13 najlepszych alternatyw dla ElevenLabs zapewniających realistyczne zamianę tekstu na mowę

Czy kiedykolwiek próbowałeś generować lektora, który brzmi jak człowiek, ale nadal kończyło się to robotycznym, monotonnym głosem?

Chociaż ElevenLabs podniosło pasek dzięki realistycznej funkcji zamiany tekstu na mowę [TTS], nie jest to jedyna opcja. Odpowiedni głos może zadecydować o sukcesie lub porażce Twojego przekazu, niezależnie od tego, czy tworzysz podcasty, filmy szkoleniowe czy dynamiczne reklamy.

W tym wpisie na blogu omówimy najlepsze alternatywy dla ElevenLabs, zapewniające realistyczną, ekspresyjną i naturalnie brzmiącą mowę. 🔊

Dlaczego warto wybrać alternatywę dla ElevenLabs

ElevenLabs jest silnym graczem w przestrzeni TTS, ale nie jest odpowiednim rozwiązaniem dla każdego twórcy lub firmy. Oto dlaczego warto rozważyć alternatywę dla Elevenlabs:

Ograniczone generowanie znaków: limit 5000 znaków na żądanie w planach płatnych i 2500 w planie bezpłatnym.

Ścisły system kredytów miesięcznych: Korzystanie z usługi podlega miesięcznym limitom kredytowym, a przekroczenie limitów wymaga zakupu dodatkowych kredytów.

Ograniczenia dotyczące wielkości projektu: Projekty mają limit do 200 rozdziałów, przy czym każdy rozdział może zawierać 400 akapitów, a każdy akapit może mieć maksymalnie 5000 znaków.

Drogie zaawansowane funkcje: Projekty z wieloma mówcami, wysokiej jakości dźwięk (192 kb/s) i profesjonalne klonowanie głosu są dostępne tylko w planach wyższych poziomów.

Limity językowe: Kluczowe funkcje, takie jak ElevenReader Publishing, zapewniają tylko wsparcie dla języka angielskiego.

Wysokie koszty eksperymentów: kredyty są wykorzystywane przy każdej próbie, w tym przy edycjach, ponownych próbach i generowaniu testów.

Brak praw do szkolenia modeli AI: Wyniki nie mogą być ponownie wykorzystywane do szkolenia, dostosowywania lub opracowywania innych narzędzi AI.

Najlepsze alternatywy dla ElevenLabs w skrócie

Oto tabela porównująca wszystkie alternatywy dla ElevanLabs. 📊

Narzędzie Najlepsze funkcje Najlepsze dla Ceny ClickUp Twórz szkice skryptów w ClickUp Dokumenty, transkrybuj spotkania za pomocą ClickUp AI Notetaker, podsumowuj i łącz notatki ze spotkań za pomocą ClickUp Brain, zarządzaj transkrypcjami w ramach zadań i cykli pracy dzięki płynnej integracji z narzędziami innych firm. Teams każdej wielkości, w tym osoby indywidualne, małe zespoły i przedsiębiorstwa. Dostępny Free Plan; możliwości niestandardowe dla przedsiębiorstw. Murf. ai Uzyskaj dostęp do API generującego głos w czasie rzeczywistym, zmieniacza głosu z możliwością niestandardowego dostosowania, twórz wielojęzyczne doświadczenia, wdrażaj audio na dużą skalę. Małe firmy i twórcy zawartości Dostępna bezpłatna wersja próbna; cena od 29 USD miesięcznie za użytkownika (pakiet Starter). PlayHT Uzyskaj dostęp do API generującego głos w czasie rzeczywistym, klonuj głosy z niestandardowym dostrojeniem, twórz wielojęzyczne doświadczenia. Programiści i średnie przedsiębiorstwa Niestandardowe ceny Amazon Polly Generuj realistyczną mowę za pomocą głosów neuronowych, natychmiastowo przesyłaj strumień audio, zarządzaj leksykonami wymowy, integruj się z aplikacjami AWS. Zespoły średnich i dużych przedsiębiorstw zintegrowane z usługami AWS Dostępny bezpłatny pakiet; ceny niestandardowe. Google TTS Wybierz spośród głosów WaveNet lub standardowych, dostosuj ton i wysokość dźwięku, konwertuj tekst w ponad 40 językach, przesyłaj strumieniowo głos w czasie rzeczywistym. Aplikacje, boty i globalne firmy korzystające z infrastruktury Google chmury Dostępny bezpłatny pakiet; ceny niestandardowe. Microsoft Azure Twórz aplikacje z funkcją mowy w czasie rzeczywistym, projektuj niestandardowe głosy neuronowe, konwertuj tekst za pomocą elementów sterujących SSML, zarządzaj wykorzystaniem w ekosystemie Azure. Enterprise i zaawansowane zespoły programistów Dostępny bezpłatny poziom; możliwość niestandardowej konfiguracji dla przedsiębiorstw. Speechify Konwertuj pliki PDF i dokumenty na pliki audio, dostosuj szybkość czytania, skanuj obrazy za pomocą funkcji OCR, słuchaj na różnych urządzeniach w podróży. Osoby indywidualne i małe zespoły Dostępna bezpłatna wersja próbna; niestandardowe ceny. Descript Nagrywaj rozmowy z zrzutem ekranu, transkrybuj je natychmiast, edytuj za pomocą interfejsu tekstowego, generuj narrację za pomocą Overdub. Twórcy i małe firmy Dostępny Free Plan; ceny zaczynają się od 24 USD/miesiąc (Hobbyist). Resemble AI Klonuj głosy z warstwami emocjonalnymi, konwertuj audio na mowę w czasie rzeczywistym, zmieniaj języki w locie, integruj głos z aplikacjami. Programiści i średniej wielkości zespoły zajmujące się tworzeniem zawartości Bezpłatna wersja próbna; od 19 USD miesięcznie WellSaid Labs Wybieraj głosy studyjnej jakości, twórz spójną narrację, współpracuj w ramach udostępnianych zespołów głosowych, eksportuj materiały do celów szkoleniowych i marketingowych. Szkolenia, nauka i marketing w zespołach średnich i dużych przedsiębiorstw Dostępny plan Free; ceny zaczynają się od 99 USD/miesiąc (Creative). Lovo AI Twórz reklamy lub narracje, wybieraj głosy dostosowane do emocji, dostosowuj tempo i pauzy, dostarczaj dźwięk gotowy do emisji. Małe firmy i twórcy zawartości Dostępny plan Free Plan; ceny zaczynają się od 10 USD/miesiąc (pakiet podstawowy). Listnr Konwertuj blogi na pliki audio jednym kliknięciem, publikuj bezpośrednio na platformach podcastowych, osadzaj pliki audio na stronach internetowych, zarządzaj wersjami audio. Małe zespoły i indywidualni twórcy Niestandardowe ceny Synthesia Pisz skrypty w redaktorze, wybieraj spośród ponad 230 awatarów AI, automatycznie generuj narrację i lokalizuj wideo dzięki wsparciu wielu języków (ponad 140). Średnie przedsiębiorstwa i zespoły korporacyjne Dostępny Free Plan; ceny zaczynają się od 29 USD/miesiąc (pakiet Starter).

