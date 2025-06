Leonardo AI vs. Stable Diffusion: który generator sztuki AI jest najlepszy?

Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalnym projektantem, czy po prostu osobą z kreatywną iskrą, prawdopodobnie miałeś już do czynienia ze sztuką generowaną przez AI. Od oszałamiających projektów koncepcyjnych po hiperrealistyczne obrazy — narzędzia te przesuwają granice kreatywności, jednocześnie sprawiając, że proces projektowania staje się łatwiejszy i przyjemniejszy.

Jednak przy tak wielu opcjach wybór odpowiedniego generatora sztuki AI może wydawać się przytłaczający, a nawet niepasujący do cyklu pracy.

Aby uprościć sprawę, porównaliśmy dwóch czołowych konkurentów — Leonardo AI i Stable Diffusion — aby pomóc Ci zdecydować, który z nich najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Ale jest jeszcze ważniejsze pytanie: czy istnieje inteligentniejszy sposób zarządzania cyklem pracy twórczej? (Wskazówka: ClickUp może być właśnie tym rozwiązaniem)

Sprawdźmy to. 👀

Leonardo AITwoje rozwiązanie do tworzenia dopracowanych wizualizacji bez zbędnego wysiłku. Trenuj niestandardowe modele, teksturuj obiekty 3D, animuj zdjęcia i swobodnie szkicuj dzięki Realtime Canvas. Idealne rozwiązanie dla projektantów i artystów, którzy chcą uzyskać szybkie i eleganckie wyniki. Stable DiffusionPotężne narzędzie typu open source. Ogromna biblioteka podpowiedzi, niesamowita elastyczność i kontrola z dokładnością do piksela. Idealne rozwiązanie dla osób, które chcą mieć całkowitą swobodę twórczą i nie boją się zagłębiać w podpowiedzi i ustawienia. 🧠 Leonardo AI vs. Stable Diffusion: porównanie funkcji

Wizualizuj pomysły za pomocą tablic ClickUp i natychmiast przekształcaj je w zadania

Śledź wszystkie zlecenia projektowe, poprawki i zatwierdzenia dzięki ClickUp dla zespołów projektowych

Czym jest Leonardo AI?

Za pośrednictwem Leonardo AI

Leonardo AI to generator obrazów AI stworzony z myślą o grafikach, artystach VFX i twórcach gier. Jego wyróżniającą cechą jest możliwość szkolenia niestandardowych modeli AI. Możesz go trenować, korzystając z własnych dzieł lub preferowanych stylów, dzięki czemu każda kreacja będzie zgodna z Twoją unikalną tożsamością wizualną.

Ponadto twórcy gier mogą wykorzystać Leonardo AI do projektowania elementów postaci, interfejsu użytkownika i środowisk gier, a zespoły marketingowe mogą uznać to narzędzie za pomocne w generowaniu kreatywnych treści i zasobów reklamowych.

Funkcje Leonardo AI

Leonardo AI oferuje solidne funkcje wspierające szeroki zakres zastosowań generowania obrazów. Oto krótki przegląd niektórych z najlepszych z nich.

Funkcja nr 1: Generowanie tekstur 3D

Jeśli pracujesz z modelami 3D, jest to ogromna oszczędność czasu. Zamiast ręcznie projektować tekstury dla każdej powierzchni, możesz przesłać model 3D (w formacie OBJ). Leonardo AI wygeneruje szczegółowe, realistyczne tekstury, które będą pasować do pożądanego wyglądu i stylu.

Jest to szczególnie przydatne dla twórców gier, animatorów i artystów 3D, którzy chcą uzyskać wysokiej jakości tekstury bez konieczności spędzania godzin na ręcznym malowaniu lub mapowaniu.

Funkcja nr 2: Płótno w czasie rzeczywistym

Dzięki Realtime Canvas możesz zacząć od szkicu, a Leonardo AI natychmiast go ulepszy, dodając szczegóły i zamieniając go w dzieło wysokiej jakości.

Niezależnie od tego, czy przeprowadzasz burzę mózgów, eksperymentujesz ze stylami, czy dopracowujesz ręcznie rysowane pomysły, to narzędzie sprawi, że Twoje szkice zamienią się w dopracowane wizualizacje — nie musisz rysować wszystkiego od nowa

Funkcja nr 3: Ruch

Jeśli kiedykolwiek marzyłeś o ożywieniu statycznych obrazów, nowa funkcja Motion w Leonardo AI działa jak generator wideo AI, umożliwiając łatwą animację istniejących obrazów bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.

