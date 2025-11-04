13 najlepszych aplikacji do planowania czasu w 2026 roku

Miałeś męczący dzień w pracy, pełen zadań i spotkań. Ale kiedy patrzysz na swoją listę rzeczy do zrobienia, wiele elementów wciąż czeka na realizację i czujesz, że nie osiągnąłeś niczego znaczącego.

Często zdarza się to, gdy próbujesz pogodzić zbyt wiele spraw naraz i ciągle coś Cię rozprasza. Pomocne mogą być tu aplikacje do planowania czasu. Przypisując konkretne przedziały czasowe do każdego zadania, możesz skupić się na jednej rzeczy na raz i zwiększyć swoją wydajność.

Ale którą aplikację do planowania czasu wybrać? Przyjrzyjmy się najlepszym aplikacjom do planowania czasu, ich funkcjom i cenom.

⏰ 60-sekundowe podsumowanie Oto 13 najlepszych aplikacji do planowania czasu: ClickUp: Najlepsza aplikacja do zarządzania zadaniami z funkcją blokowania czasu i integracją z kalendarzem Najlepsza aplikacja do zarządzania zadaniami z funkcją blokowania czasu i integracją z kalendarzem Kalendarz Google: Najlepszy do oznaczania kolorami zadań osobistych i służbowych Clockify: Najlepsza do raportowania czasu pracy Sunsama: Najlepsza do planowania pracy z przewodnikiem Toggl Track: Najlepsza do śledzenia czasu poświęconego na różne zadania Planyway: Najlepsza do śledzenia zadań w Jira i Trello Todoist: Najlepsza do szybkiego dodawania zadań i zarządzania powtarzającymi się zadaniami Notion: Najlepsza do elastycznego planowania czasu i zarządzania cyklem pracy TickTick: Najlepsza do ustalania priorytetów zadań TimeBloc: Najlepsza do tworzenia rutyn i planowania czasu na urządzeniach mobilnych Plan: Najlepsza dla użytkowników GitHub Fantastical: Najlepsza do zaawansowanego planowania i zarządzania wieloma kalendarzami Clockwise: Najlepsza aplikacja do planowania czasu oparta na AI

Czym jest planowanie czasu?

Time blocking to metoda zwiększania wydajności i zarządzania czasem, w której dzielisz swój dzień na wyznaczone bloki czasowe przeznaczone na konkretne zadania lub czynności. Zamiast przeskakiwać między zadaniami lub reagować na przerwy, ta technika zarządzania czasem pomaga zaplanować harmonogram z wyprzedzeniem, przypisując każdy blok czasowy do konkretnego zadania, spotkania lub przerwy.

Korzyści płynące z planowania czasu:

🎯 Poprawia koncentrację: Wyznaczając konkretne bloki czasowe na określone zadania, unikasz wielozadaniowości, przełączania się między zadaniami i rozpraszania uwagi

🚀 Zwiększa wydajność: Pracujesz wydajniej, gdy dokładnie wiesz, co masz zrobić i kiedy to zrobić

🌿 Zapobiega wypaleniu zawodowemu: Planując przerwy i czas dla siebie, zachowujesz lepszą równowagę między pracą a życiem prywatnym

🔝 Zachęca do ustalania priorytetów: Planowanie czasu zmusza Cię do planowania z wyprzedzeniem, dzięki czemu najważniejsze zadania są wykonywane w pierwszej kolejności

⏳ Ogranicza prokrastynację: Gdy zadania są zaplanowane, jest mniej okazji do ich odkładania lub unikania

🧠 Czy wiesz, że... Ludzie poświęcają średnio 12 minut i 40 sekund na wykonanie zadania, zanim zostaną przerwani. Częste przerwy zmieniają rytm pracy i stan psychiczny, co ma na celu wydłużenie czasu trwania zadania.

Najważniejsze funkcje najlepszych aplikacji do planowania czasu

Oto najważniejsze funkcje najlepszych aplikacji do planowania czasu, na które warto zwrócić uwagę:

Dynamiczna zmiana harmonogramu: Dobra aplikacja do planowania czasu pomoże Ci automatycznie dostosować bloki czasowe, gdy spotkania się przedłużają lub pojawiają się nieoczekiwane zadania. Dzięki temu Twój harmonogram pozostaje zrównoważony bez konieczności ciągłego ręcznego aktualizowania go.

