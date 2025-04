10 najlepszych alternatyw dla NoteGPT w 2025 roku

Skuteczne sporządzanie notatek jest niezbędne do maksymalizacji wydajności, niezależnie od tego, czy jesteś na wykładzie, współpracujesz podczas spotkania Teams, czy też zagłębiasz się w dogłębne badania. Wyzwanie często polega na zarządzaniu niezliczonymi pomysłami rozproszonymi w różnych aplikacjach, dokumentach i notatkach głosowych.

Wejdź do NoteGPT, aplikacji do robienia notatek opartej na AI, która oferuje wiele funkcji, od podsumowywania wideo z YouTube i wyodrębniania informacji z plików PDF i artykułów po generowanie map myśli, które wizualnie organizują twoje myśli. Dzięki tym możliwościom, NoteGPT może usprawnić proces sporządzania notatek i poprawić zapamiętywanie informacji.

Jednak pomimo swoich możliwości, nie spełnia on wymagań każdego użytkownika. Na szczęście wiele alternatyw NoteGPT (Free i płatnych) oferuje notatki oparte na AI, lepszą organizację i niestandardowe funkcje.

Ten wpis na blogu przedstawia 10 najlepszych alternatyw, które zwiększą wydajność.

60-sekundowe podsumowanie Oto nasza lista 10 najlepszych alternatyw dla NoteGPT, które pomogą Ci w pełni wykorzystać swoje notatki: : Najlepszy do pisania AI, notatek i zarządzania dokumentami ClickUp: Najlepszy do pisania AI, notatek i zarządzania dokumentami

Evernote: Najlepszy do porządkowania pomysłów i zadań w różnych projektach

Microsoft OneNote: Najlepszy do organizowania szczegółowych notatek multimedialnych z elastycznym formatem na różnych urządzeniach

Notion: Najlepszy do organizacji zadań, zarządzania projektami i współpracy w zespole

Google Keep: Najlepszy do szybkich notatek, organizowania za pomocą etykiet i ustawienia przypomnień opartych na lokalizacji

Niedźwiedź: Najlepsza do robienia notatek offline z bogatym wsparciem Markdown i łatwą etykietą

Simplenote: Najlepszy do prostego, szybkiego i wieloplatformowego tworzenia notatek z łatwą synchronizacją

Zoho Notebook: Najlepszy do kreatywnego, multimedialnego notowania z żywymi wzorami

Obsidian: Najlepszy do budowania sieci pomysłów i koncepcji

Roam Research: Najlepszy do organizowania powiązanych ze sobą pomysłów i złożonych zadań badawczych

Czy wiesz, że? Starożytni Grecy używali woskowych tabliczek do notatek, na których pisali rysikiem, a następnie wygładzali wosk, aby ponownie użyć tabliczki - pierwszego na świecie notatnika wielokrotnego użytku!

Co to jest NoteGPT?

NoteGPT to narzędzie do robienia notatek oparte na AI, które usprawnia naukę i przechwytywanie informacji. Jego intuicyjny, przyjazny dla użytkownika interfejs pomaga użytkownikom bez wysiłku wydobyć kluczowe spostrzeżenia.

Rozszerzenie NoteGPT do Chrome ułatwia podsumowywanie długich zawartości wideo z YouTube, plików PDF, prezentacji, obrazów i artykułów internetowych.

przez NoteGPT

Oto, co wyróżnia tę aplikację:

Streszczanie zawartości: Szybko streszczaj wideo z YouTube, dokumenty, obrazy i książki w zwięzłe podsumowania, koncentrując się na kluczowych punktach

AI do tworzenia diagramów: Generowanie map myśli, szkiców, diagramów i schematów blokowych w celu wizualizacji pomysłów i lepszego zrozumienia

Asystent czatu AI: Uzyskaj szczegółowe wyjaśnienia złożonych tematów dzięki czatowi opartemu na AI

Transkrypcje ze znacznikami czasu: Generowanie transkrypcji ze znacznikami czasu dla długich wideo za pomocą jednego kliknięcia

Rozszerzenia Chrome: Dostęp do YouTube Summarizer i Web Summarize bezpośrednio z paska bocznego lub wbudowanego panelu

Ceny NoteGPT

Podstawowe: 2,99 USD/miesiąc za użytkownika

Pro: $9. 99/miesiąc na użytkownika

Unlimited: $29/miesiąc za użytkownika

Przeczytaj również: Roam Research vs. Obsidian: Która notatka jest najlepsza?

