ClickUp vs. Clockify: Które narzędzie jest lepsze do śledzenia czasu pracy?

Czas. To jedyna rzecz, której nikt nie ma dość - z niedokończonymi zadaniami, zbliżającymi się terminami pracy i osobistymi zobowiązaniami wymagającymi naszej stałej uwagi.

Ale jak dobrze rozumiesz, na co tak naprawdę przeznaczasz swój czas?

Czy dokonujesz szacunków lub używasz arkuszy kalkulacyjnych do ręcznego rejestrowania czasu spędzonego na zadaniach? To szybka droga do nieporozumień i zmarnowanych godzin. Na szczęście nowoczesne narzędzia do śledzenia czasu w projektach zapewniają znacznie lepszą organizację pracy.

Jeśli szukałeś aplikacji do śledzenia czasu, prawdopodobnie widziałeś ClickUp i Clockify - oba solidne wybory do śledzenia postępów w projektach. Ale która z nich najlepiej pasuje do twojego cyklu pracy?

W tym przewodniku zakończymy debatę na temat ClickUp vs. Clockify, przedstawiając szczegółowe porównanie ich funkcji i mocnych stron.

Czym jest ClickUp?

Rozpocznij śledzenie czasu w ClickUp Monitoruj czas, ustaw szacowany czas, dodawaj notatki do wpisów czasu i uzyskuj dostęp do raportowania czasu z dowolnego miejsca za pomocą globalnego timera ClickUp

Czy wiesz, że przełączanie kontekstów po cichu obniża wydajność Twojego zespołu? Nasze badania pokazują, że 42% zakłóceń w pracy wynika z żonglowania platformami, zarządzania e-mailami i przeskakiwania między spotkaniami.

ClickUp, aplikacja do wszystkiego w pracy, została zaprojektowana tak, aby zebrać wszystkie zadania - wraz z szacowanym czasem ich wykonania - w jednym miejscu. Konsoliduje projekty, dokumenty i czat w jednym narzędziu opartym na AI.

Wykorzystaj ClickUp jako narzędzie do zarządzania zadaniami i czasem w projektach, aby zoptymalizować cykl pracy i szybciej realizować swoje cele. Korzystaj z natywnego śledzenia czasu w aplikacji internetowej, a także z darmowego rozszerzenia ClickUp do Chrome.

📮 ClickUp Insight: 92% pracowników wiedzy korzysta ze spersonalizowanych strategii zarządzania czasem. Jednak większość narzędzi do zarządzania cyklem pracy nie oferuje jeszcze solidnych wbudowanych funkcji zarządzania czasem lub ustalania priorytetów, co może utrudniać skuteczne ustalanie priorytetów. Funkcje planowania i śledzenia czasu w ClickUp AI mogą pomóc w przekształceniu domysłów w decyzje oparte na danych. Może nawet zasugerować optymalne okna skupienia dla zadań. Stwórz niestandardowy system zarządzania czasem, który dostosuje się do Twojego sposobu pracy!

Funkcje ClickUp

Oto dlaczego ClickUp jest jednym z najlepszych narzędzi do śledzenia czasu i zarządzania nim:

1. Śledzenie czasu w projekcie ClickUp

Śledzenie czasu na różnych etapach projektu dzięki funkcjom śledzenia czasu w ClickUp

Dzięki funkcji śledzenia czasu w projektach ClickUp, możesz szczegółowo śledzić czas spędzony na każdym zadaniu i podzadaniu - od kilku sekund do dni

Uruchamiaj i zatrzymuj timery na zadaniach, ręcznie rejestruj czas i kategoryzuj wpisy w celu lepszego raportowania. Zaawansowane funkcje, takie jak rozliczany czas, szacowany czas i szczegółowe raporty, pomagają zespołom zachować wydajność przy jednoczesnym zapewnieniu dokładnego budżetowania projektów.

2. Zarządzanie czasem ClickUp

Dostosuj termin wykonania zadania, które blokuje inne, a ClickUp automatycznie zmieni terminy wykonania zależnych zadań

Dlaczego niektórzy ludzie radzą sobie z napiętymi harmonogramami lepiej niż inni? Sekret często tkwi w zarządzaniu czasem, a ClickUp pomaga zarządzać nim bardziej efektywnie.

Pakiet ClickUp Time Management na nowo definiuje sposób, w jaki Twój zespół śledzi i przydziela czas w ramach projektów.

