8 najlepszych twórców przewodników do nauki AI dla inteligentniejszej nauki w 2025 roku

Właśnie skończyły się dwie godziny wykładu. Twoje notatki są porozrzucane po całym biurku, podręcznik brzmi jak obcy język, a nauka ciągle jest odkładana na „później”. Nagle zbliżają się egzaminy, a Ty toniesz w plikach PDF, zakładkach i fiszkach, które nie są wystarczająco skuteczne.

Wyobraź sobie: przesyłasz swoje notatki lub nagranie wykładu do narzędzia AI. W ciągu kilku sekund pomaga Ci ono wygenerować fiszki i quizy ćwiczeniowe. Nie, to nie magia. To moc twórców przewodników do nauki AI.

Niezależnie od tego, czy przygotowujesz się do egzaminów końcowych, czy po prostu starasz się nadążyć z nauką, oto narzędzia AI, które ułatwią Ci naukę.

Czego należy szukać w narzędziu do tworzenia przewodników do nauki AI?

Toniesz w notatkach i przytłacza Cię ilość materiałów do przeczytania? Twórca przewodników do nauki AI może zamienić ten chaos w porządek, automatycznie organizując zawartość w niewielkie przewodniki gotowe do powtórki.

Jednak aby naprawdę wesprzeć naukę, odpowiednie narzędzie musi oferować coś więcej niż tylko automatyzację. Oto, na co należy zwrócić uwagę:

Podsumowanie treści : Najlepsze aplikacje do nauki syntetyzują długie rozdziały, wykłady lub artykuły w zwięzłe streszczenia, które podkreślają tylko to, co najważniejsze

Narzędzia do natychmiastowej praktyki: Wbudowane funkcje powinny generować fiszki, quizy i gry powtórkowe, aby wspierać aktywne przypominanie i utrwalać kluczowe pojęcia

Adaptacyjne formatowanie dla różnych uczniów : Niezależnie od tego, czy chodzi o konspekty, wizualne mapy myśli czy karty z pytaniami i odpowiedziami, narzędzie powinno oferować elastyczne układy dostosowane do różnych stylów nauki

Wiele źródeł danych i opcje eksportu: Dobre narzędzie Dobre narzędzie do zarządzania wiedzą powinno umożliwiać łatwy import z plików PDF, slajdów, adresów URL lub odręcznych notatek oraz eksport do formatów takich jak Dokumenty Google lub talie Anki

AI z wiedzą akademicką: Najlepsze aplikacje do nauki wykorzystują Najlepsze aplikacje do nauki wykorzystują bazę wiedzy AI opartą na prawdziwych treściach edukacyjnych, aby jasno i dogłębnie omawiać takie tematy, jak biologia, literatura, kodowanie czy prawo

Zrozumienie kontekstu: AI powinno robić więcej niż tylko przeglądać — powinno rozumieć materiał, identyfikować kluczowe powiązania i wydobywać na powierzchnię najbardziej istotne pojęcia

8 najlepszych twórców przewodników do nauki AI w skrócie

Oto krótkie porównanie popularnych generatorów przewodników do nauki, które wykorzystują AI

Narzędzie Najlepsze dla Kluczowe funkcje Ceny ClickUp Organizacja nauki powiązana z zadaniami i wspólne sporządzanie notatek Dokumenty, notatki, zadania, nagrywanie ekranu, transkrypcja spotkań, ClickUp Brain AI Dostępny plan Free; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Scribe Tworzenie przewodników krok po kroku i standardowych procedur operacyjnych Automatyczne przechwytywanie kroków, edytowalne zrzuty ekranu, inteligentne rozmycie, eksport do formatu PDF/HTML Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 15 USD miesięcznie UwagaGPT Podsumowywanie wykładów, filmów i dokumentów Podsumowania AI, fiszki, quizy, mapy myśli, wsparcie wielu formatów Brak planu Free; płatne plany zaczynają się od 2,99 USD miesięcznie Flint Współpraca w czasie rzeczywistym podczas nauki Niestandardowi nauczyciele AI, plany lekcji, tablica, integracja z Google Classroom Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 1,67 USD/użytkownik/miesiąc Piktochart Projektowanie infografik, raportów i pomocy wizualnych Redaktor typu „przeciągnij i upuść”, generator infografik AI, narzędzia do budowania marki, wykresy Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 29 USD miesięcznie Quizlet AI Nauka oparta na fiszkach z wsparciem AI Notatki, tutor Q-Chat, szybkie podsumowania, fiszki Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 7,99 USD miesięcznie Mindgrasp Generowanie inteligentnych notatek i pytań i odpowiedzi z różnych formatów treści Inteligentne streszczenia, fiszki, quizy, wyszukiwanie w Internecie i asystent do pisania esejów Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 9,99 USD miesięcznie Twórca przewodników do nauki Konwersja notatek i plików na uporządkowane przewodniki do nauki Tworzenie fiszek, generator quizów, przesyłanie plików, natychmiastowe podsumowania Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 12 USD miesięcznie

