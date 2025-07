10 aplikacji do planowania czasu, które pomogą Ci zaplanować każdą godzinę z sensem

„Nie potrafię skupić się na niczym dłużej niż 10 minut!”

Niekończące się powiadomienia, spotkania jedno po drugim i ciągłe przełączanie się między zadaniami sprawiają, że wielu z nas nie jest w stanie się skupić. Badania pokazują, że większość ludzi pracuje mniej niż cztery godziny dziennie — tak, z całego 8-godzinnego dnia pracy.

A co, gdybyś mógł zaplanować swój dzień tak precyzyjnie, że rozpraszające czynniki stałyby się nieistotne?

W tym pomogą Ci aplikacje do timeboxingu. Potraktuj je jak osobistych ochroniarzy, którzy pilnują Twojego kalendarza, abyś mógł się skupić.

Niezależnie od tego, czy żonglujesz terminami zleceń jako freelancer, zarządzasz zespołem zdalnym, czy po prostu próbujesz uporać się z niekończącą się listą rzeczy do zrobienia, te narzędzia pomogą Ci zaplanować bloki czasu na konkretne zadania, stworzyć lepsze nawyki i, tak, w końcu zakończyć zadania, które mają znaczenie.

Porozmawiajmy o 10 najlepszych aplikacjach do blokowania czasu — w tym tych z funkcją zarządzania czasem projektów — które pozwolą Ci celowo zablokować swój dzień.

Najlepsze aplikacje do timeboxingu w skrócie

Oto kilka najlepszych narzędzi dostępnych na rynku — każde z nich ma swoje zalety, w zależności od tego, jak lubisz planować, śledzić lub blokować swój czas:

Nazwa narzędzia Najlepsze dla Kluczowe zastosowania Ceny* ClickUp Kompleksowe narzędzie do zarządzania czasem; Wielkość zespołu: freelancerzy, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, małe zespoły, start-upy, małe i średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa Zarządzanie zadaniami, planowanie projektów, śledzenie czasu, harmonogramowanie, powtarzające się zadania oraz integracja z narzędziami takimi jak Kalendarz Google i Slack Plan Free, dostosowania dla przedsiębiorstw Sunsama Codzienne planowanie z integracją kalendarza; Wielkość zespołu: freelancerzy, małe zespoły, start-upy Organizuj zadania z Gmaila, Slacka i GitHub w kalendarzu, korzystaj z szacowanego czasu opartego na AI i codziennych rytuałów planowania Ceny zaczynają się od 20 USD za użytkownika miesięcznie Todoist Codzienne planowanie z integracją kalendarza; Wielkość zespołu: freelancerzy, małe zespoły i start-upy Priorytetyzacja zadań, powtarzające się zadania, niestandardowe filtry i integracja z Kalendarzem Google, Gmailem i Slackiem Free; płatne plany od 5 USD za użytkownika miesięcznie Ruch Automatyzacja harmonogramów oparta na sztucznej inteligencji; Wielkość zespołu: małe i średnie przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa Priorytetyzacja zadań oparta na sztucznej inteligencji, rozwiązywanie konfliktów, widoki osi czasu i planowanie zasobów Płatne plany już od 49 USD miesięcznie za użytkownika Akiflow Scentralizowane zarządzanie zadaniami i kalendarzem; Wielkość zespołu: freelancerzy i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, Rejestrowanie zadań z e-maili i wiadomości, planowanie metodą „przeciągnij i upuść” oraz codzienne/tygodniowe rytuały planowania Wersja próbna Free, 34 USD miesięcznie za użytkownika Odzyskaj Inteligentne blokowanie czasu; Wielkość zespołu: Małe zespoły, małe i średnie przedsiębiorstwa Automatyczne planowanie zadań, blokowanie czasu na skupienie, ujednolicony widok kalendarza i dostosowania w czasie rzeczywistym Free; płatne plany od 10 USD za użytkownika miesięcznie TickTick Osobista wydajność dzięki wbudowanemu timerowi; Wielkość zespołu: freelancerzy, przedsiębiorcy indywidualni, osoby prywatne Zarządzanie zadaniami, śledzenie nawyków, powtarzające się przypomnienia i wiele widoków kalendarza 35,99 USD za użytkownika rocznie TimeCamp Śledzenie czasu z funkcjami rozliczeniowymi; Wielkość zespołu: Freelancerzy, konsultanci Automatyczne śledzenie czasu, kategoryzacja wydajności, raportowanie i integracja z narzędziami takimi jak Trello i Asana Free; płatne plany od 3,99 USD za użytkownika miesięcznie Toggl Track Lekkie śledzenie czasu w ramach projektów; Wielkość zespołu: Małe zespoły, małe i średnie przedsiębiorstwa Śledzenie czasu w czasie rzeczywistym i offline, integracja z kalendarzem oraz śledzenie aktywności w tle Free; płatne plany od 10 USD za użytkownika miesięcznie Zgodnie z ruchem wskazówek zegara Optymalizacja kalendarza zespołu i czas na skupienie; Wielkość zespołu: małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże przedsiębiorstwa Planowanie spotkań oparte na sztucznej inteligencji, ustalanie czasu na skupienie, analiza obciążenia spotkaniami i linki do planowania dla koordynacji zewnętrznej Free; płatne plany od 6,75 USD za użytkownika miesięcznie

