11 najlepszych systemów zgłoszeń HR do zarządzania zgłoszeniami pracowników

Teams HR zarządzają wszystkim: zatrudnianiem, wdrażaniem, listą płac, zgodnością z przepisami i niekończącym się przepływem pilnych wniosków pracowników.

"Czy mogę przełączyć się na pracę zdalną?" lub "Jakie są nasze zasady dotyczące urlopu nadrzędnego? " - najtrudniejsze zapytania pojawiają się w najbardziej ruchliwych momentach.

Obsługa tych ciągłych pytań za pośrednictwem e-maili, arkuszy kalkulacyjnych lub samoprzylepnych notatek prowadzi do nieefektywności, frustracji i potencjalnego wypalenia.

System obsługi zgłoszeń HR może zmienić oblicze gry. Dzięki centralizacji, śledzeniu i automatyzacji każdego żądania pracownika, zespoły HR są zorganizowane, responsywne i wolne od stresu - dzięki czemu można skupić się na tym, co najważniejsze.

Brzmi jak aktualizacja, której potrzebuje Twój dział HR? Dołącz do nas i poznaj 11 wiodących narzędzi do obsługi zgłoszeń HR, które upraszczają cykl pracy i zwiększają wsparcie pracowników.

60-sekundowe podsumowanie Oto krótki przegląd najlepszych systemów do obsługi zgłoszeń HR i ich idealnych zastosowań: ClickUp : Najlepszy do zarządzania projektami HR i relacjami z pracownikami : Najlepszy do zarządzania projektami HR i relacjami z pracownikami

HappyFox : Najlepszy do automatyzacji i samoobsługi HR opartej na AI

Zoho Desk : Najlepsze rozwiązanie do płynnej obsługi HR w ekosystemie Zoho

Hiver : Najlepszy do obsługi zgłoszeń i współpracy HR w oparciu o Gmaila

HelpScout : Najlepszy dla zespołów HR potrzebujących przyjaznego dla użytkownika systemu wsparcia

HubSpot : Najlepsze rozwiązanie dla teamów HR, które potrzebują kompleksowego huba usługowego

Zendesk : Najlepszy dla dużych teamów HR wymagających zaawansowanej automatyzacji

Freshdesk : Najlepszy do wielokanałowego zarządzania usługami HR

Spiceworks : Najlepsze darmowe oprogramowanie HR help desk dla małych teamów

Jira Service Management: Najlepszy do obsługi zgłoszeń i automatyzacji na poziomie Enterprise

Deskpro: Najlepszy do konfigurowalnego zarządzania usługami HR

Czym jest HR Ticketing System?

System zgłoszeń HR to scentralizowana platforma, która śledzi, zarządza i usprawnia zgłoszenia pracowników. Zastępuje rozproszone kanały komunikacji ustrukturyzowanym przepływem pracy, zapewniając, że każde zgłoszenie HR jest rejestrowane, przypisywane i rozwiązywane - szybko i skutecznie.

Wykracza to jednak poza zarządzanie zapytaniami pracowników. Upraszcza procesy kadrowe, automatyzuje powtarzalne zadania i generuje cenne informacje na temat satysfakcji pracowników. 💯

Oto kilka rzeczywistych przypadków użycia systemu zgłoszeń HR:

Przykład 1: Problemy związane z płacami i wynagrodzeniami

Pracownik zauważa tajemnicze potrącenie na swojej wypłacie. Zamiast ścigać się z działem HR za pomocą e-maili, przesyła zgłoszenie. System automatycznie przekierowuje go do zespołu ds. płac, zapewniając szybkie, udokumentowane rozwiązanie - bez wymiany informacji.

Przykład 2: Identyfikacja wzorców i częstych skarg

Menedżerowie HR zauważają piętrzące się skargi związane z WOM. Zamiast wielokrotnie odpowiadać na to samo zapytanie, system zgłoszeń działu pomocy HR oznacza je jako powtarzający się problem, podpowiedź dla działu pomocy HR, aby zaktualizować wewnętrzną bazę wiedzy lub zapewnić szkolenie, zmniejszając liczbę przyszłych zgłoszeń.

🔎 Czy wiesz, że? Systemy zgłoszeń HR i oprogramowanie help desk to w zasadzie to samo! Niezależnie od tego, czy chodzi o HR, IT, czy obsługę klienta, rejestrują, śledzą i rozwiązują zgłoszenia. Różne nazwy, ta sama misja: efektywne zarządzanie zgłoszeniami.

Korzyści z wdrożenia systemu zgłoszeń HR

HR to coś więcej niż zasady i papierkowa robota - to tworzenie płynnego doświadczenia pracownika. Gdy wsparcie HR jest szybkie, ustrukturyzowane i wydajne, wszyscy wygrywają.

Oto, w jaki sposób system obsługi zgłoszeń HR robi różnicę:

1. Zwiększona satysfakcja pracowników

Dwie trzecie liderów HR wymienia przepracowanie jako swoje największe wyzwanie, a powolne systemy HR i odpowiedzi tylko potęgują frustrację. System ticketowy pomaga pracownikom uzyskać szybsze odpowiedzi, lepszą widoczność statusu i dostęp do samoobsługowego portalu - bez niekończących się monitów.

2. Szybsze wdrażanie pracowników

Nowi pracownicy nie powinni tracić czasu na ustawienia IT lub papierkową robotę. Automatyzacja zadań pozwala zsynchronizować działania działów IT, kadr i płac oraz menedżerów, zapewniając sprawną i terminową obsługę każdego kroku - dzięki czemu pracownicy mogą zacząć pracę już od pierwszego dnia.

