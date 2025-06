Darmowe szablony 90-dniowych ocen do oceny wydajności pracowników

Brak zaangażowania i odejścia pracowników mogą kosztować średniej wielkości firmę z indeksu S&P 500 od 228 do 355 milionów dolarów rocznie w postaci utraconej wydajności.

To oszałamiająca liczba — i wyraźny znak, że monitorowanie wydajności pracowników i zapewnienie im wsparcia w odpowiednim czasie są kluczem do utrzymania pracowników i rentowności.

Jednak samo śledzenie godzin pracy nie wystarczy. Nie powie Ci, czy pracownicy nadają priorytet właściwym zadaniom ani czy ich wysiłki są zgodne z celami zespołu. Zamiast skupiać się na „przepracowanym czasie”, czas przejść do rzeczywistych wyników.

W tym miejscu przydają się szablony ocen wydajności. Pomogą Ci skutecznie śledzić postępy poszczególnych pracowników. Oto 10 najlepszych szablonów ocen 90-dniowych — każdy z nich został zaprojektowany tak, aby uchwycić kluczowe elementy wydajności pracowników.

🧠 Ciekawostka: Efekt strusia to błąd poznawczy, w wyniku którego ludzie często unikają negatywnych informacji, w tym konstruktywnych opinii, które mogłyby pomóc im monitorować postępy w realizacji celów.

10 darmowych szablonów 90-dniowych ocen

Zawsze możesz samodzielnie zaprojektować szablony do przeglądu 90-dniowego. Jest to jednak czasochłonny proces, który dość szybko staje się męczący. Po co męczyć się, skoro możesz uzyskać dostęp do tych szablonów za darmo dzięki aplikacji do pracy, która ma wszystko — ClickUp?

Oto, co Nidhi Rajput, BDM w CedCommerce, ma do powiedzenia na temat korzystania z ClickUp:

Jako kierownik zespołu musisz monitorować pracę wykonywaną przez innych, a ClickUp ułatwia zarządzanie zadaniami, obciążeniem pracą itp. Pomógł mi również w prezentowaniu wyników zespołu, a także indywidualnych wyników członków.

1. Szablon planu 30-60-90 dni ClickUp

Pobierz darmowy szablon Śledź postępy nowych pracowników za pomocą szablonu planu 30-60-90 dni ClickUp

Powitałeś nową grupę pracowników? A może ktoś z Twojego zespołu otrzymał awans? Nie czekaj na coroczne oceny, aby sprawdzić, jak radzą sobie w nowej roli.

Szablon planu 30-60-90 dni ClickUp dzieli proces wdrażania i oceny na jasne punkty kontrolne. Nowi członkowie zespołu mogą traktować je jako kamienie milowe, śledzić swoje zadania i dokładnie zrozumieć, co muszą zrobić, aby osiągnąć cele.

Możesz oceniać postępy pracowników co trzydzieści dni, identyfikować potrzeby szkoleniowe i oferować wsparcie, aby pomóc im w przejściu na nowe stanowisko.

Użyj tego szablonu, aby:

Ustal indywidualne cele, zadania i cele biznesowe, dodawaj notatki i śledź elementy wymagające działania od pierwszego dnia

Twórz niestandardowe statusy zadań , takie jak „Zakończone”, „W trakcie”, „Do zrobienia” i „Oczekiwanie na klienta”, aby monitorować wydajność

Używaj niestandardowych atrybutów, takich jak „Osoba odpowiedzialna” i „Etap wdrożenia”, aby zapewnić odpowiedzialność za każde zadanie

Ustal terminy wykonania każdego zadania i stwórz uporządkowaną oś czasu rozwoju pracownika

Współpracuj z interesariuszami i omawiaj postępy w widoku czatu

Stwórz plan na 30, 60 i 90 dni i monitoruj nadchodzące kamienie milowe w widoku kalendarza

Twórz listy zadań związanych z procesem wdrażania nowych pracowników i śledź postępy dzięki widokowi tablicy wdrażania nowych pracowników

Idealne dla: kierowników działu kadr i kierowników zespołów wdrażających nowych członków zespołu.

