10 najlepszych alternatyw Recraft AI dla kreatywnego projektowania zawartości

AI zmienia kształt tworzenia treści wizualnych, pomagając użytkownikom generować wysokiej jakości obrazy w ciągu kilku minut.

Od hiperrealistycznych portretów po skomplikowane grafiki wektorowe - generatory obrazów AI zmieniają zasady gry dla projektantów, marketerów i twórców zawartości. Jednak nie wszystkie narzędzia są sobie równe.

Weźmy na przykład Recraft AI. Chociaż jest to popularny wybór do tworzenia obrazów i grafiki wektorowej, wiąże się z limitami - czy to cenowymi, ograniczeniami funkcji, czy też brakiem niestandardowych funkcji. Jeśli szukasz czegoś bardziej elastycznego, wydajnego lub dostosowanego do twoich potrzeb, jesteś we właściwym miejscu.

Zebraliśmy najlepsze alternatywy Recraft AI, abyś mógł znaleźć idealny generator grafiki AI dla swojego przepływu pracy.

Czym jest Recraft AI

Recraft AI to oparty na sztucznej inteligencji generator obrazów przeznaczony do łatwego tworzenia grafiki wektorowej, ilustracji i grafiki cyfrowej. Pomaga projektantom, marketerom i twórcom zawartości generować wysokiej jakości, skalowalne wizualizacje za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

W przeciwieństwie do tradycyjnego oprogramowania do projektowania, Recraft AI wykorzystuje uczenie maszynowe do automatyzacji procesu twórczego, czyniąc go szybszym i bardziej wydajnym.

Ciekawostka: Najwyższej wartości NFT wygenerowany przez AI został sprzedany za 1 milion dolarów. Sztuka AI na nowo definiuje cyfrową wartość - kto wiedział, że kilka podpowiedzi może stworzyć arcydzieła warte miliony dolarów? 🎨💎

Dlaczego warto wybrać alternatywy dla Recraft AI?

Recraft AI to solidny generator obrazów AI, ale nie jest pozbawiony wad. Dla użytkowników, którzy potrzebują większej kontroli, elastyczności i wydajności, odkrywanie alternatyw może prowadzić do lepszego dopasowania. Oto, gdzie Recraft AI wypada słabo:

Ograniczone narzędzia do edycji końcowej: Często trzeba eksportować obrazy do innego edytora w celu ich dopracowania, ponieważ korekty w aplikacji są minimalne

Sztywny interfejs: Platformie brakuje elastyczności w zakresie szczegółowych modyfikacji bezpośrednio w aplikacji

Restrykcyjny model freemium: Miesięczna dystrybucja tokenów może być limitująca, utrudniając swobodne eksperymentowanie. Codzienny system tokenów, taki jak Sumo, poprawiłby użyteczność

Niespójności podpowiedzi: Nie wszystkie parametry podpowiedzi przekładają się dokładnie na ostateczny obraz i nie ma jasnego sposobu na dostosowanie wagi słów

Problemy z malowaniem: Narzędzie do malowania w wersji webowej nie zawsze działa zgodnie z oczekiwaniami, co sprawia, że precyzyjne edycje są frustrujące

Powtarzające się wyniki: Nawet po dostosowaniu podpowiedzi narzędzie czasami regeneruje podobne obrazy, zmniejszając kreatywną kontrolę

Pro Tip: AI ma moc zwiększania wydajności w różnych sektorach. Wciel w życie każdą swoją kreatywną wizję dzięki tym inspirującym przykładom sztuki AI, które mogą pomóc Ci we wszystkim - na przykład zdjęciu profilowym LinkedIn lub dziele sztuki dla Twojego domu!

Oto krótkie porównanie najlepszych alternatyw Recraft AI, które pomoże Ci znaleźć idealne narzędzie do Twoich kreatywnych potrzeb.

10 najlepszych alternatyw Recraft AI do tworzenia obrazów w 2025 roku

Zrobiliśmy ciężką analizę i znaleźliśmy 10 potężnych narzędzi, które dorównują, a nawet przewyższają Recraft AI w różnych aspektach. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz lepszego generowania obrazów, lepszej integracji cyklu pracy, czy zaawansowanych funkcji opartych na AI, te alternatywy oferują solidne rozwiązania.

