Toggl Track vs. Timely: które narzędzie do śledzenia czasu jest najlepsze dla Ciebie?

Twój dzień pracy to ciąg zadań, a czas jakoś znika. Problem polega na tym, że większość ludzi nie śledzi swojego czasu.

Tylko 18% osób ma odpowiedni system zarządzania czasem, a reszta z nas zastanawia się: "Gdzie minął mój dzień?"

Właśnie dlatego istnieją narzędzia do śledzenia czasu, takie jak Toggl Track i Timely. Jedno z nich pozwala ręcznie śledzić każdą minutę, a drugie wykorzystuje automatyczne śledzenie czasu oparte na sztucznej inteligencji, które wykonuje za Ciebie najtrudniejsze zadania. Ale które z nich jest lepsze dla Twojego cyklu pracy?

W tym przewodniku porównujemy Toggl i Timely oraz omawiamy kluczowe funkcje, ceny oraz zalety i wady obu programów do śledzenia czasu, aby pomóc Ci zdecydować, który z nich najlepiej pasuje do Twojego stylu pracy. Aha, i uwaga — mamy dla Ciebie dodatkową rekomendację (podpowiedź: to ClickUp)!

Toggl Track vs. Timely w skrócie

Funkcja/Plan Toggl Track Timely Bonus: ClickUp Śledzenie czasu Ręczne i oparte na timerze śledzenie Automatyczne śledzenie czasu dzięki AI Ręczne i oparte na timerze śledzenie, automatyczne blokowanie czasu oraz integracja z aplikacjami do śledzenia czasu Integracje ponad 100 integracji (w tym Asana i Slack) Łączy się z narzędziami komunikacyjnymi, kalendarzami, narzędziami do projektów i aplikacjami do obsługi płac ponad 1000 integracji (w tym Slack, Google Drive, Zoom, GitHub i wiele innych) Zarządzanie użytkownikami Bezpłatny dla maksymalnie 5 użytkowników, skalowalne plany Elastyczne zarządzanie zespołem dzięki uprawnieniom Elastyczne role użytkowników, uprawnienia i dostęp dla gości Dostęp mobilny Aplikacja mobilna i rozszerzenie przeglądarki Aplikacje mobilne i komputerowe z automatycznym śledzeniem Aplikacja mobilna, aplikacja komputerowa i rozszerzenie przeglądarki Zaawansowane funkcje Śledzenie czasu i automatyczne planowanie są głęboko zintegrowane z zarządzaniem zadaniami, dokumentami, celami, pulpitami, szacowanym czasem i raportowaniem Śledzenie czasu, karty czasu pracy i prognozy oparte na sztucznej inteligencji Śledzenie czasu i automatyczne planowanie głęboko zintegrowane z zarządzaniem zadaniami, dokumentami, celami, pulpitami, szacowanym czasem i raportowaniem Dostępność wersji próbnej Dostępny plan Free, 30-dniowa wersja próbna wersji premium 14-dniowa wersja próbna, brak planu Free Dostępny plan Free. Plany płatne zaczynają się od 7 USD

Czym jest Toggl Track?

za pośrednictwem Toggl Track

Toggl Track to proste i wydajne oprogramowanie do śledzenia czasu, które pomaga kontrolować czas poświęcony na zadania i projekty. Niezależnie od tego, czy jesteś freelancerem śledzącym godziny rozliczeniowe, czy menedżerem monitorującym wskaźniki wydajności zespołu, Toggl Track jest rozwiązaniem dla Ciebie. Dzięki niemu wszystko jest proste i przejrzyste, nawet jeśli po prostu próbujesz dowiedzieć się, na co poświęcasz swój czas.

Jest prosty w konfiguracji, pozwala uniknąć kłopotliwych arkuszy kalkulacyjnych i zapewnia przejrzysty widok śledzonych wpisów czasu bez zbędnego zamieszania.

