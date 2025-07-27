10 najlepszych szablonów Notion CRM do zarządzania klientami i sprzedażą

Masz dość żonglowania informacjami o klientach w pięciu aplikacjach i sześciu karteczkach samoprzylepnych? My też! Właśnie w tym mogą pomóc szablony Notion CRM. Łączą one wszystkie potrzeby związane z zarządzaniem relacjami z klientami w jednej, niestandardowej przestrzeni.

Niezależnie od tego, czy jesteś samodzielnym przedsiębiorcą, czy członkiem rozwijającego się zespołu, szablony CRM zapewniają niezbędne funkcje CRM do śledzenia potencjalnych klientów, zarządzania działaniami następczymi i łatwego zamykania transakcji.

Zebraliśmy 10 najlepszych szablonów Notion CRM, które pomogą Ci budować lepsze relacje, zwiększyć sprzedaż i cieszyć się tym procesem.

Zapoznamy się również z szablonami z alternatywnego rozwiązania dla Notion. Gotowy, aby podnieść poziom obsługi klientów dzięki narzędziu, które wkrótce stanie się Twoim ulubionym (podpowiedź: to ClickUp )?

Co sprawia, że szablon CRM Notion jest dobry?

Notion udostępnia ponad 30 000 szablonów do pracy, nauki i życia osobistego — każdy z nich został stworzony przez członków społeczności.

Wybierając odpowiedni szablon CRM, należy zwrócić uwagę na kilka elementów:

Przejrzystość: Wybierz szablon CRM Notion o przejrzystej i prostej strukturze. Powinien być łatwy w nawigacji i nie wymagać długiego szkolenia. Dzięki temu będzie łatwy w użyciu dla Ciebie i Twojego zespołu

Kompleksowość: Wybierz szablon Notion, który zawiera wszystkie niezbędne funkcje CRM, takie jak wizualne potoki, widoki statusów i narzędzia do raportowania. Pomoże Ci to zintegrować go z własnym systemem CRM, aby osiągnąć lepsze wyniki

Możliwość dostosowania: Wybierz szablon, który umożliwia dostosowanie elementów do Wybierz szablon, który umożliwia dostosowanie elementów do procesów CRM w Twojej firmie. Pomoże Ci to zaspokoić unikalne potrzeby Twojej firmy

Skalowalność: Wybierz szablon Notion CRM, który zapewnia wsparcie dla użytkowników indywidualnych i przedsiębiorstw. Pomoże Ci to śledzić potencjalnych klientów nawet w miarę rozwoju firmy

10 szablonów CRM Notion

Oto najlepsze szablony Notion, które pomogą Ci usprawnić procesy zarządzania relacjami z klientami (CRM):

1. Szablon osobistego CRM autorstwa Tejita Pabariego

za pośrednictwem Notion

Jeśli jesteś osobą pracującą i masz podstawowe potrzeby w zakresie CRM, sprawdź szablon Personal CRM Template autorstwa Tejit Pabari. Jest to proste narzędzie, które pozwala przechowywać kontakty osobiste i zawodowe oraz zarządzać nimi. Każdemu numerowi można przypisać status, priorytet, rolę i inne szczegóły.

Ponadto szablon umożliwia organizowanie spotkań i rejestrowanie interakcji, co pozwala śledzić wszystkie połączenia i podejmować niezbędne działania następcze.

🌟 Dlaczego Ci się spodoba:

Dostosuj pola, aby uwzględnić przypomnienia o urodzinach, datę ostatniego kontaktu i wspólne zainteresowania

Organizuj kontakty według typu relacji, np. przyjaciele, mentorzy lub znajomi

Udostępniaj aktualizacje lub biuletyny bliskim kontaktom dzięki integracji z pocztą e-mail

🔑 Idealne dla: Freelancerów, przedsiębiorców indywidualnych lub networkerów zarządzających połączeniami osobistymi i zawodowymi.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zaplanuj comiesięczne lub kwartalne sesje porządkowe, aby połączyć zduplikowane wpisy, zarchiwizować nieaktywnych potencjalnych klientów i zaktualizować nieaktualne informacje. Nieuporządkowany system CRM prowadzi do złych decyzji i utraty możliwości. 🧹

za pośrednictwem Notion

Szablon Lista kontaktów (osobisty CRM) autorstwa EdriansNotes pomaga w skutecznym zarządzaniu kontaktami. Dokument ten pełni funkcję profesjonalnej książki telefonicznej, przechowując i porządkując wszystkie ważne kontakty klientów w systemie.

