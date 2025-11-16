10 narzędzi do automatyzacji programu Excel, które pozwolą zaoszczędzić wiele godzin ręcznej pracy

Program Excel jest wszechobecny — niezależnie od tego, czy śledzisz budżety, tworzysz modele czy ustawiasz pulpity, prawdopodobnie otworzyłeś dzisiaj arkusz kalkulacyjny. Jednak zadania, które trzeba wykonywać wielokrotnie, takie jak aktualizowanie wartości, przenoszenie danych lub formatowanie komórek, mogą pochłaniać dużo czasu.

Właśnie dlatego wielu profesjonalistów sięga po narzędzia do automatyzacji, które przejmują żmudne zadania i ograniczają wysiłek pracy ręcznej.

W tym przewodniku omówimy niektóre z najbardziej przydatnych narzędzi do automatyzacji programu Excel, które pozwalają zaoszczędzić czas i ograniczyć pracę ręczną.

Narzędzie Najważniejsze funkcje Najlepsze dla *Ceny ClickUp Usprawnianie realizacji projektów opartych na arkuszach kalkulacyjnych Wszystkie wielkości zespołów (osoby indywidualne, małe firmy, średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa) Free Plan; niestandardowe dostosowanie do potrzeb przedsiębiorstw Microsoft Power Automate Automatyzacja procesów w aplikacjach Microsoft Organizacje Enterprise i skupione na Microsoftu automatyzujące cykle pracy Dostępny jest plan Free; plany płatne zaczynają się od 15 USD miesięcznie. Zapier Automatyzacja aplikacji Excel między aplikacjami Średniej wielkości zespoły Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 29,99 USD miesięcznie. SheetFlash Automatyzacja zbiorcza programu Excel Małe zespoły bez konieczności kodowania automatyzacji partii Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 4,99 USD miesięcznie. Numerous. ai Automatyzacja programu Excel oparta na AI Małe zespoły i osoby indywidualne Niestandardowe ceny Power Zapytanie Czyszczenie danych bez ręcznej pracy Analitycy łączący dane z różnych źródeł Dostępny jest Free Plan; płatne integracje Power BI zaczynają się od 14 USD miesięcznie. Visual Basic for Applications (VBA) Interaktywne formularze i niestandardowe okna dialogowe Zaawansowani użytkownicy programu Excel Dostępny Free Plan z programem Excel; brak kosztów zewnętrznych UiPath Kompleksowa automatyzacja programu Excel dzięki RPA Małe i średnie zespoły Dostępna jest bezpłatna wersja próbna; płatne plan zaczynają się od 25 USD miesięcznie. Microsoft 365 Copilot Automatyzacja języka naturalnego w aplikacjach MS Enterprise i zaawansowani użytkownicy Dostępny jest Free Plan; dostępny jest płatny plan Copilot Pro. Appy Pie Automate Planuj kopie zapasowe i działania w programie Excel oparte na wyzwalaczach Małe i średnie zespoły Dostępna jest bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 12 USD miesięcznie.

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, poparty badaniami i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Wybór odpowiedniego narzędzia do automatyzacji programu Microsoft Excel dla złożonych zadań zależy od cyklu pracy, wielkości zespołu i złożoności zadań. Oto kluczowe funkcje, które powinno posiadać Twoje następne narzędzie do automatyzacji ręcznych procesów w skoroszycie programu Excel:

Łatwość obsługi: szukaj narzędzi z intuicyjnymi interfejsami, opcjami low-code lub kreatorami automatyzacji typu „przeciągnij i upuść”.

Zakres zadań: Oceń, czy narzędzie może obsłużyć szeroki zakres powtarzalnych zadań w arkuszach kalkulacyjnych (takich jak import/eksport danych, generowanie Oceń, czy narzędzie może obsłużyć szeroki zakres powtarzalnych zadań w arkuszach kalkulacyjnych (takich jak import/eksport danych, generowanie raportów w programie Excel itp.).

Możliwości integracji: Sprawdź, czy narzędzie może zintegrować się z platformami, z których już korzystasz, aby Sprawdź, czy narzędzie może zintegrować się z platformami, z których już korzystasz, aby zautomatyzować cykl pracy w programie Excel w całym stosie.

Skalowalność: Upewnij się, że narzędzie jest w stanie obsłużyć rosnące zbiory danych, wielu użytkowników i złożoną logikę w miarę ewolucji Twoich potrzeb, nie spowalniając przy tym pracy.

Sztuczna inteligencja dla inteligentnych funkcji: Sprawdź podstawowe funkcje automatyzacji za pomocą Sprawdź podstawowe funkcje automatyzacji za pomocą narzędzi AI Excel , takich jak rozpoznawanie wzorców danych, automatyczne czyszczenie lub analityka predykcyjna, aby poprawić dokładność.

