Notion a Arkusze Google: które narzędzie lepiej organizuje pracę w 2025 roku?

Nie wiem, czy zauważyłeś, ale coraz trudniej jest śledzić wszystkie sprawy. Zwłaszcza że przeciętny pracownik biurowy korzysta obecnie z 11 aplikacji dziennie. 😱

Właśnie dlatego narzędzia takie jak Notion i Arkusze Google stały się niezbędne. Notion przekroczył liczb ę 100 milionów użytkowników, a Arkusze Google pozostają klasykiem z ponad 3 miliardami aktywnych użytkowników zarządzających wszystkim, od budżetów po plany projektów.

Ale które z nich pozwala Ci lepiej zorganizować pracę? Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Uwaga, spoiler: Zostań z nami do końca, aby poznać jeszcze lepszą opcję! 😉

Czym jest Notion?

Notion to kompleksowa platforma zwiększająca wydajność, która łączy funkcje tworzenia notatek, zarządzania zadaniami, baz danych i wiele innych w jednym, dostosowywalnym obszarze roboczym.

Dostosowuje się do cyklu pracy poszczególnych osób i zespołów oraz umożliwia stworzenie spersonalizowanego środowiska dostosowanego do konkretnych potrzeb organizacyjnych.

za pośrednictwem Notion

Funkcje Notion

Notion oferuje solidny zestaw funkcji zwiększających wydajność i ułatwiających współpracę. Oto krótki przegląd cech, które wyróżniają tę aplikację:

🌟 Funkcja nr 1: Bazy danych i widoki

za pośrednictwem Notion

Bazy danych Notion są dynamiczne. Za pomocą jednego kliknięcia możesz przełączać się między widokiem tabeli, tablicy, listy i kalendarza. Na przykład zespół marketingowy może używać widoku tablicy do śledzenia postępów kampanii, a następnie przełączyć się do widoku kalendarza, aby zobaczyć nadchodzące terminy. Programiści mogą nawet osadzać fragmenty kodu bezpośrednio w swoich bazach danych w celu tworzenia dokumentacji technicznej lub śledzenia projektów.

📖 Więcej informacji: Jak eksportować dane z Notion

🌟 Funkcja nr 2: Konfigurowalne obszary robocze

za pośrednictwem Notion

Bloki Notion pozwalają budować obszar roboczy dokładnie tak, jak tego potrzebujesz. Niezależnie od tego, czy chodzi o narzędzie do śledzenia zadań, kalendarz treści czy osobisty dziennik, możesz to stworzyć bez wysiłku. Pomyśl o tym jak o zestawie LEGO dla wydajności — elastycznym, dostosowywalnym i stworzonym tak, aby pasował do Twojego cyklu pracy.

Dzięki gotowym szablonom i w pełni konfigurowalnym układom Notion dostosowuje się do wszystkiego, od prostych notatek po złożone zarządzanie projektami.

🌟 Funkcja nr 3: Współpraca i udostępnianie

za pośrednictwem Notion

Dzięki edycji w czasie rzeczywistym, komentarzom i wzmiankom obszar roboczy Notion usprawnia pracę zespołową. Funkcje takie jak wspólne strony, zsynchronizowane bloki, komentarze i wzmianki usprawniają komunikację i zapewniają wszystkim spójność działań.

Zmniejsza to ryzyko nieporozumień i zwiększa wydajność. Na przykład zespół projektantów pracujący zdalnie może przekazywać informacje zwrotne dotyczące makiet bezpośrednio na wspólnej stronie Notion.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Korzystaj z szablonów, aby zaoszczędzić czas! Galeria szablonów Notion zawiera gotowe rozwiązania do wszystkiego, od agend spotkań po narzędzia do śledzenia nawyków.

za pośrednictwem Notion

Notion wspiera integrację z różnymi aplikacjami zewnętrznymi, umożliwiając połączenie istniejących narzędzi i usprawnienie cyklu pracy w ramach jednej platformy.

📖 Więcej informacji: Jak korzystać z Notion AI

Ceny Notion

Free Forever

Dodatkowo: 10 USD za licencję miesięcznie

Business: 15 USD za licencję miesięcznie

Enterprise: Ceny niestandardowe

Notion AI: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 8 USD miesięcznie za członka, rozliczane rocznie

ciekawostka: Założyciel Notion, Ivan Zhao, początkowo zaprojektował aplikację do użytku osobistego, zanim stała się ona światowym fenomenem.

