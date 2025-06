11 najlepszych alternatyw dla Leapsome w 2025 roku

A co, gdyby Twoje narzędzia HR faktycznie sprawiały, że praca przebiegała płynniej dla wszystkich? Ponieważ kiedy zaangażowanie pracowników i współpraca zespołowa działają jak w zegarku, wszystko inne idzie jak z płatka.

Zmotywowany, dobrze skomunikowany zespół przekłada się na lepsze wyniki, wyższy wskaźnik retencji pracowników i rozwój kariery. Chociaż platformy takie jak Leapsome są popularnymi platformami do angażowania pracowników, które oferują praktyczne informacje dzięki dogłębnej analizie, nie zawsze są idealnym rozwiązaniem dla każdej organizacji.

Leapsome pomaga monitorować postępy, zbierać opinie pracowników i dostosowywać członków zespołu do celów firmy. Jednak niektórzy użytkownicy zgłaszają trudności, takie jak stroma krzywa uczenia się, ograniczona integracja i wysokie ceny. Te wady skłaniają organizacje do poszukiwania innych kompleksowych rozwiązań.

Jeśli jesteś jednym z tych użytkowników, Twoje poszukiwania dobiegły końca!

📋 W tym przewodniku przedstawiono 11 najlepszych alternatyw dla Leapsome, które upraszczają procesy HR, zwiększają zaangażowanie pracowników i zapewniają elastyczność potrzebną nowoczesnym zespołom.

🔍 Czy wiesz, że... Termin "zasoby ludzkie" nie zawsze był używany! Przed połową XX wieku często nazywano je stosunkami przemysłowymi lub zarządzaniem personelem.

Czego należy szukać w alternatywach dla Leapsome?

Szukając najlepszych alternatyw dla Leapsome, skup się na funkcjach, które upraszczają zadania HR i zwiększają wydajność Twojego zespołu. Poszukaj narzędzi, które pomogą w planowaniu siły roboczej, zwiększą zaangażowanie pracowników, usprawnią procesy HR i pomogą Twojemu zespołowi osiągnąć wyższy poziom bez zbędnych komplikacji.

Oto kilka kluczowych funkcji, które warto wziąć pod uwagę:

Zarządzanie wydajnością : Poszukaj platformy do zarządzania wydajnością, która śledzi i ocenia wyniki Twojego zespołu dzięki informacjom zwrotnym w czasie rzeczywistym i praktycznym wnioskom

Zarządzanie celami : Priorytetowe traktowanie narzędzi do zarządzania celami dla specjalistów HR, które optymalizują ustawienia celów, aby dostosować członków zespołu do OKR firmy, jednocześnie monitorując postępy bez wysiłku

Analiza zaangażowania pracowników : Znajdź oprogramowanie do analizy zaangażowania pracowników, które zapewnia wgląd w dane dotyczące zaangażowania, aby zidentyfikować kluczowe wskaźniki i trendy dla pozytywnego środowiska pracy

System zarządzania nauczaniem : Poszukaj narzędzia, które oferuje ustrukturyzowane ścieżki nauczania, aby przyspieszyć rozwój i utrzymanie pracowników

Programy uznania : Wybierz narzędzie z nagrodami, uznaniem i zarządzaniem wynagrodzeniami, aby poprawić doświadczenia i motywację pracowników

Konfigurowalne ankiety dla pracowników: wybierz narzędzia do przeprowadzania ankiet pulsacyjnych wśród pracowników, które dostosowują regularne ankiety dotyczące zaangażowania, aby skutecznie zbierać opinie użytkowników

🔍 Czy wiesz, że: Seria katastrofalnych strajków pracowników, lokautów i problemów z kontrolą jakości doprowadziła do powstania pierwszego działu kadr w Stanach Zjednoczonych. Został on utworzony w National Cash Register Company w 1901 roku w Dayton w stanie Ohio! To już ponad sto lat! 😲

Najlepsze alternatywy dla Leapsome w skrócie

Oto krótki przegląd 11 najlepszych alternatyw dla Leapsome, z podkreśleniem ich kluczowych funkcji, najlepszych zastosowań i cen.

