11 najlepszych generatorów notatek SOAP do szybszego i dokładniejszego tworzenia dokumentacji klinicznej

Koniec dnia, właśnie przyjąłeś ostatniego pacjenta. W idealnym przypadku powinieneś się relaksować i wracać do domu. Zamiast tego patrzysz na rosnący stos notatek dotyczących pacjentów, które nadal wymagają sporządzenia — to frustrujące zakończenie długiego dnia monitorowania objawów, aktualizowania dokumentacji medycznej i śledzenia postępów pacjentów.

Notatki SOAP — subiektywne, obiektywne, ocena i plan — są niezbędne w praktyce klinicznej, ale ich skuteczne i dokładne sporządzanie, zwłaszcza pod presją, może być trudne. W tym przypadku pomocny może być generator notatek SOAP.

Jeśli prowadzisz intensywną praktykę lub nadal się szkolisz, te narzędzia usprawnią cykl pracy, zapewniając przejrzystość, kompletność i zgodność notatek.

Rzućmy okiem. 🧰

Generatory notatek SOAP w skrócie

Notatki SOAP zapewniają spójność w rejestrowaniu danych pacjentów, pomagając ograniczyć nieporozumienia między zespołami opieki. Aby ułatwić podjęcie decyzji, poniżej znajduje się lista wszystkich generatorów notatek SOAP:

Nazwa narzędzia Najlepsze dla Przykład zastosowania Ceny* ClickUp Niestandardowe cykle pracy i dokumentacja SOAP oparta na sztucznej inteligencji Zarządzanie dokumentacją w zespołach i projektach opieki zdrowotnej Dostępny plan Free; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw SOAPNoteAI. com Samodzielne generowanie notatek bez konieczności korzystania z systemu EHR Szybkie generowanie notatek SOAP ze skrótów, dyktanda lub sesji telezdrowotnych Niestandardowe ceny Suki AI Dokumentacja kliniczna obsługująca funkcję głosową Korzystanie z komend głosowych lub słuchania otoczenia w celu tworzenia notatek klinicznych zintegrowanych z EHR Niestandardowe ceny SOAP AI Wielojęzyczna dokumentacja kliniczna z ICD-10 Automatyczne formatowanie notatek klinicznych do struktury SOAP przy użyciu AI Free; płatne plany zaczynają się od 60 USD miesięcznie za użytkownika DeepScribe Notatki kliniczne w otoczeniu Rejestrowanie rozmów między lekarzem a pacjentem i generowanie notatek w czasie rzeczywistym Niestandardowe ceny Notable Health Automatyzacja zadań klinicznych Automatyzacja cyklu pracy administracyjnego i dokumentacyjnego w placówkach opieki zdrowotnej Niestandardowe ceny Tali AI Asystent głosowy zintegrowany z systemem EHR Funkcje głosowe do sporządzania notatek, dyktowania i wyszukiwania informacji medycznych w systemach EHR Bezpłatny; płatne plany zaczynają się od 49,99 USD miesięcznie za użytkownika Augmendix Notatki w czasie rzeczywistym i zaangażowanie pacjentów Zapewnienie zdalnego wsparcia w czasie rzeczywistym przy dokumentowaniu wizyt pacjentów Niestandardowe ceny Carepatron Portale internetowe dla klientów Zarządzanie wizytami, rozliczeniami i dokumentacją pacjentów Free; płatne plany zaczynają się od 19 USD miesięcznie Healthie Dostawcy usług telezdrowotnych i wellness Wsparcie wirtualnej opieki, śledzenia stanu zdrowia i dokładnych notatek SOAP dla dietetyków i trenerów wellness Free; płatne plany zaczynają się od 49 USD miesięcznie za użytkownika SimplePractice Recepty elektroniczne i zarządzanie lekami Usprawnienie przyjmowania klientów, planowania, rozliczeń i dokumentacji SOAP dla niezależnych dostawców Płatne plany zaczynają się od 49 USD miesięcznie za użytkownika

Na co należy zwrócić uwagę w generatorach notatek SOAP?

