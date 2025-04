10 najlepszych alternatyw dla Feathery dla formularzy bez kodu i automatyzacji cyklu pracy

Przetestowaliśmy Feathery do zrobienia formularzy i zbierania danych, i radzi sobie przyzwoicie z niestandardowymi funkcjami i logiką. Jest to dobry kreator formularzy, jeśli chcesz poświęcić czas na opanowanie jego narzędzi.

Jest jednak pewien haczyk: proces ustawień może być żmudny.

Chociaż Feathery oferuje zaawansowane funkcje, czasami wydaje się, że potrzeba dużo pracy, aby w pełni wykorzystać jego możliwości. A jeśli szukasz prostego, łatwego w użyciu doświadczenia, może to nie być najlepsza opcja.

Jeśli jesteś sfrustrowany krzywą uczenia się Feathery lub chcesz bardziej usprawnionego kreatora formularzy, mamy dla Ciebie rozwiązanie! Przygotowaliśmy listę 10 najlepszych alternatyw dla Feathery, które sprawiają, że tworzenie formularzy i automatyzacja przepływu pracy są szybsze, łatwiejsze i bardziej wydajne.

60-sekundowe podsumowanie Oto 10 najlepszych dostępnych obecnie alternatyw dla Feathery: ClickUp : Automatyzacja cyklu pracy i integracja zadań : Automatyzacja cyklu pracy i integracja zadań Jotform: Budowanie formularzy bez użycia kodu Formularze Microsoft: Najlepsze dla użytkowników Microsoft 365 potrzebujących podstawowych ankiet i quizów Wufoo: Najlepszy do tworzenia markowych formularzy Formularze Zoho: Najlepszy dla firm korzystających z ekosystemu Zoho do gromadzenia danych Typeform: Najlepszy do tworzenia angażujących, interaktywnych formularzy Formularze Google: Najlepsze dla osób korzystających z obszaru roboczego Google Formstack: Najlepszy dla użytkowników z sektora Enterprise poszukujących narzędzi do tworzenia formularzy i zarządzania dokumentami FormsAssembly: Najlepszy dla Enterprise koncentrujących się na bezpiecznym gromadzeniu danych i zgodności z przepisami Forms App: Najlepsza do szybkiego i prostego tworzenia formularzy

Czym jest Feathery?

Feathery to bezkodowa platforma do tworzenia formularzy zaprojektowana do tworzenia złożonych, dynamicznych formularzy z zaawansowanymi cyklami pracy. Umożliwia użytkownikom tworzenie wieloetapowych formularzy i logiki warunkowej, która dostosowuje się do danych wejściowych użytkownika w czasie rzeczywistym.

Chociaż Feathery jest potężnym narzędziem do tworzenia dostosowanych doświadczeń użytkownika i integracji z różnymi narzędziami, jego interfejs może stanowić wyzwanie dla osób szukających prostszego ustawienia. Jest odpowiedni dla użytkowników, którzy potrzebują niestandardowego rozszerzenia i kontroli nad procesami gromadzenia danych.

Dlaczego warto wybrać alternatywę dla Feathery?

Wyzwania związane z integracją ❌

Połączenie Feathery z istniejącymi narzędziami marketingowymi, takimi jak HubSpot, Mailchimp i Salesforce, może być złożonym i czasochłonnym procesem. Użytkownicy donoszą o ograniczonych integracjach typu plug-and-play, mylących krokach ustawień i braku gotowych do użycia szablonów, które mogłyby przyspieszyć pracę. Jeśli potrzebujesz płynnego doświadczenia, proces integracji Feathery może Cię spowolnić.

Krzywa uczenia się ❌

Tak, Feathery jest potężny i oferuje wiele niestandardowych opcji. Ale ten poziom elastyczności może również wydawać się przytłaczający, zwłaszcza jeśli nie jesteś jeszcze zaznajomiony z zaawansowanymi narzędziami do tworzenia formularzy.

Być może będziesz musiał spędzić godziny na rozgryzaniu różnych rzeczy. Chociaż zespół wsparcia jest pomocny, właściciele małych firm i użytkownicy nietechniczni mogą uznać Feathery za bardziej skomplikowane niż to konieczne.

Ograniczone funkcje ❌

A teraz odsetki. Mimo że Feathery oferuje wiele fajnych funkcji, niektórzy użytkownicy uważają, że nie jest jeszcze na swoim miejscu. Niektórzy użytkownicy zgłaszali, że brakuje mu zaawansowanych narzędzi do raportowania, lepszej automatyzacji cyklu pracy i konfigurowalnych szablonów.

Z pewnością świetnie nadaje się do tworzenia prostych formularzy. Ale jeśli dążysz do czegoś bardziej dynamicznego (jak formularze dla zespołów programistycznych) i interaktywnego, możesz mieć wrażenie, że uderzyłeś w ścianę. Jest miejsce na ulepszenia, zwłaszcza jeśli chcesz bardziej kompleksowego rozwiązania.