3. Standaryzacja świadczenia usług HR - zawsze i wszędzie

Wsparcie pracowników lub świadczenie usług nie powinno zależeć od lokalizacji. Scentralizowany system dostarczania i zarządzania usługami HR zapewnia spójność zasad i czasu reakcji - niezależnie od tego, czy zespół jest zdalny, hybrydowy czy globalny.

4. Brak luk w zgodności, pełna odpowiedzialność

Wyzwania HR - od skarg po potwierdzenia zasad - wymagają odpowiedniej dokumentacji. Scentralizowany system rejestruje i śledzi każde zgłoszenie, tworząc gotowy do audytu zapis, który zapewnia przejrzystość i zgodność firmy z przepisami prawa pracy.

5. Usprawnione rozmowy, większa wydajność

Koniec z zagubionymi e-mailami lub niekończącymi się działaniami następczymi - system ticketowy przechowuje wszystkie żądania i aktualizacje HR w jednym miejscu. Automatyzacja cyklu pracy oraz inteligentne zarządzanie i przekierowywanie zgłoszeń pomagają zespołom szybciej rozwiązywać problemy, a płynna współpraca gwarantuje, że nic nie umknie uwadze.

6. Silniejsza marka pracodawcy i większa retencja

Pracownicy w dobrze wspieranym miejscu pracy są o 68% mniej skłonni do odejścia. Responsywna obsługa kadrowa zmniejsza frustrację, zwiększa lojalność i zatrzymuje największe talenty - jednocześnie wzmacniając ocenę pracodawcy.

przeczytaj również: Specjaliści HR zmagają się z niekończącymi się prośbami, zadaniami związanymi ze zgodnością i aktualizacjami zasad. Ciekawi Cię ich sekret? Zajrzyj za kulisy dnia z życia menedżera ds. zasobów ludzkich i zobacz, jak utrzymują procesy HR działające jak w zegarku!

Czego należy szukać w systemie zgłoszeń HR?

Odpowiedni system zgłoszeń HR staje się hubem operacji HR, zapewniając, że każde zgłoszenie trafi do właściwej osoby, zostanie szybko rozwiązane i będzie przechowywane do wykorzystania w przyszłości.

Oto kilka funkcji, które warto sprawdzić:

AI prowess: Sortowanie zgłoszeń, przewidywanie trendów i automatyczne kierowanie zgłoszeń do właściwego zespołu. Sortowanie zgłoszeń, przewidywanie trendów i automatyczne kierowanie zgłoszeń do właściwego zespołu. 61% liderów HR inwestuje w AI i korzysta z inteligentnej automatyzacji, aby wyeliminować powtarzalne zadania administracyjne, koncentrując się na priorytetach strategicznych

Bezpieczeństwo danych: Ochrona wrażliwych danych pracowników, takich jak odcinki wypłat, skargi i dokumenty prawne. Dostęp oparty na rolach, szyfrowanie i dzienniki audytu zapewniają zgodność z RODO, SOC 2 i innymi przepisami

Współpraca w czasie rzeczywistym: Zsynchronizuj zespoły ds. płac, świadczeń i zgodności z udostępnianym pulpitem HR. Dyskusje w wątkach, śledzenie zadań i natychmiastowe powiadomienia gwarantują, że żadne zgłoszenie nie umknie uwadze

Możliwość dostosowania: Dostosuj cykle pracy, kategorie zgłoszeń i wyzwalacze eskalacji, aby dopasować je do swoich procesów HR. Elastyczny system skaluje się wraz z rozwojem firmy - bez wąskich gardeł i nieefektywności

Portal samoobsługowy: Umożliwienie pracownikom natychmiastowego znalezienia odpowiedzi dzięki przeszukiwalnej bazie wiedzy i często zadawanym pytaniom. Badania pokazują, że Umożliwienie pracownikom natychmiastowego znalezienia odpowiedzi dzięki przeszukiwalnej bazie wiedzy i często zadawanym pytaniom. Badania pokazują, że 73% osób woli opcje samoobsługowe niż zwracanie się o pomoc - a prośby HR nie są wyjątkiem

Łatwość obsługi: Zastosuj elegancki, intuicyjny interfejs użytkownika. Gdy nawigacja nie wymaga wysiłku, Teams HR rozwiązują zgłoszenia pracowników szybciej i bez tarć

Pro Tip: Firmy korzystające z analityki HR mają 2,4 razy większe szanse na osiągnięcie lepszych wyników niż konkurencja. Aby to osiągnąć, należy śledzić kluczowe wskaźniki - liczbę zgłoszeń, czas rozwiązania i wskaźniki eskalacji - w celu wykrycia trendów i zapobiegania wąskim gardłom. Ponadto korzystanie z narzędzi do raportowania w celu analizy tych wskaźników umożliwia zespołom HR wprowadzanie ulepszeń opartych na danych i zwiększanie ogólnej jakości świadczonych usług.

11 najlepszych systemów HR Ticketing do odkrycia

Wybór odpowiedniego systemu zgłoszeń HR ma kluczowe znaczenie dla usprawnienia operacji HR i poprawy doświadczenia pracowników.

Oto zestawienie najlepszych systemów do rozważenia:

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania projektami HR i powiązaniami z pracownikami)

Wypróbuj ClickUp dla Teams HR Buduj, śledź i optymalizuj swoją siłę roboczą dzięki rozwiązaniom ClickUp do zarządzania zasobami ludzkimi

Twój dział HR jest spoiwem, które trzyma Twoją firmę razem - od zatrudniania najlepszych talentów po utrzymywanie zaangażowania pracowników i wszystko pomiędzy. Jednak niekończące się e-maile i prośby o zatwierdzenie grzęzną w chaosie administratora.

