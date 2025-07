15 najlepszych alternatyw dla Replit do rozwoju w chmurze w 2025 roku

Replit to solidna platforma do kodowania — dopóki nie osiągniesz jej limitów. Podczas tworzenia i uruchamiania kodu może okazać się, że potrzebujesz bardziej zaawansowanych narzędzi do debugowania i wsparcia.

Jeśli zarządzasz aplikacjami w środowiskach chmury obliczeniowej, potrzebujesz pomocy programistycznej, która usprawni proces tworzenia oprogramowania, ułatwi debugowanie i zoptymalizuje wydajność bez przeszkód.

Poznaj 15 alternatyw dla Replit, które pomogą Ci kodować wydajniej, płynnie współpracować i znaleźć najlepsze rozwiązanie dla siebie! 💻

Czym jest Replit?

Replit to środowisko kodowania oparte na chmurze, które umożliwia programistom pisanie, uruchamianie i udostępnianie kodu bezpośrednio z przeglądarki. Obsługuje wiele języków programowania, oferuje współpracę w czasie rzeczywistym i posiada intuicyjny interfejs, który sprawia, że programowanie przebiega płynnie.

Dzięki wbudowanemu hostingowi, asystentowi opartemu na AI i wdrażaniu jednym kliknięciem, Replit upraszcza kodowanie zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych programistów.

Podsumowując: rozwiązanie zapewnia prawie bezproblemowe doświadczenie, które ożywi Twój kod.

Dlaczego warto wybrać alternatywę dla Replit?

Replit to całkiem niezłe narzędzie, ale programiści oczekują zmian. Oto kilka powodów:

Ograniczony plan bezpłatny: Bezpłatny plan Replit ma wiele ograniczeń, które zakłócają ciągły Bezpłatny plan Replit ma wiele ograniczeń, które zakłócają ciągły rozwój aplikacji . Użytkownicy mogą pracować tylko z 2 GB pamięci RAM, 1200 minutami czasu programowania i jednym współpracownikiem

Podstawowe narzędzia do debugowania: Replit nie posiada Replit nie posiada zaawansowanych narzędzi , takich jak dogłębna analiza kodu, które umożliwiają dokładne debugowanie. Powoduje to, że rozwiązywanie problemów w przypadku złożonych aplikacji jest bardziej czasochłonne

Ograniczone opcje dostosowywania: Wstępnie skonfigurowane środowisko Replit ogranicza kontrolę nad zależnościami, zarządzaniem pakietami i ustawieniami serwera. Stwarza to przeszkody dla firm potrzebujących dostosowanych ustawień

Trudności z dużymi projektami: Jeśli wykonujesz zadania wymagające dużej ilości zasobów, spodziewaj się opóźnień. Dla użytkowników regularnie realizujących projekty zespołowe wymagające dużej ilości zasobów jest to znak, że należy wybrać lepszą alternatywę

🧠 Ciekawostka: Nazwa Replit pochodzi od REPL (Read-Eval-Print-Loop), środowiska programistycznego popularnego do interaktywnego programowania i eksperymentowania.

15 alternatyw dla Replit w skrócie

Oto krótki przegląd najlepszych alternatyw dla Replit, ich wyróżniających się funkcji, idealnej bazy użytkowników i szczegółów cenowych, które pomogą Ci znaleźć rozwiązanie najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb programistycznych.

Narzędzie Najlepsze funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp – Zarządzanie zadaniami oparte na sztucznej inteligencji – Płynna integracja z GitHub i GitLab – Niestandardowe widoki (Kanban, Gantt) – Dokumentacja za pomocą ClickUp Docs Najlepiej nadaje się dla osób indywidualnych, małych firm, średnich przedsiębiorstw i korporacji Plan Free Forever; Dostosowania dostępne dla przedsiębiorstw GitHub Codespaces – Zintegrowane z GitHub – Wstępnie skonfigurowane ustawienia VM – Copilot do kodowania wspomaganego przez AI Najlepiej nadaje się dla użytkowników GitHub, programistów zdalnych Dostępny plan Free; płatne plany już od 0,07 USD miesięcznie za użytkownika CodePen – Podgląd na żywo front-endu – Interaktywny plac zabaw dla programistów – Współpraca w czasie rzeczywistym Najlepiej nadaje się dla programistów front-endowych i projektantów Free; płatne plany od 12 USD/miesiąc za użytkownika Visual Studio Code (VSC Online) – Niestandardowe integracje – IntelliSense dla sugestii kodu – Zaawansowane narzędzia do debugowania Najbardziej odpowiednie dla użytkowników VS Code, programistów stron internetowych Profesjonalna: 45 USD/miesiąc; Enterprise: 250 USD/miesiąc na użytkownika CodeSandbox – Szybkie prototypowanie aplikacji internetowych – Natychmiastowa współpraca – Integracja z GitHub Najlepiej nadaje się dla programistów stron internetowych i start-upów Free; płatne plany od 12 USD/miesiąc za obszar roboczy AWS Cloud9 – Integracja usług AWS – Współpraca w czasie rzeczywistym – Dostęp do terminala w chmurze Najlepiej nadaje się dla zespołów i programistów pracujących zdalnie Niestandardowe ceny Glitch – Aktualizacje kodowania w czasie rzeczywistym – Wbudowane wsparcie SQLite – Funkcja natychmiastowego wdrażania Najlepiej nadaje się dla programistów współpracujących i nauczycieli Free; płatne plany od 8 USD miesięcznie za użytkownika Eclipse Che – Integracja z Kubernetes/OpenShift – Wstępnie skonfigurowane przestrzenie programistyczne – Wdrażanie jednym kliknięciem Najlepiej nadaje się dla programistów korporacyjnych, zespołów DevOps Free i open source Cody AI – Refaktoryzacja kodu oparta na AI – Inteligentne wyszukiwanie kodu – Autouzupełnianie w bazach kodu Najbardziej odpowiedni dla entuzjastów AI, programistów Podstawowy: 29 USD/miesiąc (3 użytkowników); Premium: 99 USD/miesiąc (10 użytkowników) ChatGPT – Obsługa wielu języków – Debugowanie oparte na AI – Pomoc w generowaniu kodu Najlepiej nadaje się dla programistów, rozwoju opartego na AI Free; płatne plany od 20 USD/miesiąc za użytkownika Codeanywhere – Wsparcie programowania rówieśniczego – Integracja z Git/GitHub – Konfigurowalne obszary robocze Najlepiej nadaje się dla zespołów zdalnych i freelancerów Free; płatne plany od 12 USD miesięcznie za użytkownika Blackbox – Sugestie kodu oparte na AI – Historia wersji w czasie rzeczywistym – Symulacja kodów testowych Najlepiej nadaje się do kodowania opartego na sztucznej inteligencji, automatyzacji Free; płatne plany od 19,99 USD miesięcznie za użytkownika Koding – Symulacja środowiska lokalnego – Analiza wydajności – Skrypty stosu z możliwością wersjonowania Najlepiej nadaje się dla zespołów DevOps, inżynierów oprogramowania Pojedyncza chmura: 9,90 USD/miesiąc; środowisko programistyczne: 29,90 USD/miesiąc IntelliJ IDEA – Zaawansowane narzędzia do debugowania – Uzupełnianie kodu – Zintegrowane testowanie jednostkowe Najlepiej nadaje się dla programistów Java, zespołów Enterprise IntelliJ Ultimate: 19,94 USD/miesiąc; pakiet wszystkich produktów: 34,10 USD/miesiąc JSFiddle – Natychmiastowe testowanie kodu – Obsługa wielu języków – Elastyczność preprocesora Najlepiej nadaje się dla programistów JavaScript i testerów Free; Pro: 8 USD/miesiąc na użytkownika

