13 najlepszych konkurentów NetSuite do zarządzania biznesem w 2025 roku

Czy wiesz, że nieefektywność kosztuje firmy do 30% ich przychodów każdego roku?

Rozwiązanie? Solidne, skalowalne rozwiązanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), które zapewnia połączenie każdej części działalności - usprawniając operacje i napędzając wzrost.

NetSuite od lat jest dominującą siłą w przestrzeni ERP. Czy jednak rzeczywiście spełnia on pokładane w nim nadzieje? A może czeka na Ciebie bardziej elastyczna i opłacalna alternatywa?

Czytaj dalej, aby poznać najlepszych konkurentów NetSuite z wszechstronnymi funkcjami, które pozwalają rozwijać się mądrzej i szybciej. 🚀

⏰ 60-sekundowe podsumowanie Oto krótki przegląd 13 najlepszych alternatyw dla NetSuite, z których każda wyróżnia się innymi funkcjami biznesowymi, takimi jak finanse, CRM, zarządzanie projektami i automatyzacja: : Najlepszy do konfigurowalnego zarządzania Businessem ClickUp: Najlepszy do konfigurowalnego zarządzania Businessem

Odoo: Najlepszy pod względem elastyczności ERP i CRM typu open source

Microsoft Dynamics 365: Najlepsza integracja ERP i CRM klasy Enterprise

Sage Intacct: Najlepszy do zarządzania finansami i automatyzacji opartej na AI

Quickbooks Enterprise: Najlepszy do księgowości i zarządzania zapasami

Acumatica: Najlepsza dla skalowalnych rozwiązań ERP i zarządzania zamówieniami

Xero: Najlepsze rozwiązanie do automatyzacji księgowości i finansów dla małych firm

SAP S/4HANA Cloud: Najlepsze rozwiązanie do zarządzania przedsiębiorstwem oparte na AI

Epicor Kinetic: Najlepszy dla kognitywnego ERP zorientowanego na produkcję

Infor M3: Najlepszy do zarządzania złożonymi cyklami pracy w przedsiębiorstwie

IFS ERP w chmurze: Najlepszy do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa w oparciu o AI

Certinia: Najlepszy dla firm usługowych i możliwości zarządzania finansami

Workday: Najlepszy do płynnej integracji zasobów ludzkich i finansów

oracle jest właścicielem NetSuite - i jednego z jego największych rywali! Oracle nabył NetSuite za 9,3 miliarda dolarów w 2016 roku, w pełni integrując go ze swoim ekosystemem. Jednak jest również właścicielem Oracle Fusion Cloud ERP, konkurenta NetSuite!

Czym jest NetSuite?

via NetSuit

NetSuite to oparte na chmurze oprogramowanie ERP, które centralizuje podstawowe operacje biznesowe. Integruje księgowość projektów, zarządzanie łańcuchem dostaw, przetwarzanie zamówień i raportowanie finansowe, zapewniając ujednoliconą platformę zwiększającą wydajność i skalowalność.

Zarządzanie finansami: Automatyzacja księgowości, budżetowania i śledzenia przychodów

Zarządzanie zapasami: Monitoruj zapasy, uprość realizację zamówień i ogranicz błędy

Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) : Zarządzanie sprzedażą, marketingiem i niestandardowymi interakcjami z klientami

Zarządzanie magazynem: Optymalizacja logistyki, zaopatrzenia i powiązań z dostawcami

Business Intelligence i raportowanie: Zyskaj wgląd w czasie rzeczywistym dzięki konfigurowalnym pulpitom

Limity NetSuite

globalny rynek ERP przeżywa boom, a jego wartość ma się podwoić z 55. 38 mld USD w 2024 r. do 110. 15 mld USD do 2034 r. przy 7,1% CAGR! Wraz z rosnącym popytem, Business potrzebuje skalowalnych, opłacalnych rozwiązań ERP - ale nie każde narzędzie za nimi nadąża.

Dotyczy to również NetSuite ERP. Jego sztywna struktura, wysokie koszty i skomplikowane ustawienia skłaniają wiele firm do poszukiwania bardziej elastycznych alternatyw.

Oto, gdzie NetSuite wypada słabo:

Złożoność cenowa : Spodziewaj się wysokich kosztów początkowych i stałych. Roczna subskrypcja NetSuite obejmuje opłaty za platformę, opłaty za użytkownika oraz dodatkowe koszty za dodatkowe moduły i integracje, co sprawia, że jest to kosztowny commit

Ograniczona obsługa klienta: Płać więcej za priorytetową obsługę. NetSuite oferuje podstawowe wsparcie z pomocą telefoniczną w krytycznych problemach i bazą wiedzy z możliwością przeszukiwania, zmuszając Business do uaktualnienia, aby uzyskać szybszy czas reakcji i pełne wsparcie 24/7

Długie wdrożenie: Dłuższe oczekiwanie na uruchomienie. Wdrożenie NetSuite wymaga obszernej konfiguracji, migracji danych i szkolenia pracowników, co często opóźnia pełne wdrożenie i zakłóca procesy biznesowe

Ograniczenia niestandardowe: Modyfikacja z limitem elastyczności. NetSuite pozwala na niestandardowe modyfikacje, ale często wymagają one zatrudnienia programistów lub zewnętrznych konsultantów, co utrudnia dostosowanie systemu do własnych potrzeb

Złożony interfejs użytkownika: Nawigacja w sztywnych cyklach pracy. Złożony interfejs użytkownika NetSuite wymaga tygodni szkoleń, co spowalnia wdrażanie i wydajność. Dodatkowo, problemy z synchronizacją danych stanowią przeszkodę dla firm potrzebujących płynnego działania

Najlepsze alternatywy dla NetSuite w skrócie

Przed zapoznaniem się ze szczegółami, oto szybkie porównanie najlepszych konkurentów Netsuite, idealne przypadki użycia i wyróżniające się funkcje.

