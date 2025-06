10 najlepszych alternatyw dla Adobe Firefly dla kreatywnych profesjonalistów w 2025 roku

Pamiętasz czasy, kiedy tworzenie atrakcyjnych obrazów cyfrowych wymagało głębokiej wiedzy technicznej, drogiego oprogramowania i wielu godzin żmudnej pracy? Chociaż tradycyjna grafika komputerowa ożywiła fantastyczne światy w filmach takich jak "Gwiezdne wojny" i "Park Jurajski", jej złożoność ograniczała dostęp do tej technologii.

Obecnie generatywna sztuczna inteligencja (AI) zdemokratyzowała tworzenie obrazów, oddając potężne narzędzia w ręce twórców na całym świecie.

Adobe Firefly to popularne narzędzie do generowania obrazów na podstawie tekstu, ale nie jest to jedyna opcja. Jeśli szukasz alternatywy dla Adobe Firefly, na tej liście znajdziesz 10 potężnych narzędzi AI z unikalnymi funkcjami i kreatywnymi cyklami pracy, które zaspokoją różne potrzeby. 🎨

🔍 Czy wiesz, że... Komputery zaczęto wykorzystywać do tworzenia obrazów już w latach 70.

W skrócie: najlepsze alternatywy dla Adobe Firefly

Oto krótki przegląd 10 najlepszych alternatyw dla Adobe Firefly:

Narzędzie Najlepsze dla Najlepsze funkcje Ceny ClickUp Tworzenie treści i zarządzanie projektami oparte na AIWielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla osób indywidualnych, średnich zespołów i dużych przedsiębiorstw, które chcą wzbogacić swój cykl pracy o szybkie rozwiązania projektowe Niestandardowe widoki do zarządzania kadrami, analizy wydajności oparte na AI, płynne zarządzanie zadaniami i współpraca, rekrutacja, wdrażanie nowych pracowników i szablony do oceny wydajności Free Forever; Niestandardowe dostosowanie dostępne dla przedsiębiorstw MidJourney Generowanie wysokiej jakości obrazów Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla małych zespołów bez dedykowanych grafików Tworzenie szczegółowych, fotorealistycznych lub stylizowanych obrazów na podstawie podpowiedzi tekstowych Ceny zaczynają się od 10 USD miesięcznie DALL·E 3 Szczegółowe generowanie obrazów na podstawie tekstuWielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla zespołów bez dedykowanych grafików Generowanie kreatywnych wizualizacji na podstawie tekstu opisowego, zwłaszcza do celów marketingowych i reklamowych Ceny zaczynają się od 20 USD miesięcznie (przez ChatGPT Plus) Stable Diffusion Generowanie obrazów AI typu open sourceRozmiar zespołu: Niestandardowe szkolenie modeli i zaawansowane tworzenie obrazów na podstawie podpowiedzi Konfigurowalne generowanie grafiki AI, otwarte oprogramowanie, możliwość szkolenia niestandardowych modeli Ceny zaczynają się od 7 USD miesięcznie (dostępna wersja próbna Free) Runway Gen-2 Generowanie wideo i obrazówRozmiar zespołu: Generowanie krótkich klipów wideo i obrazów przy użyciu podpowiedzi tekstowych z wbudowaną edycją Generowanie obrazów i wideo, zamiana tekstu na obraz, obrazu na wideo oraz zaawansowane funkcje edycji wideo Free; od 15 USD miesięcznie za użytkownika Canva Łatwe, przyjazne dla początkujących projektowanie graficzneWielkość zespołu: Idealne dla średnich i dużych przedsiębiorstw; wymaga pewnej wiedzy z zakresu projektowania, aby w pełni wykorzystać możliwości Tworzenie projektów za pomocą szablonów i elementów wizualnych generowanych przez AI dla osób niebędących projektantami Plan Free; od 12,99 USD miesięcznie za użytkownika DreamStudio Konfigurowalne generowanie grafiki AI Rozmiar zespołu: Tworzenie obrazów w wysokiej rozdzielczości z kontrolą nad zmiennymi podpowiedzi i stylem Generowanie obrazów z możliwością dostosowania, retuszowanie/usuwanie elementów oraz grafika generowana przez AI w wysokiej rozdzielczości Wersja próbna Free (100 kredytów); od 10 USD/miesiąc za 1000 kredytów Leonardo AI Złożone modele i projekty AI Wielkość zespołu: Tworzenie zasobów do gier, grafiki koncepcyjnej i stylizowanych ilustracji z kontrolą podpowiedzi Generowanie obrazów w czasie rzeczywistym, skalowanie i różne style artystyczne; opcje dostosowywania obrazów Ceny zaczynają się od 12 USD miesięcznie Craiyon Szybkie i bezpłatne generowanie obrazów AI Rozmiar zespołu: Szybkie, bezpłatne generowanie podstawowych obrazów AI do eksperymentów lub tworzenia pomysłów Szybkie generowanie podstawowych obrazów na podstawie podpowiedzi tekstowych, idealne do szybkiego burzy mózgów i tworzenia pomysłów Ceny zaczynają się od 12 USD miesięcznie Piktochart Atrakcyjne wizualnie infografiki i prezentacje Wielkość zespołu: Projektowanie infografik, raportów i prezentacji za pomocą interfejsu typu "przeciągnij i upuść" Tworzenie infografik, prezentacji i raportów; integracja funkcji opartych na AI do projektowania Plan Free; od 29 USD miesięcznie za użytkownika

Czego należy szukać w alternatywie dla Adobe Firefly?

