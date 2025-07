10 najlepszych alternatyw dla Alchemer do ankiet i gromadzenia danych

Dokładne dane pozwalają podejmować mądre decyzje — ale tylko wtedy, gdy platforma do ankiet i opinii klientów jest w stanie je dostarczyć bez żadnych problemów.

Jeśli szukasz najlepszych alternatyw dla Alchemer, prawdopodobnie Twoje obecne ustawienia nie są do końca odpowiednie — być może są zbyt nieporęczne, zbyt ograniczone lub po prostu nie zapewniają potrzebnych informacji.

Od zbierania opinii klientów po przeprowadzanie ankiet wśród pracowników — współczesne firmy potrzebują intuicyjnych, niestandardowych i skalowalnych narzędzi.

Odpowiednia platforma powinna pomóc Ci w łatwym tworzeniu ankiet, zbieraniu indywidualnych odpowiedzi, które prowadzą do cennych wniosków, oraz oferować funkcje raportowania, dzięki którym następny krok będzie jasny.

Zobaczmy więc opcje, które właśnie to robią, bez zagłębiania się w labirynt mylących funkcji i stron z cennikiem.

Dlaczego warto wybrać alternatywę dla Alchemer?

Alchemer (dawniej SurveyGizmo) ma kilka ograniczeń, które mogą utrudniać gromadzenie danych. Oto kilka powodów, dla których warto rozważyć alternatywne rozwiązania do ankiet dla pracowników, zbierania opinii, raportowania i gromadzenia danych:

Stroma krzywa uczenia się: Interfejs Alchemer może być onieśmielający dla początkujących. Może to mieć wpływ na zespoły, które muszą szybko skonfigurować ankiety lub zautomatyzować określone zadania

Ograniczone funkcje raportowania: Chociaż narzędzia do raportowania platformy są funkcjonalne, często brakuje im możliwości dostosowania i elastyczności, co utrudnia uzyskanie dogłębnych informacji

Wysokie ceny: Struktura cenowa Alchemer może również stanowić przeszkodę dla mniejszych firm lub zespołów dysponujących ograniczonym budżetem

Ograniczony pulpit i funkcje AI : Analiza w czasie rzeczywistym i udostępnianie pulpitu wymagają płatnego konta; plany bezpłatne lub wersje próbne mają ograniczenia dotyczące dostępu do danych i funkcji, co ogranicza pełne wykorzystanie możliwości Alchemer AI

Archiwalne dane: Ankiety i odpowiedzi pozostają zapisane, ale są niedostępne bez aktualizacji

Niewygodna obsługa: Użyteczność platformy i nawigacja spotkały się z mieszanymi opiniami i wymagają poprawy

Biorąc pod uwagę te ograniczenia, nie dziwi fakt, że wielu użytkowników poszukuje bardziej wydajnych i przyjaznych dla użytkownika alternatyw, które oferują doskonałe funkcje raportowania, obsługę klienta i ogólną funkcjonalność.

👀 Czy wiesz, że... 79% agentów uważa, że AI jako drugi pilot zwiększa ich możliwości, pomagając im zapewnić najwyższą jakość obsługi klienta.

Najlepsze alternatywy dla Alchemer w skrócie

Oto krótkie podsumowanie przypadków użycia i najlepszych funkcji każdej alternatywy dla Alchemer z naszej listy:

