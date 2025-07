12 darmowych szablonów listy klientów do śledzenia kontaktów

Samo posiadanie zadowolonych klientów nie wystarczy. Jeśli naprawdę chcesz, aby Twoja firma prosperowała, musisz zdobyć wiernych fanów.

Znasz tę sytuację, kiedy klient prosi o aktualizację, a Ty przeglądasz e-maile, notatki i niedopełnione arkusze kalkulacyjne, próbując przypomnieć sobie, gdzie są potrzebne informacje? Tak, to nie jest przyjemne.

Dobrze zorganizowany szablon listy klientów umożliwia śledzenie wszystkich interakcji z klientami i porządkowanie kontaktów.

W tym poście na blogu przedstawimy 12 darmowych szablonów ClickUp, które pomogą Ci bez stresu zarządzać klientami. 📋

Czym są szablony list klientów?

Szablony list klientów to uporządkowane układy, które pomagają przechowywać informacje o klientach w jednym miejscu i zarządzać nimi. Zawierają sekcje do przechowywania danych kontaktowych, oferowanych usług, statusu projektów i kluczowych dat.

Szablony te pomogą Ci zachować spójny format śledzenia interakcji, działań następczych i terminów.

Są one powszechnie stosowane w systemach CRM, oprogramowaniu do zarządzania projektami klientów i innych narzędziach wspierających śledzenie relacji i przejrzystość operacyjną.

🔍 Czy wiesz, że? Prognozuje się, że globalny rynek zarządzania relacjami z klientami będzie rósł w tempie 14,6% rocznie w latach 2025–2030. Wzrost ten napędzają takie trendy jak hiperpersonalizacja obsługi klienta, AI i automatyzacja.

Co sprawia, że szablon listy klientów jest dobry?

Dobrze zaprojektowany szablon listy klientów to strategiczne narzędzie do skutecznego zarządzania relacjami z klientami. Oto, co należy wziąć pod uwagę podczas oceny takiego szablonu. ⚓

Informacje o kliencie: Rejestruje istotne dane, takie jak nazwy klientów, dane kontaktowe, nazwy firm i odpowiednie notatki

Kategoryzacja i segmentacja: Wdraża elementy projektu w celu klasyfikacji klientów na podstawie statusu (np. aktywny, potencjalny, nieaktywny), branży lub rodzaju usługi w celu dostosowania priorytetów

Pola z możliwością dostosowania: Zawiera pola z możliwością dostosowania, które pozwalają rejestrować osie czasu projektów, warunki płatności i preferencje komunikacyjne

Możliwości integracji: płynna integracja z narzędziami takimi jak systemy CRM, platformy e-mailowe lub oprogramowanie do zarządzania projektami

Regularna konserwacja i aktualizacje: Umożliwia ustalenie harmonogramu aktualizacji i Umożliwia ustalenie harmonogramu aktualizacji i przechowywania informacji o klientach , aby zachować dokładność wraz z rozwojem firmy

🤝 Przypomnienie: Zawsze personalizuj swoje wiadomości. Nawet krótka wiadomość „Mam nadzieję, że premiera w drugim kwartale przebiegła pomyślnie!” sprawia, że wiadomość brzmi jak nawiązanie relacji, a nie jak oferta sprzedażowa.

12 szablonów listy klientów

Zebraliśmy 12 szablonów list klientów, które pomogą Ci zachować kontrolę nad kontaktami, zautomatyzować cykle pracy i zapewnić rozwój firmy.

Zacznijmy! 💪

1. Szablon listy klientów ClickUp

Pobierz darmowy szablon Dbaj o relacje z każdym klientem dzięki szablonowi listy klientów ClickUp

Jeśli pracujesz z wieloma klientami, śledzenie każdej interakcji, szczegółów i zadań może szybko stać się chaotyczne. Szablon listy klientów ClickUp został stworzony, aby to uprościć. Sortuj klientów na uporządkowane listy, śledź status każdego zadania i w pełni dostosuj sposób wyświetlania potoku lub obciążenia pracą.