Narzędzie Najlepsze dla Najlepsze funkcje Ceny ClickUp Zarządzanie projektami HR i zaangażowanie pracowników Wielkość zespołu: Idealne dla osób indywidualnych, małych firm, średnich przedsiębiorstw i korporacji Niestandardowe widoki do zarządzania zasobami ludzkimi, analizy wydajności oparte na AI, płynne zarządzanie zadaniami i współpraca, rekrutacja, wdrażanie nowych pracowników i szablony do oceny wydajności Free Forever; dostosowanie dostępne dla przedsiębiorstw Lattice Szablony oceny wynikówWielkość zespołu: Najlepiej nadaje się dla zespołów zorientowanych na wyniki Narzędzia do przekazywania informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym, ankiety pulsacyjne dotyczące zaangażowania pracowników Ceny zaczynają się od 11 USD miesięcznie za licencję Culture Amp Zaangażowanie pracownikówWielkość zespołu: Najlepiej nadaje się dla zespołów ds. zaangażowania pracowników Ankiety dla pracowników, zarządzanie wydajnością, analizy oparte na AI Niestandardowe ceny 15Five Zespoły zorientowane na wyniki Wielkość zespołu: Najlepiej nadaje się dla zespołów zorientowanych na wyniki Regularne spotkania w celu uzyskania ciągłej informacji zwrotnej, ankiety dotyczące zaangażowania, analiza danych dotyczących pracowników Ceny zaczynają się od 4 USD miesięcznie Betterworks Zespoły skupione na wydajności i informacji zwrotnej Wielkość zespołu: Najlepiej nadaje się dla zespołów skupionych na wydajności i informacji zwrotnej Informacje zwrotne dotyczące wydajności w czasie rzeczywistym, śledzenie celów, ciągłe docenianie pracowników Niestandardowe ceny Engagedly Zespoły zorientowane na cele, organizacje nastawione na naukę Wielkość zespołu: Najlepiej nadaje się dla zespołów zorientowanych na cele, organizacji nastawionych na naukę oceny 360 stopni, ustawianie celów i OKR, system zarządzania nauczaniem (LMS), zaangażowanie pracowników Ceny zaczynają się od 2 USD miesięcznie za użytkownika Bonusly Organizacje skupiające się na uznaniu pracowników Wielkość zespołu: Najlepiej nadaje się dla organizacji skupiających się na uznaniu pracowników Wzajemne uznanie, konfigurowalny katalog nagród, integracja ze Slackiem i Teams Ceny zaczynają się od 2 USD miesięcznie za użytkownika Workvivo Komunikacja wewnętrzna i zaangażowanie zespołu Wielkość zespołu: Najlepiej nadaje się do komunikacji wewnętrznej i zaangażowania zespołu Kanały społecznościowe do komunikacji wewnętrznej, narzędzia do zbierania opinii pracowników, integracja z ponad 40 narzędziami HR Niestandardowe ceny HiBob HRIS Małe i średnie przedsiębiorstwaWielkość zespołu: Najlepiej nadaje się dla małych i średnich przedsiębiorstw Scentralizowane rozliczanie wynagrodzeń, świadczenia, śledzenie czasu pracy, narzędzia do wdrażania nowych pracowników, konfigurowalne dane pracowników Niestandardowe ceny Workday Duże przedsiębiorstwa o złożonych potrzebach w zakresie HR Wielkość zespołu: Najlepiej nadaje się dla dużych przedsiębiorstw o złożonych potrzebach w zakresie HR Wgląd w wydajność pracowników w czasie rzeczywistym, opcje samoobsługi pracowników, narzędzia zapewniające zgodność z przepisami Niestandardowe ceny Bamboo HR Małe firmy potrzebujące wydajnego zarządzania zasobami ludzkimi Wielkość zespołu: Najlepiej nadaje się dla małych firm potrzebujących wydajnego zarządzania zasobami ludzkimi Raportowanie i analityka HR, system śledzenia kandydatów, zarządzanie danymi pracowników Niestandardowe ceny

11 najlepszych alternatyw dla Leapsome, które warto wypróbować w celu rozwoju pracowników

Sprawdź 11 najlepszych alternatywnych narzędzi dla Leapsome, które zapewniają wsparcie Twojemu zespołowi i zwiększają wydajność w miejscu pracy:

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania projektami HR i zaangażowania pracowników)

ClickUp, aplikacja do wszystkiego w pracy, została zaprojektowana, aby uprościć cykle pracy. Jej intuicyjne funkcje, takie jak niestandardowe widoki, szablony i automatyzacja, dostosowują się do Twoich potrzeb, oszczędzając czas i zwiększając wydajność.

Oto, co sprawia, że ClickUp jest idealnym narzędziem alternatywnym dla Leapsome:

Usprawnij zarządzanie zasobami ludzkimi dzięki ClickUp

Rozwiązanie ClickUp HR Management pozwala tworzyć niestandardowe cykle pracy związane z zatrudnianiem, wdrażaniem nowych pracowników, oceną wyników i szkoleniami, dzięki czemu każde zadanie ma jasno określonego właściciela, termin i priorytet. Wizualizuj postępy projektu za pomocą różnych widoków, takich jak listy, tablice lub wykresy Gantta.

Śledź wydajność pracowników z łatwością

Śledź wyniki zespołu i zbieraj przydatne informacje dzięki pulpitom ClickUp

ClickUp ułatwia śledzenie wydajności dzięki pulpitom, które wizualizują realizację zadań, cykle przeglądów i wskaźniki wydajności. Korzystaj z widżetów, aby monitorować wskaźniki KPI, terminy lub postępy w różnych zespołach — wszystko w jednym miejscu.

Dzięki ClickUp Brain możesz natychmiast analizować dane dotyczące wydajności, identyfikować wąskie gardła i uzyskiwać wgląd w dane bez konieczności ręcznego przeszukiwania. Niezależnie od tego, czy chodzi o wykrycie osób przeciążonych pracą, podsumowanie trendów w ocenach, czy generowanie planów działania na podstawie informacji zwrotnych — ClickUp Brain w ciągu kilku sekund przekształca rozproszone dane HR w strategiczne wskazówki.