Powtarzające się bloki czasowe: W przypadku codziennych nawyków lub powtarzających się zadań powtarzające się bloki pozwalają zaoszczędzić czas i sprzyjają konsekwencji. Aplikacja powinna umożliwiać łatwe ustawianie powtarzających się harmonogramów. Dzięki temu masz pewność, że Twoje najważniejsze rutyny i długotrwałe zadania nie zostaną zapomniane w napiętym kalendarzu.

Ustalanie priorytetów zadań: Kompleksowa aplikacja do planowania czasu powinna umożliwiać ustalanie priorytetów zadań, abyś mógł najpierw zająć się działaniami o największym znaczeniu

Przypomnienia i powiadomienia: Aplikacja powinna wysyłać Ci przypomnienia i powiadomienia w odpowiednim czasie, abyś nie przegapił momentu, w którym musisz się skupić

Integracja z innymi narzędziami : Kolejną przydatną funkcją jest możliwość synchronizacji z kalendarzami, listami zadań lub narzędziami do zarządzania projektami. Zapewnia to płynny cykl pracy i lepsze zarządzanie zadaniami

Współpraca i wspólne planowanie: W środowiskach zespołowych aplikacja do planowania czasu powinna oferować W środowiskach zespołowych aplikacja do planowania czasu powinna oferować wspólne kalendarze lub narzędzia, takie jak ankiety dotyczące spotkań, aby znaleźć najlepsze terminy do współpracy. Poszukaj funkcji synchronizacji dostępności członków zespołu, aby upewnić się, że spotkania nie pokrywają się z czasem przeznaczonym na pracę członków zespołu

💡Wskazówka: Zaplanuj czas buforowy między blokami. Dodanie 5–10 minut między zadaniami pozwoli Ci zakończyć bieżącą pracę, ponownie się skupić i uniknąć pośpiechu. Jest to szczególnie przydatne w przypadku spotkań odbywających się jedno po drugim lub wymagających zadań.

13 najlepszych aplikacji do planowania czasu

Zobaczmy 13 najlepszych aplikacji do planowania czasu, które możesz wypróbować, aby poprawić koncentrację i wydajność:

1. ClickUp (najlepsza do zarządzania zadaniami z blokowaniem czasu i integracją z kalendarzem)

Kalendarz ClickUp to oparte na AI narzędzie do planowania czasu, które ma na celu usprawnienie zarządzania obciążeniem pracą. Wyobraź sobie asystenta, który ocenia zaległości w zadaniach i ustala priorytety, automatycznie przydzielając bloki czasowe w celu uzyskania maksymalnej wydajności.

ClickUp AI realizuje tę funkcję poprzez inteligentną identyfikację optymalnych momentów na realizację najważniejszych zadań, zapewniając wykonanie priorytetowych zadań.

W przypadku zmiany terminów lub dodania nowych zadań z listy zaległości system na bieżąco dostosowuje Twój harmonogram, pozwalając Ci trzymać się planu bez konieczności ręcznych korekt. Ta metoda wspomagana AI zmniejsza stres związany z codziennym planowaniem, umożliwiając Ci skupienie się na realizacji priorytetów i skutecznym nadrabianiu zaległości.

Na poziomie zespołu kalendarz ClickUp oferuje oparte na AI informacje o ogólnej dostępności, ułatwiając płynniejsze planowanie pracy zespołu i minimalizując konflikty.

Funkcja zarządzania czasem w ClickUp pomoże Ci ustawić odpowiednie bloki czasowe, dzięki śledzeniu, ile czasu poświęcasz na każde zadanie. Wystarczy uruchomić i zatrzymać pomiar czasu z poziomu komputera, aplikacji mobilnej lub przeglądarki, a następnie przeanalizować szacowany czas dla różnych zadań.

Śledź czas poświęcony na każde zadanie, aby ustawić odpowiednie bloki czasowe

Możesz również otrzymywać aktualne i przyszłe powiadomienia o zadaniach ClickUp Brain oraz rezerwować czas na zadania oczekujące lub ważne.

Organizuj codzienne spotkania standupowe dzięki ClickUp Brain

Chcesz od razu zacząć korzystać z narzędzi zwiększających wydajność? ClickUp oferuje również szablony do planowania czasu, które ułatwiają organizację.

