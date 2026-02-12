Jak korzystać z negatywnych podpowiedzi Midjourney, aby uzyskać lepsze obrazy

Jeśli obrazy generowane przez AI nie wychodzą tak, jak powinny, problemem może nie być to, o co prosisz, ale to, czego „nie” wykluczasz.

Generatory obrazów oparte na sztucznej inteligencji, w tym Midjourney, interpretują podpowiedzi dosłownie, więc brak określenia niepożądanych elementów może prowadzić do powstania zagraconych, nierealistycznych lub nieistotnych wyników. Podczas gdy określasz, czego chcesz, musisz również poinformować model AI, czego „nie” chcesz w projekcie.

Dodając negatywne podpowiedzi, zyskujesz większą kontrolę nad kompozycją, stylem i niepożądanymi zniekształceniami.

W tym wpisie na blogu omówimy potęgę negatywnych podpowiedzi w Midjourney.

⏰ 60-sekundowe podsumowanie Oto krótki przegląd negatywnych podpowiedzi w Midjourney: Negatywne podpowiedzi pomagają udoskonalić obrazy generowane przez AI poprzez określenie elementów, które mają zostać wykluczone

Użycie dwóch myślników, po których następuje słowo „no”, usuwa niepożądane elementy, natomiast ujemne wagi ograniczają ich obecność bez całkowitego eliminowania.

Negatywne podpowiedzi pozwalają zaoszczędzić czas poprzez ograniczenie prób i błędów, zapewnienie spójności stylu oraz dopracowanie tła , co pozwala uzyskać bardziej przejrzystą grafikę

Negatywne podpowiedzi mają jednak swoje limity — nie zawsze działają zgodnie z oczekiwaniami, w dużej mierze zależą od treningu, mają trudności z obsługą złożonych zadań i wymagają długiego okresu nauki. Często konieczne jest dopracowanie ustawień

Staraj się nie przeciążać modelu AI wieloma podpowiedziami i podawaj jasne instrukcje dotyczące stylu i innych kwestii

ClickUp usprawnia procesy projektowe, oferując zaawansowane funkcje, które pozwalają zespołom na efektywne przeprowadzanie burzy mózgów, planowanie i realizację projektów.

Czym są negatywne podpowiedzi Midjourney?

Negatywne podpowiedzi to instrukcje określające, czego nie chcesz na swoim obrazie. Potraktuj negatywne podpowiedzi jak filtry, które dokładnie wskazują AI, jakich elementów należy unikać na obrazie.

Na przykład, jeśli Twoja podpowiedź w Midjourney brzmi: „tętniący życiem kampus uniwersytecki”, może ona zawierać elementy takie jak studenci, ścieżki i inne istotne obiekty.

Możesz jednak wygenerować obraz z niezwykłą precyzją dzięki negatywnym podpowiedziom. Na przykład, jeśli dodasz do podpowiedzi dwa łączniki, a po nich słowa „no students” , tak jak w poniższym przykładzie, nakazujesz AI wykluczenie obrazów przedstawiających studentów, co daje czystszy, bardziej skupiony obraz kampusu uniwersyteckiego.

Dlaczego warto korzystać z negatywnych podpowiedzi Midjourney?

Czy nie wystarczy po prostu napisać kolejną podpowiedź, aby stworzyć nowy obraz? Byłoby to prostsze, ale nie dałoby takich samych wyników jak podpowiedzi negatywne. Oto, w jaki sposób podpowiedzi negatywne mogą pomóc:

🎨 Lepsza kontrola nad procesem twórczym

Modele projektowania oparte na AI, w tym Midjourney, działają w oparciu o prawdopodobieństwa statystyczne, generując obrazy na podstawie ogromnych zbiorów danych. Oznacza to jednak, że AI czasami wprowadza elementy, o które nie prosiłeś wprost. Negatywna podpowiedź nakazuje Midjourney unikać niepożądanych szczegółów, co pozwala udoskonalić Twoje obrazy.