Najlepsze alternatywy dla Replit

Ograniczenia Replit pokazują, na co należy zwrócić uwagę w środowisku programistycznym opartym na chmurze. Teraz zapoznaj się z 15 najlepszymi narzędziami do uzupełniania i edycji kodu, które zostały zaprojektowane w celu usprawnienia cyklu pracy.

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje są oparte na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do zarządzania projektami i dokumentacją oprogramowania opartego na sztucznej inteligencji)

Twórz, optymalizuj i dostarczaj najlepsze oprogramowanie w sposób wydajny dzięki ClickUp dla zespołów programistów

Dla firm, które cenią sobie kompleksowe oprogramowanie i zarządzanie kodowaniem, ClickUp to aplikacja do pracy, która ma wszystko, co pokochasz.

Specjalizuje się w płynnym zarządzaniu zadaniami, dokumentacji i współpracy. Ponadto, dzięki ponad 30 narzędziom i ponad 1000 integracji, eliminuje konieczność przełączania się między zakładkami i aplikacjami.

ClickUp do zarządzania projektami zespołów programistycznych został zaprojektowany specjalnie, aby pomóc Ci bez wysiłku planować, tworzyć i dostarczać oprogramowanie. Łączy zespoły wielofunkcyjne dzięki niestandardowemu udostępnianiu dostępu i hubom zasobów kodowania, upraszczając cały cykl życia rozwoju.

Jeśli zależy Ci na lepszej widoczności, to rozwiązanie oferuje niestandardowe widoki, takie jak tablica Kanban. Widoki te można wykorzystać do przejrzystego delegowania zadań i łatwego śledzenia postępów za pomocą eleganckich fiszek.

Dla zespołów Agile, jego sprinty oprogramowania wprowadzają porządek w chaosie kodowania, niezależnie od tego, ile funkcji w ostatniej chwili pojawi się na Twoim biurku. Dodatkowo, gdy nadejdzie czas spotkań przeglądowych, narzędzia do eksportowania raportów i analiz dostarczają jasnych informacji, które pokocha Twój dyrektor ds. technologii.

Potrzebujesz najnowszych statystyk dotyczących projektu? Platforma wykorzystuje również oparte na sztucznej inteligencji wyszukiwanie ClickUp Connected Search, które natychmiast pobiera pliki i zadania z dysku, platformy i zintegrowanych aplikacji. Podsumowując, ClickUp tworzy ujednolicony hub dla całego cyklu rozwoju, od tworzenia wykresów burndown po ustalanie priorytetów zaległych zadań.

Co więcej? Platforma łączy się również natywnie z GitHub i GitLab, aby synchronizować commity, branchy i pull requesty bezpośrednio w ramach zadań. Mówimy tu o płynnym zarządzaniu oprogramowaniem, niezwykle wydajnym cyklu pracy i łatwej kontroli wersji!

Udoskonalaj kod, automatyzuj cykl pracy i generuj strategie rozwoju produktów dzięki ClickUp Brain

Dzięki ClickUp Brain, natywnemu asystentowi AI, możesz uzyskać pomoc w burzy mózgów i ulepszaniu kodowania, ograniczając ręczne zadania. Jeśli jesteś programistą, natychmiast przejmuje on udostępnianie kodu i strategie rozwoju.

ClickUp Brain generuje fragmenty kodu i plany projektów przy minimalnym nakładzie pracy. Wykorzystaj AI w kodowaniu, aby udoskonalić wyjaśnienia i poprawić kod. Dzięki temu zespoły mogą zautomatyzować aktualizacje zadań, przenoszenie plików i powiadomienia za pomocą cykli pracy warunkowych.

