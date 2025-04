ponad 15 najlepszych GPT dla marketingu do automatyzacji strategii marketingowej

Tylko marketerzy naprawdę rozumieją liczbę kapeluszy, które muszą nosić - tworzenie zawartości, strategia mediów społecznościowych, generowanie leadów i wszystko inne, czego potrzebuje biznes - często przy kurczących się budżetach.

Mówiąc o budżecie, Teams marketingowe odczuwają jego brak. Według LinkedIn, liczba ofert pracy w marketingu spadła o 42%, pozostawiając Teams do zrobienia więcej za mniej.

W ten sposób nadążasz: korzystasz z marketingowych GPT. Ci wspomagani przez AI asystenci mogą automatyzować powtarzalne zadania, usprawniać dane powstania treści i pomagać w tworzeniu wysokowydajnych kampanii marketingowych.

Jednak nie wszystkie niestandardowe GPT są sobie równe. Aby pomóc w znalezieniu tego jedynego, podzieliliśmy najlepsze GPT dla marketingu, porównując ich funkcje, mocne strony i sposób, w jaki pasują do różnych Teams.

60-sekundowe podsumowanie Oto najlepsze GPT, które wykorzystują dobrze znane struktury marketingowe, proponują pomysły i wykazują się wyjątkową kreatywnością, aby ulepszyć kampanie marketingowe: Digital Marketing Manager: Najlepsze dla marketerów opartych na danych, optymalizujących wieloplatformowe kampanie GPT dla marketingu: Najlepsze dla strategicznych marketerów poszukujących spostrzeżeń opartych na AI dla brandingu Marketer GPT Pro: Najlepsze dla startupów i małych firm poszukujących strategii organicznego wzrostu Trener kreatywnego pisania: Najlepsze dla twórców zawartości i copywriterów poprawiających storytelling Canva: Najlepsze dla marketerów i projektantów potrzebujących szybkich, wysokiej jakości wizualizacji VEED's VideoGPT: Najlepsze dla marketerów zawartości produkujących wideo generowane przez AI w mediach społecznościowych Video Summarizer: Najlepsze dla profesjonalistów kondensujących długie formularze wideo w strawne streszczenia GPT dla copywriterów: Najlepsze dla marek potrzebujących perswazyjnych, wysoko konwertujących tekstów marketingowych Humanize AI: Najlepsze dla marketerów udoskonalających zawartość generowaną przez AI, aby brzmiała naturalnie Badania marketingowe i analiza konkurencji: Najlepsze dla strategów i analityków śledzących trendy w branży SocialNetworkGPT: Najlepsze dla menedżerów mediów społecznościowych tworzących strategie specyficzne dla platformy GPT dla marketingu zawartości: Najlepsze dla marketerów koncentrujących się na tworzeniu zawartości opartej na danych Branding GPT: Najlepsze dla firm, które chcą udoskonalić tożsamość marki i skuteczną komunikację Landing Page Creator by HubSpot: Najlepsze dla reklamodawców tworzących kopie stron docelowych o wysokiej konwersji Marketing Strategizer: Najlepsze dla firm potrzebujących wielokanałowego planu kampanii SMMA | Social Media Marketing Agency | SEO: Najlepsze dla agencji cyfrowych skalujących kampanie w mediach społecznościowych Główny specjalista ds. marketingu: Najlepsze dla liderów marketingu wyższego szczebla opracowujących strategie marki na wysokim poziomie Zubot: Najlepsze dla strategów reklamowych optymalizujących kampanie z zasadami marketingu behawioralnego Consensus GPT: Najlepsze dla badaczy i marketerów wydobywających wiarygodne spostrzeżenia Mentor marketingu: Najlepsze dla właścicieli małych firm szukających praktycznych wskazówek SEO GPT: Najlepsze dla specjalistów SEO optymalizujących zawartość, słowa kluczowe i techniczną wydajność witryny Analizator zawartości i jakości SEO: Najlepsze dla marketerów dbających o to, by zawartość spełniała E-E-A-T Google Prezentacje i slajdy GPT: Najlepsze dla profesjonalistów szybko tworzących prezentacje z wykorzystaniem AI DesignerGPT: Najlepsze dla marketerów i przedsiębiorców projektujących strony internetowe generowane przez AI Ask All About Marketing: Najlepsze dla konsultantów marketingowych potrzebujących niestandardowych spostrzeżeń opartych na AI wszechstronny asystent marketingowy oparty na AI, który zastępuje wiele GPT, łącząc wgląd w AI z narzędziami do zarządzania projektami ClickUp Brain tooparty na AI, który zastępuje wiele GPT, łącząc wgląd w AI z

Czym są GPT?

Poprosiliśmy więc ChatGPT o odpowiedź na to pytanie, biorąc pod uwagę, że jest to jedno z nich. Oto, co powiedział model AI.

Podsumowanie: GPT to w zasadzie niestandardowe modele AI szkolone pod kątem określonych zadań lub branż. Narzędzia te mogą analizować trendy rynkowe, rozumieć odbiorców docelowych i tworzyć niezapomniane kampanie w ciągu kilku sekund.

Jednak wersja ChatGPT jest dość rozwlekła. W tym miejscu istotna staje się koncepcja różnych typów GPT.

Oto tabela przedstawiająca różnice:

Typ GPT Opis Przypadek użycia Przykładowe GPT GPT ogólnego przeznaczenia Wszechstronne modele AI, takie jak ChatGPT, które obsługują badania, pisanie i ogólne zapytania. Generowanie postów na blogu, podsumowywanie raportów i burza mózgów na temat strategii marketingowych. ChatGPT, Claude, Gemini Niestandardowe GPT Dostosowane do konkretnych branż, takich jak marketing cyfrowy, finanse czy opieka zdrowotna. Tworzenie celowych kampanii e-mail marketingowych i udoskonalanie komunikatów reklamowych. Niestandardowe GPT w GPT Store, Jasper AI Kreatywne GPT Specjalizuje się w storytellingu, danych powstania, tekstach reklamowych i skryptach wideo. Tworzenie angażujących kampanii w mediach społecznościowych, promocyjnych materiałów wideo i brandingu. Copy. ai, Writesonic, Midjourney (dla wizualizacji) Techniczne i analityczne GPT Zaprojektowane do analizy trendów rynkowych, segmentacji odbiorców docelowych i śledzenia kampanii. Analiza zachowań odbiorców, optymalizacja SEO i przewidywanie powodzenia kampanii marketingowych. Perplexity AI, Frase. io, MarketMuse Konwersacyjne GPT AI Koncentruje się na chatbotach, automatycznych odpowiedziach i strategiach angażowania użytkowników. Usprawnienie obsługi klienta dzięki interakcjom na czacie opartym na AI i automatyzacji strategii w mediach społecznościowych. Drift, Intercom, HubSpot Chatbot Multimodalne GPT Integruje tekst, obrazy i głos w celu tworzenia zawartości i optymalizacji kampanii reklamowych. Generowanie opartych na AI elementów wizualnych, interaktywnych opisów produktów i reklam wideo. DALL-E, Synthesia, Runway ML firmy OpenAI

Czego należy szukać w najlepszych GPT dla marketingu?