To właśnie tutaj ClickUp zmienia zasady gry. Jako aplikacja typu "wszystko do pracy", upraszcza każdy aspekt przepływu pracy - a operacje HR nie są wyjątkiem. ClickUp łączy projekty HR, dokumenty i czat zespołu w jedno potężne narzędzie oparte na kontekstowej AI, eliminując przełączanie kontekstu i oszczędzając ponad 3 godziny tygodniowo.

Żonglujesz wieloma kandydatami na różnych scenach rekrutacji? Dzięki konfigurowalnym potokom rekrutacyjnym ClickUp możesz śledzić każdego kandydata, planować rozmowy kwalifikacyjne i przechowywać informacje zwrotne - w jednym miejscu.

I nie chodzi tylko o zatrudnianie. ClickUp pomaga zbierać informacje o pracownikach, śledzić ich zaangażowanie i podnosić morale. Potrzebujesz szybko sprawdzić puls? Przeprowadzaj ankiety za pomocą formularzy ClickUp, aby uchwycić nastroje pracowników i przekształcić odpowiedzi w zadania ClickUp, a następnie zanurz się w pulpitach ClickUp, aby wizualizować zaangażowanie pracowników i trendy oraz podejmować celowe działania.

Śledzenie wydajności pracowników i obciążenia pracą za pomocą konfigurowalnego pulpitu ClickUp

Dział HR nie działa jednak w próżni. Potrzebujesz płynnej koordynacji z menedżerami, IT, finansami i kierownictwem. ClickUp ułatwia współpracę między różnymi funkcjami, niezależnie od tego, czy zatwierdzasz wnioski urlopowe, śledzisz oceny wydajności, czy zarządzasz zgodnością.

A co najlepsze? Możesz użyć rozwiązania HR ClickUp do zbudowania w pełni zintegrowanej bazy wiedzy, dającej pracownikom natychmiastowy dostęp do zasad, często zadawanych pytań i materiałów wdrożeniowych. Pomoże to specjalistom HR spędzać mniej czasu na odpowiadaniu na powtarzające się pytania i skupić się bardziej na tym, co ważne.

Dodatkowo, ClickUp Docs pozwala scentralizować wszystkie zasady organizacyjne, zasoby i bazy wiedzy w jednym miejscu. Łatwo edytuj i aktualizuj dokumenty w razie potrzeby i udostępniaj je Teamsom za pomocą dostosowywalnych kontroli dostępu.

Wreszcie, dzięki darmowym szablonom HR ClickUp nie będziesz musiał wymyślać koła na nowo. Pomiń kłopoty związane z administracją i skorzystaj z gotowych narzędzi do wdrażania, oceny wyników i nie tylko.

szablon SOP HR ClickUp: Standaryzacja procesów HR i zapewnienie spójności w każdym dziale

Szablon bazy wiedzy HR ClickUp : Zbuduj scentralizowany hub zasad firmy, często zadawanych pytań i zasobów wewnętrznych dla płynnej samoobsługi pracowników : Zbuduj scentralizowany hub zasad firmy, często zadawanych pytań i zasobów wewnętrznych dla płynnej samoobsługi pracowników

Szablon podręcznika pracownika ClickUp: Informuj pracowników o kulturze firmy, zasadach i oczekiwaniach - wszystko w jednym, łatwo dostępnym dokumencie : Informuj pracowników o kulturze firmy, zasadach i oczekiwaniach - wszystko w jednym, łatwo dostępnym dokumencie

➡️ Czytaj więcej: Free Employee Handbook Szablony w Word & ClickUp

Najlepsze funkcje ClickUp

Wykorzystaj zależności między zadaniami, aby zaplanować regularne odprawy, śledzenie pętli informacji zwrotnych i zapewnić każdemu członkowi zespołu wsparcie, którego potrzebuje

Korzystaj z szablonów oceny wydajności, aby ujednolicić oceny i zapewnić spójność między działami

Skonfiguruj inteligentne automatyzacje - od alertów dotyczących zgodności z przepisami po zatwierdzanie tras i listy kontrolne dotyczące wdrażania - aby wyeliminować ręczne zadania administratora HR

Zwiększ synergię zespołu dzięki komentarzom w czasie rzeczywistym, udostępnianym pulpitom i zintegrowanej komunikacji

Monitoruj WOM i dostępność zespołów za pomocą widoków obciążenia pracą ClickUp , aby zapobiegać niedoborom personelu i optymalizować planowanie siły roboczej

Planuj potrzeby kadrowe poprzez prognozowanie zapotrzebowania na pracowników w oparciu o oś czasu projektu i cele biznesowe

📮 ClickUp Insight: Niedawno odkryliśmy, że około 33% pracowników umysłowych wysyła od 1 do 3 wiadomości dziennie, aby uzyskać potrzebny im kontekst. Ale co by było, gdyby wszystkie informacje były udokumentowane i łatwo dostępne? Dzięki ClickUp Brain jako menedżerowi wiedzy, przełączanie kontekstu staje się przeszłością. Wystarczy zadać pytanie bezpośrednio z obszaru roboczego, a ClickUp Brain natychmiast pobierze odpowiednie informacje z obszaru roboczego lub połączonych aplikacji innych firm!

Ograniczenia ClickUp

Dzięki rozszerzeniu funkcji, nowi użytkownicy mogą potrzebować czasu i szkolenia, aby opanować możliwości ClickUp

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

Business: 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD/miesiąc na członka

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 10 000 opinii)

Capterra: 4. 6/5 (4000+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Użytkownicy zachwalają możliwości adaptacyjne ClickUp i sposób, w jaki upraszcza on operacje HR - podkreślając jego zdolność do konsolidacji wielu narzędzi w jedną, wydajną platformę.

