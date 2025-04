Jak używać Gemini w Gmailu do inteligentniejszego zarządzania e-mailami

Twoja skrzynka odbiorcza jest przepełniona i ciągle musisz nadrabiać zaległości.

Wynik? Wiecznie przekopujesz się przez długie wątki e-maili i jesteś zbyt przytłoczony, by przygotować idealną odpowiedź.

Nadmiar e-maili to prawdziwy problem!

Wejdź: Gemini w Gmailu, pomocnik wspomagany przez AI, który pomaga w inteligentniejszym zarządzaniu wiadomościami e-mail. Niezależnie od tego, czy chcesz podsumować wątki wiadomości e-mail, zredagować odpowiedzi, czy dopracować swój ton, Gemini AI to narzędzie do zwiększania wydajności poczty e-mail, którego potrzebujesz.

W tym przewodniku pokażemy ci, jak korzystać z Google Gemini w Gmailu, aby zarządzać skrzynką odbiorczą, oszczędzać czas, a może nawet sprawić, że e-mail przestanie być przykrym obowiązkiem. Spójrzmy prawdzie w oczy - skrzynce odbiorczej Gmaila przydałoby się trochę magii AI.

Ale to nie wszystko. Przedstawimy Ci również dodatkowego asystenta AI - ClickUp Brain - który nie tylko sprawia, że zarządzanie e-mailami jest dziecinnie proste, ale także ułatwia życie zawodowe w każdy możliwy sposób! 🤩

Być może po powrocie z wakacji masz przepełnioną skrzynkę odbiorczą lub po prostu nie możesz określić, które e-maile wymagają Twojej uwagi w pierwszej kolejności. Tak czy inaczej, integracja Gemini z Gmailem pomoże ci uporządkować bałagan i ustalić priorytety, skupiając się na najbardziej wartościowych, pilnych lub ważnych zadaniach.

Oto jak znaleźć Gemini w Gmailu:

Możesz korzystać z wbudowanych podpowiedzi Gemini, aby generować odpowiedzi lub zadawać swobodne pytania, takie jak: "Zapoznaj mnie z e-mailami z ," i obserwować, jak AI Gemini działa magicznie w Gmailu.

Teraz, gdy już wiesz, jak to działa, czy jesteś gotowy, aby używać AI w Gmailu do inteligentniejszego zarządzania e-mailami?

Przedstawiamy trzy najważniejsze przypadki użycia Gemini w Gmailu:

Nikt nie lubi czytać długich e-maili, a Gemini to rozumie. Oto jak z niego korzystać, aby szybko uporać się z długimi e-mailami:

Czy kiedykolwiek spędziłeś zbyt dużo czasu wpatrując się w ekran, próbując znaleźć idealną pierwszą linię dla swojego e-maila? Pomińmy te zmagania i pozwólmy AI Google do zrobienia tego za Ciebie.

Postępuj zgodnie z tą metodą i niestandardowo dostosuj podpowiedź w zależności od sytuacji, aby można było jej użyć do odpowiedzi na konwersację.

🧠 Fun Fact: An e-mail productivity hack by Google's productivity advisor, Laura Martin, is to divide e-mail into three categories: respond, read, and revisit. Zajmuj się nimi w określonych przedziałach czasowych, zamiast stale sprawdzać je przez cały dzień.