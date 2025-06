10 najlepszych programów dla firm sprzątających w 2025 roku

Planowanie zadań w arkuszu kalkulacyjnym. Wysyłanie SMS-ów do sprzątaczy w celu potwierdzenia zmian. Ściganie zaległych płatności. Jeśli prowadzisz firmę sprzątającą, prawdopodobnie wszystkie te trzy zadania masz już za sobą — i to w ciągu jednego dnia.

Ręczne procesy spowalniają pracę, powodują błędy i utrudniają rozwój w branży sprzątania. Oprogramowanie do zarządzania sprzątaniem pomaga to naprawić. Łączy planowanie, fakturowanie, śledzenie zadań i koordynację zespołów w jednym miejscu, dzięki czemu możesz zaoszczędzić czas i skupić się na obsłudze większej liczby klientów.

Poniżej przedstawiamy listę 10 najlepszych programów dla firm sprzątających, które pomagają profesjonalnym dostawcom usług sprzątania i właścicielom firm sprzątających uprościć działalność, zachować porządek i ograniczyć codzienne przepisywanie zadań.

10 najlepszych programów dla firm sprzątających w 2025 r. w skrócie

Zanim przejdziemy do szczegółowego opisu każdego narzędzia z naszej listy, przedstawiamy 10 najlepszych programów dla firm sprzątających oraz cechy, które je wyróżniają.

Narzędzie Kluczowe funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp Kompleksowe zarządzanie projektami sprzątania, planowanie, komunikacja i fakturowanie + śledzenie zadań, automatyzacja i niestandardowe pulpity nawigacyjne Najlepsze rozwiązanie do kompleksowego zarządzania firmą sprzątającąWielkość zespołu: osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, małe firmy sprzątające i dostawcy usług sprzątania na dużą skalę Free Forever; plany dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw ZenMaid Usprawnione planowanie dzięki kalendarzowi z funkcją "przeciągnij i upuść", automatycznym przypomnieniom, przejrzystym listom kontrolnym i rezerwacjom online Najlepsze rozwiązanie do usprawnienia planowania i komunikacji z klientamiWielkość zespołu: Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i małe firmy Bezpłatna wersja próbna; płatne plany już od 19 USD miesięcznie HouseCall Pro Zarządzanie usługami terenowymi, rezerwacje online, automatyczne fakturowanie, portal dla klientów, powtarzające się zadania Najlepsze do komunikacji w terenieWielkość zespołu: dostawcy usług sprzątania, duże firmy sprzątające i dostawcy usług sprzątania Dostępna wersja próbna; płatne plany już od 59 USD miesięcznie Jobber Zarządzanie ofertami, zleceniami i fakturowaniem za pomocą portalu dla klientów i systemu CRM Najlepsze do zarządzania ofertami, zleceniami i fakturowaniem Wielkość zespołu: Średniej wielkości dostawcy usług sprzątania Ceny zaczynają się od 24 USD miesięcznie mHelpDesk Niestandardowe zlecenia pracy i planowanie pracy w terenie za pomocą aplikacji mobilnej i automatycznych wiadomości Najlepsze rozwiązanie do niestandardowych zleceń i planowania pracy w terenieWielkość zespołu: osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, średnie firmy i większe firmy komercyjne Niestandardowe ceny ServiceTitan Złożone funkcje planowania i wysyłania zadań dla dużych zespołów z dostępem mobilnym i raportowaniem Najlepsze rozwiązanie do złożonego planowania i wysyłania wielu zleceńWielkość zespołu: Średnie i duże firmy komercyjne Niestandardowe ceny Hubstaff Śledzenie czasu za pomocą GPS, raporty wydajności i integracja z systemem płacowym Najlepsze do śledzenia czasu i wydajności pracownikówWielkość zespołu: średnie i duże firmy Dostępna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 7 USD/użytkownika/miesiąc Swept Komunikacja zespołu sprzątającego z wielojęzycznym wsparciem i śledzeniem dostaw Najlepsze rozwiązanie do komunikacji zespołów sprzątającychWielkość zespołu: Średni i duży dostawca wielojęzycznych usług sprzątania Dostępna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 30 USD miesięcznie Connectteam Wdrażanie nowych pracowników i funkcje związane z codziennymi operacjami Najlepsze rozwiązanie do wdrażania nowych pracowników i codziennych operacjiWielkość zespołu: Mniejszy, lokalny dostawca usług sprzątania Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 29 USD miesięcznie WorkWave Service Optymalizacja tras i wysyłka na dużą skalę z funkcją śledzenia w czasie rzeczywistym Najlepsze do planowania tras i wysyłania dużych zespołówWielkość zespołu: Duże, komercyjni dostawcy usług sprzątania Niestandardowe ceny

Czego należy szukać w oprogramowaniu dla firm sprzątających?

Odpowiednie oprogramowanie do sprzątania komercyjnego zapewnia spójność działań zespołu, terminowość realizacji zadań i zadowolenie klientów. W wielu branżach usługowych, od sprzątania i klimatyzacji po architekturę krajobrazu, użycie odpowiedniego oprogramowania decyduje o płynności działania lub codziennym chaosie.