⭐️ Bonus: Użytkownicy ClickUp Brain mogą wybierać spośród wielu zewnętrznych modeli AI, w tym ChatGPT, o3-mini, o1, Claude i Gemini do różnych zadań związanych z pisaniem, rozumowaniem i kodowaniem!

Twórz plany rozwoju produktów, dokumentuj praktyki kodowania i płynnie udostępniaj raporty o błędach dzięki ClickUp Docs

Chcesz wyeksportować to wszystko? ClickUp Docs to kompleksowe rozwiązanie do dokumentacji, niezależnie od tego, czy jesteś kierownikiem projektu, programistą back-endowym, czy ekspertem IDE. Bogaty język markdown pomaga każdemu zespołowi dokładnie mapować projekty, samouczki i notatki techniczne.

Ponadto formatowanie bloków kodu w ClickUp upraszcza udostępnianie fragmentów kodu w dokumentach. Niezależnie od tego, czy pracujesz z zespołem, czy przeglądasz kod podczas sprintu, ClickUp zapewnia porządek w kodzie dzięki wyraźnemu podświetlaniu składni.

ClickUp zawiera również wstępnie skonfigurowane, gotowe do użycia szablony programistyczne do wydajnego śledzenia aktywności. Doskonałym tego przykładem jest szablon ClickUp Software Development Template, który oferuje priorytetyzację MoSCoW, widoki tablicy i etykiety zadań do śledzenia postępów na każdym etapie.

Najlepsze funkcje ClickUp

Ograniczenia ClickUp

Bardziej stroma krzywa uczenia się ze względu na dużą liczbę funkcji

Brak dedykowanych funkcji do tworzenia aplikacji bez integracji zewnętrznych

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4400 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Giovanny G., programista Full-Stack, mówi:

Świetnie sprawdza się w przypadku zadań, dokumentacji i współpracy. Jako programista uważam, że integracja Bitbucket i Github do śledzenia PR i commitów jest niesamowita i może działać dwukierunkowo, dzięki czemu masz swój kod w Bitbucket z linkiem do zadania ClickUp.

Świetnie sprawdza się w przypadku zadań, dokumentacji i współpracy. Jako programista uważam, że integracje Bitbucket i Github do śledzenia PR i commitów są niesamowite i mogą działać dwukierunkowo, dzięki czemu masz swój kod w Bitbucket z linkiem do zadania ClickUp.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj rozszerzenia ClickUp dla przeglądarki Chrome, aby śledzić czas, wysyłać zadania bezpośrednio do ClickUp, dołączać e-maile do zadań i wiele więcej.

📮ClickUp Insight: 13% respondentów naszej ankiety chce korzystać z AI do podejmowania trudnych decyzji i rozwiązywania złożonych problemów. Jednak tylko 28% twierdzi, że regularnie korzysta z AI w pracy. Możliwy powód: obawy dotyczące bezpieczeństwa! Użytkownicy mogą nie chcieć udostępniać poufnych danych dotyczących podejmowania decyzji zewnętrznej sztucznej inteligencji. ClickUp rozwiązuje ten problem, wprowadzając rozwiązywanie problemów oparte na sztucznej inteligencji bezpośrednio do bezpiecznego obszaru roboczego. Od SOC 2 po normy ISO, ClickUp jest zgodny z najwyższymi standardami bezpieczeństwa danych i pomaga w bezpiecznym korzystaniu z generatywnej technologii AI w całym obszarze roboczym.

2. GitHub Codespaces (najlepsze rozwiązanie do programowania z wykorzystaniem repozytoriów GitHub)

za pośrednictwem GitHub Codespaces

Szukasz środowiska IDE, które jest płynnie zintegrowane z GitHub? Codespaces to kompleksowe rozwiązanie tej platformy. Oprócz płynnej integracji z GitHub oferuje również w pełni konfigurowalny obszar roboczy VS Code przeznaczony dla profesjonalnych programistów.

Rozwiązanie jest wyposażone w opcję Copilot, która zapewnia wydajne kodowanie wspomagane przez sztuczną inteligencję. Krótko mówiąc, jego elastyczność i konstrukcja sprawiają, że jest to doskonały wybór do poważnych projektów.

Najlepsze funkcje GitHub Codespaces

Skaluj obciążenie kodowania dzięki wstępnie skonfigurowanym ustawieniom maszyn wirtualnych

Natychmiast reaguj na błędy lub problemy związane z bezpieczeństwem dzięki dobrze zintegrowanym pull requestom

Uzyskaj dostęp do określonych fragmentów kodu w IDE i aktualizuj je za pomocą narzędzi do wyszukiwania i przeglądania kodu

Ograniczenia GitHub Codespaces

Użytkownicy uważają, że plan Free jest ograniczony i mniej odpowiedni dla regularnych użytkowników

Powolne sieci mogą powodować częste problemy z opóźnieniami

Ceny GitHub Codespaces

Ceny zaczynają się od 0,07 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje GitHub Codespaces

G2: 4,7/5 (ponad 2100 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 6100 recenzji)

Co mówią o GitHub Codespaces prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

GitHub staje się kompletną platformą do tworzenia oprogramowania, wyposażoną w wiele funkcji, takich jak hosting kodów źródłowych, działania dla CICD, Codespaces i Copilot z całą magią AI

GitHub staje się kompletną platformą do tworzenia oprogramowania, wyposażoną w wiele funkcji, takich jak hosting kodów źródłowych, działania dla CICD, Codespaces i Copilot z całą magią AI

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Skorzystaj z funkcji GitHub Classroom, aby zminimalizować czas nauki nowych programistów w swoim zespole.