2. Szablon dokumentu ClickUp dotyczącego wdrażania nowych pracowników

Pobierz darmowy szablon Określ rolę, obowiązki i zadania nowych pracowników za pomocą szablonu dokumentu ClickUp dotyczącego wdrażania nowych pracowników

Nowi pracownicy potrzebują czasu, aby oswoić się z obowiązkami i nawiązać dobre relacje z kolegami z zespołu. Aby zapewnić im powodzenie, spraw, aby przejście to przebiegło jak najsprawniej, korzystając z szablonu dokumentu ClickUp dotyczącego wdrażania nowych pracowników.

Szablon ten można wykorzystać do:

Określ szczegółowy zakres obowiązków wraz z misją, wizją i wartościami firmy

Dodaj kluczowe obowiązki związane z pozycją

Sporządź listę celów zadań i dodaj materiały szkoleniowe oraz inne zasoby

Stwórz listę kontrolną celów związanych z wdrożeniem nowych pracowników i określ zadania zaplanowane na każdy tydzień procesu wdrożeniowego

Zapewnij całemu zespołowi jasność co do celów związanych z wdrożeniem, aby mogli zapewnić niezbędne wsparcie nowym członkom zespołu

Idealne dla: Pomoc nowym pracownikom w płynnym wdrożeniu się w rolę.

📚 Przeczytaj również: Darmowe szablony do ustalania celów i śledzenia postępów dla programu Excel i ClickUp

3. Szablon formularza opinii pracownika ClickUp

Pobierz darmowy szablon Szybko zbieraj opinie pracowników dzięki szablonowi formularza opinii pracowników ClickUp

Daj swoim pracownikom poczucie przynależności dzięki szablonowi formularza opinii pracowników ClickUp.

Ta sprytna alternatywa dla narzędzi do zbierania opinii pracowników pozwala gromadzić informacje zwrotne od pracowników i wykorzystywać je do tworzenia bardziej sprzyjającego i wydajnego środowiska pracy.

Ten szablon formularza opinii możesz wykorzystać do:

Szybko zbieraj opinie od pracowników za pomocą ocen

Śledź nastroje pracowników w czasie, aby zidentyfikować osoby zagrożone odejściem z firmy

Uzyskaj dostęp do trybów widoku, takich jak widok listy wszystkich respondentów, widok listy odpowiedzi, widok tabeli ankiety opinii pracowników i widok tablicy

Oznacz interesariuszy i dodaj komentarze

Idealne dla: Budowania kultury firmy zorientowanej na pracowników.

📚 Przeczytaj również: Najlepsze oprogramowanie do monitorowania pracowników

4. Szablon oceny wyników ClickUp

Pobierz darmowy szablon Stwórz prostą tabelę oceny pracowników za pomocą szablonu oceny wyników ClickUp

63% osób odchodzi z pracy z powodu niskiej jakości informacji zwrotnych. 17% wskazuje nawet niewystarczającą informację zwrotną jako główny powód poszukiwania innej roli. Chcesz zatrzymać najlepszych pracowników? Regularnie udzielaj konstruktywnych informacji zwrotnych.

Szablon oceny wyników ClickUp ułatwi Ci ten proces dzięki dostosowywalnemu dokumentowi.

Możesz ich używać do:

Pozwól pracownikom na dodanie swoich uwag po samoocenie

Zachęcaj pracowników do proszenia o informacje zwrotne

Poproś współpracowników o opinie na temat wyników swoich kolegów

Sporządź listę mocnych stron i osiągnięć pracowników, aby promować kulturę uznania i doceniania

Dodaj zasoby, takie jak wskazówki dotyczące oceny wyników dla pracowników i menedżerów, aby zapewnić prawidłową ocenę wyników

Twórz pola niestandardowe dostosowane do wszelkich unikalnych kryteriów oceny, które możesz mieć

Idealne do: Organizowanych ocen wyników pracy i zachęcania do przejrzystej wymiany opinii.

👀 Czy wiesz, że... Nawet przy rzadkich informacjach zwrotnych od przełożonych pracownicy, którzy co najmniej raz w miesiącu otrzymują uznanie od współpracowników, są o 38% bardziej produktywni w pracy niż ci, którzy rzadko otrzymują takie uznanie od którejkolwiek z tych grup.