Odkąd ClickUp został wdrożony w moim miejscu pracy, jest to narzędzie, które znacznie pomogło w kontroli i zarządzaniu działaniami, szczególnie w moim dziale HR. Wcześniej używaliśmy jednego narzędzia do rekrutacji, innego do onboardingu, a jeszcze innego do offboardingu. Obecnie praktycznie wszystkie nasze procesy, formularze, aktualizacje i automatyzacje znajdują się w tym narzędziu.

Odkąd ClickUp został wdrożony w moim miejscu pracy, jest to narzędzie, które znacznie pomogło w kontroli i zarządzaniu działaniami, szczególnie w moim dziale HR. Wcześniej używaliśmy jednego narzędzia do rekrutacji, innego do onboardingu, a jeszcze innego do offboardingu. Obecnie praktycznie wszystkie nasze procesy, formularze, aktualizacje i automatyzacje znajdują się w tym narzędziu.

2. HappyFox Help Desk (najlepszy do automatyzacji i samoobsługi HR opartej na AI)

via HappyFox

HappyFox to popularny system zgłoszeń HR, który przekształca funkcje HR dzięki automatyzacji opartej na AI i opcjom samoobsługi. Zamiast żonglować rozproszonymi zapytaniami e-mail, jego ustrukturyzowany system biletowy umożliwia zespołom HR konsolidację, kategoryzację i szybsze rozwiązywanie zgłoszeń.

Ponadto HappyFox oferuje solidne raportowanie i analitykę, aby odkryć wgląd w wydajność zespołu i trendy klientów - minimalizując ręczne obciążenie pracą związaną z raportowaniem. Co więcej, płynna integracja z popularnymi narzędziami Business zapewnia, że ekosystem wsparcia pozostaje jednolity i wydajny.

Najlepsze funkcje HappyFox

Obsługa nieograniczonej liczby zgłoszeń w wielu skrzynkach pocztowych HR bez limitów ilościowych

Zapewnij pracownikom natychmiastową samoobsługę w zakresie dokumentów dotyczących zasad, świadczeń i często zadawanych pytań

Szybsze rozwiązywanie zgłoszeń dzięki sugestiom i automatycznym przypomnieniom opartym na AI

Uzyskaj dogłębny wgląd w sytuację pracowników dzięki analizie w czasie rzeczywistym trendów HR, czasów reakcji i problemów pracowników

HappyFox Help Desk limit

Regułom automatyzacji brakuje elastyczności, aby wykonywać wiele działań jednocześnie

Kompleksowe narzędzia do raportowania są dostępne tylko w planach wyższego poziomu

Ceny HappyFox Help Desk

Podstawowy: 29 USD/miesiąc na agenta

Teams: 69 USD/miesiąc za agenta

Pro: 119 USD/miesiąc za agenta

Enterprise Pro: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje HappyFox Help Desk

G2: 4. 5/5 (130+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (90+ opinii)

Wskazówka dla profesjonalistów: Wykorzystując AI do optymalizacji operacji HR, zacznij od małych kroków i skup się najpierw na obszarach o dużym wpływie i niskim ryzyku - takich jak automatyzacja sprawdzania CV lub odpowiadanie na często zadawane pytania pracowników za pomocą chatbotów AI. Buduje to zaufanie do procesów opartych na AI, jednocześnie minimalizując zakłócenia. Po osiągnięciu powodzenia, warto rozszerzyć działalność na bardziej złożone obszary, takie jak planowanie zasobów ludzkich i analityka predykcyjna.

3. Zoho Desk (najlepszy do płynnych operacji HR w ekosystemie Zoho)

via Zoho Desk

Działy HR nie działają w izolacji - codziennie współpracują z działami finansów, IT i prawnymi. Zoho Desk wypełnia tę lukę, zapewniając, że każde zgłoszenie pracownika jest połączone z innymi systemami HR, danymi, aktualizacjami listy płac i ustawieniami IT w jednym scentralizowanym hubie.

Dzięki solidnej integracji z CRM, Teams HR zyskują pełny kontekst interakcji z pracownikami. Ta widoczność pomaga z wyprzedzeniem przewidywać obawy pracowników, personalizować wsparcie i poprawiać doświadczenia pracowników - od rekrutacji po bieżące kontrole wydajności.

Najlepsze funkcje Zoho Desk

Automatyczne przekierowywanie zgłoszeń do właściwego specjalisty lub działu - bez wąskich gardeł i opóźnień

Połącz zgłoszenia serwisowe z rekordami pracowników, aby uzyskać pełny kontekst wcześniejszych interakcji

Przyspiesz rozwiązywanie problemów dzięki sugestiom dotyczącym zgłoszeń opartym na AI i automatyzacji cyklu pracy

Zmniejsz obciążenie działu HR pracą dzięki samoobsługowej bazie wiedzy na temat zasad, świadczeń i często zadawanych pytań

Zoho Desk limit

Projekt oparty na CRM może wydawać się nadmierny dla Teams, które potrzebują tylko podstawowego procesu obsługi zgłoszeń HR

Zaawansowane opcje niestandardowe mogą wymagać dodatkowego czasu na ustawienia

Cennik Zoho Desk

Express: 9 USD/miesiąc za użytkownika

Standard: 20 USD/miesiąc za użytkownika

Profesjonalista: 35 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: 50 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Zoho Desk

G2: 4. 4/5 (ponad 6 000 opinii)

Capterra: 4. 5/5 (2,000+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Zoho Desk?

