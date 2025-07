11 najlepszych agentów AI do spotkań: automatyzacja notatek, transkrypcji i planowania

Spotkania nie są problemem. Problemem jest to, co dzieje się po nich. Pominięte elementy do wykonania, zapomniane wnioski i godziny spędzone na pisaniu dalszych działań lub przeszukiwaniu nagrań.

W rzeczywistości zespoły tracą ponad 60% czasu na przypominanie sobie kontekstu i ustalanie kolejnych kroków. Właśnie tu z pomocą przychodzą agenci AI do spotkań . Narzędzia te dołączają do rozmów, sporządzają notatki, podsumowują kluczowe punkty i śledzą elementy wymagające działania, dzięki czemu możesz skupić się na spotkaniu.

Przetestowałem najlepsze z nich. Oto najlepsze agenty AI do spotkań, które automatycznie zapewniają jasność rozmów.

Czego należy szukać w agentach AI do spotkań?

Nie wszyscy agenci AI do spotkań są tacy sami. Niektórzy są świetnymi notatnikami, podczas gdy inni są geniuszami planowania. A najlepsi? Robią wszystko, nie sprawiając, że spotkania przypominają chaotyczną robotową pracę.

Oto, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze agentów AI do spotkań:

Dokładne transkrypcje : Jeśli AI nie potrafi odróżnić „elementu działania” od „wypadku”, to mamy problem

Inteligentne streszczanie : nikt nie ma czasu na przeglądanie : nikt nie ma czasu na przeglądanie protokołów ze spotkań słowo w słowo — AI powinna wyróżniać kluczowe spostrzeżenia, decyzje i elementy wymagające podjęcia działań

Łatwa integracja : niezależnie od tego, czy korzystasz z Zoom, Google Meet, Slack czy Microsoft Teams, Twój asystent AI powinien płynnie się z nimi integrować

Pomoc w planowaniu : Najlepsze narzędzia nie tylko sporządzają : Najlepsze narzędzia nie tylko sporządzają notatki ze spotkań oparte na AI — pomagają również rezerwować, przeplanowywać i organizować spotkania

Bezpieczeństwo i prywatność: poufne rozmowy pozostają prywatne — poszukaj kompleksowego szyfrowania i rygorystycznych zasad dotyczących danych

Wykorzystaj te funkcje, a Twój agent AI nie tylko zaoszczędzi czas, ale także sprawi, że wirtualne spotkania w końcu staną się użyteczne. Teraz sprawdźmy najlepsze narzędzia do wykonania tego zadania!

📮ClickUp Insight: 37% pracowników wysyła notatki lub protokoły ze spotkań w celu śledzenia działań, ale 36% nadal polega na innych, fragmentarycznych metodach. Bez ujednoliconego systemu rejestrowania decyzji kluczowe informacje mogą zostać zagubione w czatach, e-mailach lub arkuszach kalkulacyjnych. Dzięki ClickUp możesz natychmiast przekształcić rozmowy w zadania do wykonania we wszystkich swoich zadaniach, czatach i dokumentach, dzięki czemu nic nie zostanie pominięte.

Najlepsi agenci AI do spotkań w skrócie

Narzędzie Najlepsza funkcja Główne zastosowanie Ceny ClickUp Zarządzanie spotkaniami oparte na AI, ujednolicone notatki i zadania, konfigurowalne pulpity nawigacyjne Globalne zespoły i hybrydowe miejsca pracy wymagają natychmiastowego generowania zadań Free Forever; Niestandardowe dostosowanie dostępne dla przedsiębiorstw Otter AI Transkrypcja w czasie rzeczywistym, inteligentne podsumowania, asynchroniczna współpraca Osoby pracujące samodzielnie i zespoły potrzebujące szybkich podsumowań i śledzenia działań Free; płatne plany zaczynają się od 16,99 USD miesięcznie Fireflies AI Przeszukiwalne transkrypcje, integracja z CRM, komendy głosowe Teams potrzebujący przeszukiwalnych spotkań, rejestrowania CRM i analizy mówców Free; płatne plany zaczynają się od 18 USD miesięcznie Avoma Prognozowanie przychodów, inteligentne podsumowania, informacje o transakcjach Zespoły sprzedaży optymalizujące wydajność i śledzące ryzyko związane z przychodami 29 USD miesięcznie za Meeting Assistant; 69 USD miesięcznie za Revenue Intelligence tl;dv Automatyczne aktualizacje narzędzi CRM, etykietowanie na żywo, transkrypcja wielojęzyczna Działy sprzedaży i zespoły globalne wymagające synchronizacji CRM i udostępniania najważniejszych informacji ze spotkań Free; płatne plany zaczynają się od 29 USD miesięcznie MeetGeek Automatyczne podsumowania e-mailowe, tworzenie zadań, integracja z CRM Zespoły, które chcą otrzymywać szczegółowe informacje bezpośrednio po spotkaniu Free; płatne plany zaczynają się od 19 USD miesięcznie Sembly AI Eksportowalne transkrypcje z sygnaturami czasowymi, inteligentne notatki ze spotkań Zespoły potrzebujące uporządkowanych transkrypcji z oznaczeniem czasu do celów dokumentacyjnych Free; płatne plany zaczynają się od 15 USD miesięcznie Fathom AI Wielojęzyczne podsumowania i najważniejsze informacje w czasie rzeczywistym Zespoły zdalne i nietechniczne poszukujące prostoty Free; płatne plany zaczynają się od 19 USD miesięcznie Supernormal transkrypcja w ponad 60 językach, automatyczna synchronizacja z systemami CRM Studenci i nauczyciele potrzebują wsparcia w nauce i pomocy w nauce opartej na sztucznej inteligencji Free; płatne plany zaczynają się od 18 USD miesięcznie Jamworks Fiszki AI, nagrywanie wykładów, tworzenie notatek w czasie rzeczywistym Zespoły pracujące w hałaśliwym otoczeniu potrzebują wyraźniejszych i czystszych połączeń 18,99 USD miesięcznie dla studentów Krisp AI Redukcja szumów, czystość głosu, transkrypcja oparta na AI Teams w hałaśliwym otoczeniu, wymagającym wyraźniejszych i czystszych połączeń Free; płatne plany od 16 USD/miesiąc

11 najlepszych agentów AI do spotkań

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje są oparte na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

👀 Czy wiesz, że... 83% pracowników umysłowych korzysta głównie z poczty e-mail i czatu do komunikacji w zespole, rozpraszając ważne informacje w niepołączonych kanałach i ograniczając efektywną współpracę.

Odpowiedni agent AI do spotkań zmienia to, zamieniając spotkania w działania zamiast straty czasu. Oto moje 11 ulubionych, które pomagają mi przetrwać dzień pełen spotkań!

1. ClickUp (Najlepsza superaplikacja do spotkań AI — zarządzanie spotkaniami, elementy do wykonania i automatyzacja cyklu pracy)

Pierwsza jest ClickUp — aplikacja do wszystkiego, co dotyczy pracy. Od zarządzania projektami i śledzenia celów po kontrolowanie napiętego harmonogramu spotkań — ClickUp pomaga utrzymać porządek, połączenia i płynność pracy.

Agenci AI do łatwego śledzenia spotkań i elementów do wykonania

Agenci ClickUp AI to proaktywni cyfrowi asystenci zaprojektowani, aby automatyzować kolejne działania po każdym spotkaniu.

To, co wyróżnia agentów AI, to ich zdolność do podejmowania rzeczywistych działań, a nie tylko analizowania lub podsumowywania.