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania przepływem pracy w projektowaniu opartym na AI)

ClickUp to aplikacja do wszystkiego do pracy, która zapewnia wsparcie kreatywnego cyklu pracy od początku do końca za pomocą AI. Wyobraź sobie burzę mózgów nad kolejnym dużym projektem kreatywnym i natychmiastowe generowanie wizualizacji opartych na AI bez opuszczania cyklu pracy. To jest dokładnie to, co ClickUp Brain wnosi do tabeli.

Burza mózgów w kreatywnych projektach i wprowadzanie pomysłów w życie w kilka sekund dzięki ClickUp Brain

Skorzystaj z tego potężnego narzędzia, aby generować obrazy, pomysły i zawartość do diagramów, wykresów lub innych treści wizualnych, których możesz potrzebować. Co najlepsze? Określając swoje preferencje dotyczące motywów, kolorów i stylów graficznych, możesz tworzyć obrazy, które za każdym razem spełniają Twoje marzenia projektowe!

Zintegrowany bezpośrednio z ClickUp Whiteboards, ten asystent AI pomaga Teams wprowadzać pomysły w życie, generując szczegółowe opisy, burze mózgów, kreatywne koncepcje i pomagając w planowaniu projektów - wszystko w ramach jednego obszaru roboczego.

Wyobraź sobie burzę mózgów nad projektem o tematyce podwodnej. ClickUp Brain może pomóc w stworzeniu żywych opisów scen, dopracowaniu briefów kreatywnych i wygenerowaniu zawartości, która poprowadzi Twoje prace projektowe. Potrzebujesz pomysłu na kolejną kampanię? Wystarczy zapytać ClickUp Brain, który zapewni kreatywny wkład, oszczędzając czas i inspirując.

Użyj ClickUp Brain do generowania i udoskonalania pomysłów na projekty

ClickUp Whiteboards dodaje więcej wymiaru do tego kreatywnego procesu, ponieważ zapewnia wsparcie dla współpracy w czasie rzeczywistym i rejestruje wszystkie pomysły w jednym miejscu. Konwertuj pomysły do zadań w mgnieniu oka, gdy zrobisz burzę mózgów!

Niezależnie od tego, czy tworzysz mapę kampanii marketingowej, projektujesz nowy produkt, czy organizujesz strategię zawartości wizualnej, ClickUp sprawi, że cały proces twórczy będzie płynny!

Najlepsze funkcje ClickUp

Wizualizuj kreatywne pomysły dzięki Tablicom ClickUp do burzy mózgów, map myśli i planowania projektów

Zarządzaj projektami bez wysiłku dzięki listom zadań, tablicom Kanban, wykresom Gantta i widokom osi czasu

Współpracuj z zespołem projektowym w czasie rzeczywistym za pomocą wbudowanych komentarzy, czatu ClickUp i udostępniania plików, zmniejszając liczbę nieporozumień i przyspieszając zatwierdzanie

Płynna integracja z narzędziami takimi jak Figma, Slack i Google Drive, zapewniająca połączenie i usprawnienie kreatywnego przepływu pracy

Optymalizacja kreatywnych cykli pracy przy użyciu gotowych szablonów graficznych

Automatyzacja powtarzalnych zadań, takich jak przypisywanie przeglądów projektów, śledzenie terminów realizacji projektów i aktualizowanie raportów o statusie dzięki ClickUp Automations

Organizuj i zarządzaj zasobami projektowymi w jednym miejscu dzięki ClickUp Docs , załącznikom do zadań i scentralizowanemu hubowi plików, ułatwiając znajdowanie i ponowne wykorzystywanie zawartości

Ograniczenia ClickUp

Może mieć krzywą uczenia się dla nowych użytkowników

Niektóre zaawansowane funkcje AI wymagają dodatkowego płatnego planu

Ceny ClickUp

Free forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

Business: $12/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

Oto, co Jayson Ermac z AI bees ma do powiedzenia na temat ClickUp:

ClickUp posiada narzędzia do wizualizacji procesu, celów itp. Jest to szczyt możliwości pracy zespołowej, który został ulepszony, zwłaszcza dzięki dodaniu widoku Tablicy.

