą skupić się na pracy o większej wartości.

Chcesz, aby przeszkolone boty zajęły się wprowadzaniem danych? Oto krótki przegląd najlepszych narzędzi do automatyzacji opartych na AI, dzięki którym z pewnością wybierzesz swojego cyfrowego pomocnika.

Narzędzie Najlepsze dla Najważniejsze funkcje Ceny* ClickUp Zadania oparte na AI + przepływy pracy związane z wprowadzaniem danych Funkcja Talk-to-Text do wprowadzania danych za pomocą głosu Wprowadzanie danych oparte na AI + widok tabeli + automatyzacja Dostępny Free Forever Plan; niestandardowe dostosowania dla przedsiębiorstw Nanonets Inteligentne przetwarzanie dokumentów Automatyczne uczenie się układów dokumentów Bezpłatnie do 200 USD w kredytach; ceny niestandardowe Docsumo Ekstrakcja faktur i paragonów Dokładność na poziomie poszczególnych elementów Płatne plany zaczynają się od 149 USD miesięcznie Rossum Konwersja e-mail na dane Analiza e-maila oparta na AI Ceny zaczynają się od 1500 USD rocznie Nintex RPA RPA dla przedsiębiorstw i automatyzacja wprowadzania danych Kreator procesów robotycznych typu „przeciągnij i upuść” Dostępna bezpłatna wersja próbna; niestandardowe ceny w zależności od wykorzystania Jotform Rejestrowanie danych za pomocą formularzy Formularze wzbogacone o AI i logikę warunkową Free Plan; plany płatne od 39 USD/miesiąc Typeform Gromadzenie danych w formie formularzy konwersacyjnych Skoki logiczne i przepływ ankiety AI Free plan z limitowaną liczbą odpowiedzi; płatne plan od 25 USD miesięcznie Zapier Automatyzacja cyklu pracy między aplikacjami Automatyzacja wielu aplikacji bez kodowania Free plan z limitami zadań; płatne plany od 22,81 USD miesięcznie Przeglądaj AI Pobieranie danych z internetu Gotowe „roboty” do przechwytywania danych Dostępny plan Free; plany płatne od 48 USD/miesiąc OpenRefine Czyszczenie i przekształcanie danych Masowe czyszczenie z przeglądaniem fasetowym W pełni bezpłatne narzędzie typu open source

Wybór odpowiedniego oprogramowania do automatyzacji wprowadzania danych oznacza znalezienie takiego, które pasuje do tempa pracy, precyzji i stylu pracy Twojego zespołu. Oto, na co należy zwrócić uwagę:

Automatyzacja pobierania danych w celu uzyskania informacji z formularzy, plików PDF i wiadomości e-mail przy minimalnych ustawieniach, przy zachowaniu integralności danych

Redukcja błędów i walidacja w zadaniach związanych z przetwarzaniem danych, aby pomóc Ci wychwycić błędy, zanim wpłyną one na Twoją pracę

Integracja niestandardowych cykli pracy , aby zsynchronizować istniejące systemy, takie jak CRM, arkusz kalkulacyjny lub narzędzie do zarządzania projektami

Skalowalność , która zapewnia możliwość przetwarzania większych ilości danych bez spowalniania wydajności przetwarzania danych

Doświadczenie użytkownika, które pozwala Twojemu zespołowi szybko rozpocząć pracę bez konieczności przechodzenia przez proces nauki

👀 Czy wiesz, że... Istnieje kilka sposobów automatyzacji wprowadzania danych. Każdy z nich rozwiązuje inny problem. Oto kilka z nich: Narzędzia do automatyzacji oparte na formularzach, takie jak Jotform lub Typeform, pomagają gromadzić ustrukturyzowane dane u źródła

Narzędzia do ekstrakcji danych z dokumentów, takie jak Docsumo lub Nanonets, skanują faktury, paragony i pliki PDF za pomocą optycznego rozpoznawania znaków (OCR) w celu automatycznego wyodrębnienia kluczowych pól

Parsowanie wiadomości e-mail (np. Rossum) pozwala na przechwytywanie danych zarówno z treści wiadomości, jak i załączników

Narzędzia do scrapowania stron internetowych, takie jak Browse AI, pobierają aktualne informacje ze stron internetowych Narzędzia takie jak ClickUp obsługują wszystko, od prostego wprowadzania, ekstrakcji i walidacji danych, po kompleksową automatyzację przepływu pracy. Zapewniają synchronizację danych między arkuszami kalkulacyjnymi, systemami CRM i tablicami zadań bez konieczności ręcznego wprowadzania danych.

A teraz coś naprawdę fajnego. Poniżej znajdziesz wszystko, co musisz wiedzieć o najsprytniejszych rozwiązaniach do wprowadzania danych, które pomogą Ci podnieść poprzeczkę w tej dziedzinie.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do integracji zarządzania zadaniami opartego na sztucznej inteligencji z cyklami pracy wprowadzania danych)

Zautomatyzuj wprowadzanie danych dzięki ClickUp Skonfiguruj złożone zadania automatyzacji do codziennej, cotygodniowej lub comiesięcznej walidacji danych za pomocą ClickUp

Wprowadzanie danych to nie tylko zbieranie informacji — to także zapewnienie, że trafią one we właściwe ręce, zostaną szybko wykorzystane i pozostaną uporządkowane w wielu cyklach pracy.

