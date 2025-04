10 najlepszych uproszczonych alternatyw dla skutecznego marketingu w 2025 r

Czy kiedykolwiek próbowałeś aktualizować posty społecznościowe, projektować grafiki i planować zawartość na jednej platformie, zanim Twoja poranna kawa wystygnie? To codzienna walka, gdy Simplified nie nadąża za rosnącymi potrzebami marketingowymi!

60-sekundowe podsumowanie Oto najlepsze alternatywy Simplified, które mogą zmienić Twój marketingowy przepływ pracy: : Najlepszy do kompleksowego zarządzania marketingiem ClickUp: Najlepszy do kompleksowego zarządzania marketingiem Canva: Najlepszy do intuicyjnego projektowania graficznego Synthesia: Najlepsza do generowania wideo AI HeyGen: Najlepszy do wideo i prezentacji z awatarem AI Anyword: Najlepszy do copywritingu AI z przewidywaniem ROI SocialPilot: Najlepszy do zarządzania i analizy mediów społecznościowych GravityWrite: Najlepsze rozwiązanie do tworzenia treści z wykorzystaniem AI dla małych teamów Claude: Najlepszy do tworzenia i edycji długich formularzy Adobe Express: Najlepszy dla profesjonalnych szablonów i spójności marki Piktochart: Najlepszy do tworzenia infografik i historii wizualnych

Czego należy szukać w alternatywach Simplified?

Wybierając alternatywy Simplified do tworzenia zawartości i marketingu, weź pod uwagę te kluczowe funkcje, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie dla swojego zespołu:

Możliwości tworzenia treści: Wsparcie dla różnych typów zawartości - grafiki w mediach społecznościowych, wideo, treści pisane i inne - wszystko w ramach jednej platformy

Funkcje współpracy: Umożliwia komentowanie, udostępnianie obszarów roboczych i edycję w czasie rzeczywistym w celu usprawnienia procesu recenzowania

Ekosystem integracji: Połączenie z platformami mediów społecznościowych, CRM i oprogramowaniem do zarządzania projektami w celu płynnej integracji cyklu pracy

Pomoc AI: Zwiększa wydajność dzięki automatyzacji copywritingu, generowania obrazów i optymalizacji zawartości

Intuicyjny interfejs: Oferuje przyjazny dla użytkownika projekt, który zmniejsza krzywą uczenia się i zwiększa adaptację zespołu

Opcje niestandardowe: Utrzymuje spójność marki dzięki szablonom, przewodnikom po stylach i zarządzaniu zasobami

Analityka i raportowanie: Zapewnia wgląd w wydajność zawartości w celu udoskonalenia strategii marketingowych

10 najlepszych alternatyw dla Simplified

1. ClickUp (najlepszy do kompleksowego zarządzania marketingiem)

Śledź postępy projektów, usprawnij przepływy pracy i współpracuj ze swoim zespołem - wszystko w obszarze roboczym ClickUp

Moja dzisiejsza praca jest zepsuta. Nasze projekty, wiedza i komunikacja są rozproszone w różnych narzędziach, które nas spowalniają. ClickUp naprawia to dzięki aplikacji do pracy, *która łączy projekty, wiedzę i czat w jednym miejscu - wszystko zasilane przez AI, które pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Podczas gdy Simplified próbuje połączyć podstawowy projekt z podstawową koordynacją zespołu, ClickUp idzie o krok dalej. Zapewnia zarządzanie projektami na poziomie Enterprise, płynnie połączone z narzędziami do tworzenia zawartości - idealne, zintegrowane środowisko dla rozwoju zespołu marketingowego.

Jeśli czujesz się ograniczony limitami cyklu pracy Simplified, ClickUp z ponad 15 widokami, opcjami automatyzacji i szczegółowymi możliwościami raportowania może być potężnym ulepszeniem.

ClickUp Brain

Ponadto, dzięki ClickUp Brain, wbudowanemu asystentowi AI, zespoły marketingowe mogą generować zawartość z niespotykaną dotąd szybkością - od podpisów społecznościowych po zakończone szkice blogów - zachowując przy tym jednolitą spójność głosu marki.