Na co zwrócić uwagę w aplikacjach do timeboxingu?

Znalezienie odpowiedniej aplikacji do timeboxingu może znacznie usprawnić codzienny cykl pracy. Na podstawie opinii użytkowników i rzeczywistych potrzeb, oto kluczowe funkcje, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze narzędzia do blokowania czasu:

Płynna integracja: Synchronizacja z aplikacją kalendarza i narzędziami do zarządzania zadaniami, takimi jak Synchronizacja z aplikacją kalendarza i narzędziami do zarządzania zadaniami, takimi jak ClickUp , Trello lub Asana, aby blokować czas bez przełączania się między platformami

Inteligentne planowanie: Priorytetyzuj aplikacje, które automatycznie zmieniają harmonogram niedokończonych zadań na podstawie Priorytetyzuj aplikacje, które automatycznie zmieniają harmonogram niedokończonych zadań na podstawie wskaźników wydajności , terminów i ważności poszczególnych zadań

Wbudowane narzędzia ułatwiające skupienie: Poszukaj funkcji takich jak timery Pomodoro, blokowanie stron internetowych i biały szum, które pomogą Ci pozostać w strefie podczas sesji skupienia

Elastyczność między urządzeniami: Wybierz narzędzia, które działają na iOS, Androidzie i w aplikacjach internetowych, abyś mógł dodawać zadania lub dostosowywać swój tygodniowy kalendarz w dowolnym momencie

Kalendarz z integracją zadań: Wybierz aplikacje, które łączą funkcje zarządzania zadaniami z blokowaniem kalendarza, dzięki czemu możesz przeciągać i upuszczać zadania, oznaczać je kolorami i dołączać szczegóły do każdego bloku

Raportowanie czasu: Ustal priorytety aplikacji dzięki wbudowanej Ustal priorytety aplikacji dzięki wbudowanej funkcji śledzenia czasu i raportowania , aby lepiej zrozumieć swoje nawyki i dostosować sposób śledzenia postępów oraz planowania z wyprzedzeniem

🧠 Ciekawostka: Zadowoleni pracownicy = wydajne zespoły! Badania pokazują, że szczęśliwsi pracownicy są o 13% bardziej wydajni. To kolejny powód, aby blokować bloki czasu na wydajną pracę i przerwy w organizacji!

Najlepsze aplikacje do timeboxingu

Jeśli chcesz zrobić więcej i mniej się stresować, niezawodna aplikacja do timeboxingu przyda się w Twojej codziennej pracy.

Od automatycznych kart czasu pracy po inteligentne planowanie — oto najlepsze aplikacje do timeboxingu, które pomogą Ci odzyskać kontrolę nad kalendarzem i lepiej się skupić.

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje są oparte na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

1. ClickUp (najlepszy do kompleksowego timeboxingu z zarządzaniem zadaniami)

Chcesz, aby każda godzina miała znaczenie? ClickUp, aplikacja do pracy, która ma wszystko, została stworzona, aby zarządzać zadaniami, planować projekty i dzielić czas na segmenty bez konieczności przełączania się między platformami.

Planuj projekty w ustalonych okresach, ustaw wydarzenia w kalendarzu i wyprzedzaj terminy dzięki wbudowanym narzędziom do śledzenia czasu, planowania i monitorowania postępów. Co więcej, pozwól ClickUp zająć się wszystkimi sprawami związanymi z pracą, abyś mógł skupić się na zadaniach, które przybliżają Cię do osiągnięcia celów.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz zespołem, czy własnym napiętym harmonogramem, ClickUp zapewnia płynność pracy i widoczność na każdym kroku. Jak?

💜 Kalendarz ClickUp

Użyj kalendarza ClickUp, aby śledzić czas poświęcony na każde zadanie w kompleksowym kalendarzu

Poznaj kalendarz ClickUp! To nie tylko narzędzie do śledzenia dat — zostało stworzone z myślą o efektywnym planowaniu dnia.