3. CodePen (najlepszy do tworzenia interfejsów użytkownika i podglądu na żywo)

za pośrednictwem CodePen

CodePen to plac zabaw dla programistów front-endowych, idealny do testowania, dostosowywania i udostępniania fragmentów kodu HTML, CSS i JavaScript („Pens”) z podglądem na żywo. Niezależnie od tego, czy tworzysz animacje, eksperymentujesz z JavaScript, czy budujesz oszałamiające komponenty interfejsu użytkownika, oferuje on płynne, interaktywne doświadczenie.

Użytkownicy mogą również przeglądać projekty społeczności programistów i uczyć się dzięki wyzwaniom programistycznym. Ponadto CodePen ma elegancki interfejs i funkcję natychmiastowego podglądu, dzięki czemu proces jest przyjemniejszy, bardziej inspirujący i sprzyja współpracy.

Najlepsze funkcje CodePen

Dostosuj cykle pracy dzięki inteligentnym ustawieniom domyślnym i autouzupełnianiu CodePen

Personalizuj kod i zawartość za pomocą wbudowanych piór, aby uzyskać płynną stylizację

Przeciągaj i upuszczaj obrazy dzięki wbudowanemu hostingu zasobów

Ograniczenia CodePen

Dostosowanie się do interfejsu wymaga czasu, zwłaszcza dla nowych użytkowników

Intensywny interfejs może wydawać się ciasny na małych ekranach

Eksportowane projekty mogą wymagać dostosowania ze względu na zależności JavaScript

Ceny CodePen

Free

Pakiet startowy: 12 USD/miesiąc na użytkownika

Twórca: 19 USD/miesiąc na użytkownika

Super: 39 USD/miesiąc na użytkownika

Team: Od 19 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje CodePen

G2: 4,6/5 (ponad 90 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 20 recenzji)

Co mówią o CodePen prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

To wspaniały sposób na szybkie kodowanie, np. proof of concept lub algorytmów, które można następnie zapisać, edytować i udostępnić zespołowi.

To wspaniały sposób na szybkie kodowanie, np. proof of concept lub algorytmów, które można następnie zapisać, edytować i udostępnić zespołowi.

🧠 Ciekawostka: HTML, język, który zasila aplikacje internetowe, został stworzony przez Tima Bernersa-Lee, wynalazcę World Wide Web.

4. Visual Studio Code (VSC Online) (najlepszy do dostosowywania poprzez integracje)

za pośrednictwem Visual Studio Code

Kolejna pozycja na naszej liście to VSC Online firmy Microsoft (vscode. dev lub poprzez integracje takie jak GitHub Codespaces), lekka, przeglądarkowa wersja popularnego redaktora Visual Studio Code. Jest to stosunkowo popularna opcja IDE wśród programistów. Rozwiązanie oferuje internetowy edytor kodu, który obsługuje wszystkie popularne języki oraz intuicyjny i łatwy w nawigacji interfejs.

Oprócz lekkiej konstrukcji, wyróżniającą funkcją Visual Studio Code jest szeroki zakres rozszerzeń dostępnych na rynku.

Najlepsze funkcje Visual Studio Code (VSC Online)

Zoptymalizuj cykl pracy dzięki funkcjom zwiększającym wydajność programistów , takim jak IntelliSense, debugowanie i refaktoryzacja

Rozpoznawaj i naprawiaj problemy za pomocą punktów przerwania, okien podglądu i narzędzi krokowych

Popraw identyfikowalność poprzez integrację poprzednich plików roboczych

Ograniczenia Visual Studio Code (VSC Online)

Wymaga stromego krzywej uczenia się, szczególnie dla nowych programistów

Wymaga dużej ilości pamięci RAM i mocy procesora, aby zapewnić płynne działanie

Ceny Visual Studio Code (VSC Online)

Profesjonalny abonament miesięczny: 45 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise miesięcznie: 250 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Visual Studio Code (VSC Online)

G2: 4,7/5 (ponad 2300 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 1600 recenzji)

Co mówią prawdziwi użytkownicy o Visual Studio Code (VSC Online)?

Recenzja Capterra mówi:

VS Code to jedno z najlepszych lekkich środowisk IDE dostępnych na rynku. Działa płynnie na większości systemów i oferuje ogromną kolekcję rozszerzeń.

VS Code to jedno z najlepszych lekkich środowisk IDE dostępnych na rynku. Działa płynnie na większości systemów i oferuje ogromną kolekcję rozszerzeń.

🧠 Ciekawostka: Termin „debugowanie” pochodzi od prawdziwego błędu, ćmy znalezionej w komputerze Harvard Mark I.

5. CodeSandbox (najlepszy do szybkiego prototypowania aplikacji internetowych)

za pośrednictwem CodeSandbox

CodeSandbox to narzędzie, z którego korzystają programiści w celu szybkiego kodowania. Zapewnia natychmiastowe, możliwe do udostępniania środowiska programistyczne, głównie dla technologii internetowych (React, Vue, Angular, Node. js). Oferuje współpracę, wbudowany hosting i płynną integrację z GitHub.

Redaktor oparty na przeglądarce i podgląd na żywo przyspieszają również testowanie pomysłów, udostępnianie kodu i powtarzanie iteracji. Ogólnie rzecz biorąc, prostota i szybkość CodeSandbox sprawiają, że jest to popularny wybór do wydajnego tworzenia aplikacji internetowych.

