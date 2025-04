10 najlepszych rozwiązań dla małych i średnich firm, które zwiększą wzrost w 2025 r

Prowadzenie małego biznesu oznacza noszenie wielu kapeluszy - zarządzanie fakturami, nadzorowanie projektów, rozmowy z niestandardowymi klientami i pilnowanie swojego zespołu. To naprawdę wiele!

Dobrą wiadomością jest to, że oprogramowanie do zarządzania projektami dla małych i średnich firm (SMB) zdejmuje z ciebie cały ciężar.

Przykładowo, platforma do zarządzania projektami z automatyzacją może zwiększyć wydajność cyklu pracy; uczenie maszynowe może pomóc firmom przewidywać trendy, a chmura obliczeniowa usprawnia współpracę. Możliwości wciąż rosną.

Właśnie dlatego przygotowaliśmy tę listę najlepszych programów dla małych i średnich firm, które pomogą ci przyspieszyć rozwój biznesu i pozyskać nowych klientów.

10 najlepszych rozwiązań dla małych i średnich firm w skrócie

Oto krótka tabela porównawcza oprogramowania dla małych i średnich firm:

Nazwa narzędzia Najlepsze dla Kluczowe funkcje Limity Ceny Oceny ClickUp Kompleksowe oprogramowanie do zarządzania pracą dla małych i średnich firm Śledzenie zadań, współpraca nad dokumentami, automatyzacja, pulpity nawigacyjne, analizy oparte na AI, integracja z narzędziami takimi jak Xero i QuickBooks Nowi użytkownicy potrzebują czasu na nawigację i pełne wykorzystanie wszystkich funkcji Free, Unlimited: $5/użytkownika/miesiąc, Business: $12/użytkownika/miesiąc, Enterprise: Ceny niestandardowe G2: 4.7/5 (ponad 9 000 recenzji), Capterra: 4.6/5 (ponad 4 000 recenzji) Intuit QuickBooks Online Fakturowanie i księgowość Automatyzacja cyklicznych faktur, płatności rachunków i przypomnień; śledzenie zapasów i dostawców; szczegółowe raporty finansowe Regularne błędy, brak silnego zarządzania użytkownikami i dokładności rozpoznawania w funkcji snap receipt Prosty start: 35 USD/miesiąc, Essentials: 65 USD/miesiąc, Plus: 99 USD/miesiąc, Advanced: 235 USD/miesiąc G2: 4. 4/5 (270+ recenzji), Capterra: 4. 3/5 (7,000+ recenzji) HubSpot CRM Zarządzanie potokiem sprzedaży Śledzenie interakcji, automatyzacja cykli pracy, udostępnianie pulpitów, analizy oparte na AI, ponad 1800 integracji Ograniczone raportowanie danych spoza HubSpot, niestandardowe dostosowanie do złożonych procesów sprzedaży Free, Starter: $15/miesiąc za licencję, Professional: $800/miesiąc, Enterprise: $3600/miesiąc G2: 4.4/5 (ponad 12 000 recenzji), Capterra: 4.5/5 (ponad 4 000 recenzji) Trello Wizualizacja projektów Konfigurowalne tablice Kanban, osie czasu, kalendarze, automatyzacja za pomocą Butlera, integracje ze Slackiem, Google Drive i nie tylko Opiera się w dużej mierze na integracji z innymi firmami, ma ograniczone możliwości niestandardowego dostosowania do unikalnych cykli pracy Free, Standard: 5 USD/miesiąc, Premium: 10 USD/miesiąc, Enterprise: 17,50 USD/miesiąc dla 50 użytkowników G2: 4.4/5 (ponad 13 000 recenzji), Capterra: 4.5/5 (ponad 23 000 recenzji) Gusto Przetwarzanie płac i zarządzanie procesami HR Automatyzacja zarządzania płacami i podatkami, wbudowane śledzenie czasu, integracja z QuickBooks, Xero, Shopify i nie tylko Niestandardowe funkcje w ograniczonym zakresie, brak przypomnień o przerwach i nadgodzinach w celu zapewnienia zgodności z prawem pracy Simple: 49 USD/miesiąc + 6 USD/osoba, Plus: 80 USD/miesiąc + 9 USD/osoba, Premium: 180 USD/miesiąc + 22 USD/osoba G2: 4.5/5 (ponad 2 000 recenzji), Capterra: 4.6/5 (ponad 4 000 recenzji) NetSuite Planowanie zasobów przedsiębiorstwa Konfigurowalne cykle pracy, wgląd w czasie rzeczywistym, pozyskiwanie leadów, automatyzacja marketingu, optymalizacja łańcucha dostaw Brak elastycznych opcji raportowania Niestandardowe ceny G2: 4/5 (ponad 3000 recenzji), Capterra: 4. 2/5 (ponad 1000 recenzji) MailChimp E-mail marketing Automatyzacja kampanii, redaktor e-mail typu "przeciągnij i upuść", kreator e-maili oparty na GPT, narzędzia eCommerce Nie nadaje się do marketingu afiliacyjnego, restrykcyjne dane powstania listy Free, Essentials: 13 USD/miesiąc, Standard: 20 USD/miesiąc, Premium: 350 USD/miesiąc G2: 4.4/5 (ponad 5 000 recenzji), Capterra: 4.5/5 (ponad 17 000 recenzji) Zendesk Niestandardowe zarządzanie obsługą klienta Konsolidacja rozmów z klientami, chatboty AI, czat na żywo, baza wiedzy, niestandardowy branding Przytłaczające dla nowych agentów, wyzwanie dla małych Teams obsługujących dużą liczbę zgłoszeń Zespół wsparcia: $25/miesiąc/użytkownik, Suite Team: $69/miesiąc/użytkownik, Suite Professional: $149/miesiąc/użytkownik G2: 4.3/5 (ponad 6 000 recenzji), Capterra: 4.6/5 (ponad 4 000 recenzji) Wave Fakturowanie i przyjmowanie płatności Fakturowanie Free, automatyczne przypomnienia o płatnościach, mobilne skanowanie paragonów, aktualizacje transakcji w czasie rzeczywistym Płatna subskrypcja dla zaawansowanych funkcji, automatyzacja płac i podatków ograniczona do wspieranych stanów Starter: Free, Pro: $16/miesiąc G2: 4. 3/5 (ponad 200 recenzji), Capterra: 4. 4/5 (ponad 1000 recenzji) Zoho Inventory Zarządzanie zapasami Prognoza popytu, zarządzanie elementami złożonymi, automatyzacja wysyłki, integracja z Amazon, eBay, USPS, FedEx Limit kompatybilności z zewnętrznymi systemami poza pakietem Zoho Free, Standard: 29 USD/miesiąc, Professional: 79 USD/miesiąc, Premium: 129 USD/miesiąc, Enterprise: 249 USD/miesiąc G2: 4.3/5 (ponad 90 recenzji), Capterra: 4.5/5 (ponad 400 recenzji)