Możesz ustawić niestandardowe statusy, takie jak Do zrobienia, W trakcie i Zakończone, aby łatwo śledzić postępy, a nawet tworzyć własne pola w celu kategoryzowania zadań na podstawie pilności i ważności. Ponadto oferuje siedem widoków, w tym listy, wykresy Gantta, kalendarz i czat do współpracy w czasie rzeczywistym.

📌 Idealne dla: freelancerów i konsultantów indywidualnych, którzy potrzebują uporządkowanego sposobu śledzenia danych klientów, statusu zaangażowania i działań następczych w prostym formacie wysokiego poziomu.

📮 ClickUp Insight: Średnio pracownik wiedzy musi nawiązać kontakt z sześcioma osobami , aby wykonać swoją pracę. Oznacza to codzienne kontaktowanie się z sześcioma kluczowymi osobami w celu zebrania niezbędnych informacji, uzgodnienia priorytetów i kontynuowania projektów. To prawdziwa walka — ciągłe działania następcze, niejasności dotyczące wersji i brak widoczności negatywnie wpływają na wydajność zespołu. Scentralizowana platforma, taka jak ClickUp, z funkcją Connected Search i AI Knowledge Manager, rozwiązuje ten problem, udostępniając kontekst na wyciągnięcie ręki.

2. Szablon ClickUp dotyczący współpracy z klientami w celu osiągnięcia powodzenia

Pobierz darmowy szablon Stwórz płynną, spójną obsługę klienta dzięki szablonowi ClickUp „Współpraca na rzecz powodzenia klienta”

Szablon ClickUp do współpracy w zakresie sukcesu klienta to prosty, ale potężny sposób koordynowania wewnętrznych przekazywania zadań i centralizacji kluczowych informacji o klientach. Zapewnia centralną platformę do śledzenia celów, preferencji komunikacyjnych, interesariuszy i harmonogramów dostaw.

Możesz użyć Tablica potencjalnych klientów , aby śledzić drogę każdego klienta, po prostu przeciągając i upuszczając ich na kolejny etap w miarę postępów. Aby lepiej zrozumieć potrzeby klientów, użyj Dokument rekomendacji , który zawiera pomocne podpowiedzi dotyczące rejestrowania celów, przeszkód i kluczowych wskaźników powodzenia.

Konfigurowalny szablon pozwala również na rejestrowanie szczegółowych informacji o klientach, takich jak wielkość firmy, branża, osoby decyzyjne i informacje o umowie, za pomocą uporządkowanego formularza, który jest bezpośrednio wprowadzany do cyklu pracy.

📌 Idealne dla: zespołów ds. obsługi klienta w start-upach SaaS lub firmach opartych na subskrypcji, zarządzających kondycją klientów, wspólnymi celami i strategiami utrzymania klientów w jednej przestrzeni współpracy.

Studium przypadku: O 64% szybsza realizacja usług dzięki podręcznikom dostaw dla klientów stworzonym przy użyciu szablonów ClickUp dla RevPartners, co pozwoliło skrócić czas poświęcany na organizację i realizację zadań. Nie sądziłem, że znajdę coś, co mi się spodoba. Potem odkryłem ClickUp. ClickUp zmienił moje życie i sposób prowadzenia działalności. Nie sądziłem, że znajdę coś, co mi się spodoba. Potem odkryłem ClickUp. ClickUp zmienił moje życie i sposób prowadzenia działalności.

📖 Przeczytaj również: Jak zbudować skuteczny system pozyskiwania klientów

3. Szablon dokumentu ClickUp dla agencji/klientów

Pobierz darmowy szablon Zapewnij satysfakcję klientów dzięki szablonowi dokumentu ClickUp Agency/Client Discovery

„Czy rozumiemy, czego chce klient?” Aby odpowiedzieć na to pytanie, skorzystaj z szablonu dokumentu ClickUp Agency/Client Discovery. Jest to gotowy do użycia dokument z podpowiedziami, które poprowadzą Cię przez proces pozyskiwania klienta, określenia jego potrzeb, celów biznesowych i kluczowych terminów projektu.

