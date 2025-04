17 najlepszych narzędzi do zarządzania potokami sprzedaży w 2025 roku

Najlepsi sprzedawcy odnoszą sukces, rozumiejąc emocje klientów i oferując im coś, czemu nie mogą się oprzeć. Robią to do zrobienia poprzez budowanie silnych relacji i prawdziwą wiedzę o tym, czego chce klient.

Wyobraź sobie teraz, że jesteś w stanie przeprowadzić tak szczegółowy research dla całego pipeline'u sprzedaży. Brzmi jak wyzwanie? W tym miejscu z pomocą przychodzi oprogramowanie do zarządzania pipeline'ami.

Te potężne narzędzia umożliwiają zespołom sprzedażowym śledzenie transakcji, prognozowanie przychodów, automatyzację zadań i uzyskiwanie cennych informacji na temat wyników sprzedaży.

Na tym blogu poznamy 17 najlepszych narzędzi do zarządzania pipeline'em sprzedaży, które wyselekcjonowaliśmy na podstawie badań i testów.

Wybór odpowiedniego oprogramowania do zarządzania lejkiem sprzedażowym może wpłynąć na strategię sprzedaży. Przy tak wielu dostępnych opcjach, wiedza o tym, jakie funkcje najlepiej wesprą unikalne potrzeby zespołu i proces sprzedaży, jest niezbędna.

Oto kilka kluczowych aspektów, które warto wziąć pod uwagę:

Opcje niestandardowe: Upewnij się, że narzędzie do pipeline'u sprzedaży można dostosować do własnych wymagań. Powinno ono umożliwiać dostosowanie scenariuszy, cykli pracy i wskaźników lejka sprzedaży do konkretnego procesu sprzedaży

Łatwość obsługi: Priorytetem są platformy z intuicyjnym interfejsem i minimalną krzywą uczenia się, dzięki czemu przedstawiciele handlowi mogą od razu rozpocząć pracę

Funkcje automatyzacji: Narzędzia do automatyzacji sprzedaży oszczędzają czas i poprawiają wydajność, obsługując powtarzalne zadania, takie jak kolejne e-maile, ocena leadów, wprowadzanie danych i inne działania sprzedażowe

Możliwości integracji: Upewnij się, że narzędzie płynnie integruje się z istniejącym przepływem pracy CRM. Obejmuje to narzędzia do zarządzania relacjami z klientami, narzędzia do automatyzacji marketingu i platformy komunikacyjne

Raportowanie i analityka: Wybierz narzędzie z silną inteligencją sprzedaży, aby śledzić kluczowe wskaźniki, identyfikować wąskie gardła, prognozować przychody i oceniać wydajność zespołu sprzedaży

Obsługa klienta: Sprawdź narzędzia do zarządzania potokiem sprzedaży z dobrymi recenzjami i funkcjami wsparcia, które pomogą szybko rozwiązać problemy i odpowiedzieć na pytania

Efektywne zarządzanie procesem sprzedaży to klucz do zamykania większej liczby transakcji. Odpowiednie narzędzia mogą pomóc w śledzeniu postępów, wykrywaniu wąskich gardeł i utrzymaniu płynności wszystkiego.

Przygotowaliśmy listę 17 najlepszych narzędzi do zarządzania pipeline'em sprzedażowym, które pomogą zoptymalizować proces sprzedaży i zwiększyć jego wydajność.

1. ClickUp (najlepsze do zarządzania projektami sprzedażowymi i relacjami z klientami)

ClickUp to potężna platforma do zarządzania projektami i wydajnością, która może być przełomem w zarządzaniu całym cyklem sprzedaży.

Centralizuje działania sprzedażowe, umożliwiając zarządzanie potencjalnymi klientami, tworzenie cykli pracy, uzyskiwanie wglądu i prognozowanie przychodów - wszystko w jednym narzędziu.

Wszystko, od śledzenia leadów po onboarding klientów i współpracę przy transakcjach, w jednym miejscu dzięki ClickUp

ClickUp dla zespołów sprzedażowych eliminuje kłopoty związane z zarządzaniem projektami sprzedażowymi. Pomaga wizualizować pipeline i śledzić aktywność konta w czasie rzeczywistym, dzięki czemu zawsze jesteś na bieżąco. Ponadto, dzięki niestandardowym cyklom pracy, możesz obsługiwać wszystko, od potencjalnych klientów po zamkniętą sprzedaż, jednocześnie pielęgnując silne relacje z klientami.

Zarządzaj całym lejkiem sprzedaży, procesami i teamami za pomocą platformy ClickUp Sales

Wyobraź sobie żonglowanie wieloma transakcjami i interakcjami z klientami jednocześnie - to chaotyczne, prawda? Z pomocą przychodzi ClickUp CRM, który ułatwia zarządzanie projektami i relacjami sprzedażowymi!

Pozwala zespołowi sprzedaży obsługiwać wiele kont i dokładnie śledzić transakcje, zarządzając wszystkimi interakcjami z klientami i danymi sprzedażowymi w jednym narzędziu. Pozwala śledzić wszystko, od pozyskiwania potencjalnych klientów po zamykanie transakcji, wzmacniając relacje i zwiększając wydajność na każdym kroku.

