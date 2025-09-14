11 najlepszych alternatyw dla Moveworks w zakresie wsparcie IT opartego na AI w 2025 r

Zautomatyzowałeś obsługę zgłoszeń i wdrożyłeś chatboty, ale Twój zespół nadal spędza godziny na śledzeniu aktualizacji i odpowiadaniu na te same pytania dotyczące IT.

Jeśli korzystasz z Moveworks — lub podobnego rozwiązania — prawdopodobnie obiecano Ci płynniejszy cykl pracy. Jednak dla wielu zespołów rzeczywistość nie do końca odpowiada obietnicom. Chociaż Moveworks pomogło zdefiniować wsparcie IT oparte na AI, to wysokie koszty, ograniczone możliwości niestandardowego dostosowania lub stroma krzywa uczenia się nie pomagają.

W każdym razie na rynku dostępnych jest więcej innowacyjnych narzędzi AI zwiększających wydajność. Te alternatywy dla Moveworks wykraczają poza podstawowe boty, oferując wsparcie serwisowe w czasie rzeczywistym, studia automatyzacji i płynną integrację z istniejącymi systemami. Pomagają one zespołom HR i IT pracować wydajniej.

Przyjrzyjmy się najlepszym alternatywom, które faktycznie spełniają swoje zadanie.

Dlaczego warto wybrać alternatywy dla Moveworks?

Moveworks to potężna platforma wsparcie oparta na AI. Jednak wraz z rozwojem organizacji lub dywersyfikacją jej potrzeb, ograniczenia tej platformy mogą stać się bardziej widoczne. Być może chodzi o ograniczoną elastyczność dostosowywania przepływu pracy, wysokie koszty i dłuższy czas wdrażania lub trudności z integracją ze starszymi wersjami systemów.

Niezależnie od sytuacji, oto kilka scenariuszy, w których zespoły rozważają konkurencyjne rozwiązania Moveworks:

Większa kontrola nad cyklem pracy : Niektóre alternatywne rozwiązania oferują opcje low-code lub open-source, które umożliwiają niestandardową personalizację procesów IT i HR

Przejrzystość kosztów i elastyczność : platformy te oferują szczegółowe, skalowalne plany cenowe, które są dostosowane do potrzeb mniejszych zespołów i start-upów

Uproszczone wdrażanie i łatwość obsługi : Krótsza krzywa uczenia się pozwala na szybsze przyjęcie rozwiązania

Ulepszone możliwości integracji : wbudowane złącza lub otwarte API umożliwiają płynną synchronizację z Twoim stosem technologicznym

zaawansowana automatyzacja i możliwości AI*: konkurenci oferują generatywne odpowiedzi AI i studia automatyzacji kodu typu „przeciągnij i upuść”, które wykraczają poza możliwości Moveworks

Podsumowując: jeśli chcesz zwiększyć wydajność, inteligentniej zautomatyzować zadania i płynnie obsługiwać funkcje wsparcia IT i HR, warto przyjrzeć się poniższym narzędziom.

🧠 Ciekawostka: Pierwszy chatbot powstał w 1966 roku — i był to terapeuta. Eliza, opracowana na MIT, symulowała psychoterapeutę rogeriańskiego i wykorzystywała dopasowywanie wzorców, aby odzwierciedlać pytania użytkowników. Chociaż była to podstawowa funkcja, pobudziła ona wczesną wyobraźnię dotyczącą interakcji między człowiekiem a komputerem. Dzisiejsi agenci AI, tacy jak IBM i Espressive, potrafią analizować język, kontekst, a nawet ton emocjonalny. Od Elizy do agentów klasy korporacyjnej — to była szalona podróż.

Alternatywy dla Moveworks w skrócie

Masz mało czasu? Oto krótkie porównanie najlepszych konkurentów Moveworks, w tym ich najmocniejsze strony, wyróżniające się funkcje i miesięczne ceny początkowe.

Narzędzie Najlepsze dla Najważniejsze funkcje Ceny* ClickUp Sztuczna inteligencja, automatyzacja przepływu pracy i zarządzanie projektami ClickUp Brain, agenci AI Autopilot, automatyzacja zadań , czat AI Dostępne są bezpłatne plany, niestandardowe dostosowania dla przedsiębiorstw Aisera Automatyzacja usług na poziomie przedsiębiorstwa Konwersacyjna AI, AiseraGPT, automatyzacja zgłoszeń, wsparcie wielokanałowe Niestandardowe ceny Leena AI Automatyzacja wsparcia HR i IT Free Plan, płatny od 140 USD/miesiąc Niestandardowe ceny IBM Watson Assistant Rozumienie języka naturalnego i chatboty NLP, Watsonx, przepływ dialogów, bezpieczne integracje korporacyjne Free Plan, płatny od 140 USD/miesiąc Kore. ai Platformy konwersacyjne oparte na AI Narzędzie do tworzenia botów typu low-code, SmartAssist, gotowe boty IT/HR Niestandardowe ceny n8n Automatyzacja przepływu pracy typu open source Kreator typu „przeciągnij i upuść”, ponad 200 integracji, opcje samodzielnego hostingu Free Plan, płatny od 65 USD/miesiąc Rezolve. ai Centrum obsługi klienta /AI oparte na sztucznej inteligencji z integracją z MS Teams Automatyczne odpowiedzi, inteligentny system zgłoszeń, wbudowany system zarządzania nauczaniem (LMS), wdrożenie z priorytetem dla Teams Niestandardowe ceny Wirtualny agent ServiceNow Biura obsługi klienta dla dużych przedsiębiorstw Tworzenie botów bez kodowania, inteligencja predykcyjna i głęboka integracja ITSM Niestandardowe ceny (pakietowe) Espressive AI dla samoobsługi pracowników Silnik NLP, chatbot Barista, automatyzacja usług HR/IT Niestandardowe ceny UiPath Automatyzacja procesów (RPA) StudioX, AI Center, boty bezobsługowe, automatyzacja bez kodowania Płatny plan zaczyna się od 25 USD miesięcznie OpenDialog Projektowanie konwersacyjne typu low-code Chatboty oparte na scenariuszach, budowanie logiki i kontrola przedsiębiorstwa Free Plan, płatny od 65 USD/miesiąc

Najlepsze alternatywy dla Moveworks

Każde z poniższych narzędzi ma swoje unikalne zalety — czy to rozwiązywanie zgłoszeń oparte na AI, projektowanie niestandardowych cykli pracy, czy też wdrażanie RPA na pełną skalę.

