OpenAI vs. DeepSeek: Który model AI jest najlepszy dla Twoich potrzeb?

"Jakie jest najlepsze narzędzie do zarządzania projektami?" "Jak tworzyć dobre projekty?" "Jakie są najlepsze wskaźniki do pomiaru wydajności?" Lista pytań nigdy się nie kończy.

Ludzie są stworzeni do bycia ciekawskimi. W rzeczywistości to nieustanne zadawanie pytań i rozumowanie jest tym, co wyróżnia ludzi i prowadzi do wielkich osiągnięć.

Szczerze mówiąc, ta sama cecha sprawia, że modele AI są inteligentniejsze.

Ale przy tak wielu modelach AI dostępnych obecnie na rynku, który z nich jest najlepszy dla Ciebie?

W tym artykule dokonamy przeglądu i porównania dwóch branżowych liderów w wyścigu AI: DeepSeek i OpenAI, i odkryjemy, które narzędzie AI jest odpowiednie dla Twoich aplikacji opartych na sztucznej inteligencji, agentów LLM i generatywnych rozwiązań AI.

OpenAI to wiodące laboratorium badawcze AI znane z ChatGPT, DALL-E, Sora i Codex , oferujące zaawansowane rozumienie języka naturalnego, multimodalną sztuczną inteligencję i rozwiązania gotowe dla przedsiębiorstw Mocne strony OpenAI obejmują płynne generowanie tekstów , konwersacyjną sztuczną inteligencję i głęboką integrację z ekosystemem Microsoftu w celu przyjęcia AI w przedsiębiorstwach

DeepSeek to open-source'owy model AI skoncentrowany na rozwiązywaniu problemów, logicznym rozumowaniu i przystępności cenowej Mocne strony DeepSeek leżą w ustrukturyzowanym rozwiązywaniu problemów , kodowaniu i analizie finansowej, oferując Businessowi opłacalną alternatywę dla drogich modeli AI

Porównanie cen pokazuje, że ChatGPT Plus firmy OpenAI kosztuje 20 USD miesięcznie przy różnych kosztach API, podczas gdy DeepSeek oferuje niższe koszty wejściowe zaczynające się od 0,07 USD za milion tokenów

OpenAI przewyższa DeepSeek w przetwarzaniu języka naturalnego , multimodalnych możliwościach AI i adopcji na poziomie Enterprise, dzięki czemu idealnie nadaje się do generowania zawartości i obsługi klienta

DeepSeek przewyższa OpenAI w przystępności cenowej , niestandardowym i strukturalnym rozumowaniu , zapewniając przewagę dostawcom potrzebującym większej kontroli nad modelami AI

ClickUp integruje zarządzanie wiedzą oparte na AI , automatyzację i realizację projektów bezpośrednio w przepływach pracy zespołu ClickUp Brain łączy zadania, dokumenty i wiedzę zespołu, dostarczając wgląd w oparciu o AI w czasie rzeczywistym bez konieczności przełączania się między platformami ClickUp's Connected Search pobiera dane natychmiast z aplikacji takich jak Google Drive, Slack i Salesforce, eliminując marnowanie czasu na wyszukiwanie informacji

ClickUp Brain łączy zadania, dokumenty i wiedzę zespołu, dostarczając spostrzeżenia oparte na AI w czasie rzeczywistym bez konieczności przełączania się między platformami

ClickUp's Connected Search pobiera dane natychmiast z aplikacji takich jak Google Drive, Slack i Salesforce, eliminując marnowanie czasu na wyszukiwanie informacji

Czym jest OpenAI?

W tym momencie wszyscy słyszeli o OpenAI. OpenAI to wiodące laboratorium badawcze w USA, które koncentruje się na uczeniu maszynowym, głębokim uczeniu, robotyce i wizji komputerowej.

Jednak jego głównym zadaniem jest opracowywanie modeli AI, z których najbardziej znanym jest ChatGPT (generatywny wstępnie wytrenowany transformator).

OpenAI oferuje również DALL-E, Sora i Codex, które są wykorzystywane we wszystkim, od generowania obrazów i wideo po tworzenie oprogramowania.

via ChatGPT

Oto krótkie podsumowanie tego, do zrobienia czego służy OpenAI:

modele OpenAI pomagają użytkownikom w pisaniu, kodowaniu zadań, generowaniu obrazów, rozpoznawaniu mowy i nie tylko

chatGPT jest zintegrowany z produktami Microsoft, cyklami pracy Enterprise i branżami kreatywnymi

✅ Organizacje wykorzystują platformę AI do automatyzacji operacji biznesowych i poprawy wskaźników powodzenia klientów

Funkcje OpenAI

"Pomóż mi przetworzyć ten e-mail " lub "Pomóż mi streścić ten dokument " - OpenAI CEO * Sam Altman używa AI codziennie do "nudnych" zadań, ale sama technologia nie jest nudna.