Najlepsi twórcy przewodników do nauki AI

Szukasz niestandardowego narzędzia do tworzenia przewodników do nauki, które naprawdę nadąża za Tobą? Najlepszy, dostosowany do potrzeb twórca przewodników do nauki to coś więcej niż tylko streszczenie. Pomaga szybciej się uczyć, zapamiętywać więcej i zachować porządek na każdym kroku.

Przyjrzyjmy się przełomowym rozwiązaniom w tej dziedzinie:

1. ClickUp (najlepszy do organizacji nauki poprzez połączenie zadań)

Bądź na bieżąco z nauką i zmniejsz stres dzięki ClickUp

ClickUp to aplikacja do wszystkiego w pracy — i jest równie potężna w nauce. Dzięki wbudowanej sztucznej inteligencji, połączonym narzędziom wiedzy i elastycznym dokumentom ClickUp pomaga zarządzać notatkami z zajęć, sesjami nauki, projektami grupowymi i terminami — wszystko w jednym miejscu.

Platforma zapewnia uporządkowany, bezstresowy sposób na zrobienie tego wszystkiego. Przechowuje notatki, zadania, terminy i przypomnienia w jednym obszarze roboczym, dzięki czemu nie musisz się już martwić i możesz zacząć osiągać sukcesy. Wynik? Lepsza koncentracja, lepsze oceny i więcej czasu dla siebie.

Oto, jak ClickUp dla studentów to umożliwia.

Zacznijmy od ClickUp Brain. Jest to oparty na sztucznej inteligencji pomocnik, który może przekształcić chaotyczne notatki z wykładów w przejrzyste podsumowania, wyciągnąć kluczowe punkty, a nawet odpowiedzieć na dodatkowe pytania, gdy coś jest niejasne. Oszczędza czas i zmniejsza obciążenie umysłowe, zwłaszcza podczas pracy nad wieloma tematami jednocześnie.

Podsumowuj, organizuj i odzyskuj niezbędne notatki z wykładów w mgnieniu oka dzięki ClickUp Brain

ClickUp Brain pozwala studentom korzystać z wielu sztucznych inteligencji — takich jak GPT, która zapewnia dogłębne wyjaśnienia lub szkice esejów, oraz Gemini, gdy potrzebne są materiały wizualne lub kreatywne pomoce naukowe. Ta zaawansowana funkcja jest jak posiadanie grupy naukowej w jednej zakładce, której każdy członek ma inną supermoc.

Wraz z dodawaniem kolejnych modeli z czasem platforma AI staje się coraz silniejsza.

Znajdź informacje dotyczące nauki ze wszystkich swoich aplikacji w jednej zakładce dzięki funkcji ClickUp Connected Search

Ale utrzymanie porządku to nie tylko kwestia tego, co masz przed sobą — chodzi o to, aby móc znaleźć to, co jest ważne. W tym miejscu wkracza ClickUp Connected Search z funkcjami AI.

Niezależnie od tego, czy chodzi o cytat ukryty w transkrypcji z zeszłego tygodnia, czy o zadanie, którego ustawienia tylko częściowo pamiętasz, wystarczy wpisać słowo lub frazę, a zostanie ono szybko i bez problemów wyświetlone w całym obszarze roboczym.

Udostępniaj swoje przewodniki zespołowi, śledź historię wersji i zrób więcej dzięki ClickUp

Wiąże się to z możliwościami ClickUp w zakresie zarządzania wiedzą. Możesz tworzyć foldery według kursów, łączyć odpowiednie zasoby i utrzymywać połączenie przewodników z terminami. Aby rozpocząć, wybierz szablon z listy szablonów baz wiedzy.