Narzędzie Najlepsze dla Kluczowe funkcje Ceny ClickUp Kompleksowe zarządzanie cyklem pracy i danymi dla zespołów każdej wielkości Zaawansowany kreator formularzy z logiką warunkową, automatyzacją, analizami opartymi na AI, konfigurowalnymi szablonami i integracjami z aplikacjami innych firm Dostępny plan Free; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Typeform Interaktywne ankiety i formularze dla średnich i dużych przedsiębiorstw Konfigurowalne formularze z dynamicznymi pytaniami uzupełniającymi, spersonalizowaną obsługą i opcjami osadzania Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 29 USD miesięcznie za użytkownika Qualtrics Zarządzanie doświadczeniami klientów i badania rynku dla dużych przedsiębiorstw Analizy oparte na sztucznej inteligencji, automatyczne rekomendacje, gotowe szablony i integracja z Google Analytics Niestandardowe ceny Formularze Google Proste tworzenie formularzy w ekosystemie Google dla osób prywatnych i małych firm Nieograniczona liczba formularzy i odpowiedzi, analiza danych w czasie rzeczywistym, płynna integracja z Google Workspace Free SurveyMonkey Ankiety i formularze oparte na sztucznej inteligencji dla średnich i dużych przedsiębiorstw oraz agencji Warunkowe rozgałęzianie, analiza nastrojów, globalny dostęp do panelu i konfigurowalne szablony Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 39 USD miesięcznie za użytkownika Jotform Formularze zintegrowane z płatnościami dla małych firm i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą Wsparcie bram płatniczych, wielojęzyczne formularze, automatyzacja i ponad 10 000 szablonów Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 39 USD miesięcznie za użytkownika Zoho Survey Tworzenie formularzy w ekosystemie Zoho dla użytkowników Zoho Ochrona SSL, konfigurowalne raporty, integracja z Arkuszami Google i gotowe szablony Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 9 USD miesięcznie Formularze Microsoft Tworzenie formularzy w ekosystemie Microsoft Office 365 dla użytkowników Microsoft i dużych przedsiębiorstw Wielojęzyczne wsparcie, współpraca w czasie rzeczywistym, automatyczne wykresy i płynna integracja z Office 365 Free Formstack Zautomatyzowane formularze zgodne z HIPAA dla dużych firm i agencji Kreator bez kodowania, dynamiczne pola, podpisy elektroniczne i zgodność z RODO/HIPAA Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 99 USD miesięcznie Wufoo Formularze do raportowania i analizy dla małych firm i agencji Szyfrowanie SSL, automatycznie aktualizowane pulpity, limity odpowiedzi i integracja aplikacji Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 22 USD miesięcznie

10 najlepszych alternatyw dla Alchemer

Przyjrzyjmy się teraz najlepszym alternatywom dla Alchemer, które mogą skutecznie zaspokoić potrzeby Twojej firmy w zakresie raportowania ankiet i opinii klientów.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do kompleksowego zarządzania cyklem pracy i danymi)

Projektuj formularze z zaawansowanymi funkcjami, takimi jak logika warunkowa, korzystając z widoku formularza ClickUp

Jako kompleksowa aplikacja do pracy i potężne oprogramowanie do zarządzania pracą, ClickUp upraszcza gromadzenie danych i usprawnia cykle pracy.

Najbardziej skuteczna funkcja? Widok formularza ClickUp. Wbudowany generator formularzy pozwala efektywnie wykorzystać ankiety w każdej sytuacji, niezależnie od tego, czy zbierasz opinie pracowników, przeprowadzasz badania rynku, czy gromadzisz informacje o klientach.

Od kolorów po czcionki i zabezpieczenia formularzy — każdy szczegół można dostosować, aby odzwierciedlał osobowość marki i był dostosowany do grupy docelowej.

Formularze obsługują również logikę warunkową, co oznacza, że mogą dostosowywać widoczność pytań w oparciu o indywidualne odpowiedzi. Dodaje to poziom zaawansowania, który sprawia, że tworzenie formularzy jest łatwe, nawet w przypadku bardziej złożonych potrzeb.

Formularze ClickUp umożliwiają marketerom pozyskiwanie potencjalnych klientów, badaczom tworzenie ankiet, firmom usprawnianie procesu przyjmowania zgłoszeń, a zespołom programistów organizowanie raportów o błędach — wszystko w jednym elastycznym narzędziu.

Można je nawet wykorzystać do automatyzacji cyklu pracy.

Zautomatyzuj zadania od analizy danych z formularzy po wysyłanie powiadomień dzięki automatyzacji ClickUp

Ponad 100 gotowych automatyzacji w ClickUp Automations pozwala zaoszczędzić cenny czas. Każdy przesłany formularz może tworzyć zadania, przypisywać właścicieli, śledzić opinie i uruchamiać działania następcze, oszczędzając czas i ograniczając pracę ręczną.

Aby pójść o krok dalej, ClickUp Brain rozszerza te możliwości o aktualizacje i analizy oparte na sztucznej inteligencji, zapewniając wydajne zarządzanie zadaniami.

Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji firmy Brain umożliwiają użytkownikom tworzenie dostosowanych ankiet badawczych oraz analizowanie odpowiedzi w celu odkrycia kluczowych trendów, wzorców i preferencji klientów.

