10 najlepszych programów do zarządzania flotą, które zoptymalizują operacje w 2025 roku

Czy Twoja flota kosztuje Cię zbyt wiele czasu i pieniędzy?

Śledzenie pojazdów, konserwacji i kierowców nie jest łatwe. Bez odpowiedniego systemu możesz przegapić naprawy, stracić wydajność paliwową lub zmagać się z opóźnionymi dostawami. Papierowe dzienniki i arkusze kalkulacyjne tylko utrudniają sprawę.

Pomyśl, o ile łatwiej byłoby Ci, gdybyś otrzymywał powiadomienia, zanim ciężarówka będzie potrzebowała oleju, automatycznie znał najszybsze trasy lub mógł udowodnić, że Twoi kierowcy przestrzegają zasad bezpieczeństwa. Właśnie do tego służy oprogramowanie do zarządzania flotą. Pomaga zobaczyć, gdzie znajduje się każdy pojazd, kiedy wymaga serwisowania i jak radzą sobie kierowcy - wszystko w jednym miejscu.

W tym przewodniku przedstawiamy najlepsze oprogramowanie do zarządzania flotą, aby pomóc Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu.

60-sekundowe podsumowanie Oto przegląd 10 najlepszych programów do zarządzania flotą: : Najlepszy do budowy scentralizowanego huba zarządzania flotą ClickUp: Najlepszy do budowy scentralizowanego huba zarządzania flotą Fleetio: Najlepsze do konserwacji zapobiegawczej Samsara: Najlepsze dla bezpieczeństwa i zgodności w czasie rzeczywistym opartego na AI Geotab: Najlepsze dla telematyki floty mieszanej i przejścia na flotę ekologiczną Fleet Zakończone: Najlepsze do śledzenia pojazdów i ciężkiego sprzętu Fleetmatics by Verizon Connect: Najlepsze do optymalizacji mobilnych pracowników Teletrac Navman: Najlepsza wydajność paliwowa i wgląd we flotę wieloenergetyczną FleetGO: Najlepsze dla zgodności z przepisami europejskimi i ładunków wrażliwych na temperaturę Wheels, Inc. : Najlepsze rozwiązanie do kompleksowego leasingu floty i wsparcia w przejściu na pojazdy elektryczne Lytx: Najlepsze rozwiązanie do coachingu kierowców i zapobiegania kolizjom z wykorzystaniem AI

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania flotą?

Dobre oprogramowanie do zarządzania flotą pomaga płynnie współpracować z zespołem, oszczędzać czas, obniżać koszty i zapewniać bezpieczeństwo kierowcom. Ale przy tak wielu opcjach, jak wybrać najlepszą? Skup się na tych kluczowych funkcjach:

Aktywne planowanie i śledzenie przeglądów: Poszukaj oprogramowania, które automatycznie planuje przeglądy na podstawie rzeczywistego przebiegu, godzin pracy silnika lub przedziałów czasowych. Zakończony cyfrowy zapis wszystkich prac serwisowych, w tym paragonów i notatek z napraw, pomaga wykryć powtarzające się problemy i wydłużyć żywotność pojazdu

Konfigurowalne raportowanie i wgląd w biznes: Odpowiednie oprogramowanie pozwala na szybki widok kluczowych wskaźników, takich jak rachunki za paliwo, wykorzystanie pojazdów i koszty utrzymania. Poszukaj systemów, które umożliwiają tworzenie niestandardowych raportów i eksportowanie danych do głębszej analizy finansowej

Śledzenie GPS w czasie rzeczywistym z inteligentnymi powiadomieniami: Najlepsze systemy zapewniają dokładne, aktualne dane dotyczące lokalizacji wszystkich pojazdów z możliwością dostosowania geofencingu.

Kompleksowe monitorowanie bezpieczeństwa kierowców: Nowoczesne rozwiązania wykorzystują technologię AI i wideo do ostrzeżeń o kolizjach, ostrzeżeń o gwałtownym hamowaniu i kart wyników kierowców, aby poprawić bezpieczeństwo całej floty

Automatyzacja narzędzi zgodności: Dobre oprogramowanie do zarządzania flotą zapewni automatyzację powiadomień o wygasających licencjach lub rejestracjach i pomoże wyeliminować papierkową robotę

🧠 Ciekawostka: Dekarbonizacja staje się priorytetem, a ponad połowa amerykańskich operatorów flot dąży do tego, aby do 2027 r. floty były całkowicie wolne od emisji dwutlenku węgla, a 90% z nich jest commit to transition in the future.

10 najlepszych programów do zarządzania flotą

Odpowiednie oprogramowanie do zarządzania flotą ułatwia śledzenie pojazdów, optymalizację tras, monitorowanie zachowań kierowców i nie tylko.

Oto 10 najlepszych programów do zarządzania flotą, które zwiększą wydajność i pozwolą zarządzać kosztami operacji transportowych.