Oprócz rejestrowania interakcji możesz ustawić przypomnienia i dodawać osobiste notatki, takie jak daty urodzin i preferencje, aby nigdy nie stracić kontaktu z ważnymi osobami.

🌟 Dlaczego Ci się spodoba:

Grupuj kontakty według kategorii, takich jak klienci, dostawcy lub pracownicy

Dodawaj szczegóły do kontekstu dziennika z rozmów, spotkań lub wydarzeń networkingowych

Współpracuj z członkami zespołu, przypisując właścicieli kontaktów lub osoby odpowiedzialne

🔑 Idealne dla: Każdy, kto potrzebuje scentralizowanej, przeszukiwalnej listy kontaktów z podstawowymi informacjami.

3. Szablon narzędzia do śledzenia potencjalnych klientów autorstwa Sentele

za pośrednictwem Notion

Dzięki przejrzystemu interfejsowi szablon Leads Tracker Template firmy Sentele oferuje kompleksowy widok potencjalnych klientów i statusu ich interakcji, umożliwiając planowanie działań następczych z wyprzedzeniem.

To nie wszystko — ujawnia również interesujące dane, takie jak wskaźnik odpowiedzi i wskaźnik zamknięcia, dzięki czemu wiesz, na których potencjalnych klientach warto się skupić. Wszystkie te funkcje sprawiają, że zarządzanie procesem sprzedaży staje się łatwym zadaniem.

🌟 Dlaczego Ci się spodoba:

Śledź status potencjalnych klientów na dostosowywalnych scenach, takich jak Nowy, Skontaktowany, Kwalifikowany i Zamknięty

Utwórz widok tablicy Kanban, aby wizualnie zarządzać przepływem zadań

Dodaj listy kontrolne zadań do każdego potencjalnego klienta, aby usprawnić działania marketingowe i pielęgnowanie relacji

🔑 Idealne dla: Przedstawicieli handlowych lub marketerów śledzących działania outreachowe, status potencjalnych klientów i konwersje.

4. Szablon katalogu pracowników autorstwa OpenCore Group

za pośrednictwem Notion

Szukasz szablonu do zarządzania kontaktami wewnętrznymi w firmie? Sprawdź szablon katalogu pracowników autorstwa OpenCore Group. Jest to scentralizowany dokument, w którym można wprowadzić dane kontaktowe wszystkich pracowników firmy.

Dodatkowo podaj inne istotne informacje, takie jak rola, adres e-mail i lokalizacja. Ułatwi to znalezienie odpowiedniego pracownika w systemie i skontaktowanie się z nim w celu obsługi konkretnej interakcji z klientem. Jest to również niezwykle pomocne podczas wdrażania i odejścia pracowników.

🌟 Dlaczego Ci się spodoba:

Grupuj pracowników według zespołów, lokalizacji lub funkcji za pomocą filtrów i widoków

Dodaj szczegóły dotyczące wdrożenia i kluczowe dokumenty pod kartą każdego pracownika

Udostępniaj dostęp do katalogu działowi HR, menedżerom lub nowym pracownikom, aby zapewnić przejrzystość

🔑 Idealne dla: zespołów HR lub małych firm zarządzających informacjami kontaktowymi i rolami członków zespołu.

5. Szablon CRM Notion Partnerships

za pośrednictwem Notion

Wiele organizacji jest tak pochłoniętych zarządzaniem klientami, że zapominają o znaczeniu zarządzania relacjami z klientami. Ale właśnie w tym miejscu wkracza szablon CRM Notion Partnerships.

Ten szablon pomaga zarządzać interakcjami z zewnętrznymi interesariuszami firmy, od partnerów po dostawców, a nawet inwestorów.

🌟 Dlaczego Ci się spodoba:

Rejestruj i planuj rozmowy, aby mieć kontrolę nad zarządzaniem klientami

Segmentuj partnerów według regionu, branży lub rodzaju współpracy

Używaj pól daty do śledzenia odnowień, zameldowań i przeglądów wydajności

Scentralizuj i uporządkuj ważne informacje, takie jak dane kontaktowe partnerów, kategorie i roczne przychody cykliczne (ARR)

🔑 Idealne dla: zespołów ds. rozwoju biznesu nadzorujących partnerstwa strategiczne i współpracę.