Zacznij od zarejestrowania czasu bezpośrednio w zadaniach za pomocą pulpitu, urządzeń mobilnych lub przeglądarek, aby dokładnie monitorować alokację czasu. ustaw oczekiwany czas trwania dla zadań i podzadań, aby ułatwić planowanie obciążenia pracą i zarządzanie oczekiwaniami. Rozróżnianie godzin podlegających i niepodlegających rozliczeniu w celu usprawnienia procesów fakturowania i raportowania wewnętrznego.

ClickUp umożliwia łatwe planowanie zadań poprzez przeciąganie i upuszczanie ich w interfejsie kalendarza ClickUp. Wspiera widoki dzienne, tygodniowe i miesięczne. możesz nawet dostosować termin wykonania zadania, a ClickUp automatycznie zaktualizuje wszystkie zależne podzadania, aby zachować oś czasu projektu.

Wreszcie, możesz generować niestandardowe raporty i karty czasu pracy w ClickUp, aby przeglądać wpisy czasu w celu analizy wydajności i poprawy alokacji zasobów.

Ciekawostka: ClickUp integruje się z różnymi zewnętrznymi narzędziami do śledzenia czasu, takimi jak Time Doctor, Clockify i Toggl, aby skonsolidować wpisy czasu w jednym narzędziu. Mówimy tu o wydajności i oszczędności czasu!

3. Kalendarz ClickUp

Łatwo organizuj i śledź swoje zadania za pomocą ClickUp Calendar, aby uzyskać lepszy widok swojej pracy

Kalendarz ClickUp łączy wszystkie twoje zobowiązania w jednym widoku. Użyj go, aby zintegrować swoje kalendarze służbowe, osobiste i społecznościowe w jednym miejscu - i pożegnaj się z podwójnymi rezerwacjami, niedotrzymanymi terminami i przeskakiwaniem narzędzi.

Co więcej? Możesz niestandardowo dostosować widok kalendarza, aby wyświetlać dzienne, tygodniowe lub miesięczne agendy, dzięki czemu możesz lepiej planować swoją pracę.

Zaawansowane filtrowanie pomaga wyróżnić kluczowe zadania, a interfejs "przeciągnij i upuść" umożliwia szybką zmianę harmonogramu spotkań i commitów. Dzięki sugestiom AI w ClickUp AI możesz znaleźć optymalne bloki czasowe na zajęcie się oczekującymi zadaniami, zaplanowanie spotkań ze współpracownikami i złapanie oddechu!

W przypadku zaawansowanego śledzenia czasu, ClickUp oferuje gotowe tabele, arkusze kalkulacyjne, foldery i listy, które pomagają firmom śledzić postępy w projektach. Zawiera również szablony śledzenia czasu i analizy czasu, ułatwiające zarządzanie zadaniami. Szablony te usprawniają ustalanie terminów, przydzielanie zadań i śledzenie postępów, utrzymując projekty na właściwym torze przy minimalnym wysiłku.

Po zarejestrowaniu czasu, ClickUp pozwala szybko dodawać etykiety i wyszukiwać wpisy - proste, skuteczne i stworzone z myślą o oszczędności czasu.

ClickUp Insight: Wyniki naszego badania efektywności spotkań wskazują, że pracownicy wiedzy mogą spędzać prawie 308 godzin tygodniowo na spotkaniach w 100-osobowej organizacji! A gdyby tak skrócić czas spotkań? Ujednolicony obszar roboczy ClickUp znacznie redukuje liczbę niepotrzebnych spotkań! Prawdziwe wyniki: Klienci tacy jak Trinetix osiągnęli 50% redukcję liczby spotkań dzięki centralizacji dokumentacji projektu, automatyzacji cyklów pracy i poprawie widoczności między zespołami przy użyciu naszej aplikacji do wszystkiego. Wyobraź sobie odzyskanie setek godzin wydajności każdego tygodnia!

Ceny ClickUp

Przeczytaj również: AI for Time Management: Przypadki użycia i narzędzia do inteligentnego planowania czasu pracy

Czym jest Clockify?

przez Clockify

Podczas gdy ClickUp łączy wszystkie narzędzia zwiększające wydajność w jednej aplikacji, Clockify koncentruje się głównie na kartach czasu pracy i funkcjach rozliczania godzin. Duże organizacje często korzystają z tej platformy ze względu na portale klientów, alerty i powiadomienia, które informują Teams o postępach w projektach. Funkcja planowania pracowników znacznie upraszcza również planowanie zmian.