1. ClickUp (najlepszy do stworzenia scentralizowanego huba do zarządzania flotą)

Wypróbuj ClickUp za Free Użyj ClickUp do śledzenia cyklu życia pojazdu i planowania konserwacji

Zarządzanie flotą wymaga żonglowania harmonogramami, śledzenia konserwacji pojazdów i bycia na bieżąco z setką ruchomych części. ClickUp, aplikacja wszystko do pracy, łączy wszystko pod jednym dachem, dzięki czemu zarządzanie flotą jest płynniejsze i bardziej zorganizowane.

Zarządzaj operacjami floty dzięki zadaniom ClickUp

Dzięki zadaniom ClickUp możesz tworzyć, przypisywać i monitorować zadania, takie jak konserwacja pojazdów, zarządzanie paliwem i śledzenie wydajności kierowców. Twórz pola niestandardowe dla każdego zadania przypisanego do kierowców, aby łatwo rejestrować kluczowe szczegóły, takie jak "Numer licencji", "Przydzielony pojazd" i "Miesięczne godziny jazdy". '

Nigdy nie przegap aktualizacji zadań związanych z zarządzaniem flotą dzięki funkcji zarządzania zadaniami ClickUp

Menedżerowie operacji mogą również używać niestandardowych statusów dla różnych zadań w celu lepszego monitorowania. Na przykład, jeśli śledzisz konserwację pojazdu, użyj statusów takich jak "Zaplanowane" dla konserwacji planowanej, ale nie rozpoczętej i "Opóźnione", jeśli niektóre części nie są dostępne.

Monitoruj czas trwania projektów

Funkcja śledzenia czasu w ClickUp pomaga członkom zespołu rejestrować godziny spędzone na czynnościach związanych z konserwacją pojazdów, optymalizacją tras i pracami administracyjnymi. Można jej używać do śledzenia godzin pracy kierowców. Kierowcy mogą uruchomić/zatrzymać timer, gdy rozpoczynają i kończą swoją zmianę (za pośrednictwem telefonu komórkowego lub pulpitu). Łatwo jest również monitorować czas pracy każdego pojazdu, aby planować konserwację w oparciu o jego wykorzystanie.

Śledź godziny pracy kierowców i wykorzystanie pojazdów dzięki funkcji śledzenia czasu pracy w ClickUp

Dane te pomagają zidentyfikować nieefektywności, zoptymalizować zasoby i obniżyć niepotrzebne koszty. Gdy dokładnie wiesz, gdzie płynie czas, poprawa wydajności staje się o wiele łatwiejsza.

Analizuj dane floty i uzyskaj strategie usprawnień dzięki ClickUp Brain

Możesz nawet skorzystać z ClickUp Brain, potężnego asystenta AI ClickUp, aby analizować dane pojazdów i kierowców oraz uzyskać strategie usprawnienia ogólnego zarządzania flotą. Zapewnia to ciągłe doskonalenie konserwacji pojazdów, harmonogramów kierowców i zgodności - wszystko w jednym miejscu.

Analizuj dane zarządzania flotą za pomocą ClickUp Brain w celu skrócenia przestojów

Szablon do zarządzania flotą ClickUp: Wszystko czego potrzebujesz w jednym miejscu

Szablon do zarządzania flotą w ClickUp dostarcza ustrukturyzowane ramy do zarządzania flotą. Można go używać do organizowania danych pojazdów, śledzenia konserwacji i uzyskiwania widoczności w zakresie użytkowania pojazdów.

Pobierz szablon Free Ułatw zarządzanie flotą poprzez centralizację danych dzięki szablonowi do zarządzania flotą ClickUp

Użyj go do:

Ustaw przypomnienia o regularnych przeglądach, aby pojazdy były w jak najlepszej formie

Łatwe oddelegowanie pracy kierowcom i mechanikom

Kontroluj koszty paliwa, napraw i inne wydatki

Śledzenie przebiegu, wydajności i ogólnego stanu floty

Wszystko w jednym szablonie do zarządzania flotą sprawia, że zarządzanie flotą staje się mniej uciążliwe, a bardziej proste.