Wybierając alternatywę dla Adobe Firefly, należy priorytetowo potraktować funkcje, które odpowiadają Twoim potrzebom twórczym.

Niezależnie od tego, czy generujesz wysokiej jakości obrazy AI, czy usprawnia cykl pracy nad projektami graficznymi, generator grafiki AI powinien spełniać następujące kryteria:

Realistyczne generowanie obrazów: Narzędzie powinno tworzyć ostre, szczegółowe wizualizacje na podstawie podpowiedzi tekstowych w szerokim zakresie stylów

Przyjazny dla początkujących: przejrzysty, intuicyjny interfejs pomaga szybko rozpocząć pracę, nawet jeśli nie jesteś projektantem ani programistą

Kreatywna kontrola: skorzystaj z podpowiedzi dotyczących dostosowywania, regulacji stylu i opcji skalowania, aby uzyskać dokładnie taki efekt, jaki chcesz

Wsparcie społeczności: Aktywne fora, samouczki i responsywna pomoc techniczna mogą mieć ogromne znaczenie, gdy napotkasz przeszkodę twórczą lub techniczną

Przystępne plany: Porównaj limity użytkowania, poziomy cenowe i dopasowanie narzędzia do cyklu pracy — zwłaszcza jeśli tworzysz na dużą skalę

Integracja cyklu pracy: Najlepsze narzędzia współpracują z tym, czego już używasz — np. z menedżerami projektów lub dyskami w chmurze — dzięki czemu nie musisz ciągle przełączać się między zakładkami

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Korzystając z AI do projektowania graficznego, zacznij od jasnej wizji i szczegółowych podpowiedzi. Opisz kolory, style i nastroje, które chcesz uwzględnić, aby w pełni wykorzystać generatywny potencjał AI.

10 najlepszych alternatyw dla Adobe Firefly

Teraz, gdy już wiesz, czego szukać, zapoznaj się z 10 najlepszymi alternatywami dla Adobe Firefly w 2025 roku. Każdy generator sztuki AI jest oceniany na podstawie jego funkcji, ceny i przydatności do potrzeb twórczych.

1. ClickUp (najlepsze narzędzie do tworzenia treści opartej na AI i zarządzania projektami)

Wypróbuj tablice ClickUp Wykorzystaj AI do generowania obrazów w ClickUp Tablice i dostosuj je do swoich preferencji stylistycznych

ClickUp wyróżnia się jako skuteczna alternatywa dla Adobe Firefly, ponieważ wykorzystuje sztuczną inteligencję na wiele sposobów, wykraczających poza generatywne AI do produkcji obrazów i wideo.

To kompleksowe narzędzie jest hubem dla kreatywnych profesjonalistów, którzy chcą usprawnić swoje cykle pracy dzięki funkcjom opartym na sztucznej inteligencji.

W przeciwieństwie do Firefly, które koncentruje się wyłącznie na generowaniu obrazów, ClickUp wspiera cały proces twórczy — od burzy mózgów i pisania scenariusza po realizację i dostarczenie produktu. Łączy w sobie potężne funkcje AI z intuicyjnym zarządzaniem zadaniami, aby zwiększyć wydajność i zachować kontrolę nad procesem twórczym.

Tablice ClickUp: teraz z generowaniem obrazów AI

Tablice ClickUp wykraczają poza wizualną burzę mózgów — pozwalają natychmiast przekształcić pomysły w obrazy dzięki wbudowanej funkcji generowania obrazów AI. Możesz wpisać podpowiedź bezpośrednio na tablicy i obserwować, jak ClickUp generuje obraz w ciągu kilku sekund. Nie są potrzebne żadne dodatkowe narzędzia ani zakładki.

Jak to pomoże Twojemu zespołowi:Niezależnie od tego, czy planujesz przepływ użytkowników, tworzysz makiety koncepcyjne, czy po prostu dodajesz elementy wizualne podczas burzy mózgów w zespole, tablice zapewniają przechowywanie wszystkich elementów w jednym miejscu. Możesz rysować połączenia, przypisywać zadania z notatek samoprzylepnych, a teraz także dodawać obrazy generowane przez AI, aby ożywić swoje pomysły.

Niestandardowe generowanie obrazów za pomocą ClickUp Brain

ClickUp pomaga również w procesie twórczym, usprawniając burzę mózgów i ułatwiając współpracę, od pierwszego pomysłu do ostatecznej realizacji.

Wsparcie tekstowe i dotyczące zawartości oparte na AI dzięki ClickUp Brain

Jeśli jednak szukasz czegoś bardziej szczegółowego, ClickUp również może Ci w tym pomóc! Oto próbka cyklu pracy pokazująca, jak można użyć ClickUp AI do utworzenia szczegółowej podpowiedzi, a następnie wykorzystać ją do stworzenia niestandardowego obrazu.

Krok 1: Wygeneruj podpowiedź obrazu AI.

ClickUp Brain do generowania obrazów jako alternatywa dla Adobe Firefly

Krok 2: Następnie, gdy użyliśmy tej samej podpowiedzi w Brain, aby to przetestować, oto obraz, który został wygenerowany. Czy to nie było proste?