Najlepsze alternatywy dla ElevenLabs

Te 13 alternatyw dla ElevenLabs oferuje specjalistyczne funkcje, takie jak technologia klonowania głosu do tworzenia skryptów, transkrypcji i zarządzania cyklem pracy audio.

Zacznijmy! 💪

ClickUp (najlepszy pod względem wbudowanych funkcji transkrypcji i praktycznych notatek)

ClickUp AI może natychmiast przechwytywać i transkrybować notatki głosowe z czatów i zadań, umożliwiając ich wyszukiwanie.

ClickUp, pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji, łączy zarządzanie projektami, dokumenty i komunikację zespołową w jednej platformie, wspomaganej przez automatyzację i wyszukiwanie oparte na sztucznej inteligencji nowej generacji.

Obsługiwane przez AI przepływy pracy typu „talk to tekst” są dostępne na całej platformie, pomagając Ci działać z prędkością myśli.

ClickUp Brain: sztuczna inteligencja otoczenia, która łączy Twoje rozmowy z połączeniami z cyklami pracy.

Sercem platformy jest ClickUp Brain, asystent AI wbudowany bezpośrednio w każdą warstwę Twojego obszaru roboczego, od ClickUp Dokuments po zadania ClickUp i spotkania.

To kontekstowe narzędzie AI zmienia sposób rejestrowania, transkrypcji i reagowania na rozmowy w obszarze roboczym. Dzięki funkcjom takim jak transkrypcja głosu oparta na AI możesz nagrywać spotkania lub klipy głosowe bezpośrednio w ClickUp, a Brain automatycznie wygeneruje dokładne transkrypcje — koniec z poszukiwaniem notatek lub pomijaniem kluczowych szczegółów.

Ale to nie wszystko: ClickUp Brain inteligentnie skanuje te transkrypcje i czaty, aby zidentyfikować elementy, które należy podjąć, natychmiast przekształcając je w zadania lub przypomnienia z bogatym kontekstem, a wszystko to bez opuszczania przepływu pracy. Niezależnie od tego, czy korzystasz z funkcji Talk to Text w aplikacji komputerowej do dyktowania bez użycia rąk, czy też wykorzystujesz AI Notetaker do podsumowywania spotkań i wyodrębniania kolejnych kroków, ClickUp Brain zapewnia, że każda rozmowa jest przeszukiwalna, możliwa do realizacji i płynnie połączona z Twoimi projektami. Oznacza to, że możesz poprosić Brain o znalezienie elementów do wykonania z rozmowy z zeszłego tygodnia, transkrypcję lub podsumowanie notatki głosowej, a nawet utworzenie zadań na podstawie wątków czatu — dzięki czemu cała przestrzeń robocza staje się bardziej inteligentna, zorganizowana i naprawdę sprzyja współpracy.

Generuj raporty zespołowe, śledź postęp i natychmiast uzyskuj wgląd w dane dzięki ClickUp Brain

Zwiększ wydajność swoich spotkań dzięki ClickUp AI Notetaker.

ClickUp AI Notetaker automatycznie dołącza do spotkań w Zoom, Google Meet lub Microsoft Teams, transkrybuje rozmowę w czasie rzeczywistym i identyfikuje kluczowe elementy.

Po zakończeniu spotkania narzędzie AI do sporządzania notatek generuje kompleksowe podsumowanie i załącznik do odpowiednich zadań ClickUp lub projektów w Twoim obszarze roboczym. Dzięki temu ważne decyzje i obowiązki są jasno udokumentowane i łatwo dostępne.

Na przykład, pozyskujesz nowego klienta do projektu lektorskiego lub współpracy w zakresie zawartości. Możesz wykorzystać AI do sporządzania notatek ze spotkań; dołącza ona do rozmowy, rejestruje wymagania klienta, terminy i preferencje kreatywne, a następnie automatycznie tworzy zadania przypisane do scenarzysty, redaktora dźwięku lub programisty.

ClickUp dokumente

Chcesz tworzyć briefy kreatywne, scenariusze lub specyfikacje techniczne? Skorzystaj z ClickUp Dokumentów.

Twórz szkice postów na blogu, skryptów lub dokumentacji programistycznej z edycją w czasie rzeczywistym w ClickUp Docs

Dzięki wbudowanym funkcjom AI możesz błyskawicznie podsumować długie wątki opinii, wyodrębnić punkty działania i zaproponować kolejne kroki, co idealnie sprawdza się w zarządzaniu zatwierdzaniem scenariuszy, notatkami dotyczącymi rozwoju lub wewnętrznymi recenzjami między zespołami.

Na przykład podczas opracowywania nowej polityki firmy członkowie zespołu mogą współpracować i udostępniać notatki. Wystarczy poprosić ClickUp Brain o podsumowanie do szybkiego przeglądu w języku naturalnym, a otrzymasz je w ciągu kilku sekund. A co najlepsze? Wszystkie notatki, transkrypcje, szablony list zadań i listy rzeczy do zrobienia są automatycznie połączone z zadaniami, kamieniami milowymi i osiami czasu.

