10 najlepszych alternatyw dla Amie do zintegrowanego kalendarza i zarządzania zadaniami

Amie to przede wszystkim aplikacja kalendarzowa o przejrzystym wyglądzie i prostym podejściu, umożliwiająca użytkownikom zarządzanie zadaniami, spotkaniami i osiami czasu.

Sugeruje najlepsze przedziały czasowe na zadania, blokuje czas na priorytety i przypomina o spotkaniach oraz pozostałych zadaniach, dzięki czemu nic nie umknie Twojej uwadze.

Jednak funkcje Amie są dość podstawowe. Nie spełniają one wymagań użytkowników, którzy potrzebują zaawansowanych narzędzi do zarządzania projektami. Amie nie jest również dostępna na Androida, co znacznie ogranicza jej dostępność. Dlatego użytkownicy często poszukują bogatych w funkcje alternatyw dla Amie.

W tym poście omówiliśmy dziesięć najlepszych alternatyw dla Amie, w tym ich najlepsze funkcje, zalety i wady oraz ceny. Czytaj dalej, aż znajdziesz najlepsze rozwiązanie dla siebie!

Dlaczego warto wybrać alternatywę dla Amie?

Chociaż Amie jest minimalistyczną i prostą aplikacją, może być zbyt prosta do użytku biznesowego. Oto kilka wad, które sprawiają, że użytkownicy szukają alternatyw dla Amie:

Ograniczone funkcje: Chociaż Amie nadaje się do sporadycznego planowania, brakuje jej funkcji niezbędnych do obsługi złożonych cykli pracy i zarządzania zadaniami. Ponadto, jeśli potrzebujesz zaawansowanych funkcji planowania, Amie może okazać się niewystarczająca ❌

Niedostępne na Androida: Amie ma obecnie tylko aplikację mobilną na iOS i aplikację komputerową na macOS, co sprawia, że nie jest dostępna dla użytkowników Androida, co jest znaczącą wadą ❌

Słaba obsługa klienta: Kilku użytkowników twierdzi, że obsługa klienta Amie nie jest najlepsza. Zespołowi brakuje odpowiedniej wiedzy, a rozwiązywanie problemów zajmuje dużo czasu ❌

Częste awarie: Aplikacja Amie na system macOS, w tym wersja komputerowa, działa z opóźnieniami, co może być frustrujące dla użytkowników ❌

Problemy z synchronizacją: listy rzeczy do zrobienia i e-maile czasami nie synchronizują się poprawnie, co powoduje utratę aktualizacji ❌

Alternatywy dla Amie w skrócie

Zanim przejdziemy do szczegółów, oto krótki przegląd alternatyw dla Amie, ich zastosowań, struktur biznesowych i cen każdej platformy.

Alternatywy dla Amie Przykład użycia Najlepsze dla Ceny* ClickUp Kompletna platforma zwiększająca wydajność z wbudowanym kalendarzem Zespoły z sektora MŚP i przedsiębiorstwa, freelancerzy i specjaliści pracujący zdalnie Plan Free Forever; dostosowania dostępne dla przedsiębiorstw Taskade Zarządzanie zadaniami i planowanie z wykorzystaniem AI Duże przedsiębiorstwa Free; płatne plany zaczynają się od 20 USD miesięcznie Akiflow Planowanie i zarządzanie czasem Osoby prywatne, freelancerzy i zespoły z małych i średnich przedsiębiorstw 34 USD miesięcznie Vimcal Zarządzanie harmonogramem w różnych strefach czasowych Globalne firmy i profesjonaliści pracujący w różnych strefach czasowych Plan Free; płatne plany zaczynają się od 15 USD miesięcznie Motion AI Planowanie i zarządzanie zadaniami Pracownicy zdalni i duże przedsiębiorstwa Bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 19 USD za licencję miesięcznie Sunsama Równowaga między pracą osobistą a zawodową Freelancerzy i pracownicy zdalni 14-dniowa wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 20 USD miesięcznie Todoist Zarządzanie zadaniami osobistymi Freelancerzy i pracownicy zdalni Free; płatne plany zaczynają się od 2,50 USD/użytkownika miesięcznie Reclaim. ai Śledzenie nawyków i planowanie Freelancerzy i pracownicy zdalni Free; płatne plany zaczynają się od 8 USD/użytkownika miesięcznie Kalendarz Morgen Zarządzanie codziennymi zadaniami Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz zespoły zdalne 30 USD miesięcznie Notion Zarządzanie projektami i wiedzą Duże przedsiębiorstwa Free; płatne plany zaczynają się od 12 USD/użytkownika miesięcznie

Najlepsze alternatywy dla Amie

1. ClickUp (najlepsza platforma do zarządzania wydajnością z wbudowanym kalendarzem)

Planuj zadania, wizualizuj pracę i automatycznie twórz harmonogramy dzienne dzięki kalendarzowi ClickUp

Dzisiejsza praca nie funkcjonuje prawidłowo. Nasze projekty, wiedza i komunikacja są rozproszone w niepołączonych narzędziach. Wynik? Obniżona wydajność. Jeśli tak wygląda Twoja typowa praca, potrzebujesz kompleksowej platformy, która usprawni cykle pracy i poprawi wyniki.