ClickUp posiada narzędzia do wizualizacji procesu, celów itp. Jest to szczyt możliwości pracy zespołowej, który został ulepszony, zwłaszcza dzięki dodaniu widoku Tablicy.

Do zrobienia? 65% artystów korzystało z narzędzi AI do zamiany tekstu na obraz podczas burzy mózgów nad kreatywnymi pomysłami. Nie masz pomysłu? Narzędzia AI, takie jak ClickUp AI Brain, są tutaj, aby zamienić twoje kreatywne iskry w oszałamiające wizualizacje w kilka sekund!

2. Midjourney (najlepsza dla wysokiej jakości grafiki generowanej przez AI)

via Midjourney

Jeśli szukasz oszałamiającej grafiki generowanej przez AI w wysokiej rozdzielczości, Midjourney jest jednym z najlepszych dostępnych narzędzi.

Recraft, znany z hiperrealistycznych i artystycznych efektów, jest doskonałym wyborem dla artystów cyfrowych, marketerów i projektantów, którzy chcą uzyskać unikalne, stworzone przez AI efekty wizualne. Wyniki są często artystyczne, co czyni go ulubionym wśród twórców przesuwających granice sztuki AI.

Najlepsze funkcje

Natychmiastowe generowanie hiperrealistycznych obrazów AI w wysokiej rozdzielczości

Niestandardowe obrazy dzięki szczegółowym podpowiedziom tekstowym i wariantom stylu

Dostęp do nieograniczonej liczby zrelaksowanych generacji dzięki planom Standard i wyższym

Użyj trybu ukrycia do prywatnego generowania obrazów (plany Pro i Mega)

Dołącz do dużej, aktywnej społeczności Discord, aby uzyskać inspirację i wsparcie

Limity

Brak bezpośredniej integracji z narzędziami do zarządzania projektami, takimi jak Photoshop czy Figma

Wymaga Discord, co może być trudne do opanowania dla nowych użytkowników

Ograniczona kontrola nad szczegółami obrazów generowanych przez AI

Ceny w trakcie podróży

Plan podstawowy: $10/miesiąc na użytkownika

Standardowy plan: $30/miesiąc na użytkownika

Plan Pro: 60 USD miesięcznie za użytkownika

Plan Mega: $120/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje

G2: 4. 4/5. 0 (80+ opinii)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

💡 Pro Tip: Tworzenie wyczyszczonych, szczegółowych podpowiedzi jest kluczem do generowania oszałamiających obrazów AI. Uczenie się na podstawie dobrze skonstruowanych przykładów podpowiedzi Midjourney może pomóc w udoskonaleniu danych wejściowych w celu uzyskania lepszych, dokładniejszych wizualizacji.

➡️ Czytaj więcej: Najlepsze alternatywy i konkurenci Midjourney do generowania obrazów AI

3. Canva (najlepsza do szybkiego i łatwego projektowania graficznego)

via Canva

Canva to przyjazna dla użytkownika platforma projektowa, która pozwala użytkownikom tworzyć obrazy bez zaawansowanych umiejętności projektowych. Dzięki interfejsowi przeciągnij i upuść, ogromnej bibliotece szablonów do burzy móz gów i narzędziom AI jest idealna do tworzenia grafik w mediach społecznościowych, materiałów marketingowych, prezentacji i nie tylko.

Canva wspiera również współpracę zespołową, dzięki czemu jest doskonałym narzędziem dla firm i twórców zawartości, którzy potrzebują szybkich projektów o profesjonalnej jakości.