Analizuj dane dotyczące wydajności, identyfikuj wąskie gardła i uzyskuj wgląd w dane dzięki ClickUp Brain

📮 ClickUp Insight: Prawie 42% pracowników wiedzy preferuje e-mail do komunikacji w zespole. Ma to jednak swoją cenę. Ponieważ większość e-maili dociera tylko do wybranych członków zespołu, wiedza pozostaje fragmentaryczna, co utrudnia współpracę i szybkie podejmowanie decyzji. Aby poprawić widoczność i przyspieszyć współpracę, skorzystaj z aplikacji do pracy, takiej jak ClickUp, która w ciągu kilku sekund zamienia e-maile w zadania do wykonania!

Wyznacz mierzalne cele dzięki ClickUp Goals i dostosuj członków zespołu do szerszych priorytetów firmy. Skorzystaj z szablonu Performance Reviews, aby przeprowadzać oceny menedżerów i samooceny, dokumentując postępy i ciągłe informacje zwrotne w uporządkowanej przestrzeni do współpracy.

Możesz również zbierać opinie pracowników za pomocą ankiet zaangażowania i pulsów, pomagając budować kulturę ciągłego doskonalenia.

Uprość rekrutację i wdrażanie nowych pracowników

Usprawnij proces wdrażania nowych pracowników dzięki listom kontrolnym ClickUp

ClickUp znacznie ułatwia zatrudnianie nowych pracowników. Zapewnia śledzenie kandydatów za pomocą cykli pracy i szablonów, usprawniając proces rekrutacji. Dodatkowo listy kontrolne i zależności zadań, które krok po kroku prowadzą nowych pracowników, ułatwiają wdrożenie.

Optymalizacja planowania zasobów

Dzięki ClickUp efektywne zarządzanie czasem i obciążeniem pracą zespołu jest prostsze. Skorzystaj z jego funkcji, aby usprawnić alokację zasobów, sprawdzając, kto jest dostępny, równoważąc zadania, aby zapobiec wypaleniu zawodowemu, oraz planując przyszłe potrzeby, co pozwoli Ci lepiej zarządzać ogólnym planowaniem siły roboczej.

Konfigurowalne pola pozwalają śledzić konkretne szczegóły (takie jak umiejętności lub daty przeglądów), a platforma ułatwia zarządzanie harmonogramami i przypomnieniami.

Zwiększ współpracę

Twórz, edytuj i organizuj dokumenty oraz wiki w prosty sposób, korzystając z ClickUp Docs

Skorzystaj z dokumentów i wiki ClickUp, aby tworzyć dostępne podręczniki, materiały szkoleniowe i formularze opinii. Niezależnie od tego, czy chodzi o burzę mózgów, wspólną edycję plików, czy pozostawianie natychmiastowych opinii, usprawnia to pracę zespołową i zwiększa wydajność. Ponadto czat ClickUp umożliwia natychmiastowe wysyłanie wiadomości i prowadzenie dyskusji w czasie rzeczywistym, co dodatkowo usprawnia współpracę i ogranicza opóźnienia.

ClickUp oferuje wiele szablonów dla procesów związanych z HR, dzięki czemu nie musisz zaczynać od zera.

Najlepsze funkcje ClickUp

Automatycznie aktualizuj statusy, przypisuj zadania lub wysyłaj przypomnienia dotyczące etapów rekrutacji i list kontrolnych onboardingowych, korzystając z automatyzacji ClickUp

Organizuj podręczniki dla pracowników, przewodniki szkoleniowe i materiały wprowadzające w jednym miejscu za pomocą ClickUp Docs

Dostosuj cele indywidualne i zespołowe, tworząc przejrzystą ścieżkę rozwoju dla wszystkich użytkowników dzięki ClickUp Goals

Twórz prywatne kanały do poufnych dyskusji lub korzystaj z wątków poświęconych konkretnym zadaniom, aby uporządkować rozmowy za pomocą czatu ClickUp

Wizualizuj wskaźniki, takie jak realizacja zadań, postępy w rekrutacji lub osie czasu szkoleń, aby podejmować decyzje oparte na danych dzięki pulpitom ClickUp

Śledź unikalne dane HR i efektywnie zarządzaj obciążeniem zespołu oraz alokacją zasobów dzięki niestandardowym polom i widokom obciążenia pracą

Ograniczenia ClickUp

Aplikacja mobilna ma nieco ograniczony zestaw funkcji w porównaniu z wersją komputerową

Zestaw funkcji ClickUp może wymagać krótkiego okresu nauki dla nowych użytkowników

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Oto, co Ahmad Abu Sharea, inżynier projektu w Primeland Real Estate Development, ma do powiedzenia na temat ClickUp:

Celem korzystania z ClickUp na początku było obserwowanie zadań wszystkich pracowników z punktu widzenia menedżera, ale narzędzie to zostało rozbudowane, gdy wszyscy zaczęli planować swoje zadania z osiami czasu. Stało się świetnym narzędziem do współpracy, czego nie oczekiwaliśmy, więc stworzyliśmy więcej projektów i zmieniliśmy pierwotny cel z zarządzania pracownikami na zarządzanie zadaniami i monitorowanie ich realizacji.