Alternatywy Feathery w skrócie

Alternatywa dla Feathery Najlepsze dla Kluczowe funkcje Ceny ClickUp Automatyzacja cyklu pracy i integracja zadań Kreator typu "przeciągnij i upuść", rozszerzone szablony, integracje z Arkuszami Google i PayPal, logika warunkowa i formularze reagujące na urządzenia mobilne Free Jotform Tworzenie formularzy bez użycia kodu Prosty i intuicyjny interfejs dla formularzy, quizów i ankiet, płynna integracja z programem Excel, możliwość udostępniania za pomocą połączonych linków lub kodów QR, śledzenie odpowiedzi w czasie rzeczywistym i formularze przyjazne dla urządzeń mobilnych Zaczyna się od 39 USD/miesiąc Formularze Microsoft Użytkownicy Microsoft 365 potrzebujący ankiet i quizów Kreator typu "przeciągnij i upuść", niestandardowe motywy, integracja z bramkami płatności, automatyzacja cyklu pracy za pomocą Zapier, niestandardowe raportowanie i eksport danych Od 7,14 USD/miesiąc Wufoo Użytkownicy szukający raportów na temat formularzy Business korzystający z ekosystemu Zoho Od 16,25 USD/miesiąc Formularze Zoho Konwersacyjne formularze, integracja z Salesforce i Zapier, różne typy formularzy, konfigurowalne motywy i analizy do śledzenia wydajności. Kreator typu "przeciągnij i upuść", powiadomienia warunkowe, analiza danych, integracja z aplikacjami Zoho, udostępnianie za pomocą połączonych linków lub kodów QR Zaczyna się od 10 USD/użytkownika/miesiąc Typeform Tworzenie angażujących, interaktywnych formularzy Prosty interfejs do tworzenia ankiet, quizów i formularzy opinii, współpraca w czasie rzeczywistym, analityka za pośrednictwem Arkuszy Google i darmowe szablony Zaczyna się od 29 USD/miesiąc Formularze Google Osoby korzystające z obszaru roboczego Google Interfejs typu "przeciągnij i upuść" do publikowania formularzy na stronach internetowych, wsparcie dla podpisu elektronicznego, funkcja zapisywania i wznawiania oraz zgodność z prywatnością danych Zaczyna się od $7. 20/użytkownika/miesiąc Formstack Użytkownicy z sektora Enterprise potrzebujący formularzy i zarządzania dokumentami Automatyzacja cykli pracy, integracja z Salesforce, podpisy elektroniczne, generowanie dokumentów z wykorzystaniem AI, zarządzanie czystymi danymi Zaczyna się od 99 USD/miesiąc FormAssembly Enterprise koncentrujące się na bezpieczeństwie i zgodności Interfejs "przeciągnij i upuść" do publikowania formularzy na stronach internetowych, wsparcie dla podpisu elektronicznego, funkcja zapisywania i wznawiania, zgodność z prywatnością danych Zaczyna się od 83 USD/miesiąc Aplikacja do tworzenia formularzy Szybkie i proste tworzenie formularzy Kreator typu "przeciągnij i upuść", zbieranie odpowiedzi w czasie rzeczywistym, optymalizacja mobilna, integracja z Arkuszami Google i Slack, konfigurowalne motywy Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 5 USD/miesiąc

Najlepsze alternatywy dla Feathery

Zrobiliśmy to za ciebie i wybraliśmy najlepsze darmowe alternatywy dla Feathery dostępne na rynku. Sprawdź je poniżej:

1. ClickUp (najlepszy do automatyzacji przepływu pracy i integracji zadań)

ClickUp to aplikacja do wszystkiego w pracy, która łączy w sobie zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat - wszystko zasilane przez AI. ClickUp Forms to potężny kreator formularzy online, który wykracza poza proste gromadzenie danych.

Twórz interaktywne formularze i zbieraj szczegółowe informacje dzięki ClickUp Forms

ClickUp Forms umożliwia tworzenie interaktywnych formularzy w celu gromadzenia informacji. Następnie pozwala przekształcić odpowiedzi z formularza w elementy akcji.

Na przykład: Wewnętrzny formularz wniosku może wyzwalać zatwierdzenia i eskalacje

Formularz zapytania klienta może automatycznie utworzyć zadanie dla twojego zespołu

Formularz opinii może przypisywać działania następcze na podstawie analizy nastrojów

Feathery wymaga ręcznego wysiłku, aby uzyskać wgląd w dane z formularza. ClickUp Forms automatyzuje ten proces poprzez integrację z ClickUp Brain, podsumowując nastroje klientów, identyfikując typowe pytania i sugerując działania.

Inteligentna analiza pozwala szybciej podejmować lepsze decyzje w oparciu o wyczyszczone dane.

Zapytaj ClickUp Brain o podsumowania, sugestie lub pytania

Ale to nie wszystko.

ClickUp Forms płynnie integruje się z Twoimi cyklami pracy. Możesz automatyzować procesy, w których odpowiedzi na formularze natychmiast wyzwalają dane powstania zadania, aktualizacje statusu i zadania. Dzięki automatyzacji ClickUp możesz ustawić reguły tworzenia zadań, przypisywać je do odpowiedniej osoby i oznaczać ich pilność, zapewniając, że nic nie zostanie przeoczone.