Funkcje ClickUp

Błyskawicznie analizuj harmonogramy konserwacji, wydatki na paliwo i wydajność kierowców dzięki ClickUp Brain i przewiduj potencjalne problemy z pojazdami, zanim staną się kosztownymi naprawami

Przechowuj wszystkie dokumenty związane z flotą - rejestracje pojazdów, ubezpieczenia i dzienniki konserwacji - w jednym miejscu dzięki ClickUp Docs . Łatwo aktualizuj, organizuj i udostępniaj kluczowe informacje swojemu Teamsowi

Potrzebujesz na bieżąco aktualizować dane kierowców lub mechaników? ClickUp Chat zapewnia Twojemu zespołowi połączenie w czasie rzeczywistym

Szkicuj plany tras, sporządzaj mapy harmonogramów dostaw i przeprowadzaj burze mózgów dzięki interaktywnym tablicom ClickUp

Monitoruj wydajność pojazdów, wydatki i postęp zadań za pomocą konfigurowalnych pulpitów ClickUp

Dowiedz się, jak zbudować pulpit ClickUp dostosowany do operacji Twojej floty here👇🏽

Limity ClickUp

Rozszerzenie zakresu funkcji oferowanych przez ClickUp może wydawać się przytłaczające dla niektórych użytkowników

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

Business: $12/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 10 000 opinii)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

ClickUp ma wiele do zaoferowania w jednym miejscu, takich jak zarządzanie projektami, opcje burzy mózgów, zarządzanie zadaniami, planowanie projektów, zarządzanie dokumentacją itp. Zdecydowanie ułatwiło to życie, ponieważ jest łatwe w użyciu, interfejs użytkownika jest dobrze zaprojektowany, a współpraca w zespole i z innymi zespołami jest łatwiejsza. Byliśmy w stanie lepiej zarządzać pracą, łatwo śledzić i raportować pracę, a w oparciu o codzienne spotkania, planowanie przyszłości było łatwe.

ClickUp ma wiele do zaoferowania w jednym miejscu, takich jak zarządzanie projektami, opcje burzy mózgów, zarządzanie zadaniami, planowanie projektów, zarządzanie dokumentacją itp. Zdecydowanie ułatwiło to życie, ponieważ jest łatwe w użyciu, interfejs użytkownika jest dobrze zaprojektowany, a współpraca w zespole i z innymi zespołami jest łatwiejsza. Byliśmy w stanie lepiej zarządzać pracą, łatwo śledzić i raportować pracę, a w oparciu o codzienne spotkania, planowanie przyszłości było łatwe.

📮 ClickUp Insight: Niskowydajne zespoły są 4 razy bardziej skłonne do żonglowania ponad 15 narzędziami, podczas gdy wysokowydajne zespoły utrzymują wydajność, ograniczając swój zestaw narzędzi do 9 lub mniej platform. Ale co powiesz na korzystanie z jednej platformy? Jako aplikacja do wszystkiego w pracy, ClickUp łączy Twoje zadania, projekty, dokumenty, wiki, czat i połączenia w ramach jednej platformy, zakończone cyklami pracy opartymi na AI. Gotowa na inteligentniejszą pracę? ClickUp działa dla każdego zespołu, sprawia, że praca jest widoczna i pozwala skupić się na tym, co ważne, podczas gdy AI zajmuje się resztą.

Czytaj więcej: Jak korzystać z zautomatyzowanych kart czasu pracy (najlepsze praktyki i korzyści)

2. Fleetio (najlepsze do konserwacji zapobiegawczej)

via Fleetio

Fleetio to nowoczesne oprogramowanie do zarządzania flotą, które skutecznie śledzi, konserwuje i optymalizuje pojazdy i sprzęt. Jego planowanie konserwacji zapobiegawczej pozwala ustawić progi serwisowe w oparciu o różne czynniki, takie jak pokonany dystans lub godziny pracy silnika.

Fleetio wysyła mobilne przypomnienia w celu automatyzacji konserwacji, zmniejszając ryzyko nieoczekiwanych awarii i wydłużając ogólną żywotność floty. Możesz również śledzić koszty serwisowania każdego pojazdu i odpowiednio planować regularne przeglądy.

Co najlepsze? Dzięki integracji ze śledzeniem pojazdów GPS, kartami paliwowymi i telematyką, Fleetio eliminuje ręczne wprowadzanie danych i przechowuje wszystkie kluczowe informacje w jednym miejscu.

Funkcje Fleetio

Monitoruj trendy zużycia paliwa, wykrywaj nieefektywności i śledź warunki i lokalizację opon

Korzystaj z pulpitów i raportów, aby zobaczyć wydajność floty, wydatki i historię lokalizacji na pierwszy rzut oka

Przeprowadzaj inspekcje pojazdów i kierowców, załączaj zdjęcia i dodawaj komentarze za pomocą oprogramowania do inspekcji

Ograniczenia Fleetio

Brak możliwości natychmiastowej aktualizacji zapasów paliwa po dodaniu biletu paliwowego z systemu lokalnego, co może powodować rozbieżności w śledzeniu

Integracja odczytów przebiegu z kartami paliwowymi, w szczególności z kartami WEX, stanowi wyzwanie dla dokładnego śledzenia i raportowania

Nie zapewnia wbudowanego sposobu śledzenia amortyzacji pojazdów, co ma kluczowe znaczenie dla planowania finansowego i audytu, zwłaszcza w przypadku organizacji non-profit

Cennik Fleetio

Niezbędne: 5 USD za pojazd miesięcznie

Profesjonalista: 7 USD za pojazd miesięcznie, rozliczane rocznie

Premia: 10 USD za pojazd miesięcznie, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Fleetio

G2: 4. 6/5 (120+ opinii)

Capterra: 4. 8/5 (190+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Fleetio?