Celem korzystania z ClickUp na początku było obserwowanie zadań wszystkich pracowników z punktu widzenia menedżera, ale funkcja ta została opracowana później, gdy wszyscy zaczęli ustalać swoje zadania wraz z osiami czasu. Stało się to świetnym narzędziem do współpracy, którego nie oczekiwaliśmy, a następnie stworzyliśmy więcej projektów i zmieniliśmy nasz pierwotny cel z zarządzania pracownikami na zarządzanie zadaniami i monitorowanie ich.

💡 Porada dla profesjonalistów: Zastanawiasz się, jak zwiększyć skuteczność strategii HR? Odkryj 10 skutecznych strategii HR wraz z przykładami i poznaj kluczowe elementy, takie jak: Dostosuj rekrutację i zarządzanie wydajnością, aby wspierać cele biznesowe

Zbuduj silną markę pracodawcy i wykorzystaj AI do inteligentniejszego zatrudniania pracowników

Dbaj o umiejętności i zaangażowanie pracowników dzięki ciągłemu rozwojowi

Ciągła informacja zwrotna i jasne oczekiwania sprzyjają wysokiej wydajności

Promuj programy równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz programy wellness, aby zwiększyć retencję pracowników

Zapewnij sprawiedliwe wynagrodzenie i doskonałe świadczenia, aby przyciągnąć najlepszych pracowników

2. Lattice (najlepsze do oceny wyników i zarządzania)

Lattice wyróżnia się solidnymi narzędziami do zarządzania wydajnością, które pomagają zespołom HR śledzić postępy, dokumentować osiągnięcia i zapewniać sprawiedliwe oceny.

Lattice ułatwia również przekazywanie konstruktywnych opinii w czasie rzeczywistym. Ta ciągła komunikacja pomaga w szybkim rozwiązywaniu problemów. Ponadto platforma zawiera narzędzia do angażowania pracowników, takie jak ankiety pulsacyjne, które pozwalają regularnie zbierać opinie użytkowników.

Najlepsze funkcje Lattice

Skorzystaj ze zorganizowanych szablonów, aby skutecznie oceniać wyniki pracowników

Ułatw komunikację w czasie rzeczywistym, aby wspierać rozwój pracowników

Przeprowadzaj regularne ankiety Puls, aby zrozumieć nastroje zespołu i poziom zaangażowania

Ograniczenia Lattice

Automatyczne ankiety i kwestionariusze z czasem stają się monotonne

Integracja systemów HR często skutkuje problemami z synchronizacją między platformami

💡 Przydatna wskazówka: Jeśli chcesz nadal szukać lepszych opcji, sprawdź najlepsze alternatywy dla Lattice, które zapewniają lepsze zarządzanie wydajnością.

Ceny Lattice

Zarządzanie talentami : 11 USD/miesiąc za licencję

HRIS: 10 USD/miesiąc za licencję

Oceny i recenzje Lattice

G2: 4,7/5 (ponad 3800 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 180 recenzji)

Sprawdź, dlaczego użytkownicy G2 uważają Lattice za doskonałe narzędzie do zarządzania wydajnością:

Lattice to niezwykle pomocne narzędzie do zarządzania moimi wynikami i śledzenia rozwoju kariery. Używam go co tydzień do planowania spotkań 1:1 z moim przełożonym. Pomaga mi gromadzić i przekazywać informacje zwrotne co kwartał, zarówno od przełożonego, jak i współpracowników.

Lattice to niezwykle pomocne narzędzie do zarządzania moimi wynikami i śledzenia rozwoju kariery. Używam go co tydzień do planowania spotkań 1:1 z moim przełożonym i pomaga mi zbierać i przekazywać informacje zwrotne co kwartał, zarówno od przełożonego, jak i współpracowników.

3. Culture Amp (najlepsze rozwiązanie do zwiększania zaangażowania pracowników i zbierania opinii)

Culture Amp pozycjonuje się jako "platforma doświadczeń pracowników". Została zaprojektowana w celu zwiększenia zaangażowania i wydajności. Pozwala szybko uruchamiać ankiety, uzyskiwać praktyczne informacje i łączyć cele HR z wynikami biznesowymi.

Zarządzanie wydajnością Culture Amp pozwala na płynne ustalanie celów, przekazywanie informacji zwrotnych i wspieranie rozwoju pracowników.

Najlepsze funkcje Culture Amp

Przeprowadź ankiety wśród pracowników, aby skutecznie zbierać opinie pracowników

Interpretuj wyniki ankiet dotyczących zaangażowania zespołu za pomocą narzędzi AI, aby uzyskać praktyczne informacje

Umożliwiaj komunikację zespołu w czasie rzeczywistym, aby przyspieszyć rozwój firmy

Ograniczenia Culture Amp

Tabele do ustalania celów nie są tak elastyczne jak na innych platformach

Pomoc w czasie rzeczywistym często wiąże się z opóźnieniami

Ceny są wyższe niż w przypadku prostszych narzędzi do ankiet

Ceny Culture Amp

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Culture Amp

G2: 4,5/5 (ponad 1300 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 140 recenzji)

➡️ Czytaj więcej: Najlepsze oprogramowanie HRMS dla Twojej firmy: przegląd skalowalnych rozwiązań

4. 15Five (najlepsze do ankiet dotyczących zaangażowania pracowników)

15Five koncentruje się na ciągłym zarządzaniu wydajnością poprzez regularne sprawdzanie postępów, wymianę informacji zwrotnych i ankiety dotyczące zaangażowania. Nazwa pochodzi od 15 minut, które pracownicy poświęcają na pisanie cotygodniowego raportu, którego przeczytanie zajmuje menedżerom 5 minut.