Oto lista najbardziej imponujących funkcji OpenAI:

Funkcja #1: AI, która słucha i reaguje jak człowiek

Najnowsze modele OpenAI, takie jak GPT-4o, mogą przetwarzać mowę i tekst w czasie rzeczywistym, naśladując ludzką rozmowę z niemal zerowym opóźnieniem. Jest tak dobry, że Microsoft i inni giganci korporacyjni używają go do zasilania asystentów AI, botów do obsługi klienta, a nawet narzędzi do transkrypcji spotkań.

via ChatGPT

Funkcja #2: Inteligentniejsze AI, niższe koszty

OpenAI wprowadziło buforowanie podpowiedzi i destylację modeli, obniżając koszty API dla Business nawet o 50%. Oznacza to, że aplikacje oparte na AI nie muszą płacić pełnej ceny za powtarzające się podpowiedzi.

Funkcja #3: Prawdziwa potęga multimodalna

GPT-4o teraz widzi, słyszy i mówi - co oznacza, że może interpretować obrazy, rozumieć wideo i generować dźwięk w czasie rzeczywistym. Deweloperzy wykorzystują to do tworzenia opartych na AI korepetytorów, asystentów kodowania, a nawet inteligentnych narzędzi nadzoru.

Funkcja #4: AI, która pamięta, uczy się i dostosowuje

W przeciwieństwie do innych modeli AI, które traktują każdą podpowiedź jak pierwsze spotkanie, funkcja pamięci OpenAI pozwala AI zachować kontekst w wielu rozmowach. Oznacza to, że zapamiętuje Twój styl pisania lub ostatnią skargę klienta, aby zapewnić bardziej spersonalizowane doświadczenie.

via ChatGPT

Ceny OpenAI

Free Tier

ChatGPT Plus : 20 USD/miesiąc za użytkownika

ChatGPT Teams : 30 USD/miesiąc za użytkownika

ChatGPT Enterprise: Niestandardowy cennik

Twoim pracownikom brakuje kontekstu Według badań ClickUp, przeciętny pracownik wiedzy wysyła około 25 wiadomości dziennie, próbując śledzić informacje i kontekst. To mnóstwo czasu straconego na przewijanie niekończących się e-maili, czatów i rozproszonych rozmów.

Czym jest DeepSeek?

DeepSeek jest tematem rozmów, ponieważ ma na celu zmierzenie się z OpenAI za pomocą potężnego i opłacalnego dużego modelu językowego.

I to właśnie przyciąga użytkowników - narzędzie z procesem myślowym zaprojektowanym do obsługi złożonego rozumowania, rozumienia języka i rozwiązywania problemów - bez ogromnych kosztów obliczeniowych konkurencji.

via DeepSeek

Oto, co sprawia, że warto porozmawiać o DeepSeek:

w przeciwieństwie do większości modeli AI, DeepSeek pozwala programistom modyfikować i swobodnie korzystać z jego technologii

oferuje podobną wydajność do najlepszych modeli GPT, działając przy znacznie niższych kosztach

dzięki niższym wymaganiom sprzętowym, więcej firm i badaczy może eksperymentować z rozwojem AI bez rozbijania banku

deepSeek szybko zyskał pozycję nowego konkurenta, udowadniając, że mniejsze modele wciąż mogą dostarczać imponujące wyniki

Funkcje DeepSeek

Jest to najnowsza oznaka pojawienia się konkurencji na nowym froncie - kuszenia kierowców i pasażerów bardziej zaawansowanymi narzędziami chatbot.

Oto, co Phate Zhang, założyciel dostawcy danych EV CnEVPost z siedzibą w Szanghaju, powiedział o DeepSeek. Ostatnio kilkunastu producentów samochodów, od BYD po Leapmotor, pospieszyło się z integracją funkcji DeepSeek opartych na AI w swoich pojazdach.

Co dokładnie sprawia, że DeepSeek jest tak kuszący?