Jednak gdy przesłane się piętrzą lub koordynacja zespołu ulega załamaniu, drobne błędy mogą prowadzić do poważnych opóźnień.

ClickUp, aplikacja wszystko do pracy, przekształca ręczne wprowadzanie danych w inteligentny, zautomatyzowany przepływ zoptymalizowany pod kątem wydajności.

Automatyzacje ClickUp

Czy chcesz wyeliminować powtarzalne ręczne wprowadzanie danych poprzez ustawienie wyzwalaczy i działań? Możesz na przykład tworzyć zadania wprowadzania danych po otrzymaniu nowych danych, aktualizować statusy, przypisywać członków zespołu lub generować powtarzające się zadania do rutynowego wprowadzania danych.

ClickUp Automatyzacja odciąża Cię od żmudnych zadań.

Skonfiguruj wyzwalacze oparte na regułach, aby automatycznie przypisywać zadania, aktualizować statusy i powiadamiać interesariuszy o nowych danych przesłanych za pomocą ClickUp Automatyzacji

Oto przykład procesu automatyzacji. Gdy klient wypełnia formularz zgłoszeniowy, ClickUp może automatycznie utworzyć zadanie, przypisać je odpowiedniemu członkowi zespołu, zmienić priorytet zadania, a nawet wysłać e-mail z przypomnieniem — wszystko to bez udziału człowieka.

To idealne rozwiązanie dla kierowników operacyjnych, zespołów ds. obsługi klientów i administratorów, którzy zarządzają dużą liczbą wniosków.

Możesz dostosować ClickUp do swoich unikalnych procesów pracy, dodając pola niestandardowe, konfigurując reguły walidacji i projektując szablony dostosowane do konkretnych potrzeb związanych z wprowadzaniem danych. Wystarczy tylko ustawić reguły, a ClickUp zajmie się wszystkim w tle.

ClickUp Autopilot Agents Zespoły zajmujące się wprowadzaniem danych mogą również skorzystać z ClickUp Autopilot Agents, które dostosowują się do zmian w obszarze roboczym i działają autonomicznie w oparciu o podane instrukcje. Agentów tych można skonfigurować za pomocą gotowych opcji lub kreatora bezkodowego do tworzenia agentów niestandardowych. Automatyzacja nie tylko ogranicza ryzyko błędu ludzkiego, ale także pozwala zaoszczędzić cenny czas, który można przeznaczyć na analizę i podejmowanie decyzji na wyższym poziomie, przy jednoczesnym zachowaniu spójności interakcji. Obejrzyj poniższe wideo, aby dowiedzieć się więcej:

ClickUp Brain

Automatyzacje są zasilane przez AI. Możesz tworzyć własne niestandardowe automatyzacje, po prostu informując ClickUp Brain, co chcesz zautomatyzować, używając prostego języka angielskiego. Skonfiguruje wszystko za Ciebie w dowolnej przestrzeni, folderze lub liście.

Użyj ClickUp Brain, aby automatycznie generować opisy zadań, e-mail z przypomnieniem lub etykiety priorytet na podstawie nieustrukturyzowanych danych wejściowych

ClickUp Brain działa zasadniczo jako inteligentny asystent, zdolny do ekstrakcji danych z dokumentów (w tym plików PDF dzięki inteligentnej integracji OCR), generowania zadań na podstawie notatek ze spotkań, podsumowywania plików i odpowiadania na pytania kontekstowe dotyczące Twojego obszaru roboczego w czasie rzeczywistym.

Chcesz zapewnić wysoką jakość i integralność danych w całym procesie przetwarzania danych? Wypróbuj podpowiedzi oparte na AI, aby generować ustrukturyzowane szablony arkuszy kalkulacyjnych, zautomatyzować ekstrakcję danych i wdrożyć mechanizmy sprawdzania błędów.

Brain znacznie ogranicza ręczne wprowadzanie danych, minimalizuje błędy i zapewnia, że dane są zawsze aktualne i dokładne.

Dzięki AI w ClickUp możesz wykonać absolutnie każde zadanie związane z wprowadzaniem danych, niezależnie od tego, czy chodzi o przetwarzanie faktur, aktualizacje CRM, zarządzanie bazami danych czy przetwarzanie zamówień.

ClickUp to nie tylko miejsce pracy zapewniające kontrolę, ale także przejrzystość.

Widok tabeli ClickUp

Jeśli brakuje Ci programu Excel do wizualizacji danych, wypróbuj widok tabeli ClickUp. Naśladuje on znany interfejs arkusza kalkulacyjnego, ale ułatwia przeglądanie, edytowanie i aktualizowanie danych strukturalnych.

Zarządzaj wprowadzaniem dużych ilości danych w uporządkowanym układzie, w którym każdy wiersz reprezentuje zadanie do wykonania, dzięki widokowi tabeli ClickUp

Każde zadanie jest wyświetlane jako wiersz z konfigurowalnymi kolumnami dla różnych pól danych, z wsparciem dla działań zbiorczych, szybkiej nawigacji, a nawet skrótów kopiowania i wklejania do szybkiego wprowadzania danych. Możesz również sortować przesłane według statusu, filtrować według osoby przypisanej i aktualizować wiele rekordów jednocześnie.