🧠 Ciekawostka: Toggl został stworzony w 2006 roku przez małą firmę programistyczną w Estonii, jako narzędzie do śledzenia własnych godzin pracy. Okazało się, że jest bardzo przydatny, więc postanowiono udostępnić go publicznie. Obecnie jest to jedno z najpopularniejszych narzędzi do śledzenia czasu.

Funkcje Toggl Track

W porównaniu z innymi narzędziami, Toggl Track oferuje więcej niż tylko uruchamianie i zatrzymywanie timerów. Pomaga śledzić, analizować i maksymalnie wykorzystać czas dzięki inteligentnym funkcjom, które ograniczają ręczną pracę.

Oto, co wyróżnia te narzędzia:

Funkcja nr 1: Automatyczne śledzenie czasu

za pośrednictwem Toggl Track

Masz dość ręcznego rejestrowania czasu? Toggl Track może automatycznie rejestrować używane aplikacje i strony internetowe, dzięki czemu nie musisz ciągle uruchamiać i zatrzymywać timerów. Twoja aktywność pozostaje całkowicie prywatna na Twoim urządzeniu i jest rejestrowana tylko wtedy, gdy zdecydujesz się przekształcić ją w wpis czasu.

To prosty sposób na uniknięcie zapomnianych godzin i uzyskanie przejrzystego, dokładnego zapisu tego, gdzie spędzasz czas.

⚡️ Archiwum szablonów: Masz dość retroaktywnego śledzenia kart czasu pracy? Uporządkuj harmonogram swojego zespołu dzięki szablonowi harmonogramu zarządzania czasem ClickUp. To przejrzysty i uporządkowany sposób organizowania zadań, priorytetów i terminów bez chaosu.

Pobierz darmowy szablon Zorganizuj swój czas tak, aby osiągnąć swoje cele dzięki szablonowi harmonogramu zarządzania czasem ClickUp

Funkcja nr 2: Śledzenie czasu projektu za pomocą słów kluczowych

za pośrednictwem Toggl Track

Ręczne śledzenie czasu może być żmudne. Dzięki Toggl Track możesz ustawić słowa kluczowe dla swoich projektów, dzięki czemu za każdym razem, gdy otworzysz aplikację lub stronę internetową z tym słowem kluczowym w tytule, pojawi się podpowiedź, aby śledzić czas. To prosty sposób na kontrolowanie godzin pracy bez konieczności pamiętania o uruchamianiu timera za każdym razem.

Funkcja nr 3: Inteligentne raporty z kart czasu pracy

za pośrednictwem Toggl Track

Ręczne śledzenie czasu jest nieefektywne, a Toggl Track pozwala tego uniknąć. Narzędzie automatycznie generuje szczegółowe raporty z kart czasu pracy, pomagając Ci zobaczyć, na co poświęcasz czas i dostrzec trendy w wydajności. Możesz również eksportować dane, gdy chcesz udostępnić je zespołowi lub klientom.

📮ClickUp Insight: 92% pracowników umysłowych stosuje spersonalizowane strategie zarządzania czasem. Jednak większość narzędzi do zarządzania cyklem pracy nie oferuje jeszcze solidnych wbudowanych funkcji zarządzania czasem lub ustalania priorytetów, co może utrudniać skuteczne ustalanie priorytetów. Funkcje planowania i śledzenia czasu oparte na sztucznej inteligencji ClickUp mogą pomóc Ci przekształcić domysły w decyzje oparte na danych. Mogą nawet sugerować optymalne okna skupienia dla zadań. Stwórz niestandardowy system zarządzania czasem, który dostosuje się do Twojego stylu pracy!

Funkcja nr 4: Łatwe fakturowanie

za pośrednictwem Toggl Track

Śledzisz godziny rozliczeniowe? Zamień je w dokładne faktury za pomocą kilku kliknięć — wbudowana funkcja fakturowania Toggl Track synchronizuje się z wpisami czasu, dzięki czemu rozliczanie klientów jest szybsze i bezstresowe.