Rozwiązanie 🏆 Idealne rozwiązanie dla najlepsze funkcje ClickUp Business potrzebujący platformy typu "wszystko w jednym Zarządzanie zadaniami i projektami, CRM, narzędzia AI, konfigurowalne cykle pracy, narzędzia do współpracy Odoo Małe i średnie Business Otwarte oprogramowanie, modułowe aplikacje, skalowalny i elastyczny system ERP Microsoft Dynamics 365 Duże firmy i przedsiębiorstwa Wgląd oparty na AI, płynna integracja z Microsoft, rozbudowane narzędzia finansowe i sprzedażowe Sage Intacct Teams finansowy, księgowi, dyrektorzy finansowi Zaawansowane zarządzanie gotówką, pulpity w czasie rzeczywistym, rozwiązanie księgowe dla wielu podmiotów QuickBooks Enterprise Rozwijające się firmy, idealne dla handlu detalicznego, eCommerce i produkcji Skalowalna księgowość, zarządzanie zapasami, lista płac Acumatica Średnie Business, zwłaszcza produkcyjne i budowlane ERP w chmurze, ceny dla nieograniczonej liczby użytkowników, niestandardowe podejście do klienta Xero Małe Business, startupy i jednoosobowe działalności gospodarcze Uproszczona księgowość, śledzenie finansów w czasie rzeczywistym, przyjazny dla użytkownika interfejs SAP S/4HANA Cloud Duże, niestandardowe przedsiębiorstwa, globalne biznesy ERP oparte na AI i predykcyjna analityka biznesowa Epicor Kinetic Firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją ERP dostosowany do branży, zaawansowane zarządzanie łańcuchem dostaw i automatyzacja magazynów Infor M3 Żywność, napoje, moda i chemikalia Zaawansowana automatyzacja magazynów i zapasów, ERP w chmurze IFS ERP w chmurze Branże intensywnie wykorzystujące zasoby, takie jak budownictwo i przemysł lotniczy ERP oparty na projektach, zarządzanie aktywami Certinia Business oparty na usługach Silna automatyzacja usług profesjonalnych (PSA), najlepsza dla firm świadczących usługi profesjonalne Workday Firmy skoncentrowane na HR i finansach Zarządzanie kapitałem ludzkim (HCM), listy płac, zaawansowany plan zatrudnienia i analityka

Najlepsi konkurenci NetSuite do sprawdzenia

Ciekawostki: Pierwszy w historii system ERP został opracowany w latach 60. przez firmę produkcyjną, która próbowała zautomatyzować zarządzanie zapasami. To, co zaczęło się jako proste narzędzie, jest obecnie branżą wartą wiele miliardów dolarów, napędzającą Business na całym świecie! 🌍

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz lepszego rozwiązania do zarządzania finansami, większej skalowalności czy elastycznych integracji, odpowiednie narzędzie robi różnicę!

Oto najlepsi konkurenci Netsuite, którzy robią furorę na tym polu:

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do zarządzania firmą z możliwością dostosowania)

Planuj, śledź i optymalizuj zarządzanie wydajnością w przedsiębiorstwie dzięki ClickUp

Zarządzanie biznesem nie jest uniwersalne, a ClickUp gwarantuje, że nigdy nie będziesz musiał się na to godzić. Jako aplikacja do wszystkiego, łączy zespoły, procesy i dane w jeden połączony system - pomagając zoptymalizować cykle pracy, zautomatyzować operacje i skalować bez wysiłku.

Zarządzanie projektami w ClickUp zapewnia widoczność obciążeń pracą, wydajności i oś czasu projektów w czasie rzeczywistym. Niestandardowe pulpity i raporty pokazują zarządzanie przychodami, planowanie zasobów przedsiębiorstwa i wskaźniki KPI, utrzymując sprawne przywództwo.

To nie wszystko! ClickUp łączy CRM i zarządzanie projektami, aby pomóc Ci śledzić potencjalnych klientów, automatyzować sprzedaż i zarządzać klientami bez opuszczania obszaru roboczego. Wszystko, od wdrażania klientów po śledzenie transakcji i zarządzanie zamówieniami, jest scentralizowane w ClickUp CRM.

Pozwól ClickUp Brain do zrobienia ciężkiej roboty! Ten oparty na AI asystent automatyzuje powtarzalne zadania, generuje natychmiastowe raporty, podsumowuje spotkania i identyfikuje niespójności w przepływie pracy. Dzięki temu Twój Teams skupi się na ważnej pracy zamiast na zadaniach administratora.

Automatyzacja działań następczych związanych ze sprzedażą, śledzenie kamieni milowych projektów lub usprawnienie wewnętrznych zatwierdzeń - bez zbędnych formalności dzięki ClickUp

ClickUp Automatyzacja usuwa ręczną pracę - przydziela zadania, aktualizuje statusy, wyzwala powiadomienia i automatycznie zarządza zatwierdzeniami. Koniec z wymianą informacji, tylko płynne cykle pracy, które zapewniają ciągłość działania wielofunkcyjnych Teams.