Od personalizacji po automatyzację — oto krótkie zestawienie niezbędnych funkcji, które sprawią, że dokumentacja kliniczna będzie szybsza, inteligentniejsza i bezstresowa. ⚒️

Zgodność i bezpieczeństwo: Przede wszystkim upewnij się, że jest zgodny z HIPAA. Potrzebujesz wbudowanego szyfrowania zarówno przechowywanych, jak i udostępnianych informacji, a także inteligentnych funkcji, takich jak automatyczne czyszczenie danych medycznych (PHI), aby zapewnić bezpieczeństwo danych pacjentów

Personalizacja i specjalizacja: Wybierz narzędzia z Wybierz narzędzia z szablonami notatek dostosowanymi do Twojej specjalizacji. Dodatkowym atutem jest możliwość dostosowania pól oraz obsługa różnych stylów notatek, takich jak SOAP, DAP lub BIRP

Funkcje AI i automatyzacji: Poszukaj narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, które wykorzystują przetwarzanie języka naturalnego (NLP) do przekształcania notatek audio lub stenograficznych w uporządkowaną dokumentację

Elastyczność wyjścia: Upewnij się, że notatki można eksportować w różnych formatach, takich jak PDF lub Word, i w razie potrzeby łatwo udostępniać innym dostawcom

📚 Warto wiedzieć: Oto krótki słowniczek wszystkich terminów, które musisz znać: HIPAA: Ustawa o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych

PHI: Chronione informacje zdrowotne

DAP: Dane, ocena, plan

EHR: Elektroniczna dokumentacja medyczna

ICD-10: Międzynarodowa klasyfikacja chorób, 10. rewizja

Najlepsze generatory notatek SOAP

Szukasz najlepszego generatora notatek SOAP? Coraz więcej lekarzy sięga po narzędzia cyfrowe, aby zaoszczędzić czas, ograniczyć błędy i skupić się na opiece nad pacjentem.

Oto najlepsze narzędzia, które wyróżniają się przyjaznym interfejsem, inteligentnymi funkcjami i wsparciem. ⚓

1. ClickUp (najlepszy do niestandardowych cykli pracy związanych z dokumentacją medyczną)

Między wizytami pacjentów, pracą administracyjną i próbami nadążania z terminową dokumentacją łatwo poczuć się przytłoczonym ogromem informacji.

ClickUp , aplikacja do pracy, która ma wszystko, łączy projekty, wiedzę i czat w jednym miejscu — wszystko to dzięki najbardziej spójnej na świecie sztucznej inteligencji AI. Dzięki płynnej integracji ClickUp pomaga skupić się na interakcjach z pacjentami bez przełączania się między aplikacjami.

Dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami ClickUp Healthcare lekarze otrzymują jedną, inteligentną platformę do zarządzania cyklami pracy pacjentów, usprawniania tworzenia notatek SOAP i utrzymywania połączenia wszystkich elementów.

Uwaga dotycząca zgodności: ClickUp to platforma do zarządzania projektami zgodna z RODO, która oferuje solidne funkcje bezpieczeństwa i prywatności. W przypadku organizacji opieki zdrowotnej ClickUp można skonfigurować tak, aby spełniał standardy zgodności HIPAA, jeśli jest używany w ramach aktywnej umowy o współpracy biznesowej (BAA) z ClickUp. Dzięki ClickUp zespoły opieki zdrowotnej mogą usprawnić dokumentację, współpracę i zarządzanie cyklem pracy — wszystko w jednym elastycznym obszarze roboczym.

Usprawnij kompleksowe cykle pracy pacjentów dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami ClickUp Healthcare

Ale w jaki sposób narzędzie do zarządzania projektami w służ bie zdrowia może pomóc?

Załóżmy, że właśnie zakończyłeś wizytę pacjenta i musisz szybko sporządzić notatki SOAP przed przejściem do kolejnego zadania. Koniec z papierowymi notatkami — po prostu otwórz Notatnik ClickUp i zacznij pisać lub dyktować z obszaru roboczego. Zamiast szukać kartki papieru, skorzystaj z Notatnika ClickUp w obszarze roboczym, aby natychmiast wpisać (lub podyktować) swoje myśli. Jest to szczególnie przydatne podczas notowania objawów pacjenta podczas obchodów lub konsultacji.

Twórz szybkie notatki bez żadnych problemów dzięki ClickUp Notepad

Są one prywatne, widoczne tylko dla Ciebie, dzięki czemu możesz swobodnie przeprowadzać burzę mózgów lub zapisywać wstępne notatki przed ich sformalizowaniem. Po wprowadzeniu notatek możesz je bezpośrednio przekształcić w zadania ClickUp.

Jeśli jednak potrzebujesz bardziej ustrukturyzowanego narzędzia do dokumentacji z możliwością współpracy w czasie rzeczywistym, skorzystaj z ClickUp Docs.

Przechowuj wszystkie swoje notatki w jednym miejscu dzięki ClickUp Docs

W ClickUp Docs możesz tworzyć szablony notatek SOAP, organizować je w folderach i współpracować z zespołem. Szablony te są tworzone przez użytkowników i nie są wstępnie skonfigurowane dla służby zdrowia, ale można je w pełni dostosować do swojego cyklu pracy.