Na przykład szablon codziennego planowania czasu ClickUp pomaga podzielić zadania na mniejsze, ograniczone czasowo przedziały, zapewniając realizację planu przy jednoczesnym zachowaniu równowagi między obowiązkami zawodowymi a osobistymi.

Pobierz darmowy szablon Z łatwością rezerwuj czas na codzienne czynności dzięki szablonowi ClickUp Daily Time Blocking Template

Jeśli chcesz planować bardziej szczegółowo, wypróbuj szablon harmonogramu godzinowego ClickUp. Pozwala on szczegółowo zaplanować każdą godzinę. Aby zarezerwować większe przedziały czasowe na pracę wymagającą skupienia lub konkretne projekty, możesz skorzystać z szablonu blokowania harmonogramu ClickUp.

Najlepsze funkcje ClickUp

Ograniczenia ClickUp

Nowi użytkownicy mogą napotkać trudności związane z opanowaniem aplikacji ze względu na różnorodność funkcji

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD miesięcznie na użytkownika

Business : 12 USD miesięcznie na użytkownika

Enterprise : Skontaktuj się z nami w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD miesięcznie od członka

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

To narzędzie jest bardzo skuteczne w rozwoju osobistym i zawodowym. Dzięki niemu możesz rejestrować swoją obecność, śledzić czas pracy i dzielić poszczególne zadania zgodnie z własnymi potrzebami. Możesz ustawić priorytet zadań na liście rzeczy do zrobienia, a aplikacja przypomni Ci o terminie, który podałeś w zadaniach.

2. Kalendarz Google (najlepszy do oznaczania kolorami zadań osobistych i służbowych)

Jeśli szukasz prostej, znanej aplikacji do planowania czasu, wybierz Kalendarz Google. Możesz kliknąć w dowolnym miejscu kalendarza, aby dodać zadanie i zarezerwować przedział czasowy. Aplikacja pozwala również dodawać opisy zadań i ustawiać powtarzające się harmonogramy.

Kalendarze oznaczone kolorami pomogą Ci oddzielić zakończone zadania od spraw służbowych, osobistych i innych zobowiązań, a ponadto aplikacja bez problemu synchronizuje się z Gmailem i innymi aplikacjami Google. Potrzebujesz przypomnienia o następnym spotkaniu lub terminie realizacji projektu? Skonfiguruj je w kilka sekund. Możesz nawet udostępnić swój kalendarz innym osobom, aby zapewnić spójność działań.

Najlepsze funkcje Kalendarza Google

Twórz cykliczne wydarzenia, aby zaoszczędzić czas na regularne zadania

Dodawaj linki do spotkań bezpośrednio do wydarzeń dzięki integracji z Google Meet

Ustaw powiadomienia i przypomnienia, aby być na bieżąco z zadaniami

Twórz i planuj zadania w Google bezpośrednio z przestrzeni „Moje zadania”

Ograniczenia Kalendarza Google

Ograniczony limit dostępu w trybie offline, co może być uciążliwe podczas podróży

Ceny Kalendarza Google

Free to use

Oceny i recenzje Kalendarza Google

Capterra: 4,8/5 (ponad 3400 recenzji)

G2: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Dzięki temu mogę w prosty i uporządkowany sposób śledzić wszystkie moje wydarzenia, spotkania i zobowiązania zawodowe bez zbędnych kroków i nieporęcznego oprogramowania. Nie udało mi się od razu zsynchronizować wszystkich wydarzeń z mojego dotychczasowego kalendarza na iOS.

3. Clockify (najlepsza do raportowania czasu pracy)

Clockify ułatwia realizację planów opartych na blokowaniu czasu. Możesz zarezerwować czas na zadania, a następnie uruchomić timer bezpośrednio z każdego bloku, aby sprawdzić, ile faktycznie zajmuje wykonanie danej czynności. To świetny sposób na zachowanie odpowiedzialności i wprowadzanie zmian w razie potrzeby. Dzięki Clockify menedżerowie zespołów mogą również planować zadania i rezerwować czas pracowników w ich kalendarzach.

Tygodniowe raporty czasowe Clockify pomagają w śledzeniu, które zadania wymagają więcej czasu, oraz określeniu godzin najwyższej wydajności. Dzięki temu łatwiej zaplanować codzienny harmonogram. Ponadto Clockify łączy się z narzędziami takimi jak Kalendarz Google i Trello, więc wszystko pozostaje zsynchronizowane bez dodatkowego wysiłku.