Najlepszą cechą Fleetio jest zdecydowanie prostota obsługi. Każdy może łatwo nauczyć się obsługi tego systemu w krótkim okresie czasu i zacząć z niego korzystać. Ponadto posiada on pełen zestaw funkcji, które są naprawdę cenne dla każdego menedżera floty.

Najlepszą cechą Fleetio jest zdecydowanie prostota obsługi. Każdy może łatwo nauczyć się obsługi tego systemu w krótkim okresie czasu i zacząć z niego korzystać. Ponadto posiada on pełen zestaw funkcji, które są naprawdę cenne dla każdego menedżera floty.

Pro Tip: Włącz standardy bezpieczeństwa do codziennych operacji swojej floty. Regularnie aktualizuj oprogramowanie do zarządzania flotą o przepisy OSHA, DOT, FMCSA i NHTSA, aby zautomatyzować śledzenie zgodności. Ustawienie alertów dotyczących kontroli pojazdów, limitów godzin pracy (HOS) i protokołów dotyczących materiałów niebezpiecznych.

3. Samsara (najlepsze rozwiązanie do zapewniania bezpieczeństwa i zgodności w czasie rzeczywistym w oparciu o AI)

via Samsara

Samsara to oparte na chmurze oprogramowanie z czujnikami IoT, które zapewnia widoczność pojazdów, sprzętu i miejsc pracy w czasie rzeczywistym. Platforma łączy śledzenie GPS, kamery oparte na AI i inteligentną diagnostykę, aby poprawić bezpieczeństwo floty, wydajność i zgodność z przepisami.

Menedżerowie flot używają Samsary do monitorowania tras, zużycia paliwa i potrzeb w zakresie konserwacji floty, zmniejszając koszty i przestoje pojazdów. System bezpieczeństwa oparty na wideo wykrywa ryzykowne zachowania podczas jazdy, takie jak nadmierna prędkość lub rozproszenie uwagi, i zapewnia natychmiastowe alerty i szkolenia. Oprócz ciężarówek i przyczep, Samsara śledzi również zasoby, ładunki wrażliwe na temperaturę i zdalne miejsca pracy.

Funkcje Samsara

Wykrywaj niebezpieczne zachowania podczas jazdy (rozproszenie uwagi, zmęczenie) za pomocą kamer AI i dostarczaj kierowcy informacje zwrotne

Śledzenie lokalizacji, użytkowania i stanu maszyn w celu zapobiegania nieoczekiwanym awariom

Monitoruj ruch ładunków w czasie rzeczywistym dzięki kontrolom temperatury i środkom zapobiegającym kradzieży

Usprawnij nadzór nad miejscem pracy dzięki zdalnym kamerom i czujnikom, które dostarczają menedżerom aktualizacje na żywo

Limity Samsara

Samsara wymaga trzyletniej umowy, co może nie sprawdzić się w przypadku firm, którym zależy na elastyczności

Nie każdy sprzęt działa bezproblemowo z każdą marką pojazdów, co prowadzi do trudnych ustawień i sporadycznych problemów z niezawodnością

Cennik Samsara

Niestandardowe ceny

Samsara - oceny i recenzje

G2: 4. 6/5 (1,150+ opinii)

Capterra: 4. 4/5 (710+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Samsara?

Przekonaliśmy się, że wszystkie produkty Samsara są niezwykle łatwe w użyciu, nie tylko dla kierowców, ale także dla menedżerów. Adaptacja do nowej platformy bezpieczeństwa może być czasami przytłaczająca, ale nasze partnerstwo i rutynowe kontrole pomogły nam wdrożyć ją bez żadnych czkawek.

Przekonaliśmy się, że wszystkie produkty Samsara są niezwykle łatwe w użyciu, nie tylko dla kierowców, ale także dla menedżerów. Adaptacja do nowej platformy bezpieczeństwa może być czasami przytłaczająca, ale nasze partnerstwo i rutynowe kontrole pomogły nam wdrożyć ją bez żadnych czkawek.

Czytaj więcej: Najlepsze oprogramowanie do optymalizacji zapasów

4. Geotab (najlepszy do telematyki flot mieszanych i przejścia na flotę ekologiczną)

via Geotab

Jeśli szukasz najwyższej klasy platformy do zarządzania flotą, która pomaga Business śledzić, optymalizować i zabezpieczać pojazdy i zasoby, Geotab jest odpowiedzią. Opiera się ona na zaawansowanej sztucznej inteligencji i telematyce oraz zapewnia śledzenie GPS w czasie rzeczywistym w celu śledzenia zachowań kierowców.