🔁 Spójność stylu

Midjourney czasami domyślnie stosuje określony styl, np. anime lub cyberpunk, w zależności od tego, jak zostało wyszkolone. Jeśli chcesz uzyskać niepowtarzalny wygląd, negatywne podpowiedzi pomogą wyeliminować przeszkadzające style. Na przykład wpisanie dwóch myślników, a następnie frazy „no comic book style” gwarantuje, że Twoja grafika nie będzie zawierała elementów ilustracyjnych w stylu komiksowym.

⏳ Oszczędność czasu

Bez negatywnych podpowiedzii może być konieczne wielokrotne generowanie obrazów, aby uzyskać pożądany efekt. Negatywne podpowiedzi znacznie ograniczają ten proces prób i błędów, ponieważ nakazujesz modelowi AI wykluczenie określonych elementów, oszczędzając czas potrzebny na edycję.

🖼️ Udoskonalone tła i kompozycje

Czasami obrazy generowane przez AI zawierają zbędne elementy tła, które zagracają kompozycję. Na przykład, jeśli potrzebujesz prostego portretu, możesz wpisać dwa myślniki, a następnie „no background”, aby skupić się wyłącznie na obiekcie. Jest to szczególnie przydatne w fotografii produktowej, gdzie preferowany jest czysty wygląd.

Negatywne podpowiedzi w Midjourney otwierają dostęp do głębszych poziomów personalizacji, ale nie są one panaceum. Negatywne podpowiedzi wymagają starannego opracowania i eksperymentowania, aby osiągnąć pożądane wyniki, podobnie jak w przypadku pisania szczegółowych podpowiedzi dla ChatGPT lub Claude.ai w celu wygenerowania sensownego tekstu.

Jak działają negatywne podpowiedzi w Midjourney?

Czytając powyższe sekcje, być może zauważyłeś, że użyliśmy „–no”. Co to oznacza w kontekście negatywnych podpowiedzi? Zasadniczo istnieją dwa główne sposoby korzystania z negatywnych podpowiedzi: parametr „–no” oraz wagi negatywnych podpowiedzi. Poniżej przedstawiamy ich szczegółowy opis:

1. Dwa łączniki, po których następuje parametr „no”

To najprostsza metoda usuwania niepożądanych elementów. Wystarczy dodać dwa myślniki (bez przestrzeni między nimi) i słowo „no”, a następnie obiekty, style lub kolory, których nie chcesz. Zobacz przykład poniżej.

📌 Jak to działa: Midjourney skanuje swój zbiór danych, rozpoznaje wzorce związane z niepożądanymi elementami i podejmuje wysiłek, aby je wykluczyć z ostatecznego obrazu.

🌻 Przykład: Chcesz uzyskać spokojną scenę nad jeziorem, ale nie chcesz, aby na zdjęciu były łodzie ani ludzie. Twoja podpowiedź i wynik wyglądałyby następująco:

Nie zawsze jednak działa to idealnie — niektóre elementy mogą się wkradnąć z powodu skojarzeń kontekstowych. Jeśli tak się stanie, spróbuj użyć dodatkowych synonimów lub rozszerzyć listę wykluczeń.

2. Wagi negatywnych podpowiedzi

Podczas gdy metoda z dwoma myślnikami i słowem „no” całkowicie eliminuje dany element, wagi negatywne pozwalają zmniejszyć obecność elementu, zamiast całkowicie go usuwać. Ta metoda jest przydatna, gdy chcesz wpłynąć na obraz bez wymuszania całkowitego wykluczenia.

📌 Jak to działa: Midjourney pozwala przypisywać dodatnie lub ujemne wagi do różnych części podpowiedzi za pomocą składni „::”. Waga 1 oznacza neutralność, wyższa liczba zwiększa znaczenie, a liczba ujemna zmniejsza obecność danego elementu.

Zasadniczo nie usuwasz elementu całkowicie za pomocą wag, ale nakazujesz Midjourney, aby zmniejszyć jego znaczenie.

🌻 Przykład: Chcesz wygenerować obraz ruchliwej ulicy z samochodami, ale samochody nie powinny być głównym elementem kompozycji. Twoja podpowiedź mogłaby wyglądać mniej więcej tak:

Midjourney interpretuje to jako: „Uwzględnij samochód, ale spraw, by był o połowę mniej ważny niż ulica”. Wynik? Ustawienie uliczne, w którym samochody wydają się mniejsze lub wtapiają się w tło.