6. Szablon CRM dla branży nieruchomości autorstwa Osesenaga Okieimen

za pośrednictwem Notion

Szablon Real Estate CRM Template by Osesenaga Okieimen został zaprojektowany specjalnie dla osób prywatnych i firm zajmujących się obrotem nieruchomościami. Pozwala on na zebranie wszystkich danych klientów w jednym miejscu, w tym ich typ, preferencje i wybrane nieruchomości.

Dodaj informacje o sprzedawcach i sortuj transakcje według kategorii, takich jak „otwarte” i „zamknięte”. Dzięki temu będziesz na bieżąco i będziesz mógł skontaktować się z potencjalnymi klientami, aby jak najszybciej sfinalizować transakcje.

🌟 Dlaczego Ci się spodoba:

Dostosuj pola dla typu nieruchomości, lokalizacji, zakresu cen i statusu

Osadzaj zdjęcia nieruchomości lub linki do ofert, aby ułatwić przeglądanie

Połącz zadania, takie jak wizyty w siedzibie klienta lub terminy wypełnienia dokumentów, z rekordami poszczególnych klientów

🔑 Idealne dla: Agentów nieruchomości i zarządców nieruchomości śledzących oferty, klientów i potencjalnych klientów.

🔍 Czy wiesz, że... Niektórzy agenci nieruchomości używają swojego CRM do śledzenia, czy klient woli koty czy psy. Pomaga to w personalizacji prezentów dla nowych właścicieli domów, a także w okazjonalnych ofertach nieruchomości „przyjaznych zwierzętom”! 🐕

7. Szablon formularza zapytania klienta autorstwa TingDesign

za pośrednictwem Notion

Szukasz szablonu, który pomoże Ci zarządzać zapytaniami klientów bez bałaganu? Szablon formularza zapytania klienta autorstwa TingDesign charakteryzuje się prostym wyglądem, który usprawnia cały proces obsługi zapytań klientów, od ich gromadzenia po śledzenie i zarządzanie nimi.

Dodatkowo możesz zmieniać układy, dostosowywać pola i udostępniać formularz za pomocą jednego linku. W ten sposób szybko odpowiadasz na zapytania klientów, zwiększając ich satysfakcję i usprawniając działania CRM w firmie.

🌟 Dlaczego Ci się spodoba:

Przypisz członków zespołu do szybkiego reagowania na nowe zapytania

Śledź czas odpowiedzi i zadowolenie klientów, aby usprawnić cykl pracy

Użyj widoku tabeli lub tablicy, aby monitorować przesłane formularze i postępy

🔑 Idealne dla: Firm usługowych, które rejestrują zapytania klientów bezpośrednio w Notion.

8. Szablon CRM dla influencerów Notion

za pośrednictwem Notion

Szablon Notion Influencer CRM umożliwia centralizację informacji o każdym influencerze, z którym współpracuje Twoja firma. Obejmuje to takie szczegóły, jak imię i nazwisko, kanał, kraj, reklamy i wyniki.

W rezultacie pomaga to zarządzać relacjami z influencerami i umożliwia śledzenie postępów każdej kampanii.

🌟 Dlaczego Ci się spodoba:

Połącz strony kampanii z poszczególnymi influencerami, aby scentralizować współpracę

Dodaj wskaźniki wydajności, takie jak zasięg, CTR i ROI, aby mierzyć wpływ

Współpracuj z zespołem marketingowym, przypisując właścicieli do poszczególnych influencerów

🔑 Idealne dla: zespołów marketingowych lub agencji zarządzających kampaniami i kontaktami z influencerami.

9. Szablon pulpitu agencji autorstwa Jake Pretty

za pośrednictwem Notion

Jak sama nazwa wskazuje, szablon pulpitu agencji autorstwa Jake'a Pretty'ego jest zasobem CRM dostosowanym specjalnie do potrzeb firm działających w stylu agencji. Możesz go używać do śledzenia każdej interakcji z klientem i postępów w realizacji zleceń, upraszczając ogólne wysiłki Twojej agencji w zakresie CRM.

🌟 Dlaczego Ci się spodoba:

Dostosuj karty projektów, dodając informacje o budżecie, zakresie i fazie

Organizuj zadania według zespołów lub linii usług, korzystając z widoków filtrowanych

Osadź raporty wydajności i pulpity nawigacyjne dla każdego klienta

Scentralizuj szczegóły swoich projektów, partnerów, zadań i procesów

🔑 Idealne dla: agencji kreatywnych lub cyfrowych śledzących klientów, kampanie i aktywność zespołu.