Twórz notatki SOAP, łącz je z zadaniami (takimi jak planowanie wizyt kontrolnych lub zlecanie badań), a nawet osadzaj widoki cyklu pracy klinicznej, takie jak listy pacjentów, kalendarze lub widoki tablic, bezpośrednio w dokumencie. Docs konsoliduje subiektywne i obiektywne informacje w jednym miejscu, dzięki czemu format notatek SOAP jest łatwiejszy do śledzenia.

ClickUp Docs to aplikacja do tworzenia notatek, która umożliwia korzystanie z tekstu sformatowanego, list kontrolnych i załączników graficznych — idealna do tworzenia ustrukturyzowanych szkiców wpisów SOAP, opisów aktualnych chorób lub notatek dotyczących procedur w locie. Te elementy wizualne sprawiają, że odwoływanie się do wyników badań fizykalnych lub notatek dotyczących poprzedniego leczenia jest dwa razy łatwiejsze.

Ponadto dzięki współpracy w czasie rzeczywistym cały dział może jednocześnie pracować nad tym samym planem opieki, dodawać komentarze lub oznaczać się nawzajem w celu uzyskania informacji zwrotnych.

Chcesz pójść o krok dalej z pomocą AI? Wypróbuj ClickUp Brain.

🎥 Oto krótki film, który ułatwi pisanie z wykorzystaniem AI!

Silnik Brain jest głęboko osadzony w obszarze roboczym, rozumie kontekst, notatki, zadania, dokumenty, zespół i cele.

Załóżmy, że napisałeś wstępną notatkę HPI i chcesz ją udoskonalić, nadając jej format SOAP. Wystarczy poprosić asystenta AI w języku naturalnym o pomoc w uporządkowaniu notatki, podsumowaniu kluczowych punktów i dopasowaniu terminologii do standardów dokumentacji klinicznej.

Możesz również poprosić narzędzie AI do sporządzania notatek o:

Generuj podsumowania bieżących przypadków pacjentów

Pomoc w pisaniu instrukcji dla pacjentów na podstawie ostatnich wpisów

Twórz szybkie streszczenia edukacyjne na podstawie literatury medycznej połączonej z obszarem roboczym

Możesz również poprosić narzędzie AI do sporządzania notatek o generowanie podsumowań bieżących przypadków pacjentów, pomoc w pisaniu instrukcji dla pacjentów na podstawie ostatnich wpisów lub tworzenie szybkich streszczeń edukacyjnych na podstawie literatury medycznej, którą połączono w obszarze roboczym.

ClickUp AI Notetaker dla zespołów opieki zdrowotnej

AI Notetaker firmy ClickUp może automatycznie dołączać do spotkań Twojego zespołu, transkrybować rozmowy oraz generować zwięzłe podsumowania i elementy do działania, pomagając zespołom opieki zdrowotnej zachować porządek i spójność.

Uwaga: ClickUp AI Notetaker nie jest dedykowanym narzędziem do dokumentacji klinicznej. Najlepiej nadaje się do wewnętrznych spotkań, omawiania przypadków i rozmów administracyjnych.

🚨 ClickUp Insights: Niedawno odkryliśmy, że około 33% pracowników wiedzy wysyła codziennie od 1 do 3 wiadomości do innych osób, aby uzyskać potrzebne informacje. A co by było, gdybyś miał wszystkie informacje udokumentowane i łatwo dostępne? Dzięki menedżerowi wiedzy AI ClickUp Brain przełączanie się między kontekstami stanie się przeszłością. Po prostu zadaj pytanie bezpośrednio w obszarze roboczym, a ClickUp Brain pobierze informacje z obszaru roboczego i/lub połączonych aplikacji innych firm!

Najlepsze funkcje ClickUp

Dostosuj szablony notatek SOAP, formularze przyjęcia pacjenta lub plany leczenia, aby zachować spójność dokumentacji dzięki liście ponad 1000 szablonów ClickUp

Skorzystaj z pulpitów ClickUp , aby wizualizować kluczowe wskaźniki, takie jak dystrybucja przypadków, oczekujące notatki lub osie czasu działań następczych, aby uzyskać lepszy nadzór operacyjny

Zautomatyzuj powtarzalne zadania, takie jak przypisywanie działań następczych, zmiana statusu zadań lub wysyłanie przypomnień o przeglądzie dokumentacji, korzystając z automatyzacji ClickUp

Konwertuj wpisy z Notatnika na zadania do dalszych działań lub działań następczych.

Współpracuj w czasie rzeczywistym ze swoim zespołem nad projektami dokumentacji

Limity ClickUp

Dla zupełnie nowych użytkowników może to wymagać pewnego nakładu nauki

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 080 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy?

