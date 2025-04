Free Nursing Notes Template for Accurate Patient Documentation (Szablon notatek pielęgniarskich dla dokładnej dokumentacji pacjenta)

Podczas gdy notatki lekarskie często dokumentują diagnozę pacjenta, notatki pielęgniarskie śledzą objawy pacjenta, parametry życiowe i ogólny status zdrowotny.

Te notatki są kluczem do bardziej szczegółowego dokumentowania opieki. Pomagają zidentyfikować zarówno podstawowe, jak i dodatkowe metody leczenia oraz stanowią wsparcie dla dokładnej i ciągłej opieki nad pacjentem.

Jednak świetne notatki pielęgniarskie muszą być ustrukturyzowane, odpowiednie i skoncentrowane, aby były odpowiednie i skuteczne. Jak wyjaśniono w tym komentarzu Reddit przez dostawcę opieki zdrowotnej:

Nie bądź pielęgniarką, która pisze notatkę o treści "RN oceniła ból. Pacjent stwierdził, że ból wynosił 3/10 z bólem LLE, który jest bolesny. RN zaproponowała Tylenol, a pacjent go przyjął. RN chwyciła Tylenol i podała go. Niektóre pielęgniarki wpisują 10-15 takich bezużytecznych informacji dziennie (sporządzamy skale bólu, które szczegółowo to opisują)

Aby poprawić przejrzystość, wydajność i zgodność z przepisami, przygotowaliśmy listę ustrukturyzowanych szablonów notatek pielęgniarskich zaprojektowanych w celu wsparcia dokładnej dokumentacji.

Czym są szablony notatek pielęgniarskich?

Szablony notatek pielęgniarskich to ustrukturyzowane narzędzia, które wspierają dokładną dokumentację pielęgniarską i cele związane z objawami, promują ciągłość i pomagają spełnić standardy prawne i zawodowe.

Dobrze zaprojektowany szablon dokumentacji pielęgniarskiej zapewnia, że obserwacje, interwencje i reakcje pacjentów są konsekwentnie i dokładnie rejestrowane.

Oto jak to zrobić:

zawiera pola na parametry życiowe, leki, oceny i reakcje pacjenta na świadczoną opiekę

wsparcie dla różnych formatów, takich jak notatki opisowe, SOAP, PIE i wpisy zintegrowane z EHR

pomaga pielęgniarkom rejestrować zarówno subiektywne, jak i obiektywne dane podczas procesu pielęgnowania

poprawia komunikację między członkami interdyscyplinarnego zespołu, członkami rodziny i innymi pracownikami służby zdrowia

zapewnia zgodność z przepisami i stanowi prawny zapis leczenia i oceny

Co składa się na dobry szablon notatki pielęgniarskiej?

Znasz już podstawy sporządzania notatek pielęgniarskich. Jednak solidny szablon notatki pielęgniarskiej może uprościć proces dokumentacji i chronić Twoją licencję.

Oto, co odróżnia naprawdę dobre notatki pielęgniarskie od reszty:

Obiektywny i rzeczowy język : Unikaj założeń lub obwiniania. Wyraźnie udokumentuj warunek pacjenta, objawy i reakcję (np. "Opatrunek usunięty; zauważono ropny drenaż; rana oczyszczona i opatrzona. ")

Uproszczona struktura : Uwzględnij to, co jest istotne dla opieki nad pacjentem - istotne objawy, interwencje, ocenę, leki i świadczoną opiekę. Pomiń zbędne lub nieistotne wpisy

Prawnie uzasadniona dokumentacja : Upewnij się, że Twoje notatki pielęgniarskie są zgodne z przepisami, stanowią wsparcie dla ciągłości pracy i w razie potrzeby sprawdzą się w sądzie

Wydajne tworzenie wykresów : Unikaj nadmiernego dokumentowania. Dokumentacja powinna być zwięzła, skoncentrowana i zgodna z tym, co już znajduje się w arkuszach przepływu lub karcie pacjenta

Ułatwia współpracę: Wyjaśnienie dla innych członków zespołu, członków zespołu interdyscyplinarnego i pracowników służby zdrowia przeglądających dokumentację

20 najlepszych szablonów notatek pielęgniarskich

Niezależnie od tego, czy jesteś świeżo upieczoną, czy doświadczoną pielęgniarką, pisanie notatek pielęgniarskich za pomocą szablonów to wsparcie dla lepszej opieki nad pacjentem. Oto 20 najlepszych szablonów, które można wykorzystać w różnych sytuacjach klinicznych.