Natychmiast analizuj przesłane formularze i uzyskaj wgląd w dane dzięki sztucznej inteligencji ClickUp Brain

Możesz go używać do szybkiego generowania odpowiednich pytań ankietowych, łatwego gromadzenia danych i przekształcania odpowiedzi w praktyczne informacje. Wykorzystaj te informacje do kształtowania swojego produktu, kierowania marketingiem i wsparcia bardziej inteligentnych decyzji biznesowych.

Chcesz pracować z ChatGPT lub Claude? Wybierz jeden z dużych modeli językowych (LLM) w ClickUp i ogranicz czas oraz uwagę poświęcaną na przełączanie się między kontekstami.

📮 ClickUp Insight: Tylko 12% respondentów naszej ankiety korzysta z funkcji AI wbudowanych w pakiety zwiększające wydajność. Tak niskie wskaźniki sugerują, że obecne implementacje mogą nie zapewniać płynnej integracji kontekstowej, która skłoniłaby użytkowników do przejścia z preferowanych samodzielnych platform konwersacyjnych. Czy AI może na przykład wykonać cykl pracy automatyzacji na podstawie podpowiedzi użytkownika w postaci zwykłego tekstu? ClickUp Brain może! AI jest głęboko zintegrowana z każdym aspektem ClickUp, w tym między innymi z podsumowywaniem wątków czatu, tworzeniem szkiców lub dopracowywaniem tekstu, pobieraniem informacji z obszaru roboczego, generowaniem obrazów i nie tylko! ✨ Dołącz do 40% klientów ClickUp, którzy zastąpili ponad 3 aplikacje naszą aplikacją do pracy, która ma wszystko!

Platforma oferuje zaawansowane funkcje analityczne, konfigurowalne szablony i pomocne agenty AI, które pomogą Ci w pełni wykorzystać ankiety online. Mogą one pomóc w analizie konkurencji, wykrywaniu trendów, wykorzystaniu opinii użytkowników do zrozumienia odbiorców oraz wizualizacji danych ankietowych.

Podsumowując, sprawia to, że badania rynku są szybsze, inteligentniejsze i znacznie bardziej efektywne — niezależnie od wielkości firmy.

Wizualizuj postępy, monitoruj wydajność i podejmuj decyzje oparte na danych dzięki pulpitom ClickUp

Wprowadź informacje z ankiet do pulpitów ClickUp, aby łatwo je wizualizować, śledzić zmiany i prognozować wyniki.

Najlepsze funkcje ClickUp

Zbieraj odpowiedzi z formularzy i wykorzystaj je dzięki zadaniom ClickUp

Zautomatyzuj rutynowe zadania, takie jak przypisywanie zadań, zmiana statusów i publikowanie komentarzy

Korzystaj z szablonów formularzy opinii , aby szybko tworzyć formularze opinii, formularze zapytań i ankiety

Analizuj przesłane dane bezpośrednio w pulpitach ClickUp, aby uzyskać wgląd w dane w czasie rzeczywistym

Zintegruj formularze z aplikacjami innych firm, takimi jak Arkusze Google, Slack i Zapier, korzystając z integracji ClickUp

Połącz ClickUp z ponad 1000 aplikacji (w tym narzędziami do obsługi e-maili/SMS-ów), aby zautomatyzować cykle pracy wyzwalane odpowiedziami z ankiet

Limity ClickUp

Nowi użytkownicy mogą napotkać niewielkie trudności związane z nauką obsługi

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4430 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Recenzja TrustRadius mówi:

Nasze zespoły wykorzystały formularze i szablony do standaryzacji niektórych cykli pracy. Wykorzystaliśmy również wbudowaną automatyzację, aby ułatwić niektóre cykle pracy, zwłaszcza tam, gdzie pola niestandardowe przechwytują informacje, które mogą pomóc w określeniu, komu należy przydzielić zadanie. Wreszcie, wykorzystaliśmy również integrację poczty e-mail i funkcje API do automatycznego generowania zadań, gdy niektóre platformy ostrzegają lub pokazują możliwe problemy z wydajnością.

Nasze zespoły wykorzystały formularze i szablony do standaryzacji niektórych cykli pracy. Wykorzystaliśmy również wbudowaną automatyzację, aby ułatwić niektóre cykle pracy, zwłaszcza tam, gdzie niestandardowe pola przechwytują informacje, które mogą pomóc w określeniu, komu należy przydzielić zadanie. Wreszcie, wykorzystaliśmy również integrację poczty e-mail i funkcje API do automatycznego generowania zadań, gdy niektóre platformy ostrzegają lub pokazują możliwe problemy z wydajnością.