Ceny Toggl Track

Free : Do 5 użytkowników

Pakiet startowy : 10 USD/miesiąc na użytkownika

Premium : 20 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli raporty Toggl Track nie spełniają Twoich wymagań, sprawdź alternatywne rozwiązania Toggl, które oferują bardziej szczegółowe informacje, niestandardowe raporty i eksport danych. Jest to szczególnie przydatne dla kierowników projektów, którzy potrzebują jasnej widoczności wydajności zespołu.

Czym jest Timely?

za pośrednictwem Timely

Timely wykracza poza podstawowe śledzenie czasu — automatycznie rejestruje godziny pracy, śledzi stawki rozliczeniowe i oferuje pulpity projektów, dzięki którym wszystko jest uporządkowane. Dzięki automatycznemu śledzeniu czasu nie musisz ręcznie rejestrować godzin ani uruchamiać timerów.

Zamiast tego Timely rejestruje Twoją pracę w tle, pomagając Ci kontrolować projekty i uzyskać jasny widok tego, jak wykorzystujesz swój czas.

Jest to szczególnie przydatne dla małych zespołów, zapewniając wszystkim synchronizację bez zastanawiania się , jak zaoszczędzić czas i nie stracić z oczu rozliczalnych godzin lub postępów projektu.

Funkcje Timely

Timely to nie tylko timer — to inteligentne narzędzie do zarządzania czasem, zaprojektowane z myślą o łatwym rejestrowaniu, organizowaniu i analizowaniu pracy. Oto, co wyróżnia to narzędzie:

Funkcja nr 1: Automatyczne śledzenie czasu i pamięć trackera

za pośrednictwem Timely

Dzięki modułowi śledzenia pamięci Timely możesz pominąć timery i pozwolić mu automatycznie rejestrować Twoją aktywność w pracy. Rejestruje wszystko, co robisz — od aplikacji po dokumenty — zapewniając dokładny rejestr czasu.

Dzięki temu możesz bez obaw wystawiać klientom rachunki, nie martwiąc się o zapomniane godziny lub pominięte zadania.

Funkcja nr 2: Inteligentniejsze zarządzanie projektami i zadaniami

za pośrednictwem Timely

Pulpit projektu Timely pomaga utrzymać porządek we wszystkich sprawach w jednym miejscu. Możesz planować swój czas, zarządzać zadaniami i efektywniej współpracować z zespołem. Używaj etykiet do kategoryzowania pracy, co ułatwia śledzenie postępów i pozwala bez problemu nadzorować różne projekty.

Funkcja nr 3: Karty czasu pracy oparte na sztucznej inteligencji i stawki rozliczeniowe

za pośrednictwem Timely

Timely eliminuje kłopoty związane z kartami czasu pracy, generując je automatycznie na podstawie śledzonej pracy. Skraca to czas pracy administratorów, zapewniając jednocześnie dokładność zapisów. Możesz również ustawić niestandardowe stawki rozliczeniowe dla różnych członków zespołu lub projektów, co pomaga dokładniej śledzić przychody i uniknąć niedoszacowania rozliczeń.

Funkcja nr 4: Informacje o wydajności i wynikach zespołu

za pośrednictwem Timely

Śledzenie obciążenia w Timely pomaga sprawdzić, ile pracy może wykonać Twój zespół, ułatwiając równoważenie zadań i uniknięcie wypalenia zawodowego. Dzięki narzędziom do indywidualnej wydajności możesz wspierać wyniki poszczególnych pracowników, a funkcja Planowany czas pozwala zaplanować pracę z wyprzedzeniem, dzięki czemu projekty są realizowane zgodnie z harmonogramem, a obciążenie pracą pozostaje na rozsądnym poziomie.