Oto, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze oprogramowania dla firmy sprzątającej:

Łatwe planowanie: Oprogramowanie powinno umożliwiać planowanie zadań metodą "przeciągnij i upuść" w celu przypisywania sprzątaczy, zarządzania kalendarzami i unikania podwójnych rezerwacji

Wbudowany system CRM: System CRM pomaga przechowywać niezbędne informacje o klientach, takie jak dane kontaktowe, historia usług, specjalne życzenia i preferencje dotyczące sprzątania — wszystko w jednym miejscu

Automatyczne fakturowanie: Dobre oprogramowanie dla firm sprzątających powinno automatycznie generować faktury na podstawie zakończonych zleceń, wysyłać je do klientów, a nawet integrować się z systemami płatności, aby umożliwić płatności online

Śledzenie czasu: Wybierz oprogramowanie z funkcjami śledzenia czasu, które umożliwiają pracownikom sprzątającym cyfrowe rejestrowanie czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy. Pomaga to zapewnić odpowiedzialność i zapewnia dokładny rejestr godzin pracy do celów rozliczania wynagrodzeń

Automatyzacja cyklu pracy: Oprogramowanie z automatyzacją cyklu pracy może zautomatyzować zadania, takie jak kontakt z klientami, fakturowanie i potwierdzanie terminów, zwalniając czas, który można poświęcić na podstawową działalność firmy

Zarządzanie zapasami: Śledzenie zapasów środków czystości może być trudnym zadaniem. Oprogramowanie z funkcją śledzenia zapasów pomaga monitorować poziomy zapasów, ustawiać alerty dotyczące ponownego zamówienia i zapewniać, że zespół ma odpowiednie materiały do każdego zadania

🧠 Czy wiesz, że... Rynek środków czystości dla gospodarstw domowych ma wygenerować ponad 41,15 mld dolarów przychodu w 2025 roku.

Najlepsze oprogramowanie dla firm sprzątających w 2025 roku

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do kompleksowego zarządzania firmą sprzątającą)

Zarządzaj wszystkimi aspektami swojej firmy sprzątającej dzięki ClickUp

ClickUp to kompleksowa aplikacja do pracy, która pomaga firmom sprzątającym zarządzać harmonogramowaniem zadań, koordynacją ekip, komunikacją z klientami, fakturowaniem, śledzeniem zadań i zarządzaniem pracownikami.

Dzięki wszystkim narzędziom dostępnym w jednym miejscu ClickUp zastępuje arkusze kalkulacyjne, czaty grupowe i rozproszone aplikacje scentralizowanym systemem stworzonym do obsługi zarówno jednorazowych zadań, jak i powtarzających się umów sprzątania.

Niezależnie od tego, czy przydzielasz codzienne zmiany niewielkiemu zespołowi, czy zarządzasz dziesiątkami sprzątaczy w wielu lokalizacjach, ClickUp pozwala tworzyć niestandardowe cykle pracy, automatyzować rutynowe zadania i śledzić postępy w czasie rzeczywistym. Jest to idealne rozwiązanie dla firm sprzątających, które chcą uzyskać lepszą widoczność swoich operacji bez zwiększania nakładu pracy administratorów.

🧹 Zarządzanie zadaniami i projektami za pomocą ClickUp Tasks

Zadania ClickUp pozwalają tworzyć uporządkowane harmonogramy zadań z poziomem szczegółowości wymaganym przez firmy sprzątające, aby zachować wydajność. Możesz tworzyć różne typy zadań dla jednorazowych sprzątań, powtarzających się umów lub pilnych zleceń — każdy z własnym statusem, osobą przypisaną i priorytetem.

Planuj sprzątanie, śledź zapasy, zarządzaj personelem i efektywnie fakturuj klientów dzięki zadaniom ClickUp

Chcesz otrzymywać natychmiastowe aktualizacje dotyczące postępów w realizacji zadań lub wyszukiwać wymagania klientów? ClickUp Brain, potężny asystent AI ClickUp, zapewni Ci wszystko, czego potrzebujesz. Zapewnia natychmiastowe odpowiedzi na zapytania wyszukiwania.

Uzyskaj odpowiedzi oparte na sztucznej inteligencji dzięki menedżerowi wiedzy AI w ClickUp Brain

📃 Zautomatyzuj zadania administratora dzięki automatyzacji ClickUp

ClickUp Automations pomaga firmom sprzątającym ograniczyć ręczne działania następcze i usprawnić zarządzanie zadaniami. Dzięki kreatorowi automatyzacji AI i ponad 100 szablonom możesz automatycznie przypisywać zadania, aktualizować statusy zadań i wysyłać powiadomienia, gdy sprzątacz rozpoczyna lub kończy pracę — bez konieczności mikrozarządzania.

Zautomatyzuj planowanie, przypomnienia i aktualizacje dla klientów, aby zapewnić płynność operacji sprzątania

Możesz również uruchomić automatyzację wysyłania wiadomości e-mail, aby powiadamiać klientów o zaplanowanych terminach lub zakończonych pracach oraz generować faktury zaraz po zakończeniu zadania, poprawiając tym samym satysfakcję klientów.