A co, jeśli chcesz jeszcze bardziej zredukować obecność samochodu, nie usuwając go całkowicie? Użyj wagi ujemnej.

W tym przypadku Midjourney aktywnie minimalizuje widoczność samochodów na obrazie. Może sprawić, że samochody będą ledwo widoczne, umieszczając je w zacienionym kącie lub całkowicie je usuwając, jeśli nie pasują do kompozycji (jak widać na powyższym obrazku).

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli chcesz, aby coś całkowicie zniknęło, same ujemne wagi mogą nie wystarczyć — może być konieczne połączenie ich z „–no” lub dostosowanie i modyfikacja w celu uzyskania pożądanych wyników. Jeśli chcesz użyć wielu poleceń, oddziel je podwójnymi dwukropkami (::).

Być może zastanawiasz się: „Hej, dlaczego nie mogę po prostu użyć słowa »nie« i mieć to zrobione?” Cóż, to zrozumiałe. Mamy jednak na to wyjaśnienie.

Dlaczego „nie” nie działa?

Wiele osób zakłada, że wpisanie słowa „nie” lub „bez” w podpowiedzi sprawi, że Midjourney pominie określone elementy. Jednak to nie działa w ten sposób. Kiedy piszesz „nie uwzględniaj deszczu”, AI z natury nie rozumie słowa „nie” jako zaprzeczenia. Zamiast tego przetwarza całe zdanie jako opis zawierający słowo „deszcz”.

Może to paradoksalnie sprawić, że AI skoncentruje się na koncepcji deszczu, nawet jeśli Twoim zamiarem było jej wykluczenie.

Jak to naprawić: ❌ Podpowiedź: Fantastyczny zamek, bez smoków. ✅ Podpowiedź: Fantastyczny zamek ⁃ ⁃ bez smoków ✅ Podpowiedź: Fantastyczny zamek magiczny::1, smoki::-1

Druga i trzecia opcja gwarantują, że Midjourney właściwie zrozumie, czego należy unikać, podczas gdy pierwsza może w rzeczywistości stworzyć zamek z smokami.

🧠 Czy wiesz, że... Midjourney jest dostępne na Discordzie i wymaga płatnej subskrypcji, aby generować obrazy oparte na AI! Jest to również najpopularniejszy serwer na Discordzie.

Jak tworzyć skuteczne negatywne podpowiedzi w Midjourney?

Oto kilka wskazówek dotyczących tworzenia skutecznych negatywnych podpowiedzi w Midjourney:

Zidentyfikuj niepożądane elementy: Zastanów się, czego nie chcesz na obrazie. Czy jest to kolor, obiekt czy styl? Gdy już to wiesz, dodaj „⁃ ⁃no”, a następnie niepożądany element. Na przykład „⁃ ⁃no blurry details” (żadnych rozmytych szczegółów) lub „⁃ ⁃no cartoonish style” (żadnego stylu kreskówkowego) może poprawić ostrość wyników

Bądź konkretny: Zamiast niejasnych sformułowań, takich jak „⁃ ⁃bez złych rzeczy”, używaj precyzyjnych opisów, np. „⁃ ⁃bez przesycone kolorów” lub „⁃ ⁃bez zniekształconych twarzy”. Im bardziej konkretny będziesz, tym lepiej Midjourney zrozumie Twoje intencje.

Eksperymentuj z kombinacjami i wagami: Jeśli generujesz futurystyczny pejzaż miejski, ale ciągle pojawiają się drzewa, spróbuj wpisać „trees::-0.5, ⁃ ⁃ no greenery” lub coś podobnego. To zawęża zakres, gwarantując, że narzędzie AI będzie trzymało się Twojej wizji

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Używaj negatywnych podpowiedzi tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i raczej w celu precyzyjnego wykluczenia konkretnych elementów niż ogólnych ograniczeń. Na przykład zamiast mówić „Unikaj zagraconych projektów”, wybierz „Czysty, minimalistyczny układ z dużą ilością białej przestrzeni i wyraźnym punktem centralnym”, aby uzyskać zamierzony efekt.