Najlepsze funkcje Clockify

Śledź czas bezpośrednio w ramach bloków czasowych, aby nie stracić rytmu pracy

Generuj raporty, aby porównać planowane i rzeczywiste wykorzystanie czasu

Twórz cykliczne bloki dla zadań, które wykonujesz regularnie

Zsynchronizuj je z narzędziami takimi jak Kalendarz Google i Trello, aby zapewnić połączenie w cyklu pracy

Ograniczenia aplikacji Clockify

Nie oferuje zaawansowanych opcji ustalania priorytetów ani połączonych zadań

Ceny Clockify

Free

Basic: 4,99 USD/miesiąc

Standard: 6,99 USD/miesiąc

Pro: 9,99 USD/miesiąc

Enterprise: 14,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje aplikacji Clockify

Capterra: 4,8/5 (ponad 9000 recenzji)

G2: 4,5/5 (ponad 170 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Clockify?

Doceniam przyjazny dla użytkownika interfejs i to, jak łatwo jest śledzić czas poświęcony na różne projekty. Funkcje raportowania są bardzo rozbudowane, co pozwala na uzyskanie szczegółowych informacji i analiz. Integracja z innymi narzędziami przebiega płynnie, co zwiększa wydajność. Chociaż funkcjonalność jest solidna, czasami aplikacja zwalnia podczas przełączania się między zadaniami lub generowania raportów.

4. Sunsama (najlepsza do planowania pracy z przewodnikiem)

Sunsama przenosi planowanie czasu na wyższy poziom, integrując codzienne zadania z kalendarzem w jednym, przejrzystym widoku. Zaczyna się od sesji planowania dnia z przewodnikiem, podczas której możesz wybrać zadania, które chcesz wykonać, i przypisać im konkretne przedziały czasowe.

Możesz również pobierać zadania z narzędzi takich jak Trello, Asana czy Notion i planować je obok spotkań lub osobistych priorytetów. Sunsama pozwala nawet ustawić codzienne godziny pracy, dzięki czemu możesz zakończyć dzień o czasie i uniknąć wypalenia zawodowego.

Najlepsze funkcje Sunsama

Skorzystaj z codziennego planowania z przewodnikiem, aby ustalać priorytety i blokować czas na zadania dzięki automatycznemu planowaniu

Przeciągaj i upuszczaj zadania z innych narzędzi, takich jak Trello, Asana czy Gmail, aby łatwo planować harmonogram

Przeciągnij e-maile do listy zadań i zarezerwuj czas na udzielenie odpowiedzi

Skup się na priorytetowych zadaniach bez żadnych zakłóceń, korzystając z trybu Focus

Ograniczenia Sunsama

Funkcje premium mogą wydawać się zbędne w przypadku prostszych cykli pracy

Ceny Sunsama

20 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Sunsama

Za mało recenzji

📮ClickUp Insight: 60% pracowników odpowiada na wiadomości błyskawiczne w ciągu 10 minut, ale każda przerwa kosztuje nawet 23 minuty czasu skupienia, co tworzy paradoks wydajności. Dzięki scentralizowaniu wszystkich rozmów, zadań i wątków czatu w jednym obszarze roboczym ClickUp, możesz uniknąć przełączania się między platformami i uzyskać szybkie odpowiedzi, których potrzebujesz. Żaden kontekst nie zostanie utracony!

5. Toggl Track (najlepsza do śledzenia czasu poświęconego na różne zadania)

Toggl Track z łatwością wpasowuje się w Twój cykl pracy. Możesz korzystać z widoku kalendarza lub widoku listy, aby dodawać zadania i rezerwować przedziały czasowe. Toggl pozwala przekształcić wszystkie wydarzenia z kalendarza w wpisy czasu, ułatwiając śledzenie czasu poświęconego na różne zadania.

Po skonfigurowaniu bloków czasowych możesz skorzystać z wbudowanych timerów, aby śledzić, ile czasu faktycznie zajmuje każde zadanie. Raporty zawierają przejrzysty podział wykorzystanego czasu, co pomaga zidentyfikować obszary wymagające zmian.