W przypadku firm z większymi teamami, Clockify pomaga śledzić zadania pracowników, efektywnie przydzielać projekty i oferuje przejrzysty widok postępów. Zwiększa również widoczność działań zespołu, ułatwiając informowanie o rozwoju projektu.

Porada profesjonalisty: Użyj matrycy Eisenhowera lub podobnej struktury priorytetów, aby skategoryzować zadania w oparciu o ich pilność i ważność. Skoncentruj się na zadaniach o dużym znaczeniu, które napędzają postęp, jednocześnie oddelegowując lub planując te mniej krytyczne. Pomaga to zapewnić, że spędzasz czas tam, gdzie ma to największe znaczenie, zamiast dać się pochłonąć zajętej pracy.

Funkcje Clockify

Oto kilka najbardziej lubianych funkcji Clockify, od śledzenia czasu po szczegółowe raportowanie - wszystkie zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności i utrzymania projektów na właściwym torze.

1. Śledzenie czasu pracy

przez Clockify

Śledzenie czasu w Clockify jest proste, niezależnie od tego, czy korzystasz z aplikacji komputerowej, aplikacji mobilnej czy rozszerzenia przeglądarki. Aplikacja działa również płynnie w przeglądarkach Chrome, Firefox i Edge.

Administratorzy mogą ustawić urządzenia jako kioski na miejscu w celu łatwego śledzenia czasu, a osoby zarządzające projektami mogą bezpośrednio dodawać czas dla swoich zespołów. W razie potrzeby użytkownicy mogą dostosować swoje wpisy czasu i dodać czas ręcznie. Aby zwiększyć dokładność, administratorzy mogą włączyć zaokrąglanie do celów płacowych.

Jeśli jesteś pracownikiem, po prostu kliknij przycisk Play ▶️, aby rozpocząć, wybierz klienta, projekt i zadanie, a następnie naciśnij przycisk Stop ⏹️ do zrobienia. Możesz także dodawać etykiety do raportów, oznaczać czas jako podlegający lub niepodlegający rozliczeniu oraz śledzić przerwy w pracy

Jako menedżer masz pełny widok aktywności czasowych swojego zespołu, w tym przerw. Nie możesz jednak egzekwować określonych długości przerw ani bezpośrednio wymuszać taktowania, chyba że utworzysz w systemie niestandardowe działanie, takie jak "Przerwa"

przeczytaj również: Najlepsze alternatywy i konkurenci Clockify

2. Automatyczne śledzenie

przez Clockify

Jeśli chcesz automatycznie śledzić czas wykonywania zadań na podstawie aktywności na komputerze, automatyczny tracker Clockify uwolni Cię od ręcznego uruchamiania i zatrzymywania timerów.

Użytkownicy mogą wybrać określone aplikacje i strony internetowe do śledzenia i niestandardowych interwałów nagrywania, aby uzyskać jeszcze większą kontrolę nad śledzeniem czasu.

3. Integracje

przez Clockify

Dzięki ponad 80 integracjom, Clockify ma połączenie z wieloma popularnymi aplikacjami i narzędziami - w tym ClickUp!

Integracja ClickUp z Clockify działa płynnie na wszystkich poziomach planu. Niezależnie od tego, czy śledzisz czas na pulpicie, czy przez Google Chrome, możesz łatwo rejestrować godziny spędzone na dowolnym zadaniu lub projekcie.

Ciekawostka: Badanie przeprowadzone przez Microsoft wykazało, że pracownicy spędzają około 57% swojego dnia pracy na komunikacji. To około 4 godzin i 33 minut spędzonych na e-mailach, spotkaniach i czatach zespołowych.

Ceny Clockify

Free

Podstawowe: 4,99 USD/miesiąc za użytkownika

Standard : 6,99 USD/miesiąc za użytkownika

Pro : 9,99 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise : 14,99 USD/miesiąc za użytkownika

Pakiet wydajności: $15. 99/miesiąc za użytkownika

Przeczytaj również: Jak wykorzystać blokowanie czasu do zwiększenia wydajności: Wskazówki i szablony

Porównanie funkcji ClickUp i Clockify

Przeanalizujmy teraz funkcje ClickUp i Clockify, aby zobaczyć, które narzędzie do śledzenia czasu i oprogramowanie do zarządzania projektami najlepiej odpowiada twoim potrzebom. Poniżej znajduje się porównanie obok siebie:

