10 najlepszych liczników słów AI dla lepszego pisania

Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się tak zagłębić w pisanie, że straciłeś poczucie limitu słów?

Wszyscy to znamy.

🧠 Ciekawostka: Przeciętna osoba pisze 40 słów na minutę, podczas gdy profesjonalny maszynista pisze nawet ponad 80 słów na minutę!

Niezależnie od tego, czy jesteś studentem pracującym nad zadaniem, czy marketingowcem optymalizującym SEO, śledzenie liczby słów jest kolejnym zadaniem, o którym musisz pamiętać. Na szczęście większość edytorów dokumentów ma wbudowany licznik słów, który wykonuje tę pracę.

Nowoczesne liczniki słów AI to jednak coś więcej niż tylko zliczanie słów. Mogą one poprawiać czytelność, sprawdzać gramatykę, wykrywać plagiaty i dostosowywać styl pisania.

Jeśli więc szukasz czegoś ekstra, zebraliśmy kilka najlepszych liczników słów AI, które pomogą Ci pisać szybciej!

Najlepsze liczniki słów AI w skrócie

Na co należy zwrócić uwagę w licznikach słów AI?

Wspomnieliśmy już, że liczniki słów AI potrafią znacznie więcej niż tylko dokładne liczenie słów. Aby pomóc Ci w pełni wykorzystać narzędzie AI do liczenia słów, zwróć uwagę na następujące funkcje:

Liczenie słów i znaków w czasie rzeczywistym : wybierz narzędzie, które wyświetla liczbę zdań, słów i znaków natychmiast, podczas pisania. Takie natychmiastowe informacje zwrotne pozwalają spełnić wymagania dotyczące liczby słów i nie przekroczyć limitów bez konieczności ręcznego sprawdzania

Analiza czytelności i złożoności : Oprócz udostępniania liczby słów, wybierz narzędzie do liczenia słów AI, które zapewnia oceny czytelności (np. Flesch-Kincaid) i sugeruje ulepszenia poprzez analizę struktury zdań, złożoności, strony biernej itp. w celu optymalizacji poziomu czytania

Sugestie dotyczące gramatyki i stylu : Wybierz narzędzie AI do liczenia słów, które identyfikuje i poprawia błędy gramatyczne, takie jak błędy ortograficzne, brakujące znaki interpunkcyjne itp. Powinno ono również sugerować styl, aby spełnić cele pisania, podkreślając niezręczne sformułowania i problemy z jasnością, zapewniając dopracowane i profesjonalne teksty

Podsumowanie oparte na sztucznej inteligencji : Wybierz wysokiej jakości narzędzia do liczenia słów oparte na sztucznej inteligencji z funkcją podsumowania, które skracają długie teksty do kluczowych informacji. Ta funkcja jest szczególnie przydatna dla studentów, profesjonalistów i twórców treści, którzy chcą szybko uzyskać wgląd w długie dokumenty

Gęstość słów kluczowych i informacje dotyczące SEO : Specjaliści ds. marketingu treści i autorzy powinni poszukać narzędzia do liczenia słów, które śledzi gęstość słów kluczowych, aby zoptymalizować i zrównoważyć wymagania SEO z wiarygodnością i atrakcyjnością treści

Wykrywanie plagiatu i treści generowanych przez AI : Nauczyciele oceniający eseje rekrutacyjne na studia powinni wybrać narzędzie do liczenia słów, które wykrywa treści generowane przez AI i plagiat. Zwiększa to wiarygodność oryginalności tekstu

Szacowany czas czytania: wybierz narzędzie do liczenia słów, które podaje szacowany czas czytania lub mówienia, aby tworzyć angażujące i dostosowane do czasu treści, które maksymalizują zaangażowanie

Najlepsze liczniki słów AI

Oto nasza lista najlepszych narzędzi do liczenia słów, które oferują znacznie więcej niż tylko liczbę słów w całym dokumencie:

1. ClickUp (najlepszy do zintegrowanego pisania i wydajności)

Wypróbuj teraz Współpracuj ze swoim zespołem bez przekraczania limitu słów dzięki potężnemu połączeniu ClickUp Docs + ClickUp Brain

ClickUp to aplikacja do pracy, która zawiera wszystko – pisanie oparte na sztucznej inteligencji, liczenie słów i współpracę nad dokumentami w jednym obszarze roboczym! Zaprojektowany dla pisarzy, marketerów i zespołów, ClickUp zapewnia płynne połączenie liczenia słów, inteligentnych sugestii i narzędzi do współpracy, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla profesjonalistów, którzy potrzebują czegoś więcej niż tylko prostego licznika.

