Glean vs. ChatGPT: Co jest najlepsze dla wydajności i zarządzania wiedzą?

Jesteś na kolejnych spotkaniach, piętrzą się e-maile, a Twój Teams potrzebuje szybkich odpowiedzi. Ale zamiast płynnej współpracy, utknąłeś w poszukiwaniu odpowiednich dokumentów, rozproszonych spostrzeżeń i wiadomości Slack zagubionych w otchłani.

W tym miejscu pojawiają się narzędzia oparte na AI, takie jak Glean i ChatGPT. Oba obiecują ułatwić zarządzanie wiedzą i współpracę w zespole, ale działają inaczej.

Glean został zaprojektowany, aby wyświetlać właściwe informacje we właściwym czasie w ekosystemie firmy, podczas gdy ChatGPT działa jako asystent konwersacyjny, generując odpowiedzi i automatyzując zadania.

Porównajmy Glean vs. ChatGPT, aby określić, które narzędzie sztucznej inteligencji oferuje najlepiej spersonalizowane wyniki.

Czym jest Glean?

Glean to oparta na AI platforma do zarządzania wiedzą i wyszukiwania w miejscu pracy, zaprojektowana, aby pomóc Teams szybko znajdować, tworzyć i automatyzować cykle pracy.

Pomaga przechowywać poufne informacje z różnych źródeł - e-maili, dokumentów, wiadomości Slack i aplikacji - w jednym asystencie wyszukiwania i automatyzacji opartym na AI.

Wspierany przez inwestorów takich jak Lightspeed Venture Partners, Glean przekształcił się w platformę wyszukiwania AI dla przedsiębiorstw. Umożliwia ona wyszukiwanie właściwych informacji w źródłach danych firmy we właściwym czasie, generując znaczne roczne przychody z rozwiązań SaaS opartych na sztucznej inteligencji.

Funkcje Glean

Glean jest dostosowany do eliminowania czasu marnowanego na wyszukiwanie informacji w wielu narzędziach w miejscu pracy. Oto bliższe spojrzenie na to, co oferuje Glean:

1. Wyszukiwanie oparte na AI

Glean łączy się ze wszystkimi aplikacjami i platformami, z których już korzysta Twój zespół, w tym Google Drive, Slack, Notion, Jira, Confluence i nie tylko. Umożliwia to pracownikom wyszukiwanie informacji w wielu systemach w jednym miejscu.

W przeciwieństwie do standardowych narzędzi wyszukiwania dla przedsiębiorstw, Glean rozumie kontekst i nadaje priorytet odpowiednim wynikom na podstawie wcześniejszych wyszukiwań, ról zawodowych i wzorców danych w całej firmie.

Bezpieczeństwo jest głównym celem, zapewniając, że wyniki wyszukiwania są zgodne z uprawnieniami użytkowników i poziomami dostępu. Pracownicy zobaczą tylko to, co mogą zobaczyć, zachowując poufność i zgodność z przepisami, jednocześnie umożliwiając płynne odkrywanie wiedzy.

🧠 Ciekawostka: Przed Glean, Arvind Jain, założyciel i dyrektor generalny, był współzałożycielem Rubrik, która oferuje usługi cyberbezpieczeństwa dla organizacji!

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz starego e-maila, krytycznego dokumentu czy wątku wewnętrznego czatu, Glean zapewnia natychmiastowe znalezienie właściwej odpowiedzi, a nie tylko kolejnej listy połączonych linków do przeszukania.

2. Asystent AI

Asystent AI Glean nie tylko odpowiada na pytania - jest inteligentnym towarzyszem w miejscu pracy, który rozumie wiedzę specyficzną dla firmy i dostarcza natychmiastowych, dokładnych odpowiedzi.

Pracownicy mogą po prostu zapytać Glean w języku naturalnym, zamiast ręcznie wyszukiwać dokument polityki lub aktualizację projektu. AI wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego do pobierania odpowiednich danych z wewnętrznych dokumentów, e-maili i nagranych spotkań, dostarczając bezpośrednich i kontekstowych odpowiedzi.

Poza tym asystent AI Glean pomaga w tworzeniu i podsumowywaniu zawartości. Dostarcza on wersje robocze generowane przez AI w oparciu o kontekst firmy, zapewniając dokładność i spójność.

Płynna integracja między aplikacjami oznacza, że Teams mogą współpracować, przeprowadzać burze mózgów i generować spostrzeżenia bez przełączania platform, zmniejszając przerwy w cyklu pracy.

