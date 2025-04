11 najlepszych alternatyw AI dla transkrypcji spotkań i współpracy

Czy kiedykolwiek opuściłeś spotkanie myśląc: *Czekaj, co my właściwie postanowiliśmy?

Narzędzia do obsługi spotkań oparte na sztucznej inteligencji, takie jak Grain AI, pomagają rejestrować rozmowy jako notatki ze spotkań, do których można wrócić. Ale Grain AI nie jest jedyną opcją.

W zależności od potrzeb twojego zespołu, możesz potrzebować głębszych integracji, bardziej zaawansowanych analiz lub planu Free, który faktycznie zapewni ci wartość. Wiele alternatyw dla Grain AI oferuje inteligentniejsze sposoby przechwytywania, analizowania i działania na podstawie spostrzeżeń ze spotkań - czy to dzięki asystentom opartym na sztucznej inteligencji, inteligencji konwersacji czy płynnej synchronizacji CRM.

Oto kilka najlepszych narzędzi do transkrypcji spotkań, które zmieniają sposób, w jaki zespoły sprzedaży i inni specjaliści obsługują notatki ze spotkań i interakcje z klientami.

Czym jest Grain AI?

Grain AI to platforma do analizy spotkań, która pomaga Teams przechwytywać, organizować i udostępniać notatki i kluczowe momenty z wirtualnych spotkań. Działa jako obszar roboczy do współpracy, umożliwiając użytkownikom nagrywanie rozmów wideo, podkreślanie kluczowych spostrzeżeń i tworzenie klipów do udostępniania.

Płynnie integrując się z popularnymi platformami do wideokonferencji, takimi jak Zoom, automatyzuje sporządzanie notatek i zachowuje ważne momenty i dyskusje - dzięki czemu spotkania są bardziej dostępne i łatwiejsze do wykonania dzięki najważniejszym wydarzeniom i narzędziom do współpracy opartym na AI.

Zabawny fakt: "Zmęczenie Zoomem", termin ukuty przez Jeremy'ego Bailensona ze Stanforda, jest prawdziwym, zbadanym zjawiskiem - nasze mózgi pracują ciężej podczas wirtualnych spotkań, co prowadzi do zwiększonego wyczerpania psychicznego.

Dlaczego warto wybrać alternatywy dla Grain AI?

Chociaż Grain AI oferuje doskonałe możliwości dokumentowania spotkań, kilka czynników może podpowiedzieć zespołom, aby zbadały alternatywy:

Ograniczone opcje integracji : Grain AI współpracuje głównie z Zoom, co może być ograniczające dla organizacji korzystających z wielu platform współpracy. Wiele zespołów potrzebuje rozwiązań, które działają płynnie w Google Meet, Microsoft Teams i innych narzędziach konferencyjnych

Obawy związane z cenami : Struktura cenowa może nie skalować się efektywnie dla rosnących Teams, ponieważ koszty mogą szybko wzrosnąć wraz z dodatkowymi użytkownikami i zaawansowanymi funkcjami. Małe i średnie firmy często potrzebują bardziej elastycznych modeli cenowych

Limity dokładności transkrypcji : Chociaż ogólnie niezawodna, jakość transkrypcji może być niższa w porównaniu do wyspecjalizowanych usług, zwłaszcza w przypadku terminów technicznych, wielu mówców lub akcentów

Wyzwania związane z doświadczeniem użytkownika : Interfejs, choć funkcjonalny, może wydawać się przytłaczający dla nowych użytkowników, którzy potrzebują bardziej intuicyjnego doświadczenia bez rozszerzenia szkolenia

Ograniczona głębia analizy: Wgląd platformy może nie być wystarczająco solidny dla zespołów sprzedażowych i zespołów ds. powodzenia klienta, które szukają głębszej analizy wzorców konwersacji i nastrojów klientów

Dla Teams stojących przed tymi wyzwaniami, alternatywy na tej liście oferują wyspecjalizowane funkcje i możliwości, które mogą lepiej zaspokoić konkretne potrzeby.

11 alternatyw dla Grain AI w skrócie

Oto krótki przegląd przypadków użycia i wyróżniających się funkcji każdej alternatywy Grain AI!