Te narzędzia do automatyzacji programu Microsoft Excel pomogą Ci pracować szybciej, zachować dokładność i skupić się na pracy, eliminując żmudne zadania związane z arkuszami kalkulacyjnymi. Wybierz narzędzie, które spełnia Twoje cele!

ClickUp (najlepsze do usprawniania realizacji projektów opartych na arkuszach kalkulacyjnych)

Zmień swoje arkusze kalkulacyjne w wizualne bazy danych dzięki widokowi tabeli ClickUp.

ClickUp to pierwsze na świecie zintegrowane obszar roboczy oparte na AI, który łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — wszystko to dzięki AI, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Platforma przekształca pracochłonne procesy związane z arkuszami kalkulacyjnymi w systemy zadań oparte na współpracy i automatyzacji.

Jak? Widok tabeli ClickUp zarządza budżetami, zapasami i harmonogramami, oferując dodatkową strukturę, odpowiedzialność, automatyzację i możliwości ekstrakcji danych. Tam, gdzie Excel kończy się na wierszach i formułach, ClickUp wprowadza relacyjne bazy danych, łączenie zadań i zaawansowane widoki, które pomagają zespołowi działać na podstawie danych, a nie tylko je przechowywać.

Po uporządkowaniu danych możesz skonfigurować automatyzacje ClickUp, aby automatycznie przypisywać zadania, wywoływać powiadomienia, gdy kampania przechodzi do statusu „Gotowa do uruchomienia”, lub automatycznie aktualizować pola niestandardowe, gdy zadania zostaną oznaczone jako zakończone.

Skorzystaj z ponad 100 gotowych szablonów ClickUp Automatyzacji, aby zautomatyzować powtarzalne i czasochłonne zadania.

Załóżmy, że zarządzasz wprowadzeniem produktu na rynek. Gdy nowe zadanie zostanie oznaczone jako „Launch Asset” (Wprowadzenie produktu), ClickUp automatyzacja może przypisać je zespołowi projektowemu, ustawić termin wykonania na trzy dni później i natychmiast powiadomić zainteresowane strony.

Praca ta znajduje odzwierciedlenie w panelach ClickUp Dashboards, które zapewniają wizualny i dynamiczny raport w czasie rzeczywistym dotyczący wszystkich zdarzeń w widoku tabeli ClickUp. Zamiast ręcznie eksportować wykresy Excel lub tabele obrotowe, możesz wizualnie tworzyć widżety, które śledzą wyniki kampanii, wskaźniki zakończenia projektów lub wykorzystanie budżetu.

Śledź swoją wydajność i pobieraj dane, aby uzyskać szczegółowe informacje dzięki panelom ClickUp Dashboards.

Chcesz wiedzieć, ile wniosków klientów jest przeterminowanych lub ile czasu Twój zespół poświęcił na każdą kampanię? Wygeneruj pulpit ClickUp, który aktualizuje się automatycznie, gdy Twój zespół pracuje w widoku tabeli, a automatyzacja działa w tle.

Obejrzyj wideo o ustawieniu pulpitów ClickUp 👇

Jeśli pracujesz z plikami Excel, CSV, TSV lub JSON, użyj narzędzia Spreadsheet Importer, aby przenieść dane do ClickUp. Możesz importować dane bezpośrednio do istniejących list lub przestrzeni, ponownie wykorzystywać mapowania pól w różnych zespołach oraz łączyć dane z istniejącymi statusami, priorytetami i podzadaniami.

Importuj dane z programu Microsoft Excel do ClickUp za pomocą narzędzia Spreadsheet Importer.

Najlepsze funkcje ClickUp

Sortuj, filtruj i grupuj dane, stosuj pola niestandardowe, takie jak budżety, właściciele, terminy, oraz twórz zależności między zadaniami.

Uruchamiaj automatyczne podsumowania, analizę danych lub aktualizacje projektów za pomocą ClickUp Brain w dowolnym zadaniu lub polu niestandardowym jako wyzwalacz.

Wybierz spośród ponad 1000 integracji ClickUp lub skorzystaj z niestandardowych webhooków, aby zsynchronizować narzędzia, takie jak CRM, kalendarze, narzędzia analityczne i platformy programistyczne.

Przełączaj się między różnymi modelami LLM, takimi jak ChatGPT, Claude itp., z poziomu ClickUp Brain.

Limitacje ClickUp

Zbyt wiele funkcji może przytłoczyć nowego użytkownika (jednak ClickUp University oferuje proces z przewodnikiem, który pomaga zrozumieć, jak to działa).