Limity NoteGPT

NoteGPT oferuje potężne funkcje robienia notatek i podsumowań YouTube oparte na AI, ale ma pewne ograniczenia:

Ograniczenia dotyczące typu zawartości: Najlepiej nadaje się do streszczania tekstu cyfrowego i wideo z YouTube, ale zmaga się z materiałami wysoce wizualnymi lub graficznymi

Niestandardowe funkcje: Użytkownicy, którzy chcą wysoce spersonalizowanych podsumowań AI lub ręcznej kontroli, mogą napotkać na brak opcji

Brak funkcji współpracy: Brak możliwości udostępniania notatek w czasie rzeczywistym lub asynchronicznie, co utrudnia realizację projektów grupowych i wspólne uczenie się

Krzywa uczenia się: Początkujący mogą potrzebować czasu, aby poruszać się po interfejsie i zmaksymalizować funkcje

Ograniczona integracja z obszarami roboczymi: Nie można bezpośrednio podsumowywać ani uzyskiwać dostępu do danych z wewnętrznych narzędzi obszaru roboczego

Wyzwania te podkreślają potrzebę bardziej elastycznego narzędzia do robienia notatek AI alternatywy dla lepszego zarządzania wiedzą.

robienie notatek podczas oglądania wideo zwiększa zapamiętywanie nawet o 50%, przekształcając bierne oglądanie w aktywną, wydajną naukę.

Alternatywy NoteGPT w skrócie

Oto krótki przegląd mocnych stron każdego narzędzia i odbiorców, dla których zostało stworzone. Niezależnie od tego, czy optymalizujesz wydajność, czy pobudzasz kreatywność, istnieją narzędzia AI na każdą potrzebę!

Narzędzie Przypadek użycia Najlepsze dla ClickUp Łączy zarządzanie projektami i tworzenie notatek dzięki zaawansowanym funkcjom AI Freelancerzy, startupy, Teams, Enterprise Evernote Organizuje zadania, pomysły i zasoby Profesjonaliści, studenci i badacze Microsoft OneNote Oferuje kreatywne i elastyczne sposoby tworzenia skondensowanych podsumowań Teams, nauczyciele i artyści Notion Tworzy połączone ze sobą cykle pracy i wiki Freelancerzy, startupy i Teams Google Keep Szybkie i proste przechwytywanie notatek Użytkownicy indywidualni i osoby zorientowane na zadania Niedźwiedź Minimalistyczne pisanie z zaawansowaną etykietą Pisarze, studenci i użytkownicy Apple Simplenote Koncentracja na pisaniu bez rozpraszania uwagi Minimaliści i użytkownicy indywidualni Zoho Notebook Tworzy bogate w multimedia notatki Profesjonaliści, studenci i firmy Obsidian Wizualizacja powiązań między notatkami Naukowcy i kreatywni myśliciele Roam Research Organizuje złożone badania i zadania Pracownicy naukowi i autorzy

10 najlepszych alternatyw NoteGPT do wykorzystania

Szukasz inteligentniejszej alternatywy dla NoteGPT do robienia notatek, podsumowywania plików wideo i tekstów oraz zwiększania wydajności? Zapoznaj się z 10 narzędziami opartymi na AI, z których każde zostało zaprojektowane z myślą o Twoich potrzebach.

1. ClickUp (najlepszy do pisania w AI, notatek i zarządzania dokumentami)

ClickUp, wszystka aplikacja do pracy, łączy planowanie projektów, organizację i współpracę w jednym narzędziu.

Najlepszą częścią korzystania z ClickUp jest ClickUp Brain, asystent oparty na AI, który upraszcza tworzenie zawartości, automatyzuje aktualizacje zadań i generuje podsumowania spotkań. ClickUp Brain łączy się z obszarem roboczym, pobierając dane z zadań, projektów i dokumentów, aby tworzyć precyzyjne podsumowania.

Użyj tej AI do robienia notatek ze spotkań, oszczędzaj czas, rób dokładne podsumowania i nakreślaj elementy działań.

Użyj ClickUp Brain, aby podsumować teksty, poprawić pisanie i poprawić błędy bezpośrednio w Dokumentach

Potrzebujesz notatek ze spotkania?