Łatwa współpraca z partnerami projektu dzięki dokumentom ClickUp

A kiedy nadejdzie czas współpracy, ClickUp Docs ułatwi pracę z kolegami z klasy, dodawanie komentarzy i pozostawanie na tej samej (dosłownej) stronie.

To nie tylko planner ani aplikacja do notatek — to kompletny system do nauki i współpracy nad dokumentami dla każdego, kto chce uczyć się niezbędnych informacji w mądrzejszy sposób, a nie tylko ciężej.

Najlepsze funkcje ClickUp

Wizualizuj postępy dzięki pulpitom ClickUp , aby zobaczyć, co zostało zrobione i co pozostało do zrobienia

Mapuj złożone tematy za pomocą map myśli ClickUp , aby połączyć pomysły i poprawić zapamiętywanie

Połącz narzędzia z integracjami ClickUp , aby zapewnić płynną synchronizację z Dyskiem Google, Kalendarzem Google, Zoom i ponad 1000 aplikacji

Organizuj zadania za pomocą tablic Kanban ClickUp, aby zarządzać zadaniami i harmonogramami w jednym miejscu

Zautomatyzuj cykle pracy dzięki automatyzacji ClickUp, aby być na bieżąco z terminami i postępami

Ograniczenia ClickUp

Ma stromą krzywą uczenia się

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 200 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4400 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Recenzja TrustRadius brzmi:

Możliwość komunikowania się nawet za pomocą przechowywania plików i komentarzy w celu wzbogacenia każdego zadania/projektu okazała się niezwykle przydatna w utrzymywaniu wszystkich na bieżąco, ponieważ dzięki uporządkowaniu informacji można było również wykorzystać czas na innowacje, po prostu tworząc specjalną tablicę dla nowych pomysłów/projektów do opracowania.

Możliwość komunikowania się nawet za pomocą przechowywania plików i komentarzy w celu wzbogacenia każdego zadania/projektu była niezwykle przydatna, aby wszyscy byli na bieżąco, ponieważ dzięki uporządkowaniu informacji można było również wykorzystać czas na innowacje, po prostu tworząc specjalną tablicę dla nowych pomysłów/projektów do opracowania.

📮 ClickUp Insight: Tylko 7% profesjonalistów polega głównie na AI w zakresie zarządzania zadaniami i organizacją. Może to wynikać z faktu, że narzędzia te są ograniczone do konkretnych aplikacji, takich jak kalendarze, listy rzeczy do zrobienia lub aplikacje do obsługi poczty e-mail. Dzięki ClickUp ta sama sztuczna inteligencja obsługuje Twoją pocztę e-mail i inne cykle pracy związane z komunikacją, kalendarz, zadania i dokumentację. Po prostu zapytaj: „Jakie są moje priorytety na dziś?”. ClickUp Brain przeszuka cały obszar roboczy i poinformuje Cię dokładnie, co masz do zrobienia, na podstawie pilności i ważności zadań. W ten prosty sposób ClickUp konsoliduje ponad 5 aplikacji w jednej superaplikacji!

2. Scribe (najlepszy do dokumentowania procesów krok po kroku)

za pośrednictwem Scribe

Scribe to popularne narzędzie do natychmiastowego przekształcania dowolnego procesu w wizualny przewodnik krok po kroku. Po prostu naciśnij „nagraj” podczas wykonywania zadania, a Scribe automatycznie wygeneruje przewodnik, który można udostępnić, zawierający tekst, zrzuty ekranu i instrukcje.

Dla studentów i nauczycieli jest to idealne rozwiązanie do dokumentowania metod nauki AI, wyjaśniania cyklu pracy lub rozkładania złożonych narzędzi na czynniki pierwsze. Jest to korzystne dla osób uczących się wizualnie i projektów grupowych, gdzie jasne, powtarzalne instrukcje oszczędzają czas i zmniejszają zamieszanie między przedmiotami i narzędziami.