Oto, co mówi recenzja G2

Potrzebuję bloga, aby zapisywać wszystko, co mi się podoba w ClickUp. Ma wszystko: zadania (w widoku listy, tabeli, tablicy, kalendarza, mapy itp.), dokumenty, AI, pulpity nawigacyjne, automatyzacje... Można udostępniać publiczne linki do zadań lub dokumentów. Zadania mają zakładkę aktywności, dzięki czemu można zobaczyć całą historię danego zadania. Jest bardzo elastyczny i profesjonalny. Dzięki ClickUp nie ma wymówek, aby nie być niezwykle wydajnym.

2. SOAPNoteAI. com (najlepszy do samodzielnego generowania notatek SOAP bez konieczności korzystania z elektronicznej dokumentacji medycznej)

za pośrednictwem SOAPNoteAI

SOAPNoteAI. com to lekki generator internetowy, który pomaga lekarzom szybko tworzyć notatki SOAP za pomocą prostych podpowiedzi w formularzu. Zamiast polegać na wpisywaniu dowolnego tekstu, narzędzie prowadzi użytkowników przez każdą sekcję — subiektywną, obiektywną, ocenę i plan — za pomocą ustrukturyzowanych pól.

Po wypełnieniu system kompiluje dane wejściowe w sformatowaną notatkę gotową do skopiowania lub pobrania. Chociaż nie integruje się bezpośrednio z systemami EHR, może być używany przez indywidualnych dostawców, studentów lub praktyków, którzy chcą generować notatki bez konieczności logowania się.

Najlepsze funkcje SOAPNoteAI.com

Wybierz spośród specjalistycznych szablonów do różnych zastosowań, takich jak fizjoterapia, pielęgniarstwo, zdrowie psychiczne i wiele innych

Dyktuj lub nagrywaj sesje, a asystent AI automatycznie utworzy szczegółowe notatki SOAP

Otrzymuj w czasie rzeczywistym rekomendacje dotyczące kodów ICD-10, aby zwiększyć dokładność diagnostyki i zgodność dokumentacji klinicznej

Limity SOAPNoteAI.com

Nagrania audio wykorzystane do tworzenia notatek są usuwane w ciągu 24–48 godzin

Ceny SOAPNoteAI.com

Plan tylko audio: 69 USD/miesiąc na użytkownika

Plan Unlimited z dostępem do plików audio i tekstu: 79 USD miesięcznie za użytkownika

Pakiety kredytowe – płatność zgodnie z rzeczywistym zużyciem:

Pakiet podstawowy: 9 USD jednorazowo za 10 kredytów (≈0,90 USD za notatkę)

Pakiet Pro: 19 USD jednorazowo za 25 kredytów

Pakiet Ultra: 59 USD/jednorazowo za 100 kredytów

Oceny i recenzje SOAPNoteAI.com

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🧠 Ciekawostka: Terapia zajęciowa sięga 100 r. p.n.e.! Grecki lekarz o imieniu Asklepiades już wtedy wykorzystywał ruch, muzykę i kąpiele, aby pomóc osobom cierpiącym na choroby psychiczne poczuć się lepiej. Zasadniczo starożytna Grecja miała swoją wersję sesji terapeutycznych i strategii leczenia!

3. Suki AI (najlepszy do dokumentacji klinicznej z obsługą głosu)

za pośrednictwem Suki AI

Suki AI to asystent głosowy zaprojektowany, aby pomóc lekarzom w szybszym dokumentowaniu i zmniejszeniu obciążenia poznawczego. Zamiast wpisywać lub przeglądać szablony, wystarczy mówić, a Suki generuje kompleksowe notatki SOAP, w tym dyktowane parametry życiowe, instrukcje dla pacjentów i kody ICD-10.

Integruje się bezpośrednio z głównymi systemami EHR, takimi jak Epic i Cerner. Suki pomaga również w wprowadzaniu zamówień, odpowiadaniu na pytania kliniczne i minimalizowaniu dokumentacji po godzinach pracy.

Najlepsze funkcje Suki AI

Wdrażaj w ponad 99 specjalizacjach klinicznych z wsparciem zarówno dla podstawowej opieki zdrowotnej, jak i specjalistycznych cykli pracy

Generuj kompleksowe notatki SOAP na podstawie nagrań głosu otoczenia dzięki rozpoznawaniu mowy opartemu na sztucznej inteligencji AI

Uzyskaj dostęp do kluczowych informacji o pacjencie i podsumowań dzięki nowej funkcji „Podsumowanie pacjenta”

Ograniczenia Suki AI

Czasami ma problemy z akcentami, szumami w tle lub skomplikowaną terminologią medyczną

Ceny Suki AI

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Suki AI

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

4. SOAP AI (najlepszy do wielojęzycznej dokumentacji klinicznej z ICD-10)

za pośrednictwem SOAP AI

SOAP AI doskonale nadaje się do generowania sugestii diagnostycznych w czasie rzeczywistym i integracji z ICD-10, co pomaga lekarzom i pielęgniarkom w stawianiu bardziej trafnych diagnoz. Jest to cenne dla poprawy dokładności rozliczeń i zmniejszenia obciążenia poznawczego podczas szybkiego podejmowania decyzji klinicznych.