Platforma współpracuje z prawie każdym pojazdem - niezależnie od tego, czy korzysta z urządzenia GO firmy Geotab, systemów OEM, czy sprzętu innych firm - zapewniając płynne gromadzenie danych telematycznych. Zapewnia również wsparcie w zakresie zgodności z wymogami ELD (Electronic Logging Device), raportowania podatku paliwowego IFTA i DVIR (Driver Vehicle Inspection Reports), ułatwiając przestrzeganie przepisów.

Funkcje Geotab

Korzystaj z jednego systemu do zarządzania flotą i zasobami dzięki inteligentnym, opartym na danych informacjom

Zwiększ bezpieczeństwo kierowców i zmniejsz ryzyko dzięki kamerom samochodowym i alertom w czasie rzeczywistym

Monitoruj sprzęt i ładunek dzięki zintegrowanym rozwiązaniom sprzętowym i programowym

Śledzenie zużycia paliwa, potrzeb konserwacyjnych i zachowania kierowców w celu obniżenia kosztów

Ograniczenia Geotab

Oprogramowanie nie podaje bezpośrednio całkowitego przebiegu dla określonego zakresu dat; zamiast tego dostawcy muszą ręcznie obliczyć go na podstawie odczytów licznika kilometrów, co niepotrzebnie komplikuje sprawę

Ładowanie danych dla rozszerzonych zakresów dat jest powolne, a system nie ma możliwości wyszukiwania wielu pojazdów jednocześnie

Ceny Geotab

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Geotab

G2: 4. 4/5 (50+ opinii)

Capterra: 4. 4/5 (80+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Geotab?

Geotab jest łatwy w użyciu i łatwy do wdrożenia. Ich zespół wsparcia klienta jest niesamowity i jest jednym z najbardziej pomocnych, z jakimi miałem do czynienia do tej pory. Korzystam z Geotab każdego dnia i dzięki niemu śledzenie naszych pojazdów jest dziecinnie proste.

Geotab jest łatwy w użyciu i łatwy do wdrożenia. Ich zespół wsparcia klienta jest niesamowity i jest jednym z najbardziej pomocnych, z jakimi miałem do czynienia do tej pory. Korzystam z Geotab każdego dnia i dzięki niemu śledzenie naszych pojazdów jest dziecinnie proste.

5. Fleet Zakończone (najlepsze do śledzenia pojazdów i ciężkiego sprzętu)

via Fleet Zakończone

Fleet Complete pomaga firmom optymalizować operacje poprzez śledzenie pojazdów w czasie rzeczywistym, analizy oparte na AI i inteligencję połączonych pojazdów. Zaprojektowany z myślą o flotach różnej wielkości - od lokalnych samochodów dostawczych po logistykę Enterprise - dostarcza praktycznych danych w celu poprawy wydajności, zwiększenia bezpieczeństwa i zapewnienia zgodności z przepisami.

Platforma integruje śledzenie GPS, kamery AI i zaawansowaną telematykę, aby zapewnić menedżerom pełną widoczność lokalizacji pojazdów, zachowania kierowców i warunków zasobów. Zapewnia również wsparcie dla flot mieszanych, w tym pojazdów elektrycznych, dzięki specjalistycznym narzędziom do zarządzania ładowaniem i optymalizacji zużycia energii.

Dla branż takich jak transport, budownictwo i floty rządowe, Fleet Complete oferuje dostosowane rozwiązania - od ELD zgodnych z FMCSA po monitorowanie ciężkiego sprzętu.

Funkcje zakończone przez Fleet Complete

Wykrywaj nadmierną prędkość, gwałtowne hamowanie i rozproszoną jazdę dzięki natychmiastowym alertom i materiałom wideo

Automatyzacja dzienników godzin pracy i raportowania inspekcji w celu uniknięcia naruszeń i mandatów

Monitoruj stan akumulatorów, schematy ładowania i zużycie energii w pojazdach elektrycznych i hybrydowych

Śledzenie naczep, maszyn i towarów o dużej wartości dzięki odpornym na manipulacje czujnikom GPS i czujnikom środowiskowym

Twórz dostosowane pulpity do śledzenia kluczowych wskaźników, takich jak wydatki na paliwo, harmonogramy konserwacji i wydajność kierowców

Zakończone limity flotowe

Niektórzy użytkownicy raportowali, że obsługa klienta różni się w zależności od lokalizacji

Śledzenie aktualizacji odbywa się z zauważalnym opóźnieniem, zamiast dostarczać dane w czasie rzeczywistym

Zbiorcze przesyłanie lokalizacji GPS wymaga precyzyjnego formatu, co sprawia, że jest to żmudny proces

System nie oblicza automatycznie przebiegu, zwiększając obciążenie pracą

Ceny zakończonych testów flotowych

Niestandardowe ceny

Zakończone oceny i recenzje Fleet Complete

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Pro Tip: Zaangażuj kierowców i menedżerów floty w wybór oprogramowania i zapewnij im kompleksowe szkolenie. Ich doświadczenie z pierwszej ręki gwarantuje, że system spełni praktyczne potrzeby i będzie efektywnie wykorzystywany.