Bardzo szczegółowe i granularne. Twórz pola, listy zadań i nie tylko za pomocą aplikacji marketplace. Onboarding HR wydaje się płynny, gdy połączysz listy z biletami. Część dotycząca automatyzacji również jest całkiem fajna.

Bardzo szczegółowe i granularne. Twórz pola, listy zadań i nie tylko za pomocą aplikacji marketplace. Onboarding HR wydaje się płynny, gdy połączysz listy z biletami. Część dotycząca automatyzacji również jest całkiem fajna.

4. Hiver (najlepszy do obsługi zgłoszeń i współpracy HR w oparciu o Gmail)

via HiverHQ

Hiver zmienia Gmaila we w pełni funkcjonalny dział pomocy HR, przekształcając rozproszone zapytania e-mail w uporządkowane, możliwe do śledzenia zgłoszenia. Zamiast ręcznie sortować różne procesy HR i zapytania, Teams przydzielają, śledzą i rozwiązują problemy w przejrzysty sposób - bezpośrednio ze swojej skrzynki odbiorczej.

Dzięki automatyzacji opartej na AI, ten system zgłoszeń HR pozwala zespołom nadawać priorytety pilnym żądaniom, upraszczać zatwierdzanie i oddzielać wewnętrzne dyskusje od komunikacji z pracownikami - zapewniając jasne i wydajne wsparcie.

Pięć najlepszych funkcji

Zamień e-maile HR w uporządkowane zgłoszenia z możliwością śledzenia w czasie rzeczywistym i jasnymi zadaniami

Zmniejsz opóźnienia w udzielaniu odpowiedzi dzięki automatyzacji priorytetyzacji zgłoszeń i inteligentnemu przekierowywaniu

Usprawnij współpracę w obszarze HR dzięki wewnętrznym notatkom i udostępnianiu widoczności zespołu

Mierz wydajność dzięki analizom czasu reakcji i trendów w usługach w czasie rzeczywistym

Hiver limit

Zaprojektowane głównie dla Gmaila, co ogranicza elastyczność dla zespołów korzystających z innych platform e-mail

Brak zaawansowanych funkcji zarządzania zasobami ludzkimi wykraczających poza obsługę zgłoszeń i współpracę

Cena Hiver

Free forever

Lite: $24/miesiąc za użytkownika

Wzrost: 34 USD/miesiąc za użytkownika

Pro: 59 USD/miesiąc za użytkownika

Elite: Niestandardowe ceny

Hiver oceny i recenzje

G2: 4. 6/5 (ponad 1000 opinii)

Capterra: 4. 7/5 (100+ opinii)

Pro Tip: Darmowe szablony list płac mogą zaoszczędzić czas i zminimalizować błędy, jeśli są efektywnie wykorzystywane. Oto jak najlepiej je wykorzystać: automatyzacja obliczeń podatkowych i świadczeń w celu usprawnienia procesów 🕒 Śledzenie terminów wypłat i ustawienie przypomnień, aby zapobiec opóźnieniom regularnie przeglądaj i aktualizuj szablony, aby zachować zgodność z przepisami

5. HelpScout (najlepszy dla zespołów HR potrzebujących przyjaznego dla użytkownika systemu wsparcia)

via HelpScout

Help Scout na nowo definiuje wsparcie HR dzięki konwersacyjnemu, zorientowanemu na ludzi podejściu. W przeciwieństwie do innych systemów obsługi zgłoszeń HR, narzędzie to przypomina bardziej współdzieloną skrzynkę odbiorczą, dzięki czemu interakcje pozostają osobiste, zapewniając jednocześnie uporządkowane zarządzanie zgłoszeniami.

Dzięki wbudowanej automatyzacji, zespoły HR eliminują zaległości, zarządzają działaniami następczymi i ustalają priorytety zadań o dużym znaczeniu. W międzyczasie pracownicy mają natychmiastowy dostęp do zasad i często zadawanych pytań, co zmniejsza liczbę powtarzających się zapytań i zgłoszeń.

Najlepsze funkcje Help Scout

Zmniejsz zaległości w dziale kadr dzięki automatyzacji przepływu pracy dla działań następczych i przypomnień

Uprość zarządzanie zadaniami poprzez kategoryzowanie, ustalanie priorytetów i śledzenie zgłoszeń

Personalizuj interakcje z działem kadr dzięki dostępowi w czasie rzeczywistym do historii pracowników, wcześniejszych rozmów i dzienników aktywności

Utrzymuj spójność zespołu dzięki wewnętrznym notatkom i wykrywaniu kolizji, aby uniknąć powielania odpowiedzi

Help Scout limit

Ceny rosną wraz ze wzrostem liczby kontaktów, co może nie odpowiadać większym teamom HR z częstymi kontaktami z pracownikami

Narzędzia do zarządzania projektami w ograniczonym zakresie, takie jak śledzenie terminów i zarządzanie wiedzą

Cena Help Scout

Free forever

Standard: 55 USD/miesiąc za 100 kontaktów

Plus: 83 USD/miesiąc za 100 kontaktów

Pro: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Help Scout

G2: 4. 4/5 (400+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (200+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Help Scout?

Zapisane odpowiedzi pozwalają mi zaoszczędzić 80% czasu. Lubię też widzieć, nad jakimi zgłoszeniami pracują członkowie mojego zespołu i jak możemy dodawać notatki do zgłoszeń. Zaletą korzystania z HelpScout zamiast ogólnej usługi e-mail jest to, że inni członkowie zespołu są automatycznie dostosowywani.