To, co sprawia, że ClickUp jest bardzo skuteczny, to rozszerzona biblioteka szablonów, które są odpowiednie dla każdego działania w lejku sprzedaży. Przykładowo, szablon ClickUp Sales Pipeline dostarcza gotowe do użycia ramy do zarządzania i optymalizacji każdej ze scen.

Ten szablon upraszcza procesy sprzedaży, dzięki czemu Twoje zespoły sprzedażowe mogą skupić się na tym, co najważniejsze - zamykaniu transakcji i budowaniu trwałych relacji z klientami. Ponadto, rozważ szablon planu sprzedaży ClickUp, aby stworzyć plan zorientowany na wyniki z celami SMART, szybszymi strategiami i uporządkowanymi informacjami w jednym, łatwo dostępnym miejscu.

Inną opcją jest szablon ClickUp CRM, który pomaga zarządzać całym cyklem klienta. Umożliwia maksymalizację powiązań z klientami poprzez śledzenie potencjalnych klientów, organizowanie kontaktów w jednej bazie danych i ustalanie priorytetów zadań według scen sprzedaży.

Najlepsze funkcje ClickUp

Niestandardowe cykle pracy i pulpity CRM, które można dostosować do unikalnego procesu sprzedaży

Przypisuj zadania, zarządzaj zależnościami i łatwo śledź postępy w działaniach sprzedażowych za pomocą ClickUp Tasks , aby zarządzać całą wydajnością sprzedaży

Uzyskaj cenny wgląd w wyniki sprzedaży dzięki ClickUp Portfolios z szczegółowymi informacjami o każdym kliencie i transakcji w pipeline sprzedaży

Zintegruj ClickUp z innymi aplikacjami i platformami, takimi jak oprogramowanie CRM, oprogramowanie do pipeline'u lub wiodące narzędzia do wideokonferencji, takie jak Google Meet i Slack, aby zwiększyć wydajność sprzedaży

Zautomatyzuj powtarzalne zadania, takie jak ręczne wprowadzanie danych i sekwencje e-maili, korzystając z ClickUp Automations , aby zaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność

ClickUp limit

Zaawansowane opcje niestandardowe i wiele funkcji mogą wymagać nauki od nowych użytkowników

Obsługa aplikacji mobilnej może być mniej intuicyjna w porównaniu do wersji na pulpit

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise : Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 9 000 opinii)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 opinii)

Oto, co Barnie Pretorius, administrator domeny w Jasper Consulting, ma do powiedzenia na temat ClickUp:

Uważam, że jest to przydatne w każdej sytuacji, w której dane muszą być sortowane i monitorowane, od przedstawicieli handlowych po Teams zarządzające, wszystkie uważam, że mogą znaleźć korzyści z korzystania z ClickUp.

Dokonuj wyborów w oparciu o dane, aby zoptymalizować swój pipeline

Uzyskaj wgląd w to, gdzie wysiłki sprzedażowe są najbardziej efektywne

2. Pipedrive (najlepszy do wizualizacji pipeline'ów sprzedaży)

via Pipedrive

Pipedrive to przyjazne dla użytkownika narzędzie CRM, które pomaga zespołom sprzedażowym bez wysiłku zarządzać pipeline'ami.

Chcesz zamykać więcej transakcji? Dzięki intuicyjnemu interfejsowi "przeciągnij i upuść" możesz szybko stworzyć wizualny pipeline, śledzić postępy, przenosić transakcje przez każdą scenę i zacząć je zamykać.

Poza atrakcyjnym wyglądem, Pipedrive oferuje funkcje takie jak zarządzanie kontaktami, integracja z pocztą e-mail i prognoza sprzedaży, co pozwala na wsparcie całego cyklu sprzedaży. Co więcej, Pipedrive posiada aplikację mobilną, dzięki czemu Twój zespół sprzedaży ma do niej dostęp z dowolnego miejsca.

Najlepsze funkcje Pipedrive

Wizualizuj swój pipeline sprzedaży za pomocą przejrzystego i intuicyjnego interfejsu typu "przeciągnij i upuść"

Priorytetyzuj transakcje, koncentrując się na najlepszych możliwościach, wspieranych przez dokładną prognozę sprzedaży i zarządzanie pipeline'em

Automatyzacja powtarzalnych zadań, takich jak wprowadzanie danych i sekwencje e-maili, pozwala zaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność

Pipedrive limit

Interfejs jest atrakcyjny wizualnie, ale niestandardowy, co ogranicza jego zastosowanie w przypadku złożonych lejków sprzedażowych

Automatyzacja cyklu pracy z wykorzystaniem AI jest dostępna tylko w wyższych planach Professional, Power lub Enterprise

Ceny Pipedrive

Essential : 24 USD/miesiąc

Zaawansowane : 49 USD/miesiąc

Professional: $69/miesiąc

Power : 79 USD/miesiąc

Enterprise: 129 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Pipedrive

G2: 4. 3/5 (ponad 2 000 opinii)

Capterra: 4. 5/5 (ponad 3000 opinii)

Użytkownik G2 mówi:

Najlepszy CRM, z jakiego kiedykolwiek korzystałem, zawsze go polecam "Większość CRM-ów jest napędzana i tworzona przez techników i ich zrozumienie sprzedaży. To, co uwielbiam w Pipedrive, to fakt, że został on wyraźnie stworzony przez sprzedawców i zbudowany przez techników zgodnie z ich potrzebami.