Najlepsze funkcje CodeSandbox

Skonfiguruj dowolne środowisko programistyczne, język, serwer lub bazę danych dzięki natywnej integracji

Uruchamiaj dowolne komendy, zarówno podczas uruchamiania, zmiany pliku, jak i za pomocą różnorodnych, konfigurowalnych skrótów

Uruchamiaj niezaufany kod na dużą skalę dzięki natychmiastowym, bezpiecznym i całkowicie izolowanym piaskownicom

Ograniczenia CodeSandbox

Nie obsługuje serwerów podczas kodowania w zaprogramowanej piaskownicy

Użytkownicy zgłaszają problemy z wydajnością w przypadku złożonych lub dużych projektów

Ceny CodeSandbox

Free

Pro: Od 12 USD miesięcznie za obszar roboczy

Builder: Od 170 USD miesięcznie za obszar roboczy

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje CodeSandbox

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Dokumentuj wyniki Sandboxa oddzielnie, aby usprawnić rozwiązywanie problemów. Pomoże to nowym programistom i ekspertom szybciej naprawiać błędy.

6. AWS Cloud9 (najlepsze rozwiązanie do wspólnego kodowania w chmurze)

za pośrednictwem AWS Cloud9

AWS Cloud9 jest jak dojo kodowania w chmurze — idealne do programowania w parach i ustrukturyzowanych cykli pracy. Jego płynny dostęp terminalowy do innych usług AWS jest wyjątkową funkcją, która sprawia, że tworzenie oprogramowania jest dziecinnie proste.

Oferuje również funkcję czatu, aktualizacje kodu w czasie rzeczywistym oraz natychmiastowe debugowanie przed przejściem do produkcji aplikacji lub witryny.

Najlepsze funkcje AWS Cloud9

Zwiększ czytelność dzięki różnorodnym motywom i opcjom układu

Zmniejsz koszty dzięki wyłączaniu po upływie określonego czasu, aby zapobiec nadmiernemu zużyciu energii

Debuguj PHP, Python i JavaScript za pomocą punktów przerwania, przechodzenia krok po kroku i sprawdzania zmiennych

Ograniczenia AWS Cloud9

Brak darmowego modelu dla użytkowników, którzy chcą wypróbować usługę przed podjęciem decyzji o zakupie

Oferuje podstawowy interfejs, który może wydawać się bardzo zagracony

Wymaga pewnej wiedzy technicznej, aby efektywnie korzystać z programu

Ceny AWS Cloud9

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje AWS Cloud9

G2: 4,3/5 (ponad 270 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o AWS Cloud9 prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

Płynna integracja z usługami AWS i wstępnie skonfigurowane środowisko sprawiają, że tworzenie i wdrażanie oprogramowania jest niezwykle wydajne.

Płynna integracja z usługami AWS i wstępnie skonfigurowane środowisko sprawiają, że tworzenie i wdrażanie oprogramowania jest niezwykle wydajne.

📖 Przeczytaj również: Odblokuj potencjał ClickUp AI dla zespołów programistycznych

7. Glitch (najlepszy do kodowania w czasie rzeczywistym i współpracy zespołowej)

za pośrednictwem Glitch

Szukasz rozwiązania bez ustawień, bez czekania — tylko czysta kreatywność? Glitch oferuje to zarówno pod względem funkcjonalności, jak i wyglądu. Pozwala na „remiksowanie” (natychmiastowe tworzenie kopii) projektów, klonowanie z GitHub lub majsterkowanie przy frameworkach JavaScript.

Glitch pozwala również na publikowanie lub udostępnianie aplikacji w trybie prywatnym, tak jak robią to doświadczeni programiści. Ponadto oferuje niestandardowe integracje API i bezpieczne programowanie, które łączy swobodę i bezpieczeństwo.

Najlepsze funkcje Glitch

Zobacz zmiany na żywo bez ręcznego kompilowania lub restartowania dzięki funkcji natychmiastowego wdrażania

Łatwe przechowywanie danych dzięki wbudowanej bazie danych SQLite i innym bazom danych

Systematycznie debuguj i naprawiaj problemy dzięki logom w czasie rzeczywistym i śledzeniu błędów

Ograniczenia Glitch

Limity dotyczące aplikacji na dużą skalę ze względu na ograniczenia rozmiaru pamięci bazy danych

Wsparcie tylko dla Node.js do tworzenia zaplecza, co ogranicza inne technologie po stronie serwera

Projekty w wersji Free mają ograniczony czas działania w ciągu dnia

Ceny Glitch

Free

Pro: 8 USD/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Glitch

G2: 4,5/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Glitch prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra brzmi:

Integracja i przesyłanie zasobów jest również bardzo intuicyjna, a funkcja „prettier” jest bardzo pomocna

Integracja i przesyłanie zasobów jest również bardzo intuicyjna, a funkcja „prettier” jest bardzo pomocna

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Wprowadź bibliotekę Prettier do funkcji „Formatuj ten plik” w Glitch, aby dostosować wygląd swojego kodu.

8. Eclipse Che (najlepsze rozwiązanie dla rozwoju chmury w przedsiębiorstwie)

za pośrednictwem Eclipse Che

Eclipse Che to środowisko IDE stworzone dla dużych organizacji, które potrzebują mocy i wydajności. Działa w środowiskach kontenerowych na Kubernetes lub OpenShift, co sprawia, że ustawienia i skalowanie są płynne.

Rozwiązanie integruje się również z potokami CI/CD i zapewnia wsparcie współpracy dzięki wstępnie skonfigurowanym przestrzeniom programistycznym.