Dzięki 15Five możesz przeprowadzać oceny wydajności, które pomogą Twojemu zespołowi osiągnąć pełen potencjał. Ponadto ankiety dotyczące zaangażowania dostarczają praktycznych informacji, które pozwalają podejmować decyzje oparte na danych w celu zwiększenia satysfakcji pracowników. Celem jest budowanie silnych powiązań między menedżerami a pracownikami poprzez spójną komunikację.

15 najlepszych funkcji

Zintegruj z platformami HRIS, takimi jak BambooHR i Workday, aby uzyskać ujednolicone zarządzanie danymi

Uzyskaj dostęp do gotowych analiz dotyczących pracowników, które pomogą Ci podejmować strategiczne decyzje dotyczące zasobów ludzkich

Zintegruj z narzędziami komunikacyjnymi, takimi jak Slack, aby usprawnić współpracę w zespole

Ograniczenia 15Five

Możliwość korzystania tylko z jednej aktywnej integracji HRIS naraz ogranicza elastyczność

Problemy z obsługą klienta, raportowaniem i szkoleniami zmniejszają użyteczność

Wprowadzenie obowiązkowego formatu cotygodniowych spotkań ogranicza zdolność zespołu do adaptacji

Ceny 15Five

Engage : 4 USD/miesiąc

Perform : 10 USD/miesiąc

Całkowity koszt platformy: 16 USD/miesiąc

15 ocen i recenzji

G2: 4,6/5 (ponad 1700 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 890 recenzji)

Oto dlaczego użytkownicy G2 wybierają 15Five jako kluczową platformę dla swojej organizacji:

Stworzyliśmy system OKR dla całej firmy powiązany z naszym średnim wynikiem Puls. Dzięki temu łatwo sprawdzić, jak firma "czuje się" z tygodnia na tydzień, a przez ostatnie 2 lata przekonałem się, że jest to dokładny, ważny i bardzo łatwy w użyciu system, który zespół chętnie stosuje i konsekwentnie stosuje.

Stworzyliśmy system OKR dla całej firmy powiązany z naszym średnim wynikiem Puls. Dzięki temu łatwo sprawdzić, jak firma "czuje się" z tygodnia na tydzień, a przez ostatnie 2 lata przekonałem się, że jest to dokładny, ważny i bardzo łatwy w użyciu system, który zespół chętnie stosuje i konsekwentnie wykorzystuje.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Dowiedz się , czym są ramy zarządzania wydajnością i poznaj sposoby śledzenia i oceny wydajności pracowników przez organizacje: Ustal jasne cele z mierzalnymi wynikami; idealne do dostosowania celów indywidualnych i zespołowych

Wyznaczaj pracownikom realistyczne cele i śledź ich postępy w czasie

Skoncentruj się na holistycznym rozwoju pracowników poprzez informacje zwrotne i zaangażowanie

Oceniaj wyniki z perspektywy klienta, finansowej i wewnętrznej

Zbieraj kompleksowe informacje zwrotne ze wszystkich szczebli, idealne dla osób pełniących role kierownicze

5. Betterworks (najlepsze rozwiązanie do zarządzania wydajnością pracowników i zbierania opinii)

Betterworks pomaga Twojej organizacji osiągnąć najwyższą wydajność. Jest to niezawodna platforma do zarządzania wydajnością, która zwiększa efektywność menedżerów, motywuje pracowników i pozwala liderom HR podejmować mądrzejsze decyzje.

Ponadto dzięki Betterworks możesz udzielać informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym, skoncentrowanych na celach, oraz motywować pracowników poprzez ciągłe wyrażanie uznania. Potraktuj to jako trenera swojej organizacji, ale w zakresie wydajności.

Najlepsze funkcje Betterworks

Śledź dane historyczne, aby monitorować postępy w czasie

Uzyskaj wgląd w wyniki dzięki solidnym funkcjom analitycznym i raportowania

Zintegruj z popularnymi narzędziami komunikacyjnymi, takimi jak Slack i Microsoft Teams, aby usprawnić współpracę

Ograniczenia Betterworks

Funkcje raportowania są podstawowe i wymagają ręcznego wysiłku, aby uzyskać wgląd w dane

Przeglądanie poprzednich wpisów wymaga ręcznego klikania każdego z nich

Ceny Betterworks

Enterprise: Niestandardowe ceny

Średnie przedsiębiorstwa: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Betterworks

G2: 4,3/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4/5 (ponad 20 recenzji)

6. Engagedly (najlepsze do oceny zespołów i skutecznego zarządzania celami)

Engagedly oferuje modułową platformę obejmującą zarządzanie wydajnością, zaangażowanie pracowników, naukę i uznanie. Pozwala organizacjom wybrać moduły, których potrzebują.