Funkcje ClickUp Clockify Śledzenie czasu Wbudowany time tracker z możliwością ręcznego wprowadzania danych Automatyczne i ręczne śledzenie czasu pracy Zarządzanie zadaniami Zaawansowane zarządzanie zadaniami, powtarzające się zadania, zależności Podstawowe śledzenie zadań z timerami Śledzenie projektów Wybieraj spośród ponad 15 widoków, w tym wykresów Gantta, osi czasu i widoku obciążenia pracą. Szczegółowe, konfigurowalne karty czasu pracy Karty czasu pracy, szczegółowe raportowanie Integracje ponad 1000 integracji, w tym Slack, Zapier ponad 80 integracji, w tym Trello, Asana Funkcje Teams Unlimited użytkownicy, uprawnienia, widoki obciążenia pracą Podstawowe śledzenie zespołu, limit ról Niestandardowe Niestandardowe pulpity, szablony, automatyzacja Podstawowe etykiety, etykiety projektów Ceny Dostępny plan Free; płatne plany od 7 USD/miesiąc Dostępny plan Free; płatne plany od 4,99 USD/miesiąc Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo klasy Enterprise Standardowe bezpieczeństwo wydajności

Oto dokładniejsze spojrzenie na funkcje i zwycięzców w każdej kategorii.

1. Opcje śledzenia czasu pracy

Clockify to narzędzie do śledzenia czasu, niezależnie od tego, czy korzystasz z wbudowanego stopera, czy ręcznie rejestrujesz godziny. Pomaga zobaczyć, gdzie trafia czas, śledzić godziny pracy pracowników, osiągać cele, dodawać notatki i weryfikować pracę - idealne rozwiązanie do utrzymania projektów w budżecie.

Z drugiej strony, ClickUp oferuje elastyczne śledzenie czasu wbudowane bezpośrednio w obszar roboczy - tam, gdzie realizowane są projekty. Możesz śledzić czas na podstawie zadań, widoków, kart czasu pracy lub poręcznego rozszerzenia Chrome.

Pasek postępu pokazuje śledzenie czasu w stosunku do szacowanego czasu w ClickUp; wpisy do rozliczenia są dostępne w wyższych planach. Narzędzia do raportowania i pulpity ClickUp zapewniają również wgląd w dane dotyczące czasu na różnych urządzeniach.

🏆 Zwycięzca: ClickUp wygrywa dzięki swojej elastyczności i zakresowi opcji śledzenia czasu pracy

2. Zarządzanie projektami

Clockify pomaga śledzić postępy w projektach i kluczowe wskaźniki, jednocześnie kategoryzując czas jako podlegający lub niepodlegający rozliczeniu. Możesz przypisywać zadania, porównywać śledzony czas z szacowanym czasem i ustawić niestandardowe oceny projektów - świetne dla zespołów pracujących z klientami lub terminami.

ClickUp to natomiast zakończone narzędzie do zarządzania projektami z możliwością ustawienia niestandardowych przepływów pracy, budowania udostępnianej wiedzy za pośrednictwem ClickUp Docs i tworzenia pulpitów w czasie rzeczywistym, które utrzymują zespoły w ruchu i poprawiają sposób ich pracy. Usprawnia osobiste i zawodowe projekty dzięki automatyzacji bez użycia kodu i narzędziom do pisania, zarządzania wiedzą i zarządzania zadaniami opartymi na AI.

Pozwól ClickUp Brain pisać za Ciebie, aby zaoszczędzić czas i wysiłek!

Jedno wyróżniające się narzędzie? ClickUp Brain, asystent AI, który:

Szybkie wyszukiwanie odpowiedzi w zadaniach, dokumentach i czacie w ClickUp

Automatyzacja aktualizacji projektów i podsumowań zadań dzięki AI StandUps

Pisze i udoskonala zawartość, taką jak e-maile, posty na blogach, raportowanie projektów i nie tylko, w oparciu o proste podpowiedzi

🏆 Zwycięzca: ClickUp, jako aplikacja do wszystkiego w pracy. Od śledzenia czasu po pobieranie danych, których potrzebujesz, kiedy ich potrzebujesz, naprawdę trzyma wszystko w jednym miejscu.

3. Raportowanie i analityka

Clockify i ClickUp pomagają śledzić i analizować dane dotyczące czasu pracy, ale stosują różne podejścia.

Clockify oferuje trzy raporty: raporty podsumowujące do przeglądu czasu, aktywności i użytkowników; szczegółowe raporty, które dzielą zadania, łączną liczbę godzin i kwoty do rozliczenia; oraz raporty tygodniowe, które zapewniają migawkę śledzonego czasu. Raporty mogą być filtrowane według dnia, aktywności lub użytkownika i udostępniane w formatach CSV, Excel lub PDF.