ClickUp, aplikacja do wszystkiego w pracy, łączy zarządzanie projektami, wiedzą i harmonogramem w jednej scentralizowanej platformie — zasilanej przez AI, aby pomóc Ci pracować szybciej i mądrzej.

Chcesz zarządzać osiami czasu, koordynować wydarzenia i planować projekty w jednym miejscu? Zobacz, jak możesz wykorzystać ClickUp, aby zwiększyć wydajność.

Kalendarz ClickUp

Dzięki kalendarzowi ClickUp wiesz, co masz do zrobienia, kiedy to zrobić i jakie zadania są priorytetowe. Automatycznie tworzy Twój harmonogram dnia na podstawie wydarzeń, zadań i celów.

Synchronizuj kalendarze, otrzymuj przypomnienia o spotkaniach i porównuj harmonogramy dzięki kalendarzowi ClickUp

Ponadto kalendarz ClickUp zmienia harmonogram zadań i automatycznie blokuje czas skupienia, aby wszystko przebiegało zgodnie z planem.

Zadania ClickUp

Dzięki ClickUp Tasks śledzenie i zarządzanie zadaniami staje się niezwykle łatwe. Możesz zautomatyzować przydzielanie zadań, zmieniać statusy i śledzić postępy. ClickUp Tasks umożliwia również ustalanie priorytetów zadań, ustawianie terminów, tworzenie podzadań, a nawet wzmianki o członkach zespołu za pomocą funkcji Assign Comments, dzięki czemu nikt nie przegapi żadnej informacji.

Twórz zadania, ustalaj ich priorytety i zarządzaj nimi za pomocą ClickUp Task Management

ClickUp Brain

Zastanawiasz się, czy musisz robić wszystko ręcznie? Nie martw się. Wbudowany agent AI ClickUp pomoże Ci zrobić więcej w krótszym czasie. ClickUp Brain, potężny asystent AI ClickUp, może w ciągu kilku sekund podsumować zadania, generować briefy, znaleźć ważne szczegóły projektu, automatycznie planować pracę w oparciu o pilność, terminy i obciążenie pracą, a nawet tworzyć zadania na podstawie notatek, czatów i dokumentów.

Zautomatyzuj tworzenie zadań, przydzielanie zadań, planowanie i wiele więcej dzięki ClickUp Brain

Szablon kalendarza ClickUp

A wisienka na torcie? ClickUp posiada obszerną bibliotekę szablonów, które pozwolą Ci zaoszczędzić cenny czas. Na przykład szablon kalendarza ClickUp gromadzi zadania i terminy w jednym miejscu, ułatwiając śledzenie aktualnych spraw.

Pobierz szablon Free Zachowaj porządek i efektywnie zarządzaj projektami dzięki szablonowi kalendarza ClickUp

Ten szablon pomoże Ci:

Bądź na bieżąco z nadchodzącymi wydarzeniami i terminami

Zyskaj widoczność cyklu pracy i postępów zadań

Organizuj projekty w łatwe do zarządzania części

Przydzielaj zasoby i zarządzaj nimi bardziej efektywnie

Podobnie ClickUp posiada kilka szablonów kalendarzy miesięcznych, które pomagają efektywnie organizować codzienne zadania, dzięki czemu nic nie umknie Twojej uwadze.

Najlepsze funkcje ClickUp

Współpraca w czasie rzeczywistym: Organizuj notatki, twórz bazy wiedzy i współpracuj nad zadaniami projektowymi dzięki Organizuj notatki, twórz bazy wiedzy i współpracuj nad zadaniami projektowymi dzięki ClickUp Docs

Śledzenie czasu: Dodaj szacowany czas do zadań i podzadań oraz śledź, ile czasu poświęcasz na każdą czynność dzięki Dodaj szacowany czas do zadań i podzadań oraz śledź, ile czasu poświęcasz na każdą czynność dzięki funkcji śledzenia czasu ClickUp

Konfigurowalne pulpity nawigacyjne: Śledź wydajność osobistą i zespołową, obciążenie pracą, godziny rozliczeniowe i wiele więcej dzięki Śledź wydajność osobistą i zespołową, obciążenie pracą, godziny rozliczeniowe i wiele więcej dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp

Płynna integracja: Połącz się z ponad 1000 narzędzi, aby pracować bez konieczności przełączania się między platformami dzięki Połącz się z ponad 1000 narzędzi, aby pracować bez konieczności przełączania się między platformami dzięki integracji ClickUp

Limity ClickUp

Platforma może początkowo wydawać się przytłaczająca ze względu na liczbę funkcji

Niektóre funkcje wymagają czasu, aby się ich nauczyć

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi:

Używam ClickUp wszędzie. Jest to podstawowy element mojego codziennego cyklu pracy, planowania projektów i bazy wiedzy. Podoba mi się, że wszystko jest w jednym miejscu. Przez lata korzystałem z wielu narzędzi, które pomagały mi śledzić pracę, a ClickUp rozwiązuje wszystkie moje problemy. Podoba mi się elastyczność, jaką oferuje ClickUp – stworzyłem tak wiele list dotyczących zarządzania zadaniami, remontów, zarządzania projektami, projektów oprogramowania, inwestycji w nieruchomości, protokołów ze spotkań i śledzenia informacji, że uważam, iż jest to niezbędne narzędzie dla każdej firmy – od jednoosobowych działalności po większe korporacje.

Korzystam z ClickUp wszędzie. Jest to podstawowy element mojego codziennego cyklu pracy, planowania projektów i bazy wiedzy. Podoba mi się, że wszystko jest w jednym miejscu. Przez lata korzystałem z wielu narzędzi, które pomagały mi śledzić pracę, a ClickUp rozwiązuje wszystkie moje problemy. Podoba mi się elastyczność, jaką oferuje ClickUp – stworzyłem tak wiele list dotyczących zarządzania zadaniami, remontów, zarządzania projektami, projektów oprogramowania, inwestycji w nieruchomości, protokołów ze spotkań i śledzenia informacji, że uważam, iż jest to niezbędne narzędzie dla każdej firmy – od jednoosobowych działalności po większe korporacje.

2. Taskade (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji cyklu pracy)

Taskade to platforma wydajnościowa oparta na sztucznej inteligencji, która pozwala tworzyć niestandardowych agentów AI w celu usprawnienia rutynowych czynności, takich jak tworzenie treści, badania i zarządzanie zadaniami.

Możesz zautomatyzować tworzenie zadań i ustalanie ich priorytetów, wyszukiwać informacje za pomocą AI oraz generować elementy do wykonania. Pozwala również budować cykle pracy AI w celu automatyzacji powtarzalnych zadań, takich jak zatwierdzanie, zmiana statusu zadań itp., a także tworzyć formularze, które można udostępniać w celu gromadzenia i analizowania danych.

Najlepsze jest to, że pomimo rozbudowanych funkcji, Taskade jest łatwy w konfiguracji i nawet użytkownicy bez wiedzy technicznej mogą z niego korzystać bez intensywnego szkolenia.

Najlepsze funkcje Taskade

Twórz niestandardowe cykle pracy z automatyzacją AI i automatyzuj powtarzalne zadania

Skonfiguruj automatyczne zbieranie danych z internetu, aby wyodrębnić zawartość, dane i linki w czasie rzeczywistym z dowolnej strony internetowej

Twórz konspekty, zamieniaj notatki w zadania do wykonania, automatycznie ustalaj priorytety zadań i generuj mapy myśli za pomocą AI

Limity Taskade

Brak wbudowanego śledzenia czasu

Oferuje ograniczone możliwości dostosowywania i integracji

Ceny Taskade

Free

Pro: 20 USD miesięcznie

Team: 100 USD miesięcznie

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Taskade

G2: 4,5/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 60 recenzji)

Co mówią o Taskade prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik Capterra mówi:

Ogólne wrażenia są świetne. Łatwo zacząć. Zacząłem prawie w ciągu godziny, a większość interfejsów jest dość intuicyjna. Jednak edycja tekstu mogłaby być lepsza. Funkcja „Wybierz i skopiuj” nie działa standardowo, nie można przenosić dużych fragmentów tekstu/zadań, a działania generowane przez AI, takie jak podsumowanie lub wyszukiwanie, nie mają odniesień do źródeł. Jeśli Taskade podsumowuje przesłany dokument, nie podaje linku do dokumentu źródłowego. Zakładam, że z czasem, gdy zgromadzę tak wiele dokumentów, bardzo trudno będzie znaleźć oryginalne źródło.