📮ClickUp Insight: Prawie 35% pracowników umysłowych uważa poniedziałek za najmniej produktywny dzień tygodnia. Przyczyną tego stanu rzeczy mogą być nagromadzone e-maile, wiadomości i nowe priorytety pojawiające się podczas poniedziałkowych spotkań. A co, gdybyś mógł zebrać wszystkie poniedziałkowe aktualizacje, zadania, spotkania i e-maile w jednym miejscu i zająć się nimi za jednym zamachem? Wypróbuj ClickUp, aplikację do pracy, która ma wszystko!

Czym są Arkusze Google?

Arkusze Google to internetowa aplikacja do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych, która umożliwia tworzenie, edytowanie i wspólną pracę nad arkuszami bezpośrednio w przeglądarce internetowej — bez konieczności instalowania specjalnego oprogramowania.

za pośrednictwem Arkusze Google

Jako integralny element pakietu Google Workspace, Arkusze umożliwiają współpracę w czasie rzeczywistym, pozwalając wielu użytkownikom na jednoczesną pracę nad tym samym dokumentem. To oparte na chmurze rozwiązanie zapewnia dostęp do danych z dowolnego urządzenia z połączeniem internetowym, dzięki czemu jest wszechstronnym narzędziem do użytku osobistego i zawodowego.

📖 Więcej informacji: Pomysły na automatyzację Arkuszy Google

Funkcje Arkuszy Google

Arkusze Google oferują kompleksowe funkcje upraszczające zarządzanie danymi i zwiększające wydajność.

🌟 Funkcja nr 1: Współpraca w czasie rzeczywistym

za pośrednictwem Arkusze Google

Wielu użytkowników może pracować jednocześnie nad tym samym arkuszem kalkulacyjnym, korzystając z natychmiastowych aktualizacji i szczegółowej historii zmian, która umożliwia śledzenie wprowadzonych zmian. Jest to niezwykle ważne dla zespołów pracujących nad wspólnymi danymi, np. koordynujących budżety wydarzeń lub śledzących kamienie milowe projektów. Wyobraź sobie zespół wspólnie aktualizujący oś czasu projektu i widzący na bieżąco zmiany wprowadzane przez pozostałych członków.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli używasz Arkuszy Google do śledzenia projektów, wypróbuj funkcję IMPORTRANGE, aby pobrać dane z wielu arkuszy do jednego głównego pulpitu.

🌟 Funkcja nr 2: Zaawansowane formuły i funkcje

za pośrednictwem Arkusze Google

Od prostych sum po złożone tabele obrotowe — Arkusze Google mają ponad 400 wbudowanych funkcji do obsługi wszelkich zadań związanych z danymi. Na przykład właściciel małej firmy może użyć funkcji "SUMIF", aby śledzić sprzedaż według kategorii, a analityk danych może użyć funkcji "VLOOKUP", aby połączyć zestawy danych.

🌟 Funkcja nr 3: Integracja z usługami Google

Płynna integracja z innymi aplikacjami Google Workspace, takimi jak Dokumenty, Prezentacje i Formularze, umożliwia spójny i połączony cykl pracy. Chcesz osadzić wykres w prezentacji lub pobrać dane z formularza Google? Wystarczy kilka kliknięć.

🌟 Funkcja nr 4: Pomoc oparta na sztucznej inteligencji

za pośrednictwem Arkusze Google

Dzięki integracji sztucznej inteligencji Gemini AI firmy Google, Arkusze mogą automatycznie tworzyć wykresy i dostarczać analizy, upraszczając wizualizację i interpretację danych.

📖 Więcej informacji: Arkusze Google a Excel

Ceny Arkuszy Google

Arkusze Google są dostępne w ramach różnych planów obszaru roboczego Google:

Free Forever

Business Starter: 7 USD miesięcznie za użytkownika

Business Standard: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Business Plus: 18 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

✨Ciekawostka: Arkusze Google zostały wprowadzone w 2006 roku jako część Dokumentów Google. Obecnie mają ponad 900 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie!

