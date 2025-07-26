16 darmowych szablonów portfolio badań UX dla projektantów

„Jak nadać temu sens?”

Jeśli kiedykolwiek wpatrywałeś się w pusty dokument i stos wywiadów, znasz to uczucie.

Najtrudniejsze nie jest samo przeprowadzenie badań, ale przekształcenie ich w jasną, przekonującą historię. Doskonałe portfolio UX właśnie to robi — prezentuje proces, strategię i strukturę w ruchu.

Dobra wiadomość? Nie musisz zaczynać od zera.

Wybraliśmy 16 darmowych szablonów portfolio badań UX, które pomogą Ci przekształcić Twoją pracę w wyraziste, strategiczne historie — idealne do poszukiwania pracy, freelancingu lub budowania marki osobistej.

Zacznijmy! ⚓

Czym jest szablon portfolio badań UX?

Szablon portfolio badań UX to ustrukturyzowana ramka, zazwyczaj w formie dokumentu, prezentacji lub strony internetowej, zaprojektowana, aby pomóc badaczom w kompilowaniu i prezentowaniu ich pracy.

Zawiera predefiniowane sekcje dotyczące przeglądu projektu, metod badawczych, szczegółowych informacji o uczestnikach, wyników, wpływu oraz pytań ankiety dotyczącej doświadczeń użytkowników, dzięki czemu wszystkie niezbędne elementy są spójnie udokumentowane.

Co sprawia, że szablon portfolio badań UX jest dobry?

Życie projektanta UX kręci się wokół podejmowania przemyślanych decyzji opartych na badaniach i współpracy. Dobrze skonstruowany szablon o spójnym formacie, który jest wystarczająco elastyczny, aby dostosować się do różnych rodzajów badań i zakresów projektów, ułatwia to zadanie.

Oto, na co należy zwrócić uwagę. 👇

Zdefiniowana struktura projektu: zawiera gotowe sekcje dotyczące celów, zawiera gotowe sekcje dotyczące celów, metod badań użytkowników , wyników, rezultatów i refleksji

Pola niestandardowe i etykiety: umożliwiają organizowanie badań według typu, grupy użytkowników, poziomu wpływu lub etapu projektu

Śledzenie statusu: Pomaga zarządzać pracami w toku za pomocą etykiet, takich jak „Wersja robocza”, „W trakcie przeglądu” lub „Zakończone”

Połączone studia przypadków i wyniki: Łączy każdy wysiłek badawczy ze zmianami projektowymi, prototypami lub ulepszeniami użyteczności

Układ gotowy do współpracy: Obsługuje edycję w czasie rzeczywistym, komentarze i wkłady członków zespołu

Profesjonalne formatowanie: sprawia, że portfolio jest przejrzyste, łatwe do przeglądania i aktualizacji w wielu projektach

16 szablonów portfolio badań UX

Portfolio UX często znajduje się w różnych narzędziach, co utrudnia przedstawienie spójnej historii lub skalowanie procesu badawczego w różnych zespołach.

ClickUp rozwiązuje ten problem dzięki szablonom, które integrują podsumowania badań, dokumentację, osie czasu i opinie w jednym obszarze roboczym.

Ale to nie wszystko.

Oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp Design usprawnia cały cykl pracy badawczej, pomagając mapować ścieżki i spostrzeżenia, rejestrować każdy szczegół oraz śledzić postępy w czasie rzeczywistym w różnych zespołach.

Zacznijmy! 🛠️

1. Szablon portfolio projektów ClickUp

Pobierz darmowy szablon Twórz portfolio zorientowane na badania dzięki szablonowi portfolio projektowego ClickUp

Jeśli organizowanie projektów wydaje Ci się chaotyczne, szablon portfolio projektów ClickUp zapewnia uporządkowaną przestrzeń do mapowania Twojej kreatywnej podróży.

Oto jak stworzyć portfolio projektów przy użyciu tego szablonu:

Recenzja klienta, Recenzja wewnętrzna, Do zatwierdzenia i Zakończone , aby śledzić postępy projektu Skorzystaj z niestandardowych statusów ClickUp , takich jak, aby śledzić postępy projektu

Ostateczny wynik, Kategoria projektu i Scena projektu , aby uchwycić kluczowe decyzje Dodaj niestandardowe pola ClickUp , takie jak, aby uchwycić kluczowe decyzje

Przeglądaj wiele niestandardowych widoków, takich jak Start tutaj, Projekty i Według etapów projektu, aby wizualnie uporządkować swoją narrację

📌 Idealne dla: studentów projektowania UX tworzących portfolio oparte na badaniach.