1. Szablon notatki ClickUp

Pobierz szablon Free Doskonałe zakulisowe przepływy pracy pielęgniarskiej dzięki szablonowi notatek ClickUp

Szablon notatek ClickUp, choć domyślnie nie został zaprojektowany dla sektora opieki zdrowotnej, jest doskonałym narzędziem dla kierowników pielęgniarek, nauczycieli lub każdego, kto zajmuje się projektami lub inicjatywami związanymi z opieką zdrowotną.

Ten szablon od ClickUp pomaga zorganizować wszystko, od harmonogramów orientacyjnych i protokołów zmian po projekty poprawy jakości - zwłaszcza gdy wielu członków zespołu potrzebuje dostępu.

Potraktuj ten szablon notatki jako centrum dowodzenia dla nieklinicznej dokumentacji pielęgniarskiej, idealne do dokumentacji na poziomie administratora i zarządzania inicjatywami multidyscyplinarnymi.

Idealne dla: Kierownicy pielęgniarek i nauczyciele organizujący protokoły zmianowe, wdrażający lekarzy i niekliniczne cykle pracy zespołu.

2. Szablon karty medycznej ClickUp

Pobierz szablon Free Wypróbuj nowoczesne podejście do wypróbowanego i przetestowanego szablonu karty medycznej z ClickUp Medical Chart Template

Jeśli pracujesz w ustawieniu klinicznym, w którym liczy się szybkość, dokładność i przejrzystość (czytaj: wszędzie w służbie zdrowia), szablon karty medycznej ClickUp oferuje czysty, cyfrowy sposób zarządzania dokumentacją pacjenta.

Szablon ten jest szczególnie przydatny dla klinik ambulatoryjnych, dostawców usług telezdrowia lub prywatnych praktyk, które chcą uprościć dokumentację. Dzięki możliwości wyszukiwania w chmurze, funkcjom szybkiego dostępu i konfigurowalnym polom, szablon ten pomaga pielęgniarkom i dostawcom szybko wykryć sygnały ostrzegawcze, takie jak leki wysokiego ryzyka lub złożone historie.

Kolejnym plusem jest to, że szablon karty medycznej ClickUp może uzupełniać inne funkcje, takie jak organizowanie danych innych niż EHR, planowanie cyklu pracy lub przygotowywanie notatek na spotkania zespołu.

Idealne dla: Pielęgniarek w klinikach, prywatnych praktykach lub ustawieniach telezdrowia, które potrzebują cyfrowej, ustrukturyzowanej dokumentacji pacjentów.

3. Szablon tablicy z koncepcją pielęgniarską ClickUp

Pobierz szablon Free Korzystaj z przejrzystego, wizualnego obszaru roboczego, aby mapować złożone pomysły za pomocą szablonu ClickUp Nursing Concept Tablica Template

Kiedy żonglujesz planami opieki, wytycznymi, protokołami klinicznymi i edukacją pacjentów, czasami po prostu musisz to wszystko zobaczyć.

Badanie wykazało, że podczas gdy 96% pielęgniarek uważało, że plany opieki poprawiły stan pacjentów i jakość opieki, tylko 16% dokumentacji pacjentów zawierało taki plan.

Szablon Tablicy Koncepcji Pielęgniarskich ClickUp rozwiązuje ten problem dzięki wizualnej, intuicyjnej przestrzeni do organizowania koncepcji pielęgniarskich.