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy?

W recenzji TrustRadius czytamy:

Obecnie używamy jednego narzędzia do śledzenia pracy. To wszystko. Koniec z żonglowaniem dwoma lub trzema narzędziami i arkuszami programu Excel.

Obecnie używamy jednego narzędzia do śledzenia pracy. To wszystko. Koniec z żonglowaniem dwoma lub trzema narzędziami i arkuszami programu Excel.

⭐️ Bonus: Jak agenci ClickUp AI mogą zaoszczędzić godziny ręcznej pracy Ręczne zarządzanie danymi może być żmudne i czasochłonne. Agenci AI automatyzują powtarzalne zadania, przyspieszając i usprawniając cykl pracy. Zautomatyzuj wprowadzanie i czyszczenie danych: agenci AI mogą importować, weryfikować i czyścić dane z wielu źródeł, zmniejszając wysiłek ręczny i liczbę błędów.

Natychmiastowe generowanie raportów: skonfiguruj automatyzację, aby tworzyć i aktualizować raporty, wykresy i pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym — koniec z ręcznymi obliczeniami.

Automatyczne przypisywanie zadań i przypomnień: wyzwalacz przypisywania zadań lub przypomnień o działaniach następczych na podstawie zmian danych lub terminów.

Podsumowuj i analizuj dane: pozwól /AI szybko podsumować duże zbiory danych, wskazać trendy i dostarczyć praktycznych wniosków.

Natychmiastowe wyszukiwanie i udostępnianie informacji: korzystaj z asystentów opartych na AI, aby odpowiadać na pytania lub wyszukiwać konkretne dane — koniec z przeszukiwaniem niekończących się wierszy. Agenci Autopilot w ClickUp zapewniają przepływ informacji w całym obszarze roboczym przy minimalnej interwencji ręcznej.

2. Microsoft Power Automate (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji procesów w aplikacjach Microsoft)

za pośrednictwem Microsoft Power Automate

Power Automate to oparta na chmurze platforma automatyzacji firmy Microsoft, która pozwala projektować, tworzyć i skalować cykle pracy w aplikacjach komputerowych, usługach w chmurze i witrynach internetowych bez konieczności angażowania działu IT.

Umożliwia ono identyfikację możliwości automatyzacji poprzez eksplorację zadań i procesów oraz usprawnia powtarzalne prace — niezależnie od tego, czy jako wyzwalacz używasz zmian wartości w programie Excel, zarządzasz przepływami zatwierdzeń, czy synchronizujesz dane między aplikacjami.

Platforma posiada zaawansowane funkcje AI: autorowanie tekstów w języku naturalnym (obsługiwane przez Copilot), automatyzacje sugerowane przez AI oraz zintegrowane modele do przetwarzania dokumentów, obrazów i generowania zawartości. Wszystko to jest objęte narzędziami do zarządzania, bezpieczeństwa i monitorowania na poziomie przedsiębiorstwa, aby zapewnić bezpieczną i skuteczną skalowalność wysiłku związanego z automatyzacją.

Najlepsze funkcje Microsoft Power Automate

Monitoruj zwrot z inwestycji dzięki wbudowanym narzędziom analitycznym, które pokazują dokładnie, ile czasu oszczędzasz dzięki każdej automatyzacji.

Wykorzystaj eksplorację procesów, aby zidentyfikować wąskie gardła w cyklach pracy opartych na programie Excel i zoptymalizować je w celu uzyskania większej wydajności.

Twórz samonaprawiające się automatyzacje, które dostosowują się do zmian w szablonach arkuszy kalkulacyjnych lub strukturach danych dzięki możliwościom AI.

Ograniczenia Microsoft Power Automate

Program Pulpit Przepływ Runner może ulec awarii z powodu niewielkiej zmiany interfejsu użytkownika w aplikacji celu.

Obsługa błędów może być trudna i czasochłonna.

Ceny Microsoft Power Automate

Free

Power Automate Premium: 15 USD/użytkownik miesięcznie (rozliczane rocznie)

Proces Power Automate: 150 USD/użytkownik miesięcznie (rozliczane rocznie)

Proces hostowany przez Power Automate: 215 USD/użytkownik miesięcznie (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Microsoft Power Automate

G2: 4,4/5 (ponad 600 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 200 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Microsoft Power Automate?

Recenzent G2 pisze:

W Power Automate najbardziej podoba mi się to, jak łatwo można ustawić przepływy między aplikacjami, z których korzystam na co dzień, takimi jak Outlook, Teams i SharePoint. Udało mi się stworzyć przepływ zatwierdzania przesłanych dokumentów w pracy bez konieczności posiadania umiejętności programistycznych.