2. Szablon tablicy do briefu projektowego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Określ cele projektu za pomocą szablonu tablicy projektowej ClickUp

Kiedy każdy ma inną wersję briefu, potrzebujesz szablonu tablicy ClickUp Design Brief, który wprowadzi porządek w chaosie. Stworzony z myślą o wczesnym etapie koordynacji, zapewnia wspólną przestrzeń wizualną do nakreślenia celów projektu, mapy oczekiwań klienta i dostosowania kierunku kreatywnego do potrzeb biznesowych.

Oto jak z niego korzystać:

Skorzystaj z gotowych sekcji, takich jak Najważniejsze informacje o marce, Cele, Rynek docelowy i Kierunki marketingowe , aby skonsolidować dane wejściowe

Dodawaj karteczki samoprzylepne, odniesienia i notatki na całym obszarze roboczym, aby zrobić miejsce na kreatywne myślenie

Zamień notatki samoprzylepne w zadania ClickUp bezpośrednio z tablicy, aby zachować kontekst

📌 Idealne dla: Aspirujących badaczy UX współpracujących nad projektami na wczesnym etapie i potrzebujących wizualnego obszaru roboczego.

🔍 Czy wiesz, że... Don Norman jest znany jako „ojciec doświadczeń użytkownika”. To on ukuł termin „doświadczenie użytkownika” (UX), definiując go jako: „Doświadczenie użytkownika obejmuje wszystkie aspekty interakcji użytkownika końcowego z firmą, jej usługami i produktami”

3. Szablon planu badań użytkowników ClickUp

Pobierz darmowy szablon Usprawnij proces projektowania UX dzięki szablonowi planu badań użytkowników ClickUp

Szablon planu badań użytkowników ClickUp to gotowy do użycia dokument, który pomaga zespołom produktowym planować, organizować i przeprowadzać skuteczne badania użytkowników. Prowadzi Cię przez proces definiowania celów badań, nakreślania metodologii i identyfikowania kluczowych kryteriów uczestników.

Oto, jak to pomaga:

Zacznij od wstępnie sformatowanego dokumentu, który poprowadzi Cię przez proces definiowania celów, segmentów użytkowników, metodologii i osi czasu

Zarządzaj krokami, takimi jak Planowanie , W trakcie i Zakończone , korzystając z niestandardowych statusów

Zastosuj etykiety dla typu badań i grup docelowych użytkowników, aby lepiej zorganizować swoje prace

📌 Idealne dla: Teams przygotowujących uporządkowane plany badań w celu zapewnienia przejrzystości.

4. Szablon przeglądu heurystycznego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Uzyskaj ukierunkowany system recenzji dzięki szablonowi ClickUp Heuristic Review Template

Szablon ClickUp Heuristic Review zapewnia powtarzalny cykl pracy, który pozwala uporządkować wszystkie wyniki w jednym miejscu.

Oto, w jaki sposób szablon pomaga przeprowadzać przejrzystsze i szybsze przeglądy:

Oceń każdy element interfejsu użytkownika pod kątem zasad użyteczności jednocześnie dzięki dedykowanemu widokowi przeglądu heurystycznego

Rejestruj problemy jako zadania i oznaczaj je etykietami z pól, takich jak ważność lub kategoria, aby łatwiej ustalać priorytety w portfolio marketingowym

Postępuj zgodnie z wbudowanym przewodnikiem dla początkujących, aby wdrożyć swój zespół i ujednolicić kryteria oceny

📌 Idealne dla: Specjalistów UX średniego szczebla przeprowadzających audyty samodzielnie lub w zespole, aby zaprezentować swoje umiejętności w zakresie oceny i badań.

5. Szablon projektu studium przypadku ClickUp

Pobierz darmowy szablon Twórz bogate w informacje studia przypadków dzięki szablonowi ClickUp do projektowania studiów przypadków

Szablon projektu studium przypadku ClickUp pomaga tworzyć oparte na danych narracje, które pokazują Twój wpływ w sposób, jaki potrzebujesz.