5. Kompleksowy szablon oceny wyników ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zaplanuj przeglądy jako zadania z terminami i paskami postępu dzięki szablonowi kompleksowego przeglądu wydajności ClickUp

Kompleksowy szablon oceny wyników ClickUp pozwala monitorować postępy pracowników poprzez samooceny i oceny menedżerów. Możesz dostosować widoki za pomocą opcji takich jak Lista i Tablica oraz współpracować z menedżerami w celu monitorowania wyników pracowników.

📮ClickUp Insight: Zespoły o niskiej wydajności są 4 razy bardziej narażone na korzystanie z ponad 15 narzędzi, podczas gdy zespoły o wysokiej wydajności utrzymują efektywność, ograniczając swój zestaw narzędzi do 9 lub mniej platform. A co z korzystaniem z jednej platformy? Jako aplikacja do wszystkiego w pracy, ClickUp łączy zadania, projekty, dokumenty, wiki, czat i połączenia w jednej platformie, uzupełnione o cykle pracy oparte na sztucznej inteligencji. Chcesz pracować mądrzej? ClickUp sprawdza się w każdym zespole, zapewnia widoczność pracy i pozwala skupić się na tym, co najważniejsze, podczas gdy AI zajmuje się resztą.

Możesz ich używać do:

Zamień śledzenie i przekazywanie informacji zwrotnych w zadania

Zapewnij pracownikom możliwość samooceny

Stwórz uporządkowaną pętlę informacji zwrotnej poprzez oceny menedżerów i monitoruj postępy

Prowadź rozmowy na temat wyników pracowników za pomocą komentarzy, notatek i tablic

Idealne do: Prowadzenia wspólnych rozmów dotyczących kariery.

6. Szablon kwartalnej oceny wyników ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wspieraj rozwój pracowników dzięki szablonowi kwartalnej oceny wyników ClickUp

Posiadanie odpowiedniego systemu informacji zwrotnej w regularnych odstępach czasu pozwala skoordynować wysiłki i pomaga pracownikom w doskonaleniu się. Szablon kwartalnej oceny wyników ClickUp ułatwia przeprowadzanie takich ocen dla poszczególnych pracowników co kwartał.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Kategoryzuj i dodawaj atrybuty, aby śledzić cele, OKR i inne wskaźniki KPI wydajności

Wykryj obszary wymagające poprawy w zakresie umiejętności jakościowych, takich jak komunikacja i rozwiązywanie problemów

Wyrażaj uznanie i konstruktywną krytykę w uporządkowany sposób

Idealne do: oceny celów krótkoterminowych, uznania osiągnięć i ustawienia celów SMART na każdy kwartał, aby pracownicy byli zmotywowani i mieli jasno określony kierunek działania.

7. Szablon tygodniowego raportu pracownika ClickUp

Pobierz darmowy szablon Pomóż pracownikom ocenić ich wyniki dzięki szablonowi tygodniowego raportu pracownika ClickUp

Aby Twoje miejsce pracy funkcjonowało jak dobrze naoliwiony silnik, pracownicy muszą samodzielnie oceniać swoją pracę, identyfikować braki i pracować nad słabościami. Szablon cotygodniowego raportu pracownika ClickUp pozwala im rejestrować szczegółowe informacje o swoich wynikach w każdym tygodniu, pomagając im samodzielnie dostrzec obszary, które można poprawić.

Ten szablon możesz wykorzystać do:

Śledź działania, czas poświęcony na każde z nich oraz wszystkie zaangażowane osoby w jednym miejscu

Wskaż typowe wyzwania i zajmuj się nimi co tydzień, aby zapewnić pracownikom warunki do osiągnięcia powodzenia

Zachęcaj do samooceny za pomocą skali ocen w szablonie

Poproś pracowników, aby opisali swoje plany poprawy, abyś mógł na czas zaoferować im odpowiednią pomoc

Idealne do: Wczesnego wykrywania problemów związanych z wydajnością i zwiększania autonomii pracowników poprzez samoocenę.