Najlepsze funkcje ClickUp

Nagrywaj i udostępniaj opinie: Nagrywaj ekran z komentarzem głosowym, aby przeglądać zmiany, wyjaśniać modyfikacje projektu lub przedstawiać zespołowi nowe funkcje za pomocą Nagrywaj ekran z komentarzem głosowym, aby przeglądać zmiany, wyjaśniać modyfikacje projektu lub przedstawiać zespołowi nowe funkcje za pomocą ClickUp Clips

Uporządkuj swoje procesy: Twórz procesy dostosowane do swoich potrzeb, takie jak przeglądanie skryptów, dostarczanie plików audio lub śledzenie błędów dzięki Twórz procesy dostosowane do swoich potrzeb, takie jak przeglądanie skryptów, dostarczanie plików audio lub śledzenie błędów dzięki niestandardowym statusom zadań ClickUp

Wizualizuj swoje pomysły: korzystaj z korzystaj z tablic ClickUp Whiteboards , aby planować scenariusze, tworzyć konspekty zawartości wideo lub mapować sprinty programistyczne w swobodnej przestrzeni wizualnej stworzonej z myślą o burzy mózgów.

Połącz wszystko w jednym miejscu: Połącz narzędzia takie jak Figma, Google Drive lub GitHub, aby Twoje zasoby, notatki i kod były zawsze pod ręką dzięki Połącz narzędzia takie jak Figma, Google Drive lub GitHub, aby Twoje zasoby, notatki i kod były zawsze pod ręką dzięki połączeniom ClickUp

Limitations ClickUp

Stroma krzywa uczenia się ze względu na rozszerzone funkcje i opcje niestandardowego dostosowywania

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Ta recenzja G2 naprawdę mówi wszystko:

ClickUp Brain naprawdę pozwala zaoszczędzić czas. Wbudowana sztuczna inteligencja może teraz podsumowywać długie wątki, tworzyć szkice dokumentów, a nawet transkrybować klipy głosowe bezpośrednio w ramach zadania, co pozwala mojemu zespołowi ograniczyć przełączanie się między kontekstami i korzystać z mniejszej liczby dodatkowych narzędzi. […] Prowadzimy zwinne sprinty, publikujemy dokumenty i zarządzamy OKR bez przełączania się między aplikacjami. Natywne integracje (Slack, Drive, GitHub) można szybko skonfigurować. *

⭐️ Bonus: Brain MAX to oparty na AI towarzysz pracy na komputerze stacjonarnym, stworzony z myślą o cyklach pracy opartych na głosie. Jego zaawansowane funkcje zamiany mowy na tekst pozwalają wypowiadać pomysły, zadania lub instrukcje, a następnie natychmiast je transkrybować, organizować i realizować. Niezależnie od tego, czy robisz notatki ze spotkań, aktualizujesz plany projektów, czy wysyłasz szybkie wiadomości, Brain MAX ułatwia zarządzanie pracą bez użycia rąk. To płynne doświadczenie oparte na głosie usprawnia codzienne czynności, zmniejsza nakład pracy ręcznej i pozwala skupić się na tym, co najważniejsze, dzięki czemu wydajność jest szybsza i bardziej naturalna niż kiedykolwiek.

2. Murf. ai (najlepsze rozwiązanie do tworzenia nagrań głosowych AI o studyjnej jakości)

za pośrednictwem Murf.ai

Murf. ai to narzędzie do generowania głosu oparte na AI, idealne do zawartości wymagającej emocjonalnej głębi, takich jak audiobooki, e-learning lub kampanie promocyjne. Narzędzie do transkrypcji oparte na AI zapewnia pełną kontrolę nad stylem głosu, tonem, szybkością i wymową, a wszystko to dzięki intuicyjnemu interfejsowi studia lub dostępowi do API.

Wspólne obszary robocze, biblioteki wymowy i ustawienia głosowe pomagają zapewnić spójność wyników w różnych projektach, zespołach i językach. Ponadto etyczne pozyskiwanie głosów i obszerna biblioteka oznaczają, że nie musisz wybierać spośród tych samych pięciu ogólnych opcji — otrzymujesz głosy, które brzmią jak ludzkie i pasują do kontekstu Twojej globalnej publiczności.

Najlepsze funkcje Murf. ai

Bezpośrednie dostarczanie głosu za pomocą funkcji Say It My Way , która odtwarza ton, tempo i rytm Twojego głosu, kierując głosem AI linia po linii.

Generuj warianty głosowe za pomocą funkcji Variability i natychmiast twórz wiele opcji tonu i tempa dla tej samej linii bez konieczności ręcznego ponownego nagrywania.

Podkreślaj słowa o szczególnym znaczeniu za pomocą podkreślenia na poziomie słowa , aby nadać nacisk konkretnym słowom w celu uzyskania dramatycznej narracji lub jasności instrukcji.

Edytuj audio za pomocą skryptu dzięki funkcji edycji głosu, która umożliwia transkrypcję i przepisywanie nagranych nagrań głosowych bezpośrednio na tekst przed ich natychmiastowym ponownym renderowaniem.

Ograniczenia Murf. ai

Niższe poziomy planów nie generują naturalnie brzmiących głosów.

Niestandardowe dostosowania wymowy nie zawsze są skuteczne lub przyjazne dla użytkownika.

Ceny Murf. ai

Free

Twórca: 29 USD/miesiąc na użytkownika

Wzrost: 99 USD/miesiąc na użytkownika

Biznes: 299 USD/miesiąc za użytkownika

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Murf. ai

G2: 4,7/5 (ponad 1300 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Murf.ai prawdziwi użytkownicy?