Ceny Timely

Pakiet startowy : 11 USD/miesiąc za użytkownika

Premium : 20 USD/miesiąc na użytkownika

Unlimited: 28 USD/miesiąc na użytkownika

➡️ Przeczytaj również: Darmowe szablony dziennego planera w programach Word, Excel i ClickUp

Toggl Track vs. Timely: porównanie funkcji

Zarówno Toggl Track, jak i Timely to doskonałe oprogramowanie do śledzenia czasu, ale mają różne podejście. Oto szczegółowe porównanie tych dwóch narzędzi:

Funkcja nr 1: Automatyczne vs ręczne śledzenie czasu

Toggl Track oferuje kilka sposobów śledzenia czasu, a nawet bloków czasowych, dzięki czemu jest elastycznym wyborem dla różnych stylów pracy. Możesz użyć trybu Timer, aby uruchomić i zatrzymać timery w przeglądarce internetowej, aplikacji mobilnej lub komputerowej, lub skorzystać z funkcji osi czasu, która automatycznie rejestruje każdą stronę internetową lub aplikację, z której korzystasz przez ponad 10 sekund.

Integracja z kalendarzem pozwala importować wydarzenia z Outlooka lub Kalendarza Google w celu szybkiego rejestrowania czasu. Możesz ręcznie dodawać lub edytować wpisy czasu lub używać rozszerzenia przeglądarki do śledzenia czasu bezpośrednio w narzędziach internetowych.

Z drugiej strony, Timely stosuje w pełni zautomatyzowane podejście poprzez aplikację Memory, która rejestruje aktywność użytkownika w Internecie i aplikacjach w tle. Zamiast uruchamiać i zatrzymywać timery, wystarczy przeciągnąć i upuścić "wspomnienia" do automatycznej karty czasu pracy wygenerowanej przez AI, aby zarejestrować swoją pracę.

Chociaż takie podejście ogranicza konieczność ręcznego wprowadzania danych, Timely nie oferuje timera w stylu stopera ani bezpośrednich rozwiązań do śledzenia czasu opartych na kalendarzu, takich jak Toggl Track. W razie potrzeby nadal można jednak ręcznie dodawać czas, korzystając z funkcji "Zaplanowany czas", "Zarejestrowany czas" lub "Znaczniki czasu".

🏆 Zwycięzca: Timely. Toggl Track oferuje równowagę między timerami a ręcznym wprowadzaniem danych, jeśli wolisz kontrolę ręczną. Jednak w przypadku śledzenia czasu bez użycia rąk, karty czasu pracy Timely i śledzenie czasu oparte na AI sprawiają, że jest to zdecydowany zwycięzca.

👀 Czy wiesz, że ... AI może pomóc pracownikom odzyskać 40% czasu pracy poprzez automatyzację ręcznych zadań, takich jak wprowadzanie danych, kodowanie i formatowanie dokumentów. Narzędzia oparte na AI automatycznie śledzą czas, dzięki czemu spędzasz mniej czasu na rejestrowaniu godzin, a więcej na wykonywaniu zadań.

Funkcja nr 2: Zarządzanie zespołami i projektami

Toggl Track koncentruje się głównie na analizie rentowności, natomiast Timely został zaprojektowany z myślą o wzorcach pracy i widoczności w całym zespole.

Dzięki funkcji projektów w Toggl Track możesz filtrować dane dotyczące czasu według członków zespołu, klientów lub statusu rozliczalności oraz śledzić rozliczalne godziny w czasie za pomocą wykresu trendów — idealnego rozwiązania dla osób, które chcą mieć przejrzysty widok źródeł przychodów.

Z kolei pulpit projektu Timely kładzie nacisk na porównanie godzin zaplanowanych i zarejestrowanych, dzięki czemu idealnie nadaje się dla zespołów zarządzających obciążeniem pracą, a nie finansami.

W przypadku zarządzania zespołem pulpit nawigacyjny People Dashboard w Timely zapewnia ogólny widok śledzonych godzin, przypisanych zadań i brakujących wpisów czasu. Natomiast hub organizacji w Toggl Track oferuje szczegółowe informacje na temat obciążenia pracą pracowników, stawek rozliczeniowych i uprawnień do obszaru roboczego.