W Power Automate najbardziej podoba mi się to, jak łatwo można ustawić przepływy między aplikacjami, z których korzystam na co dzień, takimi jak Outlook, Teams i SharePoint. Udało mi się stworzyć przepływ zatwierdzania przesłanych dokumentów w pracy bez konieczności posiadania umiejętności programistycznych.

🧠 Ciekawostka: Raporty sugerują , że ponad 90% pracowników odczuwa wzrost wydajności i obniżenie poziomu stresu dzięki automatyzacji pracy.

3. Zapier (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji aplikacji Excel między różnymi aplikacjami)

za pośrednictwem Zapier

Dzięki Zapier możesz tworzyć Zaps — zautomatyzowane cykle pracy, które łączą program Excel z tysiącami innych aplikacji. Zaps pozwalają ustawić wyzwalacze i działania, dzięki czemu rutynowe aktualizacje, powiadomienia lub transfery danych odbywają się automatycznie, bez konieczności ręcznego wykonywania wysiłku.

Na przykład możesz utworzyć wieloetapowy cykl pracy, w którym nowe opinie klientów z formularza Google Form natychmiast dodają wiersz do arkusza Excel. Ten sam Zap może następnie zaktualizować powiązane komórki o obliczone wartości i uruchomić wyzwalacz kolejnego zadania w narzędziu do zarządzania projektami w arkuszu kalkulacyjnym.

Łącząc wiele aplikacji i działań, Zapier pomaga zespołom płynnie przenosić dane między systemami i aktualizować arkusze kalkulacyjne bez konieczności kopiowania i wklejania.

Najlepsze funkcje Zapier

Oczyść i formatuj przychodzące dane, zanim trafią one do arkuszy Excel, korzystając z wbudowanych narzędzi do transformacji danych Zapier.

Skonfiguruj logikę warunkową, aby kierować różne typy danych do określonych arkuszy programu Excel na podstawie niestandardowych reguł warunku.

Dodaj opóźnienia czasowe między krokami, aby kontrolować moment wykonywania działań.

Limitacje Zapier

Debugowanie może być wyzwaniem, jeśli Zap nie działa z powodu błędu aplikacji.

Obejmuje krzywą uczenia się w zakresie tworzenia złożonych i wielokrocznych Zapsów.

Ceny Zapier

Free Forever

Professional: 29,99 USD/użytkownik miesięcznie

Zespół: 103,99 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Zapier

G2: 4,7/5 (ponad 1300 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3000 recenzji)

Co o Zapier mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 udostępnia swoją opinię:

Największą zaletą Zapier jest to, że eliminuje on pracę ręczną poprzez automatyzację powtarzalnych zadań między różnymi aplikacjami, oferując jednocześnie wiele funkcji.

Największą zaletą Zapier jest to, że eliminuje on pracę ręczną poprzez automatyzację powtarzalnych zadań między różnymi aplikacjami, oferując jednocześnie wiele funkcji.

📮 ClickUp Insight: 21% osób twierdzi, że ponad 80% dnia pracy poświęca na powtarzalne zadania. Kolejne 20% twierdzi, że powtarzalne zadania zajmują co najmniej 40% dnia. To prawie połowa tygodnia pracy (41%) poświęcona na zadania, które nie wymagają zbytniego myślenia strategicznego ani kreatywności (jak np. wysyłanie e-maili z przypomnieniem 👀). Agenci ClickUp AI pomagają wyeliminować tę żmudną pracę. Pomyśl o tworzeniu zadań, przypomnieniach, aktualizacjach, notatkach ze spotkań, redagowaniu wiadomości e-mail, a nawet tworzeniu kompleksowych przepływów pracy! Wszystko to (i wiele więcej) można zautomatyzować w mgnieniu oka dzięki ClickUp, aplikacji do pracy, która spełnia wszystkie Twoje potrzeby. 💫 Rzeczywiste wyniki: Lulu Press oszczędza 1 godzinę dziennie na każdym pracowniku dzięki ClickUp Automatyzacji, co prowadzi do 12% wzrostu wydajności pracy.

4. SheetFlash (najlepsze do automatyzacji zbiorczej programu Excel)

za pośrednictwem SheetFlash

SheetFlash to dodatek do programu Excel, który nie wymaga kodowania i umożliwia automatyzację cyklu pracy bezpośrednio w arkuszu kalkulacyjnym. Zastępuje on skomplikowane makra i skrypty VBA wizualnym systemem opartym na kartach — każda karta akcji reprezentuje jeden krok w sekwencji automatyzacji cyklu pracy.

SheetFlash umożliwia rejestrowanie i dokumentowanie wieloetapowych cykli pracy w formacie czytelnym dla człowieka, dzięki czemu powtarzalne zadania stają się przejrzyste i możliwe do przeniesienia.