Narzędzie Najlepsze dla Wyróżniająca się funkcja ClickUp Notatki ze spotkań i zarządzanie cyklem pracy z wykorzystaniem AI Uniwersalna platforma wydajności z funkcją tworzenia notatek w oparciu o AI Otter AI Dokładność transkrypcji w czasie rzeczywistym Doskonała transkrypcja AI z identyfikacją mówcy AI Wnioski ze spotkań oparte na AI Automatyzacja inteligencji konwersacji Avoma Analiza spotkań sprzedażowych Analiza konwersacji dla zespołów ds. przychodów Fathom Darmowe podsumowania spotkań AI Zakończony Free AI asystent spotkań tl;dv Adnotacje wideo do współpracy Zakładki i udostępnianie wideo ze znacznikiem czasu Notta Transkrypcja w wielu językach wsparcie dla ponad 104 języków z wysoką dokładnością Gong Inteligencja przychodów Kompleksowa platforma realizacji sprzedaży Zoominfo Chorus Inteligencja konwersacyjna Coaching AI dla teamów sprzedażowych MeetGeek Automatyzacja najważniejszych spotkań Inteligentne podsumowania spotkań i elementy działań Opis Zaawansowana edycja audio/wideo Edycja w jakości studyjnej z wysokiej jakości transkrypcją

Najlepsze alternatywy dla Grain AI do wykorzystania

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz darmowej alternatywy dla Grain, czy też solidnej platformy zaangażowania sprzedaży z niezawodnymi funkcjami AI, ta lista Cię obejmuje:

1. ClickUp (najlepszy do notatek ze spotkań AI i zarządzania cyklem pracy)

Rozpocznij Połącz notatki ze spotkań z dokumentami i zadaniami ClickUp za pomocą ClickUp AI Notetaker

Wyobraź sobie, że każdy genialny pomysł z dyskusji Twojego zespołu automatycznie przekształca się w przypisane zadania z terminami. ClickUp, aplikacja do wszystkiego w pracy, wypełnia lukę między rozmową a wykonaniem, którą tak wiele zespołów ma trudności z pokonaniem.

W przeciwieństwie do Grain skupiającego się wyłącznie na spotkaniach, ClickUp łączy w sobie zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat - a wszystko to zasilane przez AI, które pomaga pracować szybciej i mądrzej.

ClickUp AI Notetaker automatyzuje notatki ze spotkań i elementy działań, pozwalając zespołom skupić się na dyskusjach, podczas gdy rejestruje wszystko w czasie rzeczywistym. Zintegrowane z ClickUp Meetings, to inteligentne oprogramowanie do zamiany mowy na tekst nagrywa głosowo, transkrybuje i podsumowuje spotkania - podczas gdy ty skupiasz się na znaczącym uczestnictwie.

Przekształć spostrzeżenia ze spotkań w elementy działań dzięki ClickUp AI Notetaker

Inteligentna AI do notatek ze spotkań rozpoznaje mówców, rozumie kontekst, a nawet wypełnia luki językowe, zapewniając, że żaden szczegół nie zostanie utracony - płynny sposób dokumentowania rozmów bez rozpraszania uwagi. Notatki pojawiają się natychmiast w skrzynce odbiorczej ClickUp, eliminując opóźnienia po spotkaniu. Podczas gdy AI dostarcza sugestie i wykrywa potencjalne elementy działań, użytkownicy zachowują kontrolę nad datą powstania listy zadań, przypisaniem i ustawieniem terminu.

Możliwość przeszukiwania notatek i transkrypcji ze spotkań dzięki ClickUp Brain

Natywna sztuczna inteligencja ClickUp AI, ClickUp Brain, może dodatkowo ułatwić wyszukiwanie transkrypcji. Wystarczy zadać pytanie w języku naturalnym - na przykład: Co było omawiane 10 stycznia z zespołem ds. sprzedaży?, a Brain przejrzy notatki ze spotkania, aby uzyskać kluczowe szczegóły.

Brain może również konwertować notatki na zadania, redagować e-maile i odpowiedzi, tłumaczyć dyskusje lub wyodrębniać kluczowe informacje do raportowania.

Tłumacz notatki ze spotkań na różne języki za pomocą ClickUp Brain

W oparciu o ten fundament, ClickUp Docs integruje się z AI Notetaker, aby organizować i przechowywać transkrypcje spotkań w przeszukiwalnym, roboczym obszarze roboczym.

Współpracuj nad notatkami ze spotkań i planami działania za pomocą ClickUp Docs

Członkowie Teams mogą łatwo uzyskiwać dostęp do tych dokumentów, edytować je i komentować, zapewniając wszystkim zgodność ważnych decyzji i informacji. Notatki generowane przez AI płynnie integrują się z systemem dokumentów, tworząc bazę wiedzy, która zachowuje pamięć instytucjonalną w całej organizacji.