Ponieważ marketing jest dość zróżnicowany, wybór GPT najbardziej odpowiedniego dla Ciebie zależy od tego, do czego będziesz go używać. Są to jednak pewne ogólne oferty, których należy szukać w każdym badanym narzędziu:

Tworzy wszelkiego rodzaju zawartość: Twój GPT powinien być w stanie napisać wszystko - posty na blogu, strony docelowe, podpisy w mediach społecznościowych, teksty reklamowe, a nawet skrypty promocyjne wideo

Zna się na SEO: Dobry marketingowy GPT powinien pomagać w pozycjonowaniu, a nie tylko pisać. Poszukaj takiego, które sugeruje wydajne słowa kluczowe, optymalizuje meta opisy i pomaga zwiększyć datę powstania zawartości, aby uzyskać lepszą widoczność w wyszukiwarce

Rozumie głos Twojej marki: Jeśli Twoja marka jest zabawna i dowcipna, Twój GPT nie powinien brzmieć jak dokument prawny. Znajdź taki, który pozwala dostosować ton i styl

Śledzenie tego, co działa (a co nie): GPT powinno zapewniać wgląd w trendy rynkowe, zaangażowanie odbiorców i dane dotyczące wydajności, abyś nie zgadywał, co działa

Integracja z narzędziami: Jeśli Twój niestandardowy GPT nie może połączyć się z Twoim oprogramowaniem do e-mail marketingu, planowania społecznościowego lub CRM, to jest to tylko dodatkowa praca. Znajdź taki, który pasuje do twojego przepływu pracy, zamiast zmuszać cię do kopiowania i wklejania przez cały dzień

Najlepsze GPT dla marketingu

Chcesz podnieść poziom swojej cyfrowej gry marketingowej? Wyspecjalizowane marketingowe GPT ChatGPT mogą być właśnie tym, czego potrzebujesz. Przygotowaliśmy niezbędny przewodnik po najpotężniejszych GPT skoncentrowanych na marketingu dostępnych w ekosystemie ChatGPT.

Przed zagłębieniem się w listę, należy zauważyć, że te niestandardowe GPT są produktami OpenAI dostępnymi za pośrednictwem interfejsu ChatGPT. OpenAI zazwyczaj oferuje różne poziomy subskrypcji, które mogą obejmować różne GPT jako część ich pakietów, lub niektóre wyspecjalizowane GPT mogą mieć własną strukturę cenową. Najbardziej aktualne informacje na temat cen można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej lub w dokumentacji OpenAI.

Poznajmy teraz najlepsze niestandardowe narzędzia GPT, które przekształcają cykle pracy w marketingu cyfrowym:

1. Digital Marketing Manager (najlepszy dla marketerów opartych na danych, optymalizujących kampanie wieloplatformowe)

via ChatGPT

Połączenie danych, kreatywności i strategii - gdy to opanujesz, Twoje kampanie marketingowe odniosą powodzenie. Ale do tego czasu Digital Marketing Manager zajmie się wszystkim za Ciebie.

To GPT pomaga specjalistom ds. marketingu cyfrowego, którzy priorytetowo traktują podejmowanie decyzji w oparciu o dane, optymalizację wydajności i płynną realizację międzyplatformową.

Najlepsze funkcje Digital Marketing Manager

Otrzymuj rekomendacje do działania oparte na analizach marketingowych w czasie rzeczywistym, aby zmaksymalizować zwrot z inwestycji i wydajność kampanii

Dopracuj strategie w Google Ads, Meta Ads, LinkedIn, SEO, e-mail marketingu i innych kluczowych kanałach cyfrowych

Analizuj alokację budżetu , aby zapewnić najwyższy zwrot z wydatków na reklamę (ROAS) na różnych platformach

Oceniaj kreatywne obrazy reklamowe, cele odbiorców i wskaźniki konwersji, aby zidentyfikować możliwości ciągłego doskonalenia

Ograniczenia Digital Marketing Managera

Nie służy bezpośrednio do zrobienia kampanii

Wymaga danych wejściowych i kontekstu dla niestandardowych i skutecznych rekomendacji

Zależność od danych specyficznych dla platformy dostęp i integracje w celu uzyskania głębszych informacji

2. Marketing GPT (najlepsze dla strategicznych marketerów poszukujących informacji opartych na AI do budowania marki)

via ChatGPT

Marketing GPT został zaprojektowany jako najlepszy strateg marketingowy. Oferuje połączenie klasycznych zasad marketingowych i dogłębnych spostrzeżeń - niezależnie od tego, czy chodzi o poruszanie się po pozycji marki, analizowanie zachowań konsumentów czy tworzenie kampanii opartych na danych.

Najlepsze funkcje GPT dla marketingu

Przekształć tradycyjną wiedzę marketingową w praktyczne strategie dla nowoczesnych marek

Wykorzystaj analizę danych i AI do udoskonalania decyzji marketingowych i przewidywania trendów

Zapewnij wgląd w czasie rzeczywistym w pojawiające się zmiany na rynku i ewoluujące zachowania konsumentów

Oferuj spersonalizowane wskazówki w zakresie SEO, mediów społecznościowych, zarządzania marką i marketingu zawartości

Dostosuj się do różnorodnych wyzwań marketingowych, zapewniając zgodność strategii z konkretnymi potrzebami branży

Limity GPT dla marketingu

Brak możliwości bezpośredniej realizacji kampanii marketingowych i zarządzania reklamami

Nie uzyskuje dostępu do zastrzeżonych danych biznesowych , chyba że zostanie to wyraźnie dostarczone

Wymaga ludzkiej wiedzy, aby skutecznie interpretować spostrzeżenia i wdrażać strategie

3. MarketerGPT Pro (najlepszy dla startupów i małych firm poszukujących strategii organicznego wzrostu)

via ChatGPT

MarketerGPT Pro dostarcza strategicznych informacji, które pomagają markom wyróżniać się, skalować organicznie i przekształcać ograniczenia w przewagę konkurencyjną.

Rozważ to narzędzie podczas uruchamiania od zera lub udoskonalania istniejącej strategii; każda rekomendacja jest tworzona z myślą o wpływie.

Najlepsze funkcje MarketerGPT Pro

Opracuj niestandardowe plany marketingowe dostosowane do celów marki, odbiorców i branży

Odblokuj strategie organicznego wzrostu, które zwiększają widoczność bez wydatków na reklamę

Zwiększ zasięg zawartości dzięki taktykom opartym na SEO i strategiom zaangażowania o wysokiej wartości

Pozycjonowanie marek za pomocą atrakcyjnych narracji, które wyróżniają je na zatłoczonych rynkach

Zoptymalizuj obecność w mediach społecznościowych, aby wspierać autentyczne połączenia i rozwój społeczności

Limity MarketerGPT Pro

Nie służy do zrobienia kampanii reklamowych ani bezpośredniego zarządzania płatnymi mediami

Brak śledzenia danych w czasie rzeczywistym poza strategicznymi rekomendacjami

Nie może zastąpić praktycznej wiedzy specjalistycznej w zakresie dogłębnej realizacji kreatywnej

4. Creative Writing Coach (Najlepsze dla twórców zawartości i copywriterów poprawiających storytelling)

via ChatGPT

Zapełnienie pustej strony może być trudnym zadaniem, dlatego też ChatGPT's Creative Writing Coach jest ratunkiem. Pomaga on w opowiadaniu historii, tworzeniu struktury i sprawianiu, by słowa naprawdę rezonowały.

Niezależnie od tego, czy tworzysz beletrystykę, poezję czy eseje, przemyślane opinie i wskazówki Creative Writing Coach pomogą ci udoskonalić swój głos i ożywić swoje pomysły.