Porada profesjonalisty: Zwycięska strategia biznesowa to coś więcej niż tylko planowanie - to przede wszystkim wykonanie i praca zespołowa. Skorzystaj z analizy SWOT, aby zoptymalizować procesy, a następnie wprowadź swoją strategię w życie dzięki narzędziom do współpracy ClickUp. Korzystaj z ClickUp Docs, aby dokumentować inicjatywy, centralizować szczegóły i tworzyć wewnętrzne wiki z możliwością edycji w czasie rzeczywistym i bogatym formatem. Potrzebujesz szybkich decyzji? ClickUp Chat utrzymuje konwersacje połączone z zadaniami, więc nic nie ginie w rozproszonych e-mailach lub wiadomościach!

Najlepsze funkcje ClickUp

Projektuj cykle pracy, które pasują do Twojego biznesu - niezależnie od tego, czy chodzi o operacje, HR, finanse czy sprzedaż

Dostosuj każdy zespół do celów całej firmy za pomocą ClickUp Goals

Zrównoważ obciążenie pracą i zwiększ odpowiedzialność dzięki zaawansowanym narzędziom do zarządzania zasobami

Przekształcaj dyskusje w działania, natychmiast przekształcając czaty, komentarze, e-maile i dokumenty w zadania

Wizualizuj i planuj mądrzej dzięki ClickUp Whiteboards do burzy mózgów i mapowania cyklu pracy

Usprawnij proces zatwierdzania dzięki formularzom ClickUp do gromadzenia ustrukturyzowanych danych i automatyzacji cyklu pracy

Łatwa synchronizacja danych finansowych z QuickBooks, Xero i innymi integracjami księgowymi - bez konieczności korzystania z arkuszy kalkulacyjnych

Skalowanie bez chaosu - ClickUp for Operations śledzi wydajność, aby utrzymać wzrost wydajny i opłacalny

💡 Pro Tip: Mylisz ERP z CRM - po co wybierać jedno, skoro możesz mieć oba? ClickUp łączy w sobie to, co najlepsze z obu światów, zapewniając płynne zarządzanie projektami, śledzenie sprzedaży, automatyzację cyklu pracy i pełną niestandardową - wszystko na jednej platformie.

Limity ClickUp

Rozszerzenie funkcji NetSuite może wydawać się przytłaczające dla nowych użytkowników

Niektóre zaawansowane funkcje AI wymagają nauki

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (4000+ opinii)

Korzystam z ClickUp, aby sprostać różnym wyzwaniom biznesowym, począwszy od zarządzania strategicznego i zarządzania portfolio po nadzór nad zasobami i dostawcami, a nawet rozwiązania ERP. Dzięki ustanowieniu i automatyzacji procesów biznesowych zaobserwowałem zauważalną poprawę wydajności operacyjnej. Możliwości raportowania platformy, w tym kompleksowe pulpity i perspektywy zasobów, znacząco przyczyniły się do szerszego i bardziej wnikliwego zrozumienia naszego ogólnego krajobrazu biznesowego.

Korzystam z ClickUp, aby sprostać różnym wyzwaniom biznesowym, począwszy od zarządzania strategicznego i zarządzania portfolio po nadzór nad zasobami i dostawcami, a nawet rozwiązania ERP. Dzięki ustanowieniu i automatyzacji procesów biznesowych zaobserwowałem zauważalną poprawę wydajności operacyjnej. Możliwości raportowania platformy, w tym kompleksowe pulpity i perspektywy zasobów, znacząco przyczyniły się do szerszego i bardziej wnikliwego zrozumienia naszego ogólnego krajobrazu biznesowego.

2. Odoo (najlepsze rozwiązanie open-source ERP i CRM)

via Odoo

Odoo to kompleksowe oprogramowanie ERP, które rozwija się wraz z firmą. Zacznij od podstawowych funkcji - inwentaryzacji, kadr, marketingu lub księgowości - i rozszerzaj je w miarę rozwoju firmy. Jego modułowa struktura pozwala zbudować idealny system Business, dostosowujący się do unikalnych potrzeb.

Co jest najlepsze? Elastyczność oprogramowania typu open-source zapewnia pełną kontrolę. Wersja Free pozwala na pełną niestandardową konfigurację, podczas gdy wersja Enterprise zapewnia hosting, konserwację i wsparcie ekspertów - idealne rozwiązanie dla firm, które potrzebują w pełni zarządzanego rozwiązania ERP.

Najlepsze funkcje Odoo

Prowadź swój Business z dowolnego miejsca za pomocą Internetu, pulpitu i urządzeń mobilnych

Bądź na bieżąco z logistyką dzięki śledzeniu w czasie rzeczywistym w magazynach i lokalizacjach

Integracja skanerów kodów kreskowych i systemów POS w celu płynnego zarządzania zapasami

Automatyzacja zarządzania zamówieniami dzięki optymalizacji łańcucha dostaw opartej na AI

Odoo limit

Zaawansowane niestandardowe funkcje wymagają specjalistycznej wiedzy technicznej, co sprawia, że ustawienia są skomplikowane dla osób niebędących programistami

Zależność od zewnętrznych deweloperów w zakresie modyfikacji, co prowadzi do wyższych kosztów i dłuższego czasu wdrożenia

Odoo pricing

Free forever

Standard: 24,90 USD/miesiąc za użytkownika

Niestandardowy: $37. 40/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Odoo

G2 : 4. 3/5 (290+ opinii)

Capterra: 4. 2/5 (ponad 1200 opinii)

To, co najbardziej podoba mi się w Odoo ERP, to jego kompleksowe rozwiązanie, które obejmuje szeroki zakres potrzeb biznesowych, od księgowości po systemy zarządzania zapasami, z łatwym niestandardowym interfejsem i przyjaznym dla użytkownika interfejsem. Pomaga usprawnić operacje i poprawić ogólną wydajność.