Czego należy szukać w oprogramowaniu dla małych i średnich firm?

Wybór odpowiedniego oprogramowania do zarządzania projektami dla małych firm może wydawać się przytłaczający. Istnieje zbyt wiele opcji, zbyt wiele funkcji i zbyt wiele etykiet cenowych. Co więc tak naprawdę ma znaczenie?

Kluczem jest znalezienie narzędzi, które odpowiadają Twoim obecnym potrzebom, a jednocześnie zapewniają elastyczność rozwoju. Oto, na co warto zwrócić uwagę:

Podstawowe możliwości biznesowe: Korzystanie z pięciu różnych narzędzi do fakturowania, zarządzania incydentami i obsługi klienta? To bałagan. Najlepsze oprogramowanie dla małych i średnich firm łączy zarządzanie relacjami z klientami (CRM), zarządzanie zapasami, zarządzanie zadaniami i inne podstawowe funkcje biznesowe w jeden zgrabny pakiet

Automatyzacja: Korzystaj z narzędzi, które pomagają w automatyzacji zadań, takich jak obsługa klienta, przetwarzanie listy płac i potwierdzanie zamówień, aby ułatwić sobie pracę

Raportowanie i analityka: Poszukaj oprogramowania z zaawansowanymi funkcjami raportowania i analizy, które zapewniają szczegółowy wgląd w czasie rzeczywistym w wyniki sprzedaży, dostępność pracowników, postępy w realizacji projektów oraz ruch na stronie internetowej i analizy

Współpraca w Teams : Jeśli pracujesz z zespołem, poszukaj oprogramowania dla małych i średnich firm z opcjami przydzielania zadań, śledzenia czasu i udostępniania plików

Proste ceny i skalowalność: Dodatkowe funkcje niewiele znaczą, jeśli cena sprawia, że twój portfel płacze. Poszukaj elastycznych planów cenowych, które pasują do wielkości twojego biznesu i budżetu. Warto też skorzystać z darmowej wersji próbnej, aby przetestować oprogramowanie przed podjęciem decyzji o zakupie

Łatwa integracja z już używanym oprogramowaniem: Nikt nie chce zmieniać wszystkiego z dnia na dzień. Nowe oprogramowanie powinno łatwo integrować się z istniejącą infrastrukturą IT - niezależnie od tego, czy jest to oprogramowanie księgowe, CRM czy platforma e-mail marketingu

Łatwość obsługi: Najlepsze narzędzia dla małych i średnich przedsiębiorstw są intuicyjne, dzięki czemu Ty i Twój zespół możecie rozpocząć pracę bez wielu godzin szkoleń

według badania SMB Tech Survey, 79% właścicieli małych firm korzysta z co najmniej dwóch narzędzi cyfrowych do zrobienia biznesu, a 13% z pięciu lub więcej!

10 najlepszych programów dla małych i średnich firm

Przyjrzyjmy się najlepszym programom dla małych i średnich firm, ich najlepszym funkcjom, cenom, a nawet limitom.

1. ClickUp (najlepsze oprogramowanie do zarządzania pracą dla małych i średnich firm)

Zarządzaj wszystkimi projektami, dokumentami i dyskusjami w jednym miejscu dzięki rozwiązaniu do zarządzania projektami ClickUp

Prowadzisz mały biznes z pełnym pasji zespołem, w którym wszyscy są chętni do zrobienia wszystkiego. Ale tu jest haczyk - każdy ma swój własny sposób pracy. Finanse są zarządzane w arkuszach kalkulacyjnych, zespół marketingowy korzysta z innej platformy do zarządzania potencjalnymi klientami, a operacje? To już zupełnie inna platforma. Zanim się zorientujesz, spędzasz więcej czasu na przełączaniu się między narzędziami niż na zrobieniu czegoś. To właśnie tutaj kompleksowe narzędzia do zarządzania projektami, takie jak ClickUp, ułatwiają pracę. ClickUp to aplikacja wszystko do pracy, która łączy w sobie zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat - wszystko zasilane przez AI, które pomaga małym i średnim firmom pracować szybciej i mądrzej.

Dzięki ClickUp Project Management Solution możesz planować, realizować i monitorować swoje projekty w jednym miejscu. Zacznij od listy zakresu projektu i wymagań w ClickUp Docs. Możesz dodawać tabele, wstawiać elementy formatu i edytować w czasie rzeczywistym wraz z członkami zespołu.