Najlepsze funkcje Creative Writing Coach

Otrzymuj spersonalizowane informacje zwrotne, aby zidentyfikować mocne strony i obszary wymagające poprawy

Pokonaj blok pisarski dzięki kreatywnym podpowiedziom i burzy mózgów

Ulepsz techniki opowiadania historii, takie jak rozwój postaci, budowanie świata i tempo

Udoskonal styl pisania dzięki wskazówkom dotyczącym dialogu, opisu i tonu

Uzyskaj szczegółowe, konstruktywne informacje zwrotne, aby podkreślić mocne strony i zasugerować ulepszenia

Ograniczenia trenera kreatywnego pisania

Wymaga ręcznego wdrażania zmian zamiast wprowadzania bezpośrednich zmian w dokumencie

Dostarcza analitycznych, a nie emocjonalnych informacji zwrotnych opartych na wzorcach i zasadach

Brak rzeczywistych publikacji i połączeń branżowych, ale oferuje ogólne wskazówki

5. Canva (najlepsza dla marketerów i projektantów potrzebujących szybkich, wysokiej jakości wizualizacji)

via ChatGPT

Dla tych, którzy chcą bez wysiłku wcielać pomysły w życie, Canva for ChatGPT przekształca szorstkie koncepcje w dopracowane projekty. Niezależnie od tego, czy chodzi o projekty biznesowe, marketingowe czy osobiste, narzędzie to upraszcza proces twórczy dzięki inteligentnym sugestiom i konfigurowalnym szablonom.

Najlepsze funkcje Canva

Generuj unikalne, oparte na AI projekty spersonalizowane pod kątem danych wprowadzanych przez użytkownika

Uzyskaj dostęp do tysięcy profesjonalnie przygotowanych szablonów, a także ogromnej biblioteki obrazów, ikon i czcionek dla nieograniczonej kreatywności

Uprość cały proces projektowania dzięki intuicyjnemu, przyjaznemu dla początkujących interfejsowi

Zapewnij płynną współpracę w czasie rzeczywistym dla Teams i osób indywidualnych

Limity Canva

Tworzy projekty generowane przez AI, które mogą wymagać ręcznych korekt w celu uzyskania precyzji

Oferuje niestandardowe opcje, które zależą od dostępnych narzędzi i ustawień Canva

6. VEED's VideoGPT (najlepsze dla osób zajmujących się marketingiem zawartości, produkujących filmy generowane przez AI w mediach społecznościowych)

via ChatGPT

Podobnie jak obrazy, wideo są ważną częścią powodzenia marketingu - dlatego 50% marketerów na całym świecie uwzględnia je w swoich strategiach. VideoGPT firmy VEED pomaga przekształcać skrypty w dopracowane filmy w mediach społecznościowych za pomocą awatarów AI i niestandardowych lektorów.

Najlepsze funkcje VEED VideoGPT

Przekształć skrypty w dopracowane wideo społecznościowe dzięki awatarom i lektorom AI

Wyodrębnij najbardziej angażujące momenty z długiej zawartości dla TikTok, Instagram Reels i YouTube Shorts

Dodaj zautomatyzowane napisy, tłumaczenia i dubbing, aby zwiększyć zasięg wśród globalnych odbiorców

Niestandardowe wideo z usuwaniem tła , redukcją szumów i dynamicznymi animacjami tekstu

Ułatwienie cyklu pracy dzięki opartej na chmurze współpracy przy edytowaniu, przeglądaniu i finalizowaniu projektów

Ograniczenia VEED VideoGPT

Oferuje niestandardowe możliwości dla wizualizacji generowanych przez AI, wymagając ręcznych dostosowań w celu uzyskania precyzyjnej spójności marki

Automatyczna klipatyzacja pozwala uchwycić momenty, które nie zawsze są kontekstowo istotne i wymagają dopracowania przez użytkownika

Generuje głosy AI, które choć naturalne, nie mają pełnego zakresu emocjonalnego dla wysoce ekspresyjnej zawartości

📮 ClickUp Insight: Twoi pracownicy praktycznie proszą o pomoc w zrozumieniu swoich zadań Jak wynika z badań ClickUp, około 33% pracowników umysłowych codziennie kontaktuje się z 1-3 osobami tylko po to, by zebrać potrzebne im informacje.

7. Video Summarizer (najlepszy dla profesjonalistów kondensujących długie formularze wideo w streszczenia)

via ChatGPT

Użytkownicy często zmagają się z długą zawartością, co utrudnia wskazanie istotnych informacji lub powrót do kluczowych momentów bez ręcznego przeszukiwania oś czasu. Video Summarizer bez trudu automatyzuje ten proces i dostarcza uporządkowane, oznaczone znacznikami czasowymi wyróżnienia, które zwiększają konsumpcję zawartości i dostępność.

Najlepsze funkcje podsumowania wideo

Uzyskaj zwięzłe, ustrukturyzowane podsumowania z klikalnymi znacznikami czasu do natychmiastowej nawigacji

Otrzymuj wsparcie w wielu językach, dzięki czemu jest to wszechstronne narzędzie dla różnych odbiorców

Obsługa długich formatów zawartości poprzez podzielenie transkrypcji na łatwe do zarządzania sekcje

Wyciągaj kluczowe wnioski, zachowując kontekst, zapewniając przejrzystość bez zbędnych szczegółów

Zidentyfikuj metadane wideo, w tym informacje o kanale, widoki i długość, aby uzyskać zakończony przegląd zawartości

Limity podsumowujące wideo

Wymaga aktywnego połączenia internetowego do przetwarzania i pobierania podsumowań

Dokładność może się różnić w zależności od jasności mowy wideo i szumów tła

Nie można podsumować wideo z ograniczoną lub zablokowaną regionalnie zawartością

8. Copywriter GPT (najlepsze dla marek potrzebujących perswazyjnych, wysoko konwertujących tekstów marketingowych)

via ChatGPT

Wielokrotnie nagradzany copywriting wymaga znacznie więcej wysiłku, ale Copywriter GPT pomoże ci stanąć na wysokości zadania. Przekształca kopie marketingowe, tworząc przekonujące, skuteczne komunikaty niestandardowe dla różnych branż i celów kampanii.

Najlepsze funkcje GPT dla copywriterów

Precyzyjne i elastyczne generowanie atrakcyjnych treści reklamowych

Dopasuj komunikaty do celów kampanii , od świadomości marki po konwersję sprzedaży

Zoptymalizuj zawartość dla różnych platform, aby zapewnić zgodność z limitami słów i najlepszymi praktykami

Dopracuj ton, styl i kluczowe tematy , aby dopasować je do tożsamości marki i oczekiwań odbiorców

Zwiększ wydajność dzięki optymalizacji SEO i udoskonaleniom opartym na zaangażowaniu

Wsparcie dla firm z różnych branż, od startupów po Enterprise, dzięki skalowalnym rozwiązaniom w zakresie zawartości

Ograniczenia GPT dla copywriterów

Brak głębokiej intuicji emocjonalnej , którą ludzcy pisarze wnoszą do zniuansowanego opowiadania historii

Opiera się na danych wejściowych użytkownika dla niuansów specyficznych dla marki, wymagających jasnych wskazówek dla uzyskania najlepszych wyników

Nie można przeprowadzić niezależnych badań rynkowych poza dostarczonymi szczegółami lub wyszukiwaniem w sieci w czasie rzeczywistym

Może wymagać ludzkiego nadzoru w celu zapewnienia wrażliwości kulturowej i kontekstowej w wysoce zlokalizowanych kampaniach

9. Humanize AI (najlepsze dla marketerów udoskonalających zawartość generowaną przez AI, aby brzmiała naturalnie)

via ChatGPT

Gdy zawartość generowana przez AI wydaje się zrobotyzowana lub nienaturalna, może to zmniejszyć zaangażowanie, wiarygodność i czytelność.