Najlepsze funkcje Canva

Twórz oszałamiające wizualizacje za pomocą intuicyjnego edytora typu "przeciągnij i upuść

Uzyskaj dostęp do ogromnej biblioteki szablonów, zdjęć stockowych i elementów projektu

Usuwanie tła i zmiana rozmiaru projektów jednym kliknięciem w Canva Pro

Współpraca w czasie rzeczywistym z członkami zespołu nad udostępnianymi projektami

Korzystaj z narzędzi AI, aby usprawnić tworzenie grafiki i branding

Limity Canva

Wymaga połączenia z Internetem do edycji - brak trybu offline

Brak zaawansowanych funkcji dla profesjonalnych projektantów pracujących nad złożonymi projektami

Cena Canva

Free Plan

Plan Pro: 14,99 USD/miesiąc za użytkownika

Plan Teams: $29. 99/miesiąc za użytkownika

oceny i recenzje Canva

G2: 4. 7/5. 0 (ponad 4 400 opinii)

Capterra: 4. 7/5. 0 (12 400+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Canva? Coprawdziwi użytkownicymówią o Canva?

Jest to bardzo proste narzędzie do projektowania, które pomaga każdemu w tworzeniu niesamowitych grafik do swoich projektów, niezależnie od umiejętności projektowych. Możesz szybko dostosować dużą bibliotekę szablonów, zdjęć stockowych i elementów projektu.

Jest to bardzo proste narzędzie do projektowania, które pomaga każdemu w tworzeniu niesamowitych grafik do swoich projektów, niezależnie od umiejętności projektowych. Możesz szybko dostosować dużą bibliotekę szablonów, zdjęć stockowych i elementów projektu.

Pro Tip: Opanowanie sztucznej inteligencji w projektowaniu graficznym oznacza zrozumienie, jak połączyć automatyzację z kreatywnością - na przykład za pomocą narzędzi AI, aby przyspieszyć powtarzalne zadania, jednocześnie koncentrując się na swoim unikalnym stylu projektowania. Odkrycie, w jaki sposób AI przekształca projektowanie graficzne, może dać ci przewagę w tworzeniu wyróżniających się wizualizacji.

4. DALL-E 3 (najlepszy do generowania obrazów dzięki integracji ChatGPT)

DALL-E 3 to najnowocześniejszy generator grafiki AI, który przekłada Twoje pomysły na bardzo szczegółowe, realistyczne wizualizacje. W przeciwieństwie do samodzielnych narzędzi, DALL-E 3 jest wbudowany bezpośrednio w ChatGPT, umożliwiając udoskonalanie podpowiedzi AI, burzę mózgów i dostosowywanie obrazów w ramach jednego cyklu pracy.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz ilustracji, grafiki koncepcyjnej, czy fotorealistycznych renderów, DALL-E 3 zapewnia wyjątkową dokładność przy minimalnym wysiłku. Przyjazny dla użytkownika interfejs sprawia, że platforma ta jest niezwykle przydatna do edycji i danych powstania obrazów, nawet dla nowych użytkowników.

DALL-E 3 najlepsze funkcje

Twórz wysokiej jakości obrazy, które są realistyczne i bardzo szczegółowe

Użyj ChatGPT, aby udoskonalić podpowiedzi i dostosować wygenerowane wizualizacje w kilka sekund

Twórz unikalne ilustracje, grafiki koncepcyjne i fotorealistyczne obrazy

Posiadanie pełnych praw do wszystkich wygenerowanych obrazów bez dodatkowych licencji

DALL-E 3 limit

Brak bezpośredniej integracji z zewnętrznym oprogramowaniem do projektowania, takim jak Photoshop

Limit opcji edycji po generacji w porównaniu do konkurencji

Wymaga połączenia z Internetem i konta OpenAI do użycia

Cena DALL-E 3

Niestandardowe ceny

DALL-E 3 oceny i recenzje

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 4. 6/5. 0 (20+ opinii)

➡️ Czytaj więcej: Alternatywy Dall-E do tworzenia obrazów AI

📮ClickUp Insight: 11% naszych respondentów wykorzystuje AI głównie do burzy mózgów i tworzenia pomysłów. Ale co dzieje się z tymi genialnymi pomysłami później? Tutaj potrzebna jest tablica oparta na AI, taka jak ClickUp AI, która pomaga natychmiast przekształcić pomysły z sesji burzy mózgów w zadania. A jeśli nie potrafisz do końca wyjaśnić jakiejś koncepcji, po prostu poproś generator obrazów AI o stworzenie wizualizacji na podstawie podpowiedzi. To aplikacja Wszystko do pracy, która umożliwia szybsze tworzenie pomysłów, wizualizację i realizację!