3. Automatyzacja cyklu pracy

Glean wykracza poza wyszukiwanie informacji - automatyzacja powtarzalnych zadań i procesów w celu poprawy wydajności zespołu.

Wiele zespołów wsparcia, działów HR i działów pomocy IT otrzymuje dużą liczbę często zadawanych pytań. Połączona AI Glean może sobie z nimi poradzić, generując automatyczne odpowiedzi na typowe zapytania, znacznie zmniejszając obciążenie wewnętrznych zespołów.

Poza prostą automatyzacją, Glean pozwala Businessowi na orkiestrację złożonych cykli pracy w różnych działach. Niezależnie od tego, czy chodzi o wdrażanie nowych pracowników, zatwierdzanie wewnętrznych wniosków, czy automatyzację działań następczych, AI Glean może wyzwalać odpowiednie działania w oparciu o kontekstowe spostrzeżenia.

Funkcje te pomagają Teams działać szybciej, zmniejszają koszty administracyjne i zapewniają, że wiedza jest nie tylko przechowywana, ale aktywnie wykorzystywana do usprawniania operacji.

💡 Pro Tip: Automatyzacja zatwierdzeń, przypomnień i wprowadzania danych oszczędza cotygodniowe godziny i zmniejsza liczbę błędów ludzkich. Kluczem jest zidentyfikowanie wąskich gardeł w przepływie pracy i ustawienie wyzwalaczy, które usprawniają procesy bez ręcznej interwencji. Oto kilka przykładów automatyzacji cyklu pracy, które warto znać.

Ceny Glean

Wersja próbna Free

Dla osób fizycznych: $14. 49/miesiąc za użytkownika

Czym jest ChatGPT?

ChatGPT to oparty na sztucznej inteligencji asystent konwersacyjny opracowany przez OpenAI. Został zaprojektowany, aby odpowiadać na pytania, generować zawartość, podsumowywać informacje i pomagać w różnych zadaniach poprzez interakcje w języku naturalnym.

W przeciwieństwie do tradycyjnych wyszukiwarek, ChatGPT angażuje się w dialog, udoskonala odpowiedzi oparte na kontekście i pomaga użytkownikom w złożonych zapytaniach w czasie rzeczywistym.

Firmy, profesjonaliści i osoby prywatne używają ChatGPT do badań, pomocy w pisaniu, burzy mózgów, automatyzacji cykli pracy, a nawet zgłoszeń wsparcia.

Integruje się z różnymi aplikacjami i może być niestandardowy dla potrzeb Enterprise, co czyni go wszechstronnym narzędziem do zwiększania wydajności i efektywności.

🔍 Czy wiesz, że 82% firm wykorzystuje lub bada AI w swoich strategiach biznesowych. Narzędzia oparte na AI, takie jak Glean, ChatGPT i ClickUp, stają się niezbędne do zarządzania wiedzą, automatyzacji i wydajności zespołów!

Funkcje ChatGPT

ChatGPT oferuje potężne możliwości oparte na AI, które zwiększają wydajność, zarządzanie wiedzą i automatyzację przepływu pracy. Oto, co wnosi do tabeli:

1. Pomoc konwersacyjna oparta na AI

ChatGPT został zaprojektowany tak, aby rozumieć, przetwarzać i generować odpowiedzi podobne do ludzkich w oparciu o dane wejściowe użytkownika. Może odpowiadać na pytania, wyjaśniać koncepcje, sugerować pomysły, a nawet prowadzić szczegółowe rozmowy na różne tematy.

W przeciwieństwie do podstawowych chatbotów, zapamiętuje kontekst w rozmowie, umożliwiając bardziej znaczące i wydajne interakcje.

ChatGPT pełni rolę asystenta badawczego, trenera pisania, partnera do burzy mózgów lub pomocnika w kodowaniu dla profesjonalistów. Podsumowuje dokumenty, generuje raporty, szkice e-maili, a nawet pomaga w tworzeniu tekstów marketingowych - wszystko w czasie rzeczywistym.

Firmy mogą zintegrować ChatGPT z narzędziami w miejscu pracy w celu automatyzacji rutynowej komunikacji i zapytań dotyczących obsługi klienta, oszczędzając cenny czas.