Najlepsze funkcje Eclipse Che

Pracuj nad podobnymi projektami, korzystając z kolekcji widoków i redaktorów

Zachowaj wydajność w podróży dzięki opcji środowiska offline

Wprowadź nowych programistów jednym kliknięciem dzięki stosowi i skonfigurowanym adresom URL GIT

Ograniczenia Eclipse Che

Automatycznie zatrzymuje obszary robocze, które działają dłużej niż 12 godzin, niezależnie od aktywności

Konfiguracja i zarządzanie Eclipse Che, zwłaszcza w środowisku wieloużytkownikowym, jest złożone

Oferowany z ograniczeniami użytkowania w zakresie pamięci, pamięci RAM i liczby równoczesnych obszarów roboczych

Ceny Eclipse Che

Free i open-source

Oceny i recenzje Eclipse Che

G2: 4,4/5 (ponad 70 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 190 recenzji)

Co mówią o Eclipse Che prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Podoba mi się możliwość dostosowania obszaru roboczego i dynamiczna struktura IDE. Bardzo pomocna okazała się możliwość uruchamiania niestandardowych komend systemu Linux za pomocą jednego kliknięcia.

Podoba mi się możliwość dostosowania obszaru roboczego i dynamiczna struktura IDE. Bardzo pomocna okazała się możliwość uruchamiania niestandardowych komend systemu Linux za pomocą jednego kliknięcia.

👀 Czy wiesz, że... Eclipse „Che” zostało nazwane na cześć miasta Czerkasy, gdzie mieszka wielu jego twórców.

9. Cody AI (najlepsze rozwiązanie do pomocy przy kodowaniu na dużą skalę)

Cody to oparty na sztucznej inteligencji pomocnik programisty stworzony przez Sourcegraph, który usprawni Twój cykl pracy. Potrzebujesz autouzupełniania, refaktoryzacji lub debugowania? Cody Ci pomoże. Rozumie również całą bazę kodu, dzięki czemu może tworzyć bardziej trafne sugestie.

Ponadto integruje się płynnie z Twoimi ulubionymi redaktorami. Niezależnie od tego, czy zmagasz się z trudnym błędem, czy burzą mózgów nad kolejną wielką funkcją, Cody pozwala Ci działać szybko.

Najlepsze funkcje Cody AI

Popraw strukturę i wydajność kodu dzięki sugestiom refaktoryzacji opartym na AI

Znajduj i modyfikuj kod we wszystkich repozytoriach dzięki zdefiniowanej strukturze zmian

Szybko znajdź odpowiednie fragmenty i funkcje w dużych bazach kodu dzięki inteligentnemu wyszukiwaniu kodu

Ograniczenia Cody AI

Nie można zautomatyzować zmian w wielu częściach rozwiązania

Wymaga intensywnego szkolenia, aby znaleźć odpowiednie zależności i zrozumieć relacje między kodami

Ceny Cody AI

Podstawowy: 29 USD/miesiąc (3 użytkowników)

Premium: 99 USD/miesiąc (10 użytkowników)

Zaawansowane: 249 USD/miesiąc (30 użytkowników)

Oceny i recenzje Cody AI

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Cody AI prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

Pomaga mi to być bardziej wydajnym podczas pisania kodu, ponieważ pozwala mi skonfigurować komendy do automatyzacji prostych, codziennych zadań. Jest to również oprogramowanie łatwe w instalacji i obsłudze, posiada bardzo przydatną wyszukiwarkę i doskonale integruje się z GitLab.

Pomaga mi to być bardziej wydajnym podczas pisania kodu, ponieważ pozwala mi skonfigurować komendy do automatyzacji prostych, codziennych zadań. Jest to również oprogramowanie łatwe w instalacji i obsłudze, posiada bardzo przydatną wyszukiwarkę i doskonale integruje się z GitLab.

10. ChatGPT (najlepsze rozwiązanie do pomocy w kodowaniu opartej na sztucznej inteligencji)

za pośrednictwem ChatGPT

ChatGPT wyróżnia się inteligentnymi algorytmami i jasnymi wyjaśnieniami dla użytkowników udoskonalających kod lub budujących struktury. Jego podstawowy model dużego języka (LLM) optymalizuje logikę, sugeruje ulepszenia i generuje kompletne fragmenty kodu, które można bez wysiłku modyfikować.

Krótko mówiąc, ta konwersacyjna sztuczna inteligencja opracowana przez OpenAI sprawia, że kodowanie jest bardziej intuicyjne i kreatywne, idealne zarówno dla początkujących, jak i ekspertów.

Najlepsze funkcje ChatGPT

Koduj w różnych stosach technologicznych dzięki wsparciu wielu języków

Przyspiesz debugowanie dzięki niestandardowemu wykrywaniu błędów i sugestiom poprawek

Zwiększ czytelność dzięki przejrzystej, zwięzłej dokumentacji i komentarzom

Limity ChatGPT

Trudności z bardzo złożonymi bazami kodu spowodowane brakiem kontekstu projektu w czasie rzeczywistym

Może generować nieprawidłowy lub nieaktualny kod bez weryfikacji najlepszych praktyk

Brak bezpośredniej integracji z IDE umożliwiającej współpracę i wykonywanie zadań w czasie rzeczywistym

Ceny ChatGPT

Free

Dodatkowo: 20 USD miesięcznie za użytkownika

Pro: 200 USD/miesiąc na użytkownika

Zespół: 30 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje ChatGPT

G2: 4,7/5 (ponad 720 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 110 recenzji)

Co mówią o ChatGPT prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Pisanie kodu jest bardziej wydajne i łatwiejsze dzięki ChatGPT. Napisałem na nim swój projekt Flutter. Właściwie prawie cała aplikacja jest teraz zrobiona przez GPT.

Pisanie kodu jest bardziej wydajne i łatwiejsze dzięki ChatGPT. Napisałem za jego pomocą swój projekt Flutter. Właściwie prawie cała aplikacja jest teraz zrobiona przez GPT.