Notion a Arkusze Google: porównanie funkcji

Zarówno Notion, jak i Arkusze Google to potężne narzędzia, ale służą zupełnie innym celom. Notion to wszechstronny obszar roboczy, który doskonale nadaje się do organizowania notatek, podstawowych zadań i projektów, natomiast Arkusze Google to atrakcyjny arkusz kalkulacyjny do analizy danych i współpracy.

Oto przydatna tabela podsumowująca kluczowe funkcje Notion i Arkuszy Google:

Funkcja Notion Arkusze Google Bonus: ClickUp ✨ Cel Wszechstronny obszar roboczy do tworzenia notatek, baz danych i zarządzania projektami Narzędzie do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych w chmurze do organizacji i analizy danych Kompleksowa platforma zwiększająca wydajność, umożliwiająca ustawianie celów, zarządzanie zadaniami itp. Niestandardowe dostosowanie Wysoka konfigurowalność dzięki szablonom, bazom danych i układom typu "przeciągnij i upuść" Edycja w czasie rzeczywistym, komentarze, wzmianki i wspólne obszary robocze Konfigurowalne widoki zadań, pola, automatyzacja i pulpity Współpraca Edycja w czasie rzeczywistym, komentarze, wzmianki i wspólne obszary robocze. Współpraca w czasie rzeczywistym z komentarzami, sugestiami i historią wersji Hierarchie zadań, pola niestandardowe, śledzenie czasu i celów Zarządzanie danymi Formatowanie tekstu, relacyjne bazy danych i połączone strony Zaawansowane formuły, tabele obrotowe i obsługa dużych zbiorów danych Hierarchie zadań, pola niestandardowe, śledzenie czasu i celów Integracje Ograniczona liczba natywnych integracji, ale wsparcie dla API i narzędzi innych firm Płynna integracja z Google Workspace (Dokumenty, Dysk, Meet itp.) Szeroki zakres integracji, w tym Slack, Zoom, GitHub, narzędzia Google Najlepszy przykład zastosowania Zarządzanie wiedzą, wiki i planowanie projektów Analiza danych, śledzenie finansów i raportowanie Zarządzanie zadaniami, współpraca zespołowa, planowanie sprintów i śledzenie wydajności

🧠 Czy wiesz, że... Funkcja "Web Clipper" w Notion pozwala zapisywać dowolne strony internetowe bezpośrednio w obszarze roboczym.

Który z nich jest lepszym wyborem do organizacji pracy? Przyjrzyjmy się bliżej kluczowym funkcjom i porównajmy je szczegółowo.

🌟 Funkcja nr 1: Niestandardowe dostosowanie i elastyczność

Niestandardowe dostosowanie to obszar, w którym narzędzie naprawdę pokazuje swoją wartość — czy można je dostosować do Twojego unikalnego cyklu pracy, czy też musisz dostosować się do jego szablonu?

Notion

Notion jest jak czyste płótno, na którym możesz tworzyć wszystko, od list zadań po złożone pulpity projektów. Oferuje funkcję przeciągania i upuszczania, relacyjne bazy danych oraz konfigurowalne szablony . Wiele start-upów używa Notion jako edytora tekstu do tworzenia firmowych wiki, zastępując tradycyjne narzędzia do dokumentacji.

Arkusze Google

Z drugiej strony Arkusze Google mają ustaloną strukturę i opierają się na formułach. Chociaż można tworzyć niestandardowe arkusze kalkulacyjne, nie są one tak elastyczne wizualnie jak Notion. Jednak dla osób, które polegają na liczbach, obliczeniach i aktualizacjach danych w czasie rzeczywistym, Arkusze są lepszym wyborem.

🏆 Zwycięzca: Notion za elastyczność, Arkusze Google za uporządkowane zarządzanie danymi.

🌟 Funkcja nr 2: Współpraca i edycja w czasie rzeczywistym

Płynna współpraca jest niezbędna w dzisiejszym środowisku pracy zdalnej i hybrydowej. Doskonałe narzędzie powinno umożliwiać współpracę wielu użytkowników w czasie rzeczywistym, bez żadnych opóźnień.

Notion

Funkcje współpracy Notion, takie jak komentarze, wzmianki i wspólne obszary robocze, są idealne dla zespołów przeprowadzających burzę mózgów lub zarządzających projektami. Na przykład zespół pracujący zdalnie może używać Notion do tworzenia wspólnej bazy wiedzy.