Funkcja #1: AI wsiada za kierownicę

DeepSeek pomaga inteligentnym pojazdom elektrycznym w samodzielnej jeździe, sztucznej inteligencji w samochodzie i cyfrowych kokpitach. Producenci samochodów integrują go w celu lepszej nawigacji, sterowania głosowego i bardziej spersonalizowanych wrażeń z jazdy.

Funkcja #2: Myśli zanim zacznie mówić

W przeciwieństwie do większości modeli AI, które po prostu przewidują następne słowo, DeepSeek-R1 faktycznie rozumuje. Rozwija złożone problemy, dzięki czemu jest przydatny w kodowaniu, finansach i zadaniach wymagających dużej logiki.

via DeepSeek

Funkcja #3: Open-source, brak paywalla

Podczas gdy OpenAI utrzymuje swoje modele w zamknięciu, podejście open-source DeepSeek zdobywa uznanie deweloperów. Firmy mogą je modyfikować, dopracowywać i wdrażać bez kosztownych opłat licencyjnych. Ta swoboda napędza rosnącą społeczność, która chętnie buduje na jej fundamencie.

Funkcja #4: AI, które nie kosztuje fortuny

DeepSeek udowadnia, że zaawansowane możliwości AI nie wymagają budżetu Enterprise. Oferuje znacznie niższe ceny niż główni konkurenci, dzięki czemu wdrożenie AI jest łatwiejsze dla firm i badaczy.

via DeepSeek

Ceny DeepSeek

DeepSeek-Chat (aktualizacja do DeepSeek-V3) Input (Cache Hit) : $0. 07 per 1M tokenów Input (Cache Miss) : $0. 27 za 1M tokenów Output : 1,10 USD za 1 mln tokenów

Input (Cache Hit) : 0,07 USD za 1 mln tokenów

Input (Cache Miss) : 0,27 USD za 1 mln tokenów

Wydajność : 1,10 USD za 1 mln tokenów

DeepSeek-Reasoner (DeepSeek-R1) Input (Cache Hit) : $0. 14 per 1M tokenów Input (Cache Miss) : $0. 55 per 1M token Output : 2,19 USD za 1 mln tokenów

Input (Cache Hit) : 0,14 USD za 1 mln tokenów

Input (Cache Miss) : 0,55 USD za 1 mln tokenów

Wydajność: 2,19 USD za 1 mln tokenów

DeepSeek vs. OpenAI: Porównanie funkcji

OpenAI i DeepSeek przesuwają granice w dziedzinie sztucznej inteligencji. Jednak ze względu na różne podejścia, najlepiej jest sprawdzić, jak wypadają one na tle innych:

Funkcja #1: Rozumowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem AI

Modele GPT OpenAI wyróżniają się rozumieniem języka naturalnego, kreatywnym pisaniem i odpowiadaniem na złożone zapytania.

DeepSeek podąża jednak inną drogą - jego model DeepSeek-R1 został zbudowany w celu rozumowania problemów, a nie tylko przewidywania słów. To czyni go szczególnie wydajnym w zadaniach wymagających logiki strukturalnej, takich jak kodowanie, finanse i podejmowanie decyzji.

🏆 Zwycięzca: DeepSeek za swoje potężne umiejętności rozumowania.

Funkcja #2: Rozumienie języka naturalnego i generowanie zawartości

DeepSeek może być świetny w logice, ale jeśli chodzi o płynne, podobne do ludzkiego pisanie i rozmowę, OpenAI nadal króluje.

GPT-4o rozumie niuanse, płynnie dostosowuje ton i pomaga generować tekst podobny do ludzkiego. Niezależnie od tego, czy chodzi o napisanie atrakcyjnego wpisu na blogu, przygotowanie tekstu marketingowego, czy pomoc w obsłudze klienta, OpenAI zapewnia dopracowane wyniki, które wyznaczają standardy branżowe.

🏆 Zwycięzca: OpenAI za jego zdolność do generowania (prawie) ludzkiego tekstu.

Funkcja #3: Niestandardowe ustawienia i dostępność

OpenAI trzyma swoje modele za paywallem, co ogranicza niestandardowe możliwości dla deweloperów.

DeepSeek, z drugiej strony, jest w pełni open-source, pozwalając Business na dostrajanie i modyfikowanie swoich modeli w razie potrzeby - bez restrykcyjnych opłat licencyjnych. To sprawia, że DeepSeek jest najlepszym wyborem dla startupów, zespołów badawczych i firm, które chcą posiadać własną infrastrukturę AI zamiast polegać na dostępie do API.