ClickUp Brain do generowania obrazów jako alternatywa dla Adobe Firefly

ClickUp Brain to nie tylko narzędzie do pisania i tworzenia podsumowań — to kompleksowy asystent AI do burzy mózgów, generowania obrazów i automatyzacji cyklu pracy. Niezależnie od tego, czy tworzysz treści, zarządzasz projektami, czy wizualizujesz pomysły, ClickUp Brain umożliwia:

Burza mózgów nad pomysłami kampanii lub koncepcjami projektów dzięki sugestiom opartym na AI, które pobudzają kreatywność i pomagają uporządkować plany

Twórz szczegółowe briefy kreatywne, teksty marketingowe, posty w mediach społecznościowych lub szkice scenariuszy wideo , aby ożywić swoje pomysły

Twórz skuteczne podpowiedzi obrazów AI i generuj oszałamiające obrazy AI do prezentacji, materiałów marketingowych lub wizualnego opowiadania historii. Na przykład, wygeneruj niestandardowy obraz, aby zwizualizować koncepcję produktu lub zilustrować pomysł kampanii

Natychmiast podsumowuj długie dokumenty, badania lub wątki opinii , oszczędzając czas i zapewniając przejrzystość

Zautomatyzuj tworzenie zadań na podstawie planów, płynnie przekształcając pomysły w praktyczne cykle pracy

📮ClickUp Insight: 11% naszych respondentów wykorzystuje AI głównie do burzy mózgów i tworzenia pomysłów. Ale co dzieje się potem z tymi genialnymi pomysłami? W tym miejscu potrzebna jest tablica oparta na sztucznej inteligencji, taka jak ClickUp Whiteboards, która pomaga natychmiast przekształcić pomysły z sesji burzy mózgów w zadania. A jeśli nie potrafisz dokładnie wyjaśnić koncepcji, po prostu poproś generator obrazów AI o stworzenie wizualizacji na podstawie Twojej podpowiedzi. To aplikacja do pracy, która umożliwia szybsze tworzenie pomysłów, wizualizację i realizację!

Strukturalne zarządzanie projektami i zadaniami dzięki zadaniom ClickUp

Precyzyjnie organizuj złożone projekty kreatywne i przypisuj sensowne zadania. Podziel zadania na podzadania, przypisz właścicieli, ustaw zależności, ustal terminy za pomocą dat rozpoczęcia i terminów, a także śledź postępy na dostosowywalnych scenach (np. briefing, koncepcja, projekt, przegląd i wersja ostateczna). Wizualizuj cykle pracy za pomocą widoków listy, tablicy, kalendarza lub osi czasu.

Scentralizowana współpraca i informacje zwrotne

ClickUp eliminuje rozproszone opinie w e-mailach i czatach.

Korzystaj z komentarzy bezpośrednio w zadaniach, dokumentach lub elementach tablicy. Przypisuj komentarze jako elementy do wykonania

Skorzystaj z funkcji Proofing , aby dodawać konkretne adnotacje bezpośrednio do przesłanych obrazów lub plików PDF

Zadbaj o płynną komunikację dzięki zintegrowanemu czatowi ClickUp

Najlepsze funkcje ClickUp

Wizualizuj i rozwijaj kreatywne pomysły na tablicach ClickUp — dodawaj obrazy generowane przez AI, tworzyć mapy koncepcyjne i łączyć wszystko z zadaniami

Wykorzystaj ClickUp Brain do różnych zadań kreatywnych, od generowania sugestii tekstu do postów w mediach społecznościowych, tekstów marketingowych, szkiców e-maili i nie tylko

Organizuj projekty kreatywne za pomocą zadań ClickUp , które umożliwiają śledzenie szczegółowych osi czasu, list kontrolnych i cykli pracy

Twórz cykle pracy i automatyzuj procesy w ClickUp Automatyzacja , które pasują do Twojego procesu twórczego, od generowania pomysłów po ostateczny produkt

Współpracuj w czasie rzeczywistym dzięki funkcjom takim jak komentarze, wzmianki i powiadomienia za pomocą czatu ClickUp

Uzyskaj dostęp do różnych szablonów zaprojektowanych specjalnie dla kreatywnych zespołów, w tym do projektowania graficznego, produkcji wideo i planowania treści

Przechowuj pliki projektowe, udostępniaj je i współpracuj nad nimi w ClickUp Docs dzięki wbudowanemu systemowi zarządzania plikami, który zapewnia łatwy dostęp do każdej wersji Twojej pracy twórczej

Ograniczenia ClickUp

Nowi użytkownicy mogą potrzebować trochę czasu, aby przyzwyczaić się do rozbudowanych funkcji ClickUp

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Nie musisz wierzyć nam na słowo! Oto, co użytkownicy mówią o ClickUp:

ClickUp to kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami, które w jednym miejscu oferuje wszystkie funkcje potrzebne do całego procesu rozwoju produktu. Integracja z innymi platformami ułatwia migrację z innych platform, a funkcja AI umożliwia podsumowanie i generowanie opisu zadania, co pomaga programistom lepiej zrozumieć zadanie.

ClickUp to kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami, które w jednym miejscu oferuje wszystkie funkcje potrzebne do całego procesu rozwoju produktu. Integracja z innymi platformami ułatwia migrację z innych platform, a funkcja AI umożliwia podsumowanie i generowanie opisów zadań, co pomaga programistom lepiej zrozumieć zadanie.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Przyspiesz proces twórczy, korzystając z tablic pomysłów, aby burzyć mózgi, śledzić realizację nowych pomysłów i zrozumieć, jak wpisują się one w ogólny proces.