Zobacz, jak pomaga Ci się skupić:

Śledź postępy studiów przypadków od początku do końca dzięki statusom Nowa opinia, W trakcie przeglądu i Wymaga poprawek

Podkreśl wpływ danych za pomocą pól, które oznaczają każde studium przypadku według nazwy klienta, wyniku, typu projektu lub branży

Przechodź między widokami, takimi jak Kwestionariusz studium przypadku, Tablica klienta i Status studium przypadku, aby zbierać informacje, przypisywać recenzentów i monitorować cały cykl pracy

📌 Idealne dla: osób ubiegających się o pracę w dziedzinie UX, które tworzą szczegółowe, mierzalne studia przypadków w celu przedstawienia decyzji projektowych popartych danymi użytkowników.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Biała (lub negatywna) przestrzeń pomaga kierować wzrok użytkownika i ułatwia przyswajanie treści, tworząc wrażenie czystości i porządku; pamiętaj, aby zachować odpowiednią równowagę.

6. Szablon planu działania UX ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wprowadź jasność do strategii UX dzięki szablonowi ClickUp UX Roadmap

Szablon ClickUp UX Roadmap zapewnia wspólną wizualną oś czasu, która kontekstualizuje Twoje inicjatywy UX. Ten szablon, zbudowany w ramach tablic ClickUp, pomaga precyzyjnie podzielić pracę:

Organizuj inicjatywy w paskach Teraz, Następne i Przyszłe , aby Twój zespół mógł skupić się na bieżących zadaniach

Użyj zdefiniowanych bloków, aby uchwycić temat, cel, kto i co, podsumowanie oraz zależności dla każdego wysiłku

Podkreśl fazy badań, priorytety projektowe i etapy wdrażania za pomocą narzędzi do projektowania UX , karteczek samoprzylepnych i znaczników opartych na legendach

📌 Idealne dla: Badaczy UX planujących komunikację swojej długoterminowej strategii i decyzji projektowych.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Doskonałe portfolio UX zaczyna się od dobrze udokumentowanych projektów. Ten film wideo przedstawia zarządzanie pracami kreatywnymi i projektowymi w ClickUp, dzięki czemu możesz zaprezentować nie tylko wyniki, ale także cały proces.

7. Szablon tablicy do testowania użyteczności ClickUp

Pobierz darmowy szablon Stwórz powtarzalne systemy testowania dzięki szablonowi ClickUp do testowania użyteczności

Test użyteczności ocenia, w jaki sposób prawdziwi użytkownicy wchodzą w interakcję z Twoim produktem, aby odkryć punkty tarcia i poprawić ogólne wrażenia. Szablon tablicy do testowania użyteczności ClickUp zapewnia, że te spostrzeżenia są jasno uchwycone i skutecznie wykorzystywane.

Oto, w jaki sposób szablon testów użyteczności może Ci pomóc:

Skorzystaj z wbudowanego układu Tablica , aby przed rozpoczęciem testów zaplanować cele, przepływ zadań i szczegóły dotyczące uczestników

Dodaj pola niestandardowe, aby śledzić problemy użytkowników, wskaźniki powodzenia zadań i jakościowe opinie w kontekście

Przenoś elementy między niestandardowymi statusami, takimi jak Zaplanowane, W trakcie testowania lub Przeanalizowane, aby wszyscy byli na bieżąco

📌 Idealne dla: Twórców portfolio, którzy chcą uwzględnić zakończone cykle testów użyteczności.

8. Szablon planu testów użyteczności ClickUp

Pobierz darmowy szablon Organizuj sesje testowe za pomocą szablonu planu testów użyteczności ClickUp

Szablon planu testów użyteczności ClickUp to gotowa struktura, która poprowadzi Twój zespół przez wszystkie etapy testów użyteczności, od rekrutacji po raportowanie. Zapewnia cykl pracy z określonymi polami, podzadaniami i śledzeniem postępów, aby zagwarantować spójną realizację.