Zarządzanie zakresem projektu i wymaganiami w ClickUp Docs

Małe i średnie firmy często mają otwarte role, a śledzenie tego, co wszyscy robią, może być trudne. Jednak nie z zadaniem ClickUp. Pomaga on przypisać jasne zadania każdemu członkowi zespołu w celu zwiększenia odpowiedzialności.

Przypisuj priorytety zadaniom i łatwo śledź postępy dzięki ClickUp Tasks

Chcesz, aby członkowie Teams współpracowali ze sobą? Ustaw zależności między zadaniami, aby praca była zrobiona szybciej. Możesz nawet ustawić priorytety zadań i niestandardowe statusy zadań w celu łatwego monitorowania. Jeśli jesteś w podróży i potrzebujesz szybkiej aktualizacji na temat oczekujących zadań i tego, nad czym pracuje Twój zespół, ClickUp Brain, potężny asystent AI ClickUp, zapewni Ci pomoc!

Uzyskaj natychmiastowe podsumowania i wgląd w zadania dzięki ClickUp Brain

ClickUp Brain zapewnia natychmiastowe aktualizacje projektów i zadań, a nawet podsumowania czatów. Działa jako narzędzie do zarządzania wiedzą i pobiera odpowiedzi z dokumentów, zadań, wiki i czatu. To nie wszystko! ClickUp Brain działa również jako asystent pisania. Może tworzyć spersonalizowane kampanie e-mail, posty w mediach społecznościowych lub kopie stron internetowych dla klientów. Jeśli szukasz narzędzia do poprawy wydajności pracy, ClickUp Automatyzacja jest wszystkim, czego potrzebujesz. Pomaga ustawić oparte na wyzwalaczach cykle pracy do zrobienia szybciej.

Automatyzacja cykli pracy i poprawa wydajności dzięki ClickUp Automations

Najlepsza część ClickUp? Nie musisz wydawać pieniędzy na wiele narzędzi, aby utrzymać członków zespołu na tej samej stronie. Wszystko jest dostępne na jednej kompleksowej platformie.

Aby jeszcze bardziej usprawnić zarządzanie biznesem, ClickUp oferuje gotowe szablony. Dla przykładu, Szablon do zarządzania projektami ClickUp łączy wszystkie zadania związane z projektami w jednym miejscu. Pomaga również w widoku opisu projektu, statusu priorytetu zadania i wskaźników powodzenia projektu.

Pobierz szablon Free Łatwe zarządzanie złożonymi projektami dzięki szablonowi do zarządzania projektami ClickUp

Kiedy prowadzisz biznes, zawsze jest wiele do zrobienia, a posiadanie jasnego planu może zrobić różnicę. Szablon ClickUp Business Roadmap upraszcza planowanie strategiczne, przekształcając cele w jasne, możliwe do wykonania kroki. Pomaga dostosować Teams, priorytetyzować zadania i wizualizować postęp - wszystko w jednym miejscu.

Pobierz szablon Free Wizualizuj swoją strategię biznesową i ustalaj priorytety zadań dzięki szablonowi mapy drogowej ClickUp dla biznesu

Możesz nawet wypróbować szablon ClickUp Business Inventory Register Szablon, aby śledzić wszystkie elementy zapasów w jednym miejscu oraz ClickUp Monthly Business Status Report Szablon, aby wizualizować miesięczne wyniki biznesowe.

ClickUp najlepsze funkcje

Limity ClickUp

Nowi użytkownicy potrzebują czasu na nawigację i pełne wykorzystanie wszystkich funkcji

Cennik ClickUp

[Tabela cen]

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (9,000+ recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Będąc mniejszym zespołem i mając tysiące zamówień z całego świata, musimy być bardzo wydajni, a wykresy Gantta ClickUp pozwalają nam śledzić całą naszą produkcję i logistykę w jednym miejscu, co sprawia, że nasz zespół produkcyjny jest o dwie trzecie bardziej wydajny.

Będąc mniejszym zespołem i mając tysiące zamówień z całego świata, musimy być bardzo wydajni, a wykresy Gantta ClickUp pozwalają nam śledzić całą naszą produkcję i logistykę w jednym miejscu, co sprawia, że nasz zespół produkcyjny jest o dwie trzecie bardziej wydajny.

2. Intuit QuickBooks Online (najlepsze do fakturowania i prowadzenia księgowości)

via QuickBooks

QuickBooks Online to rozwiązanie dla małych firm, które chcą kontrolować swoje finanse bez bólu głowy. Obejmuje wszystko, od śledzenia faktur i wydatków po obsługę płatności i uzgadnianie rachunków bankowych. W rzeczywistości można go niestandardowo dostosować za pomocą setek integracji aplikacji.

QuickBooks automatycznie importuje transakcje bankowe i karty kredytowe, a następnie dopasowuje je do dokumentacji, aby wszystko było dokładne. Możesz nawet ustawić reguły bankowe, aby uzgadnianie i kategoryzacja były łatwe. A jeśli kiedykolwiek utkniesz w martwym punkcie, wbudowany chatbot AI służy pomocą w kwestiach finansowych i księgowych.