Ponad 20 negatywnych podpowiedzi Midjourney do różnych zastosowań

Zebraliśmy ponad 20 przykładów negatywnych podpowiedzi Midjourney w różnych scenariuszach, abyś mógł uniknąć metod prób i błędów, pobudzić swoją kreatywność i rozwinąć techniki oraz w pełni wykorzystać możliwości Midjourney.

Podpowiedź 1: Czysta plaża o zachodzie słońca

Przykład zastosowania: Usuwanie bałaganu lub zbędnych elementów w celu uzyskania bardziej przejrzystego obrazuPodpowiedź: „Zachód słońca nad spokojną plażą, złote odcienie odbijające się w spokojnych falach ⁃ ⁃ bez ludzi, śmieci, śladów stóp, łodzi, budynków, drewna wyrzuconego przez morze”

Podpowiedź 2: Minimalistyczna panorama miasta

Przykład zastosowania: Unikanie elementów rozpraszających uwagę w celu uzyskania nowoczesnej, czystej estetykiPodpowiedź: „Futurystyczna panorama miasta nocą, świecące odbicia neonów na mokrych ulicach⁃ ⁃ bez samochodów, pieszych, billboardów, graffiti, mgły

Podpowiedź 3: Spokojny górski krajobraz

Przykład zastosowania: Podkreślanie naturalnego piękna poprzez usunięcie sztucznych obiektówPodpowiedź: „Majestatyczne, pokryte śniegiem góry, delikatne poranne światło, czyste niebo ⁃ ⁃ bez linii energetycznych, domów, wyciągów narciarskich, ludzi, dróg, znaków”

Podpowiedź 4: Spokojna leśna ścieżka

Przykład zastosowania: Skupienie się na naturze bez wpływu człowiekaPodpowiedź: „Kręta leśna ścieżka pokryta jesiennymi liśćmi, delikatne złote światło słoneczne prześwitujące przez drzewa ⁃ ⁃ bez ławek, znaków, koszy na śmieci, ludzi, rowerów”

Podpowiedź 5: Marzycielskie nocne niebo

Przykład zastosowania: Tworzenie oszałamiającej, pozbawionej elementów rozpraszających uwagi sceny niebieskiejPodpowiedź: „Galaktyka z żywą mgławicą i niezliczoną ilością gwiazd, w głębokich odcieniach fioletu i błękitu ⁃ ⁃ bez satelitów, samolotów, świateł miasta, tekstu i znaków wodnych”

Podpowiedź 6: Majestatyczny wodospad

Przykład zastosowania: Zachowanie dziewiczej i nietkniętej przyrodyPodpowiedź: „Kaskadowy wodospad w bujnej, zielonej dżungli, mgła unosząca się z dołu ⁃ ⁃ bez mostów, turystów, łodzi, znaków, ogrodzeń”

Podpowiedź 7: Elegancka fotografia produktowa

Przykład zastosowania: Skoncentrowane zdjęcia produktów komercyjnychPodpowiedź: „Elegancki czarny smartwatch na odblaskowej powierzchni, dramatyczne oświetlenie ⁃ ⁃ bez tekstu, logo, odbić, bałaganu, rąk, ludzi”

Podpowiedź 8: Fantastyczny zamek

Przykład zastosowania: Wzbogacenie magicznego ustawienia bez elementów współczesnychPodpowiedź: „Wielki średniowieczny zamek na zamglonym wzgórzu, świecące ciepłe pochodnie ⁃ ⁃ bez linii energetycznych, nowoczesnych budynków, samochodów, anten i dróg”

Podpowiedź 9: Ogród zen

Przykład zastosowania: Zachowanie spokojnej i minimalistycznej estetykiPodpowiedź: „Japoński ogród zen z wygładzonym piaskiem i drzewkami bonsai, delikatne oświetlenie otoczenia ⁃ ⁃ bez posągów, znaków, ławek, ludzi, turystów”