Możesz:

Użyj pól niestandardowych Nazwa projektu, Opis projektu, Kierownik testów i Metoda testowania , aby zapoznać zespół z zakresem i logistyką projektu

Podziel pracę na siedem jasnych podzadań, takich jak Planowanie testów, Rekrutacja uczestników, Przygotowanie materiałów, Ustawienia środowiska, Przeprowadzenie testów, Analiza danych i Raportowanie testów za pomocą listy „Do zrobienia”

Wizualizuj postępy w czasie rzeczywistym dzięki paskowi Postęp testów na żywo

📌 Idealne dla: Badaczy zarządzających wieloma sesjami testów użyteczności i potrzebujących spójnego formatu.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Włącz zabawne elementy, takie jak animacje, żartobliwe teksty i grywalizację, aby zwiększyć zaangażowanie i lojalność użytkowników, a nawet złagodzić frustrację. Na przykład aplikacje takie jak TikTok i Fitbit wykorzystują zabawne funkcje, aby zachęcić użytkowników do powrotu.

9. Szablon zadania ClickUp dla portfolio projektów

Pobierz darmowy szablon Dbaj o spójność realizacji portfolio dzięki szablonowi zadania ClickUp Design Portfolio

Szablon zadania ClickUp Design Portfolio został stworzony dla projektantów, którzy potrzebują czegoś więcej niż tylko ogólnego widoku. Ta wersja szablonu portfolio projektów UX, skoncentrowana na zadaniach, pozwala szczegółowo prześledzić realizację, śledząc z precyzją każdy etap projektu, zasoby i terminy.

Oto jak korzystać z niego na co dzień:

Podziel swoją pracę projektową na pola, takie jak Etap projektu, Kategoria projektu i Efekt końcowy

Bądź na bieżąco z postępami dzięki terminom, priorytetom zadań i osobom przypisanym , aby monitorować postępy na poziomie poszczególnych zadań

Przeglądaj zagnieżdżone strony w załączonym dokumencie ClickUp , aby zapoznać się z celami projektu, briefami, strategią UX i wskaźnikami powodzenia

📌 Idealne dla: Młodszych projektantów dokumentujących zadania poszczególnych projektów, zasoby projektowe i iteracje.

10. Szablon podsumowania wykonawczego dla projektantów UI ClickUp

Pobierz darmowy szablon Uchwyć wartości swoich projektów dzięki szablonowi podsumowania wykonawczego dla projektantów interfejsów użytkownika ClickUp

Gdy interesariusze proszą o szybki przegląd Twojej pracy nad interfejsem użytkownika, przydatny będzie szablon podsumowania wykonawczego dla projektantów interfejsu użytkownika ClickUp. Możesz go użyć, aby wyjaśnić, w jaki sposób Twoje decyzje dotyczące interfejsu użytkownika są zgodne z potrzebami użytkowników i celami biznesowymi.

Aby optymalnie zarządzać portfolio, wypróbuj:

Dodaj pola, takie jak Nazwa projektu, Nazwa klienta i Typ projektu , aby dokumentować, nad czym pracujesz i dla kogo

Organizuj projekty za pomocą sekcji, takich jak Oczekujące opinie, W trakcie lub Zakończone , aby współpracownicy i recenzenci wiedzieli, co zostało zrobione, a co pozostało do zrobienia

Przełączaj się między widokiem Listy, Tablica lub Kalendarz, aby zarządzać wynikami lub przygotować się do spotkań z interesariuszami

📌 Idealne dla: osób ubiegających się o pracę w obszarze UI, które chcą stworzyć przejrzysty przegląd swoich prac wizualnych.

🔍 Czy wiesz, że... Kluczowa różnica między doświadczeniem klienta a doświadczeniem użytkownika polega na tym, że doświadczenie klienta obejmuje całą relację z marką, podczas gdy doświadczenie użytkownika koncentruje się na interakcjach z produktem.

11. Szablon ClickUp „Rezultaty pracy”

Pobierz darmowy szablon Podziel pracę na łatwe do zarządzania części dzięki szablonowi ClickUp Deliverables

Szablon ClickUp Deliverables zapewnia widoczność wielu produktów końcowych, jednocześnie zapobiegając przekroczeniu terminów.