📖 Przeczytaj również: Jak używać ChatGPT do pisania kodu

11. Codeanywhere (najlepsze rozwiązanie do zdalnej współpracy nad projektami)

za pośrednictwem Codyanwhere

Zaprojektowany z myślą o płynnej współpracy, Codeanywhere to idealne środowisko IDE w chmurze dla profesjonalistów zarządzających dużymi zespołami. Wyróżniająca się funkcja SSH upraszcza udostępnianie niestandardowego kodu — wystarczy wygenerować token i gotowe.

Codeanywhere, obsługiwany przez Continue, oferuje przestrzeń do edycji kodu na żywo, umożliwiającą płynną współpracę. Jego interfejs wyróżnia również aktywnych użytkowników i automatycznie generuje wątki czatu, aby zapewnić synchronizację zespołów.

Najlepsze funkcje Codeanywhere

Umożliwiaj intensywną współpracę dzięki programowaniu partnerskiemu

Połącz kodowanie z praktyką dzięki Git/GitHub i wbudowanemu terminalowi

Dostosuj obszary robocze do dowolnego zastosowania dzięki wsparciu specyfikacji Dev Container

Ograniczenia Codeanywhere

Interfejs i wbudowany panel podglądu mogą wydawać się nieporęczne i przestarzałe

Użytkownicy zgłaszają, że obsługa klienta jest zawodna

Ceny Codeanywhere

Free

Podstawowy: 12 USD/miesiąc na użytkownika

Premium: 29 USD/miesiąc na użytkownika

Premium GPU: 55 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Codeanywhere

G2 : 4,2/5 (ponad 70 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 20 recenzji)

Co mówią o Codeanywhere prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra brzmi:

Jest to przyzwoity redaktor, który umożliwia połączenia z różnymi zdalnymi źródłami, a także posiada własny wbudowany system kontenerów programistycznych. Działa dość dobrze w różnych przeglądarkach (chociaż niektóre skróty klawiszowe mogą powodować zakłócenia).

Jest to przyzwoity redaktor, który umożliwia połączenia z różnymi zdalnymi źródłami, a także posiada własny wbudowany system kontenerów programistycznych. Działa dość dobrze w różnych przeglądarkach (chociaż niektóre skróty klawiszowe mogą powodować zakłócenia).

12. Blackbox (najlepszy do sugestii kodu opartych na AI)

za pośrednictwem Blackbox

Masz pomysł, który chcesz przekształcić w kod? Blackbox to agent kodowania AI, który przygotowuje kod do publikacji. Spośród wszystkich jego funkcji, w tym wyszukiwania kodu i autouzupełniania, jego konwersacyjna sztuczna inteligencja sprawia, że jest to naprawdę wydajny wybór.

Oprócz tworzenia szybkich kodów aplikacji, Blackbox pomaga również zoptymalizować rozwój specjalnie pod kątem ekranów komputerowych i mobilnych. Jest nawet dostępny w inteligentnych motywach kolorystycznych, które pozwalają użytkownikom natychmiast śledzić i identyfikować segmenty kodu.

Najlepsze funkcje Blackbox

Porównaj zmiany w kodzie z jego historią wersji w czasie rzeczywistym

Uruchom kody testowe przed udostępnieniem dzięki symulacji jednym kliknięciem

Popraw ogólne funkcje produktu dzięki sugestiom kodu opartym na AI

Ograniczenia Blackbox

Podstawowe sugestie dotyczące kodu nie uwzględniają kontekstu

Proces podejmowania decyzji może być niejasny

Najlepsze dla doświadczonych programistów do rozwiązywania błędów

Ceny Blackbox

Free

PRO Plus: 19,99 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Blackbox

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Blackbox prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

Najbardziej podoba mi się autouzupełnianie kodu. Jest to ogromna pomoc dla początkujących programistów, którzy otrzymują sugestie dotyczące pisania nowych komponentów lub przekształcania logiki w kod.

Najbardziej podoba mi się autouzupełnianie kodu. Jest to ogromna pomoc dla początkujących programistów, którzy otrzymują sugestie dotyczące pisania nowych komponentów lub przekształcania logiki w kod.

13. Koding (najlepszy do analizy środowiska programistycznego)

za pośrednictwem Koding

Chcesz usprawnić cykl pracy związany z kodowaniem? Koding to jeden z najlepszych wyborów na tej liście. Dzięki prostym komendom curl to oprogramowanie IDE pozwala połączyć duże narzędzia i środowiska lokalne z kontem w chmurze.

Koding pomaga również Twojemu zespołowi pozostać na bieżąco dzięki funkcjom powiadomień, które wysyłają aktualizacje do członków zespołu w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian w stosie. Ponadto możesz uruchomić swoją aplikację w całej sieci komputerów za pomocą kilku wierszy kodu w skrypcie stosu.

Najlepsze funkcje Koding

Symuluj środowisko lokalne za pomocą systemu plików opartego na FUSE

Analizuj dotychczasowe wyniki i wykrywaj wzorce błędów dzięki analizie środowiska

Kontroluj pamięć i sieć dzięki skryptom stosu z możliwością wersjonowania

Ograniczenia Koding

Opcje cenowe są drogie, zwłaszcza dla małych zespołów i profesjonalistów

Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z wydajnością podczas pracy z dużymi projektami i wieloma terminalami

Ceny Koding

Koding Single Cloud: 9,90 USD/miesiąc na użytkownika

Automatyzacja środowiska programistycznego: 29,90 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Automatyzacja sprzedaży oprogramowania: 29,90 USD za wersję próbną + 5000 USD miesięcznie ryczałtowo

Platforma szkoleniowa w zakresie oprogramowania: 29,90 USD za uczestnika szkolenia + 5000 USD miesięcznej opłaty ryczałtowej

Oceny i recenzje Koding

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Koding prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

W przeszłości konfiguracja środowiska programistycznego zajmowała dużo czasu. Teraz jednak Koding pozwala mi przygotować wszystkie opcje w ciągu kilku minut. Wsparcie dla różnych środowisk IDE to kolejna niesamowita funkcja.