Podpowiedź 10: Starożytne ruiny

Przykład zastosowania: Zachowanie historycznego piękna bez elementów współczesnychPodpowiedź: „Porośnięte roślinnością ruiny starożytnej świątyni w gęstej dżungli, pnącza oplatające kamień ⁃ ⁃ bez turystów, ogrodzeń, znaków, rusztowań, śmieci”

Podpowiedź 11: Idealna fotografia kulinarna

Przykład zastosowania: Skupienie uwagi na jedzeniu bez rozpraszających elementówPodpowiedź: „Wyśmienity burger na drewnianej tablicy, delikatne oświetlenie, unosząca się para ⁃ ⁃ bez talerzy, rąk, sztućców, serwetek i bałaganu w tle”

Podpowiedź 12: Kosmiczny krajobraz

Przykład zastosowania: Skupienie się na przestrzeni kosmicznej bez ziemskich elementów rozpraszających uwagęPodpowiedź: „Obca planeta z świecącymi roślinami bioluminescencyjnymi, podwójne księżyce na niebie ⁃ ⁃ bez statków kosmicznych, astronautów, satelitów, tekstu, znaków wodnych”

Podpowiedź 13: Fotografia uliczna w stylu vintage

Przykład zastosowania: Oddanie historycznej autentyczności bez współczesnych elementów rozpraszających uwagęPodpowiedź: „Brukowana ulica z lat 40., ciepłe odcienie sepii, delikatne wieczorne światła ⁃ ⁃ bez nowoczesnych samochodów, ludzi z telefonami, billboardów i neonów”

Podpowiedź 14: Uporządkowane ustawienia biurka

Przykład zastosowania: Stworzenie estetycznego obszaru roboczego bez bałaganuPodpowiedź: „Nowoczesne, minimalistyczne ustawienia biurka, elegancki laptop, ciepłe oświetlenie otoczenia ⁃ ⁃ bez splątanych kabli, kubków z kawą, książek, papierów i bałaganu”

Podpowiedź 15: Spokojna scena oceaniczna

Przykład zastosowania: Wzbogacenie spokojnego widoku oceanu poprzez usunięcie elementów rozpraszających uwagęPodpowiedź: „Rozległy horyzont oceanu w świetle różowego wschodu słońca, delikatne fale ⁃ ⁃ bez łodzi, ludzi, budynków, śmieci, boi”

Podpowiedź 16: Dramatyczne chmury burzowe

Przykład zastosowania: Skupienie się na sile natury bez żadnych zakłóceńPodpowiedź: „Ciemne burzowe chmury nad rozległym, pustym polem, trzaskające błyskawice ⁃ ⁃ brak budynków, samochodów, ludzi, znaków, anten”

Podpowiedź 17: Izolowane wydmy pustynne

Przykład zastosowania: Zachowanie nienaruszonego i surowego krajobrazu pustynnegoPodpowiedź: „Złote wydmy rozciągające się w nieskończoność, delikatne światło o zachodzie słońca ⁃ ⁃ brak śladów stóp, pojazdów, ludzi, znaków, budynków”

Podpowiedź 18: Magiczny, zaczarowany las

Przykład zastosowania: Utrzymanie wciągającej i tajemniczej atmosfery ustawienia fantasyPodpowiedź: „Świecące grzyby w zamglonym, zaczarowanym lesie, delikatne światła ⁃ ⁃ bez ludzi, nowoczesnych budynków, ogrodzeń i latarni”

Podpowiedź 19: Fotografia luksusowych samochodów

Przykład zastosowania: Wyróżnienie samochodu bez zbędnych elementów rozpraszających uwagęPodpowiedź: „Elegancki czarny samochód sportowy w delikatnym oświetleniu studyjnym, wypolerowane odbicia ⁃ ⁃ bez logo, ludzi, tła salonu, tekstu, znaków wodnych”

Podpowiedź 20: Widok z lotu ptaka na tropikalną wyspę

Przykład zastosowania: Zachowanie dziewiczego ustawienia rajskiegoPodpowiedź: „Krystalicznie czyste, turkusowe wody otaczające bujną, zieloną wyspę, złote, piaszczyste plaże ⁃ ⁃ bez łodzi, przystani, hoteli, turystów, zanieczyszczeń”