2. Typeform (najlepszy do tworzenia interaktywnych formularzy i ankiet w formie rozmowy)

za pośrednictwem Typeform

Szukasz bardziej konwersacyjnego podejścia do ankiet? Unikalny, przyjazny dla użytkownika projekt Typeform zamienia tradycyjne formularze, ankiety i quizy w interaktywne doświadczenia.

Skupienie się na jednym pytaniu sprawia, że ankiety nie są już przykrym obowiązkiem, a raczej rozmową, co zwiększa wskaźnik odpowiedzi. Dzięki Typeform uzyskasz również dogłębny wgląd w zachowania klientów, decyzje zakupowe i nastroje dzięki analizom opartym na sztucznej inteligencji AI.

W przeciwieństwie do Alchemer, który może być skomplikowany, Typeform wyróżnia się prostotą, płynną integracją i eleganckimi szablonami.

Najlepsze funkcje Typeform

Dostosuj formularze za pomocą kolorów, czcionek, obrazów, plików GIF i wideo, aby stworzyć doświadczenie zgodne z wizerunkiem marki

Przedstawiaj pytania pojedynczo, tworząc bardziej naturalną i angażującą rozmowę

Łatwo osadzaj formularze na swojej stronie internetowej, aby zwiększyć widoczność

Zadawaj dynamiczne pytania uzupełniające, aby uzyskać głębszy wgląd w odpowiedzi na podstawie wcześniejszych odpowiedzi

Uzyskaj możliwość stosowania własnej etykiety w planach wyższych poziomów

Ograniczenia Typeform

Funkcje AI są dostępne tylko w planach Enterprise

Ceny są wysokie dla małych firm lub przedsiębiorców indywidualnych

Ceny Typeform

Podstawowy pakiet Core : 29 USD/miesiąc za użytkownika

Core Plus : 59 USD/miesiąc dla 3 użytkowników

Core Business : 99 USD/miesiąc za 5 użytkowników

Core Enterprise: Niestandardowe ceny

Growth Essentials : 199 USD/miesiąc za 3 licencje

Growth Pro : 349 USD/miesiąc za 5 licencji

Wzrost niestandardowy: niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Typeform

G2: 4,5/5 (ponad 800 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 900 recenzji)

Co mówią o Typeform prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

Największą zaletą Typeform jest łatwość tworzenia złożonych formularzy, które można dostosować do potrzeb osoby wypełniającej. Znacznie zmniejszyło to liczbę spamerskich przesłanych formularzy na mojej stronie internetowej i zwiększyło liczbę ogólnych zapytań. Strona wyników jest również przydatna do szybkiego gromadzenia statystyk dotyczących klientów. Czuję, że dopiero zaczynam odkrywać możliwości Typeform.

Największą zaletą Typeform jest łatwość tworzenia złożonych formularzy, które można dostosować do potrzeb osoby wypełniającej. Znacznie zmniejszyło to liczbę spamerskich zgłoszeń na mojej stronie internetowej i zwiększyło liczbę ogólnych zapytań. Strona wyników jest również przydatna do bardzo szybkiego gromadzenia statystyk dotyczących klientów. Czuję, że dopiero zaczynam odkrywać możliwości Typeform.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Podczas projektowania formularzy należy nadać priorytet urządzeniom mobilnym, tworząc je najpierw na małe ekrany, a nie tylko dostosowując je później i licząc, że będą działać

3. Qualtrics (najlepszy do zarządzania doświadczeniami klientów [CXM] i badań rynkowych)

za pośrednictwem Qualtrics

Jeśli jesteś badaczem rynku lub pracujesz nad poprawą jakości obsługi klienta, Qualtrics pomoże Ci zaprojektować odpowiednie ankiety. Oferuje zaawansowaną inteligencję predykcyjną i analitykę, opartą na własnym silniku iQ™.

Qualtrics wyróżnia się spośród alternatyw dla Alchemer dzięki automatycznym rekomendacjom, które kierują informacje zwrotne do odpowiednich zespołów, ułatwiając szybkie reagowanie na opinie klientów. Możesz podejmować ukierunkowane kroki w oparciu o informacje zwrotne, co pomaga zmaksymalizować wpływ Twoich działań.