To, co najbardziej podoba mi się w Odoo ERP, to jego kompleksowe rozwiązanie, które obejmuje szeroki zakres potrzeb biznesowych, od księgowości po systemy zarządzania zapasami, z łatwym niestandardowym interfejsem i przyjaznym dla użytkownika interfejsem. Pomaga usprawnić operacje i poprawić ogólną wydajność.

3. Microsoft Dynamics 365 Business Central (najlepsza integracja ERP i CRM klasy Enterprise)

przez Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics to kompleksowy pakiet zaprojektowany w celu uproszczenia operacji, poprawy obsługi klienta i podejmowania mądrzejszych decyzji. Jego największa przewaga? Głęboka integracja z MS 365, Power BI i Teams - idealna dla Business w ekosystemie Microsoft.

Flagowe rozwiązanie NetSuite, Business Central, ujednolica finanse, operacje, sprzedaż i obsługę klienta w jednym systemie opartym na chmurze, umożliwiając płynne skalowanie. Wgląd w AI, automatyzacja i analityka w czasie rzeczywistym pomagają działać mądrzej bez zwiększania kosztów.

Najlepsze funkcje Microsoft Dynamics 365

Ujednolicenie danych ERP i CRM w celu uzyskania wglądu w czasie rzeczywistym w finanse, sprzedaż i operacje

Automatyzacja zarządzania finansami dzięki prognozie, raportowaniu i śledzeniu wydatków

Lepsze relacje z klientami dzięki wglądowi w sprzedaż AI i predykcyjnej analizie biznesowej

Optymalizacja pracy w terenie dzięki inteligentnemu planowaniu, śledzeniu i pomocy zdalnej

Ograniczenia Microsoft Dynamics 365

Wysokie koszty wdrożenia - najlepsze rozwiązanie dla Enterprise z dużymi budżetami IT

Stroma krzywa uczenia się ze względu na rozszerzenie funkcji i niestandardowe opcje

Ceny Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 Business Central Essentials : 70 USD/miesiąc za użytkownika

Dynamics 365 Business Central Premium: 100 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Microsoft Dynamics 365

G2: 4. 0/5 (ponad 800 opinii)

Capterra: 4. 0/5 (180+ opinii)

To narzędzie jest jak posiadanie wydajnej sekretarki, która ułatwia pracę; ma niesamowitą różnorodność aplikacji, które sprawiły, że zwiększyliśmy naszą wydajność. Integruje się również z prawie wszystkimi programami Microsoft, pozwalając nam zachować doskonałą kontrolę nad finansami i sprzedażą dzięki połączeniu z Excelem.

To narzędzie jest jak posiadanie wydajnej sekretarki, która ułatwia pracę; ma niesamowitą różnorodność aplikacji, które sprawiły, że zwiększyliśmy naszą wydajność. Integruje się również z prawie wszystkimi programami Microsoft, pozwalając nam zachować doskonałą kontrolę nad finansami i sprzedażą dzięki połączeniu z Excelem.

4. Sage Intacct (najlepszy do zarządzania finansami i automatyzacji opartej na AI)

via Sage Intacct

Sage Intacct to rozwiązanie stworzone z myślą o biznesach zorientowanych na finanse, które chcą porzucić arkusze kalkulacyjne, zautomatyzować księgowość i podejmować mądrzejsze decyzje. Automatyzacja AI usprawnia budżetowanie, przepływy pieniężne i zamknięcia finansowe, a wsparcie dla wielu podmiotów upraszcza konsolidacje między spółkami zależnymi.

Dzięki pulpitom nawigacyjnym w czasie rzeczywistym i automatyzacji przyjaznej dla zgodności, otrzymujesz widok 360° rentowności, wydatków i trendów przychodów. Od rozliczeń zobowiązań po prognozy i integrację z Salesforce, Sage Intacct zapewnia precyzyjne i kontrolowane dane liczbowe.

Najlepsze funkcje Sage Intacct

Automatyzacja podstawowych procesów finansowych - od AP/AR po uzgodnienia bankowe i rozpoznawanie przychodów

Z łatwością zarządzaj wieloma podmiotami, konsolidując dane finansowe spółek zależnych i operacji globalnych

Usprawnij zgodność z przepisami podatkowymi dzięki automatyzacji raportowania i gotowym do audytu sprawozdaniom finansowym

Integracja z Salesforce, listami płac i narzędziami do zarządzania wydatkami

Ograniczenia Sage Intacct

Mniej wszechstronne oprogramowanie ERP w porównaniu z innymi alternatywami

Drogie rozwiązanie dla małych firm, ponieważ ceny są bardziej odpowiednie dla średnich i dużych przedsiębiorstw

Ceny Sage Intacct

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Sage Intacct

G2: 4. 3/5 (ponad 3 600 opinii)

Capterra: 4. 3/5 (ponad 500 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Sage Intacct?