ClickUp AI Notetaker rejestruje każdy szczegół ze spotkania. Automatycznie rejestruje kluczowe spostrzeżenia, decyzje i elementy działań oraz usprawnia cykl pracy, dostarczając jasne, przydatne podsumowania, które łączą dyskusje z trwającymi projektami.

Przekształć swoje notatki i zarządzanie dokumentami dzięki ClickUp Docs, gdzie asynchroniczna współpraca jest łatwiejsza niż kiedykolwiek. W przeciwieństwie do NoteGPT, ClickUp umożliwia udostępnianie notatek swojemu zespołowi.

Edytuj z bogatym formatem, poleceniami szybkiego ukośnika i dodawaj przyciski, banery, bloki kodu i widżety w ClickUp Docs

Notatnik ClickUp umożliwia zapisywanie myśli, organizowanie ich za pomocą list kontrolnych i przekształcanie ich w wykonalne zadania (a wszystko to z bogatymi opcjami formatu, takimi jak kolory, nagłówki i wypunktowania), dzięki czemu notatki są atrakcyjne wizualnie i łatwe do śledzenia.

ClickUp oferuje również szeroki zakres konfigurowalnych szablonów do tworzenia notatek. Szablon notatek ze spotkań ClickUp to idealne rozwiązanie do przekształcania codziennych spotkań typu stand-up w działanie.

Jeśli szukasz sposobu na scentralizowanie całej wiedzy swojego zespołu. Szablon bazy wiedzy ClickUp to twoja cyfrowa biblioteka, organizująca wszystko, od często zadawanych pytań po niezbędne zasoby w jednej wygodnej przestrzeni. Dzięki temu udostępnianie i uzyskiwanie dostępu do najważniejszych informacji jest szybsze i prostsze niż kiedykolwiek.

Wskazówka dla profesjonalistów: Wypróbuj metodę Cornella do robienia notatek! Podziel swoją stronę na trzy sekcje: notatki, wskazówki i podsumowanie. Po zrobieniu notatek, dodaj pytania w sekcji wskazówek i podsumuj kluczowe punkty na dole. Ta strategia robienia not atek zwiększa zdolność zapamiętywania i ułatwia naukę. Skorzystaj z szablonu notatek ClickUp Cornell i ucz się dogłębnie!

ClickUp najlepsze funkcje

Limity ClickUp

Nowi użytkownicy mogą napotkać krzywą uczenia się dzięki wielu funkcjom oszczędzającym czas

Aplikacja mobilna obejmuje podstawy, ale brakuje jej pełnej funkcji pulpitu

ClickUp ceny

Free forever

Unlimited : 7 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise : Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain : Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD/miesiąc na członka

ClickUp AI Notetaker: Dodaj do dowolnego płatnego planu za jedyne $6/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4. 7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

To moja aplikacja do zrobienia, notatek, zarządzania projektami i kalendarza w jednym. To bardzo uspokajające wiedzieć, że wszystko tam jest; nic nie umyka przez szczeliny. W szalonym świecie, który otacza nas z każdej strony, miło jest mieć kontrolę nad tą małą częścią.

To moja aplikacja do zrobienia, notatek, zarządzania projektami i kalendarza w jednym. To bardzo uspokajające wiedzieć, że wszystko tam jest; nic nie umyka przez szczeliny. W szalonym świecie, który otacza nas z każdej strony, miło jest mieć kontrolę nad tą małą częścią.

Przeczytaj również: Obsidian vs. OneNote: Co jest lepsze do robienia notatek?

2. Evernote (najlepszy do porządkowania pomysłów i zadań w różnych projektach)

przez Evernote

Uwielbiasz porządkować notatki i mieć do nich łatwy dostęp? Evernote to najlepsze narzędzie! Synchronizuje się na różnych urządzeniach, dzięki czemu możesz kontynuować pracę od miejsca, w którym ją przerwałeś.

Wydajne wyszukiwanie pomaga znaleźć ważne informacje w tekście, obrazach, plikach PDF i załącznikach, a Web Clipper umożliwia zapisywanie stron internetowych lub fragmentów bezpośrednio w notatkach.