5. Ideogram (najlepszy do AI tekstu na obraz z zaawansowaną kontrolą stylu)

przez Ideogram

Ideogram 2. 0 to generator obrazów AI nowej generacji zaprojektowany do tworzenia realistycznych zdjęć, trendów graficznych i wizualizacji opartych na typografii z wyjątkową dokładnością. Oferuje najlepsze w branży renderowanie tekstu, co czyni go idealnym narzędziem do brandingu, plakatów i grafiki w mediach społecznościowych.

Dzięki zaawansowanym opcjom stylu, takim jak Realistic, Design, 3D i Anime, Ideogram zapewnia większą kontrolę nad ostatecznym wyglądem obrazów. Ponadto funkcje Magic Prompt i Describe pozwalają na lepsze dopracowanie podpowiedzi i kreatywną eksplorację.

najlepsze funkcje Ideogram

Generowanie wysokiej jakości obrazów z zaawansowanymi opcjami stylu

Twórz projekty oparte na typografii z wiodącym w branży renderowaniem tekstów

Niestandardowe obrazy ze spersonalizowaną paletą kolorów

Edytuj, remiksuj i udoskonalaj obrazy bezpośrednio w edytorze Canva

Limity idogramów

Niektóre funkcje premium, takie jak prywatne generacje i przetwarzanie wsadowe, wymagają płatnego planu

Free Plan ma limit kredytów, co ogranicza częste korzystanie

Brak integracji z zewnętrznym oprogramowaniem do projektowania, takim jak Photoshop lub Figma

Ceny idogramów

Free Plan

Plan podstawowy: $8/miesiąc na użytkownika

Plan Plus: 20 USD/miesiąc za użytkownika

Plan Pro: 60 USD miesięcznie za użytkownika

oceny i recenzje Ideogram

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Ciekawostka: Najwyższej wartości dzieło sztuki AI, Portret Edmonda Belamy'ego, zostało sprzedane za 432 000 USD. Sztuka AI jest nie tylko fajna - jest kolekcjonerska! Wyobraź sobie, że generujesz cyfrowe arcydzieło warte prawie pół miliona dolarów!

6. Stable Diffusion (najlepszy dla darmowych obrazów generowanych przez AI z pełną kreatywną kontrolą)

przez Stable Diffusion

Stable Diffusion Online to wszechstronny generator obrazów AI, który pozwala użytkownikom tworzyć fotorealistyczne i artystyczne obrazy na podstawie podpowiedzi tekstowych.

W przeciwieństwie do innych platform, Recraft AI zapewnia pełną kreatywną kontrolę, umożliwiając dostawcom doskonalenie swoich wyników dzięki szczegółowym podpowiedziom, funkcjom inpainting i outpainting. Free Plan pozwala na wygenerowanie 10 obrazów dziennie, podczas gdy plany premium oferują szybsze przetwarzanie i prywatne generowanie obrazów.

Najlepsze funkcje Diffusion

Generowanie wysokiej jakości, fotorealistycznych obrazów AI z podpowiedzi tekstowych

Twórz prywatne obrazy bez znaków wodnych z licencją komercyjną

Obrazy generowane w wyższej skali dla lepszej rozdzielczości i przejrzystości

Przeglądaj podpowiedź bazy danych z milionami pomysłów generowanych przez użytkowników

Stabilne limity dyfuzji

Brak bezpośredniej integracji z programami Photoshop, Figma lub innymi narzędziami do projektowania

Free Plan jest ograniczony do 10 generacji dziennie

Wymaga szczegółowych podpowiedzi w celu uzyskania precyzyjnych wyników obrazu

Stabilne ceny Diffusion

Free Plan

Plan Pro : 10 USD/miesiąc za użytkownika

Plan Max: 20 USD/miesiąc za użytkownika

Stabilne oceny i recenzje Diffusion

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Stable Diffusion? Co prawdziwi użytkownicy

Stable Diffusion to najlepszy model AI, który pomaga nam generować bardzo wysokiej jakości obrazy dla naszych stron internetowych. Generuje obrazy zarówno z naszych podpowiedzi, jak i naszych obrazów. Oferują najtańszą cenę za kredyty generujące obrazy. Oferuje również wiele stylów i rozmiarów obrazów do generowania naszych wymaganych obrazów dla naszych stron internetowych i mediów społecznościowych.