ClickUp Brain to asystent AI, który zajmuje się wszystkimi zadaniami związanymi z pisaniem i edycją. Możesz go używać do generowania treści pisemnych, tworzenia podsumowań, tłumaczenia i nie tylko. To narzędzie AI usprawnia proces pisania, generując nowe pomysły na treści, tworząc szkice artykułów, a nawet podsumowując długie dokumenty w ciągu kilku sekund.

Wyobraź sobie, że przygotowujesz wpis na bloga dotyczący najnowszego produktu Twojej firmy. Po prostu udostępniasz kluczowe punkty, a ClickUp Brain tworzy szkic atrakcyjnego artykułu, sugeruje chwytliwe nagłówki i dopracowuje tekst, aby był jasny i wywierał odpowiednie wrażenie. Może również tworzyć szablony do ponownego wykorzystania w przyszłych wpisach, tłumaczyć treści dla odbiorców z całego świata oraz organizować wszystkie badania w jednym miejscu.

Twórz blogi, raporty, e-maile i nie tylko zgodnie z wizerunkiem marki dzięki pomocy w pisaniu opartej na sztucznej inteligencji ClickUp Brain

Dzięki ClickUp Brain jako asystentowi pisania oszczędzasz czas, zwiększasz kreatywność i masz pewność, że Twoja wiadomość zawsze trafi w sedno.

W przeciwieństwie do podstawowych liczników słów, ClickUp oferuje wiele dodatkowych funkcji dzięki skonfigurowaniu scentralizowanego hubu dla zespołu. Umożliwia udostępnianie dokumentów, śledzenie projektów, optymalizację cyklu pracy i wiele więcej — wszystko w jednym miejscu.

ClickUp Docs umożliwia wspólne tworzenie i edytowanie dokumentów. Podczas gdy Twój zespół pracuje nad dokumentem, wbudowany licznik słów wyświetla liczbę słów w dokumencie w czasie rzeczywistym, pomagając spełnić wymagania dotyczące liczby słów.

Dodatkowo ClickUp Docs zapisuje wszystko w chmurze dzięki funkcji automatycznego zapisywania i przechowuje historię wersji, aby stworzyć jedno źródło informacji.

Niezależnie od tego, czy tworzysz treści, współpracujesz nad dokumentami biznesowymi, czy chcesz poprawić swoje umiejętności pisania, ClickUp pomaga zapewnić, że każde słowo ma znaczenie dla tworzenia wartościowych tekstów wysokiej jakości.

Najlepsze funkcje ClickUp

Użyj ClickUp AI, aby streszczać całe dokumenty lub wybrane fragmenty tekstu, co ułatwia tworzenie streszczeń lub szybkich przeglądów

Współpracuj z członkami zespołu w czasie rzeczywistym — dodawaj komentarze, przypisuj elementy do wykonania i śledź zmiany bezpośrednio w dokumencie

Połącz swoje teksty bezpośrednio z zadaniami za pomocą ClickUp Tasks , aby przypisywać wersje robocze, ustalać terminy i śledzić postępy wraz z pracą nad projektem

Uzyskaj dostęp do poprzednich wersji dokumentów, porównaj zmiany i przywróć wcześniejsze wersje w razie potrzeby

Wyeliminuj czynniki rozpraszające uwagę dzięki trybowi Focus Mode, który ukrywa paski boczne i przyciemnia pozostałą zawartość, umożliwiając skupienie się na pisaniu

Dodaj do zadań pisania pola niestandardowe ClickUp, takie jak cele dotyczące liczby słów, poziom czytania lub status zawartości, aby usprawnić śledzenie i raportowanie

Skonfiguruj automatyzację w ClickUp , aby przenosić zadania związane z pisaniem w cyklu pracy, powiadamiać redaktorów lub aktualizować statusy, gdy wersje robocze są gotowe do przeglądu

Korzystaj z gotowych szablonów lub twórz własne szablony postów na bloga, raportów lub briefów, aby zachować spójność i zaoszczędzić czas przy powtarzających się projektach pisania

Szybko generuj aktualizacje dla zespołu lub notatki ze swoich ostatnich działań pisarskich za pomocą ClickUp AI

Natychmiast przeszukuj wszystkie swoje dokumenty, zadania i komentarze za pomocą funkcji Connected Search , aby znaleźć określoną zawartość, słowa kluczowe lub odniesienia

Ograniczenia ClickUp

Szeroki zestaw funkcji może wydawać się przytłaczający dla nowych użytkowników

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4400 recenzji)

Oto, co o ClickUp ma do powiedzenia Dayana Mileva, dyrektor ds. klientów w Pontica Solutions:

Innowacyjne umysły w naszej organizacji zawsze dążą do doskonalenia i nieustannie poszukują sposobów, dzięki którym możemy zaoszczędzić kolejną minutę, godzinę, a czasem nawet cały dzień. ClickUp rozwiązał dla nas wiele problemów, które, patrząc wstecz, próbowaliśmy rozwiązać za pomocą niepraktycznych narzędzi, takich jak tabele Excel i dokumenty Word.