ClickUp działa jako centrum kontroli biznesu, umożliwiając użytkownikom tworzenie niestandardowych pulpitów ClickUp Dashboards z przeciąganiem i upuszczaniem wykresów, pulpitów i tabel danych. Pulpity te pomagają zespołom monitorować postępy w projektach, śledzić kluczowe wskaźniki, w tym trendy czasowe, i uzyskiwać cenne informacje w celu optymalizacji ich podejścia.

🏆 Zwycięzca: ClickUp ma przewagę nad Clockify ze względu na konfigurowalne pulpity, które podsumowują aktywność w projekcie i zapewniają aktualizacje w czasie rzeczywistym ważnych statystyk, takich jak czas spędzony na zadaniach.

🧠 Ciekawostka: Stanley Security, użytkownik ClickUp, odnotował 50% spadek czasu spędzonego na tworzeniu i udostępnianiu raportów po przejściu na ClickUp. W ClickUp liczby nie tylko się sumują - one opowiadają historię!

4. Zgodność z platformą

ClickUp i Clockify oferują dostęp do wielu urządzeń, dzięki czemu możesz śledzić czas i zarządzać zadaniami gdziekolwiek jesteś.

Clockify działa w aplikacjach komputerowych, aplikacjach internetowych i rozszerzeniach przeglądarki Chrome i Firefox. Zapewnia wsparcie dla systemów Windows, Mac, Linux, Android i iOS, ułatwiając rejestrowanie godzin pracy z dowolnego urządzenia.

ClickUp zapewnia wydajność w zasięgu ręki dzięki aplikacjom dla systemów Windows, Mac i Linux. Aplikacje mobilne na iPhone'a, iPada i Androida pozwalają pozostać w kontakcie i zarządzać zadaniami w podróży.

🏆 Zwycięzca: Jest remis. Zarówno ClickUp, jak i Clockify mają solidną obecność na wielu platformach urządzeń, dzięki czemu śledzenie jest łatwe.

Przeczytaj również: Free Daily Planner Szablony w Word, Excel i ClickUp

ClickUp vs. Clockify na Reddit

Sprawdziliśmy Reddit, aby zobaczyć, co ludzie myślą o ClickUp i Clockify.

Redditor w społeczności r/ClickUp pochwalił platformę za jej tracker:

Przyzwyczajenie się do wbudowanego narzędzia do śledzenia czasu pracy ClickUp zajęło mi trochę czasu, ale jest ono naprawdę dobre i śledzi czas na zadania, na wypadek gdyby klienci chcieli rozliczeń w rozbiciu. A prosty pulpit pokazuje wszystkie godziny w miesiącu, według przestrzeni, z których wystawiam rachunki.

Inny użytkownik na subreddicie r/productivity wyjaśnił, dlaczego skłania się ku Clockify:

Clockify jest łatwe w użyciu i bardzo podoba mi się to, że jest Free.

Dyskusje wśród użytkowników śledzenia czasu podkreślają niektóre wspólne wnioski:

Clockify jest preferowany ze względu na proste śledzenie i przystępną cenę

ClickUp wyróżnia się kompleksowym podejściem do zarządzania projektami

Oba narzędzia pomagają Teams kontrolować czas pracy i wydajność

Niestandardowe ustawienia i możliwości raportowania odgrywają znaczącą rolę w preferencjach użytkowników

Te spostrzeżenia są zgodne z naszym porównaniem funkcji, ale oferują rzeczywisty kontekst tego, jak każde narzędzie pasuje do różnych cykli pracy.

Wybierz ClickUp, aby łatwo śledzić czas spędzony na projektach

Werdykt zapadł - ClickUp jest na szczycie!

Podczas gdy Clockify wyróżnia się prostym śledzeniem czasu, ClickUp wykracza poza to dzięki potężnym narzędziom do zarządzania projektami. Konfigurowalne cykle pracy, pulpity w czasie rzeczywistym, zależności zadań i funkcje współpracy zespołowej sprawiają, że jest to bardziej kompleksowe rozwiązanie.

Przewaga ClickUp na tym się nie kończy. Dzięki potężnym aplikacjom ClickApp, inteligentnym powiadomieniom i automatyzacji opartej na AI, pomaga Teams zachować wydajność i organizację w każdym dziale.

Chcesz zobaczyć te funkcje w akcji? Wypróbuj ClickUp już dziś i poczuj różnicę!