6. Fleetmatics by Verizon Connect (najlepsze do optymalizacji pracy mobilnej)

przez Fleetmatics by Verizon Connect

Fleetmatics, obecnie część Verizon Connect, dostarcza zaawansowane rozwiązania do zarządzania flotą i pracownikami mobilnymi dla Businessu każdej wielkości, od małych firm dostawczych po duże floty z setkami pojazdów.

Dzięki śledzeniu GPS w czasie rzeczywistym, Business zyskuje pełną widoczność lokalizacji pojazdów, tras i zachowań kierowców - pomagając obniżyć koszty paliwa, zapobiegać nieautoryzowanemu użyciu pojazdów i poprawić czas reakcji. Platforma wspiera również floty pojazdów elektrycznych (EV) dzięki monitorowaniu baterii na żywo, aktualizacjom statusu ładowania i wglądowi w celu maksymalizacji wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Fleetmatics by Verizon Connect

Uzyskaj dostęp do map na żywo, danych o wydajności kierowców i zautomatyzowanych raportów, aby podejmować świadome decyzje

Śledzenie poziomu naładowania baterii i statusu ładowania oraz optymalizacja floty pojazdów elektrycznych w celu zapewnienia bardziej zrównoważonego rozwoju

Otrzymuj natychmiastowe powiadomienia o ostrej jeździe, przekroczeniu prędkości lub pracy na biegu jałowym, aby trenować bezpieczniejsze nawyki

Monitoruj stan pojazdów, planuj naprawy i unikaj awarii dzięki raportowaniu diagnostycznemu

Automatyzacja dzienników godzin pracy i raportowania DOT, aby zachować zgodność z przepisami przy mniejszej liczbie błędów

Ograniczenia Fleetmatics by Verizon Connect

Dodanie nowego systemu GPS do pojazdu może trwać miesiącami ze względu na powolne reakcje sprzedaży

Anulowanie usługi może być trudne, zwłaszcza biorąc pod uwagę opłatę za wcześniejsze rozwiązanie umowy w wysokości 3000 USD, której doświadczyli niektórzy użytkownicy

Instalacja może być niewygodna, wymagać zatwierdzonych przez firmę instalatorów i długiego czasu oczekiwania na części

Cennik Fleetmatics by Verizon Connect

Niestandardowe ceny

Fleetmatics by Verizon Connect - oceny i recenzje

G2: 3. 8/5 (900+ opinii)

Capterra: 3. 2/5 (900+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Fleetmatics by Verizon Connect?

Śledzenie floty Verizon było wielkim atutem dla naszego biznesu. Bardzo podoba nam się geofencing, a także śledzenie prędkości i czasu, i wykorzystujemy wszystkie te funkcje w naszych codziennych operacjach.

Śledzenie floty Verizon było wielkim atutem dla naszego biznesu. Bardzo podoba nam się geofencing, a także śledzenie prędkości i czasu, i wykorzystujemy wszystkie te funkcje w naszych codziennych operacjach.

Do zrobienia? Postęp w technologii identyfikacji radiowej (RFID) rewolucjonizuje śledzenie floty i geofencing, a wartość rynku ma wzrosnąć z 4,5 mld USD do imponujących 13,9 mld USD do 2030 roku.

7. Teletrac Navman (najlepszy pod względem efektywności paliwowej i wglądu we flotę wieloenergetyczną)

przez Teletrac Navman

Teletrac Navman to rozwiązanie do zarządzania flotą i zasobami, które łączy śledzenie GPS w czasie rzeczywistym, analizę wydajności kierowców i zaawansowaną telematykę, aby zapewnić menedżerom floty pełną widoczność i kontrolę.

Dzięki funkcjom takim jak śledzenie pojazdów na żywo, Business może monitorować trasy, redukować czas bezczynności i szybko reagować na opóźnienia. System nadaje również priorytet bezpieczeństwu dzięki telematyce wideo opartej na AI, pomagając zapobiegać wypadkom i poprawiając zachowanie kierowców. Alerty serwisowe zapewniają, że pojazdy pozostają w doskonałym stanie, co pozwala uniknąć nieoczekiwanych awarii.