10. Prosty szablon menedżera faktur autorstwa Jo Lodge

za pośrednictwem Notion

Prosty, wydajny i łatwy w użyciu szablon Simple Invoice Manager Template autorstwa Jo Lodge pełni funkcję centralnego hubu dla wszystkich faktur. Umożliwia przeglądanie, organizowanie i zarządzanie wszystkimi fakturami — opłaconymi i oczekującymi na opłacenie.

Pomaga to śledzić finanse i wysyła przypomnienia w odpowiednim czasie, aby zapewnić opłacenie każdej faktury.

🌟 Dlaczego Ci się spodoba:

Śledź faktury według klienta, terminu, statusu i kwoty

Połącz faktury z odpowiednimi projektami lub bazami danych klientów

Dodaj szczegóły dotyczące metod płatności i transakcji, aby przyspieszyć rozliczenia

🔑 Idealne dla: Freelancerów i małych firm zarządzających fakturami i statusem płatności.

➡️ Czytaj więcej: Najlepsze przykłady oprogramowania CRM i ich zastosowania w celu zwiększenia wydajności

Ograniczenia Notion

Chociaż Notion oferuje szeroki zakres wszechstronnych szablonów CRM, brakuje im kilku kluczowych funkcji, które ograniczają ich skuteczność. Oto niektóre z nich:

Krzywa uczenia się: Większość szablonów Notion ma prosty układ. Mimo to dostosowanie ich do zaawansowanych potrzeb CRM jest trudnym zadaniem. Zwiększa to ich złożoność i sprawia, że nie nadają się dla zespołów o ograniczonych umiejętnościach technicznych

Brak współpracy w czasie rzeczywistym: Wydajny system CRM wymaga płynnej koordynacji między różnymi działami, takimi jak sprzedaż i marketing. Jednak szablony CRM Notion nie oferują funkcji współpracy w czasie rzeczywistym, co utrudnia zespołom wspólną pracę i osiąganie wyników

Ograniczone funkcje wizualizacji: Jedną z największych wad szablonów CRM Notion jest brak wsparcia dla zaawansowanych funkcji wizualizacji, takich jak wykresy i diagramy. Sprawia to, że pulpit CRM jest mniej atrakcyjny i intuicyjny w użyciu

Problemy z wydajnością: Platforma Notion ma tendencję do zawieszania się i spowalniania wraz ze wzrostem obszaru roboczego. Powoduje to, że nie jest ona odpowiednia dla skalowalnych zespołów, ponieważ nie mogą one korzystać z wielu szablonów jednocześnie

➡️ Czytaj więcej: Najlepsze alternatywy i konkurenci Notion

Alternatywne szablony Notion

Szablony CRM Notion są dobre. Nie są jednak skuteczne dla zespołów o zaawansowanych potrzebach. Nie martw się jednak — tam, gdzie Notion ma braki, wkracza ClickUp.

Aplikacja ClickUp, która zawiera wszystko, czego potrzebujesz do pracy, jest wyposażona we wszystkie narzędzia i szablony niezbędne do skutecznego usprawnienia relacji z klientami. Niezależnie od tego, czy chcesz scentralizować dane klientów, czy monitorować proces sprzedaży, możesz to wszystko zrobić.

Zapoznaj się z szablonami ClickUp i już dziś usprawnij swoje CRM:

1. Szablon ClickUp CRM

Pobierz darmowy szablon Dostosuj wysiłki swojego zespołu w zakresie CRM dzięki szablonowi ClickUp CRM

Jeśli szukasz zintegrowanego szablonu CRM, który pomoże Twojemu zespołowi zapewnić lepszą obsługę klienta, wybierz szablon ClickUp CRM. Ten łatwy w użyciu i przyjazny dla początkujących szablon umożliwia śledzenie sprzedaży i monitorowanie satysfakcji klientów, co pozwala ocenić skuteczność strategii CRM i wprowadzać niezbędne zmiany.

Dodatkowo pomaga w zarządzaniu potencjalnymi klientami. Dostarcza informacji o statusie potencjalnego klienta — otwarty, zaangażowany lub próba nawiązania kontaktu — umożliwiając ustalenie priorytetów działań następczych i efektywne wykorzystanie wszelkich dostępnych możliwości sprzedaży.