Przeszliśmy z NetSuite, ponieważ nie był on w stanie odpowiednio obsłużyć złożoności eCommerce w zakresie realizacji zamówień. Intacct radzi sobie z takimi problemami, jak realizacja zamówień z wielu magazynów i kupowanie na zamówienie lub dropshipping w ramach tego samego zamówienia.

Przeszliśmy z NetSuite, ponieważ nie był on w stanie odpowiednio obsłużyć złożoności eCommerce w zakresie realizacji zamówień. Intacct radzi sobie z takimi problemami, jak realizacja zamówień z wielu magazynów i kupowanie na zamówienie lub dropshipping w ramach tego samego zamówienia.

5. QuickBooks Enterprise (najlepszy do księgowości i zarządzania zapasami)

via QuickBooks Enterprise

QuickBooks jest powszechnie znany jako oprogramowanie księgowe, ale QuickBooks Enterprise wykracza poza podstawową księgowość. Oferuje wszechstronne rozwiązanie ERP dla Business, które wymaga szczegółowego śledzenia zapasów i zarządzania finansami.

Dogłębny wgląd w dane finansowe i konfigurowalne raportowanie sprawiają, że QuickBooks jest idealnym wyborem dla hurtowników, producentów i sprzedawców detalicznych. Śledzenie zapasów w czasie rzeczywistym, wielopoziomowa kategoryzacja zapasów i automatyzacja zamówień pomagają zmniejszyć rozbieżności i zapobiegać brakom w zapasach.

Najlepsze funkcje QuickBooks Enterprise

Generuj ponad 200 niestandardowych raportów do śledzenia finansów, sprzedaży i prognozy

Automatyzacja kompletacji, pakowania i wysyłki dzięki mobilnemu zarządzaniu magazynem

Inteligentniejsza organizacja zapasów dzięki wielopoziomowej kategoryzacji i śledzeniu terminów ważności

Przypisywanie terminów ważności do produktów i efektywniejsze zarządzanie łatwo psującymi się towarami

QuickBooks Enterprise limit

Problemy z nawigacją - brak jasnego sposobu na powrót do pierwotnej strony po otwarciu transakcji

Zgłaszane usterki, takie jak wpisy w dzienniku, mogą zniknąć, jeśli pierwszy wiersz nie ma konta

QuickBooks w wersji Enterprise

Gold: $2,210 rocznie (roczna subskrypcja)

Platinum: $2,717 rocznie (roczna subskrypcja)

Diamond: $5,264 rocznie (miesięczna subskrypcja)

QuickBooks Enterprise oceny i recenzje

G2: 4. 2/5 (940+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (ponad 20 000 opinii)

Firma, w której pracuję, jest rozproszona po kilku lokalizacjach, a QuickBooks pozwala nam współpracować w czasie rzeczywistym, nawet jeśli nie jesteśmy fizycznie. Używamy go również do naszej dokumentacji związanej z wysyłką towarów, raportowaniem, przeterminowanymi należnościami i przechowywaniem dokumentów, z których korzysta nasz zakład produkcyjny.

Firma, w której pracuję, jest rozproszona po kilku lokalizacjach, a QuickBooks pozwala nam współpracować w czasie rzeczywistym, nawet jeśli nie jesteśmy fizycznie. Używamy go również do naszej dokumentacji związanej z wysyłką towarów, raportowaniem, przeterminowanymi należnościami i przechowywaniem dokumentów, z których korzysta nasz zakład produkcyjny.

6. Acumatica (najlepsze skalowalne rozwiązania ERP i zarządzanie zamówieniami)

via Acumatica

Acumatica to nowoczesny, elastyczny system ERP oferujący szeroki zakres narzędzi do automatyzacji usług profesjonalnych i planowania projektów. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów, nie pobiera opłat za użytkownika, dzięki czemu świetnie nadaje się dla firm planujących skalowanie bez zwiększania kosztów licencji.

Acumatica wyróżnia się specyficznymi dla branży modułami produkcyjnymi, dystrybucyjnymi, budowlanymi i detalicznymi. Umożliwiają one firmom niestandardowy cykl pracy, śledzenie danych finansowych w czasie rzeczywistym i optymalizację operacji.

Acumatica - najlepsze funkcje

Bezproblemowa synchronizacja z Amazon, BigCommerce i Shopify dla sprawnej obsługi sprzedaży detalicznej

Zarządzanie finansami w jednym miejscu dzięki automatyzacji śledzenia środków pieniężnych i uzgadniania rachunków bankowych

Uprość cykl pracy nad projektami dzięki połączeniu ofert z CRM i śledzeniu historii wersji

Usprawnienie zaopatrzenia poprzez łączenie wniosków i automatyzację zatwierdzeń

Acumatica limit

Błędy w transferze danych wynikające z niezależnie opracowanych modułów

Stroma krzywa uczenia się i złożona terminologia mogą wymagać dodatkowego szkolenia dla nowych użytkowników

Acumatica ceny

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Acumatica

G2: 4. 5/5 (ponad 1 500 opinii)

Capterra: 4. 3/5 (150+ opinii)

📮 ClickUp Insight: Niskowydajne zespoły są 4 razy bardziej skłonne do żonglowania ponad 15 narzędziami, podczas gdy wysokowydajne zespoły rozwijają się z dziewięcioma lub mniej. Mimo to, wiele alternatyw dla NetSuite nadal opiera się na rozproszonych narzędziach do zarządzania projektami, CRM, automatyzacji i współpracy, co prowadzi do nieefektywności zamiast rozwiązań. ClickUp eliminuje chaos, łącząc zadania, projekty, dokumenty, wiki, czat i automatyzację w jeden płynny obszar roboczy. Koniec z przełączaniem się między rozłączonymi narzędziami - spraw, by praca była widoczna, współpracuj bez wysiłku i pozwól AI zająć się zajętą pracą. 🚀

7. Xero (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji księgowości i finansów dla małych firm)

via Xero

Chcesz uprościć fakturowanie, uzgadnianie rachunków bankowych i śledzenie wydatków? Xero automatyzuje te zadania i zapewnia widok przepływu środków pieniężnych, kondycji finansowej i nadchodzących płatności w czasie rzeczywistym za pośrednictwem intuicyjnego pulpitu.