Dzięki funkcji Motion możesz sprawić, że postać pomacha, scena ożyje lub dodać subtelny ruch do obrazu produktu, aby uzyskać większy efekt. Ponadto możesz generować animacje bezpośrednio ze swoich obrazów, więc nie potrzebujesz skomplikowanego oprogramowania do animacji ani umiejętności technicznych, aby tworzyć przyciągające uwagę wizualizacje.

Funkcja nr 4: Przepływ

Zamiast generować obrazy pojedynczo, Flow State zapewnia ciągły strumień wariantów generowanych przez AI na podstawie podanej podpowiedzi. Możesz szybko przeglądać warianty, dostosowywać dane wejściowe i wybrać ten, który najbardziej Ci odpowiada.

Ponadto, jeśli chcesz, aby Twoje obrazy pasowały do określonej estetyki, po prostu skorzystaj z funkcji Więcej podobnych. Pozwala ona wybrać styl, kolory i oświetlenie, które Ci się podobają, dzięki czemu AI dokładnie wie, jaki efekt chcesz uzyskać.

Ceny Leonardo AI

Free Forever

Apprentice : 10 USD/miesiąc

Artisan : 24 USD/miesiąc

Maestro : 48 USD/miesiąc

Enterprise: Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje o cenach

Czym jest Stable Diffusion?

Za pośrednictwem Stable Diffusion

Stable Diffusion to potężna alternatywa dla Leonardo AI, która przekształca podpowiedzi w fotorealistyczne obrazy. W przeciwieństwie do innych generatorów obrazów AI, daje Ci kontrolę nad stylem, kadrowaniem i ustawieniami wstępnymi.

Ponadto model może również obsługiwać inpainting (uzupełnianie brakujących części obrazu) oraz outpainting (rozszerzanie obrazu poza jego granice).

Zasadniczo narzędzie kompresuje obraz do ukrytej przestrzeni utajonej. Następnie dodaje szum, rozmywając obraz. Stopniowo usuwa ten szum krok po kroku, rekonstruując obraz na podstawie wzorców, których nauczył się na podstawie danych szkoleniowych.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Napisanie idealnej podpowiedzi dla AI może zająć trochę czasu, zwłaszcza gdy dopracowujesz szczegóły, aby uzyskać odpowiedni styl, kompozycję lub poziom realizmu. Zamiast próbować metodą prób i błędów, skorzystaj z szablonów podpowiedzi AI, aby uniknąć kłopotliwego dopracowywania podpowiedzi w kółko, tylko po to, aby uzyskać użyteczny wynik.

Funkcje Stable Diffusion

Oto krótki przegląd niektórych kluczowych funkcji oferowanych przez Stable Diffusion 👇

Funkcja nr 1: Baza danych podpowiedzi

Stable Diffusion oferuje bazę danych podpowiedzi zawierającą ponad 12 milionów podpowiedzi dostarczonych przez artystów AI z całego świata. Możesz użyć tych podpowiedzi do wygenerowania wielu obrazów stworzonych przez AI.

Podpowiedzi można łatwo znaleźć za pomocą dedykowanej wyszukiwarki, która pomaga generować wszystko, od fotorealistycznych scen po surrealistyczne, pełne wyobraźni obrazy. Pozwalają one odkrywać różne motywy i style, a nawet wyświetlać przykłady obrazów powstałych na podstawie tych podpowiedzi, aby lepiej ocenić ich skuteczność.

Funkcja nr 2: Generowanie obrazów na podstawie innych obrazów

Stable Diffusion pozwala na przesłanie dowolnego obrazu i stworzenie na jego podstawie nowych obrazów. Platforma wykorzystuje syntezę obrazów z przewodnikiem, w której użytkownik przesyła obraz i podaje podpowiedź tekstową, aby pokierować procesem generowania obrazu.

Wykorzystuje mechanizm dyfuzji szumu do tworzenia nowego obrazu. Oznacza to, że początkowy obraz jest rozmyty poprzez dodanie do niego szumu. Gdy obraz jest całkowicie zaszumiony, jest stopniowo udoskonalany poprzez dodawanie elementów dostarczonych przez tekst wprowadzony przez użytkownika. Ostatecznym wynikiem jest nowy obraz zgodny z cechami określonymi w podpowiedziach.