Niezależnie od tego, czy chodzi o diagnozę pielęgniarską, czy mapę priorytetów opieki, ten szablon pomaga podzielić duże pomysły na strawne fragmenty. Potraktuj ten szablon jako elastyczny szablon do burzy mózgów, który zamienia abstrakcyjne koncepcje pielęgniarskie w wykonalne kroki.

Idealne dla: Studentów pielęgniarstwa i instruktorów wizualizujących plany opieki, diagnozy lub zawartość edukacyjną w przestrzeni współpracy.

Fun Fact: Symbol pielęgniarstwa - lampa - pochodzi od Florence Nightingale, która zyskała przydomek "Dama z lampą" za swoje nocne obchody podczas wojny krymskiej.

4. Szablon arkusza raportowania CNA ClickUp

Pobierz szablon Free Jako CNA, upewnij się, że płynna zmiana zaczyna się od solidnej organizacji dzięki szablonowi CNA Report Sheet od ClickUp

Gdy jesteś odpowiedzialny za wielu pacjentów podczas intensywnej zmiany, przejrzystość i spójność są wszystkim. Szablon ClickUp CNA Report Sheet zapewnia certyfikowanym asystentom pielęgniarskim ustrukturyzowany, łatwy w użyciu format do śledzenia wszystkich niezbędnych informacji - stanów zdrowia, obserwacji i zakończonych zadań - w jednym miejscu.

Zamiast zajmować się milionem samoprzylepnych notatek lub próbować zapamiętać aktualizacje dotyczące pacjentów, ten szablon upraszcza wszystko w jednym cyklu pracy.

Idealne dla: CNA, którzy chcą szybkiego, zorganizowanego sposobu śledzenia parametrów życiowych, zadań i obserwacji podczas szybkich zmian.

Pro Tip: Masz dość gubienia kluczowych pomysłów w morzu bazgrołów? Jak skutecznie organizować notatki: 10 technik pokazuje inteligentne, proste sposoby na przekształcenie niechlujnych notatek w gotowe do działania spostrzeżenia.

5. Szablon raportu zmiany przy łóżku pacjenta ClickUp

Pobierz szablon Free Pomóż pacjentom poczuć się bardziej zaangażowanymi i poinformowanymi o ich opiece dzięki szablonowi raportu zmiany przy łóżku pacjenta ClickUp

Badanie wykazało, że tylko 57,6% pielęgniarek było zadowolonych z obecnego procesu przekazywania dokumentacji. Co więc dzieje się z resztą?

Skuteczne przekazywanie pacjentów opiera się na wyczyszczonej, ustrukturyzowanej komunikacji - dokładnie takiej, jaką zapewnia szablon ClickUp Bedside Shift Report.

Ten szablon oferuje prosty, niezawodny format udostępniania istotnych informacji o pacjencie przy łóżku. Zapewnia komunikację między zmianami, rejestrując parametry życiowe, aktualizacje opieki, leki i obawy w przejrzystym, zorganizowanym formacie.

W wyniku tego pielęgniarki mogą przeglądać, aktualizować i potwierdzać informacje na miejscu, dokładnie tam, gdzie jest to najważniejsze.

Idealne dla: Pielęgniarek przekazujących opiekę między zmianami, które potrzebują niezawodnego, szybkiego formatu do aktualizacji informacji o pacjencie.

6. Szablon zarządzania pacjentami ClickUp

Pobierz szablon Free Skup się bardziej na pacjentach, a mniej na papierkowej robocie dzięki szablonowi zarządzania pacjentami ClickUp

Każdy, kto zajmuje się opieką nad pacjentem, jest zaznajomiony z wieloma ruchomymi częściami - wizytami, warunkami, planami leczenia, wynikami badań - lista jest długa. Szablon ClickUp Patient Management Template został stworzony, aby uprościć wszystko, dając zespołom opieki zdrowotnej scentralizowany, konfigurowalny hub, aby wszystko było uporządkowane i dostępne.

Dzięki wbudowanym widokom, takim jak lista, tablica, kalendarz i formularz, szablon ten ułatwia wizualizację postępów, koordynację opieki i planowanie kluczowych wydarzeń. Szablon ClickUp Patient Management upraszcza współpracę personelu i poprawia ciągłość opieki, od przyjęcia po działania następcze.