Zacznij korzystać ze skryptów rozmów dostosowanych do różnych strategii klientów, dzięki czemu każda rozmowa przebiegnie sprawnie. Kiedy nadejdzie czas na rozmowy rozpoznawcze, możesz skorzystać z wbudowanego banku pytań, który pomoże poprowadzić rozmowę i zapewni zebranie najbardziej istotnych i ukierunkowanych informacji.

Formularz Discovery Call ułatwia gromadzenie ważnych informacji, takich jak dane osób decyzyjnych i status kwalifikacji potencjalnych klientów, oraz pozwala zachować porządek we wszystkich dokumentach.

📌 Idealne dla: agencji kreatywnych i marketingowych pozyskujących nowych klientów, strategów ds. klientów oraz kierowników projektów zbierających informacje, oczekiwania i wymagania na wczesnym etapie projektu.

🔍 Czy wiesz, że... Na początku XX wieku firmy zaczęły wykraczać poza nazwy i numery. Zaczęły prowadzić szczegółowe notatki, takie jak preferencje klientów, historia zakupów i opinie, ponieważ znajomość klienta oznaczała utrzymanie jego biznesu.

4. Szablon ClickUp dotyczący powodzenia klientów

Pobierz darmowy szablon Zwiększ liczbę przedłużeń umów z klientami i ogranicz ich odejścia dzięki szablonowi ClickUp „Powodzenie klienta”

Szablon ClickUp Client Success to gotowy system do monitorowania relacji z każdym klientem w całym cyklu życia. Szablon przedstawia całą ścieżkę klienta za pomocą dedykowanych widoków, takich jak Pulpit zaangażowania, gdzie każdy klient jest automatycznie oznaczony etykietą z oceną stanu: Bardzo dobry, Przeciętny lub Ryzyko odejścia, dzięki czemu wiesz, co należy traktować priorytetowo.

Oferuje również Podręcznik powodzenia klienta, scentralizowany dokument opisujący konkretne kroki dotyczące wdrażania, dosprzedaży i zapobiegania odejściom klientów.

Potrzebujesz opinii? Wbudowany formularz opinii zbiera informacje bezpośrednio od obecnych klientów i przekazuje je do widoku tablicy NPS, który wyświetla wyniki lojalności w czasie rzeczywistym.

📌 Idealne dla: menedżerów ds. sukcesu klienta pracujących w firmach usługowych lub produktowych, którzy muszą dostosować wyniki klientów, kroki wdrażania i wskaźniki satysfakcji.

5. Szablon ClickUp do zarządzania klientami z branży prawniczej

Pobierz darmowy szablon Zarządzaj dokumentami spraw i informacjami prawnymi klientów za pomocą szablonu ClickUp do zarządzania klientami prawnymi

Brak dokumentów sądowych lub zapomnienie o sprawdzeniu statusu sprawy może zniweczyć tygodnie pracy prawnika. Szablon ClickUp do zarządzania klientami kancelarii prawnej pomaga temu zapobiec. Został stworzony, aby uprościć sposób, w jaki prawnicy zarządzają sprawami, szczegółami płatności i komunikacją z klientami.

Każda sprawa jest śledzona za pomocą etykiet statusu, takich jak Wersja robocza, U adwokata strony przeciwnej lub U klienta, dzięki czemu zawsze wiesz, co jest w toku i kto jest za to odpowiedzialny. Śledzenie płatności jest zintegrowane bezpośrednio z cyklem pracy zarządzania klientami, co pozwala monitorować etapy rozliczeń, rodzaje płatności i zarejestrowane godziny.

W przypadku spraw wymagających złożonej dokumentacji każdy klient otrzymuje własny widok dokumentu, w którym można scentralizować wiadomości e-mail, briefy i dzienniki kontaktów. Szablon zawiera również widok listy płatności, który umożliwia organizowanie finansów związanych z konkretną sprawą oraz zarządzanie dokumentacją rozliczeniową za pomocą niestandardowych pól dotyczących godzin, rodzaju płatności i terminów.