Ten widok jest szczególnie skuteczny w zarządzaniu dużymi ilościami danych, walidacji wpisów i zapewnianiu jakości danych.

ClickUp oferuje również wsparcie dla ponad 100 integracji z kreatorami formularzy lub systemami CRM, w tym Salesforce, HubSpot i innymi. Umożliwia to automatyczne przechwytywanie danych i tworzenie zadań, dzięki czemu dane przepływają płynnie do obszaru roboczego ClickUp.

Ta centralizacja, wraz z automatyzacją i zoptymalizowanym zarządzaniem projektami, może całkowicie zmienić Twój system organizacji danych.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz kilkoma ręcznymi zadaniami wprowadzania danych, czy tysiącami wpisów, elastyczna architektura i solidne możliwości automatyzacji ClickUp sprawiają, że jest on skalowalny dla firm każdej wielkości. Jego funkcje oparte na AI dostosowują się do rosnącej ilości danych i zmieniających się wymagań dotyczących cyklu pracy, zapewniając wsparcie dla długoterminowej wydajności i rozwoju.

Najlepsze funkcje ClickUp

Współpracuj w czasie rzeczywistym dzięki wątkom komentarzy, przydzielaniu zadań, udostępnianiu dokumentów i czatowi ClickUp w aplikacji

Twórz dynamiczne pulpity ClickUp , aby monitorować wprowadzanie danych w różnych zespołach

Importuj wpisy z plików CSV lub zsynchronizowanych formularzy bezpośrednio do widoków strukturalnych

Uruchamiaj wyzwalacze w Slacku lub e-mailu, gdy nowe dane osiągają spotkanie z określonym warunkiem

Grupuj zadania według typu danych, fazy projektu lub źródła formularza, aby zapewnić przejrzystość śledzenia

Zautomatyzuj sprawdzanie błędów oraz kontrolę uprawnień i dostępu gości, aby zwiększyć bezpieczeństwo danych

Limitations ClickUp

Dostosowanie niestandardowych cykli pracy wymaga pewnego przyzwyczajenia się dla nowych użytkowników

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp w praktyce?

W recenzji G2 czytamy:

Niezbędne narzędzie zwiększające wydajność operacyjną. To jedyne narzędzie do zarządzania projektami, które eliminuje uciążliwość wprowadzania danych. Rozszerzenie Chrome i funkcja formularzy są BEZ CENY!!!

Niezbędne narzędzie zwiększające wydajność operacyjną. To jedyne narzędzie do zarządzania projektami, które eliminuje uciążliwość wprowadzania danych. Rozszerzenie Chrome i funkcja formularzy są BEZ CENY!!!

💡 Bonus: Jeśli chcesz ożywić swoje cykle pracy wprowadzania danych ORAZ: Natychmiastowe i intuicyjne wyszukiwanie w ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint i WSZYSTKICH podłączonych aplikacjach + w Internecie w kontekście pracy

Użyj funkcji Talk to Text , aby zadawać pytania, dyktować i wykonywać zadania za pomocą głosu — bez użycia rąk, w dowolnym miejscu

Wykorzystaj narzędzia AI, takie jak ChatGPT, Claude i DeepSeek, bezpośrednio z Brain MAX, z pełnym kontekstem swojej pracy Wypróbuj ClickUp Brain MAX — supermocnego towarzysza AI na komputerze, który naprawdę Cię rozumie, ponieważ zna Twoją pracę. Porzuć rozbudowane narzędzia AI i używaj głosu do tworzenia niestandardowych cykli pracy, tworzenia dokumentacji, przydzielania zadań członkom zespołu i nie tylko.

2. Nanonets (najlepsze rozwiązanie do inteligentnego przetwarzania dokumentów)

za pośrednictwem Nanonets

Nanonets jest przeznaczony dla zespołów, które codziennie mają do czynienia z ogromną ilością dokumentów — faktur, umów, ID lub zeskanowanych formularzy — i potrzebują inteligentniejszego, szybszego sposobu na ich digitalizację. Wykorzystuje głębokie uczenie się do rozpoznawania pól i układów, nawet jeśli dokumenty mają różne formaty lub są w różnych językach.

Wystarczy przesłać kilka próbek, jednokrotnie przypiąć etykietę do pól, a AI nauczy się samodzielnie radzić sobie z różnicami. Ulepsza się z każdym przetworzonym dokumentem, zmniejszając potrzebę ponownego szkolenia lub podwójnego sprawdzania wyników.

Najlepsze funkcje Nanonets

Zamieść dokumenty zbiorczo, aby przetworzyć je w kilka sekund

Ustaw progi pewności, aby oznaczyć niepewne lub mało wiarygodne wpisy

Przekierowuj dokumenty do różnych cykli pracy w oparciu o typ zawartości

Eksportuj dane strukturalne w formatach JSON, XML lub Excel

Skonfiguruj niestandardowe powiadomienia webhook dla wydarzeń związanych z ekstrakcją danych

Wykorzystaj ścieżki audytu do śledzenia zmian i poprawy zarządzania danymi

Limity nanonets

Ceny mogą być zbyt wysokie dla małych zespołów

Wymaga czasu na ustawienia w celu szkolenia niestandardowych modeli

Ceny Nanonets

Bezpłatnie (200 USD w kredytach)

Płać na bieżąco : ceny oparte na wykorzystaniu bez miesięcznych zobowiązań

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Nanonets

G2 : 4,8/5 (ponad 90 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 70 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Nanonets w praktyce?