Zamiast oferować ogólne funkcje wsparcia, platformy te specjalizują się w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów operacyjnych, takich jak opóźnienia w reakcji, rozproszone procesy lub powtarzalne zadania o dużej objętości.

Od inteligentnego obszaru roboczego ClickUp po oparte na scenariuszach chatboty OpenDialog — te konkurencyjne rozwiązania Moveworks zostały stworzone, aby pomóc zespołom IT i HR osiągać więcej przy mniejszym wysiłku. Przyjrzyjmy się, jak wypada każde z nich.

1. ClickUp (najlepszy do automatyzacji przepływu pracy i zarządzania projektami)

Organizuj zadania za pomocą ponad 15 widoków, w tym wykresu Gantt, kalendarza i osi czasu, dzięki ClickUp

Dzisiejsza praca jest nieefektywna. 60% naszego czasu spędzamy na udostępnianiu, wyszukiwaniu i aktualizowaniu informacji w różnych narzędziach. Nasze projekty, dokumentacja i komunikacja są rozproszone w niepołączonych ze sobą narzędziach, co obniża wydajność.

ClickUp rozwiązuje ten problem dzięki aplikacji do pracy, która łączy projekty, wiedzę i czat w jednym miejscu — a wszystko to dzięki najbardziej spójnej sztucznej inteligencji do pracy na świecie.

Działa jako centrum dowodzenia dla zespołów IT, HR i przedsiębiorstw, które chcą działać sprawnie, automatyzować na dużą skalę i współpracować bez chaosu.

Podczas gdy Moveworks koncentruje się na AI w zakresie zgłoszeń serwisowych i wniosków pracowników, ClickUp poszerza zakres działania, oferując inteligentną automatyzację, współpracę w czasie rzeczywistym i kompleksową widoczność projektów w jednej zunifikowanej platformie. Jest to lepsze rozwiązanie dla zespołów, które potrzebują elastyczności wykraczającej poza rozwiązywanie zgłoszeń.

ClickUp Brain

Wszystko zaczyna się od ClickUp Brain — generatywnego silnika AI, który wykracza daleko poza podstawową obsługę zapytań. W przeciwieństwie do Moveworks, który głównie odpowiada na pytania pracowników, funkcje ClickUp Brain pomagają Ci w tym i nie tylko.

Pobiera informacje z obszaru roboczego ClickUp i podłączonych narzędzi, dzięki czemu stanowi doskonałe wsparcie dla Twojej organizacji. Brain pomaga również w tworzeniu standardowych procedur operacyjnych, przygotowywaniu odpowiedzi IT, podsumowywaniu wątków spotkań i generowaniu opisów projektów — wszystko to w ramach przepływu pracy.

Generuj natychmiastowe podsumowania, aktualizacje zadań i odpowiedzi dzięki sztucznej inteligencji rozpoznającej kontekst w Twoim obszarze roboczym za pomocą ClickUp Brain

Dla menedżerów działów obsługi klienta, którzy muszą znaleźć równowagę między wsparciem a strategią, to narzędzie do współpracy oparte na AI zmienia się z pomocy technicznej w prawdziwego drugiego pilota.

💡 Bonus: Jeśli chcesz ożywić swoje cykle pracy ORAZ: Natychmiastowe i intuicyjne wyszukiwanie w ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint i WSZYSTKICH podłączonych aplikacjach + w Internecie w kontekście pracy

Użyj funkcji Talk to Text , aby zadawać pytania, dyktować i wykonywać zadania za pomocą głosu — bez użycia rąk, w dowolnym miejscu

Wykorzystaj narzędzia AI, takie jak ChatGPT, Claude i DeepSeek, bezpośrednio z Brain MAX, z pełnym kontekstem swojej pracy Wypróbuj ClickUp Brain MAX — supermocnego towarzysza AI na komputerze, który naprawdę Cię rozumie, ponieważ zna Twoją pracę. Porzuć rozbudowane narzędzia AI i używaj głosu do tworzenia niestandardowych cykli pracy, tworzenia dokumentacji, przydzielania zadań członkom zespołu i nie tylko.

Automatyzacje ClickUp

Aby osiągnąć jeszcze wyższy poziom, skorzystaj z ClickUp Automations, podstawy każdego skalowalnego systemu wsparcie. Podczas gdy Moveworks automatyzuje segregację i kierowanie zgłoszeń, ClickUp pozwala zautomatyzować sekwencje wdrażania nowych pracowników, eskalacje zgłoszeń, przypomnienia o umowach SLA, a nawet aktualizacje śledzenia zasobów.

Skonfiguruj wieloetapowe łańcuchy automatyzacji, które są wyzwalaczami działań dotyczących zadań, osób przypisanych i statusów

Możesz wybierać spośród ponad 100 reguł lub tworzyć niestandardową logikę bez konieczności pisania kodu. Po prostu ustaw reguły — aby przenieść zapytania pracowników z otwartych do zamkniętych, nowe zadania związane z wdrażaniem nowych pracowników z jednego zespołu do drugiego, gdy spełniony zostanie określony warunek — a automatyzacja zajmie się resztą.

ClickUp AI Agents

Co więcej, agenci Autopilot ClickUp mogą automatycznie reagować na wyzwalacze i udostępniać aktualizacje, raporty lub odpowiedzi dokładnie tam, gdzie są potrzebne.