Najlepsze funkcje Intuit QuickBooks Online

Automatyzacja cyklicznych faktur, płatności rachunków i przypomnień o płatnościach przy jednoczesnym przechowywaniu kopii zapasowych danych w chmurze

Wysyłaj faktury bezpośrednio z telefonu lub Gmaila, dodawaj przyciski płatności i konwertuj szacunki na faktury jednym kliknięciem

Zarządzanie zapasami, dostawcami i zamówieniami zakupu dzięki wbudowanym funkcjom śledzenia i sprzedaży wiązanej

Dostęp do szczegółowych raportów finansowych na żądanie lub ustawienie ich automatycznego uruchamiania w celu uzyskania wglądu w biznes w czasie rzeczywistym

Ograniczenia Intuit QuickBooks Online

Regularne napotykanie błędów, które mogą zakłócać cykl pracy

Brak silnego zarządzania użytkownikami i dokładności rozpoznawania w funkcji snap receipt

Ceny Intuit QuickBooks Online

Prosty start: $35/miesiąc

Essentials: $65/miesiąc

Plus: $99/miesiąc

Zaawansowane: 235 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Intuit QuickBooks Online

G2: 4. 4/5 (270+ recenzji)

Capterra: 4. 3/5 (7,000+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Intuit QuickBooks Online?

Łatwość logowania i nawigacji w Intuit QuickBooks była moją ulubioną częścią. Mogłem dodać nowego pracownika w około 10 minut, a także wysłać mu połączony link do rejestracji w systemie zegara czasu pracy. Myślę, że najbardziej nie podobała mi się cena. Zdecydowanie kosztowało to firmę więcej niż nasza nowa usługa płacowa. Obsługa klienta również nie była najlepsza.

Łatwość logowania i nawigacji w Intuit QuickBooks była moją ulubioną częścią. Mogłem dodać nowego pracownika w około 10 minut, a także wysłać mu połączony link do rejestracji w systemie zegara czasu pracy. Myślę, że najbardziej nie podobała mi się cena. Zdecydowanie kosztowało to firmę więcej niż nasza nowa usługa płacowa. Obsługa klienta również nie była najlepsza.

🧠 Czy wiesz, że? QuickBooks Online umożliwia bezpieczne udostępnianie ksiąg rachunkowych księgowemu za pomocą funkcji Zaproś księgowego.

3. HubSpot CRM (najlepszy do zarządzania potokiem sprzedaży)

via HubSpot

HubSpot CRM zapewnia wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu - marketing, sprzedaż i usługi, a wszystko to połączone. Możesz łatwo pozyskiwać potencjalnych klientów za pośrednictwem formularzy internetowych, chatbotów lub urządzeń mobilnych i śledzić każdą interakcję, aby nigdy nie przegapić żadnego kroku w podróży klienta. Kontaktuj się z potencjalnymi klientami przez e-mail, telefon, czat na żywo lub media społecznościowe i automatyzuj działania następcze dzięki spersonalizowanym cyklom pracy.

Natywna AI pomaga przewidywać sprzedaż, dostrzegać możliwości rozwoju i wzbogacać dane. Możesz tworzyć niestandardowe raporty, zarządzać zadaniami i wyzwalać cykle pracy bez żadnych przeszkód. Dzięki ponad 1800 integracjom możesz dostosować go do potrzeb swojego zespołu, dzięki czemu CRM działa dla Ciebie, a nie na odwrót.

Najlepsze funkcje HubSpot CRM

Śledzenie spersonalizowanych interakcji i historii kontaktów w celu usprawnienia działań następczych i zarządzania powiązaniami

Twórz zautomatyzowane cykle pracy dla wewnętrznych zadań, zatwierdzeń i powiadomień, korzystając z niestandardowych lub wstępnie skonfigurowanych opcji

Dostęp do udostępnianych pulpitów zapewniających wgląd w czasie rzeczywistym w celu dostosowania zespołów sprzedaży i marketingu

Użyj inteligentnego Breeze Copilot do tworzenia i sugerowania cykli pracy

Ograniczenia HubSpot CRM

Ograniczone możliwości raportowania, zwłaszcza w przypadku danych, które nie są gromadzone za pośrednictwem HubSpot

Niestandardowe rozwiązania mogą stanowić wyzwanie w przypadku złożonych procesów sprzedaży, ograniczając elastyczność

Cennik HubSpot CRM

Free

Marketing Hub Starter : 15 USD/miesiąc za licencję

platforma niestandardowego klienta Starter Customer Platform: 15 USD/miesiąc za licencję

Marketing Hub Professional: 800 USD/miesiąc

Marketing Hub Enterprise: 3600 USD/miesiąc

HubSpot CRM oceny i recenzje:

G2: 4. 4/5 (ponad 12 000 recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (ponad 4 000 opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o HubSpot?

Najlepszą rzeczą w HubSpot Sales Hub są funkcje połączenia zwrotnego z klientami, a nawet przypomnienia wewnętrznemu zespołowi. Niesamowite jest raportowanie, które może wygenerować po wprowadzeniu odpowiednich informacji. Łatwy w użyciu, wdrożeniu i integracji, jeśli twój zespół jest chętny do nauki. Istnieje krzywa uczenia się, na którą zespół musi być otwarty. Zasoby online są świetne do nauki. Jeśli zespół jest zarejestrowany i korzysta z niego, jest łatwy w częstym użyciu.

Najlepszą rzeczą w HubSpot Sales Hub są funkcje połączenia zwrotnego z klientami, a nawet przypomnienia wewnętrznemu zespołowi. Niesamowite jest raportowanie, które może wygenerować po wprowadzeniu odpowiednich informacji. Łatwy w użyciu, wdrożeniu i integracji, jeśli twój zespół jest chętny do nauki. Istnieje krzywa uczenia się, na którą zespół musi być otwarty. Zasoby online są świetne do nauki. Jeśli zespół jest zarejestrowany i korzysta z niego, jest łatwy w częstym użyciu.

Fun Fact: Zanim jeszcze HubSpot miał swój produkt, jego założyciele, Dharmesh Shah i Brian Halligan, uruchomili bloga, aby promować ideę marketingu przychodzącego. Zbudowali publiczność i pozycjonowali swoje oprogramowanie jako najlepsze rozwiązanie - zanim jeszcze istniało!