Najlepsze funkcje Qualtrics

Korzystaj z funkcji AI i uczenia maszynowego w Stats iQ do złożonych analiz oraz Text iQ do analizy opinii

Zintegruj z Google Analytics, aby korzystać z formularzy i ankiet online

Projektuj ankiety za pomocą intuicyjnych narzędzi i uzyskaj praktyczne informacje dzięki zaawansowanym funkcjom raportowania

Wykorzystaj gotowe szablony ankiet, aby zebrać cenne opinie klientów

Ograniczenia Qualtrics

Ograniczone samouczki online i materiały pomocnicze w porównaniu z innymi alternatywami dla Alchemer

Ceny Qualtrics

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Qualtrics

G2: 4,3/5 (ponad 700 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 70 recenzji)

🧠 Ciekawostka: Ludzie zazwyczaj udzielają bardziej przemyślanych odpowiedzi w ankietach, gdy wierzą, że ich odpowiedzi mogą doprowadzić do zmian. Dlatego wiele narzędzi oferuje zachęty lub gamifikację procesu!

4. Formularze Google (najlepsze do tworzenia prostych formularzy w ekosystemie Google)

za pośrednictwem formularzy Google

Jeśli Twój zespół jest już uzależniony od Gmaila, Google Apps lub Google Drive, Google Forms to oczywisty wybór. Jest bardzo łatwy w użyciu i stanowi doskonały punkt wyjścia dla każdego, kto chce tworzyć ankiety, kwestionariusze lub formularze.

Możesz spersonalizować formularze, używając kolorów, czcionek i obrazów swojej firmy. Ponadto obsługuje logikę warunkową, która pozwala dostosować formularz na podstawie odpowiedzi.

Najlepsze funkcje Google Forms

Twórz nieograniczoną liczbę formularzy i zbieraj nieograniczoną liczbę odpowiedzi

Wybierz jeden z wielu gotowych szablonów formularzy opinii, wniosków itp.

Automatycznie generuj wykresy i diagramy do analizy danych w czasie rzeczywistym

Zintegruj z narzędziami Google Workspace, takimi jak Arkusze Google i Google Analytics

Limity formularzy Google

Ograniczona integracja z usługami innych firm

Ceny formularzy Google

Free z kontem Google

Oceny i recenzje Google Formularze

G2: 4,6/5 (ponad 42 800 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 11 000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Google Formularzach?

Recenzja G2 mówi:

Łatwość obsługi i to, że wszystko, czego potrzebujesz do prowadzenia małej firmy, znajduje się w jednej przestrzeni. Podoba mi się również to, że wszystko jest objęte jedną niewielką opłatą, co sprawia, że rozwiązanie jest bardzo skalowalne.

Łatwość obsługi i to, że wszystko, czego potrzebujesz do prowadzenia małej firmy, znajduje się w jednej przestrzeni. Podoba mi się również to, że wszystko jest objęte jedną niewielką opłatą, co sprawia, że rozwiązanie jest bardzo skalowalne.

5. SurveyMonkey (najlepsze rozwiązanie do ankiet i formularzy opartych na sztucznej inteligencji)

za pośrednictwem SurveyMonkey

SurveyMonkey oferuje solidny zestaw narzędzi, które pomogą Ci zadawać lepsze pytania i zbierać odpowiedzi, które dostarczą Ci wartościowych informacji. Działa dobrze w szerokim zakresie zastosowań — niezależnie od tego, czy mierzysz satysfakcję klientów, zbierasz opinie pracowników, czy też poszukujesz nowych możliwości rynkowych.

Dzięki ponad 2,4 milionom prognoz opartych na sztucznej inteligencji generowanych każdego dnia platforma oferuje inteligentne rekomendacje, które pomogą udoskonalić ankiety.

W przeciwieństwie do Alchemer, SurveyMonkey oferuje bezpośredni dostęp do wbudowanego globalnego panelu ponad 335 milionów osób. Dzięki temu możesz poprosić o opinie docelowych odbiorców bez konieczności samodzielnego pozyskiwania respondentów — już od 1 USD za każdą zakończoną odpowiedź.