Recenzja G2 mówi:

Funkcje silnika OCR, głównie w zakresie szkolenia silnika na podstawie dokumentów, szeroki zakres obsługiwanych typów dokumentów, model bez szkolenia oraz możliwość szybkiego dodawania dodatkowych danych szkoleniowych w locie są naprawdę dobre. Szybkie wsparcie techniczne zapewniane przez przedstawiciela CSR firmy Nanonets oraz wsparcie telefoniczne są naprawdę godne uznania.

Funkcje silnika OCR, głównie w zakresie szkolenia silnika na podstawie dokumentów, szeroki zakres obsługiwanych typów dokumentów, model bez szkolenia oraz możliwość szybkiego dodawania dodatkowych danych szkoleniowych w locie są naprawdę dobre. Szybkie wsparcie zapewniane przez przedstawiciela CSR z Nanonets oraz wsparcie telefoniczne są naprawdę godne uznania.

👀 Czy wiesz, że... Relacyjne bazy danych nie są przeznaczone wyłącznie dla programistów — są niezwykle przydatne w organizacji codziennej pracy. Dzięki uporządkowaniu danych w postaci połączonych tabeli można stworzyć inteligentniejsze cykle pracy, w których jedna aktualizacja pełni rolę wyzwalacza, powodując zmiany we wszystkich powiązanych rekordach. Narzędzia takie jak ClickUp pozwalają tworzyć pola relacyjne do utworzenia połączenia zadań, klientów lub projektów bez konieczności stosowania języka SQL. Oznacza to, że pulpit kampanii, narzędzie do śledzenia klientów i kalendarz zawartości mogą automatycznie komunikować się ze sobą. Jest to skuteczny sposób na ograniczenie powielania danych, uproszczenie raportowania i uzyskanie pełnego obrazu sytuacji.

3. Docsumo (najlepsze do ekstrakcji faktur i paragonów)

za pośrednictwem Docsumo

Stworzony z myślą o zespołach finansowych i operacyjnych, które toną w fakturach, rachunkach lub wyciągach bankowych, Docsumo rejestruje wszystko, aż do ostatniego elementu na paragonie. Wyodrębnia dane na poziomie poszczególnych elementów, dzięki czemu idealnie nadaje się dla firm, które muszą prowadzić śledzenie każdego kosztu, opłaty lub jednostki z najwyższą dokładnością.

Docsumo stosuje również logikę walidacji w celu oznaczania błędów i kierowania wyjątków do przeglądu przed eksportowaniem danych do platform księgowych, systemów CRM lub systemów wewnętrznych. Pozwala to zaoszczędzić ogromną ilość czasu w przypadku rozliczeń, księgowości lub procesów wymagających zgodności z przepisami, gdzie precyzja jest niezbędna.

Najlepsze funkcje Docsumo

Importuj dokumenty za pośrednictwem API, e-maila lub synchronizacji folderów w chmurze

Ustaw progi pewności na poziomie pól dla zatwierdzania lub przeglądu

Automatycznie kategoryzuj przychodzące dokumenty według typu lub klienta

Śledź czas przetwarzania i wydajność dzięki wizualnym pulpitom nawigacyjnym do przetwarzania danych finansowych

Eksportuj ustrukturyzowane dane bezpośrednio do platform księgowych lub narzędzi BI

Zachowaj historię wersji do celów audytów i wewnętrznego śledzenia

Ograniczenia Docsumo

Działa najlepiej tylko w przypadku ustrukturyzowanych dokumentów finansowych

Interfejs może wydawać się zbyt techniczny dla użytkowników niebędących specjalistami

Ceny Docsumo

Pakiet podstawowy: 149 USD/miesiąc (1000 stron/miesiąc; maksymalnie 3 użytkowników)

Wzrost: 499 USD/miesiąc (5000 stron/miesiąc; do 10 użytkowników)

Przedsiębiorstwa: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Docsumo

G2: 4,8/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Docsumo prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Przed wprowadzeniem DocSumo przenoszenie informacji i danych z plików PDF do naszych skoroszytów zajmowało nam dużo czasu, ponieważ musieliśmy robić to ręcznie. Odkąd mamy DocSumo, wystarczy kilka kliknięć, aby nasze dokumenty zostały łatwo przekonwertowane, a wymagane informacje i dane można teraz łatwo przenieść do naszych skoroszytów.

Przed wprowadzeniem DocSumo przenoszenie informacji i danych z plików PDF do naszych skoroszytów zajmowało nam dużo czasu, ponieważ musieliśmy robić to ręcznie. Odkąd mamy DocSumo, wystarczy kilka kliknięć, aby nasze dokumenty zostały łatwo przekonwertowane, a wymagane informacje i dane można teraz łatwo przenieść do naszych skoroszytów.

Czy wiesz, że... ClickUp Brain oferuje możliwość korzystania z wielu modeli sztucznej inteligencji generacyjnej, takich jak Claude, ChatGPT i Gemini. Porzuć chaotyczne wykorzystanie AI i uzyskaj wszystko, czego potrzebujesz, dzięki ClickUp.