Ponieważ działa ono całkowicie w programie Excel, instalacja przebiega płynnie za pośrednictwem menu dodatków, bez konieczności ustawień zewnętrznych. Zostało zaprojektowane w celu przyspieszenia złożonych transformacji danych, dzięki czemu zadania, które w innym przypadku mogłyby zająć godziny, można zakończyć w ciągu kilku minut — usprawniając operacje dla użytkowników o różnym poziomie wiedzy technicznej.

Najlepsze funkcje SheetFlash

Twórz projekty, aby organizować codzienne, tygodniowe lub miesięczne automatyzacje.

Wykorzystaj AI do pobierania danych zewnętrznych i przekształcania informacji z wewnętrznych arkuszy kalkulacyjnych, skracając czas potrzebny na wyszukiwanie i przetwarzanie danych.

Modyfikuj logikę lub kolejność zadań bez konieczności pisania skryptów.

Ograniczenia SheetFlash

Free Plan ogranicza użytkowników do zapisania tylko jednego projektu.

W wersji bezpłatnej obciążenie pamięci jest ograniczone do 5 MB na działanie.

Ceny SheetFlash

Free Forever

Standard: 4,99 USD/licencja miesięcznie

Premium: 8,99 USD/licencja miesięcznie

Oceny i recenzje SheetFlash

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o SheetFlash użytkownicy w prawdziwym życiu?

Użytkownik serwisu Reddit pisze:

…Narzędzia takie jak SheetFlash już teraz zapewniają automatyzację większości zadań w programie Excel bez konieczności kodowania…

…Narzędzia takie jak SheetFlash już teraz zapewniają automatyzację większości zadań w programie Excel bez konieczności kodowania…

5. Numerous. ai (najlepsze narzędzie do automatyzacji programu Excel oparte na AI)

za pośrednictwem Numerous.ai

Numerous. ai sprawia, że Excel myśli jak ChatGPT. Integruje generatywną sztuczną inteligencję bezpośrednio z programem Excel i Arkusze Google za pomocą prostej funkcji =AI() (lub =NUM. AI).

Możesz użyć podpowiedzi ChatGPT w arkuszu kalkulacyjnym, aby wykonać zadania takie jak podsumowanie tekstu, czyszczenie danych, kategoryzowanie elementów lub generowanie kopii — bez konieczności stosowania API, kodowania lub ustawień. To narzędzie umożliwia osobom indywidualnym i zespołom automatyzację zadań zbiorczych, korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych jak zaawansowani użytkownicy oraz efektywne tworzenie prototypów cykli pracy AI.

Liczne najlepsze funkcje ai

Generuj zawartość kampanii bezpośrednio w arkuszu kalkulacyjnym — twórz słowa kluczowe AdWords, struktury reklam na Facebooku i treści SEO bez konieczności przełączania się między aplikacjami.

Automatycznie porządkuj nieuporządkowane dane za pomocą AI, oszczędzając godziny ręcznego formatowania i standaryzacji.

Testuj prototypy AI i udostępniaj wyniki ze swoim zespołem, korzystając ze strukturalnego formatu arkusza kalkulacyjnego.

Liczne limit ai

Twoja wydajność w Numerous. ai zależy od biegłości w obsłudze aplikacji AI innych producentów.

Ceny Numerous.ai

Free

Zalety: Niestandardowe ceny

Liczne oceny i recenzje ai

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Numerous.ai użytkownicy w prawdziwym życiu?

Użytkownik mówi:

Korzystam z tego narzędzia na co dzień i dzięki niemu wiele moich rutynowych zadań stało się łatwiejszych do wykonania, dzięki czemu mogę skupić się na ważniejszych sprawach.

Korzystam z tego narzędzia na co dzień i dzięki niemu wiele moich rutynowych zadań stało się łatwiejszych do wykonania, dzięki czemu mogę skupić się na ważniejszych sprawach.

👀 Czy wiesz, że... 96% organizacji uważa modyfikowanie lub przebudowywanie automatyzacji za trudne zadanie.

6. Power Zapytanie (najlepsze do czyszczenia danych bez ręcznej pracy)

za pośrednictwem zapytania Power Query

Jeśli kiedykolwiek otworzyłeś program Excel, zaimportowałeś nieuporządkowany plik CSV i spędziłeś pół godziny na jego porządkowaniu, wiesz, jak uciążliwe jest powtarzalne przygotowywanie danych. Power Query eliminuje to obciążenie. Pozwala analitykom na połączenie z danymi z wielu źródeł, przekształcanie ich i łączenie za pomocą wizualnego interfejsu kroku po kroku — bez konieczności kodowania.