3. Keap (najlepsze rozwiązanie do kompleksowej automatyzacji sprzedaży i marketingu)

via Keap

Keap (dawniej Infusionsoft) to potęga sprzedaży i marketingu w jednym pakiecie. Ma wszystko, czego potrzebują małe firmy i przedsiębiorcy - e-mail marketing, CRM, automatyzację sprzedaży i narzędzia do tworzenia stron docelowych - bez dodatkowego bagażu, tylko wyniki!

Wyróżniającą się funkcją jest e-mail marketing, umożliwiający tworzenie spersonalizowanych kampanii bezpośrednio z platformy. Keap płynnie integruje się z narzędziami takimi jak Zapier, QuickBooks i Mailchimp - idealne rozwiązanie dla firm, które chcą dostosować swój marketing i sprzedaż na jednej platformie.

Korzystaj z najlepszych funkcji

Automatyzacja kampanii e-mail marketingowych, lejków sprzedażowych i sekwencji follow-up z łatwością

Zarządzaj kontaktami, śledź interakcje i segmentuj odbiorców na podstawie ich zachowania i zaangażowania

Twórz niestandardowe strony docelowe i formularze, aby pozyskiwać potencjalnych klientów i rozwijać swoją listę e-mailową

Planowanie spotkań i płynne zarządzanie kalendarzem na platformie

Keap limit

Chociaż funkcje narzędzia są kompleksowe, niektórzy użytkownicy mogą uznać interfejs za nieco zagracony i trudny w nawigacji

Ceny mogą stać się stosunkowo drogie dla większych teamów wraz ze wzrostem liczby kontaktów i użytkowników

Korzystne ceny

299 USD/miesiąc (do 2 użytkowników, 1500 kontaktów)

Korzystaj z ocen i recenzji

G2: 4. 2/5 (ponad 1 500 opinii)

Capterra: 4. 1/5 (ponad 1200 opinii)

4. Freshsales (najlepsze rozwiązanie CRM dla sprzedaży i analizy oparte na AI)

via Freshsales

Freshsales od Freshworks jest jak Twój pomocnik w sprzedaży oparty na AI - ułatwia zarządzanie potencjalnymi klientami, niestandardowe zaangażowanie i śledzenie transakcji. Upraszcza pipeline, dzięki czemu możesz skupić się na prawdziwym celu: zamykaniu transakcji!

Freddy AI, asystent AI we Freshsales, pomaga przedstawicielom handlowym oceniać potencjalnych klientów, dostrzegać trendy i ustalać priorytety zadań w celu zwiększenia wydajności. Ponadto, dzięki wbudowanym narzędziom telefonicznym, e-mailowym i czatowym, Freshsales zapewnia zakończony widok pipeline'u sprzedaży.

Najlepsze funkcje Freshsales

Wykorzystaj wiedzę opartą na AI, aby przewidzieć prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji i zidentyfikować leady o wysokiej wartości

Automatyzacja powtarzalnych zadań, takich jak sekwencje e-maili, planowanie spotkań i wprowadzanie danych, dzięki funkcjom automatyzacji sprzedaży

Zyskaj widoczność działań sprzedażowych i postępu pipeline'u w czasie rzeczywistym dzięki konfigurowalnym pulpitom

Limity sprzedaży

Funkcje AI są potężne, ale ich dokładność zależy od jakości i ilości dostępnych danych

Niektóre zaawansowane funkcje, takie jak niestandardowe raportowanie i złożone integracje, mogą wymagać bardziej stromej krzywej uczenia się

Wycena Freshsales

Growth : $9/miesiąc za użytkownika

Pro : 39 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: 59 USD/miesiąc za użytkownika

oceny i recenzje Freshsales

G2: 4. 5/5 (ponad 1200 opinii)

Capterra: 4. 5/5 (600+ opinii)

Użytkownik G2 mówi:

FreshSales oferuje doskonałą wartość w swojej cenie, dzięki czemu jest idealny dla małych Business lub firm, które chcą skutecznego CRM bez rozbijania banku. Jest to bardzo intuicyjne narzędzie z funkcjami (takimi jak e-mail marketing), które ułatwiają zarządzanie biznesem.

5. Salesforce CRM (najlepszy dla dużych Enterprise o złożonych potrzebach)

przez Salesforce

Salesforce to wiodące na świecie narzędzie CRM do pipeline'u sprzedaży, oferujące zaawansowane funkcje dla Businessu każdej wielkości. Jednak naprawdę wyróżnia się w przypadku dużych przedsiębiorstw o złożonych potrzebach, które chcą zautomatyzować swoje procesy sprzedaży i operacyjne.