Innowacyjne umysły w naszej organizacji zawsze dążą do doskonalenia i nieustannie poszukują sposobów, dzięki którym możemy zaoszczędzić kolejną minutę, godzinę, a czasem nawet cały dzień. ClickUp rozwiązał dla nas wiele problemów, które, patrząc wstecz, próbowaliśmy rozwiązać za pomocą niepraktycznych narzędzi, takich jak tabele Excel i dokumenty Word.

2. Grammarly (najlepsze narzędzie do sprawdzania gramatyki i stylu oparte na sztucznej inteligencji)

za pośrednictwem Grammarly

Grammarly jest najbardziej znane ze swoich zaawansowanych funkcji sprawdzania gramatyki i ortografii, ale służy również jako precyzyjny licznik słów oparty na sztucznej inteligencji. Ten wzbogacony o sztuczną inteligencję moduł sprawdzania gramatyki pomaga pisarzom, studentom i profesjonalistom śledzić liczbę słów, jednocześnie otrzymując informacje na temat czytelności, tonu i jasności tekstu.

Aktualizacje Grammarly w czasie rzeczywistym sprawiają, że jest to doskonały towarzysz dla osób pracujących nad esejami, raportami lub treściami, które muszą spełniać określone wymagania dotyczące długości. Oprócz liczenia słów, Grammarly zapewnia wgląd w strukturę zdań, zwięzłość i powtarzalność słów. Intuicyjny interfejs sprawia, że nie tylko dotrzymasz limitu słów, ale także udoskonalisz swoje teksty.

Najlepsze funkcje Grammarly

Śledź liczbę słów bez wysiłku dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym we wszystkich typach dokumentów

Otrzymuj kontekstowe informacje na temat długości zdań, jasności i zaangażowania

Dostosuj swoje teksty do wymagań dotyczących długości bez utraty spójności

Zintegruj różne platformy dzięki rozszerzeniom przeglądarki i aplikacjom komputerowym, aby zapewnić płynne śledzenie

Ograniczenia Grammarly

Nie zawsze w 100% dokładny, Grammarly czasami oznacza poprawne zdania jako błędy

Wersja premium wymagana do szczegółowej analizy wykraczającej poza podstawowe śledzenie liczby słów

Ceny Grammarly

Free

Pro : 30 USD miesięcznie za członka

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Grammarly

G2 : 4,7/5 (ponad 10 500 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 7100 recenzji)

Co mówią o Grammarly prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 pisze:

Korzystam z Grammarly od pewnego czasu i jestem bardzo zadowolony z wyników. W przeciwieństwie do wielu tradycyjnych programów sprawdzających pisownię i gramatykę, ta platforma wykracza daleko poza podstawowe funkcje. Pomaga poprawić jakość pisania, dostosowując się do rodzaju tekstu, nad którym pracujesz — niezależnie od tego, czy jest to formalny e-mail, raport, artykuł naukowy, czy nawet treść kreatywna — a co ważniejsze, uwzględnia docelowych odbiorców.

Korzystam z Grammarly od pewnego czasu i jestem bardzo zadowolony z wyników. W przeciwieństwie do wielu tradycyjnych programów sprawdzających pisownię i gramatykę, ta platforma wykracza daleko poza podstawowe funkcje. Pomaga poprawić jakość pisania, dostosowując się do rodzaju tekstu, nad którym pracujesz — niezależnie od tego, czy jest to formalny e-mail, raport, artykuł naukowy, czy nawet treść kreatywna — a co ważniejsze, uwzględnia docelowych odbiorców.

3. Hemingway Editor (najlepszy do poprawy czytelności i zwięzłości)

za pośrednictwem Hemingway Editor

Hemingway Editor to wyjątkowe narzędzie do pisania oparte na sztucznej inteligencji, które koncentruje się na czytelności, zapewniając jednocześnie dokładną liczbę słów. To narzędzie online analizuje złożoność zdań i rozwlekłość w czasie rzeczywistym, co jest korzystne dla autorów, którzy dążą do tworzenia zwięzłych i wyrazistych tekstów.