🌟 Dlaczego pokochasz to rozwiązanie:

Scentralizuj wszystkie działania CRM w uporządkowanym i skalowalnym systemie

Wizualizuj transakcje na różnych scenach i prognozuj przychody

Dostosuj widoki dla kierowników ds. obsługi klientów, przedstawicieli handlowych i działu sprzedaży

Zintegruj z narzędziami do obsługi poczty e-mail i kalendarza, aby zsynchronizować dzienniki komunikacji

🔑 Idealne dla: zespołów, które potrzebują konfigurowalnego, kompleksowego systemu CRM w ramach obszaru roboczego projektu.

📚 Przeczytaj również: Jak stworzyć własny CRM w ClickUp

2. Prosty szablon CRM ClickUp

Pobierz darmowy szablon Uprość sposób korzystania z CRM dzięki prostemu szablonowi CRM ClickUp

Dla użytkowników preferujących przejrzyste, uporządkowane narzędzia, szablon ClickUp Simple CRM został stworzony z myślą o relacjach z klientami. Pozbawiony zbędnych elementów, oferuje inteligentne pola, potoki Kanban i etykiety kontaktów.

Szablon organizuje dane kontaktowe klientów, śledzi postęp sprzedaży oraz analizuje trendy i opinie klientów, zapewniając szczegółowy wgląd w strukturę CRM. Ponadto można dostosować pola, aby były odpowiednie również dla partnerów, dostawców i inwestorów.

🌟 Dlaczego pokochasz to rozwiązanie:

Z łatwością aktualizuj dzienniki interakcji i notatki dotyczące powiązań

Twórz filtrowane widoki dla nowych klientów lub potencjalnych klientów według sceny, typu lub regionu

Uprość śledzenie kontaktów, grupując zadania według poszczególnych klientów

Użyj pól niestandardowych, aby dodać istotne szczegóły, takie jak numer telefonu i wielkość transakcji

🔑 Idealne dla: Start-upów lub właścicieli małych firm potrzebujących lekkiego CRM do śledzenia klientów.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Nie próbuj dostosowywać procesu sprzedaży lub projektu do szablonu CRM. Zamiast tego dostosuj pola, procesy i pulpity do sposobu pracy swojego zespołu. ✂️

3. Szablon śledzenia prowizji ClickUp

Pobierz darmowy szablon Śledź sprzedaż i motywuj swój zespół dzięki szablonowi ClickUp do śledzenia prowizji

Kiedy motywacja napędza wyniki, dokładne śledzenie prowizji staje się niezbędne. Szablon śledzenia prowizji ClickUp oferuje kompleksowy system śledzenia sprzedaży, stosowania stawek prowizji i obliczania zarobków poszczególnych przedstawicieli.

Dzięki wbudowanym formułom, pulpitom na poziomie użytkownika i widokom raportowania każdy wie, na czym stoi, co eliminuje konieczność zarządzania oddzielnymi arkuszami kalkulacyjnymi lub niepołączonymi dokumentami Notion. Pomaga to śledzić i obliczać prowizje dla każdego członka zespołu, umożliwiając odpowiednie ustalanie celów.

🌟 Dlaczego pokochasz to rozwiązanie:

Obliczaj prowizje za pomocą pól formuł w zadaniach

Rejestruj transakcje sprzedaży i stosuj wielopoziomowe struktury prowizji

Śledź płatności i statusy, takie jak „Oczekujące”, „Zatwierdzone” lub „Opłacone”

Zautomatyzuj aktualizacje obliczeń prowizji wraz ze zmianą statusu transakcji

🔑 Idealne dla: zespołów sprzedaży lub menedżerów zajmujących się obliczaniem i śledzeniem prowizji sprzedażowych.

📣 Głos klienta: Oto, co Brenna Keenan, dyrektor ds. marketingu cyfrowego w SSM Creative Collective, ma do powiedzenia na temat korzystania z ClickUp: ClickUp to najlepsze narzędzie do zarządzania projektami i CRM, z jakim się spotkałem. Jego wszechstronność pozwala naprawdę zająć się wszystkimi zadaniami w jednym miejscu, bez konieczności wykupywania wielu subskrypcji innych usług. ClickUp to najlepsze narzędzie do zarządzania projektami i CRM, z jakim się spotkałem. Jego wszechstronność pozwala naprawdę zająć się wszystkimi zadaniami w jednym miejscu, bez konieczności wykupywania wielu subskrypcji innych usług.