8. Szablon ClickUp „Start, stop, kontynuuj”

Pobierz darmowy szablon Zoptymalizuj cykle pracy i ustal priorytety zadań dzięki szablonowi ClickUp Start Stop Continue

Jak zapewnić, że pracownicy poświęcają czas na zadania, które przynoszą korzyści firmie? Skorzystaj z szablonu ClickUp „Start, stop, kontynuuj”.

Szablon ten można wykorzystać do:

Wypełnij karteczki samoprzylepne działaniami lub czynnościami zgodnie z kategoriami na wykresie

Dodaj status „Start” dla pilnych i priorytetowych działań

Dodaj status „Stop” dla nieefektywnych i niepotrzebnych działań

Dodaj status „Kontynuuj” dla zatwierdzonych działań i procesów

Uzyskaj wizualną reprezentację postępów

Idealne do: Samooceny i przeglądu organizacyjnego.

9. Szablon raportu wydajności ClickUp

Pobierz darmowy szablon Oszacuj i wizualizuj wydajność oraz koszty dzięki szablonowi raportu wydajności ClickUp

Szablon raportu wydajności ClickUp pozwala analizować wydajność zespołu w każdym projekcie. Intuicyjne wizualizacje ułatwiają pomiar wskaźników wydajności, obliczanie kosztów i analizę trendów.

Szablon ten można wykorzystać do:

Monitoruj postępy i wskaźniki KPI w czasie rzeczywistym

Wprowadź przekroczenia kosztów w trakcie programu/projektu/osi czasu kamienia milowego

Dodaj terminy i opóźnienia

Przewiduj koszty projektów

Określ czas, postępy i budżet za pomocą wizualizacji i wykresów

Idealne do: Wizualizacji wyników projektów w oparciu o czas, wydajność i koszty

📚 Przeczytaj również: Przykłady ocen wyników (zwroty + komentarze)

🧠 Ciekawostka: Rząd Stanów Zjednoczonych zapoczątkował tradycję corocznych ocen pracowników wraz z uchwaleniem ustawy o ocenie wyników pracy (Performance Rating Act) w 1950 roku. Nakazała ona, aby pracownicy federalni otrzymywali jedną z trzech ocen: doskonałą, zadowalającą lub niezadowalającą.

10. Szablon planu działania pracownika ClickUp

Pobierz darmowy szablon Pomóż pracownikom rozwijać się dzięki ukierunkowanym informacjom zwrotnym i inicjatywom dzięki szablonowi planu działania dla pracowników ClickUp

Szablon planu działania dla pracowników ClickUp pozwala stworzyć szczegółową ścieżkę dla pracowników, aby mogli oni zidentyfikować obszary, w których mogą się poprawić. Pomoże Ci to stworzyć indywidualne raporty wydajności za dany okres przeglądu i ustalić plan poprawy dla każdego pracownika.

Szablon ten można wykorzystać do:

Zgłaszaj incydenty i zapewnij odpowiedzialność zarówno pracowników, jak i ich przełożonych

Sporządź listę swoich ustaleń i poprzyj je danymi

Wskaż obszary wymagające poprawy, stwórz plan działania dla każdego z nich i dodaj osie czasu, status oraz notatki dla każdego działania w sekcji „Inicjatywy naprawcze”

Śledź postępy według problemów i ustal kryteria powodzenia jako zaliczenie lub niezaliczenie

Zbieraj cyfrowe podpisy pracowników i osób oceniających

Idealne do: Rozwiązywania problemów związanych z wydajnością i kierowania pracownikami w celu poprawy określonych umiejętności i rozwoju.

⚡Przełomowe rozwiązanie: Oczywiście możesz pobrać każdy szablon osobno, ale rozrzucenie ich po całym systemie nie jest zbyt wydajne. Dlaczego nie uprościć tego procesu? Uzyskaj natychmiastowy dostęp do biblioteki szablonów ClickUp, która zawiera wiele szablonów do oceny wyników pracy, które można dostosować do własnych potrzeb. Edytuj je, organizuj w listy, przypisuj elementy do wykonania jako zadania i śledź postępy — wszystko z jednego, łatwego w obsłudze pulpitu. Koniec z domysłami, tylko usprawnione zarządzanie wydajnością!