Dla Teams szukających spójności w dokumentacji spotkań, szablon ClickUp Meeting Minutes Template zapewnia ustrukturyzowane ramy, które standaryzują sposób rejestrowania dyskusji w całej organizacji.

Pobierz szablon Free Rozpocznij pracę z szablonem protokołu ze spotkania ClickUp

Ten konfigurowalny szablon zawiera sekcje dla uczestników, elementów agendy spotkania, decyzji i działań, zapewniając spójne przechwytywanie krytycznych informacji niezależnie od tego, kto sporządza notatki.

Najlepsze funkcje ClickUp

Automatycznie przekształcaj punkty dyskusji w zadania z możliwością przypisania i terminami realizacji

Planowanie i dokumentowanie spotkań w obszarze roboczym projektu

Używaj ClickUp Clips do nagrywania i udostępniania kluczowych momentów członkom zespołu, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu

Koordynuj dostępność zespołu i czas spotkań wizualnie za pomocą ClickUp Calendar . Pozwól AI planować swój harmonogram w oparciu o priorytety zadań, dostępność i nie tylko

Burza mózgów w czasie rzeczywistym dzięki współpracującym tablicom ClickUp

Przejdź na asynchroniczność i wyeliminuj niepotrzebne spotkania dzięki ClickUp Chat, utrzymując swoje zadania i rozmowy połączone w jednym narzędziu, zamiast żonglować wieloma

Limity ClickUp

Funkcje aplikacji mobilnej są czasami bardziej ograniczone niż w przypadku pulpitu

Niektórzy użytkownicy zgłaszają sporadyczne problemy z wydajnością nagrań wideo podczas większych spotkań

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise : Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain : Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD na członka miesięcznie

ClickUp AI Notetaker: Dodaj do dowolnego płatnego planu za jedyne $6/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

"Jestem pod wrażeniem tego [ClickUp AI Notetaker], ponieważ nie potrzebuję innego narzędzia do zrobienia tego wszystkiego. Wszystko znajduje się w interfejsie ClickUp. Połączenie z moim Kalendarzem Google jest po prostu super płynne. "

"Jestem pod wrażeniem tego [ClickUp AI Notetaker], ponieważ nie potrzebuję innego narzędzia do zrobienia tego wszystkiego. Wszystko znajduje się w interfejsie ClickUp. Połączenie z moim Kalendarzem Google jest po prostu super płynne. "

Metoda "6-3-5 Brainwriting" to potężna technika burzy mózgów, w której sześć osób zapisuje trzy pomysły w ciągu pięciu minut. Następnie przekazują swoje pomysły kolejnej osobie, która je rozwija. W ciągu zaledwie 30 minut metoda ta, mająca na celu zapewnienie wydajności spotkań, może wygenerować 108 unikalnych pomysłów - zwiększając kreatywność bez presji wypowiadania się! 🚀

Przeczytaj także: Najlepsze generatory spotkań oparte na AI

3. Otter. ai (najlepsza dokładność transkrypcji w czasie rzeczywistym)

W globalnych Teams z różnymi akcentami, żargonem technicznym i nakładającymi się głosami, Otter.ai to narzędzie do transkrypcji, które ma na celu zrozumienie tego, co wszyscy mówią - a nie tylko tego, co myśli, że mogą mówić.

Otter AI przebija Grain AI, ponieważ ta ostatnia czasami zmaga się z dostarczaniem konsekwentnie dokładnych transkrypcji nawet w trudnych środowiskach audio. Dzięki wiodącej w branży technologii rozpoznawania mowy, w przeciwieństwie do wielu alternatyw Otter AI, platforma zapewnia doskonałą jakość transkrypcji, która precyzyjnie rejestruje niuanse rozmów.

Otter. ai najlepsze funkcje

Szybkie połączenie z Zoom, Google Meet i Microsoft Teams

Szkolenie AI w zakresie terminologii branżowej

Dodawanie komentarzy i wyróżnień do transkrypcji podczas spotkań

Generowanie zautomatyzowanych podsumowań spotkań z kluczowymi punktami

Wyszukiwanie rozmów we wszystkich nagranych spotkaniach

Ograniczenia Otter. ai

Ograniczona integracja zarządzania projektami w porównaniu do bardziej wszechstronnych narzędzi

Free Plan ogranicza długość nagrań i liczbę transkrypcji

Ceny Otter. ai

Podstawowy

Pro : 16,99 USD/miesiąc

Business : 30 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Otter. ai

G2: 4. 3/5 (290+ recenzji)

Capterra: 4. 4/5 (ponad 90 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Otter. ai?