Z łatwością planuj bloki czasowe, przeciągaj i upuszczaj zadania oraz dostosowuj wydarzenia w kalendarzu do celów zespołu lub osobistych priorytetów. Aplikacja synchronizuje się z narzędziami takimi jak Kalendarz Google i Kalendarz Microsoft Outlook i pobiera informacje bezpośrednio z listy zadań, dzięki czemu planowanie pozostaje dynamiczne i możliwe do realizacji.

Po połączeniu aplikacji kalendarza z ClickUp, planowanie dnia staje się dziecinnie proste. Możesz łatwo przeglądać i planować swój harmonogram dokładnie tam, gdzie znajdują się Twoje zadania. Dodatkowo kalendarz automatycznie blokuje Twój harmonogram na nowe hobby lub ćwiczenia do prezentacji.

Czy wiesz, że tracisz cztery godziny tygodniowo na przełączanie się między aplikacjami? Dzięki ClickUp możesz wyeliminować przełączanie kontekstu. Dołącz do spotkań Google Meet, Zoom lub Microsoft Teams bezpośrednio z aplikacji, aby zaoszczędzić czas. A dzięki AI Notetaker możesz robić notatki ze spotkań, pozostając skupionym na rozmowie.

💜 Śledzenie czasu ClickUp

Funkcja śledzenia czasu projektu ClickUp to również potężne narzędzie dla wszystkich, którzy poważnie podchodzą do pracy i chcą efektywnie wykorzystać każdy dzień. Pozwala dokładnie monitorować czas trwania zadań, pomagając zarządzać obciążeniem pracą, dotrzymywać terminów i tworzyć uporządkowane bloki czasowe dla najważniejszych zadań.

Śledź czas z dowolnego miejsca w ClickUp, aby mieć pod kontrolę swoje potrzeby związane z timeboxingiem

Niezależnie od tego, czy pracujesz samodzielnie, czy w zespole, funkcje zarządzania czasem ClickUp ułatwiają śledzenie czasu. Możesz uruchamiać i zatrzymywać timery bezpośrednio z zadań, śledząc pracę w czasie rzeczywistym bez przełączania się między aplikacjami.

Nie uruchomiłeś timera? Nie martw się — po prostu ręcznie zarejestruj czas poświęcony na dotychczasową pracę, aby wszystko było dokładne. A gdy potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji, ClickUp generuje szczegółowe raporty dotyczące czasu, dzięki czemu masz jasny obraz tego, na co poświęcasz czas. Możesz nawet porównać szacowany czas z rzeczywistym, aby usprawnić planowanie w przyszłości i bardziej konsekwentnie dotrzymywać terminów.

Ponadto ustawienie powtarzających się zadań w ClickUp jest dziecinnie proste. Na przykład możesz ustawić zadanie „Sprawdź e-mail” codziennie o 9 rano, dzięki czemu będzie ono automatycznie pojawiać się każdego dnia, pomagając Ci w budowaniu bardziej przewidywalnej rutyny.

💜 Szablon ClickUp Time Box

Pobierz darmowy szablon Podziel kamienie milowe projektu, ustal realne terminy i efektywnie przydziel zasoby dzięki szablonowi ClickUp Time Box

Gotowy, aby rozpocząć swoją przygodę z timeboxingiem? Zacznij od szablonu ClickUp Time Box. Został on stworzony, aby rozwiązać typowe problemy związane z zarządzaniem czasem, pomagając Ci podzielić dzień na skoncentrowane, celowe sesje pracy.

Ten szablon umożliwia:

Dostosuj swój harmonogram dnia dzięki gotowym funkcjom blokowania czasu na intensywną pracę, zadania administratora i przerwy

Śledź czas poświęcony na zadania dzięki Unlimited

Przeciągaj i upuszczaj zadania do przedziałów czasowych, aby wizualnie zaplanować swój dzień

Korzystaj z powtarzających się zadań i automatyzacji, aby zachować codzienną strukturę bez ręcznych aktualizacji

Podziel duże cele na mniejsze, łatwiejsze do osiągnięcia podzadania z określonym terminem realizacji

Śledź postępy w czasie rzeczywistym i zastanów się, co działa (a co nie)

Najlepsze funkcje ClickUp

Wbudowana w zadania funkcja śledzenia czasu w czasie rzeczywistym zapewnia dokładne rozliczenia i wgląd w dane, w porównaniu z innymi narzędziami zwiększającymi wydajność

Konfigurowalne pulpity ClickUp , które zapewniają widok z lotu ptaka na obciążenie pracą, osie czasu i wydajność zespołu

Zależności zadań i ponad 15 elastycznych widoków, takich jak wykresy Gantta, widok Kanban, widok obciążenia pracą, pozwalają wizualizować postępy projektu i unikać wąskich gardeł