Hemingway nie tylko liczy słowa — zaznacza nadmiarowe przysłówki, złożone frazy i użycie strony biernej, dzięki czemu jest doskonałym narzędziem dla osób, które chcą, aby ich treści były zwięzłe i miały duży wpływ. Jego łatwy w obsłudze interfejs upraszcza śledzenie słów bez zbędnych zakłóceń.

Najlepsze funkcje redaktora Hemingway

Wykrywaj rozwlekłe zdania i ogranicz niepotrzebną złożoność

Zachowaj zwięzłość dzięki informacjom zwrotnym na temat długości zdań w czasie rzeczywistym

Eksportuj tekst bez problemów, aby wykorzystać go na innych platformach do pisania

Korzystaj z nich nawet bez aktywnego połączenia z Internetem

Ograniczenia redaktora Hemingway

Ograniczone opcje formatowania w porównaniu z innymi edytorami tekstu

Brak integracji z chmurą, użytkownicy muszą ręcznie zapisywać i przenosić zawartość

Ceny redaktora Hemingway

Free

Hemingway Editor Plus (Indywidualny 5K): 18,33 USD/miesiąc

Hemingway Editor Plus (Indywidualny 10K) : 12,50 USD/miesiąc

Hemingway Editor Plus (Team 5K): 12,50 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje redaktora Hemingway

G2 : 4,4/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o redaktorze Hemingway Editor?

Recenzja G2 mówi:

Podoba mi się, że licznik mierzy podczas pisania. To dobry miernik i spójny sposób pisania dla dużej grupy odbiorców. Dzięki temu moje teksty są bardzo przystępne.

Podoba mi się, że liczy słowa w trakcie pisania. To dobry miernik i spójny sposób pisania dla szerokiego grona odbiorców. Dzięki temu moje teksty są bardzo przystępne.

📮 ClickUp Insight: 62% naszych respondentów korzysta z narzędzi AI do konwersacji, takich jak ChatGPT i Claude. Ich znany interfejs chatbota i wszechstronne możliwości — generowanie treści, analiza danych i wiele innych — mogą być powodem, dla którego są tak popularne w różnych rolach i branżach. Jeśli jednak użytkownik musi za każdym razem przełączać się do innej zakładki, aby zadać pytanie AI, związane z tym koszty przełączania i zmiany kontekstu z czasem się sumują. Nie z ClickUp Brain. Znajduje się on bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym, wie, nad czym pracujesz, rozumie podpowiedzi w postaci zwykłego tekstu i udziela trafnych odpowiedzi na Twoje zadania! Zwiększ wydajność o 200% dzięki ClickUp!

4. ProWritingAid (najlepszy do szczegółowej analizy tekstu i informacji zwrotnych)

za pośrednictwem ProWritingAid

ProWritingAid oferuje kompleksowego asystenta pisania opartego na sztucznej inteligencji z wbudowanym licznikiem słów, który pomaga użytkownikom efektywnie monitorować długość dokumentów. Idealny dla autorów, redaktorów i twórców treści, śledzi liczbę słów i zapewnia szczegółowe sugestie dotyczące pisania, w tym ulepszenia stylistyczne i sprawdzanie gramatyki.

Cechą wyróżniającą ProWritingAid jest to, że oferuje kontekstowe informacje zwrotne, analizując wszystko, od długości zdań po nadużywane słowa.

Najlepsze funkcje ProWritingAid

Przeprowadzaj dogłębną analizę gramatyczną i stylistyczną dzięki ponad 20 raportom

Zoptymalizuj tempo pisania dzięki wglądowi w przepływ słów i równowagę akapitów, szczególnie w przypadku pisania kreatywnego

Dostosuj limity słów dla różnych typów treści, w tym powieści i raportów biznesowych

Skorzystaj z wbudowanego słownika synonimów i sugestii słów, aby wzbogacić swoje słownictwo

Ograniczenia ProWritingAid

Powolne przetwarzanie dużych dokumentów.

Pełna wersja z wszystkimi funkcjami jest droga, co skłania niektórych użytkowników do poszukiwania alternatyw dla ProWritingAid

Ceny ProWritingAid

Free

Premium : 30 USD/miesiąc

Premium Pro: 36 USD/miesiąc

Oceny i recenzje ProWritingAid

G2 : 4,5/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 490 recenzji)

Co mówią o ProWritingAid prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

ProWritingAid ma mnóstwo funkcji. Możesz wybrać rodzaj języka (biznesowy, nieformalny, akademicki itp.), a sugestie są zazwyczaj bardzo trafne. Oprogramowanie świetnie radzi sobie z identyfikowaniem wypełniaczy i pomaga usprawnić tekst, a także, oczywiście, poprawia literówki!