Zrób więcej dzięki agentom AI ClickUp

Dzięki temu możesz:

Automatyzacja realizacji: Natychmiastowe tworzenie i przypisywanie elementów do wykonania na podstawie notatek lub podsumowań ze spotkań — bez konieczności ręcznego wprowadzania danych

Obsługa bez użycia rąk: agenci AI wysyłają przypomnienia, śledzą postępy i dbają o to, aby wszyscy wywiązywali się ze swoich obowiązków

Automatyzacja powtarzających się cykli pracy: W przypadku regularnych spotkań agenci AI mogą ustalać powtarzające się porządki obrad, przydzielać zadania przygotowawcze i zapewnić, że każde spotkanie rozpocznie się, gdy wszyscy będą gotowi

Najlepsze przykłady zastosowania: Natychmiastowe tworzenie i przypisywanie elementów do wykonania

Wysyłaj automatyczne przypomnienia i wiadomości uzupełniające

Śledź realizację zadań z spotkań

Zautomatyzuj powtarzające się przygotowania do spotkań i działania następcze

Agenci AI zajmują się wykonywaniem zadań i odpowiedzialnością — automatyzują rutynowe działania następcze i tworzenie zadań, jednocześnie zapewniając użytkownikom kontrolę.

Pozwól ClickUp AI Notetaker zająć się chaosem podczas spotkań

ClickUp AI Notetaker to cichy MVP Twojego spotkania, skupiony na rejestrowaniu i organizowaniu wszystkiego, co zostało omówione.

Dołącza do rozmów Zoom lub Google Meet, nagrywa rozmowę, transkrybuje wszystko w czasie rzeczywistym i dostarcza dopracowane podsumowania — automatycznie.

Pozwól ClickUp AI Notetaker zautomatyzować sporządzanie notatek, tworzenie podsumowań i planowanie

Transkrypcja w czasie rzeczywistym rozmów telefonicznych

Podsumowania generowane przez AI zawierające decyzje, wnioski i kolejne kroki

Praktyczne informacje , które jednym kliknięciem zamieniają się w zadania ClickUp

Wyszukiwalne zapisy umożliwiają powrót do poprzednich spotkań w dowolnym momencie

Ty pozostajesz obecny i zaangażowany — AI Notetaker zajmuje się dokumentacją.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Włącz integrację kalendarza ClickUp, aby automatycznie synchronizować spotkania i uruchamiać AI Notetaker po rozpoczęciu rozmowy.

ClickUp Brain: generowanie informacji i treści z uwzględnieniem kontekstu

ClickUp Brain to wbudowany asystent AI, który przekształca rozmowy i zawartość w jasne, praktyczne informacje w obszarze roboczym. Dzięki niemu możesz:

Inteligentne generowanie treści: błyskawicznie błyskawicznie twórz agendy , podsumowania, e-maile i aktualizacje projektów dostosowane do Twojego cyklu pracy

Wykorzystanie wniosków: Natychmiastowe Natychmiastowe podsumowywanie notatek ze spotkań , dokumentów i wątków komentarzy

Rekomendacje kontekstowe: sugeruj kolejne kroki, terminy i automatyzacje na podstawie aktywności w obszarze roboczym

Twórz szczegółowe agendy spotkań w mgnieniu oka dzięki ClickUp Brain

Najlepsze zastosowania: Generuj agendy spotkań na podstawie celów lub poprzednich spotkań

Podsumowuj notatki, dokumenty i wątki

Twórz projekty działań następczych i aktualizacje projektów

Zapewnij natychmiastowe odpowiedzi w obszarze roboczym dzięki technologii AI

ClickUp Brain to inteligentne rozwiązanie uwzględniające kontekst, które pomaga przygotować, podsumować i zaplanować spotkania w bardziej efektywny sposób.

Brain Max: Najlepsza superaplikacja AI do spotkań

Dla zespołów gotowych do konsolidacji swoich zasobów AI, Brain Max to aktualizacja, która przekształca ClickUp w prawdziwą super aplikację AI.

Przykład zastosowania Brain Max

Oto, jak Brain Max usprawnia Twoje spotkania:

Funkcja zamiany mowy na tekst podczas spotkań: dyktuj notatki ze spotkań, elementy do wykonania lub działania następcze za pomocą głosu — idealne rozwiązanie do zapisywania myśli w trakcie dyskusji lub gdy masz zajęte ręce

Automatyzacja spotkań oparta na sztucznej inteligencji: automatycznie przekształcaj podsumowania spotkań w zadania do wykonania, przypisuj je i planuj przypomnienia — bez konieczności ręcznego wprowadzania danych

Scentralizowana wiedza AI: przeszukuj wszystkie notatki ze spotkań, dokumenty i zadania za pomocą zapytań opartych na sztucznej inteligencji, dzięki czemu nigdy nie stracisz z oczu decyzji ani kolejnych kroków

Zaawansowana integracja: płynnie łącz się z Zoom, Google Meet i swoim kalendarzem, aby wyzwalać AI Notetaker, synchronizować agendy i automatyzować planowanie

Eliminacja rozrostu AI: Zastąp mozaikę oddzielnych narzędzi AI, programów do sporządzania notatek i subskrypcji zwiększających wydajność jedną bezpieczną, ujednoliconą platformą

Najlepsze przykłady zastosowania: Dyktuj notatki i elementy do wykonania

Zautomatyzuj cały cykl pracy związany ze spotkaniami

Natychmiastowe wyszukiwanie wszelkich decyzji lub zadań związanych ze spotkaniem

Skonsoliduj wszystkie narzędzia AI do spotkań w jednej platformie

Co naprawdę zmienia zasady gry? Brain Max ogranicza rozrost AI. Wszystko masz w jednym miejscu, zamiast płacić za wiele niepołączonych aplikacji. Teams korzystające z Brain Max odnotowały nawet 88% oszczędności dzięki konsolidacji wydajności w ClickUp.

Krótko mówiąc, ClickUp Brain zapewnia inteligentną, kontekstową sztuczną inteligencję dla każdego spotkania. Brain Max zmienia ClickUp w kompleksowe centrum dowodzenia AI, usprawniając spotkania, automatyzując działania następcze i eliminując chaos (i koszty) związane z rozrostem AI.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Skorzystaj z funkcji zamiany mowy na tekst w Brain Max, aby rejestrować elementy wymagające działania i opinie w czasie rzeczywistym, a następnie pozwól agentom AI przekształcić je w zadania i przypomnienia, dzięki czemu nic nie zostanie przeoczone.

Prowadź skupione, zorientowane na działanie spotkania dzięki ClickUp Meetings

Oprócz AI, ClickUp Meetings umożliwia planowanie, śledzenie i automatyzację działań następczych, dzięki czemu żadne elementy nie zostaną pominięte.

Twórz agendy z edycją tekstu sformatowanego, aby wyróżnić kluczowe punkty i zachować porządek dzięki ClickUp Meetings

Dzięki temu możesz korzystać z:

Przypisane komentarze do delegowania zadań i zapewniania odpowiedzialności

Listy kontrolne do śledzenia wszystkich planowanych tematów rozmów i odhaczania elementów po ich omówieniu

Powtarzające się zadania do automatycznego generowania agend dla powtarzających się spotkań

Polecenia / umożliwiają szybkie i wydajne działania bez zbędnych kliknięć

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zintegruj ClickUp z Zoom, Kalendarzem Google i innymi narzędziami, aby planować spotkania, dołączać do nich i śledzić je — wszystko bez przełączania się między aplikacjami.