Ogólne wrażenia są świetne. Łatwo zacząć. Zacząłem prawie w ciągu godziny, a większość interfejsów jest dość intuicyjna. Jednak edycja tekstu mogłaby być lepsza. Funkcja „Wybierz i skopiuj” nie działa standardowo, nie można przenosić dużych fragmentów tekstu/zadań, a działania generowane przez AI, takie jak podsumowanie lub wyszukiwanie, nie mają odniesień do źródeł. Jeśli Taskade podsumowuje przesłany dokument, nie podaje linku do dokumentu źródłowego. Zakładam, że z czasem, gdy zgromadzę tak wiele dokumentów, bardzo trudno będzie znaleźć oryginalne źródło.

3. Akiflow (najlepszy do planowania i organizacji zadań)

Platforma zwiększająca wydajność Akiflow oferuje funkcje zarządzania czasem i organizowania zadań. Możesz konwertować wiadomości e-mail i komunikaty na zadania, organizować je za pomocą folderów projektów i etykiet oraz dostosowywać widoki, aby jeszcze bardziej usprawnić cykle pracy.

Platforma pomaga również organizować zadania w kalendarzu za pomocą funkcji przeciągania i upuszczania oraz zmieniać harmonogram zadań w zależności od zmieniających się priorytetów.

Wyróżnia się funkcja „Rytuały” w Akiflow, która pozwala tworzyć uporządkowane, powtarzające się cykle pracy. Ułatwia planowanie dzienne i tygodniowe, oferując opcjonalne rytuały planowania i wyłączania, które pomagają efektywnie rozpocząć i zakończyć dzień.

Najlepsze funkcje Akiflow

Zamień e-maile, wiadomości lub teksty z dowolnej strony internetowej w zadania, planuj swój harmonogram i pracuj wydajnie

Automatyczne przypisywanie zadań za pomocą AI w oparciu o spersonalizowane szkolenia

Używaj skrótów klawiaturowych i konfigurowalnych komend, aby przyspieszyć cykl pracy

Limity Akiflow

Podstawowe funkcje zarządzania zadaniami

Niektóre funkcje wymagają długiego czasu nauki

Ceny Akiflow

Pro Monthly: 34 USD miesięcznie

Pro Yearly: 19 USD miesięcznie, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Akiflow

G2: 5/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 90 recenzji)

Co mówią o Akiflow prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi:

Podoba mi się możliwość tworzenia zadań z konkretnymi przydziałami czasu i przeciągania ich do kalendarza. To naprawdę pomogło mi uzyskać bardziej realistyczny przegląd tego, co mogę osiągnąć w danym dniu lub tygodniu. Funkcja planowania dziennego jest pomocna w celowym planowaniu każdego dnia z konkretnymi celami i blokami czasu na wykonanie określonych elementów. Pomogło mi to poprawić ogólną wydajność!

Podoba mi się możliwość tworzenia zadań z konkretnymi przydziałami czasu i przeciągania ich do kalendarza. To naprawdę pomogło mi uzyskać bardziej realistyczny przegląd tego, co mogę osiągnąć w danym dniu lub tygodniu. Funkcja planowania dziennego jest pomocna w celowym planowaniu każdego dnia z konkretnymi celami i blokami czasu na wykonanie określonych elementów. Pomogło mi to poprawić ogólną wydajność!

4. Vimcal (najlepszy do zarządzania spotkaniami w różnych strefach czasowych)

Vimcal upraszcza skomplikowane obliczenia stref czasowych, dzięki czemu jest odpowiedni dla użytkowników pracujących w globalnym zespole. Jest to platforma do organizacji i zarządzania kalendarzem, która pomaga efektywniej planować spotkania. Sztuczna inteligencja narzędzia pomaga znaleźć najlepsze terminy spotkań i tworzyć wydarzenia na podstawie wprowadzonych danych.

Vimcal pomaga również uporządkować kalendarze, zarządzając niepotrzebnymi spotkaniami. Obsługuje planowanie w różnych strefach czasowych i oferuje indywidualne strefy czasowe, ankiety dla większych grup oraz automatyczne usuwanie wstrzymań w zaawansowanej wersji (Vimcal EA).

A co najlepsze? Narzędzie posiada potężne centrum dowodzenia, w którym można tworzyć wydarzenia i ustawiać dostępność za pomocą skrótów klawiaturowych lub skrótów klawiszowych.