🏆 Zwycięzca: DeepSeek, za jego model open-source, który pozwala na głębokie niestandardowe dostosowanie.

Funkcja #4: AI klasy Enterprise i ekosystem

Największą siłą OpenAI są nie tylko modele AI, ale także ekosystem.

Dzięki narzędziom gotowym do użycia w przedsiębiorstwach, płynnej integracji i ogromnemu wsparciu infrastruktury, OpenAI jest lepszym wyborem dla firm poszukujących narzędzi AI typu plug-and-play.

Od ChatGPT po DALL-E, OpenAI oferuje zakres aplikacji opartych na sztucznej inteligencji z ciągłymi aktualizacjami i wiodącą w branży niezawodnością.

🏆 Zwycięzca: OpenAI, za płynną integrację z ekosystemem Microsoft.

DeepSeek vs. OpenAI na Reddit

Jeśli chodzi o modele AI, niewiele miejsc oferuje tyle niefiltrowanej szczerości, co Reddit.

OpenAI, a konkretnie ChatGPT, jest dominującą siłą w przestrzeni AI, ale DeepSeek generuje poważny szum, szczególnie wśród programistów i osób poszukujących niedrogich alternatyw API.

W oparciu o dyskusje na Reddit, oto co użytkownicy mają do powiedzenia.

Dla wielu osób doświadczenie z DeepSeek było płynne, wydajne i responsywne, szczególnie w cyklach pracy związanych z kodowaniem.

Post autorstwa u/klippers w r/LocalLLaMA wywołał masową dyskusję:

Większość wczorajszego dnia spędziłem na pracy z DeepSeek, rozwiązując problemy programistyczne za pomocą Open Hands (wcześniej znanego jako Open Devin). Model ten jest absolutnie solidny.

Większość wczorajszego dnia spędziłem na pracy z DeepSeek, rozwiązując problemy programistyczne za pomocą Open Hands (wcześniej znanego jako Open Devin). Model ten jest absolutnie solidny.

Kolejny fakt, na który należy zwrócić uwagę: AI może być drogie, szczególnie w przypadku korzystania z API do zadań na dużą skalę. Ceny OpenAI sfrustrowały wielu użytkowników, a przystępność cenowa DeepSeek była powiewem świeżości.

Przesłałem 2 dolary i złożyłem ponad 400 wniosków. Najwyraźniej zostało mi jeszcze 1,50$.

Przesłałem 2 dolary i złożyłem ponad 400 wniosków. Najwyraźniej zostało mi jeszcze 1,50$.

Największym zarzutem jest jednak niespójność. Jak zauważył jeden z Redditorów:

DeepSeek czasami utknął w pętli, ignoruje moje podpowiedzi i mówi bezsensowne rzeczy. Może został dopracowany pod kątem kodowania i innych testów porównawczych? Wygląda na to, że programiści zachwycają się tym modelem, ale w przypadku normalnych rzeczy - zdrowego rozsądku, rozumowania itp. - wydaje się on być krok poniżej najlepszych modeli.

DeepSeek czasami utknął w pętli, ignoruje moje podpowiedzi i mówi bezsensowne rzeczy. Może został dopracowany pod kątem kodowania i innych testów porównawczych? Wygląda na to, że programiści zachwycają się tym modelem, ale w przypadku normalnych rzeczy - zdrowego rozsądku, rozumowania itp. - wydaje się on być krok poniżej najlepszych modeli.

Tymczasem OpenAI jest dominującą siłą w branży AI dzięki swoim modelom GPT, które znajdują odzwierciedlenie w doświadczeniach użytkowników. A ten post na Reddicie naprawdę najlepiej to oddaje:

Oh ChatGPT, pozwól mi policzyć niesamowite rzeczy, które dla mnie robisz... planowanie wydarzeń firmowych, burze mózgów, podsumowania spotkań, konspekty białych ksiąg, wyrażenia regularne, MBO, pisanie SQL... zastanawianie się, co zrobić na obiad, pisanie głupich historyjek dla moich dzieci, to po prostu trwa i trwa. W tym momencie nie wyobrażam sobie, że mógłbym go nie mieć.

Oh ChatGPT, pozwól mi policzyć niesamowite rzeczy, które dla mnie robisz... planowanie wydarzeń firmowych, burze mózgów, podsumowania spotkań, konspekty białych ksiąg, wyrażenia regularne, MBO, pisanie SQL... zastanawianie się, co zrobić na obiad, pisanie głupich historyjek dla moich dzieci, to po prostu trwa i trwa. W tym momencie nie wyobrażam sobie, że mógłbym go nie mieć.