Masz problem z utrzymaniem porządku w notatkach ze spotkań, tak aby były przydatne i czytelne później? Te szablony ClickUp eliminują chaos w dokumentacji:

Oczekiwania dotyczące spotkania , które pomagają skutecznie zorganizować spotkania Szablon notatek ze spotkań ClickUp pomaga organizować notatki za pomocą stron i podstron oraz wykorzystuje AI do generowania podsumowań. Zawiera sekcje takie jak, które pomagają skutecznie zorganizować spotkania

Szablon protokołu spotkania ClickUp to idealne rozwiązanie do dokumentowania wszystkiego, co dzieje się podczas spotkania, w uporządkowanym, łatwym do śledzenia formacie. Zawiera sekcje przeznaczone na kluczowe informacje, takie jak moderator, uczestnicy, agenda, punkty dyskusji, aktualizacje komisji i zadania do wykonania, co ułatwia śledzenie decyzji i działań następczych

Najlepsze funkcje ClickUp

Przechowuj notatki ze spotkań, agendy i elementy do wykonania w dokumentach ClickUp z wbudowanymi podsumowaniami i funkcją tworzenia zadań

Zamień dyskusje w zadania z przypisanymi komentarzami, aby zapewnić realizację działań następczych

Śledź agendy i punkty dyskusji w czasie rzeczywistym dzięki listom kontrolnym

Nagrywaj asynchroniczne spotkania za pomocą ClickUp Clips i używaj AI do transkrypcji wideo w celach referencyjnych

Automatycznie generuj agendy powtarzających się spotkań wewnętrznych

Zintegruj z Zoom i Kalendarzem Google, aby łatwo planować i dołączać do spotkań

Limity ClickUp

Szeroki zakres funkcji oszczędzających czas może wymagać pewnego czasu, aby przyzwyczaić się do nich nowi użytkownicy

Aplikacja mobilna obejmuje podstawowe funkcje, ale nie ma pełnej funkcjonalności wersji komputerowej

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy

Recenzja TrustRadius mówi:

Używamy go, aby usprawnić i przyspieszyć nasze codzienne spotkania w ramach rytuału Scrum. Pomaga mi to poznać postępy mojego sprintu, postępy w realizacji zadań i utrzymać uporządkowany zbiór wszystkich spraw do załatwienia.

Używamy go, aby usprawnić i przyspieszyć nasze codzienne spotkania w ramach rytuału Scrum. Pomaga mi to poznać postępy mojego sprintu, postępy w realizacji zadań i utrzymać uporządkowany zbiór wszystkich moich spraw do załatwienia.

2. Otter AI (najlepszy do tworzenia skróconych podsumowań spotkań)

za pośrednictwem Otter AI

Nie musisz już gorączkowo robić notatek i martwić się o pominięte elementy. Otter.ai, jeden z najlepszych asystentów AI do spotkań, transkrybuje spotkania w czasie rzeczywistym, generuje natychmiastowe podsumowania, a nawet przypisuje zadania, aby pomóc Ci pozostać zaangażowanym, podczas gdy on zajmuje się kluczowymi punktami i elementami do wykonania.

W przeciwieństwie do standardowych narzędzi do transkrypcji, Otter. ai idzie o krok dalej dzięki OtterPilot, który automatycznie dołącza do Zoom, Google Meet i Microsoft Teams, aby robić notatki za Ciebie. Kluczową zaletą jest możliwość skondensowania długich, godzinnych spotkań do szybkich, 30-sekundowych podsumowań.

Inteligentne funkcje automatyzacji Otter są przydatne zarówno dla osób pracujących samodzielnie, jak i dużych zespołów. Automatycznie identyfikują kluczowe momenty, mówców i kontekst, tworząc bogate notatki ze spotkań bez konieczności ręcznego oznaczania. Możesz zaznaczać fragmenty transkrypcji w tym samym obszarze roboczym, dołączać slajdy i generować spostrzeżenia do dalszych działań.

Funkcje współpracy w czasie rzeczywistym Otter AI sprawiają, że jest to rozwiązanie szczególnie skuteczne podczas spotkań zespołów. Członkowie zespołu mogą komentować, oznaczać się nawzajem i przypisywać zadania do wykonania jeszcze podczas spotkania — bez konieczności czekania na jego zakończenie. Kanały AI obsługują asynchroniczne aktualizacje, przekształcając transkrypcje w wspólną wiedzę zespołu, która ewoluuje wraz z upływem czasu.

Funkcja AI: OtterPilot wykorzystuje AI do automatycznego dołączania do spotkań, nagrywania i transkrypcji rozmów w czasie rzeczywistym, generowania podsumowań i zadań oraz zapewniania asystenta czatu, który odpowiada na pytania i tworzy treści.

Najlepsze funkcje Otter AI

Automatycznie transkrybuj, podsumowuj i rejestruj elementy do działania dzięki asystentowi spotkań opartemu na sztucznej inteligencji

Korzystaj z czatu Otter AI, aby zadawać pytania lub generować e-maile, aktualizacje statusu i inne informacje

Współpracuj poza spotkaniami na żywo, korzystając z kanałów AI, które łączą dyskusje w czasie rzeczywistym z asynchronicznymi aktualizacjami

Zintegruj z Slack, Salesforce, HubSpot i innymi, aby zautomatyzować cykle pracy i utrzymać projekty na właściwym torze

Podkreślaj fragmenty transkrypcji ręcznie lub za pomocą AI, aby tworzyć natychmiastowe działania następcze

Załączaj obrazy, slajdy prezentacji lub dokumenty do momentów spotkania, aby dodać dodatkowy kontekst

Ograniczenia Otter AI

Może mieć trudności z transkrypcją tekstu z akcentem innym niż amerykański lub brytyjski w przypadku automatycznej transkrypcji

Plan Free pozwala na import tylko trzech plików audio/wideo na konto

Ograniczone opcje formatowania eksportowanych transkrypcji w porównaniu z innymi narzędziami

Ceny Otter AI

Free

Pro : 16,99 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 30 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje o cenach

Oceny i recenzje Otter AI

G2 : 4,3/5 (ponad 290 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 90 recenzji)

Co mówią o Otter AI prawdziwi użytkownicy

Recenzja G2 mówi:

W Otter najbardziej podoba mi się to, że mogę poświęcić całą swoją uwagę osobom, z którymi rozmawiam przez telefon, bez konieczności ciągłego robienia notatek. Rozmowy stają się bardziej swobodne, mogę zadawać więcej pytań i uzyskać więcej informacji, ponieważ wiem, że Otter sporządzi notatki i nagra transkrypcję audio.

W Otter najbardziej podoba mi się to, że mogę poświęcić całą swoją uwagę osobom, z którymi rozmawiam przez telefon, bez konieczności ciągłego robienia notatek. Rozmowy stają się bardziej swobodne, mogę zadawać więcej pytań i uzyskać więcej informacji, ponieważ wiem, że Otter sporządzi notatki i nagra transkrypcję audio.

3. Fireflies AI (najlepsze rozwiązanie do transkrypcji spotkań i sporządzania notatek oparte na sztucznej inteligencji)

za pośrednictwem Fireflies AI

Chcesz zautomatyzować notatki ze spotkań, transkrypcje i podsumowania? Fireflies AI gwarantuje, że żadna informacja nie zostanie pominięta.

Zapraszając Fireflies AI Notetaker do swoich rozmów, możesz transkrybować i podsumowywać spotkania w Zoom, Google Meet, Microsoft Teams i innych. Funkcja wyszukiwania AI natychmiast znajduje kluczowe tematy, elementy do działania lub istotne szczegóły.

Fireflies wyróżnia się dogłębną analizą spotkań i przeszukiwalną bazą wiedzy. Każde spotkanie staje się zasobem, który można przeszukiwać dzięki tagowaniu słów kluczowych, analizie nastrojów i podziałowi czasu wypowiedzi mówców. Możesz również generować niestandardowe listy odtwarzania nagranych rozmów według tematów, takich jak zastrzeżenia lub prośby o funkcje.

Platforma umożliwia również integrację z narzędziami CRM, takimi jak Salesforce i HubSpot, pomagając zespołom sprzedaży, wsparcia i rekrutacji w automatycznym rejestrowaniu rozmów i elementów do działania. Funkcja poleceń głosowych pozwala sterować botem za pomocą zwrotów takich jak „zrób notatkę” lub „zaznacz to” — idealne rozwiązanie do śledzenia bez użycia rąk podczas rozmów wymagających dużej koncentracji.