Na przykład kanał zespołu ds. zarządzania projektami uruchamia agenta automatycznych odpowiedzi. Gdy interesariusz zadaje pytanie „Kto jest kierownikiem projektu?”, agent natychmiast odpowiada, podając imię i nazwisko oraz dwa źródła informacji o projekcie.

Skonfiguruj agenty ClickUp Autopilot, aby wyeliminować żmudne odpowiadanie na powtarzające się, typowe pytania

Jest to idealne rozwiązanie dla zespołów IT, które świadczą wsparcie dla pracowników i realizują wewnętrzne projekty lub cykle pracy związane z zapewnieniem zgodności.

🎥 Obejrzyj: Oto krótki przewodnik dotyczący ustawienia pierwszego agenta:

Platforma umożliwia również komunikację z członkami zespołu w ramach obszaru roboczego.

Podczas gdy Moveworks świetnie sprawdza się w Slacku lub Teams, ClickUp Chat pozwala na prowadzenie rozmów w obrębie Twojego obszaru roboczego. Ważne rozmowy pozostają zawsze w ClickUp, więc nie ma potrzeby przechodzenia do innego miejsca bez zmiany kontekstu.

Zadbaj o spójność działań zespołów IT i HR dzięki dyskusjom w ramach zadań, wzmiankom i aktualizacjom w czasie rzeczywistym za pomocą ClickUp Chat

Chcesz wyjaśnić zgłoszenie lub zatwierdzić wdrożenie? Oznacz członka zespołu, podaj połączony link do zadania i udokumentuj decyzję tam, gdzie jest to ważne — bez przechodzenia między kanałami i utraty kontekstu.

ClickUp oferuje to, czego nie może zapewnić Moveworks: zakończoną widoczność zgłoszeń, zadań i zespołów bez wysokich kosztów.

Najlepsze funkcje ClickUp

Przydzielaj zadania automatycznie, korzystając z wyzwalaczy, takich jak aktualizacje statusu, terminy lub przesłane formularze

Przekierowuj zgłoszenia IT za pomocą niestandardowej logiki, korzystając z wizualnych narzędzi do automatyzacji

Twórz standardowe procedury operacyjne, przewodniki serwisowe i dokumenty wewnętrzne bezpośrednio w swoim obszarze roboczym

Wizualizuj wskaźniki wsparcia dzięki w pełni konfigurowalnym pulpitom nawigacyjnym i widżetom raportowym

Współpracuj w czasie rzeczywistym dzięki komentarzom na poziomie zadań, załącznikom plików i wzmiankom

Twórz łańcuchy zależności, aby zarządzać złożonymi cyklami pracy IT lub HR w różnych zespołach

Śledź pracę dzięki szacowanym czasom, widokom obciążenia pracą i opcjom śledzenia sprintów

Limitacje ClickUp

Nieco stroma krzywa uczenia się dla początkujących użytkowników, zwłaszcza w przypadku zaawansowanych automatyzacji

Wydajność może spadać w bardzo dużych lub złożonych obszarach roboczych

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp w praktyce?

W recenzji G2 czytamy:

ClickUp całkowicie zmienił sposób, w jaki zarządzamy naszymi wewnętrznymi zadaniami w agencji. Pozwala mi na śledzenie przepływu pracy całego zespołu w jednym miejscu, ustalanie priorytetów pilnych spraw oraz scentralizowanie komunikacji. Możliwość automatyzacji procesów, przełączania się między wieloma widokami (takimi jak lista, tablica i kalendarz) oraz integracji z innymi narzędziami znacznie zwiększyła moją codzienną wydajność. Jest to kompleksowa platforma, która idealnie dostosowuje się do naszego cyklu pracy i znacznie usprawnia zarządzanie zespołem.

ClickUp całkowicie zmienił sposób, w jaki zarządzamy naszymi wewnętrznymi zadaniami w agencji. Pozwala mi na śledzenie całego przepływu pracy całego zespołu w jednym miejscu, ustalanie priorytetów pilnych spraw oraz scentralizowanie komunikacji. Możliwość automatyzacji procesów, przełączania się między wieloma widokami (takimi jak lista, tablica i kalendarz) oraz integracji z innymi narzędziami znacznie zwiększyła moją codzienną wydajność. Jest to kompleksowa platforma, która idealnie dostosowuje się do naszego cyklu pracy i znacznie usprawnia zarządzanie zespołem.

💡 Porada dla profesjonalistów: Wykorzystaj Connected AI w ClickUp, aby każde wprowadzone dane — notatki ze spotkań, zgłoszenia do wsparcia technicznego lub sesje burzy mózgów — natychmiast przekształcić w działania. Oto jak to zrobić: podsumuj swoje notatki za pomocą ClickUp Brain, automatycznie generuj zadania z jasno określonymi właścicielami i terminami, a następnie ustaw automatyzacje, aby przypominać o aktualizacjach lub eskalować opóźnienia. To nie tylko inteligentne rozwiązanie — to rozwiązanie samoczynne. Ta pętla eliminuje potrzebę ręcznego monitorowania i zapewnia ciągłość realizacji projektów, nawet gdy nie masz dostępu do Internetu. Wystarczy ustawić ją raz, a Connected AI zajmie się rytmem Twojego cyklu pracy.

2. Aisera (najlepsza do automatyzacji usług na poziomie przedsiębiorstwa)

za pośrednictwem Aisera

AI, która czeka na komendy, to już przeszłość. Konwersacyjna AI Aisera została stworzona, aby przewidywać intencje, samodzielnie rozwiązywać problemy i skalować się w zespołach IT, HR i obsługi klienta — bez ciągłego udziału człowieka.