Arkusze Google

Z kolei Arkusze Google to potężne narzędzie do współpracy przy zadaniach opartych na danych. Wielu użytkowników może edytować arkusze jednocześnie, a integracja z Google Meet i Chat sprawia, że praca zespołowa przebiega płynnie. Zmiany pojawiają się natychmiast, a historia zmian ułatwia śledzenie aktualizacji. Na przykład zespół finansowy może używać Arkuszy Google do wspólnego tworzenia budżetu.

🏆 Zwycięzca: Arkusze Google — stworzone z myślą o współpracy na dużą skalę.

🌟 Funkcja nr 3: Zarządzanie danymi

Skuteczne zarządzanie danymi jest podstawą każdego zorganizowanego cyklu pracy. Obejmuje to łatwość przechowywania, przetwarzania i odzyskiwania informacji, a także możliwość dostosowania się do różnych struktur danych.

Notion

Funkcja bazy danych Notion jest imponująca, ale bardziej nadaje się do organizacji niewielkich ilości danych. Jest idealna do zarządzania zadaniami, notatkami i projektami, ale nie sprawdza się w przypadku intensywnych obliczeń.

Arkusze Google

Arkusze Google pomagają obsługiwać duże zbiory danych i wykonywać złożone obliczenia. Dzięki ponad 400 wbudowanym funkcjom oraz wsparciu dla tworzenia tabel obrotowych, wykresów i makr, jest to narzędzie marzeń analityków danych.

🏆 Zwycięzca: Arkusze Google — do wydajnej obsługi dużych zbiorów danych.

Notion kontra Arkusze Google na Reddicie

Aby uzyskać prawdziwe, nieprzefiltrowane opinie na temat Notion i Arkuszy Google, zwróciliśmy się do serwisu Reddit. Oto, co mieli do powiedzenia użytkownicy!

Jeden z użytkowników Reddit jest pod wrażeniem funkcji bazy danych Notion.

Najbardziej wyjątkową funkcją Notion jest baza danych. Notion pomoże Ci więc, jeśli potrzebujesz wyświetlić listę elementów o różnych cechach, a będzie szczególnie przydatny, jeśli chcesz uporządkować i zmienić układ tych informacji na różne sposoby.

Najbardziej wyjątkową funkcją Notion jest baza danych. Notion pomoże Ci więc, jeśli potrzebujesz wyświetlić listę elementów o różnych cechach, a będzie szczególnie przydatny, jeśli chcesz uporządkować i zmienić układ tych informacji na różne sposoby.

Podobnie wielu użytkowników Reddit docenia Arkusze Google za możliwości współpracy i przetwarzania danych:

Należę do dwuosobowego zespołu, który tworzy i przechowuje dane oraz raporty dla dużego banku regionalnego. Pracujemy w różnych lokalizacjach. Fakt, że możemy pracować razem w Arkuszach bez ryzyka uszkodzenia plików lub konieczności ich zapisywania i wysyłania, jest dla nas wybawieniem. Mogę nawet nauczyć innych kilku bardziej skomplikowanych formuł, które stworzyłem przez lata, ponieważ możemy pracować nad tym samym plikiem na żywo.

Należę do dwuosobowego zespołu, który tworzy i przechowuje dane oraz raporty dla dużego banku regionalnego. Pracujemy w różnych lokalizacjach. Fakt, że możemy pracować razem w Arkuszach bez ryzyka uszkodzenia plików lub konieczności ich zapisywania i wysyłania, jest dla nas wybawieniem. Mogę nawet nauczyć innych kilku bardziej skomplikowanych formuł, które stworzyłem przez lata, ponieważ możemy pracować nad tym samym plikiem na żywo.

Notion i Arkusze Google mają swoje mocne strony, ale co, jeśli można połączyć to, co najlepsze z obu rozwiązań? Poznaj ClickUp — aplikację do wszystkiego w pracy, która sprawi, że przemyślisz cały cykl pracy, aby osiągnąć maksymalną wydajność.

📖 Więcej informacji: ClickUp vs. Notion

Poznaj ClickUp — najlepszą alternatywę dla Notion i Arkuszy Google

Jeśli Notion świetnie nadaje się do tworzenia struktur, a Arkusze Google doskonale radzą sobie z obsługą danych, po co zadowalać się tylko jednym z nich lub dodawać jeszcze Microsoft Word? ClickUp łączy w sobie najlepsze cechy wszystkich tych rozwiązań, oferując zaawansowaną organizację, współpracę w czasie rzeczywistym i bardziej zaawansowane funkcje automatyzacji w jednym miejscu. Koniec z przełączaniem się między narzędziami i ograniczaniem się.