Funkcje AI: Fireflies AI wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego i uczenie maszynowe do transkrypcji spotkań w czasie rzeczywistym, identyfikacji nastrojów, wyodrębniania elementów wymagających działania oraz włączania komend aktywowanych głosem, umożliwiających bezdotykowe sporządzanie notatek ze spotkań.

Najlepsze funkcje Fireflies AI

Śledź czas rozmów, nastroje i kluczowe wskaźniki, aby skuteczniej szkolić członków zespołu

Współpracuj za pomocą komentarzy, pinezek i fragmentów dźwiękowych, aby ułatwić udostępnianie w zespole

Rejestruj notatki z rozmów, działania i nagrania w systemie CRM, aby móc do nich wrócić w przyszłości

Udostępniaj notatki w Slacku, Notion, Asanie i innych aplikacjach, aby zintegrować cykl pracy

Wyszukuj transkrypcje według słów kluczowych, mówców lub tematów, aby szybko znaleźć potrzebne informacje

Twórz niestandardowe listy odtwarzania ze fragmentów spotkań do celów szkoleniowych, coachingowych lub przekazywania zadań zespołowi

Limity Fireflies AI

Narzędzie nie jest dostępne na urządzenia mobilne

Wsparcie tylko jednego języka transkrypcji na spotkanie

Znaczniki czasu w transkrypcjach mogą czasami ulegać przesunięciom podczas długich rozmów z wieloma rozmówcami

Ceny Fireflies AI

Free

Pro : 18 USD miesięcznie za licencję

Business : 29 USD/miesiąc za licencję

Enterprise: 39 USD miesięcznie za licencję

Oceny i recenzje Fireflies AI

G2 : 4,8/5 (ponad 610 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Fireflies AI prawdziwi użytkownicy

Recenzja Capterra mówi:

Wybrałem Fireflies, ponieważ umożliwia tworzenie protokołów zarówno ze spotkań twarzą w twarz, jak i wideo

Wybrałem Fireflies, ponieważ umożliwia tworzenie protokołów ze spotkań twarzą w twarz, jak również ze spotkań wideo

Przeczytaj również: Najlepsze narzędzia do transkrypcji AI, które warto wypróbować

4. Avoma (najlepsze rozwiązanie do prognozowania przychodów z alertami opartymi na sztucznej inteligencji)

za pośrednictwem Avoma

Avoma to kompleksowa platforma AI, która automatyzuje wszystko, od sporządzania notatek po planowanie, coaching i prognozowanie przychodów. Prawdziwa magia dzieje się dzięki funkcjom Conversation Intelligence i Revenue Intelligence. Funkcje te analizują spotkania, aby odkryć kluczowe informacje, śledzić trendy i wspierać lepsze podejmowanie decyzji.

Avoma poprawia wydajność zespołu sprzedaży poprzez automatyzację oceny rozmów, dostarczanie spersonalizowanego coachingu i wysyłanie alertów o ryzyku transakcji w czasie rzeczywistym. Prowadzi to do lepszych wskaźników skuteczności i realizacji planów, dzięki czemu Twój zespół jest bardziej wydajny i efektywny.

Oprócz sprzedaży Avoma pomaga zespołom ds. sukcesu klienta i produktom analizować opinie, szkolić przedstawicieli wsparcia i identyfikować punkty tarcia podczas wdrażania. Platforma obsługuje transkrypcję w wielu językach, wspólne sporządzanie notatek i odtwarzanie spotkań oparte na sztucznej inteligencji, dzięki czemu zespoły mogą powrócić do kluczowych momentów bez konieczności ponownego oglądania całych rozmów.

AI Scheduler automatycznie dopasowuje uczestników do dostępnych terminów, a Smart Summaries dzieli każdą rozmowę na agendy, wnioski i zastrzeżenia, gotowe do wysłania do CRM, Slacka lub e-maila.

Funkcje AI: Avoma wykorzystuje AI do transkrypcji, podsumowywania i analizowania spotkań, prognozowania trendów przychodów, oceny jakości rozmów oraz generowania spostrzeżeń coachingowych dla zespołów sprzedaży i wsparcia.

Najlepsze funkcje Avoma

Zaoszczędź ponad cztery godziny tygodniowo dzięki automatyzacji sporządzania notatek, wysyłania e-maili z przypomnieniami i aktualizacji CRM

Planuj spotkania i kieruj potencjalnych klientów bez wysiłku dzięki harmonogramowi opartemu na AI i routerowi potencjalnych klientów

Generuj protokoły ze spotkań dzięki analizie rozmów, aby zwiększyć skuteczność i przyspieszyć wdrażanie nowych pracowników

Popraw prognozy przychodów i powodzenie transakcji dzięki alertom opartym na sztucznej inteligencji, analizie wygranych i przegranych oraz śledzeniu sprzedaży

Synchronizuj notatki, elementy do wykonania i podsumowania spotkań bezpośrednio w Salesforce, HubSpot i innych systemach CRM

Podziel spotkania na rozdziały — automatycznie pogrupowane według tematu lub zastrzeżeń — aby przedstawiciele handlowi mogli szybciej je przeglądać

Korzystaj z pulpitów coachingowych, aby porównywać wyniki przedstawicieli handlowych i dostarczać spersonalizowane informacje zwrotne na dużą skalę

Ograniczenia Avoma

Szeroki zakres funkcji może być zniechęcający dla nowych użytkowników

Zaawansowane funkcje Revenue Intelligence wymagają droższych planów

Podsumowania mogą wymagać ręcznej weryfikacji, gdy mówcy mówią jednocześnie lub jakość dźwięku jest słaba

Ceny Avoma

Dostępna wersja próbna Free

Startup: 29 USD/miesiąc na użytkownika

Organizacja: 39 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: 39 USD rozliczane rocznie

+Dodatki:

Conversation Intelligence : 35 USD/miesiąc na użytkownika

Revenue Intelligence : 35 USD/miesiąc na użytkownika

Lead Router: 25 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje klientów Avoma

G2 : 4,6/5 (ponad 1330 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Avoma prawdziwi użytkownicy

Recenzja G2 mówi:

Funkcje automatycznego transkrypcji nagrań są bardzo dokładne, co pozwala nam zaoszczędzić czas i mieć pewność, że nic nie zostanie pominięte w rozmowie. Możliwość rozróżnienia mówców oraz podsumowanie notatek ze spotkania, które są dostarczane na końcu, ułatwiają śledzenie dyskusji i późniejsze odniesienie się do kluczowych punktów.

Funkcje automatycznego nagrywania i transkrypcji są bardzo dokładne, co pozwala nam zaoszczędzić czas i mieć pewność, że nic nie zostanie pominięte w rozmowie. Możliwość rozróżnienia mówców oraz podsumowanie notatek ze spotkania, które są dostarczane na końcu, ułatwiają śledzenie dyskusji i późniejsze odniesienie się do kluczowych punktów.

🧠 Ciekawostka: Słowo „minute” w wyrażeniu „meeting minutes” (notatki ze spotkania) nie odnosi się do czasu — pochodzi od łacińskiego minuta scriptura, co oznacza „krótki zapis”. Tak więc notatki ze spotkań zawsze miały być krótkie i zwięzłe.

za pośrednictwem tl;dv

tl;dv (too long; didn’t view) to asystent AI do spotkań, który nagrywa, transkrybuje, podsumowuje i — co najważniejsze — integruje wyniki spotkań z innymi narzędziami do zarządzania cyklem pracy. Z łatwością synchronizuje się z Zoom, Microsoft Teams i Google Meet. Automatycznie nagrywa rozmowy i dostarcza zwięzłe, generowane przez AI podsumowania i najważniejsze informacje.