Podczas gdy Moveworks koncentruje się głównie na reaktywnym systemie zgłoszeń IT, Aisera oferuje AiseraGPT: proaktywną warstwę automatyzacji, która rozumie język naturalny, jest wyzwalaczem działań zaplecza i uczy się na podstawie każdej interakcji.

Nie chodzi tylko o chatboty. Ten konkurent Moveworks może resetować hasła, przyznawać dostęp lub natychmiast sugerować artykuły z bazy wiedzy i działa na różnych platformach, takich jak Slack, Teams, a nawet głosowo.

Najlepsze funkcje Aisera

Spersonalizuj doświadczenia pracowników dzięki adaptacyjnemu uczeniu się opartemu na zachowaniach użytkowników

Włącz zatwierdzanie i wnioski o dostęp oparte na AI poprzez samoobsługowe cykle pracy

Mapa ścieżek rozwiązywania incydentów za pomocą analizy przyczyn źródłowych opartej na AI

Monitoruj wydajność w czasie rzeczywistym dzięki analizom usług opracowanym przez /AI

Zachowaj spójność wiedzy dzięki scentralizowanym, automatycznie aktualizowanym bazom wiedzy

Przyspiesz wdrożenie dzięki ponad 400 integracjom i gotowym cyklom pracy, które ograniczają potrzebę tworzenia niestandardowych rozwiązań

Ograniczenia Aisera

Użytkownicy dokonują raportowania, że wymagane jest wsparcie wdrożeniowe dla niestandardowych przepływów pracy

Ograniczone szkolenia i dokumentacja dla zespołów inżynierów

Ceny Aisera

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Aisera

G2 : 4,4/5 (ponad 120 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Aisera użytkownicy w prawdziwym życiu?

W recenzji G2 czytamy:

Aisera wykorzystuje AI do dostarczania rozwiązań samoobsługowych, takich jak chatboty i wirtualni agenci, którzy mogą skutecznie zarządzać szerokim zakresem zapytań konsumentów. Zmniejsza to zależność od ludzkich agentów i pozwala zaoszczędzić na kosztach operacyjnych. Platforma oferuje stałą dostępność, co ma kluczowe znaczenie dla przedsiębiorstw zajmujących się handlem elektronicznym, które działają globalnie i mają klientów w kilku strefach czasowych.

Aisera wykorzystuje AI do dostarczania rozwiązań samoobsługowych, takich jak chatboty i wirtualni agenci, którzy mogą skutecznie zarządzać szerokim zakresem zapytań konsumentów. Zmniejsza to zależność od ludzkich agentów i pozwala zaoszczędzić na kosztach operacyjnych. Platforma oferuje stałą dostępność, co ma kluczowe znaczenie dla przedsiębiorstw zajmujących się handlem elektronicznym, które działają globalnie i mają klientów w kilku strefach czasowych.

3. Leena AI (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji wsparcia HR i IT)

za pośrednictwem Leena AI

Leena AI nie tylko odpowiada na pytania, ale idzie o krok dalej i działa jak wirtualny asystent działu kadr i IT w Twoim zespole. Podczas gdy Moveworks wyróżnia się w automatyzacji zgłoszeń IT, Leena AI zapewnia równowagę między obydwoma działami, oferując ujednolicone doświadczenia pracowników oparte na inteligencji konwersacyjnej.

Siła Leeny leży w jej dogłębnej znajomości konkretnej dziedziny. To oprogramowanie pomocy technicznej nie tylko wyświetla informacje — automatyzuje proces wdrażania nowych pracowników, zarządza zapytaniami dotyczącymi wynagrodzeń i pomaga pracownikom uzyskać dostęp do dokumentów dotyczących zasad firmy, a wszystko to z poziomu interfejsu Slack lub Teams. Jego AI zostało wstępnie przeszkolone w zakresie cyklu pracy w działach HR i IT, więc jest gotowe do użycia bez konieczności wprowadzania znacznych zmian niestandardowych.

Najlepsze funkcje Leena AI

Przeprowadzaj ankiety HR i analizy nastrojów oparte na AI, aby śledzić zadowolenie pracowników i użytkowników

Skonfiguruj cykle pracy dla odejść, mobilności wewnętrznej i ścieżek szkoleniowych

Zapewnij wielojęzyczne wsparcie dla globalnych zespołów dzięki dynamicznym modelom językowym

Dostosuj niestandardowe zachowanie wirtualnego asystenta do tonu i norm kulturowych firmy

Utrzymuj ścieżki audytu i dokumentację zgodności dzięki automatyzacji logów

Limitacje Leena AI

Ograniczona widoczność opcji niestandardowych bez wersji demonstracyjnej

Najlepiej sprawdza się w przypadku ustrukturyzowanych baz wiedzy i przejrzystych procesów

Ceny Leena AI

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Leena AI

G2 : 4,6/5 (ponad 140 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Leena AI użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzja G2 mówi:

Aplikacja odpowiadająca na wszystkie zapytania naszych współpracowników i działu kadr pozwala naszemu zespołowi skupić się na innych ważnych obszarach pracy. Zalety korzystania z autonomicznego agenta opartego na AI obejmują zwiększoną wydajność, dostępność 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, spójne i dokładne odpowiedzi, możliwość jednoczesnego wykonywania wielu zadań, oszczędność kosztów oraz lepsze wrażenia użytkownika dzięki spersonalizowanym interakcjom.

Aplikacja odpowiadająca na wszystkie zapytania naszych współpracowników i działu kadr pozwala naszemu zespołowi skupić się na innych ważnych obszarach pracy. Zalety korzystania z autonomicznego agenta opartego na AI obejmują zwiększoną wydajność, dostępność 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, spójne i dokładne odpowiedzi, możliwość jednoczesnego wykonywania wielu zadań, oszczędność kosztów oraz lepsze wrażenia użytkownika dzięki spersonalizowanym interakcjom.