Możesz jednorazowo kształtować, filtrować i restrukturyzować dane, a następnie zapisać te kroki, aby następnym razem zostały wykonane automatycznie. Niezależnie od tego, czy chodzi o scalanie wielu arkuszy kalkulacyjnych, pobieranie danych z baz danych czy przekształcanie surowych plików w przejrzyste tabele, Power Query zamienia powtarzalne czyszczenie danych w powtarzalny cykl pracy. Dla użytkowników biznesowych oznacza to mniej czasu poświęcanego na porządkowanie danych, a więcej na ich analizę.

Najlepsze funkcje zapytania Power

Usuń kolumny, zmień typy danych, podziel lub połącz kolumny i sortuj dane za pomocą prostych operacji typu „wskaż i kliknij”, które Power Query zapamiętuje i powtarza.

Importuj dane z różnych źródeł, w tym szablonów baz danych , plików CSV i stron internetowych, a następnie dostosuj je dokładnie do swoich potrzeb.

Uporządkuj nieuporządkowane dane, obsługując brakujące wartości, wyszukując i zastępując tekst, przekształcając dane dla tabel obrotowych i łącząc wiele źródeł danych w jeden uporządkowany zbiór danych.

Ograniczenia Power Query

Wstępne ustawienia wymagają zapoznania się z interfejsem zapytania Power Query i podstawowymi pojęciami kodu M.

Ceny usługi Power Query zapytania

Power Zapytanie jest częścią ekosystemu Power BI.

Free Forever

Power BI Pro: 14 USD/użytkownik miesięcznie (rozliczane rocznie)

Power BI Premium na użytkownika: 24 USD/użytkownik miesięcznie (rozliczane rocznie)

Power BI Embedded: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Power Query

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 4,6/5 (ponad 1800 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Power Zapytaniu w praktyce?

Użytkownik Reddit mówi:

Power Query ma swoje zalety. Wymaga nieco innego sposobu myślenia. W programie Excel myślimy w kategoriach wierszy i kolumn oraz ich wzajemnych powiązań. W Power Query myślimy bardziej w kategoriach tabeli i ich wzajemnych powiązań. Jednak ogólna zasada jest taka: jeśli ktoś rozumie program Excel, zrozumie również Power Query. *

Power Query ma swoje zalety. Wymaga nieco innego sposobu myślenia. W programie Excel myślimy w kategoriach wierszy i kolumn oraz ich wzajemnych powiązań. W Power Query myślimy bardziej w kategoriach tabeli i ich wzajemnych powiązań. Jednak ogólna zasada jest taka: jeśli ktoś rozumie program Excel, zrozumie również Power Query. *

📖 Przeczytaj również: Jak korzystać z programu Excel do zarządzania projektami

7. Visual Basic for Applications (VBA) (najlepsze rozwiązanie dla zaawansowanych użytkowników programu Excel)

za pomocą Visual Basic for Applications (VBA)

Visual Basic for Applications (VBA) to wbudowany język skryptowy firmy Microsoft dla programu Excel i innych aplikacji pakietu Office. Dostępny z zakładki Programista, umożliwia automatyzację powtarzalnych zadań, tworzenie arkuszy kalkulacyjnych w niestandardowej wersji oraz tworzenie cykli pracy między aplikacjami.

VBA może nagrywać makra, które odtwarzają Twoje działania, lub pozwalać na pisanie kodu w celu tworzenia zupełnie nowych funkcji dostosowanych do zasad obowiązujących w Twojej firmie. Może reagować na wydarzenia, takie jak wprowadzanie danych, otwieranie skoroszytu lub aktualizacje arkusza, dzięki czemu automatyzacja jest dynamiczna i dostosowana do kontekstu. Poza programem Excel, VBA może łączyć się z programami Word, Outlook i Access, zmieniając pakiet Office w programowalne środowisko do kompleksowej automatyzacji.

Najlepsze funkcje języka Visual Basic for Applications (VBA)

Twórz raporty Excel w automatyzacji, pobierając dane z wielu arkuszy, obliczając sumy i formatując je w spójny sposób.

Twórz interaktywne formularze i niestandardowe okna dialogowe, aby zautomatyzować zadania związane z wprowadzaniem danych i usprawnić proces podejmowania decyzji.

Uzyskaj dostęp do modelu obiektowego programu Excel, aby manipulować zakresami, wykresami i zachowaniem skoroszytu.

Ograniczenia języka Visual Basic for Applications (VBA)

Jeśli chcesz wyjść poza podstawowe nagrywanie makr, musisz się trochę nauczyć.