Najlepsze funkcje Scribe

Śledź działania w witrynach internetowych, aplikacjach komputerowych i na wielu monitorach, aby usprawnić cykle pracy związane z zarządzaniem dokumentami

Generuj tytuły i opisy automatycznie za pomocą AI, aby zaoszczędzić czas i zapewnić spójność

Dzięki Scribe Sidekick możesz udzielać natychmiastowych odpowiedzi, pomagając członkom zespołu znaleźć informacje bez zakłóceń

Ograniczenia Scribe

Brakuje funkcji „cofnij” podczas edycji, więc jeśli krok zostanie usunięty, nie można go łatwo przywrócić

Ceny Scribe

Podstawowe: Free Forever

Pro Team: 15 USD miesięcznie za użytkownika

Pro Personal: 29 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Scribe

G2: 4,8/5 (ponad 450 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 20 recenzji)

Co mówią o Scribe prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 pisze:

Łatwość tworzenia przewodników krok po kroku z zrzutami ekranu pozwoliła naszej organizacji lepiej dokumentować nasze procesy. Poprawiło to zrozumienie procesów przez nasz zespół i umożliwiło nam łatwe zarządzanie dokumentacją.

Łatwość tworzenia przewodników krok po kroku z zrzutami ekranu pozwoliła naszej organizacji lepiej dokumentować nasze procesy. Poprawiło to zrozumienie procesów przez nasz zespół i umożliwiło nam łatwe zarządzanie dokumentacją.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Używaj metod wizualnego sporządzania notatek (map myśli, diagramów lub wykresów), aby połączyć pomysły i uzyskać szerszy obraz sytuacji. Angażuje to obie półkule mózgu i poprawia zrozumienie oraz pamięć.

3. NoteGPT (najlepsze narzędzie do tworzenia streszczeń notatek z wykładów oparte na AI)

za pośrednictwem NoteGPT

Nie musisz zatrzymywać się co kilka minut, aby robić notatki — NoteGPT zrobi to za Ciebie. Ten asystent do nauki oparty na sztucznej inteligencji zamienia filmy z YouTube, pliki PDF, artykuły, podcasty i prezentacje w przejrzyste, uporządkowane notatki w ciągu kilku sekund.

Generuje również fiszki, quizy i mapy myśli, które utrwalają kluczowe pojęcia i pomagają w zapamiętywaniu.

Możesz przesyłać treści w różnych formatach i rozmawiać z AI, aby wyjaśnić pomysły lub zgłębić kluczowe tematy. Dzięki udostępnianiu treści społeczności i narzędziom działającym w czasie rzeczywistym NoteGPT usprawnia naukę, powtarzanie materiału i współpracę.

Najlepsze funkcje NoteGPT

Zadawaj pytania i zgłębiaj różne tematy dzięki dyskusjom opartym na sztucznej inteligencji, które pozwolą Ci pogłębić wiedzę

Przesyłaj ważne informacje w postaci plików w formatach takich jak wideo, audio, PDF i Word, aby elastycznie robić notatki

Tłumacz notatki na wiele języków, aby uzyskać globalny dostęp i lepsze zrozumienie

Ograniczenia NoteGPT

Idealne do podsumowywania tekstów cyfrowych i filmów z YouTube, ale mniej skuteczne w przypadku treści wysoce wizualnych lub zawierających dużo grafiki

Ceny NoteGPT

Edukacja: Free

Podstawowy: 6,99 USD/miesiąc

Pro: 19,99 USD/miesiąc

Unlimited: 69,99 USD/miesiąc

Team: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje NoteGPT

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o NoteGPT prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 pisze:

Najlepszą cechą NoteGPT jest to, że podsumowuje wszystko (wideo z YouTube, pliki PDF i obrazy) tak dokładnie, że szybko wszystko zrozumiesz, oszczędzając mnóstwo czasu. Oferuje również podsumowanie w wielu językach. Integracja jest również bardzo łatwa.

Największą zaletą NoteGPT jest to, że podsumowuje wszystko (wideo z YouTube, pliki PDF i obrazy) tak dokładnie, że szybko wszystko zrozumiesz, oszczędzając mnóstwo czasu. Oferuje również podsumowanie w wielu językach. Integracja jest również bardzo łatwa.