Najlepsze funkcje SurveyMonkey

Skorzystaj z szablonów SurveyMonkey , aby szybko rozpocząć pracę

Zwiększ dokładność dzięki warunkowemu rozgałęzianiu i logice pomijania

Osadzaj ankiety w wiadomościach e-mail, aby zwiększyć wskaźniki odpowiedzi

Wykorzystaj WordCloud i analizę nastrojów do analizy danych

Eksportuj wyniki w formatach takich jak CSV, XLS, PDF, PPT i SPS

Limity SurveyMonkey

Limit ankiet na żywo do dziesięciu pytań, w tym tekstu i obrazów, ponieważ ankiety zawierające więcej elementów mogą podlegać ograniczeniom edycji i nie można ich kopiować

Zaawansowane funkcje i szczegółowe analizy wymagają planów wyższego poziomu

Ceny SurveyMonkey

Podstawowy: Free

Indywidualny abonament miesięczny: 99 USD/miesiąc

Indywidualna korzyść roczna: 39 USD/miesiąc

Indywidualna roczna subskrypcja Premier: 139 USD/miesiąc

Team Advantage : 30 USD miesięcznie za użytkownika

Team Premier : 92 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje SurveyMonkey

G2: 4,4/5 (ponad 23 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 10 300 recenzji)

📖 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy dla SurveyMonkey

🧠 Ciekawostka: SurveyMonkey pojawiło się w jednym z odcinków serialu „The Office”, gdzie Jim Halpert używa go do przeprowadzenia ankiety „Dundie Awards” wśród swoich współpracowników.

6. Jotform (najlepszy do tworzenia formularzy zintegrowanych z płatnościami)

za pośrednictwem Jotform

Jeśli szukasz alternatyw dla Alchemer, warto zapoznać się z Jotform.

Podczas gdy Alchemer jest przeznaczony raczej dla zaawansowanych użytkowników, Jotform sprawia, że tworzenie nawet złożonych formularzy jest proste dzięki intuicyjnemu kreatorowi typu „przeciągnij i upuść” oraz ponad 10 000 gotowych szablonów. Nie są wymagane żadne specjalistyczne umiejętności — już samo to wyróżnia go spośród wielu innych narzędzi do tworzenia formularzy.

Możesz zautomatyzować cykle pracy, dodać logikę warunkową, zapewnić wsparcie dla wielu języków i śledzić indywidualne odpowiedzi dzięki szczegółowym analizom. Zyskaj elastyczność i wgląd bez typowych utrudnień.

Najlepsze funkcje Jotform

Wybierz spośród ponad 100 motywów, aby spersonalizować formularze płatności, ankiety i nie tylko

Zautomatyzuj zadania, takie jak generowanie faktur, raportów, przypomnień e-mailowych i automatycznych odpowiedzi

Akceptuj płatności za pośrednictwem 32 bram płatniczych, ACH, kart kredytowych/debetowych i e-czeków

Zbieraj podpisy za pomocą DocuSign

Przekładaj formularze na ponad 130 języków, aby dotrzeć do klientów na całym świecie

Ograniczenia Jotform

Wersja bezpłatna oferuje ograniczoną liczbę formularzy

Ceny Jotform

Pakiet startowy: Free (5 formularzy)

Brąz : 39 USD/miesiąc na użytkownika (25 formularzy)

Silver : 49 USD/miesiąc na użytkownika (50 formularzy)

Gold: 129 USD/miesiąc na użytkownika (100 formularzy)

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Jotform

G2: 4,7/5 (ponad 3600 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2500 recenzji)

📖 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy dla Jotform, które warto wypróbować

7. Zoho Survey (najlepszy do tworzenia formularzy w ekosystemie Zoho)

za pośrednictwem Zoho Survey

Zoho Survey sprawia, że tworzenie ankiet i zarządzanie nimi jest niezwykle proste, zwłaszcza jeśli nie masz doświadczenia w korzystaniu z narzędzi do ankiet. Funkcja przeciągania i upuszczania pozwala szybko tworzyć kwestionariusze, a łatwy w obsłudze interfejs jest idealny dla mniejszych organizacji lub zespołów, które nie dysponują specjalistyczną wiedzą techniczną.

Dużą zaletą jest możliwość dostosowania. Możesz zmienić wszystko, od motywu ankiety po logo marki, a nawet dostosować kolory nagłówka i przycisków nawigacyjnych, aby pasowały do Twojej marki.

Ponadto funkcje logiczne pozwalają personalizować odpowiedzi, dzięki czemu można przypisać różne strony docelowe w zależności od odpowiedzi udzielonych na pytania.