Idealne rozwiązanie: Teamów opieki zdrowotnej zarządzających wieloma punktami kontaktu z pacjentem, takimi jak przyjęcie, plany leczenia i działania następcze.

7. Szablon listy pacjentów ClickUp

Pobierz szablon Free Zarządzaj kilkunastoma lub setkami pacjentów za pomocą szablonu listy pacjentów ClickUp

Sekret opieki nad pacjentem tkwi w opiece nad pacjentem.

Wszystko zaczyna się od posiadania odpowiednich narzędzi, takich jak dobrze zorganizowana lista pacjentów. Szablon listy pacjentów ClickUp oferuje inteligentny sposób konsolidacji i zarządzania danymi pacjentów, dzięki czemu Twój zespół może pracować wydajnie i skupić się na świadczeniu opieki.

Dzięki funkcjom takim jak filtry z możliwością wyszukiwania, niestandardowe pola i wiele opcji widoku, szablon ten zmienia zwykłą listę w potężne oprogramowanie do zarządzania pacjentami. Wszystko, od historii choroby po dane kontaktowe, jest przechowywane w jednej bezpiecznej lokalizacji, dzięki czemu aktualizacje i dostęp są łatwe.

Idealne dla: Personel kliniczny utrzymujący duże ilości danych pacjentów, historii i zapisów w jednym pulpicie.

Przeczytaj również: Najlepsze aplikacje do robienia notatek

8. Szablon notatki pielęgniarskiej od Template. Net

Szablon Notatki pielęgniarskiej od Template. Net oferuje prostą, profesjonalnie sformatowaną przestrzeń do rejestrowania istotnych informacji o pacjencie, interwencjach i wynikach.

Niezależnie od tego, czy dokumentujesz nowy objaw, czy śledzisz postępy po interwencji, ten szablon poprowadzi Cię przez każdą kluczową sekcję: raport pacjenta, parametry życiowe, ocenę, interwencje i plan.

Idealne dla: Personel pielęgniarski, który potrzebuje prostego, nadającego się do druku formularza do dokumentowania parametrów życiowych, ocen i interwencji.

🧠 Fun Fact: W Stanach Zjednoczonych jest cztery razy więcej zarejestrowanych pielęgniarek niż lekarzy!

9. Szablon notatki pielęgniarskiej od Template. Net

Szczegółowe, kompleksowe i klinicznie uzasadnione - takie są szablony notatek dla pielęgniarek od Template. Net wnosi do tabeli.

Szablon ten jest idealny dla pielęgniarek, które muszą dokumentować złożone przypadki pacjentów obejmujące wiele diagnoz, leków i interwencji opiekuńczych. Szablon notatki pielęgniarskiej wspiera ciągłość i jakość opieki od przyjęcia do domu dzięki uporządkowanym sekcjom oceny, interwencji i wyników opieki.

Idealne dla: Pielęgniarki zajmujące się opieką długoterminową lub kompleksową dokumentują bieżące postępy, leki i wielodyscyplinarny wkład.

10. Szablon układu notatki pielęgniarskiej od Template. Net

Być może nie jest to powszechna wiedza, ale pielęgniarki angażują się również w badania pielęgniarskie, planowanie polityki lub opracowywanie programów. Szablon Nursing Concept Note Layout od Template. Net może być podstawą do tych celów.

Ten szablon został skrupulatnie zaprojektowany, aby pomóc pielęgniarkom i nauczycielom w wyrażaniu problemów, proponowaniu rozwiązań i uzasadnianiu interwencji dowodami - a wszystko to w profesjonalnym, zorganizowanym formacie.

Szablon notatki pielęgniarskiej jest pomocny dla osób składających wnioski do instytucji, grantodawców lub paneli akademickich.

Idealne dla: Nauczycieli pielęgniarstwa i badaczy planujących badania, programy lub propozycje polityki w ustawieniach akademickich.