4. Szablon ClickUp Sales Pipeline

Pobierz darmowy szablon Wizualizuj cały proces sprzedaży za jednym zamachem dzięki szablonowi ClickUp Sales Pipeline Template

Zoptymalizowany proces sprzedaży pozwala wcześnie identyfikować możliwości sprzedażowe, eliminować nieefektywność z procesu obsługi klienta i zapewnić klientom bardziej płynną obsługę. Szablon procesu sprzedaży ClickUp właśnie to zapewnia.

Jest to dokument, który łączy dwa końce lejka sprzedażowego, umożliwiając łatwą wizualizację w jednym widoku. Przedstawiciele handlowi mogą zarządzać swoimi procesami sprzedaży, a menedżerowie uzyskują makroekonomiczny widok wyników zespołu. Ponadto możesz organizować dane klientów i priorytetyzować potencjalnych klientów, aby skupić się na najbardziej prawdopodobnych nabywcach, efektywnie wykorzystując swój czas i zasoby. To z kolei pomaga poprawić współczynniki konwersji.

🌟 Dlaczego pokochasz to rozwiązanie:

Organizuj potencjalnych klientów za pomocą widoku tablicy z etapami, takimi jak „Potencjalny klient”, „Prezentacja”, „Oferta” i „Zamknię

Połącz tablice transakcji typu „przeciągnij i upuść”, zintegrowane rejestry połączeń i wizualne raportowanie w jednym spójnym narzędziu

Dostosuj pola dotyczące wielkości transakcji, informacji kontaktowych i przewidywanej daty zamknięcia

Filtruj oferty według priorytetu, branży lub źródła potencjalnych klientów, aby podjąć ukierunkowane działania

🔑 Idealne dla: przedstawicieli handlowych zarządzających transakcjami na różnych etapach procesu sprzedaży.

📮 ClickUp Insight: 92% pracowników stosuje niespójne metody śledzenia elementów działań, co skutkuje pominięciem decyzji i opóźnieniami w realizacji. Niezależnie od tego, czy wysyłasz notatki z przypomnieniami, czy korzystasz z arkuszy kalkulacyjnych, proces ten jest często rozproszony i nieefektywny. Rozwiązanie ClickUp do zarządzania zadaniami zapewnia płynne przekształcanie rozmów w zadania, umożliwiając zespołowi szybkie działanie i zachowanie spójności.

5. Szablon ClickUp Sales CRM

Pobierz darmowy szablon Śledź wyniki sprzedaży i zarządzaj potencjalnymi klientami bardziej efektywnie dzięki szablonowi ClickUp Sales CRM

Szablon ClickUp Sales CRM, stworzony z myślą o kompleksowym zarządzaniu cyklem sprzedaży, zapewnia solidną obsługę danych bez utraty użyteczności. Wszystkie działania, od pierwszego kontaktu z klientem po działania posprzedażowe, są rejestrowane, połączone i możliwe do śledzenia.

Zapewnia różnorodne dane sprzedażowe, które oferują wgląd w procesy CRM, umożliwiając ich ponowną ocenę i ulepszenie w celu uzyskania lepszych wyników. Dzięki gotowym widokom do oceny potencjalnych klientów, planowania rozmów sprzedażowych i śledzenia wyników, jest to poważne ulepszenie w stosunku do patchworkowych cykli pracy Notion CRM.

🌟 Dlaczego pokochasz to rozwiązanie:

Monitoruj wyniki sprzedaży, przeglądaj interakcje z klientami i identyfikuj potencjalnych klientów, aby wykorzystać każdą okazję

Śledź działania następcze i notatki ze spotkań za pomocą podzadań lub komentarzy

Zautomatyzuj przypomnienia o kolejnych działaniach lub przejściach między etapami transakcji

Podejmuj lepsze, oparte na danych decyzje dzięki analizom w czasie rzeczywistym

🔑 Idealne dla: Rozwijających się zespołów potrzebujących zintegrowanego CRM z funkcjami współpracy nad zadaniami i zespołami.

6. Szablon raportu sprzedaży ClickUp

Pobierz darmowy szablon Uzyskaj ilościowe informacje na temat wyników sprzedaży swojego zespołu dzięki szablonowi raportu sprzedaży ClickUp

Czujesz, że coś jest nie tak z Twoją strategią sprzedaży, ale nie wiesz dokładnie co? Jeśli tak, szablon raportu sprzedaży ClickUp jest zasobem, którego potrzebujesz w swoim zestawie narzędzi CRM! Ten łatwy w użyciu szablon wykorzystuje kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), takie jak wskaźnik skuteczności, wskaźnik rezygnacji i koszt pozyskania klienta (CAC), aby zapewnić szczegółowy wgląd w postępy i wyniki sprzedaży.