2. Dane powstania i podsumowanie zawartości

Jedną z najcenniejszych funkcji ChatGPT jest możliwość szybkiego tworzenia, edytowania i udoskonalania zawartości opartej na tekście. Niezależnie od tego, czy chodzi o tworzenie artykułów, podsumowywanie raportów, czy generowanie kreatywnej zawartości, ChatGPT zapewnia spójne i kontekstowe odpowiedzi.

Automatyzacja podsumowań: Szybka destylacja długich dokumentów, notatek ze spotkań lub prac badawczych do kluczowych punktów

Tworzenie zawartości: Łatwe generowanie wpisów na blogi, tekstów marketingowych, podpisów w mediach społecznościowych, a nawet skryptów

Pomoc w zakresie e-maili i dokumentów: Ulepszanie odpowiedzi na e-maile, tworzenie ustrukturyzowanych raportów lub opracowywanie propozycji biznesowych dzięki sugestiom opartym na AI

3. Kodowanie i wsparcie techniczne

Dla programistów i specjalistów IT, ChatGPT oferuje pomoc w kodowaniu w czasie rzeczywistym, wsparcie w debugowaniu i wyjaśnienia techniczne. Analizuje i generuje fragmenty kodu w wielu językach programowania, pomagając:

Debugowanie błędów: Identyfikuj i naprawiaj problemy w Pythonie, JavaScript i innych językach

Optymalizacja kodu: Sugeruj ulepszenia w celu zwiększenia wydajności i czytelności

Wyjaśnienie pojęć: Rozkładanie złożonych algorytmów, API i frameworków na proste terminy

Teams technologiczne często używają ChatGPT do przyspieszenia rozwoju oprogramowania, automatyzacji rutynowych zadań kodowania i zapewnienia wsparcia IT opartego na AI w organizacjach.

Ceny ChatGPT

Free Forever

Plus: $20/miesiąc za użytkownika

Teams: Niestandardowe ceny

Enterprise: Niestandardowy cennik

Glean vs. ChatGPT: Porównanie funkcji

Zarówno Glean, jak i ChatGPT wykorzystują AI do poprawy wydajności, ale zaspokajają różne potrzeby. Glean koncentruje się na wyszukiwaniu w przedsiębiorstwie, zarządzaniu wiedzą i automatyzacji cyklu pracy, dzięki czemu idealnie nadaje się dla Teams do efektywnego organizowania i uzyskiwania dostępu do informacji.

Z drugiej strony, ChatGPT to konwersacyjny asystent AI zaprojektowany do generowania zawartości, wsparcia kodowania i rozwiązywania problemów w czasie rzeczywistym. Oto ich porównanie pod względem kluczowych funkcji:

Funkcja #1: wyszukiwanie oparte na AI

Glean wykorzystuje generowanie wspomagane wyszukiwaniem (RAG), aby poprawić trafność wyszukiwania i wydobyć najbardziej przydatne informacje ze źródeł Enterprise.

Glean został stworzony specjalnie z myślą o wyszukiwaniu, organizowaniu i pobieraniu wiedzy z różnych platform (Google Drive, Slack, Notion, Jira itp.). Jego kontekstowe wyszukiwanie oparte na AI zapewnia użytkownikom precyzyjne wyniki oparte na uprawnieniach.

ChatGPT może dostarczać odpowiedzi i podsumowywać informacje, ale nie ma bezpośredniej integracji ze źródłami danych Enterprise, takimi jak Glean. Możliwości wyszukiwania ChatGPT opierają się na wiedzy ogólnej, a nie na ustrukturyzowanych danych specyficznych dla firmy.

🏆 Zwycięzca: Glean wygrywa tę rundę. Platforma ma lepsze integracje i jest znacznie dokładniejsza niż ChatGPT.

Funkcja #2: Pomoc AI i generowanie zawartości

Jeśli chodzi o dane powstania zawartości, burze mózgów i odpowiedzi w czasie rzeczywistym, ChatGPT przebija Glean. Pomaga w redagowaniu e-maili, generowaniu raportów, podsumowywaniu dokumentów, tworzeniu zawartości marketingowej, a nawet pomaga w kodowaniu.

Asystent AI Glean jest przydatny do wewnętrznego wyszukiwania wiedzy i automatyzacji cykli pracy, ale brakuje mu kreatywności i zdolności adaptacyjnych ChatGPT w generowaniu oryginalnej zawartości. ChatGPT jest lepszym wyborem, jeśli główną potrzebą jest pisanie, podsumowywanie lub generowanie pomysłów.