Najlepsze funkcje Zoho Survey

Zabezpiecz swoje ankiety i zapewnij im prywatność dzięki ochronie SSL

Analizuj dane ankietowe za pomocą Arkuszy Google, aby uzyskać głębszy wgląd w dane

Dostosuj raporty, aby wizualizować trendy odpowiedzi i podejmować świadome decyzje

Uzyskaj dostęp do ponad 200 gotowych szablonów z ponad 25 typami pytań

Limity Zoho Survey

Najlepiej nadaje się dla użytkowników Zoho One, z ograniczoną integracją CRM

Ceny Zoho Survey

Free

Podstawowy: 9 USD/miesiąc

Plus : 35 USD/miesiąc

Pro : 49 USD/miesiąc

Enterprise: 109 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Zoho Survey

G2: 4,4/5 (ponad 900 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 400 recenzji)

Co mówią o Zoho Survey prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Łatwe w użyciu i tworzeniu własnych ankiet do użytku korporacyjnego, a nawet osobistego. Obsługa klienta jest fantastyczna.

Łatwe w użyciu i tworzeniu własnych ankiet do użytku korporacyjnego, a nawet osobistego. Obsługa klienta jest fantastyczna.

8. Microsoft Forms (najlepszy do tworzenia formularzy zintegrowanych z Office 365)

za pośrednictwem Microsoft Forms

Przejrzysty, prosty i zaskakująco wydajny Microsoft Forms pozwala wykonać zadanie bez zbędnego bałaganu. Obejmuje wszystkie niezbędne funkcje — tworzenie formularzy, szablony, dostosowywanie i śledzenie odpowiedzi — a wszystko to z poziomu prostego pulpitu.

To, co wyróżnia tę usługę, to wbudowane wielojęzyczne wsparcie, które pomaga nawiązać kontakt z szerszą i bardziej zróżnicowaną grupą odbiorców.

Nauczyciele szczególnie korzystają z funkcji takich jak quizy i śledzenie zadań, a dodatkową zaletą jest możliwość eksportowania odpowiedzi bezpośrednio do programu Excel. Ponadto inteligentne sugestie AI pomagają tworzyć lepsze ankiety, niezależnie od tego, czy zbierasz opinie pracowników, czy zarządzasz wkładem zespołu.

Najlepsze funkcje Microsoft Forms

Współpracuj w czasie rzeczywistym z członkami zespołu

Wybierz spośród wielu rodzajów pytań, takich jak ankiety i quizy

Wizualizuj odpowiedzi za pomocą automatycznych wykresów i diagramów

Zintegruj się płynnie z narzędziami Microsoft 365, takimi jak Excel i OneNote

Ograniczenia formularzy Microsoft

Brakuje niektórych zaawansowanych funkcji

Nie obsługuje bezpośredniego pobierania płatności

Ceny formularzy Microsoft

Free

Oceny i recenzje Microsoft Forms

G2: 4,4/5 (ponad 350 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 250 recenzji)

📖 Przeczytaj również: Najlepsze narzędzia do tworzenia formularzy AI

9. Formstack (najlepszy do tworzenia automatycznych formularzy zgodnych z HIPAA)

za pośrednictwem Formstack

Oprócz tworzenia formularzy za pomocą opartych na sztucznej inteligencji, niewymagających kodowania kreatorów, Formstack jest platformą zwiększającą wydajność wykorzystywaną w takich branżach, jak opieka zdrowotna, finanse i prawo. W przeciwieństwie do niektórych innych alternatyw dla Alchemer, obsługuje dynamiczne pola, zawartość warunkową i podpisy elektroniczne oraz jest zgodny z normami GDPR, HIPAA i SOC 2.

Platforma twierdzi, że pozwala zaoszczędzić 17 godzin tygodniowo dzięki połączeniu z systemami CRM, ERP i innymi narzędziami, zmniejszając tym samym ilość zadań wykonywanych ręcznie. Przekształca dane w analizy, generuje dokumenty oparte na sztucznej inteligencji, umożliwia podpisy elektroniczne i śledzi wydajność formularzy.