"Transkrypcja w czasie rzeczywistym jest bardzo dokładna, a podsumowania AI oszczędzają czas. Transkrypcje z możliwością wyszukiwania ułatwiają przeglądanie spotkań, zwiększając wydajność. "

"Transkrypcja w czasie rzeczywistym jest bardzo dokładna, a podsumowania AI oszczędzają czas. Transkrypcje z możliwością wyszukiwania ułatwiają przeglądanie spotkań, zwiększając wydajność. "

ClickUp Insight: Nasze dane z badania efektywności spotkań pokazują, że 25% spotkań obejmuje ośmiu lub więcej uczestników. Podczas gdy duże spotkania mogą być cenne dla dostosowania i podejmowania decyzji, często stwarzają wyzwania. W rzeczywistości inne badanie ClickUp ujawniło, że 64% osób zmaga się z niejasnymi kolejnymi krokami w prawie połowie swoich spotkań. Jako aplikacja Wszystko do pracy, wypełniamy tę lukę dzięki kompleksowemu rozwiązaniu do zarządzania spotkaniami. ClickUp Meetings zmienia sposób, w jaki Teams współpracują z dynamicznymi agendami, podczas gdy AI Notetaker przechwytuje każdy cenny wgląd - eliminując zamieszanie związane z dalszymi działaniami i utrzymując wszystkich w zgodzie! Rzeczywiste wyniki: Teamsy korzystające z funkcji zarządzania spotkaniami ClickUp zgłaszają aż 50% redukcję niepotrzebnych rozmów i spotkań!

3. Fireflies. ai (najlepsze rozwiązanie do analizy spotkań i analiz opartych na AI)

Podczas gdy inne narzędzia przechwytują rozmowy, Fireflies.ai stara się ujawnić ukryte w nich wzorce - przekształcając surowy dialog w praktyczną inteligencję, która napędza lepsze decyzje.

Fireflies. ai wykracza poza transkrypcję dzięki analityce opartej na AI, która śledzi wzorce konwersacji, analizę nastrojów i kluczowe tematy. Automatycznie identyfikuje zastrzeżenia klientów, konkurentów i punkty dyskusji, dając teamom wymierne protokoły ze spotkań - bez konieczności ręcznego tagowania.

Fireflies. ai przewyższa Grain dzięki potężnemu wyszukiwaniu, umożliwiając użytkownikom znajdowanie momentów podczas spotkań za pomocą zapytań w języku naturalnym. Ponad 40 integracji - w tym CRM i narzędzia do zarządzania projektami - zapewnia płynny przepływ informacji o spotkaniach do istniejących cykli pracy.

Najlepsze funkcje Fireflies. ai

Automatyczne wykrywanie i kategoryzowanie tematów dyskusji

Wyszukiwanie rozmów za pomocą zapytań w języku naturalnym

Analizuj sentyment konwersacji, aby uzyskać głębszy wgląd

Śledzenie wzmianek o konkurencji lub określonych słowach kluczowych

Automatyzacja cykli pracy na podstawie zawartości spotkania

Identyfikacja różnych mówców za pomocą rozpoznawania głosu

Ograniczenia Fireflies. ai

Bardziej skoncentrowane na spostrzeżeniach niż zarządzaniu zadaniami

Sporadyczne problemy z opóźnieniami podczas transkrypcji w czasie rzeczywistym

Ceny Fireflies. ai

Free

Pro : 18 USD/miesiąc za licencję

Business : 29 USD/miesiąc za licencję

Enterprise: 39 USD/miesiąc za licencję

Fireflies. ai oceny i recenzje

G2: 4. 8/5 (630+ recenzji)

Capterra: Niewystarczająca ocena

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Fireflies. ai?