Czym są szablony ocen 90-dniowych?

szablony 90-dniowych ocen wydajności to uporządkowane przewodniki, które pomagają menedżerom ocenić postępy pracowników w ciągu pierwszych trzech miesięcy. Te listy kontrolne obejmują kluczowe wskaźniki wydajności, wymagane umiejętności, oceny celów, obszary wymagające poprawy oraz sekcje opinii — wszystko w jednym miejscu.

Dobrze zaprojektowany szablon wypełnia lukę między oczekiwaniami, wydajnością i rozwojem, dając menedżerom jasny widok wyników każdego pracownika. Ułatwia to zapewnienie wsparcia i wskazówek w odpowiednim czasie.

Szablony te są szczególnie przydatne do tworzenia podsumowań „ Pierwsze 90 dni ” dla nowych pracowników, pomagając zarówno menedżerom, jak i pracownikom śledzić wczesne postępy. Dzięki wstępnie wypełnionym sekcjom wystarczy tylko dodać szczegóły i przekształcić je w praktyczne raporty dotyczące wydajności, pomagające pracownikom w samoocenie, doskonaleniu się i utrzymaniu zgodności z zespołami.

👀 Czy wiesz, że? Pomysł, że pracownicy powinni być oceniani na podstawie ich zdolności do osiągania konkretnych celów związanych z pełnionymi rolami, pojawił się po raz pierwszy w latach 60. XX wieku w ramach zarządzania przez cele. Pracownicy i menedżerowie wspólnie ustalali cele, a następnie co roku oceniano, w jakim stopniu zostały one osiągnięte.

Czym charakteryzuje się dobry szablon oceny 90-dniowej?

Skuteczny szablon przeglądu 90-dniowego powinien stanowić podstawę do oceny wyników, celów i postępów Twojego zespołu. Wiele szablonów zawiera szczegółowe pola i fantazyjne nazwy elementów.

Ale jak wybrać odpowiedni dla swojej firmy? Oto kilka cech, na które należy zwrócić uwagę:

Jasne kryteria i przepływ: Zawiera konkretne kryteria, pokazujące dokładnie, co ocenia każde pole. Nie powinno zawierać żargonu ani być zbyt skomplikowane, aby wszystkie zainteresowane strony mogły łatwo się w nim poruszać

Dwustronna rozmowa: Oferuje przestrzeń dla menedżerów i pracowników, aby dodawać swoje uwagi. Sprzyja to otwartej komunikacji

Zrównoważona ocena: oparta na kwestionariuszu oceny 360°, podkreślająca osiągnięcia i obszary wymagające poprawy. Dzięki temu uzyskasz pełny obraz wyników pracowników

Cele ukierunkowane i zorientowane na przyszłość: Ustal jasne i możliwe do zrealizowania cele oraz sprecyzuj oczekiwania na najbliższe 90 dni, dzięki czemu wysiłki będą zgodne z celami firmy

Wskaźniki postępów: Zawiera KPI dla każdej wymaganej umiejętności i celu, kwantyfikując osiągnięcia i wzrost w czasie

📚 Przeczytaj również: Przykłady ocen wyników (zwroty + komentarze)

Uprość proces oceny wyników dzięki ClickUp

Ocena 90-dniowa to nie tylko zaznaczenie pola wyboru — to szansa na wyznaczenie kierunku długoterminowego powodzenia pracowników. Dzięki odpowiedniemu szablonowi i procesowi możesz przekształcić oceny wydajności w konstruktywne rozmowy, które sprzyjają rozwojowi, jasności i spójności.

A jeśli chcesz pójść o krok dalej w procesie oceny, wypróbuj ClickUp. Od konfigurowalnych szablonów 90-dniowych przeglądów po śledzenie celów, przydzielanie zadań i pulpity wydajności — ClickUp zapewnia wszystko, czego potrzebujesz do zarządzania ocenami pracowników — w jednym miejscu.

Załóż konto ClickUp już dziś i zyskaj kontrolę nad wydajnością swojego zespołu.