Zapisane odpowiedzi pozwalają mi zaoszczędzić 80% czasu. Lubię też widzieć, nad jakimi zgłoszeniami pracują członkowie mojego zespołu i jak możemy dodawać notatki do zgłoszeń. Zaletą korzystania z HelpScout zamiast ogólnej usługi e-mail jest to, że inni członkowie zespołu są automatycznie dostosowywani.

6. HubSpot (najlepszy dla teamów HR potrzebujących kompleksowego huba usługowego)

via HubSpot

Korzystasz już z HubSpot CRM? Rozszerz go na HR dzięki płynnemu ticketingowi, automatyzacji opartej na AI i ujednoliconej bazie danych interakcji z pracownikami.

Dzięki pulpitom w czasie rzeczywistym, zespoły HR zyskują widoczność trendów w usługach, czasów reakcji i obciążenia pracą - co pomaga im zoptymalizować wsparcie i usprawnić świadczenie usług. Automatyzacja oparta na AI redukuje liczbę zadań wykonywanych ręcznie, usprawniając zatwierdzanie, śledzenie zgłoszeń i rozwiązywanie problemów.

Najlepsze funkcje HubSpot

Automatyzacja obsługi zgłoszeń HR dzięki sugestiom odpowiedzi opartym na AI i asystentom cyklu pracy

Efektywne przypisywanie zgłoszeń za pomocą opartego na umiejętnościach przekierowywania do odpowiedniego specjalisty HR

Centralizacja zapytań pracowników w centrum pomocy w pełni zintegrowanym z HubSpot CRM

Zapewnij wielokanałowe wsparcie poprzez połączenie e-maila, czatu i portali samoobsługowych

Ograniczenia HubSpot

Może być zbyt kosztowne dla małych Business, zwłaszcza jeśli potrzebujesz również hubów marketingowych lub sprzedażowych

Niektóre zaawansowane funkcje (np. niestandardowe narzędzia do raportowania) wymagają wyższych planów

Ceny HubSpot

Free forever

Service Hub Starter: 20 USD/miesiąc za licencję

Service Hub Professional: 100 USD/miesiąc za licencję

Service Hub Enterprise: od 150 USD/miesiąc za licencję

Oceny i recenzje HubSpot

G2: 4. 4/5 (ponad 2 400 opinii)

Capterra: 4. 4/5 (ponad 100 opinii)

Pro Tip: Dobrze zorganizowany helpdesk HR działa w oparciu o niestandardowe obowiązki - jak świetna obsługa klienta. To właśnie w tym miejscu przydaje się matryca RACI - dzięki niej zgłoszenia pracowników są uporządkowane, a każdym problemem zajmują się właściwe osoby: Odpowiedzialność : Wsparcie przedstawicieli - obsługa i rozwiązywanie zapytań pracowników

Odpowiedzialność : Menedżer HR - zapewnia, że zgłoszenia spełniają standardy obsługi

Konsultacje : IT, prawnik lub dostawca usług kadrowo-płacowych - zapewnia ekspertyzę w specjalistycznych sprawach

Informacja: Pracownicy - bądź na bieżąco z ich zgłoszeniami Chcesz precyzyjnie zdefiniować role i usprawnić procesy HR? Te przykłady matryc RACI pokazują, jak zwiększyć wydajność zespołu HR! 🚀

7. Zendesk (najlepszy dla dużych teamów HR wymagających zaawansowanej automatyzacji)

via Zendesk

Duże Teams HR obsługują setki zgłoszeń dziennie - od wdrażania nowych pracowników i korekt listy płac po zatwierdzanie urlopów. Zarządzanie taką liczbą zgłoszeń bez opóźnień wymaga skalowalnego, ustrukturyzowanego systemu - tu z pomocą przychodzi Zendesk.

Centralizuje zapytania HR we wszystkich kanałach, zapewniając pracownikom dokładne i szybkie wsparcie. To oparte na AI oprogramowanie do obsługi zgłoszeń automatyzuje zatwierdzanie i eskalację, a pulpity w czasie rzeczywistym śledzą czasy reakcji, zaległości w zgłoszeniach i trendy w usługach.

Najlepsze funkcje Zendesk

Automatyzacja powtarzalnych zadań dzięki sterowanemu przez AI przekierowywaniu zgłoszeń, gotowym odpowiedziom i wyzwalaczom przepływu pracy

Umożliwiają płynną współpracę między teamami dzięki wewnętrznym notatkom, udostępnianym widokom i połączonym ticketom dla złożonych spraw

Zarządzaj żądaniami zgodności z ustrukturyzowanymi ścieżkami audytu i bezpieczną dokumentacją

Zapewnij pracownikom wsparcie 24/7 dzięki chatbotom i portalom samoobsługowym opartym na AI

Zendesk limit

Niestandardowe widoki wymagają ręcznego ustawienia dla każdego użytkownika, co zwiększa wysiłek administracyjny

Sporadyczne usterki systemu zgłoszeń zakłócają wydajność przepływu pracy

Cennik Zendesk

Suite Teams: $55/miesiąc za agenta (rozliczane rocznie)

Suite Growth: $89/miesiąc na agenta (rozliczane rocznie)

Suite Professional: 115 USD/miesiąc za agenta (rozliczane rocznie)

Suite Enterprise: Niestandardowy cennik

Zaawansowane AI: Dostępne jako dodatek za $$$a 50 na agenta miesięcznie

Oceny i recenzje Zendesk

G2: 4. 3/5 (ponad 6 000 opinii)

Capterra: 4. 4/5 (ponad 4000 opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Zendesk?

Przed wprowadzeniem Zendesk wszystkie zgłoszenia do działu pomocy technicznej śledziliśmy za pośrednictwem poczty e-mail. Teraz korzystamy z ich systemu biletowego, dzięki czemu nie musimy pracować nad e-mailem i możemy upewnić się, że bilet jest przypisany do użytkownika, aby więcej niż jedna osoba nie pracowała nad tym samym.