4. Rossum (najlepsze rozwiązanie do konwersji e-mail na dane)

za pośrednictwem Rossum

Twoja skrzynka odbiorcza jest przepełniona. Firma Rossum postrzega to jako szansę. Specjalizuje się w przekształcaniu chaotycznych wątków e-mail i załączonych dokumentów w uporządkowane, użyteczne dane — bez konieczności otwierania arkusza kalkulacyjnego.

Najpotężniejszą funkcją tego narzędzia jest analizowanie wiadomości e-mail za pomocą AI. Zamiast ręcznie pobierać załączniki i kopiować pola, Rossum odczytuje treść wiadomości, otwiera plik PDF i automatycznie wyodrębnia dane.

Wstępnie wyszkolone modele AI mogą również obsługiwać faktury, zamówienia zakupu i inne standardowe dokumenty biznesowe, dzięki czemu ustawienia są niezwykle szybkie.

Najlepsze funkcje Rossum

Przypisz skrzynki e-mail jako źródła danych dla określonych cykli pracy

Współpracuj przy tworzeniu adnotacji do dokumentów, aby usprawnić proces uczenia się AI

Podkreśl niepewne pola do sprawdzenia przez człowieka, aby nic nie zostało pominięte bez weryfikacji

Śledź wyjątki i oznaczaj anomalie przed eksportem

Ustaw synchronizację w czasie rzeczywistym z systemami ERP lub systemami zarządzania fakturami

Wizualizuj wydajność skrzynki odbiorczej dzięki analizie ekstrakcji danych

Ograniczenia Rossum

Limity niestandardowego dostosowywania poza podstawowymi typami dokumentów

Ceny Rossum

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Rossum

G2 : 4,5/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co o Rossum mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja użytkownika na G2 mówi:

Rossum pomaga nam przyspieszyć przetwarzanie faktur, dzięki czemu mamy więcej czasu na obsługę zapytań. Pomaga nam to ograniczyć liczbę zduplikowanych faktur i uniknąć podwójnych płatności. Rossum pozwala nam również wykrywać problemy i błędy w fakturach, zanim trafią one do naszego systemu księgowego.

Rossum pomaga nam przyspieszyć przetwarzanie faktur, dzięki czemu mamy więcej czasu na obsługę zapytań. Pomaga nam to ograniczyć liczbę zduplikowanych faktur i uniknąć podwójnych płatności. Rossum pozwala nam również wykrywać problemy i błędy w fakturach, zanim trafią one do naszego systemu księgowego.

5. Nintex RPA (najlepsze rozwiązanie dla przedsiębiorstw w zakresie RPA i automatyzacji wprowadzania danych)

za pośrednictwem Nintex RPA

Nintex RPA pozwala tworzyć cyfrowych pracowników, którzy naśladują ludzkie czynności — kopiowanie, wklejanie, klikanie, walidację — bez potrzeby robienia przerw na kawę. Jego największą zaletą jest kreator procesów robotycznych typu „przeciągnij i upuść”, dzięki któremu projektowanie botów przypomina bardziej zabawę blokami niż kodowanie.

Możesz zautomatyzować nudne zadania w narzędziach korporacyjnych, takich jak SAP, Oracle, Citrix lub wewnętrznych systemach starszej wersji. Niezależnie od tego, czy chodzi o synchronizację faktur dostawców, czy przetwarzanie dokumentów związanych z rejestracją klientów, boty wykonują zadania o dużej objętości z precyzją na poziomie maszynowym.

Możesz dokładnie kontrolować zachowanie każdego bota, moment jego wyzwalacza oraz warunki, w których sygnalizuje on konieczność wprowadzenia danych przez człowieka.

Najlepsze funkcje Nintex RPA

Wdrażaj boty działające bez nadzoru, aby wykonywały zadania zgodnie z harmonogramem lub wyzwalaczem

Połącz połączenie RPA botów z narzędziami do podpisów elektronicznych, formularzami i narzędziami do zarządzania cyklem pracy

Monitoruj wydajność botów za pomocą scentralizowanych pulpitów analitycznych

Wykorzystaj wbudowane szablony do typowych automatyzacji w przedsiębiorstwie

Korzystaj z bezpiecznych skarbców poświadczeń, aby chronić poufne dane logowania

Zastosuj dostęp oparty na roli, aby zarządzać tym, kto tworzy, uruchamia i edytuje boty

Ograniczenia Nintex RPA

Nie jest przyjazny dla początkujących użytkowników, małych zespołów lub zespołów bez wiedzy technicznej

Wymaga niestandardowej wyceny w oparciu o środowisko i wykorzystanie bota

Ceny Nintex RPA

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Nintex

G2: 4,2/5 (ponad 1100 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 250 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Nintex w praktyce?

W recenzji G2 czytamy:

Nintex oferuje najbardziej kompleksowy i zakończony profesjonalny plan działania umożliwiający automatyzację procesów z dużym naciskiem na pierwszy etap, czyli cyfryzację procesów przy użyciu Nintex promapp w sposób oparty na współpracy.

Nintex oferuje najbardziej kompleksowy i zakończony profesjonalny plan działania służący do planowania skutecznej automatyzacji procesów, kładąc duży nacisk na pierwszy etap, czyli cyfryzację procesów przy użyciu Nintex promapp w sposób oparty na współpracy.

6. Jotform (najlepsze rozwiązanie do przechwytywania danych z formularzy)

za pośrednictwem Jotform

Jotform jest przeznaczony dla zespołów, które muszą szybko gromadzić ustrukturyzowane dane, zarówno od klientów, jak i od zespołów wewnętrznych.