Przyjrzyjmy się również kilku przykładom wag negatywnych podpowiedzi:

Podpowiedź 21: Zaczarowany las

Przykład zastosowania: Tworzenie mistycznej sceny leśnejPodpowiedź: Starożytne drzewa::2, świecące grzyby::1,5, delikatna mgła::-1

Podpowiedź 22: Aleja w stylu cyberpunk

Przykład zastosowania: Oddanie futurystycznego klimatu miejskiegoPodpowiedź: Oświetlona neonami uliczka::3, odbicia deszczu::1,5, odległa panorama miasta::-0,5

Podpowiedź 23: Majestatyczny tygrys

Przykład zastosowania: Prezentacja imponującego portretu zwierzęciaPodpowiedź: Biały tygrys::2 , przenikliwe niebieskie oczy::1,5 , miękka tekstura futra::1

Podpowiedź 24: Wiking-wojownik

Przykład zastosowania: Przedstawienie historycznej siłyPodpowiedź: Wiking-wojownik::2, zniszczona w walce zbroja::1. 5, zamglone tło::1 – bez elementów science fiction

Podpowiedź 25: Przytulna biblioteka

Przykład zastosowania: Tworzenie przytulnej przestrzeni do czytaniaPodpowiedź: Drewniane regały::2, ciepłe oświetlenie::1,5, zabytkowe książki::1 ⁃ ⁃ bez pustych półek:: -1

Typowe błędy, których należy unikać przy korzystaniu z negatywnych podpowiedzi Midjourney

Negatywne podpowiedzi mogą wydawać się supermocą, ale jeśli nie będziesz ostrożny, łatwo popełnić błąd. Oto kilka błędów, na które należy uważać:

❗Przeciążenie podpowiedzi: Jednym z najczęstszych błędów jest przeciążanie podpowiedzi zbyt dużą liczbą wykluczeń. Na przykład dodanie ⁃ ⁃ bez samochodów, drzew, ludzi, budynków, chmur lub zwierząt może wydawać się dokładne, ale może zdezorientować AI, prowadząc do nieoczekiwanych, a nawet bezużytecznych wyników. Zamiast tego skup się na najważniejszych elementach, które chcesz wykluczyć, i zadbaj o to, by lista była zwięzła

❗Losowość: Kolejną pułapką jest zbytnia niejasność. Napisanie „⁃ ⁃ bez obiektów” nie daje AI wystarczających wskazówek. Jakiego rodzaju obiektów? Mebli? Pojazdów? Zawsze bądź konkretny. Na przykład, jeśli tworzysz minimalistyczny krajobraz, użyj ⁃ ⁃ bez samochodów, budynków ani linii energetycznych, aby zapewnić jasność

❗Ignorowanie konfliktów stylistycznych: Negatywne polecenia nie tylko usuwają obiekty; mogą również zmieniać styl. Na przykład, jeśli wpiszesz „⁃ ⁃ no anime”, a AI nadal skłania się ku stylizowanej grafice, może to wynikać z innych elementów podpowiedzi, które nieumyślnie wpływają na wynik. Upewnij się, że Twoja podpowiedź jest bardzo jasna pod względem stylu

Ograniczenia korzystania z Midjourney

Kiedy Midjourney pojawiło się na rynku, jego możliwości wywołały prawdziwą rewolucję w branży generowania obrazów. Chociaż ta platforma AI w znacznym stopniu zmieniła proces tworzenia obrazów, ma ona również swoje ograniczenia.

Trudności z złożonymi scenami

Midjourney dobrze radzi sobie z obrazami przedstawiającymi jeden obiekt, ale ma trudności z obsługą scen zawierających wiele postaci.

🌻 Przykład: Jeśli spróbujesz wygenerować zatłoczony targ, grupę ludzi w interakcji lub szczegółową scenę bitwy, często coś idzie nie tak. Postacie mogą mieć brakujące kończyny, dziwne miny lub obiekty umieszczone w nietypowych miejscach. Oświetlenie i perspektywa również mogą wydawać się nieprawidłowe, przez co obraz wygląda nienaturalnie.