Najlepsze funkcje Toggl Track

Śledź rzeczywisty czas poświęcony na zadania bezpośrednio z bloków czasowych

Generuj szczegółowe raporty, aby zrozumieć wykorzystanie czasu i usprawnić cykl pracy

Zintegruj je z narzędziami takimi jak Kalendarz Google, Asana i Trello

Korzystaj z wsparcia dla wielu platform dzięki rozszerzeniom na komputery stacjonarne, urządzenia mobilne i przeglądarki

Ograniczenia Toggl Track

Brakuje zaawansowanych funkcji ustalania priorytetów zadań lub zależności

Ceny Toggl Track dla śledzenia czasu pracy

Free

Pakiet startowy: 10 USD miesięcznie za użytkownika

Wersja Premium: 20 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Toggl Track

G2: 4,6/5 (ponad 1500 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Toggl Track?

Podoba mi się, jak łatwo jest uruchomić timer, zwłaszcza korzystając z sugerowanych ustawień, a następnie śledzić go za pomocą funkcji Live Activities i Digital Island w systemie iOS. Raportowanie w aplikacji jest dość podstawowe; aby uzyskać „prawdziwe” raporty, muszę przejść do strony internetowej.

💡Wskazówka: Używaj kodowania kolorami, aby rozróżniać rodzaje zadań. Na przykład użyj jednego koloru dla spotkań, innego dla pracy wymagającej skupienia, a trzeciego dla czasu osobistego. Ta wizualna przejrzystość pomoże Ci szybko zrozumieć, jak wygląda struktura Twojego dnia.

6. Planyway (najlepsza do śledzenia zadań w Jira i Trello)

Planyway jest przeznaczona głównie dla użytkowników Jira i Trello, którzy chcą połączyć planowanie czasu z aplikacjami do zarządzania zadaniami i zarządzania projektami. Możesz przeglądać swoje zadania w formacie kalendarza i przeciągać i upuszczać je, aby zarezerwować na nie czas. Pomaga to stworzyć przejrzysty plan dnia lub tygodnia.

Planyway pozwala wyświetlać zadania obok wydarzeń z Kalendarza Google, dzięki czemu możesz zarządzać zarówno harmonogramem pracy, jak i sprawami osobistymi w jednym miejscu. Aplikacja obsługuje nawet osie czasu zespołów i planowanie zasobów, dzięki czemu możesz kontrolować terminy, jednocześnie koordynując działania z zespołem.

Najlepsze funkcje Planyway

Przeciągaj i upuszczaj zadania bezpośrednio z tablic Jira lub Trello

Zsynchronizuj zadania z Kalendarzem Google, aby uzyskać kompleksowy widok

Zarządzaj osiami czasu i zasobami zespołu w ramach projektów

Wizualizuj postępy w realizacji projektów i terminy za pomocą wykresów Gantta

Ograniczenia aplikacji Planyway

Niektórzy użytkownicy zgłaszali opóźnienia lub brak obsługi klienta

Ceny Planyway

Free

Indywidualna: 6 USD/miesiąc

Teams: 5 USD miesięcznie na użytkownika

Oceny i recenzje Planyway

Za mało recenzji

7. Todoist (najlepsza do szybkiego wprowadzania zadań i zarządzania powtarzającymi się zadaniami)

Todoist to świetny wybór, jeśli potrzebujesz narzędzia, które ułatwia tworzenie zadań i pozwala utrzymać porządek w harmonogramie. Jego wyjątkowa funkcja, „Szybkie dodawanie”, pozwala tworzyć i przypisywać zadania w kilka sekund, używając języka naturalnego.

Na przykład wpisz „Zadzwoń do Alexa w środę o 10:00”, aby zaplanować rozmowę.

Możesz grupować zadania w projekty, dodawać etykiety dla lepszego kontekstu oraz ustalać priorytety, aby skupić się na tym, co najważniejsze. Narzędzie integruje się z ponad 80 platformami, w tym z Kalendarzem Google, dzięki czemu możesz efektywnie planować swój czas i trzymać się planu, niezależnie od tego, czy chodzi o cele osobiste, czy projekty zespołowe.

Najlepsze funkcje Todoist

Natychmiast rejestruj zadania za pomocą wprowadzania w języku naturalnym

Dodaj powtarzające się zadania, aby zautomatyzować harmonogramy powtarzających się czynności

Poznaj ponad 80 integracji, w tym Kalendarz Google i Slack

Dodawaj etykiety zadań i poziomy priorytetów, aby płynnie zarządzać zadaniami

Ograniczenia Todoist

Niektóre zaawansowane funkcje, takie jak przypomnienia i etykiety, są dostępne wyłącznie w wersji premium.