👀 Czy wiesz, że... Ponad 83% studentów twierdzi, że AI pomaga im zwiększyć wydajność i lepiej się uczyć, ułatwiając wyszukiwanie informacji i szybszą organizację zadań związanych z nauką

4. Flint (najlepszy do współpracy w czasie rzeczywistym)

za pośrednictwem Flint

Flint to narzędzie AI zaprojektowane w celu wsparcia nauczycieli szkół podstawowych i średnich poprzez przekształcanie materiałów dydaktycznych w niestandardowych, interaktywnych tutorów — nie wymaga kodowania, co pozwala zwiększyć zaangażowanie uczniów.

Jako jedno z bardziej wszechstronnych narzędzi AI dla nauczycieli, pozwala im tworzyć plany lekcji, zadania i spersonalizowane informacje zwrotne w oparciu o własny program nauczania.

Nauczyciele mogą przesyłać materiały przygotowujące do egzaminów, dostosowywać zawartość do różnych przedmiotów, takich jak matematyka, nauki ścisłe i języki, a także śledzić postępy uczniów dzięki wbudowanym narzędziom analitycznym. Flint integruje się również z Google Classroom, dzięki czemu łatwo dopasowuje się do istniejących cykli pracy.

Najlepsze funkcje Flint

Przeprowadzaj symulacje, takie jak historyczne debaty lub badania naukowe, aby wzmocnić krytyczne myślenie

Skorzystaj z wbudowanej tablicy do wizualnych wyjaśnień i wspólnego rozwiązywania problemów

Dostosuj odpowiedzi AI do poziomu znajomości języka i klasy uczniów, aby zapewnić integracyjne nauczanie

Ograniczenia Flinta

Opiera się na stabilnej i spójnej infrastrukturze technologicznej, która może nie być dostępna w każdym środowisku edukacyjnym

Ceny Flint

Free Plan: Free Forever (do 80 użytkowników)

Mały plan pilotażowy: 1,67 USD/miesiąc na użytkownika (do 150 użytkowników)

Plan dla mniejszych szkół: 1,33 USD miesięcznie na użytkownika (do 250 użytkowników)

Plan dla średnich szkół: 1,08 USD/miesiąc na użytkownika (do 500 użytkowników)

Plan dla dużych szkół: Ceny niestandardowe (ponad 500 użytkowników)

Oceny i recenzje Flint

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

💡 Porada dla profesjonalistów: Przestań grzebać w zagraconym pulpicie i losowych plikach. Uporządkuj pliki i foldery według kursów i dat, stosując jasne, spójne konwencje nazewnictwa. Dzięki temu Twoje materiały do nauki będą uporządkowane i łatwe do znalezienia, gdy będą potrzebne.

5. Piktochart (najlepszy do tworzenia wizualnych przewodników do nauki i infografik)

za pośrednictwem Piktochart

Piktochart to narzędzie do komunikacji wizualnej, które pomaga przekształcić złożone idee w jasne, angażujące wizualizacje — bez konieczności posiadania doświadczenia w projektowaniu. Oferuje edycję metodą „przeciągnij i upuść”, konfigurowalne szablony, elementy marki oraz obszerną bibliotekę ikon i grafik, które zapewniają wsparcie we wszystkim, od infografik po wizualizacje prezentacji.

Idealne dla nauczycieli, marketerów i profesjonalistów, upraszcza proces tworzenia dopracowanych treści do raportów, lekcji lub mediów społecznościowych. Współpraca, udostępnianie i pobieranie w wielu formatach sprawiają, że jest to praktyczny wybór zarówno dla zespołów, jak i osób indywidualnych.

Najlepsze funkcje Piktochart

Ponownie wykorzystuj elementy wizualne, takie jak nagłówki, osie czasu, listy i wykresy w różnych projektach, aby przyspieszyć datę powstania

Wyświetlaj sekwencje z gotowymi układami osi czasu dla wydarzeń, kamieni milowych lub przepływów danych

Przekształcaj wklejony tekst w dopracowane, gotowe do udostępnienia wizualizacje dzięki formatowaniu i układowi opartym na sztucznej inteligencji

Ograniczenia Piktochart

Elastyczność projektowania może nie dorównywać zaawansowanym narzędziom, takim jak Adobe Illustrator lub Figma

Ceny Piktochart

Podstawowe: Free Forever

Pro: 29 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 49 USD miesięcznie za użytkownika

Edukacja : 39,99 USD/użytkownik (rozliczane rocznie)

Organizacja non-profit : 60 USD/użytkownik (rozliczane rocznie)

Kampus : Niestandardowe ceny

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Piktochart

G2: 4,4/5 (ponad 160 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 190 recenzji)

Co o Piktochart mówią prawdziwi użytkownicy?