🏆 Zwycięzca: ChatGPT błyszczy w kwestii danych powstania, ponieważ oferuje lepszą elastyczność dla użytkowników i posiada kreatywność, której Glean jeszcze nie osiągnął.

Funkcja #3: Automatyzacja i integracja cyklu pracy

Glean został stworzony z myślą o automatyzacji cyklu pracy w przedsiębiorstwie, umożliwiając zespołom usprawnienie procesów, zmniejszenie liczby wewnętrznych wniosków o wsparcie i poprawę wydajności wdrażania. Bezproblemowo integruje się z systemami Enterprise i organizuje przepływy pracy w poszczególnych działach, dzięki czemu jest potężnym narzędziem dla organizacji obsługujących duże ilości informacji wewnętrznych.

Podczas gdy ChatGPT może automatyzować niektóre zadania (np. redagowanie odpowiedzi i odpowiadanie na często zadawane pytania), brakuje mu głębokiej integracji z Enterprise i ustrukturyzowanej automatyzacji cyklu pracy, jak w przypadku Glean. Jeśli Business potrzebuje automatyzacji procesów opartej na AI, Glean jest lepszym wyborem.

🏆 Zwycięzca: Glean to najlepsza opcja, jeśli Twój zespół chce poprawić wydajność i usprawnić cykl pracy.

63% organizacji zamierza wdrożyć AI na całym świecie w ciągu najbliższych trzech lat. Aby zachować konkurencyjność, firmy chcące usprawnić procesy i zarządzanie wiedzą muszą zacząć inwestować w platformy oparte na AI, takie jak ClickUp.

Glean vs ChatGPT na Reddit

Użytkownicy Reddita udostępniali swoje doświadczenia z Glean i ChatGPT, podkreślając ich zalety i wady. W przypadku Glean, jeden z użytkowników powiedział,

Lubię go używać, ponieważ mogę robić notatki w innym oprogramowaniu/na papierze i używać go jak dyktafonu, jak powiedziałeś. Zaletą jest to, że mogę zmieniać slajdy i dodawać adnotacje w odpowiednich momentach, a następnie konwertować je na tekst, dzięki czemu zasadniczo mam transkrypcję, dokładnie obok odpowiednich slajdów.

Sugeruje to, że Glean skutecznie synchronizuje slajdy wykładów z nagranym dźwiękiem, dzięki czemu nauka jest bardziej uporządkowana. Inny użytkownik zauważył jednak,

Do tej pory użyłem go raz i transkrypcja była po prostu okropna, nie miała żadnego sensu.

Powszechne były skargi na niską jakość transkrypcji i zakłócenia w tle. Jeden z użytkowników zalecił,

Pewnego dnia użyłem Glean po raz pierwszy i nagranie było okropne (wychwyciło więcej szumów tła niż mówienie profesora), a transkrypcja była jeszcze gorsza.

Użytkownicy ChatGPT omawiają głównie jego zastosowanie w danych powstania i odpowiedzi AI. Jeden z użytkowników zauważył,

Nie, ChatGPT nie zyskuje świadomości

rozwiązywanie powszechnych nieporozumień dotyczących AI. Inni często chwalą zdolność zespołu do generowania zawartości, odpowiadania na pytania dotyczące kodowania i pomocy w burzy mózgów, choć nadal istnieją obawy dotyczące dokładności. Jedna z użytkowniczek wzmiankowała,

Jeśli rzucisz mu wyzwanie, podając złą odpowiedź, "poprawi" się również na złą odpowiedź. Nie należy więc polegać na nim w przypadku czegokolwiek, czego nie można zweryfikować lub czego jeszcze się nie wie.

podkreślając jego przydatność do generowania zawartości, jednocześnie uznając potrzebę sprawdzania faktów.

Glean jest preferowany do tworzenia ustrukturyzowanych notatek, podczas gdy ChatGPT jest postrzegany jako wszechstronny asystent AI. Użytkownicy decydują, czy potrzebują zorganizowanego zarządzania wiedzą, czy wsparcia konwersacyjnego opartego na AI.

Spotkanie z ClickUp: Najlepsza alternatywa dla Glean vs. ChatGPT

Jeśli szukasz bardziej wszechstronnej, opartej na AI alternatywy dla Glean i ChatGPT, ClickUp - aplikacja do wszystkiego do pracy, wyróżnia się.

Glean specjalizuje się w wyszukiwaniu i zarządzaniu wiedzą w przedsiębiorstwach, a ChatGPT koncentruje się na konwersacjach opartych na AI i generowaniu zawartości. ClickUp łączy oba rozwiązania i oferuje wydajne zarządzanie projektami, automatyzację i współpracę.