Ceny Todoist

Free

Cena: 2,50 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 8 USD miesięcznie na użytkownika

Oceny i recenzje Todoist

G2: 4,4/5 (ponad 800 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2500 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Todoist?

Jest naprawdę łatwa w użyciu i mogę tworzyć projekty, aby lepiej organizować zadania. Poza tym bardzo podoba mi się to, że widzę terminy wykonania każdego zadania, dzięki czemu mogę odpowiednio zaplanować swój tydzień.

8. Notion (Najlepsza do elastycznego planowania czasu i zarządzania cyklem pracy)

Notion pozwala efektywnie planować dzień. Dzięki widokom kalendarza i bazom danych możesz planować zadania, wydarzenia i terminy, zachowując przy tym połączenia wszystkich elementów.

Potrzebujesz terminarza? Stwórz go od podstaw i dodaj bloki czasowe oraz listy kontrolne. Potrzebujesz narzędzia do śledzenia projektów? Powiąż swoje zadania ze szczegółowymi stronami projektów, aby wszystko było uporządkowane.

Możesz zaplanować swój dzień, przejrzeć tydzień i na bieżąco wprowadzać zmiany. Aplikacja synchronizuje się również z Kalendarzem Google, dzięki czemu zarezerwowany czas pozostaje zsynchronizowany z innymi zobowiązaniami.

Najlepsze funkcje Notion

Połącz planowanie czasu z robieniem notatek, śledzeniem postępów i zarządzaniem projektami

Rezerwuj czas i organizuj zadania w sposób wizualny dzięki konfigurowalnym widokom kalendarza

Powiąż zadania bezpośrednio ze stronami projektów, aby uzyskać dodatkowy kontekst

Zsynchronizuj z Kalendarzem Google, aby aktualizować swój harmonogram

Ograniczenia Notion

Nieograniczone możliwości niestandardowego dostosowywania mogą przytłaczać początkujących użytkowników

Ceny Notion

Free

Plus : 12 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 18 USD miesięcznie na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Notion

G2: 4,7/5 (ponad 5900 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2400 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Notion?

Podoba mi się, że wszystko, czego potrzebuję — zadania, notatki, kalendarze (nawet synchronizacja z moim kalendarzem Google!) i bazy danych — można zebrać w jednym miejscu. To idealne narzędzie dla kogoś takiego jak ja, kto czerpie energię z porządku i struktury. Opcje dostosowywania pozwalają mi tworzyć systemy idealnie dopasowane do mojego cyklu pracy, a dzięki kodowaniu kolorami i etykietowaniu mogę podzielić zadania na łatwe do opanowania części. Czasami jednak niepotrzebnie daję się ponieść nieograniczonym możliwościom niestandardowej personalizacji.

9. TickTick (najlepsza do ustalania priorytetów zadań)

TickTick to aplikacja do zarządzania zadaniami, która umożliwia łatwe planowanie zadań i blokowanie czasu. Dzięki wbudowanemu widokowi kalendarza możesz przeciągać i upuszczać zadania do przedziałów czasowych, tworząc przejrzysty plan dnia. Pozwala również na wykorzystanie sprawdzonych metod ustalania priorytetów, takich jak matryca Eisenhowera, w celu określenia pilnych i ważnych zadań oraz zaplanowania ich w kalendarzu.

Jeśli trudno Ci znaleźć czas dla siebie, możesz zarezerwować go w kalendarzu, aby skupić się na sobie. TickTick oferuje również narzędzie do śledzenia nawyków, które pomaga zachować konsekwencję. Ponadto timer Pomodoro i tryb skupienia pomagają uniknąć rozpraszania uwagi podczas zaplanowanych bloków czasowych.

Najlepsze funkcje TickTick

Kalendarz typu „przeciągnij i upuść” do planowania zadań w blokach czasowych

Zautomatyzuj rutynowe czynności, konfigurując powtarzające się zadania

Zintegruj z Kalendarzem Google, aby synchronizować zadania i wydarzenia

Ograniczenia aplikacji TickTick

Może wydawać się zbyt prosta dla użytkowników Enterprise ze względu na brak funkcji raportowania czasu pracy

Ceny TickTick

Free

Wersja Premium: 35,99 USD rocznie

Oceny i recenzje aplikacji TickTick

G2: 4,6/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 100 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o TickTick?