Funkcje Teletrac Navman

Wykrywaj ryzykowną jazdę i dostarczaj dowodów w przypadku incydentów dzięki kamerom o wysokiej rozdzielczości

Uzyskaj wczesne ostrzeżenia o problemach z silnikiem, zużyciem opon i innymi problemami, aby uniknąć kosztownych napraw

Analizuj zużycie paliwa i odkrywaj alternatywne opcje energetyczne dla bardziej ekologicznej floty

Uprość elektroniczne dzienniki, kontrole i raportowanie IFTA dzięki wbudowanym narzędziom

Ograniczenia Teletrac Navman

Połączenie satelitarne na obszarach wiejskich jest niespójne, co prowadzi do luk w śledzeniu pojazdów

Śledzenie GPS może nie być niezawodne w obszarach o słabym sygnale, powodując sporadyczne opóźnienia w aktualizacji lokalizacji

Cennik Teletrac Navman

Niestandardowe ceny

Teletrac Navman oceny i recenzje

G2: 3. 7/5 (20+ opinii)

Capterra: 2. 8/5 (40+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Teletrac Navman?

To wspaniałe, że mogę śledzić naczepy w czasie rzeczywistym, aby być na bieżąco z ich aktualną lokalizacją. Podoba mi się, że istnieje wiele opcji informacji o naczepach. Fajne jest również to, że mogę uporządkować rzeczy w systemie w sposób, który jest dla mnie najbardziej przydatny, tak aby informacje, których potrzebuję, były na pierwszym miejscu, gdy otwieram Teletrac.

To wspaniałe, że mogę śledzić naczepy w czasie rzeczywistym, aby być na bieżąco z ich aktualną lokalizacją. Podoba mi się, że istnieje wiele opcji informacji o naczepach. Fajne jest również to, że mogę uporządkować rzeczy w systemie w sposób, który jest dla mnie najbardziej przydatny, tak aby informacje, których potrzebuję, były na pierwszym miejscu, gdy otwieram Teletrac.

Do zrobienia? Oprogramowanie do zarządzania flotą ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia ryzyka operacyjnego i kosztów, ponieważ same wypadki samochodowe kosztują amerykańskich pracodawców ponad 60 miliardów dolarów rocznie. Solidny system pomaga poprawić bezpieczeństwo kierowców, optymalizować trasy i zapobiegać kosztownym incydentom.

8. FleetGO (najlepsze dla zgodności z przepisami europejskimi i ładunków wrażliwych na temperaturę)

Oparta na chmurze platforma FleetGO dostarcza zaawansowane rozwiązania do zarządzania flotą, zapewniające Business pełną widoczność i kontrolę nad pojazdami, przyczepami i aktywami. Dzięki śledzeniu GPS, automatyzacji analizy tachografu (rejestrowanie czasu jazdy, prędkości, odległości i aktywności kierowcy) oraz zdalnemu monitorowaniu temperatury, FleetGO zapewnia, że Business zachowuje zgodność z przepisami, jednocześnie redukując niepotrzebne koszty.

System został stworzony z myślą o elastyczności, niezależnie od tego, czy śledzisz pojedynczy samochód, czy zarządzasz dużą flotą ciężarówek i przyczep. Oferuje również monitorowanie ciśnienia w oponach w celu zapobiegania awariom, szczegółowe śledzenie naczep w celu uniknięcia strat oraz intuicyjną aplikację do kontroli pojazdów, która upraszcza przestrzeganie przepisów DVSA.

Funkcje FleetGO

Śledzenie towarów wrażliwych na temperaturę w wielu strefach i prowadzenie legalnej dokumentacji

Zapobiegaj awariom i oszczędzaj paliwo dzięki alertom o ciśnieniu w oponach w czasie rzeczywistym

Zachowaj zgodność z przepisami dotyczącymi czasu pracy kierowców dzięki automatyzacji kontroli tachografów i przejrzystym raportom

Przeprowadzaj kierowców przez obowiązkowe kontrole ze zdjęciem i podpisem cyfrowym, aby zapewnić pełną zgodność z przepisami

Limity FleetGO

Firma nie określa godzin pracy swojego zespołu wsparcia, co prowadzi do niepewności co do tego, kiedy pomoc jest dostępna

Cennik FleetGO

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje FleetGo

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Czytaj więcej: Najlepsze oprogramowanie do obsługi zleceń serwisowych

9. Wheels, Inc. (najlepsza w zakresie kompleksowego leasingu floty i wsparcia w przejściu na pojazdy elektryczne)

Wheels, Inc. oferuje zakończony zakres usług flotowych - od leasingu i konserwacji pojazdów po zarządzanie paliwem, telematykę i ładowanie pojazdów elektrycznych - dzięki czemu firmy mogą prowadzić inteligentniejsze i bardziej wydajne operacje. Ich rozwiązania obejmują każdy krok zarządzania flotą, w tym wsparcie w razie wypadków, programy bezpieczeństwa kierowców, obsługę opłat drogowych i naruszeń oraz zgodność z przepisami dotyczącymi przewoźników samochodowych.