📌 Idealne dla: niezależnych prawników i małych kancelarii prawnych zarządzających wieloma klientami, osiami czasu spraw i poufnymi dokumentami przy zachowaniu ścisłej organizacji.

🤝 Przypomnienie: Nie znikaj z życia klientów po zakończeniu projektu. Szybki e-mail z zapytaniem o aktualną sytuację kilka miesięcy później pozostawia otwarte drzwi do przyszłej współpracy (i poleceń!).

6. Szablon obsługi klienta ClickUp

Pobierz darmowy szablon Efektywnie obsługuj wiele zgłoszeń serwisowych dzięki szablonowi obsługi klienta ClickUp

Szablon obsługi klienta ClickUp zapewnia ujednolicony obszar roboczy do zarządzania wieloma kontami klientów, obsługi wniosków o określenie zakresu usług oraz śledzenia realizacji usług w całym portfolio, a wszystko to przy zachowaniu spójności i informowania zespołu.

Jest to szablon szybkiego startu, co oznacza, że został stworzony z myślą o szybkim wdrożeniu. Jest podzielony na listy, takie jak Konta klientów, Zapytania ofertowe i Portfolio projektów, dzięki czemu każdy etap cyklu życia klienta ma swoje dedykowane miejsce.

Kontami klientów można zarządzać i monitorować za pomocą uporządkowanych widoków z wyraźnymi etykietami statusu, takimi jak Aktywny, Potencjalny lub Zagrożony, co ułatwia sprawdzenie statusu każdego klienta. W celu koordynacji przedsprzedaży dynamiczny system formularzy pomaga efektywnie obsługiwać zapytania dotyczące zakresu, zapewniając ścisłą komunikację między zespołami sprzedaży i dostaw.

📌 Idealne dla: menedżerów kont i zespołów świadczących usługi w firmach marketingowych lub wsparcia IT, śledzących wyniki, osie czasu i prace międzyfunkcyjne powiązane z indywidualnymi kontami klientów.

ClickUp to narzędzie, które naprawdę pomogło nam wprowadzić innowacje do naszej działalności, dzięki czemu po pandemii udało nam się zwiększyć sprzedaż cyfrową z 2% do ponad 65%.

ClickUp to narzędzie, które naprawdę pomogło nam wprowadzić innowacje do naszej działalności, dzięki czemu po pandemii udało nam się zwiększyć sprzedaż cyfrową z 2% do ponad 65%.

7. Szablon CRM ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wyeliminuj silosy i śledź postępy klientów dzięki szablonowi CRM ClickUp

Szablon CRM ClickUp to lekka, prosta w obsłudze platforma, która pomaga organizować potencjalnych klientów, śledzić rozmowy, zarządzać działaniami następczymi i skupić się na najważniejszych kontach.

Najpierw skonfiguruj proces sprzedaży, korzystając z niestandardowych statusów, takich jak Kwalifikowany, Otwarty i Zamknięty, a następnie śledź szczegóły klientów za pomocą ośmiu gotowych pól niestandardowych, takich jak Nazwa kontaktu, Branża i Stanowisko.

Zarządzaj swoją pracą za pomocą czterech łatwych w użyciu widoków, w tym widoku listy codziennych zadań i widoku procesu sprzedaży do śledzenia potoku. Wbudowane automatyzacje, przypomnienia i zależności zadań sprawiają, że wszystko działa bez ręcznego monitorowania. Teraz wszystko, co musisz zrobić, to zebrać informacje o klientach, wprowadzić je do szablonu zarządzania klientami i natychmiast rozpocząć śledzenie transakcji, zadań i postępów.

Ponadto wbudowany Podręcznik sprzedaży zawiera jasne wytyczne dotyczące strategii kontaktowania się z klientami, planowania kont i kryteriów kwalifikacyjnych.