Przed wprowadzeniem Zendesk wszystkie zgłoszenia do działu pomocy technicznej śledziliśmy za pośrednictwem poczty e-mail. Teraz korzystamy z ich systemu biletowego, dzięki czemu nie musimy pracować nad e-mailem i możemy upewnić się, że bilet jest przypisany do użytkownika, aby więcej niż jedna osoba nie pracowała nad tym samym.

8. Freshdesk (najlepszy do wielokanałowego zarządzania usługami HR)

via Freshdesk

Freshdesk sprawia, że wsparcie HR jest bezproblemowe dzięki scentralizowaniu wielokanałowych zapytań pracowników na jednej uporządkowanej platformie. Inteligentna baza wiedzy upraszcza samoobsługę, podczas gdy zespoły HR zarządzają widocznością, organizują często zadawane pytania i usprawniają cykl pracy.

Masz do czynienia ze złożonymi problemami? Przypisuj zależności, eskaluj zgłoszenia i upewnij się, że nadrzędne zgłoszenia pozostaną otwarte do momentu rozwiązania wszystkich problemów. Analityka oparta na AI sygnalizuje powtarzające się problemy, umożliwiając zespołom HR optymalizację czasu reakcji i rozwiązywanie wąskich gardeł - zanim dojdzie do ich eskalacji.

Najlepsze funkcje Freshdesk

Ustaw niestandardowe umowy SLA, aby dopasować je do priorytetów usług HR, zmian i cykli pracy

Monitoruj wydajność działu HR za pomocą gotowych raportów dotyczących czasu reakcji, liczby zgłoszeń i zadowolenia pracowników

Zbiorczo aktualizuj artykuły wiedzy za pomocą API Freshdesk, aby płynnie zarządzać zawartością

Efektywna współpraca dzięki prywatnym notatkom i wewnętrznym dyskusjom - bez blokowania komunikacji z pracownikami

Limity Freshdesk

Analityka mogłaby być bardziej dopracowana w celu lepszego śledzenia wydajności zgłoszeń HR

Może zwalniać podczas obsługi wielu zgłoszeń i edycji dużych dokumentów

Cennik Freshdesk

Free forever

Wzrost: $15/użytkownika miesięcznie

Pro: $49/użytkownika miesięcznie

Enterprise: 79 USD za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Freshdesk

G2: 4. 4/5 (ponad 3400 opinii)

Capterra: 4. 5/5 (3,300+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Freshdesk?

Baza wiedzy, gotowe odpowiedzi i możliwość śledzenia i mierzenia wsparcia HR dla naszej firmy jest niesamowita. Pracownicy mogą również oceniać usługi, które otrzymują. Możemy nawet tworzyć bilety na połączenia.

Baza wiedzy, gotowe odpowiedzi i możliwość śledzenia i mierzenia wsparcia HR dla naszej firmy jest niesamowita. Pracownicy mogą również oceniać usługi, które otrzymują. Możemy nawet tworzyć bilety na połączenia.

Ciekawostka: "Ticket" w oprogramowaniu do obsługi zgłoszeń HR wywodzi się ze starej praktyki zapisywania wniosków na papierowych kartkach i przekazywania ich dalej! Dziś wszystko odbywa się w formie cyfrowej, ale cel pozostaje ten sam: szybkie dostarczenie właściwego wniosku do właściwej osoby!

9. Spiceworks (najlepsze darmowe oprogramowanie HR dla małych Teams)

via Spiceworks

Spiceworks to darmowy system zgłoszeń HR przeznaczony dla małych Teams, które potrzebują prostego i łatwego w utrzymaniu rozwiązania. Hostowany w chmurze, eliminuje kłopoty związane z utrzymaniem serwera, a jednocześnie zapewnia uporządkowane i łatwe śledzenie zgłoszeń HR.

Intuicyjny pulpit konsoliduje zgłoszenia, pomagając Teams w ustalaniu priorytetów i skutecznym rozwiązywaniu zgłoszeń pracowników. Raportowanie w czasie rzeczywistym zapewnia cenny wgląd w trendy usług HR, ułatwiając śledzenie typowych problemów i usprawniając przepływy pracy.

Najlepsze funkcje Spiceworks

Automatyzacja przypisywania zgłoszeń na podstawie priorytetu, kategorii i obciążenia pracą w celu uporządkowania zadań HR

Zarządzaj zgłoszeniami za pomocą wizualnych pulpitów i skonsolidowanych strumieni aktywności

Rozwiązuj problemy w podróży dzięki przyjaznej dla urządzeń mobilnych aplikacji help desk dla systemów Android i iOS

Uzyskaj wgląd dzięki zaawansowanemu raportowaniu - filtruj dane, śledź trendy i prognozuj potrzeby w zakresie usług HR

Limity Spiceworks

Limit niestandardowych rozwiązań w porównaniu do płatnych alternatyw

Wersja Free ze wsparciem reklam może nie być odpowiednia dla wszystkich teamów

Cennik Spiceworks

Free forever

Oceny i recenzje Spiceworks

G2: 4. 3/5 (ponad 300 opinii)

Capterra: 4. 4/5 (500+ opinii)

➡️ Czytaj więcej: Najlepsze oprogramowanie do cyklu pracy HR usprawniające procesy HR

10. Jira Service Management (najlepszy do obsługi zgłoszeń i automatyzacji na poziomie Enterprise)

via Atlassian

Jira Service Management zapewnia obsługę zgłoszeń i automatyzację na poziomie Enterprise dla specjalistów HR. Początkowo stworzony dla działu IT, jego elastyczne cykle pracy dostosowują się do unikalnych zatwierdzeń HR, eskalacji i innych żądań świadczenia usług.