Po każdym połączeniu aktualizuje również CRM — automatycznie wypełniając kluczowe szczegóły i przesyłając zadania do systemów CRM, takich jak Salesforce i HubSpot, lub narzędzi, takich jak Jira, Slack, Asana i ClickUp. Dzięki podpowiedziom dotyczącym konkretnych tematów lub połączeń z klientami możesz skupić się bardziej na doskonaleniu swoich umiejętności sprzedażowych.

tl;dv wyróżnia się tym, że pozwala na oznaczanie momentów na żywo i natychmiastowe generowanie klipów, które można udostępniać wraz z tytułami i streszczeniami generowanymi przez AI. Klipy te można osadzać w dokumentach, udostępniać za pośrednictwem Slacka lub zapisywać na kontach klientów, aby przyspieszyć przekazywanie zadań między członkami zespołu.

Obejmuje wyszukiwanie oparte na słowach kluczowych, zaznaczenia z oznaczeniem czasu oraz inteligentną skrzynkę odbiorczą, która oznacza spotkania wymagające Twojej uwagi. Dzięki wielojęzycznej transkrypcji i etykietom mówców tl;dv sprawdza się w szybko zmieniających się zespołach międzynarodowych.

Funkcja AI: tl;dv wykorzystuje AI do transkrypcji spotkań, podsumowywania kluczowych punktów, wykrywania sygnałów mówców i automatycznego wyzwalania aktualizacji zadań w narzędziach CRM i projektach.

najlepsze funkcje tl;dv

Korzystaj z konfigurowalnych szablonów notatek ze spotkań z obsługą ponad 30 języków

Automatycznie aktualizuj CRM o szczegóły spotkań i przesyłaj rutynowe zadania do innych narzędzi

Twórz klipy, oznaczaj kluczowe momenty i udostępniaj je bez zaśmiecania czatów zespołowych

Korzystaj z podpowiedzi uruchamianych automatycznie, aby wyświetlać kluczowe spotkania lub tematy i otrzymywać raporty bezpośrednio do skrzynki odbiorczej

Oznaczaj na żywo etykiety z datą i godziną podczas spotkań i twórz natychmiastowe podsumowania generowane przez AI

Przeszukuj wszystkie transkrypcje, korzystając z filtrów według mówcy, słowa kluczowego lub tematu, aby szybciej znaleźć potrzebny fragment

ograniczenia tl;dv

Bot tl;dv nie może dołączać do spotkań w ramach planu Free

Wersja mobilna jest mniej intuicyjna niż wersja na pulpit, co utrudnia nagrywanie spotkań w podróży

Powtórki spotkań mogą czasami zawierać usterki lub opóźnienia

Generowanie Clipów może potrwać dłużej w przypadku długich spotkań o słabej jakości dźwięku

tl;dv ceny

Free

Pro : 29 USD miesięcznie za użytkownika

Business : 65 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: niestandardowe ceny

oceny i recenzje klientów tl;dv

G2 : 4,7/5 (ponad 330 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o tl;dv prawdziwi użytkownicy

Recenzja G2 mówi:

TLDV znacznie zmieniło sposób, w jaki zarządzam spotkaniami. Automatyczne transkrypcje i podsumowania oszczędzają mi mnóstwo czasu, zwłaszcza gdy muszę powrócić do konkretnych punktów lub udostępnić notatki mojemu zespołowi. Bardzo podoba mi się również możliwość oznaczania kluczowych momentów i szybkiego poruszania się po długich nagraniach. Interfejs jest przejrzysty i łatwy w użyciu, a ponadto dobrze integruje się z moimi dotychczasowymi narzędziami.

TLDV znacznie zmieniło sposób, w jaki zarządzam spotkaniami. Automatyczne transkrypcje i podsumowania oszczędzają mi mnóstwo czasu, zwłaszcza gdy muszę powrócić do konkretnych punktów lub udostępnić notatki mojemu zespołowi. Bardzo podoba mi się również możliwość oznaczania kluczowych momentów i szybkiego poruszania się po długich nagraniach. Interfejs jest przejrzysty i łatwy w użyciu, a ponadto dobrze integruje się z moimi dotychczasowymi narzędziami.

👀 Czy wiesz, że... Firma Microsoft odkryła, że dzięki pracy zdalnej czas spotkań wzrósł trzykrotnie w latach 2020–2022 — nic dziwnego, że kalendarze są chaotyczne! Odpowiednie narzędzia mogą uporządkować bałagan, zapewniając wydajność spotkań i zachowując zdrowie psychiczne.

za pośrednictwem MeetGeek

MeetGeek to kolejny godny uwagi asystent AI do spotkań. Oferuje potężne narzędzia, które automatycznie dołączają do spotkań z kalendarza i generują nagrania, transkrypcje oraz notatki ze spotkań.

Wyróżniającą funkcją MeetGeek jest możliwość wykrywania i kategoryzowania tematów — oznaczania faktów, decyzji i wątpliwości — oraz automatycznego wysyłania szczegółowych podsumowań i spostrzeżeń pocztą e-mail do odpowiednich narzędzi lub interesariuszy po zakończeniu spotkania.

MeetGeek obsługuje również automatyczne cykle pracy związane ze spotkaniami, takie jak wysyłanie spersonalizowanych e-maili z podsumowaniem, aktualizowanie wpisów w CRM i tworzenie zadań w narzędziach projektowych. Umożliwia również wysyłanie e-maili z podsumowaniem w formacie dostosowanym do marki i zawierających linki, które mogą być automatycznie wysyłane do uczestników lub kanałów zespołu.

Dzięki współdzielonym obszarom roboczym i archiwom z funkcją wyszukiwania MeetGeek stanowi centralny hub spotkań. Inteligentne etykietowanie i nawigacja po osi czasu umożliwiają zespołom szybki dostęp do decyzji lub ryzyk, a integracja z narzędziami takimi jak Notion, Asana i HubSpot ułatwia podejmowanie działań na podstawie wniosków.

Funkcja AI: MeetGeek wykorzystuje sztuczną inteligencję do identyfikowania tematów, oznaczania decyzji, wyodrębniania najważniejszych informacji oraz wysyłania automatycznych podsumowań, informacji uzupełniających i zadań do narzędzi zewnętrznych w oparciu o kontekst spotkania.

Najlepsze funkcje MeetGeek

Wyszukuj notatki z poprzednich spotkań według słów kluczowych, aby szybciej znaleźć konkretne szczegóły

Po każdym spotkaniu wysyłaj dokładne, szczegółowe podsumowania e-mailem z szczegółowymi informacjami do dowolnego narzędzia

Dostosuj nazwę, wiadomości i podsumowania swojego asystenta AI, aby spersonalizować branding

Zintegruj z platformami CRM, takimi jak HubSpot, aby zapewnić zespołom sprzedaży i obsługi klienta kluczowe informacje o klientach podczas rozmów

Wysyłaj spersonalizowane, automatyczne e-maile z podsumowaniem spotkania w oparciu o role uczestników i omawiane tematy

Korzystaj ze wspólnych obszarów roboczych i znaczników osi czasu, aby usprawnić przeglądy międzyfunkcyjne

Limity MeetGeek

Automatycznie dołącza do każdego spotkania, nawet jeśli jest używany tylko do notatek, co niektórzy uważają za uciążliwe

Według niektórych użytkowników udostępnianie bezpośrednich nagrań ze spotkań mogłoby przebiegać płynniej

Edytowanie wygenerowanych podsumowań po spotkaniu może wymagać ręcznego wysiłku w niszowych przypadkach użycia

Ceny MeetGeek

Plan Free

Pro : 19 USD/miesiąc na użytkownika

Business : 39 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 59 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje MeetGeek

G2 : 4,6/5 (ponad 430 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o MeetGeek prawdziwi użytkownicy

Recenzja G2 mówi:

Jeśli mam więcej niż jedno spotkanie w tym samym czasie, mogę ustawić MeetGeek tak, aby uczestniczył w spotkaniach i sporządzał wszystkie istotne notatki, rejestrował uczestników spotkania i podawał „szczegółowy” opis tego, co się na nim wydarzyło.