Humanize AI to idealne rozwiązanie dla tych, którzy potrzebują wyrafinowanego, naturalnego języka bez utraty znaczenia - przy jednoczesnym zachowaniu jasności, spójności i autentyczności.

Najlepsze funkcje Humanize AI

Uzyskaj zaawansowaną technologię parafrazowania , aby zapewnić naturalny przepływ tekstu generowanego przez AI, poprawiając czytelność i zaangażowanie

Pisanie z uwzględnieniem kontekstu w celu udoskonalenia tonu i struktury przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnych intencji

Szybka integracja w celu płynnego przekształcania zawartości bez konieczności ręcznej edycji

Generuj dopracowane teksty w ludzkim stylu, aby zachować dokładność i wydajność

Humanizacja limitów AI

Wymaga zewnętrznych danych wejściowych do optymalizacji, ponieważ nie generuje zawartości samodzielnie

Może nie w pełni uchwycić niszowe lub wysoce techniczne niuanse bez ręcznego dopracowania

niestandardowe opcje Limit dla bardzo specyficznych głosów marki i unikalnych preferencji stylistycznych

10. Badania marketingowe i analiza konkurencji (najlepsze dla strategów i analityków śledzących trendy w branży)

via ChatGPT

Marketing Research and Competitive Analysis zostało stworzone dla profesjonalistów, którzy potrzebują wglądu w czasie rzeczywistym. Gdy już wiesz, z czym ktoś już eksperymentował, możesz użyć AI, aby uzyskać lepszy wgląd w wyniki i kompleksową ocenę rynku.

Badania marketingowe i analiza konkurencji - najlepsze funkcje

Odkryj mocne i słabe strony oraz braki w strategiach konkurencji dzięki analizie konkurencji opartej na AI

Prognoza trendów rynkowych , zachowań konsumentów i pojawiających się możliwości dzięki analityce predykcyjnej

Przekształć złożone badania w przejrzyste raporty z możliwością podejmowania działań dzięki zintegrowanej wizualizacji danych

Połącz dane internetowe, badania akademickie i raporty biznesowe, aby uzyskać całościowy widok rynku dzięki inteligencji z wielu źródeł

Badania marketingowe i ograniczenia analizy konkurencji

Ogranicza wgląd , jeśli krytyczne zmiany rynkowe nie są odzwierciedlane w czasie rzeczywistym z powodu zależności źródła danych

Wymaga wprowadzenia danych przez użytkownika w celu przeprowadzenia dokładniejszej analizy, ponieważ szersze podpowiedzi mogą prowadzić do uogólnionych spostrzeżeń

Wymaga dodatkowych wyjaśnień w przypadku złożonych pytań branżowych, aby zapewnić precyzję i trafność

11. SocialNetworkGPT (najlepsze dla menedżerów mediów społecznościowych tworzących strategie specyficzne dla platformy)

via ChatGPT

SocialNetworkGPT jest idealny dla twórców, firm i marketerów, którzy chcą poprawić swoją obecność w Internecie. Oferując niestandardowe strategie dotyczące zawartości, pomysły na posty i wskazówki dotyczące optymalizacji, ten GPT pomaga użytkownikom tworzyć atrakcyjne narracje w mediach społecznościowych, które zwiększają zaangażowanie i lojalność wobec marki.

Najlepsze funkcje SocialNetworkGPT

Generuj pomysły na zawartość oparte na AI, które są zgodne z trendami i algorytmami platformy

Zoptymalizuj profile dzięki niestandardowym biografiom , nazwom użytkowników i strategiom brandingowym

Twórz strategiczne harmonogramy publikowania , które poprawiają spójność i zaangażowanie

Uzyskaj wgląd w specyficzne platformy, aby dostosować zawartość do Instagrama, TikTok, LinkedIn, X (Twitter) i innych

Uzyskaj angażujące koncepcje wideo i podpisy, które usprawniają opowiadanie historii

Sortowanie po hashtagach i słowach kluczowych w celu poprawy wykrywalności i celu odbiorców

Ograniczenia SocialNetworkGPT

Brak bezpośredniego planowania po, co wymaga od użytkowników ręcznego wdrażania strategii

Brak analityki w czasie rzeczywistym , co oznacza, że użytkownicy muszą śledzić wydajność za pomocą wglądu w platformę

Zależność od zmian algorytmu platformy, wymagająca od użytkowników dostosowywania strategii w czasie

12. Content Marketing GPT (najlepsze dla marketerów koncentrujących się na tworzeniu zawartości opartej na danych)

via ChatGPT

Ale Content Marketing GPT wyróżnia się tym, że wykracza poza generowanie pomysłów - udoskonala strategię, poprawia SEO i zapewnia, że zawartość przynosi wymierne wyniki.

Koncentrując się na analizach opartych na danych i strukturach opartych na konwersji, pomaga marketerom tworzyć zawartość, która nie tylko przyciąga, ale także zatrzymuje i konwertuje odbiorców.

Najlepsze funkcje GPT dla content marketingu

Generuj rekomendacje dotyczące zawartości oparte na danych, aby dostosować się do intencji odbiorców i popytu na wyszukiwanie

Dostawca zaawansowanych analiz SEO w celu optymalizacji zawartości pod kątem widoczności, zaangażowania i potencjału rankingowego

Ustrukturyzuj zawartość za pomocą ram skoncentrowanych na konwersji, aby zwiększyć generowanie leadów i niestandardowe utrzymanie klientów

Unikalna zawartość dzięki ideacji opartej na AI, która eliminuje blokady twórcze

Dostosuj komunikaty na blogach, w mediach społecznościowych, e-mailach i wideo, aby zapewnić wielokanałowy oddźwięk

Limity GPT dla content marketingu

Brak ludzkiej intuicji dla niuansów głosu marki, co wymaga nadzoru redakcyjnego

Działa z limitowanym dostępem do danych w czasie rzeczywistym , co może wpływać na optymalizację zawartości pod kątem trendów

Służy jedynie jako przewodnik strategiczny bez bezpośredniego wykonywania danych powstania zawartości

13. Branding GPT (najlepsze dla firm doskonalących tożsamość marki i skuteczną komunikację)

via ChatGPT

Branding GPT zapewnia wskazówki ekspertów w zakresie wszystkiego, od tworzenia atrakcyjnych strategii marki po projektowanie identyfikacji wizualnych o dużej sile oddziaływania, pomagając Businessowi budować silne, zróżnicowane marki z jasnością i spójnością.