Zaawansowane opcje niestandardowe i integracyjne sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla przedstawicieli handlowych, którzy chcą uprościć CRM i pipeline'y sprzedażowe na jednej platformie. Ponadto platforma Salesforce oparta na chmurze zapewnia dostęp do danych z dowolnego urządzenia, co czyni ją idealną dla globalnych zespołów sprzedażowych.

Najlepsze funkcje Salesforce CRM

Dostosuj platformę do swoich unikalnych potrzeb biznesowych dzięki szerokiemu zakresowi konfiguracji i integracji

Uzyskaj 360-stopniowy widok swoich niestandardowych klientów dzięki wielu punktom danych i spostrzeżeniom

Automatyzacja procesów sprzedaży, kampanii marketingowych i interakcji z obsługą klienta

Korzystaj z funkcji opartych na sztucznej inteligencji, takich jak Einstein AI, aby przewidywać niestandardowe zachowania klientów i poprawiać wyniki sprzedaży

limity CRM Salesforce

Bogactwo funkcji może wymagać specjalistycznego szkolenia, aby w pełni je wykorzystać

Złożoność platformy może być przesadą dla mniejszych Businessów potrzebujących prostego CRM-u

Ceny Salesforce CRM

Enterprise: $165/miesiąc za użytkownika

Unlimited : $330/miesiąc za użytkownika

Einstein 1 Sales: $500/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Salesforce CRM

G2: 4. 4/5 (ponad 23 000 opinii)

Capterra: 4. 4/5 (ponad 18 000 opinii)

6. HubSpot (najlepsze rozwiązanie do sprzedaży i marketingu przychodzącego)

via HubSpot CRM

HubSpot to kolejne świetne oprogramowanie sales pipeline do kompleksowego zarządzania projektami marketingowymi i sprzedażowymi. To szeroko stosowane narzędzie obejmuje darmowy CRM znany z przyjaznego dla użytkownika interfejsu i potężnych funkcji marketingu przychodzącego.

HubSpot pomaga teamom sprzedażowym być na bieżąco z leadami, automatyzować zadania i utrzymywać płynność lejka sprzedażowego. Ponadto, dzięki zaawansowanej analityce, przedstawiciele handlowi mogą uzyskać jasny wgląd w swój pipeline i wydajność.

Najlepsze funkcje HubSpot

Ujednolicenie wysiłków sprzedażowych i marketingowych dzięki ujednoliconej platformie i udostępnianiu danych

Zaangażuj potencjalnych klientów dzięki spersonalizowanym kampaniom e-mail, automatyzacji cyklu pracy i czatowi na żywo

Skorzystaj z niezliczonych szablonów lejków sprzedażowych, które pomogą Ci zoptymalizować i zautomatyzować zarządzanie lejkami sprzedażowymi

Skuteczniej zamykaj transakcje dzięki narzędziom sprzedażowym, takim jak zarządzanie kontaktami, śledzenie transakcji i raportowanie

HubSpot limit

Free CRM brakuje automatyzacji cyklu pracy, więc każda interakcja z klientem wymaga ręcznego wprowadzania danych

Większość kluczowych funkcji koncentruje się na marketingu przychodzącym, co może nie odpowiadać organizacjom o innej strategii sprzedaży

Cennik HubSpot

Dla osób indywidualnych i małych Teams:

Free Tools

Sales Hub Starter: $20/miesiąc za licencję

Starter Customer Platform: 20 USD/miesiąc za licencję

Sales Hub Professional: 100 USD/miesiąc za licencję

Dla Business i Enterprise:

Sales Hub Professional : 100 USD/miesiąc za licencję

Sales Hub Enterprise: 150 USD/miesiąc za licencję

Oceny i recenzje HubSpot

G2: 4. 4/5 (ponad 12 000 opinii)

Capterra: 4. 5/5 (ponad 4000 opinii)

Użytkownik G2 mówi:

Świetne narzędzie do zarządzania leadami i pipeline'em. Jesteśmy w stanie uzyskać bardzo przejrzysty widok całego pipeline'u klientów, łatwo pomaga zarządzać zaangażowaniem klientów za pomocą auomatyzowanych e-maili i sekwencji.

7. Insightly (najlepsze do zarządzania projektami i integracji z CRM)

via Insightly

Insightly to system CRM do zarządzania procesem sprzedaży, który wykracza poza tradycyjne zarządzanie kontaktami. Płynnie integruje sprzedaż z zarządzaniem projektami, dzięki czemu idealnie nadaje się dla firm wymagających ścisłej koordynacji między sprzedażą, marketingiem, technologią i zespołami projektowymi.

Jest przyjazny dla budżetu i bardzo łatwy w użyciu, dlatego tak wiele rozwijających się firm wybiera go, aby zwiększyć sprzedaż bez żadnych kłopotów.