Funkcje takie jak dynamiczne przypisywanie osób odpowiedzialnych i dzienniki audytowe zapewniają, że Twój zespół pozostaje odpowiedzialny, a rozliczenia są dokładne bez konieczności ścigania szczegółów pod koniec dnia.

📈 Niestandardowe pulpity do śledzenia przychodów i wydajności zespołu

Pulpit nawigacyjny ClickUp zapewnia firmom sprzątającym przejrzysty widok przebiegu operacji — od wydajności zespołu po zadowolenie klientów. Zamiast korzystać z wielu narzędzi, możesz monitorować otwarte zadania, zadania zakończone, przychody i działania następcze klientów z jednego pulpitu nawigacyjnego.

Śledź postępy zadań i ogólną wydajność firmy dzięki pulpitom ClickUp

Jest to rozwiązanie dla menedżerów, którzy chcą mieć pod kontrolą status zadań, jakość usług i ogólną wydajność bez konieczności ręcznego aktualizowania danych.

🧹 Szablon CRM ClickUp

Pobierz szablon Free Scentralizuj dane klientów, śledź interakcje i zarządzaj relacjami z klientami korzystając z szablonu ClickUp CRM

Szablon ClickUp CRM to solidny punkt wyjścia. Pomaga organizować dane klientów, przypisywać zadania i kierować każdym zleceniem lub zapytaniem poprzez zdefiniowany proces. Oto, jak możesz go wykorzystać:

widoku listy Śledź dane klientów i ich preferencje za pomocą

Przydzielaj zadania sprzątaczom i monitoruj postępy dzięki widokowi Moje zadania

Zarządzaj przychodzącymi zgłoszeniami serwisowymi lub potencjalnymi klientami za pomocą widoku procesu sprzedaży

Stwórz dostosowaną przestrzeń dla nowych klientów dzięki widokowi powitalnemu

Możesz również wypróbować szablon ClickUp do zarządzania usługami obiektowymi. Zapewnia on precyzyjną koordynację i organizację zasobów, dzięki czemu Twoje operacje sprzątania przebiegają sprawnie. Oto jak to działa: Kompleksowy przegląd działań związanych z obiektem dla lepszego podejmowania decyzji

Pomaga menedżerom szybko identyfikować zadania związane z obiektem, śledzić je i raportować

Umożliwienie właścicielom szybkiej oceny wydajności personelu usługowego

Najlepsze funkcje ClickUp

Śledź wartość klientów, wydajność zespołu i rezerwacje dzięki pulpitom ClickUp

Gromadź zgłoszenia obsługi klienta i opinie klientów za pomocą formularzy ClickUp

Priorytetyzuj i przydzielaj zadania sprzątaczom, aby uzyskać większą przejrzystość i wydajność dzięki zadaniom ClickUp

Zautomatyzuj powtarzające się sprzątanie, aby zaoszczędzić czas na powtarzających się zadaniach dzięki automatyzacji ClickUp

Zarządzaj informacjami o klientach, ich preferencjami i historią usług w jednym miejscu

Limity ClickUp

Nowi użytkownicy mogą napotkać pewne trudności związane z nauką obsługi programu ze względu na różnorodność funkcji

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4400 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 napisano:

Możliwość dostosowania cyklu pracy, automatyzacji procesów i płynnej integracji z innymi narzędziami sprawia, że jest to niezbędny element naszych codziennych działań. Różne widoki (lista, tablica i kalendarz) pozwalają na efektywne zarządzanie zadaniami, a wbudowane funkcje dokumentacji pomagają utrzymać wszystko w jednym miejscu. Szybkość i niezawodność platformy zapewniają, że nasze projekty przebiegają bez zakłóceń.

Możliwość dostosowania cyklu pracy, automatyzacji procesów i płynnej integracji z innymi narzędziami sprawia, że jest to niezbędny element naszych codziennych działań. Różne widoki (lista, tablica i kalendarz) pozwalają na efektywne zarządzanie zadaniami, a wbudowane funkcje dokumentacji pomagają utrzymać wszystko w jednym miejscu. Szybkość i niezawodność platformy zapewniają, że nasze projekty przebiegają bez zakłóceń.

📮 ClickUp Insight: Zmiana kontekstu pracy niepostrzeżenie obniża wydajność Twojego zespołu. Nasze badania pokazują, że 42% zakłóceń w pracy wynika z przełączania się między platformami, zarządzania e-mailami i przeskakiwania między spotkaniami. A gdybyś mógł wyeliminować te kosztowne zakłócenia? ClickUp łączy cykle pracy (i czat) w jednej, usprawnionej platformie. Uruchamiaj zadania i zarządzaj nimi za pomocą czatu, dokumentów, tablic i nie tylko, a funkcje oparte na sztucznej inteligencji zapewniają połączenie, możliwość wyszukiwania i zarządzanie kontekstem!

📖 Więcej informacji: Darmowe szablony CRM: Excel, Arkusze Google i ClickUp

2. ZenMaid (najlepsze rozwiązanie do usprawnienia planowania i komunikacji z klientami)

za pośrednictwem ZenMaid

ZenMaid to oprogramowanie do planowania stworzone specjalnie dla usług sprzątania i osób sprzątających samodzielnie. Pomaga organizować spotkania, śledzić dostępność zespołu i zautomatyzować codzienną komunikację w jednym pulpicie. ZenMaid eliminuje ręczne planowanie, umożliwiając ustawianie powtarzających się spotkań, przeglądanie dostępności i unikanie podwójnych rezerwacji.