Najlepsze funkcje GPT dla brandingu

Uzyskaj dogłębną wiedzę specjalistyczną w zakresie strategii marki, nazewnictwa, projektowania logo i projektowania stron internetowych

Uzyskaj dostęp do zastrzeżonych ram, które strukturyzują branding w procesy krok po kroku

Dostarczaj niestandardowe rekomendacje w oparciu o rzeczywiste informacje branżowe

Dostosowuj się dynamicznie w czasie rzeczywistym dzięki wyczyszczonym, praktycznym poradom dostosowanym do różnych wyzwań marketingowych

Dostęp do aktualnych trendów i najlepszych praktyk, aby zapewnić, że strategie marki pozostaną aktualne i przyszłościowe

Ograniczenia GPT dla brandingu

Brak bezpośredniej realizacji usług projektowych lub brandingowych, co wymaga od Business zastosowania spostrzeżeń lub współpracy z zewnętrznymi specjalistami

Zależność od kontekstu i szczegółów wprowadzonych przez użytkownika , ponieważ niestandardowe rozwiązania wymagają szczegółowych informacji o marce i biznesie

Ogranicza iteracje wizualne w czasie rzeczywistym lub interaktywne narzędzia brandingowe ze względu na format oparty na tekście

14. Landing Page Creator od HubSpot (najlepszy dla reklamodawców tworzących kopie stron docelowych o wysokiej konwersji)

via ChatGPT

Tworzenie stron docelowych o wysokiej konwersji to równowaga UI/UX i atrakcyjnego tekstu, który rezonuje z odbiorcami.

Landing Page Creator od HubSpot upraszcza ten proces, generując przekonującą, ustrukturyzowaną zawartość dostosowaną do kampanii marketingowych. Zaprojektowany dla marketerów, którzy chcą wydajności bez poświęcania jakości, ten GPT usprawnia proces copywritingu, zapewniając jednocześnie przejrzystość i wpływ.

Najlepsze funkcje Landing Page Creator od HubSpot

Generuj przekonujące landing page'e na podstawie celów kampanii i informacji o odbiorcach

Postępuj zgodnie z ustrukturyzowanym podejściem, aby zapewnić przejrzystość, zaangażowanie i optymalizację konwersji

Dostawca wielu stylów pisania, aby dopasować ton marki i intencje kampanii

Stwórz gotowy do użycia podgląd landing page , który płynnie integruje się z HubSpotem

Wyeliminuj domysły związane z copywritingiem dzięki generowaniu zawartości opartej na AI

Landing Page Creator od HubSpot limit

Wymaga wkładu użytkownika do zrobienia niestandardowych ustawień, ponieważ nie generuje zawartości bez kontekstu

Nie dostarcza elementów multimedialnych , takich jak obrazy lub układy graficzne

Skupia się wyłącznie na landing page copy i nie wspiera innych typów zawartości

15. Marketing Strategizer (najlepszy dla firm potrzebujących wielokanałowego planu kampanii)

via ChatGPT

Marketing Strategizer z wielokanałową promocją jest idealny dla Business, który wymaga wglądu w dane i kreatywnej realizacji - przy jednoczesnym zapewnieniu, że kampanie są dostosowane do maksymalnego zwrotu z inwestycji.

Marketing Strategizer

Opracuj kompleksowe kampanie, integrując badania odbiorców, dane powstania i strategiczną dystrybucję w celu uzyskania jednolitego podejścia

Precyzyjny cel dzięki zaawansowanej segmentacji rynku

Zidentyfikuj pojawiające się możliwości dzięki analizie trendów opartej na AI, aby udoskonalić strategie marketingowe i wyprzedzić zmiany w branży

Wzmocnij tożsamość marki dzięki niestandardowym rozwiązaniom brandingowym poprzez atrakcyjne strategie opowiadania historii, projektowania i angażowania

Optymalizuj kampanie na wielu platformach, aby zapewnić wysoką wydajność w mediach społecznościowych, e-mailach, SEO i płatnych reklamach

Zmaksymalizuj wydajność dzięki śledzeniu wydajności i dostosowaniom w czasie rzeczywistym w oparciu o ciągłe optymalizacje oparte na analizie

Ograniczenia Marketing Strategizer

Wymaga dodatkowego wkładu w celu głębokiego niestandardowego dostosowania do wysoce niszowych branż

Wymaga konfiguracji technicznej w celu płynnej integracji z istniejącymi narzędziami marketingowymi

16. SMMA | Social Media Marketing Agency | SEO (najlepsze dla agencji cyfrowych skalujących kampanie w mediach społecznościowych)

via ChatGPT

Najlepszą rzeczą w niestandardowym AI jest to, że można go dopasować do wielu ról. Podobnie jak SMMA | Social Media Marketing Agency | SEO GPT.

Ten model AI zapewnia dostosowane do potrzeb spostrzeżenia, najnowocześniejsze narzędzia i strategie ekspertów, aby pomóc agencjom zoptymalizować ich cyfrową obecność i zmaksymalizować powodzenie klientów.

SMMA | Agencja marketingu społecznościowego | Najlepsze funkcje SEO

Łącz strategie organiczne i płatne, aby zmaksymalizować wpływ

Analizuj algorytmy platform, zachowania odbiorców i wgląd w dane w celu zwiększenia zaangażowania

Twórz wysokowydajną zawartość przy użyciu AI, automatyzacji i storytellingu opartego na wydajności

Skalowanie kampanii reklamowych przy jednoczesnej optymalizacji wydatków na reklamę

Generuj wysokiej jakości leady i zarządzaj nimi, aby ułatwić pozyskiwanie klientów

SMMA | Agencja marketingu w mediach społecznościowych | Limity SEO

Wymaga stałej adaptacji do szybko zmieniających się algorytmów platformy

Wymaga ciągłego testowania i optymalizacji w celu utrzymania wydajności

Zależność od zewnętrznych narzędzi do automatyzacji i analizy

Zwiększona konkurencja w nasyconych niszach

Potrzeba inwestycji w wydatki reklamowe na skalowalne kampanie płatne

17. Chief Marketing Officer (najlepsze dla starszych liderów marketingu opracowujących strategie marki na wysokim poziomie)

via ChatGPT

Zarządzanie strategią marketingową w branżach takich jak technologia, handel detaliczny i usługi B2B wymaga jednej cechy bardziej niż jakiejkolwiek innej: zróżnicowania.

Chief Marketing Officer jest idealnym rozwiązaniem dla Teams, które priorytetowo traktują strategiczny wgląd, podnoszenie marki i podejmowanie decyzji w oparciu o dane - a wszystko to przy jednoczesnej integracji ze zmieniającymi się trendami rynkowymi w celu osiągnięcia trwałego powodzenia

Najlepsze funkcje GPT dla szefów marketingu

Analizuj trendy rynkowe i prognozy zmian, aby pomóc Business wyprzedzać zmiany w branży

Strukturyzuj, optymalizuj i mierz wielokanałowe kampanie marketingowe dla maksymalnej wydajności

Zdefiniuj pozycję marki i zapewnij spójny przekaz we wszystkich niestandardowych punktach kontaktu z klientem

Twórz mapy podróży niestandardowych klientów i segmentuj odbiorców, aby zwiększyć personalizację i zaangażowanie

Dostosuj strategie marketingowe do wyzwań i celów biznesowych specyficznych dla danego sektora

Ograniczenia GPT dla dyrektora ds. marketingu

Brak możliwości realizacji w czasie rzeczywistym, co wymaga od Teams wdrażania spostrzeżeń za pośrednictwem zewnętrznych platform

*oferuje ograniczone funkcje kreatywne projektowe , wymagając oddzielnych narzędzi do zawartości i danych powstania

Wymaga adaptacji dla niszowych branż w celu dostosowania do unikalnej dynamiki rynku i oczekiwań klientów

18. ZuBot (najlepszy dla strategów reklamowych optymalizujących kampanie zgodnie z zasadami marketingu behawioralnego)

via Zubot

Facebook, Instagram i Google Ads - wszystkie te platformy wymagają dogłębnego zrozumienia technik marketingu behawioralnego.