Krótki fragment wypowiedzi prawdziwego użytkownika:

Murf studio jest łatwe w użyciu. Prowadzimy gabinet stomatologiczny i obecnie używamy go do zrobienia przekształcenia naszej nudnej muzyki podczas oczekiwania na połączenie w muzyczną prezentację marketingową, aby poinformować naszych pacjentów o naszych usługach... Czasami głos brzmiał nieco nienaturalnie... Nie jestem jednak pewien, czy warto dokonywać aktualizacji. Chciałbym móc napisać tekst, aby sprawdzić, czy ulepszone funkcje są dla mnie warte inwestycji. *

📮 ClickUp Insight: Wyniki naszej ankiety dotyczącej efektywności spotkań wskazują, że 42% zespołów korzysta z nagranych klipów (21%) lub narzędzi do zarządzania projektami (21%) do pracy asynchronicznej. Jednak narzędzia te często wymagają dodatkowych zasobów, w tym oddzielnych subskrypcji, loginów i nauki obsługi. Jako aplikacja do wszystkiego, co związane z pracą, ClickUp ułatwia komunikację asynchroniczną. Uzyskaj dostęp do klipów wideo, wiadomości głosowych, cyklów pracy nad projektami, dokumentów do wspólnej edycji i wbudowanego notatnika AI — wszystko w jednym obszarze roboczym. Po co zarządzać wieloma subskrypcjami i rozproszonymi informacjami, skoro jedno rozwiązanie może usprawnić cały przepływ pracy? 💫 Rzeczywiste wyniki: Zespoły korzystające z funkcji zarządzania spotkaniami ClickUp zgłaszają aż 50% spadek liczby niepotrzebnych rozmów i spotkań!

3. PlayHT (najlepsze rozwiązanie do tworzenia zawartości wielojęzycznej)

za pośrednictwem PlayHT

Napotkałeś blok z powodu ograniczonej elastyczności głosowej lub wąskich gardeł produkcyjnych? PlayHT Ci pomoże. PlayHT to coś więcej niż tylko konwersja tekstu na mowę — dostosowuje doświadczenie głosowe do Twoich potrzeb. Zamiast trzymać się robotycznego czytania lub sztywnych ustawień wstępnych, otrzymujesz głosy takie jak „Mikael”, „Deedee” i „Atlas”, z których każdy został stworzony z przekonującą ludzką osobowością dla określonych tonów i zastosowań.

Chcesz dopracować moduł e-learningowy zawierający wiele akronimów? A może chcesz dodać lektora do wideo? Teraz to możliwe. Model Dialog zapewnia płynność i niuanse konwersacyjne, dzięki czemu doskonale nadaje się do podcastów i asystentów AI. Z kolei model 3.0 Mini zapewnia lekkość i responsywność w zastosowaniach czasu rzeczywistego, takich jak gry na żywo lub interaktywni agenci.

Najlepsze funkcje PlayHT

Dostosuj emocje, tempo, ton, akcenty, a nawet wstawiaj celowe pauzy dzięki Speech Styles i Inflections .

Skorzystaj z podglądu na poziomie akapitu, aby dostosować brzmienie przed wygenerowaniem ostatecznej wersji audio.

Zdefiniuj sposób wymawiania nazw marek, terminów technicznych lub akronimów i wykorzystuj je ponownie bez wysiłku.

Przełączaj się między mówcami za pomocą redaktora Multi-Voice, aby tworzyć bogate w dialogi skrypty z wieloma różnymi głosami AI w tym samym pliku.

Limity PlayHT

Ograniczona różnorodność i autentyczność niektórych akcentów, na przykład użytkownicy narzekają, że głosy australijskie brzmią jak amerykańskie lub brytyjskie.

Nieporęczny i niespójny interfejs użytkownika, zwłaszcza podczas przechodzenia między redaktorami.

Ceny PlayHT

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje PlayHT

G2: 4,5/5 (ponad 80 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🧠 Ciekawostka: Historia generowanych przez AI nagrań głosowych rozpoczęła się od urządzeń mechanicznych, takich jak fonograf Thomasa Edisona z 1877 roku, które mogły nagrywać i odtwarzać dźwięk, ale nie były w stanie syntetyzować prawdziwej ludzkiej mowy.

4. Amazon Polly (najlepsze rozwiązanie do syntezy mowy o wysokiej jakości)

za pośrednictwem Amazon Polly

Amazon Polly to oparta na chmurze usługa TTS oferowana przez Amazon Web Services (AWS). Chociaż nie jest przeznaczona do czytania tekstów teatralnych ani postaci o silnej ekspresji, sprawdza się dobrze tam, gdzie skalowalność, wsparcie wielu języków i szybkość są niepodważalne.

Programiści mogą używać języka SSML (Speech Synthesis Markup Language) do precyzyjnego dostosowywania wyjścia mowy, regulując takie aspekty jak wymowa, głośność, ton i tempo mowy, aby osiągnąć pożądany efekt. Ponadto dla osób tworzących aplikacje lub media z obsługą głosu, modele mowy neuronowej Polly o niskim opóźnieniu zapewniają wystarczający realizm, aby utrzymać zainteresowanie słuchaczy.

Najlepsze funkcje Amazon Polly

Zamień pliki PDF, artykuły i strony internetowe na strumienie mowy dzięki neuronowej technologii TTS.

Używaj znaków mowy i niestandardowych słowników wymowy , aby uzyskać dokładne brzmienie nazw, żargonu lub akronimów.

Skorzystaj z Amazon Polly API , aby włączyć funkcję głosową w aplikacjach, witrynach internetowych lub systemach obsługi klienta na żądanie.

Twórz tysiące wersji audio zmieniającej się zawartości bez konieczności zatrudniania nowych pracowników lub ponownego nagrywania.

Ograniczenia Amazon Polly

Wymaga wiedzy technicznej, aby efektywnie wykorzystać SSML do zaawansowanych funkcji klonowania głosu i niestandardowego dostosowywania mowy.

Użytkownicy zgłaszali problemy z dokładnym przechwytywaniem naturalnych dźwięków mowy lub rozpoznawaniem niektórych regionalnych głosów.

Ceny Amazon Polly

Free

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje narzędzi

G2: 4,4/5 (ponad 60 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Amazon Polly?