🧠 Ciekawostka: W 2018 roku obraz stworzony przez AI zatytułowany Portret Edmonda de Belamy'ego został sprzedany na aukcji Christie's za 432 500 dolarów. Został on wykonany przy użyciu algorytmu uczenia maszynowego, który został wyszkolony na klasycznych dziełach sztuki! 😱

Funkcja nr 3: Wybór stylu

Stable Diffusion posiada bogaty wybór gotowych stylów, spośród których możesz wybierać — od realistycznych, kinowych i cyberpunkowych, po animacje, rysunki liniowe, postacie 3D i wiele innych, aby dopracować swoje dzieło.

Jeśli pracujesz nad futurystyczną reklamą, wybierz Cyberpunk; jeśli chcesz czegoś zabawnego, Pixel Art może być dla Ciebie idealnym wyborem. Te opcje ułatwiają dopasowanie wyników AI do Twoich potrzeb twórczych.

Ceny Stable Diffusion

Free Forever

Pro: 7 USD/miesiąc

Maks.: 14 USD/miesiąc

Leonardo AI vs. Stable Diffusion: porównanie funkcji

Oto porównanie funkcji w skrócie.

Funkcja Leonardo AI Stable Diffusion Zwycięzca 🥇 Łatwość obsługi Przyjazny dla użytkownika interfejs, oparty na przeglądarce Prosty interfejs oparty na przeglądarce Remis Niestandardowe dostosowanie Ograniczone (modele zastrzeżone) W pełni otwarte oprogramowanie, możliwość dostosowania Stable Diffusion Funkcje 3D tekstury 3D, brak wsparcia dla modelowania mapy głębi 3D z ControlNet Stable Diffusion

Przyjrzyjmy się temu szczegółowo:

Leonardo AI i Stable Diffusion to dwa potężne narzędzia do generowania obrazów i wideo za pomocą sztucznej inteligencji. Które z nich najlepiej pasuje do Twoich potrzeb twórczych? Aby pomóc Ci w podjęciu decyzji, porównujemy je ze sobą, analizując ich mocne strony, ograniczenia i cechy wyróżniające.

Funkcja nr 1: Łatwość obsługi i interfejs

Leonardo AI ma przyjazny dla użytkownika interfejs, który przypomina czat, dzięki czemu jest łatwy w nawigacji. Działa bezpośrednio w przeglądarce internetowej, więc nie ma potrzeby skomplikowanych ustawień ani instalacji. Wystarczy wpisać podpowiedź, a narzędzie AI wygeneruje potrzebne kreacje — idealne rozwiązanie dla początkujących i profesjonalistów.

Stable Diffusion również zapewnia prostotę obsługi dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi, który działa bezpośrednio w przeglądarce. Nie wymaga pobierania — wystarczy wpisać tekst podpowiedzi, a program szybko wygeneruje wysokiej jakości obrazy.

🏆 Zwycięzca Remis! Leonardo AI i Stable Diffusion to łatwe w użyciu narzędzia do generowania obrazów dla początkujących i zaawansowanych użytkowników. Ich konfigurowalne ustawienia pozwalają dostosować szczegóły i generować fotorealistyczne obrazy w ciągu kilku sekund.

Funkcja nr 2: Możliwości open source

Leonardo AI działa w oparciu o własne modele, co oznacza, że artyści i projektanci mają ograniczoną kontrolę nad dostosowywaniem. Nie ma również otwartego dostępu do API, więc elastyczność jest dość ograniczona. Jeśli chcesz dostosować sam model, Leonardo AI może ograniczyć Twoje możliwości dostosowywania modelu.

Z drugiej strony Stable Diffusion jest w pełni otwarte, co daje programistom swobodę dostosowywania i modyfikowania danych szkoleniowych. Możesz nawet samodzielnie hostować je na swoim komputerze lub prywatnym serwerze, co czyni je doskonałym wyborem, jeśli chcesz mieć większą kontrolę i możliwość dostosowania.

🏆 Zwycięzca Wszystko sprowadza się do tego, jak dużą kontrolę chcesz mieć. Jeśli wolisz narzędzie AI typu plug-and-play z minimalnymi ustawieniami, Leonardo AI zapewnia prostotę obsługi

Jeśli jednak zależy Ci na personalizacji i elastyczności, Stable Diffusion jest zdecydowanym zwycięzcą

👀 Czy wiesz, że... Według badania HubSpot 83% marketerów stwierdziło, że AI pozwala im tworzyć więcej treści niż bez niej. Wykorzystują AI do zadań związanych z marketingiem treści, takich jak tworzenie nowych treści, edycja lub parafrazowanie istniejących materiałów, przygotowywanie konspektów treści i nie tylko.