ProWritingAid ma mnóstwo funkcji. Możesz wybrać rodzaj języka (biznesowy, potoczny, akademicki itp.), a sugestie są zazwyczaj bardzo trafne. Oprogramowanie świetnie radzi sobie z identyfikowaniem wypełniaczy i pomaga usprawnić tekst, a także, oczywiście, poprawia literówki!

🧠 Ciekawostka: Dzięki prawie 345 milionom subskrybentów i około 321 milionom aktywnych użytkowników, w Microsoft 365, który obejmuje również Microsoft Word, powstaje ogromna liczba dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji!

5. Dokumenty Google (najlepsze do współpracy w czasie rzeczywistym i przechowywania w chmurze)

za pośrednictwem Dokumentów Google

Dokumenty Google to popularna platforma do pisania w chmurze, która integruje łatwo dostępny licznik słów z pakietem dokumentów opartym na sztucznej inteligencji. Pisarze, studenci i profesjonaliści mogą natychmiast sprawdzić liczbę słów podczas tworzenia treści, co czyni ją doskonałym narzędziem do projektów o ścisłych wymaganiach dotyczących długości.

Dokumenty Google umożliwiają wielu użytkownikom pracę nad tym samym dokumentem w czasie rzeczywistym, co pozwala scentralizować dokumentację projektu. Ponadto integracja z Dyskiem Google zapewnia bezpieczne przechowywanie wszystkich plików i dostęp do nich z dowolnego miejsca.

Najlepsze funkcje Dokumentów Google

Współpracuj efektywnie, śledząc zmiany i limity słów

Automatycznie zapisuj dokumenty w chmurze, zapobiegając utracie danych

Korzystaj z funkcji dyktowania tekstu, aby monitorować liczbę słów podczas pisania

Uzyskaj dostęp do podstawowej gramatyki i sprawdzania pisowni

Ograniczenia Dokumentów Google

Ograniczone sprawdzanie gramatyki i sugestie stylistyczne oparte na AI

Dostęp offline wymaga ręcznego ustawienia i połączenia tylko z jednym kontem

Ceny Dokumentów Google

Free z kontem Google

Oceny i recenzje Dokumentów Google

G2 : 4,6/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 28 360 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Dokumentach Google?

Recenzent Capterra tak napisał o Dokumentach Google:

Podoba mi się łatwość współpracy z innymi pracownikami, którzy mogą edytować dokument w tym samym czasie lub dodawać komentarze i sugestie zmian bez przerywania przepływu pracy nad dokumentem. Świetne są również opcje udostępniania, które pozwalają ograniczyć dostęp do dokumentu na podstawie domeny Google Workspace, konkretnego adresu e-mail lub tylko osób posiadających określone linki.

Podoba mi się łatwość współpracy z innymi pracownikami, którzy mogą edytować dokument w tym samym czasie lub dodawać komentarze i sugestie zmian bez przerywania przepływu pracy nad dokumentem. Świetne są również opcje udostępniania, które pozwalają ograniczyć udostępnianie do domeny Google Workspace, określonych adresów e-mail lub tylko osób z określonymi linkami.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Pozwól AI zająć się żmudną pracą związaną z dokumentacją, abyś mógł ponownie skupić się na tym, co najważniejsze. Jak to zrobić? AI automatyzuje formatowanie, wychwytuje błędy i poprawia czytelność, uwalniając Cię od kluczowych zadań. Ponadto personalizuje zawartość, obniża koszty i usprawnia współpracę zespołu w czasie rzeczywistym.

6. Microsoft Word (najlepszy do tradycyjnego pisania z ulepszeniami AI)

za pośrednictwem Microsoft Word

Wydany po raz pierwszy w 1983 roku, Microsoft Word pozostaje jednym z najbardziej zaufanych programów do edycji tekstu. Oferuje niezawodny licznik słów, który aktualizuje się w czasie rzeczywistym.

Niezależnie od tego, czy tworzysz raporty, prace badawcze, czy kreatywne treści, zintegrowana funkcja liczenia słów w programie Word z łatwością pomaga użytkownikom zachować wymagane limity. Informacje dotyczące czytelności, liczby znaków i szacowanego czasu czytania sprawiają, że program MS Word jest doskonałym rozwiązaniem dla profesjonalistów.