Automatyczne przypomnienia, aktualizacje e-mailowe i narzędzia dla sprzątaczy pomagają ograniczyć liczbę nieodebranych spotkań i poprawić spójność usług. Ułatwiają one utrzymanie harmonogramu i usprawniają zarządzanie klientami bez konieczności mikrozarządzania każdym szczegółem.

Najlepsze funkcje ZenMaid

Skorzystaj z kalendarza typu "przeciągnij i upuść", aby szybko planować i zmieniać harmonogramy zadań

Zmniejsz liczbę nieobecności i nieporozumień dzięki automatycznym przypomnieniom SMS i e-mail

Twórz cyfrowe listy kontrolne dla sprzątaczy, aby mogli postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi konkretnych zadań

Pozwól klientom planować usługi sprzątania komercyjnego bezpośrednio za pomocą zintegrowanych formularzy rezerwacji online

Uzyskaj dokładne dane dotyczące czasu pracy sprzątaczy i widoczność listy płac dzięki śledzeniu czasu pracy za pomocą GPS

Ograniczenia ZenMaid

Ograniczone możliwości raportowania i dostosowywania danych oraz szablonów

Mniej integracji z zewnętrznymi platformami w porównaniu z szerszymi platformami usługowymi

Ceny ZenMaid

Wersja próbna Free

Pakiet startowy: 19 USD/miesiąc

Pro: 39 USD/miesiąc

Pro Max: 49 USD/miesiąc

Oceny i recenzje ZenMaid

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: 4,6/5 (ponad 180 recenzji)

Co mówią o ZenMaid prawdziwi użytkownicy?

*W recenzji Capterra czytamy

Łatwość obsługi, możliwość skalowania i dodatkowe funkcje są niesamowite. Od aplikacji do śledzenia GPS, przez raportowanie migawkowe, po prosty w obsłudze pulpit — naprawdę ma wszystko.

Łatwość obsługi, możliwość skalowania i dodatkowe funkcje są niesamowite. Od aplikacji do śledzenia GPS, przez raportowanie migawkowe, po prosty w obsłudze pulpit — naprawdę ma wszystko, co trzeba.

📖 Więcej informacji: Darmowe szablony harmonogramów w Excelu, Arkuszach Google i ClickUp

3. Housecall Pro (najlepsze rozwiązanie do komunikacji w terenie)

za pośrednictwem Housecall Pro

Housecall Pro pomaga firmom sprzątającym zarządzać wszystkim, od planowania i wysyłania pracowników po komunikację z klientami i płatności. Jest przydatny dla zespołów obsługujących wiele powtarzających się spotkań i ekip pracujących w terenie.

Housecall Pro zmniejsza obciążenie administratora dzięki narzędziom upraszczającym rezerwacje online, automatyzującym fakturowanie i zapewniającym płynną obsługę klienta. Funkcje takie jak portal klienta i aktualizacje w czasie rzeczywistym pomagają zespołom sprzątającym utrzymać wysoki poziom obsługi klienta, informując go o każdym kroku.

Najlepsze funkcje Housecall Pro

Ustal cykliczne terminy sprzątania co tydzień, co dwa tygodnie lub co miesiąc

Twórz niestandardowe formularze cenowe, aby szybko wysyłać dokładne oferty

Automatyczne generowanie i wysyłanie faktur natychmiast po zakończeniu zadania

Pozwól klientom rezerwować usługi bezpośrednio przez Twoją stronę internetową lub platformy społecznościowe

Zapewnij klientom dostęp do portalu, w którym mogą zarządzać rezerwacjami, płatnościami i komunikacją

Limity Housecall Pro

Użytkownicy zgłaszają opóźnienia w aktualizacjach oprogramowania w aplikacji

Aplikacja mobilna ma ograniczoną funkcjonalność w porównaniu z wersją komputerową

Struktura cenowa może wydawać się niejasna dla mniejszych firm

Ceny Housecall Pro

Podstawowy: 59 USD/miesiąc

Essentials: 149 USD/miesiąc

Maksymalnie: 299 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Housecall Pro

G2: 4,3/5 (ponad 190 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2800 recenzji)

Co mówią o Housecall Pro prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 napisano:

Housecall Pro jest bardzo przyjazny dla użytkownika i łatwy do wdrożenia. Podoba mi się ustawienie cennika, łatwość przyjmowania kart kredytowych/debetowych oraz etykiety klientów i zadań. Łatwo jest również śledzić źródła potencjalnych klientów. Podoba mi się obsługa klienta.

Housecall Pro jest bardzo przyjazny dla użytkownika i łatwy w implementacji. Podoba mi się ustawienie cennika, łatwość przyjmowania kart kredytowych/debetowych oraz etykiety klientów i zadań. Łatwo jest również śledzić źródła potencjalnych klientów. Podoba mi się obsługa klienta.