Funkcja nr 3: Projekcje 3D

Leonardo AI nie obsługuje modelowania 3D w ramach swoich obecnych możliwości. Jednak umożliwia teksturowanie 3D. Oznacza to, że można zastosować kolory, wzory i inne szczegóły do modelu 3D, aby uczynić go bardziej realistycznym.

Natomiast Stable Diffusion może generować mapę głębi za pomocą rozszerzenia o nazwie ControlNet. Pozwala to dodać realistyczną głębię 3D do obrazu 2D, dzięki czemu wygląda on bardziej kinowo, uzyskując efekt pseudo-3D.

🏆 Zwycięzca Jeśli szukasz narzędzia, które zapewni Ci większą elastyczność dzięki mapom głębi i projekcjom 3D, Stable Diffusion jest solidnym wyborem. Obrazy generowane przez AI działają lepiej w cyklach pracy 3D, dzięki czemu są bardziej wszechstronne niż Leonardo AI.

Leonardo AI vs Stable Diffusion

Zarówno Leonardo AI, jak i Stable Diffusion oferują solidny zestaw funkcji do generowania obrazów i wideo. Każdy z nich ma swoje mocne i słabe strony, ale interesujące byłoby zobaczyć, jak użytkownicy oceniają Stable Diffusion i Leonardo AI.

Zajrzeliśmy na Reddit, gdzie jeden z użytkowników szczególnie polecił Leonardo AI ze względu na jego autorskie modele.

Zalety Leonardo to: 1. Zastrzeżone modele, które całkiem dobrze radzą sobie ze stylami fotograficznymi. 2. Obliczenia poza urządzeniem Aplikacja mobilna również jest przyjemna.

Zalety Leonardo to:

1. Zastrzeżone modele, które całkiem dobrze radzą sobie ze stylami fotograficznymi. 2. Obliczenia poza urządzeniem

Aplikacja mobilna również jest przyjemna.

Kolejny użytkownik Reddita uważa, że Stable Diffusion ma przewagę dzięki precyzji, z jaką generuje obrazy.

Jako artysta nie znajdziesz nic lepszego niż Stable Diffusion, jeśli zależy Ci na precyzji. Nie ma znaczenia, jak bardzo ludzie będą próbować sprzedać Ci swoje oprogramowanie, NIC nie osiągnie precyzji generowania obrazów, jaką oferuje SD.

Jako artysta nie znajdziesz nic lepszego niż Stable Diffusion, jeśli zależy Ci na precyzji. Nie ma znaczenia, jak bardzo ludzie będą próbować sprzedać Ci swoje oprogramowanie, NIC nie osiągnie precyzji generowania SD.

Użytkownicy wydają się również doceniać elastyczność Stable Diffusion w zakresie dostosowywania do indywidualnych potrzeb.

Stable Diffusion nadal oferuje znacznie większą kontrolę, swobodę i elastyczność w dostosowywaniu dokładnie tego, czego potrzebujesz, czego brakuje innym rozwiązaniom.

Stable Diffusion nadal oferuje znacznie większą kontrolę, swobodę i elastyczność w dostosowywaniu dokładnie tego, czego potrzebujesz, czego brakuje innym rozwiązaniom.

Poznaj ClickUp — najlepszą alternatywę dla Leonardo AI i Stable Diffusion

Jeśli interesuje Cię generowanie obrazów oparte na sztucznej inteligencji, Leonardo AI i Stable Diffusion to doskonały wybór. Jeśli jednak potrzebujesz czegoś więcej niż tylko tworzenia obrazów (np. kreatywnej współpracy, automatyzacji zadań i usprawnienia cyklu pracy projektowej), czas zapoznać się z ClickUp.

📮 ClickUp Insight: Pracownicy umysłowi wysyłają średnio 25 wiadomości dziennie, szukając informacji i kontekstu. Oznacza to sporo straconego czasu na przewijanie, wyszukiwanie i rozszyfrowywanie fragmentarycznych rozmów w e-mailach i czatach. 😱 Gdyby tylko istniała inteligentna platforma, która łączyłaby zadania, projekty, czaty i e-maile (plus AI!) w jednym miejscu. Ale masz: Wypróbuj ClickUp!