Użytkownik udostępnił tę recenzję na G2:

Bardzo podoba mi się to, jak Amazon Polly sprawia, że komputery mówią jak ludzie. Brzmi to bardzo naturalnie, a ponadto można wybierać różne głosy. Świetnie nadaje się do tworzenia lektorów do wideo lub dodawania funkcji mowy do aplikacji. Bardzo łatwy w użyciu! Nie podoba mi się to, że Amazon Polly ma opłaty za użytkowanie, co oznacza, że trzeba płacić za liczbę znaków, które odczytuje na głos. Jeśli używasz go często, może to być kosztowne.

5. Google TTS (najlepsze rozwiązanie do generowania wielojęzycznej zawartości audio)

za pośrednictwem Google TTS

Google Cloud Text-to-Speech to usługa oparta na chmurze, która przekształca tekst pisany w naturalnie brzmiącą mowę ludzką, wykorzystując zaawansowane technologie uczenia maszynowego Google.

Dzięki ponad 380 głosom i ponad 50 wariantom językowym narzędzie to oferuje solidne wsparcie, od globalnego skalowania zawartości po hiperlokalizację audiobrandingu. Ponadto niskie opóźnienia przesyłania strumieniowego z Chirp 3 i poparte badaniami realistyczne brzmienie WaveNet zapewniają dopracowany efekt końcowy.

Najlepsze funkcje Google TTS

Wybierz głosy WaveNet, aby generować wysokiej jakości mowę z realistyczną intonacją i rytmem, opartą na zaawansowanych modelach DeepMind.

Wykorzystaj głosy Neural2, aby uzyskać bardziej naturalną i ekspresyjną mowę dzięki technologii sieci neuronowej nowej generacji.

Wykorzystaj głosy Chirp 3 (HD), aby tworzyć spontaniczne, konwersacyjne nagrania audio z ludzkimi niepłynnościami i subtelnymi niuansami intonacji.

Wykorzystaj wsparcie SSML do formatu dat, liczb, pauz i podkreślania kluczowych fraz.

Ograniczenia Google TTS

Każde żądanie API ma limit do maksymalnie 5000 bajtów wprowadzonego tekstu, co powoduje podział dłuższych tekstów na wiele żądań.

Nie jest zoptymalizowany do scenariuszy strumieniowania w czasie rzeczywistym.

Ceny Google TTS

Free

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Google TTS

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

6. Microsoft Azure (najlepszy do uruchamiania aplikacji głosowych)

za pośrednictwem Microsoft Azure

Microsoft Azure AI Speech oferuje kompleksową platformę mowy, która umożliwia transkrypcję, syntezę, analizę, a nawet tworzenie niestandardowych głosów neuronowych. A co najlepsze? Wszystko znajduje się w zaufanej chmurze Microsoftu, zapewniając narzędzia klasy korporacyjnej bez utraty skali lub kontroli.

Speech Studio pozwala stworzyć od podstaw głos Twojej marki lub ulepszyć wrażenia dźwiękowe za pomocą wbudowanych modeli o wysokiej jakości. Głosy HD dodatkowo poprawiają tę jakość, dostosowując ton głosu w czasie rzeczywistym do nastroju wprowadzanego tekstu, zapewniając bardziej wyrazisty i dostosowany do kontekstu wynik.

Najlepsze funkcje Microsoft Azure

Dodaj realistyczną syntezę mowy, wykorzystując gotowe głosy neuronowe o wysokiej wierności (48 kHz), aby uzyskać bardziej realistyczny efekt.

Wykorzystaj interfejs API do syntezy wsadowej, aby generować długie pliki audio, takie jak audiobooki lub materiały szkoleniowe, w trybie asynchronicznym.

Generuj dane wizemiczne, aby animować awatarów lub cyfrowe postacie ludzkie z dokładną synchronizacją ruchu warg w amerykańskim angielskim.

Limity platformy Microsoft Azure

Wdrożenie API TTS wymaga biegłej znajomości usług w chmurze i API.

Stworzenie niestandardowego głosu neuronowego wymaga znacznych nakładów finansowych, w tym zatwierdzenia przez firmę Microsoft i długiego czasu szkolenia.

Ceny Microsoft Azure

Free

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Microsoft Azure

G2: 4,4/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 1900 recenzji)

Co mówią prawdziwi użytkownicy o Microsoft Azure?

Oto, co ma do powiedzenia recenzja Capterra:

Najbardziej podoba mi się w Microsoft Azure to, że oferuje bazy danych, takie jak SQL, a także świetne funkcje DevOps, które bardzo pomagają podczas tworzenia stron internetowych i aplikacji… Najmniej podoba mi się to, że czasami usługi działają wolno i zdarzają się przerwy w działaniu, które prowadzą do przestojów.

🔍 Czy wiesz, że... W latach 50. firma Bell Labs stworzyła system Audrey, który potrafił rozpoznawać cyfry od zera do dziewięciu. Kilkadziesiąt lat później technologia rozpoznawania mowy ewoluowała dzięki modelowi Hidden Markov Model, który stał się podstawą narzędzi z lat 90., takich jak Dragon Dictate, które w końcu rozumiały nie tylko cyfry.

7. Speechify (najlepsze rozwiązanie do zamiany dowolnego tekstu na dźwięk w podróży)

za pośrednictwem Speechify

Speechify to platforma TTS oparta na AI, która przekształca zawartość pisemną w naturalnie brzmiący dźwięk. Dostępna jako aplikacja mobilna, aplikacja komputerowa i rozszerzenie przeglądarki, jest przeznaczona dla różnorodnej grupy użytkowników, w tym studentów, profesjonalistów i osób z trudnościami w czytaniu, takimi jak dysleksja.

Od skanowania zawartości fizycznych za pomocą telefonu i natychmiastowego przekształcania jej w pliki audio, po dubbingowanie zawartości wielojęzycznych w celu uzyskania globalnego zasięgu — platforma jest wyposażona w funkcje pozwalające wyeliminować wąskie gardła produkcyjne.

Najlepsze funkcje Speechify

Wykorzystaj funkcję optycznego rozpoznawania znaków (OCR) do skanowania dokumentów fizycznych lub obrazów i odczytywania ich na głos.

Używaj go jako rozszerzenia Chrome, aby czytać strony internetowe, e-mail i dokumenty bezpośrednio w przeglądarce.