Narzędzie do tworzenia formularzy oparte na sztucznej inteligencji z logiką warunkową pomaga w ciągu kilku minut tworzyć bardziej inteligentne i dynamiczne formularze. Zamiast wyświetlać wszystkim respondentom ten sam układ, Jotform dostosowuje pytania na podstawie wcześniejszych odpowiedzi, tworząc spersonalizowany przepływ, który zwiększa zarówno szybkość, jak i dokładność.

Możesz osadzać formularze w dowolnym miejscu, zbierać odpowiedzi w czasie rzeczywistym, a nawet być wyzwalaczem e-maila lub przypisywać zadania po otrzymaniu przesłanych. Nadaje się do pozyskiwania potencjalnych klientów, rejestracji klientów, rejestracji wydarzeń i praktycznie każdego zastosowania, w którym formularze są uciążliwe.

Najlepsze funkcje Jotform

Włącz szyfrowanie formularzy, aby zapewnić bezpieczne przechwytywanie poufnych danych

Korzystaj z gotowych szablonów ankiet, quizów i formularzy zgłoszeniowych

Zintegruj odpowiedzi bezpośrednio s Arkusze Google, Slackiem lub Airtable

Akceptuj przesyłanie plików lub podpisy cyfrowe w polach formularzy

Dostosuj motywy niestandardowe do tożsamości swojej marki

Generuj przesłane PDF do archiwizacji lub drukowania

Ograniczenia Jotform

Ograniczona kontrola nad projektem bez niestandardowego CSS

Możliwości AI są specyficzne dla poszczególnych formularzy i mają luki w wiedzy

Ceny Jotform

Starter: bezpłatny dla maksymalnie 5 formularzy

Brązowy: 39 USD/miesiąc (25 formularzy)

Srebro: 49 USD/miesiąc (50 formularzy)

Gold: 129 USD/miesiąc (100 formularzy)

Przedsiębiorstwa: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Jotform

G2: 4,6/5 (ponad 3600 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2500 recenzji)

Co o Jotform mówią użytkownicy w praktyce?

Recenzja G2 mówi:

Moja organizacja korzysta z Jotform do kilku różnych celów, ale najczęściej używamy go dla naszych klientów, którzy potrzebują bardziej złożonych formularzy na swoich stronach internetowych, wykraczających poza zwykłe formularze kontaktowe. Jotform oferuje wiele różnych opcji w swoim kreatorze formularzy, a dodawanie potrzebnych elementów jest bardzo proste dzięki funkcji „przeciągnij i upuść”.

Moja organizacja korzysta z Jotform do kilku różnych celów, ale głównie używamy go dla naszych klientów internetowych, którzy potrzebują bardziej złożonych formularzy na swoich stronach internetowych, wykraczających poza zwykłe formularze kontaktowe. Jotform oferuje wiele różnych opcji w swoim kreatorze formularzy i jest bardzo łatwy w obsłudze – wystarczy przeciągnąć i upuścić wszystko, czego potrzebujesz.

📮 ClickUp Insight: 88% respondentów naszej ankiety korzysta ze sztucznej inteligencji do zadań osobistych, ale ponad 50% unika jej stosowania w pracy. Trzy główne przeszkody to brak płynnej integracji, braki w wiedzy lub obawy dotyczące bezpieczeństwa. A co, jeśli sztuczna inteligencja jest wbudowana w Twoje obszary robocze i jest już zabezpieczona? ClickUp Brain, wbudowany asystent AI ClickUp, sprawia, że staje się to rzeczywistością. Jest on zdolny do przetwarzania języka naturalnego i rozumie podpowiedzi w prostym języku, rozwiązując wszystkie trzy problemy związane z wdrażaniem AI, jednocześnie zapewniając połączenie czatu, zadań ClickUp, dokumentów i wiedzy w całym obszarze roboczym. Znajdź odpowiedzi i spostrzeżenia za pomocą jednego kliknięcia!

7. Typeform (najlepsze rozwiązanie do gromadzenia danych w formie formularzy konwersacyjnych)

za pośrednictwem Typeform

Chcesz przekształcić statyczne ankiety i formularze w płynne doświadczenie przypominające czat, które jednocześnie zwiększa wskaźniki zakończenia? Przepływ ankiet wspomagany AI Typeform bardziej przypomina rozmowę niż formularz, pomagając Ci gromadzić dokładne, przemyślane dane bez przytłaczania odbiorców.

Pozwala to tworzyć w pełni spersonalizowane ścieżki pytań na podstawie poprzednich odpowiedzi, dzięki czemu użytkownicy widzą kolejne pytania, które są dla nich istotne.