Najlepsze funkcje Vimcal

Zarządzaj złożonym harmonogramem w różnych strefach czasowych dzięki funkcji zarządzania strefami czasowymi

Twórz ankiety, aby znaleźć najlepszy termin spotkań lub wydarzeń, wspierając podejmowanie decyzji grupowych

Użyj trybu skupienia lub nie przeszkadzać z timerem Pomodoro, aby zachować koncentrację podczas pracy

Limity Vimcal

Brak możliwości zarządzania zadaniami

Niektórzy użytkownicy zgłaszali problemy z interfejsem użytkownika w aplikacji na iOS, takie jak opóźnienia w wyborze wydarzeń, trudności w dostępie do szczegółów wydarzeń i sporadyczne usterki

Ceny Vimcal

Free: Tylko iOS

iOS i pulpit: 15 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

EA Scheduling: 75 USD/miesiąc

EA Agency & Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Vimcal

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

5. Motion (najlepsze rozwiązanie do planowania i zarządzania zadaniami AI)

Motion pomaga planować dni pracy, uwzględniając osobiste obowiązki i zadania zawodowe. Pomaga w zarządzaniu czasem i automatycznie zmienia harmonogram, gdy na liście rzeczy do zrobienia znajdują się niedokończone zadania. Platforma oferuje tablice Kanban do zarządzania projektami, szczegółowe analizy wydajności oraz konfigurowalne szablony harmonogramów, które pozwalają zaoszczędzić czas.

Najlepszą częścią jest AI Motion. Automatycznie ustala priorytety zadań, zarządza statusami, sprawdza dokumenty, robi notatki, tworzy cykle pracy i znajduje wszystko, czego szukasz — zadania, szczegóły projektów, notatki i komunikaty. Jeśli masz trochę wolnego czasu, wypełnia również Twój harmonogram oczekującymi zadaniami priorytetowymi.

Najlepsze funkcje Motion

Połącz Outlook, iCloud i Kalendarz Google w jednym widoku i automatycznie blokuj zadania za pomocą AI Calendar

Wprowadzaj zadania, twórz zadania powtarzające się, rób notatki i wybieraj niestandardowe czasy wykonania zadań za pomocą menedżera zadań

Ustaw limity codziennych spotkań i preferowane godziny spotkań, a asystent spotkań Motion zajmie się zarządzaniem harmonogramami

Ograniczenia ruchowe

Funkcja AI ma stromą krzywą uczenia się

Nie można udostępniać zadań Motion zewnętrznym interesariuszom. Działa tylko dla zespołu wewnętrznego

Ceny ruchome

Free wersja próbna

Pro AI: 19 USD za licencję miesięcznie

Business AI: 29 USD za licencję miesięcznie

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje

G2: 4,1/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (80 recenzji)

Co mówią o Motion prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik Capterra mówi:

Podobało mi się, że aplikacja integruje się z moimi kalendarzami, zwłaszcza że mam wiele kalendarzy związanych z kilkoma klientami, dla których pracuję. Jednak obsługa aplikacji była trudna i nieprzyjazna dla użytkownika. Projekty nigdy nie były planowane, ponieważ aplikacja nie była intuicyjna. Drogi kalendarz.

Podobało mi się, że aplikacja integruje się z moimi kalendarzami, zwłaszcza że mam wiele kalendarzy związanych z kilkoma klientami, dla których pracuję. Jednak nauka obsługi była trudna, a aplikacja nie była przyjazna dla użytkownika. Projekty nigdy nie były planowane, ponieważ aplikacja nie była intuicyjna. Drogi kalendarz.

6. Sunsama (najlepsze rozwiązanie dla zachowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym)

Sunsama opiera się na idei równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Funkcje planowania dnia, ustalania celów i timeboxingu pomagają osobom pracującym zdalnie tworzyć efektywne harmonogramy pracy w domu.

To narzędzie zwiększające wydajność, dzięki minimalistycznemu wyglądowi i trybowi skupienia, pomaga rozszerzyć listy zadań, dzięki czemu możesz skupić się na jednym zadaniu, nad którym pracujesz. Ostrzega Cię, gdy jesteś zmęczony zadaniami i pozwala na rozsądne zakończenie pracy. Dodatkowo możesz uzyskać dostęp do analiz, aby zrozumieć, jak spędzasz czas w pracy.

Najlepsze funkcje Sunsama

Zaplanuj swój dzień dzięki przewodnikowi krok po kroku

Automatycznie planuj zadania w kalendarzu

Pobieraj zadania z e-maili, narzędzi do zarządzania projektami i spotkań z kalendarzy dzięki płynnej integracji

Ograniczenia Sunsama

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że współpraca w czasie rzeczywistym może przebiegać płynniej

Nie ma konkretnej funkcji do tworzenia długoterminowych notatek. Można jednak dodawać notatki do zadań

Ceny Sunsama

14-dniowa wersja próbna

Subskrypcja miesięczna: 20 USD miesięcznie

Subskrypcja roczna: 16 USD miesięcznie, rozliczana raz w roku

Oceny i recenzje Sunsama

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 4,7/5 (25 recenzji)

Co mówią o Sunsama prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik Capterra mówi:

Jako solopreneur często mam trudności z wykonaniem wszystkich zadań, które mam do wykonania w ciągu dnia. Sunsama przypomina mi o przerwach, daje mi realistyczny widok tego, ile czasu zajmie wykonanie zadania, i dostarcza cotygodniowe podsumowanie tego, jak spędzam czas. W jednym miejscu mogę połączyć kalendarze osobiste i służbowe, aktywności związane ze zdrowiem i czas spędzany z rodziną. Pomaga mi to realizować cele i zamierzenia. Jednak wprowadzanie zadań i podzadań mogłoby przebiegać płynniej.