Szacowany czas, przypomnienia i automatyzacja usprawniają zarządzanie zadaniami i pozwalają dotrzymywać terminów

Płynna integracja z narzędziami takimi jak Kalendarz Google, Slack i Toggl zapewnia płynniejszy cykl pracy

Ograniczenia ClickUp

Dzięki rozbudowanym funkcjom i opcjom dostosowywania konfiguracja cyklu pracy z wykorzystaniem timeboxingu może wydawać się przytłaczająca dla nowych użytkowników

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 pisze:

ClickUp jest bardzo łatwy w użyciu, nawet pomimo wszystkich oferowanych funkcji. Podoba mi się, że wszystko znajduje się w jednym miejscu – od zarządzania zadaniami, przez dokumenty, po widok kalendarza. Kalendarz szczególnie pomaga mi śledzić terminy i efektywnie planować z wyprzedzeniem. To świetne narzędzie zarówno dla osobistej, jak i zespołowej wydajności.

ClickUp jest bardzo łatwy w użyciu, nawet pomimo wszystkich oferowanych funkcji. Podoba mi się, że wszystko znajduje się w jednym miejscu – od zarządzania zadaniami, przez dokumenty, po widok kalendarza. Kalendarz szczególnie pomaga mi śledzić terminy i efektywnie planować z wyprzedzeniem. To świetne narzędzie zarówno dla wydajności osobistej, jak i zespołowej.

2. Sunsama (najlepsza do codziennego planowania z integracją kalendarza)

Czy kiedykolwiek czułeś, że Twój dzień to chaos rozproszonych zadań w różnych aplikacjach? Sunsama pomaga uporządkować chaos, pobierając zadania z narzędzi takich jak Gmail, Slack i GitHub i organizując je w stałe przedziały czasowe w kalendarzu.

Dzięki prostemu rytuałowi planowania trwającemu 10–15 minut każdego ranka możesz przejrzeć zadania do wykonania i wyznaczyć realistyczne cele na dany dzień. Zamiast przytłaczać funkcjami, aplikacja skupia się na pomocy w planowaniu z zamierzonym celem.

Najlepsze funkcje Sunsama

Planuj swój dzień dzięki szacowanemu czasowi opartemu na AI, który dostosowuje się do Twoich wzorców pracy

Automatycznie sortuj zadania do kanałów, takich jak „Praca dla klienta” lub „Spotkania zespołu”

Połącz się z narzędziami, takimi jak platformy projektowe i kalendarze, aby płynnie planować każdy dzień

Przenieś e-maile wymagające uwagi do listy zadań i zablokuj czas na ich załatwienie

Ograniczenia Sunsama

Codzienne planowanie może wydawać się wymagające dla użytkowników, którzy preferują bardziej zautomatyzowane harmonogramy

Nie jest to odpowiednie narzędzie do zarządzania złożonymi projektami

Ceny Sunsama

Wersja próbna Free

Subskrypcja miesięczna: 20 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Sunsama

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: 4,7/5 (ponad 25 recenzji)

Co mówią o Sunsama prawdziwi użytkownicy?

W recenzji Capterra czytamy:

Jako solopreneur często mam trudności z wykonaniem wszystkich zadań, które mam do wykonania w ciągu dnia. Sunsama przypomina mi o przerwach, daje mi realistyczny obraz tego, ile czasu zajmie mi wykonanie zadania, i dostarcza cotygodniowe podsumowanie tego, jak spędzam czas. Mogę połączyć w jednym miejscu mój kalendarz osobisty i służbowy, aktywności związane ze zdrowiem i czas spędzany z rodziną. Pomaga mi to pozostać w zgodzie z moimi celami i zamierzeniami.

Jako solopreneur często mam trudności z wykonaniem wszystkich zadań, które mam do wykonania w ciągu dnia. Sunsama przypomina mi o przerwach, daje mi realistyczny widok tego, ile czasu zajmie mi wykonanie zadania, i dostarcza cotygodniowe podsumowanie tego, jak spędzam czas. Mogę połączyć w jednym miejscu mój kalendarz osobisty i służbowy, aktywności związane ze zdrowiem i czas spędzany z rodziną. Pomaga mi to pozostać w zgodzie z moimi celami i intencjami.

3. Todoist (najlepszy do prostego i intuicyjnego zarządzania zadaniami)

za pośrednictwem Todoist

Todoist porządkuje zarządzanie zadaniami osobistymi i zespołowymi, ucząc użytkowników , jak oszczędzać czas dzięki innowacyjnym funkcjom organizacyjnym.