Najlepsze funkcje Typeform

Osadzaj formularze jako wyskakujące okienka, pełnoekranowe doświadczenia lub wbudowane widżety

Wybierz niestandardowe czcionki, kolory i obrazy, aby pasowały do stylu Twojej marki

Śledź wskaźniki zaangażowania i zakończenia dzięki szczegółowym analizom

Przekładaj formularze na wiele języków dla odbiorców na całym świecie

Zrealizuj bezpośrednie połączenie z systemami CRM, narzędziami do obsługi e-mail i Notion

Włącz logikę kalkulatora, aby na bieżąco szacować ceny, wyniki lub rezultaty

Ograniczenia Typeform

Opcje eksportu są limitowane w planach bezpłatnych i podstawowych

Rozszerzenie na wiele zespołów lub regionów może być kosztowne

Ceny Typeform

Dostępny Free Plan

Podstawowy: 29 USD/miesiąc

Dodatkowo: 59 USD/miesiąc

Business: 99 USD/miesiąc

Przedsiębiorstwa: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Typeform

G2: 4,5/5 (ponad 850 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 900 recenzji)

Co o Typeform mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Interfejs jest elegancki, łatwy w użyciu i atrakcyjny dla respondentów. Logika warunkowa i integracje sprawiają, że cykl pracy jest płynny.

Interfejs jest elegancki, łatwy w użyciu i atrakcyjny dla respondentów. Logika warunkowa i integracje sprawiają, że cykl pracy jest płynny.

8. Zapier (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji przepływu pracy między aplikacjami)

za pośrednictwem Zapier

Zapier to internetowa wersja taśmy klejącej. Stworzony z myślą o użytkownikach, którzy chcą połączyć swoje ulubione aplikacje bez konieczności nauki kodowania, doskonale nadaje się do automatyzacji wieloetapowych cykli pracy w narzędziach takich jak Arkusze Google, Typeform, Slack i CRM.

Jej podstawową funkcją jest automatyzacja wielu aplikacji, która pozwala na łatwe przesyłanie danych między platformami.

Na przykład nowe przesłane formularza może natychmiast wywołać wyzwalacz w Slacku, zaktualizować arkusz kalkulacyjny i wysłać e-mail z powitaniem — bez konieczności ręcznej interwencji.

Od automatyzacji marketingu, przez powodzenie klientów, po procesy rekrutacyjne — Zapier to potężne narzędzie bez kodowania, które zapewnia komunikację między systemami i pozwala oderwać ręce od klawiatury.

Najlepsze funkcje Zapier

Twórz Zaps (cykle pracy) przy użyciu filtrów, warunków i logiki wieloetapowej

Zaplanuj uruchamianie Zaps codziennie, co tydzień lub w niestandardowych odstępach czasu

Klonuj i udostępniaj automatyzacje między zespołami lub działami

Śledź historię zadań i wskaźniki powodzenia dla każdego Zapu

Zarządzaj integracjami ponad 6000 aplikacji z jednego pulpitu nawigacyjnego

Chroń cykle pracy dzięki uwierzytelnianiu dwuskładnikowemu i kontroli uprawnień

Limitacje Zapier

Złożone zapy mogą być trudne do rozwiązania

Ograniczenia zadań w planach bezpłatnych i podstawowych ograniczają automatyzację dużych ilości danych

Ceny Zapier

Free

Profesjonalny: 22,81 USD/miesiąc

Zespół: 78,72 USD miesięcznie dla 25 użytkowników

Przedsiębiorstwa: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Zapier

G2: 4,5/5 (ponad 1300 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3000 recenzji)

Co o Zapier mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Najbardziej pomocną i zaletą Zapier jest to, że eliminuje on ręczną pracę poprzez automatyzację powtarzalnych zadań między różnymi aplikacjami dzięki wielu funkcjom. Jest bardzo łatwy w ustawieniu, nawet bez umiejętności kodowania, i pozwala mi zaoszczędzić wiele godzin, synchronizując moje narzędzia (częstotliwość użytkowania). Łatwość wdrożenia i integracji z innymi narzędziami jest po prostu zbyt szybka, doskonała i bezstresowa. Obsługa klienta również nie jest zła.

Najbardziej pomocną i zaletą Zapier jest to, że eliminuje on ręczną pracę poprzez automatyzację powtarzalnych zadań między różnymi aplikacjami dzięki wielu funkcjom. Jest bardzo łatwy w ustawieniu, nawet bez umiejętności kodowania, i pozwala mi zaoszczędzić wiele godzin, synchronizując moje narzędzia (częstotliwość użytkowania). Łatwość wdrożenia i integracji z innymi narzędziami jest po prostu zbyt szybka, doskonała i bezstresowa. Obsługa klienta również nie jest zła.

9. Przeglądaj AI (najlepsze do zbierania danych z internetu)

za pośrednictwem Browse AI

Wyobraź sobie, że możesz nauczyć robota przeglądania stron internetowych — i że on naprawdę Cię słucha. Browse AI pozwala na pobieranie danych ze stron internetowych, takich jak listy produktów, tabele cenowe lub tablice ogłoszeń o pracy, bez konieczności pisania ani jednej linii kodu.

Gotowe „roboty” dla popularnych stron internetowych pomogą Ci natychmiast rozpocząć scrapowanie. Ustawienia są tak proste, jak wskazanie i kliknięcie wybranych elementów strony. Po przeszkoleniu robot może działać zgodnie z harmonogramem, zapisywać dane w arkuszach kalkulacyjnych lub pełnić rolę wyzwalacza alertów, gdy pojawią się nowe informacje.

Eliminuje to godziny pracy polegającej na kopiowaniu i wklejaniu dla zespołów zarządzających badaniami, operacjami rozwojowymi lub poszukiwaniem potencjalnych klientów.