W recenzji Capterra czytamy:

Piktochart pomaga mi wizualizować zebrane dane i prezentować je w sposób, którego nigdy wcześniej nie stosowaliśmy. W połączeniu z wizualną narracją jestem w stanie stworzyć niesamowity materiał, który wygląda na dobrze zaprojektowany i który z dumą mogę zaprezentować darczyńcom, rodzinom i partnerom.

Piktochart pomaga mi wizualizować zebrane dane i prezentować je – coś, czego nigdy wcześniej nie robiliśmy. W połączeniu z wizualną narracją jestem w stanie stworzyć niesamowity materiał, który wygląda na dobrze zaprojektowany – i który z dumą prezentuję darczyńcom, rodzinom i partnerom.

6. Quizlet AI (najlepsze do automatycznego tworzenia fiszek)

za pośrednictwem Quizlet AI

Funkcje AI Quizlet pomagają uczniom uczyć się efektywniej, zamieniając notatki, definicje i kluczowe terminy w spersonalizowane narzędzia do nauki. Jego oparty na AI „Q-Chat” działa jak wirtualny korepetytor, prowadząc uczniów przez fiszki, pytania praktyczne i wyjaśnienia w formacie konwersacyjnym.

Quizlet automatycznie generuje quizy, podsumowania i testy wielokrotnego wyboru na podstawie przesłanych materiałów lub istniejących zestawów. Idealny do przygotowania do testów i powtórki pojęć, AI Quizlet dostosowuje się do postępów w nauce, dzięki czemu interaktywne materiały do nauki są bardziej ukierunkowane i skuteczne w różnych przedmiotach.

Najlepsze funkcje Quizlet AI

Śledź postępy dzięki systemowi punktacji, który mierzy znajomość materiałów do nauki

Ucz się w podróży dzięki aplikacji Quizlet na iOS i Androida, aby lepiej zrozumieć złożone pojęcia

Uzyskaj dostęp do fiszek z ogromnej biblioteki zestawów do nauki tworzonych przez użytkowników z różnych dziedzin

Ograniczenia AI Quizlet

Ponieważ każdy może tworzyć i udostępniać materiały do nauki, użytkownicy nie mają pewności co do ich dokładności

Ceny Quizlet AI

Podstawowe: Free Forever

Quizlet Plus:7,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Quizlet AI

G2: 4,5/5 (ponad 280 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 140 recenzji)

Co mówią o Quizlet AI prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi:

Quizlet zapewnił mi fantastyczne narzędzie do poprawy jakości nauki moich uczniów i utrzymania ich zaangażowania.

Quizlet zapewnił mi fantastyczne narzędzie do poprawy jakości nauki moich uczniów i utrzymania ich zaangażowania.

7. Mindgrasp (najlepszy do szybkiego zrozumienia złożonych materiałów)

za pośrednictwem Mindgrasp

Mindgrasp upraszcza naukę, przekształcając wideo z wykładów, pliki PDF z wynikami badań, podcasty i inne formaty w uporządkowaną, łatwą do przeglądania zawartość.

Prześlij pliki, takie jak PDF, URL, linki do YouTube, nagrania Zoom lub MP3, a AI wygeneruje jasne podsumowania, szczegółowe notatki, fiszki, quizy i interaktywnego tutora z pytaniami i odpowiedziami do ćwiczeń w czasie rzeczywistym.

Dzięki nieograniczonej liczbie plików, nieograniczonej przestrzeni dyskowej i czterodniowej wersji próbnej, narzędzie to zostało zaprojektowane tak, aby z łatwością i elastycznością radzić sobie nawet z najbardziej złożonymi materiałami.