W tym miejscu ZuBot może pomóc marketerom dzięki wbudowanej wiedzy na temat zasad psychologicznych, takich jak dowód społeczny i niedobór, oraz tworzyć kampanie marketingowe zoptymalizowane pod kątem konwersji klientów.

Najlepsze funkcje ZuBot

Wykorzystaj wiedzę z zakresu marketingu behawioralnego, aby optymalizować reklamy pod kątem zaangażowania i konwersji

Zastosuj zasady psychologiczne, takie jak niedobór, dowód społeczny i zjawisko Baader-Meinhof, aby reklamy były bardziej przekonujące

Dopracuj komunikaty i wizualizacje przy użyciu podejścia opartego na danych , aby uzyskać najwyższą wydajność na różnych platformach

Oceniaj i ulepszaj istniejące reklamy dzięki praktycznym rekomendacjom

Płynna adaptacja do różnych branż i segmentów odbiorców docelowych w celu dostosowania strategii reklamowych

Limity ZuBot

Opiera się na informacjach dostarczanych przez dostawców, aby skutecznie niestandardowo dostosowywać reklamy

Nie zarządza bezpośrednio kampaniami reklamowymi , ale jest dostawcą wskazówek na poziomie eksperckim

Analiza wydajności wymaga informacji zwrotnych od użytkowników w celu dopracowania strategii

19. Konsensus GPT (najlepszy dla badaczy i marketerów wydobywających wiarygodne spostrzeżenia)

via ChatGPT

Naukowcy, studenci i profesjonaliści potrzebują rozwiązania, które syntetyzuje wiarygodne wyniki badań w jednym miejscu.

Consensus GPT oferuje to poprzez dostarczanie opartych na dowodach odpowiedzi z recenzowanych badań. Niezależnie od tego, czy chodzi o ocenę terapii medycznych, badanie trendów gospodarczych czy weryfikację twierdzeń naukowych, Consensus GPT usprawnia proces badawczy dzięki akademickiemu rygorowi i wydajności.

Najlepsze funkcje GPT według konsensusu

Kompilowanie wyników badań w jasne, zwięzłe wnioski w celu szybszego podejmowania decyzji

Dostawca dostępu do recenzowanych badań , aby zapewnić, że spostrzeżenia są oparte na wiarygodnych źródłach

Filtruj badania według trafności, metodologii i wiarygodności, aby uzyskać precyzyjne wyniki wyszukiwania

Generowanie automatycznych cytatów w celu uproszczenia referencji w pracy akademickiej i zawodowej

Ciągłe aktualizacje z najnowszymi spostrzeżeniami z badań, aby wyeliminować ręczne wyszukiwanie

Ograniczenia GPT w ramach konsensusu

Opiera się na opublikowanych badaniach, które mogą wykluczać pojawiające się, ale niepublikowane spostrzeżenia

Różnice w interpretacji kontekstu w oparciu o specyfikę zapytania, wymagające precyzyjnych danych wejściowych

Służy jako narzędzie badawcze, a nie substytut analizy eksperckiej w złożonych tematach

20. Marketing Mentor (najlepszy dla właścicieli małych firm poszukujących praktycznych wskazówek)

via Marketing Mentor

Marketing Mentor pomaga właścicielom małych firm poruszać się po zawiłościach marketingu dzięki prostym, praktycznym poradom.

Marketing Mentor GPT do zrobienia poprzez dostarczanie praktycznych strategii, które prowadzą do rzeczywistych wyników. Niezależnie od tego, czy chodzi o rozwój mediów społecznościowych, kampanie e-mailowe czy pozycję marki, ten GPT zapewnia łatwe do zrozumienia i wdrożenia spostrzeżenia.

Najlepsze funkcje Marketing Mentor

Przekładanie złożonych koncepcji marketingowych na proste, przystępne strategie

Bądź na bieżąco z najnowszymi trendami, aby zapewnić biznesowi konkurencyjność

Oferuj niestandardowe wskazówki w oparciu o branżę, odbiorców i ograniczenia budżetowe

Priorytetyzuj wydajność, rekomendując tylko najbardziej wpływowe wysiłki marketingowe

Wsparcie dla przedsiębiorców z ograniczonym doświadczeniem marketingowym poprzez dostarczanie jasnych porad krok po kroku

Ograniczenia Marketing Mentor

Brak praktycznej realizacji , wymagający od użytkowników samodzielnego wdrażania strategii

do zrobienia: Nie zastępuje ludzkiej kreatywności w brandingu i storytellingu

Nie mogą zapewnić głębokiej, niszowej wiedzy specjalistycznej dla wysoce wyspecjalizowanych branż

Opiera się na dostępnych danych, co oznacza, że hiperlokalne lub bardzo szczegółowe informacje mogą być ograniczone

21. SEO GPT (najlepsze dla specjalistów SEO optymalizujących zawartość, słowa kluczowe i techniczną wydajność witryny)

via ChatGPT

Marketerzy, firmy i agencje poszukujące opartych na danych spostrzeżeń, strategicznych zaleceń i automatyzacji optymalizacji zawartości mogą uniknąć tych błędów dzięki SEO GPT.

SEO GPT pomaga marketerom dzięki strategiom SEO opartym na AI i zarysom, które dostosowują się do najnowszych wytycznych wyszukiwarek w celu zrównoważonego rozwoju.

Najlepsze funkcje SEO GPT

Zoptymalizuj zawartość za pomocą AI, aby dostosować ją do intencji wyszukiwania i poprawić rankingi

Analizuj słowa kluczowe, aby zidentyfikować możliwości o dużym wpływie na ruch organiczny

Wykrywaj techniczne problemy związane z SEO, aby poprawić indeksowanie i wydajność

Automatyzacja raportów i analiz w celu śledzenia rankingów, ruchu i trendów konkurencji

Integracja z platformami CMS i narzędziami SEO w celu usprawnienia cykli pracy i realizacji działań

Ograniczenia SEO GPT

Generuje zawartość z limitem kreatywności , wymagającą ręcznego dopracowania w celu dostosowania do marki

Opiera się na istniejących zbiorach danych i API, co prowadzi do sporadycznych opóźnień w aktualizacjach w czasie rzeczywistym

Wymaga znajomości SEO, aby w pełni wykorzystać zaawansowane rekomendacje i raportowanie

22. Content Helpfulness and Quality SEO Analyzer (najlepszy dla marketerów zapewniający, że zawartość spełnia E-E-A-T Google)

via ChatGPT

Niezależnie od tego, czy udoskonalasz istniejącą zawartość, czy porównujesz ją z konkurencją, narzędzie Content Helpfulness and Quality SEO Analyzer dostarcza dostosowane do potrzeb rekomendacje, które zwiększają wiarygodność, wiedzę specjalistyczną i zadowolenie użytkowników.