Został zaprojektowany w celu usprawnienia cyklu pracy, zwiększenia wydajności i scentralizowania wiedzy zespołu. Wykorzystuje potężne narzędzia AI do zarządzania projektami, takie jak pomoc oparta na sztucznej inteligencji, połączone wyszukiwanie, zarządzanie wiedzą i zaawansowane śledzenie projektów.

Eliminuje potrzebę korzystania z wielu aplikacji, integrując zarządzanie zadaniami, dokumentację, spostrzeżenia oparte na AI i narzędzia AI do współpracy w jednym, wysoce konfigurowalnym obszarze roboczym. Przyjrzyjmy się kilku najważniejszym funkcjom ClickUp:

ClickUp's one up #1: Wydajność oparta na AI

Automatyzacja pisania, podsumowywania i analiz, aby pracować mądrzej, a nie ciężej dzięki ClickUp Brain

ClickUp Brain wprowadza inteligentną automatyzację i generowanie zawartości do codziennych cykli pracy. To sprawia, że jest to lepsza alternatywa dla wyszukiwania w przedsiębiorstwie Glean i możliwości ChatGPT w zakresie zawartości.

W przeciwieństwie do ChatGPT, opartej na chmurze platformy genAI, która wymaga podpowiedzi przy każdej interakcji, ClickUp AI jest wbudowany bezpośrednio w cykl pracy. Umożliwia automatyzację pisania, podsumowywania i ustalania priorytetów zadań w ramach projektów i dokumentacji.

Dzięki ClickUp AI, Teams:..

Natychmiastowe generowanie zawartości dla zadań, e-maili, notatek ze spotkań i dokumentacji

Podsumuj długie dyskusje i dokumenty, aby podkreślić kluczowe wnioski

Automatyzacja aktualizacji zadań poprzez pobieranie istotnych informacji z obszarów roboczych

Zamiast przełączać się między ChatGPT do generowania zawartości i innymi narzędziami do wyszukiwania kognitywnego, ClickUp AI zapewnia, że cała wiedza, elementy działań i odpowiedzi są płynnie zintegrowane z codziennymi operacjami.

💡 Pro Tip: AI może przyspieszyć i uprościć proces tworzenia dokumentacji. Chcesz dowiedzieć się więcej? Dowiedz się, jak używać sztucznej inteligencji do tworzenia dokumentacji i korzystać z zaawansowanych technologii, takich jak NLP, AI i ML, aby usprawnić swój cykl pracy!

ClickUp's one up #2: Połączone wyszukiwanie i zarządzanie wiedzą

Znajduj, organizuj i działaj na podstawie informacji - wszystko w jednym miejscu dzięki ClickUp Connected Search

Funkcje Connected Search i Knowledge Management w ClickUp zapewniają zaawansowane, scentralizowane rozwiązanie, które przewyższa wszystkie wyszukiwarki Enterprise oparte na AI. Podczas gdy Glean i ChatGPT pomagają zespołom w wyszukiwaniu dokumentów i e-maili, ClickUp integruje wyszukiwanie z praktycznymi cyklami pracy i zarządzaniem zadaniami.

Dzięki zarządzaniu wiedzą w ClickUp, Teams mogą:

Przechowywanie, organizowanie i pobieranie dokumentów, wiki i SOP w jednym miejscu

Wyszukiwanie w zadaniach, dokumentach i konwersacjach dzięki trafności opartej na AI

Połącz wiedzę z wykonalnymi zadaniami, zapewniając zespołom możliwość natychmiastowego działania na podstawie informacji

Glean świetnie nadaje się do wyświetlania zastrzeżonych danych firmy, ale brakuje mu głębokiej integracji z cyklami pracy. ClickUp wypełnia tę lukę, zapewniając bezpośrednie połączenie wyników wyszukiwania z zarządzaniem zadaniami, pomagając Teams w natychmiastowym znajdowaniu, organizowaniu i podejmowaniu działań na podstawie spostrzeżeń.

💡 Pro Tip: System zarządzania wiedzą (KMS) organizuje, wyszukuje i sprawia, że krytyczne informacje są łatwo dostępne dla Twojego zespołu. Najlepsze systemy integrują się z cyklem pracy, zapewniając pracownikom możliwość natychmiastowego znalezienia odpowiedzi zamiast marnowania czasu na wyszukiwanie dokumentów lub wcześniejszych rozmów. Oto kilka przykładów systemów zarządzania wiedzą, które warto znać.