📌 Idealne dla: Właścicieli małych firm i specjalistów B2B, którzy chcą zbudować lekki system relacji z klientami, umożliwiający śledzenie interakcji, notatek i ścieżek konwersji.

8. Szablon CRM sprzedaży ClickUp

Pobierz darmowy szablon Śledź transakcje i utrzymuj relacje z klientami dzięki szablonowi ClickUp Sales CRM

Szablon ClickUp Sales CRM zamienia dane klientów w aktualną listę potencjalnych klientów, którą można sortować, segmentować i analizować bez opuszczania obszaru roboczego.

Najpierw możesz zmapować cykl sprzedaży za pomocą ponad 20 niestandardowych scen, dzięki czemu uzyskasz jasny widok tego, co się dzieje, co utknęło w martwym punkcie i co wymaga dalszych działań. Możesz również dodać szczegółowe pola dotyczące źródła potencjalnego klienta, wielkości transakcji, metody kontaktu i ostatniego kontaktu, dzięki czemu nigdy nie przegapisz żadnej okazji.

Jeśli chodzi o przeglądanie potoku, nie jesteś ograniczony do jednego układu. Możesz przełączać się między wizualnymi tablicami potoku, listami z możliwością sortowania i widokami podsumowującymi, w zależności od tego, jak wolisz pracować.

Ten szablon pomoże Ci zoptymalizować proces CRM, nadać priorytet możliwościom o wysokiej wartości, przyspieszyć realizację transakcji i dokumentować każdą interakcję.

📌 Idealne dla: przedstawicieli handlowych i zespołów ds. finalizacji transakcji, którzy potrzebują uporządkowanego procesu sprzedaży z widocznością statusu transakcji, notatek z negocjacji i punktów kontaktu z klientem w czasie rzeczywistym.

Pobierz darmowy szablon Przechowuj wszystkie ważne kontakty i zarządzaj nimi za pomocą szablonu listy kontaktów ClickUp

Szablon listy kontaktów ClickUp oferuje w pełni konfigurowalny system zarządzania kontaktami. Kontakty można grupować według źródła, lokalizacji, tytułu stanowiska lub statusu zaangażowania.

Jeśli pozyskujesz potencjalnych klientów, obsługujesz dostawców lub koordynujesz projekty dla klientów, ten szablon pozwoli Ci filtrować, aktualizować i przeszukiwać bazę kontaktów bez straty czasu.

Śledź cykl życia zaangażowania dzięki niestandardowym statusom, takim jak Pierwszy kontakt, Potencjalny klient, Nieaktywny i Aktywny. Możesz również wizualizować dane kontaktowe w inny sposób, na przykład korzystając z widoku mapy, aby filtrować według lokalizacji, lub widoku tablicy, aby grupować według źródła. Ponadto możesz zbierać nowe kontakty za pomocą formularza, który można udostępniać, który trafia bezpośrednio do Twojego systemu.

📌 Idealne dla: zespołów administratorów i agentów wsparcia obsługujących komunikację z klientami, zapewniając szybki dostęp do aktualnych informacji kontaktowych, dzienników komunikacji i preferencji w scentralizowanej lokalizacji.

10. Szablon katalogu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Scentralizuj wszystkie informacje dotyczące osób, ról i dokumentów dzięki szablonowi katalogu ClickUp

Szablon katalogu ClickUp jest przeznaczony dla zespołów, które zarządzają wieloma kontami klientów, współpracują z różnymi dostawcami lub współpracują między działami. Umożliwia grupowanie osób według ról, przechowywanie pełnej historii zmian i współpracę w czasie rzeczywistym.

Szablon zawiera wszystko, czego potrzebujesz: role zawodowe, linie raportowania, daty zatrudnienia i dokumenty uzupełniające. Możesz prowadzić scentralizowany katalog współpracowników wewnętrznych i zewnętrznych, błyskawicznie filtrować rekordy według działu lub statusu zatrudnienia oraz wyświetlać kluczowe informacje za pomocą 17 pól niestandardowych, takich jak bezpośredni przełożony, zdjęcie i data urodzenia.