🏆Zwycięzca: Toggl Track. Oba narzędzia oferują zarządzanie zadaniami jako dodatek, ale Toggl Track wygrywa dzięki śledzeniu projektów zorientowanym na zysk, łatwemu importowi plików CSV i przejrzystym informacjom o przychodach. Timely sprawdza się w przypadku wzorców pracy i postępów w czasie rzeczywistym, ale jeśli chodzi o maksymalizację rentowności, Toggl Track jest lepszym wyborem.

➡️ Przeczytaj również: Darmowe szablony do blokowania czasu (harmonogram tygodniowy, dzienny i miesięczny)

Funkcja nr 3: Analityka, raportowanie i statystyki

Zarówno Timely, jak i Toggl Track oferują szczegółowe raporty dotyczące projektów, rozliczalnych godzin i wydajności zespołu, zapewniając menedżerom wszystkie dane potrzebne do śledzenia postępów. Oba narzędzia obejmują śledzenie wydatków, podsumowania czasu, kompletne raporty dotyczące obszaru roboczego oraz łatwe opcje eksportu do formatów PDF, CSV i Excel.

W czym Toggl Track wyprzedza inne aplikacje pod względem analizy rentowności? Specjalny hub Insights Hub przedstawia zestawienie przychodów z projektów, kosztów pracy i trendów rentowności wraz z porównaniami w czasie rzeczywistym. Chcesz wiedzieć, kto generuje przychody i na co poświęcasz czas? Toggl ma dla Ciebie odpowiednie rozwiązanie.

Raporty na żywo i migawkowe Timely są przydatne do aktualizacji klientów w czasie rzeczywistym, ale opcje dostosowywania nie są tak rozbudowane jak w Toggl. Hub analityczny Toggl oferuje niestandardowe widżety i interaktywne wykresy, które pozwalają administratorom tworzyć pulpity dostosowane do cyklu pracy ich zespołów.

🏆 Zwycięzca: Toggl Track. Jeśli potrzebujesz automatycznych raportów, które nie tylko śledzą czas, ale także pomagają zmaksymalizować zyski, szczegółowe analizy i konfigurowalne pulpity do raportowania śledzenia czasu w Toggl są przełomowym rozwiązaniem.

Funkcja nr 4: Rozliczenia i fakturowanie

Zarówno Timely, jak i Toggl Track oferują wsparcie w zakresie budżetowania, śledzenia wynagrodzeń i eksportu kart czasu pracy, ale mają różne podejście do rozliczeń.

Toggl Track oferuje szczegółową kontrolę nad stawkami rozliczeniowymi, umożliwiając administratorom ustawianie stawek według projektu, członka zespołu lub wpisu czasu, co idealnie nadaje się do śledzenia rentowności projektów i zarządzania budżetami.

Integruje się również z QuickBooks, Xero, FreshBooks i Zoho Books, co ułatwia synchronizację faktur, ale generowanie faktur wymaga ręcznego wprowadzania danych i można je eksportować tylko w formacie PDF.

Z kolei Timely upraszcza fakturowanie dzięki generowaniu faktur jednym kliknięciem, które automatycznie oblicza sumy; nie są potrzebne żadne ręczne korekty ani formuły. Wszystkie aplikacje synchronizują się w czasie rzeczywistym z QuickBooks, dzięki czemu płatności i faktury są zawsze aktualne bez dodatkowego wysiłku.

🏆 Zwycięzca: Timely. Chociaż Toggl oferuje możliwość dostosowania, automatyczne fakturowanie i synchronizacja z QuickBooks w Timely sprawiają, że rozliczenia są dokładniejsze, szybsze i bezproblemowe.