Przeczytaj więcej: Wykorzystaj szablony do śledzenia problemów, aby śledzić opinie klientów lub szybko identyfikować i rozwiązywać błędy

4. Trello (najlepsze do wizualizacji projektów)

via Trello

Trello pomaga wizualizować kampanie marketingowe, dane powstania, śledzenie sprzedaży i zadania HR z łatwością. Możesz tworzyć karty dla zadań, sortować je na listy i dodawać szczegóły, takie jak terminy, etykiety i priorytety. Chcesz dodać notatki, pliki lub listy kontrolne? Żaden problem - wszystko to znajduje się na karcie.

Trello umożliwia etykietowanie członków zespołu, zostawianie komentarzy i otrzymywanie powiadomień w czasie rzeczywistym w celu promocji odpowiedzialności. Chociaż nie jest przeznaczony do budżetowania lub fakturowania, w razie potrzeby można załączyć te dokumenty. Dzięki Power-Ups do śledzenia czasu, wykresom Gantta i analizom możesz niestandardowo dostosować Trello do swojego sposobu pracy.

Najlepsze funkcje Trello

Niestandardowe cykle pracy z kolorowymi etykietami, tłem, szablonami i naklejkami, aby dopasować je do potrzeb i preferencji zespołu

Zarządzaj i mierz swoje wysiłki marketingowe za pomocą wielu widoków, w tym tablic Kanban, osi czasu, kalendarzy i widoków tabel

Automatyzacja powtarzalnych cykli pracy przy użyciu Butlera i tworzenie wyzwalaczy, akcji opartych na regułach i niestandardowych przycisków

Zwiększ wydajność dzięki współpracy w chmurze i integracjom, takim jak Slack, Google Drive, Jira, Asana, Dropbox i setki innych aplikacji

Limity Trello

Opiera się w dużej mierze na integracjach innych firm, co zwiększa potencjalne koszty i problemy z kompatybilnością

Limit opcji niestandardowych sprawia, że jest ono mniej przystosowane do unikalnych cykli pracy

Cennik Trello

Free

Standard: $5/miesiąc

Premium: $10/miesiąc

Enterprise: $17. 50/miesiąc dla 50 użytkowników

Trello oceny i recenzje:

G2: 4. 4/5 (ponad 13 000 recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (ponad 23 000 opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Trello?

Trello jest wspaniałym narzędziem do utrzymywania organizacji i postępów, a ja przekonałem się, że jest całkiem skuteczny. Jego płynna integracja z innymi narzędziami, takimi jak Google Drive i Slack, upraszcza zarządzanie różnymi zadaniami w scentralizowanej lokalizacji. Chociaż wersja Free jest świetna, niektóre przydatne funkcje są dostępne tylko w wersji Premium. Byłoby miło mieć kilka dodatkowych opcji w darmowym planie.

Trello jest wspaniałym narzędziem do utrzymywania organizacji i postępów, a ja przekonałem się, że jest całkiem skuteczny. Jego płynna integracja z innymi narzędziami, takimi jak Google Drive i Slack, upraszcza zarządzanie różnymi zadaniami w scentralizowanej lokalizacji. Chociaż wersja Free jest świetna, niektóre przydatne funkcje są dostępne tylko w wersji Premium. Byłoby miło mieć kilka dodatkowych opcji w darmowym planie.

Wgląd w ClickUp: Niskowydajne zespoły są 4 razy bardziej skłonne do żonglowania ponad 15 narzędziami, podczas gdy wysokowydajne zespoły utrzymują wydajność, ograniczając swój zestaw narzędzi do 9 lub mniej platform. Ale co powiesz na korzystanie z jednej platformy? Jako aplikacja do wszystkiego, ClickUp łączy zadania, projekty, dokumenty, wiki, czat i rozmowy telefoniczne w ramach jednej platformy, zakończonej cyklami pracy opartymi na AI. Gotowa do inteligentniejszej pracy? ClickUp działa dla każdego zespołu, sprawia, że praca jest widoczna i pozwala skupić się na tym, co ważne, podczas gdy AI zajmuje się resztą.

5. Gusto (najlepsze do przetwarzania płac i zarządzania procesami HR)

via Gusto

Gusto ułatwia płacenie pracownikom zatrudnionym na pełny etat, w niepełnym wymiarze godzin i na umowę zlecenie - bez typowych komplikacji. Możesz dodać nowych pracowników za pomocą zaledwie kilku kliknięć, a ponieważ Gusto pobiera stałą miesięczną opłatę, możesz uruchamiać listę płac tak często, jak potrzebujesz, bez dodatkowych kosztów.

Aplikacja jest również wyposażona w Gusto Wallet, który pomaga pracownikom zarządzać pieniędzmi za pomocą wbudowanych narzędzi do budżetowania. Gusto oferuje 11 rodzajów raportowania obejmujących wszystko, od listy płac po informacje HR. Oprócz stałych raportów, takich jak dokumenty podatkowe, można niestandardowe raporty dla dowolnego przedziału czasowego, a nawet ustawić je tak, aby były uruchamiane automatycznie - codziennie, co tydzień lub w dowolnym momencie.