Szybko podsumuj lub popraw swoją zawartość za pomocą ClickUp Brain

ClickUp Brain wykracza poza podstawowe narzędzia AI, udoskonalając istniejącą zawartość, sprawdzając gramatykę i zapewniając wsparcie dla wielu języków. Dostosowuje również ton, aby pasował do odbiorców docelowych - możliwości, których AI Simplified nie może się równać.

Ale to nie wszystko! Użytkownicy ClickUp Brain mogą pracować z wieloma programami LLM, takimi jak Claude i GPT-4o, bezpośrednio ze swojego obszaru roboczego ClickUp.

ClickUp Dokumenty

Tymczasem ClickUp Docs zmienia sposób, w jaki zespoły współpracują nad materiałami marketingowymi, łącząc tworzenie dokumentów bezpośrednio z zadaniami i cyklami pracy.

Uzyskaj dostęp do całej swojej zawartości w jednym miejscu, łącząc ze sobą dokumenty i zadania ClickUp

Autorzy, projektanci i interesariusze mogą edytować jednocześnie, zostawiać kontekstowe komentarze i łączyć dokumenty z konkretnymi kampaniami - tworząc centralny hub zarządzania wiedzą.

Szablon do zarządzania zawartością ClickUp

Chcesz szybko usprawnić cykl pracy nad zawartością? Szablon do zarządzania zawartością ClickUp zapewnia gotową do użycia strukturę z konfigurowalnymi widokami do planowania, śledzenia wydajności i harmonogramów publikacji.

Pobierz szablon Free Utrzymuj wszystkich w zespołach ds. zawartości i marketingu na tej samej stronie dzięki szablonowi do zarządzania treścią ClickUp

Ten szablon pomaga zespołom marketingowym wizualizować ich zawartość, śledzić wskaźniki zawartości, tworzyć treści i utrzymywać spójną jakość wyjściową bez budowania systemów od podstaw.

Żonglujesz zarządzaniem projektami w mediach społecznościowych, narzędziami do projektowania i oprogramowaniem marketingowym? ClickUp Integrations, z ogromną gamą ponad 1000 narzędzi do pracy, zapewnia połączenie wszystkiego, dzięki czemu zawartość bez wysiłku przepływa od danych powstania do dystrybucji. Potrzebujesz wglądu w czasie rzeczywistym? Pulpity ClickUp zapewniają przejrzysty widok marketingowych wskaźników KPI i wydajności kampanii, zapewniając dogłębną analizę, której Simplified nie może dorównać.

ClickUp najlepsze funkcje

Burza mózgów pomysłów na kampanię na Tablicach ClickUp , aby stworzyć mapę strategii i zawartości mediów społecznościowych

Wyzwalaj zadania, zatwierdzenia i przekazywanie zawartości za pomocą ClickUp Automatyzacja

Usprawnij przekazywanie opinii za pomocą korekty i adnotacji w projektach, materiałach wideo i dokumentach

Przechowuj zasoby marki w ClickUp Docs lub udostępnionym obszarze roboczym dla łatwego dostępu do zespołu

Osadzaj narzędzia do projektowania, takie jak Canva lub Figma, aby zapewnić spójność marki w materiałach marketingowych

Limity ClickUp

Krzywa uczenia się może być stroma dla nowych użytkowników

Aplikacja mobilna ma ograniczone funkcje w porównaniu do wersji na pulpit

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4. 7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (4,000+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp

Recenzja G2 mówi:

Jesteśmy zapracowanym wewnętrznym zespołem marketingowym. Elastyczna struktura Clickup w osi czasu i tabeli, wraz z niestandardowymi polami, które można tworzyć w locie, sprawiły, że stworzenie tego widoku było łatwe do zrobienia i jest on aktualizowany na żywo, gdy aktualizujemy te projekty promocyjne w innych częściach Clickup.

2. Canva (najlepsza do intuicyjnego projektowania graficznego)

via Canva

Canva to przyjazna dla użytkownika alternatywa dla Simplified, idealna dla teamów bez doświadczenia w projektowaniu graficznym.