Toggl Track vs. Timely na Reddicie

Zwróciliśmy się do serwisu Reddit, aby dowiedzieć się, co prawdziwi użytkownicy mają do powiedzenia na temat Timely i Toggl. Zgodnie z oczekiwaniami obie aplikacje do śledzenia czasu mają swoich wiernych fanów i przeciwników.

Na przykład użytkownik Reddit o pseudonimie Mudbiker na r/prodcutivity pochwalił łatwość obsługi Toggl Track:

W czasie, który zajęłoby Ci sprawdzenie 13 różnych aplikacji, mogłeś już nauczyć się obsługi Toggl. Poleciłem go współpracownikowi, który nie jest zbyt obeznany z technologią, a on opanował obsługę w mniej niż 15 minut. To naprawdę proste.

W czasie, który zajęłoby Ci sprawdzenie 13 różnych aplikacji, mogłeś już nauczyć się obsługi Toggl. Poleciłem go współpracownikowi, który nie jest zbyt obeznany z technologią, a on opanował obsługę w mniej niż 15 minut. To naprawdę proste.

Z drugiej strony, użytkownicy Timely byli równie entuzjastycznie nastawieni do łatwości obsługi aplikacji. Użytkownik Reddit o pseudonimie daseighty na r/androidapps pisze:

Po prostu uwielbiam prostotę Timely. Wszystko, czego próbowałem do tej pory, nie może się z tym równać.

Po prostu uwielbiam prostotę Timely. Wszystko, czego próbowałem do tej pory, nie może się z tym równać.

Niektórzy przysięgają na intuicyjne ustawienia Toggl Track, inni doceniają eleganckie, bezobsługowe podejście Timely. Niezależnie od tego, które narzędzie wybierzesz, jedno jest pewne: śledzenie czasu nie powinno być uciążliwe.

A jeśli żadne z tych narzędzi nie wydaje Ci się odpowiednie, nie martw się – zawsze jest inna opcja!

Poznaj ClickUp — najlepszą alternatywę dla Toggl Track i Timely

Toggl Track i Timely to solidne narzędzia z dokładnym śledzeniem czasu, ale co, jeśli potrzebujesz czegoś więcej niż tylko nieograniczonego śledzenia? W tym miejscu pojawia się ClickUp — aplikacja do wszystkiego w pracy.

ClickUp to nie tylko narzędzie do śledzenia czasu; to aplikacja do wszystkiego, co dotyczy pracy. Niezależnie od tego, czy śledzisz godziny rozliczeniowe, planujesz zadania, czy zarządzasz wydajnością zespołu, ClickUp przechowuje wszystko w jednym miejscu.

Oto, w jaki sposób ClickUp wyprzedza zarówno Timely, jak i Toggl Track:

Przewaga ClickUp nr 1: Automatyczne blokowanie czasu i planowanie za pomocą kalendarza ClickUp

Kalendarz ClickUp oferuje dynamiczny sposób zarządzania zadaniami, terminami i spotkaniami w jednym miejscu. Korzystając z szerokiego zakresu opcji dostosowywania, możesz uporządkować swój harmonogram i dostosować go do cyklu pracy.

Kalendarz ClickUp oferuje:

Blokowanie czasu AI: automatycznie planuje najważniejsze zadania w dostępnych slotach kalendarza, pomagając chronić czas przeznaczony na skupienie

Ujednolicony kalendarz: Zobacz wszystkie spotkania i zadania w jednym miejscu, aby planować pracę i bloki czasowe w jednym miejscu

Planowanie metodą "przeciągnij i upuść": łatwo przenoś zadania do kalendarza, aby zarezerwować czas na intensywną pracę lub terminy

Szacowany czas zadania: Przypisz szacowany czas do zadań, aby ClickUp mógł zaproponować realistyczne bloki czasowe na wykonanie pracy

Zadania przeterminowane i priorytetowe: Szybko wykrywaj zadania przeterminowane lub o wysokim priorytecie i blokuj czas na ich wykonanie