📮 ClickUp Insight: 32% pracowników czasami pracuje poza wyznaczonymi godzinami, a 24% pracuje w nadgodzinach przez większość dni. Problem? Bez ograniczeń nadgodziny stają się normą, a nie wyjątkiem. Czasami potrzebujesz trochę pomocy w ustalaniu tych granic. Poproś ClickUp Brain, wbudowanego asystenta AI ClickUp, aby zrobił krok i stworzył dla Ciebie zoptymalizowany harmonogram. Wbudowany bezpośrednio w Twoje miejsce pracy, pokazuje, które zadania są rzeczywiście pilne, a które nie! 💫 Rzeczywiste wyniki: Lulu Press oszczędza 1 godzinę dziennie na każdym pracowniku dzięki automatyzacji ClickUp, co prowadzi do 12% wzrostu wydajności pracy.

4. IBM Watson Assistant (najlepszy do rozumienia języka naturalnego i bezpiecznych chatbotów opartych na AI)

za pośrednictwem IBM Watson

IBM Watson Assistant łączy bezpieczeństwo na poziomie przedsiębiorstwa z konwersacyjną AI. Stworzony z myślą o dużych organizacjach o rygorystycznych wymaganiach dotyczących zgodności i prywatności, Watson różni się od Moveworks, oferując głębsze zrozumienie języka naturalnego, konfigurowalne przepływy dialogowe i płynną integrację z systemami wewnętrznymi, bez konieczności korzystania z wtyczek innych firm.

Watsonx, platforma AI i danych IBM, pomaga Watson Assistant wyróżnić się na tle innych rozwiązań. Zapewnia przedsiębiorstwom ściślejszą kontrolę nad danymi i modelami, jednocześnie umożliwiając inteligentne interakcje przypominające ludzkie. Wsparcie złożonych drzew decyzyjnych, wieloetapowych rozmów i logiki awaryjnej, z którymi Moveworks nie zawsze radzi sobie natywnie.

Watson został również zaprojektowany z myślą o elastyczności. Możesz wdrażać chatboty w aplikacjach internetowych, głosowych lub komunikacyjnych i dostosowywać ich działanie za pomocą zaawansowanego rozpoznawania intencji i ekstrakcji encji. Oferuje większą kontrolę niż agenci AI typu plug-and-play dla zespołów posiadających poufne dane lub wymagających globalnej zgodności z przepisami.

Najlepsze funkcje IBM Watson Assistant

Projektuj wieloetapowe rozmowy przy użyciu zaawansowanej logiki dialogowej i warunków awaryjnych

Wdrażaj boty w systemach IVR, aplikacjach mobilnych i niestandardowych stronach internetowych za pomocą elastycznych API

Szkol modele AI przy użyciu danych specyficznych dla danej dziedziny, aby uzyskać dostosowane interakcje

Zachowaj ścisłą kontrolę nad danymi dzięki opcjom wdrożenia w chmurze prywatnej lub lokalnej

Monitoruj dokładność intencji i zaangażowanie użytkowników dzięki analizom AI w czasie rzeczywistym

IBM Watson Assistant limit

Bardziej stroma krzywa uczenia się w porównaniu z platformami AI bez kodowania

Wymaga bardziej zaawansowanej konfiguracji technicznej w przypadku niestandardowych zastosowań

Ceny IBM Watson Assistant

Plan Lite : Free (1000 wiadomości miesięcznie)

Plan Plus : od 140 USD/miesiąc (do 1000 użytkowników/miesiąc)

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje IBM Watson Assistant

G2 : 4,4/5 (ponad 320 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią użytkownicy IBM Watson Assistant w praktyce?

W recenzji G2 napisano:

Podoba mi się to, jak dobrze IBM Watsonx Assistant integruje się z wszystkim, co już mamy i co już działa. Jest imponujący pod względem przetwarzania języka naturalnego, dzięki czemu nasza obsługa klienta jest bardziej responsywna, a użytkownicy mogą korzystać z bardziej intuicyjnego interfejsu. Połączony został z naszym systemem CRM i innymi metodami komunikacji, dzięki czemu zapytania klientów są automatycznie rejestrowane, a odpowiedzi udzielane są szybko. Znacznie skróciło to czas reakcji i zwiększyło wydajność w całym przedsiębiorstwie.

Podoba mi się to, jak dobrze IBM Watsonx Assistant integruje się z wszystkim, co już mamy i co już działa. Jest imponujący pod względem przetwarzania języka naturalnego, dzięki czemu nasza obsługa klienta jest bardziej responsywna, a użytkownicy mogą korzystać z bardziej intuicyjnego interfejsu. Połączony został z naszym systemem CRM i innymi metodami komunikacji, dzięki czemu zapytania klientów są automatycznie rejestrowane, a odpowiedzi udzielane są szybko. Znacznie skróciło to czas reakcji i zwiększyło wydajność w całym przedsiębiorstwie.

👀 Czy wiesz, że... Rozumienie języka naturalnego (NLU) to poddziedzina sztucznej inteligencji (AI) i podstawowy element przetwarzania języka naturalnego (NLP), którego celem jest umożliwienie komputerom rozumienia, interpretowania i wyciągania wniosków z języka ludzkiego, zarówno pisanego, jak i mówionego. W przeciwieństwie do systemów, które po prostu przetwarzają lub generują tekst, NLU ma na celu zrozumienie intencji, kontekstu i nastroju kryjącego się za językiem, umożliwiając maszynom bardziej naturalną i intuicyjną interakcję z ludźmi.

5. Kore. ai (najlepsze rozwiązanie dla platform AI do komunikacji między działami)

za pośrednictwem Kore.ai

AI powinna nie tylko mówić, ale także działać. Kore. ai dostarcza narzędzia konwersacyjne klasy korporacyjnej, które wykraczają daleko poza podstawowe zgłoszenia IT.