Edytor typu "przeciągnij i upuść" i ponad 250 000 darmowych szablonów sprawiają, że tworzenie zawartości jest szybkie i łatwe. Podczas gdy Simplified oferuje podstawowe narzędzia do projektowania, Canva zapewnia wsparcie dla postów w mediach społecznościowych, prezentacji i materiałów drukowanych, co czyni ją wszechstronnym wyborem do marketingu wizualnego.

Dzięki sugestiom opartym na AI, bezpośredniemu publikowaniu i szerokiemu wsparciu formatów, Canva usprawnia tworzenie wysokiej jakości zawartości dla marketerów na wszystkich poziomach umiejętności.

🧠 Ciekawostka: Canva powstała, gdy Melanie Perkins, ucząca projektowania na Uniwersytecie Zachodniej Australii, uznała programy takie jak Photoshop za zbyt skomplikowane. W 2007 roku wraz z Cliffem Obrechtem założyła Fusion Books, firmę zajmującą się projektowaniem roczników szkół średnich, która utorowała drogę dla Canva.

Najlepsze funkcje Canva

Przyspiesz tworzenie projektów dzięki ogromnej bibliotece szablonów, elementów i zdjęć stockowych

Zachowaj spójność marki za pomocą Brand Kit do przechowywania i stosowania swojej identyfikacji wizualnej

Współpracuj w czasie rzeczywistym z członkami Teams za pomocą komentarzy i przepływów zatwierdzania

Zaplanuj posty w mediach społecznościowych bezpośrednio na głównych platformach

Ożyw statyczne projekty dzięki prostym narzędziom do animacji

Limity Canva

Zaawansowane możliwości projektowania są bardziej ograniczone w porównaniu z profesjonalnymi narzędziami, takimi jak pakiet Adobe

Funkcje edycji wideo są podstawowe w porównaniu do dedykowanych platform wideo

Ceny Canva

Free : Podstawowe funkcje

Pro : $15/miesiąc za użytkownika

Teams : 30 USD/miesiąc dla trzech użytkowników

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Canva

G2: 4. 7/5 (ponad 4 400 opinii)

Capterra: 4. 7/5 (ponad 12 000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Canva

Recenzja G2 mówi,

Canva ma przyjazny dla użytkownika interfejs, który zapewnia większą wydajność i nie wymaga wcześniejszego szkolenia, dostępne są różne szablony do projektowania z funkcjami przeciągania i upuszczania. szeroka biblioteka elementów projektowych i grafiki oraz dostęp do milionów darmowych obrazów i zdjęć stockowych. Niestandardowe opcje brandingu z łatwymi opcjami eksportu i publikacji.... najlepszą rzeczą są przystępne plany cenowe.

3. Synthesia (najlepsza do generowania wideo AI)

via Synthesia

Zawartość wideo jest bardzo poszukiwana, ale wyzwania produkcyjne utrudniają pracę zespołom marketingowym korzystającym z Simplified. Koszty, harmonogramy i koordynacja talentów często blokują spójną produkcję.

Synthesia usuwa te bariery za pomocą danych powstania wideo opartych na AI - nie są potrzebne kamery, mikrofony ani umiejętności edycji. Generuje realistycznych wirtualnych prezenterów, którzy dostarczają skrypty w ponad 120 językach, idealne do filmów edukacyjnych i promocyjnych.

W przeciwieństwie do podstawowych narzędzi do edycji Simplified, Synthesia natychmiast przekształca tekst w profesjonalne wideo, eliminując potrzebę oryginalnego materiału filmowego.