Analizator zawartości i jakości SEO - najlepsze funkcje

Zidentyfikuj luki w zawartości, redundancję i możliwości poprawy, aby dostosować się do wytycznych Google Helpful Content

Porównaj zawartość konkurencji , aby odkryć mocne i słabe strony strategii contentowej opartej na danych

Zwiększ czytelność, strukturę i zaangażowanie dzięki rekomendacjom skoncentrowanym na SEO

Udoskonalaj wiedzę specjalistyczną, wiarygodność i autorytet, aby budować wiarygodność w dowolnej niszy

Przekształć nieefektywne strony w wysokiej jakości zasoby, które przyciągają ruch organiczny

Ograniczenia analizatora zawartości i jakości SEO

Wymaga wyczyszczonych danych wejściowych dotyczących zapytań docelowych i adresów URL konkurencji, aby zapewnić najbardziej precyzyjną analizę

Dostarcza strategicznych wskazówek zamiast automatyzacji bezpośredniej daty powstania zawartości

Dostosowuje strategie w oparciu o ewoluujące trendy wyszukiwania, a nie nadrzędne zmiany algorytmiczne

23. Presentation and Slides GPT (Najlepsze dla profesjonalistów tworzących szybko prezentacje z wykorzystaniem AI)

via ChatGPT

Potężne prezentacje opowiadają fascynującą historię.

Jednak tworzenie skutecznych slajdów może być czasochłonne, wymagające badań, projektowania i przejrzystości, aby zapewnić rezonans przekazu.

SlidesGPT upraszcza ten proces, generując wysokiej jakości, ustrukturyzowane prezentacje z płynnymi badaniami, wizualizacjami i zawartością na poziomie doktora - wszystko zoptymalizowane pod kątem wpływu.

Prezentacja i slajdy Najlepsze funkcje GPT

Generuje gotowe do prezentacji slajdy ze zwięzłą, bogatą w informacje zawartością dostosowaną do tematu

Integruje badania w czasie rzeczywistym , aby zapewnić dostawcom aktualne fakty, statystyki i studia przypadków w celu zwiększenia wiarygodności

Automatycznie wyszukuje odpowiednie obrazy i ikony, aby zwiększyć zaangażowanie wizualne bez dodatkowego wysiłku

Wyczyszczone prezentacje z jasną narracją, logicznym przepływem i profesjonalnym formatem

Wsparcie dla różnorodnych tematów , od dogłębnych analiz technicznych po strategię biznesową i prezentacje akademickie

Dostosowuje się do opinii użytkowników, udoskonalając slajdy pod kątem konkretnych potrzeb przy jednoczesnym zachowaniu wydajności

Prezentacja i slajdy Limity GPT

Ograniczone możliwości niestandardowego projektowania, które mogą wymagać późniejszej edycji w celu uzyskania estetyki specyficznej dla marki

Wymaga połączenia z Internetem do badań w czasie rzeczywistym i generowania slajdów

Stały, zwięzły format wypunktowania może nie pasować do wszystkich stylów prezentacji

24. DesignerGPT (najlepsze dla marketerów i przedsiębiorców projektujących strony internetowe generowane przez AI)

via ChatGPT

DesignerGPT oferuje rozwiązania ułatwiające tworzenie stron internetowych.

Niezależnie od tego, czy chodzi o tworzenie osobistych portfolio, witryn Business czy interaktywnych stron docelowych, DesignerGPT upraszcza proces dzięki uporządkowanym, responsywnym projektom, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy w zakresie kodowania.

Najlepsze funkcje DesignerGPT

Płynne generowanie HTML i CSS dla profesjonalnych stron internetowych

Zintegruj nowoczesną stylistykę, aby uzyskać atrakcyjne wizualnie i przyjazne dla użytkownika układy

Automatyzacja projektowania responsywnego w celu zapewnienia optymalnego widoku na różnych urządzeniach

Zapewnij natychmiastowe dołączanie obrazów dzięki integracji z DALL-E lub Unsplash

Oferuj możliwości eksportu w celu dalszego rozwoju na platformach takich jak Replit

Zapewnij uporządkowaną organizację zawartości dla przejrzystej nawigacji i czytelności

Wyeliminuj bariery techniczne, czyniąc projektowanie stron internetowych dostępnym dla wszystkich

Ograniczenia DesignerGPT

Limit głębokich opcji niestandardowych poza wygenerowaną strukturą

Brak wbudowanej funkcji backendu dla dynamicznej zawartości lub baz danych

Wymaga zewnętrznego hostingu i wdrożenia w celu uzyskania dostępu do witryny na żywo

Generowanie obrazów opiera się na DALL-E lub Unsplash, co ogranicza pełną kontrolę kreatywną

25. Ask All About Marketing (najlepsze dla konsultantów marketingowych potrzebujących niestandardowych spostrzeżeń opartych na AI)

via ChatGPT

Ask All About Marketing zostało stworzone dla tych, którzy wymagają praktycznych spostrzeżeń, strategii opartych na wynikach i skrupulatnego podejścia do marketingu cyfrowego.

Te GPT dostarczają szczegółowych strategii marketingowych krok po kroku, które są niestandardowe dla konkretnych branż, przypadków użycia i modeli biznesowych.

Zapytaj All About Marketing o najlepsze funkcje

Dostarczaj eksperckich spostrzeżeń na temat najnowszych trendów marketingowych, od kampanii opartych na AI po zaawansowaną analitykę

Rozbij złożone koncepcje marketingu cyfrowego na praktyczne, wykonalne strategie

Oferuj analizę dynamiki rynku w czasie rzeczywistym , aby zapewnić, że strategie pozostaną adaptacyjne i konkurencyjne

Zintegruj najlepsze praktyki z wielu dziedzin marketingu, w tym SEO, PPC, content marketingu i optymalizacji konwersji

Zapytaj o ograniczenia w marketingu

Brak praktycznej realizacji , koncentrując się wyłącznie na strategicznych wskazówkach i doradztwie

Brak możliwości bezpośredniego zarządzania budżetami reklamowymi lub realizacji kampanii

Wymaga od użytkowników samodzielnego stosowania strategii lub współpracy z wewnętrznym/zewnętrznym zespołem marketingowym w celu ich wdrożenia

Jednak korzystanie z różnych narzędzi i platform do różnych funkcji często prowadzi do rozproszenia i rozłączenia informacji. Ta fragmentacja utrudnia marketerom podejmowanie decyzji opartych na danych lub powracanie do powodzenia kampanii.

W tym miejscu pojawia się ClickUp - aplikacja do wszystkiego w pracy - wszechstronna platforma do zarządzania projektami i wydajności, która służy jako potężne narzędzie AI dla zespołów marketingowych.

Dzięki integracji AI z zarządzaniem zadaniami, danymi powstania i śledzeniem kampanii, ClickUp umożliwia teamom marketingowym skupienie się na strategii i innowacjach, przy jednoczesnej automatyzacji powtarzalnych zadań.

Niezależnie od tego, czy planujesz kampanie, analizujesz wydajność, czy burzę mózgów, możliwości ClickUp AI zapewniają, że Twoje wysiłki marketingowe są zarówno oparte na danych, jak i skuteczne.

Przejrzyjmy funkcje ClickUp i dowiedzmy się, jak możesz je wykorzystać na swoją korzyść.

ClickUp Brain dla zawartości

ClickUp Brain to wbudowana w platformę natywna sztuczna inteligencja, która sprawia, że tworzenie zawartości nie wymaga wysiłku. Pomaga generować pomysły na posty na blogu, podpisy w mediach społecznościowych, kampanie e-mail i teksty reklamowe. Zastępuje inne narzędzia GPT, udoskonalając istniejącą zawartość poprzez poprawę gramatyki, tonu i czytelności, zapewniając rezonans przekazu z odbiorcami.