2. MidJourney (najlepsze narzędzie do tworzenia wysokiej jakości obrazów)

Midjourney to renomowany generator sztuki AI o wyjątkowej zdolności do tworzenia oszałamiających i pomysłowych obrazów. Doskonale sprawdza się w tworzeniu fotorealistycznych obrazów, skomplikowanych szczegółów i różnych stylów artystycznych.

Działa poprzez serwer Discord, gdzie użytkownicy wprowadzają podpowiedzi tekstowe MidJourney, aby pokierować AI w generowaniu obrazów.

Możesz trenować niestandardowe modele, odkrywać kreatywne warianty i wchodzić w interakcje z AI w dynamicznej przestrzeni współpracy, która pobudza wyobraźnię.

Najlepsze funkcje MidJourney

Twórz oszałamiające, hiperrealistyczne obrazy na podstawie podpowiedzi tekstowych, idealne do zaawansowanych projektów kreatywnych

Dostosuj styl wizualny generowanych obrazów do swoich potrzeb twórczych, od hiperrealistycznego po abstrakcyjny lub stylizowany

Udostępniaj swoje obrazy i czerp inspirację od tętniącej życiem społeczności twórców, wymieniając podpowiedzi i opinie

Ograniczenia MidJourney

W przeciwieństwie do innych generatywnych aplikacji internetowych AI, MidJourney nie oferuje wsparcia dla zintegrowanych funkcji edycji do przetwarzania końcowego

Precyzyjna kontrola nad drobnymi szczegółami może być trudna, zwłaszcza w przypadku skomplikowanych projektów

Korzystanie z komend Discord może być dla niektórych użytkowników nieintuicyjne

Ceny MidJourney

Podstawowy : 10 USD/miesiąc

Standard : 30 USD/miesiąc

Pro : 60 USD/miesiąc

Mega: 120 USD/miesiąc

Oceny i recenzje MidJourney

G2: 4,4/5 (ponad 80 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🧠 Ciekawostka: Sztuka generowana przez AI wygrała niedawno prestiżowy konkurs artystyczny. W 2022 roku dzieło stworzone przy użyciu Midjourney zajęło pierwsze miejsce w kategorii sztuki cyfrowej konkursu sztuk pięknych Colorado State Fair.

3. DALL-E 3 (najlepsze narzędzie do tworzenia szczegółowych obrazów na podstawie tekstu)

za pośrednictwem DALL-E 3

DALL-E 3, opracowany przez OpenAI (twórców ChatGPT), jest jednym z najbardziej zaawansowanych generatorów obrazów AI dostępnych obecnie na rynku. Znany ze swojej zwiększonej kreatywności i zdolności do generowania obrazów na podstawie opisów tekstowych, DALL-E 3 stał się narzędziem wybieranym przez twórców, marketerów i artystów.

Algorytmy głębokiego uczenia się platformy rozumieją skomplikowane szczegóły z podpowiedzi i przekładają je na oszałamiające obrazy. Szczególnie dobrze radzą sobie z generowaniem obrazów zawierających konkretne elementy tekstowe, które są renderowane z dużą dokładnością. Platforma jest zintegrowana z ChatGPT, co umożliwia wyświetlanie podpowiedzi w formie dialogowej, dzięki czemu idealnie nadaje się do wykorzystania w wielu obszarach, od mediów społecznościowych po kampanie reklamowe.

Najlepsze funkcje DALL-E 3

Twórz szczegółowe i realistyczne obrazy na podstawie podpowiedzi tekstowych, co idealnie sprawdza się w przypadku zaawansowanych prac kreatywnych

Zamień dowolny opisowy tekst w potężny obraz lub wideo, korzystając z szybkiego i intuicyjnego cyklu pracy

Połącz różne tematy i koncepcje w jeden spójny obraz, umożliwiając nieograniczoną eksplorację kreatywności

Dostosuj styl artystyczny generowanych obrazów do konkretnych preferencji twórczych, od fotorealizmu po tekstury przypominające obrazy malarskie

Ograniczenia DALL-E 3

Wygenerowane obrazy mogą nie zawsze spełniać wymagane standardy jakości

Użytkownicy mogą uznać opcje dostosowywania za nieco ograniczone w porównaniu z programami Photoshop lub Adobe Firefly

Dostęp zazwyczaj wymaga subskrypcji (ChatGPT Plus/Team lub usługi Microsoft)

Ceny DALL-E 3

Oferowane jako dodatek do ChatGPT, umożliwiający generowanie obrazów i wideo opartych na sztucznej inteligencji

Oceny i recenzje DALL-E 3

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

➡️ Czytaj więcej: Alternatywy dla Dall-E do tworzenia obrazów AI

4. Stable Diffusion (najlepsze rozwiązanie do generowania obrazów AI typu open source)

za pośrednictwem Stable Diffusion

Stable Diffusion to generatywna sztuczna inteligencja typu open source, zaprojektowana do tworzenia obrazów najwyższej jakości na podstawie podpowiedzi tekstowych.

Platforma zapewnia elastyczność dzięki możliwości pełnego dostosowania do indywidualnych potrzeb i dostępności dla każdego, co czyni ją idealnym rozwiązaniem dla programistów i profesjonalistów z branży kreatywnej.