Zawiera przyjazne dla użytkownika funkcje, które zapewniają wsparcie w przypadkach testowych. Na przykład funkcja podzadań jest szczególnie pomocna w rozbijaniu złożonych przypadków na mniejsze, łatwiejsze do opanowania kroki, co ułatwia ich śledzenie i wydajną realizację. Możemy również śledzić odpowiednie dokumenty i dowody wyników testów, załączając pliki i linki do każdego zadania. Jest to świetna aplikacja do zarządzania codziennymi zadaniami, ale jedną z jej wad jest brak zaawansowanych funkcji analizy danych, które dostarczałyby szczegółowych informacji na temat wydajności zespołu.

10. TimeBloc (najlepsza do tworzenia rutynowych czynności i planowania czasu na urządzeniach mobilnych)

Jeśli szukasz prostej aplikacji do planowania czasu, która doskonale działa na telefonie, wypróbuj TimeBloc. Pomaga ona zaplanować dzień i wypracować rutyny — bez przytłaczania Cię nadmiarem funkcji.

Możesz ustawić powtarzające się bloki czasowe dla codziennych nawyków, takich jak poranny trening, czas na skupienie, a nawet rutyna relaksacyjna, i przeciągnąć je na swoją oś czasu.

Najlepsze funkcje Time Bloc

Wystarczy przeciągnąć i upuścić zadania, aby zarezerwować blok czasu na zadania i rutynowe czynności

Twórz cykliczne bloki czasowe dla codziennych nawyków i powtarzających się zadań

Otrzymuj przypomnienia, aby nie zbaczać z planu podczas każdego bloku

Limits of Time Bloc

Brak integracji z innymi narzędziami, co może być wadą w przypadku bardziej złożonych cykli pracy

Ceny Time Bloc

Free

Oceny i recenzje aplikacji do zarządzania czasem

Za mało recenzji w Internecie

11. Plan (najlepsza dla użytkowników GitHub)

źródło plan

Plan łączy Twoje zadania, spotkania i projekty w jeden, praktyczny cykl pracy.

Jej wyjątkowa funkcja Agenda + Kalendarz pozwala wyświetlać zadania obok zaplanowanych wydarzeń, dając pełny obraz dnia na pierwszy rzut oka. Możesz przeciągać zadania na oś czasu, dostosowywać ich czas trwania, a nawet łączyć je z problemami na GitHubie lub innymi szczegółami projektu.

Dla programistów lub kierowników projektów korzystających z GitHub, Plan pozwala w prosty sposób przekształcić listę zadań w rzeczywisty postęp. Możesz synchronizować zadania bezpośrednio z repozytorii i włączać je do swojego harmonogramu dnia.

Najlepsze funkcje Plan

Synchronizuj problemy i zamień je w konkretne zadania dzięki integracji z GitHubem

Otrzymuj aktualizacje w czasie rzeczywistym i usprawnij współpracę dzięki Team Feed

Wizualizuj osie czasu pracy, aby uzyskać przegląd priorytetów zadań i terminów

Ograniczenia planowania

Aplikacje te są w dużej mierze skierowane do użytkowników GitHub, co może nie być idealnym rozwiązaniem dla zespołów nietechnicznych.

Ceny planów

Free

Wersja Premium: 10 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Plan

Za mało recenzji w Internecie

12. Fantastical (najlepsza do zaawansowanego planowania i zarządzania wieloma kalendarzami)

Fantastical to aplikacja kalendarzowa do planowania zadań i wydarzeń. Tym, co naprawdę wyróżnia Fantastical, jest funkcja propozycji spotkań. Zamiast niekończących się łańcuchów e-maili w poszukiwaniu dogodnego terminu spotkania, możesz zaproponować kilka przedziałów czasowych, a zaproszeni mogą wybrać ten, który im odpowiada.

Dla użytkowników Apple aplikacja jest w pełni zintegrowana z systemami macOS i iOS, oferując widżety, powiadomienia oraz funkcję Handoff między urządzeniami. Fantastical oferuje również wsparcie dla funkcji, takich jak integracja z prognozą pogody i dostosowanie strefy czasowej, co czyni ją szczególnie przydatną dla osób zarządzających napiętym harmonogramem w wielu lokalizacjach.