Wykorzystaj funkcję klonowania głosu , aby odtworzyć swój własny głos na podstawie zaledwie 20 sekund nagrania audio.

Czytaj nawet 4,5 razy szybciej dzięki odtwarzaniu opartemu na AI, aby przeglądać skrypty, dokumenty lub długą zawartość w podróży.

Ograniczenia Speechify

W aplikacjach do strumieniowego przesyłania danych w czasie rzeczywistym mogą wystąpić problemy z opóźnieniami.

System ma trudności z przekazaniem subtelnych emocji lub niuansów kontekstowych.

Ceny Speechify

Free

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Speechify

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Speechify prawdziwi użytkownicy?

Według jednego z recenzentów serwisu G2:

Po raz pierwszy użyłem Speechify w jednym z moich projektów i od razu mi się spodobało. Najlepsze jest to, że API jest bardzo łatwe w użyciu, a wynik jest bardzo wyraźny i czysty. Zaoszczędziło mi to dużo czasu i zapewniło poprawny wynik... W wersji darmowej istnieje limit dotyczące liczby tekstów, które można przetłumaczyć jednocześnie. Jeśli udostępniliby wersję premium do testów, naprawdę pomogłoby to w ocenie tego narzędzia.

🧠 Ciekawostka: Speechify zostało założone przez Cliffa Weitzmana, który pierwotnie stworzył je, aby pomóc sobie w walce z dysleksją. Obecnie jego celem jest przyspieszenie czytania i ułatwienie dostępu do niego wszystkim.

8. Descript (najlepszy do tworzenia i edycji podcastów oraz samouczków)

za pośrednictwem Descript

Jeśli tworzenie dopracowanych nagrań lektorskich, wideo lub podcastów zajmuje Ci zbyt dużo czasu lub, co gorsza, pochłania zbyt dużą część budżetu, Descript oferuje inteligentne rozwiązanie.

Jest to oparta na AI platforma do edycji audio i wideo, która ułatwia proces edycji, umożliwiając edycję plików multimedialnych za pomocą transkrypcji tekstowych. Narzędzie to, zaprojektowane z myślą o twórcach zawartości, podcasterach, nauczycielach i marketerach, pozwala za pomocą kilku kliknięć wyeliminować typowe tiki werbalne z nagrań, poprawiając jakość zawartości.

Najlepsze funkcje Descript

Użyj Overdub , aby generować realistyczne klony głosowe do korekty błędów, narracji lub całkowicie syntetycznych lektorów.

Wytnij, skopiuj, wklej lub zregeneruj mowę z tekstu za pomocą redaktora skryptów i wykorzystaj AI do symulacji bezpośredniego kontaktu wzrokowego, nawet podczas czytania skryptów.

Użyj funkcji Regenerate, aby zastąpić potknięcia lub brakujące linijki płynnym głosem generowanym przez AI.

Ograniczenia Descript

Obsługa podcastów wideo z wieloma mówcami lub długich nagrań prowadzi do opóźnień, braku synchronizacji dźwięku lub awarii aplikacji.

Podstawowa edycja jest łatwa, ale bardziej złożone narzędzia i funkcje są niejasne i nie mają wsparcia dla nowych użytkowników.

Ceny Descript

Free

Hobbysta: 24 USD/miesiąc na użytkownika

Twórca: 35 USD/miesiąc za użytkownika

Biznes: 35 USD/miesiąc na użytkownika

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Descript

G2: 4,6/5 (ponad 700 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 170 recenzji)

Co mówią o Descript prawdziwi użytkownicy?

Oto, co miał do powiedzenia jeden z recenzentów G2:

Podoba mi się funkcja zamiany tekstu na mowę AI. Jest bardzo łatwa w użyciu, a możliwość wprowadzania zmian w skryptach w locie jest niesamowita w porównaniu z zatrudnianiem lektora. Świetnie jest też nagrywać prezentacje ekranowe w tym środowisku... Nie podoba mi się jednak niektóre funkcje edycji. Zatrzymywanie klatek i powiększanie oraz pomniejszanie obrazu jest nieco uciążliwe w porównaniu z tradycyjnymi programami do redagowania wideo, takimi jak Premiere Pro.

9. Resemble AI (najlepsze rozwiązanie do generowania aplikacji z syntetycznym głosem w czasie rzeczywistym)

za pośrednictwem Resemble AI

Resemble AI oferuje zestaw narzędzi do zamiany tekstu na mowę (TTS), zamiany mowy na mowę (STS) oraz konwersji głosu w czasie rzeczywistym, przeznaczonych do wielu zastosowań, takich jak procesy tworzenia zawartości, wirtualni asystenci i media interaktywne.

Potrzebujesz głosów, które ewoluują wraz z Twoimi postaciami, zawartością lub marką? To narzędzie pozwala w ciągu kilku sekund wygenerować niestandardowe cechy głosu, używając tylko opisu tekstowego. Możesz dalej skalować i integrować realistyczne funkcje głosowe za pomocą pakietu Python lub API, aby tworzyć agentów działających w czasie rzeczywistym i interaktywne doświadczenia głosowe.

Najlepsze funkcje Resemble AI

Użyj Voice Design , aby tworzyć unikalne głosy na podstawie prostych opisów tekstowych, bez konieczności posiadania próbek audio lub wiedzy technicznej.

Skorzystaj z funkcji Original Detection , aby chronić integralność marki dzięki wykrywaniu manipulacji dźwiękiem, obrazem i wideo w czasie rzeczywistym.

Lokalizuj mowę w ponad 142 językach i dialektach regionalnych z dokładną intonacją i niuansami kulturowymi.

Limit Resemble AI

Użytkownicy muszą ręcznie dostosowywać wymowę za pomocą suwaków, co może być czasochłonne.

Generowane głosy mogą brzmieć robotycznie lub przerażająco, zwłaszcza gdy próbują naśladować prawdziwe akcenty.