Platforma zapewnia wsparcie dla płynnej dokumentacji telezdrowotnej, przekształcając nagrania z wirtualnych wizyt w uporządkowane notatki SOAP.

Najlepsze funkcje SOAP AI

Niestandardowe szablony notatek dostosowane do konkretnych dziedzin, takich jak psychiatria, pielęgniarstwo, fizjoterapia i logopedia

Automatyczne usuwanie wszystkich danych sesji po przetworzeniu, bez zachowywania danych medycznych po wygenerowaniu notatek

Obsługuj zróżnicowaną grupę pacjentów dzięki wsparciu dla 19 języków

Ograniczenia AI w SOAP

Czasami może nieprawidłowo transkrybować notatki ze spotkań i nagrania audio

Ceny SOAP AI

Free

Profesjonalny: 60 USD miesięcznie za użytkownika

Unlimited: 99 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje SOAP AI

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Aby zwiększyć efektywność notatek SOAP, stosuj metodę notowania SQ3R (Survey, Question, Read, Recite, Review – przegląd, pytanie, przeczytanie, recytacja i przegląd). Pomaga ona aktywnie angażować się w treść, poprawia zapamiętywanie i pozwala szybko zidentyfikować kluczowe informacje, takie jak historia pacjenta, parametry życiowe, diagnoza i leczenie.

5. DeepScribe (najlepszy do sporządzania notatek klinicznych w otoczeniu)

za pośrednictwem DeepScribe

A co by było, gdyby Twoje notatki kliniczne pisały się same, podczas gdy Ty skupiasz się na pacjencie? DeepScribe wykorzystuje technologię rozpoznawania głosu w otoczeniu, aby rejestrować naturalne rozmowy między pacjentem a dostawcą usług medycznych i automatycznie przekształcać je w precyzyjne, przydatne notatki kliniczne.

Dzięki konfigurowalnym szablonom dostosowanym do ponad 50 specjalizacji DeepScribe można dostosować do indywidualnego cyklu pracy. Zwiększa również dokładność kodowania i przyspiesza zamykanie kart, pomagając poprawić wydajność i wyniki leczenia pacjentów.

Najlepsze funkcje DeepScribe

Edytuj i przeglądaj notatki w trybie interaktywnym dzięki synchronicznej edycji tekstu i narzędziom sprawdzania pisowni w DeepScribe Notes

Promuj międzynarodową współpracę zespołów dzięki dokumentacji wielojęzycznej w ponad 25 językach

Uzyskaj dostęp do podpowiedzi klinicznych w czasie rzeczywistym i praktycznych informacji podczas opieki nad pacjentem dzięki DeepScribe Assist, który wyświetla najbardziej istotne informacje wtedy, gdy ich potrzebujesz

Ograniczenia DeepScribe

Użytkownicy skarżą się, że czasami usuwa wyniki badań pacjentów i plany, a także organizuje je w nieprawidłowych sekcjach

Ceny DeepScribe

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje DeepScribe

G2: 4,1/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o DeepScribe użytkownicy w prawdziwym życiu?

Oto, co mówi recenzja G2

Korzystam z notatek transkrypcyjnych DeepScribe AI, a DeepScribe korzysta z serwerów Amazon, które od czasu do czasu ulegają awarii bez uprzedzenia, przez co czasami tracę wszystkie transkrypcje z danego dnia! Chciałbym, aby istniał sposób na przechowywanie plików audio na moim urządzeniu i przesyłanie ich po ponownym uruchomieniu serwerów. Być może ta funkcja została już dodana, ponieważ straciłem tylko transkrypcje!

6. Notable Health (najlepszy do automatyzacji zadań klinicznych)

Notable Health to platforma oparta na sztucznej inteligencji AI, która obsługuje przyjmowanie pacjentów, planowanie wizyt, uprzednie autoryzacje, dokładną dokumentację oraz skierowania i zarządzanie pacjentami.

Platforma przegląda również dokumentację kliniczną w celu uchwycenia kompletnych diagnoz i hierarchicznych kategorii warunków (HCC) w celu poprawy oceny ryzyka.

Funkcja „Wzrost, pozyskiwanie i dostęp” wykorzystuje inteligentną automatyzację do identyfikacji i pozyskiwania nowych pacjentów, usprawniania planowania i poprawy dostępu do opieki. Funkcja „Zarządzanie cyklem przychodów” automatyzuje również kodowanie, fakturowanie i cykle pracy związane z roszczeniami, aby przyspieszyć zwroty kosztów i zmniejszyć liczbę odmów.