Najlepsze funkcje

Integracja funkcji CRM, zarządzania pipeline'em sprzedaży i zarządzania projektami w ramach jednej platformy

Śledzenie transakcji, zarządzanie projektami i płynna współpraca z przedstawicielami handlowymi

Uzyskaj 360-stopniowy widok interakcji z klientami i postępów w realizacji projektów

Niewidoczne limity

Chociaż oferuje funkcje zarządzania projektami, nie są one tak wydajne jak narzędzia takie jak ClickUp, Asana czy Jira

Ogólne narzędzie do zarządzania pipeline'em sprzedaży może być drogie dla mniejszych Teamsów

Wyraźne ceny

Plus: $99/miesiąc (dla 2000 potencjalnych klientów)

Professional : 499 USD/miesiąc (dla 2000 potencjalnych klientów)

Enterprise: 999 USD/miesiąc (dla 2000 potencjalnych klientów)

Wnikliwe oceny i recenzje

G2: 4. 2/5 (ponad 900 opinii)

Capterra: 4. 0/5 (600+ opinii)

8. ActiveCampaign (najlepsze rozwiązanie do e-mail marketingu i automatyzacji sprzedaży)

przez ActiveCampaign

Szukasz narzędzi do zarządzania lejkiem sprzedażowym, które zwiększą automatyzację i lepiej dostosują się do marketingu? Wypróbuj ActiveCampaign, które integruje funkcje automatyzacji marketingu i CRM.

Co najlepsze? Funkcje zarządzania kampaniami pozwalają wysyłać spersonalizowane, zautomatyzowane wiadomości do kontaktów, oszczędzając czas i zachowując osobisty charakter. W ten sposób można zarządzać procesem sprzedaży w celu generowania leadów, śledzenia transakcji i nie tylko.

Najlepsze funkcje ActiveCampaign

Twórz zaawansowane kampanie e-mail marketingowe z zaawansowanymi funkcjami segmentacji i automatyzacji

Automatyzacja cykli pracy sprzedażowej, w tym lead scoring, lead nurturing i sekwencje follow-up

Uzyskaj dogłębny wgląd w zachowania klientów dzięki szczegółowej analityce i raportowaniu

ActiveCampaign limit

Ceny zależą od liczby kontaktów, co sprawia, że jest to kosztowne rozwiązanie dla organizacji z dużymi danymi klientów

Funkcje CRM są funkcjonalne, ale może im brakować głębi dedykowanego oprogramowania CRM

Ceny ActiveCampaign

Starter : 15 USD/miesiąc (do 1000 kontaktów)

Plus : 49 USD/miesiąc (do 1000 kontaktów)

Pro : 79 USD/miesiąc (do 1000 kontaktów)

Enterprise: 145 USD/miesiąc (do 1000 kontaktów)

Oceny i recenzje ActiveCampaign

G2: 4. 5/5 (ponad 13 000 opinii)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 2 000 opinii)

9. EngageBay (najlepsze rozwiązanie do sprzedaży i marketingu w przystępnej cenie)

przez EngageBay

EngageBay to przystępna cenowo platforma sprzedażowa i marketingowa typu "wszystko w jednym", która oferuje szeroki zakres narzędzi w konkurencyjnej cenie. Obejmuje ona e-mail marketing, CRM, automatyzację sprzedaży oraz narzędzia do tworzenia stron internetowych i landing page'y.

To kompleksowe podejście jest idealne w przypadku oprogramowania do zarządzania pipeline'ami, generowania leadów lub rozwiązań do zarządzania klientami.

Najlepsze funkcje AngageBay

Połączenie e-mail marketingu, oprogramowania CRM, automatyzacji sprzedaży i kreatora stron internetowych w jednej, przystępnej cenowo platformie

Zarządzaj kontaktami, śledź transakcje i zyskaj wgląd w zachowania niestandardowych klientów dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak lead scoring

Twórz niestandardowe strony docelowe i formularze, aby pozyskiwać potencjalnych klientów i rozwijać swój pipeline sprzedażowy

EngageBay limit

Platformie może brakować funkcji bardziej uznanych narzędzi CRM i automatyzacji marketingu

Mimo przystępnej ceny, zaawansowane funkcje są dostępne tylko w planach wyższego poziomu, co czyni je drogimi

Ceny EngageBay

Free

Podstawowy : 12,99 USD/miesiąc za użytkownika

Growth : 49,99 USD/miesiąc za użytkownika

Pro: 79,99 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje EngageBay

G2: 4. 7/5 (ponad 400 opinii)

Capterra: 4. 7/5 (ponad 800 recenzji)

10. Copper CRM (najlepszy ze względu na integrację z obszarem roboczym Google)

via Copper CRM

Copper CRM to proste i intuicyjne narzędzie do zarządzania lejkiem sprzedażowym zaprojektowane specjalnie dla użytkowników obszaru roboczego Google. Bez trudu synchronizuje się z Gmailem, Kalendarzem Google i innymi aplikacjami Google, ułatwiając zarządzanie potencjalnymi klientami, śledzenie transakcji i pracę zespołową.

Prosty, łatwy w użyciu interfejs Copper sprawia, że jest on idealny dla teamów sprzedażowych lubiących minimalistyczne podejście. Posiada również funkcje takie jak zarządzanie kontaktami, śledzenie transakcji i śledzenie wiadomości e-mail w celu efektywnego zarządzania pipeline'em sprzedaży.