Za pomocą prostej logiki if/then ustaw automatyzacje dla swoich formularzy za pomocą ClickUp Automations

Masz również możliwość elastycznego widoku danych w różnych formatach. Zróżnicowane widoki ClickUp zapewniają bardziej zorganizowany sposób patrzenia na dane i podejmowania świadomych decyzji dzięki tablicom Kanban, wykresom kołowym i innym wizualizacjom.

Opcje brandingu to kolejna mocna strona ClickUp Forms. Możesz niestandardowo dostosować swoje formularze za pomocą motywów, tła, kolorów i logo, aby idealnie pasowały do tożsamości Twojej marki. W międzyczasie możesz łatwo śledzić metryki i korzystać z logiki warunkowej, aby dynamicznie dostosowywać pytania w oparciu o odpowiedzi użytkowników, poprawiając ogólne wrażenia użytkownika.

Przyjazna rada: Udostępnianie formularzy ClickUp jest również bardzo łatwe. Wszystko, co musisz zrobić, to skopiować bezpośredni link do formularza i udostępnić go komu chcesz (dosłownie, to wszystko!) Dodatkowo, możesz zdecydować się na dodanie formularza HTML do swojego landing page'a poprzez sekcję Embed code.

Gotowy do rozpoczęcia pracy z ClickUp Formularze? Sprawdź Szablon formularza opinii ClickUp, aby uzyskać szybkie i skuteczne ustawienia. Szablon ten umożliwia zbieranie opinii klientów, usprawnianie zapytań i przekształcanie przesłanych zgłoszeń w wykonalne zadania, a wszystko to w jednym miejscu.

Pobierz szablon Free Łatwo zbieraj opinie klientów za pomocą szablonu formularza opinii ClickUp

Najlepsze funkcje ClickUp

Przekształcanie wglądu w formularze w zadania: Zamień zebrane dane w wykonalne zadania w Zamień zebrane dane w wykonalne zadania w ClickUp Tasks , aby zwiększyć wydajność i działania następcze

Komunikuj się za pomocą ClickUp Chat: Omawiaj spostrzeżenia, udostępniaj aktualizacje i współpracuj w czasie rzeczywistym za pomocą Omawiaj spostrzeżenia, udostępniaj aktualizacje i współpracuj w czasie rzeczywistym za pomocą ClickUp Chat

Ustaw i śledź cele: Monitoruj postępy za pomocą Monitoruj postępy za pomocą ClickUp Goals , zamieniając przesłane formularze w mierzalne cele i śledząc ich zakończenie

Śledzenie czasu: Kontroluj ilość czasu spędzonego na pracy nad zadaniami generowanymi na podstawie wglądu w formularze dzięki Kontroluj ilość czasu spędzonego na pracy nad zadaniami generowanymi na podstawie wglądu w formularze dzięki ClickUp Time Tracking

ClickUp limit

Nowi użytkownicy mogą napotkać bardziej stromą krzywą uczenia się

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Recenzja G2 mówi,

W ClickUp najbardziej podoba mi się to, że zastępuje wiele narzędzi w jednym miejscu. Koniec z przełączaniem się między wieloma aplikacjami. Oferuje niezrównaną liczbę funkcji w porównaniu do innych programów. Jest również wysoce konfigurowalny, aby dopasować się do każdego cyklu pracy dzięki funkcjom takim jak wiele widoków, które pozwalają mi skonfigurować projekty dokładnie tak, jak tego potrzebuję, pulpity, które dają mi przejrzysty widok raportów i statystyk, oraz automatyzacje, które oszczędzają mi godzin dzięki obsłudze powtarzalnych zadań.

W ClickUp najbardziej podoba mi się to, że zastępuje wiele narzędzi w jednym miejscu. Koniec z przełączaniem się między wieloma aplikacjami. Oferuje niezrównaną liczbę funkcji w porównaniu do innych programów. Jest również wysoce konfigurowalny, aby dopasować się do każdego cyklu pracy dzięki funkcjom takim jak wiele widoków, które pozwalają mi skonfigurować projekty dokładnie tak, jak tego potrzebuję, pulpity, które dają mi przejrzysty widok raportów i statystyk, oraz automatyzacje, które oszczędzają mi godzin dzięki obsłudze powtarzalnych zadań.

📮Spostrzeżenia ClickUp: Około 43% pracowników wysyła od 0 do 10 wiadomości dziennie. Chociaż sugeruje to bardziej skoncentrowane lub celowe rozmowy, może to również wskazywać na brak płynnej współpracy, a ważne dyskusje odbywają się gdzie indziej (np. w e-mailu). Aby uniknąć niepotrzebnego przeskakiwania między platformami i przełączania kontekstu, potrzebujesz aplikacji do wszystkiego do pracy, takiej jak ClickUp, która łączy projekty, wiedzę i czat w jednym miejscu - wszystko zasilane przez AI, które pomaga pracować wydajniej.

czytaj więcej: Oprogramowanie do zarządzania członkami organizacji

2. Jotform (najlepszy do tworzenia formularzy bez użycia kodu)

via Jotform

jotform to internetowy kreator formularzy, który upraszcza proces tworzenia, udostępniania i zarządzania formularzami. Jego przyjazny dla użytkownika interfejs oferuje funkcję "przeciągnij i upuść", dzięki czemu tworzenie formularzy jest dostępne dla użytkowników bez umiejętności kodowania.