Wgląd w ClickUp: 37% naszych respondentów używa AI do tworzenia zawartości, w tym pisania, edycji i e-maili. Jednak proces ten zazwyczaj wymaga przełączania się między różnymi narzędziami, takimi jak narzędzie do generowania zawartości i obszar roboczy. ClickUp AI zapewnia pomoc w pisaniu w całym obszarze roboczym, w tym w e-mailach, komentarzach, czatach, obszarach roboczych i nie tylko - wszystko to przy zachowaniu kontekstu z całego obszaru roboczego.

Evernote upraszcza również utrzymanie porządku dzięki stosom notatników. Jeśli pracujesz z zespołem, Evernote pozwala na łatwą współpracę, umożliwiając wielu osobom udostępnianie, edytowanie i komentowanie tych samych notatek.

Najlepsze funkcje Evernote

Bezproblemowy dostęp do wszystkich notatek na urządzeniach mobilnych, komputerach stacjonarnych i w Internecie dzięki płynnej synchronizacji

Przekształcanie obrazów, dźwięku lub długich materiałów wideo w edytowalny tekst w celu szybkiego wprowadzania danych

Organizuj notatki za pomocą nagłówków, podkreśleń i list dla lepszej przejrzystości

Szybsze przeszukiwanie notatek dzięki wyszukiwaniu opartemu na AI (wciąż w wersji beta), które rozumie kontekst w celu uzyskania bardziej inteligentnych wyników

Limity Evernote

Ograniczone wsparcie dla markdown i brak widoku wykresu do wizualizacji połączeń notatek

Wersja Free synchronizuje się tylko na jednym urządzeniu

Ceny Evernote

Free forever

Personal : 14,99 USD/miesiąc za użytkownika

Professional : 17,99 USD/miesiąc za użytkownika

Teams: 24,99 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Evernote

G2 : 4. 4/5 (ponad 2 000 recenzji)

Capterra: 4. 4/5 (8,000+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Evernote?

Niedawno przeniosłem się z Simplenote do Evernote i jak dotąd doświadczenie jest dobre. Wolę Notatki/Zadania/Kalendarz w jednej aplikacji.

Niedawno przeniosłem się z Simplenote do Evernote i jak dotąd doświadczenie jest dobre. Wolę Notatki/Zadania/Kalendarz w jednej aplikacji.

Wskazówka dla profesjonalistów: Poznaj alternatywy dla Evernote, które zapewniają większą kontrolę nad notatkami, zadaniami i współpracą - idealne zarówno dla Teams, jak i projektów indywidualnych!

3. Microsoft OneNote (najlepszy do organizowania szczegółowych notatek multimedialnych z elastycznym formatem na różnych urządzeniach)

przez OneNote

Niezależnie od tego, czy chodzi o tekst, obrazy czy multimedia, OneNote pozwala decydować o kształcie notatek. Jego integracja z narzędziami Microsoft, takimi jak Outlook i Teams, ułatwia utrzymanie wydajności.

Aplikacji OneNote można używać w trybie offline do rejestrowania myśli w dowolnym miejscu i czasie. W przypadku notatek ze spotkań lub wykładów wystarczy nacisnąć przycisk nagrywania i zapisać dźwięk bezpośrednio w notatkach. Konfigurowalne etykiety ułatwiają śledzenie zadań i kluczowych punktów podczas porządkowania notatek.

Najlepsze funkcje Microsoft OneNote:

Tworzenie wielu notatników i organizowanie ich hierarchicznie dla lepszej struktury

Użyj OCR, aby bez wysiłku wyszukiwać tekst w obrazach

Współpraca w czasie rzeczywistym dzięki udostępnianym notatnikom dla płynnej pracy zespołowej

Zapisywanie stron internetowych bezpośrednio w notatnikach w celu wygodnego wyszukiwania informacji

Zwiększ wydajność dzięki Copilot (Microsoft AI) do generowania podsumowań, szkicowania zawartości i organizowania notatek

Limity Microsoft OneNote:

Wersja Free oferuje tylko 5 GB przestrzeni dyskowej

Brak zaawansowanych funkcji zarządzania zadaniami

Microsoft OneNote ceny

Free Forever

Microsoft 365 Personal : 9,99 USD/miesiąc za użytkownika

Microsoft 365 Family: 12,99 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Microsoft OneNote

G2 : 4. 5/5 (1800+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (1700+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Microsoft OneNote?