Najlepsze funkcje Mindgrasp

Zadawaj pytania dotyczące przesłanych plików i uzyskaj dokładne, kontekstowe odpowiedzi

Przeszukuj internet za pomocą przeglądarki AI, która zapewnia wiarygodne wyniki bez reklam i bez konieczności przełączania zakładek

Pogłębiaj zrozumienie dzięki konwersacyjnemu tutorowi AI, który odpowiada na podstawie treści, wykorzystując kontekst

Ograniczenia Mindgrasp

Być może nadal będziesz musiał robić notatki ręcznie, aby uchwycić niuanse lub złożone szczegóły, które AI może przeoczyć

Ceny Mindgrasp

Free

Podstawowy: 9,99 USD/miesiąc

Scholar: 12,99 USD/miesiąc

Premium: 14,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Mindgrasp

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Mindgrasp prawdziwi użytkownicy?

Recenzent serwisu Reddit pisze:

Być może jest to Twój kolega, który osiąga ponadprzeciętne wyniki i pamięta każdy szczegół, ale czasami bywa zbyt dosłowny.

Być może jest to Twój kolega, który osiąga ponadprzeciętne wyniki i pamięta każdy szczegół, ale czasami bywa zbyt dosłowny.

👀 Czy wiesz, że... Badania przeprowadzone przez Harvard wykazały, że wykorzystanie AI, takiej jak GPT-4, do odpowiednich zadań, takich jak streszczanie lub tworzenie szkiców, może zwiększyć wydajność nawet o 40%. Jednak wykorzystanie jej poza jej mocnymi stronami może przynieść odwrotny skutek. Dlatego korzystając z twórców przewodników do nauki AI, trzymaj się zadań, do których zostały stworzone: organizowania, wyjaśniania i pomagania, a nie zgadywania.

8. Study Guide Maker (najlepszy do tworzenia niestandardowych, kompleksowych pakietów do nauki)

za pośrednictwem Study Guide Maker

Dzięki Study Guide Maker możesz automatycznie zamienić swoje notatki w przewodnik do nauki. Prześlij pliki PDF, slajdy lub odręczne notatki i zobacz, jak zamieniają się w przejrzyste, uporządkowane przewodniki, które pozwolą Ci zaoszczędzić wiele godzin ręcznej pracy.

Fiszki oparte na sztucznej inteligencji wykorzystują powtarzanie w odstępach czasu, aby zwiększyć zapamiętywanie, a automatyczny generator quizów sprawdza zrozumienie za pomocą pytań wielokrotnego wyboru i pytań z krótką odpowiedzią — wraz z natychmiastową informacją zwrotną.

Zaprojektowany z myślą o przygotowaniu do egzaminów, Study Guide Maker upraszcza trudne tematy i pomaga uczyć się mądrzej i wydajniej.

Najlepsze funkcje kreatora przewodników do nauki

Generuj przewodniki do nauki na podstawie swoich materiałów, aby uprościć i zapamiętać złożone tematy

Prześlij pliki, takie jak notatki, slajdy, pliki PDF lub obrazy (do 5 MB), aby stworzyć interaktywne narzędzia do nauki

Twórz fiszki z powtórkami w odstępach czasu, aby poprawić zapamiętywanie i skupić się na słabych obszarach

Limity twórców przewodników do nauki

Wymaga płatnej subskrypcji bez bezpłatnej wersji próbnej lub wersji do przetestowania przed zakupem

Ceny kreatorów przewodników do nauki

Free

Miesięcznie: 12 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje twórców przewodników do nauki

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Ucz się mądrzej, a nie ciężej dzięki ClickUp

Nie brakuje narzędzi do nauki opartych na sztucznej inteligencji — każde z nich oferuje coś wyjątkowego, co pomaga uczniom i nauczycielom pracować mądrzej. Od automatycznego generowania notatek i quizów po tworzenie interaktywnych materiałów wizualnych i spersonalizowanych przewodników do nauki — dzisiejsze narzędzia sprawiają, że nauka jest bardziej dostępna niż kiedykolwiek.

Jeśli jednak szukasz jednej platformy, która łączy zarządzanie zadaniami, wsparcie AI, tworzenie dokumentów i organizację wiedzy w jednym miejscu, ClickUp — z połączoną sztuczną inteligencją — jest najlepszym rozwiązaniem. To nie tylko narzędzie do nauki — to kompleksowy obszar roboczy dla studentów.

Chcesz uprościć swoje życie studenckie? Zarejestruj się w ClickUp już teraz i przekonaj się o różnicy.