Zamiast wąsko ukierunkowanego wirtualnego agenta Moveworks, Kore. ai zapewnia cały ekosystem zarządzania usługami do wdrażania inteligentnych wirtualnych asystentów (IVA) w obszarach IT, HR, sprzedaży i wsparcia.

Platforma XO firmy Kore. ai, oparta na niskim poziomie kodowania, umożliwia szybkie tworzenie, szkolenie i wdrażanie botów dostosowanych do konkretnych ról przy użyciu szablonów lub niestandardowej logiki. Obsługuje wiele kanałów — WhatsApp, MS Teams, głos i inne — oferując jednocześnie zaawansowaną analizę języka naturalnego (NLP), analitykę i dostosowywanie w celu uzyskania ujednoliconej sztucznej inteligencji w całym przedsiębiorstwie.

Najlepsze funkcje Kore. ai

Przypisuj szczegółowe role i uprawnienia, aby kontrolować dostęp do tworzenia botów w różnych zespołach

Wdrażaj wielojęzycznych asystentów z tłumaczeniem w czasie rzeczywistym i dostosowaniem do lokalizacji

Dostosuj niestandardowe ścieżki użytkowników dzięki wbudowanej funkcji wykrywania nastrojów i modulacji tonu

Zintegruj boty z zewnętrznymi systemami CRM, ERP i narzędziami ITSM za pomocą bezpiecznego API

Symuluj rozmowy za pomocą narzędzi do testowania scenariuszy przed uruchomieniem na żywo

Ograniczenia Kore. ai

Złożoność platformy może być przytłaczająca dla małych zespołów

Czas ustawień początkowych jest dłuższy w porównaniu z rozwiązaniami typu plug-and-play

Ceny Kore. ai

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Kore. ai

G2 : 4,7/5 (ponad 390 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Kore. ai użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzja G2 mówi:

Kore. /AI to najlepsza platforma, która pomaga ludziom tworzyć chatboty i wirtualnych asystentów. Jest to platforma bezkodowa i niskokodowa, na której można łatwo tworzyć chatboty. Najlepsze jest to, że uczą nas, zapewniając szkolenia i pomagając zrozumieć koncepcje tworzenia i testowania botów, co pomaga mi uzyskać najlepszego, przyjaznego dla człowieka bota.

Kore. AI to najlepsza platforma, która pomaga ludziom tworzyć chatboty i wirtualnych asystentów. Jest to platforma bezkodowa i niskokodowa, na której można łatwo tworzyć chatboty. Najlepsze jest to, że uczą nas, zapewniając szkolenia i pomagając zrozumieć koncepcje tworzenia i testowania botów, co pomaga mi uzyskać najlepszego, przyjaznego dla człowieka bota.

6. n8n (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji przepływu pracy typu open source)

za pośrednictwem n8n

Jeśli masz dość płatnych usług za proste automatyzacje, n8n pozwala tworzyć cykle pracy na własnych warunkach.

W przeciwieństwie do zamkniętego systemu Moveworks, to otwarte narzędzie AI do zarządzania przepływem pracy daje programistom pełną kontrolę nad tworzeniem i skalowaniem automatyzacji w różnych funkcjach. Nie ogranicza się ono do wsparcia IT — zespoły mogą samodzielnie hostować i dostosowywać przepływy pracy do dowolnych zastosowań.

interfejs n8n typu „przeciągnij i upuść” pozwala łączyć połączone działania w ponad 200 narzędziach, takich jak Jira, GitHub i Slack — bez uzależnienia od jednego dostawcy. Dzięki wsparciu logiki branch i wieloetapowych przepływów idealnie nadaje się do usprawniania reagowania na incydenty, CI/CD lub cykli pracy HR za kulisami.

najlepsze funkcje n8n

Twórz cykle pracy oparte na webhookach, aby zautomatyzować odpowiedzi serwisowe w czasie rzeczywistym

Połącz bazy danych i API za pomocą natywnych węzłów HTTP, MySQL i GraphQL

Cykl pracy związane z kontrolą wersji przy użyciu narzędzi CLI i integracji Git

Planuj powtarzające się zadania i prace konserwacyjne dzięki wbudowanemu wsparciu cron

Uruchamiaj wyzwalacze przepływów z aplikacji do przesyłania wiadomości, webhooków lub zdarzeń w systemach zewnętrznych

ograniczenia n8n

Wymaga wiedzy technicznej do ustawienia i konserwacji

Brak nativnego wsparcia konwersacyjnej AI lub funkcji wirtualnego agenta

ceny n8n

free Plan *

Enterprise: Ceny niestandardowe

oceny i recenzje n8n

G2 : 4,8/5 (ponad 60 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 30 recenzji)

7. Rezolve. ai (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji centrum obsługi klienta w Microsoft Teams)

za pośrednictwem Rezolve.ai

Jeśli Twój zespół już korzysta z Teams, Rezolve. ai spotka się z nim właśnie tam. W przeciwieństwie do Moveworks, który integruje się z różnymi platformami, Rezolve. ai jest specjalnie zaprojektowany dla Teams, przekształcając go w pełnoprawne centrum obsługi bez dodawania kolejnego narzędzia do Twojego zestawu.

Zaprojektowany z myślą o średnich i dużych organizacjach, Rezolve. ai łączy w sobie obsługę zgłoszeń opartą na AI, automatyzację procesów i mikrolearning — wszystko to dostępne za pośrednictwem prostego czatu.

Rezolve. ai łączy inteligencję kontekstową z głęboką integracją z Microsoft 365 w celu usprawnienia wewnętrznego wsparcia. Rozumie intencje użytkowników, pełni rolę wyzwalacza cyklu pracy i prowadzi pracowników w czasie rzeczywistym, zmieniając Teams w proaktywne centrum wsparcia.