11. Nursing Progress Note Template by Template. Net

Przejrzystość, struktura i opieka skoncentrowana na pacjencie - wszystko to razem w Nursing Progress Note Template by Template. Net. Dzięki zdefiniowanemu celowi i sekcji planu, szablon ten umożliwia szybkie podejmowanie decyzji i wsparcie ciągłości opieki.

Szablon ten służy również jako pomost komunikacyjny między pielęgniarkami a innymi dostawcami opieki zdrowotnej, dokumentując aktualizacje dotyczące pacjentów w jasnym, profesjonalnym tonie.

Idealne dla: Pielęgniarek dokumentujących codzienny postęp pacjenta z naciskiem na przejrzystość i komunikację.

📮 ClickUp Insight: Badanie efektywności spotkań ClickUp ujawnia, że w 100-osobowej organizacji pracownicy wiedzy mogą spędzać do 308 godzin tygodniowo tylko na spotkaniach! 😳 Ale oto dobra wiadomość: Dzięki obszarowi roboczemu ClickUp typu "wszystko w jednym" możesz skrócić te spotkania do minimum. Firmy takie jak Trinetix odnotowały 50% spadek liczby spotkań po scentralizowaniu dokumentów, automatyzacji cykli pracy i zwiększeniu przejrzystości zespołu - wszystko to w ClickUp. To setki zaoszczędzonych godzin, które można z powrotem wykorzystać na wydajną pracę!

12. Szablon notatki pielęgniarskiej by Template. Net

Spotkania z pacjentami są zwykle trudne do zapisania, ponieważ mogą być pełne niuansów. Tak więc, dla pielęgniarek, które potrzebują precyzyjnego i systematycznego sposobu dokumentowania spotkań z pacjentami, Nursing SOAP Note Template by Template. Net zapewnia sprawdzony format.

Ten szablon jest zgodny z klasyczną strukturą przedmiotu, celu, oceny i planu (SOAP), która płynnie pomaga uporządkować informacje o pacjencie.

Ten szablon od template. Net jest szczególnie skuteczny w przypadku śledzenia trwających objawów, takich jak zawroty głowy lub zarządzanie przewlekłymi warunkami, takimi jak nadciśnienie i cukrzyca.

Idealne dla: Pielęgniarek, które potrzebują ustrukturyzowanego sposobu dokumentowania objawów, ocen i planów opieki - zwłaszcza w przypadku powtarzających się wizyt.

Przeczytaj również: Jak pisać notatki z mydła

13. Szablon notatki z przekazania opieki pielęgniarskiej od Template. Net

Płynna zmiana zmiany może mieć ogromny wpływ na bezpieczeństwo pacjentów i ciągłość opieki - i właśnie w tym miejscu szablon notatki przekazania pielęgniarskiego od Template. Net.

Zaprojektowany z myślą o strukturze i przejrzystości, szablon ten pomaga pielęgniarkom przekazywać istotne informacje o pacjencie w przejrzystym, kompleksowym formacie. Wszystko jest uporządkowane, aby ułatwić szybką i kompleksową komunikację, od parametrów życiowych i leków po wyniki badań laboratoryjnych i oczekujące zadania.

Szablon ten podkreśla również flagi bezpieczeństwa, takie jak ryzyko upadku i alergie, które są przydatne w przypadku ruchliwych zmian i środowisk o wysokiej stawce.

Idealne dla: Pielęgniarki pracujące na oddziałach o wysokiej intensywności opieki, potrzebujące jasnych, zwięzłych aktualizacji między zmianami.

14. Próbka notatki wypisowej z szablonu strony głównej według Template. Net

Wbrew powszechnemu przekonaniu, planowanie wypisu to coś więcej niż tylko formalność. Próbka notatki wypisowej z szablonu dla strony głównej Nursing Home by Template. Net dobrze wyjaśnia i dokumentuje ten proces.