Automatyzacja przekierowywania, integracja z Atlassian i ustrukturyzowane zarządzanie sprawami pozwalają uporządkować zadania HR przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążenia pracą ręczną. Aby uzyskać ukierunkowane wsparcie, można również utworzyć niestandardowe centra pomocy dla różnych grup odbiorców - nowych pracowników, menedżerów lub byłych pracowników.

Najlepsze funkcje Jira Service Management

Uprość procesy HR dzięki gotowym szablonom wniosków dotyczących zatrudniania, płac i świadczeń

Automatyzacja zatwierdzeń i eskalacji, aby zapewnić ciągłość zgłoszeń HR - bez konieczności ręcznego śledzenia

Ochrona wrażliwych danych dzięki kontroli dostępu opartej na rolach i uprawnieniach bezpieczeństwa

Wzmocnij zespoły HR dzięki samoobsługowemu hubowi zapewniającemu natychmiastowe wsparcie i dostęp do bazy wiedzy

Limity w zarządzaniu usługami Jira

Może wymagać szkolenia dla nietechnicznych teamów HR

Funkcja premium ma wyższą cenę

Jira Service Management pricing

Free Forever dla maksymalnie 3 agentów

Standard : $19. 04/agent miesięcznie

Premium : $47. 82/agenta miesięcznie

Enterprise: Niestandardowy cennik

Jira Service Management - oceny i recenzje

G2 : 4. 2/5 (750+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (700+ opinii)

➡️ Czytaj więcej: Najlepsze oprogramowanie HRMS dla Twojego Businessu: Przegląd skalowalnych rozwiązań

11. Deskpro (najlepszy do konfigurowalnego zarządzania usługami HR)

via Deskpro

Deskpro to wszechstronny system obsługi zgłoszeń HR przeznaczony dla średnich i dużych organizacji, które potrzebują elastyczności i skalowalności. Niezależnie od tego, czy obsługujesz rutynowe zapytania HR, czy poufne sprawy pracownicze, Deskpro centralizuje każde żądanie w uporządkowanym, łatwym w zarządzaniu pulpicie.

Dzięki opcjom zarówno lokalnym, jak i w chmurze, skaluje się bez wysiłku - zapewniając płynny cykl pracy HR i efektywny czas reakcji we wszystkich działach.

Najlepsze funkcje Deskpro

Śledzenie wszystkich zgłoszeń pracowników we wszystkich kanałach w jednym, uporządkowanym pulpicie

Automatyzacja obsługi zgłoszeń dzięki wyzwalaczom, umowom SLA i eskalacjom, aby zapewnić płynny przepływ pracy w obszarze HR

Ogranicz liczbę powtarzających się zapytań dzięki portalowi samopomocy i wewnętrznej bazie wiedzy

Uzyskaj wgląd w czasie rzeczywistym, monitorując czasy odpowiedzi, trendy zgłoszeń i wydajność działu HR

Limity Deskpro

Dodatkowe koszty związane z dodatkami, takimi jak onboarding, szkolenia agentów i certyfikaty

Złożone integracje, które mogą wymagać dodatkowego czasu i wysiłku związanego z ustawieniami

Ceny Deskpro

Teams: $29/miesiąc za agenta

Profesjonalista: $59/miesiąc za agenta

Enterprise: $99/miesiąc za agenta

Oceny i recenzje Deskpro

G2: 4. 3/5 (60+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (30+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Deskpro?

Korzystam z DeskPro od kilku lat i ogólnie moje doświadczenia z nim są bardzo pozytywne. DeskPro pozwala użytkownikowi końcowemu na tworzenie niestandardowych list, samodzielny widok zgłoszeń i tworzenie niestandardowych funkcji podczas odpowiadania na zgłoszenia / dodawania notatek. Uważam, że jego Centrum Pomocy/Baza Wiedzy jest również prosta w użyciu.

Korzystam z DeskPro od kilku lat i ogólnie moje doświadczenia z nim są bardzo pozytywne. DeskPro pozwala użytkownikowi końcowemu na tworzenie niestandardowych list, samodzielny widok zgłoszeń i tworzenie niestandardowych funkcji podczas odpowiadania na zgłoszenia / dodawania notatek. Uważam, że jego Centrum Pomocy/Baza Wiedzy jest również prosta w użyciu.

➡️ Czytaj więcej: Najlepsze oprogramowanie do zarządzania talentami HR

Od wniosków do wyników: Wzmocnij swoje procesy HR dzięki ClickUp

Zarządzanie zgłoszeniami HR nie powinno przypominać niekończącej się listy rzeczy do zrobienia. Solidny system ticketowy nie tylko porządkuje zapytania - usprawnia zatwierdzanie, automatyzuje odpowiedzi i zapewnia każdemu pracownikowi szybkie wsparcie, którego potrzebuje.

Jednak podczas gdy inne systemy do obsługi zgłoszeń HR koncentrują się na rozwiązywaniu indywidualnych zgłoszeń, ClickUp wykracza poza obsługę zgłoszeń. Integruje zarządzanie zadaniami, współpracę nad dokumentami i automatyzację opartą na AI, aby uprościć i usprawnić procesy świadczenia usług HR na każdej scenie.

Dzięki ClickUp zbudujesz płynne, skalowalne środowisko HR, które zwiększy wydajność i zadowolenie pracowników. Zapewnij swojemu zespołowi HR wyjątkowe wsparcie, na jakie zasługuje. Zarejestruj się w ClickUp już dziś! 🚀