📖 Więcej informacji: Szablony obsługi klienta do organizacji działań wsparcia

4. Jobber (najlepsze do zarządzania ofertami, zleceniami i fakturowaniem)

za pośrednictwem Jobber

Jobber zapewnia firmom sprzątającym zorganizowany sposób zarządzania pracą klientów od początku do końca. Jest idealny dla zespołów, które codziennie obsługują wiele zleceń i potrzebują szybszego, bardziej zorganizowanego sposobu wysyłania ofert, planowania sprzątania i otrzymywania płatności.

Dzięki narzędziom do automatyzacji planowania, generowania faktur i przejrzystej komunikacji Jobber pomaga ograniczyć pracę administratorów i zapewnić płynność działania firmy sprzątającej, zwłaszcza w przypadku obsługi stałych klientów lub zleceń z ostatniej chwili.

Najlepsze funkcje Jobber

Pozwól klientom rezerwować usługi bezpośrednio z Twojej strony internetowej lub mediów społecznościowych

Zapewnij klientom dostęp do samoobsługowego portalu, gdzie mogą przeglądać zlecenia, zatwierdzać wyceny i płacić online

Natychmiast przekształcaj szczegóły zleceń w faktury z logo firmy i szybciej otrzymuj płatności dzięki szablonom faktur

Twórz niestandardowe formularze zadań i listy kontrolne, aby zapewnić spójne standardy sprzątania

Śledź historię klientów, notatki i dzienniki komunikacji dzięki wbudowanym narzędziom CRM

Ograniczenia Jobber

Brakuje solidnych narzędzi do zarządzania zapasami i sprzedaży, które są niezbędne w branży sprzątania

Niektórzy użytkownicy uważają, że brakuje mu skalowalności i opcji integracji

Ceny Jobber

Wersja próbna Free

Podstawowy: 24 USD/miesiąc

Połącz: 72 USD/miesiąc

Rozwój: 120 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Jobber

G2: 4,5/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 1000 recenzji)

Co mówią o Jobber prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 napisano:

Korzystam z Jobber do organizowania zaplanowanych usług sprzątania, wysyłania ofert, śledzenia faktur i pobierania płatności/zaliczek od klientów. Jest bardzo przyjazny dla użytkownika i dokładnie odpowiada potrzebom mojej małej firmy.

Korzystam z Jobber do organizowania zaplanowanych usług sprzątania, wysyłania ofert, śledzenia faktur i pobierania płatności/zaliczek od klientów. Jest bardzo przyjazny dla użytkownika i dokładnie odpowiada potrzebom mojej małej firmy.

📖 Więcej informacji: Strategie utrzymania klientów zapewniające długotrwałe powodzenie firmy

5. mHelpDesk (najlepsze rozwiązanie do niestandardowych zleceń pracy i planowania pracy w terenie)

za pośrednictwem mHelpDesk

mHelpDesk jest przeznaczony dla firm, które obsługują szczegółowe zgłoszenia serwisowe i potrzebują lepszej kontroli nad planowaniem pracy w terenie. Umożliwia zarządzanie niestandardowymi typami zadań — takimi jak sprzątanie generalne, nieruchomości wielomieszkaniowe lub usługi związane z wyprowadzką — za pomocą narzędzi do tworzenia szczegółowych zleceń pracy, wysyłania pracowników i śledzenia zadań w czasie rzeczywistym.

Aplikacja mobilna pomaga sprzątaczom być na bieżąco z zadaniami na miejscu, a pracownicy biurowi mogą przeglądać postępy, wysyłać faktury i przetwarzać płatności — wszystko z jednego miejsca.

najlepsze funkcje mHelpDesk

Przydzielaj i planuj zadania sprzątania za pomocą kalendarza, który pokazuje dostępność zespołów

Skonfiguruj automatyczne wiadomości dla klientów i pracowników, aby ograniczyć konieczność ponownego kontaktowania się

Generuj i wysyłaj faktury bezpośrednio z rejestru zleceń

Korzystaj z aplikacji mobilnej, aby aktualizować postępy w realizacji zadań i uzyskać dostęp do szczegółów zleceń w terenie

Akceptuj płatności online lub osobiście dzięki wbudowanej funkcji przetwarzania płatności

limity mHelpDesk

Aplikacja nie obsługuje obecnie trybu offline. Dlatego nie działa, jeśli nie ma połączenia z Internetem

Ceny nie są podane z góry — aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z działem sprzedaży

ceny mHelpDesk

Niestandardowe ceny

oceny i recenzje mHelpDesk

G2: 4,0/5 (ponad 140 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 800 recenzji)

Co mówią o mHelpDesk prawdziwi użytkownicy?

*W recenzji Capterra czytamy

Możesz zautomatyzować swoją działalność, aby przechowywać bazę danych klientów, planować i śledzić zlecenia. Rozliczenia są dziecinnie proste dzięki funkcji e-mail, którą wysyłasz do swoich klientów.

Możesz zautomatyzować swoją działalność, aby przechowywać bazę danych klientów, planować i śledzić zlecenia. Rozliczenia są dziecinnie proste dzięki funkcji e-mail, którą wysyłasz do swoich klientów.