Chociaż program Microsoft Word zaczynał od prostych funkcji edycji tekstu, obecnie oferuje wiele funkcji opartych na sztucznej inteligencji, takich jak sugestie gramatyczne i stylistyczne, przewidywanie tekstu i zamiana mowy na tekst. Narzędzia edycji oparte na sztucznej inteligencji sprawiają, że liczba słów nie jest tylko liczbą, ale częścią udoskonalonego procesu pisania.

Najlepsze funkcje programu Microsoft Word

Monitoruj liczbę słów na bieżąco w dolnym pasku narzędzi podczas pisania

Ustaw limity słów dla zadań, wpisów na blogu i raportów

Korzystaj z edycji opartej na sztucznej inteligencji, aby udoskonalić strukturę tekstu bez przekraczania

Uzyskaj dostęp do wbudowanych narzędzi tłumaczeniowych do pisania w wielu językach i lokalizacji treści

Ograniczenia programu Microsoft Word

W porównaniu z dedykowanymi asystentami pisania brakuje zaawansowanych funkcji przepisywania opartych na sztucznej inteligencji

Funkcje dostępne w ramach subskrypcji mają limit pełnego dostępu bez płatnego planu

Ceny programu Microsoft Word

Microsoft 365 Personal : 9,99 USD/miesiąc

Microsoft 365 Family : 12,99 USD miesięcznie za użytkownika

Aplikacje Microsoft 365 dla Business: 9,99 USD miesięcznie za użytkownika

Microsoft 365 Business Standard: 15 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Microsoft Word

G2 : 4,7/5 (ponad 1870 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2470 recenzji)

Co użytkownicy mówią o programie Microsoft Word?

Recenzent G2 tak napisał o programie Microsoft Word:

Microsoft Word to naprawdę świetne narzędzie do pisania i edycji dokumentów. Bardzo podoba mi się to, że ma różne szablony dla każdego rodzaju dokumentów, które trzeba napisać – między innymi listy, CV, ulotki. Przydatne funkcje, takie jak liczne rodzaje i rozmiary czcionek, formaty kolorów, sprawdzanie pisowni, sprawdzanie gramatyki i inne, pomagają mi tworzyć dokumenty znacznie lepsze niż zwykłe. Naprawdę niesamowite jest również to, że wiele z tych wspaniałych funkcji jest dostępnych za darmo i prawdopodobnie nigdy nie trzeba będzie płacić za aktualizacje. Nawigacja jest bardzo łatwa. Nawet początkujący użytkownik nie będzie miał trudności z obsługą.

Microsoft Word to naprawdę świetne narzędzie do pisania i edycji dokumentów. Bardzo podoba mi się to, że ma różne szablony dla każdego rodzaju dokumentów, które trzeba napisać – między innymi listy, CV, ulotki. Przydatne funkcje, takie jak liczne rodzaje i rozmiary czcionek, formaty kolorów, sprawdzanie pisowni, sprawdzanie gramatyki i inne, pomagają mi tworzyć dokumenty znacznie lepsze niż zwykłe. Naprawdę niesamowite jest również to, że wiele z tych wspaniałych funkcji jest dostępnych za darmo i prawdopodobnie nigdy nie trzeba będzie płacić za aktualizacje. Nawigacja jest bardzo łatwa. Nawet początkujący użytkownik nie będzie miał trudności z obsługą.

7. QuillBot (najlepszy do parafrazowania i streszczania opartego na sztucznej inteligencji)

za pośrednictwem QuillBot

QuillBot to oparty na sztucznej inteligencji asystent pisania, zaprojektowany w celu poprawy jakości tekstów poprzez parafrazowanie, streszczanie i poprawianie gramatyki. Służy również jako wydajny licznik słów AI.

Jego wyjątkowa zdolność do redukcji liczby słów przy zachowaniu znaczenia sprawia, że jest szczególnie przydatny dla studentów, menedżerów mediów społecznościowych, marketerów i pisarzy, którzy muszą efektywnie skracać lub rozszerzać tekst, jednocześnie śledząc jego długość.