Najlepsze funkcje CRM

Płynna integracja z Gmailem, Kalendarzem Google i innymi aplikacjami z obszaru roboczego Google

Zarządzaj transakcjami i wieloma potokami sprzedaży dzięki kluczowym funkcjom rejestrowania połączeń i e-maili w znanym środowisku Google

Śledzenie wyników sprzedaży za pomocą konfigurowalnych raportów, prognozy sprzedaży i pulpitów

Ograniczenia CRM

Ponieważ jest on przeznaczony głównie dla użytkowników obszaru roboczego Google, może to ograniczać jego atrakcyjność dla firm działających na innych platformach

Aplikacja mobilna nie jest tak bogata w funkcje jak wersja desktopowa

Copper CRM pricing

Starter : 12 USD/miesiąc za licencję

Podstawowy : 29 USD/miesiąc za licencję

Professional : $69/miesiąc za licencję

Business: 134 USD/miesiąc za licencję

Oceny i recenzje CRM

G2: 4. 5/5 (ponad 1100 opinii)

Capterra: 4. 4/5 (600+ opinii)

11. Salesmate (najlepsze do wspomagania sprzedaży z wykorzystaniem AI)

przez Salesmate

Salesmate jest jednym z tych narzędzi do zarządzania pipeline'em sprzedaży, które wykorzystują AI, aby zapewnić dostawcom cenne informacje i pomoc. Przewiduje wyniki transakcji, sugeruje kolejne kroki, a nawet przygotowuje spersonalizowane wiadomości e-mail.

Te zautomatyzowane funkcje wspierają przedstawicieli handlowych na każdym kroku, pomagając teamom usprawnić cykl pracy i skupić się na budowaniu powiązań z klientami.

Najlepsze funkcje Salesmate

Korzystaj ze spostrzeżeń opartych na AI, aby pomóc menedżerom sprzedaży przewidywać wyniki transakcji i rekomendować najlepsze kolejne kroki w celu zamknięcia większej liczby transakcji

Automatyzacja cykli pracy sprzedażowej, w tym sekwencji e-maili, planowania spotkań i publikowania postów w mediach społecznościowych

Uzyskaj widoczność działań sprzedażowych i postępów w pipeline w czasie rzeczywistym dzięki konfigurowalnym pulpitom nawigacyjnym

Salesmate limit

Platforma może nie pasować do dużych Enterprise o złożonych potrzebach i wielu niestandardowych pipeline'ach sprzedażowych

Niektóre zaawansowane funkcje mogą wymagać przejścia na droższy plan

cennik Salesmate

Podstawowe: $29/miesiąc za użytkownika

Pro : 49 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 79 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Salesmate

G2: 4. 6/5 (90+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (90+ opinii)

Użytkownik G2 mówi:

Platforma Salesmate jest otwarta i elastyczna, pełniąc funkcję wszystkich niezbędnych API i integracji Zapier. Nie mogę wystarczająco pochwalić tego produktu! Chęć szkolenia użytkowników jest również ogromnym plusem. Ogólnie rzecz biorąc, Salesmate przekroczył moje oczekiwania i gorąco polecam go każdemu, kto potrzebuje solidnego rozwiązania CRM.

12. Capsule (Najlepszy dla prostego i przyjaznego dla użytkownika CRM)

via Capsule

Capsule to lekkie, ale skuteczne oprogramowanie do pipeline'u, przeznaczone dla małych Businessów, które chcą uprościć swój proces sprzedaży.

Intuicyjny interfejs i minimalistyczny design ułatwiają naukę i obsługę, nawet dla osób z ograniczonym doświadczeniem technicznym. Co więcej, podstawowe funkcje Capsule, takie jak zarządzanie kontaktami, śledzenie transakcji i podstawowe raportowanie, sprawiają, że jest to dobre rozwiązanie dla firm z prostszymi potokami sprzedaży.

Najlepsze funkcje

Zarządzanie kontaktami, śledzenie transakcji i rejestrowanie interakcji z niestandardowymi klientami

Twórz proste lejki sprzedażowe i śledź transakcje w trakcie procesu sprzedaży

Współpraca z członkami Teams poprzez udostępnianie kontaktów i notatek dotyczących transakcji

Limity

Limit skalowalności dla większych Businessów o złożonych potrzebach

Podstawowe funkcje raportowania nie są idealne dla organizacji, które muszą śledzić kluczowe wskaźniki lub uzyskać pełny wgląd w sprzedaż

Capsule pricing

Starter : 18 USD/miesiąc za użytkownika

Wzrost : 36 USD/miesiąc za użytkownika

Zaawansowane : 54 USD/miesiąc za użytkownika

Ultimate: 72 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje

G2: 4. 7/5 (350+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (160+ opinii)

Użytkownik G2 mówi:

Jest tak łatwy w użyciu, że absolutnie go uwielbiamy. Ustawienie zajęło kilka minut, używam go codziennie i podobają mi się funkcje związane z projektami / pipeline'ami. Gorąco polecam ten produkt dla start-upów lub skalujących się Businessów. Możliwy poziom niestandardowy, funkcja wyszukiwania, przypomnienia itp. - wszystko jest bardzo proste.