Ten szablon zawiera kluczowe elementy, takie jak podsumowanie leczenia, aktualny status zdrowotny i plany opieki po wypisie. Dzięki przemyślanym zaleceniom dotyczącym dalszej opieki i wsparcia, ten szablon notatki pielęgniarskiej promuje ciągłość i minimalizuje ryzyko ponownego przyjęcia.

Idealne dla: Personel opieki długoterminowej przygotowujący mieszkańców i rodzinę do wypisu oraz koordynujący dalszą opiekę.

Przeczytaj również: Najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami w służbie zdrowia

15. Nursing Home Skilled Notes Template by Template. Net

Szablon notatki pielęgniarskiej dla strony głównej od Template. Net to kompleksowe i ustrukturyzowane narzędzie do rejestrowania obrazu stanu zdrowia rezydenta.

Ten szablon dokładnie omawia wszystkie aspekty kliniczne, od skarg pacjentów i kompleksowych ocen fizycznych po aktualizacje dotyczące pielęgnacji ran. Jest pomocny zarówno w monitorowaniu subtelnych zmian, jak i planowaniu długoterminowych strategii.

Idealny dla: Teams wykwalifikowanych placówek opiekuńczych sporządzających szczegółowe notatki dotyczące opieki, w tym pielęgnacji ran i aktualizacji dotyczących mobilności.

Pro Tip: Masz dość żonglowania papierkową robotą i opieką nad pacjentem? Twój przewodnik po najlepszym oprogramowaniu do zarządzania kliniką ujawnia 10 narzędzi, które pomagają w automatyzacji zadań administratora, dzięki czemu Twój zespół może skupić się na tym, co ważne - na pacjentach.

16. Szablon notatki koncepcyjnej dla szkoły pielęgniarskiej od Template. Net

Szkoły pielęgniarskie są praktycznie fundamentem społeczeństwa, jeśli chodzi o obietnicę wysokiej jakości opieki zdrowotnej. Jednak aby założyć szkołę pielęgniarską, potrzeba czegoś więcej niż tylko pasji.

Szablon notatki koncepcyjnej dla szkoły pielęgniarskiej od Template. Net stanowi jasną podstawę dla każdego, kto planuje stworzyć najwyższej klasy program edukacji pielęgniarskiej. Szablon ten zapewnia, że nic nie zostanie pominięte, od projektu programu nauczania i grup docelowych po partnerstwa, laboratoria symulacyjne i stopniowe wdrażanie.

Idealne dla: Przedsiębiorców z sektora opieki zdrowotnej lub liderów akademickich opracowujących plany nowych programów kształcenia pielęgniarek.

🧠 Fun Fact: Pielęgniarki mogą również pomagać w wygrywaniu batalii prawnych! Dzięki certyfikatowi Legal Nurse Consultant, zarejestrowane pielęgniarki mogą współpracować z kancelariami prawnymi w celu przeglądania wykresów, zeznawania jako świadkowie-eksperci i dekodowania żargonu medycznego w sprawach o wysokiej stawce.

17. Szablon notatki pielęgniarskiej SBAR od Template. Net

Gdy komunikacja musi być ostra, wyczyszczona i szybka, szablon SBAR Nursing Notes od Template. Net.

Zbudowany w oparciu o zaufane ramy SBAR - sytuacja, tło, ocena i zalecenia (SBAR) - szablon ten upraszcza wymianę krytycznych informacji, zwłaszcza podczas zmiany zmiany lub w nagłych wypadkach.

Ten szablon podpowie pielęgniarkom, jak precyzyjnie dokumentować problemy, zapewnić niezbędny kontekst i zalecić możliwe do podjęcia kolejne kroki.

Idealne dla: Pielęgniarek pracujących w warunkach krytycznych lub w środowiskach o szybkim tempie pracy, które potrzebują szybkiej i ustandaryzowanej metody komunikacji.

Przeczytaj również: Czym jest zarządzanie zasobami?

18. Szablony notatek pielęgniarskich od Text Expander

via Text Expander

Zamiast polegać na ręcznym wprowadzaniu danych lub ogólnych szablonach EHR, Nursing Notes Templates by TextExpander pozwala pielęgniarkom tworzyć spersonalizowane, oszczędzające czas fragmenty, które automatycznie wypełniają ustrukturyzowane formaty dokumentacji, takie jak notatki SOAP lub DAR.