"Protokoły są tak dobre, jak ludzkie, z dodatkowym bonusem w postaci nagrywania audio / wideo, transkrypcji i kilku fajnych dodatków. "

"Protokoły są tak dobre, jak ludzkie, z dodatkowym bonusem w postaci nagrywania audio / wideo, transkrypcji i kilku fajnych dodatków. "

Termin "myślenie grupowe " został spopularyzowany przez psychologa Irvinga Janisa w 1971 roku, zainspirowany "podwójnym myśleniem" George'a Orwella z 1984 roku. Opisuje on zjawisko, w którym pragnienie harmonii w grupie przeważa nad krytycznym myśleniem, prowadząc do podejmowania złych decyzji. Chociaż nie wszystkie spójne Teams popadają w myślenie grupowe, rozpoznanie jego objawów - takich jak presja na dostosowanie się i brak sprzeciwu - jest kluczem do uniknięcia błędnych decyzji! 🧠🚀

4. Avoma (najlepsza do analizy spotkań sprzedażowych i coachingu)

przez Avoma

Wyobraź sobie świat, w którym Twoi przedstawiciele handlowi otrzymują nie tylko notatki ze spotkań, ale także spersonalizowany coaching oparty na rzeczywistych rozmowach z klientami. Avoma stara się przekształcić każdą rozmowę w okazję do rozwoju.

Avoma przyćmiewa Grain AI inteligencją skoncentrowaną na sprzedaży. Śledzi współczynniki rozmów, zaangażowanie i kluczowe wskaźniki dla coachingu opartego na danych. Integracja z CRM automatycznie rejestruje notatki w Salesforce i HubSpot, ograniczając ręczne wprowadzanie danych.

AI Meeting Assistant wykracza również poza nagrywanie, oferując wskazówki coachingowe w czasie rzeczywistym, spostrzeżenia na temat konkurencji i podpowiedzi dotyczące sprzeciwu podczas rozmów na żywo.

Najlepsze funkcje Avoma

Śledzenie wskaźników konwersacji bezpośrednio skorelowanych z powodzeniem sprzedaży

Synchronizacja danych ze spotkań z CRM bez ręcznego wprowadzania danych

Otrzymuj podpowiedzi coachingowe oparte na AI podczas rozmów na żywo

Połączenie wzorców konwersacji z wynikami potoków

Porównywanie wskaźników wydajności wśród członków Teams

Generowanie podsumowań spotkań AI z elementami działań

Limity Avoma

Stworzony głównie do analizy rozmów sprzedażowych; mniej wszechstronny dla innych działów

Przygotuj się na bardziej stromą krzywą uczenia się, aby zmaksymalizować zaawansowane funkcje

Ceny Avoma

AI Meeting Assistant : 29 USD/miesiąc za użytkownika

Conversation Intelligenc e: $69/miesiąc za użytkownika

Revenue Intelligenc e: 99 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Avoma

G2: 4. 6/5 (ponad 1300 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

5. Fathom (najlepszy do darmowych podsumowań spotkań AI)

vai Fathom

Fathom ułatwia podsumowywanie spotkań, automatycznie identyfikując i oznaczając znacznikami czasu kluczowe momenty, eliminując potrzebę ręcznego wyróżniania. W przeciwieństwie do Grain, działa na platformach Zoom, Google Meet, Microsoft Teams i Webex, dzięki czemu jest elastycznym wyborem.

Asystent spotkań AI tworzy jasne, zwięzłe podsumowania - rejestrując elementy działań, decyzje i kluczowe punkty w łatwym do zeskanowania formacie. Fathom pomaga Teams skupić się na tym, co ważne, bez konieczności przeglądania długich transkrypcji lub nagrań, odfiltrowując szum.

Najlepsze funkcje Fathom

Nagrywanie spotkań jednym kliknięciem z poziomu rozszerzenia do przeglądarki

Generowanie podsumowań AI z kluczowymi punktami i elementami działań

Tworzenie i udostępnianie najważniejszych materiałów wideo z automatycznymi znacznikami czasu

Połączenie ze wszystkimi głównymi platformami do wideokonferencji

Organizowanie spotkań w bibliotece z możliwością wyszukiwania

Dostęp do wszystkich funkcji zakończony za darmo

Ograniczenia Fathom

Ograniczona funkcja CRM

Mniej zaawansowanych funkcji analitycznych niż specjalistyczne narzędzia

Ceny Fathom

Free

Premium: 19 USD/miesiąc za użytkownika

Teams Edition: 29 USD/miesiąc za użytkownika

Teams Edition Pro: 29 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Fathom

G2 : 5/5 (ponad 4 600 recenzji)

Capterra: 5/5 (600+ opinii)

Przeczytaj również: Najlepsze rozwiązania do zarządzania spotkaniami i agendami

6. tl;dv (najlepsze do wspólnych adnotacji wideo)

Co by było, gdyby nagrania ze spotkań nie służyły tylko do odtwarzania, ale stały się żywymi, interaktywnymi dokumentami? tl;dv zamienia pasywne nagrania wideo w obszary robocze do współpracy, umożliwiając zespołom angażowanie się bezpośrednio na osi czasu wideo.