13. Close (najlepszy dialer sprzedażowy i śledzenie połączeń)

via Close

Zamknięcie jest jednym z popularnych narzędzi do zarządzania pipeline'em sprzedaży, zaprojektowanym specjalnie dla teamów sprzedażowych, które w dużym stopniu polegają na rozmowach telefonicznych. Oferuje potężny dialer sprzedażowy, funkcje śledzenia połączeń i nagrywania głosu, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem dla zespołów sprzedaży wychodzącej.

Co najlepsze? Integruje się z innymi narzędziami sprzedażowymi i zapewnia wgląd w wydajność zespołu, pomagając przedstawicielom handlowym skuteczniej zarządzać pipeline'em.

Zamknij najlepsze funkcje

Nawiązywanie i odbieranie połączeń bezpośrednio w CRM za pomocą wbudowanego dialera

Śledzenie historii połączeń, nagrywanie rozmów do wykorzystania w przyszłości i analizowanie wydajności połączeń

Automatyzacja połączeń wychodzących dzięki funkcjom Power Dialer

Zamknięte limity

Wyższa cena w porównaniu do innych narzędzi do zarządzania lejkiem sprzedaży o podobnych funkcjach

Platforma może nie być idealna dla firm, które w dużej mierze polegają na e-mailach lub marketingu przychodzącym

Zamknij wycenę

Podstawa: 29 USD/miesiąc za licencję

Startup : 59 USD/miesiąc za licencję

Professional : 109 USD/miesiąc za licencję

Enterprise: 149 USD/miesiąc za licencję

Niestandardowe: Ceny niestandardowe (dla ponad 10 przedstawicieli handlowych)

Zamknięte oceny i recenzje

G2: 4. 7/5 (ponad 1500 opinii)

Capterra: 4. 7/5 (160+ opinii)

14. Zapier (najlepszy do automatyzacji cykli pracy między aplikacjami)

via Zapier

Zapier nie jest typowym CRM, ale świetnie nadaje się do automatyzacji cykli pracy i integracji aplikacji. Chcesz połączyć się z Gmailem, Slackiem lub ClickUp? Zapier ma wszystko pod kontrolą! Eliminuje ręczne zadania, upraszczając procesy sprzedaży.

Platforma wyróżnia się rozbudowaną biblioteką integracji aplikacji (ponad 5000). Niezależnie od tego, czy chcesz automatycznie rejestrować e-maile w CRM (Zapier Tables), czy synchronizować zadania w narzędziach do zarządzania projektami, Zapier ma wszystkie rozwiązania.

Najlepsze funkcje Zapier

Połącz swój CRM z setkami innych aplikacji, w tym platformami do e-mail marketingu, narzędziami do zarządzania projektami i platformami mediów społecznościowych

Automatyzacja wielu zadań w potoku sprzedaży, takich jak tworzenie kontaktów, aktualizowanie transakcji i wysyłanie powiadomień

Popraw przepływ danych między różnymi aplikacjami, eliminując ręczne wprowadzanie danych i zmniejszając liczbę błędów

Zapier limit

Chociaż Zapier jest potężnym narzędziem, może mieć stromą krzywą uczenia się dla użytkowników niezaznajomionych z koncepcjami automatyzacji

Nie jest to oprogramowanie do zarządzania pipeline'ami, a zatem nie jest idealne dla organizacji z prostym procesem sprzedaży

Zapier pricing

Free

Professional : Od 29,99 USD/miesiąc

Teams : Od 103,50 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowy cennik

Zapier oceny i recenzje

G2: 4. 5/5 (ponad 1300 opinii)

Capterra: 4. 7/5 (ponad 2 900 opinii)

Użytkownik G2 mówi:

Zapier stale się rozwija i dodaje kolejne funkcje. W porównaniu do Make, Afterpieces i Microsoft Flow, Zapier jest zwykle łatwiejszy do ustawienia i ma więcej integracji. Jest to jedna z najlepszych dostępnych usług automatyzacji.

15. Zendesk Sell (najlepszy do obsługi klienta i integracji sprzedaży)

via Zendesk Sell

Zendesk Sell to potęga sprzedaży, która pomaga Teams zwiększyć wydajność, zarządzać leadami i utrzymywać procesy na wysokim poziomie. Dzięki śledzeniu leadów, zarządzaniu pipeline'ami i analizom w czasie rzeczywistym, możesz pracować mądrzej, a nie ciężej!

To oprogramowanie do pipeline'u sprzedaży doskonale łączy się z narzędziami do obsługi klienta Zendesk, zapewniając jedno płynne rozwiązanie dla sprzedaży i wsparcia. Jest to idealne rozwiązanie dla Teams, które chcą połączyć sprzedaż i obsługę klienta.