Najważniejsze funkcje Notable Health

Wbudowane narzędzia rejestrują i analizują opinie pacjentów na dużą skalę, aby odkryć trendy w zakresie satysfakcji i zidentyfikować luki w usługach

Obsługuje ponad 150 języków zarówno w formie głosowej, jak i tekstowej, co ułatwia obsługę populacji pacjentów zróżnicowanych pod względem językowym

Wysyłaj automatyczne przypomnienia o wizytach i powiadomienia o dalszych działaniach, aby zmniejszyć liczbę nieobecności

Ograniczenia Notable Health

Może mieć trudności z nadążaniem za zmieniającymi się standardami bezpieczeństwa dla dostawców usług medycznych

Ceny Notable Health

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Notable Health

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Oto kilka strategii sporządzania notatek, o których warto wiedzieć: Aktywne słuchanie: zamiast transkrybować, przeformułuj kluczowe spostrzeżenia własnymi słowami, aby poprawić zrozumienie i zapamiętywanie

Kodowanie kolorami: Używaj spójnych kolorów, aby natychmiast dostrzegać wzorce, priorytety i elementy wymagające działania

Mapy myśli: Zamień rozproszone notatki w wizualne sieci, dzięki czemu będziesz mógł zobaczyć, jak łączą się pomysły, i szybciej je przywołać w przyszłości

7. Tali AI (najlepszy dla asystenta głosowego zintegrowanego z EHR)

za pośrednictwem Tali AI

Tali AI pozwala na bezpośrednie wprowadzanie notatek do elektronicznej dokumentacji medycznej. Jeśli podczas wizyty chcesz sprawdzić wytyczne, wystarczy zapytać, a aplikacja pobierze odpowiedzi z zaufanych źródeł klinicznych.

Obsługuje również wielojęzyczne dyktowanie, sugeruje kody medyczne, rozpoznaje różnych rozmówców w rozmowie i może wykonywać zadania administratora, takie jak ustawianie przypomnień lub wypełnianie formularzy. Działa na komputerach stacjonarnych, urządzeniach mobilnych i w przeglądarkach oraz spełnia normy HIPAA i SOC 2 typu 2 w zakresie bezpieczeństwa danych.

Najlepsze funkcje Tali AI

Przeszukuj historię medyczną za pomocą komend głosowych dotyczących dawkowania leków i zapytań klinicznych z zaufanych źródeł, takich jak Merck Manuals i OpenFDA

Automatycznie rozróżniaj rozmówców podczas rozmów, aby dokładnie przypisywać dialogi podczas dokumentacji

Zautomatyzuj sporządzanie notatek klinicznych dzięki aplikacji „Ambient Scribe”, która generuje notatki medyczne na podstawie rozmów

Ograniczenia Tali AI

Użytkownicy skarżą się na powtarzalność i słabą organizację notatek transkrybowanych z nagrań audio

Ceny Tali AI

Osobiste: 0 USD miesięcznie na użytkownika

Premium: 49,99 USD miesięcznie za użytkownika

Pro: 150 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Tali AI

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 4,6/5 (ponad 20 recenzji)

Co mówią o Tali AI prawdziwi użytkownicy?

Oto, co mówi recenzja Capterra:

Pomaga mi to bardziej skupić się na pacjencie podczas konsultacji, ponieważ wiem, że moje notatki są transkrybowane. Również bardzo szczegółowe notatki w ciągu minuty po zakończeniu konsultacji... Czasami wybiera złe słowa i muszę poprawić niektóre słowa.

8. Augmedix (najlepszy do sporządzania notatek w czasie rzeczywistym i angażowania pacjentów)

za pośrednictwem Augmedix

Augmedix oferuje elastyczny zestaw narzędzi do dokumentacji opartych na sztucznej inteligencji, zaprojektowanych z myślą o każdym poziomie wsparcia klinicznego, od szybkiego generowania notatek w trybie samoobsługi po kompleksowe usługi transkrypcji.

Dzięki „Augmendix Go” możesz generować wysokiej jakości notatki medyczne w ciągu kilku sekund za pomocą AI. Ponadto integruje się bezpośrednio z systemami EHR, takimi jak Epic, Cerner i Athena, zapewniając płynny przepływ danych w obu kierunkach.

Obsługuje również technologie noszone, takie jak inteligentne okulary, umożliwiające dostęp do informacji o pacjencie i dokumentowanie bez użycia rąk, podczas gdy użytkownik może skupić się na opiece.