Jotform jest popularny wśród firm, które chcą gromadzić dane za pomocą ankiet, formularzy opinii, rejestracji i innych. Zapewnia wsparcie dla różnych integracji z innymi narzędziami w celu zwiększenia wydajności przepływu pracy.

Najlepsze funkcje Jotform

Korzystaj z intuicyjnego kreatora formularzy typu "przeciągnij i upuść", aby w łatwy sposób wprowadzać niestandardowe zmiany

Wypróbuj rozbudowane szablony formularzy dostosowane do różnych branż i celów

Płynna integracja z aplikacjami takimi jak Arkusze Google, PayPal i Mailchimp

Korzystaj z zaawansowanej logiki warunkowej w celu spersonalizowania formularza

Limity Jotform

Ograniczone opcje niestandardowe w porównaniu do bardziej zaawansowanych narzędzi do tworzenia formularzy

Ceny mogą być wysokie dla małych Business

Przycisk cofania nie jest łatwo dostępny

Ceny Jotform

Starter: Free

Brązowy: $39 miesięcznie

Srebrny: 49 dolarów miesięcznie

Złoty: $129 miesięcznie

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Jotform

G2: 4. 7/5 (3400+ recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (2400+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Jotform?

Recenzja G2 mówi,

Jotform sprawia, że tworzenie formularzy jest niezwykle łatwe dzięki interfejsowi "przeciągnij i upuść", umożliwiając mi szybkie tworzenie profesjonalnych, dopracowanych formularzy przy użyciu różnych szablonów formularzy kontaktowych, ankiet i innych. Jednak responsywny design mógłby być lepszy, ponieważ formularze czasami nie wyświetlają się dobrze na urządzeniach mobilnych, co jest niepokojące dla użytkowników mobilnych.

Jotform sprawia, że tworzenie formularzy jest niezwykle łatwe dzięki interfejsowi "przeciągnij i upuść", umożliwiając mi szybkie tworzenie profesjonalnych, dopracowanych formularzy przy użyciu różnych szablonów formularzy kontaktowych, ankiet i innych. Jednak responsywny design mógłby być lepszy, ponieważ formularze czasami nie wyświetlają się dobrze na urządzeniach mobilnych, co jest niepokojące dla użytkowników mobilnych.

czytaj więcej: Najlepsze alternatywy dla Jotform

3. Formularze Microsoft (najlepsze dla użytkowników Microsoft 365 potrzebujących podstawowych ankiet i quizów)

via Microsoft Formularze

Microsoft Formularze to proste narzędzie do tworzenia ankiet, sondaży i quizów online. Płynnie zintegrowane z platformą Microsoft 365, pozwala użytkownikom zbierać odpowiedzi w czasie rzeczywistym, analizować dane za pomocą wbudowanych wykresów i eksportować wyniki do programu Excel w celu uzyskania głębszego wglądu.

Dzięki intuicyjnemu projektowi, sugestiom opartym na AI i opcjom niestandardowym, formularze Microsoft Forms są idealne dla firm, nauczycieli i zespołów, które chcą usprawnić zbieranie opinii i podejmowanie decyzji.

Najlepsze funkcje Microsoft Forms

Włącz anonimowe odpowiedzi w niektórych ustawieniach

Łatwe udostępnianie formularzy za pomocą połączonych linków, kodów QR lub e-maili

Zbieraj odpowiedzi w czasie rzeczywistym dzięki automatycznej wizualizacji danych

Zapewnij dostępność dzięki formularzom przyjaznym dla urządzeń mobilnych

Limity dotyczące formularzy Microsoft Forms

Mniej opcji projektowania i brandingu niż u konkurencji

Brak funkcji takich jak logika warunkowa i zaawansowana analityka

Wsparcie tylko dla 7 miar zamiast pełnej skali 1-10

Ceny formularzy Microsoft Forms

Business Basic: $7. 14 za użytkownika miesięcznie

Business Standard: $14. 88 za użytkownika miesięcznie

Business Premium: 26,20 USD za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Microsoft Forms

G2: 4. 4/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (200+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Microsoft Forms?

Recenzja G2 mówi,

Formularze Microsoft Forms są niezwykle łatwe w użyciu, ułatwiając zbieranie danych od wielu osób jednocześnie dzięki śledzeniu odpowiedzi i analizom w czasie rzeczywistym. Obsługa klienta jest szybka i niezawodna, a wdrożenie jest proste do regularnego użytku. Brakuje jednak zaawansowanych funkcji i nie ma wsparcia dla anonimowych odpowiedzi w trybie Enterprise, co może być wadą.

Formularze Microsoft Forms są niezwykle łatwe w użyciu, ułatwiając zbieranie danych od wielu osób jednocześnie dzięki śledzeniu odpowiedzi i analizom w czasie rzeczywistym. Obsługa klienta jest szybka i niezawodna, a wdrożenie jest proste do regularnego użytku. Brakuje jednak zaawansowanych funkcji i nie ma wsparcia dla anonimowych odpowiedzi w trybie Enterprise, co może być wadą.

czytaj więcej: Najlepsze darmowe oprogramowanie bazodanowe

4. Wufoo (najlepszy do tworzenia markowych formularzy)

via Wufoo

Wufoo to poręczny kreator formularzy online, który zapewnia prostotę dzięki łatwemu interfejsowi typu "przeciągnij i upuść" oraz wstępnie zaprojektowanym motywom. Wufoo sprawia, że tworzenie eleganckich i markowych formularzy jest dziecinnie proste.