Oferuje funkcje takie jak przeglądy 360 stopni, informacje zwrotne w czasie rzeczywistym, ustalanie celów (OKR), zarządzanie nauczaniem (LMS), ankiety i nagrody. Ma na celu kompleksowe podejście do rozwoju pracowników.

Dodatkowo funkcja ustalania celów pomaga zapewnić, że nawet zespoły zdalne pracują nad realizacją tej samej wizji firmy.

Najlepsze funkcje Engagedly

Wspieraj ciągłe doskonalenie dzięki natychmiastowym, konstruktywnym kanałom informacji zwrotnej

Korzystaj z dostosowywalnych ankiet, aby gromadzić informacje i poprawiać doświadczenia pracowników

Oferuj system zarządzania nauczaniem, aby wspierać rozwój kariery i umiejętności

Ograniczenia Engagedly

Modułowa, niestandardowa struktura cen utrudnia przejrzystość

Usunięcie starych ocen i recenzji zakłóca spójność i śledzenie historii

Ceny Engagedly

Zarządzanie wydajnością: 5–8 USD/miesiąc na użytkownika

Learn & Grow : 3–5 USD miesięcznie za użytkownika

Uznanie i nagrody: 2 USD miesięcznie za użytkownika

Angażuj i słuchaj: 2 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Engagedly

G2: 4,3/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 70 recenzji)

Dowiedz się, dlaczego użytkownicy G2 tak bardzo polecają Engagedly:

Najbardziej pomocne są opcje takie jak przegląd, opinie, zameldowanie, nauka, cele, wydajność i grupy. Dzięki temu korzystanie z aplikacji jest łatwiejsze i bardziej pomocne. Bardzo podobały mi się również kwartalne spotkania i czułem się naprawdę dobrze, gdy otrzymywałem informacje zwrotne od naszego zespołu. Engagedly pomaga nam zdobywać wiele wiedzy z biblioteki i utrzymywać wysokie cele. To doprowadzi do doskonałych wyników w przyszłości.

Najbardziej pomocne są opcje takie jak przegląd, opinie, sprawdzanie, nauka, cele, wydajność i grupy. Dzięki temu korzystanie z aplikacji jest łatwiejsze i bardziej pomocne.

Bardzo podobały mi się również kwartalne spotkania i czułem się naprawdę dobrze, gdy otrzymywałem informacje zwrotne od naszego zespołu. Engagedly pomaga nam zdobywać wiele wiedzy z biblioteki i utrzymywać wysokie cele. To doprowadzi do doskonałych wyników w przyszłości.

7. Bonusly (najlepsze rozwiązanie do programów wzajemnego uznawania pracowników)

via Bonusly

Bonusly koncentruje się na świadczeniach pracowniczych, zwiększając uznanie i nagrody w Twojej organizacji.

Umożliwia wzajemne uznanie, pozwalając członkom zespołu doceniać wkład innych w czasie rzeczywistym. Oferuje również nagrody, takie jak karty podarunkowe, darowizny na cele charytatywne i upominki firmowe, dostosowane do różnych preferencji.

Dzięki integracji z takimi narzędziami jak Slack i Microsoft Teams, Bonusly idealnie wpisuje się w cykl pracy, pomagając utrzymać zaangażowanie i motywację pracowników.

Najlepsze funkcje Bonusly

Uzyskaj dostęp do ogromnego katalogu kart podarunkowych, darowizn i niestandardowych zachęt

Monitoruj wzorce uznania i wskaźniki zaangażowania pracowników

Oferuj nagrody i uznanie odpowiednie dla zróżnicowanej, międzynarodowej kadry pracowniczej

Ograniczenia Bonusly

Funkcje analityczne nie zapewniają szczegółowych informacji, których potrzebują niektórzy użytkownicy

Szablony ograniczają swobodę tworzenia spersonalizowanych wiadomości

Ceny Bonusly

Appreciate: 2 USD/miesiąc za licencję

Połączenie : 5 USD/miesiąc za licencję

Osiągnij: 7 USD/miesiąc za licencję

Oceny i recenzje Bonusly

G2: 4,7/5 (ponad 3700 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 1600 recenzji)

Oto dlaczego użytkownicy Capterra uważają Bonusly za doskonałe narzędzie do uznawania pracowników:

Bonusly to bardzo skuteczne narzędzie do uznawania pracowników, które zachęca do korzystania z niego i angażowania się w ten proces. Jego konstrukcja sprawia, że uznanie jest naprawdę proste, a otrzymanie uznania satysfakcjonujące i dające poczucie spełnienia.