Najlepsze funkcje aplikacji Fantastical

Uprość planowanie spotkań z zewnętrznymi współpracownikami dzięki propozycjom spotkań

Skorzystaj z ujednoliconego zarządzania wieloma kalendarzami, obejmującego harmonogramy osobiste, służbowe i rodzinne

Skorzystaj z wsparcia dla stref czasowych i integracji z prognozą pogody dla osób często podróżujących lub pracujących zdalnie

Ograniczenia aplikacji Fantastical

Zoptymalizowane wyłącznie pod kątem urządzeń Apple, co pozostawia użytkownikom innych marek mniej opcji

Ceny aplikacji Fantastical

4,75 USD miesięcznie za użytkownika, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje aplikacji Fantastical

Za mało recenzji w Internecie

13. Clockwise (najlepsza aplikacja do planowania czasu z wykorzystaniem AI)

Clockwise to narzędzie do zarządzania czasem zaprojektowane w celu rozwiązania jednego z największych problemów związanych z blokowaniem czasu: znalezienia nieprzerwanego czasu na skupienie się w napiętym harmonogramie. Jego narzędzie oparte na AI automatycznie optymalizuje kalendarz oraz dostosowuje spotkania i zadania, aby zminimalizować czynniki rozpraszające uwagę. Dzięki temu zyskujesz więcej czasu na głęboką pracę, co zwiększa wydajność.

W przypadku zespołów aplikacja Clockwise wyróżnia się dzięki synchronizacji harmonogramów i minimalizowaniu konfliktów. Reorganizuje spotkania, aby ograniczyć fragmentację godzin pracy, nadaje priorytet czasowi na skupienie się dla każdego, a nawet identyfikuje najlepsze momenty na współpracę.

Kolejną wyróżniającą się funkcją są bloki „Focus Time”, które są dynamicznie aktualizowane w oparciu o Twoją dostępność. Zamiast ręcznie blokować czas, Clockwise nieustannie dostosowuje się, aby zapewnić Ci jak najwyższą wydajność.

Najlepsze funkcje Clockwise

Zorganizuj spotkania dzięki inteligentnemu planowaniu, aby ograniczyć fragmentację dnia pracy

Dostosuj harmonogramy i zminimalizuj konflikty terminów dzięki synchronizacji zespołu Teams

Dynamicznie dostosowuj bloki czasu skupienia, które zmieniają się wraz ze zmianami w kalendarzu

Zintegruj je z aplikacjami takimi jak Kalendarz Google, Slack i Asana, aby usprawnić cykl pracy

Limits related to the clock

Ograniczone do użytkowników Kalendarza Google, co może nie odpowiadać zespołom korzystającym z innych platform

Ceny aplikacji Clockwise

Free

Teams: 6,75 USD miesięcznie za użytkownika, rozliczane rocznie

Business: 11,50 USD miesięcznie za użytkownika, rozliczane rocznie

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Clockwise

G2: 4,7/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 50 recenzji)

Zwiększ wydajność dzięki ClickUp

Aplikacje do planowania czasu zapewniają nieprzerwane godziny pracy i zwiększają wydajność poprzez wysyłanie przypomnień o zadaniach, dostosowywanie wydarzeń lub zadań wymagających więcej czasu oraz dostarczanie raportów dotyczących czasu. Do prostego planowania czasu z intuicyjnym interfejsem możesz użyć aplikacji takich jak Todoist lub Kalendarz Google. Jednak w celu efektywnego raportowania danych wybierz Calendly. Jeśli szukasz aplikacji z najlepszymi funkcjami śledzenia czasu, zarządzania zadaniami i zarządzania projektami, wypróbuj ClickUp. Jego zaawansowany widok kalendarza i funkcje zarządzania zadaniami pozwalają bez wysiłku planować, ustalać priorytety i dostosowywać harmonogram.

Niezależnie od tego, czy tworzysz zadania bezpośrednio na podstawie wydarzeń, czy korzystasz z gotowych szablonów, takich jak dzielnik czasu, ClickUp ułatwia realizację Twoich celów. Ponadto dzięki płynnej integracji z kalendarzem idealnie nadaje się do zarządzania zobowiązaniami osobistymi i zawodowymi w jednym miejscu.

Chcesz przejąć kontrolę nad swoim czasem? Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zacznij planować czas jak profesjonalista!