Dodatkowo, jest on wyposażony w funkcje pomagające firmom w gromadzeniu danych, otrzymywaniu płatności i usprawnianiu cyklu pracy poprzez integracje. A jeśli chodzi o zrozumienie wszystkich tych danych, wbudowane narzędzia analityczne Wufoo mają wszystko pod kontrolą.

Najlepsze funkcje Wufoo

Szybko twórz i wdrażaj niestandardowe formularze za pomocą intuicyjnego kreatora typu "przeciągnij i upuść"

Łatwo zintegruj formularze z narzędziami takimi jak Zapier, Mailchimp i Salesforce, aby usprawnić cykl pracy

Włącz bezpieczne pobieranie płatności dzięki integracji z głównymi bramkami, takimi jak PayPal i Stripe

Uzyskaj dostęp do analiz w czasie rzeczywistym dzięki niestandardowym narzędziom do raportowania i eksportowania danych w celu uzyskania głębszego wglądu

Limity Wufoo

Przestarzały projekt, który sprawia, że Wufoo nie jest przyjazny dla użytkownika

Brak CAPTCHA lub silnej ochrony przed spamem, przez co formularze są podatne na ataki

Ograniczone opcje niestandardowe CSS dla zaawansowanych zmian w projekcie

Ceny Wufoo

Starter: $16. 25 miesięcznie

Professional: $29. 08 miesięcznie

Zaawansowany: $74. 08 miesięcznie

Ultimate: $183. 25 miesięcznie

Oceny i recenzje Wufoo

G2: 4. 2/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4. 4/5 (ponad 200 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Wufoo?

Recenzja G2 mówi,

Wufoo to proste i przyjazne dla użytkownika narzędzie, które nie wymaga zaawansowanych umiejętności kodowania, nawet w przypadku złożonych formularzy. Jego usługi są angażujące, a ceny rozsądne. Niemniej jednak, projekt wydaje się przestarzały i niezbyt przyjazny dla tych, którzy preferują nowoczesny interfejs, a opcje niestandardowe CSS są nieco ograniczone.

Wufoo to proste i przyjazne dla użytkownika narzędzie, które nie wymaga zaawansowanych umiejętności kodowania, nawet w przypadku złożonych formularzy. Jego usługi są angażujące, a ceny rozsądne. Niemniej jednak, projekt wydaje się przestarzały i niezbyt przyjazny dla tych, którzy preferują nowoczesny interfejs, a opcje niestandardowe CSS są nieco ograniczone.

5. Formularze Zoho (najlepsze dla firm korzystających z ekosystemu Zoho do gromadzenia danych)

via Zoho Formularze

Zoho Forms dostarcza kompleksowe podejście do tworzenia niestandardowych formularzy online. Został zaprojektowany z myślą o różnych przypadkach użycia, takich jak zbieranie opinii, ankiety i generowanie leadów.

Jego elastyczny interfejs umożliwia firmom osadzanie formularzy zamówień, automatyzację cykli pracy i otrzymywanie powiadomień w czasie rzeczywistym. Dzięki mobilnemu dostępowi i opcjom integracji, Zoho Forms zapewnia efektywne gromadzenie danych i zarządzanie nimi.

Najlepsze funkcje Zoho Forms

Projektuj formularze z łatwością, korzystając z mobilnego kreatora typu "przeciągnij i upuść"

Automatyzacja zatwierdzeń i przypisywania zadań w celu usprawnienia wewnętrznego cyklu pracy

Dostęp do wpisów formularza w trybie offline dzięki wsparciu aplikacji mobilnych dla systemów iOS i Android

Generowanie wizualnych raportów i śledzenie wydajności za pomocą wbudowanych narzędzi analitycznych

Płynna integracja z aplikacjami Zoho, obszarem roboczym Google i narzędziami innych firm, takimi jak Mailchimp

Limit Zoho Forms

Niektórzy użytkownicy zgłaszają sporadyczne usterki lub powolne działanie funkcji synchronizacji z aplikacją mobilną

Zaawansowane niestandardowe ustawienia mogą wymagać pewnej wiedzy technicznej, zwłaszcza w przypadku logiki warunkowej

Ograniczona elastyczność projektowania w porównaniu do konkurentów z bardziej nowoczesnymi lub dynamicznymi opcjami stylizacji

Cennik Zoho Forms

Free

Podstawowy : 10 USD za użytkownika miesięcznie

Standard : 25 USD za użytkownika miesięcznie

Professional : 50 USD za użytkownika miesięcznie

Premium: 90 USD za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Zoho Forms

G2: 4. 5/5 (130+ opinii)

Capterra: 4. 4/5 (ponad 160 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Zoho Forms?

Recenzja G2 mówi,

Zoho Forms jest łatwy w użyciu i dobrze się integruje, co czyni go niezawodnym wyborem dla podstawowych formularzy. Świetnie nadaje się do wydajnej obsługi e-maili i od lat jest naszym ulubionym rozwiązaniem. Jednak jego ceny mogłyby być lepsze, a niektórych funkcji brakuje. Ponadto, jeśli nie będziesz ostrożny, możesz skończyć z dodatkową subskrypcją, a dział pomocy technicznej może być powolny.