To "aplikacja do wszystkiego w pracy", zaprojektowana z myślą o integracji rozproszonych zadań, projektów i pomysłów w jeden płynny cykl pracy. Dla zespołów projektowych oznacza to scentralizowany hub do zarządzania projektami, śledzenia zmian, obsługi kreatywnych zleceń i łatwej współpracy — wszystko w jednym miejscu.

Co jeszcze potrafi ClickUp? Czy może być silną alternatywą dla Stable Diffusion i Leonardo AI?

Dowiedz się więcej 👇

1. ClickUp's One Up #1: ClickUp Brain

Generatory obrazów AI, takie jak Leonardo AI i Stable Diffusion, świetnie nadają się do tworzenia wizualizacji, ale nie pomagają zespołom projektowym we współpracy ani w zarządzaniu cyklami pracy. Nadal musisz żonglować wieloma narzędziami, aby projekty posuwały się do przodu.

Firma ClickUp dostrzegła tę lukę i stworzyła ClickUp Brain — asystenta AI, który usprawnia cykle pracy, organizuje wiedzę oraz generuje koncepcje obrazów i podpowiedzi AI, aby usprawnić proces projektowania wizualnego.

Dzięki Brain możesz:

Natychmiast generuj kreatywne obrazy i pomysły w oparciu o cele projektu, wytyczne stylistyczne lub poprzednie udane kampanie

Skorzystaj z podpowiedzi opartych na AI, aby odkrywać różne kierunki twórcze, takie jak schematy kolorów, inspiracje układów lub trendy typograficzne

Automatycznie generuj szczegółowe briefy projektowe na podstawie wprowadzonych danych, określając kluczowe cele, grupę docelową, wymagane zasoby i wytyczne kreatywne

Podsumowuj opinie klientów, prośby o poprawki i notatki wewnętrzne, aby zespoły mogły skupić się na tym, co najważniejsze

Automatycznie śledź zmiany projektu, historię wersji i zatwierdzenia, aby wyeliminować nieporozumienia

Zaproponuj kolejne kroki na podstawie informacji zwrotnych dotyczących poprawek, kontynuując realizację kreatywnych projektów bez niekończących się łańcuchów e-maili

Twórz briefy projektowe i kolejne kroki w mgnieniu oka dzięki ClickUp Brain

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj ClickUp Brain do burzy mózgów i tworzenia podpowiedzi AI, które pomogą Ci zrealizować Twoją artystyczną wizję. Na przykład, wpisz "Podaj mi pięć unikalnych podpowiedzi AI dotyczących cyberpunkowego miasta nocą, zawierających szczegóły dotyczące atmosfery, postaci, oświetlenia i perspektywy", a narzędzie wygeneruje dla Ciebie różnorodny zestaw bardzo szczegółowych podpowiedzi!

Użyj ClickUp Brain, aby generować bardzo szczegółowe podpowiedzi artystyczne, które pomogą w tworzeniu pomysłów projektowych

2. ClickUp One Up #2: Tablice ClickUp

Ale co dzieje się z pomysłami po tym, jak nabiorą kształtu? Dzięki tablicom ClickUp pożegnaj się z rozproszonymi notatkami i pomysłami. W przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi, tablice mają interaktywne płótno, na którym zespoły mogą przeprowadzać burze mózgów, używając karteczek samoprzylepnych, rysunków odręcznych i map myśli.

Co więcej, tablice (obsługiwane przez Brain) pomagają generować podpowiedzi obrazkowe i treści wizualne wspomagane przez AI bez konieczności przełączania narzędzi. To miejsce, w którym pomysły nabierają kształtu, ewoluują i stają się prawdziwymi zasobami kreatywnymi.

Twórz i modyfikuj obrazy AI w ramach tablic ClickUp

Dodatkowa zaleta? Nie musisz przełączać się między różnymi aplikacjami, aby stworzyć obraz. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz ilustracji koncepcyjnych, czy kreatywnych wizualizacji, Brain pozwala generować, udoskonalać i ponownie wyświetlać podpowiedzi obrazów, aż będą odpowiadały Twojej wizji — dzięki czemu jest to idealne narzędzie AI dla projektantów.

Po sfinalizowaniu pomysłów przekształć je w zadania ClickUp bezpośrednio z tablic i przypisz je członkom swojego zespołu za pomocą kilku naciśnięć klawiszy.