Ponadto umożliwia wizualizację trendów, wykrywanie możliwości i analizę zachowań klientów, co ostatecznie pozwala na zawarcie większej liczby transakcji poprzez optymalizację strategii zarządzania klientami.

🌟 Dlaczego pokochasz to rozwiązanie:

Filtruj dane według okresu, przedstawiciela handlowego lub źródła potencjalnych klientów, aby uzyskać szczegółowe informacje

Mierz współczynniki konwersji i długość cyklu według źródła potencjalnych klientów

Twórz powtarzające się zadania dotyczące przeglądów i aktualizacji raportów miesięcznych

Śledź współczynniki konwersji oraz tygodniowe, miesięczne lub kwartalne wyniki sprzedaży za pomocą pól formuł

🔑 Idealne dla: menedżerów i kadry kierowniczej tworzących wizualne raporty dotyczące wyników sprzedaży.

➡️ Czytaj więcej: Najlepsze niestandardowe systemy oprogramowania CRM

7. Szablon ClickUp Sales Tracker

Pobierz darmowy szablon Skorzystaj z szablonu ClickUp Sales Tracker, aby śledzić i usprawniać swoje wysiłki sprzedażowe

Szablon ClickUp Sales Tracker oferuje szybki i intuicyjny sposób rejestrowania połączeń, spotkań, prezentacji i wiadomości e-mail. Zaprojektowany dla zespołów i firm, które chcą zwiększyć swoje wysiłki sprzedażowe, jest szczególnie pomocny w utrzymaniu codziennej spójności i identyfikowaniu wzorców w pozyskiwaniu klientów.

Ten bezpłatny szablon zawiera wszystkie narzędzia niezbędne do zrozumienia i ulepszenia podejścia do sprzedaży. To nie wszystko — pozwala on śledzić wyniki poszczególnych osób i zespołów w czasie rzeczywistym, identyfikować obszary, w których wysiłki sprzedażowe przyniosły pożądane wyniki, oraz podejmować decyzje oparte na danych w celu uproszczenia procesu sprzedaży.

🌟 Dlaczego pokochasz to rozwiązanie:

Korzystaj z list kontrolnych i szablonów powtarzających się zadań, aby monitorować wydajność poszczególnych osób i zespołów w czasie

Dodaj pola niestandardowe dla statusu potencjalnego klienta, wartości, typu produktu i etapu sprzedaży

Śledź aktualizacje zadań, aby monitorować postęp sprzedaży i działania następcze

Filtruj i sortuj transakcje według priorytetu lub prawdopodobieństwa zamknięcia

🔑 Idealne dla: zespołów sprzedaży śledzących codzienne działania, cele i postępy w realizacji transakcji.

8. Szablon rozmów sprzedażowych ClickUp

Pobierz darmowy szablon Spraw, aby każda rozmowa sprzedażowa była zwycięską przemową dzięki szablonowi ClickUp Sales Calls

Chcesz uporządkować sposób, w jaki Twój zespół obsługuje rozmowy sprzedażowe? Skorzystaj z szablonu ClickUp Sales Calls. Ten szablon pomaga rejestrować wyniki każdej rozmowy, w tym informacje o rozmówcy i kolejne kroki, dzięki czemu nic nie umknie Twojej uwadze.

Niezależnie od tego, czy chodzi o rozmowę wstępną, działania następcze czy negocjacje, wszystko jest dokumentowane w jednym miejscu. Z czasem zyskujesz jasny obraz postępów swojego zespołu w lejku sprzedażowym i miejsc, w których rozmowy mają tendencję do utknięcia w martwym punkcie.

🌟 Dlaczego pokochasz to rozwiązanie:

Dodaj uporządkowane pola dla zastrzeżeń, kolejnych kroków i wyników

Planuj i śledź rozmowy sprzedażowe jako zadania wraz z czasem rozmowy i danymi klienta

Zapisuj notatki bezpośrednio w opisie zadania lub w dokumentach ClickUp

Przypisuj połączenia do przedstawicieli handlowych i korzystaj z list kontrolnych do przygotowania kroków lub działań następczych

🔑 Idealne dla: zespołów sprzedaży wewnętrznej planujących i zarządzających rozmowami z klientami lub potencjalnymi klientami.