W przeciwieństwie do Grain AI, tl;dv oferuje adnotacje ze znacznikami czasu, podsumowania oparte na sztucznej inteligencji i automatyczną kategoryzację tematów - dzięki czemu spotkania są łatwiejsze do przeszukiwania i podejmowania działań. Ponadto integracja ze Slack i Notion zapewnia płynny przepływ informacji do cyklu pracy.

Zamiast tylko nagrywać spotkania, tl;dv czyni z nich przestrzeń do ciągłej współpracy, dyskusji i podejmowania decyzji.

najlepsze funkcje tl;dv

Dodawanie komentarzy do określonych momentów w nagraniach spotkań

Etykiety dla członków Teams w dyskusjach wideo dla lepszej współpracy

Generowanie podsumowań AI z kluczowymi punktami i elementami działań

Twórz zakładki ze znacznikami czasowymi, aby szybko się do nich odwoływać

Udostępnianie klipów wideo z kontekstowymi znacznikami czasu

Zbuduj przeszukiwalną bibliotekę wiedzy na temat spotkań

tl;dv limity

Mniej zaawansowana transkrypcja w porównaniu do specjalistycznych narzędzi

Ograniczone możliwości analityczne

ceny tl;dv

Free

Pro : 29 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 98 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

oceny i recenzje tl;dv

G2: 4. 7/5 (ponad 350 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

7. Notta (najlepsze wsparcie dla transkrypcji w wielu językach)

via Notta

Teamsy na całym świecie posługują się dziesiątkami języków, ale większość narzędzi do transkrypcji ich nie obsługuje. Notta przełamuje tę barierę, wspierając ponad 104 języki - znacznie więcej niż Grain AI. Diaryzacja mówców zapewnia wyraźne przypisanie nawet w nakładających się rozmowach.

W przeciwieństwie do Grain, Notta oferuje transkrypcję offline, dzięki czemu jest przydatna poza spotkaniami. Ponadto asystent AI zapewnia podsumowania w czasie rzeczywistym, elementy akcji i śledzenie pytań, przekształcając transkrypcje w przydatne informacje.

W przypadku wielojęzycznej, elastycznej i inteligentnej dokumentacji spotkań, Notta przewyższa bardziej limitowane podejście Grain.

Najlepsze funkcje Notta

Transkrypcja spotkań w ponad 104 językach z wysoką dokładnością

Automatyczna identyfikacja różnych mówców w rozmowach

Przetwarzanie przesłanych plików audio i wideo w trybie offline

Trenuj AI z niestandardową terminologią dla swojej branży

Ograniczenia Notta

Mniej solidna integracja zarządzania projektami niż narzędzia typu all-in-one

Aplikacja mobilna ma mniej kluczowych funkcji niż wersja na pulpit

Ceny Notta

Free

Pro : 13,49 USD/miesiąc

Business : 27,99 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Notta

G2: 4. 5/5 (150+ opinii)

Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Notta?

"Bardzo dobra jakość transkrypcji. Brytyjski angielski jest dobrze wychwytywany. Wygląda na to, że model wykonuje kilka przejść do zrobienia, aby zrozumieć kontekst i ponownie transkrybować. "

"Bardzo dobra jakość transkrypcji. Brytyjski angielski jest dobrze wychwytywany. Wygląda na to, że model wykonuje kilka przejść do zrobienia, aby zrozumieć kontekst i ponownie transkrybować. "

8. Gong (najlepsze rozwiązanie do analizy przychodów i wsparcia zespołów sprzedaży)

przez Gong

Gong zamienia nagrania ze spotkań w mapę drogową przychodów, wykraczając daleko poza podstawową dokumentację Grain.

Przechwytuje rozmowy wideo, telefoniczne i internetowe, wykorzystując AI do precyzyjnej transkrypcji. Ale Gong nie zatrzymuje się na słowach - odkrywa wzorce stojące za powodzeniami transakcji, flaguje ryzyko i śledzi wzmianki o konkurencji.

Liderzy sprzedaży uzyskują wgląd w coaching w czasie rzeczywistym, pomagając Teams udoskonalić swoje podejście w oparciu o rzeczywiste rozmowy z klientami. Dzięki Gong dane ze spotkań stają się inteligentnym narzędziem do rozwoju, a nie tylko zapisem tego, co zostało powiedziane.