W przeszłości konfiguracja środowiska programistycznego zajmowała dużo czasu. Teraz jednak Koding pozwala mi przygotować wszystkie opcje w ciągu kilku minut. Wsparcie dla różnych środowisk IDE to również niesamowita funkcja.

14. IntelliJ IDEA (najlepsze rozwiązanie dla profesjonalnych programistów Java)

za pośrednictwem IntelliJ IDEA

Opracowany przez JetBrains, IntelliJ IDEA to potężne środowisko IDE do programowania w językach Java i Kotlin. Zwiększa wydajność dzięki inteligentnemu uzupełnianiu kodu, zaawansowanemu debugowaniu i płynnym testom jednostkowym. Dzięki wbudowanemu wsparciu dla popularnych frameworków dostosowuje się do różnych potrzeb projektów.

Został stworzony z myślą o elastyczności, z wieloma integracjami kontroli wersji i wtyczkami innych firm. Oferuje również intuicyjny cykl pracy, wysokie bezpieczeństwo i konfigurowalne ustawienia — wszystko, czego potrzebujesz, aby z pewnością tworzyć wysokowydajne aplikacje.

Najlepsze funkcje IntelliJ IDEA

Znajdź komponenty kodowania dzięki łatwej w strukturze drzewie projektu

Zwiększ wydajność dzięki uporządkowanym katalogom i repozytoriom

Zidentyfikuj problemy z wydajnością dzięki wbudowanym informacjom profilera

Ograniczenia IntelliJ IDEA

Wysokie zużycie pamięci, mniej odpowiednie dla urządzeń z pamięcią RAM poniżej 16 GB

Zmniejsz bałagan dzięki zintegrowanym wtyczkom

Stroma krzywa uczenia się, wymagająca czasu do opanowania

Ceny IntelliJ IDEA

IntelliJ IDEA Ultimate: 19,94 USD/miesiąc na użytkownika (do użytku indywidualnego) i 70,68 USD/miesiąc na użytkownika (dla organizacji)

Pakiet wszystkich produktów: 34,10 USD miesięcznie za użytkownika (do użytku indywidualnego) i 91,92 USD miesięcznie za użytkownika (dla organizacji)

JetBrains AI Pro: 23,60 USD miesięcznie za użytkownika jako dodatek

Oceny i recenzje IntelliJ IDEA

G2: 4,6/5 (ponad 2100 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 1200 recenzji)

Co mówią o IntelliJ IDEA prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra brzmi:

Skróty i sugestie dotyczące kodu sprawiają, że kodowanie jest bardzo łatwe. Interfejs jest przyjemny dla oka, co sprawia, że debugowanie kodu jest szybkie i skuteczne.

Skróty i sugestie dotyczące kodu sprawiają, że kodowanie jest bardzo łatwe. Interfejs jest przyjemny dla oka, co sprawia, że debugowanie kodu jest szybkie i skuteczne.

15. JSFiddle (najlepsze rozwiązanie do szybkiego testowania i udostępniania kodu JavaScript)

za pośrednictwem JSFiddle

JSFiddle to szybki i interaktywny edytor online do testowania i udostępniania kodu JavaScript, HTML i CSS. Posiada układ oparty na panelach, umożliwiający pisanie i podgląd kodu w czasie rzeczywistym. Dzięki wsparciu dla preprocesorów, takich jak SCSS i frameworki JavaScript, doskonale nadaje się do szybkiego prototypowania.

Użytkownicy mogą bez wysiłku współpracować i osadzać projekty. Konfigurowalne układy, podgląd na żywo i wbudowana kontrola wersji sprawiają, że jest to niezbędne narzędzie dla programistów stron internetowych, którzy chcą eksperymentować i udoskonalać swój kod.

Najlepsze funkcje JSFiddle

Natychmiastowe klonowanie projektów w celu przeprowadzenia eksperymentów bez ryzyka

Udostępniaj interaktywne fragmenty kodu za pomocą specjalistycznych, udostępnialnych fiddle'ów

Połącz SCSS, TypeScript i CoffeeScript z elastycznością preprocesora

Ograniczenia JSFiddle

Ograniczone do jednego pliku HTML, co stanowi wyzwanie dla projektów wielostronicowych

Brak bezpośredniego wsparcia dla przesyłania wielu plików lub zarządzania nimi

Wersja Free zawiera reklamy i nie posiada narzędzi do debugowania

Ceny JSFiddle

Free

Pro: 8 USD/miesiąc na użytkownika lub 90 USD za roczną licencję

Oceny i recenzje JSFiddle

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Opanuj łatwe tworzenie kodu dzięki ClickUp

Oparte na chmurze środowiska IDE są kluczem do kodowania, niezależnie od tego, czy chodzi o rozwiązywanie problemów z kodem źródłowym, czy tworzenie aplikacji w języku programowania. Jeśli jednak Replit nie maksymalizuje wydajności, tracisz czas i pieniądze.

Chociaż omówiliśmy opcje dla każdego scenariusza, ważne jest również ustalenie priorytetów w zakresie wydajności, automatyzacji cyklu pracy i współpracy. ClickUp jest doskonałym partnerem i idealnym połączeniem wszystkich tych cech oraz wielu innych, dzięki sugestiom opartym na sztucznej inteligencji, płynnej dokumentacji i szczegółowym raportowaniu.

Ponadto rejestruje nawet hacki i wyjaśnia najlepsze praktyki kodowania, aby Twoje projekty były realizowane zgodnie z planem.

Chcesz opanować łatwe tworzenie kodu? Zarejestruj się w ClickUp już dziś! 🚀