W przypadku firm przechodzących na pojazdy elektryczne platforma zapewnia specjalistyczne wskazówki dotyczące wyboru pojazdów elektrycznych, infrastruktury ładowania i szkolenia kierowców. Ich zaawansowana technologia flotowa zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym, narzędzia mobilne dla kierowców i analizy w celu optymalizacji wydajności.

Funkcje Wheels, Inc

Skonsoliduj leasing, konserwację, paliwo i telematykę w jednym miejscu, aby płynnie zarządzać flotą

Uzyskaj porady ekspertów dotyczące pojazdów elektrycznych, infrastruktury ładowania i szkolenia kierowców

Wdrażaj programy bezpieczeństwa, aby zachęcać do odpowiedzialnej jazdy i minimalizować ryzyko

Wybierz pełny outsourcing lub niestandardowe usługi dostosowane do Twoich wymagań biznesowych

Ograniczenia Wheels, Inc

Ustawienie systemu wiąże się ze znacznymi kosztami

Ceny Wheels, Inc

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Wheels, Inc

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Czytaj więcej: Jak wdrożyć zarządzanie cyklem życia IT?

10. Lytx (najlepsze rozwiązanie do coachingu kierowców i zapobiegania kolizjom z wykorzystaniem AI)

via Lytx

Lytx to wiodące oprogramowanie do śledzenia floty, które łączy AI, wizję maszynową i śledzenie GPS w czasie rzeczywistym w celu zwiększenia bezpieczeństwa, wydajności i zgodności z przepisami. Pomaga menedżerom flot monitorować zachowanie kierowców, ograniczać liczbę wypadków i optymalizować operacje dzięki praktycznym spostrzeżeniom.

Wyróżniającą się funkcją Lytx jest wykrywanie zagrożeń oparte na AI, które identyfikuje ponad 60 niebezpiecznych zachowań podczas jazdy, od rozproszonej uwagi po gwałtowne hamowanie, i zapewnia natychmiastowe alerty w kabinie w celu natychmiastowej korekty. System telematyki wideo rejestruje nagrania w wysokiej rozdzielczości (w tym noktowizor i widoki 360 stopni), umożliwiając coaching oparty na dowodach i szybsze rozwiązywanie incydentów.

Funkcje Lytx

Wykrywaj ryzykowną jazdę (np. nadmierną prędkość lub rozproszenie uwagi) i otrzymuj powiadomienia w czasie rzeczywistym, aby zapobiegać kolizjom

Uprość wymagania ELD, DVIR i DOT dzięki automatyzacji dzienników kierowców, kontroli i raportowania

Śledzenie wzorców zużycia paliwa w celu zminimalizowania strat i zmaksymalizowania wydajności

Uzyskaj dostęp do niestandardowej obsługi klienta, aby szybko rozwiązywać problemy i zapewnić dłuższy czas pracy floty

Limity Lytx

Oferuje limit funkcji poza monitorowaniem bezpieczeństwa

Użytkownicy zgłaszali problemy z kamerami Lytx, niestandardową obsługę klienta i ciągłe usterki systemu

Ceny Lytx

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Lytx

G2: 4. 4/5 (170+ opinii)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Lytx?

Kamery działają dobrze, a terminowość, z jaką jesteśmy powiadamiani o wszelkich rozbieżnościach lub potencjalnych problemach, jest wspaniała. LYTX jest na bieżąco z przeglądami wideo. Obsługa klienta w przypadku problemów, które mieliśmy, szybko reagowała, oferując rozwiązania.

Kamery działają dobrze, a terminowość, z jaką jesteśmy powiadamiani o wszelkich rozbieżnościach lub potencjalnych problemach, jest wspaniała. LYTX jest na bieżąco z przeglądami wideo. Obsługa klienta w przypadku problemów, które mieliśmy, szybko reagowała, oferując rozwiązania.

Czytaj więcej: Najlepsze narzędzia do zarządzania operacjami

Użyj ClickUp, aby przekształcić zarządzanie flotą w celu uzyskania maksymalnej wydajności

Żonglowanie harmonogramami floty, awariami i aktualizacjami dla kierowców jest wyczerpujące. Arkusze kalkulacyjne, nieuporządkowane aplikacje i rozproszone informacje pochłaniają czas. Tradycyjne oprogramowanie i narzędzia do śledzenia floty utrudniają pracę, ponieważ trzeba nieustannie przełączać się między aplikacjami, naprawiać błędy i gonić za aktualizacjami.

ClickUp to zmienia. Przenosi wszystkie zadania floty, harmonogramy i komunikację do jednego prostego pulpitu. Przypisuj zadania, śledź pojazdy i rejestruj czynności konserwacyjne bez wysiłku. ClickUp działa tak jak Ty, więc oszczędzasz czas i głowę.

Gotowy do przejęcia kontroli? Zarejestruj się w ClickUp już dziś - Twoja flota (i Twój zespół) będą Ci wdzięczni!