Zoho Forms jest łatwy w użyciu i dobrze się integruje, co czyni go niezawodnym wyborem dla podstawowych formularzy. Świetnie nadaje się do wydajnej obsługi e-maili i od lat jest naszym ulubionym rozwiązaniem. Jednak jego ceny mogłyby być lepsze, a niektórych funkcji brakuje. Ponadto, jeśli nie będziesz ostrożny, możesz skończyć z dodatkową subskrypcją, a dział pomocy technicznej może być powolny.

6. Typeform (najlepszy do tworzenia angażujących, interaktywnych formularzy)

via Typeform

Typeform został zaprojektowany do tworzenia konwersacyjnych i interaktywnych formularzy, ankiet i quizów. W przeciwieństwie do Feathery, który koncentruje się na dynamicznym gromadzeniu danych, siła Typeform polega na dostarczaniu angażujących i atrakcyjnych wizualnie formularzy, które zwiększają zaangażowanie użytkowników i ulepszają formularze rejestracji.

Unikalny format "jedno pytanie na raz" i szerokie możliwości integracji sprawiają, że jest to solidna alternatywa dla firm, które chcą poprawić wrażenia użytkownika i interaktywność.

Najlepsze funkcje Typeform

Twórz angażujące wizualnie formularze i ankiety, które sprawiają wrażenie konwersacji i zwiększają wskaźniki zakończonych ankiet

Niestandardowe formularze z zestawem marki, czcionkami i motywami kolorystycznymi zapewniają dopracowany, profesjonalny wygląd

Użyj Logic Jump i Hidden Fields, aby spersonalizować podróże użytkowników i zadawać inteligentniejsze pytania

Bezproblemowa integracja z narzędziami takimi jak Arkusze Google, HubSpot, Slack i Facebook Pixel

Śledzenie konwersji i zachowań odbiorców dzięki wbudowanej analityce i integracjom marketingowym

Limit Typeform

Funkcje wyższego poziomu mogą być zablokowane za drogimi planami cenowymi, szczególnie dla mniejszych Teams

Ograniczona funkcja offline - formularze wymagają połączenia z Internetem do działania

Niestandardowe układy i modyfikacje projektu wykraczające poza domyślny styl są nieco ograniczone

Ceny Typeform

Podstawowy: $29 miesięcznie

Plus: 59 dolarów miesięcznie

Business: $99 miesięcznie

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Typeform

G2: 4. 5/5 (ponad 800 recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (ponad 900 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Typeform?

Recenzja G2 mówi,

Typeform sprawia, że tworzenie złożonych formularzy jest niezwykle łatwe, a użytkownicy mogą je personalizować. Drastycznie zmniejszyło to liczbę przesłanych spamów na mojej stronie internetowej i poprawiło ogólne zapytania. Strona wyników jest świetna do szybkiego zbierania statystyk klientów. Nie podoba mi się jednak, że niektóre funkcje są zablokowane w cenie premium.

Typeform sprawia, że tworzenie złożonych formularzy jest niezwykle łatwe, a użytkownicy mogą je personalizować. Drastycznie zmniejszyło to liczbę przesłanych spamów na mojej stronie internetowej i poprawiło ogólne zapytania. Strona wyników jest świetna do szybkiego zbierania statystyk klientów. Nie podoba mi się jednak, że niektóre funkcje są zablokowane w cenie premium.

czytaj więcej: Darmowe szablony formularzy opinii

7. Formularze Google (najlepsze dla osób korzystających z obszaru roboczego Google)

via Google Formularze

Google Forms to darmowe, przyjazne dla użytkownika narzędzie idealne do tworzenia ankiet, quizów i formularzy opinii. Jest ono popularne ze względu na swoją prostotę i płynną integrację z obszarem roboczym Google, dzięki czemu gromadzenie danych jest niezwykle łatwe.

Chociaż nie oferuje on mnóstwa zaawansowanych opcji niestandardowych, to zapewnia wszystkie potrzebne podstawy, takie jak tworzenie ankiet do szybkiego zbierania i analizowania odpowiedzi.

Najlepsze funkcje Google Forms

Twórz nieograniczoną liczbę formularzy za darmo, korzystając z prostego i przyjaznego dla użytkownika interfejsu

Niestandardowe formularze z motywami, obrazami, kolorami i czcionkami dla markowego wyglądu

Zbieraj i analizuj odpowiedzi w czasie rzeczywistym dzięki płynnej integracji z Arkuszami Google

Udostępniaj formularze natychmiastowo za pomocą połączonego linku lub e-maila i współpracuj z członkami zespołu w czasie rzeczywistym

Korzystaj z gotowych szablonów, aby szybko uruchamiać ankiety, quizy i formularze opinii

Limit Google Forms

Brak szablonów, branchów i niestandardowych teł (GIFy/wideo)

Formularze mogą wydawać się wizualnie proste, z mniejszą liczbą opcji projektowania w porównaniu do narzędzi premium

Brak wbudowanego przechwytywania podpisów lub niestandardowego uwierzytelniania użytkownika poza logowaniem Google

Cennik Google Forms

Free

Business Starter: $7. 20 za użytkownika miesięcznie

Business Standard: $14. 40 za użytkownika miesięcznie

Business Plus: $21. 60 za użytkownika miesięcznie

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Google Forms

Capterra: 4. 7/5 (ponad 11 000 recenzji)

G2: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Google Forms?