📖 Więcej informacji: Najlepsze oprogramowanie do zarządzania zleceniami serwisowymi

6. ServiceTitan (najlepsze rozwiązanie do złożonego planowania i wysyłania dużej liczby zleceń)

za pośrednictwem ServiceTitan

ServiceTitan pomaga zarządzać wieloma ekipami, obszarami usług lub dużą liczbą codziennych zadań. Upraszcza planowanie, monitoruje lokalizację zespołów w czasie rzeczywistym i ogranicza opóźnienia spowodowane nieporozumieniami lub ręczną koordynacją.

Jeśli Twój zespół nieustannie boryka się z problemami związanymi z planowaniem lub nieefektywnym dysponowaniem, ServiceTitan zapewnia pełną widoczność i kontrolę, które pozwolą wyeliminować te wąskie gardła. Jest to korzystne dla rozwijających się firm, które potrzebują ściślejszego śledzenia zadań, szybszego zmiany harmonogramów i bardziej spójnego świadczenia usług we wszystkich obszarach.

Najlepsze funkcje ServiceTitan

Planowanie metodą "przeciągnij i upuść" umożliwia łatwe dostosowywanie terminów spotkań w zależności od dostępności pracowników

Tablica dyspozycji w czasie rzeczywistym do śledzenia statusu zleceń i lokalizacji techników

Aplikacja mobilna dla sprzątaczy do aktualizowania postępów w pracy i komunikacji z pola

Wbudowane narzędzia do fakturowania umożliwiają wysyłanie wniosków o płatność zaraz po zakończeniu usługi

Niestandardowe pulpity i raporty do monitorowania ilości zadań, przychodów i wydajności zespołów

Ograniczenia ServiceTitan

Może być zbyt rozbudowane dla mniejszych firm sprzątających

Ustawienia i wdrożenie zajmują więcej czasu w porównaniu z prostszymi narzędziami

Ceny mogą być wysokie dla zespołów z ograniczonym budżetem

Ceny ServiceTitan

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje ServiceTitan

G2: 4,5/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 290 recenzji)

Co mówią o ServiceTitan prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 napisano:

Podoba mi się, że możemy prowadzić całą firmę z jednej aplikacji. Dyspozycja, planowanie, monitorowanie połączeń, śledzenie potencjalnych klientów, wyceny, marketing, komunikacja z klientami, zapasy, fakturowanie, zarządzanie projektami, zadania biurowe, komunikacja z technikami i portal dla klientów… lista jest długa.

Podoba mi się, że możemy prowadzić całą firmę z jednej aplikacji. Dyspozycja, planowanie, monitorowanie połączeń, śledzenie potencjalnych klientów, wyceny, marketing, komunikacja z klientami, zapasy, fakturowanie, zarządzanie projektami, zadania biurowe, komunikacja z technikami i portal dla klientów… lista jest długa.

📖 Więcej informacji: Najlepszy system CRM dla usług serwisowych i konserwacyjnych w branży HVAC

7. Hubstaff (najlepsze rozwiązanie do śledzenia czasu i wydajności pracowników)

za pośrednictwem Hubstaff

Hubstaff pomaga firmom sprzątającym dokładnie śledzić czas i poprawiać wydajność zespołów w różnych miejscach pracy. Śledzenie GPS, geofencing i automatyczne karty czasu pracy jasno pokazują, gdzie znajdują się sprzątacze i ile czasu poświęcają na każde zadanie.

Te informacje upraszczają rozliczanie wynagrodzeń i pomagają zidentyfikować nieefektywność, np. czas stracony między zadaniami lub niewykorzystany potencjał pracowników. W przypadku zespołów pracujących w wielu lokalizacjach Hubstaff pomaga zachować odpowiedzialność, śledzić wydajność i spełniać oczekiwania klientów bez konieczności nadzorowania każdego szczegółu.

Najlepsze funkcje Hubstaff

Zautomatyzuj rejestrowanie czasu pracy w lokalizacjach zadań dzięki geofencingowi

Twórz raporty wydajności pokazujące czas wykonania zadań i wydajność ekipy

Automatyczne obliczanie wynagrodzenia sprzątaczy na podstawie śledzonych godzin dzięki integracji z systemem płacowym

Twórz faktury bezpośrednio na podstawie zarejestrowanego czasu, aby ułatwić rozliczenia

Ograniczenia Hubstaff

Brak wbudowanych funkcji planowania zadań lub wysyłania zleceń

Śledzenie wydajności może wydawać się inwazyjne dla niektórych członków zespołu

Ograniczona funkcjonalność offline, gdy ekipy pracują w obszarach o słabym sygnale

Ceny Hubstaff

Wersja próbna Free

Pakiet startowy: 7 USD/licencja/miesiąc

Rozwój: 9 USD/licencja/miesiąc

Team: 12 USD/licencja/miesiąc

Enterprise: 25 USD/licencja/miesiąc

Oceny i recenzje Hubstaff

G2: 4,5/5 (ponad 1300 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 1500 recenzji)

Co mówią o Hubstaff prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 napisano:

Korzystamy z Hubstaff już od jakiegoś czasu i znacznie zmieniło to sposób, w jaki śledzimy godziny pracy i zarządzamy naszym zdalnym zespołem. Funkcja śledzenia czasu jest dobra, a interfejs jest łatwy do zrozumienia dla całego zespołu i hierarchii. Pomogło nam to skierować zespół w stronę wydajnego rozwoju i lepszego śledzenia.