Najlepsze funkcje Gong

Nagrywanie rozmów na platformach wideo, telefonicznych i internetowych

Automatycznie identyfikuj ryzyko transakcji i możliwości ulepszeń

Śledzenie wydajności zespołu za pomocą konfigurowalnych pulpitów coachingowych

Analizuj wzmianki o konkurencji i trendy rynkowe w niestandardowych rozmowach z klientami

Dostarczaj podpowiedzi dotyczące sprzedaży w oparciu o wzorce powodzenia konwersacji

Zapewnij zgodność z funkcjami zabezpieczeń klasy Enterprise

Ograniczenia Gong

Zaprojektowany głównie z myślą o procesie sprzedaży, a nie ogólnej dokumentacji spotkań

Wymaga znacznych ilości danych, aby zmaksymalizować wgląd w AI

Ceny Gong

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Gong

G2: 4. 8/5 (ponad 6 000 recenzji)

Capterra: 4. 8/5 (ponad 500 recenzji)

9. ZoomInfo Chorus (najlepszy do analizy konwersacji i coachingu transakcji)

przez ZoomInfo Chorus

Co wyróżnia najlepszych przedstawicieli handlowych? ZoomInfo Chorus odkrywa wzorce konwersacji stojące za powodzeniami transakcji i pomaga Teams je powielać. W przeciwieństwie do Grain AI, które koncentruje się na ogólnej dokumentacji spotkań, ZoomInfo Chorus dostarcza informacje specyficzne dla sprzedaży, które poprawiają wydajność i zaangażowanie klientów.

AI wskazuje kluczowe momenty, takie jak wzmianki o konkurentach, dyskusje cenowe i kolejne kroki - bez wysiłku ręcznego. Narzędzia coachingowe platformy analizują wzorce w całym zespole, aby podkreślić, co najlepsi robią inaczej.

Najlepsze funkcje ZoomInfo Chorus

Automatycznie identyfikuj krytyczne momenty w rozmowach sprzedażowych

Oceń kondycję transakcji za pomocą Momentum Scoring opartego na AI

Twórz celowe szkoleniowe listy odtwarzania na podstawie przykładów powodzenia rozmów

Śledzenie potrzeb coachingowych i rozwoju umiejętności w całym zespole

Ulepszanie rekordów CRM dzięki wglądowi w rozmowy i elementom działań

Połączenie danych konwersacji z inteligencją kontaktową ZoomInfo

Limity ZoomInfo Chorus

Główny nacisk na przypadki użycia w sprzedaży ogranicza wszechstronność

Wymaga znacznego ustawienia w celu uzyskania maksymalnych korzyści

Ceny ZoomInfo Chorus

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje ZoomInfo Chorus

G2: 4. 6/5 (ponad 2900 recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (60+ opinii)

10. MeetGeek (najlepszy do automatyzacji najważniejszych elementów spotkań i działań)

via MeetGeek

Koniec z koniecznością przypominania sobie elementów działań z rozmów - MeetGeek rejestruje wszystko automatycznie, eliminując potrzebę ręcznego sporządzania notatek. W przeciwieństwie do Grain AI, które wymaga od użytkowników podkreślania kluczowych punktów, sztuczna inteligencja MeetGeek wyodrębnia i organizuje ważne szczegóły.

Inteligentny silnik podsumowujący porządkuje zawartość spotkań według tematów, dostarczając wyczyszczone, przydatne informacje. MeetGeek automatyzuje również działania następcze, przypisuje zadania i wysyła przypomnienia, aby utrzymać zespoły na właściwym torze. Dzięki płynnej integracji z kalendarzem i podsumowaniom opartym na rolach, MeetGeek zapewnia, że spotkania przekładają się na postęp, oferując doświadczenie, które przewyższa ręczne podejście Grain.

Najlepsze funkcje MeetGeek

Organizuj punkty dyskusji według kategorii tematycznych

Nagrywanie zaplanowanych spotkań bez ręcznej interwencji

Otrzymuj spersonalizowane podsumowania na podstawie swojej roli

Wyszukiwanie we wszystkich transkrypcjach i notatkach ze spotkań

Limity MeetGeek

Mniej solidna edycja wideo w porównaniu do wyspecjalizowanych narzędzi

Ograniczone możliwości niestandardowego dostosowania do wymagań Enterprise

Nowsza platforma z mniejszą liczbą integracji niż uznane alternatywy

Ceny MeetGeek

Free

Podstawowy : 19 USD/miesiąc za użytkownika

Pro : 39 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 59 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje MeetGeek

G2 : 4. 6/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o MeetGeek?