Ceny Resemble AI

Płać na bieżąco

Twórca: 19 USD/miesiąc na użytkownika

Profesjonalna: 99 USD/miesiąc na użytkownika

Biznes: 699 USD/miesiąc na użytkownika

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Resemble AI

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

10. WellSaid Labs (najlepsze rozwiązanie do tworzenia wysokiej jakości narracji audio do celów szkoleniowych)

za pośrednictwem WellSaid Labs

WellSaid Labs upraszcza procesy dubbingowania AI dla zespołów, które dbają o szybkość, spójność i kontrolę. Co wyróżnia tę platformę? Została stworzona z myślą o współpracy i skalowalności. Możesz przypisywać projekty, tworzyć wspólne biblioteki fonetyczne i testować wiele opcji głosowych w ramach kampanii lub przepływów produktów.

Zamknięte modele AI platformy gwarantują, że Twoje dane, własność intelektualna marki i prace twórcze nigdy nie opuszczą Twojego ekosystemu. Dodatkowo możesz intuicyjnie dostosowywać ton, tempo i głośność za pomocą wskazówek werbalnych, co pozwala na precyzyjną kontrolę wyjścia głosowego bez skomplikowanych języków znaczników.

Najlepsze funkcje WellSaid Labs

Współpracuj między zespołami w czasie rzeczywistym dzięki udostępnianemu obszarowi roboczemu zaprojektowanemu z myślą o projektach głosowych o dużej objętości.

Wyszukuj głosy z dużą precyzją, korzystając z filtrów takich jak dialekt, osobowość lub styl produkcji, aby znaleźć idealne dopasowanie.

Wprowadzaj natychmiastowe zmiany w audio za pomocą AI Director bez konieczności ponownego uruchamiania całego cyklu pracy.

Zintegruj data powstania głosu ze swoim stosem za pomocą interfejsu API o niskim opóźnieniu, który renderuje strumienie MP3 w ciągu milisekund.

Ograniczenia WellSaid Labs

Funkcje takie jak system cue (obecnie w wersji beta) mogą wymagać trochę czasu, aby opanować je przez użytkowników nieposiadających wiedzy technicznej.

Nacisk kładziony jest przede wszystkim na głosy angielskie, co limituje użyteczność dla twórców zawartości globalnych.

Ceny WellSaid Labs

Free

Kreatywne: 55 USD/miesiąc na użytkownika

Biznes: 160 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje WellSaid Labs

G2: 4,7/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o WellSaid Labs?

Oto, co mówi jedna z recenzji na G2:

Różnorodność postaci/głosów była bardzo pomocna, podobnie jak możliwość podziału na zdania lub akapity. Zespół, z którym pracowałem, miał bardzo konkretne wymagania dotyczące wymowy nazwy swojej organizacji i udało mi się zapewnić jej prawidłowe wymawianie... Chociaż w większości przypadków lektorzy wymawiali słowa poprawnie, zdarzały się pewne problemy z wymową, które sprawiały, że musiałem wielokrotnie powtarzać pisownię danego słowa.

11. Lovo AI (najlepsze rozwiązanie do tworzenia gotowych do emisji reklam głosowych i markowych nagrań audio)

za pośrednictwem Lovo AI

Lovo AI to zaawansowany generator głosu oparty na AI, który przekształca tekst pisany w naturalnie brzmiącą mowę. Jego flagowe narzędzie, Genny, łączy głosy generowane przez AI z wbudowanym redaktorem wideo, umożliwiając tworzenie wysokiej jakości zawartości lektorskiej i zsynchronizowanego wideo w jednym miejscu.

Genny to studio. Od pisania scenariuszy, przez napisy, po obrazy generowane przez AI — oferuje ono wiele narzędzi, które usprawniają proces twórczy. Niezależnie od tego, czy animujesz wideo instruktażowe, tworzysz zawartość e-learningową, czy testujesz opcje głosowe dla prototypu gry, narzędzie to oferuje zintegrowaną platformę z ponad 500 głosami AI w wielu językach (ponad 100).

Najlepsze funkcje Lovo AI

Dodaj do nagrań głosowych emocjonalne niuanse, takie jak podekscytowanie lub smutek, aby wzbogacić narrację i zwiększyć zaangażowanie odbiorców.

Wykorzystaj zintegrowaną aplikację Genny do edycji zawartości audio i wideo.

Twórz scenariusze lektorskie w kilka sekund, korzystając z Genny’s AI Writer, stworzonego z myślą o przyspieszeniu procesu twórczego.

Limit Lovo AI

Chociaż generuje głosy przypominające ludzkie, niektórzy użytkownicy zauważają lekką robotyczność, szczególnie osoby o wyczulonym słuchu.

Użytkownicy nie mogą w pełni dostosować pauz, przerw i intonacji w ramach tego samego skryptu, co limituje precyzję.

Ceny Lovo AI

Podstawowy: 10 USD/miesiąc na użytkownika

Zalety: 48 USD miesięcznie za użytkownika

Pro +: 149 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Lovo AI

G2: 4,4/5 (ponad 170 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 50 recenzji)

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Upewnij się, że Twój styl lektorski jest spójny. Udokumentuj go w przewodniku po stylach lektorskich, aby móc go ponownie wykorzystać w innych projektach. Zachowaj spójność w następujących obszarach: Osobowość głosowa (wybierz standardowy model aktora głosowego)

Ton (przyjazny, profesjonalny, sarkastyczny)

Tempo (wolne dla samouczków, szybkie dla TikToków)

12. Listnr (najlepszy do generowania dźwięku TTS i hostowania podcastów)

za pośrednictwem Listnr

Listnr stawia krok tam, gdzie tradycyjne nagrania lektorskie nie wystarczają, zwłaszcza gdy przeszkodą stają się czas, spójność i różnorodność językowa. Oferuje szybki i skalowalny sposób tworzenia naturalnie brzmiących nagrań lektorskich w ponad 142 językach.

Dzięki ponad 1000 ultrarealistycznych głosów pomaga skalować zawartość w różnych formatach, takich jak Reels, wideo na YouTube, podcasty, gry i audiobooki, bez utraty tonu lub klarowności. Jedna kluczowa różnica w porównaniu z ElevenLabs? Listnr umożliwia hostowanie i publikowanie podcastów, osadzanie odtwarzaczy audio bezpośrednio w witrynie, a nawet konwertowanie całych blogów na odcinki słowne.