Najlepsze funkcje Synthesia

Generowanie prezenterów AI, którzy naturalnie dostarczają zawartość w ponad 120 językach

Twórz profesjonalne wideo szkoleniowe i marketingowe bez kamer i aktorów

Niestandardowe wirtualne tła i sceny dopasowane do tożsamości marki

Natychmiastowe tłumaczenie wideo przy zachowaniu tego samego prezentera AI

Zwiększ zaangażowanie dzięki wbudowanym grafikom, przejściom i nakładkom na tekst - bez konieczności posiadania umiejętności edycji

Ograniczenia Synthesia

Ograniczony zakres emocjonalny prezenterów AI w porównaniu do ludzkich aktorów

Niektórzy użytkownicy zgłaszają sporadyczne nienaturalne ruchy w animacjach awatara

Ceny Synthesia

Free: Podstawowa wersja

Starter : 29 USD/miesiąc

Kreator: 89 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Synthesia

G2 : 4. 7/5 (1,900+ recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (200+ opinii)

4. HeyGen (najlepszy do tworzenia wideo i prezentacji z awatarem AI)

via Capterra

Skalowanie spersonalizowanej zawartości wideo jest prawie niemożliwe, gdy każda wiadomość wymaga sfilmowania prawdziwej osoby. Zespoły ds. sprzedaży i marketingu szybko osiągają pułap wydajności, zmagając się z niestandardowymi materiałami wideo dla różnych segmentów i aktualizacji.

HeyGen rewolucjonizuje marketing wideo, tworząc cyfrowe bliźniaki - awatary AI, które dostarczają nieograniczone spersonalizowane wideo bez dodatkowego filmowania.

Ta alternatywa Simplified wyróżnia się skalowalną, autentyczną komunikacją wideo, dzięki czemu idealnie nadaje się do sprzedaży, angażowania niestandardowych klientów i innych wysiłków marketingowych. Teams mogą generować realistyczne wersje AI prawdziwych członków, zapewniając płynną, spersonalizowaną komunikację.

Najlepsze funkcje HeyGen

Personalizuj wideo dla indywidualnych potencjalnych klientów lub niestandardowych na dużą skalę

Tłumaczenie zawartości na wiele języków z zachowaniem oryginalnego prezentera

Włącz nagrania ekranu i demonstracje wraz z prezentacjami awatarów

Dodaj interaktywność dzięki klikalnym elementom i przyciskom wezwania do działania

Limity HeyGen

Tworzenie realistycznych cyfrowych bliźniaków wymaga początkowego czasu ustawień

Stroma krzywa uczenia się zaawansowanych funkcji personalizacji

Ceny HeyGen

Creator : $29/miesiąc

Teams : $89/miesiąc

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje HeyGen

G2 : 4. 8/5 (700+ opinii)

Capterra: 4. 8/5 (290+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o HeyGen

Recenzja Capterra mówi,

HeyGen to fantastyczne narzędzie, które może zaoszczędzić czas i pieniądze każdemu, kto potrzebuje tworzyć profesjonalne wideo, ale wymaga pewnego doświadczenia i zalecam poleganie na profesjonalistach, którzy już wiedzą, jak korzystać z tego narzędzia.

5. Anyword (najlepszy do copywritingu AI z przewidywaniem ROI)

przez Anyword

Marketerzy mają trudności z przewidzeniem, która kopia będzie konwertować przed zainwestowaniem w dystrybucję. Testy A/B wymagają ruchu i budżetu, podczas gdy zgadywanie prowadzi do nieefektywnych komunikatów i marnowania wydatków na reklamę.

Anyword przekształca copywriting AI dzięki Predictive Performance Score, analizując miliardy wyświetleń w celu prognozy ROI przed publikacją. Ta oparta na danych platforma eliminuje zgadywanie, optymalizując zawartość pod kątem wyższych konwersji.

W przeciwieństwie do podstawowego pisania AI w Simplified, Anyword oferuje bardziej zaawansowane narzędzia do analizy predykcyjnej, zapewniając jednocześnie zgodność klasy Enterprise z normami HIPAA, SOC2, ISO 27001 i GDPR.