Przejrzysty, intuicyjny interfejs aplikacji sprawia, że rejestrowanie i organizowanie zadań jest naturalne, niezależnie od tego, czy planujesz dzień pracy, czy zarządzasz złożonymi projektami zespołowymi.

Najlepsze funkcje Todoist

Użyj czterostopniowego systemu kolorowych flag, aby uszeregować zadania według ważności

Priorytetyzuj zadania o powtarzających się wzorcach, takich jak „co trzeci wtorek” lub „każdy dzień roboczy”, aby usprawnić powtarzalne prace

Skonfiguruj niestandardowe filtry, aby wyświetlać zadania według terminów, etykiet lub priorytetów

Połącz się z narzędziami takimi jak Kalendarz Google, Gmail, Slack i Zapier, aby zsynchronizować cykl pracy

Ograniczenia Todoist

Wersja bezpłatna ogranicza dostęp do funkcji takich jak przypomnienia i etykiety

Ceny Todoist

Początkujący : Free

Pro : 2,50 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 8 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Todoist

G2: 4,4/5 (ponad 800 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2500 recenzji)

Co o Todoist mówią prawdziwi użytkownicy?

W recenzji Capterra czytamy:

Todoist jest podstawą mojej strategii zarządzania czasem, obok Spark Mail i Kalendarza Google. Aplikacja doskonale integruje się z tymi i innymi aplikacjami, a wersja mobilna jest niezbędna, dzięki czemu nic mi nie umyka.

Todoist jest podstawą mojej strategii zarządzania czasem, obok Spark Mail i Kalendarza Google. Aplikacja doskonale integruje się z tymi i innymi aplikacjami, a wersja mobilna jest niezbędna, dzięki czemu nic mi nie umyka.

📮 ClickUp Insight: 50% osób organizuje swój czas, przeznaczając określone dni na zadania administracyjne, a inne na pracę wymagającą skupienia, ale tylko 22% twierdzi, że automatyzuje lub deleguje zadania. Ręczne zarządzanie czasem jest pomocne, ale nie eliminuje powtarzalnych zadań, które nadal pochłaniają czas przeznaczony na pracę wymagającą skupienia. ✔️ Kalendarz ClickUp, blokowanie czasu i agenci AI współpracują, aby chronić Twój czas. Automatycznie planuj powtarzalne zadania, przenoś je w oparciu o priorytety i uruchamiaj przypomnienia — dzięki temu Twój tydzień będzie przebiegał bez zakłóceń. 💫 Rzeczywiste wyniki: Lulu Press oszczędza 1 godzinę dziennie na każdym pracowniku dzięki automatyzacji ClickUp, co prowadzi do 12% wzrostu wydajności pracy.

4. Motion (najlepsza aplikacja do automatyzacji harmonogramów oparta na sztucznej inteligencji)

Motion wnosi świeże podejście do techniki timeboxingu, wykorzystując sztuczną inteligencję do planowania dnia w celu uzyskania maksymalnych efektów. To inteligentne narzędzie do planowania analizuje zadania, spotkania i priorytety, tworząc spersonalizowany plan dnia, który dostosowuje się do harmonogramu i stylu pracy.

Na przykład, jeśli musisz pogodzić spotkanie z klientem i napięty termin realizacji projektu, Motion nada priorytet tym zadaniom i dostosuje harmonogram, aby zapewnić terminowe zakończenie obu zadań. Aplikacja wyróżnia się priorytetyzacją zadań opartą na sztucznej inteligencji, uwzględniającą zależności między projektami, terminy i czas trwania.

Najlepsze funkcje Motion

Z łatwością zarządzaj spotkaniami osobistymi i służbowymi, biorąc pod uwagę dostępność członków zespołu

Pozwól AI zająć się planowaniem, wykrywając konflikty i przenosząc spotkania na optymalne terminy

Korzystaj z wbudowanych narzędzi do zarządzania zadaniami, widoków osi czasu i planowania zasobów

Uzyskaj dostęp do gotowych szablonów projektów, które pozwolą Ci szybko skonfigurować nowe inicjatywy

Ograniczenia ruchowe

Wymaga dostosowania się do nowego stylu cyklu pracy, ponieważ AI przejmuje kontrolę nad planowaniem

Głęboka integracja z istniejącymi narzędziami może zająć trochę czasu

Ceny ruchome

Pro AI : 29 USD miesięcznie za licencję

Business AI : 49 USD miesięcznie za licencję

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje aplikacji Motion

G2: 4,1/5 (ponad 110 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 80 recenzji)

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Chcesz ułatwić sobie życie? Skorzystaj z integracji ClickUp z ponad 1000 narzędzi. Niezależnie od tego, czy chodzi o śledzenie czasu za pomocą Everhour, czy synchronizację Kalendarza Google, możesz przechowywać wszystko w jednym miejscu i zachować wydajność bez konieczności przełączania się między aplikacjami.