Recenzja Capterra mówi,

Formularze Google to świetne narzędzie do zbierania danych od znajomych z pracy lub członków społeczności. Brakuje w nim jednak szablonów dla kwestionariuszy i ankiet, a także nie ma możliwości tworzenia branchów i pomijania logiki. Ponadto nie obsługuje niestandardowych teł z GIF-ami lub krótkimi materiałami wideo, co ogranicza możliwości personalizacji.

Formularze Google to świetne narzędzie do zbierania danych od znajomych z pracy lub członków społeczności. Brakuje w nim jednak szablonów dla kwestionariuszy i ankiet, a także nie ma możliwości tworzenia branchów i pomijania logiki. Ponadto nie obsługuje niestandardowych teł z GIF-ami lub krótkimi materiałami wideo, co ogranicza możliwości personalizacji.

8. Formstack (najlepszy dla użytkowników z sektora Enterprise poszukujących narzędzi do tworzenia formularzy i zarządzania dokumentami)

via Formstack

Formstack to platforma klasy Enterprise, stworzona z myślą o czymś więcej niż tylko tworzeniu podstawowych formularzy. Umożliwia ona tworzenie zaawansowanych formularzy, zarządzanie dokumentami, a nawet zbieranie podpisów elektronicznych.

W przeciwieństwie do Feathery, Formstack oferuje bardziej kompleksowe rozwiązanie usprawniające cykl pracy. Łatwo integruje się z kilkoma narzędziami biznesowymi, pomagając usprawnić gromadzenie danych, automatyzację procesów i zachować cenne dane w miejscu.

Najlepsze funkcje Formstack

Twórz zaawansowane formularze za pomocą intuicyjnego kreatora typu "przeciągnij i upuść" - nie jest wymagana znajomość kodowania

Automatyzacja zatwierdzeń, powiadomień i cykli pracy w celu zwiększenia wydajności zespołu

Analizuj dane przesłane za pomocą szczegółowych narzędzi do raportowania i optymalizacji

Zapewnij bezpieczne przechowywanie dokumentów dzięki szyfrowaniu, zgodności z HIPAA i logice warunkowej

Integracja z ponad 100 narzędziami, w tym Salesforce, PayPal, Microsoft i Zapier

Limit Formstack

Mogą być drogie dla mniejszych Business lub Teams z limitami budżetowymi

Niektórzy użytkownicy zgłaszają trudności w nauce podczas ustawiania złożonych przepływów pracy lub integracji

Responsywność i wydajność na urządzeniach mobilnych mogą czasami być niespójne

Cennik Formstack

Formularze: $99 miesięcznie

Pakiet: 299 dolarów miesięcznie

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Formstack

G2: 4. 3/5 (450+ recenzji)

Capterra: 4.0/5 (ponad 110 opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Formstack?

Recenzja Capterra mówi,

Formstack oferuje łatwy w użyciu interfejs z prostymi funkcjami do tworzenia formularzy. Jednakże, podczas gdy przeciąganie i upuszczanie elementów jest proste, połączenie ich z oprogramowaniem do płatności lub zbieranie płatności nie jest tak intuicyjne.

Formstack oferuje łatwy w użyciu interfejs z prostymi funkcjami do tworzenia formularzy. Jednakże, podczas gdy przeciąganie i upuszczanie elementów jest proste, połączenie ich z oprogramowaniem do płatności lub zbieranie płatności nie jest tak intuicyjne.

9. FormAssembly (najlepsze rozwiązanie dla Enterprise koncentrujących się na bezpiecznym gromadzeniu danych i zgodności z przepisami)

via FormAssembly

FormAssembly to platforma do gromadzenia danych zaprojektowana z myślą o organizacjach, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo, zgodność z przepisami i elastyczność. Wyróżnia się zarówno prostotą przeciągania i upuszczania w celu szybkiego utworzenia formularza, jak i zaawansowanymi opcjami kodowania w celu niestandardowego dostosowania.

Silna integracja FormAssembly z Salesforce i funkcje zgodności sprawiają, że jest to wartościowy wybór dla firm zarządzających wrażliwymi danymi i złożonymi cyklami pracy.

Najlepsze funkcje FormAssembly

Twórz złożone, bezpieczne formularze za pomocą potężnego kreatora typu "przeciągnij i upuść" ze wsparciem niestandardowego HTML

Bezpośrednie połączenie z Salesforce i innymi głównymi platformami w celu płynnej synchronizacji danych

Automatyzacja cykli pracy z logiką warunkową, wieloetapowymi zatwierdzeniami i solidną logiką formularza

Zapewnienie zgodności z rygorystycznymi standardami bezpieczeństwa, takimi jak HIPAA, RODO i SOC 2

Bezpiecznie zbieraj płatności za pośrednictwem zintegrowanych bramek, takich jak Stripe i Authorize. net

Limit FormAssembly

Wyższe poziomy cenowe mogą nie być idealne dla małych Business lub użytkowników indywidualnych

Sporadyczne opóźnienia w odpowiedzi obsługi klienta, zwłaszcza w przypadku problemów technicznych

Cennik FormAssembly

Podstawowy: 83 USD miesięcznie (rozliczane rocznie)

Essentials: Niestandardowy cennik

Teams: Niestandardowe ceny

Enterprise: Niestandardowy cennik

Gov Cloud: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje FormAssembly

G2: 4. 5/5 (380+ opinii)

Capterra: Brak wystarczających recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o FormAssembly?