Najlepsze funkcje Formstack

Importuj formularze z innych platform za pomocą narzędzia Form Importer

Blokuj spam za pomocą niewidocznego reCAPTCHA

Szybko twórz wiele formularzy za pomocą kreatora formularzy AI

Uzyskaj dostęp do analiz w czasie rzeczywistym, aby uzyskać cenne informacje

Limity Formstack

Interfejs użytkownika może czasami wydawać się nieprawidłowy i mylący

Ceny Formstack

Formularze: 99 USD/miesiąc za użytkownika kreatora (rozliczane rocznie)

Pakiet : 299 USD/miesiąc za 3 użytkowników kreatora (rozliczane rocznie)

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Formstack

G2: 4,3/5 (ponad 450 recenzji)

Capterra: 4/5 (ponad 100 recenzji)

Co mówią o Formstack prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Formstack for Salesforce oferuje niezwykle płynną integrację, która sprawia, że generowanie dokumentów i przesyłanie formularzy jest dziecinnie proste. Natywna obsługa zapewnia przepływ danych bezpośrednio z Salesforce, eliminując ręczne wprowadzanie danych i ograniczając liczbę błędów. Elastyczność w automatyzacji cykli pracy w połączeniu z rozbudowanymi opcjami dostosowywania pozwala na płynny i wydajny przebieg procesów. Zespół wsparcia jest również responsywny i pomocny w razie potrzeby.

Formstack for Salesforce oferuje niezwykle płynną integrację, która sprawia, że generowanie dokumentów i przesyłanie formularzy jest dziecinnie proste. Natywna obsługa zapewnia bezpośredni przepływ danych z Salesforce, eliminując ręczne wprowadzanie danych i ograniczając błędy. Elastyczność w automatyzacji cyklu pracy w połączeniu z rozbudowanymi opcjami dostosowywania pozwala na płynny i wydajny proces. Zespół wsparcia jest również responsywny i pomocny w razie potrzeby.

10. Wufoo (najlepszy do raportowania formularzy i analiz)

za pośrednictwem Wufoo

Tworzenie formularzy nie powinno być uciążliwym obowiązkiem, a Wufoo jest tego dowodem. Dzięki prostemu kreatorowi typu „przeciągnij i upuść” oraz elastycznemu projektantowi motywów możesz dostosować styl każdego formularza do swojej marki — logo, kolory, czcionki, wszystko.

Dla tych, którzy potrzebują czegoś więcej niż tylko opinii, oferuje również wsparcie w zakresie pobierania płatności dzięki integracji z głównymi dostawcami, co czyni go solidnym wyborem dla sklepów internetowych, opłat za wydarzenia lub darowizn. Jest prosty, konfigurowalny i stworzony z myślą o szybkim działaniu.

Najlepsze funkcje Wufoo

Chroń dane dzięki 256-bitowemu szyfrowaniu SSL

Twórz dostosowane raporty z automatycznie aktualizowanymi pulpitami i wbudowanymi narzędziami analitycznymi

Ustaw limity formularzy dla ograniczeń odpowiedzi lub terminów

Zintegruj z ponad 2300 aplikacjami, w tym PayPal

Limity Wufoo

Opcje widżetów są ograniczone w porównaniu z konkurencją

Plan Free jest bardzo ograniczony

Nie obsługuje formularzy offline

Ceny Wufoo

Free

Pakiet startowy: 22 USD/miesiąc

Profesjonalny: 45 USD/miesiąc

Zaawansowane: 113 USD/miesiąc

Ultimate: 286 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Qualtrics

G2: 4,2/5 (ponad 290 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 200 recenzji)

Szybkie tworzenie formularzy i usprawnione zarządzanie danymi dzięki ClickUp!

Twoje ankiety są tak dobre, jak dane i wgląd, które generują. Jeśli szukasz alternatyw dla Alchemer, które oferują więcej niż tylko tworzenie ankiet i pomagają w podejmowaniu działań na podstawie otrzymanych opinii, ClickUp jest idealnym rozwiązaniem.

Łączy w sobie możliwości tworzenia ankiet z solidnym zarządzaniem zadaniami, dzięki czemu można automatycznie przekształcać odpowiedzi z ankiet w zadania do wykonania. Niezależnie od tego, czy automatyzujesz cykle pracy, organizujesz informacje zwrotne, czy śledzisz postępy, ClickUp przechowuje wszystko w jednym miejscu, zapewniając maksymalną wydajność.

Koniec z przeskakiwaniem między platformami i gubieniem ważnych szczegółów — teraz masz usprawnione procesy i wgląd w dane w czasie rzeczywistym.

Chcesz sprawdzić, jak to działa? Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zamień wyniki ankiet w konkretne działania!