Najlepsze funkcje Augmedix

Edytuj, koduj i finalizuj notatki wygenerowane przez AI z dodatkowym wsparciem EHR po wizycie za pośrednictwem „Augmedix Assist”

Skorzystaj z pełnego wsparcia w zakresie cyklu pracy klinicznej przed, w trakcie i po wizytach dzięki „Augmedix Live”, w tym spersonalizowanej obsłudze dedykowanego specjalisty ds. dokumentacji medycznej (MDS)

Uzyskaj dostęp do informacji o lukach w opiece i przypomnień o rozliczeniach w czasie rzeczywistym dzięki „CareCues”, które pomagają lekarzom w wykonywaniu badań profilaktycznych, sprawdzaniu przeciwwskazań do stosowania leków i wykonywaniu innych zadań

Ograniczenia Augmedix

Niektórzy twierdzą, że nie ma wbudowanej funkcji sprawdzania pisowni, a narzędzie cierpi na sporadyczne przerwy w zasilaniu

Ceny Augmedix

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Augmedix

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Augmedix prawdziwi użytkownicy?

Oto, co mówi recenzja G2:

Pisarze Augmedix sprawili, że mój dzień stał się znacznie bardziej wydajny. Jak wszystko inne, wymaga to pewnego nakładu nauki. Lubię mieć bardzo szczegółowe plany, aby móc do nich później wrócić. Pisarze nie potrafią czytać w moich myślach, więc najlepiej sprawdza się dyktowanie im kilku krótkich zdań zaraz po zakończeniu wizyty pacjenta. Nadal jest to znacznie bardziej wydajne niż jakikolwiek inny system, z którego kiedykolwiek korzystałem.

9. Carepatron (najlepszy do tworzenia internetowych portali dla klientów)

za pośrednictwem Carepatron

Carepatron to platforma do zarządzania praktyką łącząca komunikację z klientami, rozliczenia, dokumentację i planowanie.

Na tej platformie klienci mogą rezerwować wizyty za pośrednictwem portalu internetowego, co ogranicza konieczność wielokrotnego kontaktowania się. Wbudowana sztuczna inteligencja AI zajmuje się rutynowymi zadaniami administratora, pomagając dostawcom usług medycznych zaoszczędzić czas w ciągu tygodnia.

Obsługuje również opiekę zespołową, oferując wspólne kalendarze, możliwość wspólnego sporządzania notatek oraz dostęp oparty na rolach, dzięki czemu każda osoba widzi tylko te informacje, które są istotne dla jej roli.

Najlepsze funkcje Carepatron

Ustaw cykliczne rozliczenia dla stałych klientów i generuj faktury za pomocą wbudowanego portalu rozliczeniowego i płatności

Umożliw klientom dostęp do terminów wizyt, notatek dotyczących postępów, plików, rezerwacji i wypełnionych formularzy za pośrednictwem dedykowanego portalu dla klientów

Wyzwalaj działania na podstawie aktywności klienta i automatyzuj przypomnienia, działania następcze oraz sugestie dotyczące dokumentacji dzięki „Carepatron AI”

Ograniczenia Carepatron

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że proces tworzenia formularzy jest nieporęczny i czasochłonny

Ceny Carepatron

Free

Niezbędne: 19 USD/miesiąc

Dodatkowo: 24 USD/miesiąc

Zaawansowane: 29 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Carepatron

G2: 4,5/5 (ponad 380 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 510 recenzji)

Co mówią o Carepatron użytkownicy w prawdziwym życiu?

Oto, co mówi recenzja G2

Po drugie, samo oprogramowanie jest bardzo przyjazne dla użytkownika i skuteczne, ale wymaga kilku dodatkowych kroków w wersji bezpłatnej (co jest całkowicie zrozumiałe) i nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, co oferuje wersja dla subskrybentów. Wdrożenie i integracja z moją działalnością były bardzo łatwe. Ponieważ będzie to moje główne źródło połączeń, z niecierpliwością czekam na rozwój zarówno mojej firmy, jak i tego oprogramowania!

📖 Przeczytaj również: Najlepsze oprogramowanie do zarządzania kliniką dla udanej praktyki

10. Healthie (najlepszy dla dostawców usług telezdrowotnych i wellness)

za pośrednictwem Healthie

Stworzony z myślą o dietetykach, specjalistach ds. żywienia i profesjonalistach zajmujących się zdrowiem, Healthie pomaga planować wizyty, organizować bezpieczne sesje wideo, zarządzać elektroniczną dokumentacją medyczną, rozliczać klientów i zapewnić płynny przebieg cyklu pracy.

Zawiera również konfigurowalne formularze i portal dla klientów, które pomagają w porządkowaniu notatek, automatyzacji żmudnych zadań i zapewnieniu opieki dostosowanej do indywidualnych potrzeb. To narzędzie posiada również inteligentne funkcje autouzupełniania, które automatycznie pobierają odpowiednie dane klienta, takie jak notatki z poprzednich sesji, cele, parametry życiowe lub zarejestrowane posiłki, aby uzupełnić notatki.