Jako solopreneur często mam trudności z wykonaniem wszystkich zadań, które mam do wykonania w ciągu dnia. Sunsama przypomina mi o przerwach, daje mi realistyczny widok tego, ile czasu zajmie wykonanie zadania, i dostarcza cotygodniowe podsumowanie tego, jak spędzam czas. W jednym miejscu mogę połączyć kalendarz osobisty i służbowy, zajęcia rekreacyjne i czas spędzany z rodziną. Pomaga mi to realizować cele i zamierzenia. Jednak wprowadzanie zadań i podzadań mogłoby przebiegać płynniej.

7. Todoist (najlepszy do zarządzania zadaniami osobistymi)

za pośrednictwem Todoist

Todoist to platforma do zarządzania zadaniami z intuicyjnym interfejsem, która umożliwia użytkownikom efektywne zarządzanie codziennymi zadaniami. W przeciwieństwie do Amie, która koncentruje się na zarządzaniu kalendarzem wykonawczym, Todoist pozwala organizować, sortować i priorytetyzować zadania za pomocą niestandardowych filtrów i wielu widoków.

Todoist posiada również unikalną funkcję gamifikacji o nazwie Karma, która pomaga śledzić trendy wydajności i gromadzić punkty za wykonywanie zadań i osiąganie celów. Możesz również przeglądać swoje codzienne postępy za pomocą kolorowych wykresów i porównywać tygodniową wydajność z wykresami tygodniowymi.

Najlepsze funkcje Todoist

Rejestruj i organizuj zadania, kategoryzuj je, oznaczaj etykietami i automatycznie planuj ich realizację

Planuj projekty, dodawaj opisy zadań i podzadań oraz śledź postępy dzięki elastycznym widokom projektów

Korzystaj z udostępnionego układu kalendarza, aby współpracować z zespołem i realizować projekty zgodnie z planem

Limity Todoist

Dodawanie podzadań wymaga kilku kroków, co może być czasami frustrujące

Brak elastyczności w organizowaniu kolejności zadań

Funkcja tworzenia tekstu czasami nie rozpoznaje określonych komend

Ceny Todoist

Początkujący: 0 USD

Pro: 2,50 USD za użytkownika miesięcznie

Business: 8 USD za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Todoist

G2: 4,4/5 (ponad 800 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2500 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Todoist?

Użytkownik Capterra mówi:

Podoba mi się, że mogę wysłać e-mail do mojej listy rzeczy do zrobienia. Bardzo lubię mieć listę rzeczy do zrobienia, ponieważ pomaga mi to zachować porządek, a czasami chcę odłożyć wysłanie e-maili. Po prostu przekazuję je z datą do mojej listy rzeczy do zrobienia i otrzymuję powiadomienie w innym terminie. Bardzo lubię też sprawdzać elementy po zakończeniu i wykreślać je tak, jakby to był papier i długopis. Jednak współpraca z funkcjami zespołowymi wydaje mi się skomplikowana.

Podoba mi się, że mogę wysłać e-mail do mojej listy rzeczy do zrobienia. Bardzo lubię mieć listę rzeczy do zrobienia, ponieważ pomaga mi to zachować porządek, a czasami chcę odłożyć wysłanie e-maili. Po prostu przekazuję je z datą do mojej listy rzeczy do zrobienia i otrzymuję powiadomienie w innym terminie. Bardzo lubię też sprawdzać elementy po zakończeniu i wykreślać je tak, jakby to było na papierze. Jednak współpraca z funkcjami zespołowymi wydaje mi się skomplikowana.

8. Reclaim. ai (Najlepsze rozwiązanie do budowania nawyków i planowania opartego na sztucznej inteligencji)

Reclaim. ai, od Dropbox, to platforma zwiększająca wydajność, która pomaga zapobiegać błędom w planowaniu dzięki zaawansowanym funkcjom śledzenia czasu, automatycznemu planowaniu przerw, synchronizacji kalendarza i inteligentnemu śledzeniu nawyków.

Dzięki Reclaim możesz automatycznie planować zadania na podstawie priorytetów i terminów. Możesz ustawić konkretny czas trwania zadań, porównać czas pracy z czasem osobistym, przeprowadzić dogłębne śledzenie pracy, a nawet raportować najbardziej produktywne dni.