Etykiety cyklu pracy, takie jak Okres próbny, Emerytowany lub Nowy pracownik, pomagają śledzić zmiany w cyklu życia na pierwszy rzut oka, a załączone dokumenty sprawiają, że każdy rekord jest kompletny i łatwy do kontroli.

📌 Idealne dla: kierowników operacyjnych i zespołów HR potrzebujących scentralizowanego katalogu pracowników lub dostawców z profilami z możliwością wyszukiwania i metadanymi dotyczącymi ról.

Pobierz darmowy szablon Zarządzaj informacjami kontaktowymi wielu dostawców za pomocą szablonu listy kontaktów firmowych ClickUp

Szablon listy kontaktów firmy ClickUp jest idealny dla wszystkich osób zarządzających wieloma powiązaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, które wymagają uporządkowania. W przeciwieństwie do szablonów służących do śledzenia potencjalnych klientów lub klientów, ten szablon koncentruje się na śledzeniu kontaktów związanych z firmą, takich jak pracownicy, kontrahenci, dostawcy i wewnętrzni interesariusze.

Korzystając z etykiet statusu Nowy pracownik, Stały pracownik, Okres próbny i Rezygnacja, możesz śledzić ważne kamienie milowe, takie jak wdrożenie, zmiany ról lub rezygnacje. Ten szablon listy klientów oddziela również dane kontaktowe od szczegółów operacyjnych za pomocą różnych widoków, co jest bardzo przydatne.

Dział kadr może skupić się na danych osobowych pracowników, a kierownicy działów widzą tylko informacje, które są dla nich istotne.

📌 Idealne dla: zespołów sprzedaży Enterprise i menedżerów ds. obsługi klientów, którzy zarządzają kontaktami w różnych działach tej samej organizacji i muszą śledzić wewnętrzną hierarchię.

🔍 Czy wiesz, że... Twoja lista klientów może być cenniejsza, niż myślisz. Jeśli zawiera unikalne, niepubliczne dane, takie jak kluczowe osoby kontaktowe lub konkretne wzorce zakupowe, może być prawnie uznana za tajemnicę handlową.

12. Szablon listy interesariuszy ClickUp

Pobierz darmowy szablon Planuj i zarządzaj relacjami z interesariuszami za pomocą szablonu listy interesariuszy ClickUp

Szablon listy interesariuszy ClickUp koncentruje się na koordynacji działań interesariuszy i komunikacji między nimi, pomagając śledzić, kto jest zaangażowany, czym się interesuje i jaki ma wpływ.

Wyróżnia je strategiczne podejście — możesz mapować poziomy wpływu, oznaczać oczekiwania i organizować interesariuszy w zależności od tego, czy są to osoby wewnętrzne, czy zewnętrzne.

Wbudowane widoki, takie jak Według wpływu i Informacje kontaktowe, ułatwiają ustalanie priorytetów działań, a pola specyficzne dla roli, takie jak Profil ClickUp i Preferowana metoda komunikacji, zapewniają trafność i skuteczność interakcji.

📌 Idealne dla: koordynatorów projektów i specjalistów ds. wdrażania zarządzających wielostronnymi projektami i kampaniami marketingowymi, pomocne w śledzeniu kluczowych graczy, decydentów i ich wpływu.

Zamień potencjalnych klientów w rzeczywistych klientów dzięki ClickUp

Dzięki odpowiedniemu szablonowi listy klientów zarządzanie kontaktami nie będzie już przytłaczające.

Niezależnie od tego, czy śledzisz działania następcze, zarządzasz spotkaniami, czy organizujesz informacje o klientach, szablony ClickUp ułatwiają utrzymanie porządku bez zbędnych komplikacji.

Koniec z zagubionymi notatkami i brakującymi szczegółami. Tylko uporządkowane, dostępne informacje o klientach, które pomogą Ci zachować wydajność i przewagę nad konkurencją.