Oto, jak pomoże Ci to zachować kontrolę:

Śledź postępy w czasie rzeczywistym dzięki statusom takim jak Do zrobienia, W trakcie, Do zatwierdzenia i Zakończone , dzięki czemu każdy etap realizacji jest jasny

Rejestruj szczegóły dostawy, korzystając z pól takich jak Osoba zatwierdzająca, Status RAG, Faza projektu i Status zakończenia , aby wyeliminować niejasności i wcześnie sygnalizować przeszkody

Zarządzaj całością dzięki gotowym widokom, takim jak Status zespołu, Harmonogram i Tablica statusów, które umożliwiają monitorowanie osi czasu, obciążenia pracą i zależności

📌 Idealne dla: Badaczy UX zarządzających wieloma projektami i chcących śledzić wyniki.

12. Szablon portfolio projektów wzbogacony o sztuczną inteligencję ClickUp AI

Pobierz darmowy szablon Wyprzedź konkurencję dzięki inteligentnym sugestiom zawartym w szablonie portfolio projektów wzbogaconym o sztuczną inteligencję ClickUp AI

Jeśli Twoje portfolio projektów przypomina czarną skrzynkę z brakującymi aktualizacjami i ukrytymi zagrożeniami, szablon portfolio projektów ClickUp AI Enhanced Project Portfolio Template zapewni Ci inteligentniejszy sposób zarządzania i skalowania całej działalności.

Ten szablon, oparty na technologii ClickUp Brain, wyświetla spostrzeżenia, ryzyka i sugestie dotyczące zasobów w czasie rzeczywistym — bez konieczności przechodzenia między pulpitami.

Oto jak to działa:

Natychmiast sprawdzaj statusy projektów, właścicieli, terminy i przeszkody we wszystkich strumieniach pracy dzięki pulpitowi Portfolio

Skorzystaj z Progress Insights (AI) , aby wyświetlić zaległe zadania, utknięte inicjatywy i ogólny stan zdrowia

Oznaczaj projekty zagrożone i rekomenduj działania naprawcze dzięki Automatycznemu narzędziu do śledzenia ryzyka

Wykorzystaj Tablice alokacji zasobów, aby zrozumieć obciążenie zespołu, zidentyfikować członków zespołu, którzy mają zbyt mało lub zbyt wiele zadań, oraz skorzystać z sugestii AI dotyczących ponownego przypisania zadań

📌 Idealne dla: Doświadczonych specjalistów UX prezentujących spostrzeżenia z różnych projektów wraz z podsumowaniami generowanymi przez AI.

13. Szablon zestawu mediów ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zaprezentuj swoją markę profesjonalnie dzięki szablonowi zestawu mediów ClickUp

Szablon zestawu mediów ClickUp to scentralizowany obszar roboczy służący do organizowania i udostępniania zasobów marki, informacji o firmie oraz materiałów prasowych w jednym eleganckim, łatwo dostępnym formacie. Stanowi idealne uzupełnienie systemu pozyskiwania klientów, tworząc elegancki zestaw, który opowiada historię Twojej marki i powiela ją dla różnych klientów.

Możesz uporządkować:

Co robisz i dlaczego ma to znaczenie w sekcji „O mnie i kluczowe wskaźniki”

Prześlij swoje logo, zdjęcia produktów lub zdjęcia profilowe bezpośrednio do dokumentu

Wyraźnie przedstaw listę ofert i stawek, aby uniknąć nieporozumień w sekcji Tabela usług

Dzięki sekcji Dane kontaktowe masz pewność, że informacje dotrą szybko do właściwej osoby

📌 Idealne dla: Niezależnych projektantów UX tworzących własny zestaw mediów, który zawiera usługi, wskaźniki i próbki prac.

14. Szablon planu projektu ClickUp do badań

Pobierz darmowy szablon Prowadź badania oparte na współpracy dzięki szablonowi planu projektu ClickUp dla badań

Szablon planu projektu ClickUp do badań zapewnia strukturę do organizacji każdego etapu badań, od zdefiniowania celów po dostarczenie wyników.