Ceny Visual Basic for Applications (VBA)

Free Forever

Oceny i recenzje Visual Basic for Applications (VBA)

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o Visual Basic for Applications (VBA)?

Użytkownik Reddit mówi:

VBA jest obecnie jedynym językiem, który natywnie łączy i integruje wszystkie aplikacje pakietu Microsoft Office. Dopóki pakiet Office będzie szeroko stosowany w ustawieniach biznesowych, dopóty VBA będzie obecny.

VBA jest obecnie jedynym językiem, który natywnie łączy i integruje wszystkie aplikacje pakietu Microsoft Office. Dopóki pakiet Office będzie szeroko stosowany w środowisku biznesowym, dopóty VBA będzie obecny.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy i konkurencyjne produkty dla Airtable

8. UiPath (najlepsze rozwiązanie do kompleksowej automatyzacji programu Excel za pomocą RPA)

za pośrednictwem UiPath

UiPath oferuje potężny zestaw funkcji automatyzacji programu Excel stworzonych specjalnie do obsługi złożonych zadań w arkuszach kalkulacyjnych. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz zaktualizować setki komórek, zarządzać danymi w wielu arkuszach lub wykonywać obliczenia w skoroszytach, te gotowe funkcje usprawniają ten proces.

Płynnie działający dodatek do programu Excel umożliwia wybieranie komórek, tabeli i zakresów za pomocą myszki — nie ma potrzeby ręcznego wprowadzania odwołań do komórki ani formuły. Ta ścisła integracja sprawia, że tworzenie cyklu pracy jest znacznie bardziej intuicyjne, umożliwiając wizualną konfigurację operacji programu Excel bez konieczności kodowania żadnych szczegółów niskiego poziomu.

Najlepsze funkcje UiPath

Twórz wizualne cykle pracy w programie Excel za pomocą funkcji przeciągania i upuszczania.

Twórz wizualne automatyzacje w UiPath Studio

Wykorzystaj /AI do klasyfikowania dokumentów i wyodrębniania ustrukturyzowanych danych.

Ograniczenia UiPath

Brak funkcji skanowania kodów kreskowych

Studio może mieć opóźnienia w przypadku większych lub złożonych cykli pracy.

Ceny UiPath

Podstawowy: 25 USD/użytkownik miesięcznie

Standard: Ceny niestandardowe

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje UiPath

G2: 4,6/5 (ponad 7000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 700 recenzji)

Co użytkownicy mówią o UiPath w praktyce?

Użytkownik G2 pisze:

Doceniam to, jak UiPath upraszcza automatyzację dzięki intuicyjnemu interfejsowi, który jest dostępny zarówno dla początkujących, jak i ekspertów.

Doceniam to, jak UiPath upraszcza automatyzację dzięki intuicyjnemu interfejsowi, który jest dostępny zarówno dla początkujących, jak i ekspertów.

👀 Czy wiesz, że... 78% firm już wykorzystuje AI w co najmniej jednej funkcji biznesowej?

9. Microsoft 365 Copilot (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji języka naturalnego w aplikacjach MS)

za pośrednictwem Microsoft 365 Copilot

Załóżmy, że prosisz program Excel o „Podsumowanie trendów przychodów w ostatnim kwartale” i natychmiast otrzymujesz wykresy, analizy i zalecenia. Microsoft 365 Copilot sprawia, że jest to możliwe.

Wbudowany bezpośrednio w aplikacje Microsoft 365 — w tym Excel, Word, Outlook i Teams — Copilot wykorzystuje podpowiedzi w języku naturalnym do tworzenia, analizowania i wizualizowania danych w kontekście. W programie Excel nie tylko generuje formuły lub wykresy, ale także może podkreślać kluczowe czynniki, identyfikować wartości odstające i sugerować scenariusze na podstawie rzeczywistych danych biznesowych.

Ponieważ Copilot opiera się na dokumentach, wiadomościach e-mail, kalendarzach, czatach i arkuszach kalkulacyjnych Twojej organizacji, zapewnia kontekstowe odpowiedzi zamiast ogólnych wyników. Wynik jest bardziej naturalny sposób myślenia, analizowania i pracy, który pomaga szybciej niż kiedykolwiek przejść od surowych danych do wniosków.

Najlepsze funkcje Microsoft 365 Copilot

Pobieraj istotną zawartość z ostatnich spotkań, wiadomości e-mail lub czatów.

Zadawaj pytania dotyczące swoich danych i uzyskaj odpowiedzi kontekstowe.

Zamień język naturalny na działania w programie Excel — koniec z przeszukiwaniem menu i zapamiętywaniem skomplikowanych formuł.

Uzyskaj pomoc w analizie danych dzięki natychmiastowym wnioskom i wizualizacjom.