Jednak dla programistów modele GPT OpenAI również otrzymały mieszane recenzje. Niektórzy deweloperzy twierdzą, że ich dokładność spadła, podczas gdy inni nadal wolą je od alternatyw.

Ponadto jest bardzo słaby w programowaniu, nawet jeśli używam czegoś takiego jak Github Copilot lub Microsoft Copilot Pro, GPT-4T nadal jest gorszy w programowaniu niż Claude 3 Opus lub Claude 3. 5 Sonnet.

Ponadto jest bardzo słaby w programowaniu, nawet jeśli używam czegoś takiego jak Github Copilot lub Microsoft Copilot Pro, GPT-4T nadal jest gorszy w programowaniu niż Claude 3 Opus lub Claude 3. 5 Sonnet.

Poznaj ClickUp - najlepszą alternatywę dla OpenAI vs. DeepSeek

Wyobraź sobie, że masz wszystkie narzędzia AI - asystenta badawczego, generator zawartości, menedżera wiedzy i optymalizator cyklu pracy - połączone w jedną platformę. To właśnie ClickUp - wszystko do pracy.

ClickUp's One Up #1: ClickUp Brain

Po pierwsze, zamiast przełączać się między modelami językowymi OpenAI i możliwościami wyszukiwania DeepSeek, ClickUp A I Brain robi to wszystko w jednym miejscu, integrując AI bezpośrednio z Twoimi cyklami pracy w celu automatyzacji cyklu pracy AI.

A oto prawdziwa różnica: W przypadku OpenAI lub DeepSeek często trzeba podawać im dane lub zadawać odpowiednie podpowiedzi, aby wydobyć przydatne spostrzeżenia. Z drugiej strony, ClickUp już wie, gdzie znajduje się Twoja praca i rozumie, nad czym pracujesz!

Oznacza to, że otrzymujesz bardzo trafne, kontekstowe odpowiedzi dostosowane do Twojego bieżącego zadania. Koniec z przełączaniem się między oddzielnymi narzędziami AI i platformami roboczymi - wszystko, czego potrzebujesz, jest w jednym miejscu.

ClickUp łączy się również bezpośrednio z narzędziami takimi jak Google Drive, GitHub i Salesforce poprzez ponad 1000 integracji - dzięki czemu nie tracisz czasu na ręczne wprowadzanie danych lub wyszukiwanie odpowiedzi.

Przykład: Teraz badacz może zadawać ClickUp Brain złożone pytania w wielu bazach wiedzy i otrzymywać ustrukturyzowane odpowiedzi w czasie rzeczywistym.

Dzięki ClickUp Brain możesz natychmiast pobierać istotne informacje ze swoich projektów, wiki i dokumentów

ClickUp Brain to połączona sieć neuronowa, która wypełnia lukę między wiedzą, projektami i ludźmi. Najważniejsze funkcje ClickUp Brain obejmują:

Ujednolicony dostęp do wiedzy: Połączenie wszystkich plików, baz danych i zadań projektu w jednym miejscu. Koniec z przełączaniem się między aplikacjami - ClickUp pobiera dane z każdego miejsca, w którym pracujesz

Natychmiastowy, dokładny wgląd: ClickUp Brain dostarcza precyzyjnych odpowiedzi w oparciu o kontekst Twojego zespołu - koniec z przeszukiwaniem wątków lub nieaktualnych dokumentów

Automatyzacja aktualizacji postępów: Koniec z ręcznym raportowaniem. Oparte na AI podsumowania i raportowania utrzymują Twój zespół na bieżąco przy minimalnym wysiłku

Łatwe pisanie i komunikacja: Potrzebujesz przygotować propozycję projektu? ClickUp AI dostosowuje się do Twojego stylu, zapewniając spójność dokumentów, e-maili i wiadomości na czacie

ClickUp's One Up #2: ClickUp's Connected Search

Ponieważ mówimy o oszczędności czasu, ClickUp's Connected Search optymalizuje wydajność czasową.

DeepSeek świetnie radzi sobie z pobieraniem informacji ze źródeł zewnętrznych, ale nie może przeszukiwać wewnętrznych narzędzi i projektów firmy. OpenAI również nie integruje się natywnie z aplikacjami do pracy, co oznacza, że nadal musisz ręcznie wyszukiwać informacje.