5. Akiflow (najlepszy do scentralizowanego zarządzania zadaniami i kalendarzem)

Chcesz przestać przeskakiwać między aplikacjami, aby zarządzać swoim harmonogramem dnia? Akiflow przenosi wszystkie zadania i wydarzenia z kalendarza do jednego przejrzystego obszaru roboczego. Ułatwia to planowanie dnia bez ciągłego przełączania się między aplikacjami.

To narzędzie do planowania doskonale sprawdza się w gromadzeniu zadań z popularnych platform, takich jak Kalendarz Google, Outlook, Gmail i Slack. Po zaktualizowaniu zadania w Akiflow jest ono automatycznie synchronizowane z aplikacją źródłową, dzięki czemu wszystko jest spójne we wszystkich narzędziach.

Najlepsze funkcje Akiflow

Przechwytuj zadania z e-maili, wiadomości lub stron internetowych dzięki uniwersalnej skrzynce odbiorczej Akiflow

Przeciągaj i upuszczaj zadania do kalendarza, aby efektywnie blokować czas i szybko wprowadzać zmiany

Korzystaj z codziennych i cotygodniowych rytuałów, aby planować, zastanawiać się i pozostać na dobrej drodze

Udostępniaj swoją dostępność, aby planować spotkania bez zbędnych uzgodnień

Ograniczenia Akiflow

Brakuje niektórych popularnych narzędzi do zarządzania projektami w porównaniu z dedykowanymi aplikacjami do zarządzania zadaniami

Wymaga ręcznego planowania zadań i szablonów bloków czasowych , co może być czasochłonne i prowadzić do przeciążenia zadaniami, jeśli nie jest starannie zarządzane

Ceny Akiflow

Wersja próbna Free

Pro Monthly: 34 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Akiflow

G2: 5/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 90 recenzji)

6. Reclaim (najlepsza aplikacja do inteligentnego blokowania czasu i równoważenia życia zawodowego i prywatnego)

Wyobraź sobie narzędzie, które automatycznie organizuje zadania wokół spotkań, bez konieczności kiwnięcia palcem. Reclaim AI od Dropbox właśnie to robi, synchronizując się z kalendarzem i dostosowując harmonogramy w czasie rzeczywistym w oparciu o obciążenie pracą i priorytety.

Uwzględnia terminy i dostępny czas, aby przydzielić odpowiednie momenty na zadania. Zamiast tracić czas na ręczne dostosowywanie dnia, pozwala skupić się na tym, co ważne, a narzędzie dba o to, aby kalendarz był zoptymalizowany i wolny od konfliktów.

Odzyskaj najlepsze funkcje

Planuj zadania i spotkania w oparciu o swoje wzorce pracy

Automatycznie blokuj czas na intensywną pracę w rytmie podobnym do metody Pomodoro

Ujednolicenie wszystkich kalendarzy (Kalendarz Google, Outlook) w jednym widoku

Dostosuj się do zmian, automatycznie przenosząc zadania w przypadku pojawienia się konfliktów

Odzyskaj utracone możliwości

Ustawienie integracji wielu kalendarzy wymaga pewnego początkowego wysiłku

Brak aplikacji mobilnej do planowania w podróży

Automatyczne planowanie nie zawsze jest zgodne z osobistymi preferencjami

Odzyskaj kontrolę nad cenami

Lite : Free

Starter : 10 USD/miesiąc za licencję

Business: 15 USD miesięcznie za licencję

Odzyskaj oceny i recenzje

G2: 4,8/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba ocen

Co mówią o Reclaim prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 pisze:

Jako student mam ograniczoną możliwość przeznaczenia czasu na projekty. Teraz wystarczy, że dodam zadanie do listy rzeczy do zrobienia, a zostanie ono automatycznie zaplanowane. Łatwo też sprawdzić, czy nie mam zbyt dużych zaległości i czy muszę pracować dłużej, aby nadrobić zaległości.

Jako student mam ograniczoną możliwość przeznaczenia czasu na projekty. Teraz wystarczy, że dodam zadanie do listy rzeczy do zrobienia, a zostanie ono automatycznie zaplanowane. Łatwo też sprawdzić, czy nie mam zbyt dużych zaległości i czy muszę pracować dłużej, aby nadrobić zaległości.