Obsługujesz cykliczne rozliczenia subskrypcji lub transakcje międzynarodowe? Xero oferuje wsparcie dla wielu walut i automatyczne przypomnienia o fakturach, aby utrzymać płatności na właściwym torze.

Dodatkowo, dzięki ponad 1000 integracji z zewnętrznymi podmiotami, NetSuite oferuje połączenie z platformami e-commerce, bramkami płatniczymi i usługami płacowymi, co czyni go wszechstronnym wyborem dla rozwijających się Business.

Najlepsze funkcje Xero

Śledzenie projektów i finansów w jednym miejscu dzięki funkcjom śledzenia zadań, budżetowania i fakturowania

Synchronizacja z ponad 21 000 banków na całym świecie w celu dopasowywania i uzgadniania transakcji w czasie rzeczywistym

Natychmiastowe akceptowanie płatności za pomocą debetu, kredytu lub polecenia zapłaty bezpośrednio z faktur

Monitoruj przepływy pieniężne w czasie rzeczywistym dzięki wglądowi na żywo i automatyzacji raportowania finansowego

Xero limit

Zaprojektowane głównie jako oprogramowanie księgowe z minimalnymi narzędziami CRM lub szerszymi narzędziami do zarządzania operacjami

Może borykać się z wysokimi wolumenami transakcji, złożonymi cyklami pracy i zaawansowanym raportowaniem dla większych Enterprise

Ceny Xero

Wcześnie: 20 USD/miesiąc za użytkownika

Rosnąca: 47 USD/miesiąc za użytkownika

Ustalony: 80 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Xero

G2: 4. 3/5 (700+ opinii)

Capterra: 4. 4/5 (ponad 3000 opinii)

Xero to rozwiązanie księgowe, na którym można polegać, pozwalające nam zaspokoić wszystkie potrzeby związane z zarządzaniem finansami w jednym miejscu. Pomaga w zarządzaniu wydatkami i śledzeniu przepływów pieniężnych do i z firmy.

Xero to rozwiązanie księgowe, na którym można polegać, pozwalające nam zaspokoić wszystkie potrzeby związane z zarządzaniem finansami w jednym miejscu. Pomaga w zarządzaniu wydatkami i śledzeniu przepływów pieniężnych do i z firmy.

8. SAP S/4HANA Cloud (najlepsze rozwiązanie do zarządzania przedsiębiorstwem oparte na AI)

SAP S/4HANA Cloud to oparty na AI system ERP dla dużych przedsiębiorstw, upraszczający finanse, logistykę i operacje specyficzne dla branży. Automatyzacja w czasie rzeczywistym usprawnia planowanie, zarządzanie dostawcami i planowanie obciążeń w złożonych środowiskach biznesowych.

Wprowadzony na rynek w 2015 roku jako flagowe rozwiązanie SAP, wykorzystuje obliczenia w pamięci do przetwarzania ogromnych ilości danych w czasie rzeczywistym, dzięki czemu idealnie nadaje się do prognozy finansowej, zarządzania ryzykiem i zgodności z przepisami.

Najlepsze funkcje SAP S/4HANA w chmurze

Zoptymalizuj globalne finanse dzięki zgodności z MSSF i zaawansowanemu zarządzaniu finansami

Zmieniaj modele biznesowe na bieżąco dzięki automatyzacji cyklu pracy w czasie rzeczywistym

Ochrona danych Business dzięki wbudowanym funkcjom tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania danych po awarii i konserwacji systemu

Płynne połączenie z SAP i aplikacjami innych firm w celu pełnej integracji

SAP S/4HANA w chmurze

Złożone wdrożenie wymaga znacznych zasobów IT i wiedzy specjalistycznej

Sztywna architektura - oprogramowanie pośredniczące potrzebne do integracji z innymi firmami

Ceny SAP S/4HANA w chmurze

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje SAP S/4HANA w chmurze

G2: 4. 5/5 (750+ opinii)

Capterra: 4. 4/5 (ponad 300 opinii)

Aplikacje SAP S/4HANA zwiększają szybkość i dostępność danych. Jest bardzo łatwy w użyciu, a obsługa klienta jest niesamowita.

Aplikacje SAP S/4HANA zwiększają szybkość i dostępność danych. Jest bardzo łatwy w użyciu, a obsługa klienta jest niesamowita.

9. Epicor Kinetic (najlepszy kognitywny system ERP zorientowany na produkcję)

via Epicor Kinetic

Epicor Kinetic to specjalnie zaprojektowany system ERP zapewniający szybkość, precyzję i skalowalność, umożliwiający producentom produkcję dyskretną, procesową i na zamówienie.