Recenzja Capterra mówi,

FormAssembly jest przyjazny dla użytkownika, z prostą integracją z Salesforce i funkcjami generowanymi przez AI, które upraszczają datę powstania formularza. Łatwo jest nawigować po polach, klonować formularze bez utraty formatu, a obsługa klienta jest responsywna. Brakuje jednak opcji niestandardowych dla CSS i nie zezwala na załączniki PDF w e-mailach z powiadomieniami.

FormAssembly jest przyjazny dla użytkownika, z prostą integracją z Salesforce i funkcjami generowanymi przez AI, które upraszczają datę powstania formularza. Łatwo jest nawigować po polach, klonować formularze bez utraty formatu, a obsługa klienta jest responsywna. Brakuje jednak opcji niestandardowych dla CSS i nie zezwala na załączniki PDF w e-mailach z powiadomieniami.

10. Aplikacja Formularze (najlepsza do szybkiego i prostego tworzenia formularzy)

Forms. app to prosty, przyjazny dla użytkownika kreator formularzy online, który ułatwia błyskawiczne tworzenie i udostępnianie konfigurowalnych formularzy, ankiet i quizów. Jego reagujący na urządzenia mobilne wygląd i interfejs typu "przeciągnij i upuść" są idealne do wszystkiego, od zbierania opinii klientów po obsługę rejestracji na wydarzenia.

Ponadto, dzięki opcjom integracji i łatwym funkcjom udostępniania, jest to praktyczne narzędzie do codziennego gromadzenia danych.

Najlepsze funkcje aplikacji do tworzenia formularzy

Twórz wszechstronne formularze, ankiety i quizy z szybkim, przyjaznym dla użytkownika interfejsem

Efektywnie organizuj pracę za pomocą folderów i pulpitów dla różnych typów formularzy

Integracja z innymi narzędziami, takimi jak Arkusze Google i Zapier, w celu usprawnienia cyklu pracy

Uzyskaj dostęp do wszystkich funkcji nawet w planie Free, w tym szablonów przyjaznych dla urządzeń mobilnych

Niestandardowy wygląd formularza dopasowany do marki dzięki wbudowanym narzędziom wizualnym

Limit aplikacji do tworzenia formularzy

Niektórzy użytkownicy zgłaszają sporadyczne błędy lub opóźnienia w działaniu aplikacji mobilnej

Zaawansowane funkcje (takie jak logika warunkowa) mogą być trudniejsze do lokalizacji lub ustawienia

Limit dokumentacji i samouczków dla początkujących użytkowników potrzebujących wskazówek krok po kroku

Cennik aplikacji do tworzenia formularzy

Free:

Podstawowy: 5 USD miesięcznie

Pro: 10 dolarów miesięcznie

Premium: 25 dolarów miesięcznie

Oceny i recenzje aplikacji Formularze

G2: 4. 5/5 (480+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (240+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o aplikacji Formularze?

Recenzja Capterra mówi:

Aplikacja Forms. sprawia, że zbieranie danych jest niezwykle łatwe, z wydajnymi funkcjami tabulacji do analizy. Nie pozwala jednak na edycję już przesłanych kwestionariuszy bez zakłócania zebranych danych.

Aplikacja Forms. sprawia, że zbieranie danych jest niezwykle łatwe, z wydajnymi funkcjami tabulacji do analizy. Nie pozwala jednak na edycję już przesłanych kwestionariuszy bez zakłócania zebranych danych.

czytaj więcej: Oprogramowanie do automatyzacji formularzy do szybszego zbierania danych

Użyj ClickUp do tworzenia interaktywnych formularzy

ClickUp AI przenosi tworzenie formularzy na wyższy poziom, łącząc inteligentne cykle pracy, konfigurowalne widoki i analizy oparte na AI.

Niezależnie od tego, czy tworzysz formularze opinii, formularze przyjmowania projektów, formularze płatności, formularze rejestracyjne czy ankiety dla klientów, ClickUp jest idealnym rozwiązaniem do przekształcania odpowiedzi w wykonalne zadania i cenne spostrzeżenia.

A co najlepsze? ClickUp płynnie integruje się z istniejącymi cyklami pracy, automatyzując przydzielanie zadań i organizując dane w sposób, który ma dla ciebie sens. Ponadto, dzięki różnorodnym widokom ClickUp, możesz wizualizować dane jak nigdy dotąd - czy to za pomocą tablic Kanban, wykresów kołowych, czy niestandardowych pulpitów.

Chcesz, aby proces tworzenia formularzy był łatwiejszy i bardziej efektywny? Zarejestruj się w ClickUp już dziś!