Ponad 800 000 zespołów zaufało ClickUp w zakresie usprawniania cyklu pracy. Przyjrzyjmy się, dlaczego jest to najlepszy sposób na zwiększenie wydajności.

🌟 ClickUp – przewaga nr 1: inteligentniejsze zarządzanie danymi dzięki tabelom i polom niestandardowym

W przeciwieństwie do sztywnych arkuszy kalkulacyjnych Arkuszy Google i widoków baz danych Notion, widok tabeli ClickUp oferuje najlepsze cechy obu rozwiązań. Możesz organizować swoją pracę jak w arkuszu kalkulacyjnym, dodając bogate szczegóły, przypisując zadania i śledząc postępy w czasie rzeczywistym.

Łatwo organizuj i wizualizuj swoją pracę dzięki widokowi tabeli ClickUp

Dzięki widokowi tabeli ClickUp i polom niestandardowym ClickUp możesz:

Twórz błyskawiczne arkusze kalkulacyjne i potężne bazy danych. Edytuj dane zbiorczo, ukrywaj lub przypinaj kolumny oraz organizuj je bez wysiłku za pomocą funkcji przeciągania i upuszczania

Dodawaj postępy zadań, załączniki plików , oceny gwiazdkowe i ponad 15 innych typów pól, aby dostosować cykl pracy do swoich potrzeb. Łącz zadania, dokumenty i zależności, aby tworzyć relacje między danymi, np. łączyć klientów z zamówieniami lub użytkowników z raportami o błędach

Udostępniaj widoki tabel klientom za pomocą publicznych linków lub eksportuj dane do arkuszy kalkulacyjnych jednym kliknięciem

Dostosuj cykl pracy dzięki niestandardowym polom ClickUp — śledź, organizuj i zarządzaj pracą na swój sposób

Dzięki nieograniczonym możliwościom dostosowywania i współpracy w czasie rzeczywistym, pola niestandardowe i widok tabeli ClickUp to atrakcyjna opcja do zarządzania pracą na własnych zasadach!

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Połącz widok tabeli z niestandardowymi polami, aby stworzyć bazę danych bez kodowania, dostosowaną do Twoich potrzeb.

🌟 ClickUp's One Up #2: Dokumenty oparte na sztucznej inteligencji dla płynnej współpracy

Chociaż Notion i Arkusze Google mają swoje mocne strony, ClickUp Docs przenosi współpracę i organizację na zupełnie nowy poziom. Wyobraź sobie obszar roboczy, w którym dokumenty nie tylko przechowują informacje — one pracują dla Ciebie.

Płynna współpraca dzięki dokumentom ClickUp — twórz, edytuj i łącz zadania w jednym miejscu

Dzięki ClickUp Docs możesz tworzyć, współpracować i łączyć się jak nigdy dotąd.

Twórz dokumenty do wszystkiego: od planów działania po wiki — twórz wspaniałe dokumenty z zagnieżdżonymi stronami, tabelami i szablonami. Osadzaj zakładki, dodawaj widżety i formatuj dokumenty tak, aby pasowały do wszelkich potrzeb, w przeciwieństwie do Dokumentów Google

Współpraca w czasie rzeczywistym: edytuj dokumenty razem z zespołem, oznaczaj współpracowników, aby uzyskać opinie, i zamieniaj pomysły w zadania, które można śledzić

Łączenie dokumentów z cyklami pracy: Łącz dokumenty z zadaniami, aktualizuj statusy projektów i przypisuj elementy do wykonania bez opuszczania redaktora

Podczas tworzenia planów działania, baz wiedzy i wiki za pomocą ClickUp Docs, ClickUp Brain jest zawsze pod ręką, aby usprawnić cykl pracy. Przekształca statyczną dokumentację w dynamiczne, inteligentne zasoby, ujawniając spostrzeżenia, automatyzując aktualizacje i pomagając pisać szybciej.