Niestandardowe przypomnienia: Otrzymuj powiadomienia przed zaplanowanymi blokami pracy lub spotkaniami, aby nigdy nie przegapić sesji skupienia

Widoki osobiste i udostępnione: Używaj własnego kalendarza do blokowania czasu osobistego lub kalendarzy projektów udostępnionych dla całego zespołu do planowania zadań

Przewaga ClickUp nr 2: Wbudowane śledzenie czasu dla zadań i projektów

ClickUp Project time-tracking to coś więcej niż tylko darmowa aplikacja do śledzenia czasu. W przeciwieństwie do Toggl Track i Timely, łączy śledzenie czasu z funkcjami zarządzania zadaniami i projektami, szczegółowym raportowaniem i współpracą zespołową — wszystko w jednym miejscu.

Śledź czas w dowolnym miejscu dzięki funkcji śledzenia czasu projektów ClickUp na pulpicie, urządzeniu mobilnym lub w Internecie za pomocą bezpłatnego rozszerzenia Chrome

Dzięki ClickUp zyskujesz:

Globalne śledzenie czasu : uruchamiaj i zatrzymuj timery z dowolnego urządzenia oraz przełączaj się między zadaniami za pomocą globalnego timera. Ręcznie dodawaj czas lub twórz wpisy według zakresu dat

Integracje : Synchronizuj czas z ulubionych aplikacji do śledzenia, takich jak Toggl, Harvest i Everhour, bezpośrednio w ClickUp

Konfigurowalne karty czasu pracy : widok czasu śledzonego według dnia, tygodnia lub miesiąca wraz ze szczegółowym podziałem zadań i wpisów czasu

Łączne śledzenie czasu : sprawdź, ile czasu każdy członek zespołu poświęca na różne zadania i dodaj czas śledzony poza ClickUp za pomocą integracji

Zaawansowane raportowanie : Twórz niestandardowe raporty, filtruj wpisy czasu i porównuj szacowane godziny z rzeczywistymi, aby projekty były realizowane zgodnie z planem

Szacowany czas projektu: uzyskaj ogólny widok postępów zespołu i sprawdź, czy zadania są realizowane w szacowanym czasie

Ponieważ rozwiązanie do automatycznego śledzenia czasu pracy ClickUp jest wbudowane w system zarządzania projektami, nie tylko rejestrujesz godziny, ale także zyskujesz fundamentalną wiedzę na temat wydajności. Jeśli potrzebujesz inteligentniejszego sposobu zarządzania czasem, ClickUp jest właśnie dla Ciebie.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Zmień sposób zarządzania projektami dzięki ClickUp Brain! To narzędzie oparte na sztucznej inteligencji pozwala kontrolować projekty, od tworzenia aktualizacji i podsumowań zadań po automatyzację harmonogramów i odpowiadanie na pytania zespołu.

Uzyskaj szybkie podsumowanie swoich działań i śledź czas spędzony na zadaniach dzięki ClickUp Brain

Przewaga ClickUp nr 3: Zarządzanie czasem w ClickUp

Śledzenie czasu nie powinno być zadaniem samym w sobie. Dzięki ClickUp Time Management możesz uruchamiać i zatrzymywać timery z dowolnego miejsca — z pulpitu, urządzenia mobilnego, a nawet przeglądarki.

Możesz przechodzić między zadaniami, ręcznie rejestrować czas i dokładnie sprawdzać, gdzie spędzasz każdą minutę. Ponadto wbudowane szacowane czasy zapewniają jasne oczekiwania, dzięki czemu członkowie zespołu zawsze wiedzą, ile czasu powinni poświęcić na każde zadanie.

Planuj mądrzej i dotrzymuj terminów dzięki funkcji planowania metodą "przeciągnij i upuść" w ClickUp

Chcesz zaplanować wszystko z wyprzedzeniem? ClickUp zapewnia pełną kontrolę nad harmonogramem dzięki widokom takim jak kalendarz, Gantt, oś czasu i obciążenie pracą. Koniec z problemami z zarządzaniem czasem!