Uwielbiam jej elastyczność. Mogę pisać na klawiaturze, rysikiem, nagrywać dźwięk i zapisywać strony internetowe bezpośrednio w moich notatkach. Struktura z notatnikami, sekcjami i stronami sprawia, że wszystko jest uporządkowane.

Uwielbiam jej elastyczność. Mogę pisać na klawiaturze, rysikiem, nagrywać dźwięk i zapisywać strony internetowe bezpośrednio w moich notatkach. Struktura z notatnikami, sekcjami i stronami sprawia, że wszystko jest uporządkowane.

Wskazówka dla profesjonalistów: Aplikacje do robienia notatek z automatycznym rozpoznawaniem mowy (ASR) rejestrują każde słowo w czasie rzeczywistym, pozwalając skupić się na słuchaniu zamiast na pisaniu.

4. Notion (najlepsza do organizacji zadań, zarządzania projektami i współpracy w zespole)

via Notion

Jeśli chodzi o organizację pracy, Notion wyróżnia się konfigurowalnymi bazami danych (tabele, kalendarze), zaprojektowanymi tak, aby pasowały do cyklu pracy.

Niezależnie od tego, czy pracujesz w pojedynkę, czy z zespołem, współpraca w czasie rzeczywistym i przydatne szablony sprawiają, że budowanie wewnętrznej bazy wiedzy jest łatwe. Działa również w trybie offline, dzięki czemu można kontynuować pracę bez połączenia z Internetem.

Notion najlepsze funkcje

Centralizacja zadań, projektów i danych w jednym hubie

Wykorzystaj AI do pisania, wglądu i decyzji opartych na danych

Usprawnij cykl pracy dzięki tablicom Kanban, kalendarzom i oś czasu

Zwiększ wydajność dzięki Notion AI do burzy mózgów, tworzenia szkiców i automatyzacji

Rozpocznij projekty z dostosowywanymi szablonami Notion

Notion ograniczenia

Niestandardowe rozwiązania mogą być trudne do stworzenia i utrzymania w czasie

Funkcjom wyszukiwania i nawigacji może brakować oczekiwanej dokładności

Notion ceny

Free forever

Plus : 10 USD/miesiąc za licencję

Business : 15 USD/miesiąc za licencję

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Notion

G2 : 4. 7/5 (ponad 5 000 recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (ponad 2 000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Notion?

Zacząłem używać Notion do moich osobistych projektów, a potem z radością odkryłem, że mój nowy zespół również używa go do przechowywania wszystkich informacji o naszych klientach i projektach w sposób wiki.

Zacząłem używać Notion do moich osobistych projektów, a potem z radością odkryłem, że mój nowy zespół również używa go do przechowywania wszystkich informacji o naszych klientach i projektach w sposób wiki.

Przeczytaj także: Najlepsze alternatywy dla Obsidian

5. Google Keep (najlepszy do szybkich notatek, organizowania za pomocą etykiet i ustawienia przypomnień opartych na lokalizacji)

via Google Keep

Google Keep wyróżnia się prostotą, dzięki czemu jest dobrą darmową alternatywą Notegpt do przechwytywania i organizowania myśli w podróży. Notatki można zapisywać, oznaczać kolorami w celu szybkiego dostępu i dodawać etykiety w celu łatwego sortowania.

Płynna integracja z obszarem roboczym Google zapewnia synchronizację wszystkiego na różnych urządzeniach.

Jeśli chcesz współpracować, udostępnianie notatek zajmuje tylko jedno dotknięcie. Niezależnie od tego, czy chodzi o ustawienie przypomnienia opartego na lokalizacji, utworzenie listy kontrolnej czy nagranie notatki głosowej, Google Keep usprawnia codzienną organizację.

Najlepsze funkcje Google Keep

Błyskawiczna transkrypcja notatek głosowych z ASR dla płynnej dokumentacji

Organizuj wizualnie za pomocą kolorowych etykiet i skategoryzowanych notatek

Ustaw przypomnienia oparte na lokalizacji, aby być na bieżąco ze sprawami i spotkaniami

Wykorzystaj AI Gemini, aby uzyskać dostosowane sugestie i przydatne informacje

Limity Google Keep

Brak zaawansowanych opcji formatu dla zwykłego tekstu i złożonych układów

Brak solidnych funkcji notatek i zarządzania projektami dla dużych zadań

Ceny Google Keep

Free forever

Oceny i recenzje Google Keep

G2 : Za mało recenzji

Capterra: 4. 7/5 (200+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Google Keep?