Z drugiej strony, Connected Search w ClickUp łączy wszystko w jednym miejscu. Potrzebujesz umowy z Google Drive, wątku e-mail z Outlook i raportu sprzedaży z Salesforce? Połączone wyszukiwanie ClickUp pobiera je wszystkie natychmiast.

Szybkie wyszukiwanie wyciąga każdy powiązany dokument, e-mail i wiadomość Slack z połączonym wyszukiwaniem ClickUp

ClickUp One Up #3: Zarządzanie wiedzą oparte na AI

Kolejną zaletą jest to, że OpenAI może generować pomysły, ale zarządzanie wiedzą ClickUp zapewnia, że pomysły te są dokumentowane, zarządzane i odkrywane za pomocą jednego kliknięcia.

Tradycyjne bazy wiedzy często stają się przestarzałe, zmuszając Teams do przekopywania się przez wiele narzędzi i plików w celu znalezienia odpowiednich informacji. Zarządzanie wiedzą ClickUp rozwiązuje ten problem poprzez połączenie zadań, dokumentów, wiki i wyszukiwania opartego na AI za pośrednictwem ClickUp Brain i ClickUp Connected Search w jeden spójny system, który płynnie integruje się z cyklem pracy.

Co więcej, ClickUp oferuje ponad 1000 gotowych szablonów wiki, co sprawia, że tworzenie ustrukturyzowanych baz wiedzy dla Teams, czy to dla dokumentacji produktu, polityki firmy, czy SOP dla klientów, nie stanowi żadnego wysiłku.

ClickUp One Up #4: Dokumenty ClickUp i automatyzacja ClickUp

Następnie jest pisanie i komunikacja. OpenAI wymaga kopiowania i wklejania wygenerowanej zawartości do obszaru roboczego, a DeepSeek głównie pomaga znaleźć odpowiednie artykuły, pozostawiając część pisania tobie.

ClickUp Brain jest wbudowany w cykl pracy, co oznacza, że możesz generować, udoskonalać i integrować zawartość bezpośrednio w ClickUp Docs.

Korzystaj z AI w ClickUp Docs, aby udoskonalać, podsumowywać i organizować informacje bez opuszczania cyklu pracy

Oto jak dokumenty ClickUp eliminują tarcia między pisaniem a wykonywaniem:

edytuj dokumenty w czasie rzeczywistym ze swoim Teamsem

✅ Tworzenie i przypisywanie elementów działań związanych z opiniami w dokumencie za pomocą Przypisanych Komentarzy

zagnieżdżanie podstron w głównym dokumencie w celu nadania zawartości większej struktury

Wreszcie, jest jeszcze jedna funkcja ClickUp, która jest wisienką na torcie i automatyzuje wszystkie działania, które omówiliśmy do tej pory - ClickUp Automations.

Usuń powtarzające się zadania, takie jak aktualizacje projektów, przypomnienia i działania następcze dzięki automatyzacji ClickUp

W przeciwieństwie do OpenAI, który wymaga ręcznego ustawienia cyklu pracy, lub DeepSeek, który koncentruje się na wyszukiwaniu informacji - ClickUp Automatyzacja posuwa pracę do przodu poprzez automatyczną obsługę powtarzalnych procesów.

Nie musisz szukać lepszej AI, po prostu bądź otwarty na ClickUp

Kiedy DISH Network utknęło w martwym punkcie przez rozłączone narzędzia, ClickUp Brain wkroczył do akcji, aby scentralizować zarządzanie projektami i zautomatyzować aktualizacje. Dzięki natychmiastowemu dostępowi do informacji w czasie rzeczywistym, DISH wyeliminowało potrzebę ręcznego śledzenia, zwiększyło wydajność o 30%, obsłużyło o 10% bardziej złożone projekty i znacznie poprawiło współpracę między zespołami.

Tego rodzaju wzrost wydajności brzmi jak coś z fantazji o pracy, ale dzięki ClickUp to rzeczywistość.

Od opartego na AI zarządzania wiedzą i zautomatyzowanych cyklów pracy po aktualizacje postępów w czasie rzeczywistym i zintegrowane wyszukiwanie we wszystkich aplikacjach, ClickUp utrzymuje Twoją pracę zorganizowaną i aktywnie ją rozwija.

Na szczęście nie musisz marzyć o lepszej wydajności. Zarejestruj się w ClickUp za darmo już teraz i spraw, by tak się stało.