Oferuje szczegółową kontrolę nad parametrami generowania (kroki, skala wskazówek, nasiona) i umożliwia szkolenie niestandardowych modeli (LoRA) na konkretne tematy lub style. Ogromna społeczność zapewnia wstępnie wyszkolone modele i narzędzia (takie jak interfejsy internetowe Automatic1111 lub ComfyUI).

Najlepsze funkcje Stable Diffusion

Uzyskaj ekonomiczne rozwiązanie do dostosowywania i integracji z innymi procesami twórczymi dzięki platformie open source

Dostosuj i trenuj model AI, aby tworzyć unikalne wyniki, które idealnie pasują do konkretnych stylów twórczych

Uruchom model na sprzęcie osobistym, zmniejszając zależność od usług w chmurze i zapewniając użytkownikom pełną kontrolę nad swoją pracą

Twórz realistyczne obrazy z imponującymi szczegółami, które nadają się do różnych profesjonalnych projektów kreatywnych

Ograniczenia Stable Diffusion

Konfiguracja i uruchomienie aplikacji lokalnie może być trudne i wymaga pewnej wiedzy technicznej

Jakość wyników zależy w dużej mierze od konkretnego modelu, podpowiedzi i użytych ustawień

Ceny Stable Diffusion

Platforma Stability AI: 0,01 USD za obraz (1 kredyt) — płatność zgodnie z rzeczywistym zużyciem

Usługi stron trzecich

Stable Diffusion API Podstawowy: 27 USD/miesiąc za około 13 000 obrazów Standardowy: 47 USD/miesiąc za około 40 000 obrazów Premium: 147 USD/miesiąc za dużą ilość + edycję wideo/obrazów

Podstawowy: 27 USD/miesiąc za około 13 000 obrazów

Standard: 47 USD/miesiąc za około 40 000 obrazów

Premium: 147 USD/miesiąc za dużą ilość danych + edycję wideo/obrazów

Wheelhouse Pro: 7 USD/miesiąc Maks.: 14 USD/miesiąc

Pro: 7 USD/miesiąc

Maksymalna cena: 14 USD/miesiąc

Amazon Bedrock 0,04–0,14 USD za obraz , w zależności od ustawień modelu

0,04–0,14 USD za obraz, w zależności od ustawień modelu

Podstawowy: 27 USD/miesiąc za około 13 000 obrazów

Standard: 47 USD/miesiąc za około 40 000 obrazów

Premium: 147 USD/miesiąc za dużą ilość danych + edycję wideo/obrazów

Pro: 7 USD/miesiąc

Maksymalna cena: 14 USD/miesiąc

0,04–0,14 USD za obraz, w zależności od ustawień modelu

Oceny i recenzje Stable Diffusion

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

➡️ Czytaj więcej: Zarządzanie projektami: kompleksowy przewodnik dla zespołów projektowych

5. Runway Gen-2 (najlepsze do generowania wideo i obrazów)

za pośrednictwem Runway Gen-2

Runway to pakiet kreatywny skupiający się na generowaniu i edycji wideo opartym na AI. Model Gen-2 plasuje się w czołówce technologii przekształcania tekstu na wideo i obrazu na wideo. Zawiera również narzędzia do generowania i manipulowania obrazami.

Generuje krótkie klipy wideo na podstawie podpowiedzi tekstowych lub poprzez animację istniejących obrazów. Oferuje funkcje edycji wideo AI, takie jak usuwanie obiektów, zwolnione tempo, zamiana tła ("zielony ekran") i transfer stylu. Obejmuje również generowanie obrazów na podstawie tekstu.

Najlepsze funkcje Runway Gen-2

Twórz i edytuj filmy bezpośrednio z podpowiedzi tekstowych lub istniejącego materiału filmowego, korzystając z niespotykanej elastyczności dla twórców wideo

Udostępniaj projekty członkom zespołu w czasie rzeczywistym, ułatwiając współpracę nad kreatywnymi projektami i uzyskiwanie natychmiastowych opinii

Korzystaj z funkcji AI, aby dodawać efekty wizualne i tekstowe, poprawiać jakość wideo, a nawet generować zupełnie nowe elementy wizualne na podstawie wprowadzonych danych

Ograniczenia Runway Gen-2

Jako stosunkowo nowa platforma, Runway Gen-2 ma pewne ograniczenia pod względem zestawu funkcji i ogólnej stabilności

Runway działa w modelu subskrypcyjnym, który może nie być odpowiedni dla wszystkich budżetów

Generowanie obrazów, skupiające się głównie na wideo, może być mniej zaawansowane niż dedykowane narzędzia

Ceny Runway Gen-2

Podstawowe: Free

Standard : 15 USD/miesiąc na użytkownika

Pro: 53 USD/miesiąc na użytkownika

Unlimited : 95 USD/miesiąc na użytkownika (bez kredytów)

Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Runway Gen-2

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

6. Canva (najlepsze rozwiązanie dla początkujących użytkowników, umożliwiające łatwe projektowanie graficzne)

Canva to jedno z najpopularniejszych narzędzi do projektowania UX, szeroko stosowane przez profesjonalistów i początkujących. Przyjazny dla użytkownika interfejs i bogata biblioteka szablonów sprawiają, że jest to doskonałe narzędzie do szybkiego tworzenia wysokiej jakości projektów bez konieczności długiego szkolenia.