Najlepsze funkcje Gusto

Automatycznie dziel wynagrodzenie za pomocą rozdzielacza wypłat, aby podzielić zarobki między wiele kont

Łatwe śledzenie czasu dzięki wbudowanym funkcjom wprowadzania, wyprowadzania i historii zmian

Automatyzacja listy płac i zarządzania podatkami w celu bezproblemowych obliczeń, potrąceń i płatności IRS

Integracja z ponad 46 aplikacjami biznesowymi, księgowymi, kadrowymi i komunikacyjnymi, w tym QuickBooks, Xero, Shopify, Google Workspace, Slack i Microsoft 365

Limity Gusto

Limit opcji niestandardowych może sprawić, że platforma będzie mniej elastyczna

Brak przypomnień o przerwach i nadgodzinach w celu zapewnienia zgodności z prawem pracy

Ceny Gusto

Simple: $49/miesiąc (plus $6/miesiąc za osobę)

Plus: $80/miesiąc (plus $9/miesiąc za osobę)

Premium: 180 USD/miesiąc (plus 22 USD/miesiąc za osobę)

Oceny i recenzje Gusto:

G2: 4. 5/5 (ponad 2,000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Gusto?

Poruszanie się po Gusto jest proste. Mogę łatwo i szybko zlokalizować zadania, które muszę zakończyć. Wszystkie niezbędne informacje, takie jak odcinki wypłat, podatki, składki i świadczenia, są łatwo dostępne. Obsługa klienta jest niestandardowa i szybka. Poruszanie się po Gusto jest proste. Jedną z wad jest to, że niektóre funkcje mogą wymagać trochę czasu, aby się do nich przyzwyczaić, szczególnie dla nowych użytkowników, a niektóre opcje mogą wydawać się nieco zagrzebane w platformie.

Poruszanie się po Gusto jest proste. Mogę łatwo i szybko zlokalizować zadania, które muszę zakończyć. Wszystkie niezbędne informacje, takie jak odcinki wypłat, podatki, składki i świadczenia, są łatwo dostępne. Obsługa klienta jest niestandardowa i szybka. Poruszanie się po Gusto jest proste. Jedną z wad jest to, że niektóre funkcje mogą wymagać trochę czasu, aby się do nich przyzwyczaić, szczególnie dla nowych użytkowników, a niektóre opcje mogą wydawać się nieco zagrzebane w platformie.

✨ Fun Fact: Dzięki Gusto Wallet możesz ustawić limity wydatków na podstawowe wydatki, takie jak czynsz i artykuły spożywcze, oraz śledzić swoje postępy w trakcie każdego miesiąca.

6. NetSuite (najlepsze do planowania zasobów przedsiębiorstwa)

via NetSuite

NetSuite łączy wszystko - finanse, zapasy, CRM, HR i inne - w jeden ujednolicony system. Jego widoczność w czasie rzeczywistym i jedno źródło prawdy pomagają podejmować mądrzejsze i szybsze decyzje bez zgadywania. A jeśli Twój Business ma unikalne wymagania? Możesz rozbudować swoje obecne ustawienia dzięki elastycznym funkcjom, które rosną wraz z Tobą. Ponad trzydzieści modułów i niezliczone dodatki umożliwiają niestandardowe dostosowanie systemu do konkretnych potrzeb.

Oparty na chmurze projekt NetSuite sprawia, że wszystko jest dostępne z dowolnego miejsca. Umożliwia śledzenie zapasów, automatyzację cykli pracy i uzyskiwanie dokładnych informacji bez konieczności korzystania z wielu platform.

Najlepsze funkcje NetSuite

Niestandardowe cykle pracy, formularze i integracje dopasowane do unikalnych potrzeb biznesowych

Uzyskaj wgląd w czasie rzeczywistym dzięki konfigurowalnym pulpitom i analizom predykcyjnym

Wbudowane narzędzia do pozyskiwania leadów, automatyzacji marketingu i optymalizacji łańcucha dostaw

Centralnie zarządzaj i aktualizuj ceny, aby zmaksymalizować zyski i tworzyć specjalne oferty, które zwiększają sprzedaż

Limity NetSuite

Brak elastycznych opcji raportowania, co utrudnia generowanie przejrzystych podsumowań i czytelnych wyników

NetSuite ceny

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje NetSuite

G2: 4/5 (ponad 3,000 recenzji)

Capterra: 4. 2/5 (1,000+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o NetSuite?

Uważam, że NetSuite to świetne narzędzie dla Businessu, które może być wykorzystywane do wielu różnych rzeczy. Od zarządzania zapasami po należności, ta strona pozwala nam w dość łatwy sposób zarządzać i śledzić różne informacje statystyczne dotyczące naszej firmy, zapasów i kont.

Uważam, że NetSuite to świetne narzędzie dla Businessu, które może być wykorzystywane do wielu różnych rzeczy. Od zarządzania zapasami po należności, ta strona pozwala nam w dość łatwy sposób zarządzać i śledzić różne informacje statystyczne dotyczące naszej firmy, zapasów i kont.

7. MailChimp (najlepszy do e-mail marketingu)

via MailChimp

Jeśli wysyłasz e-maile do klientów, niestandardowych odbiorców lub subskrybentów, MailChimp pomoże Ci zrobić to bardziej efektywnie. Możesz projektować markowe newslettery, automatyzować kampanie i śledzić wydajność dzięki szczegółowym analizom.

Oferuje dwa intuicyjne redaktory z niezbędnymi blokami zawartości i nowoczesnymi szablonami dla małych firm typu "przeciągnij i upuść", które sprawiają, że projektowanie profesjonalnych e-maili nie wymaga wysiłku. MailChimp integruje się również z ponad 500 aplikacjami, w tym WordPressem, Facebookiem i Google, co ułatwia niestandardowe działania i zwiększanie liczby odbiorców.