Najlepsze funkcje QuillBot

Podsumowuje długie treści w zwięzłych kluczowych punktach

Przeprowadzaj sprawdzanie gramatyczne i zaznaczaj błędy, aby udoskonalić zawartość

Zmniejsz lub rozszerz tekst, aby bez wysiłku dostosować się do wymaganych limitów słów

Zintegruj z Dokumentami Google, aby płynnie edytować zawartość

Ograniczenia QuillBot

W wersji Free parafrazowanie jest ograniczone do kilku słów lub znaków

Trudności z zachowaniem kontekstu w długich parafrazach

Ceny QuillBot

Free

Premium : 4,17 USD/miesiąc

Team: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje QuillBot

G2 : 4,3/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 150 recenzji)

Co mówią o QuillBot prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Aby szybko napisać kilka postów na media społecznościowe, używam QuillBot, aby poprawić styl pisania. Oprócz parafrazowania oferuje wiele innych funkcji, takich jak sprawdzanie gramatyki i plagiatu. Uważam, że to narzędzie jest bardzo przydatne. Mogę szybko sparafrazować ten sam tekst na dwie lub trzy różne wersje i opublikować je na różnych platformach.

Aby szybko napisać kilka postów na media społecznościowe, używam QuillBot, aby poprawić styl pisania. Oprócz parafrazowania oferuje wiele innych funkcji, takich jak sprawdzanie gramatyki i plagiatu. Uważam, że to narzędzie jest bardzo przydatne. Mogę szybko sparafrazować ten sam tekst na dwie lub trzy różne wersje i opublikować je na różnych platformach.

8. Originality. ai (Najlepsze narzędzie do wykrywania treści AI i sprawdzania plagiatu)

za pośrednictwem Originality.ai

Originality. ai to przede wszystkim narzędzie do wykrywania AI i sprawdzania plagiatu. Posiada wbudowany licznik słów, który pozwala użytkownikom śledzić długość dokumentu. Przeprowadza również weryfikację faktów, aby zapewnić, że treść jest unikalna i dokładna.

To narzędzie jest szczególnie przydatne w przypadku treści zorientowanych na SEO. Zapewnia wgląd w strukturę tekstu i czytelność, a także śledzenie liczby słów. Gwarantuje, że artykuły spełniają wymagania dotyczące długości, zachowując jednocześnie oryginalność.

Najlepsze funkcje Originality.ai

Wystarczy wkleić treść, aby wykryć treści wygenerowane przez AI, w tym wyniki z modeli ChatGPT i GPT-4

Sprawdzaj liczbę słów natychmiast podczas skanowania pod kątem plagiatu w wielu źródłach

Generuje wynik oryginalności treści, który określa autentyczność

Umożliwiaj współpracę swoim zespołom, co jest przydatne dla wydawców i agencji

Ograniczenia Originality.ai

Czasami generują fałszywe wyniki, ponieważ żaden wykrywacz AI nie jest w 100% dokładny

Brak sprawdzania gramatyki i czytelności, co oznacza, że trzeba zintegrować narzędzie z innymi

Ceny Originality.ai

Płać na bieżąco : 30 USD (jednorazowa opłata)

Pro : 14,95 USD/miesiąc

Enterprise: 179 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Originality.ai

G2 : 4,3/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Originality.ai?

Recenzja G2 mówi:

Regularnie korzystamy z tej platformy do sprawdzania treści wygenerowanych przez AI i plagiatu. Narzędzie jest łatwe w użyciu, a kolorowe podświetlenia ułatwiają identyfikację fragmentów treści, które mogły zostać wygenerowane przez AI. Szybko skanuje dokumenty, a raporty są szczegółowe, co pomaga nam skutecznie weryfikować oryginalność treści.

Regularnie korzystamy z tej platformy do sprawdzania treści wygenerowanych przez AI i plagiatu. Narzędzie jest łatwe w użyciu, a kolorowe podświetlenia ułatwiają sprawdzenie, które części treści mogą być wygenerowane przez AI. Szybko skanuje dokumenty, a raporty są szczegółowe, co pomaga nam skutecznie weryfikować oryginalność.

🧠 Ciekawostka: Ostatnie badania wykazały, że 88% osób korzystało z AI, aby przezwyciężyć paraliż zadań.

9. Wordcounter. ai (Najlepszy do podstawowego liczenia słów i prostej analizy tekstu)

za pośrednictwem Wordcounter.ai

Jeśli szukasz prostego narzędzia do liczenia, Wordcounter.ai jest właśnie dla Ciebie. Oferuje dużą różnorodność funkcji, służąc jako licznik zdań i akapitów oraz licznik słów.

Narzędzie wyświetla całkowity czas czytania i mówienia treści w polu wprowadzania. Możesz również udostępnić listę słów kluczowych, a narzędzie wyświetli gęstość słów kluczowych, którą można wyeksportować w formacie CSV lub TXT.