Przeglądaj najlepsze funkcje AI

Zaplanuj roboty do zbierania danych co godzinę, codziennie lub co tydzień

Przechwytuj dane strukturalne z paginowanych wyników za pomocą jednego ustawienia

Eksportuj zebrane treści do plików CSV, Arkuszy Google lub punktów końcowych API

Klonuj konfiguracje robotów w podobnych witrynach lub domenach

Skonfiguruj powiadomienia o wykryciu nowych zawartości

Wizualizuj wyniki ekstrakcji dzięki śledzeniu błędów i wskaźnikom powodzenia

Zapoznaj się z limitami AI

Nie działa dobrze na złożonych stronach z dużą ilością kodu JavaScript

W zależności od struktury witryny może być konieczne ręczne czyszczenie danych

Przejrzyj ceny AI

Free (50 kredytów miesięcznie)

Osobisty: 48 USD/miesiąc (2000 kredytów)

Profesjonalny: 87 USD/miesiąc (5000 kredytów)

Premium: od 500 USD/miesiąc (rozliczane rocznie z ponad 600 000 kredytów)

Przejrzyj oceny i recenzje AI

G2: 4,8/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 50 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Browse AI w praktyce?

Recenzja G2 mówi:

Browse AI usprawniło moje projekty związane z scrapowaniem stron internetowych i automatyzacją danych. Ustawienie botów nie wymaga kodowania, a różne integracje z Arkusze Google i Zapier sprawiają, że scrapowanie jest łatwiejsze i znacznie szybsze.

Browse AI usprawniło moje projekty związane z scrapowaniem stron internetowych i automatyzacją danych. Ustawienie botów nie wymaga kodowania, a różne integracje z Arkusze Google i Zapier sprawiają, że scrapowanie jest łatwiejsze i znacznie szybsze.

10. OpenRefine (najlepsze narzędzie do czyszczenia i przekształcania danych)

za pośrednictwem OpenRefine

OpenRefine jest jak szczoteczka do zębów dla Twoich danych — szoruje, poleruje i dociera do najmniejszych zakamarków, które umykają arkuszom kalkulacyjnym. To potężne narzędzie typu open source jest przeznaczone dla wszystkich, którzy mają do czynienia z nieuporządkowanymi zbiorami danych wymagającymi gruntownego oczyszczenia.

To, co wyróżnia ten produkt, to funkcja przeglądania fasetowego, która pozwala przeglądać dane według kategorii, filtrów lub wzorców, dzięki czemu można wykrywać niespójności i naprawiać je zbiorczo.

Najlepsze funkcje OpenRefine

Stosuj edycję zbiorczą przy użyciu wyrażeń regularnych i skryptów transformacji

Grupuj podobne wpisy, aby jednym kliknięciem połączyć duplikaty

Uzgodnij zestawy danych, dopasowując pola do zewnętrznych baz danych

Cofaj/powtarzaj kroki, aby cofnąć zmiany podczas czyszczenia

Importuj/eksportuj dane w formatach takich jak CSV, TSV, JSON lub XML

Korzystaj z funkcji śledzenia historii, aby dokumentować każdą modyfikację na potrzeby audytu lub przywrócenia poprzedniej wersji

Ograniczenia OpenRefine

Tylko na pulpitach, bez wbudowanej synchronizacji z chmurą

Bardziej stroma krzywa uczenia się dla użytkowników nietechnicznych, którzy chcą jedynie uprościć procesy wprowadzania danych

Ceny OpenRefine

Free

OpenRefiner – oceny i recenzje

G2: 4,8/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o OpenRefine użytkownicy w praktyce?

Recenzja G2 mówi:

Podoba mi się płynność działania tego narzędzia! Za każdym razem, gdy wydaje mi się, że jest idealne, okazuje się, że moje dane są jeszcze lepsze. Używam tego narzędzia zarówno prywatnie, jak i zawodowo i stwierdzam, że znacznie ułatwia mi pracę

Podoba mi się płynność działania tego narzędzia! Za każdym razem, gdy uważam, że jest idealne, okazuje się, że moje dane są jeszcze lepsze. Używam tego narzędzia zarówno prywatnie, jak i zawodowo i stwierdzam, że znacznie ułatwia mi pracę

Uporządkuj swoje dane dzięki ClickUp

Nie ma medalu za ręczne czyszczenie danych. Ale automatyzacja tego procesu przynosi ulgę.

Niezależnie od tego, czy zajmujesz się zbieraniem informacji z internetu, przetwarzaniem faktur czy zarządzaniem danymi z ankiet, narzędzia oparte na AI mogą zaoszczędzić Ci wiele godzin żmudnej pracy (i być może kilka siwych włosów).

Jeśli jednak potrzebujesz narzędzia, które nie tylko gromadzi dane, ale także pomaga je wykorzystać, najlepszym wyborem będzie ClickUp.

Od inteligentnych automatyzacji i agentów AI po dynamiczne widoki tabeli, zarządzanie zadaniami i analizy oparte na sztucznej inteligencji — ClickUp zapewnia Twojemu zespołowi jedną przestrzeń do gromadzenia, organizowania i wykonywania zadań — wszystko to bez konieczności przełączania się między narzędziami lub zakładkami.

Chcesz, aby wprowadzanie danych stało się najłatwiejszym elementem Twojego cyklu pracy? Zarejestruj się w ClickUp i już dziś zacznij inteligentną automatyzację.