Jeśli mam więcej niż jedno spotkanie w tym samym czasie, mogę ustawić MeetGeek tak, aby uczestniczył w spotkaniach i sporządzał wszystkie istotne notatki, rejestrował uczestników spotkania i podawał „szczegółowy” opis tego, co się na nim wydarzyło.

Przeczytaj również: Rodzaje agentów AI zwiększających wydajność biznesową

za pośrednictwem Sembly AI

Nie musisz nagrywać — Sembly AI automatycznie rejestruje Twoje spotkania. Masz wcześniej nagraną rozmowę? Prześlij plik audio lub wideo, aby szybko uzyskać transkrypcje, notatki i spostrzeżenia.

Sembly wyróżnia się eksportowalnymi transkrypcjami, które zawierają konfigurowalne znaczniki czasu i etykiety mówców — idealne do zapewnienia zgodności, dokumentacji lub szczegółowej analizy. Możesz również nagrywać rozmowy offline za pomocą przeglądarki lub telefonu.

Osobisty asystent AI firmy Sembly może dołączać do spotkań w Twoim imieniu i analizować dyskusje pod kątem nastrojów, działań następczych i ważnych decyzji. Inteligentne notatki ze spotkań organizują transkrypcje w uporządkowane sekcje, takie jak problemy, ryzyka, rozwiązania i wyniki.

Platforma obsługuje ponad 40 języków i integruje się z narzędziami takimi jak Microsoft Teams, Zoom i Kalendarz Google. Obszary robocze dla zespołów umożliwiają zespołom centralne przechowywanie, dodawanie adnotacji, wyszukiwanie i oznaczanie etykietami transkrypcji w różnych działach.

Funkcja AI: Sembly wykorzystuje AI do transkrypcji, etykietowania i strukturyzowania rozmów podczas spotkań, zapewniając inteligentne podsumowania, wykrywanie mówców, analizę nastrojów oraz przeszukiwalne transkrypcje z sygnaturami czasowymi.

Najlepsze funkcje Sembly AI

Eksportuj transkrypcje w formacie TXT, SRT lub DOCX z konfigurowalnymi znacznikami czasu i etykietami mówców, a następnie udostępniaj je za pośrednictwem Slacka lub swojego systemu CRM

Zintegruj z platformami wideokonferencyjnymi i usługami przechowywania danych w chmurze, aby uzyskać płynny dostęp

Wyszukuj spotkania według słów kluczowych, kluczowych elementów lub uczestników, aby błyskawicznie znaleźć potrzebne informacje

Korzystaj z funkcji Smart Meeting Notes, aby organizować rozmowy według problemów, rozwiązań i wyników

Współpracuj w udostępnionych obszarach roboczych zespołu, korzystając z zaawansowanych funkcji filtrowania, etykietowania i analizy

Limity Sembly AI

Nawigacja może wydawać się mniej intuicyjna niż w przypadku prostszych narzędzi

Funkcja czatu AI Meeting ma niskie limity podpowiedzi w niższych planach

Niektórzy użytkownicy doświadczają opóźnień podczas eksportowania dużych plików lub długich nagrań

Ceny Sembly AI

Osobiste : Free

Profesjonalny : 15 USD/miesiąc

Team : 29 USD/miesiąc

Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Sembly AI

G2 : 4,6/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: Brak dostępnych ocen

Co mówią o Sembly AI prawdziwi użytkownicy

Recenzja G2 mówi:

Sembly działa na wszystkich platformach, nawet gdy nie masz połączenia z Internetem, zapewniając spójne źródło notatek. Używam go codziennie, a ponieważ jest oparty na sieci, łatwo go zintegrować.

Sembly działa na wszystkich platformach, nawet gdy nie masz połączenia z Internetem, zapewniając spójne źródło notatek. Używam go codziennie, a ponieważ jest oparty na sieci, łatwo go zintegrować.

🧠 Ciekawostka: Co piąty Amerykanin pracuje obecnie w zawodzie, w którym ma duży kontakt z AI. Wraz z ewolucją miejsc pracy kluczem nie jest unikanie AI, ale nauka współpracy z nią, zwłaszcza podczas spotkań, gdzie narzędzia AI mogą zwiększyć wydajność, pomóc w uzyskaniu wglądu w sytuację i zapewnić wszystkim spójność działań.

8. Fathom AI (najlepsze rozwiązanie dla zespołów nietechnicznych, pomagające zoptymalizować spotkania)

za pośrednictwem Fathom AI

Dla zespołów, które chcą pominąć fazę nauki, Fathom AI jest prostym i skutecznym rozwiązaniem. Posiada przejrzysty, intuicyjny interfejs, dzięki czemu jest jednym z najłatwiejszych w użyciu asystentów spotkań. W ciągu kilku minut możesz przekształcić dyskusje w podsumowanie spotkania i stworzyć plan działania. Fathom generuje szczegółowe notatki, wyróżnia elementy wymagające podjęcia działań i pomaga w tworzeniu e-maili z dalszymi instrukcjami.

Wyróżniającą funkcją Fathom jest wsparcie dla 28 języków — zapewnia dokładne notatki niezależnie od języka spotkania.

Fathom AI jest popularny wśród zespołów obsługujących klientów i zespołów zdalnych, które chcą zachować koncentrację podczas rozmów i otrzymywać dokładną dokumentację. Podczas spotkań użytkownicy mogą jednym kliknięciem zaznaczyć kluczowe momenty, a Fathom natychmiast dodaje te fragmenty do podsumowania.

Po każdym spotkaniu Fathom dostarcza podsumowania pocztą e-mail lub Slackiem, zawierające decyzje, pytania i kolejne kroki. Automatycznie przesyłaj informacje ze spotkań do narzędzi takich jak HubSpot lub Salesforce — bez konieczności wykonywania ręcznych czynności.

Funkcje AI: Fathom wykorzystuje AI do nagrywania, transkrypcji, zaznaczania i podsumowywania spotkań, oferując wsparcie w wielu językach, tworzenie klipów w czasie rzeczywistym oraz automatyczne wysyłanie treści do dalszych działań za pośrednictwem e-maila lub synchronizacji z CRM.

Najlepsze funkcje Fathom AI

Twórz i udostępniaj krótkie klipy wideo, aby podkreślić kluczowe momenty

Generuj najważniejsze informacje w czasie rzeczywistym i podsumowania spotkań oparte na AI

Śledź widoki stron i najpopularniejsze źródła odesłań w scentralizowanym pulpicie Fathom Analytics

Przesyłaj informacje ze spotkań bezpośrednio do narzędzi takich jak HubSpot lub Salesforce bez kiwnięcia palcem

Otrzymuj e-maile z podsumowaniem zawierające elementy do wykonania, listy mówców i osie czasu zaraz po zakończeniu każdej rozmowy

Ograniczenia Fathom AI

Skopiowane notatki mogą zawierać linki do wideo, które niektórzy użytkownicy uważają za zbędne

Instalacja jest prosta, ale może potrwać dłużej niż oczekiwano

Ograniczona integracja z platformami innymi niż CRM w porównaniu z konkurencją

Ceny Fathom AI

Free

Premium: 19 USD/miesiąc na użytkownika

Wersja Team : 29 USD miesięcznie za użytkownika

Team Edition Pro: 39 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Fathom AI

G2 : 5/5 (ponad 4400 recenzji)

Capterra: 5/5 (ponad 670 recenzji)

Co mówią o Fathom AI prawdziwi użytkownicy

Recenzja G2 mówi:

Ta aplikacja jest niezwykle pomocna w utrzymaniu porządku i wydajności, zwłaszcza podczas spotkań. Bardzo podoba mi się to, że automatycznie rejestruje kluczowe momenty, generuje podsumowania i pozwala mi skupić się na rozmowie zamiast na ciągłym robieniu notatek. Interfejs jest przejrzysty i intuicyjny, a funkcje dokładnie odpowiadają moim potrzebom. Gorąco polecam wszystkim, którzy chcą pracować mądrzej i oszczędzać czas!