Najlepsze funkcje Anyword

Generowanie zawartości dostosowanej do odbiorców z różnych segmentów demograficznych

Tworzenie wielokanałowych tekstów dla mediów społecznościowych, e-maili, reklam i stron internetowych

Zoptymalizuj istniejącą zawartość za pomocą sugestii, aby poprawić wskaźniki zaangażowania

Uzyskaj dostęp do bazy wiedzy na temat narzędzi AI do copywritingu i najlepszych praktyk

Ograniczenia Anyword

Wydajność predykcyjna jest najdokładniejsza w przypadku typowych zastosowań marketingowych

Platforma koncentruje się głównie na kopiowaniu, a nie na danych powstania treści wizualnych

Ceny Anyword

Starter : 49 USD/miesiąc

Data-Driven : $99/miesiąc

Business : 499 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Anyword

G2 : 4. 8/5 (1,200+ recenzji)

Capterra: 4. 8/5 (300+ opinii)

Szybka wskazówka: Statystycznie istotny wynik testu A/B nie zawsze oznacza, że zwycięzca jest najlepszym wyborem. Fałszywie pozytywne pozycje, błędy pomiarowe lub znikomy wpływ na rzeczywistość mogą wypaczyć wyniki. Zamiast polegać wyłącznie na liczbach, interpretuj dane testowe przez pryzmat kontekstu biznesowego i spostrzeżeń użytkowników. Zrównoważone podejście - w którym dane spotykają się ze strategią - prowadzi do mądrzejszych decyzji.

6. SocialPilot (najlepszy do zarządzania i analizy mediów społecznościowych)

przez SocialPilot

Zarządzanie wieloma kontami w mediach społecznościowych jest wyzwaniem, zwłaszcza gdy dane analityczne są rozproszone na różnych platformach. Teams marketingowe, menedżerowie mediów społecznościowych i agencje mają trudności z usprawnieniem planowania i wyodrębnieniem istotnych informacji.

SocialPilot upraszcza zarządzanie wieloma kontami dzięki zbiorczemu planowaniu, raportowaniu z białą etykietą i konfigurowalnym pulpitom. Jego zaawansowana analityka śledzi zaangażowanie, zasięg i konwersje we wszystkich głównych sieciach, oferując wgląd, którego brakuje Simplified.

Agencje korzystają z portalu zarządzania klientami SocialPilot, który umożliwia kontrolowany dostęp klientów do zatwierdzeń i raportowania - funkcji klasy korporacyjnej, której brakuje w zestawie narzędzi Simplified.

Najlepsze funkcje SocialPilot

Zarządzanie wieloma kontami na głównych platformach społecznościowych z poziomu ujednoliconego pulpitu

Analizuj wydajność na różnych platformach dzięki kompleksowym raportom analitycznym

Odkryj zawartość z wbudowanymi narzędziami kuratorskimi do utrzymywania aktywnych profili

Ograniczenia SocialPilot

Narzędzia do tworzenia zawartości są bardziej ograniczone w porównaniu do platform skoncentrowanych na projektowaniu

Niektórzy użytkownicy zgłaszają sporadyczne opóźnienia w bezpośrednim publikowaniu treści na Instagramie

Ceny SocialPilot

Professional : 30 USD/miesiąc

Mały Teams : 50 USD/miesiąc

Agencja : $100/miesiąc

Enterprise: 200 USD/miesiąc

Oceny i recenzje SocialPilot

G2 : 4. 5/5 (800+ opinii)

Capterra: 4. 4/5 (300+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o SocialPilot

Recenzja Capterra mówi,

Najbardziej przydatne funkcje tego narzędzia to zbiorcze planowanie, wyselekcjonowana zawartość i analiza postów. Funkcje takie jak raportowanie w oparciu o białą etykietę oraz prosta i łatwa nawigacja wewnątrz narzędzia to jeden z głównych powodów, dla których polecam to narzędzie innym.

7. GravityWrite (najlepsze rozwiązanie do tworzenia treści z wykorzystaniem AI dla małych teamów)

przez GravityWrite

Małe Teams marketingowe mogą mieć trudności z zaspokojeniem zapotrzebowania na zawartość bez wyspecjalizowanych autorów lub dodatkowego budżetu. GravityWrite usprawnia tworzenie zawartości dzięki branżowym modelom AI, które generują dokładne, kontekstowe wersje robocze w formatach takich jak opisy produktów i posty na blogach.

W przeciwieństwie do szerokiego podejścia Simplified, GravityWrite dostarcza wyspecjalizowaną zawartość, która wymaga mniej edycji - oszczędzając czas dla Teams z niszowymi potrzebami. Jego pionowo wyszkolona sztuczna inteligencja tworzy wysokiej jakości pierwsze wersje robocze, rozwiązując powszechną skargę Simplified dotyczącą nadmiernej edycji ogólnej zawartości generowanej przez AI.