Stable Diffusion to najlepszy model AI, który pomaga nam generować bardzo wysokiej jakości obrazy dla naszych stron internetowych. Generuje obrazy zarówno z naszych podpowiedzi, jak i naszych obrazów. Oferują najtańszą cenę za kredyty generujące obrazy. Oferuje również wiele stylów i rozmiarów obrazów do generowania naszych wymaganych obrazów dla naszych stron internetowych i mediów społecznościowych.

Na OpenSea, NFT generowane przez AI sprzedają się średnio od 244 do 1 631 dolarów. Od podpowiedzi tekstowych po rynki NFT - sztuka generowana przez AI to nie tylko tworzenie szumu; to zarabianie pieniędzy! 💸

7. Figma (najlepsza do wspólnego projektowania UI/UX i prototypowania)

przez Figma

Figma to potężne narzędzie do projektowania oparte na chmurze, które umożliwia Teams współpracę w czasie rzeczywistym w zakresie projektowania UI/UX, prototypowania i burzy mózgów. Dzięki funkcjom takim jak automatyczny układ, interaktywne prototypy i Dev Mode do przekazywania kodu, jest to ulubione narzędzie AI dla projektantów i programistów.

Narzędzia AI firmy Figma mogą generować makiety i usprawniać proces projektowania, dzięki czemu stanowią skuteczną alternatywę dla Recraft AI w przypadku ustrukturyzowanych prac projektowych.

Najlepsze funkcje Figma

Projektowanie i prototypowanie w czasie rzeczywistym dzięki współpracy Teams

Natychmiastowe generowanie makiet interfejsu użytkownika za pomocą narzędzi AI

Twórz interaktywne prototypy z zaawansowanymi animacjami

Użyj trybu deweloperskiego, aby płynnie tłumaczyć projekty na kod

Organizuj systemy projektowe za pomocą udostępnianych bibliotek i zmiennych

Limity Figma

Zaawansowane prototypowanie i funkcje Dev Mode wymagają płatnego planu

Może mieć krzywą uczenia się dla nowych użytkowników przechodzących z innych narzędzi do projektowania

Ceny Figma

Free Plan

Profesjonalny zespół : 15 USD/miesiąc za użytkownika

Organizacja: $45/miesiąc za użytkownika

Enterprise: 75 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Figma

G2 : 4. 7/5. 0 (1,100+ recenzji)

Capterra: 4. 7/5. 0 (800+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Figma? Coprawdziwi użytkownicymówią o Figma?

Wykonujemy dosłownie całą naszą pracę projektową w Figma i to był przełom. Po pierwsze, współpraca jest na najwyższym poziomie. Praca wielu członków zespołu nad tym samym plikiem w czasie rzeczywistym jest idealna do burzy mózgów i iteracji. Jest to intuicyjny interfejs; narzędzia są zarówno bardzo wydajne, jak i łatwe w użyciu, niezależnie od tego, czy chodzi o tworzenie szkieletów, prototypowanie czy projektowanie finałów. Możliwość natychmiastowego udostępniania projektów i otrzymywania informacji zwrotnych pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu i utrzymać wszystkich na tej samej stronie.

Wykonujemy dosłownie całą naszą pracę projektową w Figma i to był przełom. Po pierwsze, współpraca jest na najwyższym poziomie. Praca wielu członków zespołu nad tym samym plikiem w czasie rzeczywistym jest idealna do burzy mózgów i iteracji. Jest to intuicyjny interfejs; narzędzia są zarówno bardzo wydajne, jak i łatwe w użyciu, niezależnie od tego, czy chodzi o tworzenie szkieletów, prototypowanie czy projektowanie finałów. Możliwość natychmiastowego udostępniania projektów i otrzymywania informacji zwrotnych pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu i utrzymać wszystkich na tej samej stronie.