Najlepsze funkcje MailChimp

Prowadź kampanie przychodzące za pomocą wbudowanych formularzy, stron docelowych i zautomatyzowanych sekwencji kroplowych

Korzystaj z rezerwacji spotkań za pomocą zintegrowanego narzędzia do planowania, które wspiera płatności online

Sprzedawaj produkty i zarządzaj marketingiem za pomocą natywnych narzędzi eCommerce

Automatyzacja generowania zawartości dzięki kreatorowi e-maili opartemu na GPT MailChimp

Limity MailChimp

Nie nadaje się do marketingu afiliacyjnego, ponieważ rygorystyczne zasady mogą prowadzić do anulowania konta

Ogranicza dane powstania listy, utrudniając zarządzanie kontaktami

Cennik MailChimp

Free

Essentials: $13/miesiąc

Standard: 20 USD/miesiąc

Premium: $350/miesiąc

MailChimp oceny i recenzje

G2: 4. 4/5 (5,000+ recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (ponad 17 000 opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o MailChimp?

Mailchimp to całkiem solidne narzędzie do e-mail marketingu, zwłaszcza jeśli dopiero zaczynasz. Redaktor typu "przeciągnij i upuść" sprawia, że projektowanie e-maili jest łatwe, a narzędzia do automatyzacji pozwalają zaoszczędzić mnóstwo czasu dzięki takim rzeczom jak e-maile powitalne i przypomnienia. Wzrost ceny jest nieco stromy. W miarę powiększania się listy e-mail szybko staje się to kosztowne, a obsługa klienta w planie Free w zasadzie nie istnieje.

Mailchimp to całkiem solidne narzędzie do e-mail marketingu, zwłaszcza jeśli dopiero zaczynasz. Redaktor typu "przeciągnij i upuść" sprawia, że projektowanie e-maili jest łatwe, a narzędzia do automatyzacji pozwalają zaoszczędzić mnóstwo czasu dzięki takim rzeczom jak e-maile powitalne i przypomnienia. Wzrost ceny jest nieco stromy. W miarę powiększania się listy e-mail szybko staje się to kosztowne, a obsługa klienta w planie Free w zasadzie nie istnieje.

czy wiesz, że Mailchimp ma ponad 14 milionów aktywnych użytkowników, z prawie 14 000 nowych rejestracji każdego dnia!

8. Zendesk (najlepszy do zarządzania obsługą klienta)

via Zendesk

Zendesk to dobrze znane oprogramowanie do zarządzania problemami. Ułatwia obsługę klienta, łącząc wszystkie rozmowy - e-mail, czat, telefon i serwisy społecznościowe - w jednym miejscu. Potrzebujesz natychmiastowej odpowiedzi? Czatboty AI mają wszystko pod kontrolą. Chcesz otrzymywać wiadomości w czasie rzeczywistym? Czat na żywo jest wbudowany. Dodatkowo, baza wiedzy pomaga niestandardowym klientom.

Zendesk łatwo integruje się również z Slack, Teams i ponad 1200 aplikacjami, dzięki czemu wszystko pozostaje połączone. Wbudowana analityka pozwala śledzić czas reakcji i analizować zadowolenie klientów , a branding, motywy i widżety można dostosować do własnego biznesu.

Najlepsze funkcje Zendesk

Śledzenie zachowań odwiedzających i analizy w celu uzyskania wglądu i poprawy zaangażowania klientów

Gromadź dane swoich klientów, od zakupów po preferencje, dzięki Zendesk Sunshine

Niestandardowe widżety czatu dopasowane do marki, projektu strony internetowej i potrzeb w zakresie funkcji

Monitoruj kluczowe wskaźniki wsparcia, aby zoptymalizować czas reakcji i zadowolenie klientów

Limity Zendesk

Nowi agenci mogą uznać platformę za przytłaczającą ze względu na zbyt wiele narzędzi i opcji

Obsługa dużej liczby zgłoszeń może być trudna dla małych Teams bez jasnych procesów

Cennik Zendesk

Zespół wsparcia: 25 USD/miesiąc za użytkownika

Teams: $69/miesiąc za użytkownika

Suite Professional: $149/miesiąc za użytkownika

Suite Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Zendesk

G2: 4. 3/5 (6,000+ recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Zendesk?

Doświadczenie użytkownika jest naprawdę proste; konsoliduje całą komunikację z klientami w jednym miejscu, czy to poprzez e-mail, czat na żywo, czy rozmowy telefoniczne. Możliwość automatyzacji zadań związanych z cyklem pracy, takich jak przydzielanie zgłoszeń, wysyłanie odpowiedzi i śledzenie interakcji, jest dość niezwykła. Ustawienie wszystkiego od początku zajęło sporo czasu, ale system jest potężny i wymaga pewnych zmian, zanim będzie można go włączyć i wykorzystać w pełni jego potencjał.

Doświadczenie użytkownika jest naprawdę proste; konsoliduje całą komunikację z klientami w jednym miejscu, czy to poprzez e-mail, czat na żywo, czy rozmowy telefoniczne. Możliwość automatyzacji zadań związanych z cyklem pracy, takich jak przydzielanie zgłoszeń, wysyłanie odpowiedzi i śledzenie interakcji, jest dość niezwykła. Ustawienie wszystkiego od początku zajęło sporo czasu, ale system jest potężny i wymaga pewnych zmian, zanim będzie można go włączyć i wykorzystać w pełni jego potencjał.

Fun Fact: Zendesk oferuje program dla startupów, w ramach którego startupy na wczesnym etapie rozwoju mogą otrzymać kredyt Zendesk za darmo przez sześć miesięcy!

9. Wave (najlepsze do fakturowania i przyjmowania płatności)

via Wave

Wave sprawia, że księgowość staje się prosta - bez wysokiej etykiety. To oparte na chmurze oprogramowanie pozwala śledzić przychody i wydatki, uzgadniać transakcje bankowe i wysyłać profesjonalne faktury. Pozwala również na niestandardowe rozszerzenie faktur i ustawienie automatycznych przypomnień o płatnościach, dzięki czemu nie musisz ciągle gonić za płatnościami.