Ta aplikacja jest niezwykle pomocna w utrzymaniu porządku i wydajności, zwłaszcza podczas spotkań. Bardzo podoba mi się to, że automatycznie rejestruje kluczowe momenty, generuje podsumowania i pozwala mi skupić się na rozmowie zamiast na ciągłym robieniu notatek. Interfejs jest przejrzysty i intuicyjny, a funkcje dokładnie odpowiadają moim potrzebom. Gorąco polecam wszystkim, którzy chcą pracować mądrzej i oszczędzać czas!

Przeczytaj również: Darmowe szablony list zadań w Excelu i ClickUp

9. Supernormal (najlepsze rozwiązanie dla globalnych zespołów wymagających wielojęzycznego wsparcia w zakresie sporządzania notatek ze spotkań)

za pośrednictwem Supernormal

Kolejny produkt to Supernormal — agent AI kompatybilny z Zoom, zaprojektowany w celu uproszczenia spotkań. Ten agent AI Zoom to Supernormal. Automatycznie sporządza notatki, generuje podsumowania AI i płynnie synchronizuje elementy do wykonania z Zoom, Google Meet i Microsoft Teams.

Norma, asystentka AI, kategoryzuje kluczowe punkty, tworzy zadania i automatycznie aktualizuje CRM lub narzędzia projektowe.

Zaprojektowany z myślą o globalnych zespołach, integruje się z Salesforce, Slack, Notion, Trello, HubSpot i Asana oraz obsługuje ponad 60 języków.

Supernormal eliminuje pracę administratora po spotkaniu, zamieniając podsumowania w uporządkowane elementy do wykonania i natychmiast przypisując je. Zawiera szablony dostosowane do ról związanych ze sprzedażą, produktami lub kadrami, dzięki czemu każdy format spotkania jest dostosowany do cyklu pracy Twojego zespołu.

Automatycznie synchronizuje się z kalendarzem, aby dołączyć do właściwych spotkań, a także obsługuje podsumowania z logo firmy i formatowanie transkrypcji dla poszczególnych mówców. Zespoły mogą współpracować nad notatkami w czasie rzeczywistym lub asynchronicznie — idealne rozwiązanie dla środowisk hybrydowych.

Funkcja AI: Supernormal wykorzystuje AI do dołączania do spotkań, transkrypcji w ponad 60 językach, automatycznego generowania uporządkowanych podsumowań, przypisywania zadań i przesyłania aktualizacji do narzędzi CRM i projektowych przy minimalnych ustawieniach.

Najlepsze funkcje Supernormal

Rejestruj transkrypcje w czasie rzeczywistym i generowane przez AI podsumowania spotkań

Przypisuj elementy do wykonania i automatycznie twórz zadania w Asana, ClickUp i innych narzędziach

Zapewnij szyfrowanie na poziomie przedsiębiorstwa i certyfikat SOC 2 dla bezpieczeństwa

Otrzymuj co niedziela e-maile z podsumowaniem najważniejszych informacji z kluczowych spotkań

Korzystaj z szablonów spotkań według ról, aby szybciej generować odpowiednie podsumowania

Współpracuj nad notatkami w czasie rzeczywistym — nawet jeśli niektórzy uczestnicy nie mogą uczestniczyć w spotkaniu na żywo

Limity Supernormal

Niektórzy użytkownicy uważają opcje dostosowywania za skomplikowane na początku

Obowiązuje limit tokenów — jego przekroczenie może skutkować skróceniem odpowiedzi lub błędami

Okazjonalne opóźnienia w synchronizacji aktualizacji we wszystkich zintegrowanych narzędziach

Supernormalne ceny

Free

Pro: 18 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 29 USD/miesiąc za użytkownika (7-dniowa wersja próbna)

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Supernormal

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Supernormal użytkownicy w prawdziwym życiu

Recenzja G2 mówi:

W Supernormal najbardziej podoba mi się dokładna transkrypcja, nawet w języku portugalskim, oraz automatyczne porządkowanie notatek ze spotkań według tematów. Dzięki temu oszczędzam mnóstwo czasu podczas przygotowywania dokumentacji po spotkaniach i podsumowań dla zespołów technicznych. Doceniam również płynną integrację z Google Meet, która pozwala na automatyczne uruchamianie nagrań bez konieczności ręcznego wprowadzania danych. Interfejs jest przejrzysty i intuicyjny, co bardzo pomaga podczas zarządzania wieloma projektami.

W Supernormal najbardziej podoba mi się dokładna transkrypcja, nawet w języku portugalskim, oraz automatyczne porządkowanie notatek ze spotkań według tematów. Dzięki temu oszczędzam mnóstwo czasu podczas przygotowywania dokumentacji po spotkaniach i podsumowań dla zespołów technicznych. Doceniam również płynną integrację z Google Meet, która pozwala na automatyczne uruchamianie nagrań bez konieczności ręcznego wprowadzania danych. Interfejs jest przejrzysty i intuicyjny, co bardzo pomaga podczas zarządzania wieloma projektami.

👀 Czy wiesz, że... Badania pokazują, że 68% pracowników twierdzi, że nieefektywne spotkania zespołów są największym hamulcem wydajności. To ogromna strata czasu, którą można by zaoszczędzić dzięki oprogramowaniu do zarządzania spotkaniami opartemu na sztucznej inteligencji!

10. Jamworks (najlepszy do indywidualnych korepetycji z fiszkami)

za pośrednictwem Jamworks

Nadal robisz notatki jak w latach 90.? Poznaj Jamworks. To nie jest kolejna aplikacja do robienia notatek — to Twój osobisty asystent do nauki. Nagrywa wykłady, generuje notatki oparte na AI, a nawet tworzy interaktywne fiszki, które pomogą Ci zapamiętać kluczowe pojęcia.

Nie możesz się skupić na zajęciach? Potrzebujesz szybkiego powtórki przed egzaminem? Jamworks Ci pomoże.

Jamworks jest przeznaczony dla studentów, nauczycieli i osób uczących się, które chcą zapamiętać więcej przy mniejszym wysiłku. Podkreślaj kluczowe momenty podczas wykładu i natychmiast generuj materiały do nauki z tych fragmentów.

Tutor AI potrafi wyjaśnić złożone pojęcia w prosty sposób, przetłumaczyć notatki na wiele języków i sprawdzić Twoją wiedzę za pomocą niestandardowych fiszek. Integruje się z platformami edukacyjnymi, takimi jak Canvas i Moodle, aby zapewnić synchronizację treści.

Funkcje AI: Jamworks wykorzystuje AI do transkrypcji wykładów, identyfikacji kluczowych tematów, generowania fiszek i oferowania całodobowego korepetycji za pośrednictwem spersonalizowanego asystenta AI.