8. Piktochart (najlepszy do infografik opartych na AI i wizualnego opowiadania historii)

przez Piktochart

Piktochart to wszechstronne narzędzie do projektowania oparte na sztucznej inteligencji, które przekształca złożone pomysły w angażujące wizualizacje. Generuje generowane przez AI infografiki, wykresy, prezentacje i raporty, upraszczając komunikację wizualną dla marketerów, nauczycieli i profesjonalistów z branży Business.

Platforma oferuje możliwość niestandardowego dostosowania marki, obszerną bibliotekę szablonów i narzędzia do współpracy, co czyni ją solidną alternatywą dla Recraft AI w przypadku ustrukturyzowanych projektów.

Najlepsze funkcje Piktochart

Wybieraj spośród tysięcy konfigurowalnych szablonów do szybkiego projektowania

Edytuj obrazy i transkrybuj wideo za pomocą narzędzi AI

Zachowaj spójność marki dzięki niestandardowym czcionkom, kolorom i logo

Współpracuj z członkami Teams za pomocą komentowania i edycji w czasie rzeczywistym

Ograniczenia Piktochart

Ograniczona kompatybilność z przeglądarkami mobilnymi

Zaawansowane funkcje brandingu i duża przestrzeń dyskowa są ograniczone do płatnych planów

Free Plan pozwala na pobranie tylko dwóch plików PNG miesięcznie

Ceny Piktochart

Free Plan

Plan Pro: $29/miesiąc za użytkownika

Plan Business: $49/miesiąc za użytkownika

Plan Enterprise: Niestandardowy cennik

Piktochart oceny i recenzje

G2: 4. 4/5. 0 (160+ opinii)

Capterra: 4. 7/5. 0 (200+ opinii)

Co mówią o Piktochart? Co realni użytkownicy

Lubię go, ponieważ ma wiele szablonów, które oszczędzają mój czas, ponieważ muszę tylko wybrać najbardziej odpowiedni i wypełnić go informacjami, które chcę. Ponadto mogę edytować materiały wideo i transkrybować je na dowolny język. Uwielbiam tę funkcję, ponieważ pomaga mi dotrzeć do większej liczby osób z moją zawartością - jest to zrobione automatycznie.

Lubię go, ponieważ ma wiele szablonów, które oszczędzają mój czas, ponieważ muszę tylko wybrać najbardziej odpowiedni i wypełnić go informacjami, które chcę. Ponadto mogę edytować materiały wideo i transkrybować je na dowolny język. Uwielbiam tę funkcję, ponieważ pomaga mi dotrzeć do większej liczby osób z moją zawartością - jest to zrobione automatycznie.

9. Stencil (najlepszy do szybkiego i łatwego tworzenia grafik w mediach społecznościowych)

via Stencil

Stencil to lekkie, przyjazne dla użytkownika narzędzie do projektowania stworzone z myślą o blogerach, marketerach i właścicielach firm, którzy potrzebują wysokiej jakości grafiki do mediów społecznościowych na bieżąco.

Dzięki milionom zdjęć stockowych, szablonów i ikon usprawnia dane powstania zawartości dla platform takich jak Facebook, Instagram, Pinterest i Twitter. Rozszerzenia Stencil do przeglądarek i integracja z WordPress ułatwiają tworzenie grafiki bez konieczności przełączania aplikacji.

Najlepsze funkcje szablonów

Tworzenie oszałamiających obrazów w kilka sekund za pomocą narzędzi typu "przeciągnij i upuść

Dostęp do ponad 5 milionów zdjęć stockowych oraz ponad 3 milionów ikon i grafik

Skorzystaj z ponad 1 350 wstępnie zaprojektowanych szablonów, aby szybko wprowadzić niestandardowe zmiany

Natychmiastowa zmiana rozmiaru projektów dzięki ponad 140 wstępnie ustawionym rozmiarom reklam, blogów i mediów społecznościowych

Integracja z przeglądarkami Chrome, Firefox i WordPress w celu przyspieszenia cyklu pracy

Limity szablonów

Plan Free jest ograniczony do 10 zapisów obrazów miesięcznie

Brak współpracy zespołowej lub udostępniania obszarów roboczych

Zaawansowane funkcje brandingu (czcionki, logo, znaki wodne) są dostępne tylko w płatnych planach