Oto, jak pomaga on zarządzać złożonością:

Ustal podstawy projektu, korzystając z wbudowanych pól Cele, Zakres, Oś czasu i Role w zespole

Podziel strumienie pracy na przejrzyste, możliwe do śledzenia zadania z niestandardowymi statusami, takimi jak Planowanie, Gromadzenie danych, Analiza i Zakończone

Zdefiniuj fazy, takie jak przegląd literatury, gromadzenie danych i analiza, za pomocą widoku listy pogrupowanego według etapu projektu

📌 Idealne dla: Badaczy prowadzących kompleksowe badania UX, potrzebujących uporządkowanego sposobu na nakreślenie poszczególnych etapów.

15. Szablon tablicy badawczej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Stwórz scentralizowane źródło informacji dzięki szablonowi tablicy badawczej ClickUp

Nie każdy projekt badań UX zaczyna się od listy zadań; czasami trzeba głośno przemyśleć, sporządzić mapę pomysłów i współpracować w sposób wizualny. W tym miejscu pojawia się szablon tablicy ClickUp Research. Został stworzony do swobodnej burzy mózgów, współpracy i mapowania pomysłów.

Użyj tego szablonu, aby:

Zbieraj surowe wyniki badań za pomocą cyfrowych karteczek samoprzylepnych, pogrupowanych według kategorii lub tematu

Szybciej dostrzegaj trendy dzięki wizualnemu kanwie, która pozwala wyróżnić wzorce i słabe punkty

Współpracuj z członkami zespołu na żywo — dodawaj, edytuj i komentuj bezpośrednio udostępnione badania

Przejdź od burzy mózgów do działania, przekształcając notatki w zadania, które można śledzić

📌 Idealne dla: Początkujących badaczy, którzy wolą wizualnie mapować wyniki badań przed przekształceniem ich w uporządkowane wnioski.

16. Szablon raportu badawczego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Organizuj dane badawcze za pomocą szablonu raportu badawczego ClickUp

Zrobiłeś badania, teraz nadchodzi trudniejsza część: przekształcenie ich w przejrzysty raport, który można udostępnić. Szablon raportu badawczego ClickUp został zaprojektowany do dokumentowania doświadczeń użytkowników i prezentowania wyników w profesjonalnym formacie gotowym do udostępnienia.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Skorzystaj z gotowych sekcji na streszczenie, metodologię, wyniki, dyskusję i załączniki

Śledź wkład i zmiany za pomocą pól takich jak Autor raportu i Współpracownicy

Zastosuj statusy, takie jak Wersja robocza, W trakcie przeglądu lub Zatwierdzone, aby zarządzać postępami

📌 Idealne dla: Profesjonalistów przekształcających surowe dane w studia przypadków badań UX.

Nie jesteś przekonany do tych szablonów portfolio badań UX? Posłuchaj opinii prawdziwego użytkownika:

Korzystam z ClickUp sporadycznie, aby zarządzać wieloma projektami UX jednocześnie. Głównym powodem, dla którego lubię ClickUp, jest to, że mogę podzielić całą swoją pracę na projekty i zespoły, a następnie wyświetlić wszystko na tak wysokim lub szczegółowym poziomie, jak tylko chcę.

Korzystam z ClickUp sporadycznie, aby zarządzać wieloma projektami UX jednocześnie. Głównym powodem, dla którego lubię ClickUp, jest to, że mogę podzielić całą swoją pracę na projekty i zespoły, a następnie wyświetlić wszystko na tak wysokim lub szczegółowym poziomie, jak tylko chcę.

Uzyskaj współczynnik klikalności, którego potrzebujesz

Twoje badania są dogłębne, więc Twoje portfolio powinno to odzwierciedlać.

Niezależnie od tego, czy dopracowujesz swoją prezentację dla menedżerów ds. rekrutacji, czy po prostu porządkujesz kreatywny chaos, opcje szablonów portfolio badań UX ClickUp zapewnią Ci przewagę nad konkurencją.

Są one wyposażone w ClickUp Brain do automatycznego podsumowywania spostrzeżeń, tablice do mapowania podróży w kontekście oraz elastyczne widoki do organizowania wszystkiego, od planów badań po wyniki testów użyteczności.

Chcesz podnieść poziom swojego portfolio badań UX? ClickUp to aplikacja, która zawiera wszystko, czego potrzebujesz do pracy, zapewniając narzędzia do zarządzania, dokumentowania i prezentowania wyników badań — wszystko w jednym miejscu. Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś! ✅