Z łatwością przeciągaj i upuszczaj zadania, zmieniaj harmonogramy zależności i dostosowuj terminy, aby projekty były realizowane zgodnie z planem. Dzięki funkcjom zarządzania czasem w projektach, takim jak karty czasu pracy, śledzenie czasu rozliczeniowego i planowanie kamieni milowych, dotrzymywanie terminów nigdy nie było łatwiejsze.

Przewaga ClickUp nr 4: Szacowany czas w ClickUp

ClickUp pomaga rozdzielić szacowany czas między członków zespołu na zadania i podzadania. Przypisz odpowiednią ilość czasu odpowiednim osobom, śledź postępy i porównaj rzeczywiste godziny z szacowanymi, aby poprawić przyszłe prognozy.

Planuj mądrzej dzięki szacowanym czasom zbiorczym — zobacz całkowity czas projektu na pierwszy rzut oka

Potrzebujesz szerszego obrazu? To oprogramowanie do monitorowania pracowników automatycznie sumuje szacowany czas, dzięki czemu zawsze wiesz, ile czasu zajmie realizacja projektu. Koniec z gorączkową pracą w ostatniej chwili.

Użyj widoku obciążenia pracą, aby zrównoważyć obciążenie, widoku kalendarza, aby zaplanować szacunki, oraz widoku Box, aby śledzić postępy w realizacji zadań. Dodatkowo eksportuj dane, aby tworzyć niestandardowe raporty i wyprzedzać terminy.

Dla zespołów, które chcą pracować wydajniej, szablon ClickUp Time Box pomaga ustawić jasne limity czasowe zadań, utrzymując koncentrację i ograniczając czynniki rozpraszające uwagę.

Pobierz darmowy szablon Usprawnij cykl pracy i wydajniej realizuj zadania dzięki szablonowi Time Box w ClickUp

➡️ Przeczytaj również: Darmowe szablony harmonogramów pracy w Excelu i ClickUp

Korzystamy z ClickUp do współpracy ze wszystkimi zespołami w zakresie wdrażania nowych zmian, zgłaszania problemów użytkowników i ich rozwiązywania poprzez zaangażowanie odpowiedniego zespołu. Ponieważ narzędzie to posiada również funkcję śledzenia czasu, łatwo jest śledzić przebieg pracy na osi czasu.

Korzystamy z ClickUp do współpracy ze wszystkimi zespołami w zakresie wdrażania nowych zmian, zgłaszania problemów użytkowników i ich rozwiązywania poprzez zaangażowanie odpowiedniego zespołu. Ponieważ narzędzie to posiada również funkcję śledzenia czasu, łatwo jest śledzić przebieg pracy na osi czasu.

Śledzenie czasu? Pozwól ClickUp wykonać ciężką pracę

Toggl Track i Timely świetnie nadają się do śledzenia czasu, ale co, jeśli można by go faktycznie kontrolować? Badania pokazują, że po przerwie potrzeba około 23 minut, aby ponownie się skoncentrować, więc samo śledzenie czasu nie wystarczy.

W tym miejscu pojawia się ClickUp. Jest to kompletny system zarządzania czasem, który pomaga planować, śledzić i optymalizować pracę w jednym miejscu. Jeśli chodzi o aplikacje zwiększające wydajność, nie ma sobie równych.

Możesz ustawić szacowany czas, monitorować obciążenie pracą zespołu i korzystać z widoków kalendarza, Gantta lub osi czasu, aby planować pracę na swój własny sposób. Dodatkowo, dzięki wbudowanym kartom czasu pracy i raportom, zawsze będziesz mieć jasny obraz tego, na co poświęca czas Twój zespół.

Po co tylko śledzić czas, skoro można go opanować? Przejdź na ClickUp i spraw, aby każda godzina miała znaczenie.