Oferuje proste generowanie obrazów na podstawie tekstu w redaktorze Canva. Generator obrazów AI płynnie integruje się z istniejącymi funkcjami platformy, umożliwiając użytkownikom łatwe włączanie obrazów generowanych przez AI do swoich projektów. To sprawia, że jest to popularny wybór wśród marketerów, menedżerów mediów społecznościowych i zespołów kreatywnych już korzystających z platformy.

Najlepsze funkcje Canva

Skorzystaj z narzędzi AI Canva, aby automatycznie dostosowywać projekty, zmieniać rozmiar obrazów lub generować elementy wizualne, dzięki czemu projektowanie będzie szybsze i bardziej wydajne

Uzyskaj dostęp do tysięcy konfigurowalnych szablonów dla każdego rodzaju projektu, od prezentacji po posty w mediach społecznościowych

Udostępniaj projekty i współpracuj nad nimi w czasie rzeczywistym za pomocą aplikacji internetowej lub mobilnej, ułatwiając pracę zespołom

Pobieraj swoje projekty w różnych formatach za pomocą jednego kliknięcia, zapewniając sobie łatwą publikację i udostępnianie

Ograniczenia Canva

Zaawansowane funkcje generatywnej sztucznej inteligencji są dostępne dopiero po przejściu na płatny plan

Łatwość obsługi i łatwo dostępne szablony mogą czasami prowadzić do braku oryginalności

Najlepsze wyniki wymagają subskrypcji Canva Pro

Ceny Canva

Canva Free

Canva Pro: 15 USD/miesiąc na osobę

Canva Teams: 10 USD/miesiąc na osobę (minimum trzy osoby)

Canva Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Canva

G2: 4,7/5 (ponad 4000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 12 000 recenzji)

Canva sprawia, że projektowanie graficzne jest proste i dostępne dla każdego, oferując funkcje podobne do generatora obrazów AI. Użytkowniczka wspomina o tym w swojej recenzji:

*Magia trwa dzięki Canva… naprawdę, w ciągu ostatniego roku narzędzie to było nieustannie ulepszane, ewoluowało i osiągnęło nowy poziom łatwości obsługi! Teraz stało się "przedsiębiorstwem", w którym można znaleźć wszelkie materiały i zaspokoić wszelkie potrzeby wymagające kreatywności i profesjonalnego wyglądu w najkrótszym możliwym czasie

Magia trwa dzięki Canva… naprawdę, w ciągu ostatniego roku narzędzie to było nieustannie ulepszane i rozwijane, osiągając nowy poziom łatwości obsługi! Obecnie stało się "przedsiębiorstwem", w którym można znaleźć wszelkie materiały i rozwiązania, jakie tylko przyjdą Ci do głowy, wymagające kreatywności i profesjonalnego wyglądu, a wszystko to w najkrótszym możliwym czasie i gotowe do użycia!

➡️ Czytaj więcej: Najlepsze narzędzia AI dla marketerów w mediach społecznościowych

7. DreamStudio (najlepsze narzędzie do tworzenia generatywnej sztuki AI z możliwością dostosowania)

DreamStudio, oparty na technologii Stable Diffusion, to oficjalny interfejs internetowy opracowany przez Stability AI. Jest to narzędzie premium przeznaczone dla profesjonalistów, którzy potrzebują szybkich wyników przy użyciu najwyższej jakości generatywnych obrazów AI.

To generatywne narzędzie AI oferuje łatwą obsługę dzięki wykorzystaniu potężnych modeli AI, które tworzą realistyczne obrazy o wysokiej jakości. Zapewnia kontrolę nad proporcjami, ustawieniami wstępnymi stylu, podpowiedziami negatywnymi i liczbą obrazów. Zawiera również funkcje takie jak obraz do obrazu oraz podstawowa edycja/uzupełnianie.

Jest to idealne rozwiązanie dla twórców, którzy chcą poznać funkcje generowania wypełnień i edycji, umożliwiające modyfikowanie stylu obrazów na podstawie gotowych modeli.

Najlepsze funkcje DreamStudio

Generuj wysokiej jakości realistyczne obrazy na podstawie prostych podpowiedzi tekstowych dzięki technologii AI Stable Diffusion

Edytuj i dostosowuj swoje dzieła, wprowadzając szczegółowe poprawki i ulepszenia do wygenerowanych obrazów

Generuj wiele obrazów za jednym razem, zwiększając wydajność większych projektów lub zadań projektowych

Dostosuj wygenerowaną grafikę, zmieniając ustawienia modelu i korzystając z różnych podpowiedzi, aby stworzyć różnorodne style artystyczne

Ograniczenia DreamStudio

Koszt kredytów i limity użytkowania mogą być mylące dla nowych użytkowników

Generowanie obrazów oparte na AI może wymagać znacznej mocy obliczeniowej

Ceny DreamStudio

Wersja próbna Free: 100 kredytów na rozpoczęcie generowania obrazów bez żadnych kosztów początkowych

Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem: Ceny zależą od wykorzystania kredytów, a dodatkowe kredyty są dostępne w cenie od 10 USD miesięcznie za 1000 kredytów

Oceny i recenzje DreamStudio

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Zobacz, co użytkownik G2 ma do powiedzenia na temat DreamStudio i jego dokładnych wyników:

Dreamstudio oferuje łatwy sposób umieszczania podpowiedzi tekstowych i generowania najdokładniejszych obrazów. Szybko dostarcza wyniki. Wdrożenie i integracja narzędzia jest znacznie łatwiejsza w porównaniu z głównymi konkurentami.