Możesz organizować paragony za pomocą mobilnego skanowania paragonów w celu automatyzacji przechwytywania rachunków i importu wsadowego. W przypadku listy płac, Wave generuje raporty podatkowe, aby wszystko było bezproblemowe. To łatwy, przyjazny dla budżetu sposób na utrzymanie kontroli nad finansami.

Najlepsze funkcje Wave

Przypisywanie ról użytkowników, takich jak administrator, redaktor, menedżer ds. płac, przeglądarka i doradca H&R Block

Eksportowanie raportów finansowych w formatach CSV i PDF oraz transakcji w Excelu i CSV

Widok aktualizacji transakcji w czasie rzeczywistym na pulpitach nawigacyjnych

Zarządzanie wieloma firmami w ramach jednej subskrypcji

Limity Wave

Wymaga płatnej subskrypcji dla mobilnych paragonów i automatyzacji przechwytywania rachunków

Automatyzacja płac i podatków jest dostępna tylko w krajach objętych wsparciem

Ceny Wave

Starter: Free

Pro: $16/miesiąc

Oceny i recenzje Wave

G2: 4. 3/5 (200+ recenzji)

Capterra: 4. 4/5 (1,000+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Wave?

Ich system fakturowania jest bardzo łatwy w użyciu i niestandardowy. Pobierają również rozsądne opłaty za przetwarzanie kart kredytowych dla małych firm. Integracja z bankiem w celu śledzenia płatności rachunków może być nieco myląca.

Ich system fakturowania jest bardzo łatwy w użyciu i niestandardowy. Pobierają również rozsądne opłaty za przetwarzanie kart kredytowych dla małych firm. Integracja z bankiem w celu śledzenia płatności rachunków może być nieco myląca.

10. Zoho Inventory (najlepsze do zarządzania zapasami)

via Zoho Inventory

Zoho Inventory ułatwia zarządzanie zapasami dzięki połączeniu z Amazon, eBay i nie tylko. Możesz śledzić każdy element za pomocą numerów seryjnych, bez wysiłku łączyć produkty w pakiety i ustawić automatyczne punkty zmiany kolejności, aby zapobiec brakom w zapasach.

Współpracuje również z USPS, FedEx, PayPal i Stripe, aby usprawnić wysyłkę i płatności. Chcesz więcej? Zoho Books i Zoho CRM pomagają w prowadzeniu księgowości i zarządzaniu danymi klientów. Dzięki zaawansowanym raportowaniom, które pomagają w podejmowaniu decyzji, zarządzanie zapasami nigdy nie było prostsze.

Zoho Inventory - najlepsze funkcje

Tworzenie i śledzenie zamówień zakupu z wglądem w oczekujące i zakończone zamówienia

Przewidywanie potrzeb magazynowych za pomocą prognozy popytu na podstawie trendów sprzedaży

Grupowanie wielu elementów w jedną całość dzięki zarządzaniu elementami złożonymi dla łatwiejszej obsługi

Automatyzacja wysyłki dzięki integracji z przewoźnikami, drukowaniu etykiet i śledzeniu przesyłek

Limity Zoho Inventory

Oferuje ograniczoną kompatybilność z zewnętrznymi systemami poza pakietem Zoho

Cennik Zoho Inventory

Free

Standard: $29/miesiąc, rozliczane rocznie

Professional: $79/miesiąc, rozliczane rocznie

Premium: $129/miesiąc, rozliczane rocznie

Enterprise: 249 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

Zoho Inventory - oceny i recenzje

G2: 4. 3/5 (90+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (400+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Zoho Inventory?

Mimo że Zoho Inventory obejmuje wszystkie wymagane aspekty tradycyjnego modelu biznesowego, potrzebowałem kilku niestandardowych raportów dla mojego biznesu. Zespół Zoho był ze mną na każdym kroku i dostarczył mi wszystkie niestandardowe raporty, o które prosiłem, jeszcze zanim przeszedłem na płatny plan. Gorąco polecam Zoho każdemu. Mogliby ulepszyć oprogramowanie, aby skupić się również na stronie B2B.

Mimo że Zoho Inventory obejmuje wszystkie wymagane aspekty tradycyjnego modelu biznesowego, potrzebowałem kilku niestandardowych raportów dla mojego biznesu. Zespół Zoho był ze mną na każdym kroku i dostarczył mi wszystkie niestandardowe raporty, o które prosiłem, jeszcze zanim przeszedłem na płatny plan. Gorąco polecam Zoho każdemu. Mogliby ulepszyć oprogramowanie, aby skupić się również na stronie B2B.

Wypróbuj ClickUp: Najlepsze oprogramowanie dla małych i średnich firm zapewniające maksymalną wydajność

Powodzenie małego biznesu polega na korzystaniu z odpowiednich narzędzi.

Od zarządzania projektami po śledzenie finansów i współpracę zespołową - najlepsze oprogramowanie może napędzać wzrost i zrównoważony rozwój. Omówione przez nas narzędzia są niezbędne dla firm, które chcą osiągnąć wyższy poziom bez uszczerbku dla budżetu.

Jeśli potrzebujesz narzędzia, które połączy wszystko, ClickUp jest idealnym rozwiązaniem. Łączy zarządzanie projektami, śledzenie zadań, zarządzanie czasem i współpracę zespołową na jednej platformie, dzięki czemu łatwiej niż kiedykolwiek być na bieżąco.

Gotowy na usprawnienie procesów i zwiększenie wydajności?