Prostota i łatwość obsługi to najlepsze cechy, świetnie nadaje się do szybkich notatek i przypomnień. Płynnie synchronizuje się na różnych urządzeniach.

Prostota i łatwość obsługi to najlepsze cechy, świetnie nadaje się do szybkich notatek i przypomnień. Płynnie synchronizuje się na różnych urządzeniach.

🧠 Ciekawostka: Ponad 500 godzin zawartości YouTube jest przesyłanych co minutę, co czyni go jedną z najbardziej dynamicznych platform do nauki, rozrywki i kreatywności.

6. Bear (najlepszy do robienia notatek offline z bogatym wsparciem markdown i łatwą etykietą)

via Bear

Dzięki pełnemu wsparciu Markdown, Bear umożliwia łatwe formatowanie i strukturyzowanie notatek, czego nie zapewnia NoteGPT. Bear działa w trybie offline, dzięki czemu możesz robić notatki w dowolnym miejscu i czasie, podczas gdy NoteGPT opiera się na sieci dla swoich funkcji opartych na AI.

Jest to idealne rozwiązanie dla użytkowników Apple, którzy preferują proste i elastyczne podejście do notatek.

Najlepsze funkcje

Rejestrowanie pomysłów za pomocą eleganckiego, przyjaznego dla użytkownika interfejsu

Płynna organizacja dzięki solidnemu systemowi etykiet

Dodawaj adnotacje do plików PDF, DOCX, HTML i TXT, przechowując wszystkie notatki w jednym miejscu

Ciesz się łatwym dostępem dzięki automatycznej synchronizacji danych na wszystkich urządzeniach

Niedźwiedzie limity

Brak aplikacji dla systemów Android i Windows, co ogranicza kompatybilność urządzeń

Zaawansowane opcje formatu są dostępne tylko za pośrednictwem płatnych rozszerzeń

Oferuje limit integracji z innymi narzędziami, ograniczając elastyczność

Niedźwiedzie ceny

Free forever

Pro: 2,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Bear?

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli szukasz szybkiego, pięknego i bogatego w funkcje edytora tekstu, Bear jest zdecydowanie warty sprawdzenia.

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli szukasz szybkiego, pięknego i bogatego w funkcje edytora tekstu, Bear jest zdecydowanie warty sprawdzenia.

Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy i konkurenci Roam Research

7. Simplenote (najlepszy do prostego, szybkiego i wieloplatformowego tworzenia notatek z łatwą synchronizacją)

via Simplenote

Dzięki eleganckiemu, pozbawionemu zbędnych dodatków interfejsowi, który pozwala szybko notować pomysły, Simplenote sprawia, że robienie notatek (jak sama nazwa wskazuje) jest proste! Ponadto aplikacja synchronizuje się w czasie rzeczywistym na wszystkich urządzeniach, dzięki czemu notatki są zawsze pod ręką, gdziekolwiek jesteś.

W przeciwieństwie do NoteGPT, Simplenote oferuje funkcje takie jak wspólne udostępnianie notatek, gdzie wielu użytkowników może edytować i komentować notatkę jednocześnie.

Jest również zoptymalizowany pod kątem szybkiego, prostego tworzenia danych notatek bez dzwonków i gwizdków, koncentrując się wyłącznie na zawartości z kluczowymi pomysłami i bez skomplikowanych formatów.

Najlepsze funkcje Simplenote

Synchronizacja notatek w czasie rzeczywistym na wielu urządzeniach w celu płynnej aktualizacji

Udostępnianie i współpraca bez wysiłku dzięki edycji notatek i komentarzy

Zachowaj koncentrację dzięki przejrzystemu interfejsowi pisania, który nie rozprasza uwagi

Nawiguj bez wysiłku dzięki szybkiemu, intuicyjnemu i uporządkowanemu projektowi

Limity Simplenote

Ograniczone opcje formatu

Brak zaawansowanych narzędzi do zarządzania projektami

Ceny Simplenote

Free forever

Premium: 10 USD/rok

Simplenote oceny i recenzje

G2: 4. 2/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Simplenote?

