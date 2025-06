Ścieżka kariery w HR: edukacja, oferty pracy i wynagrodzenia

Koordynator HR: Jesteś filarem operacyjnym firmy. Załóżmy, że nowy pracownik zaczyna pracę w poniedziałek. To Ty odpowiadasz za przygotowanie dokumentów, zapewnienie narzędzi i sprawdzenie listy kontrolnej dotyczącej wdrożenia nowego pracownika. Aktualizujesz również system HRIS, odpowiadasz na podstawowe zapytania dotyczące świadczeń i koordynujesz działania działu IT i działu płac, aby nic nie umknęło Twojej uwadze

Specjalista ds. kadr: Odpowiadasz za cały cykl życia pracownika. Dział zgłasza narastające napięcia między dwoma kierownikami zespołów, a Ty jesteś pierwszą osobą, do której się zwracają. Słuchasz, oceniasz i w razie potrzeby mediujesz. Jednocześnie wdrażasz program szkoleniowy dla menedżerów, sprawdzasz zgodność plików z przepisami i reagujesz na nowe zmiany w prawie pracy, które wymagają natychmiastowych zmian w polityce firmy

Partner biznesowy HR: Zespół produktowy planuje sprint rekrutacyjny, ale kierownicy nie są pewni, jak rozdzielić role. Wkraczasz do akcji nie po to, aby zamieścić ogłoszenia o pracę, ale aby przerobić strukturę stanowisk, doradzić w kwestii poziomów i dostosować plan rekrutacji do długoterminowych celów. Nie "wspierasz" firmy, ale pomagasz ją kształtować