Analizuj trendy rynkowe, spostrzeżenia odbiorców docelowych i strategie konkurencji podczas sesji burzy mózgów z ClickUp Brain

Pro Tip: Zanim zaczniesz, ustaw wyczyszczone cele marketingowe. Skorzystaj z szablonu planu marketingowego ClickUp, aby podzielić cele na możliwe do wykonania kroki i śledzić postępy dzięki wbudowanej analityce.

Użytkownik ClickUp i konsultant ds. efektywności biznesowej, Yvi Heimann, opisał działanie ClickUp jako:

Byliśmy w stanie skrócić o połowę czas poświęcany na niektóre cykle pracy dzięki możliwości generowania pomysłów, ram i procesów w locie i bezpośrednio w ClickUp.

Byliśmy w stanie skrócić o połowę czas poświęcany na niektóre cykle pracy dzięki możliwości generowania pomysłów, ram i procesów w locie i bezpośrednio w ClickUp.

Jeszcze jedno! Zapomnij o ogólnych wiadomościach e-mail w swoich kampaniach marketingowych - ClickUp Brain personalizuje zasięg w oparciu o zachowanie odbiorców. Optymalizuje czas wysyłki, zapewniając wyższe wskaźniki otwarć i lepsze zaangażowanie, przy jednoczesnej automatyzacji działań następczych w celu bezproblemowego pielęgnowania potencjalnych klientów.

Wysyłaj e-maile i odpowiadaj na nie bezpośrednio oraz wyeliminuj konieczność przełączania się między wieloma platformami dzięki rozwiązaniu do zarządzania projektami e-mail firmy ClickUp

Oprócz tych korzyści, ClickUp Brain pomaga również w badaniu słów kluczowych, analizie rynku i technicznych audytach SEO.

Tworzy posty na blogu, skrypty wideo, aktualizacje w mediach społecznościowych i zawartość kampanii marketingowych za pomocą ClickUp Brain

Brzmi jak wiele fajnych funkcji w pakiecie? Jak najbardziej. Ale jeśli dopiero zaczynasz, szablon planu działań marketingowych ClickUp jest dobrym pomysłem na początek.

Pobierz ten szablon Uzyskaj jasną strategię dotarcia do grupy docelowej, promocji produktów i zarządzania cenami za pomocą szablonu planu działań marketingowych ClickUp

Szablon pomaga firmom nakreślić strategię marketingową, w tym grupę docelową, taktyki promocji, ceny i dystrybucję. Służy jako mapa drogowa zapewniająca, że wysiłki marketingowe są zorganizowane, ukierunkowane na cele i dostosowane do celów biznesowych.

Automatyzacja zadań marketingowych z ClickUp Automations

Jest to ulubiona funkcja wielu marketerów. Ponieważ zespoły marketingowe często mają do czynienia z niekończącymi się powtarzającymi się zadaniami - e-mailami uzupełniającymi, aktualizacjami statusu kampanii, zadaniami ClickUp Automatyzacja eliminuje pracę ręczną.

Wyzwalaj cykle pracy w oparciu o określone warunki i ogranicz pracę ręczną za pomocą ClickUp Automations

Możesz ustawić wyzwalacze w celu automatyzacji zatwierdzeń, przypisywania zadań i planowania działań następczych, pozwalając swojemu zespołowi skupić się na strategii zamiast na pracy administracyjnej.

Przykład: Marketer ustawia automatyzację, w której kampania e-mail jest wyzwalana za każdym razem, gdy nowy post na blogu jest finalizowany, a post jest zaplanowany w mediach społecznościowych.

Przeczytaj także: Jak zespół marketingowy korzysta z ClickUp?

Zarządzanie projektami i postęp zadań

Funkcje zarządzania zadaniami ClickUp zapewniają, że każda kampania marketingowa przebiega zgodnie z harmonogramem dzięki narzędziom takim jak:

clickUp Docs do wspólnego planowania zawartości i burzy mózgów

zadania ClickUp usprawniające powtarzające się marketingowe przepływy pracy

✅ Automatyzacja przypomnień zapobiegająca niedotrzymywaniu terminów

ClickUp AI oferuje kompleksowe wsparcie marketingowe w wielu funkcjach:

Analizuje dane kampanii w celu uzyskania praktycznych spostrzeżeń i raportowania wizualnego

Segmentacja odbiorców w celu personalizacji wysiłków marketingowych

Ułatwia kreatywną burzę mózgów i tworzenie pomysłów

Optymalizuje planowanie mediów społecznościowych w oparciu o zachowanie odbiorców

Ulepsza e-mail marketing dzięki sugestiom dotyczącym zawartości i analizie wydajności

Priorytetyzuje zadania w oparciu o terminy i obciążenia zespołu

Monitoruje kampanie konkurencji, aby zidentyfikować możliwości różnicowania

Analizuje opinie niestandardowych klientów w celu podejmowania strategicznych decyzji

Pełni funkcję wszechstronnego asystenta AI do optymalizacji marketingu w oparciu o dane

Możesz zobaczyć ClickUp Brain + ClickUp Docs w akcji na żywo dzięki szablonowi Marketing Campaign Brief firmy ClickUp, który pomaga Teams przygotować się do każdej sceny projektu marketingowego.

Pobierz ten szablon Zdefiniuj cele kampanii, ustrukturyzuj swoje pomysły i zorganizuj swoje produkty marketingowe za pomocą szablonu Marketing Campaign Brief firmy ClickUp

Szablon ten umożliwia firmom zdefiniowanie wyczyszczonych celów kampanii w celu dostosowania strategii marketingowej, burzy mózgów kreatywnych pomysłów, aby zmaksymalizować wpływ i zaangażowanie oraz zorganizować wyniki dla każdej sceny kampanii marketingowej.

Mówiąc o kampaniach marketingowych, możesz również spróbować użyć szablonu Marketing Teams firmy ClickUp, aby zorganizować swoje zadania i śledzić postępy w projektach.

Sztuczna inteligencja ClickUp wypełnia luki w marketingu

Mike Coon, Program Manager w DISH, notatka:

ClickUp Brain jest jak pełnoprawny członek naszego zespołu. To zabójcza aplikacja. Jest tak łatwa i oszczędza tyle czasu. Wszystko, co muszę zrobić, to wpisać pytanie typu: "Jakie są najnowsze informacje na temat tego projektu?" i otrzymuję w pełni sformatowaną listę wszystkiego, co wydarzyło się w dowolnym okresie czasu.

ClickUp Brain jest jak pełnoprawny członek naszego zespołu. To zabójcza aplikacja. Jest tak łatwa i oszczędza tyle czasu. Wszystko, co muszę zrobić, to wpisać pytanie typu: "Jakie są najnowsze informacje na temat tego projektu?" i otrzymuję w pełni sformatowaną listę wszystkiego, co wydarzyło się w dowolnym okresie czasu.

ClickUp przenosi AI dla marketingu na inny poziom dzięki spostrzeżeniom opartym na sztucznej inteligencji, scentralizowanej dokumentacji, współpracy w czasie rzeczywistym i automatyzacji cykli pracy.

Zarejestruj się w ClickUp za darmo już teraz i przenieś swoją strategię marketingową na wyższy poziom!