Chociaż można poprawić jakość obrazów Midjourney dzięki lepszym podpowiedziom, doprowadzenie wszystkiego do perfekcji wymaga wielu prób i błędów.

Duża zależność od jasności podpowiedzi

Midjourney traktuje wszystko, co wpisujesz, dosłownie, więc niejasne lub zbyt ogólne podpowiedzi mogą prowadzić do zupełnie innych wyników niż oczekiwane. Jak wspomnieliśmy wcześniej, proces twórczy AI różni się od naszego.

🌻 Przykład: Poproszenie o „futurystyczne miasto” bez podania szczegółów może dać Ci wszystko, od świecącej cyberpunkowej panoramy miasta po opuszczony, zrujnowany świat. Sztuczna inteligencja nie „zgaduje”, co masz na myśli, więc jeśli pominiesz ważne szczegóły, może to zmienić cały wygląd obrazu wygenerowanego przez /AI/.

Trudności z interpretacją pojęć abstrakcyjnych

Midjourney świetnie radzi sobie z tworzeniem obiektów istniejących w świecie rzeczywistym lub w ustawieniach fantasy, ale ma trudności z głębszymi, emocjonalnymi lub symbolicznymi koncepcjami.

🌻 Przykład: Jeśli dodasz podpowiedź „uczucie samotności”, AI prawdopodobnie wygeneruje po prostu jedną osobę siedzącą samotnie — najprawdopodobniej nie uchwyci subtelnych niuansów izolacji, tęsknoty czy melancholii.

Innymi słowy, nie jest w stanie w pełni uchwycić ani odczytać emocji, aby zapewnić pożądane rezultaty.

Stroma krzywa uczenia się

Mimo że Midjourney jest łatwe w obsłudze, uzyskanie dokładnych wyników może zająć trochę czasu. Funkcje takie jak negatywne podpowiedzi i wagi podpowiedzi wymagają wprawy. Wielu początkującym może sprawiać trudność usuwanie niepożądanych elementów, tworzenie spójnych stylów lub dopracowywanie obrazów.

Ponadto, w przeciwieństwie do innych narzędzi do projektowania, w których można poprawiać błędy, Midjourney nie oferuje opcji „edycji podpowiedzi”. Oznacza to, że aby uzyskać najlepsze wyniki, musisz nieustannie testować i ponownie wprowadzać podpowiedzi.

Ograniczone dane szkoleniowe

Midjourney może generować obrazy wyłącznie na podstawie tego, na czym zostało wyszkolone. Jeśli spróbujesz stworzyć coś wyjątkowego — na przykład konkretny styl artystyczny lub nietypową scenerię historyczną — AI może albo stworzyć bardzo ogólną wersję, albo całkowicie zawieść.

🌻 Przykład: Jeśli poprosisz o rzadki rodzaj starożytnej architektury, może ona zostać pomylona z czymś bardziej powszechnym. Sprawia to, że jest to mniej wiarygodne, gdy potrzebujesz czegoś bardzo konkretnego lub zgodnego z daną kulturą.

Midjourney to wprawdzie niezwykłe narzędzie, ale nie jest to rozwiązanie uniwersalne.

✨Ciekawostka: W drugiej połowie 2024 roku, podczas wyborów w Stanach Zjednoczonych, Midjourney nałożyło ograniczenia na generowanie obrazów przedstawiających Joe Bidena i Donalda Trumpa.

Używamy ClickUp do zarządzania i śledzenia procesu tworzenia zawartości w mediach społecznościowych i cyfrowych. Dzięki temu możemy sprawdzić status każdej zawartości (w trakcie tworzenia, wymaga edycji, zaplanowana itp.) oraz zobaczyć, kto jest głównym projektantem. Eliminuje to również ciągłą wymianę wiadomości e-mail, ponieważ sekcja komentarzy przy każdym zadaniu może służyć do omawiania i delegowania zadań/kolejnych kroków (co zaspokaja potrzebę śledzenia i monitorowania naszego cyklu tworzenia zawartości).