Bonusly to bardzo skuteczne narzędzie do uznawania pracowników, które zachęca do korzystania z niego i angażowania się w ten proces. Jego konstrukcja sprawia, że uznanie jest naprawdę proste, a jego otrzymanie satysfakcjonujące i spełniające.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Chcesz podnieść poziom swojego miejsca pracy? Dowiedz się, jak wykorzystać analizę danych dotyczących pracowników, aby stworzyć prosperujące miejsce pracy: Oceń aktualne umiejętności, technologie i cykle pracy, aby dostosować się do celów strategicznych

Zbieraj informacje z ankiet, baz danych i narzędzi do oceny wydajności

Korzystaj z narzędzi takich jak ClickUp, aby organizować, wizualizować i analizować dane

Wprowadź zmiany, takie jak mentoring lub elastyczne godziny pracy, a następnie monitoruj wyniki w celu uzyskania poprawy

8. Workvivo (najlepsze rozwiązanie do komunikacji wewnętrznej i zaangażowania pracowników)

Workvivo łączy tradycyjny intranet z mediami społecznościowymi, umożliwiając pracownikom udostępnianie aktualności, docenianie osiągnięć i świętowanie kamieni milowych — a wszystko to przy jednoczesnym budowaniu silnego poczucia wspólnoty.

Dodatkowo Workvivo oferuje płynną integrację z popularnymi narzędziami, takimi jak Office 365, Zoom, Salesforce, G Suite i Jira. Dzięki temu Twoje procesy są zharmonizowane, a wszystkie narzędzia komunikacyjne znajdują się w jednym wygodnym miejscu.

Najlepsze funkcje Workvivo

Zbieraj i mierz opinie, nastroje i zachowania pracowników, aby zwiększyć ich zaangażowanie

Uzyskaj dostęp do kanałów społecznościowych i przestrzeni współpracy, aby pozostać w kontakcie, udostępniać informacje i ściślej współpracować

Łatwa integracja z ponad 40 narzędziami HR, w tym Zoom, BambooHR, Workday itp

Ograniczenia Workvivo

Struktura cenowa sprawia, że Workvivo jest mniej odpowiednie dla mniejszych firm

Zaawansowane funkcje analityczne są dostępne tylko w planach wyższych

Ceny Workvivo

Business Plan: Ceny niestandardowe

Enterprise Plan: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Workvivo

G2: 4,8/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 120 recenzji)

Oto dlaczego użytkownicy G2 uważają Workvivo za najlepsze rozwiązanie do połączenia z miejscem pracy:

Jednym z głównych powodów, dla których lubię workvivo, jest to, że jest to platforma, na której mogę łączyć się i komunikować z kolegami, nawet jeśli dzieli nas wiele kilometrów. Zwłaszcza dzięki najnowszej aktualizacji funkcji komentarzy/interakcji można pokazywać i udostępniać swoje emocje oraz opinie za pomocą emotikonów.

Jednym z głównych powodów, dla których lubię workvivo, jest to, że jest to platforma, na której mogę łączyć się i komunikować z kolegami, nawet jeśli dzieli nas wiele kilometrów. Zwłaszcza dzięki najnowszej aktualizacji funkcji komentarzy/interakcji można pokazywać i udostępniać swoje emocje oraz opinie za pomocą emotikonów.

💡 Dodatkowa wskazówka: Chcesz usprawnić procesy HR? Skorzystaj z bezpłatnych szablonów i formularzy HR, aby uprościć rekrutację, wdrażanie nowych pracowników i zarządzanie personelem!

9. HiBob HRIS (najlepszy do centralizacji płac, świadczeń i śledzenia czasu)

Potrzebujesz narzędzia HR, które sprawi, że rozliczanie wynagrodzeń, świadczeń i śledzenie czasu pracy nie będzie już tak dużym wyzwaniem? Wypróbuj HiBob (często nazywany Bob) HRIS. Uporządkuje dane pracowników, unikając zbędnych informacji i zapewni spójność w całym przedsiębiorstwie.

Na przykład moduł wdrażania nowych pracowników pomaga w płynnej integracji nowych pracowników poprzez organizowanie CV, aplikacji i ogłoszeń o pracę w jednym miejscu. Funkcja zarządzania wydajnością pozwala ustalać i śledzić cele pracowników, ułatwiając regularne przekazywanie informacji zwrotnych i rozwój.

Najlepsze funkcje HiBob HRIS

Uzyskaj dostęp do aktualnych i poprzednich odcinków wypłat, formularzy W-2 i informacji o wynagrodzeniach za pośrednictwem portalu internetowego

Rozszerz konfiguracje wynagrodzeń na cały świat dzięki elastycznym profilom lokalizacji i automatycznej konwersji walut

Wprowadź płace dla wszystkich pracowników na podstawie wynagrodzenia lub łącznej liczby przepracowanych godzin w efektywny sposób

Ograniczenia HiBob HRIS

Brak wbudowanego systemu śledzenia kandydatów (ATS)

Oferuje nieprzejrzyste ceny, które mogą nie odpowiadać mniejszym firmom

Ceny HiBob HRIS

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje HiBob HRIS

G2: 4,5/5 (ponad 1300 recenzji)

Capterra: N/A

💡 Dodatkowa wskazówka: Masz trudności z zapewnieniem skuteczności ocen wyników? Zapoznaj się z najlepszymi szablonami ocen wyników, które przyspieszą rozwój pracowników. Osiągaj wyniki i wzmacniaj pozycję swojego zespołu!