Dreamstudio oferuje łatwy sposób umieszczania podpowiedzi tekstowych i generowania najdokładniejszych obrazów. Szybko dostarcza wyniki. Wdrożenie i integracja narzędzia jest znacznie łatwiejsza w porównaniu z głównymi konkurentami.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Wyprzedź trendy w projektowaniu graficznym, korzystając z narzędzi AI do eksperymentowania z nowymi stylami i estetyką, zanim staną się one popularne. Wyróżnij się, korzystając z wielu palet kolorów, typografii i efektów wizualnych dzięki AI.

8. Leonardo AI (najlepsze rozwiązanie dla skomplikowanych modeli i projektów AI)

za pośrednictwem Leonardo AI

Leonardo AI to generatywna platforma AI, która tworzy wysokiej jakości zasoby, szczególnie dla gier, grafiki koncepcyjnej i zastosowań artystycznych. Tworzy wysokiej jakości i oszałamiające wizualnie obrazy przy użyciu podpowiedzi AI. Oferuje szeroki zakres zaawansowanych funkcji, w tym generowanie obrazów w czasie rzeczywistym, skalowanie i różne style artystyczne do odkrycia.

Oferuje bibliotekę wstępnie wyszkolonych modeli zoptymalizowanych pod kątem konkretnych stylów (postacie, środowiska, elementy). Funkcje obejmują generowanie obrazów, AI Canvas do retuszowania/malowania oraz możliwości szkolenia modeli. Oferuje również kontrolki podpowiedzi i wymiarów obrazów.

Najlepsze funkcje Leonardo AI

Twórz różnorodne style graficzne, od hiperrealistycznych portretów po ilustracje cyfrowe, na podstawie konkretnych podpowiedzi tekstowych

Wprowadzaj złożone podpowiedzi tekstowe, aby uzyskać szczegółowe i dostosowane do potrzeb obrazy, idealnie dopasowane do precyzyjnych wymagań kreatywnych

Twórz grafiki w wysokiej rozdzielczości i wykorzystuj je w profesjonalnych projektach, takich jak cyfrowe portfolio, materiały marketingowe i wydruki

Dokonuj zmian w generowanych obrazach w czasie rzeczywistym i udoskonalaj wyniki, aby lepiej dopasować je do swojej wizji twórczej

Ograniczenia Leonardo AI

Wersja Free ma dzienne limity tokenów i wolniejsze generowanie obrazów

Nacisk kładziony jest bardziej na artyzm; fotorealizm może być lepszy w innych narzędziach

Może być skomplikowane dla początkujących ze względu na różnorodność modeli i ustawień

Ceny Leonardo AI

Free

Apprentice: 12 USD/miesiąc

Artisan: 30 USD/miesiąc

Maestro: 60 USD/miesiąc

Leonardo for Teams: 24 USD/licencja

Oceny i recenzje Leonardo AI

G2: 4,5/5 (20 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Leonardo AI jest znane z szybkiego generowania obrazów w wysokiej jakości oraz przyjaznego dla użytkownika interfejsu. Jeden z użytkowników wspomina

Leonardo. Ai szybko generuje wysokiej jakości zasoby cyfrowe, obrazy i modele 3D, które mogą przyspieszyć cykl pracy. Opcje dostosowywania są elastyczne, dzięki czemu można precyzyjnie dostosować wyniki generowane przez AI do własnej wizji. Idealne rozwiązanie dla twórców gier, artystów i projektantów, którzy chcą tworzyć unikalne treści bez utraty jakości.

Leonardo. Ai szybko generuje wysokiej jakości zasoby cyfrowe, obrazy i modele 3D, które mogą przyspieszyć cykl pracy. Opcje dostosowywania są elastyczne, dzięki czemu można precyzyjnie dostosować wyniki generowane przez AI do własnej wizji. Idealne rozwiązanie dla twórców gier, artystów i projektantów, którzy chcą tworzyć unikalne treści bez utraty jakości.

9. Craiyon (najlepsze narzędzie do szybkiego i darmowego generowania obrazów AI)

Craiyon (dawniej DALL-E Mini) zyskał wirusową sławę dzięki swojej zdolności do generowania często dziwacznych i zabawnych obrazów na podstawie podpowiedzi tekstowych. Pozostaje darmowym narzędziem internetowym, idealnym do szybkich eksperymentów i odkrywania możliwości generowania obrazów przez AI bez konieczności rejestracji lub ponoszenia kosztów. Narzędzie to wyróżnia się łatwością obsługi, dzięki czemu idealnie nadaje się do szybkiego generowania obrazów AI bez skomplikowanych ustawień.

Chociaż jakość obrazów nie zawsze jest tak wysoka, jak w przypadku bardziej zaawansowanych narzędzi, Craiyon stanowi cenne wprowadzenie do świata generowania sztuki AI.