ClickUp's one up #3: Zarządzanie projektami i automatyzacja

W przeciwieństwie do Glean (który koncentruje się na wyszukiwaniu) i ChatGPT (który pomaga w generowaniu zawartości), ClickUp zapewnia pełnowymiarową automatyzację projektów i cyklu pracy, co czyni go prawdziwą potęgą wydajności.

Funkcje zarządzania projektami ClickUp umożliwiają Teams przypisywanie zadań, śledzenie terminów i zarządzanie obciążeniami pracą za pomocą intuicyjnych pulpitów. Platforma pomaga wizualizować wszystkie terminy za pomocą wykresów Gantta, dzięki czemu można śledzić każde zadanie.

Usprawnij zadania, cykle pracy i współpracę bez wysiłku dzięki automatyzacji ClickUp i funkcjom zarządzania projektami

ClickUp Automation umożliwia automatyzację powtarzalnych czynności, zmniejszając wysiłek manualny i zwiększając wydajność. Pomaga to menedżerom kont usprawnić interakcje z klientami i działania następcze.

Dzięki automatyzacji ClickUp możesz:

Zwiększ wydajność projektów, dodając osoby przypisane i obserwujące, aby wszyscy byli na bieżąco

Odpowiadaj na e-maile dzięki automatyzacji komunikacji z interesariuszami, członkami Teams i klientami

Wykorzystaj asystenta AI Brain do automatyzacji cykli pracy w kilka sekund za pomocą prostego podpowiedzi

Użyj ClickUp Docs do tworzenia, przechowywania i udostępniania całej zawartości związanej z projektem

Dodatkowo, ClickUp zastępuje potrzebę korzystania z samodzielnych narzędzi do dokumentacji dzięki ClickUp Docs - obszarowi roboczemu ClickUp do tworzenia, przechowywania i udostępniania zawartości związanej z projektem w czasie rzeczywistym. Dzięki tej funkcji można:

Użyj Dokumentów, aby przejąć kontrolę nad cyklem pracy, modyfikując statusy projektów

Edytuj dokumenty w czasie rzeczywistym z członkami zespołu, aby szybko zrobić to, co do zrobienia

Wykorzystaj zagnieżdżone strony, elastyczne opcje stylizacji i zakładki, aby dopasować się do różnych potrzeb projektu

Dzięki wbudowanemu łączeniu zadań, szablonom bazy wiedzy i spostrzeżeniom opartym na AI, ClickUp zmienia sposób dokumentowania, zarządzania i wykonywania pracy przez Teams, co czyni go lepszą alternatywą dla Glean i ChatGPT.

Zarządzaj całą wiedzą firmy w jednym scentralizowanym hubie dzięki szablonowi bazy wiedzy ClickUp

Szablon bazy wiedzy ClickUp zapewnia ustrukturyzowane ramy dla Teams do tworzenia, przechowywania i zarządzania wiedzą firmową w jednym miejscu. Dzięki sekcjom na często zadawane pytania, zasoby i artykuły wiedzy, pomaga Teams zbudować wewnętrzne centrum pomocy, ułatwiając dostęp do informacji i udostępnianie ich w całej organizacji.

Zabezpiecz swoją wydajność na przyszłość dzięki ClickUp

Wybuchowy trend genAI zmienia sposób, w jaki Business zarządza informacjami, automatyzuje cykle pracy i efektywnie współpracuje. Podczas gdy Glean wyróżnia się wyszukiwaniem kognitywnym i pozyskiwaniem wiedzy, a ChatGPT wykorzystuje duże modele językowe do generowania zawartości, żadna z nich nie oferuje zakończonego pakietu wydajności opartego na AI.

ClickUp AI łączy w sobie automatyzację opartą na AI, zarządzanie wiedzą i realizację cyklu pracy, zapewniając, że Twój zespół może pracować mądrzej, a nie ciężej. Dzięki wbudowanemu zarządzaniu projektami, połączonemu wyszukiwaniu i pomocy AI, ClickUp eliminuje potrzebę korzystania z wielu narzędzi, jednocześnie umożliwiając ekspertom merytorycznym skupienie się na pracy o dużym znaczeniu.

Nie zadowalaj się AI, która tylko wyszukuje lub generuje zawartość - wybierz ClickUp, który robi jedno i drugie, a nawet więcej.