Prawdziwa moc tego narzędzia polega na tym, że dostosowuje się ono do przepływu pracy. Szablon zapewnia, że każda notatka, od oceny przyjęcia do wypisu, jest terminowa, zgodna z przepisami i zakończona.

Idealne dla: Doświadczonych pielęgniarek lub teamów administratorów, którzy chcą przyspieszyć tworzenie notatek za pomocą niestandardowych skrótów i szablonów.

19. Szablon notatki dla szkoły pielęgniarskiej od Notion

via Notion

Wymagania szkoły pielęgniarskiej mogą być przytłaczające, a samo zarządzanie notatkami może wydawać się pracą na pełny etat. Właśnie w tym miejscu szablon notatek dla szkoły pielęgniarskiej Notion błyszczy.

To cyfrowe centrum dowodzenia zostało stworzone specjalnie dla studentów, którzy łączą wykłady, kliniki, testy i wszystko inne. Szablon zawiera przemyślane narzędzia, takie jak odliczanie na koniec semestru, motywująca przestrzeń afirmacji i lista odtwarzania do nauki, aby utrzymać mózg w gotowości.

Sercem systemu jest solidna baza danych notatek, w której można sortować według przedmiotu, daty, egzaminu lub tematu - a nawet załączyć pliki lub materiały do nauki.

Idealny dla: Studenci pielęgniarstwa zarządzają notatkami z kursów, przygotowaniami do egzaminów i harmonogramami nauki w jednym cyfrowym hubie.

Pro Tip: Toniesz w opóźnieniach, błędnej komunikacji i wypaleniu personelu? The Ultimate Guide to Healthcare Project Management omawia, jak uprościć operacje, zmniejszyć chaos i zapewnić lepsze wyniki pacjentów.

20. Szablon notatki pielęgniarskiej od Carepatron

via Carepatron

Szablon notatki pielęgniarskiej Carepatron to mile widziana ulga, jeśli kiedykolwiek czułeś się przytłoczony odręcznymi notatkami pielęgniarskimi i zdezorganizowaną dokumentacją.

Szablon ten, zaprojektowany z myślą o zapracowanych pielęgniarkach, zapewnia uporządkowany, przyjazny cyfrowo format do rejestrowania wszystkiego, od parametrów życiowych po postępy pacjenta, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z przepisami. Szablon przeprowadzi Cię przez metody sporządzania notatek: dokumentowanie skarg i historii pacjenta oraz rejestrowanie interwencji i obserwacji.

Szablon notatki pielęgniarskiej jest również zoptymalizowany pod kątem tworzenia wykresów w czasie rzeczywistym i zawiera podpowiedzi dotyczące zarządzania codzienną opieką, koordynowania przekazywania lub przygotowywania się do audytów.

Idealne dla: Pielęgniarki i kliniki poszukujące cyfrowych notatek w czasie rzeczywistym, łatwych do aktualizacji i gotowych do audytu.

Ulepsz swoje notatki pielęgniarskie dzięki ClickUp

Starszy administrator systemu w SYZYGY, Philip Storry, udostępnia sposób, w jaki jego zespół korzysta z ClickUp, aby utrzymać chaos na dystans:

Używamy formularzy i szablonów do standaryzacji cykli pracy, automatyzacji do kierowania zadań na podstawie pól niestandardowych, a nawet integracji API + e-mail do automatycznego generowania zadań po uruchomieniu alertów. Oszczędza to czas, zmniejsza liczbę błędów i pozwala nam się skupić.

Niestandardowe szablony, inteligentne automatyzacje, współpraca w czasie rzeczywistym, integracja e-mail + EHR i elastyczne pola, które działają tak, jak robią to pielęgniarki. Oto obietnica ClickUp.

Uczyń dokumentację pielęgniarską najłatwiejszą częścią swojej zmiany, rejestrując się w ClickUp!