Dzięki temu możesz:

Pisanie wspomagane sztuczną inteligencją : Twórz szkice, udoskonalaj i porządkuj zawartość bez wysiłku dzięki asystentowi AI, który dostosowuje się do Twojego stylu

Uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi: zadaj pytania dotyczące zadań, dokumentów lub osób — ClickUp Brain pobiera kontekst z całego obszaru roboczego, aby zapewnić dokładne i natychmiastowe odpowiedzi

Automatyzacja aktualizacji: Pożegnaj się z ręcznym sporządzaniem raportów z postępów. ClickUp Brain automatycznie generuje podsumowania, stand-upy i aktualizacje statusu

ClickUp Brain: asystent oparty na sztucznej inteligencji, który łączy zadania, dokumenty i spostrzeżenia, umożliwiając inteligentniejsze zarządzanie pracą

🌟 ClickUp – zaleta nr 3: automatyzacja, która pozwala zaoszczędzić wiele godzin

ClickUp nie tylko organizuje pracę — automatyzuje cykle pracy od początku do końca. Podczas gdy Notion i Arkusze Google wymagają ręcznych aktualizacji, automatyzacja ClickUp obsługuje powtarzalne zadania, takie jak przypisywanie zadań, aktualizacje statusu i przypomnienia o terminach.

Zaoszczędź czas, automatyzując rutynowe zadania i usprawniając cykle pracy bez wysiłku dzięki automatyzacji ClickUp

Dzięki automatyzacji ClickUp możesz:

Automatyczne przypisywanie zadań, zmiana statusów, przenoszenie list , dodawanie komentarzy i wiele więcej

Zautomatyzuj własność zadań poprzez dynamiczne przypisywanie osób obserwujących, twórców zadań lub konkretnych członków zespołu

Automatycznie odpowiadaj na opinie klientów , wysyłaj aktualizacje projektów do partnerów i zapewnij płynną komunikację

Automatyzacja podsumowań zadań, aktualizacji projektów i spotkań stand-up

Inne funkcje ClickUp usprawniające cykl pracy

Płynna integracja

Połącz ponad 1000 narzędzi, aby uprościć cykl pracy i zwiększyć wydajność dzięki integracji ClickUp

ClickUp integruje się z ponad 1000 narzędzi za darmo, dzięki czemu jest doskonałym hubem dla Twojej pracy. Od Google Drive i Slack po GitHub i Salesforce — możesz zsynchronizować wszystko bez wysiłku.

Efektywne zarządzanie zadaniami

Zarządzanie zadaniami ClickUp to miejsce, w którym wydajność naprawdę błyszczy. Umożliwia przypisywanie zadań, śledzenie postępów i łączenie zadań zależnych.

Dzięki zadaniom ClickUp możesz również:

Automatyzuj, ustalaj priorytety i współpracuj nad zadaniami, dzieląc je na podzadania i listy kontrolne

Dostosuj zadania za pomocą pól, kategorii i priorytetów, aby dopasować je do swojego unikalnego cyklu pracy

Śledź trendy, analizuj dane i podejmuj mądrzejsze decyzje dzięki ClickUp AI, który łączy zadania z całym cyklem pracy

Dostosuj, zautomatyzuj i połącz zadania z resztą swojej pracy, aby uzyskać płynną wydajność dzięki zadaniom ClickUp

Dzięki ClickUp Twoje zadania, narzędzia i zespoły są idealnie zsynchronizowane, dzięki czemu możesz pracować mądrzej, a nie ciężej.

ClickUp: idealne rozwiązanie w sporze Notion kontra Arkusze Google

Notion zapewnia niezrównaną personalizację i elastyczność, a Arkusze Google pozostają potężnym narzędziem do zarządzania danymi. Ale po co wybierać między nimi, skoro ClickUp oferuje to, co najlepsze z obu rozwiązań, a nawet więcej?

ClickUp to odpowiednie narzędzie do zarządzania wydajnością i zadaniami, które oferuje niezrównaną elastyczność, automatyzację opartą na sztucznej inteligencji, płynną współpracę i zaawansowaną integrację. ClickUp to kompleksowe rozwiązanie zapewniające usprawnione cykle pracy, łatwe zarządzanie zadaniami i płynne połączenia między aplikacjami.

Czy jesteś gotowy, aby porzucić ograniczenia Notion i Arkuszy Google? Zarejestruj się w ClickUp już dziś i przekonaj się, jak wydajniej można pracować!