7. TickTick (najlepsza aplikacja do zwiększania wydajności osobistej z wbudowanym timerem Pomodoro)

za pośrednictwem TickTick

TickTick łączy inteligentne zarządzanie zadaniami, planowanie kalendarza i śledzenie nawyków, aby pomóc Ci zaplanować dzień z celem. Dzięki wielu widokom kalendarza — miesięcznemu, tygodniowemu, agendzie, wielodniowemu i wielotygodniowemu — możesz łatwo wizualizować cały swój harmonogram.

To coś więcej niż tylko aplikacja z listą rzeczy do zrobienia. Oferuje timery Pomodoro i inteligentne przypomnienia, które pomogą Ci zachować koncentrację i konsekwencję. Niezależnie od tego, czy tworzysz zadania, czy budujesz nowe nawyki, TickTick pomoże Ci osiągnąć Twoje cele.

Najlepsze funkcje TickTick

Ustaw powtarzające się przypomnienia z niestandardowymi interwałami, powiadomienia e-mail i alerty oparte na lokalizacji w systemie iOS

Organizuj zadania za pomocą inteligentnych filtrów i etykiet, aby uzyskać do nich szybki dostęp

Wyświetlaj zadania w formacie listy, Kanban lub osi czasu i korzystaj z Markdown do tworzenia szczegółowych notatek

Śledź nawyki wraz z regularnymi zadaniami, aby stworzyć spójną rutynę

Ograniczenia TickTick

Ograniczone funkcje współpracy przy zarządzaniu zadaniami zespołowymi

Brak funkcji śledzenia czasu do szczegółowej analizy wydajności

Ograniczone opcje dostosowywania niektórych widoków i układów zadań

Ceny TickTick

Plan roczny: 35,99 USD/rok

Oceny i recenzje TickTick

G2: 4,6/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 120 recenzji)

👀 Czy wiesz, że? Matryca Eisenhowera, spopularyzowana przez prezydenta Dwighta D. Eisenhowera, to technika zarządzania czasem, która pomaga kategoryzować zadania według pilności i ważności. Chodzi o skupienie się na zadaniach, które są ważne, ale niekoniecznie pilne, aby nie tracić czasu na rzeczy, które nie są priorytetowe.

8. TimeCamp (najlepszy do śledzenia czasu z funkcjami rozliczeniowymi)

Potrzebujesz karty czasu pracy, która śledzi czas bez zbędnych komplikacji? TimeCamp działa cicho w tle, więc nie musisz zgadywać ani zarządzać arkuszami kalkulacyjnymi. Automatycznie rejestruje godziny pracy i przekształca te dane w cenne informacje.

Niezależnie od tego, czy chodzi o śledzenie wydajności, zarządzanie projektami czy generowanie faktur, TimeCamp pomaga zrozumieć nawyki pracy i znaleźć sposoby na poprawę. Ponadto integruje się ze wszystkimi ulubionymi narzędziami, dzięki czemu stanowi płynne uzupełnienie cyklu pracy.

Najlepsze funkcje TimeCamp

Śledź czas automatycznie lub ręcznie dzięki wykrywaniu bezczynności, monitorowaniu aplikacji i kategoryzacji wydajności

Generuj raporty, aby oceniać postępy, wydajność i budżet

Zintegruj je z narzędziami takimi jak Trello, Asana i ClickUp, aby usprawnić cykl pracy

Korzystaj z aplikacji mobilnych z funkcją śledzenia GPS i geofencingiem dla zespołów zdalnych

Limity TimeCamp

Role użytkowników są ograniczone w planach niższych poziomów; zaawansowane zarządzanie rolami jest dostępne tylko w planie Premium

Aplikacje mobilne, zwłaszcza na iOS, mogą działać wolno i mieć problemy z synchronizacją, co prowadzi do sporadycznych rozbieżności w danych

Ceny TimeCamp

Free Plan

Pakiet startowy : 2,99 USD/miesiąc na użytkownika

Premium : 4,99 USD/miesiąc na użytkownika

Ultimate : 7,99 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: 11,99 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje TimeCamp

G2: 4,7/5 (ponad 340 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 590 recenzji)

9. Toggl Track (najlepszy do lekkiego śledzenia czasu w różnych projektach)

za pośrednictwem Toggl Track

Potrzebujesz przejrzystego i niezawodnego sposobu na śledzenie tego, jak spędzasz dzień w pracy? Toggl Track oferuje prostą i intuicyjną obsługę, która pomaga kontrolować wszystkie zadania bez zakłócania przepływu pracy.

Zostały one stworzone z myślą o Twojej rutynie, niezależnie od tego, czy wolisz korzystać z aplikacji komputerowej, rozszerzenia przeglądarki czy urządzenia mobilnego.