🧠 Ciekawostka: Analogową wersją CRM był Rolodex, co oznacza, że sprzedawcy dosłownie używali obrotowych kartotek do śledzenia i zarządzania kontaktami, zanim pojawiły się narzędzia cyfrowe! 😱

9. Szablon procesu sprzedaży ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zarządzaj całym procesem sprzedaży bez żadnych komplikacji dzięki szablonowi procesu sprzedaży ClickUp

Jasno zdefiniowany proces sprzedaży pomaga zwiększyć wydajność zespołu, skrócić cykle sprzedaży i ograniczyć domysły. Szablon procesu sprzedaży ClickUp przedstawia każdy etap lejka sprzedażowego, od pozyskania potencjalnego klienta po wdrożenie.

Dzięki tej strukturze możesz identyfikować luki, śledzić wydajność zespołu i zapewnić, że każda okazja sprzedażowa zostanie wykorzystana zgodnie z planem. Ponadto łączy diagramy cyklu pracy, standardowe procedury operacyjne i rzeczywiste przypisania zadań, aby poprowadzić przedstawicieli handlowych przez najlepsze praktyki, oferując znacznie więcej niż ogólne schematy CRM w Notion.

🌟 Dlaczego pokochasz to rozwiązanie:

Dokumentuj standardowe procedury operacyjne i szablony dla kroków związanych z e-mailami lub ofertami

Śledź, jak dobrze zespół przestrzega ustandaryzowanego procesu

Zaplanuj każdy krok procesu sprzedaży jako zadanie lub listę kontrolną

Przydzielaj obowiązki członkom zespołu sprzedaży na każdym etapie

🔑 Idealne dla: zespołów dokumentujących i realizujących krok po kroku ustrukturyzowany proces sprzedaży.

10. Zarządzanie procesem sprzedaży ClickUp

Pobierz darmowy szablon Śledź potencjalnych klientów i zarządzaj nimi za pomocą usystematyzowanego narzędzia, korzystając z szablonu ClickUp do zarządzania procesem sprzedaży

Dla zespołów, które chcą usprawnić cały proces sprzedaży, szablon ClickUp Sales Pipeline Management oferuje konfigurowalny cykl pracy, który pozwala śledzić każdą transakcję od momentu nawiązania kontaktu z potencjalnym klientem do zamknięcia sprzedaży. Szablon ten pomaga wizualizować lejek sprzedaży, zarządzać kontaktami i monitorować postępy w transakcjach. Łatwo dostosuj sceny, pola i widoki do swojego unikalnego cyklu sprzedaży i potrzeb w zakresie raportowania.

🌟 Dlaczego pokochasz to rozwiązanie:

Wizualizuj cały proces sprzedaży za pomocą scen z funkcją „przeciągnij i upuść”

Śledź wartości transakcji, daty zamknięcia i kolejne kroki za pomocą pól niestandardowych

Przydzielaj zadania i ustaw przypomnienia, aby Twój zespół realizował cele

Generuj raporty, aby analizować wskaźniki skuteczności i identyfikować wąskie gardła

Idealne dla: Teams poszukujących ustrukturyzowanego, konfigurowalnego systemu do zarządzania transakcjami i poprawy widoczności w całym cyklu sprzedaży.

Ulepsz swoje procesy CRM dzięki szablonom CRM ClickUp

Szablony Notion CRM zapewniają elastyczność i możliwość dostosowania do potrzeb użytkownika w zakresie zarządzania kontaktami, śledzenia potencjalnych klientów i organizowania procesów sprzedaży, dzięki czemu są doskonałym wyborem dla osób indywidualnych i małych zespołów.

Jednak wraz z rozwojem działalności i wzrostem złożoności potrzeb, poleganie wyłącznie na Notion może prowadzić do ograniczeń w zakresie automatyzacji, raportowania i współpracy zespołowej.

W tym miejscu pojawia się ClickUp, aplikacja do pracy, która ma wszystko. Zaprojektowana, aby ujednolicić całą pracę w jednym miejscu, ClickUp łączy w sobie zarządzanie projektami, przechowywanie dokumentów, komunikację i funkcje CRM.

Dzięki zaawansowanej automatyzacji szablonów ClickUp, szczegółowym analizom i narzędziom do płynnej współpracy możesz usprawnić i skalować procesy CRM.

Nie zwlekaj! Poznaj darmowe szablony CRM ClickUp już teraz — zarejestruj się tutaj za darmo!