Ograniczenia Microsoft 365 Copilot

Działa tylko z plikami programu Excel przechowywanymi w chmurze Microsoft.

Czasami może dostarczać nieistotne sugestie.

Ceny Microsoft 365 Copilot

Free Forever

Microsoft Copilot Pro: 20 USD/użytkownik miesięcznie

Oceny i recenzje Microsoft 365 Copilot

G2: 4,3/5 (ponad 80 ocen)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o Microsoft 365 Copilot?

Użytkownik serwisu Reddit udostępnia swoją opinię:

Dla mnie Copilot okazał się najbardziej pomocny w programie Excel. To niesamowite, że nie muszę nawet zastanawiać się nad tym, jak samodzielnie wizualizować dane.

Dla mnie Copilot okazał się najbardziej pomocny w programie Excel. To niesamowite, że nie muszę nawet zastanawiać się nad tym, jak samodzielnie wizualizować dane.

10. Appy Pie Automatyzacja (najlepsze do planowania kopii zapasowych w programie Excel)

za pośrednictwem Appy Pie Automatyzacja

Chcesz aktualizować arkusze zapasów na podstawie danych dotyczących sprzedaży?

Appy Pie Automate ułatwia połączenie programu Excel z ulubionymi aplikacjami, takimi jak platformy e-commerce, systemy CRM lub narzędzia marketingowe, bez konieczności kodowania.

Za każdym razem, gdy pojawia się nowe wydarzenie (np. sprzedaż lub nowy kontakt), możesz automatycznie dodawać lub aktualizować wiersze w tabelach programu Excel. Eliminuje to konieczność ręcznego kopiowania, wklejania lub przenoszenia formuł i pozwala Twojemu zespołowi skupić się na analizie danych zamiast na powtarzalnych zadaniach.

Najlepsze funkcje Appy Pie Automate

Skonfiguruj działania oparte na czasie lub wyzwalane przez zdarzenia, aby aktualizować pliki Excel po spełnieniu określonych warunków.

Zaplanuj automatyzację tworzenia kopii zapasowych ważnych plików Excel, aby zapobiec utracie danych.

Twórz niestandardowe cykle pracy w programie Excel za pomocą wizualnego interfejsu bez kodowania, który jest intuicyjny nawet dla osób, które nigdy wcześniej nie zajmowały się automatyzacją.

Ograniczenia Appy Pie Automate

Im bardziej złożone stają się Twoje automatyzacje w programie Excel, tym wyższy poziom cenowy będzie Ci potrzebny.

Ceny Appy Pie Automate

Standard: 12 USD/użytkownik miesięcznie (rozliczane rocznie)

Professional: 30 USD/użytkownik miesięcznie (rozliczane rocznie)

Biznes: 80 USD/użytkownik miesięcznie (rozliczane rocznie)

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Appy Pie Automate

G2: 4,7/5 (ponad 1380 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 1390 recenzji)

Co mówią o Appy Pie Automate użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzent G2 pisze:

Nawet jeśli nie umiesz programować, możesz stworzyć planowany produkt bez poświęcania zbyt wiele czasu. Nie musisz wkładać dużego wysiłku w naukę programowania i szczegółów. Możesz uzyskać indywidualną pomoc i rozwiązać problemy, gdy utkniesz.

Nawet jeśli nie umiesz programować, możesz stworzyć planowany produkt bez poświęcania zbyt wiele czasu. Nie musisz wkładać dużego wysiłku w naukę programowania i szczegółów. Możesz uzyskać indywidualną pomoc i rozwiązać problemy, gdy utkniesz.

👀 Czy wiesz, że... 41% sprzedawców uważa, że zakończona integracja AI w ich organizacji przyczyniłaby się do bezprecedensowego wzrostu.

Wykrocz poza automatyzację programu Microsoft Excel dzięki ClickUp

Automatyzacja zadań w programie Excel pozwala zaoszczędzić czas, ale często wymaga znacznego wysiłku ręcznego, co powoduje problemy z rozłącznymi plikami, ograniczoną współpracą i ręcznym nadzorem. Jeśli Twój zespół się powiększa lub procesy biznesowe stają się coraz bardziej złożone, rozważ przejście na zintegrowaną platformę.

Dzięki ClickUp możesz zarządzać danymi za pomocą widoku tabeli, wyeliminować żmudne zadania dzięki ponad 100 automatyzacjom, tworzyć pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym i importować istniejące arkusze Excel w ciągu kilku minut.

Chcesz ulepszyć swoje doświadczenia związane z automatyzacją? Zarejestruj się w ClickUp za darmo i unikaj chaosu w arkuszach kalkulacyjnych!