GravityWrite najlepsze funkcje

Generuj zawartość dostosowaną do branży i odbiorców

Tworzenie wielu formatów zawartości z jednego briefu lub konspektu

Zmiana przeznaczenia istniejącej zawartości na różne formaty w celu wielokanałowej dystrybucji

Optymalizacja pod kątem SEO dzięki integracji słów kluczowych i poprawie czytelności

Zachowaj spójny głos marki we wszystkich generowanych treściach

Ograniczenia GravityWrite

Ograniczone funkcje współpracy dla większych Teams

Mniej opcji integracji niż w przypadku bardziej uznanych platform

Ceny GravityWrite

Free : Limit generacji na miesiąc

Starter : $19/miesiąc

Pro: 79 USD/miesiąc

Oceny i recenzje GravityWrite

G2 : 4. 6/5 (90+ opinii)

Capterra: Brak dostępnych ocen

📮ClickUp Insight: Zespoły o niskiej wydajności są 4 razy bardziej skłonne do żonglowania ponad 15 narzędziami, podczas gdy zespoły o wysokiej wydajności utrzymują wydajność, ograniczając swój zestaw narzędzi do 9 lub mniej platform. A co z używaniem jednej platformy? Jako aplikacja do wszystkiego, ClickUp łączy zadania, projekty, dokumenty, wiki, czat i rozmowy telefoniczne w ramach jednej platformy, zakończonej cyklami pracy opartymi na AI. Gotowa do inteligentniejszej pracy? ClickUp działa dla każdego zespołu, zapewnia widoczność pracy i pozwala skupić się na tym, co ważne, podczas gdy AI zajmuje się resztą.

8. Claude (najlepszy do tworzenia i edycji długich formularzy)

via Claude

Większość narzędzi AI do pisania ma trudności ze spójnością długiej zawartości, wymagając ciężkiej edycji. Claude by Anthropic doskonale radzi sobie z generowaniem szczegółowych postów na blogach, raportów i zawartości typu thought leadership z silnym zrozumieniem kontekstu.

Podczas gdy Simplified koncentruje się na krótkich formularzach, wydajnym tworzeniu zawartości, Claude zachowuje spójność w dłuższych dokumentach, postępuje zgodnie ze złożonymi instrukcjami i dostosowuje się do zróżnicowanych informacji zwrotnych.

Claude zapewnia zaawansowaną pomoc w pisaniu AI dla marketerów pracujących nad merytoryczną zawartością, która wspiera integrację badań słów kluczowych i przestrzeganie określonych przewodników stylistycznych.

Najlepsze funkcje Claude

Edytuj i udoskonalaj istniejącą zawartość dzięki szczegółowemu zrozumieniu stylu i tonu

Zbadaj i zsyntetyzuj informacje na potrzeby przywództwa i zawartości edukacyjnej

Twórz warianty zawartości do testowania A/B różnych podejść do przesyłania wiadomości

Realizuj szczegółowe briefy dotyczące zawartości z wysoką dokładnością i spójnością

Ograniczenia Claude

Wymaga wyczyszczonych podpowiedzi, aby uzyskać optymalne wyniki

Brak wbudowanych funkcji publikacji lub dystrybucji

Limit danych powstania zawartości wizualnej w porównaniu do platform skoncentrowanych na projektowaniu

Ceny Claude

Free : Podstawowy dostęp z limitami użytkowania

Claude Pro : 20 USD/miesiąc za wyższe limity użytkowania i priorytetowy dostęp

Teams : 30 USD/miesiąc za licencję

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Claude

G2 : 4. 7/5 (40+ opinii)

Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Claude?

Recenzja G2 mówi,

To, co jest najbardziej przydatne w Claude, to zdolność AI do bardziej naturalnego przepływu. Podoba mi się, że odpowiedzi bardziej przypominają rozmowę między ludźmi. Kolejną rzeczą, którą lubię w Claude, jest to, że jego odpowiedzi są kontekstowe i angażujące. Podoba mi się również to, że stara się udzielać dokładnych odpowiedzi i przyznaje się do swoich limitów, gdy czegoś nie wie.