Korzystamy z Hubstaff już od jakiegoś czasu i znacznie zmieniło to sposób, w jaki śledzimy godziny pracy i zarządzamy naszym zdalnym zespołem. Funkcja śledzenia czasu jest dobra, a interfejs jest łatwy do zrozumienia dla całego zespołu i hierarchii. Pomogło nam to skierować zespół w stronę wydajnego rozwoju i lepszego śledzenia.

📖 Więcej informacji: Narzędzia do śledzenia wydajności pracowników

8. Swept (najlepsze rozwiązanie do komunikacji zespołów sprzątających)

za pośrednictwem Swept

Swept został stworzony specjalnie dla firm sprzątających, które muszą koordynować pracę zespołów w wielu lokalizacjach. Zamiast polegać na rozproszonych czatach grupowych lub telefonach w ostatniej chwili, menedżerowie mogą korzystać z Swept, aby wysyłać instrukcje, otrzymywać aktualizacje i mieć pewność, że sprzątacze dokładnie wiedzą, czego się od nich oczekuje.

Wielojęzyczne wsparcie i komunikaty dostosowane do konkretnego miejsca pracy pomagają uniknąć nieporozumień i luk w obsłudze, zwłaszcza w przypadku zespołów pracujących w różnych językach lub na różnych zmianach.

Najlepsze funkcje Swept

Umożliwiaj bezpośrednią komunikację między kierownikami a sprzątaczami w oparciu o lokalizację

Zapewnij jasność komunikacji między zespołami dzięki wielojęzycznemu wsparciu w ponad 100 językach

Zarządzaj śledzeniem dostaw w czasie rzeczywistym, aby sprzątacze mogli natychmiast zgłaszać braki

Twórz cyfrowe listy kontrolne dostosowane do każdego miejsca sprzątania lub rodzaju zadania

Limity Swept

Niektóre funkcje, takie jak kontrole klientów, są dostępne tylko w planach wyższych poziomów

Cykle pracy oparte na aplikacjach mobilnych mogą nie być odpowiednie dla zespołów z ograniczonym dostępem do technologii

Nowi użytkownicy mogą potrzebować czasu, aby zapoznać się z platformą

Ceny Swept

Uruchomienie: 30 USD/miesiąc

Optymalizacja: 150 USD/miesiąc

Skala: 225 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Swept

G2: Niewystarczająca liczba ocen

Capterra: 4,3/5 (ponad 70 recenzji)

Co mówią o Swept prawdziwi użytkownicy?

*W recenzji Capterra czytamy

Bardzo łatwe rejestrowanie czasu pracy przez pracowników. Świetne funkcje umożliwiające wysyłanie wiadomości do pracowników przypisanych do lokalizacji. Bardzo pomocne są karty ewidencji czasu pracy dostępne dla pracowników. Informacje dotyczące bezpieczeństwa dołączone do lokalizacji to idealne narzędzie. Możliwość zmiany języka jest przydatna podczas wysyłania wiadomości.

Bardzo łatwe rejestrowanie czasu pracy przez pracowników. Świetne funkcje umożliwiające wysyłanie wiadomości do pracowników przypisanych do lokalizacji. Bardzo pomocne są karty ewidencji czasu pracy dostępne dla pracowników. Informacje dotyczące bezpieczeństwa dołączone do lokalizacji to idealne narzędzie. Możliwość zmiany języka jest przydatna podczas wysyłania wiadomości.

📖 Więcej informacji: Jak poprawić komunikację w zespole (10 strategii)

9. Connecteam (najlepsze rozwiązanie do wdrażania nowych pracowników i codziennych operacji)

za pośrednictwem Connecteam

Connecteam pomaga firmom sprzątającym szybko wdrażać nowych pracowników i prowadzić codzienne operacje bez chaosu związanego z arkuszami kalkulacyjnymi lub papierowymi listami kontrolnymi. Możesz skonfigurować szkolenia dostosowane do urządzeń mobilnych, przypisywać zadania wraz ze szczegółowymi instrukcjami i śledzić postępy.

Dla firm sprzątających o dużej rotacji pracowników lub pracujących w systemie zmianowym oferuje narzędzia do szkolenia, zarządzania i komunikacji z zespołami w terenie bez spowalniania pracy biura.

Najlepsze funkcje Connecteam

Twórz mobilne cykle pracy, aby efektywnie szkolić nowych pracowników

Zorganizuj interaktywne szkolenia z wykorzystaniem filmów wideo, plików PDF i quizów w aplikacji

Skorzystaj z wbudowanego zegara, aby dokładnie śledzić godziny pracy każdej zmiany

Przydzielaj codzienne zadania sprzątania wraz z instrukcjami, terminami i aktualizacjami w czasie rzeczywistym

Komunikuj się natychmiastowo ze swoim zespołem za pomocą wbudowanego czatu i ogłoszeń

Limity Connecteam

Wydajność aplikacji może być nieco ograniczona w przypadku słabego połączenia internetowego

Niektórzy użytkownicy wspominają, że dostosowywanie szablonów wymaga dodatkowego czasu na ustawienia

Raportowanie jest funkcjonalne, ale nie tak szczegółowe jak w przypadku niektórych specjalistycznych narzędzi