Najlepsze funkcje Rezolve. ai

Uruchom moduły mikrolearningowe dotyczące IT i HR bezpośrednio podczas sesji czatu

Automatyczna klasyfikacja zgłoszeń wsparcia przy użyciu dynamicznych drzew konwersacji i routingu opartego na AAI

Umożliwiaj wdrażanie nowych pracowników, zatwierdzanie wniosków i odpowiadanie na często zadawane pytania w czasie rzeczywistym w interfejsie Teams

Zintegruj z systemami zaplecza, takimi jak Workday, Freshservice i Active Directory

Wybierz wyzwalacz automatyzacji powtarzalnych zadań administratora w tle za pomocą przepływów pracy bez kodowania

Ograniczenia Rezolve. ai

Koncentrowany na Teams design może nie odpowiadać organizacjom korzystającym ze Slacka lub innych platform

Ograniczone możliwości niestandardowego dostosowywania poza ekosystemem Microsoft

Ceny Rezolve. ai

Niestandardowe ceny

Rezolve. ai – oceny i recenzje

G2 : 4,9/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

8. ServiceNow Virtual Agent (najlepszy dla dużych działów obsługi klienta w Enterprise)

za pośrednictwem ServiceNow

W przypadku prowadzenia działalności na dużą skalę „wystarczająco dobre” narzędzia wsparcia technicznego po prostu nie wystarczają. Wirtualny agent ServiceNow został stworzony specjalnie dla dużych organizacji, które potrzebują głęboko zintegrowanej, ściśle regulowanej automatyzacji — zwłaszcza w środowiskach narzędzi ITSM.

W przeciwieństwie do Moveworks, które oferuje limit niestandardowego dostosowywania i opiera się na integracjach stron trzecich, ServiceNow osadza swojego wirtualnego agenta natywnie w swojej platformie.

ServiceNow pozwala przedsiębiorstwom tworzyć inteligentne chatboty wykraczające poza FAQ — aktualizujące zgłoszenia, wyzwalacze cykli pracy i pobierające dane w czasie rzeczywistym. Dzięki narzędziom do tworzenia bez kodowania i głębokiej integracji z platformą Now idealnie nadaje się do skalowania automatyzacji w obszarze IT, zasobów i operacji — wszystko pod jednym dachem.

Najlepsze funkcje ServiceNow Virtual Agent

Twórz niestandardowe przepływy konwersacji za pomocą kreatorów typu „przeciągnij i upuść” na platformie Now Platform

Wykonuj złożone operacje zaplecza, takie jak ponowne uruchamianie systemu lub udostępnianie dostępu za pośrednictwem czatu

Monitoruj wydajność botów dzięki dokładności rozpoznawania intencji i pulpitom nawigacyjnym dotyczącym rozwiązań

Lokalizuj zawartość botów dzięki wbudowanemu wsparciu wielu języków i pamięci tłumaczeniowej

Stwórz połączenie między botami a modułami HR, finansowymi lub obiektowymi, aby uzyskać międzyfunkcjonalną automatyzację

Limity wirtualnego agenta ServiceNow

Najlepiej nadaje się dla firm, które już korzystają z pakietu narzędzi ITSM ServiceNow

Wysokie nakłady inwestycyjne i złożoność wdrożenia dla nowych użytkowników

Ceny wirtualnego agenta ServiceNow

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje ServiceNow Virtual Agent

G2 : 4,4/5 (ponad 5000 recenzji)

Capterra: Brak dostępnych ocen

9. Espressive (najlepsze rozwiązanie do samoobsługi pracowników z precyzją NLP)

za pośrednictwem Espressive

Pracownicy nie powinni być zmuszeni do tworzenia zgłoszeń tylko po to, aby dowiedzieć się, jak zresetować hasło. To podstawowa idea stojąca za Espressive, wirtualnym agentem wsparcia opartym na AI, zaprojektowanym jako punkt dostępu do wszystkich usług wewnętrznych.

W przeciwieństwie do Moveworks, które działa w ramach aplikacji do przesyłania wiadomości, agent Barista firmy Espressive oferuje dedykowany, przyjazny dla użytkownika interfejs z zaawansowanym przetwarzaniem języka naturalnego i naciskiem na samoobsługę w całym przedsiębiorstwie.

Barista rozumie intencje pracowników kryjące się za pytaniami dotyczącymi urlopów, dostępu do oprogramowania lub wynagrodzeń — zapewniając szybkie i dokładne odpowiedzi bez dodatkowego wsparcia. Jego unikalny model języka pracowników dostosowuje się do naturalnej mowy, a gotowe cykle pracy Espressive przyspieszają wsparcie IT, HR i obiektów dzięki mniejszej liczbie zgłoszeń i bardziej inteligentnemu kierowaniu.

Najlepsze funkcje Espressive

Analizuj trendy użytkowania i wskaźniki rozwiązywania problemów dzięki analizom wsparcia opartym na AI

Oferuj spersonalizowane odpowiedzi w oparciu o lokalizację, dział i role pracownika

Dynamicznie aktualizuj wiedzę dzięki uczeniu maszynowemu na podstawie wcześniejszych interakcji

Nawiąż połączenie z systemami obsługi zgłoszeń, takimi jak Jira, Zendesk i ServiceNow, aby korzystać z hybrydowych przekazów zadań

Przekieruj zapytania bez odpowiedzi do konsultantów na żywo, zachowując pełną historię czatu i kontekst

Ograniczenia Espressive

Mniejsza elastyczność dla organizacji poszukujących głębokiej automatyzacji zaplecza

Aby uzyskać optymalną wydajność AI, może być konieczne ponowne sformatowanie zawartości wewnętrznej

Espresyjne ceny

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Espressive

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: Brak dostępnych ocen

10. UiPath (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji procesów robotycznych na dużą skalę)

za pośrednictwem UiPath

Nie każde zadanie wymaga udziału człowieka — ani nawet chatbota. UiPath eliminuje powtarzalne cykle pracy dzięki automatyzacji procesów robotycznych (RPA), która działa cicho w tle, całkowicie uwalniając Twój zespół od żmudnych zadań.