Najlepsze funkcje Listnr

Hostuj pełne podcasty i konwertuj zawartość pisemną na odcinki podcastów za pomocą wbudowanych narzędzi do podcastingu.

Skorzystaj z funkcji osadzania dostosowywalnego odtwarzacza audio, aby dodać nagrania głosowe do swojej witryny internetowej, systemu LMS lub zasobów marketingowych.

Skorzystaj z funkcji Emotion Fine-Tuning, aby dostosować ton i ekspresję, uzyskując bardziej wciągające narracje lub nagrania lektorskie.

Ograniczenia Listnr

Brak wbudowanej funkcji raportowania problemów poprzez API w przypadku błędnie wymawianych lub rzadkich słów.

Nierówna jakość niektórych akcentów, zwłaszcza w przypadku niektórych języków.

Ceny Listnr

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Listnr

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Listnr prawdziwi użytkownicy?

Jedna z recenzji na G2 opisuje to w następujący sposób:

…W Listnr najbardziej podoba mi się założyciel. Nieustannie rozwija się, ulepsza funkcje i prosi o bezpośrednie opinie, aby ulepszyć produkt. Jest łatwy w ustawieniu i obsłudze oraz pozwala zaoszczędzić dużo czasu przy tworzeniu zawartości audio na podstawie istniejących postów… Czasami działa nieco wolno i ma niewielkie opóźnienia, ale to również ulega poprawie, więc wraz z rozwojem technologii miejmy nadzieję, że poprawi się również szybkość działania. Brak dystrybucji jest czymś, co należy potraktować priorytetowo, podobnie jak planowanie podcastów.

13. Synthesia (najlepsze rozwiązanie do tworzenia wideo z awatarami AI i lektorem)

za pośrednictwem Synthesia

Synthesia przekształca tekst pisany w profesjonalnej jakości wideo z realistycznymi awatarami jako funkcją i naturalnie brzmiącymi głosami lektorskim. Pierwotnie stworzona w 2017 roku jako oparta na badaniach alternatywa dla tradycyjnej produkcji wideo, jest używana przez ponad 50 000 zespołów do tworzenia wewnętrznych szkoleń, wsparcia sprzedaży, objaśnień produktów i zlokalizowanych treści wideo.

Łącząc zaawansowaną technologię zamiany tekstu na mowę (TTS) z konfigurowalnymi prezenterami cyfrowymi, narzędzie to umożliwia użytkownikom tworzenie angażującej zawartości za pomocą kamer, mikrofonów lub aktorów. Dzięki temu jest to idealne rozwiązanie dla firm, nauczycieli, marketerów i twórców treści, którzy chcą efektywnie produkować wysokiej jakości wideo.

Najlepsze funkcje Synthesia

Twórz wideo z ponad 230 realistycznymi awatarami, które są funkcją przekazu Twojej wiadomości w sposób przypominający ludzki głos.

Osadzaj wideo w swoich systemach LMS, CMS, CRM lub narzędziach autora bez konieczności eksportowania.

Wzbogać swoje wideo o miliony bezpłatnych obrazów, wideo, ikon, plików GIF i ścieżek dźwiękowych dostępnych na platformie.

Ograniczenia Synthesia (limit)

Opcje niestandardowego dostosowywania postaci, sposobu wypowiedzi i wymowy mają limit.

Awatary często sprawiają wrażenie robotycznych i brakuje im naturalnych gestów, takich jak obracanie się, używanie rekwizytów lub pisanie na klawiaturze.

Ceny Synthesia

Free

Pakiet startowy: 29 USD miesięcznie za użytkownika

Twórca: 89 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Synthesia

G2: 4,7/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 270 recenzji)

Co mówią o Synthesia prawdziwi użytkownicy?

Oto, co napisano w recenzji Capterra:

Dzięki Synthesia mogę tworzyć profesjonalne wideo o doskonałej jakości w ułamku czasu, który zajmowało mi to wcześniej, mimo że jestem doświadczonym użytkownikiem innych narzędzi do tworzenia wideo, takich jak Adobe Premiere Pro… Czasami trudno mi ustawić odpowiednie tempo narracji, tzn. kiedy awatar mówi, muszę dodać do scenariusza sporo pauz itp., nawet jeśli celowo wybieram głos, który mówi powoli i wyraźnie. Czasami mam również problemy z edycją tekstu. Na przykład często nie mogę od razu zaznaczyć tekstu, który chcę edytować, i muszę kliknąć/spróbować 2-3-4 razy, zanim mogę zmienić rozmiar czcionki lub samą czcionkę. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje.

🧠 Ciekawostka: W 1936 roku laboratoria Bell wprowadziły Voder, pierwszy elektroniczny syntezator mowy. Nie „mówił” on samodzielnie, wymagał przeszkolonego operatora, który za pomocą kluczy i pedałów wytwarzał dźwięki przypominające mowę.

Od lektora do cyklu pracy dzięki ClickUp

Wybór odpowiedniego narzędzia zamiany tekstu na mowę zależy od tego, jak dobrze pasuje ono do ogólnego cyklu pracy.

Chociaż opisane przez nas alternatywy dla ElevenLabs oferują doskonałą jakość głosu i możliwość dostosowania niestandardowego, większość z nich ogranicza się do generowania głosu.

ClickUp, aplikacja do pracy, która oferuje wszystko, wykracza poza standardowe rozwiązania. ClickUp AI Notetaker zamienia spotkania w uporządkowane transkrypcje, które można natychmiast przekształcić w materiały gotowe do przetworzenia na tekst na mowę. Dzięki ClickUp Brain i ClickUp Brain MAX można generować treści gotowe do odtworzenia głosowego, a nawet zautomatyzować aktualizacje. A dzięki ClickUp Docs można współpracować, organizować i finalizować skrypty wraz z zespołem.

Na co więc czekasz? Zarejestruj się w ClickUp już dziś za darmo! ✅