Najlepsze funkcje Healthie

Przeprowadzaj bezpieczne sesje telezdrowotne, w tym wizyty wideo indywidualne i grupowe

Rejestruj interakcje z klientami i przechowuj elektroniczną dokumentację medyczną dzięki konfigurowalnym szablonom

Przydzielaj i śledź zadania za pomocą „Inteligentnych zadań”, aby zautomatyzować rutynowe działania następcze

Ograniczenia Healthie

Brak wbudowanej funkcji AI do dogłębnej analizy składników odżywczych oraz brak obsługi klienta

Przystępne ceny

Free

Essentials: 49 USD/miesiąc na użytkownika

Dodatkowo: 129 USD/miesiąc na użytkownika

Grupa: 149 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Healthie

G2: Niewystarczająca liczba użytkowników

Capterra: 4,3/5 (ponad 100 recenzji)

Co o Healthie mówią prawdziwi użytkownicy?

Oto, co mówi recenzja Capterra

Podoba mi się, że jest zgodny z HIPAA, umożliwia komunikację z klientami za pośrednictwem aplikacji, ma świetną funkcję rozliczeń i podoba mi się obsługa klienta. Uważam, że aplikacja na telefon ma wiele błędów i mogłaby być znacznie lepsza, np. rozliczenia, edycja zdjęć umożliwiająca komentowanie fragmentów (na przykład), często się zawiesza u moich klientów, a także nie oferuje zbyt wielu połączeń z sieciami społecznościowymi.

11. SimplePractice (najlepszy do recept elektronicznych i zarządzania lekami)

za pośrednictwem SimplePractice

Jeśli szukasz rozwiązania bardziej przyjaznego dla klientów, SimplePractice jest doskonałym narzędziem. Dzięki automatycznym przypomnieniom o wizytach wysyłanym w formie tekstu, e-maila lub SMS-a, bez wysiłku ograniczysz liczbę nieobecności. Telezdrowie jest również dziecinnie proste dzięki wbudowanej funkcji udostępniania wideo i ekranu.

Oferuje również bezpieczny portal dla klientów, na którym mogą oni wypełniać dokumenty, dokonywać płatności i umawiać wizyty w dowolnym momencie. Funkcja „ePrescribe” umożliwia elektroniczne wysyłanie recept do ponad 40 000 aptek w całym kraju.

Najlepsze funkcje SimplePractice

Dostosuj i zakończ procesy dokumentacji klinicznej dzięki elastycznym szablonom notatek i planerom leczenia Wiley

Śledź postępy klientów dzięki wbudowanym ocenom, takim jak PHQ-9 i GAD-7, oraz wizualnym wykresom postępów

Zautomatyzuj rozliczenia ubezpieczeniowe dzięki zintegrowanym raportom płatności, które zapewniają dokładną księgowość dzięki funkcji „Ubezpieczenia”

Limity SimplePractice

Brak możliwości dostosowania faktur i „super rachunków”

Ceny SimplePractice

Pakiet startowy: 49 USD/miesiąc na użytkownika

Niezbędne: 79 USD/miesiąc na użytkownika

Dodatkowo: 99 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje SimplePractice

G2: 4,1/5 (ponad 120 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2700 recenzji)

Co mówią o SimplePractice użytkownicy w prawdziwym życiu?

Oto, co mówi recenzja Capterra

Kalendarz jest świetny, łatwy w użyciu i pozwala sprawdzić terminy spotkań z klientami. Można skonfigurować powiadomienia o terminach spotkań. Obsługa klienta jest pomocna i szybko odpowiada na pytania. Oferują wiele świetnych funkcji... Wolałbym mieć większą możliwość dostosowania faktur i rachunków zbiorczych.

Inteligentniejszy sposób obsługi notatek SOAP

Przeanalizowaliśmy niektóre z najlepszych dostępnych generatorów notatek SOAP, ale jeśli szukasz kompleksowego rozwiązania wykraczającego poza dokumentację, ClickUp wyróżnia się na tle innych.

Dzięki ClickUp Docs możesz tworzyć i organizować notatki SOAP w uporządkowanych folderach. Notatnik ułatwia szybkie zapisywanie obserwacji podczas opieki nad pacjentem, a ClickUp Brain zapewnia natychmiastowy dostęp do informacji bez tracenia czasu na ich wyszukiwanie.

ClickUp łączy wszystko w jednej bezpiecznej, usprawnionej platformie, pomagając pracownikom służby zdrowia, fizjoterapeutom, studentom medycyny i klinicystom w bardziej efektywnym dokumentowaniu i skupieniu się na tym, co najważniejsze: opiece nad pacjentem.