Zaskakująco ma prosty interfejs idealny do szybkiego przechwytywania moich notatek ze spotkań, pilnych pomysłów i zadań do wykonania; daje mi dostęp do moich notatek z dowolnego urządzenia i natychmiast zarządza synchronizacją i tworzeniem kopii zapasowych moich danych.

Zaskakująco ma prosty interfejs idealny do szybkiego przechwytywania moich notatek ze spotkań, pilnych pomysłów i zadań do wykonania; daje mi dostęp do moich notatek z dowolnego urządzenia i natychmiast zarządza synchronizacją i tworzeniem kopii zapasowych moich danych.

8. Zoho Notebook (najlepszy do kreatywnego, multimedialnego notowania z żywymi projektami)

przez Zoho Notebook

Jasna, zabawna i pełna przydatnych funkcji aplikacja Zoho Notebook sprawia, że tworzenie notatek staje się bardziej kreatywnym doświadczeniem. Dzięki płynnej synchronizacji na różnych urządzeniach, notatki są zawsze dostępne. Możesz nawet nagrywać notatki audio, dzięki czemu jest to idealne rozwiązanie dla osób myślących w ruchu!

Inteligentne karty pozwalają organizować notatki w listy kontrolne, szkice i połączone linki. Co więcej, możesz także bazgrać lub rysować bezpośrednio w swoich notatkach.

Zoho Notebook najlepsze funkcje

Clipuj teksty, obrazy i artykuły bezpośrednio do notatek za pomocą aplikacji Web Clipper

Zabezpiecz swoje notatki za pomocą Touch ID, aby zwiększyć prywatność

Spersonalizuj swoje notatniki za pomocą niestandardowych okładek, aby nadać im niepowtarzalny charakter

Wszystko uporządkowane dzięki kolorowym kartom zapewniającym wizualnie schludny system

Usprawnij notatki dzięki Zia, asystentowi AI, który oferuje inteligentniejsze spostrzeżenia

Limity Zoho Notebook

Limit integracji z innymi narzędziami

Opcje widoku mogą być nieco ograniczone

Ceny aplikacji Zoho Notebook

Free forever

Zoho Notebook Personal: 14,99 USD/rok

Zoho Notebook Pro: 1,99 USD/miesiąc

Niestandardowe oceny klientów Zoho Notebook

G2 : 4. 4/5 (70+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (80+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Zoho Notebook?

Uwielbiam robić zdjęcia projektów stron internetowych lub kreatywnych reklam marketingowych, a Zoho Notebook web clipper naprawdę pomaga mi zarządzać wszystkimi migawkami i organizować je według kategorii i daty wykonania. Jest to dla mnie naprawdę ważne, ponieważ mogę wrócić do migawki, gdy potrzebuję pomysłu na mój produkt marketingowy.

Uwielbiam robić zdjęcia projektów stron internetowych lub kreatywnych reklam marketingowych, a Zoho Notebook web clipper naprawdę pomaga mi zarządzać wszystkimi migawkami i organizować je według kategorii i daty wykonania. Jest to dla mnie naprawdę ważne, ponieważ mogę wrócić do migawki, gdy potrzebuję pomysłu na mój produkt marketingowy.

9. Obsidian (najlepszy do tworzenia sieci pomysłów i koncepcji)

via Obsi dian

Twoje notatki to nie tylko pojedyncze myśli. To fragmenty większego obrazu. Obsidian pomaga połączyć je jak sieć, zamieniając rozproszone pomysły w solidną bazę wiedzy. Widok wykresu pozwala wizualizować relacje między notatkami, a połączone linki i dwukierunkowe linkowanie ułatwiają nawigację.

Obsidian może pracować całkowicie offline, zachowując prywatne dane i pozostając pod kontrolą użytkownika. Obsługuje Markdown dla czystych, przenośnych notatek i oferuje wtyczki, motywy i niestandardowe skrypty do dostosowania ustawień. Synchronizacja między urządzeniami wymaga jednak płatnego dodatku.