Dzięki funkcjom takim jak integracja z aplikacją kalendarza, śledzenie w tle i timery uruchamiane jednym kliknięciem, aplikacja ta pozwala w pełni wykorzystać zalety aplikacji do timeboxingu, zamieniając rozproszone godziny w uporządkowane, skoncentrowane bloki pracy.

Najlepsze funkcje Toggl Track

Wizualizuj wpisy czasu w Kalendarzu Google lub Outlooku

Śledź czas w czasie rzeczywistym lub offline, synchronizując później; przełączaj się między trybem timera a trybem ręcznym

Korzystaj z urządzeń mobilnych do śledzenia zadań w podróży lub z pulpitu, aby skupić się na cyklu pracy

Włącz śledzenie w tle w aplikacjach i witrynach internetowych, aby automatycznie rejestrować działania

Toggl Śledzenie limitów

Ograniczone funkcje zarządzania projektami w porównaniu z dedykowanymi narzędziami

Opcje raportowania dla pracy z klientami są ograniczone

Toggl Śledź ceny

Free Plan

Pakiet startowy: 10 USD/miesiąc na użytkownika

Premium: 20 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Toggl Śledź oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 1550 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2500 recenzji)

🧠 Ciekawostka: Timeboxing powstał w branży tworzenia oprogramowania, gdzie zespoły przydzielały określone okresy (lub „boxy”) na pracę nad konkretnymi zadaniami. Pierwotnie wprowadzony w kontekście metodologii Agile, pomagał zespołom skupić się na pracy i utrzymać ją na właściwym torze. Obecnie jest to popularna technika zwiększania wydajności stosowana przez wszystkich, od dyrektorów generalnych po studentów, w celu zminimalizowania czynników rozpraszających uwagę i zapewnienia efektywnego wykonania zadań w wyznaczonym czasie.

10. Clockwise (najlepsza do optymalizacji kalendarza zespołu i skupienia uwagi)

przytłoczony niekończącymi się spotkaniami i zmagający się z wygospodarowaniem czasu na intensywną pracę? Clockwise ma dla Ciebie rozwiązanie.

Ten oparty na sztucznej inteligencji asystent planowania optymalizuje Twój dzień, automatycznie planując spotkania, chroniąc czas na skupienie i synchronizując się bez wysiłku z Kalendarzem Google, Slackiem i Asaną. Został stworzony, aby pomóc Ci odzyskać kontrolę nad kalendarzem i zwiększyć wydajność.

Najlepsze funkcje Clockwise

Automatycznie zmienia harmonogram spotkań, aby stworzyć nieprzerwane bloki czasu na skupienie

Integracja z Kalendarzem Google, Slackiem i innymi narzędziami usprawniającymi planowanie

Zapewnia analizy umożliwiające pomiar obciążenia spotkaniami i czasu skupienia w całej organizacji

Oferuje linki do harmonogramów, które ułatwiają koordynację spotkań z osobami z zewnątrz i wieloma współpracownikami

Ograniczenia związane z czasem

Elastyczna funkcja spotkań jest ograniczona do spotkań wewnętrznych

Nie obsługuje automatycznego przeplanowywania spotkań z uczestnikami zewnętrznymi

Ceny zgodne z ruchem wskazówek zegara

Free

Teams: 6,75 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Business: 11,50 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Clockwise

G2: 4,7/5 (ponad 65 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 50 recenzji)

Co mówią o Clockwise prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Aplikacja zapewnia mi czas na skupienie, którego potrzebuję, ale który samemu trudno mi konsekwentnie wygospodarować. Podoba mi się, że harmonogram AI reaguje na zmiany w moim kalendarzu, zanim jeszcze je wprowadzę. Zauważyłem, że pozytywnie wpłynęło to na moją wydajność, a także sprawiło, że moi współpracownicy są bardziej wyczuleni na rezerwowanie czasu, który został wcześniej przydzielony w moim kalendarzu. Dla pojedynczego użytkownika cena jest moim zdaniem rozsądna, a aplikacja łatwo integruje się z kluczowymi narzędziami, których używam w pracy, np. Outlookiem czy Asaną.

Aplikacja zapewnia mi czas na skupienie, którego potrzebuję, ale który samemu trudno mi konsekwentnie wygospodarować. Podoba mi się, że harmonogram AI reaguje na zmiany w moim kalendarzu, zanim jeszcze je wprowadzę. Zauważyłem, że pozytywnie wpłynęło to na moją wydajność, a także sprawiło, że moi współpracownicy są bardziej wyczuleni na rezerwowanie czasu, który został mi wcześniej przydzielony w kalendarzu. Dla pojedynczego użytkownika cena jest moim zdaniem rozsądna, a aplikacja łatwo integruje się z kluczowymi narzędziami, których używam w pracy, np. Outlookiem czy Asaną.