Zarządzasz pojedynczym zakładem lub globalną siecią? Ujednolica produkcję w wielu lokalizacjach i zwiększa wydajność. Co więcej, system MES (Manufacturing Execution System) zapewnia śledzenie czasu produkcji w czasie rzeczywistym, redukując przestoje, zmniejszając ilość odpadów i maksymalizując wydajność.

Najlepsze funkcje Epicor Kinetic

Zoptymalizuj niestandardowe zamówienia dzięki konfiguratorowi produktów do zbierania zapytań klientów i zarządzania nimi

Wykorzystaj AI do wykrywania wąskich gardeł, przewidywania opóźnień i utrzymania płynności planowania produkcji

Zwiększ widoczność zarządzania zasobami dzięki śledzeniu i wglądowi w zapasy opartemu na IoT

Wykonywanie działań przy użyciu tekstu, obrazu i poleceń głosowych - przekształcanie ofert w zamówienia

Epicor Kinetic limit

Ustawienia i niestandardowe konfiguracje mogą wymagać dodatkowych zasobów IT.

Niestandardowa obsługa klienta - użytkownicy zgłaszają opóźnienia w rozwiązywaniu złożonych problemów

cennik Epicor Kinetic

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Epicor Kinetic

G2: 3. 8/5 (470+ opinii)

Capterra: 3. 8/5 (170+ opinii)

Epicor Kinetic to bardzo wszechstronne oprogramowanie ERP, które pozwala użytkownikowi tworzyć pola, zapytania do bazy danych i wyświetlać informacje na konfigurowalnych pulpitach.

Epicor Kinetic to bardzo wszechstronne oprogramowanie ERP, które pozwala użytkownikowi tworzyć pola, zapytania do bazy danych i wyświetlać informacje na konfigurowalnych pulpitach.

10. Infor M3 (najlepszy do zarządzania złożonymi cyklami pracy w przedsiębiorstwie)

via Infor M3

Infor M3 to system ERP w chmurze stworzony z myślą o firmach zajmujących się produkcją, dystrybucją i wynajmem sprzętu, działających w wielu lokalizacjach, krajach i walutach. Dostarcza widoczności w czasie rzeczywistym w zakresie wydajności, zapasów i finansów, zapewniając płynne działanie.

Dzięki wysoce konfigurowalnym cyklom pracy i elastycznej dostępności w chmurze, Infor M3 umożliwia firmom skalowanie bez wysiłku, szybką adaptację i optymalizację procesów w celu uzyskania maksymalnej wydajności.

Najlepsze funkcje Infor M3

Automatyzacja analizy danych, podsumowań i raportowania dzięki wbudowanej generatywnej AI

Odkryj nieefektywności i zidentyfikuj wąskie gardła dzięki eksploracji procesów.

Śledzenie i raportowanie wysiłków ESG bezpośrednio w ramach codziennych operacji

Poprawa prognozy, planu i wydajności magazynu dzięki narzędziom do zarządzania łańcuchem dostaw dostosowanym do branży

Infor M3 limit

Niestandardowa konfiguracja wymaga specjalistycznej wiedzy IT

Wyższy koszt wdrożenia w porównaniu do innych rozwiązań ERP

cennik Infor M3

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Infor M3

G2: 3. 8/5 (ponad 100 opinii)

Capterra: Za mało recenzji

Imponująca zdolność do efektywnego ustanawiania uprawnień użytkowników, oferująca niestandardowe opcje dostosowania do różnych operacji. Szczególnie przydatne do zarządzania procesami nabywania i amortyzacji środków trwałych.

Imponująca zdolność do efektywnego ustanawiania uprawnień użytkowników, oferująca niestandardowe opcje dostosowania do różnych operacji. Szczególnie przydatne do zarządzania procesami nabywania i amortyzacji środków trwałych.

11. IFS Cloud ERP (najlepsze rozwiązanie do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa w oparciu o AI)

via IFS Cloud

IFS Cloud wykracza poza tradycyjny system ERP, łącząc zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa (EAM), zarządzanie usługami i automatyzację w scentralizowanym systemie. Inteligentny asystent AI, IFS. ai Copilot, upraszcza cykle pracy i zwiększa wydajność pracowników.

Zaprojektowane z myślą o skalowalności i wydajności rozwiązanie IFS Cloud pomaga firmom zmniejszyć złożoność i usprawnić działalność. Umożliwia również integrację zrównoważonego rozwoju z podstawowymi procesami, od śledzenia emisji po usprawnienie realizacji zamówień i świadczenia usług.

Najlepsze funkcje ERP w chmurze IFS

Optymalizacja wydajności zasobów dzięki śledzeniu czasu rzeczywistego i konserwacji predykcyjnej

Usprawnij zarządzanie usługami, poprawiając czas reakcji i planowanie siły roboczej

Uwzględnienie zrównoważonego rozwoju w cyklach pracy, zapewnienie zgodności z CSRD i śledzenie emisji

Lepsza realizacja zamówień i szybsze dostawy dzięki inteligentnej automatyzacji łańcucha dostaw

ograniczenia ERP w chmurze IFS

Konfiguracje specyficzne dla branży są złożone i wymagają specjalistycznej wiedzy

Zaawansowane funkcje AI i automatyzacji wiążą się z wyższymi kosztami

ceny ERP w chmurze IFS

Niestandardowe ceny

oceny i recenzje ERP w chmurze IFS

G2: 4. 0/5 (ponad 250 opinii)

Capterra: Za mało recenzji

Jest to w pełni kompleksowe rozwiązanie ERP dla każdego Businessu w dowolnej branży. Doskonale sprawdza się w chmurze i utrzymuje imponującą dostępność "up time". Zawiera znakomity zestaw wewnętrznych mechanizmów kontroli zapewniających integralność danych we wszystkich obszarach funkcji.