Najlepsze funkcje Obsidian

Zorganizuj swoje notatki w połączony hub wiedzy z dwukierunkowym łączeniem

Niestandardowy obszar roboczy dzięki szerokiemu zakresowi wtyczek i motywów

Wykorzystaj pomoc AI, aby uzyskać inteligentniejsze spostrzeżenia i sugestie

Wizualizuj i strukturyzuj pomysły bez wysiłku, korzystając z darmowej wtyczki Obsidian Canva

Limity Obsidian

Stroma krzywa uczenia się może sprawić, że budowanie idealnej struktury będzie czasochłonne

Prostota Markdown może nie wystarczyć użytkownikom poszukującym zaawansowanych opcji projektowania

Obsidian ceny

Free forever

Użytek komercyjny: $50/rok za użytkownika

Dodatki

Funkcja synchronizacji : 4 USD/miesiąc za użytkownika

Funkcja publikowania: 8 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Obsidian

G2: Za mało recenzji

Capterra: 4. 8/5 (30+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Obsidian?

Łatwy w użyciu do robienia i edytowania notatek. Był pomocny w importowaniu i czytaniu notatek Markdown, które wyeksportowałem z Mac Notes.

Łatwy w użyciu do robienia i edytowania notatek. Był pomocny w importowaniu i czytaniu notatek Markdown, które wyeksportowałem z Mac Notes.

10. Roam Research (najlepszy do organizowania powiązanych ze sobą pomysłów i złożonych zadań badawczych)

via Roam Research

Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że twoje pomysły badawcze są wszędzie? Roam Research przekształca rozproszone myśli w połączoną sieć, ujawniając relacje między notatkami w naturalny sposób. Jest to idealne rozwiązanie dla badaczy, pisarzy i Teams zajmujących się złożonymi projektami.

Dzięki nieliniowemu obszarowi roboczemu Roam odzwierciedla sposób, w jaki mózg przetwarza informacje. Ponadto eksportowanie i tworzenie kopii zapasowych jest bezproblemowe - wybieraj spośród formatów Markdown, JSON lub EDN, aby zachować przenośność wiedzy.

Najlepsze funkcje Roam Research

Połącz pomysły bez wysiłku dzięki dwukierunkowym linkom i etykietom

Odnoszenie się do bloków tekstu w różnych projektach bez powielania pracy

Wizualizuj swoją wiedzę za pomocą interaktywnego wykresu, który rośnie w miarę myślenia

Roam Research limit

Free Plan nie jest dostępny, co czyni go mniej dostępnym do użytku osobistego

Ograniczone opcje formatu niestandardowego

Cennik Roam Research

Pro : 15 USD/miesiąc za użytkownika

Believer: 500 USD za użytkownika (przez pięć lat)

Oceny i recenzje Roam Research

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Roam Research?

Roam naprawdę zmienił mój sposób myślenia o tym, jak zorganizować moje rozproszone myśli w graficzną bazę danych. Interfejs użytkownika jest stosunkowo przejrzysty, a tworzenie pojedynczych notatek jest dość proste.

Roam naprawdę zmienił mój sposób myślenia o tym, jak zorganizować moje rozproszone myśli w graficzną bazę danych. Interfejs użytkownika jest stosunkowo przejrzysty, a tworzenie pojedynczych notatek jest dość proste.

Pisanie, robienie notatek i zarządzanie dokumentami z wykorzystaniem AI - wszystko w jednym miejscu dzięki ClickUp

"Umysł służy do posiadania pomysłów, a nie do ich przechowywania. "

Ten cytat Davida Allena doskonale oddaje, dlaczego polegamy na naszych notatkach - aby uwolnić nasze umysły od kreatywności i rozwiązywania problemów. Świetne notatki powinny służyć do zrobienia czegoś więcej niż tylko uchwycenia myśli - powinny pomóc w ich uporządkowaniu, dopracowaniu i podjęciu odpowiednich działań.

Podczas gdy narzędzia takie jak Simplenote i Roam Research wyróżniają się w określonych obszarach, często brakuje im pełnego obrazu.

ClickUp wyróżnia się na tym tle. Potrzebujesz miejsca do zapisywania notatek? Gotowe. Chcesz, aby AI dopracowało Twoje pomysły? To proste. Szukasz sposobu na uporządkowanie wszystkiego bez bałaganu? Dobrze trafiłeś. Od szybkich notatek po dogłębną dokumentację, ClickUp łączy wszystko w jednym potężnym obszarze roboczym.

Po co żonglować wieloma narzędziami, skoro można mieć wszystko w jednym miejscu? Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zobacz różnicę.