Najlepsze funkcje Wordcounter. ai

Używaj go jako licznika słów, licznika zdań i licznika akapitów — wszystko naraz

Analizuj gęstość słów kluczowych, wspierając optymalizację wyszukiwarek

Podświetlaj nadużywane słowa, aby urozmaicić słownictwo

Uzyskaj wyniki bez rejestracji i pracy w przeglądarkach, aby uzyskać szybki dostęp

Ograniczenia Wordcounter. ai

Nie oferuje sprawdzania gramatyki ani ortografii, co wymaga integracji z innymi narzędziami

Brak zaawansowanych ulepszeń pisania AI, takich jak poprawianie zdań i sugestie dotyczące czytelności

Ceny Wordcounter. ai

Free

Wordcounter. ai oceny i recenzje

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

10. ZeroGPT (najlepszy do wykrywania tekstu wygenerowanego przez AI)

za pośrednictwem ZeroGPT

Podobnie jak Originality.ai, ZeroGPT pomaga odróżnić treści stworzone przez AI od treści napisanych przez ludzi. Dzięki zintegrowanym licznikom znaków i słów narzędzie to jest bardzo pomocne dla nauczycieli, wydawców i przedsiębiorstw.

Narzędzie wykorzystuje zaawansowane algorytmy wykrywania AI do skanowania i analizowania tekstu pod kątem wzorców wskazujących na jego pochodzenie. Szczegółowe raporty ZeroGPT przypisują autentyczność zeskanowanej zawartości.

Najlepsze funkcje ZeroGPT

Płynne śledzenie liczby słów podczas wykrywania tekstu AI

Zapewnij pisanie przypominające ludzkie, nie przekraczając limitów

Wykorzystaj analizy oparte na sztucznej inteligencji, aby udoskonalić strukturę zdań

Zoptymalizuj pisanie akademickie dzięki uporządkowanemu śledzeniu słów

Ograniczenia ZeroGPT

Nie jest w pełni niezawodny, ponieważ często generuje fałszywe wyniki pozytywne lub negatywne

Brak integracji z głównymi platformami treści

Ceny ZeroGPT

Free

Pro : 9,50 USD/miesiąc

Dodatkowo : 19 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje ZeroGPT

G2 : 4/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o ZeroGPT prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

W ZeroGPT najbardziej podoba mi się interfejs użytkownika i łatwość obsługi. Oprócz funkcji wykrywania AI oferuje również wiele innych funkcji, takich jak sprawdzanie gramatyki, streszczanie tekstu, parafrazowanie, tłumacz AI itp. Jest również dostępny w WhatsApp i Telegramie, co sprawia, że jest jeszcze łatwiejszy w użyciu na wszystkich urządzeniach. Generuje również na bieżąco raport PDF z wynikami wykrywania AI, co zapewnia odpowiednią przejrzystość i wiarygodność.

W ZeroGPT najbardziej podoba mi się interfejs użytkownika i łatwość obsługi. Oprócz funkcji wykrywania AI oferuje również wiele innych funkcji, takich jak sprawdzanie gramatyki, streszczanie tekstu, parafrazowanie, tłumacz AI itp. Jest również dostępny w WhatsApp i Telegram, co sprawia, że jest jeszcze łatwiejszy w użyciu na wszystkich urządzeniach. Generuje również na bieżąco raport PDF z wynikami wykrywania AI, co zapewnia odpowiednią przejrzystość i wiarygodność.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Długie zdania dziel na krótsze. Dzięki temu będą one rzadziej oznaczane jako treść wygenerowana przez AI.

Niech każde słowo ma znaczenie dzięki ClickUp

Wybór odpowiedniego darmowego licznika słów zależy również od konkretnych potrzeb. Niezależnie od tego, czy oprócz licznika słów potrzebujesz sprawdzania gramatyki opartego na AI, wykrywania oryginalności treści czy płynnej współpracy nad dokumentami, możesz wybrać jedną z powyższych opcji.

Na przykład Hemingway Editor poprawia czytelność, ZeroGPT i Originality.ai weryfikują autentyczność treści, a Grammarly sprawdza gramatykę — lista jest długa.

Jeśli jednak szukasz wszechstronnego narzędzia, które łączy w sobie najlepsze cechy licznika słów, pomocy w pisaniu opartej na sztucznej inteligencji i współpracy zespołowej, ClickUp jest najlepszym wyborem. Integracja ClickUp Docs i ClickUp Brain pozwoli Ci płynnie i efektywnie osiągać cele związane z pisaniem. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i dołącz do fali tworzenia treści opartej na sztucznej inteligencji!