🧠 Ciekawostka: Przez lata badacze byli zdziwieni - skalowanie modeli AI nie poprawiło zadań rozumowania. Wydajność pozostawała na tym samym poziomie pomimo większych modeli. Przełom? podpowiedź w postaci "łańcucha myśli". Poproszenie AI o "myślenie krok po kroku" lub pokazanie przykładów odblokowało ukryte zdolności rozumowania, ujawniając ich prawdziwy potencjał.

9. Adobe Express (najlepszy dla profesjonalnych szablonów i spójności marki)

przez Adobe Express

Adobe Express wypełnia lukę między podstawowymi narzędziami do projektowania a profesjonalnym oprogramowaniem, zapewniając marketerom wysokiej jakości możliwości projektowania bez złożoności pełnego pakietu Adobe.

Łączy w sobie intuicyjne narzędzia z zasobami stockowymi Adobe i konfigurowalnymi szablonami, zapewniając spójność marki. W przeciwieństwie do Simplified, Adobe Express ma bezpośrednie połączenie z programami Photoshop, Illustrator i Creative Cloud, co usprawnia cykl pracy i poprawia jakość projektów.

Najlepsze funkcje Adobe Express

Wykorzystaj generator obrazów AI z Firefly do bezpiecznego tworzenia treści komercyjnych bez obaw o prawa autorskie

Twórz spójne materiały marki za pomocą zestawów Brand Kits, które przechowują elementy wizualne

Automatyczna zmiana rozmiaru projektów dla różnych platform i formatów

Zastosuj szybkie akcje do usuwania tła, animacji i edycji w kilka sekund

Ograniczenia Adobe Express

Niektóre zaawansowane funkcje wymagają znajomości zasad projektowania

Funkcje Enterprise mogą wymagać szerszej subskrypcji Adobe

Ceny Adobe Express

Free : Podstawowe funkcje i ograniczone szablony dla użytkowników indywidualnych

Teams : $4. 99/miesiąc na użytkownika przez pierwszy rok, $7. 99/miesiąc na użytkownika od drugiego roku

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Adobe Express

G2 : 4. 5/5 (400+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (1100+ opinii)

do zrobienia? 92% marketerów uważa, że AI i automatyzacja poprawiają personalizację zawartości i efektywność kampanii.

10. Piktochart (najlepszy do tworzenia infografik i historii wizualnych)

via Piktochart

Teams często mają trudności z efektywną prezentacją zawartości bogatej w dane, gdy są uwięzieni w arkuszach kalkulacyjnych lub tekstach. Piktochart upraszcza wizualizację danych, przekształcając złożone informacje w angażujące infografiki, raporty i prezentacje - nie wymaga umiejętności projektowania.

Redaktor zawiera interaktywne wykresy, generatory map i wyspecjalizowane widżety stworzone do opowiadania historii danych. W przeciwieństwie do ogólnych narzędzi do projektowania Simplified, Piktochart sprawia, że złożone informacje są przejrzyste i atrakcyjne wizualnie. Dzięki dedykowanym szablonom i zaawansowanym funkcjom wizualizacji, zawartość oparta na danych jest zarówno dostępna, jak i efektowna.

Piktochart najlepsze funkcje

Użyj interaktywnych elementów, aby zaangażować odbiorców w swoje informacje

Uzyskaj dostęp do szablonów branżowych dla różnych potrzeb wizualizacji danych

Zachowaj spójność wizualną dzięki zapisanym elementom marki i schematom kolorów

Eksport w wielu formatach do prezentacji, stron internetowych i materiałów drukowanych

Limity Piktochart

Zaawansowane niestandardowe funkcje mogą być trudniejsze do opanowania

Niektóre funkcje wizualizacji danych wymagają wyższych planów

Ceny Piktochart

Free : Podstawowe funkcje ze znakiem wodnym Piktochart

Pro : 29 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 49 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Piktochart

G2 : 4. 4/5 (160+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (190+ opinii)