Najbardziej unikalną funkcją tego narzędzia jest AI habit tracker, który automatycznie zmienia harmonogram zadań, gdy praca zakłóca nawyki, wspierając rozwój osobisty. Śledzi również czas aktywności osobistej, generuje cotygodniowe raporty i automatycznie planuje/zmienia harmonogram spotkań w oparciu o Twoje preferencje.

Najlepsze funkcje Reclaim.ai

Śledź czas pracy swojego zespołu podczas spotkań i popraw wydajność dzięki analizie danych dotyczących pracowników

Zoptymalizuj cykle pracy dzięki linkom do harmonogramów i osadź te linki, aby uzyskać szybki i spersonalizowany system rezerwacji

Automatyczne planowanie przerw po spotkaniach lub sesjach roboczych dzięki AI

Ograniczenia Reclaim.ai

Interfejs użytkownika aplikacji mobilnej może być czasami trudny w obsłudze

Nie można zautomatyzować planowania zadań zależnych

Czasami narzędzie nadmiernie planuje zadania, przez co kalendarz jest zbyt zapełniony

Ceny Reclaim.ai

Lite: Free

Pakiet startowy: 8 USD za licencję miesięcznie

Business : 12 USD za licencję miesięcznie

Enterprise: 18 USD za licencję miesięcznie, rozliczane rocznie

Reclaim. ai oceny i recenzje

G2: 4,8/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Reclaim.ai prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi:

Jest to proste i potężne rozwiązanie do zarządzania zadaniami, ustalania priorytetów i planowania. Szczególnie dobrze sprawdza się w moim przypadku, gdy robię notatki dotyczące elementów do wykonania w Dokumentach Google, które są synchronizowane dwukierunkowo między Dokumentami Google ⇆ Zadaniami Google ⇆ Reclaim. Wypróbowałem wiele innych narzędzi, w szczególności Smartsheet, ClickUp, Motion i Arkusze Google, i uważam, że Reclaim. ai jest w końcu tym, którego będę używać. Jednak funkcje zarządzania projektami Reclaim są ograniczone.

Jest to proste i potężne rozwiązanie do zarządzania zadaniami, ustalania priorytetów i planowania. W szczególności świetnie sprawdza się w moim przypadku, gdy robię notatki dotyczące elementów do wykonania w Dokumentach Google, które są synchronizowane dwukierunkowo między Dokumentami Google ⇆ Zadaniami Google ⇆ Reclaim. Wypróbowałem wiele innych narzędzi, w szczególności Smartsheet, ClickUp, Motion i Arkusze Google, i uważam, że Reclaim. ai jest w końcu tym, którego będę używać. Jednak funkcje zarządzania projektami Reclaim są ograniczone.

9. Morgen Calendar (najlepszy do codziennych zadań i zarządzania czasem)

Morgen to planer dzienny z zaawansowanymi funkcjami blokowania czasu i podstawowym zarządzaniem zadaniami. Jego AI Planner organizuje Twój dzień, ustalając priorytety zadań i sugerując, kiedy należy je wykonać, w oparciu o Twoje obciążenie i cele dzienne. Możesz wykorzystać te plany wraz z ręcznym blokowaniem czasu, aby planować i zmieniać harmonogram swoich działań.

Zintegrowane zarządzanie kalendarzem platformy pozwala na tworzenie dedykowanego kalendarza zadań, synchronizację zadań we wszystkich kalendarzach oraz integrację z narzędziami do zarządzania projektami.

W przeciwieństwie do Amie, Morgen oferuje statystyki dotyczące osobistych wzorców planowania i czasu spędzonego na zadaniach. Dodatkowo możesz tworzyć „ramki” dla różnych typów zadań i monitorować czas spędzony na każdym z nich.

Najlepsze funkcje Morgen Calendar

Uzyskaj rekomendacje dotyczące tego, kiedy pracować nad poszczególnymi zadaniami w oparciu o swoje cele i godziny największej wydajności dzięki AI Planner

Rozwiązuj konflikty harmonogramów, dodawaj współgospodarzy do linków harmonogramów i przeglądaj aktualizowane w czasie rzeczywistym przedziały czasowe dzięki harmonogramowaniu czasowemu

Twórz zadania, dodawaj terminy i kategoryzuj listy zadań za pomocą menedżera zadań

Ograniczenia kalendarza Morgen

Według niektórych użytkowników aplikacja mobilna Morgen ma problemy z synchronizacją, co może być frustrujące

Zarządzanie zadaniami może wydawać się ręczne, z niewielką automatyzacją lub bez niej

Ceny kalendarza Morgen

Osoby fizyczne miesięcznie: 30 USD miesięcznie

Osoby fizyczne – rocznie: 15 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

Believer: 6,50 USD/miesiąc, rozliczane co pięć lat

Team Monthly: 25 USD za licencję miesięcznie

Team Yearly: 10 USD za licencję miesięcznie

Oceny i recenzje Morgen Calendar

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o Morgen Calendar?