Podczas gdy Moveworks koncentruje się na wspartym konwersacyjnym, UiPath automatyzuje procesy zachodzące w tle — takie jak aktualizacje systemu, transfer danych i integracja aplikacji korporacyjnych bez konieczności podpowiedzi użytkownika.

Narzędzie StudioX firmy UiPath do tworzenia oprogramowania przy użyciu niewielkiej ilości kodu pozwala użytkownikom bez wiedzy technicznej projektować automatyzacje, a dział IT może skalować boty klasy korporacyjnej za pomocą narzędzi do zarządzania.

Od przetwarzania formularzy po segregację zgłoszeń — zwiększa wydajność zaplecza administracyjnego i integruje się z kluczowymi platformami biznesowymi. Jego boty oparte na AI umożliwiają podejmowanie inteligentnych decyzji w czasie rzeczywistym — idealnych do budowania odpornej cyfrowej siły roboczej.

Najlepsze funkcje UiPath

Koordynuj niezależne boty w maszynach wirtualnych i w środowiskach w chmurze

Zabezpiecz automatyzację dzięki dostępowi opartemu na rolach, rejestrowaniu i ścieżkom audytu

Wykorzystaj centrum AI do szkolenia modeli, które pomagają w podejmowaniu decyzji w czasie rzeczywistym

Łącz cykle pracy między starszymi wersjami systemów a nowoczesnymi narzędziami SaaS w sposób płynny

Monitoruj wydajność botów, błędy i zwrot z inwestycji z centralnego centrum dowodzenia

Ograniczenia UiPath

Wymaga dedykowanego zespołu do zarządzania RPA i cyklem życia

Licencjonowanie może stać się skomplikowane w przypadku większych flot botów

Ceny UiPath

Podstawowy : od 25 USD miesięcznie

Plany Standard i Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje UiPath

G2 : 4,6/5 (ponad 6900 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 700 recenzji)

💡 Porada dla profesjonalistów: Zanim zaczniesz automatyzować coś, najpierw sporządź mapę. Skorzystaj z szablonu mapy procesów ClickUp, aby zwizualizować każdy krok przepływu pracy w dziale IT lub HR, a następnie zaznacz te, które są powtarzalne, wymagają wielu zatwierdzeń lub są wrażliwe na upływ czasu. Są to obszary, które warto zautomatyzować. Po sporządzeniu mapy nawiąż połączenie tych kroków z ClickUp Automatyzacjami lub narzędziami takimi jak n8n, aby wyeliminować opóźnienia i ręczne przekazywanie zadań. Im bardziej przejrzysta jest mapa procesów, tym szybciej zamienisz powolne przepływy pracy w systemy działające samodzielnie.

11. OpenDialog (najlepszy do projektowania niestandardowych rozmów i kontroli scenariuszy)

za pośrednictwem OpenDialog

Gdy zgodność z przepisami spotyka się z komunikacją, OpenDialog kroczy do przodu. W przeciwieństwie do Moveworks, które oferuje wstępnie skonfigurowane cykle pracy i limit możliwości dostosowywania, OpenDialog zapewnia przedsiębiorstwom pełną kontrolę nad zachowaniem chatbota dzięki projektowaniu opartemu na scenariuszach — idealnym rozwiązaniem dla branż o złożonych przepływach dialogowych i wymaganiach regulacyjnych.

Unikalny silnik konwersacyjny OpenDialog oddziela logikę od języka, umożliwiając adaptacyjne, nieliniowe interakcje chatbota.

Obsługuje rozmowy oparte na zasadach w czasie rzeczywistym, ścieżki branch i wielopoziomowe dialogi. Odpowiedni dla firm z branży finansowej, opieki zdrowotnej i prawnej, wspiera wdrożenia lokalne, ustawienia zorientowane na prywatność i głęboką integrację IT — oferując kontrolę i elastyczność wykraczającą poza standardowe agenty SaaS AI.

Najlepsze funkcje OpenDialog

Oddzielne warstwy kontekstu rozmowy, logiki i UX dla modułowego projektu chatbota

Projektuj wielowektowe rozmowy z wykorzystaniem fragmentów dialogów wielokrotnego użytku

Hosting lokalny zapewnia pełną własność danych i zgodność z przepisami

Zintegruj się płynnie z wewnętrznymi systemami wiedzy i warstwami uwierzytelniania

Wykorzystaj narzędzia do wizualnego modelowania rozmów, aby skoordynować działania zespołów prawnych, technicznych i UX

Ograniczenia OpenDialog

Wymaga strategicznego myślenia projektowego i współpracy zespołowej na samym początku

Mniejsza społeczność i ekosystem w porównaniu z większymi platformami AI

Ceny OpenDialog

Eksperyment : Free

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje OpenDialog

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: Brak dostępnych ocen

ClickUp obsługuje centra obsługi klienta oparte na AI, które oferują więcej niż tylko chatboty

Moveworks pomógł wprowadzić AI do wsparcia IT, ale nie jest to już jedyny ani najlepszy wybór. Dla zespołów poszukujących głębszej niestandardowej personalizacji, silniejszej automatyzacji i skalowalności na poziomie przedsiębiorstwa, ClickUp wyróżnia się na tle innych rozwiązań.

Łączy AI, automatyzację przepływu pracy i współpracę zespołową w jednej, elastycznej platformie.

W przeciwieństwie do niszowych narzędzi, ClickUp dostosowuje się do unikalnych potrzeb Twojego zespołu w zakresie zarządzania usługami, wsparcia HR i zadań backendowych. Chcesz ograniczyć ręczne wykonywanie rutynowych zadań, przyspieszyć wsparcie dla pracowników i zbudować inteligentniejsze systemy, które będą rosły wraz z Tobą? ClickUp zapewnia to wszystko w jednym miejscu.