📌 Przykład: Projektant wrzuca szkice szkieletowe, zespół marketingowy tworzy mapę komunikatów, a kierownik projektu łączy wszystko z terminami — wszystko na jednej tablicy.

A jeśli potrzebujesz inspiracji, skorzystaj z nowego szablonu tablicy ClickUp, aby zacząć szkicować swoje pomysły. Jest on w pełni konfigurowalny i zaprojektowany, aby pomóc Ci realizować projekty z większą przejrzystością. Szablon może być używany przez zespoły marketingowe, projektantów lub kierowników projektów do mapowania pomysłów kampanii, tworzenia makiet lub szkicowania cykli pracy.

Twórz cykle pracy, burze mózgów i szybciej realizuj projekty dzięki nowemu szablonowi tablicy ClickUp

3. ClickUp #3: ClickUp Design

Aby połączyć to wszystko w jedną całość, skorzystaj z ClickUp Design. Zarządzaj projektami, twórz uporządkowane procesy rejestrowania kreatywnych zleceń i organizuj priorytety w scentralizowanym rozwiązaniu.

🎨 W tym kreatywnym hubie możesz:

Generuj natychmiastowe projekty person i ścieżki użytkowników dzięki ClickUp Brain

Śledź zamówienia projektów, poprawki i terminy w jednym miejscu

Korzystaj z dokumentów ClickUp , tablic i osadzonych plików Figma, aby udostępniać i udoskonalać pomysły

Dodawaj opinie bezpośrednio na makietach i przypisuj zmiany — bez niekończących się łańcuchów e-maili

Połącz się z InVision, Miro i ponad 200 innymi narzędziami, aby zapewnić płynny cykl pracy

Ale świetny projekt to tylko jeden z elementów układanki — co dalej?

Gdy zespoły projektowe wcielają kreatywne pomysły w życie, zespoły marketingowe przekształcają te wizualizacje w kampanie o dużym oddziaływaniu. Od planowania treści po realizację kampanii, marketerzy muszą radzić sobie z napiętymi terminami, wieloma kanałami i ciągłą pętlą informacji zwrotnych, jednocześnie dbając o spójność marki.

Właśnie wtedy ludzie wybierają ClickUp dla zespołów marketingowych. Podobnie jak usprawnia cykle pracy projektowej, ClickUp pomaga zespołom marketingowym planować, współpracować i śledzić wyniki — wszystko w jednym miejscu.

Organizuj, koordynuj i monitoruj kampanie marketingowe dzięki rozwiązaniu ClickUp dla zespołów marketingowych

W skrócie

🎯 Organizuj kalendarze treści, śledź terminy i realizuj kampanie zgodnie z harmonogramem📢 Koordynuj pracę zespołów, zarządzaj zatwierdzeniami i konsoliduj informacje zwrotne bez chaotycznych wątków e-mailowych📊 Monitoruj wyniki kampanii, analizuj zaangażowanie i dostosowuj strategie w czasie rzeczywistym

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Aby zwiększyć wydajność swojego zespołu projektowego, wybierz oprogramowanie do współpracy, które oferuje komunikację w czasie rzeczywistym, kontrolę wersji i płynną integrację z istniejącymi narzędziami. Zapewni to usprawnienie cyklu pracy i efektywną współpracę zespołową.

Przenieś swoje cykle pracy projektowej o krok do przodu dzięki ClickUp

Ostatecznie zarówno Leonardo AI, jak i Stable Diffusion działają całkiem dobrze jako potężne generatory obrazów AI.

Ale bądźmy szczerzy: świetna grafika to tylko niewielka część zakończonego projektu. Jeszcze lepszym rozwiązaniem byłoby posiadanie narzędzia, które pomaga również w tworzeniu i realizacji.

I tu właśnie pojawia się ClickUp.

Dzięki zaawansowanym funkcjom zarządzania projektami, współpracy zespołowej, automatyzacji i wbudowanej pomocy AI, ClickUp zapewnia spójność i szybkie działanie zespołów. Niezależnie od tego, czy zarządzasz zatwierdzaniem projektów, śledzeniem kampanii, czy terminami, ClickUp eliminuje chaos i zapewnia idealną synchronizację wszystkich (i wszystkiego).

Zarejestruj się w ClickUp za darmo i pozbądź się rozproszonych zadań na dobre! ✅