10. Workday (najlepszy do zwiększenia wydajności działu HR)

Workday centralizuje funkcje HR, usprawnia procesy, zmniejsza koszty operacyjne i zwiększa wydajność. Ponadto dzięki analizom AI możesz lepiej zrozumieć umiejętności swoich pracowników i podejmować trafne decyzje, aby sprostać zmieniającym się potrzebom biznesowym.

Nie martw się o zgodność z przepisami — globalne wsparcie Workday pomoże Ci poruszać się po gąszczu przepisów, zapewniając zgodność z lokalnymi przepisami i regulacjami.

Najlepsze funkcje Workday

Uzyskaj wgląd w czas rzeczywisty w swoją siłę roboczą dzięki wbudowanej analizie AI

Efektywnie zarządzaj wynagrodzeniami dzięki elastycznym narzędziom dostosowanym do potrzeb Twojej organizacji

Zapewnij pracownikom opcje samoobsługi w zakresie zadań takich jak wdrażanie nowych pracowników i śledzenie czasu

Ograniczenia Workday

Wysokie ceny sprawiają, że Workday nie jest dobrym rozwiązaniem dla małych firm

Złożony interfejs może przytłaczać nowych użytkowników ze względu na rozbudowane funkcje

Ceny Workday

Zarządzanie kapitałem ludzkim: Ceny niestandardowe

Płace: Niestandardowe ceny

Doświadczenie pracowników: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Workday

G2: 4,1/5 (ponad 1500 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 1500 recenzji)

➡️ Więcej informacji: Najlepsze oprogramowanie do obsługi portalu pracowniczego

11. Bamboo HR (najlepsze rozwiązanie do usprawnienia procesów HR w małych firmach)

Szukasz alternatyw dla Leapsome, które oferują solidne funkcje raportowania i analizy? Wybierz BambooHR. Pozwala generować gotowe raporty dotyczące frekwencji, rotacji pracowników, rekrutacji, wydajności i nie tylko, wraz z wykresami i diagramami do prezentacji danych interesariuszom.

Ponadto dzięki BambooHR możesz zarządzać danymi pracowników, śledzić godziny pracy, obsługiwać świadczenia i prowadzić listę płac — wszystko w jednym miejscu. Obejmuje nawet wszystkie standardowe świadczenia medyczne, stomatologiczne, okulistyczne i inne, dzięki czemu masz wszystko pod kontrolą.

Najlepsze funkcje Bamboo HR

Efektywnie zarządzaj danymi pracowników dzięki scentralizowanej bazie danych dostępnej dla upoważnionego personelu

Usprawnij procesy rekrutacyjne, korzystając z systemu śledzenia kandydatów, który pozwala efektywnie zarządzać kandydatami

Uprość zadania związane z wdrażaniem nowych pracowników dzięki dostosowywalnym listom kontrolnym dla nowych pracowników

Ograniczenia Bamboo HR

Brak wbudowanej funkcji planowania pracy pracowników, konieczność korzystania z integracji z rozwiązaniami innych firm

Oferuje ograniczone możliwości raportowania do dogłębnej analizy

Ceny Bamboo HR

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Bamboo HR

G2: 4,4/5 (ponad 2400 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2900 recenzji)

✨ Wzmianki specjalne ActiTIME: Usprawnia obsługę płac, analizę wydajności i zarządzanie projektami Usprawnia obsługę płac, analizę wydajności i zarządzanie projektami

Workleap Officevibe: Rewolucjonizuje przekazywanie informacji zwrotnych, zarządzanie talentami i śledzenie zaangażowania pracowników Rewolucjonizuje przekazywanie informacji zwrotnych, zarządzanie talentami i śledzenie zaangażowania pracowników

Profit.co: Usprawnia ustawianie celów, śledzenie wyników i rozwój pracowników poprzez OKR Usprawnia ustawianie celów, śledzenie wyników i rozwój pracowników poprzez OKR

Jeden obszar roboczy, zero bałaganu — obsługiwane przez ClickUp

Narzędzia HR powinny robić więcej niż tylko utrzymywać wszystko w ruchu — powinny ułatwiać pracę. Te 11 narzędzi HR zapewnia różnorodne zalety. Usprawniają rekrutację, upraszczają wdrażanie nowych pracowników, zwiększają zaangażowanie, śledzą wyniki i zapewniają płynny przepływ współpracy, jednocześnie sprawiając, że współpraca przebiega płynnie i bez wysiłku.

Ale jeśli chodzi o alternatywy dla Leapsome, ClickUp zajmuje pierwsze miejsce. Od zarządzania zadaniami po śledzenie wydajności i usprawnianie współpracy — ClickUp z łatwością radzi sobie ze wszystkim. Intuicyjny interfejs, integracje i możliwość dostosowania sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla każdego zespołu.

Jeśli chcesz uprościć zarządzanie zasobami ludzkimi (i sprawić, by stało się nieco przyjemniejsze), zarejestruj się w ClickUp już dziś i stwórz szybszy i lepiej połączony system HR! 🚀