Użytkownik G2 mówi:

Widzę, co już zrobiłem i śledzę swoje zadania. W mgnieniu oka mogę utworzyć link do harmonogramu i uniknąć wymiany e-maili w celu ustalenia odpowiedniego terminu spotkania. Ponadto mogę tworzyć zadania z priorytetami i łączyć wszystkie moje kalendarze w jeden. Bardzo dobrze jest sprawdzać różne strefy czasowe, aby organizować spotkania z ludźmi z całego świata. Nie można jednak wysyłać linków do harmonogramów do więcej niż jednej osoby.

Widzę, co już zrobiłem i śledzę swoje zadania. W mgnieniu oka mogę utworzyć link do harmonogramu i uniknąć wymiany e-maili w celu ustalenia odpowiedniego terminu spotkania. Ponadto mogę tworzyć zadania z priorytetami i łączyć wszystkie moje kalendarze w jeden. Bardzo dobrze jest sprawdzać różne strefy czasowe podczas spotkań z osobami z całego świata. Nie można jednak wysyłać linków do harmonogramów do więcej niż jednej osoby.

10. Notion (najlepsze rozwiązanie do zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie)

za pośrednictwem Notion

Notion to aplikacja zwiększająca wydajność pracy, zawierająca zintegrowany kalendarz i narzędzia do zarządzania projektami, które pomagają organizować zadania, planować spotkania, robić notatki, centralizować informacje i współpracować.

Podczas gdy Amie koncentruje się bardziej na kalendarzu, Notion zaspokaja różnorodne potrzeby przedsiębiorstw. Jego elastyczność pozwala tworzyć niestandardowe cykle pracy, integrować narzędzia, śledzić projekty oraz korzystać z interaktywnych tablic Kanban i tabel do zarządzania danymi.

Kalendarz Notion jest jednak dostępny jako osobna aplikacja, a jego funkcje AI są ograniczone.

Najlepsze funkcje Notion

Korzystaj z elastycznych baz danych do organizowania informacji i zadań

Planuj wydarzenia, ustaw przypomnienia i organizuj spotkania i spotkania dzięki kalendarzowi Notion

Twórz spersonalizowane pulpity nawigacyjne, aby wizualizować pracę i śledzić postępy

Uzyskaj dostęp do różnych szablonów list rzeczy do zrobienia , zaprojektowanych do codziennego zarządzania zadaniami, śledzenia kamieni milowych projektów i nie tylko

Ograniczenia Notion

Ma stromą krzywą uczenia się

Ograniczone funkcje offline utrudniają edycję notatek lub dostęp do ważnych informacji bez połączenia z Internetem

Ceny Notion

Free

Dodatkowo: 12 USD za licencję miesięcznie

Business: 24 USD za licencję miesięcznie

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Notion

G2: 4,7/5 (ponad 6000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2500 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Notion?

Użytkownik G2 mówi

Bazy danych są świetne do organizowania harmonogramów produkcji i kalendarzy społecznościowych. Integracja kalendarza, integracja aplikacji ze wszystkimi moimi usługami Google oraz funkcje AI pomogły mi zaoszczędzić mnóstwo czasu przy wykonywaniu żmudnych zadań. AI nadal wymaga wkładu i weryfikacji ze strony człowieka, ale jest to dla mnie świetne narzędzie do osiągnięcia wysokiej wydajności podczas krótszych sesji pracy. Czasami jednak edycja notatek w systemie Android jest niespójna. Narzędzia do modyfikowania bloku czasami znikają i muszę zamknąć aplikację i otworzyć ją ponownie, aby działała.

Bazy danych są świetne do organizowania harmonogramów produkcji i kalendarzy społecznościowych. Integracja kalendarza, integracja aplikacji ze wszystkimi moimi usługami Google oraz funkcje AI pomogły mi zaoszczędzić mnóstwo czasu przy wykonywaniu żmudnych zadań. AI nadal wymaga wkładu i weryfikacji ze strony człowieka, ale jest to dla mnie świetne narzędzie do osiągnięcia hiperwydajności podczas krótszych sesji pracy. Czasami jednak edycja notatek w systemie Android jest niespójna. Narzędzia do modyfikowania bloku czasami znikają i muszę zamknąć aplikację i otworzyć ją ponownie, aby działała.