Jest to w pełni kompleksowe rozwiązanie ERP dla każdego Businessu w dowolnej branży. Doskonale sprawdza się w chmurze i utrzymuje imponującą dostępność "up time". Zawiera znakomity zestaw wewnętrznych mechanizmów kontroli zapewniających integralność danych we wszystkich obszarach funkcji.

12. Certinia (najlepsza dla firm usługowych i możliwości zarządzania finansami)

via Certinia

Certinia (dawniej FinancialForce) to zorientowany na usługi system ERP zbudowany natywnie na Salesforce. Łączy w sobie zarządzanie finansami, automatyzację usług profesjonalnych (PSA) i analitykę opartą na AI w jedną spójną platformę.

Śledzenie przychodów, wydatków i rentowności projektów w czasie rzeczywistym, z automatyzacją synchronizacji transakcji dla zawsze dokładnych danych finansowych. Uzyskaj natychmiastowy wgląd w koszty, przepływy pieniężne i prognozy, utrzymując rentowność każdego projektu na właściwym torze.

Najlepsze funkcje Certinia

Śledź, optymalizuj i chroń marże dzięki wglądowi w czasie rzeczywistym, dostosowując strategie w razie potrzeby

Przydzielaj odpowiednie talenty do właściwych projektów, zwiększając wydajność i wyniki klientów

Popraw morale i zatrzymaj pracowników, tworząc środowisko pracy, które sprzyja rozwojowi i

Zwiększenie zaangażowania i komunikacji dzięki jednej platformie dla wszystkich interakcji z klientami

Certinia limit

Zaawansowane funkcje finansowe i PSA mogą wymagać specjalistycznej wiedzy Salesforce w celu niestandardowego dostosowania

Najlepsze rozwiązanie dla firm korzystających już z ekosystemu Salesforce

Certinia pricing

Niestandardowe ceny

oceny i recenzje Certinia

G2: 4. 1/5 (ponad 1100 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Narzędzie jest niestandardowe, a zespół obsługi klienta pomaga nam wskazać, gdzie możemy najlepiej wykorzystać aktualizacje i nowe funkcje. Istnieje dobra widoczność dla całej organizacji, aby pokazać przepływ pracy projektu, postęp i dane finansowe, które nie są ograniczone tylko do zarządzania usługami. '

Narzędzie jest niestandardowe, a zespół obsługi klienta pomaga nam wskazać, gdzie możemy najlepiej wykorzystać aktualizacje i nowe funkcje. Istnieje dobra widoczność dla całej organizacji, aby pokazać przepływ pracy projektu, postęp i dane finansowe, które nie są ograniczone tylko do zarządzania usługami. '

13. Workday (najlepszy pod względem płynnej integracji zasobów ludzkich i finansów)

via Workday

Workday zapewnia firmom widoczność wydajności pracowników i kondycji finansowej w czasie rzeczywistym. Automatyzacja oparta na AI, predykcyjne analizy i śledzenie zgodności upraszczają listę płac, zarządzanie wydatkami i planowanie siły roboczej - wszystko w jednym systemie.

Niezależnie od tego, czy zatrudniasz, zarządzasz budżetem, czy optymalizujesz wydajność pracowników, Workday dostosowuje się dzięki skalowalnym, intuicyjnym rozwiązaniom zaprojektowanym dla średnich i dużych przedsiębiorstw.

Najlepsze funkcje Workday

Optymalizacja zatrudnienia, powodzenia i kosztów pracy dzięki pulpitom nawigacyjnym w czasie rzeczywistym

Korzystaj ze strategii opartych na danych w celu zwiększenia wglądu w dane, usprawnienia konsolidacji finansowej i skrócenia czasu zamknięcia

Bądź na bieżąco z przepisami podatkowymi, prawem pracy i standardami branżowymi dzięki wbudowanej funkcji śledzenia zgodności z przepisami

Zwiększ wydajność, zmniejsz ryzyko i wzmocnij relacje w całym procesie od źródła do płatności

Workday limit

Złożone funkcje i niestandardowe rozszerzenia wymagają czasu i szkoleń

Najlepsze rozwiązanie dla średnich i dużych Enterprise z budżetem na ustawienia i bieżące wsparcie

Ceny Workday

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Workday

G2: 4. 5/5 (ponad 1300 opinii)

Capterra: 4. 5/5 (ponad 1500 opinii)

Upgrade z NetSuite - prowadź swój Business mądrzej z ClickUp

Porównując NetSuite z najlepszymi alternatywami, jedno jest pewne - choć NetSuite ERP jest potężny, nie jest jedyną opcją. Lepsze dopasowanie jest w zasięgu ręki, jeśli zależy nam na większej elastyczności, przystępnej cenie, łatwiejszym wdrożeniu lub głębszym niestandardowym dostosowaniu.

ClickUp wykracza poza tradycyjne systemy ERP, oferując w pełni konfigurowalną, kompleksową platformę do zarządzania projektami, CRM, automatyzacji, analizy biznesowej i współpracy - wszystko w jednym miejscu. Zarejestruj się na ClickUp już dziś i przenieś swój Business na wyższy poziom!