Najlepsze funkcje Craiyon

Wpisz podpowiedź tekstową i w ciągu kilku sekund otrzymasz wizualną interpretację swojego opisu, idealną do szybkiej burzy mózgów

Generuj szeroki zakres typów obrazów, od realistycznych portretów po abstrakcyjne projekty, dzięki czemu narzędzie jest wszechstronne i dostosowane do różnych potrzeb twórczych

Skorzystaj z szybkiego procesora generowania obrazów Craiyon, który zapewnia możliwość tworzenia wielu obrazów w krótkim czasie

Ograniczenia Craiyon

Obrazy mogą różnić się pod względem trafności w stosunku do podpowiedzi, co może wymagać kilku prób, aby uzyskać pożądany wynik

Jakość generowanych obrazów nie dorównuje niektórym innym alternatywom Adobe Firefly

Wersja Free zawiera znaki wodne i reklamy

Ceny Craiyon

Wsparcie : 12 USD/miesiąc

Profesjonalna : 24 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Craiyon

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

10. Piktochart (najlepsze do tworzenia atrakcyjnych wizualnie infografik i prezentacji)

Piktochart to przyjazna dla użytkownika platforma do projektowania, która umożliwia tworzenie atrakcyjnych wizualnie prezentacji, infografik i raportów. Chociaż Piktochart nie koncentruje się na generowaniu obrazów opartych na sztucznej inteligencji, integruje funkcje oparte na AI, które znacznie usprawniają proces projektowania.

Jego generatywny kreator obrazów AI pozwala użytkownikom tworzyć i dostosowywać wizualizacje bez konieczności posiadania zaawansowanych umiejętności graficznych. Dzięki temu jest idealnym rozwiązaniem dla marketerów, nauczycieli i właścicieli firm, którzy chcą tworzyć profesjonalne obrazy generowane przez AI za pomocą prostych podpowiedzi. Koncentruje się na tworzeniu wizualizacji do prezentacji danych i komunikacji.

Najlepsze funkcje Piktochart

Twórz i dostosowuj projekty za pomocą łatwego w nawigacji edytora Piktochart z funkcją przeciągania i upuszczania, idealnego nawet dla użytkowników, którzy nie mają zaawansowanej wiedzy z zakresu projektowania

Wybieraj z bogatej biblioteki szablonów projektów graficznych do infografik, prezentacji, raportów i nie tylko, zapewniając dopracowany wygląd każdego projektu

Płynnie współpracuj z członkami zespołu, udostępniając projekty i edytując je w czasie rzeczywistym

Dodaj do swoich projektów interaktywne elementy, takie jak klikalne linki, animacje i osadzoną zawartość, aby zapewnić użytkownikom atrakcyjne wrażenia

Ograniczenia Piktochart

Podczas pracy z większymi, bardziej złożonymi projektami platforma może doświadczać opóźnień lub spowolnień

Skupiają się głównie na grafice do projektowania informacji, a nie na samodzielnym tworzeniu obrazów artystycznych

Ceny Piktochart

Plan Free

Pro: 29 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 49 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Edukacja : 39,99 USD/miesiąc na użytkownika

Kampus: Niestandardowe ceny

Organizacja non-profit: 60 USD/członek, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Piktochart

G2: 4,4/5 (ponad 160 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 190 recenzji)

Piktochart upraszcza projektowanie infografik i prezentacji dzięki funkcjom opartym na sztucznej inteligencji. Oto, co o tym sądzi użytkownik:

Najbardziej podoba mi się w tym narzędziu to, że zawiera wiele gotowych szablonów, które pozwalają zaoszczędzić mnóstwo czasu podczas tworzenia grafiki. Wystarczy wybrać szablon i wypełnić go odpowiednimi informacjami, aby rozpocząć tworzenie grafiki dostosowanej do naszych potrzeb.

Najbardziej podoba mi się w tym narzędziu to, że zawiera wiele gotowych szablonów, które pozwalają zaoszczędzić mnóstwo czasu podczas tworzenia grafiki. Wystarczy wybrać szablon i wypełnić go informacjami, aby rozpocząć tworzenie grafiki dostosowanej do naszych potrzeb.

Wraz z rozwojem generatywnych narzędzi AI, inne narzędzia przejmują unikalne style i algorytmy, aby zapewnić najwyższą jakość wyników. Oto kilka narzędzi, które warto wypróbować:

Deep Dream Generator : Wykorzystuje sieci neuronowe do przekształcania obrazów w surrealistyczne dzieła sztuki o unikalnych wzorach, przypominające obrazy ze snów

Artbreeder : narzędzie AI do współpracy, które pozwala użytkownikom łączyć i rozwijać portrety, krajobrazy i sztukę abstrakcyjną za pomocą intuicyjnych suwaków

RunDiffusion : oparta na chmurze platforma generowania obrazów AI, która umożliwia użytkownikom uruchamianie modeli Stable Diffusion na wydajnym sprzęcie

Fotor AI Art Generator: przyjazne dla początkujących narzędzie, które przekształca podpowiedzi tekstowe w dzieła sztuki generowane przez AI z możliwością dostosowania stylów

Generuj wysokiej jakości obrazy dzięki najlepszej alternatywie dla Adobe Firefly

Ponieważ generatywne modele AI stale ewoluują, każdy generator obrazów AI jest nadal w trakcie prac. Pomagają one w wykonywaniu podstawowej konwersji tekstu na obraz, a nawet zapewniają funkcje takie jak niestandardowe szkolenie modeli, co czyni je doskonałym dodatkiem do Twojego arsenału technologicznego.

Adobe Firefly zapewnia solidną podstawę. Istnieją jednak lepsze alternatywy do tworzenia oszałamiających obrazów, edycji wygenerowanych obrazów i oferowania unikalnych funkcji w konkurencyjnej cenie.

ClickUp oferuje narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, funkcje zarządzania projektami oraz funkcje współpracy na tablicy do zarządzania kreatywnymi projektami od początku do końca.

Zacznij korzystać z ClickUp już dziś, aby usprawnić swój proces twórczy!