Najlepsze funkcje Zendesk Sell

Płynna integracja z platformą obsługi klienta Zendesk w celu uzyskania ujednoliconego widoku klienta

Zarządzaj kontaktami, śledź transakcje i rejestruj interakcje z klientami w ramach jednej platformy

Automatyzacja zadań sprzedażowych, takich jak wprowadzanie danych i sekwencje e-maili

Zendesk Sell limit

Platforma może nie być idealna dla firm, które nie korzystają z narzędzi do obsługi klienta Zendesk

Integracja z Zendesk jest silna, ale podstawowe funkcje mogą nie być tak solidne, jak w przypadku dedykowanego narzędzia do pipeline'u sprzedaży

Zendesk Sell pricing

Sell Teams : 19 USD/miesiąc za agenta

Sell Growth : 55 USD/miesiąc na agenta

Sell Professional: 115 USD/miesiąc za agenta

Oceny i recenzje Zendesk Sell

G2: 4. 2/5 (480+ opinii)

Capterra: 4. 3/5 (150+ opinii)

16. Streak (najlepszy ze względu na integrację z Gmailem i obszarem roboczym Google)

via Streak

Streak to lekki CRM wbudowany bezpośrednio w Gmaila. Jest to idealne rozwiązanie dla teamów sprzedażowych, które polegają głównie na komunikacji e-mail. Oprogramowanie CRM pozwala użytkownikom śledzić potencjalnych klientów, zarządzać potokami i automatyzować cykle pracy e-mail bez opuszczania skrzynki odbiorczej.

Integracja z Gmailem i obszarem roboczym Google sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla małych teamów i indywidualnych przedsiębiorców, którzy chcą zautomatyzować wysyłanie e-maili i zoptymalizować swój pipeline sprzedażowy.

Najlepsze funkcje

Zarządzaj kontaktami, śledź transakcje i rejestruj interakcje bezpośrednio w skrzynce odbiorczej Gmaila

Śledzenie otwarć i kliknięć e-maili w celu uzyskania wglądu w zaangażowanie klientów

Współpracuj z członkami Teams poprzez udostępnianie pipeline'ów i dostęp do współdzielonych informacji kontaktowych

Przełamać limity

Ograniczona skalowalność dla większych Teams lub Business

Ponieważ Streak jest wbudowany w Gmaila, jego funkcje są limitowane przez ograniczenia interfejsu Gmaila

Streak pricing

Pro : 59 USD/miesiąc za użytkownika

Pro+ : $89/miesiąc za użytkownika

Enterprise: 159 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje

G2: 4. 5/5 (200+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (450+ opinii)

Użytkownik G2 mówi:

Doskonałe narzędzie CRM dla samozatrudnionych i małych firm. Uwielbiam tworzyć pipeline dla mojej sprzedaży i łatwo jest tworzyć fragmenty do wstępnego wypełniania szablonów e-mail dla różnych typów leadów i leadów na różnych scenach. Streak pozwala mi zaoszczędzić dosłownie 2-3 godziny tygodniowo, a jego integracja bezpośrednio z Gmailem sprawia, że jest bardzo łatwy w użyciu. Podoba mi się również możliwość eksportowania mojego pipeline'u, dzięki czemu mogę przeprowadzać analizy wydajności.

17. Salesflare (najlepsze do prostego i zautomatyzowanego śledzenia sprzedaży)

przez Salesflare

Ostatnim oprogramowaniem do zarządzania pipeline'em sprzedaży na liście jest Salesflare. Jest to proste, zautomatyzowane narzędzie, które śledzi działania i pomaga zamknąć więcej transakcji - a ponadto pobiera interakcje z klientami z e-maila, telefonu i kalendarza, zapewniając 360-stopniowy widok.

Prawdziwy kicker? Funkcje oparte na AI pomagają w ustalaniu priorytetów potencjalnych klientów, prognozie zamknięcia transakcji i rekomendowaniu najlepszych kolejnych kroków.

Najlepsze funkcje Salesflare

Priorytetyzuj potencjalnych klientów i identyfikuj szanse o wysokiej wartości dzięki analizom opartym na AI

Generowanie zautomatyzowanych raportów i pulpitów do śledzenia wyników sprzedaży

limity Salesflare

Funkcje AI mogą nie być tak dokładne lub zaawansowane, jak te w najlepszych systemach CRM

Ceny Salesflare

Growth : 29 USD/miesiąc za użytkownika

Pro : 49 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: 99 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Salesflare

G2: 4. 8/5 (ponad 250 opinii)

Capterra: 4. 7/5 (130+ opinii)

Opanuj swój pipeline sprzedaży z ClickUp

Omówiliśmy 17 najlepszych narzędzi do zarządzania pipeline'em sprzedaży, z których każde ma swoje zalety i dziwactwa. Biorąc pod uwagę swoje potrzeby i budżet, wybierz to, które odpowiada Twoim potrzebom i obserwuj, jak Twój pipeline (i sprzedaż) szybują w górę!

Warto jednak zauważyć, że ClickUp to platforma typu "wszystko w jednym", która łączy w sobie wszystko, czego potrzebujesz w oprogramowaniu do pipeline'u sprzedażowego z dodatkowymi funkcjami zwiększającymi wydajność. Dzięki temu oprogramowaniu CRM możesz zautomatyzować zadania, zarządzać potencjalnymi klientami, ustawić przepływy pracy i uzyskać wszystko, czego potrzebujesz w jednym zgrabnym obszarze roboczym.

Gotowy do przekształcenia swojego pipeline'u sprzedaży? Zarejestruj się w ClickUp już dziś i przejmij kontrolę nad swoimi wysiłkami sprzedażowymi.