Ceny szablonów

Free Plan

Plan Pro: $15/miesiąc na użytkownika

Plan Unlimited: $20/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje szablonów

G2: 4. 5/5. 0 (20+ opinii)

Capterra: 4. 8/5. 0 (460+ opinii)

💡 Pro Tip: Wizualna organizacja kreatywnych pomysłów może usprawnić proces projektowania. Tablica pomysłów oparta na AI pomaga w burzy mózgów, udoskonalaniu i zarządzaniu koncepcjami bez wysiłku, przechowując wszystkie inspiracje w jednym miejscu.

10. Adobe Express (najlepszy do tworzenia zawartości opartej na AI z profesjonalną jakością)

przez Adobe Express

Adobe Express to wszechstronne narzędzie do projektowania, które łączy w sobie generowanie obrazów, edycję wideo i tworzenie zawartości mediów społecznościowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Funkcje takie jak Generative Fill, szablony oparte na AI i narzędzia do zamiany tekstu na obraz pomagają użytkownikom tworzyć oszałamiające wizualizacje przy minimalnym wysiłku.

Adobe Express oferuje profesjonalnej jakości wyniki bez złożoności Photoshopa, niezależnie od tego, czy chodzi o projektowanie ulotek, postów w mediach społecznościowych czy materiałów marketingowych.

Najlepsze funkcje Adobe Express

Natychmiastowe generowanie obrazów, szablonów i grafik do mediów społecznościowych z wykorzystaniem AI

Twórz angażujące materiały wideo z lektorami AI i generowaniem muzyki

Dostęp do milionów zasobów stockowych, czcionek i elementów projektu

Łatwa zmiana rozmiaru i przeznaczenia projektów dla wielu platform

Limity Adobe Express

Zaawansowane funkcje AI wymagają płatnego planu

Ograniczone możliwości niestandardowego projektowania w porównaniu do Adobe Photoshop lub Illustrator

Ceny Adobe Express

Free Plan

Plan Premium: 9,99 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Adobe Express

G2 4. 5/5. 0 (400+ opinii)

Capterra: 4. 6/5. 0 (1100+ opinii)

Specjalne wzmianki Lensa AI: Redaktor zdjęć oparty na sztucznej inteligencji, znany z tworzenia wysokiej jakości awatarów, ulepszania portretów i generowania przyciągających wzrok wizualizacji w mediach społecznościowych

Artbreeder: Bez wysiłku miksuje i ewoluuje obrazy, dzięki czemu idealnie nadaje się do grafiki koncepcyjnej, projektowania postaci i unikalnych stylów wizualnych

Deep Dream Generator: Twórz surrealistyczne, przypominające sny dzieła sztuki za pomocą algorytmów AI, które przekształcają obrazy w oszałamiające, abstrakcyjne wizualizacje

Runway ML: Wszechstronna platforma AI oferująca edycję wideo, generowanie obrazów i współpracę w czasie rzeczywistym przy kreatywnych projektach

Wybierz najlepszą alternatywę Recraft AI: Zacznij z ClickUp już dziś!

Znalezienie odpowiedniego generatora obrazów AI zależy od Twoich potrzeb - niezależnie od tego, czy chodzi o wysokiej jakości wizualizacje, płynną współpracę projektową czy zaawansowane narzędzia oparte na sztucznej inteligencji.

Każda z wymienionych alternatyw oferuje unikalne funkcje, od kreatywnych cykli pracy opartych na sztucznej inteligencji ClickUp po oszałamiające generowanie grafiki AI w Midjourney. Chociaż Recraft AI ma swoje mocne strony, narzędzia te zapewniają większą elastyczność, kreatywność i wydajność dla projektantów, marketerów i twórców zawartości.

Jeśli jesteś gotowy, aby usprawnić swoje kreatywne projekty za pomocą narzędzi AI, ClickUp oferuje zakończone rozwiązanie. Od burzy mózgów po wykonanie - z łatwością zarządzaj przepływem pracy projektowej.

Wypróbuj ClickUp już dziś i podnieś poziom kreatywnego projektowania zawartości dzięki mocy AI!