Najlepsze funkcje Jamworks

Nagrywaj i transkrybuj wykłady w czasie rzeczywistym, abyś mógł skupić się na nauce zamiast na gorączkowym sporządzaniu notatek

Automatycznie wykrywaj kluczowe tematy i dziel lekcje na rozdziały, aby ułatwić nawigację

Twórz wysokiej jakości notatki z wykładów, które będą na tyle szczegółowe, że zrobią wrażenie na profesorach

Twórz fiszki oparte na AI z automatycznie generowanymi pytaniami i odpowiedziami, aby bez wysiłku powtarzać materiał

Poproś nauczyciela AI o spersonalizowane wyjaśnienia, dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w dowolnym języku

Zaznaczaj kluczowe fragmenty wykładów i natychmiast przekształcaj je w podpowiedzi do nauki lub fiszki

Zintegruj z popularnymi platformami LMS, takimi jak Canvas, Blackboard i Moodle, aby zapewnić płynną synchronizację

Limity Jamworks

Funkcja nagrywania może być uciążliwa, ponieważ wymaga wielu kliknięć, aby znaleźć i udostępnić link do spotkania

Materiały na stronie internetowej mogą nie zawsze być dokładne, kompletne lub aktualne

Obecnie obsługuje tylko użytkowanie indywidualne — nie ma wbudowanej funkcji współpracy do nauki w grupie ani udostępniania notatek

Ceny Jamworks

14-dniowa wersja próbna Free

Cena: 18,99 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Jamworks

G2 : Brak dostępnych ocen

Capterra: brak dostępnych ocen

Co mówią o Jamworks` prawdziwi użytkownicy?

Komentarz na Reddicie mówi:

Naprawdę polecam aplikację jamworks! Nagrywa moje wykłady i wykorzystuje inteligentną sztuczną inteligencję do sporządzania notatek 🙂 Niedawno wprowadzono również quizy do notatek!

Naprawdę polecam aplikację jamworks! Nagrywa moje wykłady i wykorzystuje inteligentną sztuczną inteligencję AI do sporządzania notatek 🙂 Niedawno wprowadzono również quizy do notatek!

11. Krisp AI (najlepszy do poprawy jakości spotkań dzięki redukcji szumów)

za pośrednictwem Krisp AI

Masz problem z hałasem w tle lub nadmiarem informacji podczas spotkań? Krisp, asystent oparty na sztucznej inteligencji, został stworzony, aby zwiększyć wydajność spotkań.

Filtruje szumy, transkrybuje rozmowy i generuje notatki ze spotkań — idealne rozwiązanie dla osób indywidualnych i zespołów. Krisp działa płynnie z Zoom, Google Meet i Microsoft Teams — nie wymaga żadnych wtyczek.

Krisp nie tylko eliminuje szumy — oddziela głosy, wykrywa echo i pozwala włączyć własny filtr czystości głosu. Dzięki temu Twój głos pozostaje czysty nawet w hałaśliwym otoczeniu.

Asystent AI Meeting Assistant transkrybuje rozmowy, identyfikuje rozmówców i udostępnia podsumowania rozmów do pobrania. W przypadku zespołów hybrydowych lub zdalnych pracujących w hałaśliwym otoczeniu Krisp poprawia jakość dźwięku bez konieczności modernizacji sprzętu.

Funkcja AI: Krisp wykorzystuje sztuczną inteligencję do usuwania szumów tła, eliminowania echa, konwersji akcentów w celu uzyskania większej klarowności oraz generowania transkrypcji i inteligentnych podsumowań w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Krisp AI

Eliminuj hałas w tle w czasie rzeczywistym dzięki funkcji redukcji szumów opartej na sztucznej inteligencji

Automatycznie transkrybuj spotkania dzięki dokładnym tekstom generowanym przez AI

Generuj notatki oparte na sztucznej inteligencji zawierające kluczowe punkty i elementy do działania

Nagrywaj spotkania i uzyskuj do nich dostęp później w celu przeglądania lub udostępniania

Wykorzystaj AI do konwersji akcentów i poprawy zrozumiałości

Włącz eliminację echa, poprawę jakości głosu i filtrowanie zakłóceń

Pobieraj streszczenia transkrypcji i informacje o mówcach

Limity Krisp AI

Plan Free ogranicza dzienną liczbę podsumowań AI i czas trwania redukcji szumów

Niektórzy użytkownicy doświadczają sporadycznych problemów z integracją niektórych aplikacji

Ograniczone opcje edycji transkrypcji w aplikacji w porównaniu z dedykowanymi narzędziami do robienia notatek

Ceny Krisp AI

Free

Pro : 16 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 30 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Krisp AI

G2: 4,7/5 (ponad 560 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba ocen

Co mówią o Krisp prawdziwi użytkownicy

Komentarz na Reddicie mówi:

Używam tego od lat w Brazylii (gdzie psy szczekają absolutnie wszędzie i przez cały czas) i działa świetnie. Wszystkie inne dźwięki są filtrowane jeszcze lepiej.

Używam tego od lat w Brazylii (gdzie psy szczekają absolutnie wszędzie i przez cały czas) i działa świetnie. Wszystkie inne dźwięki są filtrowane jeszcze lepiej.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Przed wysłaniem zaproszenia na spotkanie zadaj sobie pytanie — czy można to zrobić za pomocą e-maila? Jeśli tak, oszczędź czas wszystkim i skorzystaj z ClickUp Brain, aby sporządzić szkic swoich przemyśleń lub podsumować kluczowe punkty!

Chociaż narzędzia te nie znalazły się w naszej pierwszej jedenastce, zyskują popularność dzięki swoim wyjątkowym zaletom i mogą być doskonałym uzupełnieniem zestawu narzędzi do spotkań.

💡 Najlepsze dla: Wszechstronny, zrównoważony udział w spotkaniachDlaczego się wyróżnia: Equal Time wykorzystuje AI do śledzenia czasu wypowiedzi i zapewnienia wszystkim możliwości zabrania głosu, co jest szczególnie cenne dla zespołów hybrydowych i kultur opartych na DEI. Podpowiada osobom, które mówią zbyt dużo, podpowiada cichszym uczestnikom i oferuje analizę udziału po spotkaniu. Idealne dla: Synchronizacja przywództwa, sesje burzy mózgów i integracyjne spotkania zespołów

💡 Najlepsze do: Szybka, wielojęzyczna transkrypcja Dlaczego się wyróżnia: Notta transkrybuje spotkania w ponad 40 językach i obsługuje przesyłanie plików audio/wideo w celu tworzenia transkrypcji z możliwością wyszukiwania i oznaczeniem czasem. Jest to szczególnie przydatne dla globalnych zespołów, które potrzebują dokładności w czasie rzeczywistym bez skomplikowanych ustawień. Doskonałe do: Międzynarodowych wywiadów, seminariów internetowych i sesji badań klientów

💡 Najlepsze dla: Asynchroniczna współpraca wideo + zsynchronizowane notatki AIDlaczego się wyróżnia: Bubbles łączy nagrywanie ekranu z notatkami generowanymi przez AI, umożliwiając członkom zespołu pozostawianie bogatych komentarzy z oznaczeniem czasu. Idealne rozwiązanie do zmniejszenia obciążenia spotkań na żywo i utrzymania kontekstowej komunikacji, nawet w przypadku asynchroniczności. Doskonałe do: Prezentacji produktów, recenzji wersji demonstracyjnych i asynchronicznych pętli informacji zwrotnych

Spraw, aby spotkania miały znaczenie dzięki ClickUp

W Stanach Zjednoczonych codziennie odbywa się ponad 11 milionów spotkań, 55 milionów tygodniowo i ponad miliard rocznie! Ale bądźmy szczerzy, nie wszystkie prowadzą do rzeczywistych postępów.

Nawet z asystentem AI do spotkań prawdziwe wyzwanie zaczyna się po rozmowie — notatki się piętrzą, elementy do wykonania giną, a działania następcze są pomijane.

W tym zakresie ClickUp zapewnia wyraźną przewagę. To nie jest tylko kolejny asystent spotkań; to platforma, na której spostrzeżenia ze spotkań stają się zadaniami, które można wykonać, zintegrowane bezpośrednio z projektami i komunikacją zespołu.

Ponieważ spotkania powinny prowadzić do działania, a nie do chaosu. Gotowy, aby przekształcić dyskusje w wyniki?

Wypróbuj ClickUp za darmo i już dziś zmień swoje spotkania! 🎯