"Potrafię też mówić o koncepcjach dość szybko i czasami moi koledzy nie rozumieją tego za pierwszym razem. Dzięki MeetGeek mogą ponownie odsłuchać nagranie i jednocześnie przeczytać transkrypcję. "

"Potrafię też mówić o koncepcjach dość szybko i czasami moi koledzy nie rozumieją tego za pierwszym razem. Dzięki MeetGeek mogą ponownie odsłuchać nagranie i jednocześnie przeczytać transkrypcję. "

wskazówka dla profesjonalistów: Nie wszystkie notatki AI działają w ten sam sposób. Wypróbuj różne platformy, aby zobaczyć, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - niektóre wyróżniają się transkrypcją, inne koncentrują się na podkreślaniu elementów działań, a niektóre integrują się głębiej z istniejącymi narzędziami. Wiele z nich oferuje wersje próbne, więc warto przetestować je przed podjęciem decyzji.

11. Descript (najlepsze dla zaawansowanych możliwości edycji audio/wideo)

przez Descript

Descript zamienia surowe nagrania ze spotkań w dopracowaną, profesjonalną zawartość przy minimalnym wysiłku. W przeciwieństwie do Grain AI, które koncentruje się na podstawowym tworzeniu klipów, Descript oferuje pełny pakiet edycyjny do produkcji wysokiej jakości zawartości.

Edycja oparta na tekście pozwala użytkownikom modyfikować audio i wideo po prostu edytując transkrypcję, podczas gdy Overdub AI umożliwia płynne korekty głosu. Studio Sound poprawia czystość dźwięku, usuwając szumy i echo, zapewniając profesjonalne wykończenie.

Descript pomaga Teams przekształcić spotkania w angażujące materiały szkoleniowe i prezentacje dzięki wspólnej edycji i potężnym efektom wideo.

Opis najlepszych funkcji

Generowanie realistycznych lektorów do poprawek za pomocą Overdub

Automatyczna poprawa jakości dźwięku dzięki Studio Sound

Przechwytywanie nagrań ekranu za pomocą zintegrowanych narzędzi do edycji

Publikowanie gotowej zawartości bezpośrednio na wielu platformach

Ograniczenia opisu

Większa krzywa uczenia się niż w przypadku prostych rejestratorów spotkań

Skoncentruj się na danych powstania mediów, a nie na analizie spotkań

Opis cen

Hobbysta : 19 USD/miesiąc za użytkownika

Creator : 35 USD/miesiąc za użytkownika

Business: 50 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje transkrypcji

G2: 4. 6/5 (770+ opinii)

Capterra: 4. 8/5 (150+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Descript?

"Descript to przełomowe rozwiązanie dla każdego, kto chce usprawnić proces edycji audio i wideo - szczególnie dla początkujących. Ma świetne funkcje, takie jak automatyczna transkrypcja, nagrywanie ekranu i edycja oparta na tekście. Możliwość edytowania plików multimedialnych tak łatwo, jak edytowanie dokumentu Word, pozwala zaoszczędzić znaczną ilość czasu i wysiłku. "

"Descript to przełomowe rozwiązanie dla każdego, kto chce usprawnić proces edycji audio i wideo - szczególnie dla początkujących. Ma świetne funkcje, takie jak automatyczna transkrypcja, nagrywanie ekranu i edycja oparta na tekście. Możliwość edytowania plików multimedialnych tak łatwo, jak edytowanie dokumentu Word, pozwala zaoszczędzić znaczną ilość czasu i wysiłku. "

Alternatywy dla Grain: Dlaczego ClickUp się wyróżnia?

Grain AI dobrze radzi sobie z nagrywaniem i transkrypcją, ale inne narzędzia oferują głębszy wgląd, płynniejszy cykl pracy lub niedrogie opcje usprawniające współpracę. Podczas gdy specjaliści ds. sprzedaży przysięgają na Gong i Chorus, Otter i Fireflies są również preferowane przez wielu.

ClickUp wyróżnia się jednak jako najbardziej wszechstronna opcja dla Teams poszukujących zakończonego ekosystemu wydajności, w którym notatki ze spotkań płynnie przekształcają się w praktyczne cykle pracy.