Ceny Connecteam

Free

Podstawowy: 29 USD/miesiąc

Zaawansowane: 49 USD/miesiąc

Ekspert: 99 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Connecteam

G2: 4,6/5 (ponad 2200 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 1700 recenzji)

Co mówią o Connecteam prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 napisano:

Connecteam jest wspaniałym narzędziem do zarządzania zasobami ludzkimi w mojej organizacji. Największą zaletą tego narzędzia jest łatwy w obsłudze interfejs, który nowi użytkownicy mogą szybko opanować. Jest niezwykle łatwy w użyciu. Bardzo podoba nam się sekcja planowania, ponieważ możemy łatwo planować harmonogramy pracy naszych pracowników, a oni natychmiast otrzymują powiadomienia o zmianach.

Connecteam jest wspaniałym narzędziem do zarządzania zasobami ludzkimi w mojej organizacji. Największą zaletą tego narzędzia jest łatwy w obsłudze interfejs, który nowi użytkownicy mogą szybko opanować. Jest niezwykle łatwy w użyciu. Bardzo podoba nam się sekcja planowania, ponieważ możemy łatwo planować harmonogramy pracy naszych pracowników, a oni natychmiast otrzymują powiadomienia o zmianach.

📖 Więcej informacji: Jak wyznaczyć cele wdrożeniowe, aby pomóc pracownikom osiągnąć sukces

10. WorkWave Service (najlepsze rozwiązanie do planowania tras i wysyłania dużych zespołów)

za pośrednictwem WorkWave Service

WorkWave Service jest idealnym rozwiązaniem dla firm posiadających wiele zespołów w terenie i dużą liczbę codziennych spotkań. Funkcje planowania tras i wysyłania pomagają zmniejszyć koszty paliwa, zapobiegać nakładaniu się harmonogramów i zapewnić wydajną pracę zespołów w terenie.

Menedżerowie mogą przypisywać trasy w ciągu kilku sekund, śledzić postępy w czasie rzeczywistym i dostosowywać harmonogramy bez zakłócania przebiegu dnia. Dla rozwijających się firm sprzątających, które mają napięte terminy lub duże obszary usług, narzędzie to zapewnia, że odpowiedni sprzątacze dotrą na czas do właściwego miejsca pracy.

Najlepsze funkcje WorkWave Service

Planuj i optymalizuj trasy sprzątania w ciągu kilku minut dzięki wbudowanej logice dotyczącej harmonogramu, stref i rodzajów zadań

Wysyłaj aktualizacje w czasie rzeczywistym, aby móc natychmiast zmienić trasę lub harmonogram

Aplikacja dla kierowców pokazuje członkom zespołu, gdzie mają się udać, co mają do zrobienia i kiedy mają złożyć raport

Automatycznie powiadamiaj klientów o szacowanym czasie przybycia i opóźnieniach

Uzyskaj dostęp do raportów, aby sprawdzić wydajność zadań, efektywność tras i spójność usług

Limity usługi WorkWave

Wstępna konfiguracja może wymagać pomocy w skonfigurowaniu stref, sterowników i reguł usług

Nie obejmuje zarządzania zadaniami na poziomie zleceń dla sprzątaczy (skupia się na wyznaczaniu tras)

Wymaga stałego dostępu do Internetu, aby śledzenie w czasie rzeczywistym działało płynnie

Ceny usług WorkWave

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje WorkWave Service

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: 3,1/5 (ponad 60 recenzji)

Co mówią o WorkWave Service prawdziwi użytkownicy?

*W recenzji Capterra czytamy

Nie tylko nawigacja (optymalizacja tras) jest o wiele łatwiejsza niż w innych platformach, ale chcieliśmy również zautomatyzować proces "zakończenia usługi", tak aby klient był automatycznie obciążany kosztami. Była to jedna z rzeczy, których nie miała nasza stara platforma.

Nie tylko nawigacja (optymalizacja tras) jest o wiele łatwiejsza do wykonania niż w innych platformach, ale chcieliśmy również zautomatyzować proces "zakończenia usługi", tak aby automatycznie wystawiać faktury klientom. Była to jedna z funkcji, której nie miała nasza stara platforma.

📖 Więcej informacji: Jak stworzyć skuteczny format zlecenia pracy

Zarządzaj klientami, ekipami i sprzątaniem — wszystko w ClickUp

Firmy sprzątające nie mają czasu na ściganie zadań, przeglądanie wiadomości lub naprawianie błędów w harmonogramie. Odpowiednie oprogramowanie dla firm sprzątających zapewnia płynność pracy, synchronizację zespołu i lojalność klientów.

Każde z wymienionych przez nas narzędzi zajmuje się częścią tego zadania, ale ClickUp łączy je wszystkie w jedną całość.

Wszystko w jednym miejscu — od planowania zadań i fakturowania po automatyzację, śledzenie klientów i współpracę zespołową. Niezależnie od tego, czy pracujesz samodzielnie, czy zarządzasz całym zespołem, ClickUp dostosuje się do Twojego stylu pracy.

Zarejestruj się w ClickUp i zarządzaj całą swoją firmą sprzątającą w jednym miejscu.